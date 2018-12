Hora 14 (20/12/2018)

Voz 0887 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 3 00:16 qué tal buenas tardes Pedro Sánchez viaja a Barcelona en tres horas sin que aún se sepan los detalles concretos de cómo va a ser su reunión con Quim Torra que debe tener lugar esta misma tarde basta Sánchez va a estar Torra eso será por seguro a partir de ahí de momento todo son una incógnita aunque el PSOE insiste en que no es una reunión bilateral que no se asemeja a ese formato lo último ha sido la comparecencia de la portavoz del Gobierno catalán del Sartori quien reconoce que el formato a esta hora todavía no está cerrado y apela que haya voluntad de diálogo vamos al Palau de la Generalitat Pablo Tallón adelante

Voz 1673 00:46 en contra de lo que aseguraba ayer el guber Artaud y explica que el formato todavía no está cerrado aunque apunta que la opción que gana fuerza es una reunión de los dos presidentes acompañados de dos ministros es por tanto reunión a seis ahora bien ayer en Palau afirmaban que Sánchez Vitor raso lo compartirían en privado un par de minutos un saludo protocolario pero ahora admiten que estarán a solas durante un rato desde el Ejecutivo catalán acuden al encuentro con la voluntad de acordar algún tipo de mecanismo para cayó un diálogo constante Hinault cada seis meses sobre cómo resolver la crisis territorial por cierto apartado anuncia ahora que Esquerra y el PDK si están dispuestos a negociar los Presupuestos del Estado Sánchez apunta hacia algunas soluciones

Voz 3 01:22 critica este encuentro que se va a afrontar sin que ninguno de los ex dirigentes catalanes que están en la cárcel esté en huelga de hambre esa huelga que recordemos no habían apoyado de la misma manera ni siquiera los propios partidos independentistas hoy han decidido volver a comer con normalidad aunque según el portavoz adjunto del PP en el Congreso no tiene que ver con la intensa agenda de Barcelona de las próximas horas es Jordi Xuclá claro

Voz 4 01:42 mente fue para denunciar un caso concreto que era el incumplimiento de los recursos de amparo de derechos fundamentales el Tribunal Constitucional ha empezado a entrar a ver recursos que excedan que haber resuelto en treinta días y que llevaba más de un año pendientes de ser

Voz 3 01:57 eh considerados Pablo italianos hablaba de los presupuestos Pedro Sánchez se va a llevar a Barcelona el apoyo de Esquerra y del PDK también de Podemos que se abstuvo en verano a los objetivos de estabilidad que son en cierto modo la base para los Presupuestos es previsible que el Partido Popular los tumba en el Senado pero este apoyo adquiere valor simbólico por esta visita de Sánchez porque estamos en plena negociación de las cuentas María Jesús Montero ministro de Hacienda Joan Maragall Esquerra Republic

Voz 5 02:19 sí su señoría dice si lo que están haciendo es decirlo a quienes prefieren una España en blanco y negro no a los que creen que las instituciones son suya Hinault a quienes retuercen el reglamento para impedir que la decisión de la mayoría progrese aún estamos a tiempo quizá estemos ante la última oportunidad aquí tienen

Voz 6 02:42 Nuestros gesto señores soy ahora la pelota está en su tejado

Voz 3 02:47 a todo esto hay que sumar que el fiscal del Tribunal de Cuentas acusa Carles Puig a Oriol Junquera así a más antiguos miembros de ese gobierno en Cataluña de desviar ocho millones de euros para la celebración del referéndum del uno de octubre Hora catorce ibamos a Galicia haya habido dos naufragios en dos días con cuatro muertos un desaparecido y lo últimos que tampoco se conoce ahora mismo el paradero de un trabajador de la ensenada de Punta Langosteira en A Coruña desde allí informa Isabel Bravo los

Voz 7 03:13 medios aéreos informar de salvamento marítimo están buscando en el puerto exterior de A Coruña un trabajador del que no se sabe nada desde que se presentó en su puesto a eso de las siete de la mañana la Autoridad Portuaria lanzó a mediodía la voz de alarma ante su posible caída al mar activando se desde entonces el dispositivo de búsqueda

Voz 1915 03:29 bajado pertenecía a la UTE que construye

Voz 7 03:31 en efecto vea la UTE que construye el segundo Muelle de la nueva dársena de A Coruña

Voz 3 03:36 sobre la investigación del asesinato de Laura lo Elmo con el asesino confeso en la Comandancia de la Guardia Civil en Huelva hoy les estamos contando algunas novedades principalmente relacionados con objetos que han encontrado como efectos personales de Laura o una manta con restos de sangre Ana Terradillos buenas tardes

Voz 0125 03:50 buenas tardes y las coordenadas ha dado el propio Montoya ir de momento lo que se ha encontrado una manta con la que dice que trasladó a la víctima de su casa el escenario donde apareció el cadáver de la víctima y una bolsa de Laura con las llaves de su coche el monedero las llaves de su casa y también productos de higiene personal todo estaba camino del cementerio de El Campillo que es el municipio donde se encontró el cadáver todo indica que Montoya violó a Laura en su domicilio aunque todavía no ha confirmado oficialmente que después le trasladó hasta el lugar donde apareció el lunes

Voz 3 04:20 ahí está dando problemas en toda Europa el octavo aeropuerto más importante de continente el de Gatwick lleva horas cerrado porque hay drones cerca del corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 04:30 el aeropuerto de Gatwick permanece cerrado desde anoche a causa de un ataque de drones dos de esos aparatos de tamaño industrial según diversas fuentes fueron hallados en el perímetro de vuelo del aeropuerto la policía de frases señala que no es un acto de terrorismo pero sí un acto deliberado que está siendo investigado ciento diez mil pasajeros y un total de setecientos sesenta vuelos previstos para hoy se están viendo afectados Easyjet ha pedido a los viajeros que comprueben sus vuelos y no vayan a Gatwick sí han sido cancelados

