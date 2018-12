Hora 14 (31/12/2018)

Voz 1 00:00 es de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:15 qué tal buenas tardes el Gobierno mantiene la hoja de ruta para los Presupuestos generales más allá de los vaivenes internos del P de Cat If frente al mensaje de Navidad en el que Quim Torra habló de rebelión el Gobierno insiste en el diálogo dentro de la ley es la respuesta con la que el Ejecutivo cierra este año en lo relativo a las cuentas públicas se van a presentar el mes que viene más allá de que hay un sector en el PDK dispuesto a apoyarlas y otro que es más partidario de tensar la cuerda María Jesús Montero ministra de Hacienda esta mañana en la SER

Voz 3 00:40 dependiendo de cuál es la persona que que habla en nombre de esta formación política se traslada una vocación de apoyar o no a los Presupuestos por lo que el Gobierno está decidido a presentarlo por tanto habrá que esperar pero no hay una una conversación distinta de la que de la que ustedes están

Voz 2 00:59 claro sobre el mensaje Torra para el Ejecutivo sigue siendo un monólogo tampoco ha gustado en Ciudadanos Inés arrima

Voz 4 01:05 en realidad fue una ratificación del golpe el señor Torra no hizo un discurso de final de año hizo una nueva Llamada a la sublevación al conflicto a seguir con el golpe contra la democracia y mientras Sánchez siga blanqueado al señor Torra Gobierno nosotros vamos a seguir en manos de un peligro público porque el señor Torres un auténtico peligro público al frente de la Generalitat década

Voz 2 01:30 aún hoy les estamos contando además que en el seno de este partido de Ciudadanos hay cierto malestar por el acercamiento a Vox después de las elecciones en Andalucía división que no es nada habitual en Ciudadanos y que preocupa a la dirección Óscar García

Voz 1645 01:42 sí Antonio a las criticas no sólo han llegado desde los márgenes de ciudadanos véase Manuel Bayliss son los liberales europeos también desde dentro algo cuanto menos inusual hay dirigentes que en privado no ocultan su incomodidad por dejarse querer por Vox así que Rivera reaccionan repudiado a la formación de Abascal en público y con la consecuente respuesta de este partido generando más distancia eso sí los naranjas dicen que agradecerán a Vox su apoyo aunque insiste en su Brian no les of

Voz 2 02:06 serán nada cambió Vox que para el presidente de la Comunidad de Madrid forma parte de un eje de centro derecha en Andalucía lo acaba de decir Ángel Garrido rococó Maresca mayoría

Voz 0177 02:15 había que contar con los grupos que están en el espectro centro derecha que son Ciudadanos Partido Popular iba yo creo que eso era eran razonable yo me alegro espero que tengamos un partido paciente al Partido Popular para

Voz 5 02:27 sí es la que está tomando el reloj de la Puerta del Sol ha hecho otra prueba más

Voz 2 02:34 a mediodía no hay por qué preocuparse parece que está todo listo ya para las campanadas que este año por cierto banal sonar allí dos veces ya que también semana dar las de Canarias Radio Madrid Sonia Paloma

Voz 1915 02:43 este mediodía ha terminado con éxito la última prueba en la Puerta del Sol veinte mil personas se darán cita ya esta noche para despedir el año por partida doble a las doce hora peninsular y a las doce hora canaria tras el acuerdo al que llegaron los gobiernos de las dos comunidades autónomas el famoso reloj se retrasará una hora a las doce y cuarto y los que quieran ver este cambio tendrán que estar pronto a las nueve se cierran las entradas a la plaza

Voz 2 03:03 iré a Madrid a Cataluña Barcelona El Prat de Llobregat Terrassa han sido las localidades en las que ha caído el primer premio de la Gross al sorteo de fin de año en esa comunidad Barcelona Sergi López

Voz 1895 03:12 la curiosidad es que el primer y segundo premio de la Gross a década dañan acabado en noventa y nueve este año el primer premio estaba dotado con doscientos mil euros el doble que el año pasado ha recaído en el cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve sea ha repartido entre Tarrasa el Prat de Llobregat Barcelona el segundo premio ha sido para el quinto de mil ciento noventa y nueve y el tercero para el once mil ochocientos veinticinco además en la novedad del incremento de premios de la prosa este año se ha pasado de un cuarto premiados de un quinto premio

Voz 2 03:42 pues es lunes treinta y uno de diciembre y más titulares con Isabel Quintana hay Toni Ferrer

Voz 6 03:46 dos barcos de sendas son ejes alemanas con cuarenta y nueve inmigrantes a bordo rescatados del Mediterráneo piden una solución urgente Europa dada la inminencia del mal tiempo entre los rescatados hay mujeres niños y un bebé

Voz 0824 03:57 en la justicia pide a los Mossos d'Esquadra que identifiquen a los miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República que colocaron una valla de neumáticos en la carretera el pasado día veintiuno provocando varios accidentes entre ellos el de Un

Voz 6 04:09 ocho patrulla detección de alumnos con altas capacidades se dispara un doscientos por cien en los últimos siete años hay veintisiete mil registrados pero la gran mayoría no han sido diagnosticados y la cifra real puede multiplicarse hasta por siete

Voz 0824 04:20 la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena seguirá hospitalizada hasta al menos el dos de enero como consecuencia de una recaída en la infracción del tobillo del que fue intervenido hace cinco días

