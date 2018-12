Hora 14 (27/12/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 0228 00:15 qué tal buenas tardes Andalucía inicia un nuevo periodo político que va a desembocar en la salida del PSOE del Gobierno ya ha escenificado esta mañana con la elección de una diputada de Ciudadanos como presidenta del Parlamento autonómico ICO la entrada de Vox en esa cámara sesión constitutiva de la undécima legislatura en la que Marta Bosquet de Ciudadanos ha sido elegida como nueva presidenta del Parlamento andaluz con los votos de su partido los del Partido Popular y los de Vox

Voz 3 00:39 el resultado es el siguiente de un total de ciento nueve votos emitidos la señora Marta Bosch que Aznar ha conseguido cincuenta y nueve votos la Señora Inmaculada

Voz 0228 00:55 los que debe iniciar ahora la ronda de conversaciones con los grupos que deriven finalmente en la investidura del popular Juan Manuel Moreno Bonilla como nuevo presidente de la Junta de Andalucía después de su elección Se compone la mesa sigue el debate vamos ya al Parlamento andaluz Fernando Pérez murió buenas tardes

Voz 0648 01:08 buenas tardes el Parlamento andaluz ha comenzado la undécima legislatura Andalucía certificando en su composición el cambio de Gobierno en la junta gracias a un pacto ya innegable el PP y Ciudadanos con los votos de Vox que entra en la mesa con voz voto de la secretaria que ocupa el diputado por Cádiz Manuel Gavira Ciudadanos logra la presidencia que ha prometido hace cinco minutos la almeriense Marta Bosquet y una de las tres vicepresidencias gracias en ambos casos a los votos de Vox el PP logra dos representantes al igual que el PSOE se queda con otros dos gracias al sus XXXIII diputados y se queda fuera y esto es otra noticia Adelante Andalucía que ha esgrimido el artículo treinta y seis del Parlamento que señala que todos los partidos que tengan grupo estén representados en la mesa para

Voz 0527 01:45 pedir a la presidenta de la mesa de edad que el adjudique

Voz 0648 01:48 la vicepresidencia que ha obtenido ciudadanos petición apoyada por el PSOE que no ha sido atendida en virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional así las cosas de los siete miembros del órgano de control del Parlamento cinco serán para los partidos de derechas y extrema derecha y sólo dos para el PSOE con Podemos e Izquierda Unida fuera de la mesa

Voz 0228 02:05 Susana Díaz ha recordado que ya ganó las elecciones aunque Andalucía está a punto de afrontar un nuevo tiempo político no

Voz 4 02:10 otro hemos ganado las elecciones porque han querido los andaluces y si hay algún tipo de pacto vergonzante pacto de la vergüenza que intente torcer la voluntad de los andaluces bueno pues yo no tendrán que explicarlo que tengo de la cortinilla

Voz 0228 02:24 nos lo contaban nuestro compañero Fernando Pérez movió Adelante Andalucía no estará en la mesa acusa a ciudadanos de querer utilizarlos al ofrecerle sumarse al pacto para tener voz y voto en esa Mesa del Parlamento Teresa Rodríguez

Voz 1480 02:35 pelear por tener esa representación en la Mesa y en segundo lugar también ser garantía de parará las derechas eh y eso suponía también en ningún caso aceptar operaciones de blanqueo de un pacto a tres que Ciudadanos ha tratado de disimular durante estas negociaciones de investidura en una batalla por el relato en la que han intentado disimular y blanquear un acuerdo que ya tenían Pombo

Voz 1434 02:57 sí y con el Partido Popular Okur catorce

Voz 0055 03:18 la tercera parte de los acusados se sentarán en el banquillo pero no en este Tribunal Supremo sino en del paseo Lluís Companys de Barcelona son los seis acusados sólo por desobediencia para los que la Fiscalía pide multas de hasta treinta mil euros cinco exmiembros de la Mesa del Parlament y la ex parlamentaria de la CUP muralla Boya el resto Oriol Junqueras al resto de los Jordi si Carme Forcadell se quedan en el Supremo todo esto se traduce en que estos seis imputados tendrán una segunda oportunidad si son condenados pero también que serán juzgados en el mismo tribunal que ya condenó al ex president Artur Mas también por desobediencia por la consulta soberanista de dos mil catorce

Voz 0228 03:48 después de los sustos que se han llevado Wall Street la Bolsa de Tokio en el inicio de estas navidades hoy los parqués europeos están también en rojo de hecho el IBEX treinta y cinco toca esta mañana su mínimo anual Eladio

Voz 0527 03:57 eso el Ibex treinta y cinco está bajando ahora mismo el uno coma uno por ciento está por debajo de los ocho mil cuatrocientos puntos ha perdido un dieciséis por ciento de su valor en lo que va de año y está en su nivel más bajo desde mediados de dos mil dieciséis en dos años y medio y hoy no es el índice que peor lo lleva en Europa Frankfurt está bajando en dos con dos por ciento Milán el uno con siete

Voz 0228 04:16 la velocidad en todas las carreteras secundarias de España se va a reducir de cien a noventa kilómetros por hora mañana lo va a aprobar el consejo de ministros hoy ha dado algunos detalles más el director de la DGT Pere Navarro

Voz 5 04:26 sabes que las carreteras cuestiones tenemos más de mil muertos y de que la velocidad está detrás de la salidas de la vía que la principal causa o de los choques frontales es cuando entra alguien entra en una curva fuerte ocupa el carril contrario en Cuba ya se puso el choque frontal grupal es un elemento estratégico para hacer frente a a para mejorar la seguridad

Voz 0228 04:48 hay más en titulares con Laura Marcos y Miguel Crespo

Voz 1258 04:51 el BOE ha publicado la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los novecientos euros mensuales supondrá un incremento del veintidós coma tres por ciento y entrará en vigor en dos mil diecinueve

Voz 0809 04:59 la justicia archiva la denuncia por malos tratos presentada por la modelo María San Juan aquí en el juez quilla

Voz 1434 05:04 no bicho hija de puta la magistrada que se encargan

Voz 0809 05:07 la del caso no ve delitos en una situación que la policía llegó a calificar de extrema

