Especial informativo (10/02/2019 - Tramo de 12:00 a 13:00)

Voz 1 00:00 los informativos traía a Benis despedir

Voz 0874 00:14 la nuestra primera ronda de invitados dedicamos José estaba previsto que a las doce empezara a la lectura de ese manifiesto los líderes políticos han hablado con un pequeño retraso así que supongo que cuatro

Voz 2 00:25 España las doce es una tutoría además siente un poquito más tarde llega más gente no hay así claro que la imagen no quiero os hemos pensado no saliese de un poquito pronto pues a lo mejor no ha llegado y veterinarios bueno está previsto que esa lectura de ese manifiesto baje tres periodistas siete banderas de España están situadas detrás del micrófono en el que los banderas hombre yo creo que son diecisiete las ha contado los mástiles salvo comer falta López la mirada salen diecisiete banderas que no pero cada jueves a esa sabes que el campaña electoral

Voz 0874 01:02 entre Barack Obama Hillary Clinton cada vez que aparecía uno ponía una bandera más y al final ya me cabían las banderas de apostaría o que son diecisiete hacemos bueno pues que volvemos a la plaza de Colón en cuanto a la lectura de ese manifiesto que creo que va a durar media hora con lo cual tampoco lo escucharemos integramente déjame despedir a la gente que hemos acompañado hasta ahora Lola García directora adjunta de la vanguardia no las periodistas que mejor conoce además el proceso independentista con ese libro que acaba de publicar el naufragio ahora te agradezco mucho este domingo por la mañana que seguramente lo pasaría de manera más que hable y como se en la Rambla tomando una perita además no suele dejar dos compañeras fantásticas que hombres afortunados vemos venga hasta luego José Mari Calleja actúe fíjate tenemos un abrazo muy fuerte yo también a vosotros una Teodoro León Gross desde Málaga un abrazo compañero un abrazo además sabes a quién tengo aquí sentado al lado Marín estuvo con nosotros juntos una vez en un escenario a Manuel Vilas bueno tácticamente Manuel Vilas y Elvira Mínguez Manolo Vilas que se ha venido muy arriba muy arriba esta este imparable en una estrella de rock literario un abrazo para un abrazo de Pablo Pablo Simón gracias por venir un domingo es el día que no te toca bueno no pasa nada tiempo para verme Juanjo Álvarez Dati te doy las gracias especiales porque además no contabas con estar aquí supongo que te quitado un pasión bici matinal o algo así no

Voz 3 02:21 poquito de monte que es lo que tenemos los vascos en los genes pero es un placer estar con con vosotros tratando de no arreglar el mundo porque eso no es posible pero sí al menos ser capaces de hablar con un poquito de tranquilidad no es un rato Juanjo hasta luego

Voz 4 02:36 sí sí

Voz 0874 02:50 lo veo igual no sabía entramos terrenos que pertenecen más a la semántica a la interpretación a la intelectualidad porque están aquí dos de mis actores favoritos de todos ustedes escuchan este programa y colaboran con nosotros que son Manuel Vilas que ya hemos saludado que acabas de llegar redunde de eh

Voz 5 03:08 de ser así así está de Colombia declara de Cartagena lo que pasa no pero ayer estaba

Voz 1763 03:14 hay ayer estuve bella ayer estuve en Marbella en Marbella Marbella hablando en un ciclo de memoria

Voz 0874 03:21 se nos está yendo de las manos tu fama Manuel hay que hacer alguien encima tienes managers ya no tengo a gente toma gente que es el mimo gente que tiene Juan Pablo Durán una mujer estupenda Juanjo Millás cómo estás bajo buenos días buenos días acercarte a la radio

Voz 5 03:35 hoy pues si es agradecer porque yo estaba hoy dedicado a la cocina mi entretenimiento

Voz 0874 03:42 no mientas los domingos dedicas primero un ahora ir a los chinos que tienes abajo no pero eso por la tarde a Bale esos con la convencimiento si le vale me encanta que estabas haciendo la comida

Voz 5 03:52 ha estado haciendo unos judiones de la Granja

Voz 0874 03:55 por Dios los morros de cerdo todo lo que escuchen aparte de habrá una metáfora de lo que está pasando en Colón eso por supuesto porque son los dos escritores tú escribí este hecho hechos acaba de reeditar ahora Manuel España una colección de ensayos se habían publicado en donde

Voz 6 04:13 no no es una novelista es una novelista que tiene un toque ensayista poeta y es una especie de bueno es un delirio sobre en nuestro país pero un delirio en clave literaria que se parece un al delirio de posición

Voz 0874 04:26 te te iba a decir hombre hay un capítulo que se llama tauromaquia en el que ni hablas de toros ni de toreros ni de tienen al Axel parezca así que tiene tiene tiene su punto la novela España

Voz 1763 04:36 si bueno era un ejercicio de pensar

Voz 6 04:38 este país en clave literaria Hay desde con IU y además tomándole prestó

Voz 1763 04:44 dado a Juanjo Millás la idea del delirio cuando

Voz 6 04:47 estas personas que decidan porque simplemente tiene una visión del mundo no consensuada con la realidad y entonces bueno pues hay a partir de esa imaginación se puede describir el mundo de otra manera es una alternativa a la realidad y es una de literatura bueno pues es lo que

Voz 1763 05:02 lo que mejor soledad es arriesgado titular España claro me pareció que era la tira a lo alto no pero es también la idea de cuál es la palabra cuando yo escribir esa novela claro

Voz 6 05:17 pues que fue en el dos mil seis dos mil siete ya como tenía haya un poco de de alma transgresora digo cuál es la palabra más este país no la palabra que nombre al país es la más incómoda que tiene este país no me pareció que ahí había un abismo no un abismo histórico moral yo provocación por escritores yo creo que tienen que ir un poco

Voz 1763 05:38 va al a los sitios de las heridas y de las llagas no para para ver qué hay ahí

Voz 0874 05:43 una provocación y un delirio que que de alguna manera pues fíjate ha sido profético porque porque estamos viviendo una época muy convulsa no Tutumlu de Juanjo cuando ves estas imágenes que tenemos aquí delante ese mar rojo y amarillo cuando algún punto azul de banderas europeas