Voz 3 04:55 ya hay más en titulares con Isabel Quintana hay Toñi Fernández

Voz 2 04:58 pues

Voz 1915 04:58 doce muertos doce doce desaparecidos y tres supervivientes en el mar de Alborán viajaban en una única patera Salvamento Marítimo busca más embarcaciones en la zona lo está contando la SER el Gobierno va a recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Caza del Gobierno socialista de Castilla La Mancha al entender que invade competencias del Estado del Supremo aumenta los intereses que los bancos deben devolver por cláusulas hipotecarias abusivas los jueces establecen que las entidades deben calcular los intereses a devolver desde el inicio de los pagos Hinault desde la reclamación el soprano fija en más de mil quinientos millones de euros las indemnizaciones definitivas por la catástrofe del Prestige pago que deben afrontar el capitán del barco la compañía aseguradora el Fondo Internacional de Indemnización de daños y la propietaria del buque

Voz 3 05:38 dos y cinco seguimos

Voz 1434 05:45 hora catorce Madrid Cristina Machado buenas tardes el ochenta y cinco por ciento de la inversión extranjera en España en el primer trimestre del año vino a la Comunidad de Madrid el doble que en dos mil diez

Voz 0134 05:56 siete el presidente and

Voz 1434 05:58 el Garrido saca pecho un aval para su complicada carrera para convertirse en candidato del Partido Popular a la comunidad

Voz 0177 06:05 enorgullece que los datos de la Comunidad de Madrid sean tan buenos me hace que sean los mejores de España y eso lo hago simplemente porque es mi obligación como presidente si después todo eso sirve como aval para que otros piensen en otras cosa pues estupendo pero si no yo creo que tenemos la obligación de hacerlo hubiese

Voz 1434 06:19 sí ya hay fecha para la comisión de seguimiento de Madrid central

Voz 1410 06:22 lo más importante la comisión de seguimiento esta comisión se va a constituir el día veintiuno de enero en va a estar formada por vecinos

Voz 9 06:30 las vecinas por organizaciones sociales

Voz 1410 06:32 por empresarios y trabajadores por expertos en salud en calidad de Aries por universidades tendremos indicadores de seguimiento indicadores

Voz 1434 06:40 la Comisión se encargará de seguir la evolución del proyecto y valorar posibles mejoras como otra de las peticiones de la plataforma crítica la de que los autónomos puedan entrar en Madrid central el Ayuntamiento dice que lo están estudiando el portavoz de la plataforma Vicente Pizcueta lo da por hecho

Voz 10 06:55 este es un tema trascendental y que desveló suponen un soplo de aire para la preocupación existente

Voz 0174 07:05 en los diez mil setecientos catorce autónomos uno va a poder levantarse por las mañanas ir a trabajar

Voz 1434 07:12 el objetivo es remover conciencias María Martín y su marido han puesto en marcha Carlota quiere bailar una campaña para promover la donación de órganos hace seis meses que perdieron a su hija de año y medio no es una asociación no hay una cuenta corriente detrás el único objetivo es animará a la gente a que se declare donante que suene

Voz 11 07:31 que no se puede tomar en un momento caliente un que tu hijo y no puedes no estás en condiciones de decidir si quieres donar los órganos y no hace un momento estaba vivo ahora hasta ahora está muerto vine hay gente tirada esa posibilidad no entonces creemos que es algo que la gente tiene que tener tiene que estar mentalizada antes no tiene que saber lo importante que es para que en ese momento tu cabeza diga sí

Voz 3 07:56 más noticias en titulares con Sonia

Voz 1434 07:58 Palomino y Enrique García siete detenidos por Mata

Voz 12 08:00 era el dueño de una tetera de Leganés el pasado mes de noviembre en la víctima recibió una apuñalada cuando prohibió este grupo entrar al local cuando iba

Voz 1915 08:07 errar tres de los arrestados tienen antecedentes penales los okupas no podrán solicitar un piso en los dos años posteriores a su desalojo salvo que su situación sea de extrema necesidad es una de las medidas que contempla el nuevo reglamento de vivienda pública de la capital aprobado esta mañana con el apoyo del PSOE y Ciudadanos y el voto en contra del Partido Popular

Voz 12 08:24 el abandono de animales cayó un veinte por ciento en Madrid durante los primeros nueve meses del año también hubo más adopciones un treinta por ciento más con todo asociaciones como el refugio llaman a la responsabilidad antes de regalar un animal en Navidad y piden adoptar en lugar de compra

Voz 1915 08:37 la Complutense rehabilitará y pondrá en funcionamiento el Johnny como colegio mayor propio y centro cultural en dos mil veinte el edificio estaba en situación de abandono desde julio de dos mil catorce cuando la antigua concesionaria dejó la gestión del inmueble

Voz 12 08:48 en deportes el Real Madrid empieza a preparar esta tarde la final del Mundial de Clubes entrenamiento a las cuatro de cara al partido del sábado mañana además comienza la última jornada de Liga del año con el partido Girona

Voz 1434 08:59 el Getafe vamos con la información del tráfico primeros sepamos cómo se circula por las carreteras de la Comunidad Alfonso Martínez buenas tardes buenas