Voz 6 04:29 los servicios de inteligencia rusos anuncia la detención de un ciudadano norteamericano mientras realizaba según el comunicado labores de espionaje delito castigado con hasta veinte años de prisión en ese país

Voz 0824 04:40 el tiempo estable se extenderá a los primeros días de dos mil diecinueve sol y temperaturas y no solamente altas Cádiz está en alerta por fenómenos costeros y las nieblas serán especialmente persistentes en Huesca Zaragoza Lleida llegamos a

Voz 2 04:51 ya a las dos y cinco seguimos

Voz 7 04:55 hora catorce y Madrid Javier Casal

Voz 5 04:58 qué tal buenas tardes sin wifi sin cinco G sin Let ni 4k ochocientos sesenta y seis es práctica

Voz 0867 05:16 la mente infalible la última prueba del reloj de la Puerta del Sol ha sido todo un éxito y esta noche en ese reloj de antaño nos comeremos las uvas daremos la bienvenida un dos mil diecinueve de elecciones incertidumbre política en Madrid con candidatos todavía por designar con el PSOE apurando su primarias al Ayuntamiento y el Partido Popular deshojando la margarita de quién o quiénes serán cabeza de cartel a la Comunidad y al Ayuntamiento Manuela Carmena de momento no va a empezar bien este año dos mil diecinueve la alcaldesa va a seguir en observación en el Hospital de La Princesa lo acaban de escuchar estará hasta el día dos de enero después de que se produjeron infección en el tobillo del que fue operada tras sufrir una caída en alcaldesa fue ingresada ayer iba a recibir el año nuevo como digo en el hospital doce Madrid Cuenca hoy la SER hasta cinco horas de espera en los centros de salud de Urgencias de Atención Primaria en Madrid navidades negras en la sanidad madrileña donde según denuncia el sindicato Súmate entre vacaciones y bajas un solo médico ha tenido que atender a más de ciento treinta pacientes en un solo día Rosa López portavoz

Voz 8 06:18 son fechas difíciles son fechas en las que se bebe más de la cuenta se come más de la cuenta hay desplazamientos hay fiestas

Voz 4 06:26 lo tanto la frecuentación a urgencia suele

Voz 8 06:28 aumentar como comas etílicos reacciones alérgicas etcétera y cuando realmente en estas fechas tendríamos que estar reforzados estamos trabajando bajo mínimos

Voz 0867 06:40 la Comunidad de Madrid admite que la situación no es la deseable que han tenido que negar incluso días de vacaciones al personal Ike el problema de fondo es la falta de médicos en toda España treinta y uno de diciembre el enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la Comunidad por Madrid central no descansa ni por Nochevieja titulares

Voz 1915 06:57 el presidente madrileño Ángel Garrido vuelve a cargar contra Madrid central asegura que la medida no sirve para mejorar la calidad del aire y que espera que los madrileños elijan en las próximas elecciones de mayo el modelo de ciudad que quieren

Voz 6 07:08 el Ayuntamiento de Madrid elaborará a partir del próximo año su primer programa de contratación ambiental será una herramienta que va a actualizar las cláusulas ambientales de modo progresivo en los contratos públicos para cumplir así con la legislación europea

Voz 1915 07:20 pero los pacientes del Severo Ochoa de Leganés recibirán esta noche un menú especial es el menú ganador del premio Estrella princesa el concurso de cocina Hospitalaria de Navidad que ganó este hospital unas catorce mil personas van a pasar esta noche ingresadas en hospitales de la región

Voz 6 07:32 ya en los deportes cuarenta y dos mil personas despedirán el año corriendo la tradicional San Silvestre Vallecana una carrera de diez kilómetros que empieza a las

Voz 1895 07:41 cinco y media de la tarde para los aficionados

Voz 6 07:43 las ocho para los profesionales atentos

Voz 0867 07:46 si se van a mover en coche o en transporte público en las próximas horas por Madrid sea altera los horarios de algunas líneas y por ejemplo las estaciones de Sol tanto de Metro como de cercanías se van a cerrar a partir de las nueve de la noche información de Virginia Sarmiento

Voz 1915 07:59 se van a ver afectadas un total de setenta líneas de autobús de la EMT que pueden consultarse con detalle en la web del Ayuntamiento de Madrid hay desvíos de cinco a ocho de la tarde en Vallecas Vicálvaro por la celebración de la San Silvestre ya que algunas paradas afectan al recorrido pero metro refuerza la línea uno hasta portazo donde comienza la carrera también cierran algunas estaciones de víctima también las del recorrido además de la de sol y la de Plaza Mayor hay que tener en cuenta que el servicio de día de los autobuses acaba hoy antes de lo habitual entre las nueve y media y las diez menos cuarto para finalizar los trayectos a las once de la noche eso sí a las diez y media empezarán a funcionar los búhos con frecuencias de cuarenta y cinco minutos al principio y veinticinco minutos ya de madrugada hasta las siete de la mañana saldrán desde Cibeles y el metro abrirá a partir de las siete y media y un último aviso a tener en cuenta esta noche no hay servicio de recogida de basuras ni orgánico ni vidrio ni papel y cartón el Ayuntamiento pide a la ciudadanía que espere a mañana para sacar los residuos a los cubos por razones de higiene mañana y pasado habrá refuerzo en la recogida

Voz 5 08:59 y aunque el grueso

Voz 0867 09:00 la fuga se produjo el pasado mañana viernes y el sábado por la mañana amor saber cómo se circula ahora mismo las principales vías de la región Dirección General de Tráfico Jorge López qué tal muy buenas tardes

