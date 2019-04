Especial Elecciones (28/04/2019 - Tramo de 22:50 a 23:50)

Voz 1727 00:00 la la el seguimiento de la noche electoral Mariela Rubio

Voz 1 00:04 así es un grupo de taxistas de Madrid ha rodeado este teatro Goya algunos de ellos han gritado desde sus coches Ánimo podemos recordamos que los morados dieron su apoyo en su momento al colectivo de taxistas frente a empresas como Uber o Khalifa así que aquí sonora pitada de

Voz 1505 00:16 las buenas en esta noche amarga para Podemos extra

Voz 1 00:19 momento

Voz 1727 00:29 misa en la citada hemos visto a miembros del partido a Pla

Voz 1 00:32 dir devuelta al colectivo de ataque es un colectivo

Voz 1727 00:35 agradecido el de los taxistas agradece mucho cualquier apoyo es verdad irse acuerdan quién les ha yo en este conflicto hay hay noticia en el PSOE hay una sensación amarga esta noche bueno en fin agridulce Inma Carretero en relación con el PSC no que se queda porque las de Esquerra cuando tanta gente pensaba que iban a ser los más votados era

Voz 0806 00:57 el gran objetivo de esta de esta campaña Pepa porque para los socialistas será muy importante que sea avalara su política con Catalunya y es cierto que ha dado un salto pasa de los siete diputados a doce pero Esquerra Republicana sigue por delante con quince escaños dicen fuentes socialistas que ha pesado mucho la movilización en contra de Vox en contra del ciento cincuenta y cinco ir en en el entorno de Meritxell Batet habitualmente nos decían que había que ser prudentes con las expectativas y que que Esquerra Republicana estaba haciendo una campaña potente para aglutinar voto progresista en torno a su proyecto así que

Voz 1727 01:33 a en el escrutinio hasta ahora sigue

Voz 0806 01:36 siendo la primera fuerza política en cualquier caso hay lecturas

Voz 1505 01:39 en función de los territorios por ejemplo en Castilla La Mancha

Voz 0806 01:42 la euforia es absoluta unos dicen que con estos datos Garth Ennis extrapolan García Page estaría

Voz 1505 01:47 rozando la mayoría absoluta en las

Voz 0806 01:50 autonómicas supera en diez puntos al Partido Popular en ese territorio y en dos mil quince perdía por por quince puntos hay que recordar esta noche la resistencia que tuvieron los presidentes socialistas a que se celebrarán las elecciones autonómicas con las ideas

Voz 1727 02:06 días dándonos titulares y entrevistas eh

Voz 0806 02:09 ayer domingo en concreto Emiliano García Page era muy crítico con esa posibilidad pero ahora ven que el viento puede soplar a favor dentro de un mes en las autonómicas expuestas

Voz 1727 02:17 como es la gestión de las expectativas en política lo es todo porque el PSC casi duplica su representación tenía siete y ahora mismo con el con el noventa por ciento del voto escrutado tiene doce prácticamente duplica pero claro es que es que esperaban ser los primeros no lo han sido vuelco total en el Senado

Voz 0027 02:35 el Partido Socialista tendría ahora mismo ciento dieciséis senadores viene de cuarenta y tres una ir opté están pum la mayoría absoluta en el Senado porque hay que recordar que en el Senado no es sólo los senadores que se eligen hoy sino que luego también hay cincuenta y ocho que son atribuidas por designación autonómica XXXV Semana renovar dentro de un mes en las elecciones en las elecciones autonómicas pero la noticia es que el PP que arrastra desde hace décadas una mayoría absoluta en el Senado pasa de ciento treinta a cincuenta y nueve así que esto

Voz 1727 03:08 es un vuelco este es un vuelco Pablo Simón trascendental

Voz 1671 03:12 electoral del Senado tengo ultra mayoritario recordemos el PP tenía mayoría absoluta en el Senado con el treinta y siete por ciento de los votos aquí el que tenga mayoría simple en las provincias como se ha terminado dando dado que la gente casi siempre marca las tres casillas del mismo partido casi el noventa y cinco por ciento de los votantes lo hacen así el resultado es que efectivamente vuelco al izquierda a la espera de los senadores que vengan de designación autonómica que eso se resolverán el veintiséis de mayo pero una cuestión que sí que quería añadir muy breve es que barones socialistas cuidado con bailar la conga por una razón porque es muy probable que la participación electoral baje

Voz 2 03:45 la conga sí porque puede salir es decir es que estuvo indudable

Voz 1671 03:49 en como contentos intentando extrapolar qué pasaría si no pero es que la participación electoral es muy probable que se resienta en las próximas elecciones por la cercanía de los comicios porque normalmente la importancia que se le suele dar es menor que a las general

Voz 1727 04:01 sobre todo susto claro

Voz 1671 04:04 ahí es donde habrá que ver porque hay luego recordemos una cosa el sistema electoral a nivel municipal y autonómico es muy proporcional y ahí sí que hay que buscar alianzas saber cómo quedan tu socio relativos de bloque para poder mantener el poder territorial y eso va a ser muy muy muy importa

Voz 0656 04:19 sí vamos a ver a la vista de los resultados creo que creo que es importantísimo que nos demos cuenta de de cómo la derecha caído en sus fallos iniciales que es primero la división segundo su visión de España diríamos tremendista no sea el a mi me parece que la derecha cuando ha ganado es porque se ha ido al centro porque realmente apaciguó digamos los impulsos patrióticos no que fue lo que consiguió también Aznar en su momento que fue Cossío llevar al partido a la antigua Alianza Popular la conseguido llevar mucho más al centro y al final pues es lo que han hecho ahora es volver a esa fase previa ya que estamos viendo ahora mismo resultado pero claro es que la dificultad ahora el otro día por casualidad rato la película esa de los inmortales que sale solo puede quedar uno

Voz 3 05:13 así consta en las que ahorita el Times a otro para aquí

Voz 0656 05:16 vuelva a ganar la derecha sólo puede quedar uno

Voz 1727 05:19 con dos no hombre no porque sí

Voz 0656 05:21 estamos no nos y se moviliza a la izquierda no se consigue desmovilizar porque yo creo que aquí lo que hemos hecho ha sido proyectar en exceso el resultado Andalucía como en Andalucía salió pues pesaron bueno da igual podemos votar a cualquiera de ellos que vamos a sacar mayoría pues no al final te das cuenta de que basta que se movilicen mínimamente para que no sé si no

Voz 0027 05:42 Aimar con el noventa y uno con cuarenta y ocho por ciento del voto escrutado ya el PSOE pierde el escaño que había recuperado pasa a tener ciento veintidós y ese escaño lo vuelvo a ganar Bildu