Voz 12 09:07 esa hasta ahora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la A1 en Alcobendas ya hasta el nudo de Manoteras dos a la altura de San Fernando de Henares las seis a su paso por Majadahonda y El Plantío densidad circulatoria también en la ronda de circunvalación M cuarenta en Coslada hacia la A3 en Villaverde dirección a cuatro les recordamos también que estamos en plena Semana prenavideña donde se llevan a cabo mayor número de comidas y cenas familiares así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos al volante cero alcohol cero

Voz 1434 09:36 hemos también al centro de pantallas del Ayuntamiento Margarita Pérez hola

Voz 0134 09:40 hola buenas tardes días de mucha actividad más que en otras jornadas y por lo tanto bueno pues con los movimientos algo más lentos en distintas zonas a partir de esta ahora sí que se incrementa lo más el tráfico en vías de salida todavía puntos céntricos pero ya que conectan con la periferia es el caso de los movimientos hacia la avenida de América desde José Abascal María de Molina a la zona de Joaquín Costa República Argentina también con Valter la zona norte de las rondas en la parte de Raimundo Fernández Villaverde Reina Victoria y además también tenemos que destacar el área de la plaza de Cristo Rey y la avenida de los Reyes Católicos y el enlace con Cea Bermúdez en lo que respecta la M30 el tráfico ya es algo más lento en la zona cercana al puente de la avenida del Mediterráneo Puente de Vallecas en sentido sur

Voz 1434 10:23 diez grados ahora mismo en el centro de la capital vamos también con la previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 12 10:29 las nubes bajas y las nieblas en Se mantendrán gran parte de la tarde se pueden romper un poco pero cuando llegue la noche Se con pactaran reduciendo la próxima madrugada mucho la visibilidad lamentablemente a tan bien esta situación de inversión térmica va a favorecer que aumente la concentración de contaminantes también que a Gasol en puntos de montaña de la comunidad sensación de frío durante toda la tarde y los próximos días pocas variaciones Se mantendrán estas nubes bajas y bancos de niebla el fin de semana con temperaturas con tendencia a subir

Voz 1434 10:57 ya antes de cerrar portada sepan que esta tarde a las ocho en el Teatro del Bosque de Móstoles se va a celebrar la quinta gala solidaria de ser Madrid Oeste música humor y sobre todo una recogida solidaria de alimentos Móstoles Belén Campos una gala solidaria

Voz 1478 11:13 que coincide con el treinta y cinco aniversario de ser Madrid Oeste hemos recogido alimentos para el restaurante municipal de Móstoles y por el Teatro del Bosque pasarán entre otros artistas de Operación Triunfo dos mil diecisiete como Nerea Ricky Thalía hay Marina Jade que nos presentarán sus nuevos trabajos en solitario el buen rollo lo pondrá Arnau Griso sus vídeos superan los diez millones de reproducciones en Youtube la voz

Voz 1434 11:33 era la de Clara Montes y la sorpresa la dará fe

Voz 1478 11:36 Strange un grupo de niños y adolescentes ganadores del concurso de rock de Arroyomolinos habrá también magia danza humor con Juan Aroca José Campoy y la banda de mayores de Móstoles Despistaos después de cinco años sin editar material nuevo vuelven también a la escena

Voz 13 11:50 de más está

Voz 1434 11:57 a las ocho de la tarde en el Teatro del Bosque de Móstoles Hora catorce Madrid de la dirección técnica Carlos Ródenas y Julio Hernández en la producción Sonia Palomino

Voz 1434 12:49 el anuncio lo ha hecho el propio Ángel Garrido a los periodistas de la Asamblea el ochenta y cinco por ciento de la inversión extranjera que se hizo en España en el primer trimestre del año se hizo aquí en la Comunidad de Madrid

Voz 12 13:00 un aval para las políticas del Gobierno regional

Voz 1434 13:03 en ese periodo en el primer trimestre del año todavía estaba en manos de Cristina Cifuentes pero Garrido suma también a sus méritos como gestor para convencer a Pablo Casado de que él debe ser el candidato del PP a la comunidad vamos a la Cámara de Vallecas Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 13:18 qué tal buenas tardes y Garrido no quiere desaprovechar la ocasión y esta noche la cena del PP volverá a postularse como la mejor opción del Partido Popular porque su gestión dice le avala y un ejemplo son estos datos Madrid vuela el liderar la inversión extranjera hasta septiembre nuestra región recibió treinta mil millones de euros de fuera de nuestras fronteras es un ciento ochenta por ciento más que hace un año según datos del Ministerio de Economía el ochenta y cinco por ciento de inversión extranjera aterrizó en Madrid recae aquí según el presidente Garrido por que Madrid ofrece un marco incomparable

Voz 0177 13:49 el Madrid ofrece seguridad jurídica hay estabilidad ofrece impuestos bajos ofrece un capital humano de trabajo una formación como ninguna otra comunidad autónoma y eso nos lleva a tener esta noticia es que yo creo que son muy importantes para el crecimiento económico y para la creación de empleo

Voz 0861 14:03 el gran negocio lo tenemos con Alemania ellos invierten el cuarenta y ocho por ciento de todo lo que llega desde el extranjero les siguen Luxemburgo Países Bajos Icon Con a la cola Estados Unidos su inversión en Madrid apenas representa un uno por ciento

Voz 1434 14:16 anuncio de Ángel Garrido en pasillos mientras en el hemiciclo se celebra la primera jornada del pleno de presupuestos recta final para la aprobación de las cuentas del año que viene que ha comenzado hoy con el debate de las enmiendas parciales y que va a terminar mañana Javier

