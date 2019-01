Hora 14 (01/01/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:03 no

Voz 3 00:16 qué tal buenas tardes si feliz año

Voz 5 00:32 los nidos mareados de inicio de este dos mil diecinueve de las campanadas de esta pasada medianoche las era a las del Big Ben la cuenta atrás en Times Square o los fuegos artificiales en Moscú y hace poco más de diez minutos el himno oficioso de este uno de enero en Viena la Marcha Radetzky así que todo en orden como cada uno de enero entramos en año de elecciones europeas autonómicas y locales con la subida de las pensiones del salario mínimo idea el sueldo de los funcionarios a nuestro país acompañan a eso una luz algo más cara y el gas y el combustible más baratos Eladio Meizoso

Voz 0527 01:11 la luz ha subido en diciembre en comparación interanual apenas unas décimas en porcentaje en cambio el petróleo cuesta cinco céntimos de euro menos por litro la gasolina ha bajado seis y el gasóleo uno con el petróleo están bajando el carbón y el gas natural esto último se traduce en una bajada hoy mismo del cuatro con seis por ciento de media en andaluz en la tarifa regulada para los usuarios

Voz 5 01:34 repasaremos en este Hora catorce los retos de este año para el Gobierno y los distintos partidos políticos el año del juicio del proceso independentista o el año en el que se podrá medir hasta qué punto gana gana terreno la extrema derecha nuestro país donde ya ha ganado más que nadie es en Brasil ya árbol sonoro va a tomar posesión esta tarde como nuevo presidente de ese país una de las principales economías del mundo queda en manos de un dirigente que se ha caracterizado por mensajes homófobos racistas machistas acto de investidura en Brasilia ciudad tomada

Voz 0228 02:01 ahora mismo por las fuerzas de seguridad Álvaro Zamarreño

Voz 0116 02:04 más o menos a media tarde aquí en España el presidente electo iniciará un recorrido por el centro de Brasilia que le llevará entre fuertes medidas de seguridad hasta el Congreso allí el presidente saliente Michel Temer entregará la banda a su sucesor que podrá nombrar oficialmente a su nuevo Gobierno y dar paso a la fase más festiva del día su ideología ultranacionalista y reaccionaria asusta en muchos sectores pero le han granjeado importante respaldo popular y en los últimos días cientos de seguidores viajan desde todo Brasil a la capital para mostrarle en unas horas

Voz 5 02:32 bolso sonaron el sur Donald Trump por el norte IR que R con su mensaje contra los emigrantes en su mensaje el año no

Voz 7 02:38 Girona Bores y si no tienes fronteras no tiene país pero no puedes hacerlo bien si no tienes un muro así que necesitamos tener un muro como parte de la seguridad de fronteras estamos trabajando en ello

Voz 3 02:51 por lo demás

Voz 5 02:51 el año Nuevo sin incidentes graves a nivel global sólo a destacar un ataque con un cuchillo de cocina la estación Victoria de Manchester el autor ha herido a tres personas pero ha sido ya detenida la policía británica lo trata ya como un incidente terrorista de vuelta a nuestro país en Madrid está activo el protocolo anticontaminación ya desde este primer día del año Ivana seguirla restricciones mañana en Radio Madrid Virginia Sarmiento

Voz 9 03:16 dos mil dieciocho finalizó con nuevos episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno hoy comienza de la misma manera con el escenario uno del protocolo municipal activado hay restricciones de velocidad en la M30 y accesos y en el interior de la M cuarenta en ambos sentidos mañana Se mantiene el mismo nivel de preaviso y la recomendación de hacer uso del transporte público la calidad del aire mejoró el año pasado aunque son ya nueve años consecutivos superando lo establecido por la Unión Europea

Voz 5 03:40 en materia de misiones es martes uno de enero de dos mil diecinueve hay más titulares con Isabel Quintana hay Toñi Fernández

Voz 0202 03:46 Salvamento Marítimo rescata ochenta y una personas que intentaban llegar a bordo de dos pateras hasta la costa entre tanto y en mitad del Mediterráneo dos barcos con cuarenta y nueve inmigrantes rescatados a bordo comienzan a sufrir los efectos del temporal porque pedían ayuda urgente todavía sin respuesta

Voz 0824 04:00 un pequeño de tres años mueren Gijón al atragantarse con una hubo es el suceso más lamentable de una Nochevieja que se ha desarrollado sin grandes incidentes

Voz 0202 04:07 Papa aconseja aprender de las madres para afrontar un mundo cada vez más de unido a juicio de Francisco y con mucha soledad en su primer mensaje del año el Pontífice apenas ha hecho referencia a la paz

Voz 0824 04:17 los documentos de identidad alemana recogen desde hoy el tercer género para las personas Inter sexuales la ley la ley alemana recoge así una sentencia del Tribunal Constitucional que consideraba discriminatorio que este colectivo se viera obligado a identificarse como hombre

Voz 0202 04:30 Hair el Ministerio de Cultura exija la SGAE detalles sobre el reparto de derechos por la música es que las televisiones emiten de noche la conocida como la rueda Ike la propia Sociedad General de Autores considera inaudible

Voz 0824 04:42 Nos espera otra tarde de sólo a la espera de una rebaja de las temperaturas que dejará las primeras heladas del año a la final de semana no se esperan lluvias hasta mañana y estarán localizadas en el Cantabria

Voz 0202 04:51 en deportes NBA porque Pau Gasol ha regresado a las canchas veintisiete partidos después de su lesión los Grizzlies de Marc Gasol perdieron a pesar de los catorce puntos y doce rebotes que anotó el Español dos cinco seguimos

Voz 10 05:09 hora

Voz 1915 05:10 cruce Madrid buenas tardes y feliz año Madrid abre el dos mil diecinueve con sol y temperaturas suaves en el primer pico de contaminación del año el Ayuntamiento de Madrid ha activado esta noche el escenario uno del Protocolo no se puede circular a más de setenta kilómetros por hora y en la M30 ni en los accesos a la ciudad y mañana lo mismo Se mantiene ese escenario uno todo después de una noche que como la Nochebuena ha sido relativamente tranquila en la comunidad con menos incidencias que el año pasado un tres por ciento menos han bajado las agresiones las reyertas Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0019 05:41 hola buenas tardes en la región madrileña el número de

