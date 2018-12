Hora 14 (19/12/2018)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:11 inglés que a mí me SER Hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 00:23 muy buenas tardes tenemos noticia de última hora fuentes oficiales del Gobierno catalán confirman a la SER que mañana por la tarde habrá reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra pero no será la única ni siquiera la oficial porque se ha programado otra que compartirán con varios consejeros y ministros Pablo Tallón

Voz 1449 00:38 según explican desde Palau el formato de la reunión la hora y el lugar ya están cerrados va a ser mañana a las seis de la tarde en el Palau de Pedralbes y además de Sánchez y Torra van a participar en este encuentro en la misma sala

Voz 1434 00:48 los dos vicepresidentes las falleras harta dice

Voz 1449 00:51 Capella dos ministros por tanto reunión a ocho desde el guber afirman que los dos presidentes se van a ver en privado un par de minutos antes o después de este encuentro aunque no lo consideran una reunión como tal sino un saludo protocolario entre Sánchez y Torra

Voz 1018 01:04 gracias Pablo a las dos y media hablaremos datos en torno a esta noticia de última hora que a media mañana en los pasillos del Congreso venía a avanzar de alguna forma la vicepresidenta Carmen Cabo al dar ya prácticamente por seguro ese tipo de escenarios en la víspera del Consejo de Ministros del vial

Voz 3 01:17 les no habrá una reunión del Gobierno habrá una reunión de los presidentes y quizá tengamos alguna reunión y desde luego yo lo haría con el señor Aragonés y algún pero no se trata de una reunión bilateral de gobierno

Voz 4 01:31 hora catorce

Voz 1018 01:35 apenas veinticuatro horas después de su detención Bernardo Montoya ha reconocido a la Guardia Civil que es el autor material de la muerte de Laura lo vuelvo los interrogados varios en la Comandancia de Huelva ha permitido esclarecer prácticamente las circunstancias de este episodio ha causado una singular alarma social todo indica que actuó solo sin apoyo sin cobertura de otras personas Ana Terradillos buenas tardes

Voz 0125 01:54 buenas tardes y lo ha hecho solo no tiene cómplices al menos esto es lo ha confesado ante la Guardia Civil y es eso lo que está edificando ahora mismo Law con los diferentes escenarios del crimen

Voz 5 02:02 él entre ellos minera donde apareció

Voz 0125 02:05 a haber de Laura a Nouvel por el caso está esclarecido Nos dice la UCO ya a pesar de que todas las hipótesis siguen ahora mismo abiertas os Antonio los investigadores inclinan por descartar que haya sido que la haya tenido retenida parece que la golpeó la intentó violar y luego la dejó moribunda

Voz 1018 02:21 están a Montoya acompaña a los agentes especializados de la Guardia Civil en un nuevo registro en su domicilio de El Campillo este crimen reabre además el debate social crítico sobre la eficacia de la legislación para disuadir a este tipo de delincuentes Pablo Casado ha aprovechado el pleno del Congreso para insistir en el mantenimiento de la condena perpetua revisable respondido en la misma tribuna por Pedro Sánchez a la portavoz de Podemos John de narra

Voz 6 02:42 a hacer un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que no derogue en la prisión permanente revisable es la mejor fórmula para evitar esta reincidencia para hacer que los asesinos y violadores estén donde tienen que estar que es en la cárcel la prisión pero no

Voz 1722 02:56 entre revisable está en vigor

Voz 6 02:58 no ha evitado desgraciadamente este cruel asesinato

Voz 1722 03:00 posición del Gobierno no va a ser derogar la prisión permanente revisable hasta en tanto en cuanto no sepamos cuál es la posición del Tribunal Constitucional

Voz 0419 03:08 lo que ha hecho hoy el señor casado con el asesinato de Laura mismo es absolutamente infame Gemma no sé por qué no necesita ni pistoleros ni prisión permanente revisable lo que necesitamos son políticas públicas que nos protejan antes de que nos maten

Voz 1018 03:23 hablaremos a partir de media también en directo con la fiscal especial contra la violencia de género en declaraciones a esta redacción Miguel Lorente que fue delegado del Gobierno contra este tipo de delincuencia defiende la efectividad de la difusión de las identidades de personas condenadas y que son potencialmente peligrosas

Voz 7 03:38 tenemos que trabajar ya con los factores es de carácter social no entre ellos tenemos que dar a conocer cuando exista unos factores de riesgo que no hemos sido capaces de modificar a través de la metidas previas pues que existe ese riesgo para que las personas se protejan

Voz 1018 03:53 no en Bruselas la Comisión confirma que no sancionará a Italia por exceso de déficit tras las rectificaciones del Gobierno de Roma los responsables de la Unión acompañados por el negociador las Michel Barnier trabajan ya en una serie de medidas concretas por si al final se producen press a las bravas Griselda Pastor

Voz 0419 04:10 exactamente Bruselas quiere evitar el colapso y por tanto propone normas mínimas que permiten al transporte y al comercio y a la economía continuar funcionando aunque con límites y sirva como ejemplo los aviones que podrán realizar vuelos entre Londres y una capital europea de una capital europea hacia Londres pero que no podrán usar Europa como escala hacia ningún otro destino

Voz 1876 04:30 además los médicos anuncia movilizaciones y no descartan incluso la huelga si no se toman medidas para frenar la precariedad laboral la falta de profesionales son las listas de espera aseguran que su situación es

Voz 1434 04:41 límite barreras llega a un acuerdo con los sindicatos para crear

Voz 0824 04:44 doce mil puestos fijos y subir los salarios por encima del nueve por ciento el pacto acaba con las movilizaciones previstas para estas Navidades

Voz 1876 04:50 el consigue mantener su cuota de pesca en torno a la merluza ya acaba así con cuatro años de recortes todo el sector celebra el acuerdo salvo los pescadores vascos que han visto recortada la cuota de ver

Voz 0824 05:00 del Facebook niega en un comunicado que haya compartido datos personales de sus usuarios sin su permiso con gigantes como Microsoft Amazon o Netflix a los que según publica hoy el New York Times dejó incluso leer mensajes personales bolsas en ver dentro de Europa y el selectivo español a la cabeza de las ganancias al sumar casi un uno por ciento el Ibex se mueve en el entorno de los ocho mil ocho

Voz 1018 05:18 cientas propia el Real Madrid busca en Abu Dhabi la final del

Voz 0824 05:21 Leal de clubes a las cinco y media de la tarde se enfrenta al Kadima japonés