Voz 0861 14:29 sí hoy la sesión está siendo bastante densa ahora mismo se siguen debatiendo sección por sección cada una de esas enmiendas presentadas por los cuatro grupos el Partido Socialista ha registrado quinientas setenta y dos pero sólo les han aceptado catorce apenas suponen once millones de un presupuesto que sobrepasa los veinte mil millones para socialistas es frustrante la poca capacidad de entendimiento de la derecha Ángel Gabilondo lamenta que la pinza PP Ciudadanos haya dejado fuera temas prioritarios sobre todo los preocupa mucho

Voz 0175 14:56 educación y Sanidad que son de presentado por más viviendas presentábamos casi más de doscientas cinco educación setenta hay tantas en sanidad pero ha habido muy poca aceptación pero no es inquietan algunas cosas no la dotación

Voz 16 15:11 de la Bescam es insuficiente muchas cosas

Voz 0175 15:13 ver con la universidad con la educación inclusiva pues no están aquí

Voz 0861 15:17 sólo aprenda a Podemos sólo les han aceptado doce enmiendas algunas eso sí fundamentales para la formación morada Clara Serra

Voz 17 15:24 es decir que están fundamentalmente centradas en reforzar la igualdad entre hombres y mujeres en el plano laboral cambian sacamos adelante otra vez más una enmienda para que haya campañas contra la violencia machista y dedicadas dirigidas a hombres

Voz 0861 15:40 en Ciudadanos siguen convencidos de que serán ellos quienes gestionen estos presupuestos unas cuentas históricas según el portavoz Ignacio

Voz 0771 15:47 aguado por primera vez en la historia de la Comunidad de Madrid las escuelas públicas infantiles de frases años van a ser gratuitas a partir del año que viene los autónomos que contraten a su primer trabajador también van a tener bonificado a su cuota autónomo se aumentan dos mil plazas más de las plazas de residencias de mayores

Voz 0861 16:03 se espera una sesión larga lo dicho hoy debate mañana hay así la votación final con la que se dará luz verde a estos presupuestos del próximo año

Voz 0887 16:12 en el Ayuntamiento de la capital plena

Voz 1434 16:14 no del mes de diciembre en el que ahora Madrid ha conseguido sacar adelante el nuevo reglamento para adjudicar las viviendas públicas luego os pisos sociales y protegidos de la capital un reglamento que había levantado críticas dentro las propias filas de Ahora Madrid pero que finalmente ha conseguido luz verde gracias al apoyo del PSOE Ciudadanos el Partido Popular ha votado en contra Sara selva buenas tardes qué tal buenas tardes han votado en contra no han conseguido sacar adelante las diez enmiendas que traían hoy al pleno entre ellas la de impedir solicitar una vivienda social a los que no lleven como mínimo cinco años empadronados el reglamento exige sólo uno Orlando Chacón concejal del Partido Popular dice que el Gobierno se olvida de la clase media

Voz 18 16:51 un año de empadronamiento en la ciudad de Madrid que pretende con esto señora alcaldesa dígase lo a los madrileños ustedes lo que pretende es colapsar el servicio municipal de vivienda

Voz 1434 17:02 sí estaban satisfechos Ciudadanos PSOE y ahora Madrid llevaban arrastrando este reglamento que facilita el acceso a una vivienda social desde que lo aprobaron en junta en verano aún no habían conseguido traerlo al pleno una de las causas es el rechazo que han causado algunos aspectos de la norma dentro del equipo de gobierno la delegada de Kirksay derechos sociales Marta Higueras lo reconocen

Voz 1516 17:20 es evidente que hay cuestiones en este reglamento que generan un cierto desacuerdo con el resto de partidos incluso dentro de mi propio grupo pero le aseguro que la generosidad de unos y otros de mis compañeros de gobierno y los compañeros de parte de la oposición incluidos ustedes el pensar en el beneficio de los ciudadanos no se ha llevado lograr un acuerdo sobre estos hechos ático

Voz 1434 17:38 el Oscar generado más polémica también el rechazo de colectivos sociales son dos el que deja fuera a las personas que no tengan reconocido derecho de residencia como los migrantes en situación irregular y el que restringe el acceso a las personas que están ocupando una vivienda de la empresa municipal gracias Sara son las dos de la tarde dieciocho minutos yemas

Voz 3 20:54 ha habido veinticinco mil viajeros

Voz 1410 20:57 hay que han preferido el transporte público y ha habido un incremento mayor de la M treinta para atravesar la zona de Madrid central un objetivo de los que pretendíamos disminución en la Gran Vía en treinta coma cuarenta y dos en la calle Toledo menos en la calle Toledo tenemos un nueve coma sesenta y seis en la calle San Bernardo un

Voz 5 21:20 cero coma veintisiete en su comparecencia Carmen

Voz 1434 21:22 ha anunciado también que la comisión de seguimiento de Madrid central se constituirá el veintiuno de enero su cometido será analizar el funcionamiento del proyecto valorar mejoras en función de lo que digan los ciudadanos entre otros los que forman la Plataforma critica con Madrid central de la que es portavoz Vicente Pizcueta Ike hoy mismo ha anunciado un acuerdo con el Ayuntamiento para que los trabajadores autónomos puedan entrar en Madrid central el gobierno municipal lo niega asegura que sólo se han comprometido a estudiarlo pero la plataforma lo da ya por hecho Virginia Sarmiento

Voz 3 21:52 tras dos reuniones con el Ayuntamiento la última ayer y a la espera de una tercera la Plataforma de Afectados por Madrid central habla ya de dos acuerdos en firme a la espera de ser aprobados por esa comisión el primero de ellos lo detalla Vicente Pizcueta coordinador

Voz 0174 22:06 los autónomos y los empresarios podrán acceder con sus vehículos a sus negocios

Voz 10 22:12 este es un tema trascendental y que desde luego suponen un soplo de aire para la preocupación existente