Voz 0089 05:43 Cifuentes se ha reducido con respecto a la Nochevieja del dos mil diecisiete de hecho no ha habido que lamentar ni víctimas mortales ni heridos de extrema gravedad David García es el portavoz del Centro de Emergencias uno uno dos

Voz 1915 05:55 entre las cero y las nueve horas hemos atendido

Voz 11 05:57 dos Un total de dos mil quinientas noventa y siete llamadas que es un tres por ciento menos que en el mismo periodo de dos mil dieciocho

Voz 0089 06:06 en el desglose de las cifras destacan las ciento setenta y seis reyertas las ciento cincuenta y seis intoxicaciones etílicas los cuarenta accidentes de tráfico que por cierto han subido por encima de todos los ciento diez incendios en su mayoría contenedores de papel

Voz 1915 06:23 en la capital Alfonso noche tranquila también incluso en la Puerta del Sol donde se reunieron anoche veinte mil personas para despedir el dos mil dieciocho

Voz 0089 06:30 en la capital del Estado la madrugada también se ha desarrollado con relativa tranquilidad y eso que la celebración de las campanadas ha sido este año por partida doble la Policía Municipal ha recibido mil cuatrocientas setenta y cuatro llamadas ya ha tenido que intervenir en treinta y tres peleas sin consecuencias pero eso sí con atestado el Samur ha auxiliado a casi ciento noventa personas por borracheras por siniestros de circulación y también por reyertas y también en la capital ha tenido los bomberos que enfrentarse a los incendios de contenedores con sesenta intervenciones casi la mitad lo han sido para apagar las llamas en esos contenedores de reciclaje

Voz 1915 07:11 gracias Alfonso tenemos doce grados ahora mismo en el centro de la capital este Hora catorce Madrid el día de Año Nuevo se hace con la dirección técnica de Noema Valido y Roberto Mahan con la producción de Teresa Rubio en unos segundos van a poder escuchar la entrevista al presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido con el jefe de contenidos de esta emisora con Javier Casal son las dos de la tarde y siete minutos

Voz 10 08:16 Ángel Garrido preside la como

Voz 0867 08:17 mía en Madrid qué tal muy buenas tardes feliz año

Voz 0177 08:20 buenas tardes y feliz año nuevo a la primera que voy

Voz 0867 08:22 hacernos el aspira a ver le ha dicho de Pablo Casado si va a ser usted candidato del PP de la Comunidad de Madrid

Voz 0177 08:29 no no autovía no no lo dicho hoy ya el presidente lo explicó que sería en la en la primera quincena de enero justo antes de nuestra convención nacional por lo tanto esperamos a a su resolución

Voz 0867 08:38 no tienen ninguna pista

Voz 0177 08:40 no no no yo tengo nuevas pistas que publican ustedes al final no en esas esas quinielas en las que bueno siempre sale muchas personas pero pero nada más yo insisto es una decisión del presidente nacional de la dirección nacional le compete y por tanto esperamos a que él decida

Voz 0867 08:53 en este compás de espera se vive con mucho nervio

Voz 0177 08:57 yo personalmente no porque esta cosa con bastante tranquilidad quizá porque ya ha pasado por alguna bueno quizás genera más inquietud en los entornos que que los propios interesado no o las personas que sale en las quinielas yo desde luego no lo vivo con más tranquilidad yo disfruto de lo que tengo cada en cada momento y ahora soy presidente la Comunidad de Madrid su médico yo me encanta me entusiasma y por tanto soy feliz con eso por lo tanto si tienen que hay otras cosas que vengan estupor

Voz 0867 09:19 no sabemos que el partido su partido el PP ha hecho varias encuestas en barajado distintos nombres que han ido saliendo en los medios de comunicación hay compañeros que tratan de colarse en las fotos como sea para destacar yo voy con datos que usted aportaba el otro día en el balance anual de gestión y corríjame si me equivoco en alguno de ellos Madrid crea más de trescientos puestos de trabajo el día el PIB crece al tres coma ocho por ciento es decir por encima de la media nacional Madrid lidera la inversión extranjera el veintitrés por ciento de las empresas que se crean en toda España se instalan aquí en Madrid

Voz 0177 09:50 a Casillas con esta tarjeta de presentación

Voz 0867 09:53 están justificadas las dudas los reparos de Pablo Casado

Voz 0177 09:57 pues mire yo creo que uno tiene que presentar ante los demás y como aval de sí mismos su trabajo y sus creo que lo que ha obtenido sus hechos no lloros los presento y ahí están esa es la realidad que vive en Madrid por supuesto tenemos cosa para mejorar pero esa es una una realidad importante de la de los grandes números que que yo creo que que importa pero al final cuando se tome una decisión de un candidato de Barajas evalúa mucho otras cosas y un presidente de una comunidad autónoma tiene un componente y un calado esa decisión nacional no solamente de la propia comunidad no entiendo y por donde hay que valorar muchas cosas y es un momento complicado yo entiendo que que el presidente nacional se tome todo el tiempo que que crean emisario para para los candidatos deberá que lo entiendo

Voz 0867 10:34 le voy a hacer la misma pregunta pero voy a poner el acento en lo puramente ideológico en Gobierno dice haber cumplido el ochenta por ciento del programa con el que recordemos Cifuentes se presentó a las elecciones en dos mil quince ustedes dos han reivindicado siempre el centro como espacio político el problema más que de gestión es de posición que Casado quiere tapara Vox y que a ustedes les ve un poco como los blandito desde del PP no

