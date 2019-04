Especial Elecciones (28/04/2019 - Tramo de 21:50 a 22:50)

Voz 0591 00:00 la vicesecretaria Hall que estaban en otra el Gobierno en pleno hay una imagen que yo no he visto obviamente pero como están contando de abrazos euforia absoluta que cierra de ocre

Voz 1727 00:13 os letal en la tú que interpretar las señales te lo crees

Voz 0591 00:15 sí la verdad la las señales que están emitiendo desde hace ya a una hora y es que se van a sumar van a tener un resultado y espectacular desde el punto de vista de dónde estaba o de dónde venía el PSOE en las anteriores elecciones que van a sumar con Unidos Podemos y con el

Voz 1727 00:35 Partido Nacionalista Vasco Compromís y que no Banana

Voz 0591 00:37 sitar probablemente a Esquerra Republicana de Catalunya para gobernar esta es la impresión que había a primera hora de la tarde que se va confirmando por los gestos de euforia las escenas que se están repitiendo arriba en la cuarta planta de la de la calle Ferraz la verdad es que eh ya yo decía a primera hora de la tarde que que el PSOE siempre ha tenido dos almas incluso para las noches electorales no había un alma muy muy escéptica a primera hora antes de que empezara a escrutar ser el resultado que decía que el Partido Socialista no pasaba de los ciento veinte escaños y otra que sin embargo siempre estaba instalada en más de ciento treinta bueno parece que a tenor por por lo que nos cuentan lo que está ocurriendo ahí arriba se está imponiendo el alma entusiasta esta noche no he ido

Voz 1727 01:25 la verdad es que es el resultado será un dato un dato para alimentar y eso que acabas de decir Inma Carretero se están convocando fiestas para militantes socialistas

Voz 0806 01:35 está firmando un mensaje entre los militantes compañeros dice el texto vamos a celebrar el resultado a partir de las once y media en una sala de Madrid que están citando a los militantes hay muchos aquí en la calle muy animados pendientes de lo que vamos contando quiénes salimos nada que ver con las elecciones de dos mil quince dos mil dieciséis cuando el PSOE estaba pendiente de salvarse del sorpasso de Podemos la foto recuerda la de la calle al veintiuno de mayo de dos mil diecisiete cuando Pedro Sánchez ganó las primarias que sí que se agolpaban lo los militantes cuando ha llegado el presidente por el garaje hemos escuchado aplausos presidente presidente así que el el ambiente de euforia y de optimismo que invade años claros y mucho

Voz 1 02:14 pues sí en Madrid como les ha ido a más Madrid Toledo

Voz 0027 02:16 la gente Emilio está ya casi en un tercio del voto escrutado pero es que el Partido Socialista gana las elecciones generales en Madrid por mucho margen obtiene doce diputados viene de siete casi los duplica la segunda fuerza es Ciudadanos con siete tenía seis y el PP se hunde tenía quince pasa a siete podemos cuarta fuerza con seis cinco

Voz 1727 02:36 desde el PP se impresionante lo del PP es impresionante vamos a ir enseguida eso tengo que despedir a queríamos saludarla siquiera pero como la noche es larga aquí sigo

Voz 1 02:47 claro claro algo a lo que hasta luego

Voz 1727 02:50 hasta luego hasta luego lo del PP es tan impresionantes una especie de implosión Si se confirma que me imagino que a esta hora está provocando en fin la activación de las alternativas por ejemplo cómo le ha ido al Partido Popular en Galicia Aimar

Voz 0027 03:06 el al Partido Popular en Galicia una Comunidad que el Gobierno ahora mismo pierde pasa de doce diputados a nueve pierde tres y por lo tanto queda en segunda posición detrás de un Partido Socialista que casi duplica sus resultados tenía seis diputados por Galicia pasa a diez parlamentarios nos vamos a

Voz 1727 03:22 a Galicia Aida Pena buenas noches

Voz 2 03:25 hola qué tal bueno esto significa

Voz 1727 03:28 dos cosas primero que en fin Se y cambia la mayoría política en Galicia por lo menos son unas elecciones generales y no sé si toca si araña si lesiona al eterno delfín a Feijóo

Voz 1 03:43 sí

Voz 0012 03:43 pues se lo vamos a ver pero de momento lo que parece claro es que Galicia deja de ser la reserva digamos del Partido Popular desde hace más de veinte años que el Partido Socialista no era primera fuerza en Galicia en unas elecciones generales ahora mismo con el cincuenta y ocho coma setenta y cinco por ciento escrutado está sacando tres puntos el Partido Socialista al Partido Popular desde luego alguna factura Le tendrá que pasar al delfín como tú decías Alberto Núñez Feijóo que por cierto siempre había sido capaz de frenar la entrada en Galicia de Ciudadanos y en este caso tampoco ha sido capaz de hacerlo porque Ciudadanos entraría al Congreso desde Galicia con dos diputados los que pasa

Voz 1727 04:27 los que les pasa la factura la ruptura

Voz 0012 04:29 era esa En Marea no entran a ningún diputado por En Marea entraría dos diputados por Unidos Podemos en las anteriores elecciones representaron en esa misma coalición ahora se presentaban por separado

Voz 1727 04:42 alegrías y las penas en una noche electoral van por barrios hasta luego ha habido un abrazo hasta

Voz 1 04:47 digo que estarán diciendo los dirigentes del PP

Voz 1727 04:50 estará pensando Soraya Sáez de Santamaría dice que se lo preguntaba hace un rato pero es inevitable pensar en ella pensaran Rajoy Mar en hace ya que

Voz 1 05:00 el responsable del siendo

Voz 1727 05:03 si es que están diciendo algo por lo bajini en la sede del PP los dirigentes a los periodistas que están ahí Adrián Prado dicen algo

Voz 0019 05:11 bueno pues tenemos dos versiones la oficial es la del silencio silencio en el PP después de la comparecencia del secretario general los insiste en este en que hasta que no haya un porcentaje de voto escrutado alto no van a hacer valoraciones repiten que las encuestas son volátiles así que tranquilidad dicen esto en el entorno de casado pero a medida que avanza la noche pues empiezan a sonar las primeras voces críticas fundamentalmente contra la estrategia del presidente del PP en privado

Voz 0027 05:33 algunos dirigentes empiezan a cuestionar la derechista

Voz 0019 05:35 son del partido que claramente dicen sólo ha servido para hundir al Partido Popular hace apenas unos días recordamos desde la dirección nacional reconocían que esta noche sacar menos de cien escaños era un mal resultado pues

Voz 1727 05:48 no sé dónde están ahora Aimar con el cincuenta por ciento escrutado ya

