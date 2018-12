Hora 14 (21/12/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias José Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes siete detenidos diez heridos por contusiones de los cuales cuatro son agentes de los Mossos d'Esquadra es el balance provisional de los enfrentamientos en el centro de Barcelona entre radicales independentistas que han intentado boicotear la reunión del Consejo de Ministros y las fuerzas de seguridad

Voz 4 00:42 unos momentos de mayor tensión Se produjeron montó

Voz 1018 00:45 a mediodía la Rambla y en el paseo obra sanas aunque antes los Mossos detuvieron a un hombre con material para fabricar un cóctel molotov y un individuo que tapaba su rostro con un pañuelo propinó un puñetazo que hizo caer al suelo a un periodista de Intereconomía que estaba realizando su trabajo Estados trabajar por una obviedad condenado por la portavoz del Gobierno

Voz 5 01:12 queremos hacer un recordatorio ahora mismo para un periodista que lamentablemente ha sufrido una agresión esperamos su pronta recuperación que desde luego no solidariza con él

Voz 1018 01:26 la portavoz en Hay también la ministra de Administraciones Públicas bate de están ofreciendo la rueda de prensa posterior ese consejo celebrado en la Logia de Mar en la que los periodistas está preguntando sobre todo por estas situaciones de tensión de la mañana hay también por las reuniones políticas de la tarde de ayer protagonizadas por Pedro Sánchez y Quim Torra Alfons de Inma Carretero

Voz 1915 01:45 sí tanto la portavoz como la ministra Batet

Voz 0806 01:48 mientras los ciudadanos para que se manifiesten sin recurrir a la violencia y de forma especial ha querido Isabel Celaá reconocer la coordinación esta mañana aquí en Barcelona de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Voz 1018 02:00 ahora mismo ese escenario de la reunión de el consejo sigue acordonado por las fuerzas de seguridad Mossos d'Esquadra Policía Nacional para evitar el bloqueo que intentan todavía centenares de personas en la calle Nastun sí

Voz 0196 02:13 hay un importante despliegue desde primera hora de esta mañana en Via Laietana calma donde centenares de manifestantes están pendientes de los helicópteros que sobrevuelan Barcelona de los Mossos que siguen aquí firmes frente a ellos en medio están bomberos y agentes rurales que han formado un cordón después que algunos encapuchados han arrancado directamente las vallas si ha habido cargas de los policías hay treinta y cuatro heridos balance provisional venció

Voz 1915 02:37 ocho de ellos policías según Interior que sobre todo en otro

Voz 0196 02:39 punto en Drassanes han recibido lanzamientos de piedras de grandes dimensiones a algún caso adoquines arrancados directamente de la rambla hay siete detenidos en este punto en Drassanes sabido otro arrestado como decías en Via Laietana a primera hora de la mañana que llevaba material para hacer explosivos según la policía unas chinchetas al fuman papel de plata han detenido también los Mossos dos personas más en L'Ampolla en las Tierras del Ebro por daños y disturbios el cordón policial es de máximos el primer escudo es de los Mossos d'Esquadra y a unos doscientos metros aquí a la Vía Layetana hay otro de la Policía Nacional que es el que tiene ya la seguridad de lo que es la

Voz 1018 03:15 la hinchada Mar Hora catorce todo nuestro no debe evitar que siga siendo noticia un doble acuerdo el Gobierno que afecta a millones de personas la subida a novecientos euros del salario mínimo

Voz 1915 03:28 es la mayor subida que se produce

Voz 5 03:30 Mario mínimo interprofesional desde el año mil novecientos setenta y siete supone un incremento del veintidós coma tres por ciento y beneficia a cerca de dos millones quinientos mil trabajadores

Voz 1018 03:42 el incremento salarial para todos los funcionarios públicos

Voz 0806 03:45 se trata de una subida fija del dos coma veinticinco por ciento que cobrarán todos los empleados del sector público de manera lineal dos empleados públicos han soportado las los últimos años congelaciones e incluso reducciones salariales parece lógico que en el nuevo contexto económico podamos de vamos avanzar en la recuperación de los salarios privados y públicos

Voz 1018 04:11 el Gobierno también ha aprobado inversiones en infraestructuras para Cataluña ya anulado el juicio del franquismo al expresidente catalán Lluís Companys y ha decidido poner el nombre del también ex presidente Tarradellas al aeropuerto de Barcelona en todo caso PP y Ciudadanos Pablo Casado pobre Rivera han sido implacables con el Gobierno un acto de negociación con quién tiene secuestró

Voz 1 04:28 todo

Voz 1018 04:29 para los catalanes es un acto repugnante de por sí pero si lo protagoniza un gobierno es un acto de ETA

Voz 6 04:36 la acción a España que esto tiene una salida aquí se llama democracia se llama votarse llama poner urnas señor Sánchez usted viene a Cataluña pero los catalanes que aguantan cada día a Torra no tienen esa protección por su culpa porque usted no es capaz de aplicar la Constitución señor Sánchez elecciones ya

Voz 1018 04:53 en Andalucía parece que el acuerdo de gobierno entre el PP y Ciudadanos está más o menos hecho menos con lo que ha sugerido en lo programático el líder del PP Juanma Moreno además

Voz 7 05:03 tráfico espera dieciocho millones de desplazamientos la mayor cifra en catorce años estas navidades la operación especial comienza en una hora se va a extender hasta la medianoche del siete de enero pero ya a esta hora hay retenciones en todas las salidas en Madrid en carreteras de Sevilla y Murcia

Voz 1915 05:19 en un tres por ciento el seguimiento de la huelga convocada por el sindicato minoritario CGT que eleva la cifra hasta el cuarenta y cinco por ciento la compañía suprimido quinientos setenta y un trenes alrededor del treinta por ciento de los programados Renfe ofrece a los afectados cambiar el horario del billete la fecha o la anulación de billete el aeropuerto de Gatwick que está entre los diez más importantes de Europa vuelva a operar con limitación de es un ataque con drones que le ha mantenido cerrado durante veinticuatro horas el ejército británico se une a la

