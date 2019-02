Especial informativo (10/02/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 3 00:00 hemos de llenar las calles hemos de llenar

Voz 0874 00:13 a Madrid en una gigantesca movilice

Voz 3 00:16 acción para espantar echar Juan de La Moncloa

Voz 2 00:25 lo que está pasando ahora mismo en España es que el presidente del Gobierno es el mayor traidor es un presidente ilegítimo a partir de hoy el mayor filón de la historia democrática España un irresponsable un incapaz para gobernar este hombre es una catástrofe para España

Voz 4 00:40 eres

Voz 3 00:42 este domingo nos vemos todos

Voz 5 00:43 en Colón tenemos que estar unidos los españoles más allá de siglas etiquetas su ideologías

Voz 3 00:49 porque la unidad de España y se negocia ni se discute y se dialoga Lise esculpe se defiende con todas las consecuencias

Voz 5 00:59 a la agenda que estamos de Cataluña es la agenda de ETA no estamos dispuestos a vender nuestro país hay que frenar a Sánchez así que ya que no los quiero escuchar el Parlamento que no escuchó en las calles de las redes imposibles

Voz 6 01:13 se trata de volver a nuestra patria la soberanía la palabra y las urnas que le han arrebatado los que han usurpado el Gobierno apoyados en los enemigos de España

Voz 8 01:48 para nieve hasta que va a más

Voz 7 01:54 la

Voz 9 01:59 que las próximas

Voz 0874 02:01 dos horas vamos a escuchar muchos gritos

Voz 9 02:03 muchos argumentos menos esperar

Voz 0874 02:06 escuchar argumentos con muchos de ellos seguramente no estaremos de acuerdo digamos a escuchar seguramente mucha muchas voces exacerbada así que queríamos empezar con un poco de sosiego y queríamos que lo pusieron buen amigo de este programa al que respetamos mucho y que está en Radio San Sebastián que es Juanjo Álvarez estás por ahí Juanjo buenos días si buenos días y el fuego los catedrático de Derecho Internacional en la Universidad del País Vasco exsecretario secretario del Instituto de gobernanza democrática si te parece yo te voy a mencionar una serie de palabras tú me dices que te sugieren en este momento en el que estamos te perfil la palabra moderación por ejemplo

Voz 10 02:36 pues el pariente pobre de la política no y sobre todo la manera más fácil de caer en en la efervescencia de la épica Hinault en la templanza y en la racionalidad pero habrá insulto bueno la manera más fácil de no hacer nada en política constructivo de encender la pasión que luego es muy difícil de apagar no es es de alguna manera la la manera evidente de huir del razonamiento también

Voz 0874 03:05 compromiso

Voz 0874 05:00 estoy de lo primero vamos a ver como una la calle cómo suenan esas banderas que decía Juanjo hay todo un equipo de la SER desplegados Strauss Kahn García Adrián Prado Javier Carrera está también José María Patiño y está José Antonio Marcos por ahí José Javier dado como está muy buenos días aquí estamos diciendo que me rodea

Voz 1018 05:16 dos no pues rodeado poco a poco la verdad que trabaja todavía no está llena hay muchos huecos está llegando a la gente desde primera hora hace frío ha bajado mucho la temperatura de ayer a hoy está el cielo nublado ahora mismo hay pues unos ocho grados centígrados y la sensación es de frío porque hace bastante viento se mueve muchísimo ondea mucho la bandera de España con un mástil de cincuenta metros que está aquí a muy cerquita o que estamos nosotros

Voz 0874 05:36 pero eso está siempre hay que decir es hasta ante está siempre

Voz 1018 05:39 el periodista rodeada de muchísimas bandera yo no sé si es decir cientos miles de España y de la Unión Europea son todas las banderas que estamos viendo prácticamente todas no hay ninguna bandera hasta ese momento de ningún partido de los tres que están detrás de esta manifestación Hypo poco a poco la gente va llegando bajan por la calle Goya bajan por la calle Génova viene por la calle Serrano suben por Recoletos ya este lugar van llegando poco a poco irán acercando al lugar al fondo de la plaza eh junto a las esculturas de Vaquero Turcios eh que recuerdan el descubrimiento que es donde ha instalado precisamente la tribuna el atril donde se va a leer el manifiesto final de esta convocatoria en torno a las doce entorno a mediodía

Voz 0874 06:19 si te ve pregunta que me viene claras un poco que no nos explicarnos a todos un poco la logística y el y el y la agenda no porque hay un manifiesto los líderes decían que no iban a hablar pero claro un líder con una masa de gente delante no se puede perder

Voz 1018 06:29 tienen hablar no si lo que está previsto lo que está previsto en lo que pasa es que se ha acotado una zona digamos una zona vallada cerca de de esa parte de dónde está el atril en el que la que van a intervenir por separado los tres dirigentes abrirá la ronda a las once y media Santiago Abascal tiene diez minutos de intervención previstos otros diez a continuación Albert Rivera cerrará Pablo Casado es una intervención en principio para los medios de comunicación según nos cuentan no está previsto que se difunda por megafonía otra porque al final se llega a hacer porque la megafonía se estaba aprobando ya está aprobado todavía eh hasta hace unos momentos después de esos de esas declaraciones sobre lo que quieran decir es cuándo comenzará la lectura en sí de manifiesto que han pactado PP y Ciudadanos y al que se adhiere Bosch en principio oficialmente vos no ha negociado de forma bilateral con PP y conciudadanos bajas

Voz 0874 07:14 tres periodistas las personas encargadas darle

Voz 1018 07:16 a ese texto que valdrá una media hora te lo digo para todo lo apunta Javier unos treinta en media hora media hora