Voz 0027 05:50 en el cincuenta y tres con siete por ciento escrutado están en sesenta y seis pierden más de la mitad de los diputados que tenían el Partido Socialista obtiene ahora mismo ciento veintiséis diputados ganaría las elecciones ciudadanos cincuenta y cinco Podemos y sus confluencias cuarenta y dos más el de Compromís cuarenta y tres sido Compromís porque van por separado y además en las últimas generales se fueron al Grupo Mixto Vox veintitrés Esquerra quince Junts per Catalunya siete el PNV seis ahora mismo con las cuentas porque ha bajado mínimamente el Partido Socialista

Voz 1 06:20 la mayoría de izquierdas baja eh ciento veintiséis tenso

Voz 0027 06:23 es más cuarenta y dos de Podemos sus confluencias más uno de Compromís son ciento sesenta y nueve si le sumamos el una hipotética investidura los seis del PNV quedarían en ciento setenta y cinco más el uno del Partido Regionalista Cántabro está la mayoría absoluta

Voz 1727 06:37 que deben estar pensando en dos sedes a ver qué opina es en el PNV por ejemplo encantado hombre tener muy lejos a Ciudadanos no sea cualquier alternativa que pase por alejar a Ciudadanos el PNV encantado grandes celebraciones y contarán con su apoyo PSOE IU Podemos sin duda in Ciudadanos estará ardiendo pasó el debate de bueno visto lo que hay cambiamos de discurso nos sacrificamos para salvar a España y al PSOE de Podemos que dicen ellos este discurso

Voz 2 07:06 se puede abrir coman al paso en ciudad

Voz 1727 07:09 no sonó hombre yo creo que en Ciudadanos no había

Voz 2 07:11 la opinión unánime en aquella ejecutiva donde Albert Rivera decide ponerle el cordón sanitario al PSOE lo supimos a través de los medios de comunicación y ese debate ha estado permanentemente en ebullición durante toda la campaña porque nos lo han hecho llegar que hay personas que no veían esa alineación con un partido como es vox donde sus socios a nivel europeo le han puesto un cordón sanitario no querían ni oír hablar

Voz 1 07:38 por lo tanto ahora ciudadanos tiene

Voz 2 07:40 toma una decisión estratégica que es intentar Sor pasar al Partido Popular de Isère el primer partido de la derecha que está pasando Pepa en Aragón en Extremadura con los resultados que ahora mismo tenemos en Andalucía o ser vicepresidente del Gobierno con Pedro Sánchez dejó que vamos

Voz 1727 07:59 ahí mientras Albert Rivera tenga acerca la posibilidad de pasar a ciudadano a PP y convertirse en el partido de la derecha de España va a renunciar Ignacio Ruiz Jarabo a esa posibilidad

Voz 3 08:12 bueno pues no lo sé pero Messi sí es un partido tan personalista o no lo está personalista no toman ese resultado porque es que ha ido subiendo eh aumentó más de un setenta por ciento sus escaños para la verdad que resultado individualmente golpeando de Ciudadanos es magnífico ha fracasado no estrategia porque el bloque en el que se ha metido pues no no tiene la mayoría pero vamos yo creo que va a ser aparte de la gran victoria SOE la gran derrota del PP el lo que pasa en los próximos días conciudadanos es apasionante no ver que efectivamente por donde se cantan

Voz 1727 08:44 de Teodoro León Gross en cualquier caso

Voz 1 08:46 lo que suceda en los sucediera hasta la selección pues eso es lo normal hay que esperar de momento queda en suspenso pero sí que es evidente si se mantienen estos resultados conciudadanos con cincuenta y cinco que supone un incremento efectivamente del setenta por ciento un porcentaje muy elevado y el PP con sesenta y seis es ciudadanos muy ser ciudadanos muy cerca del Partido Popular en este momento ciudadano no va a entrar en un juego esa vicepresidencia clasificarse para España el personada de entrada la inercia y en algunas comunidades está viendo es muy muy evidente la inercia es muy favorable para ellos no toca recapitular en seguida excluye

Voz 1727 09:22 línea o valoraciones discursos políticos la noche avanza rápida yo creo que en la próxima media hora vamos a poder decir que posibilidades de enviarnos abren en España

Voz 4 09:34 no

Voz 5 10:01 son las diez de la no

Voz 1727 10:02 noche las nueve en Canarias

Voz 6 10:15 Elecciones Generales dos mil diecinueve

Voz 1727 10:20 el PSOE ha ganado las elecciones generales en nuestro país en España allí el bloque del hay pierda supera al bloque de la derecha el bloque con PSOE Unidas Podemos PNV y Compromís estaría cerca muy cerca de la mayoría absoluta lejos se quedan PP Ciudadanos y Vox PP con hundimiento histórico y Ciudadanos con un gran resultado You fracaso de su estrategia como va el escrutinio Aimar Bretos

Voz 0027 10:48 con el cincuenta y siete por ciento del voto escrutado y una participación idéntica a la segundas elecciones que ganó Zapatero el setenta y cinco con XXXV qué es exactamente esa el Partido Socialista obtendría ahora mismo ciento veinticinco diputados el PP sesenta y cinco ciudadanos cincuenta y seis Podemos y su confluencia catalana cuarenta y dos Vox veintitrés Esquerra Republicana quince parlamentarios Jones per Cataluña siete diputados el PNV seis Bildu cuatro Navarra Suma dos querían a formar grupo con el Partido Popular porque son de UPN Coalición Canaria dos Compromís uno y el Partido Regionalista Cántabro uno ahora mismo la suma de la del Partido Socialista ciento veinticinco más Podemos con sus confluencias ciento sesenta y nueve más el PNV seis más uno del Partido Regionalista Cántabro la mayoría absoluta está bailando ahora mismo bailando una mayoría absoluta hipotética en una primera votación

Voz 1727 11:54 días acercándose el resultado de Ciudadanos al del Partido Popular acercándose cada vez más el escrutinio avanza la distancia entre los dos partidos se va estrechando por eso nos vamos a las de ciudadanos con Oscar García hay dos debates encima de la mesa Oscar ahora mismo

Voz 0027 12:11 uno

Voz 1727 12:11 podría plantearse Ciudadanos en esta coyuntura cambiar de discurso y decir bueno me sacrifico por España me sacrifico para que el PSOE pueda prescindir del apoyo de de Unidas Podemos o esta cercanía al sorpasso y a convertirse en el partido mayoritario de la derecha impide cualquier retroceso de una estrategia que se ha demostrado fallida

