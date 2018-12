Hora 14 (25/12/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:14 Martín qué tal buenas tardes y feliz Navidad después de un dos mil dieciocho turbulento en lo político el año se va a terminar hablando de convivencia fue la palabra protagoniza

Voz 3 00:23 esta del mensaje de anoche del Rey Felipe esto es la

Voz 0623 00:26 la flexión que quería haceros llegar esta noche que la convivencia que siempre es frágil y no lo olvidemos es el mayor patrimonio que tenemos los españoles la obra más valiosa de nuestra democracia

Voz 2 00:41 la palabra más repetida hoy los distintos partidos que han ido reaccionando durante esta mañana el mensaje del Monarca en algunos casos para recoger el guante Cristina Narbona Teodoro García Gea Juan Carlos Girauta PSOE PP Ciudadanos

Voz 4 00:53 entendemos que el discurso del Rey se alinea con el esfuerzo que estamos llevando a cabo pero nos gustaría que este fuera un esfuerzo compartido con el resto de las fuerzas políticas

Voz 3 01:07 la convivencia es algo frágil protegerla es la primera y más importante de las tareas que tenemos los políticos destacar que si el Rey hizo hincapié en ella es porque esa convivencia evidentemente está en peligro en otros casos con mayor

Voz 2 01:22 dices podemos valora la intención del Rey sin darle mucha credibilidad Pablo Echenique

Voz 5 01:27 después de que como digo avalase te el año pasado el a por ello no resulta creíble que anoche sea deje de ese de ese discurso aunque sagrada de intenciones

Voz 2 01:40 el Gobierno catalán niega directamente que la convivencia o la falta de ella sea un problema allí

Voz 6 01:45 a Catalunya no ya un problema de la convivencia ya un problema de Asia

Voz 2 01:50 ha dicho esta mañana un Torra que en esa comunidad no hay un problema de convivencia mientras la presidenta en funciones de Andalucía Susana Díaz apunta sin citarlo directamente a que el artículo ciento cincuenta y cinco son opción que conviene no dejar olvidada Díaz en las

Voz 6 02:03 SER no es un conflicto entre dos gobiernos de igual a igual es un gobierno que permanentemente está echando un pulso al Estado de Derecho la democracia y que por lo tanto ante eso el Estado tiene garantía hay mecanismos constitucionales para hacer frente

Voz 3 02:19 sí lo he creído ante lo sigo creyendo

Voz 0116 02:22 ahora cree que sería por tanto aplicable el

Voz 0570 02:24 ciento cincuenta y cinco en este momento en Cataluña siempre que se salte

Voz 6 02:27 bueno el Estado de derecho a la Constitución para proteger

Voz 2 02:29 es parte de una entrevista que en unos minutos podrá escucharse en La Ser en Andalucía de la que les daremos más detalles a partir de inmediato conocemos además los detalles del acuerdo programático entre Partido Popular y Ciudadanos para esa comunidad ya se habían dado a conocer algunas medidas pero ella está el texto completo con las últimas centradas sobre todo en la sanidad Sevilla Enrique carné dado

Voz 0570 02:47 en este último y tercer bloque se centran en la sanidad en acabar con las listas de espera en el ámbito educativo por la educación gratuita de cero a tres años en dependencia por mejorar el sistema de prestación de la atención a los usuarios o un gran acuerdo contra la violencia de género con dotación presupuestaria suficiente también apuestan por dotar de más medios a los agentes y fuerzas de Seguridad del Estado destinados a vigilar las fronteras así como los recursos para la atención de los menores inmigrantes estos sobre las

Voz 2 03:14 cuerdo todavía queda por cerrar cómo va a quedar por ejemplo la Mesa del Parlamento andaluz debe estar conformada pasado mañana les contaremos en este Hora catorce cómo van las negociaciones Hora catorce cuatrocientos veintinueve muertos más de un centenar de desaparecidos son las últimas cifras actualizadas de las consecuencias del tsunami que afectó Indonesia el pasado sábado cifras que por desgracia Se espera que sigan creciendo últimos datos con Álvaro Zamarreño

Voz 0116 03:39 sí como dices cuatrocientos veintinueve muertos ciento cincuenta y cuatro desaparecidos centenares de heridos y más de quince mil desplazados mientras los equipos de rescate siguen buscando supervivientes bajo los escombros a Marín en esa está empezando a llegar a islas remotas encontrándose que lugares que creyeron a salvo del tsunami del sábado en realidad han quedado arrasados todo hecho bajo la amenaza de que un nuevo tsunami pueda afectar a la zona sin que ningún sistema de alerta avisé como paso hace tres días y hay más en titulares con Laura Marcos y Carlos Cala

Voz 1276 04:07 la Fiscalía Anticorrupción confirma que el ex presidente valenciano Eduardo Zaplana volverá a ingresar en la prisión de Picassent una vez acabe el tratamiento al que se está sometiendo en el Hospital de la Fe el equipo médico cree que el ex ministro corre riesgo de muerte súbita si se retrasa su atención sanitaria

Voz 0116 04:21 él ya son cuarenta y ocho los muertos tras un ataque suicida en una sede ministerial de la capital afgana casi todos civiles y en Libia ningún grupo terrorista se ha atribuido otro ataque con explosivos frente al Ministerio de Exteriores que deja al menos tres muertos y seis heridos

Voz 1276 04:33 el Papa Francisco pide que Venezuela encuentre la concordia hay Siria la fraternidad después de largo

Voz 1434 04:38 los años de guerra en su tradicional mensaje de nada

Voz 1276 04:41 dad en la basílica de San Pedro el Pontífice ha destacado que las diferencias no son un daño ni un peligro sino una riqueza

Voz 2 04:46 dos y cinco seguimos

Voz 1 04:53 hora catorce Madrid Cristina

Voz 1434 04:55 dado buenas tardes sol y temperaturas suaves para este día de Navidad en Madrid y eso trae consigo también altos niveles de contaminación en la capital estamos en el escenario uno del protocolo anticontaminación lo que quiere decir que no se puede circular a más de setenta kilómetros por hora en la M30 ni en los accesos a la ciudad y mañana más de lo mismo escenario uno también para el día veintiséis Nochebuena más tranquila que otros años en la región han bajado las reyertas y los accidentes y las infracciones de tráfico aunque hay algunas incidencias destacables a primera hora esta mañana el suma uno uno dos ha informado de una agresión con arma blanca en Alcobendas ayer por la tarde se registraba un atropello múltiple en Alcalá de Henares Alfonso Ojea

