Hora 14 (03/01/2019)

Voz 0867 00:15 qué tal buenas tardes en el mismo día en que una mujer la primera en este dos mil diecinueve ha sido asesinada por su pareja en Cantabria el Partido Popular pide que no se establezcan cordones contra nadie por tanto contra Vox a pesar de las exigencias de esa formación de extrema derecha para que no haya una partida presupuestaria que luche contra la violencia machista en Andalucía casado en Ceuta lejos de posicionarse contra Vox mira hacia el Izquierda vuelve incluso a ETA

Voz 4 00:38 el Partido Popular no va a admitir ninguna lección por parte de la izquierda de cómo combatir esta lacra social y por tanto tampoco vamos a admitir que la izquierda ponga cordones sanitarios a ningunos partidos cuando precisamente ellos están cenando en Nochebuena con los terroristas de ETA y ellos están pactando con aquellos que que

Voz 5 01:04 alentando incluso la kale borroka en las calles

Voz 0867 01:07 la respuesta del Gobierno no se puede pactar con quien pone en duda los derechos de las mujeres ha sido el aviso que acaba de hacer hace unos minutos la ministra de Hacienda María Jesús Montero

Voz 6 01:15 no puede haber ninguna grieta en la lucha contra esta situación contexto en contra esta lacra por eso resulta preocupante que algunas formaciones políticas pacten compartido que realmente ponen en cuestión que la legislación que tenemos en España en materia de género tenga que perder ser porque efectivamente el secundar esa política es un retroceso sin calificativo

Voz 0867 01:38 todo esto en el mismo día como decimos en qué Rebeca de veintiséis años ha sido asesinada por su pareja en Laredo en Cantabria informa Álvaro López el asesino confeso le asestó Rebeca varias puñaladas en el tórax en su vivienda que compartía con dos compañeras en Laredo ambos tenían una relación desde hace un año y medio ya estaban en trámites de ruptura el detenido ya se encuentra en dependencias policiales la mujer asesinada de veintiséis años deja una hija huérfana en la República Dominicana de cinco años y tenía una hermana viviendo de Madrid que ya está camino de Cantabria hoy además la Audiencia Provincial de Navarra ha determinado que los miembros de la autodenominada manada que están condenados por abusos sexuales en los Sanfermines de dos mil dieciséis sigan en libertad provisional considera que no existe riesgo de fuga ni de que repitan el delito todo este panorama preocupa a las asociaciones feministas María Durán de la Asociación de Mujeres Juristas Themis

Voz 7 02:26 en estos señores de Un dos justo todo lo contrario que dice el Tribunal Constitucional son machistas están tan enquistados de dos machismo que han sido incapaces de adaptarse a un sistema democrático

Voz 0867 02:47 recuerden la existencia del cero dieciséis el teléfono contra el maltrato machista es gratuito no deja rastro en la factura aunque sí que que borrarlo de la lista de llamadas del móvil Hora catorce hablaremos de violencia machista en este Hora catorce y analizaremos al detalle los datos del paro de todo dos mil dieciocho que se han conocido hoy sube la afiliación a la Seguridad Social baja el desempleo pero las cifras son algo peores que las de dos mil diecisiete Eva Vegas

Voz 0605 03:09 datos positivos pero peores que los del año pasado la seguridad social supera la barrera de los diecinueve millones de afiliados el mejor cierre de ejercicio desde dos mil siete son medio millón de cotizantes ocupados más con doscientos diez mil parados menos todavía hay tres millones doscientos mil comercio el sector con mejor comportamiento la cobertura del sistema alcanza al sesenta por ciento de los parados y los contratos el noventa y uno por ciento temporales

Voz 0867 03:35 con todo el Gobierno considera que son buenos datos y los sindicatos destacan la precariedad de estos contratos y cómo afectan más a las mujeres Nadia Calviño ministra de Economía esta mañana en la SER Lola Santillana comisiones

Voz 8 03:45 tras los datos tanto de afiliación de reducción del desempleo y además de afiliación indefinida de los empleos de mayor calidad de lo empleo de los de los jóvenes y de las mujeres pues son muy positivos

Voz 4 03:58 las mujeres como siempre son las paganas de la situación de del mundo laboral son once puntos por debajo de los hombres

Voz 0824 04:08 lo que tienen de cobertura de protección

Voz 4 04:11 eh por desempleo el Ministerio del Interior

Voz 0867 04:13 lo ha hecho balance también en este caso de los fallecidos en accidentes de tráfico el pasado año más de mil cien personas aún así la cifra pone fin a varios años de incremento del número de víctimas es algo menor que en dos mil diecisiete Fernando Grande Marlaska que el ministro no

Voz 9 04:27 a tirar las campanas al vuelo ni ni mucho menos ser mucho exclusiones para preocuparnos pero este año es el primer año en los últimos cuatro donde tenemos un descenso en el número de fallecidos tenemos un descenso del uno coma cinco por ciento Hemos se ha pasado de mil ciento noventa y ocho a mil ciento ochenta

jueves tres de enero y más titulares con Isabel Quintana Miguel Crespo

Voz 1258 04:52 el líder del PSC Miquel Iceta ha instado al independentismo a reflexionar sobre sus prioridades se ha mostrado abierto a negociar las cuentas catalanas si antes se aprueban los Presupuestos Generales del

Voz 0824 05:01 el prior del Valle de los Caídos niega al Gobierno el acceso a la Basílica para exhumar los restos de Franco el Ejecutivo se lo pidió formalmente hace medio mes pero el religioso argumenta que la familia no le permite hacerlo y que el Tribunal Supremo todavía no se ha pronunciado al respecto