Voz 0177 10:56 de verdad estoy absolutamente convencido digo al cien por cien que no tiene nada que ver con eso de hecho yo que con palo Casado comparto el noventa y nueve por ciento de de las cosas que tienen que ver con con la política yo no no siempre con el partido porque yo lo dicho alguna vez a alguien le extraña pero lo vuelvo a repetir si estar de acuerdo con más del setenta por ciento de las cosas que hice tu partido mejor vete al psicólogo porque es imposible uno no puede ser tan simple como para compartir el cien por cien de los postulados de su partido eso no no no es real es un existen en la vida normal y por tanto eso sería un problema si lo tuvieras pero en el caso Pablo Casado que le conozco hace muchos años compartimos unos principios que creo que están en el centro el centro de de ideológico de del partido al centro derecha que creo que es lo que representa al Partido Popular yo creo que en ese sentido habrá que no tengo ninguna distinción con Pablo Casado seguramente con otros compañeros puede haber más diferencias no porque somos un espectro muy amplio desde el centro la derecha pero con Pablo deberá creo que no

Voz 0867 11:49 hemos gluten en realidad ha recuperado alguna vieja gloria del Partido Popular le ha dado más presencia por ejemplo María Aznar inolvidable en prendas en en reivindicar el pasado del PP el giro de Casado nos lleva a que PP al PP de Gürtel del Canal de Isabel Segunda de la Púnica o no sé que convirtió por ejemplo en Madrid en una cadena sectaria que ningún madrileño podía haber

Voz 0177 12:10 pues mire yo creo que hay que hacer

Voz 0867 12:13 Pablo Casado pues yo creo que al final los viajes

Voz 0177 12:15 qué hacer o partido que no son viajes cada equis años sino que debería ser un viaje continuo es un viaje en el que acompañe los cambios de la sociedad yo creo que eso lo viajes que deben efectuar los partidos y en este sentido pues también la sociedad ha evolucionado y el PP tiene que aprender Isère estar orgulloso de las cosas que hicimos muy bien por supuesto aprender ir rectificar que hicimos pero que son sólo viajes yo no veo ningún caso deberá en el en el por hablar de un concepto general que haya ni mucho menos un giro a la derecha el Partido Popular yo no lo creo no creo yo yo además no milito en eso yo milito en el centro derecha ha modelado que creo que es el que da las victorias a a los partidos políticos sinceramente

Voz 0867 12:51 Angélica de situar en nombres propios para que hablemos con más claridad Cristina Cifuentes marcó una línea roja la cumplió dijo que no se iba a retomar en ningún caso el proceso de privatización sanitaria e sus consejeros de Sanidad algunos con más o con menos aciertos pero siguieron esa línea usted como presidente también ha respetado digamos que ese anuncio pero el autor de aquel proyecto privatizador que tiene nombre y apellidos ese llama Javier Fernández Lasquetty ese nuevo jefe de gabinete de Pablo Casado está usted de verdad que no lo ve como en Cuéntame como un regreso al pasado es que falta solo no se Michael J Fox

Voz 0177 13:23 no no no yo creo que es un intento de recuperar a personas que en mi opinión son técnicamente intelectualmente muy solventes y Javier Fernández Lasquetty yo creo que honestamente lo ese puede está luego en desacuerdo o no con con una política que que realiza pero eso es normal no hay hay muchas personas que piensan muy diferente pero creo que desde el punto de vista técnico intelectual es una persona que a mí me gustaría también tener a mi lado en el caso de las leyes yo creo que lo tenemos claro yo pues tenía claro Cristina cuando se presentó yo lo tengo claro yo no hay que efectuar ningún movimiento privatizador yo creo que la sanidad pública tiene que seguir siendo cien por cien pública funciona muy bien tenemos un sistema más mixto que funcionan también con acuerdos con fundaciones y bueno yo creo que es la sanidad pública es la primera de España precisamente porque tiene yo creo que un buen mix de de resolución y por tanto yo voy a seguir en esa exactamente en esa línea

Voz 0867 14:10 como su relación con la dirección regional del partido desde fuera ya le digo y alguno también desde dentro lo siente así vemos una dirección ausentes y sin ganas de meterse en líos y con poca presencia un usted cree que como Cifuentes que la dirección de un partido a nivel regional debe estar en manos de quién dirige el Gobierno regional le sienta mal que su Gobierno esté tan poco representado en esa dirección regional que lidera Pío García Escudero que honestamente está ausente en Madrid

Voz 0177 14:36 pues mire yo en este tema de las bicefalia una bicefalia no no digo ni que sí ni que no creo que hay momentos para cada cosa si me preguntan al momento en que yo fui elegido presidente la Comunidad de Madrid tras la salida Cristina Cifuentes creo que lo mejor para nosotros era que hubiera una persona al frente del partido y otro personal frente la comida lo dije entonces yo mantengo creo que era positivo creo que era positivo porque los dos tenemos que dedicarnos a a solucionar un tema que era que era grave no ha salido de una persona con gran carisma muy querida y la cosa en una emotivo a la salida por supuesto y la cosa no era sencilla no por lo tanto yo creo que ese aumento se se tuvo se tomó una muy buena decisión si me pregunto la que en una situación de normalidad sería mejor a bicefalia o no pues creo que ni una cosa ni la otra creo que puede ser buena ahora bicefalia pero también es bueno que estén en manos del presidente de la comunidad la la presidencia el partido que ocurre que ahora estamos en un momento de transición esto es así no tanto Pío García Escudero asumió una labor difícil que era bolo ver a sea presidente de la gestora yo creo que lo sumió pues porque es generoso sinceramente porque no creo que él él en ese momento suele aportar absolutamente nada como una vida política larga ahí con los cargos que ha ocupado no era cuestión de gustaría

Voz 0867 15:46 de su Gobierno en esa dirección regional no bueno

Voz 0177 15:49 a mí me gustaría que todo noviembre muy débil Gobierno estuviera la dirección regional claro que sí pero cuando pocos porque confió en ellos y creo que son muy buenos no sinceramente pero bueno también entiendo que al final el partido en cada momento y dijera personas que creen que también para ese momento pueden ser los que mejor lo haga yo pero que a mí me encantaría que hubiera los míos claro así poder sino que son muy buenos

Voz 0867 16:06 el presidente vamos a escuchar a usted en la cena de Navidad del Partido Popular usted habló de la derecha Valiente

Voz 13 16:12 no voy a decir lo que somos nosotros yo lo voy a decir en dos palabras nosotros somos la derecha valiente eso es lo que somos nosotros la derecha valiente la derecha valiente que