Voz 0089 05:41 buenas tardes qué tal buenas tardes un balance positivo en el que sólo se han incrementado como tú decías los incendios principalmente de contenedores de reciclado de cartón de cualquier modo un accidente de tráfico y un apuñalamiento esta misma mañana han ensombrecido esta estadística el siniestro de circulación tenía lugar ayer a última hora de la tarde en Alcalá de Henares con cinco personas heridas Javier Ayuso es el portavoz del Centro de Emergencias uno uno dos

Voz 8 06:04 es un atropello múltiple de un vehículo que salía de la calzada con dos ocupantes en su interior

Voz 3 06:10 colisionado primero contra un semáforo y no

Voz 8 06:13 en qué atropellaban a cuatro personas uno de los peatones resultaba herido de carácter grave en otro lado por el Summa al hospital de La Princesa Pi El otro herido grave a un varón de treinta y cuatro años de quedaba atrapado en el interior del turismo era rescatado por bomberos de la Comunidad de Madrid

Voz 0089 06:30 ni cuando estaba amaneciendo Se recibía una llamada de auxilio un varón acababa de ser apuñalado en Alcobendas

Voz 8 06:36 a las siete y media de la mañana Summa ha atendido a un varón de cuarenta años con una herida por arma blanca en hemitórax izquierdo una herida además grave ha sido necesaria su traslado al Hospital de La Paz

Voz 0089 06:47 agentes de la Policía Nacional de hecho se han hecho cargo ya de las investigaciones sobre este suceso

Voz 1434 06:51 en la capital también se registrar una tendencia Álava

Voz 0089 06:54 a de las incidencias aunque alguna ávido Alfonso esta madrugada en la capital ha sido también bastante tranquila sólo rota por un incremento como antes decíamos en toda la región de la quema de contenedores y por la colisión en la M30 en su anillo exterior de un taxi de una moto que ha dejado a cinco personas heridas la Policía Municipal ha recibido eso sí unas mil doscientas llamadas la pasada noche sin que haya que destacar ninguna intervención trece grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 1434 07:19 qué nos espera para las próximas horas Luismi Pérez buenas tardes

Voz 5 07:22 buenas tardes y feliz Navidad un tiempo tranquilo las próximas horas las nubes bastante escasas las que va a haber simplemente tenues cirrosis nubes altas que van a dejar una puesta de sol muy bonita pero en cualquier caso ni una gota de lluvia ni un copo de nieve además con unas temperaturas suaves sobretodo en zonas elevadas de la Sierra el miércoles volverá a ser un día tranquilo otra vez enmarañado por la mañana alguna niebla o neblinas

Voz 0570 07:46 sobre todo hacia el Tajo y el Tajuña

Voz 5 07:49 Dakar que el miércoles sigue despertaremos con algo más de fresco que este día de Navidad

Voz 1434 07:53 hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina y Julio Hernández en unos segundos el resumen del año que como ya es habitual les va a acercar Javier Casal y todo el equipo de la Cadena Ser en Madrid el mejor y Kanouté escena durante el Parque Warner

Voz 9 08:08 disfruta de nuestros espectáculos con dos personajes favoritos del uno de diciembre al siete de enero online desde veinticinco veinte

Voz 1434 08:14 Parque Warner punto com

Voz 1 08:20 hace casi un año el primer día

Voz 0867 08:22 más de dos mil dieciocho Cristina Cifuentes estuvo aquí en la SER

Voz 10 08:25 está a mi me gustaría volver a repetir y ser la candidata del Partido Popular no quiero hacer futuro elogios pero imagínese qué pasa que le imputa es que eso no va ocurre entonces que sólo puede ocurrir no yo es que él ni me lo planteo porque no puede ocurrir

Voz 0867 08:40 nada ni nadie podía prever lo que después pasó cuando creíamos haber asistido ya a la legislatura más convulsa de la historia con la detención de todo un ex presidente autonómico llegó este dos mil dieciocho con el terremoto político más intenso que Madrid ha vivido desde el tamayazo

Voz 1434 08:55 ahora no hay que dar paso ni siquiera

Voz 11 08:58 la acoger carrera

Voz 12 08:59 dos mil dieciocho a que queréis que me vaya a un año de noticias en Madrid Game Boy

Voz 3 09:05 que me voy a quedar aquí el Casal

Voz 0867 09:08 en dos mil dieciocho de sobresalto en sobresalto en la antesala de unas elecciones autonómicas y municipales buenas tardes a todos la crisis política desatada en Madrid con el caso master dejó a la región en manos de una presidencia interina

Voz 13 09:21 siento proclama presidente a donde él

Voz 3 09:25 García enhorabuena

Voz 14 09:28 había un debate todavía no resuelto sobre la universidad pública cuya imagen

Voz 0867 09:31 ha salido seriamente tocada con el caso más agotados un año de alto voltaje en el que tras meses y meses

Voz 15 09:37 cobra

Voz 16 09:42 Carmina ha inaugurado su nueva Gran Vía ya estrenado en pro

Voz 0867 09:45 las Madrid centrales dando patinetes por las aceras pero sobre todo sorteando los augurios apocalípticos que no se han cumplido

Voz 17 09:52 lo que tendrá lugar es el caos

Voz 3 09:55 abastecimientos perdida de vida perdido

Voz 17 09:57 la de identidad en los comercios quedan sentí

Voz 18 10:04 yo creo que está la Copa Libertadores y luego está la Copa liberticidas es puro comunismo estamos viendo es puro comunismo y sobre todo lo que eres demostrando aquí mando yo no es en la estoy a tu disposición aquí mando yo aquí

Voz 19 10:20 miembro de esta plataforma como una suerte de gueto en la cual se va a generar

Voz 3 10:25 el efecto llamada de alejamiento

Voz 19 10:27 los centro por parte de los mayores

Voz 12 10:31 un año de noticias en Madrid XXI

Voz 0867 10:33 marzo El día que cambió la carrera de Cristina Cifuentes de aspirar en a suceder a Mariano Rajoy o al menos a revalidar la presidencia de la Comunidad de Madrid a acabar en la cuneta política Cifuentes se aferró a una estrategia equivocada una combinación de falsedades verbales y documentales para demostrar que había cursado y que se había examinado de un máster plagado de irregularidades y que no era tal Cifuentes víctima política de sí misma de los suyos que le dieron la puntilla ante su resistencia dos meses después de destaparse el escándalo echando mano de la bajeza hiciera falta de escrúpulos esto

Voz 0623 11:05 sí responde más a cuestiones personales yo hay una frase que me gusta mucho si buscas venganza cava

Voz 0867 11:10 con el rescatando un vídeo de la ex presidenta llevándose unas cremas de un supermercado Javier Bañuelos

