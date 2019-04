Especial Elecciones (28/04/2019 - Tramo de 20:50 a 21:50)

Voz 1 00:00 ingobernabilidad están reflejando un escenario al que no sabemos cómo va a terminar puesto que la encuesta real es la que saldrá de las urnas para nosotros lo importante siempre ha sido y siempre será España la necesidad real de los españoles somos un partido que cuando los ciudadanos nos han dado la confianza hemos sido ac tres principales de grandes transformaciones que ha de nuestro país hemos mejorado la vida de la gente y por eso creemos y confiamos en seguir haciéndolo también en esta ocasión

Voz 2 00:32 las encuestas están ahí son encuestas de hace

Voz 1 00:34 eh días incluso por tanto nosotros como siempre hemos dicho confiamos plenamente en los españoles íbamos a esperar a escuchar su voz ya mirar al futuro vamos a seguir trabajando por España como he dicho siempre hemos trabajado desde el Partido Popular para las grandes transformaciones de este país y esperamos que los españoles no sigan dando su confianza muchas gracias

Voz 1727 00:57 esto es lo que dice el secretario general Adrián Prado el ambiente el ambiente que se respira en en la sede el PP

Voz 0866 01:03 bueno pues empezamos a notar una cierta tensión en algunos dirigentes populares las caras desde luego no son de

Voz 2 01:09 alegría sobre todo como comentaba a principio de la noche

Voz 0866 01:12 más de cautela es evidente que en el PP son conscientes de que las encuestas no van a dar los resultados que ellos esperaban en un principio

Voz 1727 01:18 nos vamos a la sede del PSOE porque hay comparecencia hay también Inma Carretero

Voz 0806 01:21 sí participación histórica ha dicho la vicesecretaria general de el Partido Socialista que está compareciendo en este momento la escuchamos

Voz 0268 01:27 John es de hombres y mujeres

Voz 1727 01:29 han decidido coger las riendas de éste

Voz 1727 03:16 eso es lo que dicen las palabras vuelvo a preguntar Inma Carretero las caras los gestos el ambiente la temperatura

Voz 0806 03:21 aquí hay caras de alegría contenida satisfacción optimismo y además la muestras que ha salido Adriana Lastra Pepa porque en compare en convocatorias anteriores el quince del XVI nadie del Partido Socialista salía valorar la las encuestas y hoy lo han hecho en principio bueno no valora encuestas pero sí que dice que hablan de que puede ser primera fuerza política a Le acompañan

Voz 1727 03:42 a la vicesecretaria general Santos Cerdán que

Voz 0806 03:45 es el hombre de de del PSOE que se ha quedado al frente del partido cuando Ábalos ha

Voz 3 03:50 ha sido ministro de Fomento y en principio

Voz 0806 03:53 esperan poder ganar las elecciones y poder celebrar que no hay una suma alternativa de la derecha todavía no ha llegado Pedro Sánchez están muchos miembros del Gobierno está María Jesús Montero Carmen Calvo Nadia Calviño Dolores Delgado las ministras Carcedo Maroto ir mucha militancia ya en en en el vestíbulo de la sede socialista te cuento cómo va la guerra de los balcones de la calle Ferraz porque es tan tango

Voz 1727 04:17 ver sabemos había gente antes que

Voz 0806 04:20 había una bandera de España con el logotipo de Vox pero el vecino de arriba acaba de colocar una bandera republicana

Voz 1727 04:26 es en la calle los militantes así que ha sido contrarrestado Vila la guerra musical cómo va esto sin novedad

Voz 0806 04:31 de vez en cuando seguimos del con el novio de la muerte pero

Voz 1727 04:34 a ver si ninguna aportación más hay muchos militantes del PSOE

Voz 0806 04:37 de aquí esperando resultados que

Voz 1727 04:40 se acatar vamos a recordar Aimar Bretos cómo salen parados los dos partidos del bipartidismo clásico español en esta encuesta que es lo que tenemos de momento la encuesta de Radio Televisión Española

Voz 0027 04:53 a elaborada por las tres y el PSOE conseguiría entre ciento dieciséis y ciento veintiún diputados incluso aunque el resultado real fuera el peor para el Partido Socialista en los que contempla esta encuesta serían ganadores se obtendrían por lo menos treinta y dos escaños más de los que tenían el PSOE volvería registros de hace una década de las segundas elecciones que ganó Zapatero el PP sin embargo caería hasta los setenta y un setenta y cinco diputados que es una caída de más de sesenta parlamentarios desde los ciento treinta y siete que tenían no hay registro histórico del PP tan malo como este hay que remontarse a Coalición Democrática en el setenta y nueve siquiera Alianza Popular antes aún hay un dato muy curioso Si sumamos la mejor de las horquillas posibles que esta encuesta les da a Partido Popular a ciudadanos Ia bous los tres partidos de derecha obtendrían menos diputados la suma de los tres de los que tenían las anteriores legislar en la anterior legislatura sólo Partido Popular Ciudadanos PP más ciudadanos en la última legislatura tenían ciento sesenta y nueve diputados suman

Voz 0866 05:52 los ciento treinta y siete del PP y los treinta y dos de Ciudadanos

Voz 0027 05:55 y ahora la mejor de las horquillas posible según esta encuesta el está ciento sesenta y nueve diputados por debajo fraccionados en tres obtendrían nueve diputados menos que cuando eran sólo dos

Voz 1727 06:04 no sé si el plano en Cadena Ser punto com en este momento no

Voz 0027 06:07 estaba estaba atenta la cámara

Voz 1727 06:10 Aimar que estaba contando les esta situación porque si hubieran visto a Pablo Simón está viendo ya lo dije yo ya lo dije yo porque es que esto de que a la derecha le iba a salir este viaje como a la CSU bávara lo hemos dicho tantas veces que da hasta un poco de pudor uno se siente en fin la madre que le ha dado el teatro dije ya te lo dije P lo Si se confirma esto es lo que está pasando

Voz 1671 06:32 el sistema electoral sería el sistema electoral que achaque su trabajo es decir si al final lo que se pruebas que la optimización de escaños entre tres es mucho más complicada que entre dos sociedades esa paradoja de que puedes tener más votos pero menos diputados sobre