Voz 0874 07:22 tengo que hablarlo con la dirección de la SER tienes que ver co

Voz 1018 07:24 con con los alentamos van a ser tres periodistas María Claver al Castellón Carlos Cuesta en los que se van a distribuir ese manifiesto que está pactado y a partir de ahí

Voz 0874 07:33 su currículum sabes algo José pues son tres periodista

Voz 1018 07:36 las que diarios y me recuerda Mari sí sí sí bueno es básicamente trabajan en digamos en distinto

Voz 12 07:42 medios audiovisuales vamos a asumir que hay

Voz 1018 07:44 sí sí bueno porque son compañeros periodistas que digamos los organizadores han pensado qué harán las personas más adecuadas o las que han aceptado porque según me decían ayer ha habido varios intentos de personalidades relevantes a los que se han acercado y que han dicho no pues bueno pues porque quizá no era la mejor imagen para su imagen pública la de ser la voz de de esta tres entonces han pactado con estos tres periodistas la distribución del tiempo para leer ese manifiesto pongamos que todos son las doce y media cuando termina la lectura y a partir de ahí bueno pues ya lo que según el entusiasmo de los que estén aquí presentes pues se disolverá en poco a poco o aguantarán de momento la gente viene con mucha calma con mucha tranquilidad hay una sensación un poco de paseo de domingo no de de cara

Voz 0874 08:24 claro

Voz 1018 08:25 a las doce y tal eh personas bueno de todas las edades desde voy a preguntar qué un poco

Voz 0874 08:30 perfil de lo que estás viendo pues mira su personales

Voz 1018 08:32 son las edades jóvenes jóvenes digamos más jóvenes que tu yo que somos jóvenes pues no hay demasiados son digamos de de nosotros para arriba hay mujeres hay hombres solamente he visto un par de banderas digamos que se salen de la ortodoxia que han pedido los convocantes para este dato eh hay una que lleva eh el emblema de la Legión otra que lleva el Viva la Guardia Civil hay otra en la que se ve una imagen de lo que bueno histórico desconocido como Sagrado Corazón de Jesús son las únicas que están en una zona digamos más próxima a la parte derecha que también es casualidad de esta plaza de Colón en la que está eh la gente digamos más próxima a bous alguno de hecho lleva alguna pegatina identificativa como vos aunque repito los organizadores han pedido que no hubiera ninguna pegatina ningún símbolo distintivo entre ellos

Voz 0874 09:17 en muchas banderas de España por lo que he visto en las imágenes segunda bandera de Europa que ciudadana bastantes banderas de Europa mira

Voz 1018 09:22 lo veníamos para acá al Atlético de la mañana estaban vendiendo banderas ya que al llegar a Colón se vendían a un euro las banderas ha preguntado cuánto vale la bandera banderas y gorras porque digo que hace bastante frío te pedían un euro me decía patinazo momento oye que ya han subido que ya están vendiendo a cinco kilos

Voz 13 09:39 pero

Voz 1018 09:39 imagino que a medida que se el de la hora pues eh subiera de precio con estos es mercado en oferta llevando a José María Patiño por cierto pues mira Patiño iba a acercarse a la zona por la que hemos llegado hasta aquí creo que está cerca del paseo de Recoletos José María

Voz 1610 09:53 sí ahora qué tal cómo estáis al lado de la del busto gigante de Jaume Plensa Un poco viendo el ambiente que hay desde aquí de la plaza de Colón donde se encuentra el monumento a Colonna el al marino no hizo bueno todavía se ven si te fijas tú que había poca gente lo que es la plaza en la plaza de Colón en el paseo de Recoletos hay todavía menos gente aunque estamos viendo realmente bajar una masa importante de gente por la calle Génova con banderas y son muchos los que están llegando los que están a llegando hasta aplazar interior de la plaza a través de esta confluencia de Recoletos con la Biblioteca Nacional donde se encontraba la Nacional

Voz 0874 10:33 bueno pues he dicho que a las once y veinte empiezan las intervenciones no en el escenario sino al margen

Voz 1018 10:38 de media once encendida de lo previsto las intervenciones de los líderes convocantes por separado e Abascal Rivera eh casado y hasta ese momento pues imagino que seguirá llegando gente la verdad es que estamos muy colocados justo a espaldas del edificio de la Biblioteca Nacional e ni bueno pues desde la calle Serrano viene bastante gente gente que viene de la zona de la Puerta Alcalá gente que viene de la parte de arriba de la calle Serrano tridente poco a poco pues esto es un reguero humano de de personas que empiezan a que vengan Haidar se van acercando digamos que el punto neurálgico es la mediación de esa macro bandera que tanto identifica esta esta plaza de Colón de que quieren llegando han llegado ya eh hace un ratito veíamos llegar a dos políticos te de ciudadanos eh creo que Oscar García está en punto de de observación desde el que tiene una idea bastante más aproximada digamos de la cantidad de personas que están ya aquí concentradas

Voz 14 11:29 así José Antonio estamos justo encima de la tarima habilitada para las cámaras de televisión y desde aquí podemos

Voz 15 11:35 sostener como dices un ángulo de visión pues mucho más amplio de lo que es eh toda la plaza así nos ponemos mirando al escenario principal al monumento el descubrimiento de América pues si vemos este mar de banderas de España de la de Europa de en fin con carteles también de Stop Sánchez que ha repartido ciudadanos vamos algunas pancartas pero si nos damos la vuelta ahora la mismo realmente la imagen que tienen muchos muchos claros en la plaza no es ni mucho menos todavía hay a pocos minutos ya de que comience esta protesta pues esa imagen que hemos visto otras veces de la del llenazo total vemos por la calle Génova que va a dar justo aquí a la plaza de Colón que sí que viene bajando gente pero como digo hasta ahora pues te ven bastantes huecos Si miramos hacia este otro lado

