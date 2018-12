Hora 14 (18/12/2018)

No hay resultados

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:11 que a mí me Sir

Voz 3 00:13 el cachondeo se custodia Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes tenemos noticia de última hora agentes de la Guardia Civil acaban de detener a una persona supuestamente vinculada con la muerte de la joven Laura Lowell moho en El Campillo Huelva Ana Terradillos buenas tardes

Voz 0125 00:34 buenas tardes el detenido su vecino del Campillo se le acusa como de tiene como principal sospechoso de la muerte y desaparición de Laura lo Elmo era el principal sospechoso de esta investigación desde el principio en dependencias policiales varios vecinos han declarado que el arrestado solía quedarse mirando a Laure que incluso ella había manifestado su inquietud por ello ahora va a ser determinante José Antonio los resultados de la autopsia la Guardia Civil confía espera poder encontrar restos de ADN de esta persona en el cadáver de la

Voz 1018 01:04 joven profesora esto es lo último gracias Ana lo cierto es que esta mañana agentes de la Guardia Civil han registrado la vivienda de Laura duermo y también la de ese vecino de la localidad de El Campillo en quiénes estaban centradas las principales sospechas sobre la posible autoría de la muerte al medio día se guardó un minuto de silencio en esa localidad también en Zamora donde había residido la joven hasta su traslado a Huelva en busca de una mejor situación laboral

Voz 4 01:27 nosotros tenemos quince años y no podemos salir a la calle con miedo de que los pase algo malo sabes que bueno esto está Mora pero es que pasa en Zamora o en cualquier sitio del mundo entonces tenemos que

Voz 5 01:41 cambiar esta sociedad o eso es una tristeza porque es que ya no podemos salir ni a correré ni podemos seis horas por la calle tienes que estar todo el día con el móvil ya llega a casa yo creo que esto os separa de alguna forma o esto va a seguir así por mucho tiempo y cada vez más habitual por desgracia

Voz 3 02:00 hora catorce

Voz 1722 02:24 en el Consejo de Ministros que se va a celebrar en Barcelona aprobaremos la subida salarial de los funcionarios del dos coma veinticinco por ciento para el año dos mil

Voz 1448 02:33 bueno es sean medida de subir a los funcionarios públicos es un acuerdo que cerró el Partido Popular el pasado marzo con los sindicatos de funcionarios felices que el Partido Socialista venga a las propuestas económicas y políticas del Partido Popular

Voz 0040 02:48 la medida en concreto no me parece mal pero insisto esa misma política económica está siendo absolutamente contradictoria si Sánchez nuestra hundirse lazo una subida de cuotas a los autónomos un incremento en general de las bases de cotización de la Seguridad Social

Voz 1018 03:00 la vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho esta mañana en Hoy por hoy aquí en la SER que sigue trabajando para que sea posible la reunión entre Pedro Sánchez Viking Torra el próximo viernes pero dejando claro que cada uno tiene que estar en su sitio

Voz 6 03:10 no vamos a hacer una reunión de carácter actual de los gobiernos porque el Gobierno de España lo es también de Cataluña no había ningún problema en que no

Voz 1018 03:18 en que nos pudiera no se encontrara algún que otro día

Voz 6 03:20 miembro de ambos gobiernos porque necesitamos en Cataluña dialogar necesitamos en Cataluña encontrar salidas lo que no se va a producir es una reunión bilateral poco bien no porque eso no tiene ningún sentido ni formal leyes sustancia porque somos el Gobierno de Cataluña nosotros también

Voz 1018 03:36 en el Supremo

Voz 7 03:41 vamos a iniciar como ya anticipado la señora letrada lo que es el acto de la vista para el desarrollo de la declaratoria jurisdicción que así

Voz 1018 03:51 este es el momento en que empieza el juicio contra los dieciocho dirigentes independentistas catalanes escuchamos la voz del presidente del Tribunal de Manuel Marchena es la fase preliminar en la que las defensas intentarán que salga de ese ámbito se traslade al Tribunal Superior de Cataluña la primera sesión creo que acaba de terminar Alberto Pozas

Voz 0055 04:08 hace unos minutos el fiscal Fidel Cadena ha contestado a las defensas la Fiscalía no ha maniobrado para que el caso termina en el Tribunal Supremo no está intentando criminalizar el voto hice hay una prueba que justifica que el caso no se juzgue en Catalunya es la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco por parte del Gobierno esto demuestra ha dicho que los efectos de la estrategia independentista trascendieron las fronteras catalanas

Voz 1018 04:26 tenemos a través del ámbito judicial el Tribunal Superior de Baleares investigar al juez de Palma que requisó los teléfonos móviles y los ordenadores de los dos periodistas que investigaban el caso cursar de corrupción Lucía Bórquez

Voz 1315 04:37 el juez será investigado por presuntos delitos de prevaricación contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional de los periodistas la sala designado como instructora de la causa a la magistrada Felisa Vidal a quien le corresponde el asunto por turno de reparto que serán encargada de dirigir las actuaciones los jueces del Tribunal han decretado el secreto de las actuaciones al haberse producido los hechos objeto de la querella en el seno de unas diligencias también declaradas secretas

Voz 1018 05:03 además más de la mitad de los jóvenes de este país entre

Voz 0824 05:17 la nueva ley de protección a la infancia incluirá protocolos frente a la violencia en los colegios y obligará a denunciar bajo la protección del anonimato cualquier sospecha de delito contra niños y adolescentes

Voz 0202 05:26 la Fiscalía pide que se embargan el sueldo que cobra del Ayuntamiento de Madrid el ex presidente de la Comunidad Ignacio González para hacer frente a posibles responsabilidades derivadas del caso Lezo en el que está imputado tal y como les cuenta la SER González pasaría a ingresar el salario mínimo