Voz 1727 06:45 y todo esto con un lema del partido

Voz 1505 06:48 popular valor seguro hace falta tener mala suerte

Voz 1727 06:51 en Gràcia

Voz 0656 06:52 o si no la el tema electoral en las elecciones pequeñas porque en Andalucía como todos tenían bastantes escaños en las autonómicas me refiero en cambio funcionó al revés no efectivamente yo creo que que el tema de las circunscripciones de dos tres cuatro e incluso cinco diputados analiza el fraccionamiento eficiente

Voz 1718 07:12 habrá que analizarlo con calma los provincia

Voz 0656 07:15 provincia pero probablemente eso ha penalizado bastante a los partidos les nos quedan un par de minutos

Voz 1727 07:20 antes de las nueve antes de irnos a Canarias a cumplir con un ritual a mí no me los rituales las cosas que no cambian las nueve a las nueve hora peninsular las ocho en Canarias es cuando cierran allí los colegios pero tenemos escuchar todavía lo que ha dicho Rocío Monasterio que ha comparecido ya en la sede en la sede de Vox esta tarde Javier Carrera

Voz 0866 07:41 sí una comparecencia como decíamos muy breve poco más de un minuto minuto y medio simplemente para agradecer a los colaboradores a los apoderados el trabajo sin entrar a valorar las encuestas pero bueno dejando la idea de que Vox por supuesto estará a partir de este lunes en el Congreso podemos asegurar

Voz 4 08:00 es que en el próximo congreso haber muchos diputados de Vox que van a representar a muchos españoles que no tenían voz Se va a huir con firmeza y determinación a los diputados de Vox hablar de la unidad de la nación de la nación española de la libertad la igualdad de todos los españoles

Voz 0866 08:20 de momento aquí lo que nos dicen desde el partido ante las encuestas es cautela cautela cautela nos decían en broma nos lo decían que dentro del partido la porra estaba entre veinticinco y ciento diez diputados cosa que para que os imagináis lo que puede dar de sí

Voz 1727 08:36 ya ya que se llama horquilla amplia

Voz 0866 08:38 lo decían ir de momento aquí ambiente relajado los dirigentes los portavoces de los militantes del partido están en una sala anexa Se oye música de fondo ambiente relajado como decimos sonrisas veremos a ver que da de sí esta noche electoral

Voz 1727 08:52 no hay alrededor ni guerra de balcones ni guerra de música como en la calle Ferraz no no tenemos

Voz 0866 08:58 dos le guerra de música ni de balcones a las puertas del hotel algún militante preguntando si pueden entrar a seguir la noche la noche electoral y el otro punto como decíamos está en la en la plaza a Margaret Thatcher donde de momento todavía fondo pero parece que empezarán a llegar allí bastantes militantes bastantes seguidores para para seguir ese final de fiesta en el que está previsto que comparezca el presidente del partido Santiago

Voz 1727 09:21 el carrera nuestro compañero que está en la sede de Vox en el centro de Madrid

Voz 5 10:01 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 6 10:15 Elecciones Generales dos mil diecinueve

Voz 1727 10:19 con un dato cierto a esta hora la participación a las seis de la tarde la alta muy alta nueve puntos más que en las elecciones generales de hace tres años es el único dato cierto porque tampoco sabemos la participación al cierre de los colegios no la sabremos hasta muy tarde hasta a partir de las diez y media probablemente no podamos decir con certeza cómo ha quedado el resultado electoral pero a esta hora lo que tenemos Aimar Bretos es el sondeo que han difundido las televisiones públicas

Voz 0027 10:49 cuesta de gas tres según la cual el Partido Socialista ganaría las elecciones con entre ciento diecisiete Si ciento veintiún diputados el Partido Popular caería segunda fuerza con setenta y un setenta y cinco parlamentarios ciudadanos sería la tercera fuerza en el Congreso con cuarenta y ocho cuarenta y nueve diputados Unidas Podemos caería pero no tanto como le predecían esto de sondeos cuarenta y dos cuarenta y cinco parlamentarios Vox irrumpir bien el Congreso con XXXVI XXXVIII diputados Esquerra ganaría el pulso dentro de las fuerzas independentistas catalanas obtendría entre trece o catorce diputados el PNV pasaría de cinco a seis Junts per Cataluña o la heredera de de Convergencia tendría sólo cinco tenía ocho bildu se quedaría con los dos que tenía uno Compromís uno Coalición Canaria entraría según esta encuesta en el Congreso Soma alternativa que que ese una escisión de Podem el Partit Pirata innoble Lliure conclusiones la derecha no alcanzaría la mayoría absoluta ni siquiera aunque los tres partidos PP Ciudadanos Ibrox consiguieran el mejor resultado de los que les otorga galaico

Voz 1727 11:50 a una ligera mayoría del bloque de izquierdas en él el resultado de este sondeo ya hay una interpretación con mucho valor político que ha sido el del portavoz de Ciudadanos al señor Villegas qué poco menos que ha responsabilizado al PP de que las tres derechas no puedan formar gobierno dando por hecho ya hay por buena la encuesta aunque los portavoces de los partidos están saliendo ya en Madrid a valorar este dato la participación en Canarias las urnas se han cerrado a las nueve hace un par de minutos vamos a un colegio en la Avenida de Anaga de Santa Cruz de Tenerife donde está nuestro compañero Pedro Murillo cierre de colegios cierre de urnas sin novedad en Canarias

Voz 1718 12:31 así es Pepa buenas tardes sin novedad en Canarias sin incidentes en una jornada electoral que ha sido marcada por el el buen tiempo y también por el alto índice de participación más del sesenta por ciento lo que supone un avance de seis coma doce puntos respecto a los anteriores comicios de dos mil dieciséis ya los colegios están totalmente cerrados cae la tarde así que ya estamos todos para afrontar esa noche electoral les vamos al centro de datos ha organizado

Voz 1727 12:55 gobierno como cada vez que hay elecciones generales desde donde esta tarde nos advertía José María Patiño sobre esa situación en esta esta fragmentación del voto estas circunscripciones pequeñitas que pueden por por un puñado de votos determinará dónde cae o no un escaño eso obliga a la prudencia no hay novedad en el horario previsto José María Patiño

Voz 1108 13:19 si no no no a Pepa hasta las diez y media de la noche en que hay una rueda de prensa prevista de la ministra portavoz Isabel Cela in the el ministro del Interior Grande Marlasca nos comunican además desde el departamento de mí