Voz 1018 12:18 el dispositivo de seguridad que se ha organizado es importante eh cuando veremos para que esta mañana había ya dos autobuses de la Policía Nacional de Transporte que estaban atravesados en los carriles centrales del paseo de la Castellana también

Voz 13 12:29 en la calle de Serrano había una

Voz 1018 12:32 corte parcial para la circulación privada y es que en la calle Serrano donde está previsto que van llegando poco a poco los autobuses que vienen desde distintos lugares de España y que han ido flotando en los partidos convocantes eh tanto PP como ciudadanos me han dicho que bueno pues todas las personas decisión llegar a Madrid hoy y que no tuvieran medios propios para para estar aquí pues que se pusieran en contacto con ellos que no les iban a pedir el carné y que no iban a cobrar este medio de locomoción Vox también hizo su propia Camps aunque según dijo ayer pues ellos y cobra ellos no dicen que no tiene todavía capacidad económica suficiente como para que este viaje no les cuestión las a las personas que aquí

Voz 0874 13:07 ya ya que te cuento que algún oyente nos ha llamado para preguntarnos qué se aprovechaban el viaje con un autocar de BP si pudieran venir a ver el programa talado José Saramago hablar contigo las once y media de esta era que regresemos al centro de Madrid para empezar a escuchar a los líderes políticos estamos rodeados de buenos amigos buenas conocidos de este programa es Lola García está en Barcelona es directora adjunta de la vanguardia qué tal Lola buenos días qué tal buenos días Juanjo Álvaro por supuesto sigue en Radio San Sebastián de José Mari Calleja en Zaragoza qué tal pues Mari

Voz 1093 13:39 buenos días un abrazo Málaga Teodoro León Gross era Teodoro qué tal buenos días aquí conmigo Pablo Simón no la Pablo hola buenos días os pregunto a todo

Voz 0874 13:47 tras una primera intervención Protos Chris que esta semana que termina hoy va a ser más importante de lo que pensamos en la historia política contemporánea de este país

Voz 1093 13:56 bueno quizá la trascendencia que tenga la tengamos que habrá más adelante lo que yo sí sé es que en esta semana se ha producido una fractura en la convivencia entre los partidos políticos de manera bastante notable ese catálogo de insultos que ha lanzado el señor Pablo Casado me parece que reflejan un poco la temperatura política a la que se quiere llegar por otra parte el Gobierno pues ha tenido un error garrafal a mi juicio eligiendo una palabra para definir una situación de de diálogo de negociación que no era la adecuada no necesitamos ningún mediador pero se está hablando esta semana contestando a tu pregunta de un clima de crispación que ya se reprodujo las legislaturas del noventa y seis con Felipe González en el Gobierno en la legislatura el dos mil cuatro con Zapatero en el Gobierno y que nos convoca esa idea del PP de que si ellos no están en el poder hay que pegarle una patada al tablero y que el el que lo detente sean los socialistas se vayan a la oposición

Voz 1671 14:50 creo de hecho que en esta lógica preelectoral en la que estamos ahora tenemos que tener en cuenta que esta manifestación tiene una paradoja es que es verdad que por primera vez tenemos una derecha dividida en tres partes y que compite entre ella hay sabe precisamente que el tema territorial es clave porque justamente coloca el marco en el escenario de competición más ventajoso para ellos porque sabemos que los votantes de derecha en general están cohesionados sobre el modelo territorial los votantes de izquierda no especialmente los del PSOE tanto sus barones como también a nivel de sus votantes pero la paradoja es que tras todo lo que hemos visto esta semana de potenciales errores ha cometido el Gobierno y la rectificación posterior el llamar esta manifestación ha sido precipitado porque de nuevo con poca el marco la polarización entre el eje izquierda derecha es decir ahora vamos a ver una foto entre Abascal Pablo Casado y Albert Rivera que va a ser conjunta y que justamente lo que puede hacer reaccionar tanto al independentismo como al votante de izquierdas que diga cuidado porque este es el futuro Gobierno que puede haber como unos movilizamos electoralmente más

Voz 0874 15:45 yo pierdo pero bueno quizás

Voz 1926 15:48 te espero más de la fotografía del juicio que de la manifestación de hoy no a la manifestación del final me parece que es que lo que hace es desembocar el proceso que comenzó con la moción de censura y en el cual desde el Partido Popular y Ciudadanos adoptaron una posición muy muy radicalizada inmediatamente calificaron a a Sánchez de presidente ilegítimo es un discurso que que que remataba esta semana Pablo Casado en esa ristra de de de descalificaciones y de exabruptos también empezaban a pedir un ciento cincuenta y cinco duro y por tanto a adoptar una posición absolutamente cerrada desde el primer momento en todo este proceso el Gobierno digamos tenía un argumento para continuar adelante que era la paz civilidad de que explorar el diálogo condujera a una cierta normalización no condujera en alguna medida la deteriorada situación en Cataluña esos relación con el Estado y en cierta medida el fracaso del Gobierno yo creo que en mayor medida por por errores del Gobierno por supuesto pero en mayor medida por la por la cerrazón maximalista de de de las posiciones independentistas que sepan exacerbar por cierto creo con el juicio salvo que la manifestación de hoy haga cambiar las posiciones en el tablero algo eh bueno pues creo que que el que el que el Gobierno chocará con la realidad de Cataluña donde las apelaciones al diálogo son absolutamente estériles me parece que ficticias porque no hay ninguna predisposición al diálogo los veintiún puntos de Torras son prácticamente un muro levantado contra el diálogo pues la impresión que tengo es que la derecha visto que había llegado el momento ya han adoptado la coartada del relator que que siendo un gran error por parte del Gobierno no justificaría romper digamos el escenario para digamos exacerbar esa polarización e ir a un escenario preelectoral que es lo que se viene buscando

