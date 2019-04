Especial Elecciones (28/04/2019 - Tramo de 19:50 a 20:50)

Voz 2 00:00 que ser inspección Elecciones Generales dos mil diecinueve

Voz 1727 00:36 Diez minutos diez minutos quedan para votar en las elecciones generales españolas más inciertas de esta democracia qué tal muy buenas tardes diez minutos todavía para terminar de inclinar un resultado que se va a jugar en algunas provincias en un puñado de votos una situación que nos aboca a una noche llena de emoción la típica noche de infarto pero también una noche que exige como nunca Periodismo el dato preciso y el análisis riguroso cauteloso ya hemos tenido bastante espectáculo durante la campaña y nos jugamos mucho nosotros y el resto de Europa diese nos jugamos mucho quién lo tiene claro de momento es el conjunto de los españoles porque tenemos un destacadísima incremento de la participación a las seis de la tarde estaba nueve puntos por encima de hace tres años de las últimas elecciones generales en algunas comunidades ese incremento se dispara mucho más por ejemplo en Cataluña dieciocho puntos en la mesa del análisis de este programa especial de la Cadena SER dos politólogos Pablo Simón editor de Politico com profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid qué tal Fernando Vallespín catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid qué tal

Voz 1671 01:57 muy bien encantado esta ya por las buenas noches por lo que veo en el humor como interpretamos Pablo Pablo estimo por la tarde todavía este incremento de participación pues yo creo que es la participación en sentido estricto sabíamos que iba a subir es decir la campaña polarizada tienda impulsar la participación estábamos comparando con el año dos mil dieciséis cuando una repetición electoral y eso suele deprimir la por lo tanto tenía sentido lo que nos ha sorprendido es el gran es decir lo esperábamos que subiera tanto de hecho el primer dato de avance es el segundo mejor avance que ha habido desde el año mil novecientos noventa y tres este Nos está situando en niveles de participación electoral que pueden ser cercanos a dos mil cuatro dos mil ocho es decir lo propio de lecciones polarizadas entre bloques Iker según se apunta la distribución territorial una cosa que ya había señalado que es muy llamativas Cataluña está saliendo de manera masiva condición necesaria pero no suficiente para que la izquierda pueda movilizar a sus fuerzas y segundo como en Andalucía que al principio parecía que tenía un comportamiento errático durante la tarde han recuperado y están otra vez

Voz 1727 03:01 qué te sugiere latín Fernando este incremento de participación

Voz 0656 03:04 sí bueno yo creo que era esperado pero pero no me esperaba tanto no en España solamente en en casi todos los sistemas políticos cuando la participación es porque se quiere echar un gobierno si lo vemos la participación más elevada del ochenta por ciento ochenta y dos

Voz 3 03:20 tuvo el bueno cuando hubo el escándalo

Voz 0656 03:23 la el PSOE amplísima mente que venían

Voz 1727 03:25 Nos el golpe que veníamos Delirio de golpe

Voz 0656 03:28 con el noventa y seis que fue por cuando entró por fin una mayoría de derechas otra vez con Aznar fue en el dos mil cuatro cuando fue el atentado eh que yo creo que subió al setenta y siete por ciento luego el dos mil ocho porque efectivamente también la cosa estaba difícil hay esa disputa estuvo muy polarizada entre Rajoy y Zapatero no yo creo que ahora podemos pensar que es un cambio de gobierno porque realmente no teníamos gobierno no sabíamos realmente que bueno un gobierno muy débil lo que yo quiero que si saca a la luz es el lo ha dicho Pablo la polarización inmensa en la que estaba sujeta la población española y luego también bueno por un lado me parece que una izquierda que estaba inmovilizada yo creo que se muestra que no lo estaba tanto pero por otra parte yo creo que esto puede beneficiar además en particular a a Podemos pero una parte de esos votantes que están desmovilizados pero también puede ser el efecto Vox o sea el efecto negativo es decir que antes se moviliza por la fuerza que puede llegar adquirir Vox precisamente porque hay gente que no votaba y que por fin encuentra una representación a través de este

Voz 1727 04:26 todo está nuevo que hasta un incremento de la participación tiene interpretaciones nuevas en este dos mil diecinueve la redacción de la Ser está desplegada ya por todas las sedes de los partidos que vamos a visitar en cuanto se cierren los colegios pero hasta ahora la noticia está ahí en los colegios por ejemplo en el instituto Lluís Vives del centro de Valencia donde matamos dos pájaros de un tiro porque a las ocho se cierran allí las urnas de las elecciones generales pero también las de sus elecciones autonómicas matamos tres pájaros en realidad cierre de urnas generales autonómicas y ocasión de escuchar a José Luis Sastre Sastre buenas tardes

Voz 1450 05:04 ves

Voz 1071 05:06 qué tal Pepa buenas tardes herido ejerciendo

Voz 1727 05:09 dude de periodistas de Valenciano hoy

Voz 1071 05:12 efectivamente yo ahora mismo dejando León boli a unos de los últimos rezagados al que le quedan diez minutos para que cierre la urna ha votado este a miembros de mesa ha pues venga vota en este último tramo día primaveral te decía de sol veinte grados tras tanta lluvia y Puente mañana es fiesta aquí pese a todo una participación alta del sesenta y cinco por ciento en este colegio qué queda además frente a la plaza de toros todo es simbólico ya a pocos minutos llega gente poca citó de simbólico un apoderado del PP otro de Ciudadanos y otro de Vox formaban corro y hablaban de cómo

Voz 1727 05:40 sería el escrutinio entre tres papeletas ahí estará al jaleo se

Voz 1071 05:43 en señalando la papeleta del Senado como si las demás

Voz 1727 05:46 fueran a ser fácil quizá dudado por la hora en que votar pero los que aquí llegan Pepa dicen que venía convencidos de casa del partido al que apoyar vuelvo enseguida contigo cuando se acerque la hora efectiva del cierre de los colegios pero aprovecho estos dos minutos para ir presentando al resto de la mesa del análisis que nos va a acompañar toda la tarde noche aunque a lo largo de las próximas horas otras voces muchas voces sigan sumando Argelia que era que tan buenas tardes profesora de Derecho Constitucional la Universidad de Barcelona directora editorial de agenda pública Ignacio Ruiz Jarabo ex director de la Agencia Tributaria bien

Voz 4 06:21 buenas y electorales tarde inscribió buena cara

Voz 1727 06:23 para Moreno Jesús Maraña director editorial de Info Libre qué tal hola buenas tardes duro estas Moreno e lo digo que pálido

