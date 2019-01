Hora 14 (02/01/2019)

Voz 1 00:00 las dos de la tarde la una en Canarias

buenas tardes estamos en medio nos hemos vuelto quedar parado a oscuras otra vez en tren de Talavera los remolques Tras de Navalmoral allí nos comíamos de trenes vamos todos

Voz 5 00:28 en que viene de Talavera tener al Madrid pero se de quienes sean que viene Talavera que viene con gente no cabemos todos mucha gente al principio un poco

Voz 6 00:37 hola otra vez más llevamos día y medio nada más de dos mil diecinueve y hasta cuatro averías ha sufrido ya la conexión ferroviaria de Extremadura con Madrid o con Andalucía trenes que separan viajeros que se quedan tirados en mitad del campo sin luz ni calefacción ni con este panorama la Junta de Extremadura exige soluciones José Gonzales es el director general de Transportes

Voz 7 00:55 si Renfe no tiene capacidad para realizar el transporte ferroviario en Extremadura pues nosotros de te diríamos que por favor que lo dejaré hay que buscara un transporte alternativo para trasladar a los extremeños que tengan que trasladarse como todos los ciudadanos de este país no pueden quedar aislado porque ellos sean no quisiera pasarme pero no porque yo sea unos inútiles

Voz 6 01:15 bueno pues Renfe acaba de pedir disculpas en una nota confirma que Baidu mecánico en cada tren en esa comunidad Eladio Meizoso

Voz 0527 01:21 Renfe ha abierto una investigación para adoptar medidas que no vuelva a repetirse dice que en los últimos seis meses se han sustituido cinco de los once trenes de la serie más antigua que opera entre Extremadura y Madrid que se completará ese cambio que a partir de ahora en todos los de esta línea viajará un mecánico revisarán los protocolos para minimizar el impacto de este tipo de incidencias en los viajeros afectados esto en Extremadura en Cataluña cuatro personas han sí

Voz 6 01:44 soltado hoy heridas una de ellas grave la propia conductora después de que un tranvía haya sufrido un accidente esta mañana en la estación de San Adrián la provincia de Barcelona Hora catorce por lo demás Partido Popular y Ciudadanos negocian en Andalucía y la extrema derecha empieza a apretarle PP Ciudadanos retoman esas conversaciones para intentar llegar a un acuerdo de gobierno centradas sobre todo en el reparto de las áreas económicas y al mismo tiempo Vox les ha avisado de que no se va a sumar un pacto de tres si destinan dinero como acordaron en su pacto programático para combatir la violencia machista Ciudadanos advierte de que no se va a mover una coma el Partido Popular cree que esto no es una línea roja informa Adrián Prado

Voz 0019 02:22 ambos partidos ignoran las amenazas de Vox de forma más contundente ciudadanos que insiste en que el acuerdo programático en Andalucía está cerrado y no se va a cambiar nada son noventa medidas recuerdan los naranjas que mejoran la vida de los andaluces en todos los campos incluidos el de la violencia de género el PP por su parte obligado a hacer equilibrios con otros socios asegura que Vox oficialmente no ha planteado ninguna línea roja ni le ha hecho ninguna petición al respecto en lo que coinciden fuentes de ambos partidos en que este pacto permite a la salida del PSOE del Gobierno de Andalucía tras casi cuarenta años y a partir de ahí cada uno deberá valorar sus actuales

Voz 6 02:53 con esta mañana ha confirmado Inés Arrimadas en la SER que el futuro gobierno de Andalucía hará una auditoría para cuantificar lo que ha llamado chiringuitos después de cuatro décadas de gobierno del PSOE Arrimadas que por cierto ve compatible que Manuel Valls se oponga a pactar con Vox y que luego ciudadanos avales candidatura para el Ayuntamiento de Barcelona aval al que había puesto un poco más de distancia es un candidato independiente ha recordado Arrimadas

Voz 8 03:15 creo recordar que Manolo H es un candidato independiente que puede email temen que pueda opinar absolutamente todo pero que parece que es absolutamente compatible lo que está diciendo vas no quiere acuerdos de gobierno con con partido antieuropeísta como es vox y evidentemente eso es lo que estamos haciendo

Voz 6 03:31 sigue dando que hablar el viaje que hizo Pedro Sánchez en un avión Falcon Parreira el festival de Benicàssim Moncloa aclara que el coste de ese viaje son información clasificada pero que ese coste que ha trascendido de algo menos de trescientos euros se corresponde con gastos relacionados con el protocolo Inma Carretero

Voz 0806 03:46 ir a Moncloa asegura que esos doscientos ochenta y tres euros se corresponden con el gasto del departamento de protocolo en los días previos para preparar la reunión del presidente con la alcaldesa de Castellón y con el presidente Ximo Puig esas dos citas fueron según La Moncloa el motivo oficial del despacho de desplazamiento de Pedro Sánchez el Gobierno argumenta que sólo facilitan ese dato porque los viajes del presidente son materia clasificada y aclaran además que toda la normativa sobre la información que sonó clasificada es previa a su llegada a La Moncloa es decir que la han utilizado en los gobiernos anteriores del PSOE y del Partido Popular

Voz 6 04:18 el Vaticano ocultó durante sesenta y tres años que el fundador de los Legionarios de Cristo Marcial Maciel era un pederasta así lo ha reconocido la Santa Sede después de que el propio Juan Pablo II

Voz 9 04:27 lo lo calificara en su momento como un día

Voz 6 04:30 y un ejemplo para la juventud el obispo de Ávila ex secretario general de la Conferencia Episcopal que es José María Gil Tamayo ha dicho hoy que bueno que más abusan otros ámbitos

