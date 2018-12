Hora 14 (17/12/2018)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:13 José Antonio Marcos

Voz 1018 00:20 hola muy buenas tardes tenemos varias noticias de alcance la más inmediata pasa por Huelva localizado el cadáver de una mujer en la zona en la que se buscaba a Laura Telmo desaparecida desde la tarde del pasado miércoles el delegado del Gobierno Alfonso Rodríguez acaba de Ana en los primeros datos todos los indicios ha dicho indican que es Laura pero pide la máxima prudencia

Voz 3 00:41 a partir de ahora pues trataremos de que en el menor espacio de tiempo localizar al culpable si es que lo si es que existe Illa antes que eso pues también ver pues qué ha podido suceder eh a esta persona que está localizada insisto en que todavía en estos momentos por la premura de los tiempos no se puede certificar que sea Laura aunque bueno pues todos los indicios así lo así lo

Voz 1018 01:08 pero apuntara delegado del Gobierno en el punto en el que se coordinan las tareas de búsqueda en El Campello está nuestra compañera Lucía Vallellano Andalucía

Voz 5 01:17 y cinco de la tarde en la web civil recibía una llamada de un vecino que paseando por la zona ha encontrado el cadáver de una mujer en el lugar el perímetro de búsqueda establecido por el dispositivo policial a unos cinco kilómetros del Campillo y una zona de paseo la información está siendo trasladada al de policía científica que siempre va a encargar de la investigación lo avanzaba como decíais el delegado del Gobierno en Andalucía Alfonso Rodríguez Gómez de Celis quién no ha desvelado si el cadáver presenta síntomas de violencia o CIA ha sido accidental la noticia también le ha trasladado a la familia de Laura lo mismo que está aquí en El Campillo durante toda la mañana había estado muy pendiente de las novedades

búsqueda

Voz 1018 01:58 gracias Lucía la otra información de la última media ahora pasa por el Tribunal Supremo varapalo a la familia Franco el alto tribunal rechaza paralizar la exhumación de los restos del dictador Alberto Pozas

Voz 0055 02:06 lo que ha recurrido la familia Franco nos la exhumación en sí misma dicen los magistrados es un trámite intermedio importante pero intermedio y por tanto queda rechazada su petición de suspender el proceso de forma cautelar los jueces supremos os y José Antonio dejan en el aire lo que pueda pasar en el próximo asalto cuando el Ejecutivo estampó su firma en la orden de exhumación de dictador del Valle de los Caídos ese será un acuerdo distinto que la familia también podrá recurrir y aviso para navegantes el Supremo recuerda que es ilegal exhumar a alguien sin que la familia pueda recurrir recuerda que hace un mes Polonia fue condenada por exhumar víctimas de un accidente de avión sin permitir que las vidas recurrió

Voz 1018 02:36 el Supremo también ha decidido reducir a la mitad de la condena de inhabilitación Artur Mas por la consulta ilegal del 9N Javier Álvarez

Voz 0689 02:43 el Tribunal Supremo ha confirmado todos los pronunciamientos de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hay por tanto adquiere firmeza la condena como autores de un delito de desobediencia para la plana mayor de Gobierno catalán durante la consulta del nueve de noviembre de dos mil catorce es una sentencia firme aunque el Tribunal Supremo ha rebajado unos meses la condena de inhabilitación especial para ejercer cualquier cargo público que en el caso de Artur Mas pasa de dos años a un año y un mes o

hora catorce

Voz 1018 03:09 en fin una mañana intensísima a los tribunales a la Audiencia Nacional en este caso David Marjaliza al conseguidor de la trama Púnica ha dicho que el ex comisario Villarejo recurría a Francisco Granados número dos del PP de Madrid para

Voz 1915 03:20 de conseguir el teléfono del chófer de Luis Valles

Voz 1018 03:23 buenas con el ánimo de recuperar documentos comprometedores Miguel Ángel Campos

Voz 1552 03:27 pierde que Granados a instancias del ex comisario Villarejo le pidió el teléfono del chófer de Bárcenas para literal intervenir documentación que la esposa del ex tesorero estaba llevándole a la cárcel de Soto esto es la operación Kitchen dicen que recurrieron a Marjaliza para facilitar la gestión porque había vendido al chófer de Bárcenas un piso en Valdemoro a buen precio sabían que este y el conductor del propio Marjaliza eran amigos también ha asegurado que Villarejo hizo gestiones para obstaculizar la investigación de las cuentas en Suiza de los líderes de la Púnica Granados niega todas las acusaciones

Voz 1018 04:01 el diez de los aparte tiene ya también en directo al Palacio de la Moncloa donde Pedro Sánchez ofrece los periodistas la tradicional copa de Navidad del Gobierno sin duda sabrá de Franco de Cataluña el PP aumenta la presión por el cielo cincuenta y cinco Podemos pide diálogo político Pablo Casado

Voz 7 04:14 Iglesias actitudes del Secretario General del Partido Socialista Pedro Sánchez están yendo en contra de la Constitución que Pedro Sánchez esté avalando no haciendo nada contra la deriva separatista en Cataluña estar muy constitucional

Voz 8 04:28 creo que contribuiría a una buena imagen que el Gobierno del Estado y el Gobierno

Voz 1915 04:33 la Generalitat se pudieran sentar en la mesa

Voz 8 04:36 Mamés hay pudieran dialogar probablemente ese podría ser un primer paso para continuar un diálogo en el que estemos diferentes fuerzas políticas además las sindicato