Voz 1018 05:44 Italia en busca de la persona o personas que manejaban esos drones por control remoto dos y casi seis minutos

Voz 9 05:55 las catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1915 05:58 buenas tardes la justicia avala la la puesta en marcha de Madrid central el Tribunal Superior de Madrid rechaza la suspensión cautelar que pedían el Gobierno regional y el Partido Popular de la capital y pide responsabilidad tanto al ayuntamiento como a la comunidad dos Administraciones obligadas recuerda a colaborar los jueces son muy claros el interés general exige no sólo que no se impugne la medida como había hecho el PP sino que se cumpla con ella a José Manuel Calvo

Voz 10 06:27 el recibimos muy positiva que el TSJ en este caso decida no escuchar a aquellos que querían devolvernos al pasado que querían llegar al centro de Madrid de tráfico y de contaminación y que los jueces y los políticos vayamos en la línea de la modernidad de garantizar un aire limpio en Madrid

Voz 1915 06:46 el Partido Popular puso toda su maquinaria a trabajar en los recursos pero ahora niegan el batacazo y confían en que finalmente la Justicia les de la razón porque si alguien ha actuado en busca de su interés particular ese ha sido el Ayuntamiento Pedro Rollán vicepresidente ha sido el equipo

Voz 11 07:02 el Gobierno de la señora Carmena El equipo de Podemos de Ahora Madrid los que han adoptado una medida con un claro contenía

Voz 1915 07:08 lo político mañana movida en los tribunales la Comunidad ha presentado un recurso contra el reparto de la ayuda del Gobierno central para la atención de los menores extranjeros no acompañados aseguran que incluso aceptando el criterio impuesto por Sánchez a Madrid le correspondería mucho más de lo recibido Lola morenas la consejera de Política Social

Voz 7 07:26 les cumpliendo con los criterios de reparto fijados por el Gobierno en el Real Decreto aunque insisto los compartimos a la Comunidad de Madrid los corresponderían algo más de setecientos mil euros yo mismo de reúne con la ministra quedó en estudiar el caso no hemos recibido

Voz 1915 07:42 pues el cambio radical de criterio dice ahora la Fiscalía que no hay delito en la venta de vivienda pública de la Comunidad a un fondo de inversión y pide el sobreseimiento de la causa a Sonia Martínez es la portavoz de los afectados

Voz 12 07:54 mensaje les que una administración pueden leer vivienda pública vamos no tiene ninguna responsabilidad penal no

Voz 1915 08:04 más noticias que apuntamos ahora en titulares con son de Palomino y Aurora saltó un hombre ha muerto esta madrugada a las puertas del hospital Virgen de la Torre después de recibir varios disparos de la policía trata a atracar una tienda en Diego de León las primeras investiga quienes apuntan a que lo han dejado allí otras personas que han participado en las al Carmen aprueba sus presupuestos con el apoyo del PSOE en las cuentas se pactaron el pasado mes de noviembre que hoy se incorporan treinta y ocho enmiendas por valor de más de trece millones de euros el PP y Ciudadanos denuncian que los madrileños acabarán pagando más impuestos y esta tarde en la Asamblea se van a aprobar previsiblemente los presupuestos de la como nada de Madrid con el voto a favor del Partido Popular de ciudadanos los que más inversión contemplan en toda la historia según el gobierno PSOE Podemos en cambio consideran que fomentan la precariedad desarticulada seis bandas que estafaron doscientos mil euros mediante los timos del tocomocho hoy de la estampita hay veintiocho detenidos los delitos se llevaron a cabo en toda la Comunidad y las víctimas serán normalmente ancianos mayores de ochenta años y en deportes el Getafe abre hoy la jornada de liga con su partido frente al Girona mañana el Real Madrid juega la final del Mundial de Clubes ante el ala Line con las dudas sobre Asensio por problemas musculares vamos con la información del tráfico Nos acercamos primero a la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 13 09:14 buenas tardes hasta ahora hay complicaciones en ambos sentidos de la III en Rivas Vaciamadrid la A cuatro a la altura de Pinto y la cinco a su paso por Alcorcón tras rico intenso además de entrada por la A uno en Alcobendas ya está Nudo de Manoteras lados en Torrejón de Ardoz llenó el acceso a la M treinta mil a seis desde Las Rozas hasta el plan urdido dificultades también de salida por la A4 en San Cristóbal de Los Angeles la cuarenta y dos a la altura de Getafe Vila cinco a su paso por Navalcarnero circulación lenta en la M cuarenta entre Vallecas y Coslada hacia la dos en Villaverde y Mercamadrid dirección A4 barrio de La Fortuna sentido cinco y las tablas Iván de Marín hacia la seis por último retenciones en la M50 en Majadahonda en ambos sentidos Jen Las Rozas hacia la autovía de la con

Voz 1915 09:57 a a saber también cómo se circula por las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Margarita Pérez buenas tardes hola buenas tardes aumenta el tráfico en general y sobre todo a lo largo de la M30 en distintos tramos y distintos sentidos donde además tenemos que destacar dos evidente es una colisión por alcance en la confluencia de la calle de Arzobispo Morcillo con la avenida de la Ilustración que afecta a los giros en esa plaza y por lo tanto es un punto a tener en cuenta ni un accidente en este caso en la parte norte también de la M treinta en la zona próxima al fue a la Cuesta del Sagrado Corazón que mantiene cortada la salida a la Cuesta del Sagrado Corazón