Voz 0867 16:25 es aprovecha que usted tacha de valiente en esa derecha encaja gobernaron llegar a acuerdos con Vox un partido de ultraderecha que cuestiona los matrimonios gays la presencia de extranjeros en España usted gobernaría por ejemplo con Vox o aceptaría el respaldo de Vox si se presenta a las elecciones sin mayoría

Voz 0177 16:44 pues mira yo creo que hay que intentar formar gobierno con los partidos que están sobre el tablero político en cada momento hoy no está Vox estaba ciudadanos y por tanto nosotros lógicamente

Voz 0867 16:54 ahora mismo no no lo mío por supuesto pero el

Voz 0177 16:56 lo que quiero decir es que en este momento su estaba ciudadanos era con que nosotros realmente podíamos formar gobierno lo hicimos y nos entendimos Easy mañana estuviera Ciudadanos estuviera Vox estuviera quién fuera con nosotros tenemos entenderlos con aquellos que a pesar de diferencias y algunas muy grandes muy grandes enormes Le diría yo pero que pueden conformar pues un espectro ideológico a semejante así es la política me encantaría volver a ganar por mayoría absoluta se lo digo con toda franqueza pero no parece que eso vaya a ocurrir en mucho tiempo en casi ningún lugar por lo tanto estamos obligados a entendernos con aquellos que insisto a pesar de diferencias estemos unidos

Voz 0867 17:30 aunque el manejan discursos xenófobos homófobos

Voz 0177 17:33 bueno yo yo creo que eso no no yo no desde no no lo contemplo no contemplo compartido por realizar discursos homófobos xenófobos yo creo que ningún partido que quiera competir en unas elecciones democráticas bajo el amparo de una Constitución democrática puede tener ese tipo discursos otra cosa es que haya a veces palabras frases y gestos que luego se puedan interpretar que puedan conducir a eso yo procuro siempre mis palabras creo que cualquiera que tenga una política tiene quite a ser mucho más cuidadoso con lo que dice que los demás porqué porque somos un altavoz y lo somos realidades políticas de gobierno solamente de partido yo pediría a todos los reponsables de cualquier partido que sean muy cuidadoso con sus palabras porque generan en la sociedad un mensaje que puede ser Astrud absolutamente distorsionado y que puede parecer xenófobo sin serlo por tanto que seamos cuidadosos con el lenguaje con la forma de expresarnos

Voz 0867 18:25 con el tono de voz a veces no yo creo que un invierno un poco de pedagogía política creo que hay que tener presidente voy al día a día de los ciudadanos y usted tiene un trato cordial creo como Manuela Carmena verdad

Voz 0177 18:35 muy buenos muy cordial muy de en las antípodas políticas nuevo cordial en lo personal

Voz 0867 18:40 no se lo digo porque la contaminación que no es un tema menor les tiene a las dos administraciones en Madrid en toda la local como la regional enfrentados pagando las consecuencias siempre los ciudadanos no están dando ustedes un espectáculo una riña infantil que que perjudica a toda la población en una región que recordemos exporta NO2 hasta Toledo no se van a sentar ustedes a hablar y a resolver este problema del Madrid central o del protocolo anticontaminación es necesario seguir haciendo esta esta guerra política con la contaminación

Voz 0177 19:09 pues mire salvo que creo que como no ha habido ningún conflicto político a lo largo de legislatura reseñable con el Ayuntamiento nosotros hemos lógicamente hemos criticado cuando hemos creído oportuno Sacyr de gobiernos y también la nuestra pero no hábito algo en el que se ha llegado a un conflicto pues pues como este en que al final intervino también hasta la autoridad judicial no y quizá por eso parece mucho más de lo que es yo creo que simplemente es una diferente forma de ver y ex deben tomar para que mejore la calidad del aire tanto la salud pública y bueno deberá que no hay mucho más que eso yo quisiera que esto se hubiera como un enfrentamiento ni mucho menos infantil con el Ayuntamiento son una dice antes opiniones muy diferentes en esta en esta materia nosotros sentarnos Ivo pedimos hasta el expediente para poderlo estudiar y no hemos enviado y se lo digo simplemente porque

Voz 0867 19:59 me han Agustín antes de la responsabilidad los políticos del tono y la necesidad de de hablar incluso de una manera determinada o de contar algo decir las cosas de una manera determinada claro hemos escuchado a dirigentes a concejales o consejeros de del Gobierno de la Comunidad de Madrid hablando casi del fin del mundo con Madrid entra

Voz 0177 20:15 no no yo creo que ni mucho menos y también habrá que todos a veces tenemos un lenguaje mucho hiperbólico ello que también es un error pues bueno todos sabemos todos somos humanos y eso lo hacemos entre un sitio de otro yo no yo en esto estoy en contra de de Madrid central ligón en pero sobre todo porque no soluciona los problemas que que tiene que solucionar la prueba es que no se ha solucionado contaminación de hecho en muchas mediciones estamos peor que antes bueno bueno pero tampoco le quiero Hinault querido seguir con esa polémica una vez que por parte el Ayuntamiento se decidió seguir adelante pues nuestros ha presentado un recurso ante los tribunales y a ver qué dice no vamos a operar por supuesto si nosotros ganamos las elecciones yo sí que puede decir que Partido Popular lógicamente corregirá día todo aquello de Madrid central que no les guste yo no voy a nuestro programa electoral ni seguramente luego verlos

Voz 0867 20:58 derogaría y eso no lo sé eso lo tendrá que decir

Voz 0177 21:01 lo quién se presente a a la Alcaldía de Madrid por parte del Partido Popular tendrá que confiar en el programa electoral de él tal y como él crea que es que es adecuar

Voz 0867 21:09 los ciudadanos se se quejan y dejan mucho que los medios de comunicación de la falta de transporte público de lo mal que funciona muchas veces el metro o la EMT vamos que las administraciones no están poniendo de su parte para que se ofrezca una alternativa para poder moverse por la ciudad con mayor facilidad si se producen estas restricciones porque es tan complicado aceptar la idea de crear un billete anticontaminación en el que los días en los que se entre en determinado escenario del protocolo Un ciudadano pueda viajar o gratis o al menos con un precio reducido