Voz 1018 05:25 dos y cinco

Voz 0877 05:30 hora Kato

Voz 4 05:31 dice Madrid Cristina Machado buenas tardes

Voz 1434 05:33 es dice Cáritas que estamos ante una hemorragia social imparable la falta de vivienda social en Madrid ha provocado máximos históricos en la ocupación de sus residencias dicen también que el sesenta y tres por ciento de los receptores de la renta mínima está en riesgo de perder sus casas aunque es un peligro del que no se

Voz 5 05:50 libra nadie pues primero decir que mi caso es uno más Sadie de entre muchísimos que le puede pasar a cualquiera que esto no es un problema de de ostra a todo el mundo le puedo ir en un momento mal en la vida y acabar en la calle EMI Marie de ello somos padre de cuatro niñas digamos dos dieciocho años siempre hemos trabajado yo me dedica a la hostelería ISI cada al conductor

Voz 1434 06:14 Cáritas pide a todas las administraciones locales regionales y estatales que se impliquen busquen una solución a la escasez de vivienda social el PSOE de la capital quiere que la comunidad elimine la prohibición de que los portadores del VIH puedan ser taxistas es una discriminación en toda regla según su portavoz en el Ayuntamiento Purificación Causapié

Voz 1752 06:33 esa discriminación procede de un prejuicio que tenemos que que acabar porque lo lo que hace es estigmatizar a las personas les impide accede algunos puestos de trabajo en este caso a la posibilidad de tener una licencia para el Thaçi

Voz 1434 06:48 si los vecinos de la capital amenazan con movilizaciones y la comunidad termina imponiendo que los vertidos de la Mancomunidad del Este vayan temporalmente a Valdemingómez el ayuntamiento y los vecinos se niegan Quique Villalobos es el presidente de la Federación Regional de vecinos de Madrid

Voz 0470 07:04 tenga por seguro el consejero que no nos vamos a aguantar Iker Si el vecindario se tiene que poner en pie de guerra lo vas a por qué no vamos a admitir que políticos que en el pasado no han hecho nada por nuestros problemas vengan ahora a decirnos que tenemos que seguir aguantando que nuestra en los problemas de Astroc

Voz 1434 07:20 más noticias en titulares con Sonia Palomino Saras refuerzo policial en las zonas comerciales de Madrid para evitar robos y fraudes durante la Navidad desde el pasado viernes y hasta el ocho de enero habrá agentes de uniforme y de paisano también se distribuirán guías y Tip trípticos con consejos de seguridad para los comerciantes

Voz 1510 07:34 los préstamos bancarios para la compra de una vivienda aumentaron un catorce por ciento en la Comunidad el pasado mes de octubre respecto al mismo mes del año anterior según el Instituto Nacional de Estadística Madrid es la segunda región con mayor número de hipotecas después de Andalucía

Voz 1434 07:46 Adif ha licitado por algo más de dos millones de euros el suministro de un carril para acometer las obras de renovación del túnel de Recoletos pone las estaciones de Atocha Chamartín que sufre problemas de forma habitual la renovación completa del túnel está presupuestado en treinta millones de euros

Voz 1510 07:58 necesitan donaciones urgentes del Grupo Cero Positivo las reservas están en la horda roja también urge sangre de los grupos A positivo even negativos en esta novecientos cincuenta donaciones diarias para garantizar las transfusiones de los tres mil pacientes que las la instarán durante estas navidades

Voz 1434 08:11 en deportes el Real Madrid buscará esta tarde su tercer Mundial de Clubes consecutivo se enfrenta a partir de las cinco y media al casi Mahler Se en baloncesto también juega el Real Madrid desde las nueve recibe al Panathinaikos en la jornada trece de la Euroliga vamos con la información del tráfico Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez buenas tardes buenas tardes hasta ahora estamos pendientes de dos accedió

Voz 8 08:30 es que se han producido en la red de carreteras de la Comunidad el primero de ellos el dos en Torrejón de Ardoz genera retenciones de entrada a la capital madrileña el segundo en la ronda de circunvalación M cuarenta en la zona de Mercamadrid en dirección a cuatro tengan

Voz 1434 08:46 cuidado si para transitar por alguna de estas vías además

Voz 8 08:48 encontramos también densidad circulatoria de entrada a la capital por la A uno hasta el nudo de Manoteras en las seis en la zona de El Plantío en la ronda de circunvalación M cuarenta También hay retenciones en Villaverde sentido a la autovía de Andalucía en el resto de la red de carreteras de la Comunidad de momento hasta ahora se circula

Voz 1434 09:07 prórrogas en hemos nueve grados ahora mismo en el centro de Madrid vamos con la previsión del tiempo Jordi Carbó nubosidad abundante durante toda la tarde en algunos momentos más rota y con ratos de sol pero a medida que se acerque la noche estas nubes bajas se volverán a compactar incluso se pueden formar algunas nieblas mucha precaución de madrugada en la carretera con esta visibilidad que se va a reducir mucho ambiente frío durante toda la tarde las máximas más altas apenas alcanzarán los diez grados por ejemplo en el centro de Madrid este tiempo se va a repetir de manera muy parecida en las próximas jornadas incluso con temperaturas más altas a lo largo del fin de semana hora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina Noema Valido ahí en la producción Sonia Palomino

Voz 9 09:50 el mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente baila al ritmo de de christmas musical en el bosque animado del uno de diciembre al siete de enero online desde veinticinco con noventa en Parque Warner punto com

Voz 10 10:04 en dos mil setecientas cincuenta horas de sol cada año y dan mucho juego la Comunidad de matriz impulsa las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en el sector residencial con ayudas de hasta quince mil euros

Voz 4 10:15 saca partido al sol ahorra y mejora el medio ambiente informativo cero doce en la web Comunidad punto madrid foto-voltaica mal

Voz 0877 10:25 Kazim Madrid Hora catorce y Madrid Chris

Voz 1434 10:29 Dida Machado Cáritas Madrid ha hecho un llamamiento a todas las administraciones para que hagan lo que sea necesario para habilitar más vivienda social Cáritas ha dado la voz de alarma ante una ocupación sus residencias que está en máximos históricos calculan que cada día hay previstos entre cuatro y cinco alzamientos la mayoría ahora son impagos por alquiler un desahucio invisible lo llaman aseguran también que han tenido que abrir sus puertas a familias enteras que llegan empapadas y muertas de frío traspasar días a la intemperie una situación que advierten está generando