Voz 10 04:38 que es una minoría tan pequeña que es en la que participa el resto de es el resto de colectivos en la sociedad porque está demostrado que es que la mayoría de los casos de abusos se dan en los ámbitos familiares y bueno pues nadie focalizas sobre los ámbitos familiares esta cuestión es miércoles

hay más titulares con Isabel Quintana Miguel Crespo

Voz 1 05:00 Salvamento Marítimo ha rescatado esta mañana setenta

Voz 11 05:03 dos personas en una patera localizada en el mar de Alborán con las tres pateras localizadas ayer ya son ciento ochenta y tres los inmigrantes rescatados en los primeros dos días

Voz 0824 05:11 a partir de esta tarde los contribuyentes que cobraron las prestaciones por maternidad paternidad durante los años dos mil dieciséis dos mil diecisiete podrán solicitar la devolución del IRPF se podrá hacer a través de un formulario específico habilitado la web de la Agencia Tributaria

Voz 11 05:24 al menos seis muertos y dieciséis heridos en un accidente ferroviario en un puente de Dinamarca el fuerte viento arrancó el techo de un tren de mercancías y provocó que se estrellara contra otro convoy de pasajeros que viajaban en sentido contrario dos y cinco seguimos

hora Kato

hace Madrid Javier Casal buenas tardes

Voz 1410 05:48 a mediodía a Manuela Carmena ya está en casa espero que lo he pasado muy bien que me encanta desearos de año ya parece que con problemas resuelta pues me encuentro bien la verdad simplemente pues después de la operación habría habido un conato empecé a tener fiebre pero estuvieron

Voz 5 06:06 volver a ingresar pero da la impresión de que la

Voz 0867 06:11 en a qué pasó la Nochevieja ingresada por una infección en el tobillo ha recibido el alta Carmena ha salido en silla de ruedas acompañada de la alcaldesa en funciones Marta Higueras de momento toca moverse en silla de ruedas ICO muletas no se sabe todavía cuándo podrá retomar su agenda oficial aunque intentará estar presente la cabalgata de Reyes el próximo sábado hora catorce Madrid ir avanzado la Ser las trabajadoras del cero sesenta y uno no puede más y denuncian la falta de efectivos en el servicio de atención telefónica lo que está llevando a atascos y esperas en las llamadas urgentes en llamadas que pueden ser vitales la plantilla quedado reducida a la mitad de ellas no dan abasto

Voz 14 06:48 los discípulos de moda sino arrasó para ir el momento que hay llamadas en espera a partir de la ciudad crece porte no si es que llamada puede ser un infarto tienes una llamada en espera tienes dos yemas en espera tener Vietto más en espera que a lo mejor la que la número ocho es es un infarto está ahí esperando y eso ocurre porque hay tres supera escogido llamadas

Voz 0867 07:09 hemos tenido que distorsionar sus voces las trabajadoras denuncian también que la gerencia del Summa uno uno dos está consintiendo que las ambulancias estén dejando colgados a los pacientes que necesitan de un traslado a un hospital por ejemplo para recibir un tratamiento de quimioterapia la ambulancia nunca llega nadie pasa recoge antes seguro que lo recuerdan el intento de chantaje de un concejal del Partido Popular en Torrelodones a la alcaldesa de ese municipio para que su partido independiente no se presentará a las elecciones de mayo ese concejal le propuso la alcaldesa bloquear la presentación de una denuncia contra el equipo municipal en el Tribunal de Cuentas

Voz 15 07:41 si no os vais a presentar si vosotros nos presenta entre ciudadanos y nosotros iba repartió parte

Voz 0867 07:50 los ello acabó con la vida política de ese concejal y la denuncia que terminó presentando el Partido Popular contra la construcción de un túnel sobre la A6 a acaba de ser archivada ahora por el Tribunal de Cuentas que no encuentra ninguna irregularidad contable en ese proceso de adjudicación otra denuncia del Partido Popular

Voz 16 08:06 contra Vecinos por Torrelodones que ese archivo

Voz 0867 08:09 ah ya varias tres de dos de enero primer día útil de este dos mil diecinueve en el que desgraciadamente algunas cosas no cambian nueva agresión machista titulares

Voz 1915 08:18 es un hombre de cuarenta y un años ha pasado a disposición judicial por agredir supuestamente a su mujer con una barra de hierro delante de sus dos hijos menores de edad y mantenerla encerrada durante trece horas en Usera en la capital la víctima consiguió huir llevándose a los niños locos

Voz 17 08:31 están denuncias previas por violencia machista un chico

Voz 0564 08:34 veinticuatro años murió durante la Nochevieja tras sufrir una parada cardiorrespiratoria a las puertas de una discoteca de Las Rozas la principal hipótesis sobre la muerte del joven apunta que sufrió un infarto aunque todavía se investiga lo ocurrido

Voz 1915 08:44 Ciudadanos descarta gobernar con Vox en Madrid a pesar del pacto de la formación naranja en Andalucía su portavoz adjunto en la Cámara madrileña César Zafra ha dicho que Vox es un partido antieuropeo

Voz 0564 08:54 en deportes el Real Madrid prepara el partido aplazado de Liga contra el Villarreal mañana a las nueve y media de la noche los blancos no contaran con Marcos Llorente con una lesión en el abductor de la pierna izquierda y que va a estar dos semanas de

Voz 0867 09:04 Haakon y escuchan además esta música

Haakon y escuchan además esta música

Voz 0867 09:19 es una de las canciones del disco que han evitado las mujeres de territorio doméstico las trabajadoras del hogar que han grabado varias canciones reivindicativas para celebrar doce años de lucha la Pimentel ha estado esta mañana con Elena Jiménez en Hoy por Hoy Madrid sólo trabajadoras

Voz 19 09:33 en su gran mayoría que trabajamos pues sin contrato un colectivo el régimen especial sin garantizar ningún ninguna contratación en condiciones eh hay muchas compañeras contratos de mano y esclavista

