Hora 14 (26/12/2018)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:15 qué tal buenas tardes líderes nacionales del PP de Ciudadanos y de Vox han desembarcado en Andalucía para intentar cerrar un acuerdo para la composición de la Mesa del Parlamento de esa comunidad corre el reloj mañana tiene que estar listo acuerdo y de momento día de reuniones de las que a esta hora lo que es la intención de que todos los partidos estén representados en la mesa lo que incluiría a Vox primera Reunión durante la mañana Partido Popular y Ciudadanos última hora desde el Parlamento andaluz Alfredo guardia buenas tardes buenas tardes aún

Voz 1371 00:42 no han comparecido esos líderes nacionales y regionales del PP y Ciudadanos de la reunión que mantienen en el Parlamento con el fin de avanzar en la composición de la mesa la intención de unos y otros ha sido desde el principio que todos los grupos estén representados en la Mesa de la Cámara y lograr un acuerdo y un día antes de la fecha marcada para el pleno de constitución del Parlamento de Andalucía la reuniones como decías entre los diferentes partidos está siendo la tónica habitual en estas horas previas marcadas por una actividad política frenética a primera hora el líder

Voz 2 01:10 de Ciudadanos en Andalucía Juan Marín ha dicho abiertamente en la SER que hay que permitir que Vox entre la mesa aunque no ha querido definir a ese partido con una formación de extrema derecha

Voz 3 01:19 lejos de poner etiquetas no va conmigo cada uno que se defina como queda lo que pretendemos es que déjame eso sea proporcional al resultado electoral pues aparte socializar corresponderían dos ahora sería PP Ciudadanos que debíamos ser generoso para poderse ver eso puesto para que Andalucía Vox puede alcanzar presentado con voz y voto

Voz 2 01:40 esta tarde van a seguir las reuniones PP Vox por ejemplo Teodoro García Egea Javier Ortega admite el Gobierno andaluz mientras tanto acaba de anunciar que prorroga los presupuestos de esa comunidad hasta el año dos mil diecinueve sobre la entrada o no de Vox en la mesa le han preguntado también hace unos minutos a la ministra de Hacienda exconsejera andaluza María Jesús Montero que no ha querido mojarse

Voz 0817 01:58 no me corresponde a mí verdad él el tomar decisión a a propósito de cuál tiene que ser la representación de Vox es evidente que es un partido que ha salido elegido democráticamente en en la urna y que por tanto Le ampararán los derechos que le amparen pero tienen que comprender que para el Partido Socialista para el Gobierno de España el que Vox forme parte de las instituciones y que algunas fuerzas políticas alíen para arrebatarle el poder a la fuerza mayoritaria pues no es plato de gusto

Voz 2 02:28 por lo demás Laura murió la misma noche del día que desapareció Hinault sufrió porque no era consciente así lo han explicado esta mañana responsables del Cuerpo de la Guardia Civil candado este mediodía más detalles de la investigación Bernardo Montoya fue el principal sospechoso del asesinato desde el primer minuto Ezequiel Romero jefe de la Comandancia de Huelva

Voz 4 02:45 ya de inicio pensamos que puede ser un sospechoso con mayúsculas

Voz 0882 02:51 lo que sí no me cabe ninguna duda

Voz 4 02:53 no es de que ya en ese lugar no ha tenido sufrimiento en el sentido de que fuera consciente

Voz 2 03:02 este sufrimiento hoy además ha celebrado la vistilla después de la que la Audiencia de Navarra debe determinar si los miembros de la manada condenados por abusos sexuales van a permanecer en libertad o van a la cárcel ellos han seguido la vista por videoconferencia desde Sevilla y la decisión del Tribunal se va a conocer en unos días por lo demás Gobierno y autónomos han firmado un acuerdo con nuevas medidas que van a entrar en vigor a principios de año sube la cuota unos seis euros pero a cambio contarán con más derechos relacionados con la cotización en caso de accidente de trabajo o mejoras en sus condiciones cuando no puedan trabajar por una enfermedad Irán ya hecha al Consejo de Ministros de esta semana de pasado mañana Magdalena Valerio ministro de Trabajo Lorenzo Amor de la Asociación de Trabajadores Autónomos

Voz 5 03:44 con este acuerdo desde luego España se incorpora al grupo de mayor cobertura del colectivo de autónomos junto al uso

Voz 6 03:53 Hamburgo a la cabeza es un paso importante que los autónomos puedan tener derecho a formación es un paso importante que los autónomos puedan tener un verdadero derecho a paro lo más asimilado posible a la prestación por desempleo

Voz 2 04:08 hoy les estamos contando en la SER que la Fiscalía Anticorrupción inicia la investigación sobre el supuesto desvío de comisiones hasta ochenta millones de euros o la construcción del AVE que va La Meca por parte de empresas españolas lo desveló la amiga del Rey Emérito Corinna al ex comisario Villarejo la investigación en todo caso no afectaría al Rey Juan Carlos porque los hechos sucedieron cuando era inviolable ante la ley antes de que abdicar a Emilio Fernández García presidente de la Unión Progresista de Fiscales lo explicado esta mañana en Hoy por hoy

Voz 3 04:33 la persona del Rey yo Darling mientras sincero they are in eh es pacífica Miles Davis eh y Méjico al ICO ir de la inviolabilidad de la Constitución aunque mantenga el aforamiento

Voz 2 04:49 hay más en titulares con María Manjavacas y Carlos Cala

Voz 1047 04:52 se eleva a cuatrocientos treinta el número de muertos por el tsunami de Indonesia en Italia se ha registrado un pequeño terremoto la isla de Sicilia que ha dejado muerto

Voz 7 05:00 sí

Voz 1047 05:00 pero sí heridos leves y daños materiales en pie

Voz 1762 05:02 lamenta la decisión de Japón de retirarse de la comisión que protege las ballenas a partir de julio reanudará su caza con fines comercial

Voz 1047 05:08 el discurso del rebaja de los ocho millones de espectadores lo siguieron sobretodo mayores de sesenta y cuatro años Euskadi seguida de Cataluña son las comunidades donde tuvo menos audiencia el mensaje de Felipe VI

Voz 2 05:18 dos y cinco seguimos

Voz 8 05:24 hora catorce más

Voz 1434 05:25 Driss Cristina Machado buenas tardes el Defensor del Pueblo insta al Gobierno central a que dé acceso al sistema a los solicitantes de asilo lo hace tras la denuncia de los trabajadores del Samur Social en los últimos meses han tenido que dejar a familias enteras en la calle ante la saturación de sus centro