Voz 1727 05:53 el pasado cinco diputados

Voz 1505 05:55 gente no sé si el problema está en si son uno tres la derecha sino si el problema no está en Colón es decir esa concepción de España que nos han querido presentar como una España frentista con una España de conflicto como una España incapaz de entender la diversidad territorial como una España rancia que quiere

Voz 4 06:20 volver a colocar a las mujeres en la cárcel cuando deciden interrumpir voluntariamente su embarazo

Voz 1505 06:25 etc etcétera esa España que representaba esas tres formaciones de derechas es la que rechaza o hoy los españoles y no sé si son tres uno o dos esa es ese concepto ideológico el marco es el que el que dicen los españoles por ahí no los españoles hoy no han salido a votar a la derecha los españoles han rechazado esa concepción yo una cosa tú señalabas Europa con estos resultados Europa vuelve a poderse

Voz 1727 06:55 ser líder en la Unión Europea España España España España pues pueda trasladar una silla preferente de liderazgo en la Unión

Voz 5 07:05 en la línea que apuntaba eh Mariola claro no es sólo la división de las derechas yo estaba haciendo una cuenta rápida sino no varía mucho que la suma de PP y Ciudadanos en dos mil dieciséis daba once millones y pico once millones doscientos once millones trescientos mil votos la suma de los tres hoy está por encima de los diez y poco más es decir hay hay un millón de votos menos eh es decir aquí hay un rechazo a ese trío pero que no tiene que ver sólo con la división e es decir me parece importante relacionar esto con Cataluña hace muy poco hace dos semanas todos pensábamos que cada balear al lomo del anti independentismo iba a dar un resultado que multiplicaría aunque mantendría la fidelidad absoluta más la abstención tuviera de lejos por pequeña que fuera en la derecha bueno no ha perdido en votos también

Voz 1727 07:54 no va a resultar que lo que llamamos el resto de España tenía una idea de España va a resultar que exponía

Voz 3 08:01 verdad decía una

Voz 0027 08:04 es una idea de votos a pesar de que vota más gente a eso me refiero es que estamos ya el setenta y cinco y los datos del PP Madrid terribles y son terribles con el noventa y uno por ciento escrutado el PP venía de un millón trescientos veinticinco mil tiene ahora seiscientos mil pierde más de la mitad de sus diputados de quince a siete las uvas y restas unas

Voz 1727 08:24 ha departido eufórica esta noche no sólo por su resultado sino por la posibilidad de volver a ser determinantes Jon Egaña en el PNV me imagino que mucha satisfacción

Voz 0055 08:34 pues sí en Sabin Etxea la imagen de las sonrisas sobre todo en cargos intermedios que es lo que estamos viendo en este momento en simpatizantes está mezclando también con el sonido de las calculadoras y es que el escenario que acusa es el de un PNV decisivo por momentos incluso ha dado la suma PSOE Podemos PNV será el mejor de los mejores escenarios posibles pero más allá de esa panacea lo que gusta aquí es que Pedro Sánchez pueda llegar a ciento setenta y seis sin ciudadanos impartidos partidos catalanes eso gusta hay muchas recordamos que el PNV tenis la posición determinante con Rajoy la circunstancias le obligaron a dejarle caer y un año después podría recuperar esa posición determinante con los socialistas veremos si podría dar esa suma estamos a la espera de que salgan los líderes de momento Urkullu y Ortuzar también con Esteban siguen en la en la planta noble más allá de la declaración de esa apelación primera a la estabilidad ese dejarse querer hablando de consenso ya desde el principio no no ha habido todavía ninguna reacción más

Voz 1727 10:01 son las once de la noche las diez en Canarias

Voz 6 10:15 tiene Elecciones Generales dos mil diecinueve

Voz 1727 10:19 el Partido Socialista ha ganado con holgura las elecciones generales y es el único en condiciones de intentar formar gobierno a esta hora el Gobierno comparece en el centro de datos para ofrecer el resultado de estos comicios José María Patiño

Voz 7 10:36 Bachir con el veintitrés coma cero cuatro por ciento de los votos escrutados escuchamos en estos momentos al ministro de Interior Fernando Grande Marlaska que está al lado de la portavoz Isabel Celaá haciéndolo en estos momentos

Voz 3 10:49 bien a todos los representantes de la Administración a las juntas sin interventores y apoderados de los distintos partidos así como a las Fuerzas y Cuerpos de

Voz 1727 11:01 seguridad parece que ese sonido del Centro de Datos falla esta agradeciendo el ministro del Interior a todo el amplísimo dispositivo el estudio pone en marcha la fiesta de la democracia para que sea posible y tiene a su lado a la ministra portavoz a Isabel Celaá ambos van a ir ofreciendo el resultado a la jornada electoral los escuchamos

Voz 1505 11:24 todos los que han contribuido al desarrollo de estas elecciones ahora pasamos a informarles de los datos de los que disponemos en este momento estos son datos a las once horas de la noche con un porcentaje del noventa y tres coma cero cuatro por ciento del voto escrutado con este porcentaje de escrutinio el Partido Socialista Obrero Español ha ganado las elecciones con seis millones novecientos noventa mil trescientos setenta y nueve votos lo que representa el veintiocho coma seis

Voz 1727 12:03 María Patiño se queda pendiente que el centro de datos de cualquier novedad cualquier valoración política que pueden hacer los dos ministros más adelante ahora parece que va a producirse un momento a otro la comparecencia pública de Santiago Abascal el líder de Vox un partido que irrumpe con fuerza en la política española lejos no obstante de lo que se esperaba escuchamos a Santiago Abascal la Plaza Colón arraigo

Voz 1179 12:31 está ya ahora tiene una voz en el Congreso podemos decir con toda claridad a toda España que Vox ha venido para quedarse pero antes de nada queremos dar las gracias emocionadas a dos millones y medio de compatriotas que han representado a la España viva

Voz 8 12:57 dar las gracias

Voz 1179 12:59 a dos millones y medio de almas españolas que nos han dado lo más importante su confianza a los interventores a los apoderados a los cincuenta mil afiliados de Vox que han sostenido este proyecto en los últimos años un proyecto que no tiene los medios de los demás partidos gracias a todos ellos porque nos han permitido llegar hasta aquí gracias a los miles y miles de españoles que a lo largo de toda la geografía nacional nos han acompañado en los mítines más multitudinarios de esta campaña no les vamos a defraudar