Voz 0177 21:39 pues mire porque creo que en primer lugar esa idea va en contra de lo que pretendemos es que la mayor parte Luciano utilicen el transporte público debe decir por qué porque si solamente ese ponen de modo gratuito en escenarios de contaminación nadie va a acoger de modo ordinario o nadie sacaría alguno transporte yo creo que al contrario hay que primera quién día a día utiliza el el transporte público a través de la bueno que está subvencionado al cincuenta por ciento de lo que cuesta el trayecto por lo tanto creo que es por lo que hay que apostar y luego sea algún ayuntamiento quiere en escenarios concreto de contaminación sufragar eso que yo no recuerdo cuánto es pero creo que cada día que hiciera este tipo de de subvenciones de gratuidad del transporte público hablamos de varios millones de euros por día creo que no no no tienen por qué pagar eso sobre todo aquellos que di que día a día dicen que tengo mi abono transporte dolor días porque va a ser gratis solamente para unos que utilizan el coche y ese dieran utilizan yo creo que no desde el punto de vista esta de el apoyo a que Tucker océanos coja más atrás porque público creo que es un error sinceramente lo creo creo que son hay cosas mucho mejores Mire Grecia lo que yo creo que ha hecho más por la cultura el transporte público en los últimos veinticinco años la creación del abono transporte joven a veinte euros todas las los los jóvenes yo que mis hijos sean acostumbrada que con ese abono que pueden viajar por donde quieran de Madrid cuantas veces quieran tienen una cultura transporte público yo creo que es una apuesta buena eso lo es

Voz 0867 22:56 el presidente de la universidad pública ha quedado muy tocada tras el caso master el MS se ha ido esta legislatura un cajón no ha habido un gran pacto educativo en la región la oposiciones acusa ustedes de entregarse a manos de de la concertada le pregunto libertad de elección justifica que hayan dejado ustedes abierta ahora la puerta los conciertos con la privada también en Bachillerato

Voz 0177 23:16 yo creo que sí pero la idea explica que mira hay muchos casos en en Madrid aproximadamente el treinta por ciento las familias llevan a sus hijos a colegios públicos ir más allá de algunos clichés que son absolutamente falsos Le diré que eso se produce en Villa de Vallecas en Salamanca en Fuencarral Usera ocurre en todos los distritos y por supuesto en todos los municipios de la Cámara dicen Fuenlabrada al tajo de One el treinta por ciento decide libremente hacer eso por lo tanto ocurría muchos sitios que personas que han llevado toda la vida a sus hijos a un colegio cuando quedaban la la parte de las sean obligatorias cinco empezaba ayer Hato no podían seguir estudiando ese colegio porque ya no estaba no hay con no hay no hay concierto yo creo que es muy triste que tu hijo que ahora que ha estudiado toda la vida en un colegio se tenga que ir porque no pueden pagar sus padres esa ese ese Bachillerato que hemos hecho a las familias que tengan a sus hijos a sus hijas en unos colegios durante toda todo el tiempo que tiro bachillerato subvencionables y lo vamos a hacer vamos a empezar por la familia familias que menos tienen como creo que debe ser como creo que debe ser que lo que hay que apoyar a aquellos que que no se pueden permitir eso no por supuesto a mí sinceramente yo creo que hay que apostar por las personas que tienen dificultades serias económica para seguir que sus hijos sigan en los colegios lo digo yo que llevo a mis hijos a colegios públicos los eso

Voz 0867 24:30 Xosé los los alquileres siguen por las nubes hay una fuerte importante preocupación en la calle por la vivienda porque no quieren ustedes que se limiten por ejemplo los precios máximos del alquiler o el de Will de las viviendas no como propone Podemos

Voz 0177 24:42 bueno porque creo que son medidas que van en contra del del libre mercado y por tanto casi es una cosa de una cuestión de concepto no para un partido que que es de centro de cheques liberal no casi es en este caso digo que es conceptual porque además luego no funcionan esas cosas y la gente se busca formas de de de bueno de de saltarse esas esas estrictas reglas que insisto ah no no terminan dando ningún resultado mire yo creo que algo que que sí que va en esa dirección de la mala dirección y que va a provocar pues la salida también de de vecinos y que acabará dejando una zona pues solamente para comercios y oficinas es lo de Madrid central creo que eso por ejemplo va en esa dirección desgraciadamente hoy cuando poner impedimentos para la vida cotidiana en en una zona determinada la ciudad lo que provoca una estampita de la de los ciudadanos acaban quedando pues esos centros comerciales tiendas Ikea o o viviendas turísticas está la realidad no yo creo que hay que hacer una apuesta que vaya en otra dirección distinta

Voz 0867 25:36 así que hacemos con la vivienda protegida o con la vivienda destinada a fines sociales no se vendió vivienda vivienda el Tribunal de Cuentas habrá condena a Botella sus concejales y resulta que no tenemos pisos para dar respuestas sociales básicas a los ciudadanos en cuanto hay problemas con los desahucios al margen de las responsabilidades políticas cómo resolvemos no el problema para dar una solución a este asunto estamos asistiendo cada día desahucios en la Comunidad de Madrid y cuando hay que buscar una solución habitacional estas personas no hay pisos

Voz 0177 26:04 pues miren nosotros con nosotros lo que la Comunidad de Madrid respecta un porcentaje de las viviendas que tenemos la Agencia de la vivienda social se destinan precisamente a esto a una situación sobrevenida la familia