Voz 5 06:33 lo que voy a tardar en esta lo tiene decir nada porque sí

Voz 1727 06:36 interpreta que esta tarde tan incierta Mariola Urrea profesora de Derecho Internacional y Unión Europea en la Universidad de La Rioja un placer tenerte aquí

Voz 1450 06:43 también para mí Pepa les queda muy poco

Voz 1727 06:45 esto para que con el cierre de los colegios se puedan publicar ya las encuestas que también politólogos ha cambiado el sentido de las encuestas Fernando ya no se hace el famoso pie de urna del que hemos vivido los medios audiovisuales todas nuestras noches electorales no existe

Voz 0656 07:01 la gente no ahora primero la proliferación es verdaderamente espectacular yo creo además que cada organización política tiene su propia su propia encuesta y hay agencias que realmente se dedican a a proporcionarles sistemáticamente a todos los actores políticos sobre todo en medios de comunicación no yo creo que ahí el el problema luego al final siempre es inevitable ver quién ha ganado quién ha perdido Jürgen será muy importante ver cuando se hizo la encuesta porque aquí puede ocurrir como las andaluzas que como había tanto indeciso estas últimas cuarenta y ocho horas yo creo que han sido cruciales

Voz 1727 07:35 los sondeos los que dicen los politólogos han hecho hasta hasta ayer mismo no se podían publicar pero hacer si están corrigiendo con los datos de la participación en este momento son más o menos precisas

Voz 1671 07:47 yo yo creo que ha sido una buena decisión la de Forta y la de la de la persona que está ahora a cargo de hacer lo que Narciso Michavila el pasar de un sistema de pie de urna uno de track in acordaos de las dos errores catastróficos que hubo en los últimos dos pies de urna el poder ponderar ya ajustar por la participación permite justamente esto ver esa movilización diferencial que se puede producir en el último minuto y ese quiero recordar una cosa casi dos coma cuatro millones de españoles han decidido su voto hoy hoy por lo tanto estamos hablando de que sigue existiendo margen de volatilidad de último momento que es importante que podamos calibrar ya eso justamente por ayudan track en como el que vas a ir publicada ahora

Voz 1727 08:23 no sé si alguien quiere hacer alguna precisión sobre las encuestas Jesús

Voz 5 08:26 bueno no yo me atrevería decir dos coma cuatro millones que dicen que han decidido

Voz 6 08:31 hace que la gente no tiene por qué

Voz 1671 08:35 deseo que dice Jesús que dicen que han decidido hoy José Luis Sastre tienen exactamente un minuto

Voz 1071 08:42 y quién sabe si los altos datos de participación que hemos ido conociendo no actúan y acicate deciden a los últimos indecisos a los remolones que todavía llegan a este colegio como lo estarán haciendo en tantos a la carrera mientras se ve ya algún soplido en las mesas porque tras el día largo y rutinario hay que empezar a contar están las del Senado y las Tres Cruces una mínimo tres máximo y están los apoderados que ya van tomando posiciones móvil en mano se van a cerrar las puertas porque marca el reloj aunque aún sea de día aunque aguante esta buena temperatura ahora que están las urnas por cerrarse es cuando más cuanto más Pepa se nota lo abiertos que están todos los escenarios

Voz 7 10:01 son las ocho de la tarde

Voz 1727 10:02 las siete en Canarias los españoles han salido en masa hoy a votar la participación a las seis de la tarde estaba nueve puntos por encima de las últimas elecciones generales en algunas comunidades el incremento es espectacular en Cataluña el dieciocho por ciento en Madrid casi el once en Andalucía el siete los españoles quieren política hay exigen política

Voz 2 10:37 Especial Elecciones Generales dos mil diecinueve

Voz 1727 10:41 Lee que han votado los españoles con esa voluntad decidida de exigir política que han votado los españoles las españolas pues eso no lo sabemos todavía pero a esta hora las televisiones públicas difunden una encuesta que asegura que la suma de PSOE y Unidas Podemos quedará quedaría ligeramente por encima de la suma de las tres derechas detalles de esa encuesta Aimar Bretos buenas tardes

Voz 0027 11:05 buenas tardes el Partido Socialista ganaría las elecciones con el veintiocho con uno por ciento de los votos según esta encuesta lo que traducido serían entre ciento dieciséis y ciento veintiún escaños

Voz 1645 11:16 segunda fuerza sería el Partido Popular con el dieciséis

Voz 0027 11:18 te con ocho por ciento de los votos se desplomara a los sesenta y nueve setenta y tres escaños en tercera posición quedaría Ciudadanos catorce con cuatro por ciento del voto conseguiría el partido de Rivera cuarenta y ocho cuarenta y nueve parlamentarios con cuarenta y dos cuarenta y cinco quedaría Unidas Podemos en cuarto lugar a pesar de que en porcentaje de voto supera al partido de Albert Rivera en quitar

Voz 1645 11:39 en quinta posición Vox el partido de

Voz 0027 11:41 Abascal lograría el doce con uno por ciento de los votos que se traduciría en XXXVI XXXVIII escaños Esquerra Republicana obtendría entre trece y catorce diputados el PNV tendría seis parlamentarios Jones per Cataluña cinco Navarra Suma obtendría dos que son son

Voz 8 11:59 dos del PNV pero funcionan en la práctica como satélite del PP

Voz 0027 12:02 Bildu también conseguiría dos parlamentarios uno Compromís y otro Cualición Canaria

Voz 1727 12:06 de manera que según la horquilla máxima de esta encuesta PSOE Unidas Podemos PNV Compromís Coalición Canaria esa suma se queda en ciento setenta y cuatro escaños dos por debajo de la mayoría absoluta todavía es sólo una encuesta elaborada a partir de sondeos realizados hasta ayer mismo purga tres corregida hoy con los datos de participación pero de ser así Aimar que escenarios de gobierno dibuja

Voz 0027 12:33 PSOE Unidas Podemos y PNV lo decía si suman sus horquillas máximas obtendrían ciento setenta y dos escaños con el de Compromís el de Coalición Canaria ciento setenta y cuatro sin embargo Nos vamos

