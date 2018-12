Hora 14 (28/12/2018)

Voz 1 00:00 las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1762 00:15 qué tal buenas tardes Pedro Sánchez hace balance de poco más de medio año en el Gobierno

Voz 1722 00:19 el Gobierno en siete meses ha hecho más por la justicia social por la regeneración democrática por la de modernización de nuestra economía que el anterior Gobierno en siete años en dos mil dieciocho hemos demostrado que otra España es posible quinientos mil diecinueve estoy convencido se consolidará este cambio que se produjo a raíz de la moción de censura

Voz 1762 00:40 el presidente del Gobierno ha comparecido en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año la que suele responder a todas las preguntas y ha sido ahí en el turno de preguntas donde el presidente ha hecho referencia a los grandes retos que tiene por delante la situación en Cataluña o el resultado de las elecciones en Andalucía Apple a Sánchez a la estabilidad al diálogo y ha descartado en apenas tres segundos adelanta las elecciones

Voz 1722 01:01 la vocación del Gobierno de España es agotar la legislatura

Voz 1762 01:03 espera Sánchez que los ciudadanos tomen nota de la llegada de la extrema derecha había Andalucía sobre el futuro en Cataluña pide al Gobierno de esa comunidad que da un paso hacia la estabilidad

Voz 1722 01:13 lo que le pedimos al Gobierno de la Generalitat de Catalunya que pase de la voluntad de dialogar al diálogo real y ese diálogo real se tiene que dar siempre respetando la legalidad de la Constitución

Voz 1762 01:24 Juan acaba de terminar esa comparecencia del presidente así que ya vamos a Moncloa José María Patiño buenas tardes

Voz 1108 01:29 buenas tardes Pedro Sánchez ha insistido en que su Gobierno lo hace desde el diálogo en referencia a Cataluña y con el Parlamento no frente a él como el anterior gobierno en este sentido ha lamentado una oposición en estos momentos del Partido Popular en la que detecta involución en su liderazgo se equivocan en el PP ha dicho Sánchez si creen que van a moderar a la ultraderecha pactando con ella parecido reproche hacia ciudadanos que a su juicio debe explicar sobre todo en Europa porque se apoya en un partido antieuropeísta el presidente del Gobierno ha sido tajante respecto al acuerdo en Andalucía con Vox el Gobierno ha dicho garantizará los derechos la seguridad y la libertad de las mujeres en caso de que haya retroceso en violencia de

Voz 1762 02:08 enero abril todo esto después de un consejo en el que además han aprobado importantes medidas sociales primero las económicas la subida de las pensiones Rafa Bernardo uno coma seis por ciento de subida con carácter general un tres por ciento de subida para las pensiones mínimas lo que supondrá según Sánchez un aumento del poder adquisitivo de los pensionistas de seis décimas en dos mil diecinueve de acuerdo con las previsiones de inflación del Gobierno el Consejo de Ministros me ha dado luz verde al acuerdo alcanzado esta semana entre Gobierno y autónomos que reforzará la protección social de este colectivo a la posibilidad de pactar en convenio a la jubilación forzosa de los trabajadores con la carrera completa de cotización que el compromiso de crear un nuevo modelo de subsidios asistenciales por desempleo antes de cuatro meses entre otras medidas medidas económicas como decimos medidas sociales como aquella para alargar el tiempo que tarden prescribir un delito sexual contra un menor Mariola

Voz 0259 02:51 el plazo de prescripción empezará a contar cuando la víctima que haya sufrido abusos sexuales y violaciones durante su infancia cumpla los treinta años esta ampliación supone que tendrá más tiempo para denunciar los delitos hasta los cuarenta y cinco no prescribirán en los casos más graves es una de las medidas más relevantes de esta nueva ley que protege a los menores de cualquier forma de violencia y que crea nuevos delitos cometidos a través de Internet como la promoción de la anorexia y la incitación al suicidio

Voz 1762 03:18 acaba el año y además de Pedro Sánchez valoración también antes de otros líderes políticos ha sido el caso de Pablo Casado de José Manuel Villegas y de Rafa Mayoral Partido Popular Ciudadanos y Podemos

Voz 1722 03:29 es que el balance podría hacerlo en un tuit

Voz 2 03:31 que sinceramente ha sido catastrófico pero bueno

Voz 1089 03:34 convoque elecciones lo antes posible y que permita que en España acabe esta legislatura agónica inicie una nueva etapa

Voz 1571 03:44 la falta de impulso del Gobierno hace que cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer aparecen los monstruos

Voz 1762 03:51 es viernes es veintiocho de diciembre hay más titulares con Laura Marcos y Miguel Crespo el Tribunal de Cuentas ha condenado a Ana Botella sus ex concejales en el Ayuntamiento de Madrid por el daño que ocasionaron las arcas del consistorio al vender viviendas públicas por debajo de su precio de mercado

Voz 1276 04:04 la jueza que instruye el caso erial rechaza la oferta de colaboración de Eduardo Zaplana para agilizar la investigación y mantiene su decisión de que el ex ministro continúe en prisión ante el riesgo de fuga según la magistrada en los paraísos fiscales también hay hospital

Voz 1762 04:18 el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha amenazado con cerrar totalmente la frontera con México Si los demócratas no incluyen en el presupuesto una partida presupuestaria para financiar su muro

Voz 1276 04:27 en la Bolsa el IBEX35 registra valores positivos y se mueve con avances que le permiten a esta hora superar los ocho mil cuatrocientos puntos perdidos ayer sin embargo a falta de una sesión para terminar el año el selectivo español pierde un dieciséis por ciento

Voz 1762 04:40 el deporte es Rafa Nadal regresa a las pistas tres meses después se enfrenta en Abu Dhabi al sudafricano Anderson dos y cinco segundos

Voz 2 04:57 buenas tardes del Tribunal de Cuentas condena

Voz 1276 04:59 Ana Botella y a sus concejales formal vender viviendas social de la capital a un fondo buitre los condenados anuncian recurso y la dirección del Partido Popular quita hierro al asunto dice que es una cuestión simplemente administrar