Voz 7 05:59 entonces lo mismo que todos nosotros o imaginas algo más pero yo pienso que sí que estamos dando demasiada importancia que en estamos dando el tratamiento de un Madrid Barça en el Bernabéu es más bien un partido de Segunda Regional aparte de que si te has fijado cuando cuando se abre la imagen no cuando salga foco hay muchos hay muchas calvas es decir no está siendo un éxito nosotros la gente ha visto muchas manifestaciones de estas sabe cuando realmente son un éxito yo recuerdo una hace unos años ahí mismo en la en la que estaban además de los políticos los obispos sea que fíjate la mezcla de política y religión a la que hemos ido dado tan dados en España además los obispos era un día es mucho eso se habían puesto unas gafas de sol de gastos peace is it producían producían una impresión enorme ver esa esas gafas de Tsonga estériles bajo la sotana que ya se empezaba a asociar con la pederastia y es que yo sí fue fue tremendo porque Rajoy tuvo una intervención brutal los obispos es decir que esto realmente yo creo que esto esto ha sido cosa seguir como Grumman entendido no porque esto realmente empezó hace cuatro días siete días con el asunto de las que yo escuche la verdad es que no he de importancia ninguna ya que entre otras cosas porque bueno yo he sido yo tiene mucha actividad sindical en mi juventud cuando entre en la empresa ahí al comité había problemas pues no era infrecuente que se trajeron tercero eh que despejar un poco la situación como se ha dicho estos días el propio Aznar a las conversaciones con ETA

Voz 5 07:52 llevo un rato humo un mediador

Voz 7 07:55 era de importancia hasta que empecé a escuchar las tertulias y me empecé empecé indignar no decías pues llevan razón si ya tenemos en parlamentos y ya tenemos cita Si Krens y me empecé a indignar realmente lo que me empezó a ocurrir es que empecé a ser indignado yo no me di cuenta yo creí que me está dando yo pero me estoy indignado no cuando no se me había pasado todavía la indignación por la torpeza política de Pedro Sánchez escuché las declaraciones de Casado volvía a ser indignado yo creí que me indignaba pero volví a ser indignado total que hay un choque de indignación es en este país que es como estos matrimonios que están más a gusto llevándose mal que llevándose bien no es decir allí

Voz 0874 08:39 que tienen ese pacto hecho claro aquí no

Voz 7 08:42 que tengo Saura a nadie que diga oye vamos a buscar cosas que nos hagan sentirnos bien no no vamos a buscar cosas que nos hagan sentirnos mal y esto como yo soy paranoico sí creo en las conspiraciones cita yo no voy a decir que que casado y Sánchez se hayan reunido ya de oye vamos a montar esta semana este pollo porque está la gente eh eh aburrida no pero inconscientemente si hay una porque tú te imaginas por ejemplo ha casado abogando en los términos que labró de coordinación que abro hablando por ejemplo de o indie dándose porque el veinticinco por ciento de la población esté en riesgo de pobreza

Voz 0874 09:23 esperemos que esto Juanjo porque ya empieza la lectura de manifiesto ya digo que va a ser más algo de lo que teníamos previsto con lo cual es queremos un ratito cuando estemos suficientemente indignados a lo mejor ya no está Vargas Llosa creo que no estaba en el grupo de whatsapp

Voz 2 09:38 pues empieza ya no si empieza pero esta Carlos Cuesta es el primero que va a empezar Sun reportó hoy

Voz 0465 09:44 quiénes defendemos si Blair sin complejos la unidad de España y mostramos nuestro hartazgo por las cesiones y bandazos permanentes del presidente del Gobierno ante los secesionistas catalanes hemos sido convocados a esta magnífica Plaza de Colón de Madrid

Voz 7 10:00 el

Voz 0465 10:01 a todos ellos queremos dar las gracias con toda la sinceridad por esta iniciativa que nos permite a muchos ciudadanos expresar con nuestra presencia lo que queremos decir juntos con nuestra voz a todos los partidos que habéis hecho posible esta concentración sin excepción por igual totalmente por igual muchísimas gracias de verdad

Voz 8 10:25 que escucha

Voz 9 10:28 Segura como sus pensar

Voz 0465 10:32 eres de los partidos políticos los que nos han congregado hoy aquí también podía ser estos mismos lidere los que tomasen la palabra aquí en esta plaza dirigiese en a todos vosotros sin embargo han decidido lo han decidido ellos juntos todos ellos que hoy no sea así ya hay una razón muy poderosa para que haya tomado esta decisión quieren compartirla con todos vosotros como habéis visto en la convocatoria de esta concentración días atrás Nos han pedido a todos venir a esta plaza de Colón sin necesidad de portar exhibir logotipos o banderas de los respectivos partidos lo han hecho así porque hoy aquí a todos no

Voz 1763 11:11 es un una única bandera la banda

Voz 0465 11:13 era de España y

Voz 8 11:21 y esa misma no son escucho afonía

Voz 9 11:36 el lema es puro Marsé se gritó

Voz 0465 11:39 a esa misma esa misma es la razón por la que los partidos han preferido poner hoy el acento en lo que nos une a todos que es esa bandera de España dejando las legítimas diferencias entre ellos fuera de esta plaza ya han hecho muy bien y es de agradecer eso les ha llevado hoy a consensuar un único texto una idea un único mensaje para que sea el mensaje de todos los que estamos aquí congregados en estos momentos por eso han acordado no ser ellos quienes pongan voz hoy a este manifiesto que van a escuchar sí señor Viva España que conoce las diferentes sensibilidades que puede haber aquí entre todos vosotros las posibles diferencias las posibles sensibilidades lo saben las quieren respetar las quieren respetar ofreciendo mensaje repito de unidad un mensaje que nos represente a todos y hacerlo además a través de unas voces distintas a las suyas para trasladar este mensaje al conjunto de la sociedad española al conjunto de España

Voz 0874 12:43 un momento eso como como el prólogo José de Dios que era supongo que les veremos en el futuro como secretario Estado comunicación

Voz 2 12:51 es lo que está María Claver la que supongo que empieza a leer Concentración pactado partes

Voz 0277 12:55 queremos manifestar nuestro más enérgico rechazo a la traición perpetrada por el Gobierno de España en Cataluña

Voz 8 13:08 para ver

Voz 2 13:12 lo que pasa es que la megafonía no permite que en algunas zonas escuche bien el contenido de la intervención por ejemplo Vargas Llosa ahora mismo pero estaba ofreciéndole el circuito cerrado de televisión gustado Miguel Rivera

