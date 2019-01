Hora 14 (04/01/2019)

No hay resultados

Voz 1 00:00 a las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1657 00:15 qué tal buenas tardes la derecha en su conjunto gana terreno pero el partido socialista volvería a ganar las elecciones si se celebraran hoy nueva entrega del CIS marcada por dos condicionantes de importancia primero ha cambiado de nuevo el método de cálculo esta vez no hay proyección de voto sumado a la simpatía por un partido no distintas comparativas basadas en el voto directo segundo se realizó a partir del fin de semana de las elecciones en Andalucía nada más terminar por tanto la campaña allí con esas influencias el PSOE mantiene la primera posición el PP segundo Ibooks sube en intención de voto aunque tampoco una subida espectacular Óscar García

Voz 2 00:48 el Partido Socialista ganaría así lo haría con casi el

Voz 1645 00:50 veintinueve por ciento de los votos pero baja con respecto a noviembre más de dos puntos el PP mantiene la segunda posición con el diecinueve coma uno por ciento de los sufragios ciudadanos baja levemente y sigue como tercera fuerza bajan más de tres puntos Unidos Podemos y sus confluencias a pesar de la fuerte irrupción de Vox en Andalucía este CIS no le otorga mucho terreno en el panorama nacional y les sitúa como sexta fuerza después de Esquerra con un tres coma siete por ciento de los votos sube un poco eso sí la formación de Abascal con respecto a noviembre

Voz 1657 01:18 el CIS sí confirma un leve desgaste de la ida

Voz 1645 01:21 tierra frente a la derecha aunque otorgaría la victoria al PSOE si hoy se celebraran elecciones europeas a cinco puntos del PP el paro y los políticos siguen siendo las principales preocupaciones Pedro Sánchez el líder mejor valorado aunque no llega ni al cuatro en su valoración

Voz 1657 01:36 pues como curiosidad en el análisis la encuesta se realizó a partir del uno de diciembre es decir el día de antes de las elecciones andaluzas ante las preguntas estaba esta de la intención de voto directo los ciudadanos de Andalucia en concreto que dijeron que votarían a Vox eran el cuatro por ciento del total en el caso de unas elecciones generales y un tres y medio por ciento en las europeas pues al mismo tiempo que respondían el apoyo a Vox fue de más del doble del diez por ciento precisamente en las elecciones andaluzas y todo esto llega en medio de las negociaciones entre el PP y Vox los populares asumen ya parte del lenguaje de los ultraderechistas y abre la puerta compensar a hombres por violencia machista hablan de todas las violencias e intentando hacer esa equiparación que hasta ahora sólo hacía Vox algo que preocupa a representantes de asociaciones feministas Marisa obsoleto de la Fundación Mujeres Encarna Bodegón profesora de Derecho de la Universidad de Barcelona

Voz 3 02:20 básicamente es un juego de de construcción no es un juego muy peligroso porque además confunde a la opinión pública hice lo pone muchísimo más difícil a las mujeres víctimas de violencia de gélido

Voz 4 02:32 hay teorías de y misión de la tierra es plana es un poco lo mismo aquí que lo que intenta pues sus de alguna manera a manipular a la opinión pública es un tipo de argumentación que está vulnerando ahora mismo lo que se construyan tres horas en parte internacional es nuestro Omacor nacional

Voz 1657 02:46 al mismo tiempo el PSOE recoge firmas en el Congreso para que la comisión de seguimiento del pacto de Estado contra la violencia de género se reúna este mes que lo haga de modo urgente y que Partido Popular y Ciudadanos aclaren sus coqueteos con Vox Rafael Simancas

Voz 1777 02:57 vamos a convocar la comisión de seguimiento del pacto de Estado contra la violencia de género para preguntar al señor casado y el señor Rivera si están dispuestos a desproteger a las mujeres españolas frente a sus maltratadores y a sus asesinos a cambio de poltronas en el Gobierno andaluz tienen que contestar a esta pregunta de una manera inmediata Hora catorce

Voz 1657 03:25 por lo demás los periodistas a los que un juez requisó los móviles y los ordenadores para investigar quiénes eran sus fuentes a las informaciones sobre casos de corrupción que estaban contando vuelven a tener hoy sus dispositivos han estado sin ellos un mes después de que el juez revocara esa decisión apenas días después de tomar la pues un mes de espera aunque se los han devuelto si precintados son Kiko Mestre Blancafort