Voz 5 05:11 viva me aunque paganas Miguel más millones nunca no harían lo que luzcan cantidad que jueguen con su viviendas y con sus casas no con lo no con la nuestras que ellos ganan mucho tienen mucho porque el BCE desahuciar que tu vivienda que te ha costado mucho trabajo que te que te la condujera no caen y el daño que hacen a las familias público da a los niños porque no entienden que de la noche a la mañana hijos tengan que deja toda su vida tus amigos tu barrio Cole en la misma botella nos diga ya viejos hito o ante una fiesta a los diez años vendió nuestros pisos

Voz 1276 05:42 el Tribunal de Cuentas calcula en veinticinco millones de euros el dinero que el Ayuntamiento dejó de ingresar estamos hablando una cuestión exclusivamente contable la causa penal contra el entonces director de la EMVS la que podría resarcir a las familias sigue su curso en los tribunales el Ayuntamiento de Carmena anuncia hoy

Voz 5 06:00 que volver a pedir la nulidad de la operación

Voz 1276 06:03 el Gobierno regional ya ha trasladado a los primeros minas a una residencia colindante con el Instituto San Fernando de las tablas en la capital a pesar de que la justicia no ha resuelto el contencioso presentado por algunas de las familias de los alumnos que se oponen a ese traslado Ángel Garrido presidente

Voz 0177 06:19 lo triste es que ha ocurrido que todos aquellos su sitio donde han llevado hice ha sabido con anterioridad que iban a ir pues nosotros respetamos la ley a la legalidad lo llevamos donde entendemos que los técnicos no dicen que hay que llevarlos nada más y yo deberá repito creo que tenemos ahora mismo ya en quince municipios repartidos minas y no ha habido un solo incidente ni

Voz 0228 06:36 a uno en lo que llevamos de campaña de navidad

Voz 1276 06:39 Consejería de Hacienda retirado más de nueve mil productos peligrosos Engracia Hidalgo es la consejera

Voz 0566 06:44 será el sistema ir a la intensa labor de control que realizan los servicios de consumo regional es el comercio madrileño centro neurálgico de la distribución al resto de España puede presumir de ser de lo más seguro a nivel nacional y comercializar productos de alta calidad

Voz 1276 07:00 noventa y nueve por ciento de los productos retirados ha sido devuelto directamente por los responsables de las tiendas a las que llega y a pesar de que sigue mandando el anticiclón han bajado los niveles de contaminación el Ayuntamiento desactiva para mañana el protocolo eso mañana hoy sí hoy seguimos en escenario dos con excepciones así que no se puede circular a más de setenta kilómetros por hora en la M treinta y en los accesos a la capital en el interior de la M40 sólo pueden aparcar en la zona ser los coches con distintivo Eco cero emisiones y más noticias en titulares ahora con Enrique García y Aurora Santos

Voz 0887 07:36 el Ayuntamiento de la capital ha solicitado al Supremo una prórroga para pagar las costas del caso Guateque asegura que no hay crédito para afrontar el pago de ciento cinco mil euros y pide al alto tribunal que no ejecute el pago para no paralizar la actividad del Consistorio

Voz 0159 07:48 la Delegación del Gobierno en Madrid aconseja no enterrar los restos de Franco en La Almudena según un informe al que ha tenido acceso la Cadena Ser el delegado Uribe se explica que podría haber un problema serio de desorden público asegura que el derecho de los familiares a inhumar al dictador donde quieran no es absoluto porque colisiona con derechos de terceros

Voz 0887 08:06 la Policía Nacional ha detenido a siete personas al desmantelar un narco piso en la Cañada Real Galiana han intervenido han intervenido heroína cocaína y más de doscientos décimos de lotería durante el registro uno de los detenidos intentó huir y otro provocó un incendio para destruir la droga y otras

Voz 1434 08:20 tres de cada cuatro colillas acaban tiradas en la

Voz 0159 08:23 las calles son espacios verdes de Madrid suponen un trece por ciento de la basura que se acumula en la capital según un informe de Ocean conservan las colillas no son biodegradables pueden durar hasta doce años

Voz 6 08:34 en deportes a las seis y media al Real Madrid visita a la cancha del Fenerbahce líder de la Euroliga vamos ahora

Voz 1276 08:40 acción del Tráfico DGT Alfonso Martínez buenas tardes tráfico intenso de entrada a la capital por la A uno en Alcobendas ya está Nudo de Manoteras lados en el acceso a la M treinta y la IV a la altura de Getafe circulación lenta también de salida por la A tres en Rivas Vaciamadrid en la cuatro en San Cristóbal de los Ángeles y Pinto cinco a su paso por Alcorcón dificultades además el la A seis en Majadahonda y El Plantío en ambos sentidos y densidad circulatoria en la ronda de circunvalación M cuarenta en Vicálvaro Villaverde dirección a cuatro barrio de La Fortuna hacia la A5 balde Marín en dirección A seis en Coslada en ambos sentidos les recordamos que a las tres de la tarde dará comienzo la segunda operación con motivo de la Navidad en la que se prevé que haya un aumento en el número de desplazamientos así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos moderen la velocidad

Voz 6 09:30 el supuesto recuerde al volante cero alcohol

Voz 1276 09:32 aeródromos vamos al centro de pantallas del Ayuntamiento Margarit

Voz 1434 09:35 esta Pérez hola

Voz 7 09:36 hola buenas tardes destacamos la entrada por la M veintitrés donde se registraba una creciente todavía estrecha la calzada poco antes de alcanzar el túnel de la prolongación de O'Donnell por lo tanto queda todavía tráfico lento en esa entrada por la M veintitrés en el resto de las zonas del interior la circulación algo más intensa ya a esta hora pero sin retenciones no obstante seguimos con la recomendación del transporte

Voz 1276 09:58 es muy doce grados ahora mismo en el centro de la capital vamos también con la previsión del tiempo Luismi Pérez buenas