Voz 4 12:33 es una gran pregunta qué podemos hacer en breve a los líderes que bajen porque ahora mismo hay mutismo absoluto es Petra Pepa que Rivera ha repetido una y otra vez la última vez lo hizo el pasado viernes después de la entrevista de Pedro Sánchez en la SER que él no quiere pactar con el Partido Socialista aquel no quiere pactar con el los que rompen España y por tanto veremos a ver ahora qué hace porque no hemos no no sería la primera vez que vemos a ciudadanos cambiar de opinión en su día ya dijo que no pactaría nunca o que nunca haría presidente a Mariano Rajoy y Mariano Rajoy fue presidente gracias al apoyo de Ciudadanos en fin a esta hora euforia caras de alegría cada vez que sube el marcador porque si está está subiendo de esos XXXII diputados ya ciudadanos tiene cincuenta y seis euforia máxima también euforia en la calle Pepa donde allí reunidos pues medio centenar de militantes de simpatizantes que ya gritan y celebran estos resultados

Voz 1727 13:29 ahí está el grito de quienes participan de la celebración en ciudadanos aunque esa celebración los deje tan lejos de la posibilidad de gobernar y aunque no se ha producido a lo largo de toda la campaña ni ni ni a lo largo de el día de hoy todavía sólo tenemos la comparecencia de Villegas ninguna rectificación en el hecho de que le reprochan de manera temática al Partido Socialista su hipótesis de pacto con Podemos que es un partido que ya están las instituciones españolas ya está a gobernada ayuntamientos ha estado en el Congreso de los Diputados no habían dicho una palabra de la hipótesis de la extrema derecha no habían dicho nada de eso dura de toda la campaña Mi a lo largo de la tarde noche de hoy con el análisis de los resultados ojo que me dice Aimar Bretos que el PSOE pierde gotita a gotita

Voz 0027 14:15 sí está ahora mismo en ciento veinticuatro a medida que se va actualizando el voto escrutado ahora con un sesenta vemos que da perdiendo diputado a diputado a pesar de todo la mayoría es amplísima ciento veinticuatro diputados la siguiente opción sería el Partido Popular con sesenta y cinco preseas cierto que se complica porque una suma para una hipotética votación hacia la mayoría absoluta en una primera investidura ciento veinticuatro más los cuarenta y dos que tiene ahora mismo no podemos más en común más los seis del PNV en más uno del Partido Regionalista Cántabro

Voz 1 14:44 necesitaría contar con Coalición Canaria para obtener la investidura en primera votó la investidura que

Voz 1727 14:50 hay que gobernar gobernar este país que llevasen un gobierno sólido ni se sabe el tiempo que llevasen un gobierno sólido que nos vamos a la sede de de Unidas Podemos Mariela Rubio que me imagino que tienen una sensación agridulce no porque eso acumulado han detenido la caída que le daban las primeras encuestas de campaña pero han perdido la posición que tenía

Voz 1450 15:07 eso es aquí ha habido un aplauso muy sonoro cuando el escrutinio ha pasado dar cuarenta y dos diputados a los morados pero la noche

Voz 2 15:13 he aquí es la palabra el Tula utilizarlas no

Voz 1450 15:16 agridulce Podemos no había ocultado que su estrategia era la de sumar con el PSOE que los escaños decían eran hoy más relativos que nunca pero en privado se lamentan de que de mantenerse estos datos se perdería la tercera posición queda totémico para ellos además Sepes

Voz 2 15:29 sería su posición como primera fuerza precisamente en las

Voz 1450 15:31 España plurinacional en País Vasco y Cataluña donde serían tercera sea España plurinacional que tanto valor real y simbólico tiene para la formación morada ni un solo diputado habrían sacado además en ninguna de las dos Castillas

Voz 2 15:42 lo único dulce de esta noche agridulce es que

Voz 1450 15:44 usar de haber perdido casi una treintena de diputados siguen mantuviesen estos resultados se podría sumar dicen a la izquierda aunque con una fuerza como el PSOE que los triplicaría en votos Izquierda no te e Iglesias perdón no tendría las cartas más favorables para entrar

Voz 1727 15:58 a ver si son las diez de la noche cinco seis minutos pasaron ahora mismo seis minutos pasan de las nueve noche larga decíamos larga pero al final los datos empiezan a empezaron a cuadrar T para Nieto y bueno como dices bajadas pequeñas subidas pequeñas se van confirmando vuelco histórico en Castilla y León

Voz 0027 16:29 con el ochenta por ciento del voto escrutado el Partido Socialista ganaría ahora las elecciones en esa comunidad con doce diputados viene de nueve el Partido Popular que gobierna esa comunidad perdería tenía dieciocho diputados pasa a diez casi la mitad Ciudadanos conseguiría ocho viene de uno prácticamente todo lo que pierde el PP lo gana Ciudadanos en Castilla y León salvo un diputado que que llevaría vox desde esa comunidad Podemos pierde allí todo prácticamente lo mismo pasa en la región de Murcia territorio Teodoro García Egea allí el Partido Socialista gana las elecciones que es algo inédito las generales en esa comunidad el partido es que le ha pasado nunca

Voz 1 17:08 era erales ese dato tenemos que buscarlo digamos que remontada y y dos victorias muy acaparador medio no

Voz 0027 17:17 estamos hablando el Partido Popular viene de tener cinco diputados por Murcia y pasaría a tener dos ahora mismo

Voz 1 17:23 está claro que hay un perdedor de la noche la noche deja un ganador

Voz 1727 17:27 lo que es el Partido Socialista todavía no sabemos por cuánto porque sigue gotita a gotita cayendo

Voz 0027 17:32 con el sesenta y tres por ciento escrutado ciento veinticuatro diputados tiene

Voz 1727 17:35 notita gotita calle bueno queda todavía mucho por escrutar pero sigue cayendo pero es el ganador esto es obvio el perdedor de una manera estruendosa lo esperábais tanto

Voz 1 17:44 Fernando porque eso el Partido Popular si no lo que lo que pasa es que yo esperaba que subiera o bien

Voz 7 17:50 el ciudadano subiera más o Vox

Voz 1 17:54 yo creo que el perdedor no solamente el Partido Popular sino que también es una determinada visión de o discurso de la derecha que al radicalizarse tanto ha provocado inmediatamente la la reacción tanto los nacionalistas como señalaba antes como de la propia con la propia izquierda pero bueno yo creo que el el el batacazo es de de tal nivel que que bueno que tiene que plantearse muy seriamente casado sino una dimisión si por lo menos una situación de llamada a la crisis porque están demasiado cerca a las próximas elecciones como para poder reaccionar pero es que se juega también las elecciones municipales y las elecciones hablarle