Voz 1258 05:14 más de un centenar de trabajadores de Alcoa se han manifestado hoy ante la sede de la Xunta de Galicia en Santiago para reclamar una mayor presión política que fuerce a la compañía a frenar el ERE extintivo y el cierre de sus plantas en A Coruña ya Avilés

Voz 0867 05:35 qué tal buenas tardes el paro descendió en Madrid el año pasado por debajo de la media nacional un ocho por ciento menos Madrid Se sitúa así a la cabeza de las comunidades en las que más ha descendido el desempleo cerramos el año dos mil dieciocho con casi trescientos cuarenta mil parados en la región una buena cifra que esconde eso sí problemas ya conocidos y que seguimos arrastrando desde hace años el empleo temporal y la desigualdad entre hombres y mujeres

Voz 0177 05:58 lo tanto Madrid es hoy el motor económico de España yo me alegro que estoy así por supuesto no pararemos hasta que no haya ni una sola persona que esté en paro pero habrá que tenemos la cifra histórica más alto de personas trabajando

Voz 0824 06:10 es el peor dato después del mes de julio

Voz 1628 06:13 esto nos indica también que una parte de esa recuperación está basada en actividades estacionales en la inactividad que también por su propia naturaleza se vinculan a esa poca estabilidad

Voz 0867 06:26 en las versiones enfrentadas del presidente Garrido y de los sindicatos Diego Pérez de Comisiones Obreras a los que ahora escuchamos con detalle diciembre volvió a ser un buen mes para las contrataciones navideñas Hora catorce Madrid y las empresas privadas de autobús vuelven a bloquear la Gran Vía contra Madrid

Voz 1258 07:11 parece que no han vuelto a tomar el pelo una vez más ya que según los datos que tenemos el día veinticuatro de diciembre dejaron de circular un veintiuno por ciento a las nueve La mañana el día XXXI un veintisiete por ciento menos en hora punta es evidente que la gestión de Metro de Madrid una mala gestión

Voz 0867 07:26 tres de enero los colectivos feministas rechazan la puesta en libertad del agresor machista de Usera golpeó con un palo a su mujer antes de sus hijos la piso Teo Illa encerró durante varias horas en una habitación hoy está en libertad titulares

Voz 11 07:40 sobre el agresor pesaba una orden de Alex

Voz 1510 07:41 también tuvo que caducó en el mes de agosto la Asociación de Mujeres Juristas Themis considera la medida del juez insuficientes dicen que suponen una minusvalora acción de la víctima insisten en que este tipo de acciones inciden la desconfianza de la sociedad en la justicia

Voz 1258 07:54 el prior del Valle de los Caídos niega al Gobierno central el acceso para la exhumación de Franco al menos hasta que el Supremo se pronuncie el máximo responsable de la basílica que fue candidato a las elecciones por la Falange en mil novecientos noventa y tres dice que no lo autoriza porque la familia no permite hacer

Voz 1510 08:08 la EMT ha transportado en dos mil dieciocho a quinientos sesenta mil viajeros más que el año anterior lo que supone un incremento total del cero coma uno por ciento El servicio de víctima también bate récord con tres millones y medio de usuarios un siete por ciento más que en dos mil dieciocho

Voz 1258 08:21 siete deportes el Real Madrid juega su primer partido del año esta noche a las nueve y media contra el Villarreal

son las dos de la tarde diez minutos

Voz 0867 10:09 y lo dicho Madrid vio la luz en materia de empleo durante dos mil dieciocho con muchos matices que ahora vamos a desglosar pero global ha sido un buen año con una reducción del paro de un ocho por ciento por tanto por encima de la media nacional que fue algo más de un seis por ciento Sonia Palomino qué tal muy buenas tardes

Voz 1915 10:23 hola buenas tardes íbamos a recuadro primero los datos genes

Voz 0867 10:26 Tales el dato de todo dos mil dieciocho y también el parcial de diciembre que hemos conocido también esta mañana

Voz 1915 10:31 bueno pues diciembre sí dejó una bajada del paro como es habitual del uno coma nueve por ciento en este caso son seis mil seiscientos parados menos lo que convierte a Madrid en la segunda comunidad en la que más bajó el desempleo sólo por detrás de Andalucía en todo el año dos mil dieciocho la caída del paro ha sido mayor un ocho coma veintinueve por ciento treinta mil parados menos y los afiliados a la Seguridad Social alcanzan los tres millones doscientos ocho mil la cifra más alta de toda la serie histórica

Voz 0867 10:54 con buen dato en dos mil dieciocho Un buen dato también por tanto durante el mes de diciembre

Voz 13 10:59 es el mes en el que se realizan básico

Voz 0867 11:02 durante todas las contrataciones navideñas satisfacción por tanto del presidente Garrido que añade un puntito más a sus méritos en la carrera interna por lograr ser cabeza de cartel del Partido Popular para la Comunidad de Madrid en las elecciones de mayo hoy desde Manzanares El Real ha indicado Garrido que la región va por la senda correcta

Voz 0177 11:18 pronto Madrid es hoy el motor económico de España yo me alegro que estoy así por supuesto no pararemos hasta que no haya ni una sola persona que esté en paro pero habrá que tenemos la cifra histórica más alto de personas trabajando en ciento veintidós mil personas han encontrado empleo a lo largo de este año en torno de cuatrocientas mil entradas la asignatura creo que vamos por el camino correcto creo que estamos haciendo las las cosas bien nuestro modelo funciona porque es el que el que está tirando al mismo del resto del país