Voz 0116 11:16 dio rescatado de las cloacas más profe

Voz 3 11:18 ambas entidades y mayor importancia algo completamente

Voz 1434 11:21 notario los cuarenta euros supone doy aquel punto final

Voz 20 11:24 pero hay que comenzar por el principio una dos así tres

Voz 12 11:29 era su marido fue marzo

Voz 1434 11:33 primero tuvo que comparecer en la comisión de investigación del Congreso para hablar de la financiación irregular del Partido Popular yo la verdad que no sé muy bien a lo que ven era un así se defendió

Voz 0295 11:44 primero decirle que respiro muy tranquilamente y duermo muy tranquilamente porque tengo la conciencia muy tranquila

Voz 3 11:50 yo ojo a esta noticia que publica está ahora eldiario punto es una funcionaria cambió las notas de un máster de Cristina Cifuentes aquella mañana comenzó su casa

Voz 0116 12:00 ella a quién accede

Voz 21 12:03 qué cepa que yo con estas cosas me crezco me hago más puerto

Voz 0867 12:07 es fácil tumbar no

Voz 3 12:10 dicho ataque con una querella criminal

Voz 1434 12:12 para qué está

Voz 22 12:13 firmado por las tres personas que formaban parte del tribunal calificador con la nota Tablet no está mal pero

Voz 1434 12:20 los documentos que aportó estaban falsificados hizo que cuando suenan más produce solo

Voz 22 12:29 muy buenas noches a todos yo sigo aquí como veis

Voz 1434 12:32 su credibilidad cada vez más dañada Cifuentes bien empezó a hacer mella entre quiénes la defendían

Voz 12 12:41 y aunque se llevó la ovación en la Convención Nacional del PP Sevilla

Voz 1434 12:44 aunque se resistió hasta el final porque voy a dimitir si yo ya de manera correcta

Voz 20 12:49 el veinticinco de abril citó a la prensa para

Voz 1434 12:53 no hacerles renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid

Voz 0867 12:58 y ahí acabó la carrera política de Cristina Cifuentes hoy sigue imputada en el caso Master y la Universidad Rey Juan Carlos ha pedido para ella cuatro años de prisión por falsedad documental

Voz 23 13:08 me presento ante ustedes con toda la información que en menos de veinticuatro horas hemos podido recabar conforme a esta información no existe regularidad alguna en el título de Master de Doña Cristina Cifuentes

Voz 12 13:26 he contactado personalmente con este tribunal y confirman que la defensa se realizó en julio del dos mil doce y obtuvo una calificación de siete coma cinco puntos esta misma mañana toda la documentación disponible a la Fiscalía Provincial de Madrid entendiendo que existen indicios suficientes de delito que deberían ser puestos en conocimiento de la Justicia de forma tan para consta el acta en el servicio qué postura pese a que Suárez en el obligado

Voz 24 14:06 DOT tampoco ha sido remitida la memoria del trabajo fin de máster ni se puede confirmar que la defensa lo dicho trabajo allí

Voz 0089 14:14 ha tenido lugar

Voz 0867 14:16 sin duda la otra víctima de este escándalo ha sido la propia universidad la Rey Juan Carlos su rector Javier Ramos sus antecesores pero en general toda la universidad pública incapaz de dar una respuesta contundente ante las evidencias y las sospechas

Voz 25 14:29 presionaron ustedes al rector para que saliera ofrecieron esta versión no tenemos ninguna necesidad de presionar al rector porque rector entre otras cosas es absolutamente autónoma

Voz 12 14:43 la comisión de investigación sobre este asunto ha quedado

Voz 0867 14:45 típicamente neutralizada en la Asamblea de Vallecas y el caso ha puesto en evidencia intereses cruzados del mundo Universitari de la política en un tiempo de

Voz 14 14:53 es económica en el que se abrió la Vega

Voz 0867 14:56 izó la vista gorda Laura Gutiérrez El caso

Voz 1434 14:58 Fuentes fue sólo la casilla de salida de la crisis de la región

Voz 3 15:01 los a mi dimisión Carmen Montón todo correctamente

Voz 1434 15:04 no le dieron la estocada matriculé

Voz 26 15:07 porque así como único Álvarez combates pero realmente no lo puso usted no hizo ningún trabajo ni ningún mérito académico para ser calificada que aclarar no hacen un buen trabajo nada

Voz 1434 15:19 las declaraciones judiciales de los compañeros de master de los políticos de turno dejaron constancia de que la universidad había tenido alumnos VIP aunque la Justicia ha pasado de

Voz 27 15:32 la Universidad tocó fondo los casos que se iban destapando fueron un golpe para los estudiantes que ocuparon los campus que tomaron la Puerta de Sol para pedir limpieza en las aulas en los despachos fue un golpe para el rector hemos tenido que pasar los últimos seis meses una experiencia dura

Voz 1434 15:53 una experiencia por la que me gustaría aquí aprovechar la ocasión para pedirles para bien Ramos prometió la SER transparencia y limpieza

Voz 1510 16:00 la Universidad Rey Juan Carlos ha eliminado un centenar de másteres y cursos no oficiales

Voz 1434 16:05 sí a pesar de los fantasmas del pasado en una universidad gobernada con finos y los políticos el rector ha dado los primeros pasos para reflotar el buque eliminar los institutos sospechosos auditar las cuentas cambiar las reglas del juego renovar los cargos la Rey Juan Carlos cierra el año más complicado de su historia aunque dos mil diecinueve puede ser peor

Voz 28 16:25 que no descarta usted que haya documentación del instituto que pueda estar en el despacho Don Enrique todavía hay despachos cerrados e imputados que no han abierto la boca

Voz 0570 16:36 sucedió en Madrid en dos mil dieciocho

Voz 3 16:38 en septiembre estallaba el escándalo en Torrelodones puros y Laser desveló el intento de chantaje de un concejal del Partido Popular a la alcaldesa sino se volvían a presentar retirarían una denuncia su exceso presentar

Voz 12 16:55 nuestra guerra civil José nada sin luz voy a presentar

Voz 3 17:00 el concejal terminó dimitiendo Easy Vecinos por Torrelodones se volverá a presentar mucho antes las alarmas habían saltado en metro hicieron la radiografía me dijo que le ha costado bastante mala y además nunca antes muy agresivo en abril se creó la comisión de investigación por la presencia de amianto en el metro dos trabajadores han muerto este año por su exposición a ese material cancerígeno y pasó de ser un personaje mediático a un presunto asesino machista César qué tal buenos días hola buenos días cómo es tu cachorro cuenta man el Rey del Cacho por fue detenido en noviembre acusado de matar a su ex novia ahora siguen en prisión preventiva a la espera de que se le juzgó dos mil