Voz 0874 17:30 es lo que has escrito ahora uno de los libros más respetados en torno al pues es es el naufragio se libro la construcción de sueño independentista habría que hacerle un anexo yo creo estas

Voz 11 17:40 no no estoy en ello

Voz 17 17:43 va a salir una edición en Sant Jordi en en catalán en para para el día de libro esto intentando actualizar pero claro esto muy fluido sabes todavía porque pocos respondiendo a tu pregunta inicial más que la semana decisiva yo creo que este es el año un año clave porque efectivamente la la manifestación de hoy digamos que es la la deslegitimación por la vía de los hechos sino de la palabra de la presidencia de Pedro Sánchez por parte de de los partidos sobre todo el Partido Popular que no no ha querido digamos es decir explícitamente pues pues este señor ha llegado una manera espuria el Gobierno sino que no hacia a través de de la movilización social después de unos meses iniciales de desconcierto por parte del PP y Ciudadanos pero yo creo que lo importante de este de este año pues va a ser el juicio efectivamente que es lo que ocurre en ese juicio que que que que foto nos llevamos ese juicio el ciclo electoral porque una de las dificultades que está viendo con para intentar empezar un diálogo es precisamente pues que tenemos a dos gobiernos muy débiles

Voz 0874 18:52 tanto en Madrid como en Barcelona no

Voz 17 18:54 sí y creo que hasta que no se cumpla este ciclo electoral de de municipales autonómicas y generales va a ser muy difícil acceso avances

Voz 0874 19:04 Juanjo aquí hablamos mucho en este programa de contiguo lo hemos hecho en diversas ocasiones si no solamente con esto conflicto que tenemos ahora encima de la mesa con otros también hablamos de las emociones es mucho más fácil sacar gente a la calle que en un argumento sólido de mejora que es lo que todos buscamos

Voz 16 19:21 sin duda es que apelar a la bronca permanente o a la descalificación no

Voz 1093 19:27 acción continua

Voz 16 19:28 es un boomerang que se vuelve contra quien lo exhibe no aparentemente era efectivamente réditos electorales no seguramente un candidato alcalde o alcaldesa puede buscar los ocho nueve focos de indignación no de cabreo de su población convoca una manifestación con una pancarta y seguro que lo apoyan muchos más ciudadanos y ciudadanas que Si se ocupa de intentar decir no de que está muerto al enfermo como los forenses con todo el respeto sino de cómo curar no de cómo resolver es una manera

Voz 10 19:58 muy demagógica y hay demagogia de izquierda ni de derecha

Voz 16 20:01 como hay populismos de izquierda de derecha y los dos son malos los dos son negativos pero construida desde la exclusión conduce a que el desenlace sea el de esta semana no que es decir Bono recordó Benet no vivir y cooperar es vivir en el desacuerdo la política no es la Arcadia feliz en que no existan problemas sino debiera de ser la manera a través de la cual encauzar los civilizadamente no estamos en otro en otros puntos sea como generar acción colectiva como pedir a la ciudadanía cooperación o confianza cuando no están rivalizando de los míos o de los otros contra los míos o contra mí no eso es muchísimo más fácil cuando no tienes discurso o cuando tu liderazgo es más notoriedad que liderazgo tiende a eso no y claro es muy difícil cuando ahora es esa espita buscar un poco de templanza es la vía es llenar la calle para intentar que el eco de indignación sea gente manifestándose ese es el sentido de unos o de otros populismo

Voz 0874 21:00 que la indignación se convierta como decía alguien en La Vanguardia hace un par de días se completan irritación que es mucho más difícil de contener no

Voz 17 21:08 exacto y hoy mismo en su crónica explicaba que que España está irritada no la sensación de que de que todo el mundo tiene pues bueno muchos motivos para estar indignado irritado lo ponía irritado como un un paso más allá de de la indignación no yo creo que efectivamente esa crispación provocada desde la política y azuzada desde la política proporciona réditos electorales e rápidos porque

Voz 11 21:34 movilizar al votante no no

Voz 17 21:38 me dejas en casa pero pero después impide ejercer la política no le impide en un panorama fragmentado como como es el actual impide pactar impide ceder

Voz 13 21:47 impide moverse la la la

Voz 0874 21:50 indignación es una búsqueda de dignidad al fin y al cabo esto lo decía Javier Gomá el filósofo esta mañana aquí en cuenta es que la irritación al final no persigue nada solamente alimentar esa propia irritación pero aquí hablamos sosegadamente mientras en la plaza de Colón supongo que va llegando gente en esa zona ahí está entre otros muchos compañeros de la Ser Javier

Voz 18 22:07 era más gente de la que está

Voz 0874 22:09 además Javier

Voz 0866 22:11 y la verdad es que menos de las que Pe de la que esperaba ver sonó penas serán Javier veinte treinta personas banderas de España son dos del colectivo ADN que engloba a organizaciones ultras como las falanges como Democracia Nacional

Voz 0874 22:26 pero esto estás encallado no estás en Colón

Voz 0866 22:28 no no estoy en Callao estoy aquí al Aíto de la radio que es donde se han concentrado estos colectivos otras en una especie de de preámbulo no de la de la manifestación desde aquí Javier van a ir hasta hasta Colón no está autorizada la la marcha nos decía la policía Nos organizadores qué van a ir bueno pues caminando por las aceras de mente misa digamos no es exactamente todos en grupito no es una organización bueno una marcha organizada pero Irán como decían por las aceras y aquí lo que vemos Javier Bueno banderas de España gritos a la unidad contra Sánchez lo escuchábamos ahora pero como te decía apenas veinte treinta personas gente de mediana edad algunos jóvenes que son los que más gritan estos gritos como escuchas de unidad nacional