Voz 5 03:44 hemos exigido que no se entregaran las ideal precintado tal como fue entregado aquí al secretario judicial

Voz 6 03:50 la se va a mantener porque incluso aunque no se hayan abierto

Voz 7 03:55 parece ser los dispositivos el año esta hecho y el daño a la libertad de prensa que soy una cosa muy flexible y muy delicada está hecho en

Voz 0325 04:03 qué manía

Voz 0867 04:04 de hecho no

Voz 1657 04:07 bueno germano ha reconocido esta mañana que dirigentes políticos de todo el espectro político menos de la formación ultra Alternativa por Alemania han sufrido un hackeo masivo que ha expuesto sus datos personales entre ellos está Angela Merkel pero ha negado que haya afectado información sensible y de seguridad nacional del país ya las tres comienza la última fase de la operación especial de tráfico por la Navidad va a durar

Voz 0325 04:28 hasta el lunes porque ese día es festivo más de media España

Voz 1657 04:30 así que vemos la situación estará en las carreteras Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez

Voz 1657 05:31 doblas pues precaución en la carretera dos y cinco seguimos

Voz 0325 05:34 no

Voz 11 05:41 ahora Kato

Voz 12 05:41 doce Madrid Javier Casal Reyes Magos de camino

Voz 0867 05:46 los madrileños a la fuga buenas tardes último repecho de las fiestas navideñas entre los deseos

Voz 13 05:52 el FIFA diecinueve hay una Ness pero tú te has portado bien si el eco de ese acabo buenas notas los pija una sopa sean pastillas Virginia los ves

Voz 0867 06:11 se a el empacho de roscón y en empacho de NO2 porque la lluvia se resiste Innova llover en los próximos días aquí en Madrid la capital siguen escenario uno estará hoy y mañana con limitación de velocidad a setenta kilómetros por hora en los accesos y en la M treinta así que hoy entre los deseos de los políticos también cómo no la mejora de la calidad del aire Marta Higueras alcaldesa en funciones

Voz 0564 06:32 hemos pedido sobre todo que nos ayuden a mantener la calidad del aire que es una cuestión de salud pública

Voz 12 06:38 aquí estamos valorando porque aunque somos magos no todo está en nuestra mano

Voz 0867 06:45 el Gata de los taxistas de cara a la cabalgata de de mañana ya las que hoy comienzan Llanos distrito siempre mejor transporte público no se marchen que en un minuto les vamos a contar cómo están las cosas ahora mismo las carreteras catorce Madrid antes el otro regalo adelantado para los madrileños tras la Gran Vía llega la plaza de España ya hay fecha para el inicio de las obras que ojo serán largas veintiún meses de trabajos para adecentar y actualizar un entorno que se ha quedado anclado en los años cincuenta FCC Servicios Urbanos y del medio ambiente serán las empresas que ahora desarrollen este proyecto las obras arrancan en febrero y entre todo esto las derivadas políticas madrileñas de la última de Vox y la concesión del Partido Popular dispuesto equiparable el maltrato a los hombres con el maltrato que sufren las mujeres Garrido no se moja lo que se negocien Andalucía allí se discute y allí sea el nuevo añadir ni una palabra

Voz 0177 07:37 yo lo que tenga que negociar en Andalucía lo dejó lógicamente a las personas que están llevando a cabo esa negociación ellos son los que mejor conocen las opiniones de unos y otros y a ellos les dejó que que tengan claras las ideas ahí que hagan lo que crean que es lo mejor posible para llegar a un acuerdo que sí que creo que es imprescindible el acuerdo entre usted hubo críticos capaces de conformar algo distinto a lo que ha gobernado Lucía durante tantos años ITA mal gobernado creo que es lo fundamental y por tanto el equipo de negociadores quién tiene que tomar decisiones

Voz 0867 08:03 en justifica los medios y añade que no habrá en cualquier caso ningún cambio en la política del PP sobre la violencia de género es viernes cuatro de enero hay más cosas titulares

Voz 1915 08:12 detenido en Madrid a un hombre acusado de violar a una mujer hace quince años en Portugal pesaba sobre él una orden europea de detención el presunto agresor tiene antecedentes policiales en nuestro país por malos tratos