Voz 1915 04:45 os piden al Gobierno que actúe con rapidez para evitar que miles de parados de larga duración ha despedidos por un ERE antes de dos mil trece vean mermados sus derechos de pensión al entrar en vigor una cláusula aprobada durante el Ejecutivo del Partido Popular el Gobierno italiano rectifique recorta su presupuesto en tres mil millones de euros para intentar conseguir el visto bueno de Bruselas y evitar así sanciones pues la Audiencia de Madrid absuelve a Dallas Review uno de los youtuber más conocidos de este país que estaba acusado de haber abusado sexualmente de una de sus fans un adolescente de trece años según la sentencia no ha quedado probado que mantuvieran contacto físico alguno el Atlético de Madrid que tendrá que enfrentarse a la Juventus se lleva la peor parte en el sorteo de los octavos de final de la Champions al Real Madrid le ha tocado el Ajax con partido de vuelta en el Bernabéu el Barcelona se medirá al Olympique de Lyon con la vuelta en el Camp

Voz 1018 05:30 dos y casi seis minutos

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 05:38 buenas tardes los partidos apuran los últimos días antes de las vacaciones para perfilar sus candidaturas algunos ya con candidato pero sin equipo más Madrid la agrupación que lidera Carmena sigue buscando apoyos entre las formaciones integradas sin Ahora Madrid mientras los fundadores de este partido deciden qué hacer en el futuro otros no tienen ni equipo ni candidato es el caso del PSOE en la capital su candidato a la comunidad Ángel Gabilondo admite que sea quien sea será clave para el resultado global en la región

Voz 0175 06:08 eso es decisivo para el resultado global en la Comunidad de Madrid y por tanto asisto con mucha atención al proceso

Voz 1434 06:15 sin noticias también de momento en el Partido Popular y en Ciudadanos en los tribunales suspendido el juicio la empresa de líbero denunciada por la Seguridad Social por contratar a falsos autónomos

Voz 0055 06:26 lo que se busca es que dejemos de ser falsos

Voz 10 06:29 tono hemos y pasemos a ser trabajadores

Voz 0055 06:31 empleados con con derecho porque ahora no tenemos

Voz 10 06:34 ningún derecho Ana una de las asociaciones que agrupa

Voz 1434 06:36 a parte de los trabajadores no está de acuerdo dice que muchos de ellos sí son autónomos ya han pedido un informe pericial con el que han conseguido retrasar el juicio hasta el próximo mes de mayo y en Pozuelo el Ayuntamiento ha dejado sin clases a trescientos alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza ante la quiebra de una de las adjudicatarias el Consistorio no se ha querido hacer cargo del impago a los profesores Alicia es madre de una de las alumnas

Voz 11 06:59 en una situación vergonzosa porque nosotros pensamos que los que no deberían esté afectado son los últimos son niños que llevamos años para entrar en la escuela que por fin lo conseguimos no estamos email

Voz 1434 07:15 más noticias ahora en titulares con Sonia Palomino y Enrique García

Voz 1915 07:19 las denuncias por violencia machista aumentaron más de un cuatro por ciento en Madrid en el tercer trimestre del año según los datos del Consejo General del Poder Judicial la comunidad se sitúa dos puntos por encima de la media nacional con diecinueve víctimas de maltrato por cada diez mil mujeres segunda semana de huelga de los maquinistas de metro desde hoy hasta el viernes en las líneas uno dos tres y cinco desde las cinco de la tarde y hasta las diez que de la noche para protestar por la falta de trabajadores y de trenes la Comunidad ha establecido unos servicios mínimos del setenta y cinco por ciento la manifestación del Orgullo se celebrará el sábado seis de julio del año que viene esta mañana se ha presentado la semana de celebraciones que comenzará el veintiocho de junio con el despliegue de una bandera arcoiris en Cibeles alerta roja las reservas de sangre del grupo cero positivos tan donaciones urgentes en la Comunidad también son necesarias las donaciones en los próximos dos o tres días de los grupos A positivo IB negativo en alerta amarilla en deportes ya conocemos los rivales de los equipos madrileños en los octavos de la Champions el Atlético de Madrid ha sido el peor parados enfrentará con la Juventus de Turín y jugará la vuelta en Italia el rival del Real Madrid será el Ajax holandés y la vuelta se jugará en el Bernabéu

Voz 1434 08:21 vamos con la información del tráfico primero desde la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 12 08:26 buenas tardes a esta hora tengan precaución si iban a circular por la ronda de circunvalación M cuarenta donde encontrar dan densidad circulatoria en la zona de Villaverde dirección a la A cuatro además también hay tráfico en aumento de entrada a la capital madrileña por la A seis a su paso por el Plantío en el resto de la red de carreteras de la Comunidad de momento se circula sin problemas tampoco encontramos dificultades en la ronda de circunvalación M cincuenta Aún así desde la Dirección General de Tráfico les seguimos existiendo modere la velocidad y por supuesto sean prudentes al volante

Voz 1434 09:01 sepamos también qué tal se circula por las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Margarita Pérez hola hola buenas tardes una situación tranquila de momento tenemos que destaca

Voz 10 09:10 dar ningún incidente en ningún percance en el interior de la ciudad y tampoco

Voz 1018 09:14 en la M treinta

Voz 1434 09:15 tenemos nueve grados ahora mismo en el centro de la capital en el centro de Madrid vamos también con la previsión del tiempo como siempre con Jordi Carbó

tenemos nueve grados ahora mismo en el centro de la capital en el centro de Madrid vamos también con la previsión del tiempo como siempre con Jordi Carbó