Voz 0874 23:14 unidad nacional está invitando es que no se deben no

Voz 0866 23:17 Policía Nacional ahora Cataluña No nos engañan Cataluña es España Peter

Voz 18 23:23 bueno ya hemos visto antes gracias peros

Voz 0866 23:26 ahora

Voz 0874 23:27 a José Mari tú crees que sería una simpleza pensar que toda la gente que está ahora mismo en Colombia en el uso de la manifestación es gente en posiciones más radicales dentro de esos tres partidos convocantes o hay también indignados del PSOE por ejemplo hombre me resulta estadísticamente improbable pensar que nada del PSOE

Voz 1093 23:47 que vayan a esa concentración

Voz 0874 23:49 bueno decía que iba a estar sí sí está claro pero bueno aunque es ese

Voz 1093 23:53 evidente que ha habido responsables políticos del PSOE como Alfonso Guerra que han desautorizado absolutamente a a su lado

Voz 16 24:01 Lider al líder de su partido y a su libro

Voz 1093 24:04 etc pero normalmente estas manifestaciones digamos van los muy Cafeteros no va la gente que está yo creo que se levanta en estado de cabreo por la mañana yeso que lleva adelantado ya para el resto del día es una el sector que se movilizan las selecciones que se inmoviliza en la política pero que claro antes es establecíamos el debate esta movilización a quién favorece electoralmente fíjate que una de las cosas que estaban gritando era Pablo Casado estás acojonado todo esto después de haber gritado después de haber hecho la mayor la alineación de insultos que yo he visto en la política española y hemos visto muchos falta por hacer

Voz 0874 24:38 pero hombre hombre que le pareció flojo

Voz 1093 24:40 del partido flojo porque no ha llegado todavía los cien insultos me imagino que estará entrenando Plan Un dos tres para poder decir cien insultos distintos y verdad no le consideran acojonado quiero decir con esto hay un clima de de irritación que está muy creado que está muy fomentado que está muy muy establecido por no sólo por los determinados partidos políticos sino por algunos medios de comunicación la pregunta es a gente como Ciudadanos al votante clara digamos socialdemócrata de ciudadanos esta manifestación le puede dar miedo el miedo suficiente como para separarse de Ciudadanos porque está la otra historia hay un estado de cabreo hay un estado de irritación nacional fomentado creado sin duda pero luego hay que ver quién capitaliza su estado lo que hemos visto en Andalucía por ejemplo hay quién se ha llevado el gato al agua en cuanto establecimiento de la agenda ha sido Vox ahora se trata de saber si en este ámbito nacional casado sigue siendo un flojo a pesar de los insultos Rivera pasa a ser socialdemócrata y entonces aparece los de a caballo triunfando electoralmente esa sería la a ese yo creo que es el debate a quién favorece electoralmente esta movilización eso lo sabremos

Voz 0874 25:47 en las elecciones claro pensemos además una cosa yo

Voz 1671 25:49 tengo la percepción de que este clima de irritación también obedece mucho a que España ha cambiado rapidísimamente no ha habido tiempo a que sapos entre el polvo es decir si hiciéramos una crónica de todos los cambios que hemos vivido en estos últimos cinco años en términos de fragmentación de nuestro sistema de partidos volatilidad crisis constitucional en Cataluña moción de censura yo tengo la impresión también de que una razón

Voz 0874 26:10 por la que la irritación y el ruido es la estrategia

Voz 1671 26:13 la ganadora es precisamente porque si os dais cuenta en estos cuatro años los cuatro principales partidos han está en algún momento encabezan las encuestas es decir es una situación tan volátil en el que las fronteras de competición están tampoco definidas hablo a nivel estatal pero no las sabe perfectamente en Catalunya es igual porque la lógica de volatilidad de movimiento es la misma que al final creemos es una subasta al alza es decir lo que estamos viendo es intentar incrementar que de cinco a diez insultos a veinte a treinta para tratar de de no quedarse atrás en esta carrera continua que es verdad que a medio plazo es compatible con que nada cambie es decir estamos envueltos en una marejada en una turbo política en la que yo no sé si os acordáis de Pepu Hernández pues esa era la noticia la semana pasada ya pasado ahora toca esto ya veremos qué ocurre la semana siguiente no tenemos capacidad de fijar la atención los problemas de fondo no se resuelven pero que esto como decía Lola hasta que no terminemos de votar y hasta que no haya unas mayorías claras yo soy bastante pesimista aunque podamos abordar el tema de fondo porque también me gustaría saber más allá de los fallos que ha cometido el Gobierno que es evidente que propuesta tiene para Catalunya también ciudadanos PP que no sea una propuesta inconstitucional de tener unos ciento cincuenta y cinco sin ideas

Voz 0874 27:22 policial por ejemplo no

Voz 17 27:24 con con el tema Un poco de quién puede sacar rédito de esta manifestación au de este tipo de actuaciones y de de esa competencia digamos con con Vox y con las posiciones más más intolerantes yo creo que que vamos a ver si si finalmente no hay acuerdo entre entre líneas el mismo y Pedro Sánchez que no se aprueban los Presupuestos yo creo que Pedro Sánchez va reorientar su política a buscar el voto precisamente de Ciudadanos no de que haya gente que que bueno pues ha confiado en que la posición de Ciudadanos era una posición centrista que mi que con los últimos movimientos no acaba de verlo claro o sea que que ahí creo que también va a haber movimiento si finalmente no está semana se confirma que que hay ruptura del independentismo con Pedro Sánchez

Voz 1926 28:14 la posición de Ciudadanos tiene mucho que ver con la orfandad que puede sentir una parte importante de la sociedad digamos moderado centrada de ver que se que la tendencia a la polarización ha dejado esto muy vacío no hablaba Pablo de de la subasta en el proceso esa puja que hubo constantemente entre dos mil diez o dos mil doce si se quiere y el y el y el uno de octubre en la tierra