Voz 8 13:43 gracias

Voz 1179 13:46 muy especialmente a esos españoles a los que hoy España unida jamás fue vencida jamás será vencida a dar las gracias a esas españoles de Almería de Cádiz de Córdoba de Granada de Ciudad Real de Toledo de Valladolid de Barcelona de Madrid de Alicante de Valencia de Badajoz de Baleares Asturias de Murcia de Sevilla de Málaga que tendrán diputados de Vox en el Congreso sí pero quiero también decir una cosa aún más importante que este último agradecimiento todas esas españoles que nos han votado en aquellas provincias donde no hemos tenido representación tienen que saber que ellos también estarán representados en el Congreso porque nosotros hemos venido a representar al conjunto de la nación ya lanzar un mensaje de unidad nacional que contrasta con el de los demás partidos

Voz 1727 15:06 al final un catorce por ciento de españoles apoyado a Vox y han obtenido veinticuatro escaños esta dirigiéndose a su líder en la plaza de Colón a sus seguidores no sabemos si han perdido su oportunidad que era esta probablemente si tienen todavía expectativa de crecimiento el caso es que se quedan por debajo de las expectativas que había nos vamos a la sede del PP porque Adrián Prado ya hay una versión oficial de lo que ha pasado en el partido que recordamos Aimar sabes ha labrado no

Voz 0027 15:38 ahora mismo en sesenta y cinco diputados tenía ciento treinta y siete pierde más

Voz 1727 15:41 es de la mitad de sus escaños cuál es la versión oficial Adrián

Voz 0019 15:44 bueno pues fuentes del Partido Popular Nos dicen que los resultados no son buenos sigue que analizarlos pero el PP no hace demasiado autocrítica la responsabilidad dicen de estos resultados recae sobre todo en el votante que no ha sabido aunar el voto de centro derecha y recuerdan que dividir en T3 es peligroso un mensaje que repetido por activa y por pasiva casado en campaña y que dicen en el PP no ha calado los populares explican el ascenso de Ciudadanos en que ha sido un partido refugio de quienes tenían miedo a Vox e insisten en que el liderazgo como estos resultados no se resiente Casado no va a dimitir es un líder indiscutible

Voz 1727 16:15 esto es sostenible puede no dimitir Ignacio Rijkaard

Voz 3 16:18 no no dimitir pero vamos que es indiscutible teniendo momentos de tensión y de distensión sí

Voz 9 16:27 Miguel voz recordaba recordado muy brevemente que Mariano Rajoy en dos mil ocho en aquel congreso de Valencia después de perder dos selecciones él había movimientos e movimientos críticos en el partido dijo en público en su discurso de clausura El que quiera hay un partido conservador que se vaya el que quieren Partido Liberal que se vaya

Voz 5 16:46 el asunto a mí lo que me sorprende sobre todo es el argumento no porque me recuerda aquello de las la folclórica que decía este público que no me entienden pero como que el votar

Voz 1727 16:55 que tanto me quiere

Voz 5 16:58 ahora tendrá un problema con el mensaje con la estrategia

Voz 10 17:01 el se lea de vida Enferbus la los fuma humana

Voz 4 17:05 yo creo que el Partido Popular en estos momentos tarot a pasar el primer trago tiene que mucho que meditar desde mil novecientos setenta y nueve donde el Partido Popular era Alianza Popular esa con cinco coma nueve por ciento de los votos nunca había sacado un resultado tan bajo Pepa ni en los tiempos del veintiséis por ciento del veinticinco por ciento por lo tanto yo entiendo que

Voz 5 17:29 Fraga es que es que

Voz 4 17:31 es el tema yo entiendo que tienen mucha más competición pero da igual

Voz 1505 17:35 tal es decir esa esa corrí

Voz 4 17:38 dentro de tierras que Aznar hizo en los noventa hacia el centro y que tan buen resultado le dio es el camino que ha deshecho Pablo Casado y el que le ha dejar en los huesos

Voz 1727 17:48 pide ofrecía el viernes un gobierno de coalición a Santiago Abascal que está en el uso de la palabra todavía en la plaza de Colón

Voz 1179 17:57 Zika que Vox es más necesario hoy que ayer pero hay una garantía Vox ya está dentro del Congreso

Voz 1727 18:06 vox está dentro del Congreso es verdad que menos de lo que se esperaba queda en unas elecciones municipales y me decía me decía Teodoro León Gross ya hay un municipio un Ayuntamiento andaluz donde es primera fuerza que municipios ese es buena bis que no es un

Voz 1926 18:21 no es cualquier municipio de son punto de referencia entre Marbella Estepona en el llamado Triángulo de Oro en esa milla de oro de la Costa del Sol

Voz 1671 18:29 bises un lugar emblemático por cierto primer partido BOC segundo partido PP y tercer partido Ciudadanos

Voz 1727 18:34 Nos van a discutir la discutir se van a llevar bien nos vamos a Bruselas porque decíamos a primero de la noche que en uno de los lugares donde se habrá respirado con alivio sin ninguna duda es en las instituciones comunitarias que temían claro que la cuarta economía de la zona euro se sumara a la lista de países donde el nacional populismo está haciendo estragos Luis Elda Pastor hay ya alguna en fin alguna posición oficial han dicho algo no

Voz 0738 18:59 sí al mente me han dicho nada pero sí podemos constatar que hay un gran respiro por el hecho de que Vox no tenga la llave de la gobernabilidad de España no es un respiro visto desde Bruselas que compensa la preocupación que genera su entrada en el Congreso tras muchos años citando a España como ejemplo encarar dos ya hacia las europeas muy importante nos dicen que Vox no pueda decidir quién gobierna aquí oficialmente de declaraciones de momento hay pocas porque hay una conciencia clara de la complejidad del mapa electoral y de los problemas que hay en España al margen de un mensaje de felicitación del jefe del grupo liberal europeo a Ciudadanos Nos también al PNV que sabéis que en el Europarlamento trabajan dentro del mismo espacio político también con

Voz 1505 19:44 en Cataluña de los que no ha dicho

Voz 1727 19:46 nada gracias y Griselda tenemos ya en marcha el escrutinio en Valencia la Comunidad Valenciana celebra autonómicas va poco no

Voz 0027 19:53 al el ser un cinco por ciento lo impactante aquí es el color del mapa antes las tres provincias estaban en azul ahora las tres provincias están en rojo digo eso es muy poco pero si extrapolamos los resultados de las generales a la Comunitat Valenciana Ximo Puig a poder deseado