Voz 1018 10:37 prosodia por lo tanto es una zona evitar en la medida

Voz 1915 10:39 posible y eso sí de cara sobre todo a estos días y en especial se mueven por el centro recordar que la mejor opción es el transporte público ocho grados ahora mismo en el centro de Madrid vamos también con la previsión del tiempo Jordi Carbó a lo largo de la tarde las nubes bajas y los bancos de niebla persistirán en la mayor parte de la comunidad se pueden romper un poco pero cuando vuelvan anoche Se con pactarán ícono ambiente frío las máximas son más altas apenas alcanzarán los diez grados esta situación se iba a repetir gran parte del fin de semana si bien a partir de la tarde del domingo las nieblas se irán disipando un tiempo mucho más soleado de hecho entre el domingo y el día de Navidad lo más destacable va a ser el ascenso de temperaturas máximas que se pueden situar alrededor de los quince grados con todo esto comienza Hora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina Carlos Ródenas así en la producción Sonia Palomino

Voz 9 12:06 en Madrid Hora catorce Madrid Cristina Machado la justicia madrileña considera que Madrid central responde al interés general

Voz 0089 12:16 dice que los intereses particulares no pueden dar al traste con la medida y por eso rechaza la suspensión cautelar que habían solicitado al Gobierno regional el Partido Popular de Madrid los jueces del Tribunal Superior de Justicia son claros Madrid central tiene que seguir funcionando en pruebas por lo menos hasta que se resuelva el fondo del asunto y recuerdan tanto a la comunidad como al Ayuntamiento que su obligación como administraciones públicas que son es colaborar Alfonso Ojea buenas tardes qué tal buenas tardes Cristina la frase interés general es una de las más repetidas por los magistrados madrileños de lo Contencioso honestas resoluciones adoptadas esta misma mañana al grupo popular en el Ayuntamiento y el Ejecutivo regional solicitaban la paralización de Madrid central el Tribunal Superior les responde textualmente que el interés público lejos de demandar las suspensión cautelar de la disposición impugnada exige su cumplimiento por tanto este área única de prioridad residencial sigue su desarrollo a la espera de que el recurso principal sea analizado por la justicia en su momento pero no desde luego por ahora dicen los magistrados que la normativa de Madrid central tampoco está sancionando a los infractores eso será una realidad dentro de unos dos meses pero ahora los ciudadanos que circulan por donde no deben reciben una carta que les advierte de lo que está por llegar por tanto esa norma no genera tampoco vicios futuros sin embargo el fallo del Tribunal Superior va más allá de esta situación los jueces dan un tirón de orejas al Ayuntamiento de Madrid pero sobre todo al PP en sus dos versiones de recurso la de la Puerta del Sol y la del grupo municipal un reproche muy razonado en su resolución al subrayar que frente al interés general unos cielos limpios no pueden prevalecer los intereses particulares de otras administraciones públicas es más Se subraya que cuando se gobierna hay que aplicar siempre el principio de coordinación entre los poderes públicos algo que en esta situación de Madrid central ha brillado por Sousa en el Ayuntamiento están de celebración contentos con que la Justicia les de la razón aunque no asumen esa parte que les toca del tirón de orejas de los jueces dice la delegada Inés Sabanés que ellos siempre han estado dispuestos al diálogo y a la colaboración y eso es lo que le piden a la Comunidad

Voz 0795 14:23 el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo continuo para la colaboración y la cooperación institucional y me atrevería decir que ante la contundencia de la argumentación del tribunal ante tal contundencia lo mejor que debería pasar es que la Comunidad de Madrid fundamentalmente desistiera de seguir por la vía judicial y empezar a trabajar desde la colaboración y la coordinación con el Ayuntamiento de Madrid en beneficio de la salud y en beneficio de la ciudadanía madrileña

Voz 0089 14:54 a pesar de que el TSJM ha rechazado lo que quería el Partido Popular dicen tanto en el Gobierno regional como en el partido de Madrid que no que para nada que no se trata de un revés a sus intereses

Voz 15 15:05 la decisión adoptada por el Supremo de Justicia de Madrid no prejuzga el fondo de la Xunta por tanto el procedimiento judicial sigue en marcha y estamos a la espera de la sentencia en segundo lugar la verdad es que no cambia la situación porque como nosotros hemos defendido Madrid central ha tenido entrada en vigor Fake no se ha producido realmente la entrada en vigor el Ayuntamiento quería la foto Madrid central pero no quiere las consecuencias reales que puede generar Madrid central

Voz 0089 15:27 un Madrid central Faye decía José Luis Martínez Almeida porque todavía no se multa es el argumento del día el argumentario del Partido Popular porque lo mismo ha dicho en la Asamblea el vicepresidente Rollán ya no hablan del caos y la quiebra económica para los comercios de la zona que decían que iba a suponer la medida ahora el tema es que Madrid central es una farsa vamos a la Asamblea Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 16 15:48 qué era buenas tardes de hoy la sorpresa es que esa Susper

Voz 0861 15:51 son cautelar que era tan importante para el gobierno popular de la que une Madrid hará no lo es tanto ya no hay que en nada que suspender porque la puesta en de Madrid central ha sido un auténtico fracaso Ése es el mensaje que ha lanzado aquí la Asamblea de Madrid pero de Roy Pedro Rollán el portón del Gobierno madrileño no cree que hoy la justicia les haya desautorizado

Voz 11 16:10 batacazo en absoluto de hecho ni batacazo enfrentamiento repito ha sido el equipo de gobierno de la señora Carmena el equipo de Podemos de Ahora Madrid los que han adoptado una medida con un claro contenido político de hecho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sigue estudiando siga analizando los razonamientos desde el punto de vista de invasión de competencias por lo tanto en ningún sentido consideramos que pueda ser una desautorización