Voz 6 10:03 hola buenas tardes el tiempo va a seguir tranquilo este último fin de semana de dos mil dieciocho todavía quedan algunas brumas algunas nieblas incluso en el extremo sur de la región cerca del Tajo básicamente pero durante las próximas horas se acabarán disipando esas nubes bajas la tarde además quedará suave aunque van a bajar un poquito las temperaturas respecto las de ayer el sábado será una jornada básicamente tranquila muy pocas nieblas cielos más bien despejado y las temperaturas que por la mañana despertarán

Voz 1762 10:32 bastante frescas con heladas que se irán

Voz 6 10:35 prodigado por muchas zonas de la región en cambio el domingo volverán a subir las temperaturas y el cielo estará casi despejado también pocas nieblas

Voz 1276 10:42 así comienza ahora catorce Madrid con la dirección técnica

Voz 1434 10:45 era Alicia Molina de Julio Hernández y con la producción de

Voz 4 11:01 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 11:04 vamos por partes porque hay mucho sobre este asunto que les hemos adelantado hoy en la Cadena SER la condena del Tribunal de Cuentas a Ana Botella a seis de sus concejales por la venta en dos mil trece de mil ochocientas viviendas de la EMVS de la capital casas que se habían adjudicado a familias con necesidades y que el Ayuntamiento de entonces decidió vender en plena crisis según dijo la propia Botella para garantizar el futuro de la Empresa Municipal de la Vivienda el fallo de el Tribunal de Cuentas han responde a una demanda presentada por el actual Gobierno municipal de Manuela Carmena se refiere de forma exclusiva una cuestión contable no entra en el daño que se pudo hacer a las familias sino en el dinero que el Ayuntamiento

Voz 1276 11:42 dejó de ingresar por malvender esos pis

Voz 1434 11:44 esos a un fondo de inversión Javier Casal buenas

Voz 0867 11:47 qué tal buenas tardes y una demanda en la que reclamaba el Ayuntamiento una restitución del daño económico sufrido por las arcas municipales en esas operaciones de venta realizadas por debajo del precio de mercado el Tribunal de Cuentas cifra en casi veintiséis millones de euros los perjuicios ocasionados en los fondos de la empresa declara en primer lugar responsable contable directo de este daño a Fermín unos le que entonces era el máximo responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo al mismo tiempo se declara responsables contables directos al ex alcaldesa de Madrid Ana Botella ya todos sus concejales del equipo de gobierno en aquel entonces Dancausa Enrique Núñez Diego San Juan Benito Paz González Dolores Navarro y Pedro Corral todos deben asumir a escote el pago de casi veintitrés millones de euros para instituir ese daño la sentencia que estima parcialmente la demanda presentada por el Ayuntamiento de Madrid es muy dura con todo el proceso y detecta como previamente había hecho ya la Cámara de Cuentas infinitas irregularidades sino sólo por el precio ausencia de pliegos de estudios técnicos o concursos no abiertos a todos los interesados los condenados deberán asumir los intereses hasta la ejecución completa de esta sentencia contra la que cabe recurso en un plazo de quince días

Voz 1434 12:48 ah con Carmena todavía de baja la alcaldesa en funciones Marta Higueras acompañada prácticamente por todos los concejales ha comparecido esta mañana para celebrar el fallo aunque lo consideran insuficiente pero sobretodo confían en que con esta decisión del tribunal de cuentas la causa penal que se sigue en los tribunales contra el entonces responsable de la EMVS termine dando la razón a las familias y anuncian además que van a volver a pedir la nulidad de ese proceso de compraventa Saras

Voz 1276 13:14 sí ya lo habían intentado antes pero el informe de la común

Voz 1510 13:17 queda de Madrid fue negativo y la causas archivó ahora quieren volver a intentarlo el objetivo es revertir la compra que se declare nula que esas más de mil ochocientas viviendas vuelvan a ser propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda Suelo y mejorar así la situación que siguen sufriendo las familias Marta Higueras

Voz 1516 13:32 el ochocientas familias que disfrutaban de un alquiler social que lo único que iba a cambiar según la señora Botella era el casero ese problema sigue sin resolverse

Voz 1510 13:41 aunque celebran la sentencia dicen que es una buena noticia no están del todo conformes la demanda que presentó este equipo de gobierno reclamaba ciento veintisiete millones de euros

Voz 1434 13:48 o como mínimo cincuenta y siete así que eso es bueno

Voz 1510 13:51 cinco que falla el Tribunal de Cuentas no les parece insuficiente

Voz 1516 13:53 sí estamos conformes con que esa sentencia efectivamente diga que se ha producido esa venta ilegal pero no estamos conformes con la cuantía

Voz 9 14:02 que que bueno pues que que se establece en la misma también está aún en marcha como decías el procedimiento penal que inició el PSOE en su días archivó en dos mil quince

Voz 1510 14:12 pero luego la Audiencia Provincial lo reabrió el Ayuntamiento está personado también en esta causa y ahora van a aportar la sentencia

Voz 1434 14:18 la propia Ana Botella defendió en su momento la venta de esas viviendas como decíamos como la forma de garantizar el futuro de la EMVS hoy tanto ella como sus concejales aseguran que no tuvieron nada que ver con esta operación de compra venta y por eso van a recurrir el fallo Alfonso Ojea

Voz 0089 14:33 en un comunicado conjunto de todos los condenados señala que el anterior gobierno local presidido por Ana Botella no intervino ni directa ni indirectamente en esa operación de venta de cinco mil inmuebles la Empresa Municipal de la Vivienda atravesaba en dos mil trece una situación financiera muy difícil dice el comunicado con una deuda acumulada de seiscientos millones de euros por lo que debía tomar medidas para evitar su liquidación el despido posterior de sus setecientos empleados en todo caso los afectados por el fallo recuerdan que la propia Fiscalía ante el Tribunal de Cuentas ya solicitó que la demanda se archivará porque no apreciaba responsabilidad contable los seis condenados junto a Ana Botella han acordado recurrir en tiempo y forma este fallo del Tribunal de Cuentas una decisión que se va a formalizar en pro en fechas previas