Voz 9 05:41 siempre hemos tenido tendencia a asumir el trabajo con colectivos que no nos corresponden porque nadie más lo hace pero en este caso no ha dado hasta qué punto del Ayuntamiento tienen que asumir para dar cobertura a estas personas si al final es un maltrato por tenerle las condiciones que se les está dando no son las adecuadas

Voz 1434 06:00 a los refugiados inmigrantes la Universidad a Distancia de Madrid ha puesto en marcha un curso gratuito de español comenzará el quince de enero es online y al finalizar se entregará un certificado oficial también gratuito Beatriz Sedano investigadora de la UNED

Voz 7 06:14 consideramos que es nuestro pequeño granito de arena para intentar que entrena en el sistema ya que muchas veces al desplazarse han perdido su documentación en sus diplomas y cualquier tipo de certificación puede ser de gran ayuda

Voz 1434 06:27 yo hoy recogemos también la denuncia de es racismo una organización de migrantes que en su web cuenta un caso de xenofobia en una tienda de la calle Bravo Murillo en la capital en el vídeo se ve y se escucha como una mujer mayor insulta a un trabajador por su origen Le amenaza también con la posibilidad de que le retiren el DNI

Voz 9 06:46 madre tal cosa porque no hay no se para

Voz 1434 06:55 el Ayuntamiento de la capital mantiene para mañana jueves el escenario uno del protocolo anticontaminación por lo tanto igual que ayer y que hoy estará prohibido circular a más de setenta kilómetros por hora en la M treinta y en los accesos a la capital dentro de la M40 estamos también a la espera de que el Ayuntamiento de Madrid remita una nota con el estado de salud de la alcaldesa Manuela Carmena que esta mañana ha sido operada en la princesa de la rotura de tobillo que sufrió el pasado viernes tras caerse en su casa vamos ahora con más noticias en titulares con Enrique García Alfonso Ojea

Voz 0089 07:29 la Policía Nacional ha detenido a un matrimonio hoy a su hijo mayor por prostituir a otro hijo menor en Madrid y en otras ciudades del Estado lo presentaban como mayor de edad lo ha denunciado un hombre que había mantenido relaciones con la víctima y que estaba sufriendo chantaje por parte de esta familia se enfrentan a un delito de trata de seres humanos y otro más de falsedad documental

Voz 0622 07:49 el Gobierno regional amplía las ayudas el Plan de Movilidad Urbana Sostenible destinará tres millones de euros para la compra de vehículos verdes que se pondrá en marcha durante el primer trimestre de dos mil diecinueve también aumenta las subvenciones para las empresas que están en puntos de recarga eléctrica jornada de

Voz 0089 08:03 todas abiertas en el Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad durante tres días los ciudadanos pueden conocer las instalaciones y el proceso que se sigue desde que se dona la sangre hasta que está lista para su distribución el objetivo es eh

Voz 0622 08:15 sí a la donación los Reyes Magos llegan a la Casa de la Navidad en la Real Casa de Postas de la capital desde hoy los Magos de Oriente reciben junto a sus pajes a los más pequeños con un recorrido donde podrán preparar galletas o bailar de diez de la mañana a nueve de la noche

Voz 0089 08:29 en los deportes el mercado invernal es el protagonista en los equipos madrileños con posibles salidas tanto en el Atlético como en el Real Madrid

Voz 1434 08:37 vamos con la información del tráfico nos acercamos hasta la DGT Alfonso Martínez buenas tardes buenas tardes

Voz 10 08:42 hasta ahora estamos pendientes de tres accidentes que complican la conducción en de carreteras madrileñas dos de ellos de entrada uno en la A tres en Rivas Vaciamadrid que ocasional dos kilómetros de densidad circulatoria además el efecto mirón dificulta el tráfico en esta misma vía tramo en este caso en dirección a Valencia otro alcance la IV a la altura de pintó genera siete kilómetros de retenciones el tercer accidente se ha producido lados en San Fernando de Henares provoca dos kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes en este caso de salida de la capital en dirección a Zaragoza tengan mucha precaución si iban a transitar por alguna de estas vías al igual que por la A6 donde van a encontrar densidad circulatoria en Las Rozas Majadahonda y El Plantío sentido Madrid y también complicaciones en la M50 en Majadahonda en dirección a la A5

Voz 1434 09:34 muchos problemas a esta hora en las carreteras vamos a ver cómo están las cosas en la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Margarita Pérez hola hola buenas tardes pues afortunadamente en el interior no tenemos que destacar complicaciones desde primera hora de la mañana un panorama muy tranquilo y eso que la a media mañana se notaba ya un ligero ligerísimo incremento

Voz 0134 09:52 la Fico en movimientos por Odón Elorza zona Reyes Católicos pero hay que buscar mucho para encontrar algo más de actividad afortunadamente Un panorama tranquilo como decimos en el interior y también a lo largo de la M30 decimos afortunadamente porque los niveles altos de contaminación aconsejan dejar el coche en casa moverse en transporte público tanto hoy como mañana se mantiene la primera fase de las medidas anticontaminación recordamos setenta kilómetros máximo de velocidad en la M30 y accesos desde la M cuarenta en ambos sentidos por supuesto insistimos en el transporte público

Voz 1047 10:25 tenemos once grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 1434 10:28 vamos también con la previsión del tiempo que no trae grandes

Voz 1047 10:30 cambios Luismi Pérez buenas tardes buenas tardes dominio de la tranquilidad estas próximas horas de miércoles en la Comunidad de Madrid simplemente nubes altas que otra vez cuando salga de noche van a dejar una puesta de sol muy bonita en cualquier caso no van a ser nubes preludio de ningún tipo de cambio de tiempo poca ventilación seguiremos con la contaminación en zonas urbanas e industriales y la tarde que será agradable con máximas de ocho a once grados aproximadamente el jueves tampoco va a haber cambios en el tiempo si acaso por la mañana volverán las nieblas sobretodo al sur de la comunidad

Voz 1434 11:01 hora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina y Noema Valido

Voz 1047 11:05 Producción Enrique García

Voz 11 11:10 el mejor y Kanouté Navidad es Parque Warner disfruta de nuestros espectáculos con dos personajes favoritos del uno de diciembre el siete de enero online desde veinticinco veinte en Parque Warner punto