Voz 1645 12:43 a las horquillas mínimas de esa posible suma

Voz 0027 12:46 estaríamos en ciento sesenta y cuatro parlamentarios doce por debajo de la de la mayoría absoluta sin embargo la suma de las tres derechas PP Ciudadanos Vox en su horquilla máxima que es muy improbable que las tres opciones obtienen su horquilla máxima pero en ese caso en la horquilla máxima quedarían ciento sesenta diputados set dieciséis por debajo de la mayoría absoluta sin embargo en la horquilla mínima la suma de PP Ciudadanos y Vox obtendría ciento cincuenta y tres parlamentarios

Voz 1727 13:12 la noche en cualquier caso va a ser larga el escritor junio de verdad empieza a las nueve ya nos han dicho desde el centro de datos que desde Interior quieren ser prudentes esta vez Fey no salir cuando haya escaños en juego quizá hasta más allá de las diez inercia pero en cualquier caso cuando sepamos que han votado de verdad los españoles Se deben responder las siguientes preguntas la primera pregunta urgente la que todo el mundo se hace a esta hora la altísima participación la le decimos que a las seis de la tarde estaba nueve puntos por encima de hace tres años esa altísima participación ha favorecido históricamente a la izquierda sigue siendo así puesta altísima participación beneficia esta vez también a la derecha segunda pregunta qué partido gana las elecciones que partido que partidos estarán en condiciones de formar un gobierno estable para España tercera pregunta los dos bloques que se vieron en los debates sean medido hoy en las urnas cuál tendrá más votos cuarta pregunta hasta donde crece Vox tiene voto oculto se quedará en el diez doce por ciento que anticipaban las encuestas o hay más Vox fuera del radar siguiente pregunta el miedo a la derecha ha impulsado el voto a la izquierda hasta dónde crecerá el PSOE Unidos Podemos habrá frenado su caída ir revivido cuánto desestabiliza al PP un hundimiento como el que apunta la encuesta publicada esta tarde por las televisiones públicas se mantendrá como más votado en sus feudos tradicionales por último quién se queda con la hegemonía del independentismo catalán en unas elecciones generales les preguntas preguntas y una más inevitable importante esta noche en la Comunidad Valenciana se reeditará el Pacto del Botánico que le dio hace cuatro años el Gobierno a las izquierdas quizá la respuesta alguna esta pregunta esté ya en los rostros en las caras de los líderes políticos os ayudantes a su segundos en las sedes de los partidos políticos iniciamos ahora mismo la ronda por esas sedes por los lugares que han elegido para vivir esta noche electoral Nos vamos en primer lugar a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid con Paco Quiroga la técnica están las compañeras Carolina Gómez e Inmaculada Carretero buenos días buenas tardes

Voz 0806 15:49 buenas tardes señoras y todas las Notre pues aquí estamos esperando a Pedro Sánchez que aún no ha llegado sí que hemos visto a la vicepresidenta Carmen Calvo que ha mostrado su satisfacción por la participación ha comentado que este país responde que sabe lo que quiere no hay valoración oficial de las encuestas pero en la Moncloa Nos dicen Pepa que la cosa va bien y los miedo desde el Gobierno con quiénes hemos hablado son optimistas esto pinta bonito nos acaba de escribir a alguien de la ejecutiva federal que sostiene que hoy el PSOE va a ser triunfador esta noche queda mucho todavía pero aquí tienen preparada la celebración en la calle hay instalados focos y altavoces para que se pueda seguir la intervención del presidente al final de la noche que en principio nos dicen que no serían el balcón saldría en las a la Ramón Rubial que está recién reformada en esta sede que hace once años que no celebra una victoria electoral y es mucha la expectación hay trescientos medios acreditados los periodistas estamos como sardinas en lata en el vestíbulo no cabe un alfiler la nota discordante la pone un vecino de la acera de enfrente del número treinta y tres de la calle Ferraz que tiene colgada en el balcón una bandera de España con el logotipo de Vox de vez en cuando en los pone el novio de la muerte

Voz 1727 16:53 a todo trapo oye pero héroes queja Inmaculada ambiente mucho calorcito no me todo luego volvemos contigo politólogos hay una gestión de las encuestas que decir una que cuando se celebra un debate sabemos que los partidos plantean el debate y el post debate infecto después de que termine tenemos que tener a tres o cuatro que sale que digan el nuestro ha ganado esta noche a esta hora en las sedes o los nervios pueden con todo hay una gestión de dientes dientes que lo que les fastidia

Voz 0656 17:26 sí yo creo que sí yo creo que está en las preparado es clarísimamente no y además además tienen que reaccionar muy rápidamente con lo cual es sólo han tenido que estar estudiando con con bastante anticipación no lo improvisa

Voz 1727 17:37 era la improvisado pues a ver qué cara tienen en la sede del PP en la calle Génova de Madrid con Julio Hernández a la técnica Javier Bañuelos y Adrián Prado buenas tardes Adrián que que retienen ahí

Voz 0019 17:49 qué tal Pepa buenas tardes pues de momento no hemos podido ver salvo al secretario general Teodoro García Egea y al jefe de campaña Javier Maroto que han llegado hace unos minutos aquí a la sede de la calle Génova Pablo Casado lo hacía aproximadamente hace una hora de momento pues una cara un poco de cautela podemos decirlo así porque Hakkinen los ánimos se han descifrado bastante en los últimos días de campaña asumen que pueden perder muchos escaños de hecho las encuestas internas sitúan lejos la barrera de los cien diputados que el PP eso había marcado como meta ahora mismo pues nos dicen que la única esperanza es que el bloque de las derechas sume mientras tanto en la calle pues los técnicos ultiman el escenario que pega montado en la fachada de esta sede con una gran pancarta con el lema de esta campaña valor seguro y los periodistas pues a la espera de las primeras reacciones esa encuesta bueno haciendo porras también de lo que puede pasar aquí esta noche sí pero como sardinas en lata no estamos en contra de una del PSOE no es verdad que hay muchos prestos acreditados ciento quince medios internacionales internacionales pero aquí por lo menos tenemos un poquito de espacio libre e iré ningún vecino que ameniza la velada no no no no no si vemos pasar por la calle bastantes banderas españolas no sabemos muy bien si van directamente a Colón a celebrar otra victoria observaba que de aquí en la calle Génova veremos a lo largo de la noche que pasa

Voz 1727 19:00 unos vamos a la sede de Podemos que ha elegido el Teatro Goya Madrid Álvaro Ugena técnico Enrique García y Mariola Rubio para contarnos durante toda la noche lo que lo que pase ahí Mariela cómo están las cosas de momento silencio nos vamos a la sede de ciudad