Voz 1434 15:18 algunos de los concejales condenados forman parte de la actual ejecutiva del Partido Popular pero tanto en Génova como en el propio Gobierno regional se lo están tomando con calma decía Ángel Garrido esta mañana que él no es partidario de vender vivienda pública que ya lo he dicho muchas veces pero que estamos ahora ante una cuestión que es simplemente administrativa Javier Baños

Voz 0861 15:38 los no hay imputación penal no hay enriquecimiento personal no hay corrupción por tanto no hay porque aplicar el código ético del Partido Popular ese es el mensaje que nuestra emiten desde Génova de hecho en la dirección del PP de Madrid no contemplen ahora mismo elevar este caso al Comité de Derechos y de Garantías en la misma línea se mueve el presidente Ángel Garrido que no piensa apartar de su Gobierno a dos de los condenados Enrique Núñez y Diego San Juan Benito

Voz 0177 16:02 termine como termine el procedimiento no hablamos en ningún caso de un asunto que tengan una tramitación administrativa bien o mal hecha yo creo que es un caso distinto nosotros en todo lo que tiene que ver con la corrupción somos muy duros y lo saben que cualquier persona que ha sido imputada ya condenada por un asunto crución ha dimitido inmediatamente no no es el caso por lo tanto no afecta ni al Gobierno ni entiendo yo que al propio Partido Popular

Voz 0861 16:24 con ese mismo agrupado en el PP tampoco se plantean apartar de su Comité Ejecutivo a dos de los condenados el propio Diego San Juan Benito también Pedro Corrales más desde Génova Nos dicen que llegado el caso sus opciones de repetir Eres listas electorales ahora mismo están intacto

Voz 1179 16:38 detrás de esta cuestión simplemente

Voz 1434 16:40 ministra activa para el Partido Popular hay miles de familias FIDE ha ido cambiando las condiciones del alquiler según han ido venciendo los contratos que se firmaron con el Ayuntamiento

Voz 10 16:49 son muchos los que han sido desahuciados o los que están pendientes de serlo Laura Gutiérrez casos como el de Montse tiene cuarenta y seis años tres hijos y un nieto la misma botella Noriega ya ves

Voz 11 16:59 no os enseño las viviendas no citó al una fiesta la misma que en las que ha vendido nuestros pisos eh no sólo eso sino que también decidió a mi marido

Voz 1179 17:08 dos mil trece su marido barrendero se quede en la calle If líderes se queda con su casa pasan de pagar trescientos cuarenta ochocientos euros almenas

Voz 11 17:17 yo que llevamos sin pagar o para o comía o pagaba

Voz 1179 17:20 pensé ha tenido tres intentos de desahucio ir próximo está fijado para febrero

Voz 12 17:24 no la policía ha vinieron pero vinieron con algo

Voz 11 17:29 en pistola Pinedo dejé vinieron a achaque a echarnos a echarnos humano yo torería una vivienda de la Leire

Voz 0887 17:35 Laura cuarenta y cinco años con una hija

Voz 13 17:38 menos de Irak en la que también pasó por lo mismo lo paso faltas bueno yo lo pasé fatal y depresión problemas de salud serios que eso es una barbaridad lo quisieron

Voz 1179 17:47 no pagó durante seis meses y la echaron gracias al Papa consiguió que la EMVS enmendará

Voz 0861 17:54 no hubo quienes elijan Irán no está viviendo

Voz 13 17:56 decía porque claro a mí me echaban sigo si esa es que no había más

Voz 1179 18:00 Laura

Voz 13 18:01 ha tenido suerte aunque para mi yo más millones nunca nos ganarían lo que nos han quitado pero son muchos los que como Dunn Jones y con su vivienda así con sus casas no con lo no con la no

Voz 14 18:12 este Belén ahora con la justicia por no queda

Voz 1179 18:14 es en la calle a dos de la tarde dieciocho minutos seguimos

Voz 4 18:19 hora catorce Madrid

Voz 4 21:15 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 21:17 la Comunidad de Madrid ha trasladado ya los primeros menores extranjeros no acompañados a los primeros Mena a una residencia colindante con el Instituto San Fernando en las tablas a pesar de que todavía no se ha resuelto el contencioso administrativo presentado por varias familias de ese centro que están en contra del traslado de los chicos el presidente Ángel Garrido recuerda que hay quince municipios que acogen melenas y que no se ha registrado ni un solo incidente Enrique García

Voz 0887 21:43 el Tribunal Superior ha dado un plazo de diez días a la Comunidad para que presente alegaciones contra esas medidas cautelares que han presentado algunas familias de este instituto no quieren que se traslada allí a los menores extranjeros no acompañados su portavoz Laura Porras cree que la Comunidad de Madrid ha actuado de forma premeditada para saltarse una posible medida cautelar

Voz 14 22:00 porque ellos saben que hay un procedimiento abierto y que están incumpliendo entonces eh ellos saben que incumplen la ley porque se lo hemos dicho se lo hemos dicho por escrito que va contra la ley y aun así aun sabiendo que están incumpliendo la ley les ha dado igual

Voz 0887 22:16 por eso ayer mismo presentaron una demanda por prevaricación dicen que la Comunidad no informó de esta decisión los abogados además dicen que la Comunidad también ha asaltado el decreto que regula la utilización de las instalaciones de los centros educativos públicos no universitarios el presidente Garrido ha dicho que se trata de un grupo reducido de menores que en todos los lugares donde se han trasladado

Voz 1434 22:35 lo ocurrido ningún incidente y el Gobierno regional ha presentado hoy ayudas directas a cuarenta y nueve municipios por valor de un millón y medio de euros son los municipios más despoblados de la región como Roble Gordo tiene cuarenta y cinco habitantes sólo dos D