Voz 2 13:32 Moncloa que no van a facilitar datos

Voz 1108 13:34 The al cierre de los colegios es decir a las ocho de la tarde la península a las nueve como decías en Canarias tenemos todavía ese dato significativo muy significativo el sesenta coma setenta y seis por ciento de participación a las seis de la tarde nueve puntos y medio más que en dos mil dieciséis dos coma cuatro más que en dos mil quince si hiciéramos una proyección casera por decirlo de alguna manera en las dos últimas horas de votación durante dos mil dieciséis Se llegó al setenta y ocho por ciento y perdona ser Ponce llegó hubo dieciocho por ciento más de voto queríamos decir por lo tanto si hiciéramos la misma extrapolación en este caso llegaríamos al setenta y ocho por ciento lo cual es una participación realmente importante comparable a las de los años ochenta y dos noventa y tres y dos mil cuatro en las que hubo cambios significativos de gobierno pero es una extrapolación que hacemos en estos momentos de de aquí como te digo de forma casera comparando con el año dos

Voz 1727 14:31 bueno la artesanía política en el programa especial de la Cadena SER Aimar ha empezado el escrutinio

Voz 0027 14:37 con un cuatro con veintiuno por ciento del voto escrutado posean nada el Partido Social

Voz 2 14:43 esta obtendría ciento treinta diputados

Voz 0027 14:45 Partido Popular setenta Ciudadanos conseguiría cuarenta diputados Podemos y la suma de las confluencias XXXV Vox irrumpe iría con veintiuno Esquerra quince Jones per Cataluña siete el PNV seis Bildu

Voz 1108 14:59 cuatro Navarra Suma dos el Partido Regionalista Cántabro uno con República uno y Compromís una buena el cuatro por

Voz 1727 15:07 ciento de voto escrutado aunque alguno firmaría eh en otras ocasiones

Voz 1718 15:11 venga diez todavía y sin voto dice una nota de Canarias

Voz 1727 15:14 el cuatro por ciento es inapreciable en otras ocasiones Pablo Simón había una barrera pequeñita que nos permitía ya empezar a sacar conclusiones que era el catorce por ciento

Voz 1671 15:24 venta del voto escrutado en esta ocasión no yo sería más prudente aquí porque podemos seguir viendo el que se mueve la horquilla en función de las provincias más pequeñas que es donde entran los datos más tarde así que es verdad que aunque la estructura de competición sobre el global pueda quedar así quiero recordar una cuestión la encuesta llega tres ahora mismo sigue dando en el fondo empate técnico por abajo es decir los tres últimos partidos tanto Bosch como ciudadanos como Unidas Podemos están dentro del margen de error de la encuesta aun se pueden mover diputados en un sentido o en otro aunque es verdad que parece que el sondeo anticipe que no cubanos Manning de los bloques

Voz 1505 15:57 es que a partir a pesar de esta prudencia a la que tú llamas Pablo

Voz 1727 16:00 hay que recordar que las declaraciones que ha hecho secretario

Voz 1505 16:02 al del Partido Popular ya hablaba de ingobernabilidad de Pedro García Egea

Voz 1727 16:07 que también ha comparecido ya para dar las gracias por la alta participación y efectivamente hablaba de

Voz 1505 16:12 gobernabilidad es decir una comparecencia hay unas pretendidas pre conclusiones que

Voz 1718 16:19 ya anticipan poco por dónde van a ir no suma de acto

Voz 1727 16:22 antes la gestión de las expectativas en una noche como esta porque lo que dice la encuesta de Unidos Podemos es que cae pero claro es que esa caída sea ha frenado poco menos que sí titulaba estos días en los medios que ha revivido que ha revivido Podemos Iglesias ya colgado en Twitter Mariela Rubio un audio dando las gracias no Iglesias ya está en la sala VIP de este teatro Goya de Madrid junto a Irene Montero y otros miembros de la ejecutiva morada como Pablo Echenique Rafa Mayoral pero Iglesias antes de entrar aquí ha querido lanzar un mensaje lo ha hecho en sus redes sociales él mismo se ha agravado llegando hasta aquí en su coche diciendo pase lo que pase gracias y a esta hora incorporación a la mesa del análisis Verónica funcional qué tal buenas noches ya no bueno nos pongamos de acuerdo buenas noches a partir de este momento especialista en comunicación política alguien que conoce muy bien la carrera tanto de Alber Rivera como de Pedro Sánchez a los dos los ha asesorado en su momento muy atenta en cualquier caso la evolución política del resto como has visto el día bueno yo

Voz 7 17:32 creo que ha habido un día donde nos han llegado a todo el mundo whatsapp de encuestas y contra Festa de hoy contra cuestas tanto es así que el propio Narciso Michavila ha tenido que poner un tuit diciendo que es estaban enviando datos que no eran los correctos y que no eran verdaderos yo creo que han sido uno sí hay muchos nervios de mucha expectación hay íbamos averno como como la noche porque es cierto que hay dos encuestas y dos similares pero con cosas diferentes hay una que Unidas Podemos queda por encima de Ciudadanos y otra que Ciudadanos queda por encima de Unidas Podemos IU tenemos que ver el voto oculto Pepa yo creo que las encuestas no había todo el voto declarado

Voz 1727 18:13 declarado aquí porque esta es otra

Voz 1718 18:16 pues nada que lo vas a pie piedra está no me novedad han metido en un callejón es como es al culto nota no podría decir porque es filósofo

Voz 3 18:25 era Guardiero

Voz 1727 18:29 de todas maneras cuando pase el tiempo habrá que analizar el papel que las encuestas los sondeos han jugado en estas elecciones incluido el día de ayer incluida la jornada de hoy el no poder publicarlas actuado desde la OO en sentido contrario la transparencia en sentido contrario a la a combatir bulos a combatir mentira

Voz 1671 18:50 estoy muy de acuerdo con eso Pepa pero fíjate una cosa así

Voz 1727 18:53 en los resultados que dice la encuesta

Voz 1671 18:55 esta de Narciso Michavila las encuestas lo habrían clavado en el promedio eh