Voz 0451 09:11 muy buenas tardes pues sin complicaciones como dices todo no hay nada de tráfico en ninguno de las rondas ni tampoco de los accesos tampoco tan sólo tenemos una incidencia en la M cuarenta en la zona de Coslada tras un accidente ya resuelto una retención que llega hasta la M catorce la zona de play unió en el resto de carreteras normalidad

Voz 0867 09:27 normalidad en las carreteras normalidad en el tiempo Nochevieja fría pero sin lluvia la vista pronóstico para las próximas horas Luismi Pérez qué tal muy buenas tardes

Voz 1895 09:36 buenas tardes las próximas horas apurando ya dos mil dieciocho de tiempo muy tranquilo en la Comunidad de Madrid un cierto casi raso con poca ventilación por tanto ese estancamiento aire más fresco en los valles que las montañas pero en cualquier caso tranquilidad a la Nochevieja también va a ser serena no va a haber nubes destacables fresca eso sí sobre todo en zonas llanas de la comunidad el día de año nuevo va a venir con una jornada muy similar a la de hoy otra vez dominio del Sol Si acaso por la mañana alguna neblina cerca del Tajo o el Alberche y las temperaturas que van a bajar ligeramente pero todavía superiores a las habituales para las fichas

Voz 0867 10:14 hora catorce Madrid se hace con David Nieto y Yeray Martínez en la realización y la producción de Sonia Palomino son las dos de la tarde diez minutos

Voz 7 10:24 Jesús López Terradas relojero de la Puerta del Sol qué tal muy buenas tardes

Voz 1169 10:28 buenas tardes buenas todo listo no la última prueba ha sido un éxito ha salido huyendo

Voz 0867 10:35 bueno usted lleva muchos años haciendo cada noche este ritual lo que pasa es que este año se añade una complicación no las uvas Canarias Se puede hacer esto de retrasar el reloj aún ahora dar igualmente las doce cuando sean la realmente Madrid

Voz 1169 10:49 se puede hacer es como fin sabiendo lo que estás haciendo arrestos a la hora una hora y luego hay que preparar la el del reloj para que empezó a la una de la otra verdad

Voz 0867 10:59 porque el proceso es exactamente igual no va a caer la bola ISE va a marcar la hora como si fueran las doce de la noche como lo habremos visto y escuchado una hora antes

Voz 1169 11:09 exactamente exactamente lo mismo para que sea el la una en pero vamos a las voces ya Canalis

Voz 0867 11:15 bueno los madrileños tenemos una relación especial con este reloj de mil ochocientos sesenta y seis que no tiene ni huy Fini cuatro Henning cinco G como decía yo antes pero es un reloj que tiene una salud de hierro

Voz 1169 11:27 yo estoy de la máquina de época que era una mentalidad distinta a la que ahora se veía para que dudara entonces tiene una una esos que si se conserva bien no es que tenga a ciento sesenta y dos años que es que tiene otros cien sin ningún problema siempre y cuando se le suele mantener bien afortunadamente

Voz 0867 11:45 Jesús las uvas como siempre va a tomar usted pero en otro momento

Voz 1169 11:50 sí lo dejamos para luego no no es el momento de comer lugar el momento como a los demás

Voz 0867 11:56 bueno ya le felicito de antemano porque sé que todo va a funcionar bien así que Jesús López Terradas relojero de la Puerta del Sol gracias por atendernos Un año más un saludo

Voz 9 12:04 y Feliciano estoy tan encantado

Voz 0867 12:07 lo listo y la plaza también anoche fue el ensayo de las pre uvas y probó el cordón de seguridad y los accesos a la Puerta del Sol donde ha sido una mañana un mediodía de nuevo de gran actividad allí está Aurora Santos sobre qué tal muy buenas tardes

Voz 10 12:21 buenas tardes Javier pues sí cuando quedan algo menos de diez horas para recibir el nuevo año ya está preparado este reloj que una vez más volverá a centrar las miradas de los españoles este año además tiene doble protagonismo porque va a ser el encargado de dar a los canarios también la entrada en el dos mil diecinueve por primera vez en la historia a esta hora pasean por esta plaza Varias personas con bastante tranquilidad y algunos preparados ya para la fiesta vestidos con gorros pelucas equipados con Mata suegras

Voz 1915 12:47 otros elementos de cotillón a lo largo de año

Voz 10 12:49 mañana he podido charlar con varios de ellos Éstos son algunos de sus propósitos para este nuevo año

Voz 11 12:54 a propósitos aprender inglés yo me he propuesto que llevo ya de una empresa americana en este inglés es lo peor es fundamental sí sí habría que ayudaron a una persona

Voz 1915 13:04 pues ser feliz y tener una vida

Voz 12 13:07 muy pleno enamoró

Voz 0451 13:09 bueno bueno

Voz 10 13:11 a todo funciona a la perfección en esta puerta del Sol que recordemos se cerrará a las nueve de la noche para comenzar con el despliegue de las fiestas Javier

Voz 0867 13:18 gracias Aurora en la plaza de San Ildefonso preparan además

Voz 0527 13:21 unas campanadas alternativas allí en el barrio Malasaña

Voz 0867 13:24 ya los vecinos están citados en esa plaza a las once de la noche y en el mercado de Barceló mañana de compras apresuradas de reparto para los locales comerciales que celebran fiestas de Nochevieja esta misma noche allí me cuentan los clientes y los trabajadores de los puestos Se acabó comer las uvas se las han comido las dos de la tarde empacho de pre uvas Javier Jiménez Bas qué tal buenas tardes