Voz 1276 22:48 Ellos son niños su principal motor

Voz 1434 22:51 es el bar del pueblo Javier Bañuelos

Voz 0861 22:53 de que ubicar en un local del propio Ayuntamiento para que no desaparezca si eso llegase a ocurrir el pueblo moriría

Voz 22 22:59 que un pueblo sin bar también es una de las caídas más grandes que puede que puede existir otro no reconoció

Voz 0861 23:05 a su alcaldesa María Cano Roble Gordo ha perdido ya demasiadas cosas teníamos puestas

Voz 22 23:10 la Guardia Civil había niños que había restaurantes no porque es verdad que que el el desviar la la Nacional I afuera de los municipios en muchos casos ha provocado esa es la despoblación

Voz 0861 23:24 decidido ya una ayuda de cuarenta y tres mil euros pero ni siquiera será suficiente por ejemplo para romper la brecha digital

Voz 22 23:31 yo siempre pienso que ahí sigue habiendo ciudadanos deprime de segunda siempre lo he dicho no

Voz 0861 23:36 el Gordo se suma a otros cuarenta y ocho pueblos como Patón es Villar del Olmo o Canencia carecido ya esté millón y medio de euros en ayudas para tratar de revitalizar revitalizar los y frenar su despoblación

Voz 1434 23:48 la plataforma remitió derecho formada por organizaciones comprometidas con la lucha contra la pobreza ha presentado al Defensor del Pueblo una denuncia contra la Asamblea de Madrid llevan esperando desde una respuesta de la Cámara su petición de que la renta mínima de inserción se adapte a las exigencias europeas que España se comprometió a cumplir Dani García de la asociación Cuarto Mundo que está integrada en esta plataforma dice que la Remi que Madrid está por debajo de la cuantía exigida Se está además suspendiendo en algunos casos de forma injustificada

Voz 1762 24:16 implica unas cuantías insuficientes que se sitúan por debajo del umbral de la pobreza porque no serán mientras se mantengan necesidad que es una de las obligaciones que también ser coge las cartas Hoyzer europea no hay determinadas condiciones que hacen que aún persistiendo en la necesidad se puedan suspender las rentas mínimas en los últimos meses en el último año

Voz 0055 24:37 como en la Comunidad de Madrid esto se aplica a Arrasate

Voz 1762 24:39 habla el Ayuntamiento de Madrid asegura que

Voz 1434 24:41 no tiene dinero para pagar ahora las costas del caso Guateque el consistorio alega crédito insuficiente y pide una prórroga para abonar los ciento cinco mil euros que le pide el Supremo dicen que pagarlos ahora supondría la paralización de la actividad pública municipal una información de Pedro Jiménez

Voz 0047 24:59 el Ayuntamiento de Madrid solicita una prórroga para pagar los ciento cinco mil euros por las costas del caso Guateque ante el insuficiente crédito del que dispone la institución que dirige Manuela Carmena ha puesto en marcha de forma urgente un procedimiento administrativo y pide al Supremo que no ejecute el pago para no paralizar la actividad del Consistorio al menos dos abogados han opuesto ya esta prórroga aseguran que el Ayuntamiento tiene diez millones de euros para imprevistos uno de ellos

Voz 0861 25:22 cuerda que si te extralimita son día de tu plaza

Voz 0047 25:24 de pago voluntario el Ayuntamiento atacaba embarcando inmisericorde y el otro se pregunta si se ha seguido este mismo proceso administrativo en las recientes obras de la Gran Vía cuando alguna partida se haya excedido

Voz 1434 25:36 supuesto y el Ayuntamiento de Getafe ha iniciado los trámites para retirar parte de la subvención que actualmente da a la asociación 11M Víctimas del terrorismo porque considera que esa parte que es la mitad de la subvención no está debidamente justificadas SER Madrid Sur Víctor Rodríguez

Voz 6 25:52 se trata de un expediente iniciado en Junta de Gobierno

Voz 0055 25:54 o local por el que se decreta la pérdida parcial de la subvención concedida a la Asociación once 11M Afectados del Terrorismo la ayuda otorgada hace ya un año para el desarrollo de programas de intervención atención información y sensibilización ascendía a siete mil cuatrocientos cuarenta y uno euros el Ayuntamiento ha aprobado la justificación de tres mil novecientos nueve pero existen otros tres mil quinientos treinta y dos que están por justificar la asociación cuenta con un plazo de quince días para presentar alegaciones o la documentación oportuna y desde este colectivo Ángel de Marcos su portavoz defiende que han actuado correctamente y aseguran que van a solicitar más información al Ayuntamiento de Getafe

Voz 23 26:29 no tenemos ni idea que te ha que corresponde tres últimos pues los requisito que tuvimos un requerimiento perdón de últimos de noviembre lo cumplimos lo presentamos a diciembre de este que te digo tan tan ridículo como el no sellará el ser justificar este era correcta

Voz 0055 26:45 además de la asociación 11M el año pasado la Asociación de Víctimas del Terrorismo recibió también una subvención similar de siete mil quinientos cincuenta y ocho euros del Ayuntamiento de Getafe

Voz 1491 26:57 en lo que llevamos de campaña de Navidad la Consejería de Hacienda retirado más de nueve mil productos peligrosos el noventa y nueve por ciento de ellos ha sido devuelto directamente por los responso

Voz 1434 27:06 les de las tiendas a las que llegaron antes de que siguieran su camino desde el Gobierno regional destacan del de Madrid es uno de los mercados más seguros en este sentido Aurora Santos

Voz 0159 27:15 la consejera Engracia Hidalgo ha insistido en que el número de alertas es menor que el del año pasado hoy ha informado de que los avisos enviados desde Madrid

Voz 0566 27:22 supone el trece por ciento de las alerta pum

Voz 2 27:25 delicada en España

Voz 0566 27:27 el quince por ciento sino referimos tan sólo a juguetes sitúa a Madrid en tercera posición de la comunidad autónoma que han hecho más alerta en subido a la plataforma