Voz 1258 05:11 no riesgo el barco de la ONG Pro Activa Open Arms se dirige al puerto de Algeciras donde tiene previsto llegar este viernes tras cinco días de travesía con más de trescientos inmigrantes rescatados en el medita

Voz 0809 05:20 la radio abordo Indonesia eleva el nivel de alerta por la erupción del volcán han ACR acató ante la posibilidad de que se produzca otro tsunami la Agencia Nacional de Gestión de Desastres ha elevado el aviso hasta el nivel tres sobre una escala de cuatro el último balance es de cuatrocientos treinta muertos mil cuatrocientos noventa y cinco heridos hay ciento cincuenta y nueve desaparecidos

Voz 0228 05:37 los cinco seguimos

Voz 7 05:43 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 05:45 buenas tardes era lo previsible con este tiempo soleado y sin viento el Ayuntamiento de la capital ha activado para mañana el escenario dos del protocolo anticontaminación aún que atendiendo a las fechas en las que estamos habrá excepciones no se podrá circular a más de setenta kilómetros por hora en la M30 ni en los accesos a la capital dentro de la M40 sólo podrán aparcar en la zona ser los coches con distintivo cero Iveco pero sí podrán circular por cualquier punto tengan la etiqueta que tengan a Rita Maestre es la portavoz del Aaiún tal

Voz 1821 06:17 viento estando en pleno periodo de fechas navideñas empezando mañana lo que suele conocerse como la operación salida de Navidad vamos a suspender la restricción de la circulación en el distrito Centro esa es

Voz 1434 06:32 Tito la la regulación que excepcionales

Voz 1821 06:35 el caso para que básicamente en las muchas personas que salen a pasar las fiestas navideñas fuera Madrid puedan hacerlo

Voz 1434 06:40 hoy seguimos en escenario uno es decir no se puede circular a más de setenta en la M30 ni en los accesos a la ciudad en el interior de la M40 el Gobierno regional ha puesto en marcha los trámites para crear tres nuevas universidades privadas en Madrid a pesar de que no cuenta con el visto bueno del Consejo Universitario de la comunidad dice este organismo que no pueden crearse nuevas universidades mientras no se apruebe la ley mes una ley que está bloqueada y ahora mismo esperando en un cajón Ángel Garrido recuerda que al final será la asamblea la que tenga que dar el visto bueno

Voz 8 07:14 nosotros proponemos esta posible creación centros adscritos pero en la Asamblea de Madrid la que tiene que al final aprobar o no estos esto Prieto por lo tanto dependerá de la de la asamblea de los diputados y diputadas ella

Voz 1434 07:24 sí se lo venimos contando la SER el ex consejero de Sanidad Jesús Sánchez Martos ha sido destituido de su puesto de director de la Fundación Madrid I más D en la que fue recolocado por Cifuentes inmediatamente después de su destitución como consejero quince meses ha durado en el cargo les sustituye Federico Morán una persona muy próxima al ex ministro Wert el portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado celebra la destitución de Sánchez Martos

Voz 9 07:50 me parece una buena noticia me parece que nunca tenía que haber sido director donde está complacido Mahdi más B que fue el presidente tuvimos que pagar todos los marfileños pues en cese como consejero de la Consejería de Sanidad no olvidemos que este al consejero que recomendaba a los jóvenes hacer abanicos de papel en épocas de calor por arrancarse

Voz 1434 08:10 más noticias ahora en titulares con Enrique García y Aurora Santos

Voz 1258 08:13 un chico transexual de veinticinco años fue agredido ayer por la tarde en plena calle la glorieta de San Vicente en la capital un hombre el insulto y le dio un puñetazo y un botellazo en la cara al grito de eres una tía no eres un hombre la Policía Nacional lo detuvo en el momento y esta tarde se celebra un juicio rápido el agresor se enfrenta a un delito de odio

Voz 0159 08:28 es un preso de la cárcel de Soto del Real ha matado a su compañero de celda después una discusión sobre quién se quedaba con una litera cuando el uno uno dos lo atendió sólo pudieron confirmar su muerte por un traumatismo cráneo once

Voz 1434 08:39 para el ICO el agresor llevaba en la cárcel sólo un día

Voz 0159 08:42 se encuentra en aislamiento hasta nuevo aviso Instituciones Penitenciarias ha abierto una investigación el Ayuntamiento

Voz 1258 08:46 vivas ha interpuesto un incidente de nulidad de actuaciones en el Tribunal Supremo contra la decisión sobre los impuestos hipotecarios el alto tribunal sentenció que son los clientes los que deben pagar estos impuestos el Consistorio cree que el pleno hizo una interpretación errónea de la ley y que se han lesionado derechos

Voz 0159 09:00 también mentales un centenar de conductores de autobuses turísticos ha protestado esta mañana en la Gran Vía contra Madrid central dicen que las restricciones al traer al servicio les impiden desarrollar su trabajo con normalidad y piden la apertura inmediata de todo carril bus para estos vehículos

Voz 1258 09:13 en deportes el Madrid de baloncesto juega mañana la última

Voz 1434 09:16 jornada del año de Euroliga contra el Fenerbahce vamos con la información del tráfico primero desde la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 10 09:23 buenas tardes hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la A cuatro a la altura de Pinto y que genera nueve kilómetros de retenciones de entrada a la capital madrileña ya han retirado el vehículo accidentado lo que pasa que aún continúan las retenciones así que vamos a pedirles que tengan mucho cuidado si iban a transitar por esta vía más dificultades de entrada a Madrid por la A uno hasta Nudo de Manoteras Illa seis en Majadahonda y El Plantío en la M cuarenta densidad circulatoria en la zona de Coslada en ambos sentidos en el resto de carreteras de la Comunidad de momento a esta hora se circula siempre unionista mal

Voz 1434 09:58 jugada en otro accidente un chico de unos treinta años ha muerto en la M doscientos tres en San Fernando de Henares conducía un coche que ha chocado con otro el conductor de este segundo vehículo ha resultado herido grave y una tercera persona herida leve vamos a estar