Voz 0824 05:38 a Reporteros Sin Fronteras denuncia el aumento de asesinatos a periodistas ochenta profesionales han muerto este dos mil dieciocho mientras trabajaban el informe señala a México país donde a su juicio la corrupción alcanza niveles de reto

Voz 0202 05:50 el Manchester United despide a Mourinho por los malos resultados después de dos años y medio en el club la gota que ha colmado el vaso ha sido la derrota contra el Liverpool del pasado fin de semana dos y sois

Voz 1018 06:04 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 06:06 buenas tardes la política medio ambiental vuelve a enfrentar a las administraciones madrileñas el Ayuntamiento de la capital se niega a recoger de forma temporal los residuos de la Mancomunidad del este se lo hemos adelantado en La Ser en una carta remitida al consejero de Medio Ambiente Inés Sabanés dice que esa opción es incompatible con su plan de gestión sostenible de residuos Carlos Izquierdo acusa al Ayuntamiento de mentir

Voz 0655 06:30 mina dijo en su momento que va a ser la ciudad de Los abrazos y está haciendo justo lo contrario que es lo que pedimos sensatez al Ayuntamiento de Madrid para que acoja temporalmente los residuos de la Mancomunidad del ex

Voz 1434 06:42 sería de forma temporal hasta que esté construido el Complejo Medioambiental de Loeches en un año y medio o dos

Voz 0202 06:49 el Gobierno regional ha pactado con Ci U

Voz 1434 06:50 dada Nos una enmienda por la que quitarán dinero destinado a personas con muchas necesidades para dárselo a otras igualmente necesitadas Partido Popular y Ciudadanos han acordado quitar dos millones de euros de la partida para las rentas mínimas de inserción para dárselo a los menores extranjeros no acompañados Ignacio Aguado

Voz 0771 07:09 el Partido Popular nos propuso que la minoración se hiciera a cargo de la renta mínima de inserción y la aspiración es porque en cualquier caso las partidas dedicadas a la renta mínima de inserción nunca van a ser insuficientes para cubrir las demandas que exista

Voz 1434 07:25 la Fiscalía de Madrid recurre la absolución de las dos activistas de Femen que en dos mil trece protestaron a gritos semidesnudas contra el aborto en la catedral de la Almudena

Voz 9 07:36 el fiscal que cometieron un delito contra los derechos religiosos no una simple falta de

Voz 1434 07:42 espeta

Voz 9 07:44 más noticias en titulares con Sonia Palomino

Voz 1434 07:47 hay Enrique García la Comunidad anunció una oferta

Voz 1258 07:49 más de quince mil empleos públicos para el año que viene es una de las mayores de la historia de la región según el Gobierno de Garrido aunque más de la mitad de esas plazas no son nuevas están destinadas a consolidar puestos de interinos se lo hemos avanzado en la SER anticorrupción pide al juez del caso Lezo que embarga Ignacio González el sueldo que está cobrando del Ayuntamiento de Madrid la Fiscalía quiere que el ex presidente de la comunidad y presunto cabecilla de la trama esto se quede solo con el salario mínimo el Tribunal Supremo ha condenado al Ayuntamiento de Madrid a pagar más de cien mil euros por las costas del caso Guateque que investigó una presunta trama de corrupción en la etapa de Gallardón El alto Tribunal ya confirmó en junio la absolución de todos los procesados y ahora da veinte días al Consistorio para abonar esa cantidad el Ayuntamiento de Rivas ha presentado una querella contra los crímenes del franquismo que aprobó el pleno en enero de dos mil dieciséis la denuncia cuenta con los testimonios de vecinos represaliados recogidos por la oficina municipal de atención a las víctimas de la dictadura y en deportes el Real Madrid prepara ya la semifinal del Mundial de Clubs mañana con tal casi en japonés no jugarán Asensio Nacho y Mariano por lesión Bale es duda además el Getafe confirmó ayer su primer refuerzo en el mercado invernal Samu Sainz que sustituye al lesionado Ndiaye vamos con

Voz 1434 08:54 la información del Tráfico DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 10 08:58 buenas tardes a esta hora normalidad y tranquilidad en gran parte de la red de carreteras madrileñas tan sólo tengo hambre Caución si van a transitar por la uno ya que hay circulación lenta con paradas prolongadas a la altura de nudo de Manoteras en sentido Madrid en el resto de la red vial como les comunicaba se circula sin problemas tampoco hay dificultades en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta eso sí estamos en semana prenavideña días de grandes comidas y cenas familiares por este motivo desde la Dirección General de Tráfico les insistimos y recordamos al volante cero alcohol cero

Voz 1434 09:31 hablamos ahora al centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Margarita Pérez buenas tardes

Voz 1140 09:38 en la zona de los bulevares en los enlaces ya desde Alberto Aguilera con la calle Carranza y en la calle Génova se satura por momentos el recorrido en sentido Plaza de Colón también observamos que aumenta el tráfico en la zona de las rondas

Voz 0824 09:52 sobre todo en la parte norte de Raimundo Fernández Villa

Voz 1140 09:54 ver verde Joaquín Costa y en lo que respecta la M30 como vía importante de distribución en estos momentos se circula bien sin problemas iban con el coche pueden utilizarla a esta hora como vía alternativa al centro de la ciudad donde siempre es recomendable utilizar el transporte público

Voz 1434 10:08 en el tiempo ocho grados ahora mismo en el centro de la capital que esperamos para las próximas horas Jordi Carbó