Voz 0228 26:15 en la calle no desahuciada tenemos buen

Voz 0177 26:18 número de este fin yo diría que por nuestra parte nadie que resulte desahuciado de una vivienda de la comunidad y se quedaría sin un techo el el problema no obstante va mucho más allá de todo eso no solamente de personas que son desahuciadas y que desde luego hay que darles amparo y eso para asustar administración sino un problema mucho más complejo es muy difícil a los jóvenes emanciparse muy difícil nosotros hemos puesto en marcha para para el año que viene un programa que que vamos a dar ayudas precisamente al alquiler no yo creo que está esta es la línea que hoy es complicado acceder una vivienda los precios han subido mucho pero también hay que decir no en Madrid han paralizado todos los desarrollos urbanísticos quiero que esto es una cosa también de perogrullo sino hay viviendas en el mercado no hay perspectiva de que muchos años vaya haber viviendas que el bloque ocurre la ciudad de Madrid los precios suben con lo cual todos colaboró hemos au sino esto no tiene no tiene solución obviamente administración no puede dar una vivienda cada ciudadano pero sí que pueda ayudar a que haya condiciones en las que se desarrolla el mercado y por tanto de vivienda baje de precio yo creo que estar está la clave

Voz 14 27:16 no Upton podrá

Voz 0228 27:19 ni

Voz 0867 27:21 cuando Ángel Garrido llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid quería ser básicamente una persona normal quería seguir haciendo su vida con sus hijos dedicando su tiempo a sí mismo pero sobre todo a los suyos le han dejado conciliar algo intento lo intento para para todo el mundo es difícil conciliar eh

Voz 0177 27:39 para todo el mundo lo que trabajes Ésta es una vida muy complicada para todas las personas yo no me quejo más de lo que se puede quejar cualquier persona porque creo que estamos la situación lo intento como todo el mundo no es fácil y que hacemos todo pues parchear pasear con sus hijos su padre cuando familiares bueno no Mis hijos yo creo que que entienden perfectamente lo que a lo que me dedico yo les pregunté cuando presidentes ellos querían que lo fuera me dijeron que si hubieran yo que no no sería presidente también lo tengo que decir con toda claridad y procuro procuro conciliar y yo creo que la medida posible lo hago sobre todo he bueno yo los tengo custodia compartida ahí ya hay semanas que los tengo todo el tiempo otra que no hay procura semanas allí

Voz 0867 28:19 para la despedida elegido esta canción La chica de Ipanema me han dicho que es uno de sus canciones favoritas es mi canción favor

Voz 0177 28:26 ETA hay iré diría que casi no pasa nunca más de dos o tres días en que la escuchen alguna en alguna versión no es la que sonaba no no no sé si es la de Astrud Gilberto seguramente es una canción preciosa no yo creo que a mí me gusta mucho la música releído toda la bossanova y la escucho muy muy a menudo pero ésa es concretamente mi canción favorita sí que ha acertado plenamente se lo agradece no

Voz 0867 28:47 de no saber cuánto le agradecemos que haya elegido esta canción en plena resaca de auténticos el presidente de la Comunidad de Madrid de el año que viene los ciudadanos decidirán quién es el presidente o presidenta de la Comunidad que se sienta aquí espero que en elegido este evidentemente la entrevista de año nuevo sustento cuento con ello ya de antemano lo dejó la imitación pero en cualquier caso le doy las gracias por estar en la radio este día uno de enero Si creció mucho

Voz 0177 29:12 suerte económicamente la invitación y está para mí hemos conseguido económicas

Voz 2 30:03 dos más inmediato

Voz 5 30:06 a una y media en Canarias

Voz 3 30:14 qué tal buenas tardes y feliz año empieza dos mil diecinueve se prorrogan los presupuestos de modo automático desde hoy sube las pensiones o el salario mínimo ir vuelve a ser año electoral para el año dos mil diecinueve la subida será del uno coma seis por ciento el Gobierno también asume el compromiso de incrementar las pensiones mínimas en un tres por ciento para el año que la subida del salario mínimo a novecientos euros al mes a partir del año

Voz 1915 30:40 este sistema prevé la prórroga presupuestaria en podemos hacer los España se

Voz 10 30:44 corpore al grupo de mayor cobertura del colectivo de autónomos junto los

Voz 3 30:51 el Hamburgo en dos mil diecinueve no va a haber ningún mausoleo tío Manel Comas en nuestro país al dictar contra encontraron las promesas del año dos mil diez

Voz 5 31:02 nueve del Gobierno yendo a lo más inmediato la luz ha vuelto a subir en diciembre la gasolina y el gasóleo empiezan extraño más baratos también el gas y también vamos a encontrar a partir de hoy más de un millar de medicamentos a un precio más bajo Hora catorce ya Air árbol sonoro va a ser uno de los protagonistas de este dos mil diez el político ultraderechista asume esta tarde la presidencia de Brasil Brasilia está ya blindada y a Bolt sonaron lo han hecho un vacío considerable los líderes mundiales porque apenas van una docena al acto de investidura otra protagonista será Theresa May el año del Brexit comienza en unos días deberá someterse al acuerdo Londres Bruselas a la votación en el Parlamento británico May ha pedido un último empujón en su mensaje el año nuevo

Voz 16 31:42 te puedes parece sí sí ha dicho el acuerdo el Brexit que negociado pone en practica lo que votaron los ciudadanos británicos no control de nuestras fronteras nuestro dinero y nuestras leyes es bueno para el empleo protegen nuestra seguridad es bueno para el Reino Unido en las próximas semanas los parlamentarios tienen una decisión importante que tomar el Parlamento apoyo al acuerdo Gran Bretaña dará vuelta de la esquina

Voz 3 32:09 es este tío está en la cola

Voz 5 32:12 pero la protagonista con la que nos quedamos de momento este uno de enero se llama

Voz 0228 32:15 Carolina María haya decidido venir al mundo

Voz 5 32:18 Zaragoza al ritmo de las campanadas en el país

Voz 3 32:20 pero yo pues la verdad que fue un show porque estaba la gente muy emocionada yo conté dieciséis personas con el cronómetro en la mano y dices bueno en el último arreón pues justo fue en punto es el que Cueto emocionante comentaba que vamos fue el PP en olvidarse

Voz 5 32:40 Martes es uno de enero hay más titulares con Isabel Quintana hay Toñi Fernández

Voz 0202 32:46 Salvamento Marítimo consigue rescatar a ochenta personas a bordo de dos pateras mientras dos barcos con medio centenar de inmigrantes rescatados siguen esperando en aguas del Mediterráneo respuesta a su petición de auxilio con el agua potable al límite sin apenas comida en mitad de temporada