Voz 12 11:19 com un Madrid diferente en el que puedes circular con libertad con menos contaminación bonificación Isabel aparcar es posible

Voz 13 11:27 gracias al que admiro un crossover híbrido único en su segmento con cambio automático que se recarga solo y ahorra combustible Vera tu concesionario oficial que ha de la Comunidad de Madrid que se siente al conducir un híbrido aquella

Voz 1434 11:46 a los trabajadores del Samur Social han denunciado ante el Defensor del Pueblo la saturación de sus centros el caso se lo contamos hace una semana aquí en la SER estos empleados aseguran que la falta de recursos está dejando a familias enteras en la calle debido a la gran demanda de ayuda que hay por la llegada a Madrid de refugiados la competencia no es del Ayuntamiento que aún así ha ampliado sus recursos aunque siguen siendo insuficientes la competencia es del Gobierno central y a él directamente ese dirige el Defensor del Pueblo le pide que dé acceso al sistema a esos solicitantes de asilo Sara selva

Voz 1510 12:19 les recomienda al Gobierno que se les asigne un recurso adecuado Isère es de las ayudas a las que tienen derecho vuelve además a pedir información sobre el tema al Estado y al Ayuntamiento de Madrid quiere saber si se ha puesto en marcha alguna solución desde el Samur Social el servicio del Ayuntamiento que atiende las emergencias sociales ya a las personas sin hogar los trabajadores dicen que el consistorio está poniendo en marcha medidas para hacer frente a esta situación pero que son sólo parches Azucena Pérez

Voz 9 12:43 estás viendo los centros está haciendo convenios pero esto es algo temporal necesitamos y las personas necesitan que ese que realmente es es algo porque no es algo que vaya a desaparecer en dos días por desgracia

Voz 1510 12:55 saben que el Ayuntamiento no tiene competencias para acoger a los solicitantes de asilo pero ante la falta de respuesta del resto de administraciones estas personas quedan en situación de calle y acuden al Samur que sigue asumiendo dicen que el colapso impide que reciba la atención que necesitan

Voz 9 13:09 el que duerman en una manta quedó no suelo que dominan una maqueta durante semanas no condiciones adecuadas tiene necesidades necesitan apoyo psicológico vienen con unos traumas detrás es aparte al final está siendo olvidada no se les está dando esa cobertura porque al final nadie asume nada aquí donde está el límite

Voz 1510 13:31 los trabajadores dicen que el Samur Social es el último recurso que acaba trabajando con colectivos que no le corresponden están acostumbrados pero esto y dejar a niños en la calle ilesa

Voz 1434 13:40 bordado en la UNED en la Universidad a Distancia de Madrid un grupo de profesores ha pensado con forma de facilitar los trámites a los solicitantes de asilo es ayudarles a aprender español y darles un certificado oficial de esa manera ha nacido el curso que se va a poner en marcha este próximo quince de enero que será gratuito está financiado con fondos europeos y que se va a impartir de forma online Laura Gutiérrez

Voz 1275 14:03 sólo se necesita un correo electrónico para inscribirse no es un curso al uso no hay que leer se aprende con contenidos audiovisuales Beatriz Sedano es investigadora de la UE

Voz 7 14:12 es un curso de español de nivel inicial centrado en las situaciones con las que se encuentra una persona refugiado inmigrante cuando llega a nuestro país como entender responder a preguntas sobre datos personales para hacer trámites básicos hablar de la vida diaria moverse por la ciudad

Voz 1275 14:29 cómo irán en las pruebas piloto se han hecho con personas refugiadas con estudiantes que viven en Madrid de la mano de varias asociaciones que les ayudan aterrizar y han sido un éxito lo más importante es que han conseguido que el certificado sea también Acosta

Voz 7 14:42 consideramos que es nuestro pequeño granito de arena para intentar que entren en el sistema ya que muchas veces al desplazarse han perdido su documentación en sus diplomas y cualquier tipo de certificación puede ser de gran ayuda por ejemplo para las personas migrantes cuando solicitan la residencia por arraigo pueden demostrar

Voz 1434 15:02 que han estado aquí es a través de

Voz 7 15:05 de Estudios cursados y para ello necesitan certificados oficial

Voz 1275 15:08 el curso empieza el quince de enero veinticinco sesiones en seis semanas después habrá otro donde aprenderán español para buscar trabajo o para defender sus derechos

Voz 1434 15:18 no siempre están garantizados la organización es racismo denuncia que los casos de xenofobia son más habituales de lo que se pueda pensar situaciones rutinarias en las que las personas de origen extranjero son insultada son agredidas un ejemplo un vídeo en el que se ve a una mujer mayor la atacando verbalmente al dependiente de una tienda de la calle de Bravo Murillo de la capital lo han colgado hoy en su página web

Voz 9 15:40 como dijo Sarkozy volvió lo hemos Polonia no me cuentos Flor sequita yo soy español español nueva tomamos nota ahí

Voz 1434 16:13 el Ayuntamiento de la capital mantiene para mañana el escenario uno del protocolo anticontaminación así que igual Calleri que hoy no se podrá circular a más de setenta kilómetros por hora en la M30 ni en los accesos a la capital dentro de la M40 hoy el presidente Ángel Garrido ha vuelto a cargar contra las medidas del Ayuntamiento de Carmena unas medidas prohibicionistas avenida decir frente a las que adopta él las que adopta su Gobierno que son ayudas en positivo dice hoy ha anunciado que la Comunidad amplía las subvenciones de su plan de movilidad urbana sostenible para los que compren coches eléctricos y también para las empresas que instalen puntos de recarga Javier Baños

Voz 0861 16:51 los que no son muchos la verdad la edición de este año se quedó muy corta en sólo cinco días se agotaron las ayudas de hecho sólo llegaron a quinientos sesenta personas ahora en la recta final de la legislatura y a las puertas de las elecciones el Gobierno de Garrido ha optado por reeditar su plan renove de coches verdes los reedita hilo amplía pasa de dos a tres millones de euros Ángel Garrido piensa en verde en positivo a diferencia dice de la prohibicionista de Manuela Carmena nosotros partimos de esa otra concepción

Voz 0177 17:19 es la de incentivar Hinault prohibir creemos que siempre da mucho más resultado las apuestas en positivo que las apuestas en negativo egoístas una muestra de colaboración también con las empresas de colaboración con la Administración esa apuesta y también con el Ayuntamiento por supuesto para esa modificación de los usos de los hábitos que nos dirijan hace unas Mejías mucho más limpias y por tanto a una saluda a una salud pública también mucho mejor para todos subvencione