Voz 0978 10:14 el seguirá luciendo a lo largo de la tarde pero cada vez con más nubes se cubrirá del todo cuando llegue la noche antes que lleguen estas nubes el ambiente se suavizará respecto a esta mañana pero tampoco demasiado máximas qué pena superarán los diez grados Icon anoche llegará la lluvia hasta primeras horas de la madrugada no esperamos grandes acumulaciones de agua además durante pocas horas nieve por encima de los mil quinientos metros de altura mañana las nubes e desaparecerán las asociadas a este frente pero en cambio se formarán nubes bajas y bancos de niebla que se mantendrán prácticamente durante todo el día reduciendo la visibilidad también haciendo aumentarlas

Voz 1258 10:48 sensación de frío y acabamos de conocer que sea

Voz 1434 10:50 registrado otro atropello mortal en la Comunidad a una mujer de sesenta y cuatro años ha muerto tras ser atropellada por un coche en Arroyomolinos en un paso de peatones cuando la mujer estaba cruzando ese paso de peatones están escuchando ahora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina de Noema Valido Icon la producción de Sonia Palomino

Voz 1018 11:47 te hace matriz Hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 11:52 el Ayuntamiento de Madrid se niega a hacerse cargo de los residuos de la Mancomunidad del Este doscientas mil toneladas de vertidos cada año el problema viene de lejos tras varias ampliaciones el vertedero de la Mancomunidad que está en Alcalá de Henares está ya a punto de llenarse va a ser sustituido por un complejo medioambiental que todavía ya se está construyendo en Loeches así que hasta que esté listo hay que buscar una solución temporal Alcalá se niega a llevar a cabo una nueva ampliación de un vertedero al aire libre que no procesa los vertidos la Mancomunidad concluyó que la mejor opción era llevarlos temporalmente a Valdemingómez una planta moderna y con capacidad suficiente qué dicen el Ayuntamiento de la capital no está dispuesto a aceptar esa opción en una carta que la delegada Inés Sabanés ha remitido a la Consejería de Medio Ambiente dice que afectaría a su plan para gestionar los residuos de forma sostenible Sara selva

Voz 13 12:44 el área de Medio Ambiente considera inviable la propuesta porque echaría por tierra dicen los esfuerzos que está haciendo el Ayuntamiento para avanzar hacia una gestión de residuos más sostenible entra en contradicción aseguran con planes como la Estrategia de prevención y gestión de residuos que está en marcha ahora o con la implantación de una recogida selectiva que ayude al reciclaje

Voz 1434 13:00 además dicen que también afectaría de forma negativa

Voz 13 13:03 y a las medidas que están llevando a cabo para eliminar los malos olores de Valdemingómez dice que asumir esas doscientas mil toneladas de basura anularía la eficiencia de las actuaciones porque están planteadas para una cantidad determinada de residuos en esa carta al consejero de Medio Ambiente a la que ha tenido acceso la SER Inés Sabanés también asegura que sería injusto para los vecinos de los distritos del sureste que llevan ya mucho tiempo sufriendo las consecuencias de tener tan cerca el complejo de Valdemingómez de hecho el Ayuntamiento quiere cerrar la planta en dos mil veinticinco

Voz 1434 13:30 en este asunto la comunidad de momento actúa como intermediaria si no se llega a una solución podrá actuar por decreto hoy el consejero de Medio Ambiente Carlos Izquierdo ha repartido culpas del Ayuntamiento de Madrid por un lado porque dice que Valdemingómez tiene capacidad suficiente para recoger los residuos que el coste es menor que otras opciones tanto desde el punto de vista ecológico como del económico y que Madrid debe actuar de forma responsable y solidaria como pregona la alcaldesa Carmena porque sino lo que está haciéndolo

Voz 0655 13:58 las mentir a todos los mentir a todos los madrileños porque está haciendo lo contrario a lo que dijo en el Congreso Nacional de Medio Ambiente los vecinos de otros municipios no en no necesitan el odio de la ciudad de Madrid con los residuos no lo necesitan con los semáforos de la cinco Norbert necesitan con el bloqueo del Madrid central que Carmena dijo en su momento que iba a ser la ciudad de Los abrazos y está haciendo justo lo contra

Voz 1434 14:23 el problema viene de muy lejos de antes de que Izquierdo Carmena y el actual alcalde de Alcalá y presidente de la Mancomunidad del Este estuvieran en sus cargos pero Izquierdo reparte culpas entre el Ayuntamiento de Carmena y la presidencia de la Mancomunidad por parte de Javier Rodríguez Palacios

Voz 0655 14:37 hay un presidente de la Mancomunidad que es el alcalde socialista de Alcalá de Henares que si en el momento que fue elegido presidente de la Mancomunidad hubiera presentado la licencia y la construcción de ese gran complejo medioambiental hoy no tendríamos ningún problema hoy los residuos de toda la Mancomunidad celeste irían al hoy

Voz 1434 14:58 todos acusan entre ellos también hacer Rodríguez Palacios en una entrevista en Hoy por hoy en Ares el alcalde y presidente de la Mancomunidad ha pedido solidaridad a Madrid y ha acusado al Gobierno regional de tratar de enfrentar a las administraciones SER Henares Jorge Pardo

Voz 0717 15:13 el alcalde de Alcalá de Henares Javier Rodríguez Palacios señala que toda la responsabilidad desde la Comunidad de Madrid que no ha sabido gestionar el conflicto de los residuos y que lejos de solucionarlo se ha dedicado a G

Voz 1258 15:23 pero polémicas que han provocado que las posibilidades

Voz 0717 15:26 es que ya se barajaban Se estén dejando de lado la carta señala el también presidente de la Mancomunidad del Este no ha hecho más que poner en evidencia que el modelo impulsado hace años por el PP para ordenar la materia orgánica de los municipios ha fracasado