Voz 1505 18:59 dos y ridículas lo lo digo porque no

Voz 1727 19:02 estoy diciendo que las encuestas que las encuestas hayan fracasado no no digo eso digo que no hace el papel tóxica que han jugado sin ninguna duda un momento que colapse ayer por la tarde a las dos de las que me fío son contradictorias ya cierro

Voz 1349 19:19 papel más psicológico que informativo que juegan en

Voz 1727 19:22 bueno claro por eso decíamos antes

Voz 1349 19:24 que con yo espero que sea la última vez que estemos con esta con esta cosa de que no se conozcan las encuestas que se hagan en la última semana no sobre todo y lo enlazo con el dato de que comentabais de sol Unidas Podemos sobre todo en la última semana porque es que además al coincidir con esos dos debates ha sido fundamental la creación de nuevas expectativas de decepciones de rumorología etcétera etcétera que no sabemos cómo habrán influido en este último tramo que también igual que Pablo si aciertan en el promedio las encuestas hay que suponer que aceptaran también en ese nivel de indecisión hasta el último momento no entonces hay que decir bueno pues en esa indecisión habrá influido veremos de qué manera en los estudios postelectorales si se puede averiguar del todo que nunca es al cien por cien no cómo ha influido todo esto como se manejado y cómo ha influido en la decisión

Voz 1727 20:16 quiero que nos cuentes ahora Pablo eso que insinuaba no la relación entre esta encuesta publicada a las ocho de la tarde la media del resto de encuestas que hemos ido contando hasta que se podía ir cuando no se podía pero Fernando quería decir algo

Voz 0656 20:30 si no es que me parece que es muy importante que subrayemos esto no sea ojo no se prohíbe publicar las encuestas no hacer encuestas sea es decir que a los ciudadanos en los trata como si fuéramos menores de edad pero por supuesto los partidos sí pueden beneficiarse de los datos o cualquier otra empresa Soccer el mente el el estamos estamos yo creo que estamos vulnerando el principio fundamental de sistemas democráticos que es la transparencia no la transparencia hasta el último momento sea como si la gente de repente el hecho de saber lo que opinan los otros ciudadanos españoles pocas horas antes de ir a votar ya fuera decisivo para cambiar nuestra nuestra capacidad de evaluar realmente la política no me parece que es verdaderamente escandaloso no existe claro que es muy importante que creo que es muy importante que lo digamos desde aquí tenemos que decirlo en los medios tenemos que transmitir esa idea porque realmente es

Voz 1727 21:24 y además si él Fernando además insistir porque como como el sistema electoral beneficia una vez a uno y otra vez a otro nunca y la mayoría suficiente para abordar este asunto que no precisa hacer enormes reformas sino acabar con con con estas antigualla es que venimos comentando creo que se trata de eso no de actualizar la liturgia electoral que da pruebas de débil

Voz 1505 21:47 un poco acomodada los tiempos todo lo que tenga que ver con el encuestas y su publicación que afecta como decía Fernando al principio de transparencia que genera una distorsión enorme en lo que son esa percepción de lo que va a ocurrir en los últimos dos días no se puede haber puede provocar y puede influir también en la intención de voto de quién como dicen muchas ocasiones los estudios hay quién se apunta siempre a caballo pretendidamente ganador ya hay quien en caso de voto de dudas intuye que alguien puede ganar pues se suma

Voz 1727 22:22 a esa a esa opción no Pablo Simón la la Encuesta de Gap tres como está con respecto a la media era de las que sean publicado

Voz 1671 22:28 es sorprendentemente cercano porque el promedio era para el PSOE veintinueve y está la XXVIII para Partido Popular era veinte y es verdad que el Partido Popular en la tres baja dos puntos respecto a eso Ciudadanos catorce catorce Unidos Podemos catorce Unidos Podemos en esta encuesta alega tres mejora dos puntos en términos relativos Vox tenía once en el promedio sale doce en la encuesta de Narciso por lo tanto todo dentro del margen de error bastante aproximado con grúa gente con movimientos de última hora que uno puede intuir en virtud de lo que ha pasado la última semana así que habrían sido sorprendentemente precisas y fijaos ahora como va a venir la gestión de las expectativas porque todavía no lo sabemos porque falta mucho por escrutar había gente que hablaba de Vox como tercera fuerza qué ocurre si es que como esto luego puede tener efecto de arrastre a las elecciones que vienen el veintiséis de mayo

Voz 1727 23:16 probablemente Vox en cualquier caso y al margen de la manipulación que se puede hacer de las expectativas aunque el propio partido haya hecho como todos los partidos hacen no manejan sus expectativas era el más difícil de medir por parte de los encuestadores no aquí sí que hay que echarle un cable a los encuestadores porque no tenían ni memoria de voto ni referencia iban iba muy a ciegas sobre cuánto había por encima del radar y cuánto había por debajo del radar esta mañana leyendo El País leía a Santos Juliá un artículo que terminaba así a estas alturas de la crisis política e institucional que atraviesa el Estado español desde el año dos mil once el futuro de nuestra democracia dependerá de la capacidad que muestre el sistema de partidos que salga de estas elecciones para revertir la huida hacia los extremos emprendida por los secesionistas catalanes las derechas españolas esa capacidad no está nunca dada Micah de los cielos esta capacidad se construye y no de cualquier manera sino por medio de la negociación el pacto en que han de implicarse todos los poderes hoy constituidos me acordaba de este final de artículo escuchando con cierta desolación las primeras valoraciones que tienen un poco de contenido político porque reproducen exactamente las posiciones a un lado y a otro de la valla de la trinchera que se ha alzado en campaña uno esperaría que después de la campaña eso cambie pues van podemos recuperar lo que hemos escuchado hasta ahora en la sede de los partidos lo que ha dicho por ejemplo José Manuel Villegas el secretario general de Ciudadanos

Voz 1089 24:48 Congreso somos prudentes vamos a ver si se confirma el incremento prepárate que podemos estar cerca de los cincuenta escaños y por lo tanto insisto con un incremento del cincuenta por ciento de de nuestra representante en el Congreso y por lo tanto también hay una buena noticia para nosotros en este caso para ciudadanos ese crecimiento pero insisto lo vemos con prudencia ya veremos a ver cómo cómo avanzar anoche cómo avanzan los resultados reales