Voz 0861 16:36 no tiran portando la toalla al vicepresidente tiene esperanzas en que su recurso acabe prosperando entienden que el Ayuntamiento de Madrid ha invadido competencias y además ha hurtado a los afectados la oportunidad de pronunciarse

Voz 0089 16:47 con la de hoy es la segunda vez que la justicia rechaza suspender Madrid central la primera fue un día antes de que entrara en vigor la medida cuando los jueces denegaron la petición cautelarísima que había solicitado ultima hora Automovilistas Europeos Asociados son las dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 8 17:04 hora catorce Madrid

Voz 1915 17:06 en el Partido Popular no quieren hablar de varapalo

Voz 0089 17:09 en que hay un hecho cierto la justicia ha dado la razón al Ayuntamiento de Madrid en la guerra con la Comunidad por Madrid central una derrota que para Ángel Garrido hizo José Luis Martínez Almeida que siguen esperando a que Pablo Casado desvele quiénes serán los candidatos del PP en Madrid anoche cena de partido en el Magariños en la que hubo piropos del líder para todos aunque más entusiastas debió a casado con Almeida

Voz 1018 17:32 con Garrido en la Comunidad de Madrid querido Ángel se está gobernando muy bien yo te quiero agradecer su trabajo

Voz 17 17:40 darte la enhorabuena y decirte que eres

Voz 1018 17:43 es referente a nivel nacional de las buenas políticas del Partido Popular posteriores es brillante es sobre todo José Luis es una persona que habla claro que se le entiende que nunca ha buscado su beneficio particular sino que lo que le dice a la alcaldesa es exactamente lo que el Partido Popular está haciendo el Gobierno la ciudad de Madrid que es donde los colocaron unos madrileños precisamente hace ahora casi cuatro años

Voz 0089 18:08 bueno más allá de los discursos fue una noche de muchos gestos como el hecho de que estuviera en la mesa presidencial uno de los que vienen sonando como posible candidato Adolfo Suárez Illana ahí estuvo Javier Bañuelos así que Javier cuéntanos qué pasó anoche en el Magariños

Voz 0861 18:22 bueno pues a través del plasma se vio poco la habrá porque los discursos ofrecieron a través de una televisión pero aún así como decías hubo gestos y detalles hoy de hecho las caras de algunos diputados del PP bueno se ve que para algunos la noche fue larga todavía se nota en la resaca de esa cena navideña todavía hoy varios dirigentes del PP se preguntan qué pintaba Adolfo Suárez hijo en la mesa principal compartiendo mantel con Pablo Casado ICO la dirección del partido Adolfo Suárez Illana fue el invitado estrella de hecho posó en el photocall en una foto a seis junto a Casado Pío García Escudero Maroto Ángel Garrido José Luis Martínez Almeida fue el presidente del PP de Madrid quién le pidió que se sumase a esa foto un gesto de cariño que no todos entienden en el PP hay populares que no le ven de candidato al Ayuntamiento de la capital porque sobre sus espaldas todavía pesa Nos dicen el descalabro electoral que sufrió en Castilla La Mancha su nombre eso sí salió en varios momentos durante los discursos a él se dirigió por ejemplo José Luis Martínez Almeida

Voz 19 19:19 partido por cierto ahora que veo aquí a Adolfo Suárez somos la misma imagen Adolfo de que efectivamente la concordia es posible en España novecientas personas del Partido Popular sin candidatos designados y uno habido ningún incidente reseñable todavía la concordia la concordia es posible desde luego

Voz 0861 19:37 idea se postuló como candidato tirando de humor y de ironía algo más frío fue el presidente Ángel Garrido

Voz 20 19:44 a veces ocurren acontecimientos inesperados yo voy a contar yo no ocurre apunta cimientos inesperados pero también a veces diversos acontecimientos inesperados surgen cosas muy buenas surgen a veces las personas adecuadas en los momentos adecuados bueno no

Voz 0861 20:00 las escucharon villancicos no fue una cena precisamente demasiado festiva de hecho varios dirigentes de Mb no reconocen que la tensión en las mesas era evidente el misterio de los candidatos está abriendo cada vez más la brecha entre el Gobierno de Garrido la dirección del Partido Popular en Madrid dos modelos unidos sólo por el liderazgo de Pablo Casado

Voz 1915 24:08 el efectuado por agentes de la Policía así lo ha confirmado fuentes del cuerpo a la Cadena Ser cuerpo de seguridad que por otro lado aún no ha aclarado si se trató de una acción en defensa propia frente a un ataque de los alumnos

Voz 0089 24:19 ceros los presuntos atracadores iban a bordo

Voz 1915 24:21 lo de dos vehículos estaban intentando robar supuestamente en un establecimiento del barrio de Salamanca de Madrid tras el ataque los propios aluniceros trasladaron a su compañero al hospital Virgen de la Torre tras dejarlo allí huyeron el personal del hospital comenzó a atenderle y cuando llegó el Samur intentó reanimarle durante media hora aunque sólo pudieron confirmar su muerte el fallecido tenía antecedentes la mayor parte de ellos por delitos de patrimonio la Policía Nacional está investigando los hechos

Voz 0089 24:48 el Gobierno regional ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el Gobierno central por el reparto de ayudas a las comunidades para atender a los Mena a los menores extranjeros no acompañados a Madrid no le ha tocado prácticamente en nada de los treinta y ocho millones habilitados Teresa Rubio

Voz 0125 25:02 el día treinta y uno acaba el plazo para presentar el recurso y por eso lo han interpuesto esta mañana parece que no han servido

Voz 1915 25:08 de mucho ni las negociaciones con el Ministerio de San

Voz 0125 25:11 Dani la reunión entre Garrido Sánchez para solucionar el problema de financiación Pedro Rollán es el portavoz del Gobierno regional y usted se comprometió aquí

Voz 11 25:18 van a estudiar esa situación que a priori parecía cuanto poco llamativa