Voz 0867 11:45 San la euforia está justificada por el dato global pero claro cuando entramos al detalle Sonia hay ya nos encontramos con las costuras no con los remiendos básicamente el paro desciende pero la temporalidad y la calidad del empleo sigue siendo nuestro agujero negro sí vamos primero con

Voz 1915 11:58 los datos de contratación que no son buenos en diciembre a pesar de la campaña de Navidad en el último mes del año hubo treinta y seis mil menos que en noviembre un quince por ciento menos si vemos el interanual la subida es muy pequeña de apenas un dos por ciento Además la mayoría de esos contratos un ochenta y cinco por ciento son temporales por sectores el peor en diciembre fue la construcción con ochocientos parados más y aunque en servicios baja el desempleo por esa campaña de Navidad sigue siendo el sector que más parados tiene al final de todo el año doscientos sesenta y tres mil lo que tampoco suelto dos mil dieciocho es las de la desigualdad en el ámbito laboral siguen siendo más las mujeres que no tienen trabajo que los hombres de la cifra total de desempleados en la Comunidad de Madrid el cincuenta y ocho por ciento son mujeres ciento noventa y seis mil novecientas frente a los ciento cuarenta y dos mil trescientos

Voz 0867 12:41 le marcamos todo eso la temporalidad el paro femenino la desigualdad entre hombres y mujeres con los sindicatos avisan en los celebraciones porque aunque el paro desciende este no es el empleo que necesita la Comunidad de Madrid Eva Pérez Comisiones Obreras Isabel Vilà Villa UGT

Voz 1628 12:56 es el peor dato después del mes de julio oye esto no indica también que una parte de esa recuperación está basada en actividades estacionales en inactividad actividades que también por su propia naturaleza se vinculan a esa poca estabilidad

Voz 14 13:12 tras asiento en Toral a tiempo parcial ir de menos de una semana está creciendo el porcentaje de mujeres en paro y hay un número excesivo de personas en paro que no cobran una prestación contributiva

Voz 0867 13:24 la patronal CEIM advierte de que en el balance del empleo se aprecia lo que lleva denunciando ya un tiempo la patronal una desaceleración de la economía española Francisco Aranda portavoz de la patronal mal

Voz 15 13:34 le hemos terminado el año con treinta mil desempleados menos sin embargo tenemos que decir que la desaceleración económica ya está aquí por lo tanto es momento de empezar a adoptar medidas dentro del diálogo social

Voz 0867 13:49 lo cierto es que estos días asistimos a varias protestas laborales aquí en la región en la Comunidad de Madrid sin duda la más importante está siendo la que llevan a cabo los trabajadores de Amazon que señalan a aceptar el nuevo convenio que propone su compañía la multinacional desde anoche secundada mayoritariamente unos paros que pueden afectar a la distribución de productos en plena festividad de Rey

Voz 11 14:10 es Xirinacs Galicia

Voz 0743 14:12 entorno a un millar de trabajadores podrían secundar la nueva huelga que desde anoche está convocada en el almacén de Amazon en San Fernando de Henares los sindicatos convocantes CGT y CCOO cifran el seguimiento en el sesenta por ciento en los primeros turnos de una protesta especial tal vez en el día de mayor actividad de la macro tienda digital ante la cita con los Reyes Magos del fin de semana diez meses después la plantilla sigue protestando por el recorte unilateral de derechos que supuso en abril del año pasado la imposición de un nuevo convenio Douglas Harper Comisiones Obreras

Voz 0458 14:40 aproximadamente al trabajador que es un mozo de almacén ya les han quitado quinientos euros respecto a las condiciones que tenían anteriormente sí1 hace cuentas B que Amazon Salgado un millón doscientos mil euros suelo de este incremento no aparte del resto de condiciones que que no Sampras redactado recortes en salarios en conciliación derechos y salud laboral

Voz 0743 15:01 los sindicatos quieren que Amazon se sienta a negociar y aseguran que mantendrán las protestas hasta que lo consigan la compañía se ha limitado a emitir un comunicado sin declaraciones en el que destaca las condiciones laborales de sus empleados inicia apostar por el diálogo directo con los trabajadores a la huelga de hoy se mantendrá hasta mañana viernes a las ocho de la mañana

Voz 0821 15:46 no comprenden la decisión de la magistrada que ha dejado en libertad al maltratador María Durán febrero vicepresidenta de Themis la Asociación de Mujeres Juristas asegura que hay un problema de minusvalorar parte del derecho penal de las víctimas de violencia de género y lo explica así

Voz 16 15:59 si esta brutal paliza se la un compañero de trabajo lo más probable es que hubiera dictado prisión provisional sin embargo en demasiadas ocasiones se resuelve con un simple alejamiento no es suficiente para proteger a la víctima

Voz 0821 16:20 añade que la ley prevé que se pueda decretar prisión provisional entre supuestos que haya posibilidad de ocultar pruebas riesgo de fuga hay riesgo de reiteración delictiva sobre él pesaba una orden de alejamiento anterior que caducó en agosto

Voz 16 16:30 en este caso los de integración delictiva ya estaba allí es decir no era la primera vez que le daba una paliza de esta envergadura ya lo previsible tanto por la pena como podía un riesgo de fuga como la reiteración delictiva tendería a la juez que ha acordado prisión provisional