Voz 0867 09:50 recta final de las vacaciones navideñas esperando a los Reyes Magos sin lluvia la vista hay sin grandes complicaciones de momento las carreteras hizo raciones servicio mañana seguirá activo el escenario uno del protocolo anticontaminación es decir se mantienen las limitaciones de velocidad en los accesos de la M treinta a setenta kilómetros por hora como digo son días tranquilos sepamos cómo están ahora mismo las cosas en las entradas y salidas Dirección General de Tráfico Patricia Arriaga qué tal buenas tardes

Voz 1315 10:16 muy buenas tardes pues a esta hora tráfico intenso para entrar a Madrid por la A uno en El Molar el A4 en Valdemoro y Pinto y en la A seis en la zona del Plantío de salida intensa la A tres a la altura de Rivas Vaciamadrid y la circunvalación M cuarenta dos tramos complicados Q2 Lada en ambas direcciones y Villaverde hacia cuatro

Voz 0867 10:34 en las calles de la capital como arranca dos mil diecinueve en el tráfico rodado centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Inmaculada banderas hola

Voz 16 10:41 hola bueno ha arrancado con un tráfico muy tranquilo con unos niveles circulatorios que sean mueven entrado durante toda la mañana bajo mínimos y la M30 es la única carrera acá roto esta calma con un tráiler averiado en el Puente de Vallecas afortunadamente en cuestión de diez minutos han disuelto las retenciones así que no lo olviden la M30 la perfecta alternativa para evitar

Voz 0867 11:05 bueno no lloverá ni mañana ni pasado ni pasado ha pasado ni el día de Reyes y parece que tampoco hay lluvias previstas al menos en los próximos diez días la peor noticia para la boina de contaminación pronóstico Luismi Pérez buenas tardes

Voz 0047 11:17 buenas tardes estas próximas horas seguiremos con un tiempo casi raso en la Comunidad de Madrid con muy pocas nubes y con muy poca humedad también en zonas elevadas en cambio en el área metropolitana en zonas cercanas a los ríos del sur de la región ambiente algo más húmedo todavía con contaminación it emperador

Voz 20 11:35 puras que volverán a ser mucho más suaves

Voz 0047 11:38 en zonas de la sierra que en áreas bajas de la comunidad hay que destacar que mañana seguiremos con este tipo de tiempo sol pero atención porque por la mañana hará más frío que hoy sobretodo los valles

Voz 0867 11:49 de hecho estamos en alerta uno por frío Hora catorce Madrid se hace con Yeray Martínez y Noema Valido en la realización técnica y la producción de Sonia Palop dos de la tarde y doce minutos y antes de nada el estado de salud de Manuela Carmena la alcaldesa de Madrid a la que han dado el alta esta mañana tras pasarse la Nochevieja ingresada en la Princesa debido a una infección en el tobillo del que habían operado unos días antes Carmina ha salido en silla de ruedas del hospital y aunque el Ayuntamiento de Madrid no aclara cuándo va a recuperar su agenda oficial todo hace indicar que Carmena intentará recibir en Cibeles a los Reyes Magos el próximo sábado Sara selva qué tal buenas tardes

Voz 0605 12:24 la Javier buenas tardes eso parece Carmena dice que se encuentra bien y que retomará su agenda en cuanto pueda

Voz 1410 12:29 no sé si tendré que hablar con los Reyes vamos a ver si Edwards también me está feliz con ellos ya veremos estamos llamados

Voz 0605 12:38 por ahora le toca estar en silla de ruedas no puede apoyar el pie en tres meses aunque dice que va a seguir trabajando

Voz 1410 12:44 yo no hablar de las selecciones porque no estamos en periodo elecciones yo lo que tengo que afrontar habrá es mi trabajo de todos los días Si lo afrontó pues sabiendo que en cuanto el problema de la población ha dicho el médico apoyar el tobillo seguramente en tres meses entonces pues tiene que aprender

Voz 0605 13:01 la ingresaron el domingo por esa infección el tobillo recién operado y ha pasado allí la noche de fin de año dice que está muy agradecido al hospital y que fue una experiencia ver cómo se podía pasar una buena Nochevieja allí ingresada la operaron de la rotura de tobillo el XXVI le dieron el alta pero el domingo empezó a subir la fiebre y la volvieron a ingresar ahora sigue con antibióticos pero dice que el problema parece estar resuelto

Voz 0867 13:21 deseamos una rápida recuperación Manuela Carmena en principio Se va a pasar tres meses sin poder apoyar ese tobillo así que Camp

Voz 1 13:28 España electoral en muletas

dos de la tarde

Voz 0867 13:33 trece minutos y vamos ya con los detalles de la información que hoy les cuenta la Cadena Ser en Madrid el testimonio de las trabajadoras del cero sesenta y uno que cansadas de la situación laboral que viven a diario han decidido dar un paso adelante y denunciar la situación que se vive en el suma uno uno dos situaciones que no sólo comprometen laboralmente a estas personas sino y esto es sin duda lo más importante también la calidad del propio servicio insistimos servicio de Urgencias Teresa Rubio qué tal muy buenas el Javier Bueno estas trabajadoras denuncian que la plantilla del servicio de atención telefónica ha quedado reducida más de la mitad por tanto no dan abasto en colarse quedan llamada sin llamadas sin que se pueda discriminar la atención en función de la gravedad es decir que Teresa que que pueden estar minutos y minutos esperando por ejemplo personas que requieren de una atención muy urgente

Voz 1933 14:18 si las operadoras viendo en la pantalla como

Voz 1 14:20 aumenta el número de llamadas entrantes

Voz 1933 14:23 el estrés y la impotencia que eso conlleva

Voz 14 14:25 tienes una llamada en espera tienes dos yemas en espera tener diez temas en espera y a lo mejor la que la número ocho es un infarto está ahí esperamos y eso ocurre porque hay tres operadores cogiendo llamadas

Voz 1933 14:37 tienen claro que uno de los problemas es la falta de personal pero otro no menos importante la dejadez del gerente Pablo busca