Voz 0125 25:23 por el número de menores atendidos la Consejería asegura que tendría que haber recibido siete millones de euros pero el decreto del Gobierno sólo abarca los minas que hubieran llegado a la comunidad entre el uno de enero y el treinta de septiembre de este año Lola Moreno consejera de Política Social

Voz 27 25:36 cumpliendo con los criterios de reparto fijados por el Gobierno en el Real Decreto aunque insisto no los compartimos a la Comunidad de Madrid nos corresponderían algo más de setecientos mil euros yo misma me reúne con la ministra quedó en estudiar el caso no hemos recibido respuesta

Voz 0125 25:52 sin respuesta sin compromisos cumplidos ya diez días de la fecha tope para presentar el recurso dice Moreno se han visto obligados a recurrir a la Audiencia Nacional

Voz 0089 25:59 la mañana de presupuestos todo según lo previsto en el Ayuntamiento Ahora Madrid y PSOE han aprobado las cuentas que ya acordaron en octubre sin aceptar ninguna de las cuatrocientas treinta enmiendas que habían presentado Partido Popular y Ciudadanos Sara selva

Voz 1694 26:11 por eso desde Ciudadanos Begoña Villacís dice que este presupuesto es un fraude democrático

Voz 28 26:16 son partidos poco demócratas son partidos sectarios son partidos

Voz 0806 26:19 no están llamados a gobernar la totalidad

Voz 28 26:22 madrileños sino representar sólo en lo suyo el equipo

Voz 1694 26:24 el Gobierno no es cosa de partido sino de cómo es el proceso aprobación de enmiendas Jorge García Castaño delegado de Economía y Hacienda

Voz 29 26:30 dos estaba portavoz en la oposición aquí cuatro años en la Comisión de Hacienda

Voz 0861 26:33 bravo ninguna creo que el mecanismo de

Voz 1018 26:36 enmiendas es bastante mejorable presupuesto

Voz 1694 26:38 el caso consensuados un año más con el PSOE la portavoz socialista Purificación Causapié pone en valor la capacidad de diálogo y habla ya en clave electoral

Voz 30 26:46 vamos a insistir con ahínco para que este presupuesto se cumpla al cien por cien primero por ahora Madrid después estoy segura que por un Gobierno socialista

Voz 1694 26:56 en el PP dice que con esto los dos están cavando su propia tumba Íñigo Henríquez de Luna

Voz 31 27:00 es el presupuesto de la culminación

Voz 1018 27:03 el proyecto político de estos cuatro años

Voz 1694 27:05 Tanto PSOE como Ahora Madrid definen los presupuestos como unas cuentas más sociales

Voz 0089 27:09 feministas y sostenibles en la Asamblea hoy continúa el debate de enmiendas ahora mismo se ha suspendido la sesión Se reanuda las tres y media de la tarde para que las cuentas sean aprobadas esta tarde sine sorpresas con los votos de Partido Popular y Ciudadanos último día para comprar el boleto ganador o lo que le pasará la mayoría el que no tenga ni un premio mañana se celebra el sorteo de la Lotería de Navidad y todavía hay muchas colas Enrique García

Voz 1018 27:36 los nuevos fiscales del caso han examinado la nueva documentación y con

Voz 0089 27:40 de esta a la información de Enrique García esa fotografía de las colas larguísimas todavía en muchas administraciones de lotería ante el sorteo de Navidad que se va a celebrar mañana colas en Doña Manolita por ejemplo de decenas de metros todavía veíamos hace unos minutos son las dos de la tarde y veintiocho minutos

Voz 1509 28:50 a las cinco y media se disputa la final del Mundialito de clubes entre el Real Madrid y el Alain sin Marco Asensio y con la duda de Mariano en la última jornada de Liga del año se abre esta tarde con el Girona Getafe en los azulones son bajas los lesionados Vergara llama mañana también se jugará el Atlético Español a las cuatro y cuarto con el homenaje de los colchoneros a Gabi y hoy ha hablado el Cholo Simeone en la previa sobre el Lucas Hernández

Voz 1179 29:12 Antonio de Lucas dije al club lo que creía

Voz 0501 29:15 pienso yo que mañana también la gente que haga sentir a Lucas el afecto que tiene con el que mejor reflejarlo con hombre como Gavin siempre ha sido el club que evidentemente ha dado todo lo que ha dado siempre es la mejor imagen

Voz 1509 29:30 tener el Leganés jugará el domingo ante el Sevilla las cuatro y cuarto y el Rayo Vallecano a las seis y media antes

Voz 1915 29:36 levanten gracias al PSOE nos marchamos ocho grados ahora mismo en el centro de la capital cielos cubiertos en toda la región para los próximos días anunció una subida de las temperaturas que el día de Navidad pueden alcanzar los quince grados en algún punto de la región que disfruten de fin de semana nosotros nos marchamos hasta Lugo

Voz 2 30:02 sí

Voz 1018 30:05 la tarde en una y media en Canarias

Voz 1 30:09 el José Antonio Marcos

Voz 1018 30:20 gracias buenos compañeros en este viernes que no es evidentemente un viernes cualquiera porque para miles de personas es el punto de partida de cara al puente de Nochebuena la operación especial de tráfico empieza a las tres de la tarde pero a esta hora ya hay bastantes problemas como a los van a contar desde la vejez de algunos en Cataluña por ejemplo la AP siete o la nacional trescientos cuarenta en Tarragona que están relacionados con las acciones de vandalismo de los llamados Comités de Defensa de la República que desde muy temprano vienen demostrando que lo de la convivencia el debate político civilizado no va con ellos