Voz 1727 25:19 esta es una parte de su intervención había otra parte en la que responsabilidad responsabilizaba directamente al Partido Popular dar de que no se puedan alcanzar las mayorías a las que aspiraba la derecha española porque decía se hunden ellos probablemente haya un gobierno de cómo dijeron ingobernabilidad no Villegas habló de separatistas populistas no es en esos términos se expresó el secretario general del de Ciudadanos y el secretario general del Partido Popular ha hablado directamente de ingobernabilidad son las dos con contenido político que hemos escuchado hasta ahora el resto es gestión de expectativas Félix estaciones a a los trabajadores de cada partido ir en fin augurando que la cosa se va a ir mejor en el escrutinio que la encuesta por ejemplo Adriana Lastra me cuenta Inma Carretero sí que ha dicho

Voz 0806 26:13 si no nos llegaba en el sonido de la sala en el en el momento en el que lo ha dicho la vicesecretaria general pero creo que es importante que ha señalado que esta va a ser una buena noche para este gran partido ella ya ha verbalizado en abierto ese optimismo del que hablábamos de todas formas Pepa y fuentes socialistas que que nos dicen en privado que esta última semana de la campaña el PSOE ha perdido apoyos idea tributen al papel en los debates y sobre todo la recuperación de Pablo Iglesias en esas dos choques televisivos Nos dicen a esta hora que ven difícil

Voz 1505 26:44 superar los ciento veinte ska

Voz 0806 26:47 años que empezó que pensaban al principio de la campaña que podrían obtener que en esas fuentes que van a estar al límite y aquí seguimos por ahora esperando al presidente Sánchez que no que no ha llegado cada vez que se abre la puerta del garaje se agolpan las cámaras pero pero el último que acaba de entrar es el ministro Pedro Duque Pedro Sánchez aún continúa en la

Voz 1727 27:05 alguna novedad Guerra de balcones Guerra de música

Voz 0806 27:07 por ahora todo tranquilo en ese aspecto respecto de aclarar

Voz 1727 27:10 si la lata de sardinas bien todos todos respirando aire vale como va el escrutinio Aimar

Voz 0027 27:16 con el doce por ciento del voto escrutado el Partido Socialista ganaría con ciento veintiocho diputados el PP obtendría sesenta y cuatro ciudadanos cuarenta y siete Podemos y sus confluencias XXXVII Vox veintidós Esquerra quince Jones Per Cataluña siete el PNV seis

Voz 1727 27:36 con él el doce por ciento

Voz 1671 27:38 no hay niños Arrimadas nos acercamos al catorce

Voz 1727 27:41 Pablo qué haremos cuando lleguemos ahí pues la

Voz 1671 27:43 no pero ya tenemos algunos datos Partido Socialista va a ser la fuerza más votada

Voz 1718 27:47 eso está por eso ya sabemos lo sabíamos no están bajando

Voz 0656 27:54 claramente los tres partidos de derechas puede que aquí sea donde sea no te después de

Voz 8 27:58 todo la movilización esta última el aumento de la participación de Cataluña eso espeluznante

Voz 1718 28:05 el dato de Cataluña

Voz 0027 28:08 ahora hay que tener en cuenta que en Cataluña todavía y el voto escrutado todavía esté del ocho por ciento si Esquerra Republicana Esquerra Republicana obtendría quince diputados Jones Catalunya siete personas hay que tener en cuenta insisto que a otros es muy pequeño todavía no ha entrado el voto de Canarias

Voz 1718 28:23 el salen en estos en este porcentaje de voto escrutado salen todos los nacionalismos periféricos muy altos porque creo recordar que tenía Bildu cuatro no cuatro tiene que el PNV ha puesto

Voz 1727 28:34 esto está claro que puede ser un sesgo no de del escrutinio

Voz 1505 28:37 a esta hora de la noche formas yo a mí me ha sorprendido de una manera particular las declaraciones de billar De Gea no quiero dejar de insistir en ello vamos a escuchar al artista

Voz 1727 28:48 esa segunda parte de la intervención del secretario general de Ciudadanos que nos ha resultó tan desoladora

Voz 1089 28:55 en el hundimiento del Partido Popular carencia en esas encuestas que el Partido Popular pierde alrededor de sesenta escaños pues puede hacer difícil que haya una mayoría alternativa a la de Pedro Sánchez populistas y separatistas pero en todo caso nosotros aún no nos damos por vencidos vamos a esperar cómo avanza la noche a uno tenemos resultado vamos a ver cómo son

Voz 1727 29:17 Jesús Maraña hará Nos acordábamos perfectamente lo que había dicho

Voz 1349 29:21 sí a ver también lo más preocupante de de esquí de esta intervención de Villegas tan temprana es que no se asume algo que debe ser la principal cuestión que se dilucida va hoy en las urnas que es que el fraccionamiento no es un invento de la clase política por decirlo así fraccionamiento es de la sociedad española lo que tiene que hacer la política es manejar esa realidad para manejarla es evidente que las fuerzas políticas no pueden o no deben me parece a mí establecerse en una especie de burbuja de líneas rojas en las que no se maneja esa realidad diversa la democracia como suele decir Adela Cortina parte del desacuerdo consiste en llegar a acuerdos para eso desde luego que una actitud me parece a mí de muchísima más flexibilidad y de respeto a lo que digan las urnas decir eso y además decirlo sólo con un sondeo pues sí me parece preocupante porque

Voz 0656 30:15 en fin no no augura buenas buenos

Voz 1349 30:18 todos a la hora de manejar esta realidad que va a salir de las urnas

Voz 1727 30:21 Andalucía en Andalucía con el

Voz 0027 30:24 catorce por ciento escrutado ahora mismo la noticias que gana el Partido Socialista con veintisiete diputados son siete más de los que tenían las últimas elecciones pero la noticia sobre todo es que la segunda fuerza sería Ciudadanos y el PP perdería más de la mitad de los diputados que tenía pasada de veintitrés en las últimas generales a diez ahora

Voz 1727 30:42 pero con qué porcentaje escrutado el prácticamente mismo Ketama

Voz 0027 30:45 donando a España el catorce

Voz 1727 30:47 Hernando Pablo Fernando Vallespín yo creo que no yo

Voz 0656 30:50 pero si yo porque sobre todo por las circunscripciones más pequeñas que pueden asaltar escaños