Voz 0887 13:45 buenas tardes y a esta hora el bullicio ha ido dejando paso la tranquilidad todo todo ello tal y como decías tras unas pre uvas un ensayo de las campanadas que se hacía a las dos hace sólo unas

Voz 7 13:55 minutos aquí en el mercado Barcelona durante toda la

Voz 0887 13:58 mañana la imagen ha sido la de un ir y venir de hombres y mujeres jóvenes Itaipú gritos que se han acercado para hacer las últimas compras para esta noche o muchos de ellos no decían para mañana ya que cada vez son más los que optan por salir esta noche a cenar fuera en sus bolsas y carritos compras variadas para todos los gustos

Voz 13 14:15 langostinos almejas chuletón y cocido para mañana porque llegó a dieta unos meses lo último que más me apetece es

Voz 5 14:23 eh para hacer unas bonitas Gilda anchoa

Voz 14 14:26 las aceitunas y la mejore guindillas me queda todavía lombarda me queda todavía las Carola la Meca todavía las uvas toda la parte de fruta y verdura

Voz 13 14:36 no yo soy boliviana Irma otras jamás compramos siempre el cerdo y ternera

Voz 0887 14:41 varias las compras variadas también las opiniones sobre los precios los que se han acercado hasta aquí no se ponen de acuerdo sobre si han subido no esto es lo que nos decían

Voz 5 14:51 más sale más caro pero el percebe en estas fiestas del cuando sube

Voz 14 14:56 de un día normal de agosto de octubre es de las últimas dos semanas más estable pero vamos el subidón fue como a mitad de diciembre por ahí te mete en el

Voz 5 15:06 hay un pequeño incremento pues sí si se nota

Voz 0887 15:10 las uvas por cierto hay dos con noventa y nueve el kilos y alguien que no las haya comprado aún que corra este mercado cerrará en unos minutos

Voz 0867 15:17 gracias Javier disfruten de la noche y recuerden que esta Nochevieja no todo el mundo se lo pasa bien esta mañana hemos conversado con Nacho Paunero con el director del refugio de la Protectora el refugio que tras el éxito de ayer de la Sampe registre no recuerda lo que sufren los animales con el lanzamiento de petardos

Voz 1404 15:34 no sabe lo mal que lo pasan bien la gran mayoría de los perros iba a dos que que hay en las casas a lo pasan fatal hizo carrera momento puede ser gente que que no momento no tengan iguales y esto no lo sepa pero los que nos están escuchando y tengan animales pues jamás tira un año petardo porque son el horror que es

Voz 0867 15:54 dos de la tarde y dieciséis minutos seguimos

Voz 7 15:57 hora catorce

Voz 0867 15:58 adherir a Manuela Carmena empezará el año en el hospital anoche la volvieron a ingresar por una infección en el tobillo del que fue operada la semana pasada y la alcaldesa de Madrid permanece ahora mismo en observación Nochevieja en la Princesa porque en principio no está previsto que reciba el alta hasta el día dos de enero Sonia Palomino qué tal buenas tardes

Voz 1915 16:14 buenas tardes no Carmena permanecerá ingresado al menos hasta el miércoles día dos la alcaldesa tuvo que volver anoche a urgencias porque tenía fiebre ha causado una infección en el tobillo del que fue operada el pasado día veintiséis después de caerse unos días antes en su casa ahora ellas animada dicen fuentes municipales estas reciben un tratamiento con antibióticos al que está respondiendo bien aunque los médicos prefieren que se quede un par de días más en observación desde su caída se ha ausentado de los actos públicos la última vez que la vimos en público fue el día veinte en el pleno de presupuestos Éste es el segundo accidente que sufre la alcaldesa de la capital en apenas unos meses el pasado septiembre se hizo una brecha en la frente tras caerse también en su casa

Voz 0867 16:49 bueno precisamente los trabajadores de urgencias en los centros de salud denuncian la situación que están viviendo estos días con pacientes que esperan hasta cinco horas en esos centros para ser atendidos la denuncia es del sindicatos Súmate los últimos días de fiesta han sido terribles para el servicio con casi la mitad de los coches médicos parados por falta de facultativos y los swap los servicios de urgencia de primaria colapsados un solo médico ha llegado a atender a más de ciento treinta pacientes en una jornada los trabajadores que ya avisaron de esto que esto iba a ocurrir llevan un mes esperando a que el consejero lo reciba Teresa Rubio

Voz 1933 17:20 no sólo no los ha recibido Javier sino que la respuesta a esta sobrecarga asistencial de la Gerencia es la eliminación de cuatro puestos de enfermería a partir del uno de enero Rosa López corderos la portavoz del sindicato

Voz 0824 17:32 Mateo sabemos lo que está esperando la consejo

Voz 15 17:35 quería es que pase una desgracia pero realmente podemos decir que los trabajadores no somos responsables de esta situación ya que llevamos años denunciando

Voz 0867 17:44 aquí lo raro dice esta portavoces que no haya pasado nada no

Voz 1933 17:47 que llevamos de vacaciones porque ha habido jornadas con la mitad de los coches Médicos Sin facultativo esperas de hasta cinco horas en los centros de Urgencia de Atención Primaria con un solo médico atendiendo a más de ciento treinta pacientes por si esto fuera poco varias Ubis in operativas en el centro