Voz 10 33:01 ves bueno el tiempo llega ahí según apuntaba la doctora del siglo VIII deja olas de hasta cuatro metros

Voz 5 33:07 posible ataque terrorista es la principal hipótesis sobre él

Voz 0824 33:10 mesa tras la agresión con un cuchillo de grandes dimensiones en la estación de tren de manchas

Voz 3 33:13 Esther y fuera

Voz 0824 33:16 los agentes actuaron con increíble valentía hay detuvieron al agresor en la misma estación estamos tratando el asunto añadió este portavoz de la policía como una investigación terrorista hay tres personas heridas bajo el barro un nuevo corrimiento de tierra en Indonesia provocado por las

Voz 0202 33:30 abundantes lluvias dejan nueve muertos y treinta y ocho desaparecidos el portavoz de

Voz 0824 33:34 Agencia Nacional de Gestión de Desastres

Voz 3 33:37 señor Llamazares Yang diga bruma confirmaba que una treintena de

Voz 0202 33:40 tiendas han quedado sepultadas tercer género es una

Voz 3 33:43 nueva identidad de género en los documentos de identidad

Voz 0824 33:45 alemanes que entra en vigor hoy en cumplimiento de una sentencia judicial que afecta a un millar de personas en ese país como Yánez

Voz 17 33:51 sin este Success infumable habíamos derecho

Voz 0824 33:54 eso a ser aceptados como somos yo no he tenido una vida real hasta ahora nuevo requerimiento

Voz 0202 33:58 el Ministerio de Cultura exija la SGAE detalles exactos sobre el dinero que reparte por los derechos de las músicas que emiten las televisiones por la noche y que la propia SGAE considera escasamente

Voz 0824 34:08 es una mirada materna es lo que ha pedido el Papa Francisco la Misa de Año Nuevo para afrontar un mundo que se presenta a su juicio cada vez más de unido y con mucha soledad

Voz 3 34:16 yo no a menos de la mano

Voz 0824 34:19 el papel de la madre a verdad agonizando un discurso en que apenas ha habido referencias a la paz

Voz 5 34:23 el Madrid vuelve a respirar aire contaminado

Voz 0824 34:25 la capital mantiene el llamado escenario uno para mañana escenario que restringe la velocidad en las carreteras de circunvalación M30 M40

Voz 3 34:33 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 34:37 Antonio telegrama es para High Ball sonaron señor presidente de la república federativa de Brasil su toma de posesión en el día de hoy resulta de su victoria electoral en la segunda vuelta del veintiocho de octubre es decir que no deriva de una meditada planeaba en la Escuela de las Américas cuna de tantos golpes y quebrantos conste que los votos nulos ha obtenido con engaños disimulos en la campaña se mostró abiertamente racista homófobo favorable a la pena de muerte y nostálgico de la dictadura militar en resumen una joya un verdadero regalo promocionado por los evangélicos del norte para la Casa Blanca de Donald Trump

Voz 3 35:23 cuidado gracias Miguel Ángel y otro año más

Voz 5 35:39 la Marcha Radetzky en el Concierto de Año Nuevo en bien a un concierto del que ha hablado más que otras veces porque lo ha dirigido un alemán Christian Thielemann el primer germano que dirige

Voz 0228 35:47 el uno de enero en ocho décadas básicamente desde que el régimen nazi comenzó a organizar este mismo concierto previsión del tiempo Luismi Pérez

Voz 18 35:54 buenas tardes muy feliz año un tiempo que no va a variar las próximas horas seguiremos con cielo casi raso en todo el país y solamente habrá algunas nubes bajas en el Cantábrico otras que entrarán por el estrecho y el sur de Andalucía nubes altas sin precipitaciones las nieblas frías que no se a disipar de algunas comarcas de las provincias de Zaragoza de Huesca de Lleida en el resto del país la tarde suave sobre todo cerca de las costas mediterráneas en Andalucía en las zonas elevadas de las cordilleras y el viento más bien débil más flojo que las últimas horas por ejemplo en el Estrecho en Canarias algunas nubes altas poco importantes mañana la misma situación pero vamos a despertar con más nieblas que hoy en el interior Península

Voz 5 36:35 con la dirección técnica de Roberto Majano Irene Noema Valido y con Isabel Quintana en la producción una pausa vamos

Voz 7 36:43 no importa si juegas por los XXXV mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años con lo que importa es que cuando compran el cupón diario y la paga de la ONCE colaboran a que la Organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas

Voz 6 36:58 no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo a diario ya paga de la ONCE Chati qué te importa

Voz 19 37:07 en la Cadena SER Hora catorce

Voz 0228 37:10 si ustedes pensionista ya desde este mes que empieza hoy va a cobrar uno coma seis por ciento más si tiene una pensión mínima un tres por ciento También sube el salario mínimo a los novecientos euros y la nómina de los empleados públicos también mejora empiezas el dos mil diecinueve de momento con los presos estos del pasado año prorrogados de modo automático desde hoy sin que esté claro en el horizonte cuándo y con quién podrá sacar el Gobierno los de este año si es que puede lo más inmediato lo que notamos ya en el bolsillo desde hoy o lo que hemos notado en el mes de diciembre que acabó anoche por ejemplo que ha subido la luz pero al menos la gasolina y el gasóleo empieza en dos mil diecinueve más baratos Eladio Meizoso

Voz 0527 37:45 la luz ha vuelto a subir en diciembre en comparación interanual como sucede ya casi sin interrupción desde mediados de año esta vez de las subidas muy pequeña de sólo unas décimas en porcentaje mitigada por medidas del Gobierno como la suspensión del impuesto sobre la generación eléctrica en cambio los carburantes están más baratos que hace un año el petróleo cuesta cinco céntimos de euro menos por litro la gasolina ha bajado seis y el gasóleo uno con el petróleo están bajando el gas natural y el carbón y las centrales que los usan son las que suele marcar precio en el mercado eléctrico mayorista lo que puede redundar en una bajada de la luz pero ésta puede quedarse en nada si sigue la subida de los derechos de emisión de CO2 que grava el precio de mercado del carbón Yerga