Voz 1727 30:55 bueno no sacó en el catorce por ciento se ha producido el sorpasso tan ansiado por ciudadanos en Andalucía pero nos dicen nuestros expertos que prudencia que hay que esperar sede de ciudadanos Óscar García hemos escuchado a Villegas esto es lo que dicen los portavoces pero en noches como ésta insistimos mucho pero es tan importante lo que se dice a micrófono abierto como lo que os cuenta con lo que veis a micrófono cerrado que te dicen

Voz 1663 31:19 bueno pues que lo que ha hecho Villegas eh esa abonar el terreno está construyendo el discurso para lo que puede pasar los dirigentes que estamos consultando dicen que sí que ellos creen que el PP según y por ahí parece que irá el discurso no habrá mayoría de la derecha no porque Ciudadanos no crezca porque crece sino por el hundimiento del Partido Popular en todo caso Pepa sí que hay dirigentes a los que les ha sorprendido mucho esta comparecencia les ha llamado la atención que haya hecho una valoración tan apresurada más allá de la participación porque nos dicen calma calma que el escrutinio se está empezando a conocer ahora las cosas pueden cambiar

Voz 1727 31:52 la sorprendente efectivamente que con esa celeridad se hicieron una valoración política de tantísimo

Voz 1505 31:57 dado no efectivamente hay un elemento también si me permites Pepa que yo quería continuar con la reflexión de Jesús porque es verdad que hay fragmentación y eso es lo que ofrece la ciudadanía cuando emite su voto pero Fraga esta acción no ha dado lugar a más pluralidad yo diría que la fragmentación que hoy tenemos expresada en esos cinco partidos que pueden tener una presencia muy significativa en el Parlamento no ha dejado de traducirse en realidad dos grandes bloques es decir la fragmentación ha sido más pluralidad la fermentación ha significado se ha traducido en simple el

Voz 1671 32:36 lo que más polarización y fíjate

Voz 1505 32:38 yo era cuestión más un dato más interesante no si el bipartidismo tradicionalmente confluían en torno al centro los participantes bajo esa lógica del bipartidismo tendían a hacer a después de las elecciones a buscar un espacio de centro que permitiera una gobernabilidad ampliando espacios de entendimiento el bloqueo mismo da la impresión veremos a partir de mañana que ocurre tiende sin embargo a encontrarse en los extremos y eso no yo no favor rece perdón la búsqueda del esto es lo que decía Julián

Voz 1727 33:13 no Santos Juliá en ese en ese artículo en la salir de aquí precisa neutralizar la tendencia a la polarización extrema no hacia los extremos buscar el espacio de entendimiento cincuenta por ciento escrutado ya en Euskadi hay mal único territorio escrutado

Voz 0027 33:28 la mitad del voto es el País Vasco cincuenta y uno por ciento gana el PNV con seis diputados es uno más de los que tenía el PSE-EE el Partido Socialista de Euskadi obtendría cuatro uno más de los que tenía quedaría en segunda posición Podemos cuatro perdería dos respecto a los seis que tenía hasta ahora EH Bildu conseguiría tres viene de dos y el Partido Popular pasaría de dos a uno conseguiría un único diputado que es el diputado por Alava que es Javier Maroto que sí obtendría el escaño a pesar de que las encuestas el lo dejaban bailando

Voz 1727 33:56 Mariela Rubio en la sede podemos hay tensión porque anticipan ya de momento con la encuesta que pierde en la tercera posición eso es aquí hay tensión en la sala VIP desde teatro Goya porque como decías Segi es de escrutinio avance se mantienen esta posición se perdería lo que para Podemos era muy importante mantener la tercera fuerza política que algunos decían parece que cunde algo parecido al pánico vamos si te parece Pepa recuperar ese mensaje que lanzaba los militantes Pablo Iglesias unos minutos antes de llegar aquí al teatro Goya

Voz 10 34:27 unos militantes a los apoderados moderadas de de Unidas Podemos pase lo que pase estoy orgullosísimo de vosotros y vosotras esta campaña yo creo que ha sido con diferencia la mejor de toda nuestra historia

Voz 1727 34:39 pase lo que pase decía Iglesias Iglesias dirigiéndose ya a los suyos acaba de llegar Pedro Sánchez a la sede de Ferraz estas elecciones se leen también con lupa en lo que pasa en los territorios La Ser Se lo cuentas

Voz 0027 34:52 pues

Voz 12 35:06 y Madrid dispara su participación respecto a las generales de dos mil dieciséis Hasta ahora conocemos además los primeros datos del escrutinio electoral

Voz 0867 35:19 buenas noches de nuevo y esta es la noticia esta hora avanza el escrutinio y tenemos ya un primer avance del dato definitivo de participación que va confirmando las cifras arrojadas en los dos primeros avances que conocíamos a las dos y a las seis de la tarde Cristina Machado

Voz 1727 35:33 sí sin que el dato sea todavía definitivo en estos momentos la participación en Madrid asciende al setenta y cinco con setenta y seis por ciento son cinco puntos más que en dos mil dieciséis a las seis de la tarde el ascenso era todavía mayor era casi once puntos superior a la participación que hubo hace tres años

Voz 0867 35:50 eso de la participación pero como digo eh empezamos también a conocer los primeros datos del escrutinio son porcentajes todavía muy bajos y Cristina por tanto de momento datos poco fiables

Voz 1727 36:00 sí apenas sea escrutado aquí en Madrid el cuatro con sesenta y seis por ciento de los votos en este momento el PSOE es la primera fuerza en la región ganaría trece diputados en el Congreso Ciudadanos está en segunda posición empatada a escaños con Podemos siete cada una de las formaciones el Partido Popular en cuarto lugar con seis Vox que entraría en el Congreso con cuatro diputados por aquí por Madrid otro dato Javier en dos mil dieciséis Vox obtuvo aquí en Madrid dieciséis mil ochocientos votos en estos momentos con ese cuatro con sesenta y seis por ciento de los votos escrutados Vox lleva ya casi catorce mil

Voz 0867 36:41 en dos mil nueve y veintiséis noche de nervios de resultados que se antojan muy ajustados primero el partido al que todas las encuestas y los primeros datos ya oficiales sitúan como ganador también en Madrid Ferraz Carolina Gómez