Voz 0570 17:47 dieciocho

Voz 0867 17:49 sin Cifuentes en el tablero Ángel Garrido ha asumido un papel secundario y de futuro incierto a pesar de los intentos por reforzar y mejorar su imagen la suya está siendo una etapa sin sobresaltos pero también sin grandes éxitos ni protagonismos después de Reyes sabremos si Pablo Casado le descarta o no como cabeza electoral del Partido Popular en las próximas elecciones de mayo

Voz 12 18:08 quien proyectos señorías Siem quien proyecto uno everything

Voz 29 18:14 desarrollaremos una aplicación para consultar en tiempo real la mejor combinación disponible discriminatorios para planificar una ruta en transporte público

Voz 12 18:22 no

Voz 29 18:24 también vamos a garantizar el mantenimiento de los repetidores de televisión para que puedan seguir viendo todos los canales de televisión durante

Voz 2 18:34 también participarán

Voz 29 18:35 aquí también participaremos juntar de otros países quién es nula pero Internacional de Protección Civil iba tres con trago en los Goya o un niño dentro

Voz 12 18:44 historias en Madrid

Voz 0867 18:48 dos mil dieciocho el año en el que también hemos estrenado Madrid central el proyecto estrella de Manuela Carmena con el que el Partido Popular y Ciudadanos augurar un cause un colapso que no se produjo al menos en el periodo inicial de pruebas Un camino hacia una nueva movilidad urbana con Mena los coches it de la que ahora reniega el Partido Popular artífice en su día de las primeras áreas restringidas al tráfico Sara selva septiembre de dos mil catorce Ana Botella

Voz 1510 19:10 Caldes además queremos Madrid

Voz 12 19:13 los peatones al centro

Voz 3 19:15 cada vez más limpio cuatro años después

Voz 1510 19:18 en fin a Madrid ha cambiado la cara Madrid central es la causa principal el discurso no ha cambiado tanto

Voz 0795 19:22 es una medida que pone la salud de la ciudadanía en el centro de las políticas públicas las medidas del Gobierno municipal

Voz 1510 19:31 menos coches más espacio para el peatón y Aire limpio esos han sido los objetivos principales que ha defendido todo este tiempo la delegada Inés Sabanés Madrid central sólo tiene un mes de vida aún está en pruebas pero

Voz 3 19:42 ahora se nota mucho si hoy hay muchos menos

Voz 1510 19:45 coches a Madrid central acompaña inevitablemente la Gran Vía

Voz 3 19:48 es la nueva vía la

Voz 30 19:50 Gran Vía que dice que Madrid sigue creciendo trescientos días de obras

Voz 1510 19:57 y han dejado aceras más anchas menos carriles nuevos semáforos bancos árboles pero en un carril bici en condiciones otra novedad que ha cambiado el paisaje de las que desde Madrid los patinetes

Voz 1410 20:07 llegaron en un limbo legal ya sabes que has sido cómo de pronto no pero el Ayuntamiento les ha puesto freno es decir todos los cachivaches que hay ahora para que vayamos el sitio otros mejor pues tienen que ir yendo con su orden a su sitio han decidido que va a haber

Voz 1510 20:20 diez mil como máximo va cambiando en definitiva la forma de moverse por Madrid con nuevos modos de transporte nuevas reglas

Voz 31 20:27 hay menos ruidos no si estamos un poquito en silencio

Voz 1510 20:33 a ver si los podemos oír aún más a partir de marzo cuando empiecen las

Voz 0867 20:37 así Carmina inauguró la Gran Vía y de eso jo al fin la margarita

Voz 10 20:42 usted asegura que no va a repetir como a este género generalizó los sostiene nuevo PCAL gratis también en todas las encuestas que se eleva a cerca enviando

Voz 32 20:50 ahora hay que saber rectificar hay que cambiar

Voz 0867 20:54 muy al final dijo si Carmena concurrirá a las elecciones mediante una plataforma nueva Llamada más Madrid que todavía discute cómo va a integrar a Podemos después de que la formación de Pablo Iglesias suspendiera sus concejales más próximos a la alcaldesa que renunciaron a participar en las primarias de su propio partido

Voz 33 21:10 dice la señora Maestre Lavapiés es como el barrio más

Voz 3 21:14 más cool con una fase J

Voz 0295 21:17 cuando usted Lotraca al barrio más voz

Voz 3 21:22 vamos a utilizar vídeos porque Madrid un un cultual cultural

Voz 32 21:28 perdonaron minuto veo que hay un debate sobre si hace frío no cuántos tenéis frío

Voz 3 21:33 vale cuantos calor Hot pues hay más gente que tiene calor poner otra Chuck en dos mil diez año de noticias en Madrid a mediados de marzo disturbios en Lavapiés el mantero senegalés de treinta y cinco años Mamen aún by murió en la calle de un infarto más tarde se supo que él no estaban Gran Vía cuando se inició la persecución policial

Voz 1276 21:57 mientras en Hortaleza desde hace dos años hubo hemos tenido

Voz 3 22:00 dos plazas para todos los lunares que había seis Ana una de las educadoras del centro de menores de primera

Voz 1276 22:05 Zidane una cosa que va engordando que va engordando porque hay un problema estructural

Voz 0089 22:08 también en la SER les contamos como ciudadanos amaño

Voz 3 22:11 concurso público en Arroyomolinos para colocar a dedo a uno de los

Voz 12 22:16 bueno pues la obra todavía

Voz 34 22:18 con uno ya Reca les como unos cincuenta

Voz 3 22:21 al final la lista de enchufados superó la decena y que hay una investigación abierta y así suena por ahora la cinco porque en breve para bajar los niveles de contaminación el Ayuntamiento de Madrid va a colocar semáforos en el tramo urbano de esta autopista con la queja incluida de los municipios limítrofes

Voz 0867 22:45 las calles de Madrid fueron este año también el escenario de marchas de la rabia indignación contra la sentencia de la manada y el ocho de marzo las mujeres pararon esta ciudad en un día para la historia condenado a repetirse en marzo de dos mil diecinueve Elena Gil

Voz 1510 23:02 las mujeres hicieron huelga y salieron a la calle para reivindicar el feminismo era el ocho de marzo

Voz 36 23:09 y que nos dieran su visto bueno

Voz 1510 23:21 porque el machismo ha seguido matando en maltratando en Madrid en julio en agosto en septiembre

Voz 0570 23:28 la mujer había recibido un golpe mortal en la cabeza posiblemente un botellazo a manos de su agresor