Voz 0174 22:21 en los diez mil setecientos catorce autónomos

Voz 3 22:25 a ellos se suman más de cuatro mil nocturnos que podrán entrar y aparcar sus vehículos de doce a seis el segundo gran acuerdo del que hablan añadiendo diecisiete mil pymes y seis mil quinientos vehículos de transporte concluyen lo siguiente Juan Antonio Aparicio presidente de hosteleros de la Plaza Mayor

Voz 0177 22:39 todos estos flujos suponen un total de un millón noventa y seis mil desplazamientos mensuales es decir treinta y seis mil quinientos cincuenta y ocho vehículos diariamente operando o desplazándose en el área de Madrid central y la conclusión es que todo este volumen tanto desplazamientos como de vehículos suponen exactamente un veintiocho coma dos de los desplazamientos

Voz 1434 23:03 en la próxima reunión plantearán otras medidas

Voz 3 23:05 torno a los permisos especiales los plazos de renovación de flotas de vehículos y los espacios de carga y descarga para necesidades especiales

Voz 1434 23:12 la Universidad Complutense han anunciado que se va a hacer cargo de la rehabilitación del mítico Johnny el Colegio Mayor San Juan Bautista que lleva abandonado unos cinco años en la universidad quiere recuperarlo como colegio mayor y también como centro cultural y tiene previsto que esté listo para el año dos mil veinte nos lo cuenta Adela Molina

Voz 0125 23:32 reabrir el Johnny supone recuperar un mito un icono cultural de la España tardo franquista pionero de los festivales de jazz y referente para los amantes del flamenco Camarón dio allí su último concierto en mil novecientos noventa y dos

Voz 29 23:47 vasca

Voz 0125 23:55 no de los objetivos de la Complutense es precisamente convertirlo de nuevo en centro cultural devolverle el esplendor de sus mejores años Carlos Andradas es el rector realizó

Voz 30 24:03 que que compara mucho Johnny con la Residencia de Estudiantes no en cuanto a la Residencia de Estudiantes perdió el papel protagonista que tenía como foco cultural en la época de Lorca Dalí etcétera y que luego de alguna manera pues su cumplir esa función el John

Voz 1434 24:21 la Universidad calcula una inversión de siete millones de eu

Voz 0125 24:24 los de fondos propios que espera recuperar en un plazo máximo de quince años por la alta rentabilidad de los colegios mayores un siete por ciento anual según sus estimaciones

Voz 3 24:32 en principio y aunque con las obras nunca se sabe

Voz 0125 24:34 y se espera que el Johnny vuelva a abrir sus puertas en dos mil veinte

Voz 19 24:41 desde frío

Voz 8 24:46 dos delata

Voz 1434 24:47 treinta y cuatro minutos la Policía Nacional ha detenido a siete personas acusadas de matar al dueño de una tetera de Leganés el pasado mes de noviembre la víctima recibió una puñalada cuando según se dijo en su momento prohibió a ese grupo entrar al local cuando iba a cerrar SER Madrid Sur David Callejo por el

Voz 1673 25:05 pero hay siete personas detenidas hombres de entre veinte y treinta y ocho años y tres de los cuales ya tenían antecedentes penales según fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid Se les acusa del apuñalamiento mortal el nueve de noviembre al dueño de una tontería de Leganés después de una discusión con los supuestos agresores que se negaron a abandonar el local y abonar las consume acciones lo extraño del caso que sigue bajo investigación es que la víctima recibió la puñalada a la una y media de la madrugada en su establecimiento de la plaza flores pero no fue hasta las tres de la mañana cuando el uno uno dos recibió la llamada de emergencia los arrestados han pasado a disposición judicial el magistrado ha decretado el secreto de sumario el trabajo policial sigue su curso y no se descartan nuevas detenciones más decían

Voz 1434 25:49 taxis participan esta tarde en la segunda edición de taxi luz Un paseo solidario en el que trescientas personas mayores van a poder ver las luces de Navidad de Madrid Aurora Santos

Voz 0274 25:58 Isabel y Florida de setenta y cinco y noventa y un años están en una residencia de Puente de Vallecas iban a pasear esta tarde en taxi para ver las luces del centro repiten experiencia de la del año pasado estos son los recuerdos de Florida

Voz 0277 26:10 el móvil lo pasamos bien fuimos la Cibeles la Cibeles unos bajamos sí y ahí estuvimos gritando que los cantando villancicos si muy bien

Voz 0274 26:20 además de ellas cerca de trescientos mayores acompañados de cuidadores y equipos médicos y psicosociales

Voz 1434 26:25 harán este paseo Laura es una de los taxista

Voz 0274 26:28 es que participan y acciones como ésta le generan

Voz 31 26:31 no sé es una satisfacción interior no de que bueno no yo no tengo nada porque yo no tengo nada

Voz 0277 26:36 pero eso algo grande

Voz 0274 26:39 soy por el éxito de la pasada edición han decidido organizar de nuevo este paseo un recorrido gratuito en el que dicen desde la organización lo mejor es ver la cara de felicidad de los participantes Isabel otra de los asistentes espera que este paseo

Voz 0277 26:52 que no llena de alegría porque ya con las fiestas que estamos ya las tenemos encima ya es un avance de ella

Voz 0274 26:58 un paseo que finalizarán el punto de partida el Bernabéu y para el que los asistentes

Voz 1434 27:02 hermosos cuentan las horas y el refugio ha presentado esta mañana su habitual campaña de navidad con datos alentadores durante los primeros nueve meses del año los abandonos de animales en la Comunidad cayeron un veinte por ciento También han aumentado las adopciones incluso de animales con trece años algo que no es habitual Javier Jiménez Bas