Voz 0821 16:53 desde Themis sólo se explican la decisión por la ponderación personal de la jueza del caso e insisten en que este tipo de acciones inciden en la desconfianza de la sociedad

Voz 0867 17:00 hacia la justicia es Virginia el año ha empezado mal al caso de Usera sumamos fuera de Madrid la fallecida este Mier que este jueves en Laredo y el debate político abierto sobre las partidas destinadas a la lucha contra el machismo por Vox en Andalucía cuestionando su acuerdo de investidura a la retirada de estas subvenciones de este asunto ha hablado esta mañana el presidente Ángel Garrido ha sido bastante claro

Voz 0177 17:20 la puesta del Partido Popular se equivoca porque el apoyo a las mujeres que sufren violencia hacia el núcleo que eso es evidente y por lo tanto yo creo que el grupo Nos han algunos partidos que todavía tiene experiencia tienen que ser muy cuidadosos en ti quieren decir cómo lo dicen no porque yo no tengo extremo que desconfiar en que nadie quiera por supuesto ayudar a las a las mujeres víctimas de violencia sino pero cuidado con las cosas que se dicen de qué forma se dicen pero bueno son momentos de de negociación no siempre no siempre es fácil pero vamos creo que también lo digo

Voz 0907 17:46 ha dejado claro no se va a modificar nada es lo que se refiere las ayudas mujeres que son víctimas de esta lacra que les en faltaría más

Voz 0867 18:00 ha caído se aferra la Cruz de Cuelgamuros que no que Franco no sale de allí al menos hasta que el Supremo se pronuncie el máximo responsable religioso de esa basílica se lo ha comunicado al Gobierno que sigue sin resolver esta patata caliente Franco no salió del Valle en dos mil dieciocho y a la espera de lo que diga ahora el alto Tribunal ya veremos si lo accionó antes de las elecciones municipales y autonómicas lo que seguro va a agitar otra vez a las fuerzas políticas de derechas de derecha extrema Javier Álvarez la ministra

Voz 0689 18:26 dice a Dolores Delgado envió una carta al prior para pedir autorización para poder entrar en el monumento de pero religiosos Santiago Cantera le ha contestado diez días después que no lo autoriza porque entre otras razones la familia no le permite hacerlo y porque además el Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado al respecto son los mismos motivos que sostiene el Arzobispado de Madrid y el Vaticano pero siempre añadiendo que la Iglesia no está para la exhumación y que la responsabilidad es del Gobierno el Ejecutivo no se esperaba otra respuesta entre otras cosas por los antecedentes ideológicos del prior Santiago Cantera de quién recuerdan que antes de ingresar en los benedictinos fue candidato a las elecciones generales por Falange Española Independiente la familia del dictador ha advertido que si el Gobierno mantiene la idea de la exhumación recurrirá la iniciativa ante el Tribunal Supremo no aceptará otro lugar de enterramiento más que la Almudena el Ejecutivo mientras tanto está recopilando informes que prohiban esta opción alegando razones de seguridad de momento ya tiene la confirmación de la Delegación de Gobierno en Madrid sobre los riesgos de enterrar al dictador en la emblemática cripta de la catedral

Voz 0867 19:25 en efecto el prior fue en las listas de Falange en su día hice muestra visto lo visto firmen sus principios ideológicos Franco a la espera y el Valle que va camino de convertirse en el parque de atracciones del fascismo sus visitas se han incrementado casi un treinta y cuatro por ciento durante los últimos doce meses respecto al año anterior Raquel Fernández

Voz 1257 19:43 casi trescientos setenta y nueve mil turistas visitaron en dos mil dieciocho El Valle de los Caídos Se trata de una cifra un treinta y tres coma setenta y cinco por ciento superior a la registrada en dos mil diecisiete cuando se acercaron al recinto casi doscientas ochenta y cuatro mil personas de los datos facilitados por Patrimonio Nacional Se desprende un aumento de visitas aunque sin embargo inferiores en número a las de otros años como en dos mil uno cuando quinientas cuatro mil personas acudieron al lugar o en dos mil dieciséis cuando el número fue de cuatrocientas dos mil fue en el año dos mil nueve cuando según estas fuentes se marcó un punto de inflexión tras el cierre de la basílica por obras de restauración desde el año mil novecientos ochenta y dos el Valle está administrado temporalmente por la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos

lo denuncia podemos Metro de Madrid de no está cumpliendo los refuerzos anunciados en Navidad hecho circulan estos días especialmente en Navidad y el Año Nuevo menos trenes de los previstos inicialmente las tablas de circulación hasta un veinticinco por ciento menos Teresa Rubio

Voz 1915 22:17 sí metro anunció un refuerzo del servicio para las fiestas iban a circular más trenes durante toda la Navidad con un incremento incluso del cuarenta por ciento en fines de semana pues bien según las tablas oficiales que ha analizado Albert Oliver de Podemos no han cumplido

Voz 1258 22:31 parece que no han vuelto a tomar el pelo una vez más ya que según los datos que tenemos el día veinticuatro de diciembre dejaron de circular un veintiuno por ciento a las nueve La mañana el día treinta y uno un veintisiete por ciento menos en hora punta es evidente que la gestión de Metro de Madrid una mala gestión

Voz 1915 22:45 promesa además trenes pero también de más personal hasta cien personas más para reforzar el servicio pura propaganda según Podemos porque no existe maquinistas suficientes para poder cumplir los servicios prometidos