Voz 0277 13:22 suponen una humillación del Estado sin precedentes en nuestra vida democrática Tras meses de constantes cesiones intolerables y a pocas horas de que el Tribunal Supremo comience a juzgar a los responsables de la ruptura del orden constitucional que se produjo en octubre de dos mil diecisiete el Gobierno de Pedro Sánchez decidió dar una puñalada por la espalda a la ley ya Lajusticia aceptando los términos y exigencias impuestos por el presidente de la Generalitat el Gobierno ha cedido al chantaje de aquellos que quieren destruir la convivencia ciudadana nuestro país ya ha renunciado a defender la dignidad de los españoles con el único objetivo de mantenerse en el poder cedió al recibir con lazos amarillas al presidente de la Generalitat en La Moncloa al trasladar a los políticos presos a la cárcel Beille Dones cedió al aceptar la bilateralidad entre iguales en la reunión de Pedralbes cedió al torcer el criterio jurídico de la Abogacía del Estado cedió al aceptar las veintiuna exigencias del secesionismo Sergio al iniciar unas negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado ofreciendo a cambio la soberanía nacional dio al admitir la posibilidad de que hubiera mediadores relatores o cualquier otra figura semejante cedió en todas y cada una de las ocasiones en las que debería haber defendido la dignidad de los españoles ante quienes quieren acabar con nuestra democracia y nuestro orden constitucional estas cesiones representan la renuncia del Gobierno de la Nación a cumplir con su obligación de guardar y hacer guardar la Constitución

Voz 10 15:45 su renuncia a preservar la unidad nacional

Voz 0277 15:48 es su incapacidad de garantizar los derechos y libertades de todos los españoles estas cesiones pusieran nuestro orden constitucional ante uno de los mayores retos que Avis Vido desde su promulgación cuando aún seguían en marcha las celebraciones por el cuarenta aniversario de nuestro texto constitucional nos encontramos ante la inaudita situación de que un gobierno que tiene la obligación primera y principal de defenderla ha puesto en serio riesgo su vigencia pero los españoles no estamos dispuestos a renunciar a ella ni a la convivencia de la que llevamos disfrutando durante cuatro décadas basada en la igualdad ante la ley basada en la solidaridad entre los españoles basada en la libertad el Gobierno de Pedro Sánchez está poniendo en riesgo estos tres pilares esenciales haciendo peligrar así la obra de miles de millones de españoles que esforzándose por entenderse Nos legaron una de las democracias plenas que existan en el mundo por respeto a todas las generaciones de españoles que han hecho posible nuestra democracia por respeto a la legalidad por el compromiso firme de seguir construyendo como hicieron otros antes que nosotros un país en libertad nos encontramos hoy aquí en esta plaza de Colón en esta plaza no sólo estamos los presentes también todos aquellos españoles que no habiendo ha podido venir quieren como a nosotros una España constitucional una España unida y una España en libertad

Voz 2 17:58 los usuarios no de Robert y ahora ese portal intervinientes del Castillo el que continuó con el relato suprimidos es la última

Voz 1119 18:07 de la inmensa mayoría de los españoles ante la deriva suicida del Gobierno de Pedro Sánchez ya firmamos una vez más y todas las veces que haga falta nuestro compromiso con la unidad de la nación española patria común indivisible

Voz 1235 18:25 de todos los españoles patria de todos

Voz 1119 18:28 dos en la que a nadie se discrimina por cómo piensa o aquí en bote rechazamos que se ponga en peligro la integridad territorial nuestra nación se construyó sobre el acuerdo de muchos para lograr entre todos un proyecto común un proyecto nacional Un proyecto que respondiendo a una realidad histórica de siglos ha dado lugar al país es en el que vivimos y la nación a la que amamos y por la que hoy estamos aquí reivindicamos que la soberanía nacional pertenece al conjunto del pueblo español del que emanan los poderes del Estado es el pueblo y sólo el pueblo el que tiene en su mano la decisión sobre el futuro de nuestra nación al pueblo pertenece IS el pueblo el dueño de su destino a nadie más está legitimado para decidir qué es España y mucho menos que puede llegar a ser España

Voz 1763 19:37 ya ningún gobierno está legitimado

Voz 1119 19:39 para negociar con la soberanía nacional sino que está obligado a guardar y hacer guardar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico defendemos la Constitución de mil novecientos setenta y ocho como marco de convivencia

Voz 1763 20:00 CIA como fundamento de nuestra

Voz 1119 20:02 la democracia una Constitución que no exige a nadie renuncias ideológicas ni intelectuales cada español está amparado por la Constitución para pensar lo que considere hilo lo que el exprese su conciencia pero no ampara ni acoge ninguna maniobra que ponga en juego el propio marco de la Constitución solamente son válidas las propuestas que se atengan a su letra y a su espíritu dentro de la Constitución todo tiene cabida fuera de ella nada es ni

Voz 5 20:37 será nunca aceptable

Voz 1119 20:40 afirmamos la vigencia del Estado de derecho

Voz 5 20:43 no

Voz 1119 20:43 como garantía de nuestras libertades individuales del imperio de la ley de la separación de poderes y reafirmamos que ese estado de derecho no puede ni podrá ser puesto en cuestión ni sujeto a negociación ni mucho menos quebrado por quienes actúen contra la ley manifestamos la igualdad de todos los españoles ante la ley y el principio de solidaridad entre las comunidades autónomas en España nadie está por encima de nadie en España todos los españoles son iguales en derechos y deberes esta igualdad no depende de un gobierno ni de un Parlamento esta igualdad pertenece a los españoles Yes siempre inalienable

Voz 7 21:32 hable

Voz 1119 21:33 España es una nación de ciudadanos libres e iguales en este Pilar Se basa la firme decisión de los españoles de crear lazos de solidaridad esfuerzos compartidos entre los territorios España es además de una realidad histórica la decisión de todos los españoles de vivir en común de afrontar el futuro en común idea acompañarnos entre nosotros para alcanzarlo reafirmamos a las puertas del juicio sobre el asalto a la unidad de la nación española nuestro compromiso con la justicia y nuestro apoyo cerrado a los jueces que lleva meses sufriendo la presión independentista es que no estamos dispuestos a tolerar más traiciones ni concesiones frente aquellos que quieren destruir nuestra patria estamos aquí para decir alto y claro que la unidad nacional no se negocia yo exigimos al presidente del Gobierno la convocatoria inmediata de elecciones generales para que todo lo