Voz 8 18:02 que De7 Ubis que hay en el centro de Madrid tres estaban sin médico cuando se le pregunta la Gerencia comenta que esa subirse están sin médico pero siguen estando operativas pero todos los profesionales sabemos que no puede realizar las mismas funciones que cuando la uva está complot

Voz 1933 18:22 Khadr es están al límite y aseguran que esto se solucionaría con un poco de voluntad política hay mejor organización laboralmente sólo piden que se equiparen sus condiciones a las de Atención Primaria

Voz 0867 18:31 esa es la denuncia gracias Teresa José Ángel Chamorro portavoz de sanidad del PSOE qué tal muy buenas tardes hola buenas tardes

Voz 9 18:37 es esto que ha sido por falta de previsión porque porque

Voz 0867 18:39 no parece demasiado normal que un facultativo tenga que atender a más de ciento treinta personas en una jornada no

Voz 0048 18:45 no la falta de previsión viene sucediendo durante todo el año ya el verano fue caótico lo denunciamos hicimos una comparecencia de consejera San Brea el año no va a terminar mucho mejor una eficaz gestión de las plantillas falta de presupuesto se va a repetir esta situación seguramente en el diecinueve porque los presupuestos del SUMMA ciento doce son raquíticos debíamos dinero hacia la privada pero no votamos suficiente los recursos

Voz 0451 19:08 Lycos y por lo tanto aquí hay una incompleta

Voz 0048 19:11 en Ciudad de la gerencia del Summa ciento doce desde luego de la Consejería hay una dejación y hay un maltrato no solamente a los trabajadores sino también a los usuarios del sistema

Voz 0867 19:23 pero el problema exactamente cuál es porque usted me dice lleva pasando desde hace tiempo pero ese agudiza evidentemente con vacaciones floral en contrataciones en en la sanidad madrileña

Voz 0048 19:32 pues claro es que lo que sucede es que no tienen previsión de suplencia ni para el verano ni cuando llegan estos periodos donde por una parte a aquellas personas que tienen días libres acumulados tienen que consumirlos antes de finalizar el año y además los permisos lógicos de los puentes no tienen una previsión clara de suplencias hizo tiene una plantilla adecuada para decidir des las garantías de servicio y esto les viene sucediendo ya durante todo el año dieciocho bueno empezaron Yanes diecisiete con este problema una excesiva eventualidad plantillas cortas personal fijo de plantilla insuficiente ir lo que sucede es esto los servicios de urgencias que son absolutamente necesarios para evitar el colapso de las urgencias de los hospitales estar en una precariedad enorme las operadoras están desesperadas porque reclaman servicios que no tienen dispositivos para mandar

Voz 0867 20:22 a esta noche bueno es Nochevieja no uno de las personas de del sindicato Súmate decía precisamente hace unos minutos la acabamos de escuchar que claro que esta noche puede ser muy complicada lesión noche llena habitualmente de incidentes de complicaciones de urgencias están bajo mínimos

Voz 0048 20:36 pues desde luego yo estoy preocupado mi grupo está preocupado porque efectivamente todos los datos que tenemos todas las incidencias que tenemos apuntaban a que la noche puede ser caótica irá desde luego aquí hay una responsabilidad superior por parte la Consejería por parte del presidente de la Comunidad de Madrid seguro que esta noche habrá muchas fotografías por los servicios de urgencia pero soluciones ninguna esto en estos momentos hay una dejación de funciones de la Consejería el consejero que no toman decisiones para sus guiones problema eso sí caza de brujas para ver quién informa de estas cosas a los trabajadores a ver quién pasa información de muchas yo les quiero recordar que acompañamiento de dos mil dieciséis Se aprobó la protección de los trabajadores que denuncien este tipo de situaciones en cualquier servicio público de la Comunidad de Madrid que se dejen de preocupa quién informa estas cosas y que se preocupa mucho más de tenemos servicios acorde con

Voz 9 21:28 las necesidades la demanda existente José Ángel Chamorro gracias por estar con nosotros feliz año a usted de feliz año a todos los oyentes y a ustedes

Voz 7 21:37 hora catorce y Madrid

Voz 16 21:43 su huelga

Voz 0824 24:39 es muy difícil alcanzar ese objetivo

Voz 0861 24:41 lo de salir a ganar desmarcarse de Manuela Carmena

Voz 0867 24:44 pues mañana el presidente Garrido estarán en esta antena la de la serie en la tradicional entrevista Año Nuevo sin que esté todavía claro si será él o no el elegido de Pablo Casado y Garrido ha pedido adelanto electoral de las generales

Voz 0177 24:56 el Gobierno que llegue avalado sobre todo por la mayoría del voto ciudadano después sobretodo también tiene usted avalado por independentistas por ex batasuno sentir esa vano habría de apoyos que tiene que yo creo que nos avergüenzan a todos los españoles divo con con tal franqueza portando creo que sí sería bueno te convoca elecciones y que decir el pueblo español

Voz 0867 25:15 la opción de un Super Domingo que no gusta nada la izquierda porque considera tanto el PSOE como Podemos e podría perjudicar a sus candidatos locales y regionales ya que el debate se situaría en clave nacional Garrido ha estado esta mañana visitando el Centro de Control de Metro de Madrid en alto de Arenal estoy mitad de todas las protestas por la calidad del servicio y la falta de alternativas tras la entrada en vigor de Madrid central el proyecto estrella de Manuela Carmena contra el que Garrido sigue cargando a pesar de que los tribunales han rechazado ya las medidas cautelares que había solicitado la Comunidad también el Partido Popular información de Alfonso Ojea