Voz 1258 22:56 metro de Madrid planifica las tablas para sacar titulares y no pueden cumplir lo que dicen y lo saben ni siquiera tienen los maquinistas suficientes para cumplir con los horarios que dicen ya han vendido trenes que deberían estar funcionando a día de hoy

Voz 1915 23:09 podemos vuelve a pedir la dimisión del consejero delegado como punto de inicio para cambiar la gestión del suburbano desde Metro aseguran que cumplen las tablas que es cierto que hay momentos puntuales en los que pueda haber incidencias en algún tren que ralentice el servicio pero que va se va recuperando el ritmo a lo largo

Voz 0867 23:25 la mejor ningún dato que contrasta con los ofrecidos por la EMT que ha batido récord de usuarios en dos mil dieciocho descontando los que usaron el autobús en los servicios especiales alternativos prestados por las obras en el metro información de la selva

Voz 1510 23:38 en dos mil diecisiete más de diez millones de personas utilizaron estos servicios especiales que se ponen en marcha para sustituir a alguna línea del suburbano y en dos mil dieciocho solo las han utilizado unas cuatrocientas mil personas sigue quitando esos usuarios el número de viajeros de los autobuses de la EMT sube hay quinientos sesenta mil más que en dos mil diecisiete el total es de más de cuatrocientos veinte millones Álvaro Fernández Heredia gerente de la Empresa Municipal de Transporte

Voz 24 24:01 consideramos que hemos consolidado el aumento de viajeros que se producía en el año dos mil dieciséis y que hemos mantenido en el año dos mil diecisiete en el año dos mil dieciocho una mejora aún más importante si tenemos en cuenta que ahora existen mucho más operadores de superficie en la ciudad como el coche el patinete o la moto la bicicleta compartida

Voz 1510 24:19 Octubre es el mes que registra más viajeros con más de cuarenta millones y la línea XXXIV la que va de Cibeles a las águilas vuelve a ser por segundo año consecutivo la más utilizada también hay recorren Bici Mad con más de tres millones de viajes el servicio de bicicletas públicas del Ayuntamiento crece cerca de un siete por ciento con respecto al año anterior

Voz 0867 24:36 si esta mañana a las empresas privadas de autobuses no discrecionales han tomado por tercera vez la Gran Vía ellos quieren permiso especial para poder utilizar esta vía como zona de paso aunque no vayan a recoger o vayan a descender pasajeros es decir van en contra de la naturaleza de Madrid central que sólo permite ese tránsito autocares que vayan a llevar pasajeros por ejemplo a un hotel curiosamente la asociación que aglutina a este colectivo está encabezada por el responsable de una empresa de autobuses turísticos que no logró la concesión del servicio por parte del Ayuntamiento de Madrid Elena Gimeno

Voz 1490 25:07 ya han salido a protestar en otras ocasiones porque dicen que no pueden dejaron los turistas en las puertas de sus hoteles Tamara

Voz 1257 25:13 estando por qué el Ayuntamiento

Voz 25 25:15 los están teniendo en que no podamos realizan nuestro trabajo y nuevamente queremos bueno no Case que queramos es que se necesita que la Gran Vía este abierta a carga y descarga de pasajeros de transporte

Voz 1490 25:26 es la que hablas Begoña Landa portavoz del colectivo de autocares independiente discrecionales de Madrid que se queja de que esos turistas tengan que arrastrar sus maletas desde lejos y ahora mismo pasajeros tendríamos que dejarle en Neptuno Plaza España dos kilómetros cien dentro los pasajeros hay abuelito hay niños hay carritos de niño unas cincuenta personas detrás de una pancarta que decía somos servicio público queremos soluciones no restricciones con ocho autobuses cerrando la protesta han recorrido la Gran Vía pitando durante dos horas algunas de ellas como Camelia gana supervisora en una empresa de transporte de turista

Voz 0824 26:05 no es libre movimiento por Madrid al igual que así lo tiene cualquier otro servicio público no está si se el MTV City tú

Voz 26 26:12 Hernani los manifestantes iban repartiendo folletos cual ahí ah con varios mal cazuelas falda mientras los turistas reales no los de la foto se dedicaban a grabar lo que sucedía con sus teléfonos móviles desde la allí

Voz 1490 26:25 también Torres tan representatividad a este colectivo de reciente creación y en el que dicen que no están las asociaciones representativas del sector

dos de la tarde y veintiséis minutos

se trata de un acuerdo entre el Gobierno regional y los sindicatos que ya fue anunciado el pasado verano y que ahora da sus primeros pasos con la incorporación paulatina de estos nuevos efectivos el presidente madrileño Ángel Garrido ha valorado estas mejoras durante un acto en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

Voz 30 28:00 tenemos que apostar por el medio ambiente y por sus

Voz 0867 28:03 ahí que lo hemos que personarse

Voz 30 28:05 es que lo vigilen y que controlen y que no se cometan

Voz 1047 28:09 los como Yuschenko Garrido que ha sido testigo de la instalación de dos nidos artificiales para buitres negros una especie que habita en el parque y que se encuentra en peligro de extinción según los datos que maneja la Comunidad de Madrid todavía quedan doscientas parejas el último año ha sido el de mayor éxito reproductor del buitre negro gracias entre otras actuaciones a la instalación de este tipo de nidos Hora catorce Depor con Óscar Egido qué tal muy buenas tardes