Voz 0861 17:42 es van desde los dos mil quinientos euros y se compró un vehículo bi fuel hasta los cinco mil quinientos euros por adquisición de un vehículo eléctrico o de pila combustible también se subvencionan las puesta en marcha de los puntos de recarga eléctricos estas ayudas han llegado sólo a cuatrocientas doce entidades entre ellas diecinueve ayuntamientos cincuenta y cuatro empresas ahora mismo en toda la región hay cuatro mil puntos de recarga privados pero sólo trece son de carga rápida

Voz 1434 18:06 dos de la tarde dieciocho minutos seguimos

Voz 8 18:10 hora catorce y Madrid

Voz 14 18:15 ya viene ya viene no me digas que no te gusta joven y fresco quien el camarero enojó un merecería la Copa de plan

Voz 13 18:23 en el más vinos blancos de Bornos Bermejo y Friis ante irresistibles con b de Bornos

Voz 12 18:37 es el ántrax tipos de personas que dice

Voz 15 18:45 es que si eres de las que hacen al hacia de Cruz Roja entre en dice su haces punto RG llama el novecientos cien cero catorce

Voz 1434 18:56 próximo

Voz 16 18:56 la estación Goya correspondencia con la casa

Voz 12 19:00 Adela en el mercado de Navidad juguetes también pude seguir en esta línea para llegar a la cabalgata esta Navidad el secreto para llegar a todas partes es el Metro Metro de Madrid

Voz 14 19:16 ya viene ya viene no me digas que no te gusta esta joven y fresco quién el camarero

Voz 13 19:24 Blanco de Elvas vinos blancos de Bornos Bermejo y flamante irresistibles con b de Bornos

Voz 17 19:35 el dilema de cada año tengo que preparar una lista de regalos siquiera algo que sea útil pero a la vez especial

Voz 18 19:40 yo le regalé a mi hermana han tratamiento de depilación láser pelos top y siempre dice tú sabes la comodidad que tengo mira mira cómo tengo la

Voz 19 19:48 el de su a administrar un pelo un regalazo

Voz 18 19:51 pues este mes pelo está tiene la promoción de diecinueve euros la sesión se contras dos hice pueda de Pilar la zona que quiera alguien de mil

Voz 19 19:58 esta va a empezar el año si no prueba la depilación láser de máxima eficacia por diecinueve euros la sesión si compras dos entra impere puesto punto com

Voz 20 20:08 atendió por favor un compañero de la SER ha encontrado esta mañana una cartera con trescientos euros en su interior Si eres el propietario y nos estás escuchando llámanos al seiscientos doce treinta y cuatro cincuenta y seis setenta y ocho gracias por su

Voz 2 20:23 esto es lo que ocurre cuando tu anuncio australes

Voz 13 20:26 la ser presentamos ser publicidad nuestro nuevo portal para que contratar tu anuncio con nosotros si sencillo cómodo

Voz 2 20:34 con el asesoramiento de expertos que te guiarán

Voz 21 20:36 el proceso entre en ser publicidad punto es ir aquí

Voz 22 20:41 en San Vila te esperan sus marcas favoritas para hacer estas Navidades inolvidables que lucrar el corteinglés outlet temple del grupo Inditex New blanco Fifty Factory Jack and Jones outlet con verse muchas más no te puede faltar ningún regalo San Bill out de salida treinta de la M cuarenta para mayor información tres uves dobles punto San Bill outlet punto es

Voz 23 21:01 sólo comprendiendo los mecanismos que rigen el poder podremos intentar cambiarlo el Príncipe Moderno el nuevo libro de Pablo Simón es una introducción al panorama político actual Boon libro clave para entender la actualidad de nuestro país el Príncipe Moderno Pablo Simón debate

Voz 12 21:18 ese conductor con el día tonto que cambio la radio que Tito el aire que haber el GPS Ike no ve tu coche para con el paso de peatones que qué

Voz 24 21:27 ahora tu seguro de coche con Quality auto desde ciento ochenta euros informa Take calcula tu precio incógnitas auto punto com o en el novecientos ochenta y uno ochenta y uno cero dos alitas auto del mediador EOI

Voz 8 21:39 hora catorce y Madrid

Voz 1434 21:42 la Policía Nacional ha detenido a un matrimonio y a uno de sus hijos por prostituir a otro hijo de dieciséis años lo presentaban como mayor de edad para después amenazar a los clientes con denunciarlos por corrupción de menores sino pagaban a cambio una cantidad de dinero fue precisamente uno de esos clientes quién denunció los hechos a la Policía Alfonso Ojea

Voz 0089 22:01 el menor de nacionalidad rumana era trasladado a diversos puntos de la geografía española para ser allí prostituidas su presencia ha sido confirmada por el Cuerpo Nacional de Policía en municipios como Santander Lucena Córdoba Zamora hay por supuesto en varias ocasiones en la capital de España en Madrid su padre su madre y su hermano mayor eran los responsables de la esclavitud sexual y además eran los que se hacían cargo del cobro de los servicios sexuales Elisa revuelo es portavoz de la Dirección General de la Policía

Voz 25 22:30 esta familia eh eso en concreto el hermano mayor de de este niño dieciséis años eh lo llevaba por todas las provincias de toda España ofreciendo sus servicios sexuales una vez que mantenía relaciones sexuales con hombres en los chantajea van para no denunciar estos no denunciarlos por abuso sexual

Voz 0089 22:50 un varón español que ha reconocido ser autor de un delito de corrupción de menores es el origen de la operación policial porque como acabamos de escuchar estaba siendo chantajeado por esta familia tras haber tenido contactos sexuales en varias ocasiones con el menor para engañar a muchos de los clientes los padres habían falsificado también los documentos de identidad el chico en los que aparece con una edad superior a la que en realidad tiene que son dieciséis años ha sido ingresado en un centro de acogida para menores la Guardia

Voz 1434 23:20 civil ha detenido a seis personas por robar en viviendas de personas mayores de distintos municipios de la Comunidad se hacían pasar por técnicos de electricidad y gas todos los arrestados tienen antecedentes penales Raquel Fernández