Voz 6 25:48 Garrido ha bajado al metro para conocer los detalles del dispositivo especial de la compañía para las próximas horas con Madrid central como tema de fondo en la movilidad de la capital el presidente regional ha señalado que el futuro de este plan se dirime ya en los tribunales pero que los ciudadanos también pueden ser juez por un día en primavera

Voz 0177 26:11 un proyecto mal planificado creemos que está mal ejecutado y quién no sirve para lo que presuntamente debería servir queda para mejorar la calidad del aire por lo tanto ahí está nuestra discrepancia absoluta pero bueno es un tema que está por un lado en los tribunales habrá que esperar a que se resuelva otro obviamente es una cuestión política también en mayo los ciudadanos podrán elegir qué modelo para la ciudad

Voz 6 26:30 en todo caso Garrido se ha hecho eco de las críticas de los comerciantes del distrito Centro que han dicho que las ventas han bajado por la aplicación de esta PR única créame

Voz 0177 26:40 a ver si le va mal una zona Marie esa zona también le acaba yendo mal primero porque se pierde empleo y segundo porque se pierde pues un referente de ese espacio de la ciudad por lo tanto creo que no está dando los resultados apetecibles

Voz 6 26:51 Garrido también ha manifestado que los acuerdos entre ambas instituciones Puerta del Sol y Plaza de Cibeles

Voz 1915 26:56 son mucho más numerosos que aquellos en los que seis

Voz 6 26:58 al lado el conflicto por cierto que ha lanzado un misil a Ignacio Aguado portavoz de Ciudadanos al ironizar sobre el discurso que el líder de la formación naranja agravado para su emisión pública no lo voy a escuchar ha dicho cómo no lo va a escuchar nadie porque no interesa

Voz 0527 27:12 el metro no pero sí en moto

Voz 0867 27:14 celebra el aspirante a candidato del PP en Ayuntamiento de Madrid José Luis Martínez Almeida la llegada de dos mil diecinueve con una cámara en el casco ha despedido dos mil dieciocho sorteando baches por las calles de Madrid

Voz 5 27:28 vamos a ver cómo nos deja Manuela Madrid en el año dos mil dieciocho

Voz 0867 27:36 pero cero sea olvidado en el vídeo del gran cráter del agujero de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del ayuntamiento ni una palabra de la condena a Ana Botella ya toda su Junta de Gobierno por vender pisos públicos a fondos buitre por debajo de su valor de mercado dos veintiocho

Voz 21 28:01 querido oyente

Voz 0867 28:52 deportes Javi Blanco qué tal muy buenas tardes

Voz 0451 28:54 tal buenas tardes el Real Madrid ha cerrado el dos mil dieciocho entrenándose a puerta abierta para los aficionados que han abarrotado la ciudad deportiva de Valdebebas en el único entrenamiento para seguidores que hace el conjunto blanco en toda la temporada unas cinco mil personas sobre todo niños han presenciado la sesión en la que ha estado Nacho recuperado ya de su lesión muscular los que no se han ejercitado han sido Marco Asensio Mariano que tiene problemas en el nervio ciático en el Atlético de Madrid todos pendientes del futuro de Lucas Hernández ya su posible fichaje por el Bayern de Munich puede concretarse en los próximos días semanas hoy se ha ejercitado en el Cerro del Espino aunque al margen del grupo porque sigue recuperándose de su lesión en las rodillas y me han aprobado con Juanfran en el lateral izquierdo posición que podría ocupar contra el Sevilla y fuera del fútbol hoy todos pendientes de la San Silvestre Vallecana a las cinco y media comienza la carrera popular con unas cuarenta y dos mil personas y a las ocho menos cinco arrancará la carrera internacional

Voz 0867 29:43 no va a llover pero va a hacer frío sí que los corredores deben abrigarse con el resto también los callan a la Puerta del Sol disfruten de las horas finales de este dos mil dieciocho y reciban bien en dos mil diecinueve siguiera catorce La Ser

Voz 5 30:06 son las dos y media la una y media en Canarias Cadena SER

Voz 2 30:13 qué tal buenas tardes la bolsa acaba de cerrar la última sesión de dos mil dieciocho cierre en verde hoy pero el cómputo anual deja un retroceso importante del selectivo un quince por ciento lo que supone el peor final de año desde dos mil diez un retroceso que viene marcado por las pérdidas en este mes de diciembre de las que nos ha salvado casi ninguno de los principales valores eso

Voz 0527 30:33 lo último enseguida les ampliamos esas cifras ileso

Voz 2 30:35 estaremos también las que hace el Gobierno para intentar sacar adelante los Presupuestos Generales El PDK recordemos no tiene una posición única hay partidarios de apoyarlos y otros que apuestan por mantener el enfrentamiento apoyos necesario para el Gobierno que en todo caso insiste que va a seguir con su plan insiste también en que la única vía para la solución en Cataluña es el diálogo a pesar del mensaje de Navidad de Quim Torra María Jesús Montero ministra de Hacienda esta mañana en la SER