Voz 0806 36:54 qué tal buenas tardes Casal acaba de llegar Pedro Sánchez el presidente que se ha hecho esperar le han aplaudido los militantes que se agolpan ya en la puerta de Ferraz ante esas buenas perspectivas algunos dirigentes del partido Nos dicen que pinta bien Adriana Lastra verbalizado el optimismo con la frase va a ser una buena noche para este gran partido en la calle hay una guerra de banderas idea himnos en un piso han colgado la bandera de Vox ponen a todo trapo el novio de la muerte y en otra casa han colgado la bandera republicana los de Ferraz ponen

Voz 1727 37:20 vez en cuando en los altavoces del uno el partido

Voz 0867 37:22 en el Partido Popular caras largas en algunos dirigentes porque sumen o no con el resto de fuerzas de la derecha los populares retroceden y además mucho en uno de sus feudos principales que es Madrid Calle Génova Javier Bañuelos

Voz 0861 37:34 bueno una primera planta con nervios con muchos nervios de la dirección del PP Madrid está siguiendo el recuento Isabel Díaz Ayuso ha subido un momento la séptima planta para salvar a Pablo Casado recluido ahora mismo con su equipo el hermetismo ahora en el PP nos impide ver las caras de los populares pero en las conversaciones que vamos manteniendo con ellos varios dirigentes se percibe perfectamente su temor al fracaso aunque la palabra que más repiten aquí en Génova es prudencia

Voz 0867 37:58 dos citas más calle Alcalá sede de ciudadanos que al menos aquí en Madrid no se vería según las

Voz 9 38:03 encuestas precisamente perjudicados por los resultados obtenidos por voz Sonia Palomino una reacción

Voz 1915 38:10 buenas tardes a falta de datos definitivos ciudadanos guarda silencio público asciende esa breve comparecencia de Villegas ya nos han comentado que nadie va a hablar hasta que lo haga su presidente Albert Rivera que está aquí desde hace más de una hora fuentes del partido en Madrid nos dicen que no creen que sumen las derechas pero culpan de ello al batacazo del PP hablan en esos términos ellos defienden que tienen más votos que en dos mil dieciséis aquí en Madrid hace obtendrían siete diputados según los primeros escrutinios por si sirve de pista los alrededores de esta sede en esta calle Alcalá están desiertos continúa sin compañía ese gran cartel con la foto de Alber Rivera en el que se le

Voz 9 38:45 vamos ciudad cerramos en Podemos en la sede de un partido que aquí en Madrid

Voz 0867 38:49 sufrido en estos meses una gran crisis política el divorcio entre Errejón e Iglesias que cara Seven ahí Enrique García

Voz 14 38:55 bueno pues aquí en mantienen la cautela tanto que han retrasado la comparecencia prevista para hacer una primera valoración hasta tener datos más certeros en este teatro San Isabel Serra candidato a la Comunidad y Carlos Sánchez Mato candidato a la alcaldía por Madrid en pie en cualquier caso la certeza es que los ánimos aquí no son los del año dos mil diez

Voz 0867 39:11 Cristina Machado vamos a repasar otra vez el escrutinio porque estamos ya en el siete noventa y ocho por ciento en el caso de Madrid

Voz 1727 39:17 si acaba de actualizarse a ese siete con noventa y ocho por ciento y cambian un poquito los escaños PSOE en primera posición con doce Ciudadanos y Partido Popular con siete empatados en cuarta posición Podemos con seis Vox que se mantiene con sin con estos Morán ha comenzado

Voz 0867 39:32 también el escrutinio en el Senado pero bueno los datos todavía son muy provisionales está escrutado en el caso de Madrid el cero coma cero dos por ciento sigue el Especial Elecciones en la SER sigue la información con Pepa

Voz 1727 39:42 bueno

Voz 1727 40:25 la noche avanza más rápido de lo esperado porque estamos ya en el veintitantos por ciento de escrutinio de las elecciones generales Aimar Bretos

Voz 0027 40:33 veintitrés por ciento del voto escrutado el Partido Socialista ganaría las elecciones con ciento veintiocho diputados en segunda posición el Partido Popular que obtendría sesenta y siete diputados tendría menos de los que pierde pierde más de la mitad de los diputados que tenía pasa de ciento treinta y siete en la anterior legislatura A67 ahora mismo ciudadanos obtendría cincuenta parlamentarios Podemos conseguiría XXXVIII se les sumamos el de Compromís serían XXXIX Vox y en el Congreso con veintitrés Esquerra Republicana obtendría quince parlamentarios jeans per Cataluña siete el PNV seis EH Bildu tres Navarra Suma dos que son los dos de UPN como hemos dicho compromiso uno y el Partido Regionalista Cántabro uno Coalición Canaria uno esto con el veintitrés por ciento escrutado la participación ahora mismo es del setenta y cuatro con cuarenta y uno que para encontrar un así hay que remontarse a las generales de dos mil ocho la segunda escalando zapatos

Voz 1727 41:28 politólogos esta participación que sigue creciendo que nos dice que empieza a decirnos

Voz 1671 41:32 es algo la polarización claro lo que vimos en dos mil cuatro y dos mil ocho que es que la ha habido una movilización en la izquierda es que ya sé que decimos no también Saint abstencionistas de Vox pero es que si tú ves la distribución incluso por territorios seré que se equilibra porque había la polarización saca a la gente a votar

Voz 1727 41:47 os aquella te atreves a decir que ese incremento de participación aún huele a voto a la izquierda

Voz 1718 41:52 no sólo tenemos que verlo decían los nacionalistas ojo eh a los nacionalistas pero creo que esos a los periférico

Voz 8 41:58 sobre todo en Cataluña se nota muy claramente se que yo creo que también la el aumento de participación en Cataluña claramente

Voz 1718 42:05 esta beneficios en Cataluña hasta con debemos ahora los ascensos principal Catalonia en Cataluña dato de un sesenta y tres por ciento de participación aún siete

Voz 0027 42:15 de ahí seis por ciento ahora mismo con el veintidós por ciento escrutado Esquerra ganaría

Voz 1718 42:18 las elecciones en esa comunidad autónoma con quince diputados el PSC quedaría en segunda posición con doce es casi el doble de los que tenía En Comú Podem quedarían con siete vienen de doce Jones Per Cataluña siete vienen de ocho vamos a hacer en seguidor que el recorrido uno que es el de Cayetana Álvarez de Toledo por la provincia de Barcelona ese salvado si ese si Vox uno también una también bueno vamos a hacer enseguida un recorrido por los territorios