Voz 1315 23:32 seis detenidos de los que uno ya está en prisión por hechos similares son los que ha arrojado esta operación que comenzaba en Collado Villalba tras la denuncia de un octogenario a quién bajo una falsa revisión de luz y gas si habían llevado de la vivienda todo el dinero en efectivo y las joyas el modus operandi de esta banda llamó la atención de la Guardia Civil es que se centraban en personas de avanzada edad que vivían solas para mantener las distraída los ladrones les decían que mientras realizaban la inspección mantuvieran los pies en alto para evitar una descarga era en ese momento cuando aprovechaban para hacerse con los objetos de valor Mercedes Martín portavoz de la Guardia Civil

Voz 0950 24:11 Ellos la mayoría de las veces para abordar la mayor de edad sida posible a lo que estaban haciendo lo que hacían de la no cobran nada ya bastante les cobraban cuando les dejaban sin un céntimo en su casa pues de todo el dinero en efectivo que pudieran encontrarse lo llevaban

Voz 1315 24:24 además de en Villalba a esta banda cometido hechos similares en Majadahonda Las Rozas Estremera Baldi le echa Cubas de la Sagra Colmenar Viejo Alcalá de Henares y Madrid no hay nada seguro

Voz 1434 24:34 a pesar de que el alcalde de Valdemoro da por hecho que la Complutense tendrá un campus en su municipio el rector de la Universidad Carlos Andradas no es tan categórico dice que de momento sólo una idea una declaración de intenciones SER Madrid Sur Pilar García si el rector de la Universidad Complutense Carlos

Voz 1915 24:50 dadas dejaba en el aire en el último Consejo de Gobierno de la universidad la instalación de una dotación educativa en Valdemoro

Voz 2 24:56 pero el alcalde de esta localidad no ha vuelto a confirmó

Voz 1915 24:58 Mar Andradas era tibio ignoró daba todo tratado confirmaba que hay una declaración de buena voluntad para explorar la viabilidad de instalar allí una Unidad Docente de la Facultad de Enfermería pero siempre que no fuera oneroso para la universidad unas declaraciones que el alcalde Serafín para el dos no desmienten su anuncio de que la Complutense llegará a Valdemoro sino que hacen referencia a los trámites que hay que pasar es que para llegar a este punto tienen que ocurrir varias cosas que el Ayuntamiento aprueba en pleno la cesión de terrenos y que la Complutense tenga financiación suficiente para construir la unidad docente para ello sería necesaria la aportación de la comunidad o del Gobierno o porqué no de una colaboración público privada lo decía el alcalde

Voz 26 25:37 os fondos adicionales que habiliten la Comunidad de Madrid o fondos adicionales que grite o cualquier otro tipo de organismo público incluso si nos vamos allá puede haber hasta financiación privada

Voz 1915 25:45 el alcalde hablará de este asunto con la secretaria de Estado de Universidades el próximo dieciocho

Voz 1434 25:50 ocho de enero llegan a Madrid las es el persista en el Ayuntamiento se ha sumado a esta iniciativa Memorial que tiene el objetivo de recordar a las víctimas de los campos de concentración nazis son unos bloques de piedra con una placa de bronce que se coloca en las aceras en el último lugar en el que vivió la víctima ya hay unas setenta mil por Europa y en unos meses estarán también aquí en Madrid Sara selva

Voz 1510 26:10 van a instalar primero una decena pero la idea es terminar colocando cerca de cuatrocientos cincuenta una por cada vecino de Madrid que fue deportado a un campo de concentración nazi en febrero de este año el pleno del Ayuntamiento ya hizo un homenaje a las víctimas

Voz 27 26:23 Alvarez Ridauras José Álvarez Ridauras Manuel Anglada Pascual Enrique Barba Ruiz Antonio no

Voz 1510 26:32 tal creyeron los cuatrocientos cincuenta nombres y ahora el consistorio se suma también a este proyecto de la artista alemán Günter Demme Nick la primera placa la colocó en mil novecientos noventa y siete en una ciudad de Berlín y ahora es una de las iniciativas más extendidas ya hay esto al presté sin que significa piedra en el camino en alemán en cerca de dos mil municipios en España han colocado algunas en Cataluña y Mallorca pero ninguna en Madrid es el propio den ni el que las instala en las calles excava el hueco recoger los escombros repone el pavimento está previsto que el artista venga a la capital en los próximos meses para poner las primeras

Voz 1434 27:09 los Reyes Magos han dado el relevo esta mañana a Papá Noel en la casa en la Navidad en la Real Casa de Postas en la Puerta del Sol durante los próximos días desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche con entrada gratuita las familias que quieran podrán hacer un recorrido mágico en esa casa de la Navidad nos lo cuenta Miriam Soto

Voz 7 27:27 después de una larga espera de más de media hora por fin pequeños y grandes pases en el umbral de la Casa de la Navidad y se encuentran con el primer Page en el observatorio

Voz 28 27:37 pues nada pues ellos no echar una mano ahí me me ayudan a poder encender las luces a unas que están encendidas por los explicamos un poquito que haya pues es una emoción un sentimiento

Voz 7 27:49 van pasando por otras cuatro salas la de la música las salas postal donde las cartas de niños y niñas se transforman en regalos las será de la dulzura que es una gran cocina donde reciben galletas de jengibre y por fin llegan al lugar más deseado primero Si hoy en los pasos de los camellos es por fin ellos Gaspar Melchor y Baltasar

Voz 29 28:09 es cierto que el oro en el favoritos Gaspar le hace más ilusión ver a los Reyes Magos que los propios

Voz 21 28:21 tres esperamos de tranquilamente en casa mientras duerme

Voz 1047 28:30 tenemos muchas ganas de conoceros así que os esperamos muy pronto

Voz 2 28:34 según los más mayores el mero hecho de verlas

Voz 7 28:36 Caritas de sorpresa de los peques vale la pena la espera

Voz 16 28:45 próxima estación callado correspondencia con la tienda de turrones el reencuentro de con una empresa también pude seguir en esta línea para llegar al belén las

Voz 12 28:56 nada esta Navidad el secreto para llegar a todas partes el meta Metro de Madrid Comunidad de Madrid ahora en Carrefour ahorro taliban en todos los jamones ibéricos pieza lotes de jabones sólo hasta el treinta y uno de diciembre descuento en Congo para tu Carrefour Jorge

Voz 1510 29:18 vamos a terminar con los deportes Laura Díaz buenas tardes buenas tardes el mercado invernal es el protagonista en los equipos madrileños con posibles salidas tanto en el Real Madrid como en el Atlético los rojiblancos siguen peleando por no perder al central francés Lucas Hernández tras la investidura del Bayern de Munich por pagar su cláusula llevárselo en los blancos el problema estaría en la portería Keylor Navas podría salir en el mercado invernal dan no contar con minutos en el Leganés Dos Santos deja de ser jugador pepineros ha llegado a un acuerdo para poner fin a la relación contractual que lo unía al club desde la temporada

