Hora 14 (24/12/2018)

hola muy buenas tardes y para quienes tengan que preparar la cena de esta noche tranquilidad que todavía falta muchas horas y tampoco hay que examinarse ante la familia se nota y mucho que estamos en las horas previas a la Nochebuena y una menor actividad informativa quizá se agradece que podamos pensar en otras cosas por ejemplo el intercambio de buenos deseos entre el presidente del Gobierno y los más de tres mil militares españoles desplazados en misiones internacionales

Voz 4 00:46 el Dakar está se nos reuniremos para la cena de Nochebuena todos los componentes vez destacamento mal

Voz 5 00:51 sí desde aquí lo celebra celebraremos con alegría sirviendo a España ya su españoles como nos gusta nada más adiós señor presidente Bill Navidad desde galo

Voz 1018 01:03 portada aeronaves Juan Carlos I Pedro Sánchez ha enviado su felicitación navideña a los militares que forman parte de esas misiones de paz de nuestro país con mención especial para la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas de la que se cumplen ya treinta años

Voz 6 01:15 recordar de forma singular a las pioneras que abrieron camino hace tres décadas

Voz 1722 01:20 creo sinceramente que su contribución pues resulta fundamental para garantizar la eficacia también la operatividad de nuestras Fuerzas Armadas representa el mejor de los valores la vigencia de nuestros principios de la Constitución

Voz 1018 01:35 no era evidentemente el momento para hablar de cuestiones de la política del día a día como por ejemplo las dificultades para sacar adelante los Presupuestos aunque la portavoz del Gobierno catalán el Sartori ha apuntado en declaraciones a SER Cataluña la posibilidad de no bloquear la tramitación lo cual no quiere decir que los independentistas vayan a votarse

Voz 1292 01:52 adaptar Sergio Ramos que guber ni los grupos parlamentarios en el Congreso nos tenemos que reunir para ver si hay margen para ver si está solución puede llegar pero quiero dejar clarísimo que tal y como están las cosas Pedro Sánchez se comporta como Rajoy en lo referente a buscar soluciones sigue avalando implícitamente la represión de ninguna manera se pueden aprobar los presupuestos

Voz 1915 02:15 todas maneras tocan aprobar presupuestos Okur catorce

Voz 1018 02:39 es eh Marta Cañas directora en España de Médicos Sin Fronteras tras el tsunami de Indonesia que deja ya un balance provisional de trescientos setenta y tres muertos según los últimos datos que facilitan las autoridades de ese país hay cincuenta desaparecidos y entorno a un millar de heridos ninguno de ellos es españoles alguna ha dicho esta mañana en Hoy por hoy en la Ser Salvador Rueda que es el encargado de negocios de nuestra embajada en ese país

Voz 8 03:00 es una zona turística pero de turismo local de turismo

Voz 1018 03:03 el cine

Voz 8 03:06 por eso hay bastantes víctimas porque estas buena época de vacaciones también aquí en Indonesia pero no hay hasta el momento no no hay constancia de ningún nacieron el español afectado

Voz 1018 03:18 los Mossos d'Esquadra han reforzado la seguridad en el centro de Barcelona en la Rambla tras un aviso del consulado de Estados Unidos sobre la posible presencia la ciudad de un conductor de autobuses de Casablanca de perfil yihadista en las Ramblas estado El Prat Pérez tres

Voz 1534 03:31 con estas de los Mossos una de la Policía Local y una decena de agentes antidisturbios con armas largas vigilan vigilan el extremo de la Rambla junto con la plaza Cataluña hacen controles aleatorios registran algunos vehículos la policía catalana ha incrementado la seguridad en este y otros puntos de la ciudad aunque aunque el conseller de Interior insiste que este es un tipo de amenazas son habitual

Voz 1018 03:51 pues sí esto es lo que decía esta mañana en declaraciones a Rac1 el conseller Miquel book que se hasta mes Ésta es una amenaza más de las que tenemos seguramente este caso es algo distinto porque ayer el consulado americano hizo un tuit dando a esta amenaza mucha publicidad rival como tampoco visitan y otro de los nombres propios del día Gaspar Llamazares hasta ahora líder de Izquierda Unida en Asturias que ha anunciado que deja sus cargos federales por lo que considera una campaña de linchamiento ante su posible presencia en la plataforma electoral actúa

Voz 8 04:20 los tiempos han utilizado estos órganos de dirección ya como tribunales sumarísimos para juzgar y condenar al margen de cualquier garantía procesal y desde luego yo para participar en proceso de linchamiento no estoy a mi a estas alturas

Voz 1915 04:36 hombre más condena a un hombre por violación Las Palmas tras extorsionar sexualmente a cinco niñas a través de Internet según la sentencia el delito puede producirse aunque no haya contacto físico

Voz 0809 04:46 podemos rechaza el resultado de las primarias celebradas por En Marea en Galicia tras la derrota de la candidatura que apoyaba la dirección nacional en los próximos días decidirán si abandonan la confluencia

Voz 1915 04:55 gobierno mantiene el pago de seis millones setecientos mil euros para el almacén de gas de Doñana el proyecto fue rechazado tanto por la Junta de Andalucía como por el Defensor del P

Voz 0809 05:03 lo bajada de impuestos y nueva Ley del Suelo son algunas de las nuevas medidas acordadas entre PP y Ciudadanos para el Gobierno andaluz que presidirá el popular Juan Manuel Moreno también contempla la mejora de la financiación autonómica las Navidades son el periodo del año con más pruebas

Voz 1915 05:16 irá de sufrir un infarto según científicos suecos el momento con mayor riesgos la Nochebuena que aumentan un treinta y siete por ciento