Voz 2 18:31 es que el Partido Popular en las autonómicas es verdad que tiene una estructura aunque sólo sea en términos de partido que probablemente pueda sostener unos resultados algo menos dramáticos que los que estábamos viviendo en esta sede decisiones a nivel nacional la a la vista de todo lo que tenemos ahora con el escrutinio hasta ahora yo creo que ya hay una clara conclusión que es que la derecha las tres derechas no ganan las tres derechas no representan a España hay por tanto los ciudadanos no le dan esa confianza pero eh no va a haber gobierno hasta después de las elecciones municipales europeas y autonómicas porque hay que saber si Ciudadanos que estrategia va a seguir la despedida

Voz 1727 19:17 la Lucía es brutal el Partido Popular gobierna por primera vez esa comunidad el sueño dorado de todos los dirigentes populares recordaba yo tanto de Javier Arenas el día en que el dos de diciembre cuando se celebren las elecciones ganan sin embargo Aimar en generales pierden más de la mitad de su representación pasa me veintitrés diputados

Voz 0027 19:38 la ONCE algo lo gana ciudadanos a cuatro parlamentarios que pasa de siete a once también queda impactado con el PP pero sobretodo allí quién gana es Vox que junto con la Comunidad de Madrid desde Andalucía es la comunidad desde la que más aporta al Congreso cinco

Voz 1 19:51 en cada región Pablo Simón yo creo que aquí el ganador que estamos dejando de lado sigue siendo el sistema electoral es decir ida ahora mismo mirar la circunscripción de La Rioja elige cuatro diputados el PSOE por primera vez en toda su historia ha pasado como primera fuerza precisamente porque la dispersión del voto del Partido Popular hacia Ciudadanos y Vox le resulta la coordinación imposible y esto se ha repetido en todas las circunscripciones pequeñas es decir la debacle del PP se debe esencialmente esa hipótesis que se planteaban muchos sondeos que es la probabilidad de que el Partido Socialista sea la primera fuerza también esas circunscripciones y que gane esos restos de esas primas que son fundamentales por eso se moverá algún diputado aún se moverá alguno pero le ha salido bien la jugada sí pero fijaros que es que el mensaje ahora para las autonómicas y locales

Voz 7 20:36 es es decisivo es decir por quién optamos no es decir porque el voto de derechas

Voz 1 20:42 querrán la quién manda la derecha esa es una de las preguntas que ahora mismo que que responde en el Partido Popular o se moviliza para acabar con Casado piano tiene para que esta es posible muy difícil herencia

Voz 2 21:00 dice Fernando es la única tabla de salvación de Alber Rivera para esta noche es la única que su estrategia electoral El la plantee como él cuasi sorpasso al Partido Popular la uno

Voz 0801 21:13 sí sí es probable que lo plantea sí pero en cualquier otro sitio en cualquier otro país homologable la dimisión esta noche del líder del Partido Conservador sería

Voz 1727 21:22 se da por descontada aquí

Voz 0801 21:24 efectivamente ante los veintiséis de mayo como mínimo es muy difícil que ocurra eso la segunda lectura me parece importante respecto a Cataluña las urnas expresa un rechazo claro al ciento cincuenta y cinco como solución acatar

Voz 1 21:37 bueno yo creo que es

Voz 2 21:39 en otras elecciones por ejemplo en las de en las del dos mil cuando gobernaba Aznar sin esa mayoría absoluta el nacionalismo se movilizó absolutamente en contra de José María Aznar y yo creo que eso son vasos comunicantes

Voz 1727 21:53 cuanto más radicalizada hasta la derecha

Voz 2 21:55 mucho más jacobina mucho más reaccionaria más inmoviliza al nacionalismo como como bueno Zapatero fue el que menos resultados de Esquerra Republicana de aquel momento de Convergencia i Unió tuvo

Voz 1 22:06 por qué por esa nación de naciones si puedo

Voz 2 22:09 por ese apoyo al Estatuto de algunos vamos a ir a la que

Voz 1727 22:12 allí porque no dejo de acordarme de que hoy han votado mucho mucha gente con mucha decisión de participar en la política con muchas ganas de pedirle política a los políticos en la sede de los partidos la representación de la sociedad española hola qué que milita que paga su cuota que celebra el triunfo de los suyos pues están ahí en la calle tratando de de celebrar el que puede celebrar y me imagino que de arropar se el que el que no puede celebrar nada vamos a irnos a la calle Aimar resultado Extremadura que ya está casi completo

Voz 0027 22:44 sí en Extremadura con casi el ochenta por ciento del voto escrutado hay también vuelco respecto a las últimas generales gana el Partido Socialista con cinco diputados el PP pasa de cinco a dos ciudadanos consigue dos no tenía ninguno Xbox consigue uno Kim desaparece completamente en Extremadura es Podemos como desaparece también por cierto de Castilla La Mancha donde estaba gobernando ahora mismo en el Gobierno de Page desaparece Podemos en Castilla La Mancha en áreas generales un Dumas con el sesenta y nueve por ciento del voto escrutado el PSOE pierde

Voz 8 23:12 oh

Voz 0027 23:13 otro diputado está ahora mismo en ciento veintitrés

Voz 1727 23:15 ciento veintitrés ciento veintitrés que si lo

Voz 0027 23:18 sumamos a los treinta y cinco de Podemos más su confluencia catalana cuarenta y dos serían ahora mismo ciento sesenta y cinco más los seis del PNV son

Voz 1 23:29 anda sobrado ahora no está claro que esta producción de nos vamos a volver locos

Voz 1727 23:34 la calculadoras Nos vamos a la calle

Voz 1 23:37 Carolina Gómez se preparaba nos decías hace un rato

Voz 1727 23:39 fiestas en el PSOE estaban llamando a sus militantes están ya de fiesta o llegados a este punto bueno esperan al escrutinio final

Voz 0268 23:47 están vamos la la calle Ferraz ya está cortada por militantes socialistas vemos banderas rojas ondeando también multicolor a vais ahora mismo están calladitos Pepa pero hasta hace poco estaban cambian estaban cantando ista ista ista España es socialista no pasarán No pasarán estamos con Javier que es un militante que lleva treinta y cinco años militar

Voz 9 24:07 no en el PSOE porque has venido hoy aquí a celebrar

Voz 10 24:10 pues hola buenas noches lo primero pues he venido a celebrar con todos mis compañeros pues la la situación de ventaja que tenemos en estas elecciones y sobre todo a celebrar lo que supone esto que no habrá retroceso en derechos y libertades para todos los trabajadores españoles

Voz 0268 24:28 Pepa la va a la guerra de banderas que os contaba antes y mallas

Voz 9 24:31 ha sido un poco eh ahora mismo y el marido de la muerte ya no no es que no de la muerte