Voz 1450 19:20 Animos Pepa las escuchas la Pepe escucha

Voz 1727 19:22 yo te escucho sí decíamos que el dato de paro

Voz 1450 19:25 de pasión se toma aquí con cierta cautela como también las encuestas que distinto PP el ambiente en este teatro Goya contra efectúa la última vez que la formación morada no sido aquí entonces en dos mil dieciséis esperaba el famoso sorpasso y este teatro vibraba literalmente con esa posibilidad hoy los morados contiene el aliento confiando en sumar con Sánchez y esa será la medida del éxito o el fracaso del resultado de hoy en Unidas Podemos cuentan con perder escaños desde sus actuales setenta y uno pero compensar esa pérdida con influencia en el Gobierno sino suman la caída será en bruto Aun así la formación confía en que se desplome que le atribuían las encuestas al comienzo de la campaña se haya amortiguado que han remontado dicen que el debate fue crucial en cuentan con mantener el estatus de tercera fuerza política y conseguir números suficientes para presionar y para entrar en el Gobierno Pablo Iglesias llegará aquí dentro de aproximadamente cuarenta y cinco minutos también a las nueve esperamos la comparecencia de Noelia Vera Pablo Echenique para valorar el dato de participar

Voz 1727 20:19 seguimos recorrido Nos vamos a la sede de Ciudadanos en la calle Alcalá Raúl Roldán a la técnica Sonia Palomino Óscar García buenas tardes Oscar hola qué tal Pepa

Voz 1645 20:28 buenas tardes pues aquí de momento mutismo absoluto entre los líderes y cargos del partido silencio yo diría que sepulcral algunas caras de dirigentes y que hemos visto como Ignacio Aguado pero más de tensión de la típica tensión de esta noche que que de otra cosa en todo caso esperamos ya una primera comparecencia del secretario general José Manuel Villegas para valorar los datos de participación nos dicen no los sondeos va a ser el próximos minutos Alber Rivera ha llegado en coche se minutos antes de las ocho de la tarde a esta sede de Ciudadanos en la calle Alcalá en unos despachos habilitados para la ocasión seguirá los resultados en la cuarta planta junto a su equipo más cercano entre los que está Inés Arrimadas la cabeza de lista por Barcelona que también está aquí en Madrid esta noche buena aquí también han preparado un escenario con pantallas en el exterior de la sede esta sede que también confirmamos sardinas en lata también estamos así en esta sede ciudadanos con ciento sesenta compañeros acreditados y de momento eso compañeros porque militantes y simpatizantes todavía no

Voz 1727 21:25 la Pepa gracias compañeros pensaba Mariola Urrea Argelia Queralt en esa altísima participación en esta altísima expectación no sólo en España sino en la prensa de de toda Europa y de todo el mundo ojo que la política esta vez no defraude no ojo que esta vez no defraude después de la expectación de la voluntad decidida de participar en política que están demostrando los españoles yo diría que

Voz 1505 21:52 dos palabras que definen bien esta situación no hay que

Voz 1727 21:54 eh son palabras atribuibles a los ciudadanos

Voz 1505 21:57 es uno responsabilidad hoy los ciudadanos no han querido dimitir de su protagonismo de su capacidad para decidir quién quiere que les gobierne los próximos cuatro años segunda palabra legitimidad los ciudadanos han querido con esta alta participación validar el sistema democrático validar la democracia

Voz 1727 22:18 representativa y la mejor prueba de ello se este índice de participación a Argelia

Voz 1645 22:24 sí eh yo creo que tenemos que tener en cuenta que hay

Voz 1505 22:28 que la ciudadanía a eh responda

Voz 0247 22:30 ha sido muy adecuadamente a la digamos a la llama a las urnas teniendo en cuenta además el triste espectáculo que nos han dado los partidos sobre todo en las últimas semanas no que más que haciendo política parecía que estuvieran en una especie de ring de boxeo de barro la ciudadanía ha salido a dar su voto a dar

Voz 1505 22:50 su opinión veremos cuáles son los resultados porque aparte de los frentes normales que tenemos se suma a la entrada o no de Vox y en Cataluña

Voz 0247 22:58 ya el al particular la particular

Voz 1727 23:03 está entre la competición entre Esquerra

Voz 1505 23:06 en Cataluña que veremos cómo acaba les recuerdo a los oye

Voz 1727 23:08 antes que a esta hora lo único que estamos manejando es una encuesta que han difundido las teles públicas que no le da mayoría absoluta a nadie pero que pone ligeramente por encima a la suma de los partidos de la izquierda con respecto a las suma de los partidos de la derecha pero si esta encuesta se tradujera en escrutinio real Aimar la llave de una investidura no sabemos ni siquiera qué pasaría con un gobierno la llave de una investidura atendía Esquerra Republicana porque ante Tribune

Voz 0027 23:37 la suma de PSOE Podemos y PNV según los resultados de esta encuesta de la tres insistimos en trescientos sesenta y cuatro ciento setenta y dos escaños según la horquilla máxima o mínima una abstención de Esquerra Republicana podría facilitar una investidura de Pedro Sánchez en segunda votación en la primera es necesaria una mayoría absoluta pero a los dos días se celebra una nueva votación en la que con la mayoría simple es es suficiente

Voz 1645 24:01 para sacar adelante la investidura yo ese escenario sería posibles

Voz 0027 24:03 según estos datos con una hipotética abstención descarada

Voz 1727 24:07 estamos todavía presentando les el despliegue de miedo de medios de miedo también no sé de qué querréis de medio de de la SER para para afrontar una noche que va a ser la Rega vamos precisamente a la sede de Esquerra Republicana al pabellón la estación del Norte Albert Prat qué tal que están contando ahí

Voz 9 24:31 qué tal buenas tardes pues aquí aplausos y caras de satisfacción de los máximos dirigentes de Esquerra en el cuartel general que los republicanos han elegido para seguir esta noche electoral el vicepresidente del Gobierno catalán el presidente del Parlament y el número dos de la lista Gabriel Rufián el núcleo duro

Voz 1645 24:46 de este partido han seguido el anuncio de esta encuesta

Voz 9 24:49 está al lado de los periodistas con decenas de cámaras encima pero mordiéndose la lengua porque dicen que por ahora no quieren valorar este este es sondear la expectación en Esquerra es máxima su resultado puede ser clave ante una posible investidura de Sánchez y esto se puede ver incluso