Voz 0159 27:39 alerta por eso ha dicho la consejera de Economía Empleo y Hacienda el mercado madrileños de los más seguros contra los productos peligrosos entre los más de nueve mil que se han retirado durante la campaña de Navidad Engracia Hidalgo ha destacado los conocidos como es Line por su alto contenido en boro y también los Squyres que son juguetes blandos en este caso por su facilidad para

Voz 0566 27:57 general piezas pequeñas lo que genera un altísimo riesgo de asfixia y su uso apto para todos los menores en lo que determina su retirada del mercado

Voz 0159 28:06 además ha informado de la retirada de más de cinco mil productos que contenían semillas de harina se trataba de complementos de objetos de decoración la consejera ha insistido en la importancia de mirar las etiquetas de que estén en español

Voz 0089 28:17 de que los juguetes hayan pasado a las normativas

Voz 0159 28:19 coperas entre otras cosas y un asunto más las colilla

Voz 1434 28:21 de los cigarros suponen ya el trece por ciento de la basura que se acumula en Madrid Javier Gregory

Voz 0882 28:26 tres de cada cuatro colillas acaban tiradas en las calles o en espacios verdes como los parques públicos las colillas suponen ya el trece por ciento de las basuras que se acumulan en Madrid y además suponen un mayor riesgo que otras para nuestra salud porque por ejemplo los filtros de los cigarrillos contienen sustancias tóxicas como hidrocarburos Holly cíclicos aromáticos arsénico y otros metales peligrosos como señala Silvia la corte que es investigadora del CSIC

Voz 0228 28:53 esto se traduce a una serie de pruebas

Voz 24 28:56 los químicos que se encuentran en en el entorno de aguas sedimentos suelos

Voz 0228 29:00 porque las colillas no son biodegradables

Voz 0882 29:02 tanto pueden durar hasta doce años y como son muy ligeras también contaminan varios ecosistemas al ser arrastradas por el agua

Voz 1434 29:09 el viento dos de la tarde y veintinueve minutos terminamos con los deportes Andoni De la Torre buenas tardes buenas tardes

Voz 1493 29:14 el Atlético de Madrid la actualidad las sigue marcando la posible marcha de Lucas Hernández el defensa francés ha declarado recientemente en el diario galo Le Figaro que está bien en el club colchonero en Madrid pero que tiene que irse mañana porque le interesa cero plantearía Vacaciones en el fútbol pero en baloncesto tenemos un partido atractivo hoy el Real Madrid visita al Fenerbahce en la Euroliga a partir de las seis y media duelo por todo lo alto ya que se enfrentan segundo y primer clasificado tarea muy complicada a los de Pablo Laso pero tiene todos disponibles parar la reedición de la final de la pasada Euroliga

Voz 1276 29:41 gracias Andoni pues así terminamos doce grados ahora mismo en el centro de la capital sin novedades destacables en la previsión del tiempo para los próximos días que disfruten del fin de semana hasta luego adiós

Voz 1 30:03 son las dos y media a la una y media en Canarias

Voz 1762 30:12 qué tal buenas tardes Pedro Sánchez ha resumido un año muy particular en la historia política de nuestro país un año que empezó con un presidente del Gobierno y que termina con otro el presidente acaba de comparecer para hacer balance para repasar los retos de estos casi siete meses para insistir en que se queda descarta cualquier adelanto electoral dice Cacho más en siete meses que Rajoy en siete años y pide estabilidad diálogo

Voz 1722 30:34 quiero subrayar el propósito de este Gobierno al apelar a la estabilidad porque España necesita estabilidad vino el desorden que propugnan algunos la oposición me refiero la vocación del Gobierno en España es agotar la legislatura

Voz 1762 30:47 apela al diálogo también con el Gobierno catalán no entrado muy a fondo en el futuro político que esperan Andalucía sí ha lamentado el auge del extremismo que es incitar literalmente a Vox avisa de eso sí de que el Gobierno va a actuar si un futuro Ejecutivo en Andalucía atenta por ejemplo contra los derechos de las mujeres

Voz 1722 31:03 advierto de que si eventualmente se produce ese gobierno que usted apunta ese gobierno pone en cuestión o recorta derechos y libertades que están recogidas en leyes aprobadas en el Parlamento de España o que ponen en cuestión la seguridad de las mujeres yo harto de que el Gobierno de España utilizará todos los instrumentos del Estado para defender la seguridad y la libertad de las mujeres

Voz 1762 31:28 todo eso después de un Consejo de Ministros que iba cargado de medidas económicas y sociales aprobado por ejemplo la subida de las pensiones un uno por seis uno con seis por ciento en general y un tres por ciento las pensiones mínimas enseguida detallaremos el contenido de esa intervención de Sánchez m a que ha concluido que ha hecho como decimos Mazen siete meses que el PP siete años mientras tanto la oposición también ha hecho balance dos mil dieciocho bastante distinto al de Sánchez y mirando ya lo que viene en dos mil nueve Pablo Casado José Manuel Villegas Rafa Mayoral o lo que es lo mismo PP Ciudadanos

Voz 1722 31:57 hemos el balance no ha podido ser más catastrófico no nos ha hecho caso nada lo que está intentando destruir todo lo que conseguimos hacer en los últimos siete años de gobierno del Partido Popular

Voz 1089 32:07 los españoles no han elegido tener un presidente de Gobierno y tener un gobierno de España en manos de Rufián y en manos de Torra que es lo que nosotros creemos que

Voz 1571 32:17 dejando podemos arrastrar al Gobierno a conquistas sociales como hemos visto con la subida del salario mínimo interprofesional a novecientos euros pero obviamente faltan muchas cosas

Voz 6 32:27 es viernes veintiocho de diciembre y más titulares con Laura Marcos y Carlos Cala Hora catorce los datos económicos para acabar el año por un lado el PIB que ha subido seis décimas en el tercer trimestre situándose en el dos con cuatro por ciento interanual lo ha publicado el INE también el indicador adelantado del IPC que termina dos mil dieciocho en el uno coma dos por ciento cinco décimas menos que en noviembre pero una más que en diciembre del año pasado sin permiso navideño