Voz 0228 10:10 Sara una portavoz del uno uno dos el fuerte impacto

Voz 1434 10:13 decía que quedarán separados unos cien metros por tanto ha sido un éxito

Voz 0137 10:16 sería la intervención de bomberos de la Comunidad de Madrid ya que los dos coches había atrapados hay un fallecido que es el conductor de uno de los turismos y hay un herido grave que estaba atrapado fundamentalmente por las piernas cuyo rescate ha sido bastante complicado por parte Bomberos de la Comunidad de Madrid vamos

Voz 1434 10:34 ahora al centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Margarita Pérez buenas tardes hola buenas

Voz 11 10:39 tardes hablamos de un accidente que se ha producido

Voz 1434 10:41 todo en el túnel que conecta la calle de embajada

Voz 11 10:44 pues con la carretera de Andalucía está cortado este túnel por lo tanto deben reparar en ello todas aquellas personas que se muevan por la zona en lo que respecta al tráfico en el resto de las zonas del interior Se mantiene la situación tranquila mayor actividad eso sí en una zona algo más distante como es la conexión de la avenida de Burgos con el nudo Manoteras con un tráfico más lento alguna demora intermitente pueden hallar en esa en ese punto en lo que respecta al M30 De momento se circula bien con fluidez pero indicar que se mantiene la limitación de velocidad de setenta kilómetros por hora hoy y mañana también pero mañana además se amplían las medidas anticontaminación y sólo podrán estacionar en la zona ser mañana viernes los vehículos con cero emisiones

Voz 1434 11:28 hoy tenemos once grados ahora mismo en el centro de la capital sin novedades en la previsión del tiempo Luismi Pérez buenas tardes

Voz 6 11:34 buenas tardes las próximas horas este jueves seguirán siendo de un tiempo tranquilo en la Comunidad de Madrid muy pocas nubes poca ventilación por tanto humedad en zonas bajas algo de neblina cerca del Tajo si acaso algunas nubes altas como decimos Conesa poca ventilación seguirá la contaminación en zonas urbanas e industriales temperaturas sin cambios de ocho a doce grados esta tarde seguirá la bonanza en zonas elevadas de la sierra y todo a la espera de un viernes que seguirá siendo anticiclónico pero atención porque por la mañana habrá más niebla que hoy y además algo más de frío que esta mañana pasada

Voz 1434 12:10 hora catorce Madrid de la dirección técnica Alicia Molina hay Julio Hernández en la producción Enrique García

Voz 7 12:29 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 12:32 el Ayuntamiento de Madrid ha activado para mañana al escenario dos del protocolo anticontaminación aunque con excepciones atendiendo a la cantidad de viajes que suele haber durante estas fechas en las que estamos como ya ocurría con el protocolo anterior así que aunque el escenario dos contempla la prohibición de circular a los vehículos que no tienen etiqueta mañana sí podrán hacerlo lo que no se va a poder hacer es circular a más de setenta kilómetros por hora en la M30 y en los accesos a la capital dentro de la M40 y sólo podrán aparcar en la zona ser los coches que sean cero o ICO Sara selva buenas tardes

Voz 1510 13:05 qué tal Cristina buenas tardes han decidido establecer esa excepción porque la aplicación del escenario dos coincide mañana con la operación salida por las fiestas navideñas el Ayuntamiento quiere garantizar que los vecinos puedan circular por la almendra central aunque no tengan distintivo medioambiental es decir los más contaminantes mañana por tanto escenario dos aún no saben qué pasará el sábado pero van a mantener esta excepción hasta el treinta y uno de diciembre Rita Maestre portavoz municipal

Voz 1434 13:28 tal

Voz 1821 13:29 es decir que empiezan hoy terminan al menos el el lunes que viene no no prevemos tener que levantar esta suspensión excepcional porque repito precisamente en el propio protocolo está incorporada una una medida a tener en cuenta en circunstancia excepcionales creemos que las fechas navideñas pues son una buena definición de circunstancias especiales que hay que tener en cuenta

Voz 1510 13:49 se mantienen como decías el resto de restricciones contempla el escenario dos el Ayuntamiento en cualquier caso recomienda usar el transporte público recordar también que es recomendable llevar ya las etiquetas las pegatinas medioambientales en el coche pero que no es obligatorio hasta el veinticuatro de abril hemos preguntado

Voz 1434 14:04 bajistas en acción por estas excepciones aplicadas por el ayuntamiento más allá de que la organización es partidaria de medidas más duras que las contempladas en el protocolo del Consistorio sí que comparten que hay que ser flexibles en determinados momentos Juan García es portavoz de Ecologistas

Voz 14 14:19 entró dentro está la de este margen que se que se concede el Ayuntamiento de Madrid entendemos que todas las circunstancias en las fiestas lo optimismo circunstancias le no son que no dieron la unas semanas pues por eso se está está taciturno

Voz 1434 14:41 el protocolo anticontaminación es una de las medidas del Plan de Calidad del Aire que contempla también Madrid central hoy se han manifestado por la Gran Vía empresarios y conductores de autobuses privados ellos no pueden entrar y aseguran que sus negocios se van a ver gravemente perjudicados Alfonso Ojea

Voz 0089 14:56 alrededor de un centenar de conductores de autocares han tomado durante dos horas la Gran Vía para protestar por qué el Ayuntamiento y también el plan de seguridad estas navidades les vetan el paso por el área de Madrid central se quejan de las grandes molestias que esta decisión provoca sobre sus clientes en su mayoría turistas que se alojan en los hoteles del centro Luis uno de los conductores que ha portado la pancarta de no más restricciones queremos soluciones señala que son un servicio público

Voz 0228 15:22 no nos dejan pasar bolas Gran Vía

Voz 0933 15:25 ahora cuando somos servicio público tenemos contratos con empresas para hacer visitas panorámicas en fin que es el Turismo de Madrid nos han restringido entrar por la Gran Vía que creemos que es injusto porque somos los únicos servicios públicos que no dejan pasar