Voz 0027 25:04 usó con el número de periodistas que estamos aquí acreditado

Voz 9 25:06 es que somos hasta ciento cuarenta periodistas aquí siguiendo en esta sede electoral al margen de este sondeo de las ocho fuentes del partido destacan especialmente la alta participación Art participación en Cataluña que dicen se ha concentrado en las comarcas del interior donde el independentismo tiene mucha fuerza

Voz 1727 25:25 en la sede de Cataluña Hotel Catalonia Plaza en Barcelona también Pau rumbo bona tarda

Voz 1645 25:33 en ahora mismo están compareciendo hubieras dos de los máximos dirigentes de Cataluña hace tan solo unos segundos que hablante de momento no hay ninguna reacción al resultado que de momento es un desastre son cinco escaños vienen de los ocho que tenía el de no han dicho ni una palabra sobre esto simplemente han valorado muy positivamente la alta participación dicen que los ciudadanos de Cataluña se han sentido interpelados y esto demuestra lo que vienen diciendo desde hace mucho tiempo que esto va de Cataluña han dicho que Cataluña merece ser escuchada de momento repito ninguna valoración sobre el hecho de reducirse en tres escaños su peso en el Congreso y además comparación que se debe hacer con Esquerra que según la encuesta quedaría en doce o trece que en privado algunas fuentes no del máximo nivel Álava hablan de desastre apuntan pues eso un dieciséis El pez de Katsav sacó ocho escaños ahora será bastante complicado

Voz 1727 26:26 vender que Catalunya ha planteado como algo

Voz 1645 26:29 más grande más unitario más inclusivo que el PDK saque cinco leyéndolo en encuesta está en riesgo hasta algo tan significativo como el escaño de Jordi Turull por ley recordad que en tres de las cuatro provincias catalanas los cabezas de vista son presos

Voz 1727 26:42 alguien sacando conclusiones de esta encuesta es una encuesta la noche va a ser larga pero vemos que Junts per Cataluña se creen esa encuesta que les da cinco escaños y que lo deja lejos muy lejos de la representación que tendría Esquerra Republicana en la capacidad decisiva en tantas votaciones en el Congreso de los Diputados noche larga pero declaraciones tempranas porque en la sede de Vox ya compareció Rocío Monasterio Mariola Rubio

Voz 10 27:11 Javier Carrera Javier Carrera

Voz 6 27:12 qué pasa os habéis dirigido la tarea no sabemos si lo sí ha comparecido ya

Voz 0866 27:17 el setenta del partido en Madrid acaba de comparecer de forma muy breve ha sido poco más de un minuto simplemente para dar las gracias a los interventores y colabora darles del partido ha augurado la llegada de diputados de Vox en el al Congreso no ha valorado las encuestas como digo poco más de un minuto de de comparecencia estamos aquí a pocos metros de la plaza de Colón muy cerca también de la la sede del PP aquí es donde seguirá la noche electoral Vox su líder Santiago Abascal llegaba a este teme hacer del Meliá Félix Phoenix muy pronto a las cinco de la tarde y rápidamente se reunía con su equipos aquí seguirán también al escrutinio los principales dirigentes de la formación Javier Ortega Smith Iván Espinosa la propia Rocío Monasterio todo en una sala de prensa que se ha quedado pequeña más de ochenta periodistas también muy pegados muy pegados unos a otros este es el primer apunto de seguimiento Pepa al segundo se encuentra a pocos metros en una plaza de icónico nombre en la plaza a Margaret Thatcher allí ese reúnen militantes y simpatizantes allí está previsto que pronuncie sus primeras palabras el líder de Vox Santiago

Voz 1645 28:15 lo vas Cal después de que se conozcan los resultados

Voz 1727 28:17 Xavier carreras gracias compañero no hay nada Jesús nada nada nada que no tenga en fin una interpretación esta noche hasta hasta la plaza donde Vox va a salir a celebrar unos resultados

Voz 11 28:32 a ver insistiendo en que es pronto

Voz 0656 28:33 no hay que ser cautos no

Voz 11 28:36 eh pero a mi me parece que el

Voz 5 28:38 los resultados que avanza de esta encuesta que conocemos hasta el momento que es bastante coincidente hay que decirlo con los últimos track in que conocíamos aprovecho la oportunidad para insistir en que esperemos que sea la última campaña en la que la ciudadanía no pueda conocer eso está aquí muy bien muy bien porque es tratar a la ciudadanía como menor de edad iba va siendo hora de que eso eso termine pero bueno eso indicaría pues que primero que la ciudadanía ha respondido al reto no me refiero la participación pero teniendo la cautela de que no olvidemos que con los datos de las seis de la tarde en el noventa y seis en la victoria de Aznar también fue más alta que hoy la participación de las seis de la tarde hay que esperar por tanto y luego habrá que ver esa distribución de la participación también que puede hacer oscilar en esas provincias que hemos comentado muchas veces que en este caso puede variar al final el número de escaños no por lo tanto yo creo que hay que esperar

Voz 1727 29:32 esta noche Ignacio Ruiz Jarabo llena de incertidumbre de símbolos de cautela como apunta Jesús Maraña cuál es tu impresión hasta ahora

Voz 4 29:40 bueno primero de de ilusión por por la respuesta del electorado del pueblo español no yo creo que que estamos todos encantados de que los España

Voz 1645 29:48 el es eficiente no sigue interesando

Voz 4 29:50 la decisión de quién nos va a gobernar no a mí me recordaba incluso por el clima la temperatura que hacía al quince de junio de setenta y siete hay mucha gente que no lo viví en los que son más jóvenes no pero pero pero eficiente el calor era es parecido al que hubo aquel día

Voz 1727 30:06 el calor político quiere es decir

Voz 4 30:08 tal y en la ambiental me iba aquel día pasamos los interventores pasamos un calor enorme en los colegios electorales porque el aire acondicionado además entonces no estaba tan tan bueno vamos a ver si si si esto supone un un cierto cambio de actitud hacia el futuro y eficiente no seguimos interesando por la política no sólo el día de las elecciones

Voz 1727 30:31 sino o con carácter habitual pero fíjate que lo a mí me parece muy trascendente no sólo que no sigamos nosotros interesándose por la política sino que la política responda a la demanda

Voz 4 30:43 de momento estamos viendo en las urnas

Voz 1727 30:45 sabemos en qué dirección pero hay una demanda de que la política haga política nos queda nos quedan dos sedes a las que ir en una de ellas está un partido Un partido que tiene una representación pequeña pero que puede ser Aimar muy decisiva el PNV cinco seis seis