Voz 0809 05:22 números rojos en la bolsa europea el IBEX treinta y cinco cierra a esta hora con pérdidas de un cero coma nueve por ciento ligeramente por debajo de

Voz 1915 05:28 los ocho mil quinientos puntos y casi seis minutos

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1915 05:39 el Partido Popular se mueve ya a la desesperada y buscando perfiles cada vez más duros que contrarreste en a Vox el último nombre que se ha puesto sobre la mesa para ser candidato en Madrid es el de la política vasca María San Gil Ángel Garrido es el

Voz 0177 05:53 abro ya lo he dicho que no mientras aquí porque alguna va a acertar fijos de han salido todos los nombres yo creo que mire yo que podemos decir que están en la que a todos los afiliados del Partido Popular de Madrid así seguro que alguno alguno Cierzo de verdad

Voz 1915 06:04 si la alcaldesa de la capital Manuela Carmena se recupera tras su último accidente doméstico

Voz 1534 06:10 se encuentra muy bien ella está muy animada de hecho ayer por la tarde estuve con ella hay bueno está está animada me me dictó los mensajes que quería que hoy tras admitiese eh bueno pues así están está pendiente de una visita al médico a la semana que viene y a partir de ahí pues ya sabremos más

Voz 1915 06:58 la propia víctima contó lo que había pasado en Facebook para dice ayudar a otras personas que hayan pasado por Londres y más noticias que vamos a apuntar ahora en titulares con Alfonso Ojea Sara selva

Voz 0089 07:09 la Universidad Rey Juan Carlos y el Hospital Universitario de Fuenlabrada trabajan para prevenir el riesgo de infecciones de los pacientes ingresados en la UCI Se trata de un proyecto de investigación pionero en España que utiliza datos históricos de pacientes en ese hospital

Voz 1510 07:23 cinco heridos tras colisionar un vehículo contra un camión de la basura el accidente tuvo lugar de madrugada a la altura del número trescientos cuarenta y uno de la calle Alcalá la Policía Municipal investiga las circunstancias del siniestro en el coche viajaban cinco jóvenes de veinte años dos resultaron heridos el resto son los ocupantes

Voz 0089 07:38 el camión y en los deportes el Madrid recuperará el partido aplazado frente al Villarreal el próximo tres de enero el primer partido de dos mil diecinueve para los blancos tras vencer este fin de semana en el Mundialito resaca liguera además con victorias del Atlético y del Rayo y los empates

Voz 1915 07:53 Getafe y Leganés vamos con la información del tráfico no nos acercamos hasta la DGT Antonio Ayuso buenas tardes muy buenas tardes jornada absolutamente tranquila en la Comunidad Autónoma de Madrid encontramos eso sí alguna protecciones y Coslada en sentido A tres y tengan precaución por los bancos de niebla todavía el cuatro entre Valdemoro y Aranjuez hemos trece grados ahora mismo en el centro de la capital vamos con la previsión del tiempo Luismi Pérez buenas tardes

Voz 11 08:19 buenas tardes estas próximas horas el tiempo va a seguir siendo bastante tranquilo en gran parte de la Comunidad de Madrid eso sí todavía va a quedar humedad alguna niebla brumas más bien en zonas del Tajo y aquí con temperaturas más frescas en cambio en el resto de la región la tarde se presenta despejada o con número

Voz 1915 08:37 cosas nubes altas simplemente dejó

Voz 11 08:40 todo el cielo algo enmarañado con unas temperaturas que especialmente en la sierra van a ser muy superiores a las habituales para las fechas el día de Navidad va a venir otra vez con nieblas por la mañana menos extensas que hoy y sobre todo hacia los ríos del sur de la comunidad y nuevamente en zonas elevadas un tiempo casi deprima primavera

Voz 9 09:38 hora catorce Madrid Cristina Machado es el último nombre de una lista que en pie

Voz 1915 09:42 hacer ya bastante larga o Pablo Casado está jugando al despiste o no encuentra candidato para Madrid el Partido Popular sigue buscando a las personas que por un lado mantengan el Gobierno regional y por otro recuperen la alcaldía de la capital el último no hombre en sumarse a la lista se lo venimos contando hoy en la láser es el de la política vasca María San Gil la informaciones de María Jesús Güemes María Jesús buenas tardes buenas

Voz 1461 10:06 tardes los populares están deseando saber los nombres de sus candidatos para Madrid pero van a tener que esperar a un poco si no se filtran antes el próximo trece de enero se celebrará el acto de proclamación y entonces se resolverán todas las incógnitas desde luego las filas conservadoras están de los nervios no saben si Garrido y Almeida seguirán en sus puestos por eso a las encuestas de Génova en las que han preguntado por Maroto Pizarro Tejerina se suman las quinielas se han desatado las especulaciones internas y ahora se habla de Cayetana Álvarez de Toledo de Daniel la calle del hidalgo de Adolfo Suárez Illana también de María San Gil la expresidenta del PP vasco que dé un portazo a Rajoy por diferencias ideológicas fundamentales fue con Aznar a FAES aunque reapareció el pasado mes de

Voz 1915 10:44 el en un acto con Casado en el que la elevó

Voz 1461 10:47 deferencia fallecía moral de España dijo que en su proyecto ella podía hacer lo que quisiera la tiene en mente para ahora o el futuro como figura capaz de recuperar los principios y valores de su formación es que este es uno de los perfiles que busca la dirección para evitar que los votos se les vayan a Ciudadanos y Vox