Voz 11 23:00 los españoles decidir su futuro

Voz 8 23:06 que ha conseguido

Voz 2 23:17 pues Javier porque tenemos alguna duda creo que ha terminado no déjeme aclarar a la audiencia

Voz 0874 23:21 aunque no lo parezca esto en la Cadena Ser en acto informativo había creo trasmitir meter lógicamente alguno quizá lo hemos ha marcado el aperitivo

Voz 10 23:29 escuchando este discurso y nada que no

Voz 0874 23:32 tras pues eh

Voz 2 23:34 no porque básicamente era lo previsible además yo creo que hay una imagen que es es muy gráfica es contenido especial cuidado los tres partidos que han dirigido esto el no comparecer juntos por ejemplo habido digamos grupos por separado había un grupo que estaba Bargalló su aroma de Rivera con Manuel Valls luego había otro grupo que la grupo del Partido Popular y luego en otra zona estaba unos de Vox entre el público en la plaza donde hay mucha gente Javier ello no sé si Islam más o menos otra vez de muchísima gente no sólo son la plaza sino en los aledaños la calle Génova el paseo de Recoletos hay mucha gente creo que por seguridad la policía está desviando a los personajes siguen llegando a lugares que no sean el centro de la plaza por si hay que hacer algún tipo de evacuaciones similares van a hacerse una foto que están subiendo ahora mismo al lugar

Voz 0874 24:22 river hasta dos quitando a Santiago Abascal por lo que

Voz 2 24:24 vista está editando algunos pero no han coincidido

Voz 8 24:28 pero sobre todo grupo de ciudadanos

Voz 2 24:31 no decía que es entre el público estamos a María Patiño aquel estallido oye mira a ver cómo están siguiendo sea Ichi calienta mucho los ánimos o no las personas que están leyendo este este manifiesto Chema

Voz 1610 24:41 José Antonio qué tal cómo está ese mira estamos aquí con una pareja Guadalupe y Pedro que han estado siguiendo muy atentos ser comunicado quiere desaparecido este comunicado cielo visto muy lógico

Voz 11 24:53 sido insultar a nadie lo que yo decía

Voz 1610 24:56 Pedro a la gente a Prodi los mucho a la demanda de convocatoria de elecciones sauce de acuerdo que tienen que se pero allá

Voz 2 25:04 ya ya sé que deshacer alguna pregunta no es es muy llamativo Chema promete interrumpa porque ha subido ahora también Pablo Casado hacerse la foto de Rivera y con los socialistas Cardio manifiesto los que no han subido a este lugar sólo rebosantes a los apreciamos una imagen que está ofreciendo eh eh por circuito interno organización si está Abascal lo de periodistas un poquito de desorden ahora todas maneras yo creo que sí va a haber esa foto de conjunto está llegando Abascal que ha pasado por lado de Rivera pero

Voz 0874 25:39 creo que no sean saludarlos ha puesto al lado de los dirigentes de la colocada al lado de Paco que tocará es la foto de familia digamos que me ahí los líderes de los si no solamente de los tres partidos convocantes nosotros siete partidos convocantes común remarcaba antes Pablo Casado lo que decías tú a principio pues Antonio ahora toca decidir qué hacemos con el resto del domingo a la gente que está ahí digo pero esto se termina se nace con el himno nacional Luis eso si quiere esto retrasó poco digo foto de familia Pino te parece muy cuando es admisible si quieres

Voz 2 26:24 esto esto ya lo voy a dejarlo luego lo voy a dejar de segundo

Voz 0874 26:26 claro que no hace falta que lo hacemos que dentro de un ratito unos cuentas vuelva con un con vosotros después cómo se va dispersando esta multitud eh que gente tira hacia yo qué sé el aperitivo dejen de pirateo de la Iglesia por cierto me ha llamado la atención que que hay un cartel de Netflix en esa plaza

Voz 2 26:41 Colom si con esas examen de conciencia

Voz 0874 26:43 el sacerdote tapando no exactamente

Voz 2 26:46 llaman la atención es cubre toda la fachada de un edificio que está en rehabilitación junto a los Torre de Colón diferentes últimas Irene Frisk el título yo no sé si está elegido a propósito para la comentas de de o no pero es examen de congeló

Voz 0874 26:56 cuando regresamos en un ratito para el cierre de esta concentración hasta luego pues en otras esta vez cogiendo Juanjo y Manuel de los discursos estaba

Voz 1763 27:09 Super atentos porque yo he estado fijando ve en la indumentaria me ha llamado la atención la cazadora sport de Albert Rivera yo creo que habrán tenido que pensar cómo se vestían hoy elegante lo que sencillo hay que hacer no he visto el traje de Casado Abascal iba sin corbata que se lo ha tomado como una especie de cosas por ha sido Albert Rivera que hay pues a puestos a cazadora que debe ser de piel además en vez de piel de España dependen España piel de toro seguramente tú que te fija vasco

Voz 5 27:38 no bueno estaba pensando

Voz 7 27:42 está pensando que me ha gustado esta manifestación dinero porque parece que todo ha discurrido orden segundo porque no había obispos y eso significa Flix que avanzamos en la separación Iglesia Estado que tanto tiempo nos ha costado y tantas energías en España yo creo que el hecho de que no hubiera obispos en esta manifestación tenemos que considerarlo como un progreso

Voz 5 28:05 luego porque teniendo

Voz 7 28:08 las características que tenía no han conseguido encontrar un representante de la sociedad civil realmente que fuera una figura de consenso no estas tres personas que estoy seguro

Voz 0874 28:18 algunos habrá ofrecido que ahí estaba Vargas Llosa en primera fila

Voz 7 28:21 no pero encantados pero no es lo mismo estar allí acompañando que haber leído el manifiesto y Vargas Llosa evidentemente no lo ha querido ver porque este este era el deseo de los organizadores que lo habían Springfield verbalizado varían

Voz 5 28:34 a veces no pero Vargas Llosa ha dicho bueno

Voz 7 28:36 yo no me meto en esta estar entre el público es decir que hecho de que no hayan conseguido una figura de consenso porque estás de estas personas yo no las la única creo que un poco más conocidas María Claver porque sale en la televisión no eso también me parece que es un progreso de manera que si ahora la gente se dispersa en orden y se va a tomar el vermú pues me parece que ha sido una jornada estupenda no