Voz 0887 27:19 Margarita lo tenía claro quería darle una oportunidad algún animal que nunca la hubiera tenido así

Voz 3 27:24 como Indoor llegó a su vida querían perro mayor

Voz 32 27:26 porque sabía que nadie los quiere esto no se ven nunca entonces yo quería Un perro adulto perro mayor es que esas es que llega Illa dice esto es mi casa aquí estoy feliz que lo necesitan

Voz 0887 27:37 en d'Or fue abandonada siendo cachorro hace trece años y acabó en el Refugio Nacho Paunero presidente de esta asociación dedicada al rescate y adopción de animales

Voz 0134 27:46 jamás se puede comprar un perro o un gato siempre hay que adaptarlo vivimos en un país donde se abandonan más de cien mil animales al año y no nos podemos permitir que la gente vaya una atiende los cumple ahora en la Comunidad de Madrid ya no están los escaparates lo hemos conseguido

Voz 0887 27:59 no están en los escaparates pero aún se siguen vendiendo algo que Margarita no llega

Voz 32 28:04 claro es que es un miembro de la Familia tú compras un amigo tú vendes un amigo o los regalos a los amigos no se compran y se venden parte de la familia entonces no se puede comprar ni vender un animal ni un amigo

Voz 3 28:16 un perro vive de media doce años un gato

Voz 0887 28:19 yo aún más algo a tener en cuenta nos dicen a la hora de hacer la carta una carta responsable a Papá Noel o los Reyes Magos

Voz 34 28:29 María Dueñas publica su nueva novela Las hijas del capitán la historia de tres hermanas que tuvieron que abrirse paso en el difícil Nueva York de los años treinta una novela que podrás llevarte hoy con el autógrafo de María Dueñas

Voz 1434 29:53 gracias Iván que pasen una feliz tarda hasta luego

Voz 1 30:02 a las dos y media

Voz 3 30:06 hora y media en Cannes qué tal buenas tardes en la agenda del Gobierno pone que Pedro Sánchez viaja a Barcelona a las cinco y pone entre paréntesis previsión y en eso se queda en una previsión sin más detalles a la espera de saber cuál va a ser al final el formato final de la reunión de esta tarde con Quim Torra previa al Consejo de Ministros de mañana en Barcelona el PSOE quiere marcar distancias con la idea de que algunos en Cataluña tomen esta reunión como un encuentro bilateral de igual a igual Adriana Lastra hasta mañana en la SER El Sartori portavoz del gobierno catalán hace unos minutos en el palco

Voz 36 30:42 se va a producir esa reunión el presidente del Gobierno en el presidente en Auvers se reunirán esta tarde acompañados de otras personas pero en todo caso que Sarro Unión Se va a producir en la que llevamos trabajando mucho tiempo

Voz 5 30:57 la unidad que se puede dar a la reunión de esta tarde es pues crear unos mecanismos ponerle en método como dialogamos y como seguimos avanzando por parte de los dos gobiernos la predisposición por parte del Gobierno de Cataluña está allí nosotros siempre hemos apostado prioritariamente por el diálogo y por tanto seguimos trabajando en esta dirección ha partido

Voz 3 31:17 el área Ciudadanos no les gusta la reunión Podemos pide seriedad Dolors Montserrat José Manuel Villegas Pablo Iglesias

Voz 37 31:22 entonces humillante indignante ver cómo se va a celebrar una minicumbre de Sánchez va va a recibir en el de Estado a Torra como si fueran presidente de otro país incluso

Voz 38 31:33 soy humillados por un presidente del Gobierno que insisto se siente más a gusto hablando con los separatistas hablando con los que quieren romper España que no

Voz 16 31:43 sentándose con los constitucionalistas hace falta un poco de seriedad ya con esto hay mucha gente que no se está viendo en su casa y que tiene derecho a que el presidente del Govern de la Generalitat y el presidente del Gobierno actúen no solamente como representantes de formaciones políticas sino como responsables de administraciones públicas y por lo tanto tienen la obligación de reunirse y de trabajar

Voz 3 32:04 hay detalles por tanto casi todos que no se conocen si se han ido conociendo durante la mañana otras noticias relacionadas con Catalunya que quizá puedan influir en el encuentro de esta tarde por ejemplo antes de la reunión han abandonado su huelga de hambre los ex dirigentes catalanes que están en la cárcel Pilar Calvo portavoz de los reclusos

Voz 39 32:20 Ellos consideran que se han cumplido los objetivos que se habían marcado quieran denunciar el bloqueo del Tribunal Constitucional que el Tribunal Constitucional ha empezado a dar signos de ya anunciaron calendario para ir resolviendo esos recursos de amparo por otro lado han conseguido poner el foco no tan solo a nivel de la gente de la calle sino también a nivel de prensa internacional ha habido una gran atención médica

Voz 3 32:41 Tica la Real Academia dado a conocer las doce palabras finalistas para ser la palabra del año entre ellas algunas como micro machismo Mena o nacional populismo y casi de todo eso hay en los titulares de este jueves veinte de diciembre con Carlos Cala Isabel Quintana Hora catorce

Voz 1673 32:58 el Gobierno insiste en la importancia de aprobar la senda de estabilidad que hoy sea debatido en el Congreso aunque cuenta con el veto del PP en el Senado la ministra María Jesús Montero destaca lo que supondría ese dinero extra el popular Valentín Piris rechaza que el apoyo de los independentistas sea bueno para España

Voz 5 33:11 seis mil millones más para que se pueda revitalizar el Estado del bienestar autonómico en todos aquellos servicios que quedaron deteriorado después de los años de ajuste