Voz 1915 11:02 entre los nombres que se manejan por tanto perfiles cada vez más duros que contrarreste en a Vox hasta dentro del Partido Popular de Madrid hay dirigentes sorprendidos porque el presidente y aspirante a candidato Ángel Garrido que siempre ha defendido el centro derecha apueste ahora también por una derecha Valiente como dice él respaldando esa línea dura que defiende casado eso sí ha sido fiel asimismo sigue evitando referirse a las quinielas de nombres demasiado nombres ya ha dicho hoy

Voz 0177 11:28 es verdad que yo ya lo he dicho que no mientras la adquiridas porque alguna va a acertar fijos y que han salido todos los nombre yo creo que mire yo qué podemos decir que están en la que a todos los afiliados del Partido Popular de Madrid así seguro que alguno alguno cierto de verdad no no voy a entrar en valoraciones de definida porque recordará que no tiene ningún sentido además bueno pues lógicamente pasa los días y cada uno dice el hombre que le parece más oportuno que la apetece pero deberá que no tiene ningún sentido entrar ahí

Voz 1915 11:51 el presidente de la comunidad que no se ha olvidado de la alcaldesa de la capital que se sigue recuperando de la rotura de tobillo que sufrió el viernes tras caerse en su casa como recordábamos antes el segundo accidente doméstico de Carmena después del que sufrió hace cuatro meses otra caída en la que se hizo una brecha

Voz 1018 12:07 ceja

Voz 0177 12:07 pues a través de este caso mis deseos de pronta recuperación no lo lamento que que que haya caído y deberá creo lo que quiero es que vuelva cuanto antes creo que todos lo saben que más allá de de diferencia jurídicas que tenemos yo sí que siento cariño por la alcaldesa de una muy buena relación personal importante o la la más pronta recuperación posible para que para que podamos seguir discutiendo qué sano

Voz 1915 12:31 hoy Ángel Garrido que como tendría que haber hecho Carmena sino se hubiera caído sino hubiera tenido el accidente de Garrido ha dedicado la mañana a felicitar las Navidades en su caso ha ido a los servicios de emergencias al Centro de Emergencias del uno uno dos en Pozuelo y antes ha visitado a los niños ingresados en el Hospital Niño Jesús y a sus familias son ciento ochenta pequeños que iban a pasar la Nochebuena en el hospital cuidados por ochenta profesionales Javier Bañuelos sí médicos enfermeras y celadores todos cenar

Voz 0861 12:58 tan hoy en el trabajo pasará la Nochebuena fuera de casa pero no pierden ni la sonrisa ni el mimo con el que cuidarán a sus pequeños paciente

Voz 13 13:06 bueno la verdad es que ellos nos lo hacen fácil ellos son los que nos animan igual bueno nosotras pues también de lo llevamos bien gracias a ellos claro las familias en fin esto es una gran familia en el hospital pequeño niños que tienen largas estancias en algunos agudas pero bueno entre todos intentamos hacer un día especial también cenando un menú especial me viene suele venir Papá Noel a dejarles algún regalo y bueno pues eh las enfermedades se suelen

Voz 1444 13:34 decorar un poco Isabel será una de las ochenta

Voz 0861 13:37 profesionales que trabajarán hoy en el Niño Jesús cuidando de los más pequeños como Noemí de trece años que lleva ya ingresada desde hace tres meses

Voz 14 13:45 porque tengo cáncer de leucemia que me faltaría María un trasplante y a ver cómo saldría ya hacerme pruebas y todo bien la familia así que a ver qué me trae

Voz 1179 13:58 teniendo la Familia lugar yo creo que es lo que menos importa también hay que por lo menos que ya esté bien y cómoda ya está lo demás

Voz 1915 14:05 en el caso del Ayuntamiento la encargada hoy de transmitir las felicitaciones de Navidad ha sido Marta Higueras alcaldesa en funciones que ha recorrido las sedes de algunos de los servicios municipales y también de organizaciones de taxistas acompañada por Inés Sabanés IU Javier Barbero Sara selva

Voz 1510 14:21 han empezado por los taxistas por la federación

Voz 1915 14:24 Nacional del Taxi no sabes lo que siento no estar este año

Voz 1534 14:26 vosotros felicitando a la Nochebuena ya tenía todo preparado para haceros las vacunas prometidas por las tendré que llevar en Carnaval

Voz 1915 14:33 la alcaldesa en funciones Marta Higueras les ha transmitido

Voz 1510 14:35 el mensaje de Carmena de ahí al Centro Integral de Seguridad

Voz 16 14:42 queridos amigos agentes de policía agentes de Movilidad un saludo muy especial de toda la corporación especialmente de nuestra querida alcaldesa Manuela Carmena que no recordaba

Voz 1510 14:54 ha felicitado la Navidad a los agentes de la Policía Municipal de Movilidad y efectivos del Samur Protección Civil

Voz 17 15:00 tobillo que no me impide transmitirlos a través de mi equipo

Voz 0089 15:02 me felicitación de Navidad y mis deseos

Voz 17 15:05 de un feliz año nuevo para todas y todos están

Voz 1510 15:07 noche les toca guardia con un dispositivo parecido al de años anteriores

Voz 1018 15:11 todos deseamos que soy una noche tranquila está todo todo previsto todo lo que podemos prever y planificar para el mejor servicio a las madrilista madrileña

Voz 1510 15:18 qué han hecho una foto subidos a un camión de bomberos venga y luego han seguido su ronda navideña visitando también a los trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes a la Asociación Gremial del Auto Taxi Illa unidad de estancias breves del Samur Social

Voz 1915 15:37 la Policía Nacional ha detenido a un hombre de treinta y cinco años que durante el pasado puente de la Constitución pegó violó a una chica en el intercambiador de Aluche una estudiante estadounidense que llevaba seis meses viviendo aquí en Madrid ella misma lo ha contado en su Facebook con fotografía incluso el resultado de la paliza que recibió su objetivo dice es ayudar a otras víctimas de agresiones sexuales Alfonso Ojea