Voz 3 23:33 habría algún o hijos dependientes

Voz 37 23:35 SAR España os lo cuenta en República Dominicana país

Voz 3 23:39 parece ser que ha sido los hechos han ocurrido en una chabola

Voz 1510 23:42 las cifras de violencia machista continúan dando miedo en dos mil diecisiete hubo un diecinueve por ciento más de denuncias por violencia machista contra menores de dieciocho años las mujeres han salido una y otra vez a la calle para denunciarlo aquí es veinticinco de noviembre se hacen campañas institucionales

Voz 3 23:59 me dejas otro tierras

Voz 12 24:01 es nadie y ahora que llegan los regalos

Voz 1510 24:04 ayuntamientos que miran a la educación de los que empiezan

Voz 12 24:12 mientras

Voz 1510 24:13 las el movimiento feminista prepara la huelga del ocho de marzo de dos mil diecinueve

Voz 12 24:26 un año de noticias en Madrid

Voz 10 24:29 ah

Voz 19 24:31 a parte del Estado español Nuestra que rito nuestro trabajo se cortado los tiempos Vicky baja

Voz 0867 24:44 el anuncio del Gobierno destacar del vaya a Franco se ha encontrado con piedras más duras que las que habitan en Cuelgamuros su familia los nostálgicos y las cuestiones legales con el Supremo dando luz verde a la exhumación del dictador hace unos días ahora se busca ubicación para sus restos embalsamado tampoco va a ser fácil Alfonso Ojea

Voz 0089 25:01 en julio pasado el Gobierno central señaló que Franco saldría de Cuelgamuros durante el verano pero nada de nada seis meses después los restos del dictador siguen en la abadía benedictina el procedimiento administrativo su curso terminará en unos días a principios de año y hay Moncloa va a volver a verse las caras en el Supremo con la familia del general golpista por el camino se han quedado muchas ilusiones un incremento histórico de las visitas al Valle de los Caídos dinero fresco para Patrimonio Nacional un informe de medicina forense del Gobierno regional Kenny dice sí ni dice no y también como no podía ser de otra manera la aparición de tumbas aún vacías en La Almudena para que reposan los restos del militar pero siendo esta cuestión importante mucho más lo es la situación de los restos de los treinta y cuatro mil españoles enterrados en el Risco de la Nava su deterioro prosigue acelerado por las filtraciones de agua

Voz 0116 25:51 concentrando su poder devastador en las

Voz 0089 25:53 criptas en las que reposan qué paradoja los fallecidos del denominado bando nacional entre tanto el caso de los hermanos la Peña también avanza lentamente en dos mil diecinueve Se va a decidir por la vía de la ciencia de la técnica

Voz 0570 26:06 sí es posible su exhumación encima de ellos reposan casi setecientos columbarios Sucedió en Madrid en dos mil dieciocho

Voz 3 26:14 en dos mil dieciocho aumentó la inquietud en los barrios de Madrid por el incremento de la turística ciudad oyendo mucho dos al que deben menos a la gente a clientes de toda la vida

Voz 0089 26:23 en enero el Ayuntamiento anunció una moratoria en la apertura de nuevos hoteles en el centro y en mayo

Voz 0946 26:28 el abuso turístico tendrá que tener una ley

Voz 3 26:30 es decir actividad y un acceso independiente cumplan

Voz 0089 26:33 con condiciones muy estrictas que eliminaría el noventa y cinco por ciento de los pisos turísticos aunque todavía no se acuesta en marcha el dieciocho de septiembre

Voz 3 26:40 estábamos trabajando y de repente ha salido escuchado un estruendo una sobrecarga en La Sexta

Voz 0089 26:47 planta del hotel Ritz provocó el derrumbe de parte del edificio en obras un trabajador murió y otros once resultaron heridos llegar precisamente al trabajo no ha sido fácil tampoco este año para los usuarios de cercanías

Voz 38 26:58 después de cincuenta minutos ahí dentro la gente ha empezado a correr

Voz 3 27:02 con del maquinista en maquinista salir diciendo que había una avería retrasos averías y continuos pro

Voz 0089 27:07 lemas el Gobierno se ha comprometido a invertir seis mil millones de euros hasta dos mil veinticinco en la red de la Comunidad pero dos mil dieciocho dejó también buenas noticias al menos para los aficionados al Real Madrid Barcelona la gracias al los blancos se llevaron su décimo tercera Copa de Europa en mayo y aunque todavía no lo imaginaban sería la última con Cristiano y Zidane en el equipo

Voz 1 27:27 sí

Voz 0867 27:29 adiós al gallinero dos mil dieciocho puso también fin a una situación vergonzante para todos

Voz 39 27:34 Tito yo con mi cuñado para ir a un piso porque como tengo ánimo heridos distinguidos

Voz 0867 27:41 la situación del poblado chabolista de El Gallinero cuyas familias después de dos décadas en el olvido de abandono han comenzado no sin pocos problemas una nueva vida en otros lugares Enrique

Voz 40 27:51 en el gallinero no podía continuar era una vergüenza vergüenza mis años

Voz 41 27:56 supo de familias el mayor ángulo ellos han convivido con la venta de drogas tocó viendo las elecciones y la Mare este portavoz ganadero que vosotros debéis ser una de nuestra primera preocupación pasiones

Voz 15 28:08 sin rastro

Voz 41 28:11 que tenga está cara de vernos de revés se va a perder lo mejor hasta que no dudan a ver después de verlos seguramente dirán esto no es lo que nosotros habíamos empezado antes es otra cosa

Voz 1510 28:24 ya está en marcha el desmantelamiento de este poblado chabolista y el realojo de las familias que están siendo trasladadas a viviendas en la capital

Voz 3 28:32 ya haría y María estás contenta si nuestro niño

Voz 42 28:40 el dinero durante veinte años a doce kilómetros de la Puerta del Sol allí han vivido más de trescientos niños y niñas el índice problema de los niños del Gallinero El noventa y tres por ciento en como el niñas de Madrid es de diez coma siete son datos

Voz 43 28:57 del informe Situación de la infancia en el gallinero que en dos mil catorce hizo Save the Children pero ahora el futuro de esos niños ha cambiado ya tienen casa hay un colegio cerca

Voz 0089 29:07 no tienen agua las familias viven en una

Voz 43 29:09 vivienda de alquiler social en una operación que han financiado a partes iguales la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital el gallinero es Historia

Voz 0295 29:17 ahora ha comenzado la historia de esos niños poco a poco

Voz 12 29:21 comenzaron a tener las mismas oportunidades nido yo

Voz 41 29:24 de racismo vamos a ir a servir a esas viviendas que no somos animales y otras cosas como seres humanos