Voz 1643 28:36 buenas tardes hoy se juega el primer partido de Liga del año es además el último de la jornada diecisiete Con el Villarreal Real Madrid que se juega a las nueve en el estadio de la cerámica Solari ha dado la lista de convocados esta mañana no han viajado los lesionados Marco Asensio Marcos Llorente ni Mariano por lesión además sacado Vallejo Madrid por decisión técnica el Leganés ha hecho oficial su primer fichajes del mercado de invierno que es las lesión de Martin Broadway te extremo o delantero internacional con Dinamarca que llega cedido por el Boro hasta final de temporada llevará el dorsal veinticinco Ilya han presentado ya esta mañana a las doce y media en la instalación deportiva Butarque y en baloncesto hoy se juegan dos partidos de la Euroliga con presencia de equipos madrileños a las nueve menos cuarto Real Madrid Maccabi juega un partido de la ACB a las ocho y media el UCAM Murcia frente al Estudiantes

Voz 31 29:22 yo es que es muy feo eh

Voz 32 30:18 estremecido pensábamos que el dos mil diecinueve año nuevo vida ya vemos cómo es la vida tenemos que ponernos a educar en igualdad

Voz 10 30:31 y tenemos que tener jueces que tengan formación en violencia de género y que sepan de qué hablamos

Voz 0867 30:38 así suena la repulsa en Laredo o en Burriana contra la violencia machista la localidad cántabra por el asesinato de Rebeca una chica de veintiséis años clásico asesinada a puñaladas por su novio en la de Castellón por la violación de una menor de edad en Nochevieja las mujeres siguen muriendo au siendo agredidas mientras el debate sobre la necesidad o no de dotar de más fondos la lucha contra ese tipo de violencia centraliza las negociaciones para el futuro gobierno Andalucía es vox esa extrema derecha quién exige que no haya esa dotación pero el Partido Popular no mira hacia ese lado sino hacia la izquierda palabras de Pablo Casado respuesta del ministro Fernando Grande Marlaska

Voz 4 31:11 tampoco vamos a admitir que la izquierda ponga cordones sanitarios a ningunos partidos cuando precisamente ellos están cenando en Nochebuena con los terroristas de ETA sólo digo

Voz 33 31:25 que es muy preocupante quién niega la violencia machista es muy muy preocupante es muy preocupante ir de la mano de que me niega la violencia machista

Voz 0867 31:36 actitud del Partido Popular a la que podemos sumar por ejemplo Andrea Levy vicesecretaria del partido que ha dicho esta mañana en la SER que las exigencias de Vox no tienen que ser un impedimento para cambiar el Gobierno andaluz línea clara por tanto del PP que considera indefendible la jueza decana de violencia de género de Barcelona es Paquita Verdejo y ha estado en La Ser en Catalunya

Voz 1364 31:54 esto es el ansia de poder en el ansia de mandar en una comunidad autónoma autónoma acusado y todo a costa de cualquier cosa y me parece una barbaridad que una señora que además el Partido Popular no lo podemos olvidar e intervino en la firma del pacto de Estado en la elaboración y posterior firma del pacto de Estado donde se recogen todas están Mérida

Voz 0867 32:16 hoy además la Audiencia Provincial de Navarra ha decidido que los condenados por abusos sexuales en los Sanfermines de dos mil dieciséis los que se hacían llamar la manada sigan en libertad provisional al no apreciar riesgo de fuga Hora catorce por lo demás hoy hemos conocido los datos de paro de todo dos mil dieciocho bajo el paro subió la afiliación a la Seguridad Social aunque en ambos casos con cifras peores que las de dos mil diecisiete para el Gobierno datos positivos los sindicatos insisten en que se crea trabajo precario Nadia Calviño ministra de Economía que ha estado esta mañana en Hoy por hoy y Mari Carmen Barrera de UGT

Voz 8 32:47 la lectura no puede ser sino positiva es que la economía española está creando empleo a buen ritmo pero hay que recordar que hay tres millones

Voz 34 32:55 cuentan mil personas que quieren trabajar y no pueden de ello más de un tercio son parados de larga duración que llevan más de dos años en esa situación además de que el empleo que se crea sigue siendo muy precaria de muy baja calidad

es jueves es tres de enero y más titulares con Isabel Quintana hay Toñi Fernández

Voz 35 33:15 el Gobierno seguirá adelante con la exhumación de los restos de Franco

Voz 0202 33:18 desde que el prior del Valle de los Caídos le niega el acceso el Ejecutivo reconoce que es esperaba esa posición obstruccionista del prior del que recuerda su pasado falangista e insiste en que no va a afectar al proceso de traslado de esos restos más

Voz 0867 33:30 que nunca todo apunta que dos mil dieciocho alcanzará de nuevo

Voz 0824 33:33 en récord histórico en la llegada de turistas de momento de enero a noviembre España recibió casi setenta y ocho millones y medio el gasto también creció casi un tres por ciento hasta los ochenta y cinco mil millones de euros

Voz 0867 33:43 la sombra de Apple las bolsas europeas Elena arrastradas

Voz 0202 33:46 para la rebaja de beneficios anunciada por Apple que no vende tantos hay Fons como creía el selectivo español con apenas valores tecnológicos es el menos afectado el Ibex suma incluso a esta hora alguna décima y cotiza por encima de los ocho mil quinientos porque los

Voz 0867 33:58 políticos presionen

Voz 0824 34:01 los trabajadores de Alcoa entienden que la Xunta de Galicia no está trabajando lo suficiente para evitar el cierre de la empresa

Voz 36 34:06 invitamos a como agua de mayo una solución quisieron cabe medias tintas Nica de pues yo soy perfil