Voz 0089 15:59 la víctima fue controlada seguida en todo momento por su agresor nada más subirse a un autobús de la EMT que terminaba recorrido en el intercambiador de Aluche eran las cuatro de la madrugada del domingo día nueve Isolda en esa noche fue atacada por el detenido cuando la víctima Andrea asigna no bajó del vehículo supo que se había equipo cada línea de autobús momento en el que el violador por se acercó a ella para ofrecerle ayuda era una burda mentira rápidamente le arrebató su móvil y le golpeó con saña en la cara allí en la cabeza después la violó en una zona cercana le arrancó incluso los pantalones siguió golpeándola hasta que la víctima perdió el conocimiento trasladada al hospital se activaba entonces el Protocolo contra agresiones sexuales la unidad policial de Familia y Mujer de la puerto Nacional de Policía comenzaba investiga Ricardo Gutiérrez es el portavoz de la Jefatura Superior de Policía

Voz 10 16:48 muy rápidamente se dio un tratamiento integral por parte de la unidad que se encarga de investigar este tipo de hechos delictivos la plantilla de Familia y Atención de la Mujer los investigadores se pusieron manos a la obra y permitió dar con el presunto autor de los hechos que se trataba de un varón español de treinta y cinco años de edad que fue detenido durante la tarde del pasado día doce

Voz 0089 17:09 el agresor tiene un larguísimo historial delictivo nueve antecedentes penales pero ninguno por agresión sexual en su mayoría esas detenciones se han producido por delitos contra la propia

Voz 1915 17:20 así llegamos a las dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

hora catorce Madrid

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1915 20:32 la Universidad Rey Juan Carlos y al hospital de Fuenlabrada están llevando a cabo de forma conjunta una investigación que es pionera en España para prevenir el riesgo de infecciones en los pacientes ingresados en la suciedad de los hospitales el proyecto utiliza datos históricos de pacientes actuales en ese centro en el de Fuenlabrada para encontrar patrones que permitan predecir infecciones futuras Enrique García

Voz 0089 20:54 en dos mil cincuenta las muertes provocadas por gérmenes multi resistentes superarán las provocadas por cáncer es un dato de la Organización Mundial de la Salud son bacterias que consiguen resistir a los antibióticos y que afecta especialmente a pacientes ingresados en la UCI que en España son entre el doce y el cuarenta y dos por ciento prevenirlos y sobre todo predecir los es el objetivo de este proyecto de la Rey Juan Carlos y el Hospital Universitario de Fuenlabrada Inmaculada Mora es la investigadora principal

Voz 24 21:21 la idea sería el paciente ingresa en UCI en el momento en que ingrese Monthy al paciente se le realiza una serie de cultivos con esos cultivos tiene lo que nosotros llamamos datos datos que vamos a introducir como entrada a un modelo y la salida de ese modelo pues nos va a indicar cuál es la probabilidad de que ese paciente desarrolle por ejemplo una multi resistencia

Voz 0089 21:42 el con esos datos actuaría los médicos Joaquín Álvarez es el jefe de UCI de este hospital

Voz 25 21:47 con el conocimiento de todos los actores trenes intentar que probabilidad tiene el paciente actuando extender con infección por encarnando que estén

Voz 0089 21:55 un proyecto que se proponen prevenir el riesgo de infección casi desde que el paciente entra al hospital en el que están trabajando una decena de profesionales del ámbito académico y clínico

Voz 1915 22:04 el Ayuntamiento de Móstoles exige unas condiciones dignas para la residencia de mayores Parque de Coimbra los residentes y trabajadores han estado varios días durante los últimos meses sin calefacción y con problemas también con el agua caliente han enviado una carta a la Comunidad de Madrid exigiendo una solución ser Madrid Oeste Belén Campos

Voz 1478 22:23 desde la puesta en marcha del sistema de climatización este invierno se vienen sucediendo múltiples quejas de familiares de los usuarios sobre el mal funcionamiento de la calefacción llegando a pasar varios días en noviembre diciembre sin calor en el edificio escuchamos a Gabriel Ortega concejal de Bienestar Social en Móstoles

Voz 26 22:40 no es de recibo que en el mes de diciembre nuestros mayores tengan que estar en estas condiciones así como las trabajadoras y trabajadores del centro que no pueden desarrollar convenientemente su labor no es la primera vez que tenemos que llamarle la atención a la comunidad París sobre servicio deficiente en esta residencia que depende de ellos

Voz 1478 23:02 echa de hoy asegura no sólo siguen sin funcionar adecuadamente sino que además se suman fallos en el suministro de agua caliente durante días añade también la carta insisten en que esto es algo que inquieta a los familiares ya que no saben cuándo tendrán una solución

Voz 1915 23:18 la Navidad ha comenzado un poquito torcida para el cuerpo de policía de Galapagar que lleva meses pidiendo al Ayuntamiento un nuevo convenio que aumente su salario pero cuya respuesta todo este tiempo del consistorio ha sido que no hay dinero sin embargo han recibido una cesta de Navidad que no les daban desde hacía diez niños y lo que han hecho como gesto de protesta solidaria es entregar esas cestas a las ONG's locales Raquel Fernández treinta y siete

Voz 1315 23:43 cestas de Navidad han entregado policías locales de Galapagar a la Red Solidaria del municipio para reivindicar al Gobierno local la negociación del convenio que reclaman desde hace más de un año aseguran los sindicatos que cada uno de los lotes están valorados en unos cincuenta euros y que no reciben un regalo similar desde hace más de diez años lo que a su juicio tiene que ver con la cercanía de las elecciones José Cordero es portavoz sindical de la policía