Voz 4 30:58 ahora su contabilizan ya treinta y cuatro heridos de los cuales

Voz 1018 31:00 veintiocho son Mossos d'Esquadra ocho detenidos que han participado en el corte de carreteras bloqueo de calles barricadas y lanzamiento de objetos contra agentes policiales incluso con la violencia directa contra un periodista de televisión que estaba haciendo su trabajo Jon indebido que además escondía su rostro le propinó un puñetazo que le hizo caer al suelo afortunadamente sólo sufrió lesiones que no revisten especial gravedad ahora mismo se mantiene el despliegue de seguridad sobretodo en el entorno de la Llotja de Barcelona donde se ha reunido el Consejo de Ministros cuál es ahora mismo la situación en la calle Alphonse de San Agustín

Voz 0196 31:36 pues la zona cero Nos dicen desde el departamento de Interior que finaliza ya el dispositivo de seguridad en la noche de Mar estamos hablando de un dispositivo inmenso formado por Guardia Civil Policía Nacional Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra esto en la mar nos dicen también que en breve según los Mossos empezará a restablecer la circulación de personas y vehículos al entorno de este edificio que ha acogido el Consejo de Ministros pero estamos en la Vía Layetana hay aquí los Mossos siguen firmes ante la presencia de decenas de manifestantes algunos de ellos encapuchados están firmes y pendientes de sus reacciones de momento tensión Kallman calma tensa

Voz 1018 32:09 hora catorce el Consejo ha aprobado inversiones en infraestructuras para Cataluña gestos simbólicos como el juicio franquista contáis con paso poner el nombre del también ex presidente Tarradellas al aeropuerto de Barcelona tal y como estaba previsto elevar el salario mínimo hasta los novecientos euros y subir el sueldo de los funcionarios en un dos con dos por ciento pero con todo y con eso Pablo Casado de Albert Rivera mantienen acentúan incluso supresión contra Pedro Sánchez un acto de negociación con quién tiene seco

Voz 1 32:40 mostrado los catalanes es un acto repugnante de por sí pero si lo protagoniza un gobierno es un acto

Voz 6 32:47 traición a España esto tiene una salida y se llama democracia se llama votar señala poner urnas señor Sánchez usted viene a Cataluña pisaba pero los catalanes que aguantan a Torra no tienen esa protección por su culpa porque usted no es capaz de aplicar la Constitución señor Sánchez elecciones ya

Voz 1018 33:06 el veintiuno de diciembre mañana sorteo de la Lotería de Navidad que podrán seguir como siempre en la SER con Lourdes Lancho en A vivir que son dos días Isabel Quintana Carlos Cala buenas tardes

Voz 0861 33:15 buenas tardes Carlos en Andalucía sí pero hay ciudadanos han cerrado ya un acuerdo programático para el Gobierno andaluz lo ha anunciado el líder del PP de Andalucía Juan Manuel Moreno

Voz 33 33:23 hemos alcanzado esta mañana un acuerdo programática que en una primera parte estaba entorno a veinte medida que van a ser las primeras medidas que vamos a poner en marcha en el gobierno del cambio en los primeros cien días

Voz 0861 33:34 ahora debe negociar la composición del Gobierno y de la Mesa del Parlamento prisión permanente

Voz 1915 33:38 en particular pedirá la prisión permanente revisable para Bernardo Montoya el asesino confeso de Laura luego que hoy ha pasado a disposición judicial Patricia Catalina

Voz 34 33:46 la bajada de la familia está todo secreto y en cuanto levanten el secreto de sumario podremos estudiar lo con la fiscalía y presentar ya un nuestra construcción forman pretende solicitar en el futuro la permanente revisar por supuesto

Voz 0861 34:00 todo por la operación Kitchen Luis Bárcenas y su esposa Rosalía Iglesias han declarado sobre el robo de documentos comprometedores para el PP han insinuado que su chófer pudo estar detrás de ese robo supuestamente organizado por el ex comisario Villares

Voz 1018 34:10 cambio de postura la Fiscalía pide ahora que se archiven

Voz 1915 34:13 la denuncia contra la Comunidad de Madrid por la venta de tres mil viviendas públicas son fondo buitre durante el Gobierno de Ignacio González el nuevo fiscal considera que no hubo ilegalidad y ahora será el juez quién decide el respeto

Voz 0861 34:23 la regulación municipal la alcaldesa de Barcelona Ada Colau asegura que el presidente del Gobierno con quién se ha reunido antes del Consejo de Ministros se ha comprometido a que los ayuntamientos regulen los precios del alquiler para evitar

Voz 35 34:32 muchos en el trámite parlamentario de ese mismo decreto esté incluida tal y como está comprometido a la posibilidad de que las ciudades podamos regular e los alquileres para evitar esas subidas abusivas que se están produciendo ahora mismo en la ciudad

Voz 1915 34:45 en huelga encubierta una decena de centros penitenciarios españoles han denunciado ante la Fiscalía una supuesta huelga encubierta de funcionarios Instituciones Penitenciarias dice que en dos centros se han suspendido las comunicaciones entre los presos y sus familias por falta de personal

Voz 1018 34:58 no más encubrimiento el Papa Francisco asegura ante

Voz 0861 35:01 la Curia que la Iglesia no volverá encubrió subestimar los casos de abusos sexuales por parte del clero el pontífice

Voz 36 35:06 CIO por Ray Rin gracias ha agradecido

Voz 0861 35:09 los medios de comunicación que hayan denunciado los casos y dado voz a las víctimas esa sobre todo la operación salida

Voz 1915 35:14 menos de media hora se pone en marcha el dispositivo especial de la DGT con motivo de las Navidades esperan más de dieciocho millones de desplazamientos por carretera hasta el próximo siete de enero la mayor operación desde el año dos mil

Voz 1018 35:24 bueno parece que ya hay bastantes problemas vamos por tanto la DGT Alfonso Martínez