Voz 12 33:21 un voto oportunista de lo que quieren romper España les aseguro que no puede ser bueno para nuestro país

Voz 0134 33:27 poco interés al setenta y cuatro por ciento de los vascos les interesa poco el debate parlamentario sobre la reforma del autogobierno en Euskadi según el Euskobarómetro sólo uno de cada cuatro ciudadanos vascos apoya la independencia si hubiera un referéndum ganaría el no

Voz 3 33:40 algunas pertenencias los investigadores del asesinato de la

Voz 1673 33:42 no han encontrado una bolsa con su monedero en las llaves del coche y la casa siguiendo indicaciones del asesino confeso también ha localizado una manta con restos de sangre de la joven pero no su teléfono todo indica que la violó en su domicilio después traslado

Voz 0134 33:54 tragedia en Alborán Salvamento Marítimo busca doce Migrantes Desaparecidos de una embarcación rescatado esta madrugada hay trasladada a Almería con doce cadáveres si treinta y un supervivientes en su interior hay otras cuatro pateras perdidas según la Organización para las Migraciones este año se han triplicado las muertes de migrantes intentando llegar a España porque siguen la búsqueda

Voz 1673 34:12 los equipos de rescate tratan de localizar al marinero desaparecido ayer al naufragar un barco pesquero frente al cabo de Fisterra en A Coruña murieron otros tres pescadores y hubo seis supervivientes esta madrugada ha muerto otro marinero al volcar otro pesquero en el puerto de Malpica y acaba de ser localizado con vida al trabajador que había caído a la ensenada de punta Alain

Voz 3 34:29 los más de mil quinientos millones la fianza que ha fijado

Voz 0134 34:31 el Tribunal Supremo como indemnizaciones por la catástrofe del Prestige que se repartirán los Estados español y francés la Xunta de Galicia doscientos sesenta y nueve afectados

Voz 2 34:40 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 34:44 Antonio telegrama es para Artur Mas señor expresident de la Generalitat cuando en junio de dos mil once vio las orejas al lobo de los recortes quiero obligó a llegaron en helicóptero al Parlament escapó por la pendiente del independentismo insiste años después el vicario Torra acelerarán punto muerto en dicha dirección ahora se le percibe detrás de llamamiento de los expresidentes a los procesados en prisión condicional para que abandone la huelga de hambre cuando lo esperable es que se sumaran a la misma cunden los llamamientos a la protesta firme pero pacífica se quiere que policías y guardias civiles aporten la violencia

Voz 3 35:22 sumamos la visto sumamos decíamos Miguel Ángel Aguilar que va a volver mañana sumamos la previsión del tiempo Jordi Carbó esta tarde

Voz 12 35:30 sólo esperamos algunos chubascos en Galicia y débiles y con muchas pausas incluso con ratos de sol nubes o bancos de niebla en gran parte de Castilla y León en zonas bajas al igual que en la Comunidad de Madrid Extremadura y Castilla La Mancha pueden dejar alguna llovizna y mantendrán el ambiente frío se pueden llegar

Voz 1673 35:48 con pero un poco esta tarde pero la próxima noche con

Voz 12 35:50 estarán de nuevo Imasol en el Cantábrico sobretodo en el Mediterráneo el sur de la península y en Canarias donde igualmente las temperaturas van a ser más bajas que haya mayor sensación de frío durante más horas

Voz 3 36:01 quizá algunos de ustedes lo conocieron el Johnny fue un colegio mayor mítico de Madrid llevaba unos cuantos años sin uso había sido ocupado previamente además sin que se hubiera encontrado un camino para que volviera a ser viable hoy la Universidad Complutense de Madrid ha anunciado que va a volver a funcionar Adela Molina

Voz 0125 36:15 la Complutense invertirá siete millones de euros de sus fondos para rehabilitar y reabrir el mítico Johnny como colegio mayor propio en principio en dos mil veinte aunque depende de las obras el rector Carlos Andradas dice que su objetivo es también recuperarlo como centro cultural devolverle el esplendor de sus mejores años

Voz 30 36:30 hay gente que compara echó el jogging con la Residencia de Estudiantes no jugando a la Residencia de Estudiantes perdió el papel protagonista que tenía como foco cultural en la época de Lorca Dalí etcétera y que luego de alguna manera a otro nivel muy de otra manera pues cumplió esa función en John

Voz 0125 36:52 pionero de los festivales de jazz y un referente para los amantes del flamenco entre otras cosas el Johnny fue escenario del último concierto de Camarón en mil novecientos noventa

Voz 5 37:00 kale

Voz 29 37:03 vale

Voz 5 37:12 la dirección técnica de Carlos Ródenas y de Julio Hernández

Voz 3 39:20 a dos horas y media más o menos de que Pedro Sánchez se vaya a Barcelona reunirse con Quim Torra se lleva en la maleta varias novedades previas a ese encuentras Sánchez va a llegar a la ciudad Condal sin que los ex dirigentes catalanes presos estén ya en huelga de hambre va a llegar a Barcelona con una votación en el Congreso en la que Esquerra IP de Cat van a respaldar al Gobierno iba a llegar a Barcelona también con la acusación del fisco al del Tribunal de Cuentas contra Put de Mon por desviar dinero para el referéndum del uno de octubre todo esto lo vamos a ir detallando enseguida como lo último para un encuentro del que de momento se desconocen los detalles concretos de cómo va a ser la última en hablar de esta reunión ha sido la portavoz del Gobierno catalán hace unos minutos el nadie ha reconocido que el formato no está cerrado que no sabe aún si va a haber consejeros presentes además del presidente y el vicepresidente de la Generalitat y por último ha echado balones fuera dice ya ha culpado directamente a Moncloa de toda esta falta de detalles en el Palau de la Generalitat está Pablo Tallón buenas tardes