Voz 14 14:43 con el anterior gerente es tan solamente no ocurría sino que sí ocurría el gerente se plantaba en la plataforma hice resolvía el problema en minutos fuera como fuera tanto en celosos como la plataforma de programado desde que esta nueva gerencia Se está dejando Unidos allí

Voz 1933 15:02 en la plataforma hay setenta y tres trabajadores para un servicio que funciona las veinticuatro horas del día todos los días del año en dos mil seis Javier eran ciento ochenta y cinco de plantilla

Voz 0867 15:11 pero hay más las trabajadoras a las que hemos distorsionado la voz denunciando una situación que intuíamos sí que habían denunciado ya muchos pacientes previamente los problemas que existen en el SUMMA Teresa con los traslados programados en ambulancias personas que deben ir a recuperación que deben recibir un tratamiento de quimio por ejemplo que les tienen que recoger en su casa pero que es ambulancia

Voz 1933 15:31 y a veces es literal no llega ni va a llegar esto Nos aseguran pasa a diario y lo peor es que ellas lo saben y no pueden decir al paciente

Voz 14 15:38 es la recoger pero pero no sé lo que es decir no se puede decir que le dices vamos a intentar tengo Moreno cuando el cuando ya ha pedido una consulta cuando ellos ya son conscientes de dicen pero usted no te la cocina ustedes que llamar hospital contratarme tacita porque no ocupa había para ustedes a los podíamos hacer con ellos la la atención telefónica desde hoy diarias la situación es tan delicada

Voz 1933 16:02 las como enfermos en cuidados paliativos que están esperando una ambulancia en el hospital durante horas para poder ir a morir a casa o cómo está otra

Voz 14 16:10 tengo aquí a mi madre de noventa años esperado impuestos diabética Pattinson situación que son comprensibles

Voz 1933 16:26 a esto hay que sumar el tiempo que pasan después dentro de las ambulancias colectivas dando vueltas a la comunidad

Voz 14 16:31 ya hay pacientes que nos llama y dice no es que me han recogido tarde Kurdi esperan un hospital para volver a mi casa parece por fin ha llegado una ambulancia GM dos horas metido en ambulancia haciendo ruta por Madrid

Voz 1933 16:45 en teoría los tiempos de estancia de los pacientes dentro de la ambulancia colectiva están recogidos en los pliegos de condiciones contemplan un máximo de ochenta minutos

Voz 0867 16:53 es muy graves desde la dirección del Summa reconocen alguna incidencia puntual en alguno de los cuatro mil desplazamientos que se realizan cada día respecto a la pérdida de citas aseguran que han abierto las concesionarias hasta ocho expedientes por los que han tenido que abonar cien mil euros son las dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

hora catorce Madrid empezamos

Voz 0867 17:14 mal dos mil diecinueve aunque los hechos se produjeron el pasado domingo hoy ha sido hoy cuando nos hemos enterado de la brutal agresión que sufrió una mujer por parte de su marido que le golpeó con un palo de escoba le dio patadas y puñetazos y todo esto lo hizo en presencia de sus hijos de ocho y diez años la agresión machista tuvo lugar en el barrio de Usera If fue la Policía Municipal la querido la víctima que había sido encerrada en una habitación por su pareja información de riqueza

Voz 1620 17:40 ha permanecido encerrada durante trece horas vigilada en todo momento por el maltratador la agresión se produjo en torno a la una de la madrugada del domingo y fue al mediodía siguiente cuando la policía acudió al domicilio familiar la víctima pudo enviar un Whatsapp a una amiga pidiéndoles

Voz 6 17:53 por lo fue ella la amiga la que avisó a

Voz 1620 17:56 a los agentes que entorno a las doce del mediodía se personaron en el lugar cuando llegaron la mujer acababa de huir de la casa con sus hijos aprovechó que el maltratador había ido al baño Fernando Rodríguez portavoz de la Policía Municipal

Voz 0955 18:07 oye no no una mujer que bajaba llorando por las escaleras con sus dos hijos de ocho y diez años de edad respectivamente la mujer era incapaz de hablar encontrándose en estado de shock presentando heridas en manos piernas y la alguien

Voz 1620 18:20 el agresor fue detenido inmediatamente ya ha pasado a disposición judicial los menores están ahora con un familiar materno y la víctima que fue trasladada al Doce de Octubre con lesiones graves ya ha sido dada de alta

Voz 0867 18:31 cero dieciséis es el teléfono de atención a las víctimas de la violencia machista la llamada no deja rastro en la factura pero hay que eliminarla del registro de llama así la Guardia Civil investiga también la muerte de un chico de veinticuatro años que falleció las puertas de una discoteca de Las Rozas la noche de fin de año el chico no llegó a entrar en esa fiesta hilo que sabes que murió a causa de un infarto información de Raquel Fernández

Voz 1933 18:51 a las puertas de una discoteca falleció este joven de veinticuatro años al parecer por causas naturales tras sufrir un infarto nada pudieron hacer por revertir la parada a los servicios de emergencia que acudieron al lugar entorno a las tres de la madrugada tras registrar el uno uno dos una llamada alertando de que un chico sea había de fallecidos Javier Ayuso portavoz de Emergencias uno uno dos

Voz 21 19:13 cuando se desplazan sanitarios de exámenes que empiezan las maniobras de reanimación hasta la llegada de la UVI móvil suma que continúan con estas maniobras de reanimación finalmente no dan resultados tiene que primar el cimentó de esta persona Un joven de veinticuatro años

Voz 1933 19:28 pese a este suceso la noche fue tranquila en Las Rozas según detalla el concejal de Seguridad David Sanz

Voz 22 19:33 la noche del treinta y uno de diciembre en Las Rozas transcurrió dentro de anormalidad se recibieron avisos por molestias ruidos y por lanzamientos de petardos como hecho destacado la atención del fallecimiento en una discoteca y dos peleas en otro local de la localidad