Voz 1933 10:59 luchas entre pobres y que es el alimento

Voz 1434 11:01 a la xenofobia Teresa Rubio quieren que el derecho

Voz 1933 11:04 para la vivienda tenga un desarrollo normativo como el que ha tenido el derecho a la educación ahora están siendo las instancias internacionales como el Tribunal Europeo o las que están emitiendo resoluciones a falta de una legislación efectiva en nuestro país ya avisan Se está generando un caldo de cultivo que puede desembocar en un brote de racismo José Luis Segovia

Voz 11 11:21 que pueda llegar a producirse un conflicto de pobres contra pobres de pobres autóctonos que no tienen garantizado el acceso a la vivienda de pobres autóctonos que son desahuciados de las viviendas que están cuando en ese momento ir de pobres que vienen de otros contextos en una necesidad de supervivencia y sería lamenta Billy Ximo ese conflicto de pobres

Voz 0877 11:43 contra aseguran que la situación es muy crítico

Voz 1933 11:45 la y por eso se dirigen a todas las administraciones tienen que incentivar los alquileres sociales y generar vivienda de protección oficial Rosalía Portela

Voz 1513 11:52 estamos en un nivel de ocupación del máximo histórico que eso es algo también que ha generado alarma al ver que no damos abasto a todas las necesidades que como entidad no tendemos la responsabilidad política pero sí moral pero queremos ayudar más pero no podemos porque en la medida que acogemos familias y las administraciones no nos facilitan la salida es imposible

Voz 1933 12:15 según Cáritas el sesenta por ciento de las familias que están recibiendo la renta mínima de inserción son familias Cristina susceptibles de perder la vivienda en alquiler

Voz 1434 12:23 ah y familias en muchos casos que no hace mucho tiempo vivían en situaciones normales es el caso de Maricarmen a escuchábamos al principio en la portada de este Hora catorce Madrid una mujer casada y con cuatro hijas tú

Voz 0824 12:35 no iba más o menos bien hasta que su marido se quedaron

Voz 1933 12:37 paro como llevaban trabajando toda la vida tuvieron derecho a cobrar los dos años de prestación durante ese tiempo siguieron pagando el alquiler de seiscientos cuarenta euros al mes pero se acabó y no encontraron trabajo con el subsidio cuatrocientos veinte euros cada uno al mes ya no era suficiente para mantener a sus cuatro niñas pagar el alquiler

Voz 5 12:55 no hablamos con la dueña del piso Le dijimos que estamos en esta situación nos permitió que le decíamos abonando trescientos euros al mes hasta que no esa situación fuera a cambiar nuestra que cambiara lo que pasa es que luego sus hijos entero ir dijo que no había ningún trato que así no podemos pagarle que lo sentía mucho pero que iba a hacer un desahucio saqueos y Bachar

Voz 1933 13:16 los hecho no recibieron ayuda de ninguna administración estuvieron dos semanas en un albergue del Samur Social y después los seis en una habitación en casa de la hermana de Maricarmen hasta que Cáritas les llamó porque tenía plazas para toda la familia en el centro Sínodo

Voz 5 13:29 nadie se debería quedar en la calle San es muy duro que arte y además suponemos que es perder todo lo que tú has trabajado toda tu vida Espert quedarte sin nada será salir un día de tu casa dejar Aíto muebles tú los juguetes de tus hijos tu ropa todo todo

Voz 1933 13:47 pero también este centro es temporal por eso Cáritas pide la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos la construcción urgente de veinte mil viviendas sociales y una iniciativa legislativa que prohíba los desahucios dentro

Voz 1434 13:58 los datos que ha dado esta mañana a Cáritas Madrid está también el de que el sesenta y tres por ciento de los receptores de la renta mínima de inserción está en riesgo de perder sus viviendas y Cruz Roja ha movilizado para esta próxima noche más de trescientos voluntarios en veintidós municipios de la región para visibilizar la realidad de las personas sin hogar que se pueda a ver de primera mano su situación y sus necesidades también intentan con ello concienciar a las administraciones de la necesidad en este caso de generar nuevas políticas de Intel

Voz 1933 14:26 prevención Sonia Paloma toda la información que los voluntarios recojan esta noche se trasladará primero a dos universidades la de Comillas y la Universidad Complutense de Madrid que se encargarán de su estudio Davy de Miguel es portavoz de Cruz Roja

Voz 12 14:37 eh conocer esa realidad a través de disponer de un instrumento que colabora dando desea Comillas sea Complutense conoce esa realidad después posteriormente pueden al AVE en proyectos recursos en políticas públicas Asetra esta información se da facilitaremos a la Comunidad de Madrid para que ese informe final nueve a una bandera

Voz 1933 14:58 después todos los datos se remitiría a la Comunidad de Madrid y que a partir de ahí sea el Gobierno regional el que genere nuevas políticas de intervención y recursos que permitan revertir la situación de sino guarismo que en los últimos años dicen desde Cruz Roja ha variado con nuevos perfiles en los que destaca una mayor presencia de mujeres afectadas en lo que va de año Cruz Roja ha atendido más de mil doscientas personas sin hogar en la Comunidad de Madrid

Voz 1434 15:21 el Partido Socialista de Madrid insta a la comunidad a que elimine la prohibición de que los portador desde el VIH puedan ser taxistas a lo va a plantear mañana en una propuesta que va a presentar en el Pleno mensual del Ayuntamiento de la capital tanto el PSOE como cesada la Coordinadora Estatal de VIH dicen que se trata de una discriminación qué parte de la ignorancia porque según dicen el sida no debería ser una enfermedad infecto contagiosa sino infecto transmisible puesto que el contagio se produce sólo con practicas muy concretas Sara selva

Voz 1510 15:52 según las condiciones que exige la ley para ser taxista estará de no tener una enfermedad infecto contagiosa y el VIH entra dentro de esa categoría el decreto impide a los portadores del virus acceder a ese puesto de trabajo Purificación Causapié portavoz socialista

Voz 1752 16:04 queremos que que se modifique ese tipo de discriminaciones que todavía permanecen en nuestras ordenanzas en nuestros decretos para garantizar los derechos de ciudadanía a todas las personas incluidas a las que tiene VIH SIDA

Voz 1510 16:20 Ence sida creen que no tiene sentido que el sida este dentro de las infecto contagiosas porque el contagio no se produce a través del aire el agua o la saliva sino que es mucho más difícil Toni Poveda su director