Voz 0564 08:22 que necesitan donaciones urgentes de grupo de sangre cero negativo ya ve negativo la reservas están en alerta roja el nivel amarillo la de los grupos a negativo IVE negativos son necesarias donaciones en los próximos dos o tres días

Voz 1915 08:32 el Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha a partir del lunes la campaña de recogida de los árboles de Navidad se podrán entregar en los viveros del consistorio en el Retiro y la Casa de Campo hasta el próximo XXXI

Voz 0564 08:42 de enero en deportes primera jornada de Liga de dos mil diecinueve a las nueve de la noche el Leganés visita al Espanyol ayer el Real Madrid no pasó del empate a dos contra el Villarreal en el partido aplazado por el Mundial de Clubes los blancos son cuartos a siete puntos del líder

Voz 0867 08:54 las cabalgatas habrá que llevar mañana ropa de abrigo gorro bufanda banqueta para ver a los Reyes Magos pronóstico del tiempo para las próximas horas Luismi Pérez qué tal muy buenas tardes buenas tardes

campo muy tranquilo las próximas horas con muy pocas nubes en la Comunidad de Madrid y unas temperaturas que suben de forma decidida esta tarde ambiente muy agradable según la localidad entre los diez y los catorce grados de máxima en comparación subirá más la temperatura en la sierra que en zonas como el área metropolitana el fin de semana se presenta también tranquilo unas noches frías con heladas sobre todo en zonas bajas tarde suaves especialmente la del domingo por tanto cabalgatas de Reyes de algo de fresco pero de tiempo muy tranquila

Voz 0867 09:34 claro es que se marchan a marchar a las carreteras atentos a la información el tráfico vamos a conocer primero cómo marcha los accesos pero sobre todo las salidas en la región Dirección General de Tráfico Jorge López qué tal muy buenas tardes

Voz 8 09:47 buenas tardes muy agitado el tráfico en Madrid empezamos con un accidente en la A cuatro en Pinto que genera a varios kilómetros de retención de entrada a la capital otros problemas de entrada por la A uno en Alcobendas y también hasta el nudo de Manoteras y por la A seis en Majadahonda y El Plantío salida tan sólo está la A cuatro en Getafe y en ambos sentidos presenta dificultades la A tres a la altura de Rivas además la circulación es lenta en la M cuarenta de la zona de Coslada en ambos sentidos y como están las cosas en el centro

Voz 0867 10:12 no con escenario uno activo y con la fiebre de las últimas compras navideñas centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Inmaculada banderas hola

Voz 15 10:20 bueno pues indicarles que a esta hora suben un poquito los niveles de tráfico después de una mañana muy tranquila aún más que la de ayer suben ligeramente hablamos de una mayor presencia de vehículos sobre todo en el acceso de la avenida

Voz 1657 10:33 de Burgos a la M30 esa bajada

Voz 15 10:36 la hasta el puente de la Avenida de América no tenemos problemas realmente no tenemos ninguna incidencia si tenemos que recordarles que los reyes siguen su andadura esta tarde iban a recorrer los distritos de Fuencarral Usera Vallecas San Blas Canillejas la asistencia más multitudinaria esta prevista en la cabalgata de Fuencarral quince mil personas no olviden acudir en transporte

Voz 0867 10:56 público siempre mejor transporte público metro además también va a reforzar su servicio y mañana ahora catorce Madrid hace con Noema Valido y Julio Hernández en la realización técnica y la producción de Sonia Unió son las dos de la tarde y once minutos ya tenemos aquí el primer paquete de esto Reyes Magos la nueva plaza de España ha finalizado el proyecto de Gran Vía el Ayuntamiento de Manuela Carmena va a poner en marcha la remodelación de este entorno desgastado por los años desde luego visiblemente desactualizado una nueva plaza de España que sale de un proyecto de ideas público que que ha tenido que ser modificado por distintos problemas y diferencias con patrimonio pero que va a dejar cuando finalice una plaza más abierta un paso de cebra cruzado estilo Tokio hizo un entorno mucho más verde eso sí ahora toca sufrir íbamos a sufrir casi dos años de obras que ya tienen fecha de inicio el próximo mes de febrero información de Virginia Sarmiento