Voz 0089 15:41 los servicios que cubren estos autocares son variados pero principalmente se centran en los turistas que llegan a la capital Se trata de servicios puerta a puerta que recogen a los clientes en el aeropuerto de Barajas los trasladan a los hoteles yo también servicios para visitar municipios cercanos a la capital como es el caso de El Escorial o de Alcalá de Henares los viajeros toman asiento justo en las mismas puertas de los hoteles si esto se alzan en la Gran Vía el carril busqueda ocupado por estos auto

Voz 1434 16:07 hemos preguntado a la portavoz del Ayuntamiento Rita Maestre por esta protesta que se ha registrado esta misma mañana en la Gran Vía dice que el Ayuntamiento asume que habrá colectivos con los que nunca van a llegar a acuerdos y este el de los autobuses privados parece ser uno de esos colector

Voz 15 16:23 los no hay forma de de de estar de acuerdo ahí no pasa nada sus demandas legítimas pero no podemos convertir creemos en contra de lo que este colectivo defiende que precisamente la tarea de las administraciones públicas es favorecer y mejorar los servicios públicos y en ese sentido ahí están dirigidos nuestros esfuerzos en relación con la movilidad

Voz 1434 16:46 van a seguir estando así llegamos a las dos de la tarde y diecisiete minutos seguimos

Voz 7 16:53 hora catorce Madrid

Voz 1434 16:55 el Gobierno regional de Ángel Garrido iniciado los trámites para autorizar la creación de tres nuevas universidades privadas en Madrid y lo hace a pesar de que cuentan con no cuentan mejor dicho con el visto bueno del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid este órgano donde están representados en la Consejería de Educación los rectores madrileños de las universidades públicas y privadas y los estudiantes ha emitido informes desfavorables para los tres centros en los que advierte de que no pueden crearse nuevas universidades mientras se tramite la Lemmens la ley de Universidades que impulsó Cifuentes que ahora mismo está esperando nunca de la Asamblea Laura Gutiérrez

Voz 1275 17:30 si la Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para convertir a estos tres centros que ahora mismo dependen dos de la Complutense y uno de la Rey Juan Carlos en universidades privadas se trata del Colegio Universitario de Estudios Financieros con Koné la Escuela de Negocios ESIC y la universidad tradicional Villanueva las tres iniciaron los trámites a principios de esta legislatura pero ha sido ahora a las puertas de la Navidad cuando en la Consejería de Educación ha dado el primer paso para convertirlas definitivamente en universidades privadas independientes una autorización que después tendrá que ser aprobada por el Consejo de Gobierno y en última instancia por el pleno de la Asamblea en los tres casos los para las tres universidades el Consejo universitario de la Comunidad ha emitido informes desfavorables para su puesta en marcha esos informes aseguran que no deben tramitarse solicitudes de nuevas universidades mientras se tramita la ley del espacio madrileño de educación superior la ley que pretende precisamente fijar un marco normativo regional que ahora mismo no existe en los informes son preceptivos pero no vinculantes de hecho la Consejería de Educación no los ha tenido en cuenta en el caso de la Universidad Villanueva ERE Expediente suma otro informe desfavorable de la Conferencia General de Política Universitaria que

Voz 0228 18:38 duda de que las infraestructuras del proyecto

Voz 1275 18:40 sean las necesarias duda también de que la financiación económica tenga las suficientes garantías

Voz 1434 18:46 los tres expedientes los tres anteproyectos de ley están ahora mismo en fase de consulta pública hasta el próximo diecisiete de enero después tendrán que pasar el trámite de la Asamblea donde veremos y los grupos dan su respaldo a estas nuevas universidades cuya puesta en marcha va a afectar si así lo reconoce la propia Consejería de Educación a los ingresos de la Complutense de la Rey Juan Carlos Laura así es los proyectos no conlleva un impacto

Voz 1275 19:07 en el gasto público las arcas de la comunidad pero sí en las arcas de la Complutense Hydra Rey Juan Carlos a más universidades según los informes aportados por la Comunidad de Madrid dejarán de ingresar el importe que hasta ahora perciben por cada matricula como centros aspectos con Efe cuenta actualmente con más de mil quinientos estudiantes Villanueva por ejemplo con casi un millar en el caso de Cunego una de las escuelas de negocios más populares de Madrid hay además una complicación añadida este centro se asienta sobre un terreno de dieciocho mil metros cuadrados que es propiedad de la Complutense con una cesión que expirará en el año dos mil sesenta aquí sea sentaría esta futura universidad privada gestionada por la Asociación Española de Banca donde entre otros han recibido clase el ex ministro Luis de Guindos la exconsejera Lucía Figar ya está el pequeño Nicolás en el caso de Villanueva entre los promotores se encuentra Fomento de Centros de la enseñanza organización vinculada al Opus Dei que gestiona también varios colegios concertados que segregan por sexo en Madrid mientras que el proyecto de universidad cuenta con el apoyo de la congregación de sacerdotes del Corazón de Jesús titular de la actual centro adscrito a la región Carlos

Voz 1434 20:14 dicen desde el Gobierno regional que no hay conflicto de intereses en la creación de estas nuevas universidades que en cualquier caso lo recordaba al presidente Garrido lo escucharon al comienzo de este Hora catorce Madrid será la asamblea la que tenga la última palabra parece que el PP va a contar con el apoyo de Ciudadanos según lo que decía esta mañana en Hoy por Hoy Madrid rehén norte el portavoz de esta formación e Ignacio Aguado

Voz 9 20:38 ya les hemos dado en varias ocasiones que estamos de acuerdo en que se puedan convertir en universidades nosotros somos unos firmes defensores de la libertad educativa de que haya centros que puedan el empeñarse como universidades y cuando cumplan los estándares de calidad exigidos por la normativa vigente por las leyes españolas autonómicas sentido pues darles la enhorabuena

Voz 1434 21:00 hice lo venimos contando hoy en la Ser el ex consejero de Sanidad Jesús Sánchez Martos ha sido destituido de su puesto de director de la Fundación Madrid más de en la que fue recolocado por Cristina Cifuentes inmediatamente después de su destitución como consejero todos los miembros han votado afán por de la destitución menos el representante de la comunidad que se ha abstenido quince meses ha durado Sánchez Martos en el cargo les sustituye una persona muy cercana al ex ministro Wert Javier Bañuelos de fue cesado en septiembre