Voz 1727 20:09 muy tranquilo nos llama la atención lo que están tardando las comparecencias esta noche en esta noche electoral cuando en fin esto ya está está escrutado el noventa y cuatro por ciento de los votos una cosa es formar gobierno y otra cosa es valorar el resultado que ha cada partido fija

Voz 4 20:22 de Pepa que esto es fundamental en estos momentos en el PSOE están debatiendo si

Voz 1505 20:27 salir con un discurso de vamos

Voz 4 20:30 hablar con todos que eso quiere decir que incluirían a Ciudadanos en esa ronda de consultas o ante la negativa de Ciudadanos decir lo nosotros vamos a intentar reeditar la el pacto en la de

Voz 1727 20:42 la moción del ministro de Taylor durante hasta que no salga Casado el Partido Socialista era el caso pero primero el derroche yo hoy no yo creo que va a ser un partido socialista

Voz 1505 20:54 esto no le toca hablar de ningún pacto hoy le toca celebrar el resultado plantear digamos a futuro es decir cada cosa en su momento no cada día tiene su afán dice

Voz 3 21:05 están los periodistas quieren saber esto

Voz 1727 21:09 dotado se resiste mirarle Martín Dance ex corresponsal del Berliner Zeitung lleva veinticinco años en España lo ha visto todo como algunos de esta mesa vio por ejemplo la victoria de Aznar que fue tan tan importante para la derecha española Martín buenas noches hola qué tal alguna sorpresa en el resultado o osea ajustado a tus expectativas

Voz 11 21:34 el obviamente yo como cualquiera yo sigo las encuestas y luego veo en lo que va a pasar y claro en Reus comparado con las encuestas en los resultados me alivia a Egoi yo creo que a muchos si yo creo que muchos gramos muchos compañeros muchos corresponsales también que pensábamos que al final va a tener mucho más votos no yo vi yo que hay muchos pensaban diecisiete dieciocho por ciento en eso estábamos y ahora que tienen hay convenios incluso de lo que decían las encuestas

Voz 1727 22:05 el sí alivio es la palabra que más hemos repetido en esta mesa cada vez si contamos el resultado de la extrema derecha que te piden en tu medio desde Alemania con respecto a las elecciones españolas sólo Vox

Voz 11 22:19 no no eso tampoco sino digamos es quieren saber si si Sánchez sigue porque Sánchez ha dado una bastante buena imagen en estos primeros meses que ha gobernado entonces y lo que importa es si si si España va a tener un un gobierno europeísta como he tenido hasta ahora o no tiene la pinta que que va a ser el caso así yo creo que eso es el incluso de ese punto de vista alemán entonces soy mayor alivio

Voz 1727 22:50 el descalabro del Partido Popular debería tu juicio conducir a un relevo en el liderazgo

Voz 11 22:55 la verdad es que eso lo dejaría en manos de propio PP yo no entendí lo que pasaba con la elección del casado pero no por eso resultaba que ahora está teniendo sino por lo que es sí podría ser PP no se lo comparo con la CDU el PP está mucho más a la derecha Ia a ETA dado ese giro con con Casado hiciera el PP quiere ser ese partido de Casaus tiene que seguir seguir con Casado pero si quieren ser otro partido entonces sí deberían planteárselo digo en el relevo

Voz 1727 23:28 Martín da gracias un abrazo compañero gracias a vosotros Francesco ligó buenas noches buenas noches qué tal enviado especial de la estampa hablábamos el viernes sobre las diferencias entre Vox la alega el partido ultranacionalista italiano bueno al final el resultado de de Vox ha estado por debajo de lo que esperábamos en ese momento

Voz 12 23:54 sí sí o no os pido un poco de sorpresa porque como todo el mundo estábamos pronto a estamos preparando página sobre el triunfo es extrema derecha y tuvimos que nosotros también un poco cambiar el el plan

Voz 1727 24:09 pero bien está bien

Voz 2 24:12 ver este plan está bien no nos viene mal un poco de esfuerzo eh

Voz 1727 24:19 no no no pero es difícil pararlo

Voz 12 24:22 la máquina de los diarios no porque ya tenía titular entonces tuve que trabajar un poco el tema pero eh

Voz 1727 24:30 de todo el resultado español aparte de esta de este asunto de Vox que se ha quedado por debajo de las expectativas que te llama más la atención tú que sigue muy de cerca nuestra vida política

Voz 12 24:42 bueno me quedo con triunfo de la social demócrata socialdemocracia vamos en un sentido más europeo estos me parece algo que me hace es decir Spain is different no porque esto bueno la democracia había ganado en poesía hay por pocos votos en Finlandia pero los de los países eso no no puede pasar ni mucho menos icono diferente hay bueno esto me quedo con las la la sorpresa que bueno tampoco es una sorpresa muy grande las encuestadas te lo lo decían pero pero sí que triunfó de Sánchez fue un triunfo que

Voz 1727 25:25 me llama mucho la hacer esto es una Dorronsoro esto que suena de fondo no es un boicot es que están ya en Podemos Francesco celebrando sus resultados un abrazo Francesco ligó muchas gracias

Voz 13 25:36 un abrazo para para luego más conflictos le defendiendo la candidatura de Unidas Podemos ir facilitando que se desarrollará esta jornada con extranjeros vean organizado al líder

Voz 1727 25:46 de Izquierda Unida ha sido el primero en tomar la palabra están en el suelo y ahora mismo de hecho

Voz 13 25:49 John es un indicador positivo y saludable de la democracia y a serlo de votantes se de Unidas Podemos no vamos a defraudar esos votos vamos a representar nuestra candidatura en el congreso con la sabiduría y el conocimiento que nos ha proporcionado esta campaña electoral y la trayectoria que llevamos hasta el momento tenemos de la Alberto Garzón

Voz 1727 26:13 la palabra en primer lugar a su lado está Pablo Iglesias ya me imagino que de un momento a otro será el que se ponga frente al micrófono pero mientras tanto hay un escaño que lleva saltando practicamente toda la noche del PSOE a Bildu debido al PSOE y no es menores es alto no es un escaño cualquiera le puede facilitar complicar la vida mucho a Pedro Sánchez Aimar

Voz 0027 26:32 es el escaño de Bildu por Navarra ahora mismo Bildu tiene cinco diputados cuatro por Euskadi uno por Navarra ese Navarro es el que salta lo gana el PSOE lo pierde el PSOE claro en el PSOE es la diferencia entre ciento veintidós ciento veintitrés con ciento veintitrés podría

Voz 0656 26:45 aspirar a tener una investidura en primera votación

Voz 0027 26:48 haciendo una suma bastante compleja pero podría aspirar a ello con ciento veintidós ya tendría que irse a la segunda votación que es la de mayoría simple más si es que no es