Voz 1018 16:29 Madrid es una ciudad acogedora irrespetuosa con la

Voz 14 16:32 el sida eliminar discriminaciones de este tipo no sólo va a permitir que las madrileñas y madrileños con VIH que lo deseen puedan ser taxistas también va a ayudar a combatir el absurdo estigma asociado a esta enfermedad

Voz 1510 16:46 celebran que el PSOE lleve esta iniciativa al pleno y está seguro de que todos los grupos la apoyaran hace ya seis años iniciaron ellos mismos una recogida de firmas exigiendo esto que el Grupo Municipal Socialista pide ahora dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 0877 17:00 hora catorce Madrid

Voz 15 17:04 si amas lo que ves a Maras venida ponemos al servicio de festejos Ammari lo último en tecnología se máxima precisión en el mínimo tiempo para miopías y perímetro Pías astigmatismo y propiciado con total seguridad y fiabilidad informa T en el novecientos novecientos cinco dos cuatro irreal visión punto es real visión Clínica Integral de Oftalmología

Voz 16 17:28 de este año no pasa se acabó engordar mañana lo que puedo perder hoy me voy a La Ventana Natural con la mejor asesoría en control de peso con el sistema dieta son por algo son los centros de número uno en España a ver La Ventana Natural punto com y con la garantía de laboratorios que buena pinta de hoy no pasa ni voy a La Ventana Natural

Voz 9 17:50 el soy conductor con el día tonto que cambio la radio que quitó el aire que hable del GPS Ike no ve tu coche para con el paso de peatones ahora tu seguro de coche con Cáritas auto desde ciento ochenta euros informa Take calcula tu precio incógnitas auto punto com o en el novecientos ochenta y uno ochenta y uno cero dos colitas auto del mediador EOI

Voz 17 18:12 Juan

Voz 1434 18:14 que el mundo dos tipos de personas las que dice

Voz 18 18:21 es que si eres de las que hacen al hacia de Cruz Roja entre en dice su haces punto RG Koyama el novecientos cien cero catorce

Voz 19 18:31 estas navidades descubre el espectáculo del que todos hablan médico el musical basado en el bestseller de Noah Gordon un viaje emocionante en busca de un sueño desde Inglaterra hasta Persia regala una experiencia inolvidable en el teatro Nuevo Apolo de Madrid entradas a la venta en el médico musical punto com

Voz 0877 18:52 larguísima pasé con Alejandra tu hermana

Voz 20 18:56 el nuevo Volvo X de cuarenta ahora puedes dejar de tu coche a quien quieras a través del móvil con Volvo Co están de enhorabuena a todos esos con los que estás dispuesta a compartirlo todo vuelvo existe cuarenta por fin un coche al que puede suscribir T

Voz 1217 19:11 viene a conocerlo auto Elia calle Arturo Soria

Voz 21 19:13 de noventa y nueve de Madrid auto Elia punto es

Voz 22 19:17 tierno malicioso

Voz 4 19:27 te atreves a probarlo déjate seducir por la verdura de moda

Voz 22 19:32 vine la excelencia de brócoli

Voz 23 19:36 NHC nos preocupamos partí queremos que el mirarte al espejo sonrisas tenemos la solución que necesita para tus problemas capilares vena verlos con nosotros volverás a ser la de antes N H F centro capilar desde mil novecientos ochenta y nueve Mejora tu imagen que autoestima pide ahora tu cita gratuita en el noventa y uno cinco setenta y cuatro noventa y tres setenta y nueve Koenig HC punto es

Voz 0877 19:58 hora catorce y Madrid

Voz 1434 20:00 Cristina Machado el presidente de la Federación Regional de vecinos de Madrid amenaza con movilizaciones si finalmente la Comunidad impone que los vertidos de la Mancomunidad del Este vayan de forma temporal al vertedero de Valdemingómez el representante de los vecinos madrileños ha comparecido esta mañana junto a la delegada Inés Sabanés que ha vuelto a rechazar esa posibilidad ha dicho literalmente que es una idea disparatada como ya dijo ayer incompatible con una gestión sostenible de los residuos Virginia Sarmiento

Voz 1234 20:28 el bienvenida Si bienvenidos a Vallecas la capital del mundo de la solidaridad

Voz 1510 20:34 así comenzaba Paco Pérez concejal del Distrito Este rueda de prensa en la que recordaba que Vallecas ya tiene otras cargas importante

Voz 1234 20:40 vertederos estará en la incineradora están las plantas de tratamiento de residuos del Parque Tecnológico de Valdemingómez

Voz 1510 20:46 la delegada de Medio Ambiente Inés Sabanés insistía en que el Ayuntamiento tiene su propia estrategia de prevención y tratamiento de residuos se ha iniciado una importante inversión para separar la recogida de basuras y reducir al cincuenta por ciento la cantidad que se lleva la incineradora por eso han escrito a la Comunidad para que busca alternativa en noche por tierra todo ese trabajo

Voz 0795 21:03 la disparatada idea del consejero que para esconder su ineficacia y su falta de compromiso con el tratamiento de los residuos de la Comunidad de Madrid quiere hacer algo tan torpe meditan desajustado como intentar responsabilizar al Ayuntamiento de Madrid

Voz 1510 21:20 los vecinos hartos de soportar los olores del vertedero para lo que hay ya un plan alternativo en marcha amenazan con movilizarse Quique Villalobos presidente de la Federación de Asociaciones vecina

Voz 0470 21:29 así el vecindario se tiene que poner en pie de guerra lo va a hacer porque no vamos a admitir que políticos que en el pasado no han hecho nada por nuestros problemas vengan ahora a decirnos que tenemos que seguir aguantando que nuestra en los problemas de país

Voz 1510 21:42 existen en que Valdemingómez no está preparado para acoger doscientas treinta mil toneladas más que supondría un incremento del veinticinco

Voz 1434 21:47 esto no es habitual que vayan de la mano pero esta vez sí ciudadanos apoya al Ayuntamiento su rechazo a aceptar las basuras de la mancomunidad el esté Begoña Villacís la portavoz de esta formación en el Ayuntamiento

Voz 24 21:58 que cada municipio Sada responsable de os de sus residuos esto quiere decir que Valdemingómez no tiene porqué absorber los residuos tener ningún otro municipio en este caso de Alcalá Valdemingómez tiene que asumir los residuos de Madrid en todo caso si podemos compartir con Alcalá pues enojado es información lo que ellos necesiten pero por principio sí pero tiene que ser responsable de sus propios residuos y eso es lo que vamos a exigir al Ayuntamiento de Madrid