Voz 0821 11:46 la nueva imagen de la plaza estará finalizada en dos mil veinte así que la inaugurará el gobierno municipal que resulte de las próximas elecciones la idea es reducir el tráfico rodado y aumentar los espacios peatonales conectará la plaza con las áreas verdes cercanas especialmente con la plaza de Oriente los Jardines de Sabatini el Parque del Oeste o el Templo de Debod eso incluye alargar el túnel de Bailén hasta Ferraz la ampliación de las aceras en la Cuesta de San Vicente además pretende garantizar la accesibilidad y una mejora medioambiental con la plantación de mí

Voz 0325 12:14 quinientos árboles el proyecto fue redactado

Voz 0821 12:17 por los arquitectos Fernando Porras Aránzazu La Casta y Lorenzo Fernández Ordóñez resultó ganador del concurso de ideas del Ayuntamiento tras ser evaluado por un comité de expertos las empresas adjudicatarias son Pax a servicios urbanos y del medio ambiente y Fomento de Construcciones y Contratas ambas con compromiso de constituirse en una Unión Temporal de Empresas el presupuesto de la obra es de más de cincuenta y un millones de euros a los que habría que sumar el IVA unos diez millones más en una primera etapa se prevé dar continuidad a la Gran Vía con el famoso paso en diagonal que permitirá cruzar en cualquier dirección y que podría estar listo ya para mayo

Voz 0867 12:50 sí paso de cebra muy llamativo al estilo Tokio hace algo más de un mes Carmina inauguraba la nueva Gran Via y aquí la SER recordemos la la recorrimos junto al delegado de Desarrollo Urbano Sostenible un recorrido junto a José Manuel Calvo que finalizamos precisamente allí en la plaza de España con este deseo

Voz 16 13:08 el concejal José Manuel Calvo estamos en Plaza de España estamos viéndolo las obras del edificio España la Torre de Madrid e los andamios la gran vía del futuro ya es presente este enclave es parte del futuro de Madrid existe ese gran proyecto que ahora queda pendiente y que hay que realizar

Voz 17 13:24 sin ninguna duda es uno de los grandes proyectos que bueno que no hemos podido completar en stem primer mandato pero que va a ser una de las prioridades del siguiente no eh las obras están en marcha está la contratación en marcha y empezaremos a principios del próximo año qué vamos a hacer una plaza de España mucho más luminosa una plaza de España también en la que se va a poder acceder en bici

Voz 0867 13:47 es como digo hoy un espacio desfasado y en construcción con las obras del edificio España Icon hotel estrenado hace unos meses que sustituyó a los viejos edificios ocupados de Telefónica a la espera del futuro vamos con la plaza de España del presente ahí está Enrique García Enrique qué tal muy buenas tardes

Voz 18 14:04 las tardes Javier a esta hora la futurista céntrica plaza un viernes laborable Irving Penn coches pasos de peatones llenos puristas y algunos paseantes con un ritmo más pausado que aprovechan el sol

Voz 1258 14:15 el césped aunque la imagen es también la de un lugar digamos en transición estoy justo en el centro de la plaza junto a la estatua de Cervantes o lo que frente a mí tengo el edificio de plaza España de mil novecientos cincuenta y tres amigos mierda la Torre de Madrid de mil novecientos sesenta dos edificios que cambiaron y modernizarán en este enclave y que ahora vuelven a ser la palanca del inminente cambio de la plaza el edición España que ahora están obras abrirá sus puertas en primavera y albergará un hotel restaurantes y comercios y cuando lo haga cuando abra sus puertas ya estará en marcha las obras de la nueva plaza un trabajo que si algo cambiará será el color y el estado de este lugar porque si ahora la plaza mantiene ese estado de cierta dejadez con grietas en el suelo au suciedad incluso con la nueva plaza el verde sustituirá al el predominio del asfalto y cómo será esa nueva plaza bueno hacemos algo de memoria el noventa por ciento del espacio se dedicará al peatón

Voz 18 15:02 a un paso de peatones transcurso de la conecte con la Gran Vía será uno de los cambios que veremos antes en marzo prevé el gobierno municipal se instalarán también mil nuevos árboles habrá una zona central titular para la celebración

Voz 1258 15:15 el evento a una mediateca publica ir más espacio para juegos infantiles por lo que como decía seguirá irá de verde pero a partir de febrero de nuevo esta zona céntrica volverá a sumergirse en el ruido de las obras hasta