Voz 1727 26:54 cuando decíamos al comienzo de la noche electoral que que el final de la noche iba a ser muy emocionante y que es verdad que en un pañuelo en un pañuelo en un puñado de de votos iba a poder decidirse en fin la tranquilidad de llegar a la mayoría absoluta o de tener que abrir todo el campo de negociación para la la abstención de los independentistas es eso ni más ni menos ni más ni menos lo que está en juego ahora mismo con ese escaño Pablo Simón que se juega

Voz 1671 27:20 es lo que estaría bien es que se aprendiera también una cosa respecto al periodo inestabilidad el que salimos que es un pacto de legislatura de cuatro años no sólo de investidura

Voz 1727 27:27 pues está hablando ya Iglesias echábamos a Iglesias sí

Voz 1663 27:30 citado al candidato del Partido Socialista Pedro Sánchez por el resultado creo que hay dos claves fundamentales para leer estos resultados electorales el primero es que el peso parlamentario del bloque progresista supera al peso parlamentario del Bloque de las tres derechas del bloque del trío de color si la segunda clave para entender este resultado electoral es algo que nosotros hemos dicho muchas veces y nos hemos quedado solos España es plurinacional iba hasta ver el resultado de las elecciones en Euskadi en Cataluña para comprobar que esta afirmación es copiar sobre nuestros resultados como decía Alberto hemos hubiera gustado un resultado mejor cero es un resultado suficiente para cumplir los dos objetivos con los que planteamos esta campaña electoral el primero frenar a la derecha a la extrema derecha y el segundo construir un gobierno de coalición de izquierdas a partir de aquí toca trabajar mucho toca trabajar con mucha discreción tendremos que tener muchas reuniones de trabajo hay que hacer un programa de gobierno IU cumpliremos el mandato con el que salimos a a estas elecciones del mandato que nos han dado los ciudadanos que nos han apoyado de trabajar para que en España haya un gobierno de coalición de izquierdas que sea capaz de llevar a cabo y poner en práctica políticas que protejan a las mayorías sociales dos o tres preguntas Aitor

Voz 3 28:59 rueda de prensa con preguntas esta vez a una rueda de prensa lo que venía siendo el hábito que trabajar para

Voz 1663 29:11 eh un gobierno de izquierdas que tendrán que trabajar para el programa de gobierno en esa conversación no tenía con Pedro Sánchez ha avanzado ya en algunos de estos aspectos le ha mostrado Pedro Sánchez su disposición a a intentar ese gobierno de coalición sí le he transmitido lo mismo que le he dicho ustedes creo que tenía que decírselo antes a él nuestra voluntad de trabajar para un gobierno de coalición de izquierdas y hemos quedado en hablar bien reunirnos con brevedad y esto digamos que llevará mucho tiempo les pido que sean pacientes y que asuman que es la reuniones para organizar un gobierno requieren de cierta discreción con Rossi

Voz 14 29:49 buenas noches y en esas conversaciones en esa conversación que ha tenido con el candidato del Partido Socialista él también le ha mostrado la voluntad de caminar hacia un gobierno de izquierdas de Coalición de Izquierdas queda por tanto descartado hasta ahora que Pedro Sánchez puedo usar digamos el comodín de ciudadanos que es lo consta de llevan hablar

Voz 1663 30:08 esa pregunta se la ustedes al candidato en partidos

Voz 3 30:11 pero le ha dicho que está dispuesto

Voz 1663 30:13 a un gobierno de coalición de izquierda las preguntas a Pedro Sánchez las contesta Pedro Sánchez cuyo nacimiento

Voz 13 30:20 bueno sí van a proponer qué tipo de Gobierno pretenden proponer por otro lado qué tipo de autocrítica pueden hacer después de perder treinta escaños

Voz 1663 30:30 sobre la primera cuestión está todo abierto nosotros vamos a trabajar para un gobierno de coalición de izquierdas hay que hablar de programa hay que hablar de muchas cosas lo primero sentarse a hablar ya les pido que sean pacientes ya le digo a nosotros nos hubiera gustado tener resultado mejor ahí algunas autocríticas que podemos hacernos ahora hay que Nos hemos hecho creo que uno de los problemas fundamentales de podemos ir de Unidas Podemos en los últimos tiempos ha sido dar una imagen de nuestra situación interna que yo creo que no ha estado a la altura ni de nuestros militantes de nuestros votantes y creo que eso se ha podido notar tomamos nota y espero que en el futuro eso no vuelva no vuelva a ocurrir por otra parte creo que es claro lo que ha ocurrido en España una movilización electoral sin precedentes que revela como le decía dos claves fundamentales la primera las fuerzas progresistas en su conjunto tienen más peso parlamentario que la derecha y la extrema derecha y en segundo lugar quién no entienda que España es plurinacional iba hasta ver los resultados de Cataluña y del País Vasco para verlo sencillamente no entiende España

Voz 1727 31:37 más de tres preguntas al final si una participación del setenta y cinco con setenta y nueve por ciento que quería recordar cuántos habían votado en esta ocasión

Voz 13 31:48 mientras le formulan la pregunta a

Voz 1 31:51 lo Iglesias Se confirma la mayoría absoluta

Voz 1727 31:53 la del PSOE en el Senado Aimar si un vuelco total

Voz 1 31:56 los socialistas tiene ciento veintidós senadores gana los esta noche que si les sumamos los de designación autonómica que ya están atribuidos a las de las comunidades que no tienen elecciones el mes que viene ya si le sumamos las de las elecciones del mes que viene ya la mayoría absoluta desarrolladora de la misma cámara el tiempo no pasa en Vall

Voz 1727 32:14 de de aquel Pablo Iglesias que pedía el CNI y a este que anuncia discreción discreción para negociar el Gobierno de coalición hay un trecho enseguida lo comentamos Mariela Rubio aquesta respeto

Voz 15 32:25 llega ahora a España si no me ha sido difícil escucharon unos ha costado coma hasta el club han preguntado por cómo sería su entrada en el Gobierno será el condiciones para que haya un gobierno

Voz 1663 32:35 a izquierdas en España muchísimas gracias a todos

Voz 1727 32:40 una diferencia abismal no os acordáis de aquel veintiuno de enero creo que fue en aquella rueda de prensa mientras Pedro Sánchez despachaba con el Rey Pablo Iglesias comparecía en rueda de prensa de formaba gobierno ha dicho esta noche