Voz 0742 24:08 es lo que necesita la policía no es unas testas sino lo un acuerdo el convenio que es lo que llevamos pidiendo desde hace ya más de un año y bueno pues que parece que el alcalde ahí compaña no están por la labor y bueno pues quizá algunos trabajadores con una cesta les saca una sonrisa pero nosotros pues buscamos otras cosas

Voz 1315 24:27 entre los productos que incluyen las cestas Se encuentran vino lomo de Orza

Voz 9 24:31 eso

Voz 1915 24:33 Nochebuena que van a celebrar de forma muy especial algunas personas sin recursos sin hogar muchos de ellos por quinto año consecutivo los voluntarios de nadie sin cenar van a buscar a personas sin techo en la capital para darles una cena caliente varias horas de compañía en paralelo un año más se repite también la cena que ofrece Mensajeros de la Paz esta vez se va a hacer en el Museo del Prado nos lo cuenta Laura Gutiérrez a escasos metros

Voz 0089 24:58 las Meninas van a cenar este año los doscientos comensales

Voz 1915 25:01 a los que invita por Nochebuena la ONG del Padre Ángel

Voz 27 25:04 alegría no un sueño sueño puede sentarse en una mesa no necesitan comenté con cubiertos con muchos de ellos en la en alguna otra escena que hemos tenido en te lloran de alegría

Voz 1915 25:17 el año pasado consiguió abrir el Círculo de Bellas Artes

Voz 28 25:19 es hace dos años el Palacio de Cibeles y esta vez el claustro del Prado se viste de gala en su bicentenario

Voz 27 25:25 tema es un sitio así muy especial a veces es pues por demostrar que la dignidad de nunca

Voz 1915 25:31 aunque como en el museo lo van a caber todos

Voz 28 25:34 otras cien personas cenarán en la iglesia de San Antón el menú lo ha diseñado un año más Martín Berasategui cecina crema de guisantes caudillo con coliflor postre de chocolate y caramelo no es la única cena que hoy se ofrece de forma solidaria en Madrid los voluntarios de nadie

Voz 1915 25:50 se han preparado cientos de menús para personas sin hogar a las que buscan esta tarde por las calles del centro

Voz 29 25:56 la dirigidas pues eso a la Plaza Mayor a la gente que está bueno muchísima gente merece los soportales cerca debajo del puente de la plaza Espanya en Jacinto Benavente va dirigida sólo y únicamente las personas que algún motivo especial misa acerca Ariana

Voz 8 26:12 pasado muy poderoso hacías Jorge García

Voz 1179 26:14 el euro madrileño que promueve esta iniciativa junto con Cáritas ofrecen cena compañía forro polar ha

Voz 1915 26:24 noche muy especial también para las personas que están ingresadas en los hospitales un año más Hoy por Hoy Madrid con Marta González Novo y todo eso equipos ha ido hasta el Hospital de La Paz para hablar con algunos de los pacientes más pequeños con los niños aquí va un resumen que ha realizado Miriam Soto

Voz 30 26:41 traerles la magia de la radio hacer que bueno pues las horas transcurre en un ritmo lento pues vayan a otro ritmo al menos durante Farrah externa

Voz 31 26:51 Tito el doctor Javier Cobas como es el día a día para los más pequeños lo primero que supongo que se encuentran es un poco un ambiente agresivo y lo que intentamos es que se sientan un poco más como yo como en su caso no a veces vienen a sucesiones a contar cuentos au viene incluso algún famoso a cantar de vez en cuando pues lo organiza

Voz 1915 27:09 Pekín es fiestas con quién estás Enrique con Carlos

Voz 6 27:12 hola a ti te gusta la magia

Voz 32 27:15 sí porque porque me gusta hay un cartel enorme a ver si eres capaz Nora de decirme lo que pone detrás te gusta la radio Nora si les habrías explicarme por qué

Voz 33 27:32 pero que os gusta es un movimiento que hemos creado quiere bailar cuando mi hija estaba muy malita está esperando un trasplante de corazón tu hijo o tu madre acaba de fallecer y tienes que decidir si donar los órganos sonó entonces eh lo que promovemos es que que la gente se conciencie antes que sepamos lo importante que es la sensación que que tienes que que tener cuando has podido donar órganos de un familiar tuyo dices bueno por lo menos hay algo suyo no

Voz 1915 28:01 sicos de Canta Juegos nos tenemos que poner de pie para bailar con nosotros

hora catorce Madrid Cristina Machado

hora catorce los deportes Héctor González buenas tardes qué tal buenas tardes victorias en Liga este fin de semana del Atlético y Rayo empates de Getafe Leganés y victoria del Real Madrid en el Mundial de Clubes que aplaza su partido en Villarreal el próximo tres de enero encuentro Cabrera al dos mil diecinueve liguero ayer el Leganés empató en Butarque ante el Sevilla uno uno después de que Benger ya en el añadido el gol tempranero de Miquel Berga serán los de Pellegrino de vacaciones con diecinueve puntos cuatro sobre la zona de descenso el Rayo Vallecano Martes acerca poco a poco a los puestos de salvación está a sólo tres puntos después de ganar al Levante dos uno en Vallecas gracias a los goles de Toño en propia puerta de Raúl de Tomás

Voz 0089 29:22 cuatro sobre la zona de descenso el Rayo Vallecano

Voz 1680 29:24 Martes acerca poco a poco a los puestos de salvación está a sólo tres puntos después de ganar al Levante dos uno en Vallecas gracias a los goles de Toño en propia puerta de Raúl de Tomás