Voz 1434 29:45 a dar gracias Laura nos marchamos doce grados ahora mismo en el centro de la capital les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte con Javier Casas hasta luego

Voz 1 30:03 son las dos y media la una y media en Canarias

Voz 2 30:13 qué tal buenas tardes Partido Popular y Ciudadanos acaban de llegar a un acuerdo para la composición de la Mesa del Parlamento de Andalucía acaba de anunciar lo hace unos minutos el líder de Ciudadanos en esa comunidad que es Juan Mari Etxabe acuerdo

Voz 1026 30:26 eh también sabrán se producen dentro de ese marco de conversaciones que hemos venido manteniendo desde prácticamente hace ya casi tres semanas de los recordar donde además desacuerdo programático que finalmente se ha cerrado con noventa a medida que creo realmente sinceramente que es

Voz 2 30:45 Marín que comparece en el Parlamento andaluz desde hace cinco minutos su partido

Voz 1047 30:48 tendrá la presidencia la mesa insiste en que espera que Ayeste

Voz 2 30:50 finalmente Adelante Andalucía también Vox enseguida la ampliamos ese acuerdo era lo más urgente porque tiene que estar concretado mañana de hecho en la negociación para la conformación de gobierno se quedaba en un segundo plano para poder llegar contrarreloj a este otro pacto a la espera de que se fuera deshaciéndose nudo el Gobierno andaluz en funciones ha prorrogado además los presupuestos de esa comunidad al año que viene con la misma cantidad casi treinta y cuatro mil ochocientos millones de euros los mismos parámetros de los aprobados para este año dos mil dieciocho

Voz 0817 31:18 hora catorce

Voz 2 31:21 iremos a seguir al Parlamento andaluz por lo demás la Guardia Civil ha dado esta mañana nuevos detalles del asesinato de Laura el nuevo han confirmado los agentes del Cuerpo que Bernardo Montoya fue el principal sospechoso del crimen desde el primer momento aunque él negó que conociera Laura que murió la noche del día que desapareció y fue agredida en el campo Jesús García Fuster el ex teniente coronel de la UCO demonios

Voz 31 31:43 que casi o eh el lugar aparece creo que si por la posición de el cadáver es lo más probable lo lógico hubiera sido pensar que lo sigue si era él el autor proteínas retenida en otro en otros y entonces el hecho de que la podría tener en su casa a nivel de investigación podía ser harto improbable

Voz 2 32:04 es miércoles veintiséis de diciembre hay más titulares con María Manjavacas y Carlos Cala

Voz 12 32:13 la Audiencia de Navarra tiene que decir

Voz 1047 32:15 sobre la petición de la fiscalía para que entren en prisión los miembros de la manada que han seguido la vistilla por videoconferencia la acusación sostiene que existe riesgo de fuga el abogado Carlos va Kaiku contaba que la víctima estaba

Voz 0211 32:26 por ello esta mujer en cuanto que se siente más comprendida por fin ha habido los magistrados que han tenido que haya acción sexual y entonces lógicamente pues eso a ella le hace sentirse más comprimidos

Voz 1762 32:36 más cuota y más derechos el Gobierno los autónomos han firmado hoy el acuerdo por el que pagarán unos seis euros más al mes a cambio de mejorar sus condiciones cuando no puedan trabajar por enfermedad Magdalena Valerio ministra de Trabajo

Voz 5 32:47 ahora con este acuerdo desde luego España se incorpora al grupo de mayor cobertura del colectivo de autónomos junto a Luxemburgo Nos pondríamos al

Voz 6 33:00 a la cabeza las comisiones del AVE se les está contando

Voz 1047 33:02 en la SER la Fiscalía investigará las supuestas comisiones ilegales por las obras del AVE a La Meca que desveló Corina las grabaciones de Villarejo a los empresarios se les puede imputar pero no al Rey que es inviolable Emilio Fernández presidente de la Unión Progresista de Fiscales

Voz 3 33:16 el la persona del Rey viola hablé mientras Rey Aristy que es pacífica en el sentido de que una vez que el noi de email Ártico ir de la inviolabilidad tiene conforme a la Constitución aunque mantenga el aforamiento

Voz 2 33:32 caza de ballenas con fines comerciales anunciado Jan

Voz 1762 33:35 se retira de la comisión que protege a las ballenas para Greenpeace una decisión lamentable Pilar Marcos portavoz

Voz 32 33:40 lamentable y la verdad es que estamos viendo un retroceso en todos los convenios de protección internacional cuando un país no les gusta el giro que ha dado la Comisión Ballenera Internacional en este caso por parte de Japón que siempre ha pretendido seguir continuando con la caza de ballenas pues se apea de este acuerdo anuncia que van a cazar ballenas

Voz 1047 33:57 balance del tsunami en Indonesia son ya cuatrocientos treinta los muertos más de mil quinientos los heridos y veintidós mil los desplazados en las últimas horas la Agencia Meteorológica del país ha emitido una alerta y recomienda a la gente que se retire de la

Voz 1762 34:09 en los deportes una destitución la Real Sociedad acaba de comunicar el despido de su entrenador Asier Garitano el conjunto vasco llevaba cuatro partidos consecutivos sin sumar un solo punto Manolo alguacil será presentado esta tarde como técnico del equipo donostiarra

Voz 33 34:21 en el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 34:25 Antonio el telegrama es para Juan Marín señor presidente de Ciudadanos en Andalucía el subidón de escaños en las autonómicas del domingo tres de diciembre que de nueve ha pasado a veintiuno mientras los demás contendientes mermaba convierten a su formación en la clave de la sesión constitutiva del Parlamento de mañana se anuncia un gobierno mitad mitad con los peperos guiños sociales mejoras en las retribuciones de altos cargos o maravilla todo será al mismo tiempo con una bajada de impuestos confirmando la ley de Velázquez de modo que al disminuir la presión fiscal se incrementará la recaudación veremos