Voz 13 35:28 buenas tardes hasta ahora estamos pendientes aún de las carreteras a en Cataluña desde instante encontramos cerrada únicamente una vía en Tarragona la AP siete a la altura de ampolla en Madrid complicaciones en ambos sentidos en la uno en Alcobendas lados en Torrejón de Ardoz y Canillejas la A3 a la altura de Rivas Vaciamadrid la A42 en Getafe y Fuenlabrada la cuatro en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles Il hacen con Navalcarnero tráfico intenso además de entrada por la A uno hasta Nudo de Manoteras lados en San Fernando de Henares y en el acceso a la M treinta las seis desde Las Rozas hasta el Plantío dificultades también de salida por la A dos en Alcalá de Henares la cinco a la altura de Alcorcón y la seis en Aravaca en Sevilla densidad circulatoria de entrada por la A49 en Camas de salida en la A376 en la Pablo de Olavide Murcia encontramos retenciones en la A treinta en ambos sentidos y por último en Valencia complicaciones para entrar por la A tres a su paso por

Voz 1018 36:23 a veces pues muchas gracias DGT Alicia Molina y Carlos Ródenas en la técnica también importante especialmente en un día como hoy el tiempo la previsión para estas últimas horas del otoño esta noche a las veintitrés veintitrés extrememos

Voz 13 36:34 bien lo Jordi Carbó tarde soleada en la mayor parte del país pero con nieblas persistentes cerca de los principales ríos del interior peninsular también en la Comunidad de Madrid se pueden romper un poco pero cuando llegue la noche se volverán a compactar mucha precaución en las carreteras en las próximas

Voz 0861 36:50 jugadas visibilidad muy reducida en muchos tramos

Voz 13 36:52 muchos momentos a partir del domingo las nieblas se irán retirando en la mayoría de casos y la lluvia esta tarde

Voz 0861 36:58 era débilmente en Galicia con muchas pausas

Voz 13 37:01 llena desaparecerá del todo y a partir de mañana y hasta el día de Navidad lo más destacable el ascenso de temperaturas sobretodo en el Cantábrico y el Mediterráneo máximas de quince a veinte grados

Voz 1 37:11 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 37:15 José Antonio el telegrama es para Joaquim Torra señor presidente lo que queda de la Generalitat ya advirtió su predecesor Josep Tarradellas que cuando no se tiene el poder hay que ser inflexible en protocolos antes dijo William Shakespeare que el ceremonial es la única diferencia entre los Reyes sino que más mortales ya al general De Gaulle se atribuye la definición de que el poder es la distancia ayer en Pedralbes su señoría se hizo con la liturgia redimido del infierno de Eslovenia como si nunca hubiera propugnado la vía Skype pasos también ganó la batalla semántica en un comunicado conjunto tan significativo por lo que dice como por lo que calla ahora tendrá que demostrar que manda sobre los

Voz 37 38:00 cederle porque en caso contrario la próxima Reunión de Sánchez será con ellos atentos

Voz 24 38:11 la evolución gusta la evolución este movimiento constante que

Voz 1018 38:16 va hacia adelante han pasado ochenta años

Voz 1018 39:36 al menos ocho detenidos durante cuatro heridos ninguno de ellos de especial gravedad numerosas cargas barricadas lanzamiento de objetos a los Mossos d'Esquadra es algo de lo que nos deja este viernes de tensión en algunas calles de Cataluña sobre todo en Barcelona en los llamamientos a la violencia y el boicot que han realizado los llamados Comités de Defensa de la República incluyendo como decíamos en portada un puñetazo en la nariz de un individuo que además llevaba el rostro tapado a un periodista de televisión que estaba haciendo este trabajo en Barcelona

Voz 39 40:01 estamos trabajando estamos trabajando por favor por favor

Voz 1018 40:17 este es el momento de Wall pena a continuación el periodista cae al suelo Cake Vinuesa esas nombre de este reportero de Intereconomía que tuvo que ser atendido de inmediato por el Servicio de Emergencias Médicas afortunadamente no tiene ningún herido grave pero la portavoz del Gobierno Isabel ha condenado esta agresión de inmediato

Voz 5 40:34 queremos hacer un recordatorio ahora mismo para un periodista que lamentablemente ha sufrido una agresión esperamos su pronta recuperación y desde luego no solidariza Amos con él

Voz 1018 40:48 bueno vamos a ir ya en directo al lugar en el que se ha producido la reunión del Consejo de Ministros antes de las calles de Barcelona en la Llotja de Mar está nuestra él lema Carretero que te anima buenas tardes hola buenas tardes me gustaría preguntarte con el tema de los acuerdos del Consejo qué lectura política realiza el Gobierno de lo que se ha vivido esta mañana en las calles de de todo el Barcelona los enfrentamientos con los agentes de los Mossos d'Esquadra de la policía los cortes de carretera de primera hora

Voz 0806 41:11 si se han referido a ello como incidentes tanto la portavoz como la ministra Batet han hecho un llamamiento a los ciudadanos de Cataluña para que se manifiesten sin recurrir a la violencia que lo hagan de forma pacífica tras la polémica de las últimas semanas de forma muy especial ha querido Isabel Cela reconocer la coordinación esta mañana de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

Voz 5 41:31 les queremos felicitar por su magnífico ejercicio de coordinación con un solo centro de coordinación por su magnífico y excelente trabajo es permitimos hacer un llamamiento a todos los ciudadanos que quieran manifestarse para que

Voz 0196 41:45 lo hagan con normalidad sin agredir a nadie

Voz 5 41:47 eh sin violencia porque lo que hemos venido hacia iraquíes un acto de afecto