Voz 1915 29:35 gracias sector pues así terminamos doce grados ahora mismo en el centro de la capital la previsión sigue anunciando un tiempo tranquilo para los próximos días frío por la mañana pero temperatura suave según avancen las horas nosotros nos marchamos en unos segundos más Hora catorce con José Antonio Marcos

Voz 6 29:52 hasta luego que tengan una feliz noche

Voz 1 30:02 no soy ningún sonora

Voz 1018 30:05 la tarde una y media en Canarias

porque catorce custodia Antonio Marcos

Voz 1018 30:19 gracias como siempre por seguir con nosotros que tienen previsto viajar para la cena de esta noche a este puede ser un buen momento según informa la DGT la tranquilidad es absoluta en las carreteras no hay retenciones en ningún punto de la red principal lo vamos a contar enseguida a los últimos datos sobre la cifra de muertos tras el tsunami en Indonesia del pasado sábado que siga aumentando son ya trescientos setenta hay tres según los datos oficiales iremos a la Rambla de Barcelona donde se ha reforzado la seguridad ante la posible presencia de una persona de perfil yihadista tras una advertencia este fin de semana del consulado de Estados Unidos y en declaraciones a SER Cataluña la portavoz del Govern ha admitido la posibilidad de que los independentistas no bloqueen la tramitación de los presupuestos que llegarán al Congreso en las próximas semanas otra acosa claro es que anticipe un posible sí a las cuentas pactadas por Pedro Sánchez y Podemos

Voz 1292 31:10 en el Govern y los grupos parlamentarios en el Congreso nos tenemos que reunir para ver si hay margen para ver si esta solución puede llegar pero quiero dejar clarísimo

Voz 1915 31:21 qué tal y como están las cosas Pedro Sanz

Voz 1292 31:23 se comporta como Rajoy en lo referente a buscar soluciones sigue avalando implícitamente la represión de ninguna manera se pueden aprobar

Voz 1018 31:32 propuestas

Voz 1915 31:35 Pedro Sánchez ha felicitado la Navidad

Voz 1018 31:37 otras españoles desplazados en misiones internacionales con especial mención al papel de la mujer en los últimos treinta años de presencia en las Fuerzas Armadas

Voz 1722 31:45 recordar de forma singular a las pioneras que abrieron camino hace tres décadas creo sinceramente que su contribución resulta fundamental para garantizar la eficacia también la operatividad de nuestras Fuerzas Armadas representa el mejor de los valores la vigencia de nuestros principios de la Constitución en la que este año cumplimos su cuarenta aniversario

Voz 1915 32:09 hora catorce

Voz 1018 32:12 tres Lunes veinticuatro de diciembre Carlos cada Laura Marcos qué tal buenas tardes abordará estaremos Carlos con los últimos datos sobre muertos y heridos en ese tsunami de Indonesia

Voz 0089 32:21 así el número de muertos por el tsunami del sábado se ha elevado a trescientos setenta y tres según el nuevo balance aportado por las autoridades hay ciento veintiocho desaparecidos y mil cuatrocientos cincuenta y nueve heridos los trabajos de rescate continúan Marta Cañas de Médicos Sin Fronteras

Voz 7 32:34 estamos coordinando con el Ministerio de Salud gestionando los heridos estamos también trabajando en el control de infecciones y en los estándares de higiene también estamos donando material y suministros básicos como material para acá

Voz 1915 32:45 horas o los analgésicos para manejó el dolor

Voz 1018 32:47 Naja terrorista los Mossos d'Esquadra buscan a uno

Voz 0809 32:50 hombre que supuestamente planeaba atentar mañana en Las Ramblas de Barcelona el consulado estadounidense alertó de esta amenaza y los Mossos le otorgan credibilidad media Miquel Buck consigue de interior en ya Raúl

Voz 1018 33:01 que es el duelo más estas una amenaza más de las que tenemos seguramente este caso es algo distinto porque ayer el consulado americano hizo un tuit dando a esta amenaza mucha publicidad rival como publicitado detenido el agresor la Policía Nacional ha detenido en Madrid

Voz 0089 33:15 el hombre que golpeó brutalmente violó hace dos semanas a una estudiante estadounidense junto a una estación de autobuses tenía antecedentes aunque no por agresión sexual Ricardo Gutiérrez portavoz de la policía

Voz 10 33:24 los investigadores se pusieron manos a la obra y permitió dar con el presunto autor de los hechos que se trataba de un varón español de treinta y cinco años de edad que fue detenido durante la tarde del pasado día doce

Voz 0809 33:35 acuerdo económico PP y Ciudadanos cierran un pacto con medidas económicas y fiscales para el futuro Gobierno andaluz incluye una bajada de impuestos una nueva Ley del Suelo reformas en el impuesto de sucesiones mejoras para los autónomos y la defensa del flamenco como seña de identidad andaluza

Voz 0089 33:51 además el Partido Popular baraja el nombre de María San Gil como una posible candidata en Madrid suena junto a Cayetana Álvarez de Toledo o Adolfo Suárez Illana entre otros el PP se marca como plazo el trece de enero para dar a conocer a sus candidatos al Ayuntamiento y a la comunidad

Voz 1018 34:03 presenta su dimisión Gaspar Llamazares deja a su

Voz 0809 34:05 cargos federales en Izquierda Unida de Asturias y denuncia una campaña de linchamiento por su vinculación con la plataforma actúa actúa creada junto a Baltasar Garzón

Voz 8 34:14 están utilizado sus órganos de dirección como tribunales sumarísimos luego yo para participar en procesos de linchamiento no estoy