Voz 0228 38:29 si a esto sumamos la lista Eladio de subidas y bajadas habituales de cada año nuevo el Gaza es más barato pero afrontaremos subidas en este dos mil diecinueve en los peajes o los billetes de los trenes de media distancia

Voz 0527 38:39 circular por las autopistas de peaje cuesta desde hoy un uno con sesenta y siete por ciento más de media con tres excepciones la AP nueve gallega sube un tres con cinco por ciento y un dos con siete por cien en el tramo de la AP siete Alicante Cartagena la AP cuarenta y seis de Málaga al Alto de las Pedrizas Renfe por su parte congela precios de cercanías y vía estrecha pero suben media distancia y Avant un tres con cinco y un siete por ciento respectivamente salvo los bonos multi viaje que se congelan también suben los sellos de Correos un ocho con cinco por ciento de media las cartas y postales ordinarias costarán sesenta céntimos y las internacionales un euro con cuarenta y la mejor noticia en este comienzo del invierno es que baja la tarifa regulada del gas natural un cuadro con seis por ciento de media

Voz 0177 39:28 para los usuarios domésticos gracias el área también

Voz 0228 39:30 los anotar cambios en los precios de más de un millar de medicamentos algunos con caídas que van a llegar al cuarenta por ciento y entre ellos hay algunos muy utilizados es el caso del ibuprofeno amplía Adela Molina

Voz 0011 39:41 ibuprofeno Bento Lin usado para el asma o anticonceptivos como el de bonos tres están entre los más de mil doscientos medicamentos que desde hoy son más baratos este uno de enero entre en vigor la orden con los nuevos precios de referencia para los fármacos la rebaja de hasta el cuarenta por ciento según las presentaciones permitirá al Estado ahorrarse ochenta y ocho millones de euros medicinas según los datos de los farmacéuticos Sanidad añade que los pacientes dejarán de gastarse más de ocho millones y medio en estos fármacos algunos muy utilizados la orden afecta también a los medicamentos de uso hospitalario entre los prácticamente tres mil que se dispensan en España casi quinientos serán más baratos a partir de hoy

Voz 0228 40:18 Nuestras lo más inmediato a partir de aquí que nos va a deparar este año para empezar vuelve a ser un año electoral con esa cita en el horizonte el veintiséis de mayo con elecciones europeas autonómicas y municipales esas las confirmadas recuerden que Pedro Sánchez insistía en su última comparecencia de dos mil dieciocho en que no tiene intención de adelantar las generales esta cita va a acabar influyendo las estrategias de los partidos en lo referente al Gobierno en concreto aprobar los presupuestos del dos mil diecinueve es su primer reto también hay medidas económicas que todavía tiene pendientes Catalunya que sigue coleando también deberá afrontar otras promesas como la exhumación de Franco Adrián Prado buenas tardes

Voz 0019 40:52 hola Antonio buenas tardes y en este año electoral seguimos sin saber cuando va a ser las elecciones generales hablo de tres posibles fechas marzo el súper domingo de mayo hubo otoño lo que sí sabemos es que Pedro Sánchez que en la legislatura todo lo posible por eso las preferencias del presidente del Gobierno son otoño e incluso el año que viene dos mil veinte todo dependerá de los apoyos parlamentarios con los que cuente de lo que pase con los presupuestos y con la situación política en Cataluña sobre las cuentas del Ejecutivo ayer mismo la ministra de Hacienda insistía aquí en la SER en que el Gobierno llevará los presupuestos al Congreso este mismo mes pendiente sobre todo de que el de que el P PDK Cat no presente una enmienda a la totalidad y por tanto pueda empezar la tramitación parlamentaria sobre Cataluña el Ejecutivo mantiene su apuesta por el diálogo y la ley frente a lo que define como el monólogo independentista consciente de que la situación se complicará con el arranque del juicio del uno de octubre el independentismo da por hecho que habrá una sentencia condenatoria Si es así Torra preguntará al Parlament que hacer la opción que suena con más fuerza es la de una convocatoria electoral Franco el Gobierno ya no pone fecha a la exhumación no va a poder sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos sin el aval del Supremo los nietos de Franco ya han dicho que van a volver a recurrir ante el Alto Tribunal cuando el Consejo de Ministros apruebe el acuerdo de exhumación

Voz 0228 41:57 bueno lo explicaba Adrián Cataluña va a ser uno de los ejes de este dos mil diecinueve de momento ha comenzado con una petición vía Twitter desde la cárcel de Oriol Junqueras de abandonar el odio la rabia el juicio del proceso independentista va a marcar dos mil diecinueve de momento con parte de los acusados que tendrán que ir ante el Tribunal Supremo y otra parte al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Javier Álvarez los procesos judiciales sobre el

Voz 0689 42:18 independentismo van a ocupar todas las estaciones del año en invierno arrancará el juicio en el Tribunal Supremo sobre el proceso unilateral de independencia contra doce de los dieciocho procesados en el banquillo acusados de delitos de rebelión y malversación de caudales durante la primavera el Tribunal Constitucional debería resolver ya al completo todos los recursos presentados por los imputados incluidos los de Puigdemont dada la trascendencia constitucional que los mismos jueces han destacado una estación en la que probablemente se inicia además el juicio contra los seis procesados por desobediencia que el Supremo desde

Voz 0019 42:49 jo de la causa principal envió para su Eva

Voz 0689 42:51 coacción al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña todos estos pasos procesales coincidirán con la campaña electoral para las elecciones autonómicas y municipales de mayo en verano eso sí conoceremos la repercusión del juicio sobre el proceso unilateral para otoño dará comienzo el calendario para el juicio contra el aparato policial de esta consulta en el que además del jefe de los Mossos Josep Lluís Trapero están acusados de rebelión los responsables de este cuerpo policial en Barcelona mientras tanto el juzgado de Instrucción número trece continúa con la investigación sobre los gastos de referéndum y al margen de la vía penal en el año dos mil diecinueve ocupará también pan

Voz 0019 43:27 te de su tiempo en la investigación del Tribunal de Cuentas

Voz 0689 43:30 se sobrepuso Ramón acusado de un desvío millonario por este referéndum