Voz 0806 41:53 ambas ministras han insistido en que el Consejo de Ministros es de toda España que se puede reunir en cualquier ciudad pero lo cierto es que el Gobierno que ya ha abandonado este edificio se ha reunido en un espacio absolutamente blindado así que desde aquí dentro sólo sea huido el zumbido del helicóptero que sobrevuela la zona y las cacerolas de algunos vecinos que han mostrado

Voz 1915 42:11 su malestar de su casa

Voz 1018 42:12 es lo cierto que Pablo Casado y Albert Rivera encargado de forma muy directa contra Pedro Sánchez sobre todo por las reuniones de ayer con Torra el formato el contenido de ese comunicado conjunto en el que apela una propuesta política de amplio apoyo en el marco de la seguridad jurídica pero sin una cita expresa a la Constitución imagino Inma que también ha habido más de una más de dos preguntas para las ministras entorno este asunto no

Voz 0806 42:32 sí la portavoz ha considerado que la de ayer fue entre presidentes fue una reunión muy positiva ha explicado que el Gobierno siempre ha buscado el espacio del diálogo que esa es la única receta ya ante las críticas porque no aparezca de forma expresa la palabra Constitución en el comunicado que se pactó ayer la ministra Meritxell Batet ha puesto el acento en el hecho de que el Gubern haces acepte el respeto a la SER

Voz 1018 42:54 unidad jurídica se contempla la exprés

Voz 1544 42:56 sin seguridad jurídica no hay seguridad jurídica sin respeto al ordenamiento jurídico y el ordenamiento jurídico está compuesto por todas y cada una de las normas jurídicas que que nos hemos dotado empezando por la Constitución y los Estatutos de Autonomía y continuando por el resto de de leyes y reglamentos que componen ese ordenamiento jurídico

Voz 0806 43:19 ha explicado además Batet que el deshielo entre el Gobierno y la Generalitat se produjo en julio y que lo de ayer fue la evidencia de que estos seis meses han dado sus frutos en el camino de la normalización por cierto que Batet ha respondido José Antonio en castellano y en catalán en la rueda de prensa del con

Voz 1018 43:35 pero bueno cuando los acuerdos de de este Consejo que tenía su agenda asuntos importantes de calado social y político que no deben quedar desdibujados por estas controversias políticas porque afecta a miles a millones de personas acotemos Inma salario mínimo pensiones

Voz 0806 43:48 sí medidas de carácter social de una de ellas quiere hacer bandera a este Gobierno porque es la mayor subida del salario mínimo interprofesional desde mil novecientos setenta y siete va a pasar de setecientos treinta y cinco nueve euros a novecientos euros al mes a partir del uno de enero se aprobado además una subida de las retribuciones de los empleados públicos de un mínimo de dos veinticinco por ciento y ahí la ministra Batet ha querido enmarcar esta decisión en todas las políticas del Gobierno en estos meses para refundar reforzar la función pública aunque esta subida en realidad la pactó el gobierno del Partido Popular con los sindicatos de forma específica para Cataluña una inversión de ciento doce millones de euros para mejoras en carreteras son algunos de los acuerdos que han anunciado en la rueda de prensa aunque

Voz 0089 44:26 el orden del día iba bastante cargado así que habrá

Voz 0806 44:29 que repasar la referencia cuando la publique la Moncloa

Voz 1018 44:31 gracias vamos a volver al exterior a la Vía Layetana o de está nuestra compañera Ana pusieron en portada que había bastante despliegue policial cuál es ahora mismo la situación

Voz 0196 44:40 pues ahora mismo están oyendo gritos en defensa de la libertad de los presos están también hay amando y gritando a contra los Mossos d'Esquadra que siguen firmes pero que han conseguido armar las vallas que estaban justo en este punto de la Vía Layetana es el primer punto de cordón de acceso a la Amar después hay otro de la policía

Voz 1915 45:00 Genal estos están aproximadamente a unos trescientos no

Voz 0196 45:02 otros del edificio donde se ha celebrado el Consejo de Ministros durante la mañana ha habido varios disturbios especialmente al final de la Rambla en la zona de Drassanes también en la avenida Parallel ha habido en total en esa zona ocho detenidos por lanzamientos a la policía sobre todo piedras de grandes dimensiones adoquines que habían arrancado literal no de algunos de ellos del suelo de la Rambla estamos hablando de un grupo reducido aproximadamente unas trescientas personas que iban pues muchas de ellas encapuchadas con bragas en para taparle la boca la nariz sólo se les veía a los ojos y los hemos visto en Drassanes y después han venido también aquí a Via Laietana donde han seguido en algunos esos con varios lanzamientos la policía también ha tenido que hacer ha hecho varias cargas durante la mañana en varios de estos puntos ahora hay un poco de tensión porque esto va va y viene va subiendo y bajando como en muchas de las manifestaciones en las que hay disturbios se produce en estos momentos como contadas José Antonio ha habido según el balance provisional del Sistema de Emergencias Médicas catalán treinta y cuatro heridos veintiocho de ellos son policías según ha no relataba a la Conselleria de Interior pero se están haciendo atenciones aún sanitarias y podría haber más heridos en las próximas horas la verdad

Voz 1915 46:18 es que la Consejería de Interior no se ha informado hoy Oslo

Voz 0196 46:21 decíamos antes hace unos veinte minutos que había finalizado hoy este dispositivo de seguridad pero la manifestación sigue muy viva ahora en Via Laietana los Mossos como decíamos han armado otra vez las vallas y por lo tanto aquí no ha finalizado absolutamente nada vemos también a lo lejos la Policía Nacional que siguen sus puestos

Voz 1018 46:39 mantenemos reeditará comunicación contigo Ana pues hubiese alguna novedad en el transcurso de esta edición el programa de Hora catorce también aprueba hoy el Consejo de Ministros algunos gestos políticos digamos muy catalanistas con los nombres de dos expresidentes muy significativos Lluís Companys y Josep Tarradellas Pablo Tallón