Voz 0874 28:35 lo cual Esquerra y Convergencia así que luego ha seguido

Voz 1926 28:38 los fundamentalmente en ese proceso que llamamos el pulso en el cual Esquerra hicimos siempre suya en un grado más no es decir cuando uno estaba dispuesto a una a una lista unitaria el otro pedía que fuera además a un a una una declaración unilateral y el otro cien privan en la puja creciente y eso se ha trasladado evidentemente a la derecha ciudadanos que antes parecía digamos una posibilidad liberal moderada no que que podía librada algo la situación atendido muy claramente a la derecha por cierto se vio perfectamente en el CIS porque en ciudadanos que pacta con Pedro Sánchez era situado por la ciudadanía en el punto cinco es decir en una posición muy central en el último en el penúltimo Özil serían los recuerdo en uno de los dos últimos estaba en el siete coma dos quiero decir que claramente la gente percibe que Ciudadanos ha ido en esa puja con el Partido Popular no tiene y una puja por cierto muy muy bien alimentada por por por Abascal Vox cuando se gritaba casado acojonado eso es exactamente la derecha compleja Haditha que Abascal va que va a escala alimenta no la cual haga lo que haga casado aunque haga XXI insultos consecutivos siempre tendrá que seguir manteniendo ese marco mental porque es el marco en el que está jugando Boc

Voz 0874 29:48 para demostrar que es de derechas tenemos que hacer una desconexión de un par de minutos porque la publicidad manda ahí a la vuelta esperamos poder retransmitir en directo lo que los periodistas solemos llevarlos Kanouté lazos que es lo que van a hacer los tres grandes líderes políticos no van a subir al escenario sino que al margen del escenario van a hablar con los medios de comunicación iban a lanzar su mensaje y lo que queremos es hacer un análisis semántico de lo que digan así que regresamos en un partido a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 11 30:28 a vivir que son dos días

Voz 13 32:42 bastado que es el primero que tiene que decir algo previsto

Voz 12 32:49 para ver si acaba llegar ahora mismo el líder de Vox está en el uso de la palabra justa me la inacción gubernamental segundo que debe suspenderse la autonomía de Cataluña para reinstaurar el orden constitucional el Estado de Derecho y el imperio de la ley en España tercero que deben ser desarticuladas las bandas mafiosas y violentas que impunemente en Cataluña ejerce en la amenaza y la violencia contra los disidentes del golpe de Estado en estos momentos en cuarto lugar que los españoles debemos ser llamados a las urnas inmediatamente el Gobierno queriendo dar una salida política a quienes han perpetrado un golpe de Estado ha puesto sobre la mesa de negociación la soberanía de España y la soberanía sólo pertenece al pueblo español el pueblo que es el legítimo propietario de la soberanía debe ser llamado a las urnas urgentemente muchísimas gracias

Voz 19 33:42 la moción de Santiago Abascal ha seguido

Voz 13 33:46 por parte que la megafonía no lo ha dado a todo volumen porque soy muy emitiendo sonido de música para imagino agilizar un poco lo que sea el discurso oficial con el que se cerrará este acto sigue llegando muchísima gente pides todavía es una marea de banderas españolas sobre todo banderas europeas le pasa el cincuenta por ciento eh hay una especie de distribución por zonas en esta plaza que como mira donde está la escultura de Blas de Lezo

Voz 25 34:11 el almirante mutilado español que fue

Voz 13 34:14 vamos de la guerra de Cartagena de Indias estamos a María Patiño eh es muy curioso porque ahí hay digamos Chema alguna pancarta no muy cariñosa hacia presidente el Gobierno

Voz 1610 34:25 sí efectivamente aquí han ido dando cita por teléfono en esta estatua de Blas de Lezo digamos un héroe eh bastante simbólico todo hay que decirlo y en una farola hay colgada ya desde primera hora de esta mañana aquí en esta zona una pancarta dedicada al presidente del Gobierno que dice Sánchez traidor de la patria hay que decir que en esta zona donde decías está concentrando digamos ese poder decir aunque no todos los seguidores de de Bosch no sean escuchadas las palabras más del dirigente de este partido porque como tú decías nos han transmitido por la megafonía general de la plaza

Voz 13 34:58 eh los políticos algunos políticos son se lo llevan viendo cuando llegaban se han ido acercando entre el público a la zona que está acotada cerca del lugar en el que se va a leer en discurso final amanece el manifiesto de esta convocatoria Óscar García creo que has visto cómo llegaban juntos e Toni Cantó también el portavoz de Ciudadanos

Voz 14 35:18 sí sí exactamente llegaba pues con bastante bastante tiempo ese han venido aquí como a las diez y pico de la mañana y no han querido no han querido hablar porque está previsto que los líderes de ciudadanos con Albert Rivera a la cabeza lleguen todos juntos desde la calle Goya hasta la plaza de Colón y luego se produzca dentro de unos minutos

Voz 26 35:37 en el discurso ante la prensa de de Albert Rivera en principio que Inés Arrimadas

Voz 14 35:44 hemos tenido un problema con el tren y al parecer no viene lo comprobaremos ha visto ya ya prólogo del tren bueno pues eso es lo que nos dicen desde desde Ciudadanos si os parece estamos

Voz 27 35:58 aquí eh y con con Daniel y con su hijo Daniel que tiene

Voz 14 36:02 cuatro tres añitos hola Eva qué tal hola buenos días esta mañana desde Móstoles os habéis venido para estar aquí en la manifestación

Voz 28 36:08 pues no podíamos faltar en cuanto nos enteramos que se convocaba colocamos al resto de niños porque tenemos cuatro hijos planeamos ya que está