Voz 0824 34:13 entre bengalas y petardos han pedido reunirse con el presidente Feijóo que está de vacaciones en árabe

Voz 0202 34:17 eso comienza el juicio contra los once acusados de asesinar al periodista Jamal caso guíen un Consulado de Estambul la Fiscalía pide la pena de muerte para cinco de los encausados

Voz 0867 34:25 por fin hemos llegado a la cara oculta de la Luna esta madrugada

Voz 0824 34:28 China consiguió que una nave no tripulada se posará sobre esta cara de nuestro satélite que jamás vemos este era el momento

Voz 37 34:33 los periodistas no tiene la es

Voz 0824 34:40 en esta manera de lleno en la historia espacial poco después llegaba la primera fotografía de esta otra cara de la luna

Voz 1 34:46 en el telegrama Miguel Ángel Aguilar Antonio gama es para Hyde Wilson sonaron señor presidente de la república federativa de Brasil voces de muerte sonaron y su campaña electoral su toma de posesión fue un canto al Brasil First su primer decreto un brindis a la poderosa industria agropecuaria un castigo al millón de aborígenes y una amenaza en medio ambiente en el mayor pulmón del mundo su ministerio de Agricultura va a delimitar las reservas indígenas como si fueran una anomalía a erradicar ojo porque puede terminar con la Amazonía y amurallada El País entonces que democracia es esa que ha pactado con EEUU impulsar en Venezuela vamos listos

Voz 0867 35:33 mil ciento ochenta personas murieron el pasado año en accidentes de tráfico en nuestro país una cifra alta pero que aún así supone un retroceso con respecto al año anterior es el primer descenso del número de víctimas que se registra en los últimos cuatro años Nicolás Castellano Quintas

Voz 1620 35:46 tras más baja desde que comenzaron a recopilar datos en mil novecientos sesenta mil ciento ochenta víctimas en dos mil dieciocho suponen dieciocho menos en vías interurbanas que en el año anterior descenso por primera vez tras varios años de aumento de víctimas mortales y a pesar del incremento del dos por ciento en el número de desplazamientos o del tres en el de

Voz 0867 36:04 culos Fernando Grande Marlaska ministro del Interior

Voz 1620 36:07 no vamos a

Voz 9 36:09 a tirar las campanas al vuelo ni mucho menos en muchas cuestiones para preocuparnos pero este año es el primer año en los últimos cuatro donde tenemos un descenso en el número de fallecidos tenemos un descenso del uno coma cinco por ciento Hemos ha pasado de mil ciento noventa y ocho a mil ciento ocho

Voz 11 36:31 los mayores de sesenta y cinco años con doscientos cuarenta y nueve fallecidos fueron la franja de edad con más víctimas al volante y nos queda la previsión del tiempo Luismi Pérez buenas tardes las próximas horas seguiremos con nieblas espesas frías

Voz 1047 36:43 algunos puntos del Duero entre Cataluña y Aragón además algunas nubes que se están formando en el sur del Mediterráneo que dejarán alguna lluvia o chubasco sobretodo en la costa de Alicante de Murcia cerca del estrecho y en el resto del país tiempo tranquilo aunque con numerosas nubes altas también en Canarias temperaturas que esta tarde bajan un poco respecto a las de ayer sobretodo en zonas elevadas se notará esa bajada seguirá soplando algo de viento fuerte del norte entre la Costa Brava y el norte de Baleares con

Voz 0867 38:39 el Gobierno apela a la defensa de los derechos de las mujeres ante las exigencias de Vox en Andalucía dos días apenas ha aguantado este dos mil diecinueve sin tener que lamentar un nuevo crimen exista para el Ejecutivo son el retro es un retroceso que estando como seguimos estando Se puede incluso plantear una reducción o la eliminación de ayudas públicas para hacer frente a la violencia de género María Jesús Montero es la ministra de Hacienda

Voz 6 39:00 no puede haber ninguna grieta en la lucha contra esta situación contestan contra esta lacra por eso resulta preocupante que alguna formaciones política pacten compartido que realmente ponen en cuestión que la legislación que tenemos en España en materia de género tenga que permanecer porque efectivamente el el secundar esa política en un retroceso sin calificativo

Voz 0867 39:23 además es que Moncloa ha recordado también que la lucha contra la violencia machista una política de Estado que no se puede retroceder en esa consideración pero como escuchábamos en portada Pablo Casado de quién dice que no acepta lecciones de Izquierda impide ya abiertamente que no haya oposición hablar con nadie por tanto hablar con Vox y Ciudadanos pues a parte cree que el partido de extrema derecha si va a tener que dar explicaciones para justificar que no apoya un pacto para el cambio de gobierno en Andalucía Adrián Prado

Voz 0019 39:48 vox aumenta la presión y exige a PP y Ciudadanos que se siente a negociar con ellos sí tengan en cuenta sus reivindicaciones si quieren contar con su respaldo Santiago Abascal en Twitter ha dejado claro que no van a votar a quienes desprecian a su formación se niegan a escuchar la voz de cuatrocientos mil andaluces a su vez Ciudadanos también empieza a presionar al PP le advierte de que el pacto es el que es ese ese cambia asegura José Manuel Villegas se rompe

Voz 41 40:09 todos estamos en noventa medidas que hemos pactado con el con el Partido Popular hizo ese es el acuerdo que hay cualquier modificación supondría una ruptura