Voz 0268 24:37 el Fraga velas su ficha el himno del PSOE aquí en los altavoces lo hemos también ya están preparando una especie de escenario que han hecho algunas pruebas así que no sé si hace S se puede intuir que quizá salga alguien después que comparezca aquí no sé si el presidente del Gobierno o al menos salga a la venta en ahora mismo hay como ocho focos que Foc han a la fachada del PSOE que esta teñida de rojo Pepa

Voz 1727 25:01 mucho tiempo el PSOE sin ganar unas elecciones tendrán ganas de celebrar seguro ambiente radicalmente distinto claro en la calle Génova de Madrid Javier Bañuelos fiesta no hay ahí no

Voz 1084 25:12 bueno pues como te puedes imaginar ninguna eh muy poquito ambiente de fiesta un buen termómetro Pepa es este silencio absoluto el tráfico yo denuncio eh

Voz 1727 25:22 en esta campaña ha sido muy importante perdona así

Voz 1084 25:25 pues aquí es que Cassini rudo de tráfico el tráfico fluye como si nada coche arriba moto abajo es de momento no hay ninguna previsión ahora mismo de cortar este tramo de Génova básicamente Pepa porque prácticamente no ha llegado nadie sólo hay un pequeño grupo unas treinta cincuenta personas de hecho y más periodistas prácticamente que militantes ahora mismo del Partido Popular los minutos bueno pues aquí frente a la sede del PP hemos charlado con Luis aburrido vende banderas de España a cinco euros viendo cómo está yendo la noche nos confesaba que a lo mejor hoy no va a ser su noche de momento no tiene mucha clientela que digamos eso sí pase lo que pase el balcón de Pablo Casado uno está aquí levantado la megafonía preparada sólo queda saber cuándo hará su aparición

Voz 1727 26:09 gracias Javier un partido al que han votado once millones de españoles once millones de españoles con una implantación territorial de durante toda la campaña ha neutralizado los análisis que hablaban de implosión decíamos es muy difícil que un partido con la implantación territorial el poder además de la implantación territorial el poder territorial que ha manejado el Partido Popular puede impresionar como estamos viendo en directo que está impresionado porque a qué distancia en votos esto ahora mismo de Ciudadanos

Voz 0027 26:37 áreas un partido al que han votado once millones de españoles ahora con el setenta por ciento del voto escrutado tres millones de españoles han votado al Partido Popular le sopla la nuca ciudadanos con dos millones ochocientos cincuenta mil voto

Voz 1727 26:50 hasta que están aguantó están las doscientos mil votos casi casi casi el sorpasso eh casos como para pedirle sacrificios Alber

Voz 1 26:58 Deghayes lo ve a ver por orden que todos qué dice Jesús

Voz 0801 27:03 no en cuenta además porque lo vamos dejando como a un lado aparcado el fenómeno Vox que era la principal novedad esta campaña está en veintitrés

Voz 0027 27:10 veintitrés diputados un millón novecientos treinta y cuatro mil votos aquí

Voz 0801 27:14 hay que decir que está por debajo de las expectativas creadas también

Voz 1 27:17 todos estos últimos días de lo que

Voz 0801 27:20 mucho nos felicitamos porque aunque se ha contaminado la conversación pública pero no es lo mismo porque eran los que más confiaba al PP que todo lo que sale fuera lo asumirá

Voz 1727 27:29 es probablemente la buena noticia de la noche no la buena noticia noches que las expectativas en torno a Vox siendo una irrupción de la nada muy importante y habiendo contaminado efectivamente toda la conversación pública bueno de las expectativas que había lo que a lo que parece que va a terminar ocurriendo con el escrutinio hay un salto enorme Teo

Voz 1 27:47 pero el reparto electoral le porque estamos hablando de un millón ochocientos mil votos

Voz 1727 27:51 ya

Voz 1 27:52 quiero decir que probablemente supere los dos millones de votos y por tanto no estamos hablando de un fenómeno pequeño estamos hablando de cuestión de reparto de reparto de escaños pero el fenómeno Vox que en Andalucía por cierto se consolida y en el sur tiene una fuerza considerable el fenómeno Vox yo creo que no acaba aquí con los veintidós escaños sólo veintitrés escaños que tiene en este momento probablemente se frustra las expectativas de dar un un impacto memorable pero consigue un extraordinario el resultado

Voz 1727 28:21 habían convocado a los suyos en la Plaza de Colón de Madrid Sara selva hay fiesta ahí en el ámbito de Vox

Voz 0133 28:28 qué tal buenas noches pues no mucha han comenzado a llenar esta plaza pero aún no está llena del todo nada comparado con otros actos de Vox mucho más multitudinarios hay sobre todo chicos jóvenes muy jóvenes algunos ni siquiera mayores de edad y la mayoría envueltos en banderas de España hay también aquí un chico vendiendo banderas como contaba antes Bañuelos y también bastante aburrido en la plaza caras serias bastante silencio muchos simpatizantes comentan que esperaban más escaños esperaban que hubiera una sorpresa mayor otros comentan que gente que no es atrevido a votar al partido en el último momento pero en cualquier caso muchos dicen que aún así se irían contentos con estos resultados porque Vox entra en el Congreso hay una pantalla enorme aquí en la plaza con varias televisiones puestas los simpatizantes que están siguiendo en Elche

Voz 1291 29:06 te aplauden cuando aparece el líder del Partido Santiago Abascal yo ahora mismo está subiendo hablar al escenario Javier Ortega Smith aplauden los bates antes a a Ortega Smith sale con Rocío Monasterio vamos a tratar desbancar las primeras palabras de Ortega Smith Vamos a intentar escuchar

Voz 9 29:22 lo en directo a ver si a ver si

Voz 11 29:25 Podemos que estará mismo Aimar

Voz 1 29:27 bendiciones escaños veintitrés escaños un millón novecientos treinta y cuatro mil votos es el diez por ciento de los votos esperando que tome la palabra el número dos

Voz 1727 29:42 The Box Javier Ortega Smith que ha subido con Rocío Monasterio al escenario que ha preparado la plaza de Colón se ha quedado muy por debajo de las expectativas que ellos mismos habían alimentado y algunas encuestas también pero han tenido un resultado lo realmente sorprendente para pasar de la nada