Voz 0874 29:04 no sé si no sé si sarcasmo todo lo que estás diciendo pues si estás en serio no no estoy completamente ensayo gusta que las cosas tengan un principio y un final y esto lo ha tenido no ha pasado nada pues

Voz 1763 29:13 no pasa nada mañana ya estaremos en otra después de esta semana en una

Voz 7 29:18 que insisto no nos hemos indignado sino que hemos sido indignados para evitar que miramos a Real mente los problemas realmente de fondo de este país no pero fíjate la gente yo creo que ya va teniendo un criterio es que es tremendo de mira cuando yo he bajado he salido de metro encallado había un grupo de manifestantes que me ha sorprendido porque creía que estarían todos en cómo pero había un grupo de manifestantes con las banderas ITA llevaban una pancarta que decía somos como tú somos como tú claro yo sentía pero bueno esto es como Arregi arrebatarle a Mimi su objetividad no porque ese somos como tú esconde una orden que es se como yo no y entonces el hecho de que una manifestación excluyente en la que dice quién no está aquí no es español pase como a pasar esto como Bacon domingo anda pues a mi me parece que significa que estamos como españoles españoles

Voz 1763 30:21 en el buen camino está está acuerdo Manuel si hay otra cosa sí sí estoy completamente de acuerdo en no han encontrado sobre todo no se ve que no han encontrado una persona de consenso

Voz 7 30:31 imagínate que hubieran traído a Iñaki Gabilondo pero no

Voz 1763 30:33 los apoyos a alguien que no han encontrado pues yo qué sé un intelectual prestigioso de de de peso no ha hecho esta la la que ha leído María Claver María Claver que es ir en el programa si ella ha hecho una cosa ha utilizado una una forma literaria la derecha cuál me ha dicho cedió cedió cedió cedió

Voz 6 31:01 sé que el literariamente estaba la cosa alta por por el uso de la que a mí me recordaba bueno pues han sea utilizado muchísimo los discursos así con carácter solemne el uso de la repetición con ánimo de de generar más intensidad ID que parezca que lo que dices

Voz 0874 31:16 sí es verdad había también uso del lenguaje que se podría hacer un paralelismo entre el del machismo y el feminismo no ellos se definían como sin complejos a Pedro Sánchez le han llamado literalmente blando en tres ocasiones

Voz 1763 31:29 luego yo creo que también aquí en esta manifiesta había yo creo que estos días ha habido muchas confusiones porque has salido también el tema del aborto no entonces yo no sé si esta mezcolanza de cosas yo creo

Voz 6 31:40 cae que a mucha gente le ha dejado también eso ha sido indignado indignarse ha sido indignada

Voz 7 31:47 mismo modo que tú entras en una discoteca Isaac es agitado emocionalmente por el ruido porque no has podido Algar Cabañal pues claro te someten a una semana así ir puedes caer en la tentación de decir me voy a Clos no

Voz 0874 32:03 déjame que salude a pecho con vida

Voz 7 32:05 se porque la una banderita donde yo estaba en Pozuelo

Voz 1763 32:12 intentando hacer la comida

Voz 0874 32:14 que hay dos personas que nosotros nos fijamos nos estamos fijando mucho en la superficie temen en el lenguaje en la semántica de los gestos de las palabras pero hay dos personas que no pueden explicar un poco mejor lo que han escuchado lo que han escuchado es más de lo mismo o es algo distinto a lo que llevamos escuchando las últimas semanas son Milagros Pérez Oliva bien conocida de esta casa periodista especializada en sociedad en el país cómo estás buenos días

Voz 10 32:37 qué tal buenos días a tu lado está creo no

Voz 0874 32:41 cómo estás buenos días profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona escuchaba Isa a Juanjo ya Manuel hacer su valoración de lo que ha pasado ahora entrar vosotras en el terreno de la política hay algo que se ha sorprendido

Voz 10 32:52 yo creo que hemos escuchado el discurso de Vox voy a ha tomado nota de las palabras que me parecían significativas en el momento Icon la inflexión del discurso que me parecían de significativas traición humillación puñalada por la espalda chantaje mantenerse en el poder ceder ceder ceder CDC Teresa que acabamos de comentar dignidad de los españoles hartazgo deriva suicida peligro de a la integridad territorial pueblo pueblo pop pueblo sólo pueblo esto tiene resonancias ideológicas muy profundas pueblo pueblo pueblo sólo pueblo porque quién representa al pueblo y quién es el pueblo sí se da por hecho de que quiénes representan ahora a través de las urnas al pueblo no

Voz 1763 33:40 presenta antes el pueblo etc

Voz 10 33:42 es decir que con la unidad nacional no se negocia y luego hemos escuchado mentiras directamente directamente las veintiuna condiciones no las ha aceptado nadie eran algo que se ha puesto sobre la mesa etcétera no sabemos escuchado mentiras y apelaciones a la a la emotividad y esto entronca mucho con lo que decía antes Juanjo Álvarez que era muy interesante hemos asistido a una exhibición de lenguaje emocional que no apela a la racionalidad que desprecia la verdad esto es muy importante porque si desprecia es la verdad y te te diriges sólo a la parte emocional estas diciendo que los hechos no importan para lo que importa es el discurso y entonces estamos en otra cosa que Juanjo han explicado magistralmente antes cuando decía me han indignado no estoy indignado a mí me parecía que

Voz 1763 34:35 yo me estaba indignado en el fondo me estaban indigna

Voz 10 34:37 cuando por qué me estaban indignado porque también ligando con lo que ha dicho Manuel Vilas es que hoy estáis sembrando

Voz 0247 34:44 la verdad hablaba de alternativa a la realidad del ha hecho una novela o una una una

Voz 10 34:49 la literatura sobre España en la literatura crear alternativas a la realidad es creativo es estimulante es facilita que imaginemos cosas pero sí desde la política se intenta crear con el discurso alternativas a la realidad que no están basadas en los hechos de la realidad lo que se está haciendo es engañó

Voz 0247 35:11 las

Voz 10 35:11 que si encima apenas al discurso entonces ya estás con un cóctel que es muy peligroso la verdad que en los fascismos de de entreguerras en Europa este fue un recurso

Voz 0247 35:23 muy muy persistente

Voz 7 35:25 de todos modos milagros

Voz 10 35:28 buenos días digo

Voz 7 35:30 tú dices que este Care Esther al discurso de Vox que es verdad pero no es nuevo quiero decir