Voz 1933 19:48 el Centro de Emergencias uno uno dos atendió la Nochevieja de este año casi dos mil seiscientas llamadas de toda la Comunidad de Madrid

hace Madrid

Voz 0867 21:19 el varios días el concejal del Partido Popular lo de extorsionar a la alcaldesa de Torrelodones para que su partido independiente no se presentara a las elecciones de mayo el tema lo destapó la SER el concejal fue expulsado del partido ya que yo aquí voy con el Partido Popular presentando igualmente una denuncia contra el equipo municipal por presuntas irregularidades cometidas en la concesión de un túnel sobre la carretera de A Coruña en el Partido Popular presentó esa demanda pero ahora que el Tribunal de Cuentas la archiva no ha encontrado nada raro en el proceso administrativo o contable así que otra denuncia más contra Vecinos por Torrelodones que acaba archivar hablemos en la zona noroeste con Raquel Fernández

Voz 1933 21:56 ha sido el departamento primero de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas el que ha emitido la resolución Se declara el archivo de las diligencias preliminares al no existir dice textualmente supuesto alguno de responsabilidad contable pues queda de manifiesto la inexistencia de perjuicio a los fondos públicos pues la obra del paso inferior continúa esto fue financiada íntegramente por fondos privados y es que la denuncia del PP se basó en un supuesto desvío de cuatrocientos mil euros al haberse modificado el proyecto inicial argumento que según las grabaciones obtenidas por la Cadena SER fue utilizado en la reunión mantenida por miembros del PP de Torrelodones con la alcaldesa Elena Biurrun quién valora así la resolución

Voz 8 22:37 no todo vale en política da cualquier precio y dejar muy claro que vencidos por Torrelodones se presenta en mayo querré chantaje de amenaza de denuncia que nos vaya a hacer eh parar no ese proyecto ir nada desearle un feliz año a todos aquellos que estaban emocionas no con esta denuncia que ya habían visto que haber descubierto la pólvora con esta denuncia contra contra mi partido no existe chantaje alguno posible para que que hayan aprendido la lección en

Voz 1933 23:02 P de Torrelodones indican que respetan lo que diga la justicia aunque dicen que no saben si iban a presentar recurso pues desconocen el contenido de la resolución porque aseguran aún no la han recibido

Voz 0867 23:13 importante revés para el PP el Partido Popular que estrena año pendiente todavía de los candidatos ayer estuvo la entrevista de Año Nuevo el presidente de la comunidad Ángel Garrido negando un giro de su formación hacia la derecha ir definiendo el centro derecha moderado como la fórmula para ganar elecciones a Garrido Le preguntamos también por Vox Easy gobernaría o no o si aceptaría o no el respaldo de un partido xenófobo homófobo

Voz 0177 23:34 pues mira yo creo que hay que intentar formar Gobierno

Voz 26 23:38 con los partidos que están sobre el tablero

Voz 0177 23:40 Purito con cada momento hoy no está Vox estaba ciudadanos y por tanto nosotros lógicamente es lo mismo no no no lo me por supuesto pero que el lo que quiero decir es que en este momento soy estaba ciudadanos Llera con que nosotros que realmente podíamos formar gobierno lo hicimos y nos entendimos Easy mañana estuviera Ciudadanos estuviera Vox estuviera quién fuera con nosotros estaremos entenderlos con aquellos que a pesar de diferencias y algunas muy grandes muy grandes enormes Le diría yo pero que pueden conformar pues un espectro ideológico

Voz 6 24:07 semejante el eje del centro del

Voz 0867 24:09 echa de la derecha y de la ultraderecha que evidentemente condiciona el tablero electoral en Madrid y habría otras posibilidades de cara a los futuros acuerdos en el Ayuntamiento o en la Asamblea al número dos de Ciudadanos a César Zafra le hemos preguntado esta mañana por esta posibilidad la de llegar a acuerdos con Vox para repetir lo que sus compañeros por ejemplo han hecho en Andalucía

Voz 1177 24:27 vamos a gobernar con partidos antieuropeos nosotros queremos que la Comunidad Madrid se convierta en la región más próspera Europa yp para mirar a Europa no hace falta tener que ir de la mano con aquellos que piensan que Europa tiene que ser algo antiguo algo del siglo XIX creemos en Madrid y una Europa conjunta

Voz 0867 24:44 sí sobre si hay o no giro a la derecha del Partido Popular Zafraj recuerda Garrido que está dando bandazos ideológico

Voz 1177 24:51 señor Garrido yo creo que está en en esa campaña intentando justificar lo injustificable no pero bueno pues que hay que recordarle al señor Garrido que es su partido el que un día este de derechas de centro reformista y otro día es medio pensionista al final Éste es el Partido Popular hundía son liberales y los fines de semana son conservadores por desgracia yo creo que es la falta de proyecto y la falta de ideas lo que hace que al final tengamos un Partido Popular dando bandazos un día para otro

hora catorce Madrid dos de la tarde y veinticinco

Voz 0867 25:20 minutos y hoy entra en vigor el real decreto que permite la jubilación de los policías locales de toda España que tengan más de cincuenta y nueve años aquí en Madrid está previsto que unos mil agentes se acojan a esta medida a lo largo de todo el año con lo que eso supone para las plantillas ya muy mermadas por la falta de reposición durante la crisis información de Sonia Palomino de

Voz 1915 25:37 desde hoy ya pueden pedir la jubilación doscientos cincuenta policías locales de la Comunidad y hasta un millar cuando termine dos mil diecinueve todos los que tengan más de cincuenta y nueve años y al menos quince cotizados en el cuerpo los sindicatos venían mucho tiempo reclamando esta normativa sobre todo dicen

Voz 1933 25:51 para rejuvenecer las plantillas muy envejecidas

Voz 1915 25:53 pero el problema es que no hay un plan precisamente para eso para dar el relevo con nuevos agentes Víctor Martínez CSIF