Voz 1018 34:23 rechaza el resultado volvemos no acepta el resultado de la

Voz 0089 34:25 es Primarias de marea que ha pedido la ha perdido la candidatura apoyada por la dirección nacional asegura que el resultado está bajo sospecha y abre la puerta a abandonar la confluencia en Galicia

Voz 1018 34:34 tiene los pagos el Ministerio para la transición

Voz 0809 34:37 en ecológica pagará casi siete millones de euros el año que viene al almacén de gas de Doñana el proyecto fue muy criticado por el PSOE cuando estaba en la oposición y rechazado por la Junta de Andalucía y el Defensor del Pueblo

Voz 1018 34:48 adelanta su marcha a la salida del secreto

Voz 0089 34:50 defensa James Matisse y la adelanta el uno de enero Matisse dimitió por sus desavenencias con el presidente estadounidense antes de marcharse ha afirmado la retirada formal de las tropas de Siria algo que no compartía

el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 35:04 José Antonio es para allí Matisse respetado general enhorabuena por su carta de renuncia como secretario de Defensa que viene a honrar su trayectoria de cuatro décadas en el cuerpo de marines las excentricidades del presidente Trump han pulverizado el liderazgo de EEUU enajenado la amistad de los aliados y creando vacíos que favorecen la influencia estratégica de Rusia y China cuido regímenes nada saben de valores democráticos abandonara abonan es un actos de decencia y una prueba de profesionalidad virtudes incompatibles con el penoso inquilino de la Casa Blanca

Voz 1018 35:43 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina hay Julio Hernández en la técnica la amargos en la producción y esto sí que es una una historia increíble después de un año en el que hemos conocido más de uno más de dos más de tres casos de Master eso doctorados bajo sospecha resulta que se ha descubierto a un cura que no Lora se llama Miguel Ángel Ibarra ejerció durante dieciocho baño nada menos como sacerdote en una parroquia de Medina Sidonia Cádiz a la que llegó procedente de Colombia hasta que alguien advirtió al obispo nos lo va a contar una Ballesteros

Voz 1913 36:13 cuando el obispo de Cádiz alertado por la Iglesia de Columbia supo que Miguel Ángel Ibarra podía no ser sacerdote le llamó por teléfono

Voz 1078 36:19 de ellas máis de dice que tuvo obispo dice que aquí arreglarlo porque claro si no eres sacerdote aquí obras

Voz 1913 36:27 el falso cura llevaba más de un año en la provincia de Cádiz Joaquín furia que el párroco de Medina Sidonia que les sustituye nos cuenta que Miguel Ángel siempre le pareció algo peculiar

Voz 1078 36:36 por ejemplo una cierta simulación a veces al hablar muy dulce con un cierto protagonismo algunas cosillas que PSOE este cura no ha salido especial sal

Voz 1915 36:46 en Medina el falso cura celebró misas y confesiones

Voz 1913 36:49 pero Jimena estuvo un año largo así que según furia ahí sí que tienen que arreglar el asunto aunque da por buenas las bodas que haya podido celebrar

Voz 1078 36:56 que no se preocupe nadie en casa o sea que dado que esa

Voz 1913 37:01 es que a la Iglesia le basta la voluntad de los contrayentes para dar validez a esos matrimonios

Voz 1018 37:05 eso en cuanto a la Iglesia pero desde el punto de vista legal son válidas esas bolas que oficiado este falso aguda cura se lo vamos a preguntar a Ana Gallego que es directora general de Relaciones con las Confesiones Religiosas del Ministerio de Justicia buenas tardes hola bueno una primera pregunta usted alguna vez en su vida que pudieran estar contando estaría como está un falso cura que durante dieciocho años ha estado ejerciendo y obviamente bueno pues dirigiendo matrimonios

Voz 36 37:29 bueno la verdad es que sí que es extraño porque porque estaba como son estar muy cohesionada pero bueno no la realidad siempre supera la ficción

Voz 1018 37:37 ya desde el punto de vista legal las bodas que oficiado este falso sacerdote son válidos son válidas a efectos civiles

Voz 36 37:44 en si antes del punto de vista del derecho canónico como ha señalado que el imprimiendo anterior el error de hecho o de derecho sobre la competencia potestad de los sacerdotes en este caso se suple por la propia Iglesia porque si todos creyeron de buena fe que el oficiante era sacerdote aunque no lo fuera sería dolido porque la Iglesia suple digamos esa potestad iré punto de vista del Derecho Civil pues también Código Civil dispone que la validez del empleo no queda afectada por la falta de nombramiento legítimo de del juez alcalde o funcionario que lo autorice y en ese caso pues bueno siempre que uno de los cónyuges hubiera procedido de buena fe pues la Illa funciones hubieran ejercido de manera pública pues también serían válidos

Voz 1018 38:34 viento de esto hay que poner no

Voz 36 38:36 en entredicho en el sentido de que cada caso habrá que verlo individual

Voz 1018 38:41 sí claro porque en España las bodas que celebra un sacerdote en la Iglesia católica automáticamente se escriben en el Registro Civil Se entiende que se comprueba previamente no hay ningún impedimento legal desde el punto de vista del Código Civil de nuestro país y por tanto en este caso es algo que ese falso sacerdote no hubiera pedido no esos documentos que acredita que efectivamente los cónyuges tienen capacidad legal plena para contraer matrimonio en este caso esos matrimonios sigan siendo válidos gusten a gusto que haya pasado muchos años

Voz 36 39:06 exacto el habrá como digo que ver cada caso en concreto porque no se podrá adoptar una solución en bloque digamos para todos porque cada uno tendrá su circunstancias pero en principio en España lo lo matrimonios oficiado por la Iglesia católica hay otra asistencia pues tienen efectos civiles y en ese sentido el expediente civil se tramita por parte de la propia Iglesia habrá que ver si en en todos los casos se ha hecho y ha hecho de manera válida si efectivamente se ha tramitado conforme a la normativa española pues no habrá absolutamente nada es un problema y la buena fe de al menos uno de los cónyuges ya suple la falta de competencia de del oficiante

