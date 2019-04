Especial Elecciones (28/04/2019 - Tramo de 23:50 a 23:59)

Voz 1727 00:00 a en fin carácter a una noche electoral lo vamos a tener ahí de fondo que no moleste que nos invita a la reflexión a sacar conclusiones ya pero que escuchemos lo que se está cociendo en las calles de Madrid y en las calles de Valencia haciendo cuentas esta noche después de días de mucha tensión hay quién va a dormir bien

Voz 0799 00:18 no pero muchos van a dormir bien yo creo que Albert Rivera va a ser de los que duerma muy bien quiero decir estoy de acuerdo con Fernando en que evidentemente el objetivo final que era derribar a Sánchez el el ticket ese constitucionalista que que muy erróneamente crearon y del que pretendiendo excluir al partido el socialista lo cual era particularmente absurdo no en general el reparto de carnet de constitucionalistas siempre lo es pero pero eso sobre todo yo creo que al ver Rivera independientemente de que no logren la derecha el objetivo último sí que logró un gran resultado

Voz 0761 00:49 a efectos del liderazgo moral de la derecha es decir Casado sale esta noche

Voz 0799 00:54 la ordinariez tocado sus lugartenientes ya se ha dicho aquí Teodoro García Egea o Maroto salen derrotados el líder que mantiene ahora mismo el Partido Popular un cierto poder institucional Juanma Moreno Bonilla subrayó lista allí era un hombre condenado estaba previsto ser liquidado al día siguiente de las elecciones con todo su equipo en este momento eso es lo que tiene lo que tiene el Partido Popular me parece a mí que si en el Partido Popular no hay reacción Rivera tiene que afrontar una nueva estrategia de es hacerse con el liderazgo de la derecha desde una cierta moderación cambiando la inercia radical que vaya por Dios

Voz 1727 01:27 los qué pensarán los malpensados he pedido fiesta es un alivio del PSOE todo el rato de Agassi que fiesta llegue el resto los partido pero si veo muchas fiestas yo ahora mismo en las imágenes que estamos ofreciendo no en en Cadena Ser punto com hay fiesta en Ciudadanos también hay fiesta Ciudadanos C's me imagino que la de Vox Se ha terminado ya en el PP no están para muchas festividades bueno vamos a aguantar aquí a la espera de que quieran aparecer los líderes este sonido de la noche Óscar García

Voz 1 02:01 ciudadanos qué está pasando ahí bueno en la calle es siguen agitando de vez en cuando las banderas de Ciudadanos de España de Europa que tienen pero en seguida las vuelven a bajar porque aquí seguimos esperando a que salga Rivera Nos dicen en diez minutos sale no sale en otros diez sale no sale en cinco en fin y se está alargando

Voz 1645 02:21 poquito a la cosa como digo la fiesta contenida en este momento porque de vez en cuando sí que se quitan esas banderas pero luego separa sí que os digo Pepa que los dirigentes con los que seguimos hablando en los insisten en que Ciudadanos no pactará con el Partido Socialista que se mantienen en esa posición en esa postura icono pues estamos a la espera también de saber si Rivera en su discurso ahora en su alocución dice algo o deja claro algo sobre esto fijados

Voz 1727 02:51 es probable que se esté produciendo llamadas de todo tipo

Voz 0761 02:53 incluso europeas incluso europeas e incluso llamada seguro

Voz 2 02:57 veas pidiendo pidiendo reflexionar muy bien los discursos de la noche electoral no cerrar

Voz 1727 03:06 no cerrar puertas porque en fin la es la estabilidad de España es muy importante es muy importante para las instituciones comunitarias que es inusual son las doce de la noche faltan siete minutos el resultado está prácticamente aclarado desde las diez y media de once menos cuarto y no acaban de comparecer los líderes Sol Gallego Díaz directora del país buenas noches