Voz 14 15:38 nosotros lo que estamos pidiendo es que otros municipios fueran solidarios pero realmente en la Comunidad de Madrid que creo que ha enfocado mal este problema porque en las últimas semanas en lugar de diálogo el cabida su enfrentamiento claro mezclado con otras cuestiones como Madrid central de otras cuestiones con el Ayuntamiento de Madrid que han hecho verdaderamente daña la asunción razonada que era el diálogo bajo la tutela de la comunidad

Voz 1258 15:59 Rodríguez Palacios recuerda que la última palabra la

Voz 0717 16:02 tiene la comunidad que podría de manera unilateral ordenar que se siga vertiendo en Alcalá de Henares algo ha dicho el alcalde a lo que no estarían dispuestos y que incluso llevarían a la vía judicial

Voz 1434 16:15 pido popular y Ciudadanos han pactado una enmienda a los presupuestos regionales del año que viene para destinar dos millones de euros a la atención de los Mena así los menores extranjeros no acompañados que llegan hasta la Comunidad de Madrid los que deben ser atendidos en el Centro de Hortaleza siempre saturado dos millones de euros que han decidido sacar de otra partida destinada gente con muchas necesidades también la Remy la renta mínima de inserción

Voz 1018 16:38 Javier Bañuelos

Voz 0861 16:39 buenas tardes siete algunas da de sí es el vaivén de partidas de todos los años pero está velas

Voz 1779 16:43 comunidad ha optado por tapar un hueco tirar

Voz 0861 16:45 dos de una apatía social imprescindible el bueno de Garrido tenía reservados ciento sesenta y nueve millones para la renta mínima de inserción pero de ese fondo sacan dos millones para atender a los menos enmienda del PP pactada con Ciudadanos su portavoz Ignacio Aguado niega que es

Voz 15 17:02 Juste afecte a las familias vulnerables que reciben

Voz 0861 17:04 estas ayudas en cualquier caso

Voz 0771 17:07 las partidas dedicadas a la renta mínima de inserción nunca van a ser insuficientes para cubrir las demandas que exista es decir que si llegado el caso el presupuesto de Renta Mínima Inserción que lo hemos aumentado en un ochenta por ciento de ciudadanos está en la Asamblea de Madrid Viera que se viera que no llega para cubrir las demandas la necesidades de las familias la Comunidad de Madrid tendría plena disposición de más crédito adicional para poder cubrirlo

Voz 0861 17:31 es una explicación que no desde el PP insisten en que si llegado el caso hiciesen falta más fondos que pudiesen activarse mediante créditos extraordinarios por tanto ninguna familia se quedaría sin estas ayudas

Voz 1434 17:42 así llegamos a las dos de la tarde dieciocho minutos seguimos

Voz 1018 17:46 hora catorce Madrid

Voz 1434 20:55 Cristina Machado varias cosas de la justicia primero la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado recurso contra la decisión de un juzgado de lo Penal de absolver a dos activistas de Femen que protestaron contra el aborto desnudas de cintura para arriba en la catedral de la Almudena Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 1258 21:11 buenas tardes la Fiscalía entiende en efecto que se ha perpetrado un delito de profanación y no una falta de respeto a las creencias religiosas el ministerio público en su recurso de apelación relata que el acto reivindicativo de las dos mujeres absueltas se desarrolló en un templo dentro del templo en el presbiterio la zona del altar mayor que siempre está acordonada y que además se desnudaron de cintura para arriba el relato que hace la Fiscalía podría pasar perfectamente por un documento de la policía científica por su alto grado de detalle las dos chicas se encadenaron a la estructura metálica que hay junto al altar ISE apoyaron materialmente en el mástil de la cruz para la Fiscalía esas cadenas en el altar y en la cruz configuran el delito de Profés nación porque es el símbolo inequívocamente sagrado de la religión cristiana la Fiscalía añade en este documento que aunque en el momento de los hechos había pocos fieles en el templo la grabación de esta acción reivindicativa se propagó en tiempo real en todos los medios lo que a juicio del Ministerio Público ofendió los sentimientos religiosos de muchos creyentes que no estaban en La Almudena

Voz 1434 22:12 además Alfonso el Ayuntamiento de Rivas ha presentado hoy una querella contra los crímenes del franquismo en cumplimiento de una moción que fue aprobada en pleno hace ya casi tres años en enero de dos mil dieciséis la querella cuenta con los testimonios de vecinos represaliados de vecinos de esa localidad que fueron represaliados por la dictadura hasta mil novecientos setenta y tres

Voz 1258 22:30 la querella criminal del Ayuntamiento derribar rebasa las iniciativas de este tipo adoptadas hasta ahora y las rebasa al calificar los crímenes del franquismo en Rivas Vaciamadrid sobre cuatro vecinos de esa localidad como delitos de lesa humanidad unos delitos que jamás prescriben como España reconocido al ser Estado signatario de los acuerdos contra el genocidio y los crímenes contra la humanidad cuatro vecinos de Rivas que fueron asesinados y torturados por la policía de Franco el periodo histórico señalado en la querella llega hasta mil novecientos setenta y tres Pedro del Cura es el alcalde de Rivas Vaciamadrid

Voz 1552 23:04 justicia lógicamente no puede haber

Voz 24 23:06 reparación por lo tanto es un acto importante independientemente de el número de personas que se suman a esta querella en la clave es el cualitativo es el el daño que sea hecho a gente como digo simplemente por defender la democracia por traer las libertades a esta país a este país