Voz 1505 32:52 discreción yo he visto ateo dice pero dónde ha quedado la

Voz 1727 32:58 transparencia

Voz 1926 33:00 qué fue de Pablo Iglesias bueno es es interesante hemos visto hemos visto una evolución en en en Podemos una madurez curiosa a alguno de los errores que cometieron ellos verlos ahora en el en el lado de la derecha no es decir a mí el espectáculo por ejemplo que han dado Casado y Rivera

Voz 1727 33:18 lanzándose Ministerio de Asuntos Exteriores su Dirección General de Universidades me ha parecido particularmente ridículo a cambio visto a Iglesias en toda la campaña y necesitando remontar

Voz 1505 33:30 hacer un digamos una estrategia muy Prudential a mi me parece que esta es la única declaración de esta noche en la que se va a hablar de pactos y de gobierno de coalición por dos razones uno porque esto nos entretiene nos despista respecto a pedirle cuentas a Unidas Podemos de porque ha perdido más de veinte escaños Un cuarenta por

Voz 1727 33:49 he ido cuarenta por ciento porque

Voz 1505 33:52 esto introduce presión en el Partido Socialista para que no tenga ninguna tentación de mirar hacia Ciudadanos que es una coalición que no responde a los dos grandes problemas que tiene España la desigualdad

Voz 1727 34:07 pues pues la atención noticia un escaño más para ciudadanos el que acaba

Voz 0027 34:11 el perder el partido socialista se quedan en ciento veintiuno ciudadanos cincuenta y ocho

Voz 1727 34:15 sí hay euforia en Ciudadanos claro Oscar García

Voz 16 34:18 en la que se ha vivido aquí en el momento en el que el marcador ha subido un escaño más sede en la planta donde están los invitados una planta menos donde está la dirección que han empezado a gritar a pegar saltos en fin la alegría permanente en ciudadanos estamos a la

Voz 0019 34:31 espera ya de que salga a Rivera va a salir al

Voz 16 34:34 Canario que está en el exterior donde ya le esperan decenas de militantes y simpatizantes y en el PSOE Inma Macarrón

Voz 1727 34:40 pero gotita a gotita gotita a gotita citas han quedado en ciento veintiuno al principio de la noche

Voz 0806 34:45 lo Pepa que nos decían fuentes socialistas que iban a estar en el límite de los ciento veinte escaños así que no les ha debido pillar por sorpresa esto aunque está fruto

Voz 1727 34:53 en fluctúa el resultado hemos visto que ha ido cambiando

Voz 0806 34:55 no por aquí seguimos esperando que comparezca Pedro Sánchez está preparada una tarima en la calle finalmente han previsto que comparezca hay IT recuerdos sobre lo que hablabais del Gobierno de coalición y lo que hay dicho Pablo Iglesias durante toda la campaña el PSOE Nos ha recordado que su prioridad es gobernar en solitario con un políticas de izquierdas pero en solitario decían que no hay precedente de gobierno de coalición y que ha habido gobiernos sin mayoría absoluta y en concreto nos decían que un Pablo Iglesias con treinta diputados tendría poca fuerza para exigir entrar en el Gobierno ahora Unidos Podemos tiene treinta y cinco escaños veremos cómo se plantea la negociación pero la prioridad del PSOE como decimos en todo este tiempo nos han dicho que es gobernar en solitario

Voz 1727 35:37 cómo está la distancia en escaños y en votos entre Ciudadanos y el PP aymaras ahora mismo

Voz 0027 35:42 en escaños el PP tiene sesenta y seis ciudadanos cincuenta y ocho son ocho escaños de diferencia en votos el Partido Popular tiene cuatro millones doscientos mil ciudadanos se acerca a los cuatro millones tiene cuatro millones tres millones novecientos noventa y cinco

Voz 1727 35:55 esto esto explicó esto explicaría el comportamiento de

Voz 0806 35:58 de de Albert Rivera en las últimas eh

Voz 1727 36:01 Jornadas de campaña en los debates porque veía el sorpasso ahí

Voz 1671 36:07 no es hoy es Podemos por cierto hablando del sorpasso

Voz 0027 36:09 sorpasso en la derecha en Aragón ciudadanos gana al Partido Popular el PP ganó las generales allí el año pasado y ahora ciudadanos obtiene cuatro diputados y el PP sólo tres

Voz 1727 36:18 decías ciudadanos oyes al PP

Voz 1671 36:20 lo que podemos en dos mil quince Era el PSOE es decir quién amenaza con descomponer al otro partido quitarle el podio dentro del bloque y por lo tanto eso va a ser muy jugoso para ellos y no entiendo por lo tanto que vaya a ser muy complicado el que vayan a negociar un gobierno de coalición

Voz 3 36:35 por eso va con gozo es muy jugoso Rivero

Voz 5 36:38 no ha conseguido su objetivo fundamental que justificaba toda esa estrategia de agresividad esas líneas rojas al PSOE etc porque no ha dado el sorpasso pero su va Ferrar a mi me parece que es evidente al crecimiento claro que tienen el resultado

Voz 1727 36:51 para mantener esa misma estrategia contaros lo que fue del quince al dieciséis para Podemos menos menos pese a que agarrarse a la expectativa el sorpasso no siempre da resultado Fernando

Voz 0656 37:01 sí pero yo yo es que tampoco veo que realmente ciudadanos haya conseguido tantos una lectura yo creo que bastante miope porque realmente el objetivo de Ciudadanos y del Partido Popular era tumbar a Sánchez vamos a ver ese era el objetivo electoral es la discusión vamos a era el el el enmarque a través del cual se ha hecho toda la campaña electoral Sánchez no ha caído a la lona como pretendían es decir que no han conseguido su objetivo salvo si su objetivo es Pekín

Voz 1727 37:34 genio es decir que en una en gurú

Voz 0656 37:36 supo de tres ellos se acerca

Voz 1727 37:39 el primero el pódium pues claro que sí

Voz 3 37:43 porque que tuve que mi apetito es me parece no grandeza los los evidente evidente de eso el IVA ha dicho el liderazgo era acabar con Macron a la vez disputaba

Voz 5 37:55 es una casado y eso en los debates quedó muy claro

Voz 0656 37:57 final de vamos a lo lo que cuenta y lo que cuenta es que el el fletó además una división que me parece absolutamente irresponsable que era expulsar del constitucionalismo al Partido Socialista