Voz 1018 39:49 pues lo agradezco Hannah gallego son compaña con nosotros en directo con esta con el crimen salvo y buenas tardes es buena completamos portada con el tiempo la previsión es me Pérez

Voz 11 39:59 buenas tardes las próximas horas las nubes más abundantes las tendremos en Canarias aquí cielo más bien cubierto de hecho con alguna lluvia aunque muy dispersa sobre todo en La Palma El Hierro La Gomera en la isla de Tenerife en la Península y Baleares zonas despejadas sobre todo en las áreas elevadas o con numerosas nubes altas dejando el enmarañado y atención con las nieblas que no se van a disipar del Duero del Ebro de algunas zonas del Tajo en estas comarcas ambiente muy fresco en cambio en las costas y en las montañas tarde casi de primavera la Nochebuena se presenta tranquila con estas nieblas en el interior Penín

Voz 0089 40:35 curar no demasiado fría va a hacer algo más

Voz 11 40:38 fresco en zonas bajas que en las montañas

Voz 0116 42:38 en la zona afectada no forma parte de los circuitos de turismo internacionales como explicaba esta mañana la sede el diplomático Salvador Rueda

Voz 8 42:44 es una zona turística pero de turismo local de turismo indonesio fin precisamente por hay bastantes víctimas porque es una época de vacaciones también aquí en Indonesia pero no hay hasta el momento no no hay constancia de ningún nacieron el español afectados

Voz 0089 43:02 pero además de el número de muertos y desaparecidos

Voz 0116 43:04 cientos de heridos que necesitan atención urgente algo complicado cuando faltan suministros y las infraestructuras pueden haber quedado dañadas Médicos Sin Fronteras está entre las organizaciones desplegadas ya

Voz 1018 43:14 ya han asestado junto con los equipos de administrar

Voz 7 43:17 yo de salud respondiendo a la afluencia de de heridos que ha habido desde que que ha habido desde la XXII desde el sábado básicamente para para determinar y priorizar las necesidades más inmediatas

Voz 0116 43:31 más de once mil personas han huido por miedo a una nueva oleada los expertos explican el tsunami por el corrimiento de tierras subacuático provocado por la erupción del volcán Ana Aracataca que este domingo volvía a entrar en erupción el Gobierno de Indonesia ha explicado que su sistema de alerta sirve para terremotos pero no para situaciones como la de este fin de semana que podrían repetirse

Voz 1018 43:52 el nuevo místico se nota que estamos en las horas previas a la Nochebuena ya que no es habitual no hay prácticamente actual la política algo que seguramente se agradece no después de los meses que llevamos Pedro Sánchez ha mantenido la videoconferencia habitual de los presidentes de gobierno con los militares desplazados en misiones internacionales es el primero que lo hace a bordo del buque insignia de la Armada el Juan Carlos I desde la base de Rota acompañado por la ministra de Defensa Icon un interés especial en subrayar la importancia al papel la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas de nuestro país Mariela Rubio

Voz 1450 44:24 sí ha sido la primera comunicación a las tropas de Sánchez en una navidad como presidente del Gobierno una videoconferencia desde el buque Juan Carlos I que está atracado en ruta en la que han participado prácticamente todos los contingentes que España tiene en el exterior Irak Líbano Afganistán mal

Voz 4 44:38 el Dakar esta se nos reuniremos para la cena de Nochebuena todos los componentes del destacamento mal

Voz 5 44:44 desde aquí lo celebraremos con alegría sirviendo a España ya los españoles como nos gusta en la vida desde Afganistán

Voz 1534 44:51 aportamos nuestro granito de arena

Voz 38 44:53 conseguir una irá autosuficiente en materia de seguridad lo antes posible desde

Voz 1450 45:01 las palabras del presidente un recuerdo especial a la entrada de la mujer en las Fuerzas Armadas

Voz 1722 45:05 hemos celebrado el trigésimo aniversario de la llegada de la mujer a los ejércitos Higuero con este motivo me lo permitieran tener un recuerdo sincero para las más de catorce mil mujeres que forman en sus filas creo sinceramente que su contribución resulta fundamental para garantizar la eficacia también la operatividad de nuestras Fuerzas Armadas

Voz 1450 45:26 toda la sociedad española decía Sánchez se siente orgullosa de vosotros después de él tomaba la palabra la ministra de Defensa Margarita Robles

Voz 1722 45:33 de una España orgullosa de vuestro esfuerzo una España orgullosa de tenerlos a todos y todas como sus mejores embajadores en el mundo entero

Voz 1915 45:41 que sepáis que gracias a vosotros vamos a trabajar por un mundo en paz en el que siempre sea Navidad felices fiestas

Voz 1450 45:47 Sánchez terminaba su mensaje a las tropas diciendo quisiera darles una última orden que cumplan la misión como lo están haciendo regresen todos a casa

Voz 1018 45:56 el veintitrés de febrero del año mil novecientos ochenta y ocho el Boletín Oficial del Estado publicó el decreto que permitía el acceso de la mujer a las Fuerzas Armadas de nuestro país y esta noche a las nueve María Manjavacas otra buenas tardes zonas tarde volveremos a escuchar al Rey

Voz 39 46:08 buenas noches me dirijo a todos vosotros para felicitarles la Navidad transmitidos junto la reina la princesa de Asturias y la Infanta Sofía nuestros mejores deseos para el año dos mil dieciocho