Voz 0019 40:17 está de acuerdo el PP que sigue jugando a dos bandas primero insistiendo una y otra vez en que quién ha pactado en Andalucía es conciudadanos no con Vox segundo mirando a la izquierda y lanzando este reproche a quienes critican su cercanía con el partido ultra Pablo Casado

Voz 4 40:30 yo tampoco vamos a admitir que la izquierda ponga cordones sanitarios a ningunos partidos cuando precisamente ellos están cenando en Nochebuena con los terroristas de ETA y ellos están pactando con aquellos que

Voz 0907 40:47 para después pedir

Voz 0019 40:48 no se politice la lucha contra la violencia mató

Voz 0867 40:51 está pues por si queda alguna duda de la necesidad de que existan pactos contra la violencia machista de la necesidad de la reivindicación feminista en medio de todo este debate derivado de las exigencias de voz de Vox en Andalucía esta misma mañana Rebeca tenía veintiséis años vivía en Laredo en Cantabria y su novio el ha matado a puñaladas a mediodía los vecinos de Laredo han salido ya a la calle a mostrar su repulsa a Santander Álvaro López buenas tardes hola Antonio buenas noches sobre las cuatro de la mañana el asesino confeso de Rebecca le asestó varias puñaladas con ensañamiento incluso según piensan los agentes para terminar con su vida el asesinato lo cometió según confesó a la Policía Judicial en la vivienda aquella compartía con dos compañeras en Laredo compañeras que fueron incluso amenazadas por el agresor y que se encerraron en una habitación por miedo los dos mantenían una relación sentimental de un año y medio aunque ella ya quería romper la escuchamos a un amigo de ambos y al delegado del Gobierno en Cantabria Pablo Zuloaga siempre había algún comenta

Voz 17 41:45 Mario de que de que bueno que habían discutido o tal pero nada más simplemente eso como cualquier pareja algo algo en su cabeza se le fue el otro sitio oí cometió una barbaridad

Voz 42 41:55 te llevan no había presentado ninguna denuncia previa compañeras de piso que que han presenciado obra discursiva que dejen la ATA

Voz 0867 42:06 un dato escalofriante es que según fuentes policiales el asesino estaba muy tranquilo hasta el punto de que se quedó dormido hasta que llegó la Guardia Civil Rebeca deja una hija huérfana de cinco años que vive en la República Dominicana recuerden la existencia del cero dieciséis es el teléfono contra el maltrato machistas gratuito no deja rastro en la factura pero sí que borrarlo de la lista de llamadas del móvil hoy además la Audiencia Provincial de Navarra ha decidido no lo ha hecho de manera unánime que los miembros de la autodenominada manada que están condenados por abusos sexuales a los Sanfermines de dos mil dieciséis sigan en libertad provisional no aprecia el Tribunal riesgo de fuga una decisión que la secretaria de Estado de Igualdad ha dicho ya que respeta pero que no comparte Pamplona Javier Lorente

Voz 0831 42:44 los cinco componentes de ese grupo de Whatsapp esperarán en libertad la resolución de los recursos de casación ante el Supremo presentados tanto por su defensa como por las tres acusaciones y la fiscal los magistrados que les juzgaron en primera instancia mantienen su libertad con la misma hay mayoría que entonces dos contra uno El presidente de la Sección Segunda José Francisco Cobo considera como en junio que deben volver a prisión riesgo de fuga los otros dos componentes de la sala creen que no han variado las circunstancias que les llevaron a decretar esa libertad y añaden que los cinco han cumplido las medidas cautelares puestas en marcha desde junio hasta hoy incluso después de que el Superior de Justicia de Navarra confirmase la condena de nueve años eh para cada uno de ellos por abuso sexual compre balizamiento añade la circunstancia de que uno de ellos otro Cabezuela ha sido privado de su empleo de militar por lo que es incluso más difícil que se fue al no tener trabajo sobre el riesgo de reiteración delictiva reconocen la condena posterior Ángel Boza por sustraer unas gafas pero señalan que son hechos muy diferentes Il livianos dicen y sobre el sumario abierto contra varios de ellos en Pozoblanco apuntan a que el juzgado competente no ha dictado medidas cautelares ya iniciado siquiera el juicio Gobierno de Navarra

Voz 1915 43:45 el Ayuntamiento de Pamplona acusaciones populares anuncian

Voz 0831 43:48 su recurso a esta decisión distintas asociaciones

Voz 0867 43:50 tenistas han mostrado su preocupación tanto por los mensajes de Vox como por esta decisión en concreto de la justicia Navarra consideran que no si un criterio razonable porque argumentan al existir sentencias condenatorias no se entiende que sigan libres Adela Molina

Voz 1915 44:03 la Asociación de Mujeres Juristas Themis lo encuentra sentido a la decisión de la Audiencia de Navarra María Durán febrero es su vicepresidenta

Voz 16 44:08 lo normal es que cuando hay dos sentencias confirman Historias de un delito que la suma total de las penas que ha de cumplir del acusado sean nueve años de prisión incluso menos que se hubiera acordado prisión provisional al cuenta de la pena El día que se te definitivamente la sentencia

Voz 1915 44:34 Irán recuerda además que cuatro de los miembros de la manada tienen pendiente otro juicio por otra agresión sexual en Córdoba tampoco entiende que sigan en libertad provisional a Vicente abogada de la asociación feminista para la Investigación de los Malos Tratos cree que es una decisión que puede generar alarma social y pone el acento en que en lo que ha dicho la Audiencia de Navarra no es un caso aislado