Voz 3 30:59 el presidente Torra estaba en una suerte de monólogo en los que permanentemente está haciendo una dirigiendo unas palabras a determinado sector cuando a juicio del Gobierno el presidente Torra tenía que estar concentrado en dar respuesta a los problemas de Cataluña a la crisis de convivencia

Voz 2 31:16 escucharemos en este Hora catorce a distintos presidentes autonómicos que cierran el año con sus mensajes de Navidad tradicionales el último el de Galicia Alberto Núñez Feijóo que ha aprovechado para lanzar un mensaje a nivel nacional no nombra el artículo ciento cincuenta y cinco pero recomienda acordarse de que existe tinta

Voz 23 31:31 tampoco hay conflicto no reiterado desafío del independentismo catalán Friso con la misma intensidad de que deseamos un pleno retorno anormalidades no Generalitat de Cataluña reclamamos que no se descarte ninguna herramientas contempladas no texto constitucional para garantiza la democracia el autogobierno

Voz 2 31:53 lunes treinta y uno de diciembre hay más titulares con Isabel Quintana ahí Toñi Fernández

Voz 6 31:59 el está afrontando la ser ciudadanos trata de contener la hemorragia abierta en el partido tras el apoyo de la extrema derecha en Andalucía Albert Rivera está usando las redes sociales para marcar la máxima distancia con Vox

Voz 2 32:10 busca un juez de Lleida pide a los Mossos d'Esquadra

Voz 0824 32:12 difieren a los CDR que provocaron varios accidentes al colocar una valla de neumáticos en la carretera Se les acusa de un delito contra la seguridad vial que afectó a un particular

Voz 2 32:21 la reaparición de auxilio dos barcos de sendas ONGs

Voz 6 32:24 alemanas con cuarenta y nueve inmigrantes a bordo rescatados del Mediterráneo piden una solución urgente Europa dada la inminencia del mal tiempo entre los rescatados hay mujeres niños y un bebé

Voz 2 32:32 dos clanes desarticulado tres toneladas de hachís

Voz 0824 32:35 incautadas en dos operaciones contra el tráfico de droga a gran escala en el Estrecho Guillermo Alonso portavoz de la Guardia Civil

Voz 1404 32:41 muchísima de hachís se calcula que estaba moviendo seis toneladas de aquí al año que sumó que la verdad que un hombre cantidad bastante importante

Voz 6 32:50 sin diagnóstico a pesar de que la detección de altas capacidades entre los estudiantes de este país se ha disparado un doscientos por cien los expertos aseguran que la gran mayoría siguen sin ser diagnosticadas

Voz 24 33:01 la verdadera fuga de talentos no se está producción a nivel investigadores sino que se está produciendo día a día en nuestras aulas

Voz 0824 33:07 en el hospital la alcaldesa de Madrid seguirá ingresada por lo menos hasta el próximo miércoles tras detectarse una infección en el tobillo de la que tuvo que ser operada después de una caída la semana pasada Manuela Carmena está respondiendo a los antibióticos pero seguirá en observación

Voz 2 33:19 analizar labores de espionaje agentes rusos ante

Voz 6 33:22 tenido en ciudadano norteamericano que se enfrenta ahora a una pena de veinte años de cárcel la inteligencia rusa viene denunciando un incremento de actividades de espionaje contra el país en respuesta a acusaciones similares desde países occidentales

Voz 0824 33:33 pones en el Vaticano el portavoz de la Santa Sede y su número dos la española Paloma García Ovejero han dejado su cargo aunque no hay razones oficiales han sido evidentes las tensiones entre los distintos departamentos de comunicación

Voz 2 33:43 el cambio climático del ladrillo los expertos

Voz 6 33:46 advierten de que debemos adaptar nuestras construcciones a las nuevas condiciones climatológicas para evitar dramas y colapsos José es vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Caminos

Voz 25 33:55 que el agua siempre presenta sus títulos de propiedad o sea que lo que es suyo lo que es el cauce dice pues esto mío y además ahora hay una mayor de inundación de zonas osea porque hay caudales mayores

Voz 0527 38:14 lo último pasa por ese cierre anual de las bolsas el IBEX35 ha cerrado hace unos minutos lo ha hecho con ganancias hoy pero con un importante retroceso en el conjunto de este dos mil dieciocho prácticamente un quince por ciento lo cual significa el peor balance desde dos mil diez hiper

Voz 0867 38:28 vidas que son mayores en otros países del entorno

Voz 0527 38:30 como es el caso de Alemania o de Italia Eladio Meizoso buenas tardes buenas tardes el Ibex treinta y cinco ha subido hoy como decías un cero con cinco por ciento cierra al filo de los ocho mil quinientos cuarenta puntos pero estos son mil quinientos puntos menos que hace doce meses con una pérdida en dos mil dieciocho del catorce coma veintisiete por ciento el quince por ciento que decías en un mal año en los mercados la bolsa de Frankfurt ha perdido un dieciocho por cien la de Milán un diecisiete París Londres algo menos un once y un doce por ciento respectivamente también el petróleo sea devaluado con fuerza un dieciocho por ciento en dólares el barril de Brent en estos últimos doce meses y un año en el que destaca Juan Ignacio Crespo analista de multi ciclos ha sido el peor año para la renta fija la renta variable tomadas en conjunto desde mil novecientos sesenta