Voz 1275 21:29 de dos mil diecisiete como consejero de Sanidad sólo seis horas después fue recolocado en la Fundación Madrid

Voz 16 21:34 de rally en elogiar lo que hace es que aumenta la dopamina las sino Tonino que son hormonas de la felicidad juego local

Voz 1275 21:41 a dedo por el Gobierno de Cifuentes pero su etapa al frente de la Agencia de Calidad de las universidades Se acabó el Patronato de esta Fundación que preside Rafael Van Greipel acordado su cese le apartan para adaptarse a la normativa europea que obliga a que a partir de ahora la elección de este tipo de puestos se haga de forma independiente el sustituto de Sánchez Martos es Federico Morán ex secretario de Universidades bajo el mandato del ministro Wert Morán ha sido elegido tras superar un concurso público donde contó con todos los votos a favor del Patronato incluido el de CCOO Jesús Escribano es su representante

Voz 14 22:15 de descubrir quiénes presentado más adecuado el cargo patrimonio es lo que hicimos fue implica lo que ha hecho respetando que hayan hecho fetén eso y me el poca vida

Voz 1275 22:28 Federico Morán regresa a la Fundación Madrid más de porque casualmente ya fue cesado hace un año para deja su puesto precisamente al propio Sánchez más

Voz 1434 22:36 el vicepresidente Pedro Rollán ha pasado de puntillas por la destitución de Sánchez Martos no ha querido decir si volverá a ser recolocado ha preferido detenerse en las virtudes de su

Voz 0228 22:47 sucesora en el cargo ahora mora bueno en este sentido

Voz 8 22:50 a destacar que correspondía efectuar una renovación en los órganos en este caso en la cabeza visible lo que se ha hecho Asensio ha sido elegir a un magnífico profesional en donde todos y cada uno de los miembros de manera muy singular la universidad es la que tiene el voz propia identidad propia a la hora de adoptar esta decisión que respaldamos no solamente que respetamos sino que compartimos

Voz 1434 25:39 nueva agresión homófoba en Madrid un chico trans de veinticinco años fue agredido ayer por la tarde en plena calle en la glorieta de San Vicente en la capital un nombre le insultó y le dio un puñetazo y un botellazo en la cara al grito de eres una tía no eres su nombre la Policía Nacional lo detuvo en el momento Enrique García

Voz 0706 25:57 la agresión se produjo sobre las cuatro y media de la tarde Michael Un chico transexual de veinticinco años esperaba al autobús junto a un amigo cuando

Voz 14 26:04 tendrán asustamos fumando un cigarro pues un señor de Europa se empezó a tratarme de mujer pues no me doy por aludido el problema es cuando ya se me acercó ella me increpó diciéndome guapa dándole Straw otro yo le dije que yo no soy una tía

Voz 0706 26:24 sin embargo el hombre le gritó le dijo que se lo demostrara que le enseñara sus genitales entonces

Voz 14 26:29 cogió una botella de que tenía de cerveza ya está muy bien que un litro oí decir literalmente me las tampoco a la cabeza

Voz 1434 26:37 me dejó un amargo cada vez

Voz 14 26:39 el ojo y tan si después de eso yo les empujé para atrás tiró la botella al suelo me llevé un par de puñetazos en la cara

Voz 0706 26:48 la Policía Nacional lo identificó y lo detuvo en el momento el agredido fue atendido en el lugar por el Samur y esta tarde se celebra un juicio rápido

Voz 1434 26:55 un preso de la cárcel de Soto del Real ha matado a su compañero de celda después de una discusión sobre quién se quedaba con una litera el agresor llevaba en la cárcel sólo un día y ahora se encuentra en las lamentó SER Madrid Norte Paco coronel

Voz 0325 27:08 la discusión comenzó cuando ambos se pelearon por ver con quién se quedaba con la litera de arriba según afirman fuentes penitenciarias los hechos ocurrieron en la noche del miércoles cuando los reclusos acabaron de cenar se dirigían a sus respectivos calabozos para pasar la noche tras una discusión entre ambos el agresor que llevaba en la cárcel tan sólo un día empezó a ser estar golpes a su compañero más veterano que quedó en un estado grave cuando los funcionarios se presentaron en el lugar de los hechos el agredido estaba tirado en el suelo los sanitarios del Summa uno uno dos le atendieron poco después pero sólo pudieron confirmar su muerte al parecer presentaba un traumatismo craneoencefálico severo varias heridas en estado avanzado en la cara las instituciones penitenciarias están investigando lo ocurrido el homicida se encuentra en aislamiento hasta nuevo aviso

Voz 1434 27:55 continúa la lucha del Ayuntamiento de Rivas contra la decisión del Supremo sobre los impuestos hipotecarios El Consistorio ha pedido la nulidad de la sentencia que obliga a los clientes a pagar esos impuestos porque considera que se han lesionado derechos fundamentales Alberto Pozas

Voz 0228 28:08 el Tribunal Supremo todavía no ha dicho la última palabra sobre el impuesto Hipotecario el Ayuntamiento de Rivas ha interpuesto esta mañana un incidente de nulidad de actuaciones contra la decisión del pleno del pasado mes de noviembre es el Consistorio RIP pensé que mueve ficha porque fueron sus reclamaciones en las que en un primer momento cambiaron toda la jurisprudencia sobre este impuesto también fue su caso el que estudió el pleno de lo contencioso para terminar diciendo todo lo contrario el Ayuntamiento cree que el pleno hizo una interpretación errónea de la ley al decir que el impuesto hipotecario lo paga el cliente no lo paga el banco Rivas encuentra en una situación prácticamente inédita ganó sus tres primeras reclamaciones perdió las tres siguientes con tan sólo dos semanas de diferencia Iván Álvarez buenas tardes de tal Cristina buenas tardes