Voz 5 35:38 no no se lo hemos oido a a Rajoy no se lo hemos oído

Voz 7 35:44 la cuestión es la capacidad que tenga ese discurso de actuar sobre la provocación que yo pienso que afortunadamente cada vez es menor pero no

Voz 10 35:55 las encuestas dicen que es menor efectivamente de las encuestas no las de

Voz 0247 35:59 yo te voto sino las de percepción de la ciudadanía

Voz 10 36:01 sobre que le ocurre a España hay una cosa que ya

Voz 6 36:04 he visto también que es un es la antigüedad es como si todo esto pasa antiguo o sea yo creo que la modernidad políticas lo que está todo el rato ausente de la escena de la escena política española no es esto estos discursos suenan profundamente antiguos entonces yo me quedo perplejo no porque es como pero no sólo en España evidentemente esto está pasando en todo el mundo hay como una especie de retroceso a ideología a formas ideológicas que ya habíamos creído es superadas no y a mí eso sí que me parece preocupante porque la búsqueda de la modernidad que es lo que en realidad deberían estará haciendo político por no se ve por ningún lado no

Voz 0874 36:40 además son fórmulas demasiado simplistas

Voz 1763 36:42 todo simple y luego lo que ha dicho milagroso es que es es es que hay me ha mentido es que la mentira es la cosa más la el retroceso de verdad

Voz 0874 36:53 más sobrevalorada ahora el uso

Voz 1763 36:55 constantemente no no Pedro Sánchez a los veintiún puntos eso no ha dicho que sí a ninguno sale habían dado los veintiún puntos ya está pero pero no ha cedido claro es que si esa esa idea de cedió cedió cedió todo lo que venían detrás de cedió era mentira en realidad hecho un poema

Voz 6 37:13 es realista esta señora

Voz 5 37:17 entonces lo que está murió los lo publicaba

Voz 0874 37:21 Argelia decía me amiga que no cabe ni tuit que que el discurso en el fondo es el o el manifiesto es el discurso de Vox eso significa que es lo que ahora se llama las derechas que son los los partidos que luchan por ese espacio político han descubierto que os se colocan en ese extremo se les va a escapar a ese votante que compra discurso sí

Voz 1763 37:39 es lo que pasa para a veces

Voz 0247 37:42 qué pasa es que ese votante que vota Vox no que potencialmente puede comprar el discurso vox tiene un techo también el problema es que si tanto el Partido Popular como ciudadanos cada vez no se dejan arrastrar más por el relato la agenda si es que Vox tiene una agenda no lo sé pero por ese relato de Vox corren el riesgo de uno a la derecha razonable y moderada Irla perdiendo impulso esto el centro que debería estar liderando según ellos mismos ciudadanos queda absolutamente huérfano a mí lo que me ha sorprendido me he apuntado exactamente las mismas palabras que se había apuntado Mila porque la verdad es que suena viejo y da cierto miedo yo creo que Podemos no puede o algunas no ha generado cierto cierto cierto temor a mí lo que me sorprende en este caso como constitucionalista que me dedico a la estudio la Constitución es la apropiación que vuelve a hacerse la derecha de la bandera el himno y de la propia

Voz 1763 38:38 instrucción esto precisamente

Voz 0247 38:41 uno de los grandes problemas no que hemos venido viviendo en los últimos años con el proceso no ha sido la apropiación de una lectura única inamovible casi de piedra sagrada que ha hecho la derecha española cuando la Constitución es un marco de convivencia con unos límites evidentemente pero un marco de convivencia en el que caben diversas respuestas sí parece que la derecha se ha hecho son las derechas no cree tener la verdad absoluta Port pero además a mí me ha sorprendido mucho claro dos de los periodistas si no me equivoco de los que leían el manifiesto son de OK diario ya estoy ya dice mucho del perfil de la concentración de hoy pero claro aparte de no la señora leído una serie de cosas que desde la vuelta del desde la primera a la última era mentira yo animo a algún medio de comunicación algún pero esta que haga el fax Check no que está ahora tan tan de moda porque lo de la cesión de los veintiún puntos es una de ellas pero es que no ha dicho ni una sola verdad después defienden un modelo constitucional que no es el que está en la Constitución porque cuando han dicho el pueblo el pueblo el pueblo que es la el el periodista que he leído la última parte si no me equivoco ha hecho la definición clásica del populismo el poder es del pueblo y por tanto lo que diga el pueblo Se acabó este es el mismo mensaje que por ejemplo repite Torra en Cataluña sin cesar al pop pop pop la las urnas el mandato es exactamente lo mismo cuando nuestra Constitución lo que está diciendo es que vivimos en un sistema representativo que la soberanía no se canaliza a través de las instituciones en las instituciones y muy especialmente ante el Parlamento por tanto tienen una noción de la Constitución que ni siquiera se adapta a la que es más cuando esta semana al Gobierno se le ha dicho que qué era eso de buscar soluciones fuera del Parlamento que este es otro tema que si queréis luego podemos hablar pero los primeros que están reconociendo que la política se hace en la calle no que hay que arrastrar a la gente los bajos instintos porque a mí la verdad lo de chantaje humillación traición no parece ahí te imaginas casi el el cuchillo ensangrentado eso no es el modelo constitucional de democracia representativa que tenemos recuerda a unos mensajes muy populistas que estamos viendo en el resto de Europa

Voz 0874 40:58 lo que quería con vosotros Juan Manuel y con Juanjo que trabajáis con palabras vivís para las palabras cada vez las palabras tienen menos significado ya ya no son lo que eran palabras antes comentábamos con Juanjo Vendée

Voz 1763 41:09 era patria estos como decías pues pues más suaves son la palabra traición por ejemplo a mí me parece que es una palabra pace del siglo XVII no no dijeron fuentes de la Edad Media balón felonía es una palabra que yo creo que mucha gente habría nuevas habrá dicho lo quizá lo haya confundido

Voz 0874 41:30 eso me gusta de recuperar pero me gustaría que hemos

Voz 10 41:33 otros dos analizar a la que me parece que es la clave de la propaganda que hay hoy aquí que la dicho Pablo Casado vamos a la reconquista de los corazones palabra Reconquista palabra corazones que os parece