Voz 1258 23:27 la querella ha quedado ya registrada en los juzgados de Plaza de Castilla

Voz 1434 23:31 más de la justicia la Fiscalía Anticorrupción pide al juez del caso Lezo que embarga el sueldo del ex presidente Ignacio González del presunto cabecilla de la trama de corrupción en el Canal de Isabel Segunda y actualmente funcionario del Ayuntamiento de la capital la informaciones de Miguel Ángel Campos

Voz 1552 23:46 el fiscal reclama el decomiso de las percepciones íntegras excepto el salario mínimo que seguiría cobrando González la petición de Anticorrupción se produce para cubrir las posibles responsabilidades civiles por los múltiples delitos entre ellos el de organización criminal de los que viene siendo acusado en la operación Lezo el magistrado que aún no ha tomado una decisión al respecto ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid que notifique a cuánto ascienden los emolumentos del ex presidente el pasado mes de octubre el Consell

Voz 1018 24:14 Historia notificó a Ignacio González su reino

Voz 1552 24:16 por eso en el Cuerpo municipal de funcionarios tras la petición del imputado estaba obligado a ello al no existir ninguna medida cautelar que le inhabilita separa el caro

Voz 1434 24:25 como una decisión una petición de embargo a la que se ha referido la diputada de Podemos en la Asamblea María Espinosa

Voz 1913 24:32 esta es una medida necesaria para hacer frente a las responsabilidades económicas del señor Ignacio Gonzales que así debe llevarse a cabo después del desfalco que Se realizó mientras gobernaba la Comunidad de Madrid haciendo de las instituciones públicas Un chiringuito de los servicios públicos un negocio si el señor Ignacio González tiene problemas para llegar a final de mes con este salario mínimo interprofesional que se acuerde de los madrileños y madrileñas que tanto se apretaron el cinturón mientras él se llenaban los bolsillos

Voz 1434 24:59 el Tribunal Supremo ha condenado al Ayuntamiento de Madrid a pagar más de cien mil euros por las costas del caso Guateque que se registró en tiempos de Gallardón de los que fueron absueltos todos los acusados Sara Selva según el decreto

Voz 13 25:11 el que ha tenido acceso la Cadena Ser la Sala Segunda le da el Ayuntamiento de Madrid un plazo de veinte días para abonar esa cantidad el pasado mes de junio el Supremo rechazó los recursos que habían presentado el Consistorio madrileño la fiscalía y confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial que absolvió a todos los procesados según argumentaron entonces los absolvieron porque las pruebas serán nulas las escuchas con las que arrancó la investigación fueron obtenidas de forma ilegal sin una orden judicial Ibon grabadoras de la Guardia Civil tampoco hubo responsables políticos ni el entonces alcalde Gallardón no

Voz 1434 25:41 sus concejales asumieron responsabilidades el caso

Voz 13 25:43 Aouate que investigó una presunta trama de corrupción durante la etapa de Gallardón que se dedicaba a agilizar licencias municipales para locales de ocio a cambio de dinero hubo más de treinta acusados la mayoría funcionarios del Ayuntamiento la fiscalía llegó a pedir doscientos cincuenta años de cárcel en total

Voz 1434 25:58 para todos en las últimas horas el Partido Popular ha confirmado que su presidente Pablo Casado no dará a conocer los nombres de sus candidatos en Madrid hasta la convención del partido que se va a celebrar a mediados de enero esta mañana aquí en La Ser en Hoy por Hoy Madrid hemos celebrado la última tertulia de portavoces municipales la última del año de candidaturas hemos hablado con Rita Maestre con José Luis Martínez Almeida con Purificación Causapié con Begoña Villacís

Voz 0824 26:25 me voy a presentar a las primarias imagino que también me al presentar a participar en el equipo de gobierno de Manuela Carmena My primarias a las primas las primarias abiertas

Voz 25 26:34 Pablo Casado dijo que está en ido hombre Pablo está muy preocupado por la ciudad de Madrid y el rumbo que ha seguido la ciudad de Madrid durante los últimos tres años y medio importante yo creo que va a colocar a la mejor persona con el mejor proyecto ese puede llamar de muchas más

Voz 1315 26:46 pero yo espero que se llame como quieran los militantes del Partido Socialista que se llamen como yo creo mucho en la inteligencia colectiva estoy segura que elegirán a la persona más más adecuada

Voz 1434 26:57 por cierto que no ha dudado Almeida si hay que pactar gobernar con Vox lo hará le preguntaba nuestro compañero Javier Jiménez Bas

Voz 18 27:05 así las cifras saliesen gobernaría usted con voz en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 1434 27:10 llegáramos a un acuerdo si esta tarde también último debate político en La Ventana entre PSOE y Ciudadanos el último del año vamos a hablar con el portavoz de Ciudadanos entre otras cosas sobre una petición que ha hecho esta mañana Ignacio Aguado ha registrado la comparecencia de la consejera de Transportes de Rosalía Gonzalo en una sesión extraordinaria de la la comisión de Transportes para hablar de los problemas de la falta de refuerzo que está viendo en metro

Voz 0771 27:34 la gestión de esta Consejería de Transportes y del Gobierno regionales muy deficiente por eso queremos que venga a comparecer la Consejería transportes como digo que lo haga antes de que acabe el año y espero contar con el apoyo y el visto bueno del resto de grupos parlamentarios para que haya una sesión específica en esta comisión de transportes donde la consejera de Transportes tenga que poner negro sobre él

Voz 15 27:53 nos explique cómo es posible que más

Voz 0771 27:55 este patas arriba que Lego del señor Garrido el ego de la señora Carmena impida ofrece soluciones útiles a los madrileños