Voz 1915 09:59 con todo esto comienza Hora catorce Madrid

Voz 1434 10:02 la dirección técnica están Alicia Molina y Julio Hernández en la producción Sonia Palomino

de Madrid Hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 11:09 a las seis de la tarde en Lavapiés la presidenta honorífica de Ahora Madrid ha convocado a los representantes de los partidos que forman parte de de esa formación que gobierna en la capital para decidir cómo se gestiona su futuro una vez anunciada la creación de más Madrid la agrupación de electores con la que Carmena irá a las elecciones toca decidir qué pasa con Ahora Madrid no hay muchas más opciones que la liquidación

Voz 0861 11:32 o la fusión Javier Bañuelos buenas tardes que te lo voy a hacer si cualquiera de esos dos escenarios son posibles pero pase lo que pase lo que se decida tendrá que ser consensuado lo contrario sería un fracaso según reconocen

Voz 1915 11:43 desde ahora Madrid ese talante conciliador

Voz 0861 11:46 en este caso será el punto de partida con ese objetivo se celebrará esta tarde esa reunión a la que han sido convocados todos los actores de Ahora Madrid incluidos los concejales díscolos de Carmena aunque varios de ellos no van a acudir a esa cita algunos por motivos de agenda la citas esta tarde no existen los convocantes es una simple reunión de trabajo no eran decisiones trascendentales más allá Nos dicen de abordar cómo será la transición de Ahora Madrid ante el nacimiento de la plataforma de Carmena por ahora sólo los concejales críticos entre ellos rumiar fe Pablo Carmona parecen dispuestos a plantar cara a la alcaldesa a través de su plataforma bancada municipalista con la que no descartan formar su propia candidatura

Voz 1434 12:26 en paralelo la nueva Agrupación de Manuela Carmena sigue buscando apoyos durante todo este fin de semana han seguido los contactos con las formaciones integradas en Ahora Madrid con algunas de ellas Izquierda Unida y con el grupo de los ciento veintinueve las negociación les van por buen camino pero más complicadas están las cosas con Podemos en concreto están complicadas por las exigencias que está haciendo podemos Javier

Voz 0861 12:47 si la dirección de Podemos insiste en colocar algunos nombres en puestos demasiado elevados pero realmente uno de los escollos más duros sigue siendo ahora mismo el futuro de los seis concejales díscolos de Carmena que han sido suspendidos de militancia Podemos no quiere que esos seis nombres entre ellos de la portavoz Rita Maestre computen en el cupo de puestos que podemos podrá integrar en la plataforma además Madrid eso está generando algunas tensiones de hecho la relación está estancada Varias fuentes próximas a esas negociaciones nos trasmiten que no

Voz 1018 13:16 no hay evolución en positivo con Podemos

Voz 0861 13:19 las negociaciones están siendo bastante duras porque la formación que dirige el ex Jemad Julio Rodríguez no está poniendo Nos dicen demasiadas facilidades a diferencia de lo que está ocurriendo con Equo con Izquierda Unida ICO la corriente de Mary ciento veintinueve donde nivel de entendimiento está siendo bastante

Voz 1434 13:34 bueno de las cuatro formaciones que ahora mismo tienen representación en la capital y en la Asamblea sólo se han confirmado las candidaturas de Errejón y de Gabilondo a la comunidad Se da por hecho que por Ciudadanos será Ignacio Aguado a la presidencia regional Begoña Villacís a la capital pero ni idea de a quiénes va a elegir Pablo Casado por parte del Partido Popular ni de quién será el candidato del PSOE a la capital esta mañana Ángel Gabilondo admitía que sea quién sea va a ser clave para el resultado electoral del PSOE en toda la región aunque cree que están todavía tiempo para tomar esa decisión tan importante Virginia Sarmiento Ávila

Voz 0127 14:09 no asegura que no tener todavía un compañero de campaña en la capital no le perjudica al menos de momento y aclaraba que de cualquier manera la elección no es suya

Voz 0175 14:17 no no creo que vaya a perjudicar ni nada entre otras cosas porque de aquí al veintiséis de mayo puedan hay mucho tiempo pero además es el candidato para el PSOE no el candidato por Gabilondo sino por el PSOE y por tanto le corresponde al Partido Socialista a arbitrar el procedimiento como lo hace con procesos transparentes y en primarias

Voz 0127 14:37 reconoce que el Ayuntamiento de Madrid es clave y por eso sigue el proceso con atención también que si han manifestado sus preferencias

Voz 0175 14:43 que yo lo que quiero es que sea una persona de esta manera que tenga es es perfiles para trabajar conjuntamente con ellos pero no sólo dar nombres

Voz 0127 14:53 sobre concurrir a las elecciones en coalición con Podemos decía que no es partidario aunque sí hablará con ellos y con Ciudadanos después respecto a las encuestas que hablan de un ascenso de Vox asegura que el problema lo tienen PP y Ciudadanos porque tienen cosas en común en su programa electoral

Voz 1434 15:08 el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón el municipio más rico de España ha dejado sin clases a los trescientos alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza una de las empresas adjudicatarias lleva meses sin pagar a sus profesores pero el Ayuntamiento en contra de lo que dice el Estatuto de los Trabajadores y que ya han hecho otros consistorios en esa misma situación en este caso las lo de Pozuelo sea negado hacerse cargo de los impagos Raquel Fernández si sus clases de flamenco danza contemporánea