Voz 8 29:59 la resistencia ya está dentro del Congreso y no vamos a parar a partir de mañana millones de españoles que han estado silenciados que han estado olvidados van a tener la voz en el Congreso ya no van a poder negar que estemos en los debates y que se oigan nuestras propuestas ellos han tenido todo el dinero una ley electoral han tenido las televisiones nosotros hemos tenido y cariño y la ilusión de millones de españoles pero no os preocupéis porque esto no ha hecho más que empezar muchos querrían que nosotros no hubiéramos estado su preocupación en esta campaña su preocupación en esta noche electoral la de todos absolutamente la de todos es qué pasaba con voz pues han demostrado ya han sido incapaces de echar a la izquierda sectaria del Gobierno de España Ellos que han tenido durante años el Gobierno de España han permitido que llegue hacerle daño a nuestra nación arropar se con los peores enemigos de la nación pero nosotros les hemos demostrado primero que los grandes debates de la política los ha puesto voz encima de la mesa nadie hacía sonar el himno de España en sus actos nadie sacaba la bandera de España a nadie hablaba de la inmigración nadie confrontada contra la ideología de género nadie se atrevía a hablar del expolio fiscal ha tenido que venir pos para poner los grandes temas encima de la mesa pero a partir de mañana nuestros diputados buenas ser la única oposición ante las mentiras de lo políticamente correcto ante las imposiciones de los totalitarios esta vez sí Se va a oír la voz en el Congreso de los Diputados

Voz 1727 31:58 vox acaba de subir un escaño no Aimar que lo pierde el peso

Voz 0027 32:01 si pasa veinticuatro el Partido Socialista baja ha

Voz 1 32:04 los ciento veintidós poco a poco al PSOE

Voz 0027 32:06 a complicar la investidura porque ahora mismo con los ciento veintidós del PSOE cuarenta y dos Unidos Podemos seis del PNV uno de Compromís uno del Partido Regionalista Cántabro dos de Coalición de Coalición Canaria uno incluso contando con Coalición por Melilla que ha entrado ahora en el Congreso estaría en ciento setenta y cinco le faltaría uno para quería acaban ustedes de faltaría uno por la mayoría absoluta y tendría que sacarlo o bien de lo que por cierto está haciendo un resultado histórico cinco cuatro por Euskadi uno por Navarra o bien buscando una abstención quizá de Esquerra repito

Voz 1 32:38 Ana qué escenario ves más probable fue banal pues

Voz 2 32:42 es que lo vamos a saber mucho antes de lo que pensamos porque el día veintiuno de mayo Se con sede se ha se constituyó la Mesa del Congreso de los Diputados IS día van a tener que enseñarnos la patita aunque no quieran porque viene el veintiséis de mayo las elecciones municipales y autonómicas y las europeas el día veintiuno se constituye la mesa y por lo tanto vamos a ver ya esa primera mayoría yo quiero recordar que Ana Pastor

Voz 1727 33:06 la embistieron con los diputados de

Voz 2 33:10 compartían se unió PDK Cataluña ya ya me LX porque lo que se le permite a la izquierda usa lo que no se le permite la izquierda muchas veces se permite la derecha

Voz 1 33:19 puedo lanzar una maldad aquí porque nadie está planteando la posibilidad de que se abstenga el segundo partido para dejar gobernar dio más votada porque vamos a ver está pretende los Simon si pretende para que se le pida al PP lo que se le pidió le costó un altísimo precio a Pedro Sánchez España responsabilidades está que tengan para que igualaría para Rivera también para que no tengan

Voz 1727 33:49 abstenerse los independentistas de Esquerra Republicana alguien ve ese escenario posible

Voz 1 33:54 yo nunca lo harían decía el PSOE no dice alguien alguien ves es que

Voz 3 33:59 por lo que es posible se ha hecho por ejemplo en Euskadi se hizo por parte del Partido Popular no sé yo lo veo posible

Voz 1 34:04 pues las elecciones de mayo bien Pablo

Voz 2 34:07 todo eso ya lo ha explicado no y ha dicho que las circunstancias han cambiado que literalmente dijo las reglas las cambió el Partido Socialista por lo tanto ellos ya se han acomodado estas nuevas reglas y por tanto esa como tendrá que ganar las elecciones y la votaban la regla

Voz 3 34:22 regla no pero se puede adoptar como decisión

Voz 2 34:24 no optó en Euskadi claro yo estoy parafraseando al partido al que el estáis pidiendo que se abstenga me parece que eso no un escenario poco contaba con ironía una cuestión vamos

Voz 1727 34:36 los a una desconexión los compañeros en los territorios tienen que contar lo suyo así en detalle pero le veo cara de maldad Aimar

Voz 0027 34:43 no no sólo noticia acaba de recuperar un escaño en el Partido Socialista ciento veintitrés la pierde el Partido Popular sesenta y cinco

Voz 1727 34:50 lo comentamos a las diez y media

Voz 12 34:52 que en el dos mil diecinueve

Voz 0027 34:55 Camín S

Voz 0867 34:58 el PSOE ganó las elecciones en Madrid y el Partido Popular se derrumba en su feudo con la irrupción de Vox datos del escrutinio ya oficial prácticamente al setenta por ciento

Voz 14 35:14 Cristina Machado exactamente sesenta y nueve coma

Voz 0867 35:17 los siete por ciento si ese es el escrutinio a esta

Voz 14 35:19 la hora con una participación Javier del setenta y nueve por ciento casi nueve puntos más que en dos mil dieciséis en estos momentos el PSOE se mantiene en primera posición pero ha perdido un escaño en los últimos minutos tiene once son en cualquier caso cuatro más que en dos mil dieciséis ciudadanos está en segunda posición adelanta el Partido Popular con ocho escaños son dos mal que dos más que en las elecciones anteriores el Partido Popular en tercer lugar con siete escaños ha perdido ocho respecto a las elecciones de dos mil dieciséis Podemos en cuarto lugar con seis escaños ha perdido dos Vox que entra en el Congreso con cinco escaños por Madrid

Voz 0867 36:00 el Partido Popular podemos por tanto los perdedores de la noche Madrid que tiene una imagen la de la fiesta en la calle Ferraz sede del PSOE Caron

Voz 0268 36:08 negó qué tal buenas tardes repleta de militantes la calle cerrado donde cantan de vez en cuando no pasarán no pasarán ista ista ista España socialista ondean la bandera del partido y también la multicolor mientras esperan a que comparezca algún líder político en una enorme pantalla que hay colocada aquí en mitad de la calle alegría entre los militantes madrileños que vuelve a ser la primera fuerza política el Partido Socialista por primera vez desde mil novecientos ochenta y seis los escuchamos

Voz 15 36:35 toque jugosa pero bueno esperemos el dramas Lito

Voz 1 36:38 quiero nivel como vivo con todos no

Voz 15 36:41 que tienen la filial imagen Dylan

Voz 0867 36:43 estoy aquel contrasta con la imagen de la derrota lo contaba Bañuelos con Pepa Bueno uno es que circulan hasta los coches por la calle Génova y allí pocas sonrisas la única sonrisa es la del cartel gigante de Pablo Casado en la sede nacional del Partido Popular no Javier