Voz 0027 31:02 la anterior legislatura pasaría a tener seis parlamentarios

Voz 1727 31:05 con Mikel Ramos a la técnica Jon Egaña está en la sede del PNV qué tal John que se dice allí

Voz 8 31:13 arratsalde on desde Sabin Etxea donde acaba de llegar por cierto lehendakari Urkullu estaba ya al presidente del partido Andoni Ortuzar ambos van a vivir la noche electoral en los despachos superiores de este edificio del centro de Bilbao junto con los candidatos ante esos primeros sondeos voy a repetir la palabra cautela aquí por otro lado es siempre la la marca de la casa son ya unas cuantas noches electorales en Sabin Etxea continuadas viviendo

Voz 0027 31:33 los soldados dulces y en principio nada hace prever

Voz 8 31:36 hoy lo contrario así que ambiente relajado totalmente relajado a la espera de que avance la noche el objetivo mejorar esos cinco escaños que citaba Aimar alcanzar esos seis eh sobretodo más que los números importan que esos votos sean decisivos en Madrid lo dicho calma jeltzale ante unos resultados más o menos previsibles en Euskadi se mira casi más fuera que dentro para una posible fiesta posterior hay un bar improvisado a la a la entrada de de Sabin Etxea aquí por compensar hay que decir que nosotros estamos perfectamente holgados

Voz 1727 32:06 Marca de la casa Mariola Urrea la la prudencia el PNV tú vea ahí a a Aitor Aitor Esteban hace tres semanas decía querían ustedes participar en el Gobierno no no no no no no nosotros no queremos participar en en ningún gobierno sino ser decisivo

Voz 1505 32:23 eso es lo que siempre ha aspirado del PNV no ellos no quieren ser determinantes quieren en la medida lo posible aprovechar esa poder e influencia para ofrecer a quiénes ellos representan que es de los vascos las mejores opciones inocuo

Voz 1727 32:43 quieren mancharse las manos no quieren e incorporar

Voz 1505 32:48 desgaste político que implica formar parte de un Ejecutivo yo creo que rompería o mejor dicho que respondería mejora lo que es una idea de España

Voz 1727 32:57 federal que el PNV entrara en ese gobierno fue Andoni Ortuzar que yo me acordaba de su tortilla a la derecha yo estaba aquí girando el cuello Andoni Ortuzar y que me dijo no no entrar en un gobierno nosotros queremos influir entrar en un Gobierno lo bueno pues señoras y señores éste es el despliegue que tienen la SER mucho otro que no se ve pendiente de cada dato de cada reacción en cada punto de España porque esta noche los territorios juez dan un papel esencial en el resultado de estas elecciones para dar estabilidad no sólo al Gobierno de España sino a los partidos políticos porque varios líderes se juegan eso el liderazgo

Voz 10 33:56 en la Ventana Carles Francino este lunes la invitada es

Voz 12 34:02 Cristina busca qué me dices

Voz 10 34:09 todo por la radio La Ventana Carles Francino este lunes la invitando

Voz 12 34:17 Cristina busca

Voz 13 34:21 en la SER el Especial Elecciones Generales dos mil diecinueve Cadena SER

Voz 0867 34:29 PSOE lograría según las primeras encuestas la victoria en las elecciones generales aquí en Madrid el PP acusa de manera importante la entrada de Vox que sería en Madrid quinta fuerza política por detrás de socialistas populares ciudadana

Voz 1671 34:42 Nos podemos

Voz 0867 34:47 buenas tardes a todos son de momento sondeos y queda mucha noche electoral por delante Cristina Machado qué tal muy buenas tardes

Voz 1727 34:53 qué tal Javier buenas tardes lo que tenemos ahora mismo es el sondeo

Voz 0867 34:55 nunca tres para Televisión Española y la Forta con datos relativos a Madrid si según ese sondeo

Voz 1450 35:00 el PSOE ganaría aquí en Madrid con diez escaños ganaría tres respecto a las elecciones de dos mil dieciséis El Partido Popular caería hasta los ocho escaños perdería siete ganó quince aquel año ciudadanos con siete ganaría uno Podemos que obtendría según este sondeo de tres entre seis y siete escaños perdería entre uno y dos vox entraría en el Congreso de los Diputados con entre cinco y seis escaños que ganaría aquí en Madrid

Voz 0867 35:26 insistimos que son sondeos todavía tenemos que esperar al menos una hora para conocer los primeros datos oficiales una jornada electoral en la que Madrid ha situado a la cabeza de las regiones que más más saca ha acudido a las urnas este domingo los últimos datos de participación que tenemos son Cristina de las seis de la tarde todavía sí

Voz 1450 35:43 ya es ahora había subido muchísimo la participación con respecto a las anteriores elecciones generales a las seis de la tarde había votado el sesenta y cinco con diez por ciento de los madrileños son casi tres millones cien mil personas son casi once puntos más que en dos mil dieciséis entonces a esa hora las seis de la tarde había votado el cincuenta y cuatro con cuarenta y ocho por ciento

Voz 0867 36:06 el ocho de la tarde y veintiséis minutos elecciones generales en Madrid ronda rápida por los partidos en Génova trece ya está la candidata a la Comunidad y el candidato al Ayuntamiento de la capital están Ayuso y Almeida temen el descalabro ahí que indican las encuestas Javier Bañuelos qué tal buenas tardes

Voz 0861 36:23 qué tal buenas tardes pinta muy mal es lo poco que lo hemos conseguido arañar a un importante dirigente del PP Madrid que fuera de micro Nos reconoce que el descalabro entra ya en sus quinielas asumen que será muy muy difícil revalidar los quince diputados que el PP sacó por Madrid aunque públicamente la candidata María Isabel Díaz Ayuso la última en llegar a que Génova se resistía a pensar en una catástrofe

Voz 0821 36:44 no pienso en catástrofes ni pienso en el Partido Popular pienso en España pienso en que tiene que haber un cambio y estoy convencida de que va a ser así

Voz 0861 36:50 aquí en Génova se aferran a la esperanza de que las encuestas que está manejando ahora no están recogiendo el voto oculto del PP hoy son el PP

Voz 0867 36:57 en el PSOE ambiente en el partido que según todas las encuestas ganaría las elecciones Ferraz Carolina Gómez buenas tardes