Voz 1727 38:10 lo que solamente ellos y el Partido Popular era

Voz 0656 38:13 los constitucionalistas sea porque Vox es imposible que fuera es decir que ahora la Constitución sólo tiene una representación en el Parlamento según según Rivera de ciento veintidós escaños sea vamos a ver eso no puede ser un acierto lo vi lo miremos por donde lo miremos que bien es un fracaso rotundo de discurso de resultado ahora claro si se te Galván el batacazo el Partido Popular porque está en su peor es su peor momento histórico bueno está ahí el pasito a pasito

Voz 1727 38:47 porque ya nos lo habían hablado hablaba Fernando de las líneas rojas que trazó Ciudadanos con respecto al PSOE no la línea de los aquí los constitucionalistas y allí todos los demás es que en todos los demás en en esa anti España cada vez que había más gente porque últimamente también trazaron linea roja para imposible la de negociar con PNV por ejemplo con el que se ha entendido San entendido todos los gobiernos españoles de del PP o del PSOE en un momento o en otro es que la línea que trazó que trazó ciudadanos sobre dónde estaban los buenos españoles y donde estaban los malos una línea muy exhaustiva es que eso tiene un retroceso muy complicado en este momento de votantes representan muy poquitos muy poquito cuantos millones poca cosa aunque a vosotros os parezca poca cosa esta del liderazgo y del pódium de la derecha claro PP en el PP preferían a estar arriba prefería las cosas como son el oro la plata y me dice Adrián Prado que las críticas a Casado suben y suben y suben y te llegan a decir que si tuviera vergüenza sería Vergüenza torera porque todo horas muy

Voz 3 40:05 pero te lo dije nadie

Voz 1727 40:09 pero no te lo dice nadie con nombre y apellidos

Voz 0019 40:12 bueno efectivamente variado llegados a este punto ya no hay complejos en los dirigentes más críticos con la actual dirección sus argumentos pues que Casado ha sacado menos de la mitad de escaños y votos que Rajoy en Madrid ciudadano se sitúa por delante Maroto no sacado ni un escaño en Álava y Teodoro García Egea pierde tres de cinco a dos en Murcia son los dos hombres de confianza de casado y con estos resultados quedan dice totalmente deslegitimado si algún dirigente pues nos decías lo que comentabas Pepa que Casado si tuviera una dignidad y vergüenza torera debería dimitir por cierto que nos confirman que mañana habrá comité de dirección aquí en la sede de Génova para analizar los resultados y el martes Comité Ejecutivo Nacional y ahora mismo la sala de prensa pues empieza a llenarse parece que en unos minutos no muy tarde comparecerá aquí Pablo Casado

Voz 3 40:56 Pablo Casado va a comparecer perdona no Adrián

Voz 1727 40:58 decías eso es está empezando llenar la sala de prensa

Voz 3 41:00 pues en unos minutos ya nos han confirmado que sí que será el que comparezca aquí en en la sede de Génova

Voz 1727 41:05 no habrá que escuchar atentamente lo que vaya a decir para tener pistas no esta es la noche de las elecciones hay hay historia reciente en España de dimisiones la noche electoral cuando se ha producido un descalabro no parece que vaya a ser el caso no

Voz 1505 41:18 no al guardia Almunia Suárez dimitió después del descalabro

Voz 4 41:25 en Italia tenemos el súper reciente Matteo Renzi estas son las cuatro de misiones más

Voz 1727 41:31 ya vemos que siempre suelen ser más en el lado de la izquierda que no el de la derecha pero Suárez abrió el camino eso da lo mejor de llevar a su hijo por la lista de Madrid por Esquerra Republicana Aimar cómo ha quedado finalmente su representación en el Congreso quince escaños obtiene

Voz 17 41:47 que son seis más de los que tenía pero sobretodo son trece son ocho más que que tú toman su participación

Voz 1727 41:53 aplausos son para Gabriel Rufián que

Voz 18 41:55 acaba de asomarse a la tele en el lugar elegido por la formación republicana para celebrar esta noche electoral este momento le aplauden lo jalean vuelve a tomar la palabra

Voz 1623 42:10 la cumbre Avui ver recuerda que Dama conviene recordar que mañana ultísima alegría hoy es un día de mucha alegría para este partido de historia que tiene más de ochenta años de historia impoluta general por primera vez a ganar las generales continuarán a Ben demócratas a la preso toca recordar que mañana continuará habiendo nueve demócratas era la cárcel nueve secuestrados también hasta treinta personas señaladas por un Estado Frattini vengativo de Catalans verdad que cumplir la Caixa es desde aquí hacemos un llamamiento a que desencadenó la caja de solidaridad Esquerra Republicana no nació para conformarse aquí piezas sólo Ésta es la primera de muchas victorias el siguiente eres tú vive de comparecencia también del PNV partido

Voz 1505 43:20 su segunda mental para la estabilidad del futuro gobierno de España Andoni Ortuzar esta hablando

Voz 19 43:29 de momento lo aplauden momento ha salido ha salido entre la ovación de sus simpatizantes

Voz 0055 43:35 ha salido acompañado del EBB de los cargos electos siempre la declaración en euskera

Voz 1727 43:40 mira yo regaña hay que nos ha dicho que no

Voz 19 43:45 la alquimia senadores acaba de que unos resultados tres hace muy felices porque se han impuesto tanto en número de escaños como en número de votos unos resultados tan buenos como no suprimió antes de dos mil

Voz 0055 43:57 cuatro orquesta Neville Vidaurreta proyecto haber marchen di tú estás destruyendo el proyecto que ya conoce la sociedad vasca salten al visto nada Euskadi de Eusko Adeje el chalé a pensar Garry da es una buena noticia para el PNV como para el conjunto de la sociedad vasca la presencia del PNV en Madrid hay tu codo Blaco Len baño in dar de Yangon Pekín vamos a continuar con más fuerza incluso que antes cunde parte Tuttle fustigue y queremos agradecer a todos aquellos tonteando parten esta canción NI y también o Tatuan a los efectos de otros partidos políticos campaña desvela da Euskadi la campaña ha sido diferente en Euskadi in España Nissan duelen a morro esta tensión en contra

Voz 1505 44:53 está

Voz 3 44:54 ha contrastado con la tengo la tensión que ha vivido en España además Euskadi es abertzale es nacionalista y ha votado en clave

Voz 0055 45:13 en ven Berry seré Navarra Euskadi tengo harén Voronin data y una vez más

Voz 1727 45:21 cuántos escaños tiene ahora mismo hay más

Voz 1 45:23 seis escaños tienes seis está bien el evento no pueden ser

Voz 1727 45:26 bueno pues me te pueden ser no son fundamentales así que yo Nos quedamos mirando cualquier declaración de Andoni Ortuzar que sea orientativa indicativa de ese hipotético Gobierno que se tiene que formar del apoyo del PNV ya sabemos que querer entrar en el Gobierno no quieren pero su apoyo es imprescindible nos vamos a Valencia que ha celebrado elecciones autonómicas que lleva su escrutinio un poco lento porque empezado después del de las generales pero que con el diez por ciento escrutado Julián Jiménez se reedita el Pacto del Botánico