Voz 1084 36:58 sí que nuestro movimiento la noche bien toda la tarde Javier equina de militantes sólo coches en Génova no hay ni siquiera banderas de España hasta ahora Javier ha llegado ya el momento de

Voz 1 37:06 calificativos vía Whatsapp Varios Cargos sí

Voz 1084 37:08 cortante del PP no es confiesan que el golpe del PP es monumental de unas dimensiones increíbles en el Partido Popular y quiénes empiezan a hacer ya autocrítica literalmente un miembro del Gobierno en Madrid no reconoce abiertamente que el Partido Socialista ha sabido vender su gestión y propuestas en positivo mientras el PP se ha dedicado a hablar sólo de Venezuela Hydra a España en el corazón El nuevo consuelo para algunos es que han conseguido paralizar a la extrema derecha no ha habido sorpasso

Voz 0867 37:32 el Partido Popular se deja votos con Vox ISE deja votos con Ciudadanos que se convertiría con estos datos que tenemos ahora mismo escrutado el sesenta y nueve coma cero siete por ciento en la segunda fuerza política en Madrid sede de ciudadanos en los exteriores ha comenzado la fiesta debe estar a punto de comenzar no Sonia Palomino

Voz 9 37:49 sí buenas noches está casi comenzando ese sorpasso aquí en Madrid y casi sorpasso a nivel nacional ha convertido el silencio que ha reinado toda la tarde dentro de la sede naranja en alegría y euforia poco a poco militantes y simpatizantes se han ido acercando hasta la puerta de esta sede ya han ido coreando en varias ocasiones ese lema

Voz 16 38:09 eh que cuelga en la fachada de la sede

Voz 0268 38:16 vamos Ciudadanos la policía empieza a cortarla

Voz 9 38:19 las calles aledañas con la previsión de que se vaya acercando más gente se han encendido los focos se preparan los micro

Voz 2 38:25 buenos toda una fiesta incipiente aquí

Voz 9 38:28 en en Alcalá muy rápido buscamos la foto

Voz 0867 38:30 en la celebración de Vox en las inmediaciones de la plaza de Colón donde ya han hablado sus dirigentes ahora Selva

Voz 0133 38:35 sí el ambiente acaba de cambiar ha subido Javier Ortega Smith al escenario el candidato a la alcaldía de Madrid diciendo que cada diputado de Vox va a ser un torbellino y que van a señalar con el dedo a PP y a Ciudadanos un día histórico dicen aún así la plaza aquí al lado de Colón no está del todo llena vemos banderas de España también del partido pero el ambiente es más bien por lo general serio y silencioso Madrid es Javier una de las comunidades que más aporta a dos junto con Andalucía

Voz 0867 38:56 ahora mismo cinco escaños al Congreso de los Diputados hice Ramos esta ronda con la preocupación en Podemos porque fiesta más bien poca en la plaza del Reina Sofía no Enrique García

Voz 17 39:05 sí de momento están a la espera pero ya hay unas doscientas personas aquí en esta plaza están sentados en el suelo aunque no

Voz 1 39:11 no dejan de llegar grupos sobre todo de jóvenes no

Voz 17 39:14 sabemos todavía cómo se va a traducir aquí esa sensación agridulce de la que no saldaba Mariela en cualquier caso hay ganas de celebrar aquí por si acaso y en escenario preparado altavoces luces y aquí vendrán los líderes de esta formación esta plaza tan simbólica dónde podemos celebra cada resultado desde dos mil catorce

Voz 0867 39:29 un último apunte Cristina Machado y comienza el escrutinio en el Senado tenemos muy poquitos datos todavía no iba mucho más lento con el cero con con ochenta y uno por ciento de los votos escrutados la situación daría la vuelta el PSOE tendría tres y el Partido Popular uno justo lo contrario que en dos mil dieciséis debacle del PP en Madrid el PSOE gana las elecciones aquí escrutado ya el setenta y cuatro coma noventa y seis por ciento de los votos sigue el Especial Elecciones en la SER

Voz 6 40:12 Especial Elecciones Generales dos mil diecinueve

Voz 1727 40:23 son las diez y media nueve y media en Canarias elecciones generales en España el PSOE ha ganado estas elecciones la izquierda supera a la suma de la derecha PP Ciudadanos y Vox con él ochenta y tantos por ciento ya Aimar ochenta y uno

Voz 0027 40:38 por ciento ochenta y uno con seis por ciento del voto escrutado el PSOE obtendría ciento veintitrés diputados el Partido Popular se derrumbó varía hasta los sesenta y cinco Ciudadanos conseguiría cincuenta y siete Podemos y sus confluencias catalana cuarenta y dos Vox irrumpía en el Congreso Home veinticuatro Esquerra sigue fija en Net de quince en quince diputados Jones Per Cataluña tendría siete bajaría uno desde los ocho de que tenía el PNV pasaría de cinco a seis Bildu tiene cuatro parlamentarios Navarra Suma los dos de UPN dos Coalición Canaria dos Compromís uno el Partido Regionalista Cántabro uno y Coalición por Melilla uno ahora mismo si sumamos todos los partidos a los que hipotéticamente podríamos situar en un bloque de izquierda son un bloque por lo menos favorable a una investidura de Pedro Sánchez se podría obtener por ciento setenta y seis votos una investidura de Pedro Sánchez en primera votación desde luego sí en segunda votación en la que para ser investido falta una mayoría simple más si es que no es poco

Voz 1727 41:40 en el ochenta y uno por ciento del voto escrutado podemos empezar a sacar alguna conclusión eh el independentismo rupturista entre otras muchas razones ha hecho creer hacer al nacionalismo español ahora ese nacionalismo español hace crecer al nacionalismo periférico eh no sólo al independentismo rupturista sino al nacionalismo periférico histórico español segunda conclusión que podemos sacar yo ya fracaso absoluto de la estrategia de el Partido Popular de Ciudadanos en su apuesta por el trío de la derecha por más que nunca mencionaron expresamente a Vox por lo menos los de Ciudadanos sí lo hizo Pablo Casado e incluso debía manejar ya encuestas el viernes le ofrecía un gobierno de coalición directamente a la extrema derecha española fracaso absoluto de esta estrategia que puede llevarse por delante el liderazgo de Pablo Casado y cuestionar desde luego el de Albert Rivera una vez que pase la euforia que tiene por su resultado porque su resultado es muy bueno Aimar a cuántos votos está ahora mismo del Partido Popular