Voz 1620 25:59 económicamente no

Voz 27 26:01 qué compañeros que se jubile son los que se van a reponer con lo cual en tales citaciones pues a la par con lo cual no es un problema económico sino un problema de falta de previsión

Voz 1915 26:13 un agujero que se suma al que ya sufre muchas plantillas mermadas tras años sin convocar nuevas oposiciones lógicamente Madrid capital será la que más agentes pierda entorno a los setecientos Emiliano Herrero Comisiones Obreras

Voz 27 26:23 que es urgente que el Ayuntamiento de Madrid aprueba una oferta de empleo público que pueda cubrir esta situación estas vacantes que se van a producir sino el servicio de del Ayuntamiento de Madrid en materia de seguridad de policía municipal pues se verá gravemente afectado

Voz 1915 26:38 los sindicatos alertan de que ese decidí puede generar problemas de seguridad y reclaman a los municipios convocatorias urgentes de posición

Voz 0867 26:44 la Comunidad de Madrid aumentará un veinte por ciento las ayudas a los ganaderos de la Sierra Norte afectados por los ataques de los lobos hoy en nuestra emisora en el norte hemos hablado con los colectivos de ganaderos que consideran que estas subvenciones son insuficientes porque aumentan más los ataques que el dinero que se les asigna información de David Herrero

Voz 28 27:01 el objetivo de estas ayudas que se han quintuplicado en esta legislatura es permitir compatibilizar la actividad ganadera con la existencia de población de estos animales en el caso de lobos y buitres y además protegidos la cuantía dependerá del animal y su edad estableciéndose el importe máximo en quinientos euros para ovino y caprino y en mil euros para bovino y equino este año además habrá que sumar los importes del lucro cesante daños indirectos desde Obama la unión de ganaderos agricultores de la Comunidad de Madrid Alfredo Berrocal ha lamentado que el Gobierno haya tomado esta decisión sin consultar con ellos denuncia que estas cifras no responden a la realidad del problema Nirvana solucionar recordamos

Voz 29 27:39 que tiene ya cerca de veinte reclamaciones vía patrimonial de ganaderos a vivir de las cuales ya tenemos seis todas las que han salido a juicio de tenemos eh eh que da la razón al ganadero de que el ganadero está alimentando a los lobos prácticamente Brad Pitt de la compra de Madrid Iker está suponiendo pues un problema para que el esto es muy importante

Voz 6 27:59 desde gamas es reconoce que se ha incrementado la paz

Voz 28 28:02 Dida pero no las ayudas porque dicen también ha aumentado el número de ataques reclama una mesa para asentarse buscar soluciones consenso

Voz 0867 28:09 a las puertas de la festividad de Reyes regresan los paros a la planta de Amazon en San Fernando de Henares huelga que arranca esta noche a las diez serenar es Javier Galicia

Voz 30 28:17 el conflicto de Amazon en San Fernando de Henares sigue completamente enquistado estos últimos días de la Navidad culmina un calendario de huelgas que afectará a las entregas de los Reyes Magos hay más de mil quinientos trabajadores indefinidos llamados a la huelga y otros seiscientos trabajadores temporales estos días empleados en el almacén Douglas Harper es delegado de Comisiones Obreras

Voz 31 28:35 todos tenemos que acudir a la movilización no estemos un poco de Estados tener un poco tristes por la actitud de la empresa tengo que que ha tenido oportunidad de oro para intentar solucionarlo la situación es a la huelga más importante porque es la que bien afectar el compromiso al que a las compras del día de hoy el diario pues iban a llegar como regalos de Reyes bueno esta huelga lo que hacemos afectar directamente con profesor clientes emo

Voz 30 29:01 aunque Amazon dijo que volvería a negociar los sindicatos aseguran que no hay más que una declaración de intenciones y están dispuestos a seguir subiendo el tono de la protesta este dos mil diecinueve sino hay avances reales en la negociación del convenio

hora catorce los tengo

Voz 30 29:16 no Ana Álvarez qué tal muy buenas tardes Javier buenas tardes el Real Madrid juega mañana el partido de Liga aplazado contra el Villarreal los blancos visitarán la cerámica sin los lesionados Mariano Asensio y Marcos Llorente contratiempo para el centrocampista que estarán tres semanas en la enfermería por una rotura muscular en el aductor izquierdo el que sí estará es Solari sobre el mal

Voz 32 29:34 de año tenemos tres competiciones que queremos ganar si son todos importantes Isco por supuestos grandísimo futbolista no da muchas alegrías no las tiene que seguir dando todos los demás no sé si estamos a todos todos son importantísimos

Voz 30 29:47 partido importante el de mañana para el Real Madrid si no quiere descolgarse de la lucha por la Liga

Voz 0867 29:51 cielos despejados no hay lluvia la vista once grados los marca el termómetro de la radio en Gran Vía

Voz 2 30:03 sí

son las dos y media la una y media en Canarias en la Cadena SER

Voz 6 30:15 qué tal buenas tardes la extrema derecha aprietan Andalucía Vox apunta contra los derechos de las mujeres y no quiere que las ayudas contra la violencia machista sean uno de los puntos de acción de gobierno en esa comunidad de Partido Popular de ciudadanos eso marca el inicio de este año político este primer día laborable de dos mil diecinueve y enseguida lo vamos a ampliar pero antes queremos llevarles a lo que ha sido la imagen del día en Extremadura tirados en mitad del campo sin luz sin calefacción con retrasos traslados en autobús después otra vez viajar en tren desde Extremadura se ha convertido en una odisea indigna de un país que tiene algunos de los mejores trenes del mundo cuatro averías en día y medio lo que la Junta califica de inutilidad por parte de Renfe Mérida Miguel verismo

Voz 20 30:55 en declaraciones a la Cadena Ser de Extremadura el coordinador de Renfe en la región ha defendido que las incidencias en el tren extremeño han bajado en los últimos meses Eduardo Villar ha lamentado las últimas averías ya ha pedido disculpas