Voz 1434 22:25 en el ayuntamiento y los vecinos piden a la Comunidad que no usé este asunto como arma electoral el presidente Ángel Garrido dice por su parte que se trata de una cuestión de insolidaridad por parte del Gobierno de Manuela Carmena

Voz 0177 22:37 otras decisiones son soberanas de los ayuntamientos y yo confío confío en los que es mucho pedir que el Ayuntamiento de Madrid sea solidario con el resto ayuntamientos de de la comunidad muchos de ellos gobernados también por por la izquierda por lo tanto espero que la señora Sabanés una vez tenga sensibilidad a los problemas de los demás no

Voz 1434 22:54 Ángel Garrido que sigue sin saber si será candidato a pocos días ya de que comience un nuevo año electoral el PSOE ha anunciado por su parte que apoyará a ciudadanos y es la fuerza más votada así lo ha asegurado en la SER el secretario general de los socialistas en Madrid José Manuel Franco en La Ventana de Madrid Franco dijo que apoyarán a ciudadanos si ganan las elecciones para evitar que Vox entre en el Gobierno regional el portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado prefirió no comprometerse a nada

Voz 1018 23:22 Franco peores fueron la primera fuerza política y la gobernabilidad de Madrid dependiente del apoyo el Partido Socialista yo creo que su seríamos sé que esto va a generar una polémica lo suficientemente responsables como para facilitar un gobierno sino también también pediría la misma responsabilidad por parte de ustedes si somos cómo va a ser la primera fuerza política el Partido Socialista Obrero Español Madrid no vamos a hacer cábalas

Voz 0877 23:45 ya dijimos lo que pensábamos en dos mil quince y fuimos coherentes y en dos mil diecinueve El objetivo es ganar hoy

Voz 1434 23:53 la Policía Nacional ha puesto en marcha un dispositivo especial para evitar engaños en las compras navideñas una campaña para tratar de garantizar un comercio seguro libre de estafas y libre también de robos Alfonso Ojea

Voz 0089 24:04 es la operación Comercio Seguro que vuelve a incidir en mantener una vigilancia permanente sobre nuestras bolsas y pertenencias cuando estamos de compras navideñas la Policía vuelve a decirlo hay que controlar nuestro entorno cercano y sospechar de esas personas que no conocemos de nada y que se ofrecen por ejemplo a ayudarnos a llevar lo que acabamos de adquirir portavoz de la Jefatura Superior

Voz 1449 24:24 Nuestra primera recomendación es no aceptar ayuda de desconocidos ya que en algunas ocasiones tras esta voluntad de ayudar es esconde un delincuente que está preparado pues para actuar al descuido pero no llevarlo siempre la misma cartera o bolso insiste va a sacar dinero en un cajero pues comprobar que nadie esté observando que nadie no esté siguiendo

Voz 0089 24:40 junto a descuideros y carteristas llegan siempre los trileros muy activos en el centro de la capital buscando turistas Hinault turistas que van a ser desplegados

Voz 1449 24:49 muchas veces los trileros pues son timadores que son especialistas y es frecuente verlos en plazas y calles donde hay muchos turistas simplemente con tres naipes vasos au con cáscaras de nuez

Voz 0877 25:00 animan a los viandantes a descubrir dónde se encuentra

Voz 1449 25:02 harta donde se oculta una bola irse en estos casos donde se pida ciudadano que no participe de estos supuestos Juegos

Voz 0089 25:08 se nota ya un incremento sustancial de los agentes uniformados y mucho más aunque no los veamos de agentes de paisano en todas las áreas

Voz 1434 25:16 comerciales aquí en la Ser hemos realizado esta era una edición especial de Hoy por Hoy Madrid por el centenario del metro que se va a cumplir el próximo año en dos mil diecinueve un programa desde el aeropuerto de Barajas donde ya se pueden ver algunas exposiciones sobre el suburbano Elena Jiménez

Voz 0136 25:33 en mil novecientos diecinueve costó convencer a los inversores para que pusieran dinero en la construcción del metro

Voz 25 25:38 están las anécdotas que no había mucha fe en un medio de transporte por debajo el suelo porque había quien decía que los madrileños preferían ir por las calles piropear a las muy distintas

Voz 0136 25:47 se necesita mano ocho millones de pesetas de la época y el impulso llegó de la realeza como unos está contando Sonia Aparicio directora de comunicación de mí

Voz 25 25:55 entonces muchos inversores que dijeron sí el Rey pone aquí eso eh animó a otros inversores gracias a su proyecto de ahí que se llamará la compañía principio acompañar metropolitana Alfonso XIII

Voz 0136 26:05 con la llegada de la República ese borraron las huellas reales lo explica Francisco García gestor de mantenimiento

Voz 26 26:11 pues se retiraron todos los símbolos monárquicos retiraban los seas pudo retirar cualquier indicio que sonara la monarquía pasó a denominarse Compañía Metropolitano de matriz en el en la exposición que tenemos ahora mismo en Chamartín Telémaco

Voz 0136 26:24 celebra el centenario de metro y exposiciones de fotografías en la que fuera primera línea Sol Cuatro Caminos también en el aeropuerto y la estación de Chamartín se pueden ver las antiguas máquinas y vagones en los próximos meses es y será el lugar en el que se establezca el Museo del metro también cumple cien años La

Voz 1434 26:48 hemeroteca municipal de Madrid la más antigua completa de España y lo celebra con una exposición sobre su historia que ella se ha inaugurado en el Centro Cultural Conde Duque Marta García

Voz 1513 26:59 más de treinta y un mil títulos y doscientos mil volúmenes conservados en veinticuatro kilómetros de estanterías en las que se ordena prensa de los siglos XVI y XVII mapas desplegables revistas ilustradas publicaciones de los dos bandos de la Guerra Civil almanaques o cartas y una selección de estos fondos se puede de ver en la muestra cuatro siglos de noticias en cien años entre ellos un incunable pues el incurable recoge una de las noticias

Voz 0877 27:25 más interesaron en la Europa del siglo XV

Voz 1513 27:28 que fue la unificación religiosa del continente es un panegírico que lo que narra es la conquista emprendida por los Reyes Católicos para recuperar Granada

Voz 1434 27:39 Inmaculada Zaragoza directora de la hemeroteca municipio

Voz 1513 27:41 al considerada la más antigua el completa de España y que fue fundada por periodistas con la vocación de poner al servicio de la sociedad lo que sólo podía leerse en casinos ya tenemos