Voz 1276 32:54 el Supremo ha rechazado conceder a los presos de los permisos que habían solicitado para pasar los días de Navidad con sus familias sobre la decisión del alto tribunal de que los acusados por desobediencia sean juzgados en el Tribunal Superior de Catalunya el senador del PDK Josep Josep Lluís Cleries en Cataluña lo considera una

Voz 6 33:11 pero creo que es perjudicial por la mala imagen que está dando la justicia española desde hace tiempo parece algo absolutamente discrecional que hacen lo que quieren y que se lo saltan todo una venta ruinosa el Tribunal de Cuentas condena a Ana Botella su equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid a pagar veinticinco millones de euros por la venta de viviendas sociales a fondos buitre muy por debajo de su valor ellos recurrirán irá alcaldesa en funciones Marta Higueras anuncia que intentará que se anule la veta

Voz 25 33:36 estamos valorando iniciar un nuevo proceso en unidad por si se pudiera revertir el proceso de venta hay que esas viviendas volvieran a ser propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda también

Voz 6 33:46 a hospitales la jueza que investiga Eduardo Zaplana

Voz 1276 33:48 blanqueo rechaza su colaboración a cambio de dejarlo en libertad en un auto al que ha tenido acceso la SER la magistrada insiste en que hay riesgo de fuga porque añade en los paraísos fiscales también hay hospitales

Voz 6 33:59 anuncio tajante Donald Trump amenaza en Twitter con cerrar totalmente la frontera con México si el Partido Demócrata no acepta que se incluya en el presupuesto la financiación del muro fronterizo la negativa ha provocado el cierre parcial de la Administración estadounidense ya están en España

Voz 1276 34:11 los trescientos diez inmigrantes rescatados hace una semana en el Mediterráneo por el barco Open Arms han llegado esta mañana Algeciras las ONGs se ocuparán ahora de su valoración incluidos los ciento treinta y nueve menores del grupo muchos de ellos no acompañados que serán tutelados por la Junta de

Voz 6 34:25 alguien dijo sumamos más de doscientos rescatados Salvamento Marítimo ha rescatado doscientos tres migrantes en las últimas horas ciento sesenta entre ellos diecisiete mujeres han llegado a Málaga esta mañana hay otros cuarenta y tres hombres al puerto de Cartagena en Murcia todos en buen estado de salud

Voz 26 34:40 el telegrama Miguel Ángel

Voz 1722 34:44 Antonio el telegrama

Voz 27 34:45 para Pedro Sánchez señor presidente del Gobierno pide la costumbre que tras el último Consejo de Ministros del año con padezcan Moncloa hace balance de los siete meses de gestión contados a partir de obtener la confianza de la Cámara vive la promesa ante el Rey el dos de junio pasado ocasión para entregarse al auto elogio si soluciones que proponer pero con respuestas figurada hace cuantas preguntas se le formulen resistirá en la cuerda floja porque ninguno de los competidores atisba mejoras suficientes en unas elecciones anticipadas eso siempre y cuando el patio trasero se lo permita atentos

Voz 0228 35:26 cerramos portada previsión del tiempo Luismi Pérez buenas tardes

Voz 6 35:29 buenas tardes las próximas horas seguiremos con nubes bastante abundantes en el Cantábrico y en Baleares incluso con algunos chubascos que en el caso del Cantábrico irán siendo más intermitentes nubes abundantes otra vez en el Alto Ebro y en zonas de Castilla y León y las nieblas que tenemos en zonas de Aragón del interior de Cataluña así como en Extremadura y Castilla La Mancha poco a poco se irán retirando las nubes el fin de semana van a ir a más en el sudeste del país desde el sur de Valencia hasta la zona de Almería Por otra parte en el Estrecho tendremos algunos chubascos sobre todo mañana y el domingo por la mañana y las temperaturas que irán siendo frescas por las noches Itar desagradables sobretodo el domingo en Canarias un fin de semana cálido bastante despejado con la Direcció

Voz 0228 36:11 técnica de Alicia Molina de Julio Hernández y con Laura Marcos de la producción

Voz 6 36:15 no vamos

Voz 1491 37:59 quién se iba a decir hace justo un año Pedro Sánchez

Voz 0228 38:02 ha sido el encargado esta vez de desgranar los acuerdos del Ejecutivo en el último Consejo de Ministros de este dos mil dieciocho y de paso de hacer balance también de este año vamos ya Moncloa ahí está Nieves Goicoechea José María Patiño buenas tardes

Voz 1434 38:12 qué tal buenas tardes buenas y haremos también

Voz 0228 38:15 sí aquí con Rafa Bernardo inferior al oído buenas tardes a los dos qué tal buenas tardes género Sánchez como decimos ha valorado su medio año Moncloa con la vista puesta también en lo que está por venir a partir de enero este año con elecciones europeas autonómicas y locales ahorro ha subrayado mucho las medidas sociales que ha tomado el Gobierno se ha mostrado optimista con respecto al rumbo de la economía ya querido incidir mucho en que se necesita estabilidad ha sido una de las palabras que más ha usado también la de convivencia recogido así el guante del mensaje del Rey en Nochebuena descarta cualquier adelanto electoral y ha evitado por ejemplo Nieves citar directamente a Vox aunque sí ha alertado del peligro del incremento del extremismo

Voz 1762 38:48 no

Voz 1516 38:48 pues sí la verdad es que ha citado en varias ocasiones

Voz 1468 38:52 esta esta formación política pero no ha dicho la formación Vox ha dicho que esta formación por ejemplo ha criticado el oportunismo y que es nocivo por ejemplo el pacto de ayer entre en Andalucía entre el PP Ciudadanos y Vox para la Mesa del Parlamento que es nocivo que es populista que es extremista eso sí lo ha manejado en varias ocasiones el presidente y luego también ha hablado de presupuestos Antonio