Voz 2 35:09 gracias Miguel Ángel hoy se cumplen cuarenta años de la despenalización de la homosexualidad en España una reunión del Consejo de Ministros presidido por aquel entonces por Adolfo Suárez derogó la ley de peligrosidad social que justificaba la persecución y encarcelamiento de los homosexuales pues aun así cuarenta años después todavía se registran centenares de agresiones homófobas cada año en nuestro país sin ir más lejos dejándonos sólo en Madrid el pasado año se registró un incidente de este tipo el día Sonia Ballesteros

Voz 1913 35:34 modificar la ley fue un paso importante pero no definitivo nos explica Víctor Mora investigador de memoria

Voz 34 35:39 en GT no se deroga la ley de peligrosidad se eliminan los supuestos de homosexualidad como peligrosos sin embargo la homosexualidad podía seguir siendo penada mediante las

Voz 1913 35:49 anda lo público por ejemplo no se acabo de un día para otro con el trato que dio el franquismo a los homosexuales considerados delincuentes y enfermos y enviados a las cárceles para su reeducación

Voz 34 35:58 había prisiones específicas para los invertidos porque Se les entendía como que producimos contagio entonces celeste enviaba Badajoz de Huelva así había dos centros uno para activos y otro para pasar

Voz 1913 36:09 buena parte de la sociedad lo veía hasta normal y es que en la calle en mil novecientos ochenta aún se recogían ideas como éstas

Voz 35 36:15 sino que está de tampoco debía estar permitida en el sentido de que se haga propaganda de la homosexualidad

Voz 1047 36:21 anomalías hace cuarenta años inició el

Voz 1913 36:23 a mí lo que ha llevado a España de perseguir la orientación sexual al matrimonio igualitario

Voz 2 36:27 cerramos portada por lo general vamos a seguir con sol previsión del tiempo

Voz 1047 36:30 Luismi Pérez buenas tardes buenas tardes las próximas horas seguiremos con nubes altas en gran parte del país sin lluvias sin nevadas y eso sí en zonas de los ríos Carrión en el Pisuerga hay en gran parte del valle del Ebro nubes bajas nieblas que no sepan a disipar eso va a hacer que en esas comarcas las temperaturas esta tarde sean frías en cambio muy suaves el sur del país también en Baleares y Canarias así como en áreas elevadas de los sistemas montañosos de la península mañana tendremos bastantes nubes en Galicia se irá nublando desde esta noche y acabarán cayendo algunos chubascos y atención mañana con las nieblas que serán más persistentes más frías y más extensas en el interior peninsular también aparecerán muchas nubes bajas en gran parte del Mediterráneo sobretodo hacia el norte mañana mínimamente bajarán las temperaturas

Voz 2 37:15 con la dirección técnica de Alicia Molina hay de Noema Valido y con Carlos Cala la producción

Voz 1047 37:18 no Fawcett

Voz 36 37:22 resigna arte seguir pagando además en alguno de mi seguros mutuas de traer tela mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero vencía la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea

Voz 12 37:34 Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho

Voz 36 37:36 cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 12 37:43 la evolución

Voz 37 37:44 quién no les gusta la evolución ese movimiento constante que no va hacia adelante han pasado ochenta años Nos movemos mejor vemos mejor

Voz 13 37:53 mejor gracias a la evolución compartimos contigo una sociedad más tolerante y el compromiso social es patrimonio de todos y eso se llama devolución el grupo social once ochenta años de inclusión social contigo Lemus de la evolución una revolución

Voz 38 38:13 la Sociedad Española de Radiodifusión les desea una feliz Navidad y una buena entrada en el año dos mil diecinueve a escucha usted amable radio escucha el cuento de Navidad en hacer el programa de fin de año con los Especialistas secundarios

Voz 12 38:31 en la red

Voz 38 38:33 la Navidad en su transistor

Voz 8 38:40 Antonio Martín

Voz 2 38:42 es un día de reuniones contra reloj en Andalucía mañana se debe conformar la mesa del Parlamento andaluz Partido Popular Ciudadanos llevaban días intentando pasar un poco de puntillas casi desde las elecciones sobre esa patata caliente de qué hacer con Vox sobre todo en lo relativo a su papel para que haya gobierno a qué distancia por tanto va a estar esa formación de extrema derecha de la fotografía que probablemente termine desalojando al PSOE del Palacio de San Telmo como decimos primera Reunión PP Ciudadanos direcciones nacionales y andaluzas mañana de reuniones

Voz 0861 39:10 como escuchábamos en portada Juan Marín

Voz 2 39:12 el líder de Ciudadanos en Andalucía acaba de confirmar que existe ya ese acuerdo ir también que espera que Adelante Andalucía y que Vox estén representados en la Mesa vemos que más está diciendo desde el Parlamento andaluz Alfredo guardia buenas tardes buenas

Voz 1371 39:25 les hace tan sólo unos minutos comenzaba esa intervención del líder de Ciudadanos en Andalucía Juan Marín que ha subrayado que la presidencia no iba a ser un obstáculo para el cambio en Andalucía la negociación para conformar gobierno queda ahora en un segundo plano y es que la composición de la Mesa de la Cámara está siendo el principal asunto de debate y por ello se han producido conversaciones en las últimas horas entre los diferentes partidos con el fin de lograr ese acuerdo acuerdo que han alcanzado Vox podría tener representación y voto en esa mesa era lo que debatía desde primeras horas de la mañana Ciudadanos no descartaba insistía en que los cinco grupos debían tener presencia y la formación naranja por tanto podría contar con un representante en la Mesa dos sillas serían para el PP y una tendría vos

Voz 2 40:04 Partido Popular y Ciudadanos que intentan por tanto escenificar su acuerdo dar esas cuentas pero la jornada de reuniones va a continuar esta misma tarde los números dos del Partido Popular ID Vox a nivel nacional se van a ver en Sevilla María Jesús Güemes buenas tardes

Voz 1461 40:16 hola buenas tardes en unas horas en Sevilla se celebrará la primera reunión oficial entre PP y Vox semana diversos secretarios generales Teodoro García AG Javier Ortega Smith ambos hablarán hablaron la semana pasada cerraron este encuentro y fue entonces cuando la formación de Abascal pidió a los populares tener un puesto con voz y voto en la Mesa del Parlamento andaluz y así será dado que tras la foto con Ciudadanos de la que el PP sale triunfal porque ha logrado todo lo que quería pues ahora Génova necesita está otra con la que se garantizan el apoyo de Vox a la investidura de Juan Manuel Moreno y es que para ellos no son el enemigo sino un aliado para alcanzar el Gobierno lo mismo que piensa casado Él y su equipo está muy satisfechos por este pacto histórico con el que se desaloja por fin a los socialistas de la Junta y por eso piensan ya en exportar el modelo hacia otros territorios Iker sabe hasta La Moncloa