Voz 27 27:51 no

Voz 0136 28:05 dos de la tarde y veintiocho minutos

Voz 28 28:12 como próxima estación Goya correspondencia con la cara

Voz 29 28:18 Adela vuelo el mercado de Navidad de juguetes también puede seguir en esta línea para llegar a la cabalgata

Voz 4 28:26 están avivan el secreto para llegar a todas partes es el Metro Metro de Madrid

Voz 0877 28:30 comunidad de Madrid esperan sus marcas favoritas para hacer estas Navidades inolvidables Flickr corteinglés outlet el grupo Inditex New blanco Fifty Factory Outlet con ver muchas más no te puede faltar ningún regalo San Bill out salida treinta de la M cuarenta para mayor información tres uves dobles punto San Bill outlet punto

Voz 4 28:53 hora catorce

Voz 0824 28:56 puso de Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes el Real Madrid busca desde hoy su tercer Mundial de Clubes consecutivo desde las cinco y media de la tarde Real Madrid Casillas Solari podrá contar para el partido de hoy con toda la plantilla excepto Mariano que todavía no tiene el alta médica ayer habló el técnico Solari sobre la importancia de este título

Voz 1663 29:13 la máxima importancia para clasificarse aquí hay que hacer un camino muy arduo para llegar aquí el Real Madrid ha tenido que ganar una vez más la Champions si este grupo de jugadores lo ha conseguido nuevamente una gesta extraordinaria íbamos a intentar revalidar el título

Voz 1510 29:26 si superan los japoneses su rival en la final del sábado

Voz 0824 29:28 sería el Alain de Emiratos Árabes que ayer eliminaba a River Plate en los penaltis y una visita especial hoy en el Wanda Metropolitano han vuelto Fernando Torres David Villa con motivo de la despida de Gabi que se celebrará en el partido

Voz 1434 29:38 el sábado entre el Atlético gracias suele recordábamos que siguen siendo necesarias donaciones urgentes del tipo cero positivo las reservas están en alerta roja también se necesita para los próximos días donaciones de los grupos A positivo IB negativo nos marchamos les esperamos esta tarde La Ventana de Madrid

Voz 1 30:01 en el dos mil dos de la tarde y media en Canarias

Voz 2 30:11 hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:20 gracias como siempre por salir con nosotros enseguida buscaremos los últimos datos sobre el esclarecimiento del asesinato de Álava al último el supuesto autor material Bernardo Montoya ha reconocido los hechos nada Guardia Civil parece que actuó en solitario sin cómplices al menos eso es lo que el asegura tenemos además una noticia política importante que confirma vamos pues prácticamente al filo de las dos habrá reunión Sánchez Torra mañana en Barcelona pero no será la única ni siquiera la oficial fuentes del Palau aseguran a la SER que el encuentro entre ambos a las seis de la tarde será meramente protocolario y antes de otra reunión a ocho en la que también estarán los vicepresidentes varios ministros y consejeros en el palacio de Pedralbes a media mañana la vicepresidenta Carmen Calvo daba prácticamente por seguro esas encuentros

Voz 3 31:02 no habrá una reunión de dos Gobierno habrá una reunión de los presidentes y quizá tengamos alguna reunión e desde luego yo lo haría con el señor aragonés y algún miembro más pero no se trata de una reunión bilateral de gobierno

Voz 1018 31:20 hablaremos en unos minutos con la fiscal especial para la violencia de género a propósito de la polémica social política sobre la eficacia de la legislación para impedir crímenes como el de Huelva a Miguel Lorente que fue delegado del Gobierno contra esta lacra hace algunos años cree que sería conveniente hacer públicos los datos de delincuentes potencialmente peligrosos

Voz 7 31:37 tenemos que trabajar ya con los factores de carácter social no entre ellos tenemos que dará a conocer cuando cita unos pastores les digo que no hemos sido capaces de mortífera a través de la metidas previas pues que existe ese riesgo para que las personas se protejan

Voz 1018 31:52 no miércoles diecinueve de diciembre esa ventana Carlos Cala buenas tardes gastara éramos Carlos de un posible conflicto de médico

Voz 1933 31:59 sí porque los médicos advierten al Ministerio de Sanidad de que habrá movilizaciones si no cambia la situación de precariedad que padecen por la falta de profesionales y el incremento de las listas de espera no descartan incluso ir a la huelga Francisco Miralles de la con

Voz 30 32:10 federación de Sindicatos Médicos hemos planteado una manifestaciones evidentemente si tras esas manifestaciones no tenemos respuestas no Spence Mou

Voz 0824 32:21 acuerdo en corre los sindicatos han desconvocado los huelgas del veintiuno y el veintinueve de diciembre tras cerrar un acuerdo con la empresa pública se repondrán doce mil puestos de trabajo cuatro mil de ellos en dos mil diecinueve también habrá subida salarial del nueve por ciento planes estratégicos en materia de igualdad y diversidad de Regino Martín Comisiones Obreras

Voz 31 32:39 en este caso yo un acuerdo creo que ha sido un cierto éxito de todos expresa de sindicatos de trabajadores y creo que es lo mejor para la empresa pagan los trabajadores también palos a tiene también para el país no ahora

Voz 1933 32:49 la sanción Vitalia evita las sanciones europeas por déficit excesivo en sus presupuestos tras reducir la previsión al cero al dos coma cero cuatro por ciento del PIB Bruselas advierte no obstante de que la no aplicación del procedimiento sancionador depende del cumplimiento de las medidas acordadas el comisario Pierre Moscovici

Voz 28 33:06 consumo

Voz 1933 33:08 asegura que la comisión no es la enemiga del pueblo italiano ni una máquina hecha de burócratas insensibles que imponen austeridad niega la democracia por si no hay acuerdo

Voz 0824 33:16 la Comisión Europea publica una serie de medidas para evitar consecuencias graves en sectores como aduanas transporte aéreo en caso de que haya Brexit sin acuerdo varios grupos empresariales británicos han mostrado su preocupación y critican a los políticos por seguir en luchas partidistas en lugar de ocuparse en serio del asunto

Voz 1018 33:32 sí

Voz 4 33:32 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 30 33:36 José Antonio el telegrama es para Carmen Calvo señora vicepresidenta del Gobierno en los preparativos del consejo de ministros del viernes en Barcelona como siempre el demonio está en los detalles debería prepararse para responder no sólo a la hipótesis más probable sino también a la más peligrosa está descartado que los Mossos ponga su fuerza para impedir que se haga el Consejo está en duda que reciban órdenes de retirar a quienes lo bloquearan obedeciendo las consignas de apretar del president Torra y está claro que levantar una muralla de inermes proporcionaría un álbum de fotos impagable veremos Miguel Ángel Aguilar que mañana volverán