Voz 23 28:49 los clubes madrileños de fútbol continúan de vacaciones aprovechando que se detiene el fútbol en Navidad lo que no paras el baloncesto mañana se juega un clásico europeo Fenerbahce Real Madrid en la última jornada del año en la Euroliga Pablo Laso sobre la visita Estambul

Voz 13 29:02 me que exigen mentalmente físicamente en su campo exige dar el máximos quieres competir

Voz 23 29:14 los turcos son primeros el Madrid segundo quién gane mañana cerrará la primera vuelta como líder y además varios movimientos en el mercado de fichajes Montakit Fuenlabrada incorpora tres jugadores el escolta Jos acorde con los pívots Viacheslav Kalashov iba Auris Kent y un refuerzo Movistar Estudiantes el pívot Wynton que llega procedente del Mora Banc Andorra ya ha sido presentado esta mañana tras entrenarse con sus nuevos compañeros

Voz 1434 29:36 ah y por cierto una cosa más la alcaldesa de la capital Manuela Carmena ya está en su casa ayer fue operada tras la rotura de tobillo que sufrió el viernes tras caerse en su domicilio ya está en casa según decía esta mañana la portavoz del Ayuntamiento en cuanto pueda lo antes posible

Voz 11 29:52 volverá a su trabajo nos marchamos diez grados ahora mismo en el centro de Madrid hasta mañana

Voz 1 30:07 son las dos y media la una y media en Canarias

qué tal buenas tardes es un día de primeras veces ciudadanos preside por primera vez desde hoy un Parlamento autonómico la extrema derecha ya forma parte también de una cámara regional está en marcha la sesión constitutiva conformado el Parlamento de Andalucía después de las elecciones del pasado dos de diciembre Marta Bosquet que es de Ciudadanos es la nueva presidenta del Parlamento andaluz llega ese cargo con los votos no sólo de su partido del PP sino también con los de Vox la Mesa del Parlamento no habrá de momento representante de Adelante Andalucía que no aceptado sumarse al pacto de la derecha Susana Díaz presidenta en funciones Antonio Maíllo

Voz 4 30:50 lo Adelante Andalucía y si hay algún tipo de pacto vergonzante pueda pacto de la vergüenza que intente torcer la voluntad de los andaluces bueno pues yo no tendrán que explicarlo dos parecería grave escándalo

Voz 24 31:03 que un grupo parlamentario Con diecisiete diputado se encuentre excluido de la Mesa del Parlamento y sin embargo lo esté un grupo con menos representación porque el Partido Popular ciudadano lo han apoyado

Voz 0228 31:15 de lo más inmediato de Andalucía la lectura a nivel nacional que estamos a cuatro días de entrar en un año con mucho compromiso electoral PP y Ciudadanos se congratulan por el nuevo tiempo que se inicia por Andalucía y que veremos hasta dónde llega Pablo Casado hace unos minutos en Pamplona José Manuel Villegas esta mañana en Hoy por hoy

Voz 1258 31:31 faltaba la posibilidad de que fumar ambos de las fuerzas del cambio para que hubiera una nueva expectativa de futuro para los andaluces

Voz 0933 31:39 Partido Popular cambia la historia de Andalucía

Voz 25 31:42 nosotros no tenemos tiempo un acuerdo de gobierno con convoque si efectivamente hay diferencia hace cuatro europeísmo

hora catorce mire vamos a seguir

Voz 0228 31:53 el Parlamento de Andalucía hablaremos también de Cataluña el Tribunal Supremo ha dividido la causa del proceso independentista en dos será

Voz 11 31:59 Clara competente para juzgar a doce de los acusados

Voz 0228 32:02 que lo están de delitos entre otros de rebelión o de sedición pero otros seis que sólo el están por desobediencia los envía al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña seguida lo ampliamos si miramos también a las bolsas porque el IBEX35 esta esta mañana en mínimos de este dos mil dieciocho cuál es la imagen esta hora Eladio Meizoso pues se han agudizado las pérdidas de diverso

Voz 0527 32:20 en la última media hora está bajando ahora mismo el uno con tres por ciento está en ocho mil trescientos setenta puntos que como dices es el nivel más bajo del año ir de los dos últimos años de los dos años y medio últimos desde mediados de dos mil dieciséis ha perdido un dieciséis por ciento de su valor en lo que va de año y hoy todavía lo llevan peor Frankfur que pierde el dos por ciento Milán el uno con ocho por cierto el petróleo es indicador también de esta dinámica depresiva de los mercados está perdiendo un treinta y ocho por ciento desde principios de octubre es jueves

Voz 0228 32:50 veintisiete de diciembre y más titulares con Laura Marcos y Carlos

Voz 0527 32:53 vale

Voz 0325 32:57 el presidente del Gobierno Pedro Sánchez se encuentra en Mali en su primera visita un contingente militar en el extranjero sin la presencia de la ministra de Defensa después de reunirse con el presidente del país ha viajado hasta la base donde se encuentran los soldados españoles con vosotros

Voz 1722 33:11 es mi primera visita a nuestras tropas desplegadas en el exterior

Voz 0325 33:14 claro está realizando el brindis previo al almuerzo ejerce

Voz 0228 33:18 tras su veto esta tarde en el Senado el PP piensa

Voz 0325 33:20 a votar en contra de la senda del déficit que el Gobierno Press

Voz 0809 33:23 cuenta como paso previo a los presupuestos lo ha anunciado el portavoz en la Cámara Ignacio Cosidó se lo reprocha al socialista Ander Gil

Voz 26 33:29 es una decisión equivocada en segundo lugar porque también responde a un pacto secreto que el señor Sánchez ha hecho con el señor Torra en Cataluña

Voz 27 33:39 pero recortando semana oponer a que este país disponga de seis mil millones de euros

Voz 0325 33:45 As ya es oficial el BOE ha publicado la subida del Salario Mínimo novecientos euros un incremento del veintidós coma tres por ciento el mayor desde mil novecientos setenta y siete que entrará en vigor en dos mil nueve se tendrá que abonar

Voz 0228 33:56 a trabajadores fijos eventuales y empleados de hogar

Voz 0325 33:58 motivos la patronal vasca resta importancia a la me

Voz 0809 34:01 herida que mañana quiere aprobar el Gobierno para penalizar los contratos de menos de cinco días de duración aunque dice que estos contratos tienen su razón de ser Eduardo Checa director General de Confebask