Voz 33 31:08 a todos y también a todos los extremeños si extremeñas que bueno ven como el ferrocarril no acaba de avanzar en la región

Voz 20 31:19 a la indignación de los viajeros que ayer se quedaron tirados en el campo se suma la de las plataformas ciudadanas por un tren digno de los partidos políticos desde la Junta de Extremadura el director general de Transportes ha tachado de lamentable la gestión de la avería de ayer José González ha calificado así a los responsables de Renfe

Voz 7 31:35 los inútiles que no son capaces de gestionar adecuadamente una

Voz 20 31:39 ese día a primera hora de esta mañana ha habido una nueva incidencia nueve viajeros han tenido que ser trasladados en autobús de Cáceres a Mérida porque no había tren estas incidencias se suman a las del último año ha habido un tren que ha salido ardiendo otro que ha quedado sin combustible y hasta un tren sin maquinista

Voz 6 31:54 además de esas disculpas Renfe dice que está renovando los trenes y que van a ir mecánicos en aquellos que más posibilidades tienen de dar problema Hora catorce pero como decíamos Vox no quede que se aplique el punto del acuerdo programático alcanzado por PP y Ciudadanos en Andalucía que establece que se destine dinero para la lucha contra la violencia machista para el PP eso no es una línea roja iniciada en los asegura que no se va a mover una línea de ese punto con ese aviso se han reiniciado las negociaciones hoy para llegar a un acuerdo con el anuncio por parte de ciudadanos de que el nuevo Gobierno auditar lo que haya podido despilfarrar en Andalucía Inés Arrimadas esta mañana en Hoy por hoy eso habrá mucha gracia

Voz 8 32:28 el Gobierno de Andalucía suelen chiringuitos lo que usted no se puede imaginar que sabremos cuando una auditoría porque desde la oposición no se ha podido saber realmente hasta el detalle cuál es el entramado de chiringuitos políticos que ha habido en la Junta de Andalucía creadas por el PSOE desde hace cuarenta años

es miércoles dos de enero y más titulares con Isabel Quintana hay Toñi Fernández

Voz 17 32:50 Moncloa aclara que los doscientos ochenta y dos euros que asegura costó el viaje de Pedro Sánchez al Festival de Benicàssim previa visita al presidente autonómico se refieren únicamente al gasto de protocolo anterior al viaje ya que el resto incluido el uso del Falcon o el protocolo durante ese viaje es según el Gobierno materia clasificada esta misma tarde los contribuyentes que cobraron durante los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete Las prestaciones por maternidad y paternidad pueden solicitar ya la devolución del IRPF que la Agencia Tributaria les retuvo de forma indebida tal y como sentenció el Tribunal Supremo el eres más caro sector inmobiliario vaticina que el precio del alquiler va a seguir subiendo en dos mil diecinueve aunque de forma más moderada estos precios ya han provocado una caída del treinta y seis por ciento de la demanda sobre todo entre los más jóvenes Beatriz Toribio Fotocasa

Voz 0867 33:34 Antonio gama es para Joao Moura

Voz 5 33:37 escuché el precio de la vivienda ya sea en compra o en alquiler está creciendo como tú muy superior al de los sueldos esto está haciendo que mucha gente se queja

Voz 17 33:46 además el esfuerzo para comprar una vivienda sube ya se necesitan siete años y seis meses de sueldo íntegro dos meses y medio más que hace un año ocurrió en Nochevieja la Guardia Civil anuncia la detención de dos individuos acusados de violar a una menor de diecisiete años en Burriana en Castellón la joven había existido una fiesta en la plaza del Ayuntamiento y la violación adujo cuando volvía a casa nuevo balance de Nozar Caminando Fronteras asegura que el número de muertos en el mar en el último año supera los ochocientos setenta víctimas más que las región

Voz 34 34:13 tras ha sido un año muy duro en la frontera sus sobretodo respecto al número de personas desaparecidas y las familias no saben adónde recurrir

Voz 17 34:23 Salvamento Marítimo ha rescatado hoy a setenta y dos personas en el Arda Alborán treinta y tres años mintiendo el Vaticano reconoce por primera vez que oculto durante más de medio siglo los abusos sexuales de Marcial Maciel el fundador de los Legionarios de Cristo al que Juan Pablo II presentaba como un ejemplo para la juventud cuestión que minimiza el ex secretario general de la Conferencia Episcopal Gil Tamayo en celo

Voz 10 34:43 la mayoría de los casos de abusos se dan en los ámbitos familiar

Voz 17 34:48 Ivanov pues nadie focaliza

Voz 10 34:50 los ámbitos familiares esta cuestión

Voz 17 34:53 carril Un tranvía ha ocurrido en la estación de San Adrián Barcelona al chocar de manera violenta contra el tope que marca el final de línea hay cuatro heridos entre ellos La Maquinista que se encuentra en estado cabe el tranvía el lugar de pararse poco a poco como siempre acogido en más velocidad se ha producido el descarrilamiento explicaba este testigo positivo en todas las tropas la Policía Local de Ibiza ha detenido a un conductor que tras manifestar una actitud manifiestamente temeraria dio positivo en cocaína metanfetamina opiáceos cannabis y anfetaminas decir todas las sustancias que se puede analizar en el no y Nadal comienza la temporada lesionado el tenista español se pierde el primer torneo de la temporada el que se juega en la ciudad australiana de Brisbane por una distensión en el muslo izquierdo lo deja por recomendación médica

Voz 35 35:38 de ganarla es es que los doctores analizaran los resultados concluyeron que si jugaba aquí había un riesgo importante de no poder jugar en Melbourne Tudor

primer día laborable de este dos mil diecinueve Partido Popular y Ciudadanos vuelven a las negociaciones para conformar un acuerdo de gobierno para Andalucía negocias