Voz 0821 37:02 qué tal buenas tardes siguen llegando militantes a la sede de Ferraz a la espera de Pedro Sánchez que aún está en Moncloa hay alegría contenida por una posible victoria electoral de una suma del Bloque de Izquierda la vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho que la alta participación registrada demuestra que este país sabe lo que quiere y lo que necesita hay que eso le llena de satisfacción al Partido Socialista también hemos visto llegar al candidato en Madrid Pepu Hernández que ha entrado a la sede conduciendo su propio coche está previsto que venga también Ángel Gabilondo los socialistas confían en volver a ser primera fuerza en Madrid por primera vez desde mil novecientos ochenta y seis y recuperar además el liderazgo en la izquierda que le arrebató Podemos en las últimas generales

Voz 0867 37:38 podemos reúne a los suyos en el Teatro Goya hay espera terminar la noche en la plaza del Reina Sofía Podemos pierde liderazgo de la izquierda en Madrid según las encuestas Enrique García buenas tardes nasales apuestan por ser cautos aquí a la hora de interpretar el aumento de la participación y a esta hora mantienen dos factores claves importantes que son las que han manejado en los últimos días de campaña la primera aquí con menos de cuarenta y cinco escaños no tendrían mucho que celebrar pero en cualquier caso la segunda clave y fundamental es si alcanza o no la mayoría con los escaños del Partido Socialista recordemos que los sondeos de las televisiones públicas de dan aquí en Madrid entre seis y siete escaños en torno a las nueve hay prevista una primera valoración en este teatro

Voz 1645 38:14 el sur de Madrid lo harán Pablo Echenique Noelia Vera

Voz 0867 38:16 en unos cuarenta minutos llegará a Pablo Iglesias quién ha sido una de las primeras en llegar entorno a las siete y media ha sido Isabel Serra al que data a la presidencia de la aún Lima conexión en este tramo primer tramo de información regional en la sede de ciudadanos ambiente en la sede de la calle Alcalá Sonia Palomino buenas tardes

Voz 1915 38:31 buenas tardes cautela y prudencia son las dos palabras que definen el ambiente en esta sede de Ciudadanos en Madrid algunas fuentes con las que hemos hablado creen que la alta participación es buena para ciudadanos aunque prefieren esperar a los datos del escrutinio ya están aquí además del presidente del partido Albert Rivera dirigentes madrileños Ignacio Aguado el candidato a la Comunidad de Madrid ha llegado sobre las ocho de la tarde con rostro serio no ha hablado con los medios de comunicación también ha llegado ya

Voz 15 38:56 la candidata a la Alcaldía de la capital Begoña Vía

Voz 1915 38:58 CIS a la que ni siquiera hemos visto están los dos recluidos en la primera planta de esta sede Se espera que de forma inmediata comparezca El secretario general del partido José Manuel Villegas para valorar datos de participación así que hasta el momento lo poco que sabemos es que somos muchos periodistas ciento setenta acreditados

Voz 1645 39:14 lo último Javier que ya llegado el Katerin aunque de momento no se ha servido ningún canapés a parte

Voz 0867 39:19 Tir de las nueve y media comenzaremos a conocer los datos del recuento de estas elecciones generales sigue de especial en la SER

Voz 2 39:40 en la Cadena Ser Especial Elecciones Generales dos mil diecinueve

Voz 1727 39:50 en media hora comienza el escrutinio de las elecciones generales en nuestro país de momento disponemos del sondeo de Radio Televisión Española que da la victoria al bloque de izquierdas pero un margen muy muy estrecho hay elecciones habido hoy también en la Comunidad Valenciana elecciones autonómicas allí nos vamos con el director de contenidos de Radio Valencia Julián Jiménez qué tal que sabemos del resultado de las elecciones allí

Voz 1645 40:16 pues aquí de las autonómicas sabemos muy poco porque son las últimas en explotar Se primero tiene que ser el voto del Congreso de los Diputados después de Senado y las últimas serán la de Les Corts Valencianes así que se augura una noche muy muy muy larga aquí en la Comunitat Valenciana lo que sí que sabemos es el detalle de ese encuesta de ese sondeo realizado por las televisiones públicas que también hay datos e territorializada dos referentes a las comunidades autónomas y en el caso

Voz 5 40:42 de las elecciones generales en la Comunidad balear

Voz 1645 40:44 queda deciros que hay treinta y dos escaños en juego y según ese sondeo de las televisiones públicas el partido más votado sería el Partido Socialista que ganaría cuatro diputados respecto a las elecciones de dos mil dieciséis pasaría de seis

Voz 1727 40:57 a diez en segundo lugar la encuesta sitúa

Voz 1645 41:00 al Partido Popular con siete diputados pero perdería más de la mitad de los que consiguieron en el año dos mil dieciséis entonces fueron trece y ahora son siete Unidas Podemos sería la tercera fuerza política según este sondeo de las televisiones públicas con cinco diputados obtuvieron nueve en el año dos mil dieciséis pero entonces recordemos fueron en coalición con Compromís que sufre según esta encuesta una importante sangría al quedarse con un único diputado en dos mil dieciséis aportó a esa coalición con Podemos cuatro escaños Ciudadanos sufre una ligera caída pasa a tener un diputado menos si se queda en cuatro y por último lo ya sabido la irrupción de Vox en la Comunitat Valenciana conseguiría cinco diputados se convierte en la quinta fuerza política más votada en las generales según ese sondeo con el trece por ciento de los votos esto en cuanto a datos de sondeos los Pepa pero ya lo que ya es cierto donde da Internet certeza es en la participación los últimos datos de participación cuando todavía no habían cerrado los colegios electorales se situaba en torno al sesenta y uno por ciento en ambos en ambas selecciones en las generales y en las autonómicas sesenta y uno por ciento son casi cinco puntos más respecto a las generales de dos mil dieciséis y sesenta y uno por ciento son

Voz 1727 42:09 sí siete puntos por encima de la participar

Voz 1645 42:12 en registrada a las autonómicas de dos mil quince que tenía

Voz 1727 42:14 es que esperar por lo menos hasta las once de la noche para saber si se puede repetir o no el Pacto del Botánico Julián

Voz 1645 42:22 ya en torno a las once y media se podrían conocer ya los primeros resultados en la que la noche nos depara los depara bastante más tarde para bastante

Voz 1727 42:31 Larga seguimos hablando largo de la noche un abrazo hasta luego Aimar tienes una encuesta un sondeo que apunta algo sobre el futuro Gobierno valenciano