Voz 0527 34:12 los contratos temporales menos de de menos de una semana

Voz 28 34:14 es un tercio de los temporales y habrá motivos apretó en sectores muy de servicios pues no hostelería

Voz 0325 34:23 fin del plazo Alcoa fijó el día de hoy como el último para tratar de alcanzar un acuerdo con los trabajadores antes de iniciar los despidos en las plantas de Coruña y Avilés ambas partes están reunidas en Madrid los sindicatos piden más

Voz 0809 34:33 se archiva la jueza especializada en violencia de género Inmaculada López Candela ha archivado la denuncia por malos tratos contra la modelo María San Juan porque no ve amenaza a pesar de que la policía si creía que había riesgos

Voz 0325 34:44 Emi varado en alta mar el barco si Watch con treinta y dos inmigrantes rescatados el pasado viernes entre ellos varios niños y bebés denuncia que cinco países entre ellos España el en llegan un puerto para desembarcar los y continúa su camino el barco de Pro Activa Open Arms con trescientos diez migrantes a bordo que tiene previsto llegar mañana Algeciras Oscar Camps miembro de esta ONG en Hoy por hoy

Voz 29 35:02 votantes asistencia a durante el día que América startup nacida como si tantos días no ser un barco no es nada aconsejable no así es que todos llegaran bastante agotados

Voz 30 35:19 Antonio Busquets señora la diputada al Parlamento de Andalucía elegida por la circunscripción provincias de Almería en la lista de Ciudadanos preconizaba presidenta de la Cámara legislativa autonómica conforme al reparto de cartas que ha pactado su formación con los peperos pacto que ha hecho camino merced al apoyo de Vox ese invitado indeseable pero imprescindible en la fiesta una vez más en política hay que elegir entre inconvenientes sin que haya salida algunas libre de ellos tendrá que hacer de la necesidad virtud tú es recordar que todo lo que ayuda a ganar pasa después hacer una pesadilla suerte

Voz 0228 36:01 gracias Miguel Ángel y nos queda la previsión del tiempo Luismi Pérez buenas tardes

Voz 6 36:04 buenas tardes estas próximas horas tendremos algunos chubascos en Galicia en el occidente asturiano en zonas del oeste de Castilla y León sobretodo en las montañas de los Ancares au hacia el Bierzo también nieblas nubes bajas en gran parte del Duero del Ebro no se van a disipar de hecho son nieblas serán nieblas lloronas dejarán algo de llovizna y algunas nubes bajas que seguirán paseando por las costas mediterráneas en el resto del país tiempo muy tranquilo sobre todo en zonas elevadas yen Canarias un cielo más despejado y temperaturas suaves y en cambio una tarde que se presenta fría en esas zonas del interior peninsular mañana tendremos más nubes con alguna lluvia en el Cantábrico

Voz 0228 36:44 por la mañana extensas

Voz 6 36:46 a numerosas nieblas cerca de los ríos

Voz 0228 36:48 la dirección técnica de Alicia Molina de Julio Hernández y con Laura Marcos en la producción una pausa y seguimos

Voz 6 36:54 se equivocaron creer que el mejor seguro es el más caro traer

Voz 31 37:00 de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 0228 37:20 a esa niña de doce años que cruzó solo a toda África

Voz 33 37:24 hasta recibir el abrazo de de que esta tierra sea el dique de contención de una derecha y una echen a Spurs

Voz 8 37:34 te voy a hacer una pregunta señor Rajoy está usted dispuesto a dimitir pienso

Voz 13 37:37 que ha llegado el momento de poner punto final a esta cita

Voz 34 37:42 un año siempre respiro este XXXI a partir de las nueve y media de la noche los sonidos de dos mil dieciocho quiero que vaya por la calle pisando fuerte Aldaz útil Nat un año sin respiro con Ana Martínez Concejo síguenos también en Cadena Ser punto com Nuestra

Voz 0228 38:02 comienza la undécima legislatura del Parlamento de Andalucía con un partido de extrema derecha la Cámara allí saludamos ya Diego Suárez a Fernando Pérez murió y Alfredo

Voz 6 38:10 a guardia buenas tardes qué tal buenas tardes hola buenas tardes

Voz 0228 38:12 tardes Marta bosque de Ciudadanos es la nueva presidenta del Parlamento andaluz anunciaba esta mañana por cierto en la SER antes de que sucediera el secretario general de esa formación que es José Manuel Villegas es la primera vez que Ciudadanos preside una cámara autonómica bosque debe ahora iniciar la ronda de conversaciones con los grupos hasta que haya un candidato con los apoyos suficientes para ser investido presidente PP Ciudadanos Fernando las últimas horas han dejado un lado cualquier tipo de reticencia hayan defendido abiertamente que Vox también entra en la mesa han pactado con ellos y esta ha el primer resultado

Voz 0648 38:41 en efecto la undécima legislatura levantado el telón con el pleno de composición del Parlamento andaluz que presidirá la diputada preside ya de hecho la diputada de Ciudadanos por la media Marta bosques es abogada de cuarenta y nueve años quien ha participado directamente en las negociaciones del pacto de las derechas es la nueva presidenta gracias a los votos de su partido del Partido Popular y los doce diputados de Bosch cincuenta y nueve frente a los cincuenta contenido la candidata de de Andalucía Inmaculada Nieto gracias al apoyo del PSOE que de esta manera han querido simbolizar los dos bloques izquierda derecha decantado finalmente por los votos de Vox bosque prometía su cargo ISE confesaba hace unos instantes honrada de presidir la Cámara

Voz 35 39:16 me presento ante ustedes y ante la andaluza como una servidora de servidores creo firmemente en el ejercicio de servicio público que representa la política he tenido el honor de servir como diputada de este Parlamento de Andalucía durante la pasada legislatura con la satisfacción de haber facilitado con mi trabajo medidas reales que han empezado a mejorar la vida de los andaluces