Voz 1910 03:31 buenas noches

Voz 0761 03:33 cuéntanos cuál es tu reflexión de una noche como ésta

Voz 1910 03:38 bueno pues que este país es verdad que está ha dividido polarizado en entre bloques pero que dentro de esos bloques no gana en los sectores más extremistas sino los más moderados dentro de los respectivos bloques no hizo es una buena noticia no es una mala noticia yo creo también que es bueno que ha habido el te Vara va a hacer falta pactos acuerdos yo creo que eso es muy importante que es bueno también para el país que se produzcan pactos de gobierno yo creo que lo peor que podría pasar es que intentara gobernar sin esos sin un acuerdo de el de legislatura ningún un pacto de gobierno que permite a cuatro años de estabilidad que yo creo que es lo que más necesitamos un gobierno que pueda gobernar y que tenga estabilidad para hacerlo el eso va a exigir un pacto un acuerdo porque el Partido Socialista ha ganado las elecciones pero necesita poder completar una mayoría para gobernar tiene que negociar esa mayoría eso es fundamental que lo haga de una manera transparente y que se sepa exactamente qué negocia con quién

Voz 0761 04:46 no sea sol se consideraría es de todo punto insuficiente un acuerdo solo para la investidura

Voz 1910 04:52 pues yo creo que eso sería algún muy malo para este país en este momento nosotros que lleva ya muchísimos años de ha de inestabilidad política con gobiernos que no tenía mayoría yo creo que los gobiernos necesitan hacer pactos acuerdos de legislatura cuatro años incluso negociando no sea simplemente me encontrándose dos personas diciendo que está en disputa tus apoyarse sino negociando un pacto dándolo por escrito un acuerdo un escrito que los ciudadanos podamos conocer para que sepamos qué pacto llegan y cómo lo cumplen

Voz 0761 05:29 y que ese acuerdo se llegue con los partidos que sea menester es decir cuando se pide estabilidad ese pide estabilidad sea con sea con quien sea claramente con transparencia

Voz 1910 05:39 claro lo único la Kline arrojar son únicamente las del programa lo que sea que tratar de que obviamente en ese pacto que se firme a los ciudadanos lo conozcamos hice sepa exactamente qué es lo que se ha pactado insiste acorralado con que llevaba negociar cómo se va cuáles son los objetivos de este Gobierno que se crean

Voz 1727 05:58 qué será la única manera de tener una mínima estabilidad que buena falta le hace este país sol un abrazo compañero

Voz 3 06:05 la ya el ganador de las elecciones en buenas noches el Gallego Díaz directora del país Inma Carretero mil están en el balcón Adriana Lastra Carmen Calvo José Luis Ábalos vemos abrazadas a Carmen Calvo haya Cristina Narbona hay sale Pedro Sánchez y su mujer saludan desde el balcón de balcones la tarima que han colocado en la calle Ferraz aplausos Pedro Sánchez con eh Ábalos Adriana Lastra como decimos Cristina Narbona hay un millar de militantes según nos dicen que no ríen social y un recuerdo

Voz 1727 06:42 no el resto de la mesa y tú una circunstancia como ésta en la que el ganador sale porque no acaba de salir quién ha perdido las elecciones no Rivera no ir Albert Rivera ha tener mucho más debía Fernando Vallespín tener razón vas a tener razón las ha perdido también Rivera porque no no se puede explicar en que el ganador de las elecciones salga antes porque lleva una oda saliendo opera esta saliendo Albert Rivera ahora mismo tan ayer Óscar García Albert Rivera parece que va a punto de tomar la palabra Oscar García

Voz 1 07:16 la subiendo ahora mismo al escenario que ha habilitado la organización en el exterior de esta sede de Ciudadanos en la calle Alcalá acompañado por su equipo más cercano hemos visto Luis Garicano está también Begoña Villacís hay otros dirigentes del partido como José Manuel Villegas Miguel Gutiérrez vemos Amina en mundo oval en fin a su gente más cercana el equipo de dirección de Ciudadanos en este momento esas banderas se agitan ir parece que va a tomar la palabra en unos insta

Voz 1727 07:43 pero es quién tiene ya el micrófono en la mano es Pedro Sánchez

Voz 4 07:57 el medio ganando el título un billones trescientos la española

Voz 1727 08:42 pero y Soria en la sede del Partido Socialista ganas de ganar unas elecciones no había en ese partido porque ahora está casado están ahí a Rivera en simultáneo esto es así

Voz 4 09:05 a los españoles

Voz 1727 09:17 mira vamos a escuchar a Pablo Casado que está hablando ya en la sede