Voz 26 28:08 que siga la liquidación total final de año en ocasión club más de dos mil coches con descuentos y ahorros de hasta el veinte por ciento compra tuvo utilitario berlina todoterreno monovolumen familiar con el descuento más brutal del año ocasión Plus liquidación total sólo hasta final de año ocasión Plus número uno en calidad precio en Getafe la Rota Rivas Collado Villalba cien ocasión plus punto com

Voz 27 28:59 debuta mañana en el Mundialito de Clubes se ve las caras con el casi japonés en las semifinales Solari tiene varias ausencias confirmadas como son las de Asensio Nacho Mariano por lesión IB les duda que sigue tocado en el tobillo derecho desde las cinco y media se juega la otra semifinal River Plate como reciente campeón de la Copa Libertadores se mide al Alain equipo anfitrión vuelta a los entrenamientos por su parte el Atlético de Madrid con esencia de Griezmann bordar lamento bucal programado ya que no jugó en Valladolid ha trabajado al margen además no entrenando tampoco los lesionados Lucas Godín y Giménez por otro lado los equipos madrileños se mueven el Getafe ya tienen nombre para suplir a Amate N'Diaye Se trata de Samu Saiz era el cordón ha confirmado esta misma mañana la llegada al delantero France Daza hasta dos mil veintiuno en baloncesto en la Champions League hoy Montakit Fuenlabrada desde las ocho Mañana será el turno del Real Madrid

Voz 1434 29:43 gracias Andoni así terminamos este Hora catorce Madrid ocho grados ahora mismo en el centro de la capital les esperamos como siempre esta tarde en La Ventana de Madrid hoy lo dicho el último debate político del año entre el Partido Socialista y Ciudadanos hasta luego

Voz 1018 30:04 dos y media de la tarde derivada en Cannes

Voz 3 30:09 SER Hora catorce José Antonio Marcos

Voz 5 30:21 una tristeza porque es que ya no podemos salir Ny ha por corre ni

Voz 1258 30:26 en Podemos aisladas por la calle tienes que estar todo el día

Voz 5 30:28 con el móvil ya llega a casa las te

Voz 4 30:31 a los quince años y no podemos salir a la calle con miedo como si la Guardia Civil ha vinculado posiblemente con la muerte de la muerte violenta del aula

Voz 1018 30:42 Ana cuyo cadáver fue localizado ayer con signos de violencia en las inmediaciones del Campillo Huelva la localidad a la que se había trasladado a solamente unos días en busca de mejores condiciones laborales enseguida estará de nuevo aquí en este estudio Ana Terradillos para aportar nuevos detalles sobre este esclarecimiento de este episodio violento que tiene toda la pinta de ser un nuevo crimen machista según dijo Pedro Sánchez en el Senado donde se guardó un minuto de silencio todas las fuerzas democráticas debemos

Voz 1722 31:05 forzar nuestro firme compromiso trabajar con absoluta determinación para poner fin a esta lacra la violencia machista es una realidad que ensucia nuestro país seguiremos luchando contra ella con leyes que amparen a las mujeres por encima de todo

Voz 1018 31:28 en ese mismo pleno sobre política del Gobierno que continuó hasta ahora Sánchez anunció que el consejo de ministros del viernes aprobará el incremento salarial del dos con veinticinco por ciento en el sueldo de todos los trabajadores públicos realmente Se trata de dar cumplimiento a un acuerdo con los sindicatos al que ya llegó la pasada primavera al gobierno de Rajoy tal y como ha recordado Dolors Montserrat ya al que Albert Rivera ponen algún reparo

Voz 1722 31:49 el Consejo de Ministros que se va a celebrar en Barcelona aprobaremos la subida salarial de los funcionarios del dos coma veinticinco por ciento para

Voz 1448 31:57 en dos mil diecinueve es medida de subir a los funcionarios públicos es un acuerdo que cerró el Partido Popular el pasado marzo con los sindicatos de funcionarios eliges que el Partido Socialista venga a las propuestas económicas y políticas del Partido Popular

Voz 0040 32:13 la medida en concreto no me parece mal pero insisto esa misma política económica está siendo absolutamente contradictoria si Sánchez nuestra hundirse lazo una subida de cuotas a los autónomos un incremento en general de las bases de cotización de la Seguridad Social

Voz 1018 32:25 el martes dieciocho de diciembre Isabel ventana Carlos Cala buenas tardes para este fin Carlos el juicio del proceso

Voz 0325 32:30 si la lista para las cuestiones previas las defensas de los acusados han acusaba la Fiscalía de maniobrar para que el caso terminará en el Supremo y no en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña algo que rechaza el fiscal del caso escuchamos al abogado Carlos López y el fiscal pide

Voz 18 32:41 cadena pone de manifiesto sana voluntad de enjuiciamiento ideológico del independentismo sea forzado la competencia que nadie queda a salvo que nadie se sientas algo el resultado implicó un atentado grave al interés general y eso rebasa la competencia de la comunidad autónoma

Voz 1018 32:57 el juez investigado el Tribunal Superior de Justicia

Voz 0824 33:00 Baleares va a investigar al juez del caso cursa que ordenó la incautación de los teléfonos móviles de varios periodistas los profesionales y sus medios se querellaron contra el juez por los supuestos delitos de prevaricación judicial contra el derecho al secreto profesión

Voz 1018 33:12 que se el suelo aumenta la SER la Fiscalía

Voz 0325 33:14 según ha pedido al juez del caso Lezo que marque el salario de Ignacio González en el Ayuntamiento de Madrid para cubrir sus posibles responsabilidades civiles en la causa el juez Manuel García Castellón ya ha preguntado al consistorio por la cuantía del suelo