Voz 44 29:32 ah

Voz 0867 29:36 este dos mil dieciocho le queda todavía una semana hay aunque la capacidad de sorpresa ha sido superada ya con creces cualquiera sabe Si hay que añadir todavía algún episodio masa este año nos marchamos en nombre de todos los que hacemos posible la programación de la Cadena Ser en Madrid cada día les deseamos un muy feliz día de Navidad

Voz 1 30:04 son las dos y media la una y media

Voz 2 30:13 Martín qué tal buenas tardes y feliz Navidad la convivencia ha sido la línea principal del discurso del Rey y la apelación a la convivencia también la respuesta los principales partidos día después de ese mensaje de Nochebuena en el que distintas formaciones por una vez parecen coincidir y recoge ese guante del monarca Cristina Narbona Teodoro García Egea Juan Carlos Girauta Pablo Echenique PSOE PP Ciudadanos

Voz 1434 30:35 hipódromos todos sus líderes que ayer

Voz 4 30:38 Sara uno igual que nosotros las palabras del Rey deberían extraer de ellas la capacidad de superar las discrepancias que existen

Voz 3 30:47 nada cabe todo cabe dentro de la legalidad constitucional Felipe VI está a la altura dice cosas que son

Voz 0795 30:57 lo que queráis menos palabras vacías

Voz 5 31:00 pues de que avance el año pasado el el a por ellos no resulta creíble que anoche se Adeje discurso aunque sagrado de la intención

Voz 2 31:09 después del mensaje del Rey el president de la Generalitat sigue a lo suyo oídos sordos de Quim Torra

Voz 6 31:14 a Catalunya ya un problema la convivencia problema

Voz 2 31:18 dice que no hay problema de convivencia en Cataluña esa idea de la convivencia y a las referencias que como hemos han sido pocas de modo explícito esa comunidad sumamos una voz más que acabamos de escuchar en la Ser en Andalucía la presidenta en funciones de la Junta Susana Díaz sin nombrar el artículo ciento cincuenta y cinco recuerda que hay mecanismos para evitar el desacato de una comunidad

Voz 6 31:36 no es un conflicto entre dos gobiernos de igual a igual es un gobierno que permanentemente está echando un pulso al Estado de derecho a nuestro democracia que por lo tanto ante eso el Estado tiene garantía hay mecanismos constitucionales para hacer frente así lo he creído ante lo sigo creyendo ahora

Voz 0570 31:55 usted cree que sería por tanto aplicable el ciento cincuenta y cinco

Voz 2 31:58 en este momento Cataluña siempre que ese salte uno el Estado

Voz 6 32:00 de hecho a la Constitución para protegernos

Voz 2 32:03 contaremos en este Hora catorce más detalles de esa entrevista Susana Díaz y del acuerdo programático de Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía Hora catorce mil digamos un día más a Indonesia el país afectado por un tsunami sigue contabilizando víctimas y buscando supervivientes que estén desaparecidos de momento las últimas cifras oficiales hablan de cuatrocientos veintinueve muertos y más de un centenar de desaparecidos y dieciséis mil desplazados pero en medio del desastre los niños afectados y supervivientes atendidos por la Cruz Roja en Indonesia cuyos trabajadores han dedicado las últimas horas no sólo alimentar los cuidarlos también es Navidad a jugar con ellos Martes veinticinco de diciembre y más titulares con Laura marcó Se Carlos Cala

Voz 0089 32:54 de catalán Torra anunciado que entregó a Pedro Sánchez una propuesta de dialogó con una veintena de puntos que incluían una mediación internacional entre Cataluña

Voz 2 33:02 vaya que estas la propuesta esta es nuestra propuesta y esperamos una respuesta el diálogo no se puede quedar en palabras vanas tiene que ser creíble y eso pasa por conocer la propuesta española propuesta

Voz 0089 33:12 española Torra también ha dicho que el veintidós de enero empezará el juicio del Bruselas aunque fuentes próximas al presiden puntualizan que es una fecha posible no seguro por responsabilidad

Voz 1276 33:20 el presidente valenciano Ximo Puig pide a los partidos políticos que apoyaron la moción de censura que ahora apoyen los Presupuestos lo ha dicho en la entrevista de Navidad de la Ser en Valencia

Voz 6 33:29 quienes están más concernidos sin duda son aquellos que propiciaron que el Gobierno por tanto hay que asumir la responsabilidad

Voz 1276 33:37 Puig asegura que Sánchez debe agotar la legislatura porque hemos vivido siete años de incertidumbre Permach

Voz 2 33:41 advertencias indicará el líder de Comisiones Obreras una

Voz 0089 33:44 Sordo avisa al Gobierno de que habrá movilizaciones si a principios de año no se lleva a cabo la derogación de los aspectos fundamentales de la reforma laboral declaraciones a la SER en Euskadi

Voz 2 33:52 no me cabe ninguna duda que en enero esto se tiene que resolver sino las organizaciones sindicales vamos a manifestarnos todos

Voz 20 33:59 contento con un nivel de movilizar

Voz 1276 34:02 crecen volverá a prisión Anticorrupción no contempla otra opción que no sea el regreso a la cárcel de Eduardo Zaplana una vez finalice el tratamiento hospitalario por el empeoramiento de su salud hasta ahora la justicia ha rechazado todas las peticiones de libertad cursadas por su defensa aunque podría solicitarlo otra vez con los nuevos informes médicos asaltos

Voz 0089 34:19 o al menos cuarenta y ocho personas han muerto la mayoría civiles en un ataque contra una sede ministerial en la capital afgana a cinco de los asaltantes se encuentran entre las víctimas hay también veintisiete heridos entre ellos varios niños y mujeres aceptarla

Voz 2 34:30 las diferencias en su bendición urbi et orbi

Voz 1276 34:33 el Papa Francisco ha llamado a respetar y escuchar a quienes piensan diferente a las distintas culturas naciones o religiones

Voz 34 34:39 de nuestras diferencias no son dan o un perico

Voz 1276 34:43 nuestras diferencias ha dicho no son un daño un peligro son una riqueza

Voz 2 34:47 e incrementa la actividad del volcán Etna en Sicilia

Voz 0089 34:50 sigue expulsando gases y lava y se han registrado unos ciento cincuenta temblores en las últimas veinticuatro horas la densa

Voz 0570 34:55 nube de humo está provocando problemas de tráfico aéreo en el aro

Voz 0089 34:58 pero de Catania que hoy funciona con limitaciones tras el cierre de ahí