Voz 6 38:46 tienes entre ellos a las que se han sumado hoy las presiones y exigencias desde la extrema derecha y que tienen John primer objetivo el de menoscabar los derechos de las mujeres ya los últimos días les hemos venido contando que Vox no quería ser una mera comparsa que quiere exigir y que el resto del posible triunvirato acepte yo hoy mismo ha puesto sobre la mesa una de esas primeras exigencias no se va a sumar a un posible acuerdo de gobierno si hay dinero para luchar contra la violencia machista en Andalucía es una línea roja aunque al Partido Popular no la ve como tal y Ciudadanos asegura que no se va a mover una coma Adrián Prado buenas tardes

Voz 0019 39:16 hola Antonio buenas tardes y los de Rivera han sido los más tajantes las noventa medidas pactadas con el PP mejoran la vida de los andaluces también las que tienen que ver con la lucha contra la violencia de género y por eso no se va a retirar ni a modificar nada a partir de ahí fuentes de Ciudadanos recuerdan a Vox que este acuerdo cumple con el mandato salido de las urnas el pasado dos de diciembre y que llevará el peso a la oposición por eso cada uno añade tendrá que valorar sus actuaciones mientras en el PP intentan encajar las piezas su pacto con Ciudadanos no se toca pero no olvidemos que al mismo tiempo se está negociando con Vox lo que nos dicen fuentes populares es que no han recibido ninguna petición formal del partido ultra no se les ha trasladado ninguna línea roja pero en cualquier caso les instan a ser responsables y les recuerdan la necesidad urgente de dicen de que haya un cambio de gobierno en Andalucía ante esta situación fuentes de Vox recuerdan que no ha cambiado nada en sus planteamientos y que su grupo parlamentario en Andalucía exigirá a cualquier futuro gobierno la sustitución de la ley andaluza de violencia de género por una ley de violencia intrafamiliar y la sustitución además de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales por una consejería

Voz 6 40:15 de familia natalidad escenario el que parece que se anticipó el presidente del Gobierno en su última rueda de prensa del pasado año recordemos que Pedro Sánchez avisó entonces de que el Ejecutivo va están enfrente de medidas que ataquen los derechos de las mujeres

Voz 1722 40:27 a ese gobierno pone en cuestión o recorta derechos y libertades que están recogidas en leyes aprobadas en el Parlamento de España o que ponen en cuestión la seguridad de las mujeres yo advierto de que el Gobierno de España utilizará todos los instrumentos del Estado para defender la seguridad y la libertad de las mujeres

Voz 6 40:46 pues veremos cuánto influye este aviso las negociaciones que retoman como decimos PP Ciudadanos con un punto central hoy el reparto de las áreas económicas en el futuro Gobierno andaluz sobre todo porque Ciudadanos plantea controlar áreas que gestionan por ejemplo las políticas de empresa o las de los autónomos informa Óscar García el área económica está siendo el principal cuello de botella a la mesa de negociación entre PP y Ciudadanos en Andalucía en concreto quién se queda con la Consejería de Hacienda o lo que es lo mismo quién dirá sí o no a la gestión del dinero en aquella comunidad en ciudadanos entienden que si el PP tiene la presidencia ellos deberían gestionar esa Consejería también proponen que la reagrupación que se va a hacer bajar de trece a diez Las carteras ellos se ocupen de otros asuntos económicos como las empresas los autónomos la innovación la educación y la sanidad son también motivo de discusión en estas negociaciones que encabezan directamente Juan Manuel Moreno Bonilla Juan Marín quiénes según fuentes cercanas mantienen contactos desde la semana pasada hablando primero de estructura de gobierno y luego de nombres Ése será el segundo round y los dos están de acuerdo en buscar perfiles más técnicos y menos políticos es decir en incorporar a independientes en el nuevo Gobierno andaluz bueno lo escuchábamos en portada Inés Arrimadas ha explicado esta mañana en Hoy por hoy que impulsarán una auditoría para comprobar el supuesto despilfarro de lo que ha calificado como chiringuito político derivado de casi cuatro décadas de gobierno socialista en Andalucía Arrimadas que en todo caso ha intentado sortear las preguntas sobre Vox insiste en que Ciudadanos va a gobernar con el PP

Voz 1 42:13 y cuando se le ha insistido Sobrequés ese Gobierno

Voz 6 42:15 la Lucía puede llegar a ser inviables en el apoyo de la extrema derecha Arrimadas acabado hablando de turno de Bildu

Voz 8 42:20 yo creo que las mayores críticas a estos también un Partido Socialista que está gobernando España con Bildu o con Torra que no llaman bestias trabas a los españoles que su discurso de año vuelve a decir que este año que viene va a sublevación nosotros en Andalucía vamos a gobernar con el Partido Popular

Voz 6 42:38 Arrimadas le hemos preguntado también por las opiniones de Manuel Valls del candidato a la alcaldía de Barcelona por una plataforma que apoya Ciudadanos y que ha mostrado ya en varias ocasiones su rechazo que la formación naranja pacte con Vox Hoy Arrimadas ha marcado cierta distancia Gone

Voz 1933 42:51 pues el señor Manuel Valls

Voz 8 42:53 es totalmente compatible con lo que estábamos haciendo en primer lugar quiero recordar que Manuel baches un candidato independiente y que me tengo que absolutamente de todo pero que parece que es absolutamente compatible lo que está diciendo vale no quiere acuerdos de gobierno con una comparativa antieuropeísta como es vox evidentemente eso es lo que estamos haciendo

Voz 6 43:14 mientras tanto el PSOE hace análisis ya futura ante la más que posible pérdida de su poder en Andalucía hay preocupación en el seno de este partido el que sostiene al Gobierno porque esa triple alianza PP Ciudadanos Vox efectiva de momento para poner en marcha el Parlamento andaluz pueda repetirse en otros sitios informa Inma Carretero