Voz 0824 33:24 habrá recurso la familia Franco confirma que presentará un recurso cuando el Consejo de Ministros de la orden de exhumar al dictador del Valle de los Caídos además el abogado de la familia insiste en que si finalmente se produce la exhumación la única alternativa que contemplan es que los restos sean trasladados a la catedral de alma

Voz 1018 33:39 el obligatorio denunciar el anteproyecto de ley para la

Voz 0325 33:41 protección de la infancia será estudiado en el último Consejo de Ministros del año la próxima semana habrá responsables contra el acoso escolar en los centros educativos será obligatorio denunciar cuando haya indicios de delito contra menores María Luisa Carcedo ministra de San

Voz 28 33:52 la la obligación de comunicar delito una sospecha de delito y poner en marcha los mecanismos de protección también que se consideran a los funcionarios como autoridad pública para recoger esas situaciones de sospecha de violencia Mourinho despedido el Manchester United prescinde de

Voz 0824 34:09 el portugués después de dos años y medio en el puesto y tras un mal inicio de temporada la relación entre Mourinho y el club no pasaba por buenos momentos y la dirección del equipo inglés se ha limitado a agradecer su trabajo durante este tiempo ya desearle éxito para el

Voz 1018 34:20 Brexit sin acuerdo la primera ministra británica

Voz 0325 34:23 esa mañana con sus ministros en la reunión semanal la posibilidad de acelerar los preparativos para el caso de que finalmente reunido abandone la Unión Europea sin acuerdo quedan cien días para el Brexit y el acuerdo ni siquiera se ha votado en el Parlamento vasco

Voz 1018 34:34 Nico

Voz 2 34:35 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 34:39 José Antonio Escrivá tiene horrible señor líder del Partido Laborista británico siempre hay un resquicio legal para que el Parlamento desautorice a la primera ministra Theresa May sin precipitar la convocatoria de elecciones consideraba inconveniente mientras su acusación más dura en la sesión de los Comunes fue decirle a la líder tory que ha retrasado cínicamente el reloj para conducir a que haya de elegirse entre dos soluciones igual de inaceptables su acuerdo negociado en Bruselas o ningún acuerdo inflar el perro o el Brexit generan la obligación de seguir soplando sin cesar de modo indefinido veremos

Voz 1018 35:25 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina no ha valido la técnica Isabel Quintana hay Carlos Cala en la producción y también aquí a mi lado en María Manjavacas para contarnos una historia de la realidad social de Cataluña donde no todo es el proceso es la historia de los padres de dos niños que tienen una enfermedad degenerativa rara ese síndrome de que han escrito a Quim Torra directamente para que le suministre un medicamento que les puede mejorar su calidad de vida pero que es muy caro que sin embargo María se suministra en otras comunidades

Voz 1444 35:54 si se suministra en algunas comunidades ellos de hecho los padres tienen la autorización del médico para recibir el único medicamento que ahora mismo trata esta enfermedad degenerativa a tal Lauren es muy caro lo piden por uso compasivo pero la Conselleria de Salud se lo niega argumentando que la eficacia no está probada aunque treinta niños de otras comunidades lo están recibiendo la desesperación los padres de César Dani le envían al presidente de Cataluña un vídeo en el que le cuentan su historia su enfermedad y que empieza así

Voz 5 36:20 ha estimado otras querido quién Torra Tengo una pregunta que hacerle

Voz 29 36:24 qué haría si alguno de sus hijos tuviese una enfermera

Voz 1434 36:28 curable niño

Voz 30 36:30 los derechos de acierto medicamento que lo niños de Madrid

Voz 1018 36:33 Aragón a Valencia a docenas la madre de César un niño de once años al que se diagnosticó la enfermedad cuando tenía seis Azucena qué tal buenas tardes como esa César

Voz 31 36:45 bueno César ahora por el momento ha empeorado mucho desde que empezó su enfermedad poquito a poco deteriorándose más

Voz 1018 36:57 han tenido respuesta por parte del presidente de la Generalitat

Voz 31 37:00 no todavía no hemos tenido respuesta sobre del vídeo todavía

Voz 1018 37:05 a ustedes lo han denegado a diferencia del caso Qahtani lejano de alguna explicación las razones porque

Voz 31 37:10 bueno nos han negado primero la lucha de los empezamos desde el mes de mayo el el los el director del hospital San Juan de Dios lo denegó porque dijo que la eficacia del medicamento todavía no estaba no lo vieron no estaba todavía físicamente pero eso es mentira porque aquí aquí en una comunidad aquí hay XXXIII niños toman medicación y el lema dice que hay más beneficio que riesgo

Voz 1018 37:42 y si no se les suministra ese fármaco la calidad de vida de César se irá deteriorando de forma paulatina

Voz 31 37:49 así es va cada día a peor la medio de vida de estos niños son de veinte treinta años tomando la medicación pues de alarga unos siete años más iba más despacio su enfermedad su progresivo a ir más lento su primera

Voz 1018 38:06 pues Alcocer a muchísimas gracias por estar con nosotros con ese testimonio humano un beso para usted y también para cesar suerte buenas tablas gracias a que el tiempo la previsión Jordi Carbó las próximas

Voz 0978 38:17 horas seguirá lloviendo en Galicia pero cada vez menos lluvia más propios en Asturias algunos chubascos en Cantabria y el País Vasco lluvia más significativa en Castilla y León avanzando de oeste a este también en Extremadura cuando llegue la noche la lluvia alcanzará en la Comunidad de Madrid también la misma ciudad de Madrid pero ya