Voz 1018 34:17 con nosotros Alicia Molina ha valido en la técnica y ojo lo que publica hoy el New York Times uno de los periódicos más fiables del mundo según el cual la red social Facebook compartió datos personales de miles de millones de usuarios con otros gigantes tecnológicos sin permiso previo de sus titulares incluso permitió acceder a mensajes personales algo que evidentemente niega la compañía Álvaro Zamarreño

Voz 0116 34:40 la compañía no niega que pasara pero sí que eso sea violar la privacidad de sus usuarios porque consideran que era una especie de extensión de la propia red social son parten área dos que extendían esa red social dice según los documentos que publica New York Times que son informes de la propia Facebook desde dos mil diez se firmaron este tipo de acuerdos con ciento cincuenta empresas de las que Netflix Spotify Yahoo Amazon son las más conocidas en algunos casos permitían a esta segunda compañía acceder a las redes de amistades de un usuario en otras a los hilos de mensajes de amigos pero en todos los casos sin decírselo a sus usuarios ni pedir su consentimiento la mayoría de esos acuerdos exploraron en dos mil diecisiete pero hay casos como el de Yahoo en que constan hasta este pasado verano y esa fecha significativa porque a raíz de las acusaciones a Facebook de haber contribuido a la trama rusa para manipular a los electores estadounidenses la compañía aseguró en el Congreso estadounidense que ahora si cada usuario tenía control total sobre que compartir y que no compartir la información

Voz 1018 35:39 hoy parece desmentirlo gracias Álvaro completamos portada con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 1434 35:44 esta tarde sólo esperemos algunos chubascos de carácter débil lloviendo durante poco rato en Castilla y León Galicia y Asturias también ratos de sol nubes compactas en gran parte del interior cerca de los principales ríos sobretodo también en la Comunidad de Madrid muchas de estas nubes bajas durante la próxima madrugada se convertirán en bancos de niebla aquí el ambiente Se mantendrá frío durante toda la tarde en cambio en el Cantábrico más oriental y el Mediterráneo el sur de la península y Canarias también en Baleares más sol que nubes y ambiente un poco suave máximas de quince grados por encima de los quince en el Mediterráneo

Voz 32 36:22 me he equivocado al pensar que la Mutua solo aseguraba coches Itu también lo has pensado en coche en moto hogar vida vente a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en mutua punto es Lluís Peris a que se estropea

Voz 19 36:44 vieja caldera para empezar a ahorrar nuevas caldereta externo consumen hasta un treinta por ciento menos terminar creemos en el confín

Voz 33 36:51 por térmica yo y casi me pachas con familias de novia comprar capón por la ONCE Hinault cupón de la ONCE perro guía Sevilla arreglar Cho dos ya tiene el cupón Palazuelo cupón para cuñado cupón

Voz 0877 37:05 el cupón por la novia

Voz 4 37:08 allí el uno de enero vuelve

Voz 34 37:10 los de Navidad de la ONCE con setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros muchos premios muchos ha acogido

Voz 4 37:23 este es un mensaje para todas las que mantenemos viva la ilusión pero entre el trabajo los amigos y la familia andan escasos de tiempo para vosotros tenemos el corteinglés punto es donde podréis encontrar y recibir el regalo perfecto justo a tiempo así de fácil es acertar con El Corte Inglés Nos consta la Navidad

Voz 1018 37:46 lo apuntábamos a lo largo de la tarde el Gobierno catalán confirmaba a la Cadena Ser que definitivamente mañana habrá reunión entre Pedro Sánchez Quim Torra pero no serán ni la oficial ni la única Paolo Dallara de Barcelona buenas tardes hola buenas tardes Inma Carretero qué tal buenas tardes hola buenas

Voz 1434 38:00 desde Buenos da lo que decía al Gobierno catalán a la Cadena Ser el Open contar

Voz 1018 38:03 vamos a hablar dos vamos a saber si esto se confirma o no desde Moncloa en los términos que apuntaba al Gobierno catalán según el cual eh Pablo es un saludo y poco más de Pedro Sánchez Quim Torra previo a una reunión A8 que será pues la oficial

Voz 1449 38:16 si tras varios días de contactos algunos de ellos presencial guber ya da por cerrado el formato de esta reunión según aseguraba ser mañana a las seis de la tarde del Palau de Pedralbes por un tema de seguridad y los dos presidentes dicen van a estar acompañados de los vicepresidentes las falleras Capella dos ministros como decías ahora Sánchez y Torras semana ver en una parte

Voz 0824 38:34 antes o después de esta reunión a ocho pero desde Palau

Voz 1449 38:36 en como un saludo protocolario que madurar un paro trece minutos

Voz 1018 38:40 en ningún caso como un encuentro bilateral

Voz 1449 38:42 a nivel formal a nivel de contenido el president Torra ya avanzado en la sesión de control que querrá hablar del referéndum de los presos del ciento cincuenta y cinco o de la Monarquía y le pedía Sánchez coraje para abordar todos estos debates aprobadas prueba

Voz 30 38:54 es nen ama que esta voluntad de cines de Valencia paró

Voz 1449 38:59 habla de la necesidad de que las dos partes mantengan un diálogo valiente sincero honesto y efectivo y se muestra convencido de que las protestas convocadas van a ser cien por cien cívicas porque dice el movimiento independentista siempre ha sido pacífico

Voz 1018 39:11 bueno pues esto es lo que dicen desde el que no tamaño no hay más y Moncloa confirma estos datos el formato el lugar de la reunión la agenda

Voz 1434 39:19 Moncloa no confirma esa es la respuesta que nos dan cuando le preguntamos si la reunión va a ser a ocho si acceden a que junto a los presidentes participen tres ministros tres consellers eso es lo que cuenta del Govern pero la Moncloa como decimos se mantiene en las declaraciones que esta mañana ha hecho aquí en los pasillos del Congreso la vicepresidenta Carmen Calvo habrá

Voz 3 39:37 una reunión de dos Gobierno habrá una reunión de los presidentes y quizá tengamos alguna reunión e desde luego yo lo haría con el señor Aragonés y algún mismos vas pero no se trata de una reunión bilateral de gobierno ni de nada de ese formato porque no