Voz 1315 15:35 iniciación a la Don fase han quedado unos trescientos treinta alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza de Pozuelo el impago de las nóminas a sus profesores desde hace tres meses y la suspensión del contrato con la empresa adjudicataria están detrás de la situación por la que padres de los alumnos entre los que niños con discapacidad se están movilizando

Voz 18 15:53 han estado yendo a trabajar con total normalidad editor dedicación y nosotros los par en damos tenido conocimiento de estas tal el jueves pasado niñas adora adoran a su profe que ya no van a tener clase pues se ve que llevamos años para intentar entrar en la escuela

Voz 1315 16:11 son cuatro los profesores afectados por los impagos que ya no tienen trabajo David Guerra es uno de ellos

Voz 19 16:16 ir en tren ha sucedido estoque de cuatro años para pasaba al que le dio en Mencey dicen hemos cobrado nada vamos

Voz 1315 16:26 en la oposición municipal PSOE somos Pozuelo reclaman al Ayuntamiento que cuando se produzca la nueva adjudicación mantengan al mismo profesorado y que se haga cargo del pago de las nóminas tal y como se ha hecho en el Ayuntamiento de las Rozas en el gobierno local lamentan la situación dicen

Voz 1434 16:42 es responsabilidad de la adjudicataria explica

Voz 1315 16:44 que están preparando un nuevo contrato y que las clases se reanudarán previsiblemente después de las vacaciones de Navy

así llegamos a las dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

hora catorce Madrid

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 20:04 el juicio a la empresa británica de transporte a domicilio de líbero sea suspendido esta mañana poco después de empezar en un juzgado de lo social de la capital la denuncia partía de la Seguridad Social que considera que la empresa mantiene contratados a su repartidores como falsos autónomos pero una de las asociaciones que representa a una pequeña parte de los trabajadores cree que no ya ha conseguido que se suspenda el juicio hasta mayo tras pedir un informe pericial que demuestre lo contrario que demuestren que son autónomos reales Alfonso Ojea

Voz 0089 20:31 todo estaba preparado para que la vista se iniciará con decenas de testigos ya citados a declarar la Tesorería General de la Seguridad Social es la institución que ha presentado la demanda contra deliberó la empresa que suele usar en su plantilla personal con contrato de autónomo para así ahorrarse los costes laborales según UGT la deuda supera los tres mil es de euros en cuotas impagadas al Estado sin embargo una asociación de trabajadores de de líbero que no es su sindicato ha solicitado al juez que se realice un informe que determine qué número de empleados de la plantilla también trabaja para otras plataformas similares de esta forma de líbero podría argumentar que son empleados autónomos con relaciones comerciales con otras compañías una manipulación como señala Gonzalo Pino portavoz de la

Voz 1915 21:17 GT bueno a la espera de que se produzca

Voz 1534 21:19 en cambio lo cambio político en este país que les permita seguir eh precarizar el duro de trabajo les permita seguir dejan los derechos de los trabajadores y trabajadoras que tienen relación con las plataforma es una estrategia más de de las plataformas digitales

Voz 1434 21:33 la vista ha sido aplazada hasta las

Voz 1915 21:35 los primavera también en los tribunales las

Voz 1434 21:38 denuncias por violencia contra la mujer aumentaron más de un cuatro por ciento en el tercer trimestre de este año con respecto al mismo periodo del año anterior según los datos que ha dado a conocer hoy el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial la ratio de mujeres víctimas de violencia machista en la Comunidad está ahora mismo más de dos puntos por encima de la media nacional por cada diez mil mujeres algo más de diecinueve han sufrido algún tipo de violencia machista Enrique García

Voz 0861 22:04 entre julio septiembre se han interpuesto casi siete mil denuncias por violencia de género en la región y más del setenta por ciento fueron presentadas por las propias víctimas sólo un uno coma cuatro por ciento se han puesto desde el propio entorno familiar en cuanto a la respuesta judicial el setenta y dos por ciento de las sentencias son condenatorias y hubo seiscientas cuarenta y cuatro medidas civiles de protección de las mujeres un dato mayor al del año pasado en este periodo aunque sólo en ciento noventa y siete ocasiones se le ha retirado la custodia de los hijos al agresor o el régimen de visitas un dato preocupante para la Federación de Mujeres Progresistas Yolanda Besteiro presidenta

Voz 0325 22:40 es decir que todavía les cuesta se identifica

Voz 18 22:42 Cara a los pies que el hecho de que un maltratador no es buen padre y que los menores son víctimas del maltratador y por lo tanto que la posibilidad de la suspensión de la guarda y custodia o la suspensión del régimen lleve oxida solamente ese concebido con carácter excepcional

Voz 0861 23:01 una cifra que también ha aumentado es la de mujeres que posteriormente no declaran contra el supuesto agresor un catorce por ciento del total frente al nueve coma seis del tercer trimestre de dos mil diecisiete

Voz 1434 23:11 en Ciempozuelos al final sea desconvocado se desconvocó ayer a última hora la huelga de ricos

Voz 1913 23:17 ciudad de basuras y limpieza viaria que iba como

Voz 1434 23:19 Enzar este lunes los trabajadores han aceptado la última oferta de la empresa que recoge subidas salariales más días libres y la creación de contratos indefinidos desde ser Madrid Oeste informa Belén Campos

Voz 0325 23:30 finalmente no ha habido huelga en la recogida de basuras y limpieza bien