Voz 1763 41:46 para la reconquista tiene un corazón sí pero

Voz 5 41:49 con corazones que han abandonado no la reconquista

Voz 1763 41:57 en vista de España tiene era un niño se va a acabar atavismo casi bueno pues es un lenguaje basura es un lenguaje que no tiene no tiene ningún interés quiero decir que aquí podría haber

Voz 7 42:12 surgido del mismo modo que no sé qué manera me ha intentado en fin

Voz 5 42:19 rescatar el discurso de Mariah Carey diciendo joder joder aquí una cierto retórico discurso lo predicado son del curso basura que no tienen mucho quiero decir que lo hemos contado con tal que pongamos en decir oye pues mira aquí no que hallazgo que pues no es que es un discurso basura que yo te digo que a mí no me sorprende porque yo llevo toda la vida tú vosotros no os acordáis la cantidad de adjetivos calificativos que Rajoy dedicó a Zapatero cuando Zapatero un cartero bueno pancartas muertos yo vi yo un día opuse en una columna Hay ocupaba cuarenta líneas bueno fin no hay ella ya estamos aquí

Voz 0874 43:17 aparte de su sensación viva de determinados partidos y sobre todo determinados líderes de pensar que el poder es suyo que cuando no lo es esto es un accidente de la historia pero que si tiene que bueno hay una

Voz 7 43:27 esa de fondo que yo creo que no no no va a funcionar pero que es un es cosa de fondo que es una cosa que tiene que ver con nuestra historia no que es buen español no

Voz 5 43:40 los españoles somos nosotros todos los que no estoy aquí todos los que no ponéis una bandera en el balcón todo

Voz 7 43:45 pero es ese esa idea excluyente de España que es muy antigua también espero que yo creo que cada vez funciona menos porque hay gente que está cocinando hoy en su casa esperando que lleguen los hijos nietos cita estará escuchando esto está decidido a esta gente está loca pero afortunadamente es una locura creo que era Milagros cante decía que da un poco de miedo a mí ya no me da a mí ya no me da miedo la verdad porque creo creo que es una cosa muy residual hay muy antigua muy que tiene yo creo que tiene poca capacidad para llegar con franqueza no

Voz 1763 44:19 a dar forma de ser español de manera más del siglo XXI pues esto es lo que no no se hace

Voz 7 44:26 eso yo decía que yo que esto este tipo de de de escenificaciones hemos visto esta semana yo creo que tiene mucho que ver con impotencia que sienten los políticos cuentan con más reales no tenga éxito apenas a la patria adiós a tan bueno que son las pues bueno pero pero mira hemos visto estos días hemos visto que la política no ha sido capaz de resolver un asunto que es de andar por casa como ese conflicto entre en los taxis y la súbete eso es un conflicto de andar por casa no

Voz 10 44:58 no han sabido resolver

Voz 7 45:01 eso cómo se van a enfrentar a los problemas realmente dan Siglo XXI pues como lo saben pues entonces bueno vamos a la patria

Voz 0247 45:09 ya en mayo si me permitís yo creo que sí

Voz 5 45:12 Juanjo sí yo lo veo claramente

Voz 0247 45:15 que la cuestión está en hará lo decíais no que vuelven a una retórica carca no oí en el fondo son palabras muy vacías de contenido porque cada cual patria la entiende de una manera diferente etc pero aquí el problema es que además de no solucionar todos los problemas no que que es para lo digamos le pagamos el sueldo a los políticos no para generar más es que los datos demuestran que están estamos en los niveles de polaridad polarización política no ciudadana e política más altos desde desde la aprobación de la Constitución es decir los políticos hoy son generadores de tensión política entre la ciudadanía y claro encima de no no resolver nuestros problemas cotidianos y además todavía no es generan mucho más problema la ciudadanía luego nos extraña haremos nueve la desafección de buscar respuestas alternativas o como diría de raras etcétera no extremas incluso por lo cual por lo que yo creo que debemos ser especialmente crítico Si muy fiscalizador es con la actividad de la de los y las políticas hoy en día yo creo que hay dos

Voz 10 46:26 cosas que hasta ahora no hemos comentado porque son significativas y que da la impresión de que revelan un poco el trasfondo primero ninguno de los dirigentes que se van a medir en las urnas en las próximas elecciones ha querido dar la cara encima del escenario en el sentido de decir yo salgo a suscribir este discurso personalmente se han buscado figuras interpuestas como especie como más neutral más aséptico más eh no no no se quiere mezclar en realidad no sé quién está entre ellos porque no porque compiten el tren

Voz 0874 46:57 Ellos por ver quién se lleva el gato al agua

Voz 7 47:00 esa polarización la que días no yo creo que es una polarización que más que pertenecer al mundo de la política pertenece a la industria del entretenimiento no esto no se ha entretenido este

Voz 10 47:14 la escenografía es de entretenimientos eso es

Voz 7 47:17 que no sea entretenido pero mañana la gente pues Sanroma ha trabajado en la que tenga trabajo se encontrará con que en la M30 volcado un camión lleno gallinas es de calar en todo tendrá coger una vía alternativa si todo esto pues habrá sido como un Madrid Barça va yo no diría como Madrid Valencia

Voz 0874 47:34 pero no Madrid San cero cero el déjeme decir que la tanto la policía ahora en Telemadrid como la Delegación del Gobierno de Madrid están dando la cifra de cuarenta y cinco mil asistentes

Voz 10 47:43 su fracaso déjame que esto es un fracaso

Voz 0874 47:46 Paul estaría mucho saber que el Día del Orgullo Gay se reúnen quinientos mil no sé si esto significa en autobús esto significa

Voz 7 47:55 que con ese lenguaje arcaico no ya

Voz 0874 47:58 vamos a ir a ver hay otra

Voz 1763 48:00 pues aquí ellos han dicho que que no nada se puede hacer fuera de la Constitución que es lo mismo que dijo Pedro Sánchez El que me acaba de mandar Juan Cruz y me dice el manifiesto han dicho que nada se puede hacer fuera de la Constitución que es lo que Sánchez dijo

Voz 0874 48:14 encima copiando que vamos ir con José Antonio Marcos esa conexión por las imágenes que se ven televisión de la gente marchándose tranquilamente Se van como con la sensación de oye pues para ver salvado España nos queda mucho domingo por delante no la gente