Voz 1673 40:12 buenas tardes Antonio tenemos noticia de última hora porque desde parado acaban demandar ahora mismo la convocatoria para esta tarde finalmente la reunión va a ser a las siete en el Palau de Pedralbes el sitio y que estaba previsto la hora no es una hora más tarde de lo que inicialmente se había anunciado como lo venden en Palao pues lo venden como una reunión entre los dos Gobiernos como una cumbre que estará liderada por los dos presidentes

Voz 12 40:32 sobre el formato no da detalles por lo tanto no

Voz 1673 40:35 volvemos uno de los interrogantes no sabemos quién va a acompañar a los dos presidentes se iban a estar con Kun Sallés con los vicepresidentes en una misma pasadas iba a haber reuniones paralelas esto todavía no se explica aún carta ha dicho que el formato que está ganando fuerza es que Sánchez y Torra estén acompañados de dos ministros de dos consellers entre los cuales estarían los los vicepresidentes para que quiere que sirva al guber este encuentro pues según ha explicado en la rueda de prensa para abrir algún mecanismo permanente de diálogo para así no tener que esperar otros seis meses para abordar la crisis territorial

Voz 5 41:05 que se puede dar a la reunión de esta tarde es pues crear unos mecanismos ponerle método a como dialogamos y como seguimos avanzando por parte de los dos gobiernos la predisposición por parte del Gobierno de Cataluña está allí nosotros siempre hemos apostado prioritariamente por el diálogo y por tanto seguimos trabajando en esta dirección yo en cuarto

Voz 1673 41:24 la seguridad guber insiste en que los Mossos van a garantizar el derecho a la manifestación pero también a que el Consejo de Ministros se reúna con normalidad por cierto que tras las polémicas de los últimos días el conseller de Interior ha mostrado plena confianza en la policía catalana

Voz 3 41:37 gracias Pablo pues eh una mañana que al final termina con estos detalles que prácticamente le llegaban a nuestro compañero en el momento en el que le estábamos dando paso el Partido Socialista ha venido remarcando desde primera hora una y otra vez que no es un encuentro bilateral que nadie intente hacer una lectura de Reunión de igual a igual y como decíamos los ex dirigentes catalanes que estaban en huelga de hambre poco antes de conocerse ya estos detalles han decidido abandonar esa huelga de hambre decisión que llega además después de que todos los ex presidentes de la Generalitat pidieran en una carta que tomaran esa decisión seguimos en Barcelona Albert Pla

Voz 1534 42:09 decisión que han comunicado esta mañana hay que llega después de veinte días de huelga de hambre por parte de Trulli Sánchez de diecisiete de Rudy Ford dicen que ya han conseguido lo que buscaban que el Constitucional abriera el cajón donde guardaba los recursos que habían presentado dela Calvo es su portavoz

Voz 1915 42:23 Ellos consideran que se han cumplido los objetivos que sabe

Voz 39 42:26 enmarcado que eran denunciar el bloqueo del Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional ha empezado a dar signos de ella anunciar un calendario para ir resolviendo esos recursos de amparo y por otro lado han conseguido poner el foco no tan sólo a nivel de la gente de la calle sino también a nivel de prensa internacional ha habido una gran atención medias

Voz 3 42:45 Tica su portavoz ha insistido que poner fin a la protesta justamente hoy no tiene nada que ver con la intensa jornada que se prevé mañana en Barcelona de hecho en el mismo comunicado los presos acaban pidiendo calma y serenidad a quién salga a manifestarse en las próximas horas a esto se suma la imagen simbólica que va a salir del Congreso hoy hasta allí nos vamos José María Patiño Adrián Prado buenas tardes a los dos aquí el apoyo de Esquerra del PDK de la senda de estabilidad a la base con la que se van a elaborar los Presupuestos

Voz 1673 43:11 la Lisenia practica sexo Un gesto porque esto

Voz 3 43:14 en objetivos han de pasar al Senado y allí el Partido Popular puede hacer valer su mayoría pero es un acercamiento en pleno trabajo del Gobierno por intentar Adrian sumar apoyos para sacar adelante los presupuestos del año que viene

Voz 0134 43:25 sí quizá por eso el ministro de Hacienda ha dejado un lado las cifró

Voz 0019 43:27 así ha centrado su intervención en dos ideas aprobar esta senda supone reforzar el Estado de las Autonomías y seguir trabajando en la sostenibilidad del sistema de pensiones esas la primera y segunda el gobierno está dispuesto a compartir y repartir el crecimiento entre los ciudadanos María Jesús Montero

Voz 5 43:42 Espido su respaldo porque más allá de intereses partidista esta senda que trae como es la correcta no vengan dando ustedes su voto que ejecutivo se lo están dando al bienestar de la ciudadanía que es de todos y que nuestra obligación

Voz 0019 43:57 Esquerra han ratificado en la tribuna su voto favorable en un gesto aseguran que contribuya al diálogo y que sirva para evidenciar que son el PP y Ciudadanos quiénes evitarán que Catalunya tenga un mayor margen de gasto los Independence Titsa independentistas eso sigue dejan claro que esto no es un cheque en blanco al Gobierno Joan Margall Ferran Bel

Voz 5 44:15 estuvimos ante la última oportunidad aquí tienen

Voz 6 44:18 es por esto señores yo soy ahora la pelota está en su

Voz 44 44:22 todo esto no es la antesala de un sí a los Presupuestos son la antesala de un si los presupuestos es una propuesta para una solución política en Cannes