Voz 6 39:13 en medio de un escenario político volátil y con

Voz 1468 39:15 en su minoría parlamentaria en el Congreso el presidente no maneja certezas en su discurso político habitual sino voluntad de conseguir objetivos en este caso su voluntad como ha dicho él hoy aquí otra vez es que el del dos mil diecinueve haya nuevos presupuestos generales para ello abierto una vía de diálogo con Torra ha activado la comisión bilateral con la Generalitat y varias sectoriales y espera que todos esos acuerdos si se llega a esos acuerdos en esas comisiones todo eso se vuelquen los presupuestos generales para que para que Esquerra IP de Cat apoyen las cuentas públicas

Voz 6 39:45 no vamos a ir desgranando esto punto por punto

Voz 0228 39:47 el Consejo de Ministros iba muy cargado de asuntos económicos de ellos viene el principal titular de la mañana Rafa entre esos asuntos muy destacado de la subida de las pensiones se incrementa en uno coma seis por ciento en general un tres por ciento las mínimas es un marco que va a vincular esta subida al IPC del Gobierno además se da un plazo de seis meses para elaborar un nuevo modelo que ligue pensiones al poder adquisitivo si la subida para dos mil diecinueve que ha dispuesto el Gobierno supondrá según Sánchez que los presión Éstas ganarán poder adquisitivo porque la previsión de inflación del Ejecutivo para el año que viene está en torno al uno por ciento ha dicho además como los precios en dos mil dieciocho han subido una décima más que las pensiones los pensionistas recibirán en los primeros meses de este año una pequeña paga que compense esta desviación para el presidente del Gobierno un cambio de modelo respecto al sistema del Gobierno Rajoy el cero veinticinco por ciento

Voz 1722 40:32 es decir se pone fin de este modo a un periodo de merma de poder adquisitivo idea empobrecimiento de nuestros pensionistas las pensiones son para este Gobierno un derecho de ciudadanía no son una mercancía con la que hacer

Voz 0228 40:45 negocio eso sí contra lo previsto el Gobierno no ha aprovechado el decreto para sustituir el sistema de gobierno anterior por uno nuevo en el que las pensiones están ligadas al IPC en vez de eso y aunque mantiene esta intención dicen fuentes de Trabajo se va a abrir un tiempo de diálogo con los agentes sociales de seis meses como máximo para diseñar con consenso dicen este nuevo mecanismo de revalorización que mantenga el poder adquisitivo de los pensionistas además Rafa el Gobierno ha dado el visto bueno al acuerdo alcanzado estos días con los autónomos para que tengan mayor protección social a cambio de una subida de la cuota y también otros asuntos que han ido hoy al Consejo de Ministro las sanciones a empresas que convierten a trabajadores en falsos autónomos o aquellas penalizaciones a las han contratos con una duración menor a cinco días en el amplio decreto de Seguridad Social y Empleo se recoge el acuerdo firmado esta semana por el que se sube un uno veinticinco por ciento la cotización de los autónomos a cambio de

Voz 1762 41:33 las prestaciones en Fesser actividad en accidentes en enfermedad maternidad también la posibilidad de que los convenios recojan la obligatoriedad de la jubilación de los trabajadores que llegan a la edad legal de retiro y tengan la carrera de cotización completa es una medida pedida por sindicatos patronales también un nuevo modelo de multas a las empresas de hasta diez mil euros por trabajador al que pasen del régimen generó al al régimen de autónomos para hacerse cotización para ahorrarse cotizaciones también al aumento de cuatro puntos en el recargo de las cotizaciones de los contratos de cinco días menos para desincentivar su uso se incluye asimismo la derogación del contrato de apoyo a emprendedores que puso en marcha la reforma laboral del PP ya hay incluido un compromiso de pactar un nuevo modelo de subsidios asistenciales por desempleo antes de cuatro meses

Voz 0228 42:15 los museo economía como vemos en este último Consejo de Ministros sin duda Nos lo decía nivel el principal reto al que se enfrenta Sánchez es la aprobación de los presupuestos generales del Estado de dos mil diecinueve que tendrá que configurar con el techo de gasto de las cuentas de este mismo año después de ese veto ya previsible del Partido Popular ayer en el Senado que detalles ha dado al final de presupuestos Nieves

Voz 1468 42:33 es que se le ha preguntado en varias ocasiones sí confirma que habrá Presupuestos Generales eso significa que ya estaría

Voz 1434 42:39 tranquilizado el apoyo del PP Katy Esquerra IU pero

Voz 1468 42:41 Sánchez ha sido muy prudente lo es siempre todos estos días él habla de voluntad mi voluntad es que en dos mil diecinueve haya nuevos presupuestos generales para ello por eso ha dicho antes que ha abierto una vía de diálogo ya los días pasados con Torra que ha activado la comisión bilateral que estaba cerrada desde hace varios años con la Generalitat y que luego hay otros grupos sectoriales que están trabajando en infraestructuras en medidas sociales etcétera El confía en que se lleguen a acuerdos sectoriales en esas comisiones y que esos acuerdos se vuelquen luego en el Presupuesto General del Estado para que puedan apoyarlo los independentistas catalanes y el P PDK lo decía de esa manera

Voz 1722 43:14 el Gobierno aspira iba a trabajar para aprobar los presupuestos

Voz 1468 43:19 el Gobierno va a trabajar por aprobar los presupuestos era así de escueto pero también dice el presidente luego ha afeado al PP como decías tú antes y a ciudadanos que rechazaran hace unos días en el Congreso la nueva senda de estabilidad y que ayer el pleno del Senado también la

Voz 1179 43:33 Zara hacia atrás porque esta senda hubiera

Voz 1468 43:35 ha permitido gastar seis mil millones de euros más en servicios públicos y en financiación autonómica y por eso él ha calificado esa actitud del PP y de Ciudadanos de oportunista de extremista nociva