Voz 2 48:28 que bueno va cada uno un poco con el ambiente que ha venido no te has perdido Pino está sonando por megafonía que iba a España de la gente lo ha coreado Manolo Escobar es un clásico en este programa que te has perdido también el himno nacional sonando a todo volumen aquí en la plaza de Colón casi seguramente el momento que más esperaban los convocantes con los primeros datos que el Gobierno de manifestantes estaban todos en torno a cuarenta y cinco goles convocantes por ahora no han andado digno de remontadas cómo está el ambiente de las personas que se marcha de esta plaza de Colón bueno pues ahora Adrían está en algún punto de la plaza reveses aquí Adrián está rodeado de mucha gente poca gente gente enfadada feliz contenta como están bueno pues

Voz 12 49:07 aquí de momento la gente hay gente que se quede aquí escuchando la música como decías ahora mismo de Manolo Escobar la imagen y su voz peculiar parece ahora mismo que estamos en algo así como una verbena popular la gente empieza a marcharse pero también hay inmortalizar el momento haciéndose selfies hipótesis en grupo con hemos hablado con algunos de los manifestantes y bueno la gente satisfecha Nos dicen que es eso

Voz 2 49:45 saca más y políticos hasta ahora han estado cada uno en su sitio en prime sobre

Voz 12 49:49 pues no los políticos han estado efectivamente cumpliendo su papel ha sido la sorpresa final esa subida de todos ellos juntos para hacerse la fotografía podemos decir que efectivamente Albert Rivera ha evitado saludar a Santiago Abascal al líder de Bosch en el centro de la fotografía Pablo Casado que ha sido el mediador de los dos partidos que ha reeditado en la negociación andaluza también para esta manifestación no ha habido saludo por tanto Rivera Abascal si lo ha habido con Casado

Voz 2 50:14 bueno pues Spa despejando poco a poco esta plaza de Colón las banderas siguen desplegado muchos no a espalda un poco lo que ocurre los cuatro de fútbol y la policía pues ha estado rodando este el centro de la plaza aquí decirte en algún momento al filo de las doce y media cuando ya sabían antes estaba pero el dispositivo de seguridad pedía a la gente que no entrase a este núcleo central de la plaza y desde aquí un inmenso gentío también en la calle Génova bien bajaba hacia el Paseo Recoletos y subía por la calle Serrano que seguramente lo cayó más emblemática del lugar

Voz 0874 50:51 la banca de Madrid bueno pues gracias compañeros Odier recoger au si queréis quedaros a grabar el final de la canción quedar pues yo creo que lo tiene ya en tu disco de hasta luego hasta luego al cuarenta y cinco mil personas si eso por lo que veo también siendo un poco generosos que que sensación un poco de de de no sé anti climática no Mila

Voz 10 51:12 totalmente totalmente porque ellos ya habían rebajado un poco las expectativas e debían tener la idea de que pinchaba porque habían dicho esta mañana que con veinte mil ya esto sería un éxito etc

Voz 0874 51:24 así en cuenta si si si en las a vida

Voz 0247 51:26 ya y a algunas

Voz 10 51:30 teletipos que llegaban decían Bono veinte mil personas pueden reunirse

Voz 0874 51:33 bueno a partir de ahora que vaya Bargalló ya tenga conciencia Lezcano aclara

Voz 10 51:37 otra cosa es la falta esta falta de figuras es decir la gente no ha querido comprometerse con esta manifestación entonces la pregunta es que los los que están allá sin poner en cuestión por supuesto su derecho a manifestarse como quieran cuando quieran por supuesto es es nuestra Constitución precisamente no la libertad de expresión la libertad de manifestación pero claro Vargas Llosa tendría que explicar como él está en este discurso porque claro ahí tenemos un problema no porque claro la manifestación es una manifestación pero lo que se ha dicho sobre el escenario tiene una connotación política muy clara muy clara es posible escaparse de esa connotación política y Manuel Valls cómo va a venir a Barcelona luego

Voz 5 52:22 a decir que él es la la opción de modernidad para Barcelona

Voz 10 52:28 cuando les imagen consta no con la imagen estoy cantando Viva España con Manolo Escobar quiero decir que se puede decantar iba España pero a lo mejor hay otras vivas España mucho más representativas

Voz 0874 52:39 creo que no es que lo de Manolo Escobar es recordar el año pasado

Voz 0247 52:45 pero lo de Manolo es una especie de clásico porque yo me acuerdo hace un año y pico la mayor momento de detrás

Voz 5 52:54 sesión poso uno de octubre prevé

Voz 0247 52:58 que en los patios de manzana por ejemplo en el mío no pues estaban las caceroladas los fines de cada día a las diez etc entonces hundían vecino puso Serrat más o menos no pero a la cuarta o quinta noche un vecino puso el Viva España Manolo Escobar no volvió a ver pero la hagas es decir fue identitaria IN ese momento ganó el Viva España de Manolo Escobar de todas maneras aprovechó toma la palabra siguiendo con lo que decía Mila yo creo que por ejemplo le va a costar mucho explicar cómo ha podido participar en una manifestación bueno concentración de hecho con Vox no olvidemos que estaba Vox incluso Albert Rivera no que por lo que ibais contando y por lo que se ve las imágenes ha ido pues poniendo más personas interpuestas para no estar al lado de Abascal pero como personas que hacen gala de ser demócratas modernas que en Francia defiende el

Voz 10 53:57 separarse de Le Pen tal etc

Voz 0247 53:59 a una Europa no abierta plural etcétera cómo se puede eso conjugar con el discurso que se ha hecho hoy porque yo no sé si los partidos han controlado mucho el contenido de ese discurso porque ha habido algunas algunos

Voz 0874 54:15 no estaba apañados peligrosos bueno pues

Voz 0247 54:17 les ha ido bastante la mano desde mi punto de vista

Voz 5 54:20 oye déjame han tenido de momento tampoco eh

Voz 1763 54:25 en cuanto a mí

Voz 5 54:28 tuvimos digamos de la ortodoxia analista tertuliana

Voz 7 54:33 vamos viendo que esto ha sido

Voz 5 54:35 es una cosa muy vaya

Voz 1763 54:38 si la incomodidad que producía la presencia de Abascal se notaba en las imágenes Si el propio Rivera pues imagino que te sentiría una incomodidad iconográfica no debe verse fotografías quede

Voz 10 54:51 del centro a la extrema derecha

Voz 1763 54:54 exacto también que pues porque Vargas Llosa haya sido mira yo se decía testimonial de baja