Voz 14 36:16 Daniel crees que va sur mira efecto esta manifestación que sabe con Pedro Sánchez es un enigma en este momento nuestro hijo Daniel tres añitos sostiene una bandera de España e me decís que teníais

Voz 26 36:28 cuatro hijas madre e hija espero

Voz 28 36:31 todos somos españoles dependiendo del signo político hoy tenemos que defender a nuestra nación

Voz 26 36:37 bueno pues el testimonio de Eva de Daniel con su hijo una de las Gil de las muchas cosas que se concentran en esta plaza de Colón

Voz 13 36:46 vamos a ver si Pablo Casado con las imágenes de televisión se ofrezca a los micrófonos pero hace su declaración desde el has escuchado a Abascal no

Voz 0874 36:54 sí se repetía su expreso de la autonomía ha faltado pedir que se construya un muro para encerrarlos a todos los catalanes

Voz 13 36:58 no no sí bueno y la sarta de mentiras no una detrás de otra y no sé cómo puedes aplicar el ciento cincuenta y cinco si no sea traspasado ninguna de las líneas rojas que pueden justificar luego en fin una cosa es la retórica que que efectivamente el independentismo utiliza con profusión y que puede resultar más o menos

Voz 27 37:18 provocadora pero pero vamos de momento no creo que a nadie le apliquen el Código Penal

Voz 13 37:25 ciento cincuenta y cinco por por decir lo que opina

Voz 0874 37:27 vamos que piensa no jugamos un poco del valor de las palabras porque eso de llamar mafias se determinadas asociaciones tampoco me parece correcto

Voz 27 37:35 sí pero luego todo el tema también de del peligro de la patria en peligro no en fin

Voz 13 37:42 la patria yo creo que es bastante más fuerte que lo que se se está dando a entender que

Voz 0874 37:49 de la palabra patio dan tiene mucho peligro en el que sí se sabe es lo que me escuchas hay hay una cosa que no me gusta mucho hacer que es hablar de Si esto es un éxito sino es un éxito porque las cifras las sabremos después sí como todo el mundo sabe nuestro habrá que mira que son muchos que indica que son menos de los que se esperaba pero por la imagen aérea que la televisión española sí que parece que hay muchos blancos tuve algún

Voz 13 38:10 Blanco en el centro de la plaza Navona que estamos nosotros Orozco digamos que en la zona de tránsito de los como asegurando ha sido la cabeza el bajo ciudad Laffón del Paseo de Recoletos es digamos lo que está fuera de lugar acotado para la concentración hay muchísima gente no es que no han accedido a este lugar sigue llegando gente pero es que esto cada vez tiene pinta de que va a ser una convocatoria con un gran seguimiento los convocantes habían comunicado a la Delegación de Gobierno que el dispositivo de seguridad se a unas veinte mil personas pero ayer mismo fueron que previsiblemente esa cifra sería superada habrá la guerra de cifras fallan todas las convocatorias anuda Graciano que habrá una dos de los en el Gobierno ayuntamiento de luego los convocantes pues dirán que se quedan cortos lógicamente ellos siempre ocurren todas las mutaciones de arrimar el ascua a su condena pero lo cierto es que a esta hora todavía digamos que oficialmente no han a convocatoria a las doce a medio día sigue Isidro líderes que tienen que dar

Voz 0874 39:07 pero no leer un manifiesto que manifiesto Lane tres periodistas sino hacer unas declaraciones duramente solamente lo ha hecho el líder de Vox yo no sé si todos lo que estáis viendo hasta el momento se ajusta a lo previsto José Mari Teo sigue a mí me

Voz 1093 39:21 llamando la atención que esperaban más gente

Voz 1403 39:23 es verdad que hay un plano plano más abierto que será hay huecos a la derecha izquierda en la plaza de Colón acordaos que las manifestaciones de la legislatura del dos mil cuatro siempre había un millón era una precisión matemática realmente notable no siempre había

Voz 1093 39:39 no había novecientos setenta mil entonces sí que se cuenta van bien las cosas

Voz 0874 39:41 eso es eso es estado ahí había un criterio

Voz 1403 39:45 ha habido un millón ya está hechas a dormir y no tienes que plantearte más dudas yo creo que hay

Voz 13 39:49 de que hay mucha gente que es evidente que en Madrid hay gente

Voz 1403 39:52 todos todos los sitios a todas las horas pero yo no estoy viendo una multitud como la que podía haga como la que cabía esperar que pudiese asistir a esta contratación me imagino que luego te empezará a la guerra de las cifras que forma parte de lo que ahora llamamos al relato pero me llama la atención el que no hay tanta gente como en principio podía pensarse sí sí tengo la impresión es verdad que que

Voz 1926 40:15 José Mari si hubo un momento en que el millón ser se repitió tanto que ya la duda era si era un millón un millón y medio o dos millones acuérdate que se llegó a dos millones concierta con cierta facilidad bueno sí es verdad que en el plano general Seven Seven muchos huecos en los planos cortos como siempre que hay tanta bandera impresiona no en la cantidad de de pañuelo al aire que que se ve pero de lo que estamos viendo de la crónica quedaba antes de de allí alguno de los compañeros anime me parece muy irritante el secuestro que se hace no ya de la nación sino de España y de la Historia de España por parte de especialmente de Vox no Blas de Lezo es parece una nueva figura mítica para ellos siguen Fini que el que la han llevado al al a la polémica con con al recientemente con la gala de los con ellas y yo creo que es lamentable que ese secuestro la figura de Blas de Lezo que es un tipo muy interesante en la figura realmente interesante en la en la Historia de España no pero Vox ha tomado una frase suya que dice una nación no se pierde porque unos la ataquen sino porque quienes la aman no la defiende y esa frase de Blas de Lezo es uno de las de las que está repartiendo hoy Vox a través del Whatsapp que es uno de sus mecanismos por cierto de agitación más potentes como demostró en Andalucía ir bueno me parece me parece que cuando se atribuyen la nación olvidando que la nación no es España sino nación son los españoles pues evidentemente se colocan en un marco muy muy propicio para ello pero en el cual el debate pese pervierte inevitablemente