Voz 0648 39:41 junto a la presidenta tres vicepresidencias la popular Esperanza Oña la socialista Teresa Jiménez y el Ciudadano G

Voz 1275 39:46 Julio Díaz quién también ha recibido cuatro

Voz 0648 39:49 votos de Vox que entra en el órgano de gobierno de la Cámara gracias a los votos que recibe del PP de Ciudadanos Manuel Cabrera diputado de vos por Cádiz secretario tercero de la Mesa del Parlamento las otra dos secretarías son para la socialista Verónica Pérez y para el popular Manuel San Manuel Andrés González este en el momento en el que anunciaba la votación que confirmaba la entrada de Vox en la Mesa del Parlamento quedan pega

Voz 3 40:15 Doña Verónica Pérez Fernández secretaria primera de la Mesa don Manuel Andrés González Rivera secretario segundo de la Mesa ido Manuel Gavira Florentino

Voz 0648 40:32 Manuel Gavira a Florentino de Vox por cable

Voz 0228 40:35 así las cosas de los siete miembros del órgano de control del Pardo

Voz 0648 40:38 punto cinco serán para los partidos de derecha y extrema derecha dos para el PSOE

Voz 0228 40:42 sigo que Adelante Andalucía se había negado a tener representación en la Mesa por la vía de la cesión por parte de ciudadanos de un asiento considera esta coalición que el partido naranja intenta así blanquear su acercamiento a Vox finalmente por tanto no están en la mesa Alfredo aunque apelan a un artículo del reglamento del propio Parlamento que sí podría habilitar esa representación así

Voz 36 41:00 pues Adelante Andalucía no tenido finalmente representación en la Mesa de la Cámara hay por este motivo antes de la proclamación de este órgano de control ha tomado la palabra el líder de Izquierda Unida para solicitar amparo Antonio Maíllo considera que la composición es contraria al Reglamento el Parlamento autonómico en concreto a su artículo treinta y seis

Voz 24 41:16 no parecería grave escándalo que un grupo parlamentario con diecisiete diputado seiscientos mil votos de apoyo no se encuentre excluido de la Mesa del Parlamento contra venga el artículo treinta y seis que garantiza como grupo parlamentario estar presente en esa mesa y sin embargo lo esté un grupo con menos representación porque el Partido Popular ciudadano lo apoyó

Voz 36 41:41 muchas gracias Mario Jiménez del PSOE ha pedido una reunión urgente de la Mesa sí puede ser hoy mismo para garantizar que se cumpla el reglamento de la Cámara

Voz 0228 41:48 el acuerdo para conformar la mesa por tanto era el que debía cerrarse con más urgencia al plazo cumplía hoy ahora viene el siguiente paso de este recorrido que es el de la conformación de un Gobierno el de la investidura Juan Manuel Moreno Bonilla que va a suceder a Susana Díaz Diego hice prevé que sea investido a mediados de enero

Voz 1275 42:03 sí a partir de este momento la nueva presidenta del Parlamento Marta bosque tiene quince días para proponer un candidato a presidir la Junta de Andalucía candidato que con total probabilidad como dice será el popular Juan Manuel Moreno la sesión de investidura podría celebrarse por tanto el próximo dieciséis de enero Moreno será elegido presidente con los votos de ciudadanos innecesariamente de Vox ya sea en primera sesión con mayoría absoluta o en Segunda con mayoría simple ya esta mañana Moreno se mostraba eufórico

Voz 37 42:27 es que hoy puede comenzar y de hecho creo que va a comenzar el primer peldaño del gran cambio político cambio histórico que vamos a hacer en Andalucía por tanto satisfecho y creo que vamos a vivir día muy apasionante bueno todo en la vida hay que hablar hay que negociar ya que dialogar eh vamos a tener tiempo para hacer

Voz 1275 42:46 sólo a partir de entonces se conformará el nuevo Gobierno andaluz con el líder de Ciudadanos Juan Marín como vicepresidente en el que el Partido Popular y Ciudadanos se repartirán las consejerías a partes iguales cambio de ciclo después de treinta y seis años de gobierno socialista Juan Manuel Moreno se dispone a ser el nuevo presidente andaluz en un Gobierno con Ciudadanos para una legislatura que estará condicionada por los doce diputados de Vox

Voz 0228 43:08 Fernando Alfredo Diego con la ayuda técnica de Manolo Arenas gracias a todos abrazo gatilló una abajo pues ese pacto en Andalucía se free party como lo define el ex presidente Zapatero que lo relaciona con el Tea Party con la extrema derecha de EEUU levanta también ampollas en Europa allí buena parte de los socios de Ciudadanos está intentando frenar la influencia de esos partidos en Europa que los mensajes de Salvini o de Viktor Orbán no sigan sumando apoyos Isabel encontrado con que Ciudadanos se acerca a Vox en España corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 43:34 no es el mensaje con el que los liberales europeos deseaban abrir su precampaña electoral donde con voluntad y hacerse con el centro querían presentarse frente al PP como los que podían garantizar un muro ante la derecha extrema y radical no será de claro ya mientras en Bruselas esperan conocer el impacto mediático a nivel europeo por esto bajan la voz callan en un intento de evitar que la polémica por el pacto en Andalucía pueda afectar a Francia o a Holanda dos ejemplos muy claros de formaciones con los que los de contaban formar grupo que hoy viven con malestar este pacto andaluz que les puede desmontar su campaña porque incluso sin estar en el Gobierno algo que hubiera podido generar una ruptura interna dentro del grupo europeo preocupa a pocos meses de las elecciones al Europarlamento el aquí

Voz 0228 44:25 luego con Vox bueno pues Andalucía va a ser uno de los temas que seguro que van a sobrevolar mañana la comparecencia de Pedro Sánchez después del último Consejo de Ministros del año en el que va a hacer balance de este dos mil dieciocho Sánchez que antes ha decidido felicitar la Navidad a las tropas desplegadas en el exterior lo ha hecho yendo a Mali a la compañía por cierto de la ministra de Defensa ha comparecido Sánchez ante los medios hace unos minutos en Mali están enviada especial de la SER Mariela Rubio buenas tardes