Voz 1478 23:34 esta solicitud se produce poco después de que el consistorio haya aprobado por unanimidad

Voz 1434 23:38 volvemos a la información anterior el error ha sido mío no informa Belén Campos sino desde SER Madrid Sur David Calleja

Voz 0325 23:43 finalmente no ha habido huelga en la recogida de basuras y limpieza viaria de Ciempozuelos después del acuerdo que a última hora han ratificado empresa y sindicatos ya ha avalado la asamblea de trabajadores mejoras salariales y sociales para el futuro que evitan un municipio lleno de basura y mantienen el servicio con normalidad entre los acuerdos alcanzados algunos detalles por parte de Javier Gómez asesor de Comisiones Obreras

Voz 27 24:06 para el dos mil diecinueve dependiendo las tareas dependiendo las categorías sería una media del dos con cuatro eh se han conseguido

Voz 28 24:16 veinticuatro sábados

Voz 27 24:18 más al mes destruyendo la jornada perdón al año ir también la conversión de contratos a indefinidos como bueno pues estabilidad en el empleo

Voz 0325 24:27 el Ayuntamiento de Ciempozuelos que ha mediado en todo momento en las negociaciones ha agradecido ambas partes su disposición a negociar

Voz 9 24:37 la Audiencia Provincial absuelto

Voz 1434 24:40 ver da las Review que había sido acusado de abusar sexualmente de una niña de trece años el Tribunal no cree la versión de la menor aunque tampoco da credibilidad al testimonio del acusado que aseguró que se trataba de una conspiración contra él por parte de un grupo de fans contra esta decisión todavía cabe recurso Paul Asensio

Voz 29 24:57 lo han absuelto del delito de abuso sexual y ciberacoso sexual a menor por los que la Fiscalía pedía cinco años de cárcel la Audiencia Provincial de Madrid no ha podido probar que la visita a la menor que tenía entonces trece años ya era fan del youtuber Daniel abusar de ella y le propusiera mantener relaciones

Voz 1434 25:11 sexuales también han descartado el delito a ciberacoso decir

Voz 29 25:14 el acoso al no demostrar que Daniel propusiera la menor quedar de nuevo

Voz 1434 25:17 en él Ilha Plataforma por Defensa de los parques de Móstoles ha solicitado al Ayuntamiento que incluya en una nueva ordenanza municipal un artículo que imposibilita de forma clara la celebración de eventos como el polémico festival amanecer bailando que tuvo lugar el pasado ocho de septiembre bajo una gran polémica vecinal ser Madrid Oeste Belén Campos

Voz 1478 25:37 esta solicitud se produce poco después de que el consistorio haya aprobado por unanimidad anular la posibilidad de prórroga del convenio firmado con la empresa organizadora de aquel evento ante los reiterados incumplimientos los daños causados en el parque Prado Ovejero o la no realización de mejoras incluidas en convenios Sole Pacho es portavoz de la plataforma hay de Ecologistas en Acción

Voz 30 25:56 es que se todavía más cuando cuando Noelia Posse es que habla cuando se hace el debate del estado de la ciudad lo con otros medios de comunicación vuelve a sacar una una sanción administrativa uno de dos representantes de asociaciones vecinales que colabora activamente con la clara

Voz 31 26:14 más

Voz 30 26:16 en vez de estar tendiendo puentes para volver otra vez a poder hacer una participación ciudadana de calidad hace más que cerrar puertas y esto nos parece que no responsable siendo la alcaldesa del municipio como Móstoles

Voz 1478 26:31 desde la plataforma aseguran que se avisó de que estas empresas tenían esta forma de actuar recordando incluso que los responsables de la empresa organizadora del evento habían tenido hasta catorce denominaciones diferentes para sus empresas y que habían dejado dinero a deber a varios ayuntamiento

Voz 1434 26:44 dos y el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid pide donaciones urgentes de sangre del tipo cero positivo que se encuentra ahora mismo en alerta roja en los próximos dos o tres días también serán necesarias donaciones de los tipos a positivo IB negativo que actualmente están en alerta amarilla el Centro de Transfusión recuerda además que las donaciones suelen bajar en Navidades los donantes pueden acudir cuando quieran a los XXXII puntos hospitalarios a las unidades móviles de la comunidad y también de la Cruz Roja dos de la tarde y veintisiete minutos

Voz 9 27:18 con más

Voz 35 29:13 Laura Díaz buenas tardes buenas tardes distintas suertes han corrido los equipos madrileños en el sorteo de esta mañana de octavos de final de la Champions el Real Madrid se ha llevado la mejor parte se enfrentará Alaya es un rival a priori asequible trece de febrero la ida y la vuelta en el Bernabéu el cinco de marzo el más damnificado no sólo de Madrid sino de todo el sorteo ha sido el Atlético se enfrenta al rival en principio más duro la Juventus de Cristiano con la ir el Metropolitano el veinte de febrero y la vuelta en Turín el doce de marzo y fuera de la Champions en el Real Madrid ya se entrena esta tarde en Abu Dhabi de cara a la semifinal del Mundialito ante el miércoles

Voz 1434 29:44 gracias Laura así terminamos nueve grados ahora mismo en el centro de la capital las temperaturas siguen siendo suaves para esta época del año les esperamos como cada tarde en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte hasta luego

dos de la tarde una y media

catorce José Antonio Marcos

todos

Voz 1018 30:20 todos los indicios en digan que el cuerpo localizado en la zona en que se buscaba Laura Lou Elmo es el de la joven zamorana de veintiséis años desaparecida el pasado miércoles lo dice el delegado del Gobierno en Huelva Alfonso Rodríguez que pide la máxima cautela para hablar de este asunto de las circunstancias que han podido rodear el suceso