Voz 0877 39:53 pues vamos con un formato de bastante no

Voz 3 39:55 normalidad

Voz 1434 39:57 un formato de bastante normalidad que hasta ahora para el Gobierno pasaba porque los presidentes se vean

Voz 1018 40:02 bueno pues eso es lo que tenemos a esta hora lo que dice Moncloa lo que dice el Gobierno catalán en torno a esa reunión que en principio se confirma para mañana a las seis de la tarde en Barcelona en el Palau de Pedralbes eh un encuentro bilateral entre Pedro quién Torra que sería previo o posterior lo que del Palao considera que será oficial en la que estarán ambos presidentes acompañados de los vicepresidentes total ocho personas incluyendo consejeros varios eh ministros esta mañana en el Congreso de los Diputados Cataluña Cataluña Cataluña José María Patiño las tardes hola bueno bueno no es la primera vez que Pablo Casado utiliza argumentos de tipo belicista contra los independentistas catalanes pero hoy quizá lo ha hecho de forma más directa sin ningún tipo de matices de la tribuna de la Cámara donde ha dicho que Torra busca una guerra civil

Voz 1108 40:46 sí lo ha hecho además para deslegitimar el encuentro entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat al que refería este ha sido el objetivo del líder del PP al elevar ese tono cuando inicialmente había preguntado por la seguridad y el orden público con motivo del Consejo de Ministros de Barcelona

Voz 6 41:00 al mismo tiempo está implorando con una reunión bilateral con un señor que aunque no moleste mucho que digamos que no es equilibrado resulta que lo que quiere es un derramamiento de sangre una guerra civil

Voz 1108 41:09 niña Casado ha llegado a pedir la toma de control de los Mossos por parte del Gobierno a través de la ley de seguridad nacional una petición a la que Pedro Sánchez aprecia

Voz 1722 41:18 una oposición autorizó plantea una oposición autoritaria en la forma y en el fondo en la forma insultando a todos los adversarios políticos en el fondo también

Voz 1108 41:27 Sánchez ha insistido José Antonio lo que dijo ayer en su apuesta por la normalización de Catalunya con el diálogo y la gestión eficaz

Voz 1018 41:33 el caso gracias también patilla bueno pues de cara a las reuniones de mañana es sobre todo el consejo de ministros previsto para el próximo viernes en Barcelona el despliegue de seguridad ya está ultimado y esta mañana o responsables de los Mossos d'Esquadra han advertido a las personas que puedan intentar algún tipo de acción violenta sobre la gravedad de las responsabilidades legales que pueden contraiga sí

Voz 0196 41:52 dentro de aproximadamente una hora sobre las cuatro estaba prevista la quinta y última reunión entre los diferentes cuerpos

Voz 1434 41:57 policiales en la Delegación del Gobierno español en

Voz 0196 42:00 Cataluña lo tienen casi todo a punto para un despliegue de máximos que supondrá de entrada importantes problemas de movilidad en el centro de Barcelona de fondo una advertencia muy relevante quién impida o intente que los ministros y el presidente Sánchez no lleguen hasta el viernes o que no se pueda celebrar la reunión del Consejo de Ministros se pueden enfrentar a penas de hasta cinco años de prisión por atentar contra las altas instituciones del Estado delitos previstos en los artículos quinientos tres y quinientos cuatro del Código Penal

Voz 29 42:34 tienen antivirus los ordenadores de tu empresa cambias las contraseñas tal vez tendrías que contratar a un experto en ciberseguridad despierta no convierta la tecnología en un mal sueño protege tu empresa Cyber Ministerio de Economía y Empresa Gobierno de España

Voz 4 42:54 la evolución a quién no le gusta la evolución estoy movimiento constante que no sirva hacia delante han pasado ochenta años nos movemos mejor vemos mejor oímos mejor gracias a la evolución compartimos contigo una sociedad Bastos era el compromiso social es patrimonio de todos y eso se llama evolución el grupo Socialista ochenta años de inclusión social contigo hacemos de la evolución una revolución

Voz 0877 43:23 te ayudo con los compras podría tranquilo ya tengo amigas de verdad sí me han dado diez

Voz 0419 43:28 euros de regalo para el Corte Inglés punto esa al hacer

Voz 0877 43:31 la revisión oficial y un coche de sustitución como este gratis para seguir con mis compras esta Navidad

Voz 36 43:37 te pide tu cita en mires punto es y ahorra hasta un treinta

Voz 0877 43:39 la revisión respecto al taller oficial

Voz 4 43:43 cuando le dices a tu hijo que en vez de una puede inscribir dos cartas a los Reyes y por las dos caras te sientes vivo hospital si quieres sentirte tribus piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entran Ibooks punto es o llama novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos

Voz 0877 44:04 José Antonio Marcos la Guardia Civil trabaja ya para conseguir

Voz 1018 44:08 pruebas posibles contra Bernardo Montoya detenido ayer y que ya ha confesado que fue el autor material de la muerte de la joven Laura Lou Elmo tenemos una doble línea de comunicación en directo aquí en Madrid con Ana Terradillos Solana

Voz 1933 44:19 qué tal buenas tardes en Huelva con Carmen

Voz 1018 44:21 Márquez que ha estado pendiente de la presencia detenido en la Comandancia de la Guardia Civil hola buenas tardes hola qué tal vallas bueno la Guardia Civil ha trasladado a vuelva a algunos de sus sus efectivos más cualificados para esclarecer este crimen que por sus circunstancias ha provocado en especial alarma social es lo cierto que apenas veinticuatro horas pico otras después de localizar el cadáver de Laura lograron detener al supuesto autor que ya ha reconocido los hechos durante los interrogatorios Ana

Voz 1434 44:45 si durante toda la noche Montoya estado respondiendo con contradicciones con respuestas inverosímiles pero esta mañana ha confesado en presencia de su abogado dice que la mató él solo sin cómplices después de forcejear con él

Voz 1933 44:57 ya la UCO tiene que hacer habrá una especie de recursos

Voz 1434 45:00 de los hechos porque la reconstrucción hace con el juez para verificar su versión aunque todas las hipótesis José Antonio están abiertas parece que Montoya no la tuvo retenida sino que la golpeó e intentó violarla y la dejó moribunda donde ha aparecido el cadáver de Laura es importante para la investigación

Voz 0136 45:15 ahora encontrar el móvil de la víctima

Voz 1434 45:18 por supuesto cualquier resto de ADN del presunto asesino aunque según la UCO nos lo han dicho esta mañana desde esta mañana está claro como Idom