Voz 0874 41:38 desde luego por las imágenes que vemos a través de la televisión se ve en muchísimas miles de banderas rojas y amarillas algunas con el toro de Osborne a falta de águila pues hay que tener algo que se ven muchas banderas de Europa también sorprendentemente ninguna de Venezuela esperado alguna creo que

Voz 13 41:54 partido banderas Europa si si no estaba perdiendo antes

Voz 0874 41:56 el ayuno se Juanjo tú que tienes un pasado entorno a esa palabra que llamamos patria hemos hablado recuerdo una vez en este programa sobre el significado de esa palabra entre Aranburu la palabra abandera a ti que te sugiero

Voz 16 42:09 pues cuando menos discurso tiene un político más apela a la bandera no al final hay un choque de épicas no igual que hay yo creo el espejo catalán desgraciadamente nos brinda la épica de la unilateralidad y al final la frustración derivada del contraste con la realidad contraponer a es una épica anclada en un clima de hostilidad en un clima de belicosidad dialéctica pero algo peor no en el maniqueísmo de los buenos y malos españoles de los buenos y malos catalanes de los buenos y malos vascos la patrimonializar acción del concepto de nación a de patria que es el punto y seguido de lo que representa la apelación a ese tipo de irracionalidad significa admitir que para la defensa de irracional vale todo el fútbol como hecho social total los ha mostrado eso no dentro un estadio parecía valer todo porque un sentimiento permitía exacerbar cualquier tipo de reacción con lo que hace falta es templanza moderación si crees de verdad en tu concepto de nación no lo conviertan tu sueño no lo convierta en la pesadilla de los demás unos y otros no y esta visión apela a los sentimientos y apela a lo que es esto un contexto de manifestación donde el analgésico que hablabais antes de que entráramos a debatir no el analgésico no calma la enfermedad no alivia los síntomas no pues cuanto más grite sí más exacerba Estu sentimiento más lejos estas por una patria plural donde realmente se pueda convivir pensaba que el romanticismo de del XIX estaba terminado pero parece que está más vivo que nunca pero pero cómo se recuperan esas palabras como patria o cómo van

Voz 0874 43:44 era cuando han sido usadas un sector

Voz 16 43:47 teológico de manera tan prominente en el caso del correcto

Voz 0874 43:49 vasco lo hemos hablado alguna vez contigo ha sido complicado llegar a ese acuerdo

Voz 16 43:53 en por el cual paté significa lo mismo para unos que para otros es que apropiarse apropiarse del concepto uno en nuestro caso era por la fuerza de la extorsión de estigmatizar al diferencia de secuestrar de amedrentar de asesinar algo sencillamente inadmisible e insoportable en la triste lectura que obtuvimos creo de todo ello es que la patria no vale

Voz 1403 44:16 ni un gramo de violencia y que la violencia se vuelve contra aquí sí de cáncer de esto y que la única

Voz 16 44:23 manera de entender la construcción de una nación es plural las banderas de Europa siguiéramos en el en el lema tan precioso no de unidos en la diversidad esos tan sencillo y tan difícil de llevar a la práctica cuando tú plásticas el maniqueísmo de los buenos y los malos a partir de ahí divide es la patria y eso es un punto de exacerbación de los sentimientos de difícil retorno no yo creo que habría que bajar un montón de CC de decibelios que por cierto se elevan precisamente para generar también ese tipo de sentimiento no y apelar a otro tipo de planteamiento que se llama cultura democrática no y pluralidad en todos los ámbitos cuando se reclama la exclusión tu patrias muchísimo más débil lo que haces es Anwar ensanchar consenso social de que los tuyos sea más tuyos pero así no se construye absolutamente nada en la vida y menos una patria una nación donde quepamos todos y todas

Voz 0874 45:18 sí deja déjame decir a todos los que están en esta mesa que yo intento siempre convencer a Juanjo de que se dedique a la política promete pero el tipo de discurso que a mí me gustaría escuchar de otras personas Rueda Pablo sí desde luego y además la reflexión

Voz 1671 45:29 es muy pertinente hay un politono que se llama Jordi Muñoz que su tesis doctoral va precisamente sobre la evolución de los símbolos españoles y como esto ha tenido un impacto en diferentes generaciones y él decía que a partir de inicio de de nuestra época democrática se produce una migración de lo que podríamos llamar nacionalismo español más rancio reaccionario católico hacia una suerte de nacionalismo español más of basado en más o menos los ideas tres ideas el deporte la lengua y el mito de la transición no esos tres elementos que son más o menos los que vertebran nuestra idea de España y que es verdad entran en crisis también con la crisis económica porque uno de los elementos que ha saltado por los aires será el consenso a propósito de la Transición y esto genera que de nuevo vuelve a haber refugios nacionales pero yo creo que algo tenía obtenemos positivo nosotros en España por no plagiar es tanto que somos un país que no nos lo creemos es decir Si vas a todos los sondeos verás que el país que peor se evalúa asimismo de toda Europa es es el de España y los españolitos histórico eh eso es así eso es así yo creo que eso es algo que puede tener un elemento positivo que es justamente el que elementos como el chauvinismo nacionalista queden patrimonial

Voz 1403 46:33 izados dentro de determinadas ideas políticas sólo que estamos viendo aquí de instrumentalización de los símbolos pero que sin embargo haya una