Voz 1258 38:34 muy debilitada

Voz 0978 38:35 y a lo largo de la tarde seguirá luciendo el sol en el Mediterráneo el sur de la península y Canarias con temperaturas sin grandes cambios a orillas del Mediterráneo máximas por encima de los quince de los veinte en Canarias

Voz 1018 40:07 ya el Marcos Ana Terradillos buenas tardes muy buenas tardes díganos ampliar más datos en torno a la noticia que conocíamos a las dos la detención por parte de agentes de la Guardia civil de una persona un hombre posiblemente vinculado con el asesinato con la muerte de la joven la aula lo vuelvo creo que ya algunos detalles más sobre el perfil de esta persona detenida no

Voz 1434 40:28 si el arrestado tiene antecedentes penales y ha estado en la cárcel asesinar a una señora de noventa y cinco años y por intentar violar a otra mujer durante un permiso penitenciario era y es el principal sospechoso de esta investigación varios testigos en dependencias policiales han declarado durante estos días que solía quedarse mirando Laura y que incluso ella había manifestado su inquietud

Voz 0125 40:47 yo a gente cercana se ha registrado su casa

Voz 1434 40:49 allí en ese momento el está interrogando le están interrogando a agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es el principal sospechoso pero ojo ahora hay que buscar pruebas determinantes para incriminar Le de forma directa la Guardia Civil confía en que la autopsia de Laura rebelde restos de ADN de esta arrestado por eso ahora mismo lo más inmediato sin duda alguna conocer los resultados de esa autopsia

Voz 1018 41:09 esos resultados se conocerán posiblemente en el transcurso de las próximas horas se incorporarán a las diligencias judiciales que están ahora mismo abiertas quedan por tanto algunos datos importantes por aportar para tener digamos pruebas suficientes que permitan clarificar de una manera definitiva clara la autoría de este episodio

Voz 1434 41:23 la el pacto tanta alarma a causa de nuestro país para eso la UCO tiene setenta y dos horas setenta horas horas que se podrían digamos alargar como sabes si el juez considera que es necesario para seguir avanzando en esta investigación importantísimo por tanto los datos de esa autopsia importante también localizar el móvil de Laura para reconstruir sus últimas horas sabes que la última señal que recoge su teléfonos del pasado miércoles las ocho de la tarde nueve kilómetros de su casa en la dirección contraria en la que se ha encontrado su cadáver se trabaja también con la hipótesis lo contábamos esta mañana aquí en la SER de que el cuerpo ya ha sido trasladado un sitio a otro se baraja la hipótesis de hecho de que la agresión sexual porque todo parece indicar que ha habido una agresión sexual no pudo ser en ese en ese sitio donde se encontró el cadáver con lo cual ahora mismo es otra de las claves de esta investigación pro de momento resultados de autopsia también localización del móvil de Laura para intentar hacer un relato de esas últimas horas de la proceso

Voz 1018 42:15 ahora zamorana pues museo gracias Ana asunto abierto sobre el que volveremos con detalle más que a los puedas aportar en el transcurso de esta edición de la dota luego entre los vecinos de El Campillo sigue el impacto por la muerte violenta de esta esta joven es un pueblo muy tranquilo que nunca había sido noticia que lamentablemente está hoy en el punto de mira pues yo creo que de todo el país Carmen Martínez vuelva buenas tardes

Voz 34 42:34 hola qué tal buenas tardes encuentros pues tanto en El Campillo como enerva donde Laura llevaba pocos días dando clase se han decretado tres días de luto oficial la desolación es total en ambos municipios de la cuenca minera no ha habido clases en su instituto aunque sí un acto en su memoria banderas a media asta crespones negros en el municipio en El Campillo el impacto es más evidente IMAS después de la detención de ese vecino como sospechoso sean suspendido todos los festejos navideños y mientras los minutos ese silencio las concentraciones han sacudido el quehacer diario de muchos ciudadanos que han querido expresar su repulsa por la muerte de la profesora zamorano Podemos

Voz 35 43:11 Ali de casa sino vamos con ese miedo de que no van a matar y tengo además de rabia de Slavia porque vamos a Sadam joven empezando a Billy Ray Ike ahora mismo Ayalon iba Huerva a trabajar

Voz 0824 43:29 la verdad que para mi ha sido un día triste la familia de Laura según ha trasladado la subdelegada del Gobierno en Huelva

Voz 34 43:34 está desolada pero entera impiden timidez respeto en estos momentos tan duros

Voz 1018 43:39 gracias eh Carmen Márquez a mediodía también minuto de silencio en Zamora donde era natural Rajoy muerte donde sigue viviendo su familia que Perera

Voz 1779 43:47 ha sido un sonoro silencio de luz como respuesta multitudinaria de una ciudadanía en Zamora este mediodía en la Convención Unitaria por cierto de todas las administraciones públicas zamoranas por la muerte de la joven profesora Laura y entre los asistentes unánime repulsa lo ocurrido petición de endurecimiento de las penas y clamor contra el desamparo que siente las mujeres ellas sobre todos los jóvenes reclaman un cambio social

Voz 4 44:11 nosotros tenemos quince años y no podemos salir a la calle con miedo de que nos pase algo malo sabes que bueno esto está Mora pero es que pasa en Zamora o en cualquier sitio del mundo entonces tenemos que cambiar esta sociedad

Voz 1018 44:27 son llevado a cabo otras concentraciones

Voz 1779 44:29 también en la provincia de Zamora y el Ayuntamiento de Villabuena del puente localidad origen de la familia de la malograda profesora zamorana se ha celebrado un pleno que esta mañana ha decretado tres días de luto oficial