Voz 0027 42:40 el sonido de sin Consulting para Valencia Plaza dice que si se podría repetir el Pacto del Botánico le otorga al PS PB que es el PSOE valenciano veinticuatro veintisiete escaños a Compromís veinte veintidós el Partido Popular sería tercera fuerza con veinte Vox irrumpía como cuarta fuerza en Les Corts con quince parlamentarios Unidas Podemos de la quinta fuerza con diez ciudadanos perdería hasta los siete ocho diputados esto qué quiere decir que en la suma de las peores horquillas para los tres partidos de izquierda que conformarían un hipotético nuevo botánico obtendrían cincuenta y cuatro que son más cuatro más de la mayoría absoluta en Les Corts Valencianes que tienen noventa y nueve parlamentarios

Voz 1727 43:27 bueno un ratito de serenidad vamos a analizar los datos que tenemos la participación la encuesta y cómo se presenta esta noche electoral les recuerdo que me acompañan en esta en esta tarde noche todavía Mariola Urrea Jesús Maraña Ignacio Ruiz Jarabo Argelia que era el pueblo Simón y Fernando Vallespín en primer lugar podemos sacar alguna conclusión politólogos de

Voz 0247 43:53 qué ha votado toda la gente que ha votado demás hoy

Voz 1727 43:58 podemos empezar a a sacar conclusiones por territorios Pablo Simón

Voz 1671 44:02 yo creo que tenemos que ser muy prudentes porque siempre corremos con esta con esta cuestión y que es verdad que normalmente se dice bueno tradicionales que la izquierda le beneficia la participación pero somos conscientes de que Vox saca también votantes abstencionistas por lo tanto hay que ser prudente y ver el ex agregado territorial en esto yo creo que el el la reactivación del motor catalán nos da una señal de potencial movilización a la izquierda y por lo tanto que sea reactiva Andalucía Le ha ido cogiendo cuerpo progresivamente al total del promedio yo creo que esto lo que arroja es que probablemente ese desequilibrios os acordáis que vimos en el año dos mil dieciséis en el que la suma de PP y Ciudadanos era cuatrocientos cincuenta mil votos más de lo que era la suma de PSOE y Unidos

Voz 1727 44:41 ponemos probablemente tiende a equilibrarse

Voz 1671 44:44 cuánto no lo sabemos y lo más importante de todo es que aquí la clave está en cómo eso luego se traduzca en diputados y quiénes más eficiente haciéndolo eso depende por lo tanto de en cuál de los que los agentes de cada bloque se están coordinando esa participación hay portavoces políticos con ganas de hablar ya hosca

Voz 1727 45:02 el García sede de ciudadanos si Josmar

Voz 1645 45:04 Villegas comparece en este momento y ha calificado de buena noticia la gran participación que hay hasta las seis de la tarde en escuchamos en directo

Voz 1089 45:10 llamando a la participación diciendo que estábamos ante un momento histórico y que los españoles

Voz 1071 45:15 no se podían quedar en caza tenían que

Voz 1089 45:18 mire esa responsabilidad ir a votar y coger las riendas de su país y por lo tanto nos felicitamos de que se produzca una participación que parece por los datos provisionales que hay hasta ahora que puede ser histórica por lo tanto primera buena noticia esa alta participación esa participación que puede ser histórica esperemos que se confirme con los resultados finales de participación en segundo lugar como decimos no hay resultados tampoco hay encuestas a pie de urna hay encuestas que acabaron ayer y que sean publicado hoy en cuanto a ciudadanos esas encuestas suponen un incremento nosotros sacamos treinta y dos escaños en las últimas elecciones estamos viendo que las encuestas que se publican están dando un incremento de alrededor del cincuenta por ciento En cuanto a los diputados de Ciudadanos en el próximo congreso somos prudentes vamos a ver si se confirma el incremento prepárate que podemos estar cerca de los cincuenta escaños y por lo tanto insisto con un incremento del cincuenta por ciento de de nuestra representantes en el Congreso y por lo tanto también hay una buena noticia para nosotros en este caso para ciudadanos ese crecimiento pero insisto lo vemos con prudencia ya veremos a ver cómo cómo avanza es decir cómo avanzan los resultados reales pues somos conscientes de lo que estamos de que lo que estamos valorando hasta ahora son solamente encuestas vamos a leer si luego los resultados reales el escrutinio del voto confirma ese crecimiento de ciudadano ese incremento del cincuenta por ciento en sus diputados y luego también referido a las encuestas y referido a la gobernabilidad parece que se produce un escenario complicado pese a ese escenario pese a ese crecimiento de Ciudadanos de un cincuenta por ciento en sus escaños parece que puede ser que no haya una mayoría alternativa Pedro Sánchez por lo menos las encuestas no lo dan ya veremos cómo avanza el escrutinio parece que el hundimiento del Partido Popular carencia en esas encuestas era el que el Partido Popular pierde alrededor de sesenta escaños pues puede hacer difícil que haya una mayoría alternativa a la de Pedro Sánchez populistas y separatistas pero en todo caso nosotros aún no nos damos por vencidos vamos a esperar cómo avanza la noche a uno tenemos resultado vamos a ver cómo son esos resultados insisto cuando tengamos resultados definitivos o casi definitivos saldremos y haremos ya una valoración sobre esos resultados por ahora nada más muchas gracias y nos espera una noche emocionante vamos

Voz 1727 48:02 no hay preguntas por lo que veo Nuria Montané termina termina esta comparecencia aquí se baja del escenario

Voz 1645 48:07 José Manuel Villegas sino hay preguntas Pepa

Voz 1727 48:09 de todas maneras hay que agradecerle las comparecencias tempranas porque en otros partidos todavía no han aparecido muy interesante eh tengo varias manos alzadas aquí esta comparecencia de ciudadano los que primero ha salido a gestionar creo yo las expectativas no a decir es que crecemos mucho que es verdad si es que se acercan a los cincuenta escaños como decía como dice la encuesta de la radio televisión pública es lo primero que ha salido a hacer Mariola direccional a la expectativa sí que es una comparación

Voz 1505 48:35 son tanto insólita no por temprana

Voz 0247 48:37 porque aventura

Voz 1505 48:40 inclusión es que se corrige automáticamente porque maneja datos que no son tales yo creo que lo que pretende es ponerse la herida lavaba venda antes de la herida es decir enfatiza la idea de que Ciudadanos crece ya advierte lo que probablemente las cosas no iban a ser como la habían contado dice Fernando Vallespín ha venido a decir no se va a poder formar gobierno porque según del PP