Voz 3 30:36 me entorno a la corteza de la mañana un cinco la Guardia Civil ha recibido una llamada de un ciudadano que localizaba un cuando eh es el cuerpo de una mujer que está localizado en cada vez y por tanto a partir de este momento estamos trasladando al al equipo de la unidad científica un una unidad de de expertos de la Guardia Civil desde Madrid

Voz 1018 31:04 iremos a seguir en directo al Centro de Coordinación de búsqueda está nuestra compañera Lucía Vallellano y trataremos de ampliar la información oficial que ha ofrecido el delegado del Gobierno especialmente cauto a la hora de confirmar que el cadáver sea en efecto el de Laura y mucho menos de apuntar una posible causa del fallecimiento iremos también al Tribunal Supremo el alto tribunal se ha pronunciado en contra de la suspensión cautelar de su bastión de los restos de Franco tal y como habían pedido los nietos del dictador entienden los magistrados que al menos por ahora no se ha producido una situación irreversible aunque en todo caso la decisión final que adopte el Gobierno no podrá aplicarse sin que la medida pueda ser recurrida de nuevo por la familia y otra última hora también en el ámbito judicial después de un año de sesiones acaba de quedar visto para sentencia Sevilla al juicio de los ERE que ha sentado en el banquillo entre otros a los expresidentes Chaves y Griñán Mercedes Díaz

Voz 1541 31:52 ciento cincuenta y dos sesiones un año hace algo más de quince minutos ha quedado visto para sentencia el juicio que tendrá que responder a la pregunta de si era prevaricador o no el sistema incluso la Junta para dar ayudas a empresas y trabajadores prejubilados Easy esa fórmula que empleó favoreció la malversación de fondos públicos el ex presidente Manuel Chaves ha sido el único acusado que ha hecho uso de la última palabra

Voz 4 32:13 Manuel Chaves González tiene algo que añadir nada que añadir señorías salvo Si me lo permite usar el reconocimiento a la labor del Tribunal señor presidente las nada antes del mes de julio lo más real

Voz 1541 32:28 esta es esperar la en otoño

Voz 1018 32:30 el lunes diecisiete de septiembre Isabel Quintana Carlos Cala buenas tardes Gray resulta Carlos que vuelve a Bárcenas

Voz 0325 32:38 si el conseguidor de la trama Púnica David Marjaliza implica Francisco Granados en la operación Kitchen y asegura que el ex comisario Villarejo llamó a Granados para pedirle el teléfono del chófer de Bárcenas según Marjaliza le dijo que había que recuperar algunos documentos que la esposa de Bárcenas estaba llevando a prisión

Voz 36 32:52 querían interceptar de interceptar algún tipo de documentación tampoco sé mucho y que me pidió que por favor e intentara localizar al conductor el teléfono para que a través de conductor

Voz 1915 33:01 Granados niega todas las acusaciones la reduce a la mitad el Tribunal Supremo de ese ya la Fiscalía y rebaja un año y un mes la condena de inhabilitación contra Artur Mas por la consulta del nueve N en Cataluña también ha reducido en un año las condenas a las exconsellera Ortega que se queda en nueve meses ir Rigau que pasase

Voz 0325 33:17 suelto la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al youtuber Dallas Review acusado de abusar y acosar a una menor de trece años considera que no hay pruebas de los hechos denunciados

Voz 1018 33:25 odia su expulsión de Izquierda Unida estudia esta tarde

Voz 1915 33:27 de la posible expulsión de su portavoz en Asturias después de que Gaspar Llamazares haya anunciado que el nuevo partido creado junto a Baltasar Garzón se presentará a las próximas elecciones Llamazares habla de purga Alberto Garzón coordinador federal

Voz 10 33:39 en Izquierda Unida está penalizado también el transfuguismo como la posibilidad de que alguien utilice un partido político para competir contra Izquierda Unida

Voz 1018 33:47 en el limbo los sindicatos piden al Gobierno que evite

Voz 0325 33:49 de que miles de parados de larga duración de despedidos en un ERE antes de dos mil trece con las jubilaciones pactadas pierdan derechos a partir del uno de enero ese día entra en vigor una cláusula con la que el Gobierno de Rajoy endureció las condiciones Carlos Bravo Comisiones Obreras

Voz 37 34:01 que las personas puedan acceder a las nuevas reglas o a las antiguas pero que no tengan pudo de aplicación directa sólo de las nuevas porque aunque hay algunas personas que podrían

Voz 1018 34:11 muchas otros más denuncias y más contentos

Voz 1915 34:14 durante el tercer trimestre del año las denuncias por violencia machista aumentar un dos por ciento y el mismo porcentaje las sentencias condenatorias el setenta por ciento de las denuncias las presentaron las propias víctimas siguieron bajando las presentadas por familiares

Voz 0325 34:27 el reclama mejoras el Defensor del Pueblo pide al Gobierno que mejore las condiciones de primera acogida de los inmigrantes que llegan a España Francisco Fernández Marugán cree que deben cambiar aspectos como las condiciones de los centros la asistencia

Voz 38 34:37 Indica grandes carencias es en la asistencia letrada que en general no reúne los estándares mi hemos podido comprobar que están realizando asistencia simultáneas de hasta doce personas Italia