Voz 1248 45:57 si se reedita sería con el nueve por ciento de los votos escrutados el Partido Socialista de Ximo Puig se habría ganado las elecciones autonómicas obteniendo veintinueve escaños seis más que en el año dos mil quince volvería a ganar unas autonómicas el Partido Socialista poniendo fin a veinticuatro años de hegemonía del Partido Popular veinticuatro años pero insisto dos de las mayorías absolutas de Joan Lerma en los años ochenta y principios de los años noventa el Partido Popular de Isabel Bonig perdería con el nueve por ciento de los votos escrutados con el diez por ciento ya de los votos escrutados perdería once escaños perdió la mayoría absoluta en el año dos mil quince pero fue la fuerza más votada de nada le sirvió porque la izquierda sumo más entonces la izquierda como os decía suma también en estas elecciones en concreto PSPV Compromís y Esquerra Unida suman cincuenta y dos votos sólo dos más de los necesarios otro titula que no les deja la noche con este diez por ciento escrutado en las elecciones valencianas el aumento

Voz 0656 46:57 de Ciudadanos el importante aumento de él

Voz 1248 46:59 danos de Toni Cantó que sumaría hasta ahora cuatro escaños más hice convertiría atención en la tercera fuerza política

Voz 5 47:06 cae en la Comunitat Valenciana desbancar

Voz 1248 47:08 todo a Compromís que se dejaría en estas elecciones cuatro diputados no es un buen resultado para Compromís pero sigue siendo una fuerza necesaria para que la izquierda gane en clave nacional Pepa Compromís digiere el mal resultado del Congreso de los Diputados han quedado con un único escaño lo ocupará Joan Baldoví como sabéis el diputado mejor valorado en el Congreso Baldoví hace unos minutos que va a mantener la agenda valenciana como prioridad como condición sine qua non para apoyar al futuro presidente de España escuchamos Zisis Tim prefieres no

Voz 0055 47:38 meros podría haber una haré

Voz 20 47:41 insistimos porque los números podrían dar una aritmética en la que el voto de Compromís ya es decisivo para ser presidente o para aprobar cosas importantes en el establecimiento insistimos y somos necesarios haremos

Voz 1727 47:51 lo que hemos dicho en esta campaña un ERE todos los

Voz 20 47:54 vale más valencianos desde el minuto uno en la negociación de la próxima Presidencia del Gobierno

Voz 1248 47:58 volviendo a las autonómicas Pepa Vox irrumpe con fuerza en Les Corts Valencianes logran diez escaños sería

Voz 1727 48:03 la quinta fuerza política allí el último lugar

Voz 1248 48:06 Unidas Podemos Esquerra Unida que se deja en el camino cinco escaños respecto a dos mil quince pasaría de trece a ocho

Voz 1727 48:13 gracias Julián pensaba ahora escuchando el compañero de de Radio Valencia en Pedro Sánchez en Pedro Sánchez porque Ximo Puig no fue Sanchís no fue estatista e y al final convocó las elecciones sabiendo que el viento de cola de las generales podía beneficiar como parece que el escrutinio empieza apuntaron que con toda la cautela porque va sólo el diez por ciento escrutado en los otros presidentes autonómicos que habéis mencionado antes que también tuvieron mucho miedo de verse arrastrados por las elecciones generales no tirón de Pedro Sánchez que sale a vuestro juicio muy ha revalidado frente a su partido de este envite quién empieza Jesús

Voz 5 48:55 yo creo que sale revalidado sin duda el garantizarse la gobernabilidad por compleja que sea le da una un fortalecimiento claro es curioso de todas formas bueno como las hipótesis de lo que va mejor o peor como siempre eran absolutamente según los resultados es fácil a posteriori decidir yo creo que durante la campaña tanto Lambán cómo García Page por ejemplo se habrán arrepentido insistentemente de no haber imitado a Ximo Puig pero tampoco sabemos si tal como van a ser los resultados el efecto luna de miel de cara a las autonómicas etcétera puedan finalmente no venir la Small a los que no lo hicieron no es decir todo esto yo creo que hay que

Voz 1727 49:37 de hecho no podían eh ellos no podían no

Voz 10 49:39 de darle madura Araú tuvo día día

Voz 1727 49:44 no bueno pero es verdad que se pronunciar

Voz 5 49:46 muy en contra de eso no dieron de qué era

Voz 1727 49:49 que se pronunciaron es clarísimamente en contra aquí en de una manera clara incluso Bultó hostil no es que hay más yo creo que hay conviene recordar que había un sector muy importante del partido socialista

Voz 0806 50:03 que es en P

Voz 1727 50:04 me daba en señalar que Pedro Sánchez debería haber

Voz 1505 50:07 convocado elecciones en octubre o en septiembre no esperar Se supone a a evidenciar cómo era su Gobierno a recoger un poco frutos de lo que era diez meses de gobernabilidad que es lo que ha pasado al final yo creo que estos resultados válida también la estrategia de Pedro Sánchez por tanto

Voz 4 50:29 todo apunta en términos orgánicos

Voz 1505 50:31 en términos de gobernabilidad que Pedro Sánchez un líder hoy indiscutibles semejante socialista yo ahí

Voz 4 50:37 batiría un poco porque si hubieran sido las elecciones en octubre no sabemos cómo hubieran

Voz 1505 50:40 pero si en algún momento contra fáctico pero no puedo

Voz 4 50:43 Nos hacer eh escenarios de algo que no va a suceder y que no ha sucedido pero sí podemos hacer el escenario del resultado actual y el resultado

Voz 1505 50:50 pero es que tiene ciento veintidós diputados

Voz 4 50:53 lo que a todas luces va a poder gobernar este país sí pero la expectativa eran ciento treinta empezaron la campaña mucho más fuertes y durante la campaña se han ido desfilando al Partido Socialista la campaña no le ha venido bien en términos comparativos si es verdad que han acertado las encuestas Nos hacía una fotografía previa estaban en ciento treinta años

Voz 1727 51:15 por encima en el treinta y tres por ciento de los es

Voz 1505 51:17 a éstos habrá que hacer un juicio al Comité electoral no a los diez meses de gobierno

Voz 1727 51:22 Aimar con el noventa y ocho por ciento del voto