Voz 0027 42:50 el Partido Popular tiene tres millones seiscientos treinta mil votos ciudadanos tres millones cuatrocientos cinco mil votos está a doscientos mil votos

Voz 1727 42:58 es un un éxito de resultado un fracaso estrepitoso de estrategia ciudadanos sugerente lo está celebrando claro Sonia Palomino está en la puerta de la sede donde han concentrado a los suyos Sonia hay fiesta ahí

Voz 9 43:13 hay hay fiesta Pepa en los últimos minutos ha terminado de explotar esa fiesta en las puertas de esta sede de Ciudadanos en Madrid aquí muy bueno han pasado del silencio y la cautela de la del en el interior de la sede a la fiesta los gritos y a las celebraciones mucha agentes acercado hasta aquí con banderas de España la mayoría gente joven que Corea vamos Ciudadanos Albert Rivera Alber Rivera llaman a su líder a la espera de que comparezca dentro de poco ya se espera en esta sede así que ya focos encendidos música escenario preparado para la fiesta naranja Pepa

Voz 1727 43:47 gracias Sonia hay por si tenéis alguna duda sobre la estrategia la nueva estrategia

Voz 18 43:53 si en fin se avienen

Voz 1727 43:56 abstenerse a sostener un Gobierno de Pedro Sánchez bueno pues a Óscar García le dicen dentro de la sede no la puerta Kenia hablaros carne

Voz 4 44:05 no no ni hablar literalmente eso nos dice un alto cargo de la dirección de Ciudadanos ni hablar de pactar con el PSOE Rivera parece que se mantendrá en su posición de no pactar con Sánchez no daremos un pasito atrás nos dice este miembro de la dirección la Ejecutiva tomó una decisión el veto al PSOE y así será cuál será ahora el objetivo el de Rivera a hacerse con la hegemonía de la derecha casi duplica el resultado ciudadanos pero sobretodo Rivera el está tocando la espalda a Pablo Casado IS será su principal objetivo en diez minutos está previsto que el propio Rivera salga a la calle nos dice cómo nos contaba antes Sonia Palomino donde eh a esta hora ya se concentran los militantes

Voz 1727 44:41 en estos vasos comunicantes en los que han convertido la política española de los últimos meses sube claro crece el tono de las críticas dentro del Partido Popular hay quién pide ya la salida hoy de Pablo Casado Adrián Prado

Voz 0019 44:55 sí así es hemos perdido todo el centro moderado y la derechización no ha servido de nada porque no hemos conseguido retener perdía un radical Vox Nos ha roto los diez algún dirigente molesto con la estrategia del partido desde la llegada de Casado y de hecho no dudan en decir que debería marcharse es algo que parece de momento poco probable Pepa líder el PP ha repetido en varias ocasiones que independientemente del resultado de hoy el va a seguir al frente del partido en su entorno insisten en que no se le puede pedir más en diez meses ganó el congreso Arno del partido y ha conseguido movilizar a las bases veremos si consigue superar la presión al final de la noche sigue pensando lo mismo

Voz 1727 45:36 está a punto de comenzar las comparecencias saben ustedes lo que es eso una noche electoral que se solapan una detrás de otra y a partir de ese momento tendremos poco tiempo para el comentario aunque sí un análisis final pero me quiero detener en dos asuntos muy concretos en Podemos en la fiesta que Unidas Podemos tiene ahora mismo en la plaza del Reina Sofía donde suele hacer sus celebraciones donde está Enrique García buenas noches

Voz 17 45:59 buenas noches fiesta que comenzaría

Voz 2 46:02 ya en un rato de momento las dos cientos

Voz 17 46:04 zonas que están aquí están a la espera tranquila muchos consultando los últimos datos en sus teléfonos y comiendo sentados en esta plaza todavía no sabemos cómo se traducirá aquí esa sensación agridulce de la que nos hablaba nuestra compañera Mariela desde el Teatro Goya en cualquier caso si nos dicen que tienen ganas de celebrar y hay un escenario preparado altavoces luces aquí vendrán los líderes de la formación esta plaza tan simbólica dónde podemos celebra cada resultado desde dos mil catorce donde Pablo Iglesias la volvió a llenar con su reaparición el pasado marzo en cualquier caso a esta hora Pepa no se siente la misma euforia que se palpaba aquí la noche electoral de dos mil dieciséis pero muchos de los que están aquí nos dicen que bueno que confían en que en cualquier caso todavía queda mucha noche por delante

Voz 1727 46:50 con el ochenta y cuatro por ciento del voto escrutado Unidas Podemos está ahora mismo en cuarenta y dos escaños claros mucho menos de lo que tenía en la legislatura de su aparición fulgurante pero ha detenido insistimos la caída ha renacido y no le ha ido mal Aimar los territorios donde competía con sus propias confluencias con las que rompieron al final lo ellas con ellos

Voz 0027 47:12 sí por ejemplo en la Comunitat Valenciana en las últimas generales concurrieron junto a Compromís esta vez podemos obtiene cinco diputados y Compromís sólo uno Lesaka cuatro diputados in Galicia acuérdate que rompieron con En Marea ahora mismo podemos obtiene dos diputados En Marea ninguna breakdance que marea casi desaparece son quince mil votos frente a los doscientos seis mil que ha obtenido Podemos en Galicia

Voz 1727 47:35 dando Vallespín le venía llamando la atención en rojo este dato no

Voz 1 47:39 sí están las confluencias si no sobre todo por la lectura que podemos hacer las municipales y autonómicas en Madrid por ejemplo no yo creo que ahí el la intervención de la intervención de Pablo Iglesias en el debate sobre todo en el segundo debate está mucha fuerza a Podemos les ha vuelto a hacer creer en ellos mismos yo creo que ese resultado en gran medida este a eso no resulta

Voz 1727 48:04 todo de de Podemos con Pablo Iglesias que es un líder aquí muchos llegaron a cuestionar Jesús muchos cuestionan de hecho ha tenido serios problemas internos que ha demostrado una capacidad de liderazgo entre su gente impresionante

Voz 0801 48:19 sí si nos situamos en el momento en el que Pablo Iglesias regresó a la a la actividad política después de la baja por paternidad las expectativas eran muy complicadas no yo creo que tanto Suu propuesta desde el primer momento recuperando los mensajes principales digamos que lo enlazaban en origen a Podemos con el 15M Por otro lado el estallido de las cloacas el estallido de la policía política del espionaje que hizo a Podemos creo que ha influido segundo habrá que analizar

Voz 1 48:49 en los estudios postelectorales que

Voz 0801 48:51 parte de las expectativas que a su vez tenía el voto del PSOE ha mordido finalmente el regreso de Pablo Iglesias y de su estrategia en Podemos