Voz 1915 34:50 corrige el Gobierno italiano ha ocho una modificación de esos presupuestos que rectifican al déficit dos con cero cuatro por ciento del PIB un acuerdo que según el vicepresidente Matteo Salvini probablemente aprobar hará Bruselas y evitará las sanciones por déficit excesivo daban mayor amenazó el candidato socialista a presidir la Comisión Europea France asegura que lo peor del avance de la ultraderecha en Europa es que el Partido Popular le copie los planteamientos Zimmermann advierte que utilizaron política la gente prefiere el original a la copia o lodo aporta

Voz 0861 35:20 la baronesa Thyssen considera que habrá acuerdo con algo

Voz 1915 35:22 gobierno para la cesión de su colección privada después de dieciséis años de negociaciones la última prórroga vence el treinta de diciembre estamos ahí estamos

Voz 39 35:30 me decían no lo estamos todos para que todo salga bien tiene que llegar a un acuerdo porque España se lo merece

Voz 4 35:38 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 31 35:42 José Antonio el telegrama es para Giuseppe concede señor presidente el consejo de ministros de Italia la cuestión del déficit que presentaba el presupuesto de su país en claro desafío a las pautas de la Comisión Europea le había puesto en la disyuntiva de optar por la amonal de la responsabilidad o dar un viva Gemma mejor para todos que haya prevalecido el sentido de la disciplina sepa que la renuncia no es una predicción sino una hazaña del sentido común Greer europeísmo andante más aún habida cuenta de los compañeros de viaje como Salvini cuente con nuestra gratitud vale

Voz 1018 36:22 Miguel Ángel Aguilar que mañana jugará con nosotros Alicia Molina hay Julio Hernández en la técnica Isabel Quintana la producción y una reivindicación social que firman ciento setenta mil personas sufren enfermedades degenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica el Alzheimer han llevado su demanda hasta el Congreso para que se les reconozca su incapacidad desde el momento del diagnóstico una vais

Voz 1913 36:40 pero la recogida de firmas la impulsó Araceli Gabaldón un ingeniero agrónomo que vio frenada su carrera profesional por culpa de la esclerosis múltiple la razón de esta batalla es tener acceso a algunos beneficios sociales

Voz 10 36:51 los fiscales oportunidades también de trabajo para la gente que se contratara con discapacidad abre muchas posibilidades

Voz 1434 36:58 es aceptados por la esclerosis el parkinson lo la él así

Voz 1913 37:01 Alan que es muy difícil establecer un baremo de discapacidad para estas enfermedades con síntomas multitud

Voz 1915 37:06 es que unos tiren síntomas físicos otros psicológicos falta de concentración de memoria hasta la fatiga que donde la pones mide que es un gran impedimento

Voz 1913 37:15 según los pacientes en más de una ocasión los partidos en el Congreso se han comprometido a actuar pero nunca lo han hecho

Voz 1018 37:22 tiempo la previsión a punto de estrenar el invierno la AEMET augura que será más lluvioso de la habitual quizá un poquito menos frío vamos a ver cómo se presentan al menos las próximas horas prácticamente ya las últimas del otoño Jordi Carbó

Voz 0978 37:32 a lo largo de esta tarde iba a lucir el sol en la mayor parte del país nubes bajas y bancos de niebla cerca de los ríos Tajo Guadiana Guadalquivir pero se irán disipando y temperaturas entre los diez y los quince grados en la mayor parte de la Península también en Baleares superando los quince en el sudeste de la Península más de veinte esperamos en Canarias a lo largo de la tarde sólo esperamos un aumento de nubes en Galicia donde también se va a reforzar el viento del sur aquí mañana la lluvia va a ganar protagonismo a lo largo de la semana el tiempo en general

Voz 0325 38:00 se va a mostrar sin grandes novedades incluso finales de semana

Voz 0978 38:03 Ana tendremos un ascenso importante de temperaturas

Voz 41 39:28 el Castelldefels Antonio Marcos

Voz 1018 39:31 vamos a empezar por lo último con el posible hallazgo del cadáver de la joven desaparecida como hay en Huelva

Voz 0055 39:38 Lucía de ella no qué tal buenas tardes buenas tardes

Voz 1018 39:41 bueno tenemos para empezar los datos que ha aportado poco antes de las dos de la tarde el delegado del Gobierno en Andalucía Alfonso Rodríguez ha sido muy cauto ha pedido la máxima prudencia a la hora de hablar de este asunto pero ha dicho que los indicios que ahora mismo hay sobre la mesa apuntan a que este cadáver encontrado puede ser el de la joven Zamora desaparecida el miércoles

Voz 5 39:59 sí habrá que esperar no obstante está la identificación total pero Alfonso Rodríguez Gómez de Celis había dicho que ha sido un vestido el que sobre las doce y cinco esta mañana cuando paseaba por el término municipal de El Campillo pues había hallado el cadáver de una mujer ya ha sido este vecino precisamente el que había dado el aviso a la Guardia Civil no ha querido dar en el lugar exacto desde allá no pero se ha encontrado al parecer unos cinco kilómetros del municipio tampoco ha desvelado si el cuerpo presentaba signos de violencia nuevo un equipo de la Policía Científica se traslada en estos momentos desde Madrid hasta el Campillo para analizar el cuerpo