Voz 0623 35:01 ya

Voz 12 35:02 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 35:06 Antonio el telegrama es para el Rey Felipe VI señor sucede que la primera Navidad resultó de un censo ordenado por César Augusto en cuyo cumplimiento José y María acudieron a empadronarse hablen de Judea donde nació su hijo que envolvieron en pañales ya costaron un pesebre al no encontrar alojamiento desde entonces nos felicitamos la Navidad aunque el recuerdo de los ausentes inevitable en todos los censos ponga una nota de tristeza su mensaje de anoche intentaba ahuyentar el resentimiento y el rencor e impulsar la reconciliación y la concordia el diálogo y el entendimiento la integración y la solidaridad sea

Voz 2 35:48 gracias Miguel Ángel si la multitud de mensajes en grupos de whatsapp que les deja con poca batería en el móvil en estas fechas era mucho esto de los grupos de Whatsapp sepan que científicos de China de Rusia han presentado los resultados de un trabajo que permite incrementar un quince por ciento la capacidad de las baterías manteniendo el mismo tamaño Javier Gregory las

Voz 0570 36:06 baterías de litio se utilizan ahora en muchos campos

Voz 2 36:09 de los teléfonos móviles

Voz 0570 36:11 hasta los ordenadores portátiles pasando por los marcapasos y los coches eléctricos por eso o tecnológico es importante porque un equipo de investigadores de Rusia China ha conseguido aumentar la capacidad de energía de estas baterías un quince por ciento la eficiencia Se ha logrado incrementando un electrólitos sólido al Kato de la batería que ahora se usa en todo el mundo con este cambio tecnológico estos científicos no solo ha desarrollado una nueva batería sino también han reducido el peso de este producto y esto puede tener aplicaciones en el mundo de la telefonía móvil y los ordenadores portátiles ahora mismo científicos de todo el mundo están librando una batalla para crear baterías más eficientes y esta guerra tecnológica también ha conseguido abaratar su precio un ochenta por ciento durante la última década

Voz 2 36:58 no lo olvidemos de lo de la Blanca Navidad previsión del tiempo Luismi Pérez

Voz 0116 37:01 las tardes buenas tardes y feliz Navidad

Voz 5 37:04 tiempo muy tranquilo las próximas horas va a traer algunas nieblas eso sí el panorama en el Duero en el Ebro les va a costar disiparse en algunas zonas de la provincia de Zaragoza y de Huesca de Lleida o en la zona del centro de Castilla y León en cualquier caso en el

Voz 0089 37:20 esto del país el tiempo va a seguir siendo muy tranquilo pero en mal

Voz 5 37:22 dañado con nubes altas tenues que van a dejar una puesta de sol otra vez muy fotogénica en Canarias menos nubes que ayer el ambiente muy suaves sobre todo cerca de las costas en zonas elevadas en cambio en esas áreas del Duero y el Ebro un ambiente más fresco esta tarde mañana repetición de la jugada de hecho las nieblas del Ebro van a ser todavía más persistentes que hoy

Voz 2 37:44 con la dirección técnica de Julio Hernández de Alicia Molina con Laura Marcos en la producción una pausa seguidos

Voz 45 37:52 Chus déjanos que sorprende pero solo algunos llegan al corazón

Voz 12 38:00 Anastasia el musical de Broadway que está conquistando Madrid en el Teatro Coliseo compra centradas tal punto

Voz 46 38:12 llevo toda la Navidad buscando un capón a once y que vean cupón de la ONCE para Cho dos paradas chocara muchos sin pechugas sismos dichos con muchos premios pises ridículo así que por favor llame a mí un cupón

Voz 1 38:29 dicho queda menos de una semana de guiri no tienes nada así que lote con fundas el uno de enero Sorteo de Navidad de la ONCE con setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros muchos premios muchos partido oro catorce Antonio Martín siete veces repitió el Rey anoche está parada

Voz 0623 38:48 quiero hablaros de nuestra convivencia de los definir unas reglas comunes que garantizaran nuestra convivencia vivir convivir que aseguren vivencia

Voz 0116 39:00 lo conductor del discurso de Nochebuena de Felipe VI al que han reaccionado como es habitual a lo largo de la mañana de Navidad representantes de los principales partidos y lo han hecho en la línea de remarcar ese hilo argumental y también las referencias sociales del Rey sobretodo su mensaje centrado en los jóvenes y la obligación de saldar la deuda que la sociedad dijo tiene con ellos porque han sido quienes más han sufrido la crisis ha ido hoy en esa línea sobre todo el PSOE PP y Ciudadanos sabido en sus reacciones no sólo respalda las palabras del monarca también peticiones a extraer de ellas el mensaje de que para superar las discrepancias hace falta diálogo esfuerzo compartido cierre de filas también entorno a la Constitución ya que fuera de ellas donde la convivencia precisamente se hace más complicada Nieves Goicoechea buenas tardes

Voz 1434 39:40 a los partidos nacionales han agradecido la petición del Rey para afrontar los retos del país desde el consenso político la presidenta del PSOE Cristina Narbona ha puesto en valor que el Rey subrayará los valores y objetivos por los que trabaja el partido y el Gobierno medidas sociales Hidalgo constitucional deberían extraer de ellas

Voz 0443 40:00 la capacidad de superar las discrepancias que existen como un día en nuestro país otros dirigentes políticos superaron discrepancias en algunos casos todavía más importantes que las que hoy puede haber

Voz 1434 40:16 dentro de nuestro país las referencias a la Transición española un consenso que también defiende el popular Teodoro García Egea

Voz 20 40:24 cuando estamos a las puertas de un nuevo año desde el Partido Popular con

Voz 0116 40:28 esperamos que las palabras del Rey de vencer

Voz 20 40:30 pilares sobre los que se sustente el devenir de nuestro país si queremos que el futuro de España sean futuro de progreso de futuro de igualdad

Voz 0570 40:38 Porto unidades de libertad

Voz 20 40:40 tiene que ser necesariamente un futuro basado en el consenso constitucional de hace cuarenta años para permitir construir la sociedad de los futuros cuarenta años en paz en libertad y en el marco constitucional que todos nos dimos

Voz 1434 40:54 desde Ciudadanos Juan Carlos Girauta resalta la referencia del Rey a la convivencia y la invitación que hace a todos los partidos a discutir juntos sobre los problemas que tiene ahora España

Voz 0795 41:06 lo que queráis menos palabras vacía retórica hueca eh nos parece un discurso cargado de contenido que nos invita a todos a la reflexión

Voz 1434 41:15 el PNV y Bildu han criticado que el Rey hable de convivencia y se olvide de lo que pasa en Cataluña