Voz 1727 42:40 hay mucho mucho en juego en los territorios también en los en los feudos de cada partido en el bipartidismo clásico en el liderazgo de quienes hoy están al frente de los grandes partidos depende de lo que haya pasado pero para recoger recapitular la información a esta hora nos vamos a la sede del PSOE en la calle Ferraz porque ha llegado ya Pedro Sánchez Carolina Gómez

Voz 0806 43:03 qué tal Pepa si Pedro Sánchez llegaba sobre las nueve y veinte de la noche entre los aplausos de los militantes que le esperaban en la puerta varias decenas de personas que se acercan a las el partido para celebrar una posible todavía posible victoria electoral del PSOE la primera en once años confiados los militantes en que haya gobierno de izquierdas y que se haya podido frenar a la derecha los escuchamos bueno pues bueno bávara con los escuchamos

Voz 1727 43:29 mucha demos más más adelante porque tenemos mucha noche por delante Carolina mueves la cabeza Aimar

Voz 0027 43:35 si es que hay datos bastante llamativos haber ejemplo en Galicia con el treinta y dos por ciento escrutado gana ahora mismo las elecciones el Partido Socialista en una comunidad históricamente liderada por el Partido Popular conseguiría un diputado más

Voz 1727 43:47 los dedos en los hace en fin huéspedes cuando vemos datos en el escrutinio que pueden dar titulares y realidades políticas asombrosas nos vamos a la Comunidad Valenciana van a tener que esperar Nos lo vienen contando nuestros compañeros porque primero se hace el escrutinio de las generales y luego el el suyo hasta las once de la noche no vamos a saber si el Pacto del Botánico que se puede reeditar o no como han organizado Julian Jiménez los partidos esta larga vigilia esperando los resultados

Voz 2 44:17 pues están repartidos por algunos hoteles de la capital otros han elegido las las sedes del Partido Popular au por ejemplo podemos si hay incluso quien se ha atrevido con un espacio abierto como es el Partido Socialista en la zona de tapicería de de la capital bueno allí todas las partes en todas las sedes ahora mismo prima la prudencia son son muy prudentes los distintos interlocutores que tenemos repartidos en todas las sedes que están hablando con nuestros compañeros porque aquí en la Comunitat Valenciana hemos desplegado pues logicamente un operativo importante con todos los compañeros desplazados en las sedes de los partidos y allí pues se muestra todos muy muy prudentes deciros que he y que ya hay escrutinio importante de lo que sea las elecciones generales aquí todavía va con un poquito de retraso sólo esta escrutado el diecinueve por ciento veinte por ciento ya ICO firmaría un poco lo que lo que sí los avanzaba ya ese sondeo que al final sí que va a ser más aceptado de lo previsto asesor de sondeo de las televisiones de las televisiones públicas se confirmaría por supuesto que el Partido Socialista es aquí el ganador con once con once escaños de los treinta y dos que aportamos la Comunitat Valenciana al al clave nacional a todo el territorio nacional el Partido Popular sería la segunda fuerza con con siete votos ese descalabro se confirmaría de trece pasaría a siete lo habría un empate entre Ciudadanos y Podemos aquí se convertiría en cuarta fuerza política Unidos Podem estaría por delante es ciudadanos aunque con los mismos escaños y Vox de momento sólo tendría con el veinte por ciento de lo escrutado tres tres escaños deciros que se confirmaría por tanto que veintiséis años después el Partido Socialista aquí en la Comunitat en unas generales vuelve a ser el partido más vota dado que veintiséis veintiséis años después el Partido Popular pues perdería ese privilegio de ser el partido más votado en unas elecciones generales y un último dato Pepa Compromís que no serían buenos quizá a lo mejor en las generales ese ese resultado global desde hacía sólo un escaño pero deciros también que la lectura nivel autonómico sea distinta ya os avanzamos que seguramente sin de la cosa son elecciones

Voz 0866 46:17 tintas por lo tanto el votante también cambian

Voz 2 46:20 tanto en cuanto a prioridad en cuanto a a concepción del voto Compromís es el augura un poquito mejor para las autonómicas luego os lo contamos

Voz 1727 46:27 paciencia Julián que tenéis una noche muy larga a vosotros hasta luego esa es la foto general pero esta noche ya va muy rápida escrutinio Aimar

Voz 0027 46:46 con el treinta por ciento escrutado el veintinueve coma seis por ciento el PSOE obtendría ciento treinta y dos diputados el PP sesenta y cinco si a la baja ciudadanos cincuenta y uno podemos más sus confluencias cuarenta vox veintitrés Esquerra quince Jones per Cataluña siete el PNV seis Bildu cuatro Navarra Suma dos Coalición Canaria dos Compromís uno el Partido Regionalista Cántabro uno ahora mismo las sumas cien treinta y dos del Partido Socialista más cuarenta de Podemos serían ciento setenta y dos quedarían tocando con los dedos la mayoría absoluta si les sumamos los seis del PNV las superarían porque la mayoría absoluta de ciento setenta y seis y tendrían ciento seis es la yo digo el de compra Compromís el de Compromís

Voz 1718 47:33 Partido Regionalista Cántabro de Revilla que está dispuesto a hacer sola del Barça escrutado

Voz 0027 47:37 con el treinta por ciento de significativo

Voz 1718 47:40 tenemos aquí

Voz 1671 47:42 estamos tan cerca de la mayoría absoluta si pues pues puede cambiar todo con pueden mantener

Voz 1727 47:47 que sólo es el treinta y tanto por ciento escrutado vamos a detenernos si novedad XXXIII

Voz 0027 47:52 ciento escrutado el Partido Socialista ciento treinta diputados

Voz 1727 47:55 siempre sube y todavía queda mucha noche vamos por territorio si os parece vamos a detenernos en Cataluña que según el escrutinio manda a a al Congreso de los Diputados Fernando tú los subrayaban Un porcentaje de diputados más elevado que en elecciones anteriores pero pasa lo mismo con Euskadi en fin hay un crecimiento evidente del nacionalismo periférico en estos fenómenos que vamos a terminar concluyendo en fin una cosa obvia que se retroalimenta no se retroalimentan Cataluña cómo está el escrutinio en Cataluña rozando el treinta por