Voz 2 41:01 vox por tanto que va a estar en esa mesa a la ministra de Hacienda que además es exconsejera de Andalucía ha sido la única componente del Gobierno a la que se le ha preguntado hoy por este día de reuniones por ese papel que va a tener Vox que lógicamente no le gusta María Jesús Mota

Voz 0817 41:14 no me corresponde a mí verdad él el tomar decisión a a propósito de cuál tiene que ser la representación de Vox es evidente que es un partido que ha salido elegido democráticamente en en la urna y que por tanto Le ampararán los derechos que le amparen pero tienen que comprender que para el Partido Socialista para el Gobierno de España el que Vox forme parte de las instituciones y que alguna fuerza política salían para arrebatarle el poder a la fuerza mayoritaria pues no es plato de gusto

Voz 2 41:41 por cierto que antes de esta comparecencia de hace unos minutos de Juan Marín a primera hora hablábamos con él en Hoy por hoy y nos decía que había hablado con todos menos con la presidenta en funciones con Susana Díaz dice que no le coge el teléfono y tampoco

Voz 3 41:54 el encontré el mensaje de conceptos como te comprendo era yo creo que es muy fácil ella prefiere no tengo un convenio entre pero yo no sé si Pedro Sánchez con el balón

Voz 2 42:06 pues Susana Díaz lo ha negado en una conversación con la Cadena SER asegura que el último mensaje que ha recibido de Juan Marín desde el pasado veintinueve de octubre por lo tanto un mes y una semana antes de las elecciones en Andalucía por cierto que las palabras de Susana Díaz en la SER sobre la posible aplicación del ciento cincuenta y cinco en Cataluña ya les venimos contando que no han hecho mucha gracia ni en el Gobierno ni en el PSOE la ministra de Hacienda intentado este mediodía explicar que en el partido todo el mundo va en la misma línea José María Patiño buenas tardes

Voz 1762 42:32 buenas tardes la ministra Montero ha dicho

Voz 1108 42:35 entiende que Susana Díaz ha querido es decir que cuando ha habido que aplicar el ciento cincuenta y cinco

Voz 2 42:39 el PSOE siempre ha estado ahí pero que

Voz 1108 42:42 ha defendido en estos momentos la postura del Gobierno de buscar la distensión y al diálogo en Cataluña considera que no se dan las circunstancias excepcionales que justifiquen su aplicación pese a los discursos de algunos de los dirigentes catalanes precisamente Montero se ha referido también a la amenaza el president de la Generalitat Quim Torra de no votar los presupuestos generales del Estado si no se tienen en cuenta las propuestas que presentó a Pedro Sánchez la ministra mantiene el calendario

Voz 39 43:07 que creo que asistimos a declaraciones que tenemos que escuchar atentamente pero que pueden variar en función de las circunstancias del día y que por tanto nosotros seguimos adelante con nuestra hoja de ruta de presentación del proyecto de presupuesto y hacemos el llamamiento como digo a todas las fuerzas políticas

Voz 1108 43:23 la titular de Hacienda defiende mañana la senda de estabilidad y el techo de gasto en el Senado y cuenta ya con el rechazo del PP que ha calificado de veto

Voz 8 43:33 nómina de las tres menos cuarto la Guardia Civil ha dado detalles sobre la investigación del asesinato de Laura lo han confirmado los mandos de este cuerpo que Bernardo Montoya fue el sospechoso Prince

Voz 2 43:42 Pal desde el inicio aunque él negó conocer a Laura y además han explicado también que trabajan con la hipótesis de que la agresión se produjera en el campo amplía Alberto Pozas

Voz 0055 43:51 los nuevos datos que manejan los investigadores contradicen las conclusiones iniciales Lauro Olmo fue asesinada el mismo día de su desaparición desde el primer momento el sospechoso era Bernardo Montoya

Voz 0861 44:01 un sospechoso puede en mero hecho

Voz 4 44:04 eso de que es vecino con unos antecedentes bastante considerables

Voz 0055 44:11 la propia confesión hubo un forcejeo cuando decidió llevarla en su coche y la abandonó en el campo lo hizo porque quiso

Voz 4 44:17 también de que una vez pues dice que lo que le ha gustado mucho le ha gustado mucho por eso una vez que dice que la ve devolver del supermercado cuando la quiere introducir en su coche

Voz 1047 44:28 para la Guardia Civil el datos que no cuadran Montoya intenta School

Voz 2 44:30 darse por ejemplo diciendo que ella se dio un golpe fortuito en la cabeza negando la agresión sexual que prueba la autopsia porque lógicamente

Voz 4 44:38 inventa muchas cosas y los responsables de la investigación

Voz 2 44:41 ha pedido cautela y respeto para la familia explicaciones de la Guardia Civil en Madrid mientras tanto en Pamplona ha celebrado la vista para decidir si los cinco miembros de la manada que recordemos están condenados a nueve años de prisión por abusos sexuales ingresan en la cárcel au siguen en libertad provisional ellos han seguido esta vistilla lo han hecho por videoconferencia desde Sevilla aunque quién delibera es la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra en todo caso la decisión definitiva no se va a conocer hoy va a haber que esperar unos cuantos días Pamplona Nerea la Río

Voz 40 45:07 el abogado de la víctima Carlos Bacca Aiko a defensor del ingreso en prisión provisional para los miembros de la manada hace referencia al estado anímico de la joven

Voz 0211 45:15 ella está mejor en cuanto que se siente más comprendida por fin ha habido magistrados que han entendido que haya acción sexual y entonces lógicamente pues eso a ella le hace sentirse más comprendida

Voz 40 45:24 Martínez Becerra abogado de los cinco miembros de la manada no ve motivos para que el Tribunal cambie de criterio determine ahora la prisión provisional califica los argumentos de la acusación como pintorescos y peregrinos

Voz 41 45:36 señor Guerrero tuvo un problema como consecuencia de un pasaporte algo que ha resuelto por parte del tribunal que no fue cierto pero aduciendo como una circunstancia que da pie a entender que puede haber riesgo de fuga la una condena por un delito leve de hurto que oiga si tuviese que afectará a alguien afectaría uno aquí no se está juzgando a la manada aquí se está jugando a cinco personas individuales

Voz 40 45:56 en unos días se conocerá el resultado de esta vistilla