Voz 0116 41:20 gracias Neves podemos además suaviza en cierto modo su línea hacia el Rey a los actos de los cuarenta años de la Constitución este mismo mes llamó la atención que Pablo Iglesias reconociera que el discurso de Felipe VI entonces ante el Congreso tuviera alimentos que le habían gustado pues solo

Voz 0867 41:33 el de ayer aunque consideran que hablar de convivencia no

Voz 0116 41:36 resulta del todo creíble después del mensaje del pasado año la agradecen el intento Pablo Echenique

Voz 5 41:41 después de que el como digo avalase el año pasado el el a por ellos estrategia autoritaria y represiva de Partido Popular de Ciudadanos IVE Vox no resulta creíble que anoche sea deje de ese discurso aunque la intención como decimos

Voz 0116 42:03 el discurso del Rey se fue desarrollando en torno a ese eje central a SG de la convivencia aunque sin entrar de modo explícito en Cataluña hemos escuchado ya portada Susana Díaz que ha hablado hoy en la Ser de la receta por la que si no apuesta al menos irregular la que existe la de los mecanismos que ofrece la Constitución para evitar desacato de una comunidad es decir aunque no llega a nombrarlo el artículo ciento cincuenta y cinco en todo caso en Catalunya las líneas maestras de ese mensaje de Felipe VI no han gustado mucho el presidente de la Generalitat Quim Torra ha negado esta mañana cayó un problema de convivencia en esa comunidad Torra que ha explicado también lo ha hecho en la tradicional ofrenda floral en la tumba de Masia que entregó una propuesta de acuerdo democrático a Pedro Sánchez con una veintena de puntos Barcelona Paul rombo

Voz 1071 42:43 el president de la Generalitat les recuerda al Rey que en Cataluña el problema es en su opinión de democracia justicia no de convivencia ante la tumba del presidente republicano Francesc Macià ha revelado que en la reunión del pasado jueves con Pedro Sánchez le propuso un documento que ha calificado de propuesta de acuerdo democrático con unos veinte puntos de los que detallado los que considera más importantes uno Se refiere a la franquicia acción de España otro a la regeneración democrática del Estado y el tercero es una propuesta de mediación internacional

Voz 0570 43:11 Narcís sido treinta la autodeterminación el ejercicio del derecho a la autodeterminación con una propuesta de Comisión Internacional que medie entre los gobiernos catalán y español esta es nuestra propuesta y esperamos una respuesta el diálogo no se puede quedar en palabras vanas tiene que ser creíble y eso pasa por conocer la propuesta española propuesta a España

Voz 1071 43:28 hola por otro lado Torras se reafirma en el no a los Presupuestos del Estado aunque ayer contábamos que por primera vez el guber se abre a permitir la tramitación de las cuentas en el Congreso por cierto el president también ha revelado no sabemos si a propósito

Voz 0116 43:41 error que el juicio en el Supremo contra la cúpula

Voz 1071 43:44 eh pues es empezará el veintidós de enero en cualquier caso sí

Voz 1 43:47 el tribunal puede fijar la fecha hay todavía no lo puede hacer porque faltan cuestiones previas por abordar

Voz 0867 43:54 camino de las tres menos cuarto aunque navidades un pero

Voz 0116 43:56 todo de parálisis política no es el caso extraño en Andalucía después de las elecciones de principios de este mismo mes la presidenta en funciones Susana Díaz lo hemos venido escuchando ha estado en la SER hace unos minutos ha emitido la entrevista que han grabado nuestros compañeros de Sevilla en ella ha recordado que va a dar la cara y que va a presentarse a la investidura ha apuntado también Albert Rivera C's aquí les reta que aclare si va a seguir el camino de la moderación o si va a tener que defender en Europa un posible apoyo en Andalucía a la extrema derecha Sevilla Enrique carne

Voz 0570 44:24 la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía ha lanzado un mensaje claro a Albert Rivera de cara al acuerdo para conformar la mesa del Parlamento este próximo veintisiete de diciembre Susana Díaz insiste en que sólo hay dos caminos os reconocer la victoria electoral del PSOE o echarse a los brazos de la extrema derecha con el único argumento de que los socialistas llevan treinta y seis años en el Gobierno

Voz 47 44:44 no chica King sólo hay ese camino o reconocer que el PSOE ha ganado las elecciones y que por lo tanto lo partido constitucionalista se tienen que sentar con quién ha ganado legítimamente las elecciones o entregarse los perdedores a la extrema derecha para desalojar al PSOE a cualquier precio con quién sea bueno porque lo diga no hay más camino que ese

Voz 0570 45:03 una victoria socialista por la que optará a la investidura la presidencia de la Junta de Andalucía aunque en caso de no conseguirlo insiste en que va a liderar la oposición con el apoyo de sus votantes y trabajando con un PSOE unido para frenar dice a la extrema derecha de cara a las próximas elecciones municipal

Voz 0116 45:19 el recado de Susana Díaz pasado mañana debe estar cerrado ya el pacto para conformar la mesa del Parlamento andaluz ahora mismo se barajan varias fórmulas el Partido Popular intenta que el foco apunta ciudadanos con respecto al papel que vaya o no vaya a tener Vox María Jesús Güemes buenas tardes

Voz 1461 45:32 hola buenas tardes eso es mañana habrá que cerrar la Mesa del Parlamento andaluz is están estudiando varias fórmulas para repartirse los siete puestos decisivos Ciudadanos lleva días reclamando la presidencia Llum miembro más para ellos algo que forzaría al PP a regalar uno de los suyos a Vox para que todos los grupos están representados si los populares están estudiando esa posibilidad lo más probable es que determina haciendo esa forma para desbloquear la situación pero antes harán otra propuesta una con la que el partido de Abascal y Ciudadanos obtendrían qué quieren pero a costa de Adelante Andalucía que se quedaría fuera a menos claro que entonces para evitarlo ciudadanos ceda una de sus plazas a la formación morada todo un puzle está todo abierto y habrá que ver qué ocurre porque desde luego los populares los dicen que si al final son ellos los que dan su brazo a torcer pues ya reclamarán alguna contrapartida para la composición del Gobierno lo importantes que mañana hay reunión a las doce y media Génova espera que haya foto la de un pacto que representará el inicio del cambio

Voz 1248 46:25 eh

Voz 0116 46:26 veremos volvemos a Sevilla con Enrique Carnero porque PP Ciudadanos se habían dado a conocer algunos detalles que iban cerrando de cara a su acuerdo programático en Andalucía ya esta mañana ha conocido el acuerdo en su totalidad quedaban por conocer algunas medidas las últimas que tienen que ver con la sanidad sobre todo Enrique con intentar reducir las listas de espera en esa comunidad