Voz 2 39:16 en un final de año y convulso en las bolsas esto

Voz 0527 39:19 los últimos días no sólo en España los expertos citabas a Juan Ignacio Crespo consideran que en dos mil diecinueve Eladio puede seguir esa volatilidad salvo que haya medidas económicas relevantes estímulos desde Estados Unidos desde China sí en opinión de este analista de multitud Klose uno de los riesgos clave en los próximos meses viene de la prevista subida de tipos de interés en Estados Unidos y el temor a que la economía china crezca a menor ritmo que en los años anteriores que se vaya a desacelerar todavía más como venía haciendo en estos últimos años son elementos que están lastrando las bolsas así lo han hecho en los últimos meses no se van a recuperar el optimismo a menos que los gobiernos de esos dos grandes gigantes de la economía mundial actúen en estos frentes según los dice Juan Ignacio Crespo

Voz 1193 40:02 existe a revierte la tendencia de tipos de interés en Estados Unidos hay estímulos a la economía china podemos confiar un año más o menos exitoso sino pues veremos que los mercados cambian hacia el pero de nuevo las bolsas las veremos cayendo

Voz 0527 40:18 ya en el ámbito estrictamente europeo apunta la previsión es un euro más fuerte frente al dólar y eso va a reducir nuestra factura petrolera es positivo pero nos hará más difícil exportar fuera de la Unión Monetaria lo cual evidentemente es un elemento negativo para nuestro país de gracias el Aris todas lo último pero sin dejar la economía el Gobierno mantiene su hoja de ruta a pesar de los vaivenes en el seno del PDK de cara a los Presupuestos Generales iba a pesar de que las palabras de Quim Torra en su mensaje de Navidad no han supuesto un gesto hacia el diálogo en el primer caso este fin de semana ya saben algunos miembros del PDK han mostrado su apoyo a no bloquear el inicio del trámite de esas cuentas a Larsson cierto tiempo pero otros los más cercanos a Carles Puigdemont quién empezar directamente por el no esta mañana la ministra de Hacienda insistía en que la intención del Gobierno de presentar los presupuestos en enero sigue adelante y que la preocupación del Ejecutivo ahora mismo es que el PDK presente enmienda Inma Carretero buenas tardes

Voz 0806 41:09 hola buenas tardes la prioridad del Gobierno es impedir el veto a los Presupuestos en la primera votación en el Congreso en el Ejecutivo quieren pensar que los independentistas no se van a sumar al que plantean el Partido Popular y Ciudadanos así que realmente lo que están pendientes en este momento es de que el P PD Cat no presente su propia enmienda a la totalidad por ahora no tienen garantías de nada lo admitía esta mañana en esa entrevista en Hoy por hoy la ministra de Hacienda María Jesús Montero que explicaba que cada interlocutor del P de Cat traslada un mensaje diferente al Gobierno

Voz 31 41:40 dependiendo de cuál es la persona que que habla en nombre de esta formación política se traslada una vocación de apoyar o no a los Presupuestos por lo que el Gobierno está decidido a presentarlo por tanto habrá que espera pero no hay una una conversación distinta de la que de la que ustedes están escuchando

Voz 0806 41:59 a pesar de todo Montero mantiene su optimismo sobre la aprobación de los presupuestos que cree que son buenos para Catalunya hay para España y por eso ha pedido a la oposición que no los bloquee especialmente se ha dirigido a ciudadanos porque apoyar las cuentas según la ministra no es apoyar al Gobierno sino que significa ser patriota

Voz 0527 42:17 el Gobierno ha reaccionado también al discurso de Navidad de Quim Torra anoche el presidente catalán siguió a lo suyo

Voz 23 42:22 para realizar mandando de libertad para Justicia lucrar

Voz 0527 42:29 a rebelarse contra la injusticia de hacer caer los muros de la opresión y como decimos el Ejecutivo cree que Torra sigue instalado en un monólogo ir recuerda que el diálogo dentro de la Constitución es Inma el único camino para hallar puntos de encuentro en Cataluña

Voz 0806 42:42 sí ese discurso de fin de año de Quim Torra no ha cambiado en el mensaje ni la estrategia del Gobierno que sigue apostando por el diálogo y la ley en esos términos se ha producido la respuesta de la Moncloa tras oír al presidente

Voz 1933 42:53 Torra aseguran fuentes del equipo de Sánchez

Voz 0806 42:55 que dentro de la Constitución ICO los valores propios de una democracia hay salidas para resolver los problemas y las necesidades de todos frente al monólogo independentista que es la expresión que utiliza el Gobierno para referirse a la vía de la unilateralidad pero a pesar de ello y a pesar de la presión de la oposición del Partido Popular de Ciudadanos el Gobierno sigue sin hacer referencia a la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña y también ignorando el documento que Quim Torra entregó a Sánchez en la reunión que mantuvo

Voz 1915 43:25 con en Pedralbes esta mañana la ministra Montero ha asegurado

Voz 0806 43:27 dice que desconoce el contenido de ese texto

Voz 0527 43:30 es gracias Inma reacción de ciudadanos que subraya que Torra mantiene el mismo rumbo que lleva hacia el enfrentamiento Innes arriba

Voz 4 43:36 en realidad fue una ratificación del golpe el señor Torres no hizo un discurso de final de año hizo una nueva llamada a la sublevación al conflicto y a seguir con el golpe contra la democracia y mientras Sánchez siga blanqueado al señor Torra a su Gobierno nosotros vamos a seguir en manos de un peligro público porque el señor Torres en un auténtico peligro público al frente de la Generalitat de Cataluña