Voz 3 40:37 a partir de ahora pues trataremos de que en el menor espacio de tiempo localizar al culpable si es que lo si es que existe ya que eso pues también ver pues qué ha podido suceder eh a esta persona que está localizada insisto en que todavía en estos momentos por la premura de los tiempos no se puede certificar que sea Laura aunque bueno pues todos los indicios así lo así lo indican

Voz 5 41:05 el delegado ha pedido prudencia mucho respeto a la investigación de la Guardia Civil que será en cualquier caso la que esclarezca todo lo ocurrido

Voz 1018 41:15 me gustaría preguntarte una cosa eh cómo está el ambiente entre los vecinos de El Campello es una población que está a unos setenta y cinco kilómetros de Huelva somos unos dos mil vecinos una zona muy tranquila como impactado esta noticia en la zona

Voz 5 41:27 por este os podéis imaginar El Campillo como decís es un pueblo minero de mil habitantes aquí se conoce prácticamente todo el mundo es como una pequeña familia como nos comentaban algunos vecinos con quién hemos podido hablar ni nadie da crédito a lo ocurrido la conmociones total no se habla de pueblos de la cuenca minera de otra cosa en los bares las plazas los vecinos que además se han implicado de lleno en la búsqueda de Laura hay que recordar que este fin de semana participaba practicamente todo el pueblo en esas batidas por el campo

Voz 37 42:04 la gente tenía como un mazazo

Voz 5 42:07 el hallazgo del cadáver la tristeza en un pueblo como este con se nota en cualquier rincón en todos los rostros de los vestigios que sólo han tenido esta mañana palabras después de conocer el hallazgo del cadáver de ánimo para los familiares de Laura que están aquí los familiares los tres Los hermanos el novio y los tíos de Laura Laura una joven profesora una futura vecina de este municipio que nos ha dado tiempo a conocer

Voz 1018 42:36 pues gracias Lucía esto es ese tremendo episodio que ha confirmado el delegado del Gobierno la espera de tener más datos precisos sobre existe cadáver en efecto es el de la joven desaparecida el pasado miércoles el resto de la crónica de esta jornada arranca con una abundante sucesión de noticias de los tribunales la primera desde el Tribunal Supremo Alberto Pozas hola buenas tardes

Voz 0055 42:55 a vosotros hasta ver podemos decir que desde hoy la exhumados

Voz 1018 42:58 don de Franco parece que están poquito al menos más asegurada

Voz 0055 43:01 estaba un poco más encarrilada desde luego pero la decisión del Supremo no es un punto final es un continuará lo que había recurrido la familia Franco es lo que ha quedado rechazado no es la exhumación en sí misma según dicen los magistrados es un trámite intermedio un tramite importante reintegrado al fin y al cabo y por tanto queda rechazada su petición de suspender el proceso de forma cautelar los jueces del Supremo José Antonio dejan en el aire lo que pueda pasar en el próximo asalto cuando el Ejecutivo están a la orden de exhumación del dictador del Valle de los Caídos ese será un acuerdo distinto que la familia también podrá recurrir el Supremo dice todo esto y además José Antonio tiene un aviso para navegantes recuerda que es ilegal exhumar a alguien sin que la familia pueda recurrir recuerda que hace un mes Polonia fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por exhumar víctimas de un accidente de avión sin permitir que las viudas recurrirse en víctimas del accidente de avión que en dos mil diez se llevó la vida de cien personas entre ellas el entonces presidente del Gobierno polaco

Voz 1018 43:50 pues gracias Pozas Ésta es la decisión de los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del Supremo que se han pronunciado sobre la petición de los nietos saltador de paralizar el proceso de exhumación para evitar un daño irreparable que en principio pues los argumentos tres juntaban esto compañero no se producen las circunstancias para que se pueda

Voz 0861 44:06 dar en este momento como daño ir

Voz 1018 44:08 ahora estamos Céline pero con Emilio Silva presidente de la Asociación para la Memoria Histórica buenas tardes

Voz 37 44:13 bueno bueno bueno en principio no se paralizan laxos

Voz 1018 44:16 nación de Franco estamos ante algo positivos es un punto de vista

Voz 37 44:20 bueno sería bastante grave que el Tribunal Supremo de alguna de obstaculizar la voluntad de todo Gobierno no oí en este caso lo que es bastante grave digamos porque en cierto modo está paralizada porque se iba a hacer en verano luego se iba hacer en otoño y ahora estamos llegando al al invierno no es todo ese pulso que está echando la familia de un dictador con todo en gobiernos no para tratar de impedir una definición de una un poder ejecutivo de un país democrático que puede eh tomar esa esa decisión Ny ejecutarlas no lo antes posible

Voz 1018 44:55 pasamos hacia Pozas el tribunal también advierte de la posible ilegalidad de una acción de la acción sin que se cumplan todos los procedimientos de escuchar y atender a la familia

Voz 37 45:05 bueno eso se puede arreglar de bastantes Manel nosotros lo hemos hecho algunas exhumaciones simplemente con con un edicto en el que ellos hagan alegaciones que alguien las valore que determine si esas alegaciones son son razonables son no oí en ese momento que se acaba el caso nosotros lo hemos llevado a cabo en alguna su moción y en cualquier caso estamos hablando de un poder ejecutivo de un monumento público que supone una agresión a las víctimas de la dictadura que sean obligadas por el Estado a pagar con sus impuestos la montador está

Voz 1018 45:38 si quiere pero ese por tanto que no debería ser la familia quien tenga la última palabra sobre el lugar al que finalmente vayan a Franco