Voz 18 15:28 es gracias Enrique y ojalá

Voz 0867 15:31 ya en la nueva plaza de España oye haya también mejor cobertura de telefonía móvil nación queda en efecto para el futuro gobierno que salga de las urnas del veintiséis de mayo una campaña electoral que marcará este nuevo año dos mil diecinueve en la que estará presente Madrid central la contaminación y la calidad de Leire Martín

Voz 10 15:48 hora catorce y Madrid dos dieciséis

Voz 0867 15:50 si eso vamos al uso político de un problema de todos Begoña Villacís se ha ido hoy a una estación mediadora a ella Inés Sabanés la delegada de Medio Ambiente de Manuela Carmena le acusa directamente de hacer demagogia con este asunto de la contaminación lo cierto es que llevamos días complicados con la boina con frío sin viento por tanto sin ventilación e instalados en un escenario uno que parece insuficiente dado el volumen de vehículos que todavía circulan estos días por la ciudad Elena Jiménez

Voz 0806 16:15 la vicealcalde San Marta Higueras desvelaba la petición del Ayuntamiento Sus Majestades los Reyes mal

Voz 0564 16:21 hemos perdido sobre todo que nos ayuden a mantener la calidad del aire que es una cuestión de salud pública

Voz 0806 16:26 pero en la realidad terrenal la que se escapa del poder de los Magos esas peticiones se chocan con quienes opinan de otra manera la delegada de Medio Ambiente inmovilidad Inés Sabanés señalaba primero a metro al Consorcio Regional de Transportes y a la Comunidad de Madrid a quienes pedía lealtad por no haber reforzado los trenes en Navidad

Voz 0795 16:43 el haber intentado hacer una una guerra desde el Consorcio desde el metro contra el Ayuntamiento de Madrid los hechos han demostrado que el problema de capacidad está donde está en el metro yo espero de verdad que se resuelva lo antes posible

Voz 1510 16:58 señalaba después también a Ciudadanos

Voz 0806 17:00 con este mensaje navideño son muy libres de hacerlo

Voz 0795 17:03 política haciendo demagogia con falta de rigor haciendo una interpretación así a la pata la llana de un fenómeno tan complejo como la contaminación

Voz 0806 17:13 Sabanés que recuerda que Madrid tiene que cumplir con los niveles de contaminación que pide Europa antes de dos mil veinte

Voz 0867 17:19 Begoña Villacís ha pedido Manuela Carmena esta mañana que rectifique y cree que no se puede dejar todo en manos de la previsión del tiempo de la presencia o de la ausencia de la lluvia

Voz 19 17:27 en dos mil dieciocho dentro de la serie histórica es el año donde más ha llovido en Madrid desde el año mil novecientos setenta

Voz 12 17:34 pues ni por esas

Voz 19 17:37 presas y además en dos mil dieciocho se puede ver el año en todo su conjunto dos el año desde que han empezado a aplicar medidas podemos deseaban es la señora a Manuela Carmena en Madrid hiciésemos en el año desde que han empezado a tomar medidas que ha sido con la aplicación de Madrid central veremos que desde la aplicación de Madrid central insisto se aplican protocolo un día de cada tres

Voz 0867 17:59 hoy sale en símiles fáciles con los Reyes con el carbón y el presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Ángel Garrido remite el carbón al Palacio de Cibeles pero lo justo para no contaminar

Voz 0177 18:09 en materia de movilidad tráfico toda la gestión de Podemos ha sido un auténtico desastre y eso lo sabe los madrileños que lo importante en materia inmunidad Le damos mucho carbón pero por favor lo que me porque contamina harían más y ya han contaminado bastante

Voz 0867 18:21 cruce de declaraciones políticas sin demasiados argumentos después de que hubiésemos conocido que Madrid a pesar de la mejora sigue incumpliendo en materia de calidad del aire las obligaciones de Europa

Voz 20 18:33 hora catorce Madrid Ángel Garrido

Voz 0867 18:36 ha sido tan claro cuando le ha tocado hablar esta mañana de Vox y de la incomprensible el incomprensible ofrecimiento de su partido a la formación de ultraderecha para equiparar el maltrato a los hombres con el maltrato a las mujeres Garrido dejase negociación se sientan a hablar en Andalucía los que se sientan a hablar con la extrema derecha Sonia Palomino buenas tardes

Voz 1915 18:55 las tardes Garrido evita opinar si dice eso sí que el compromiso del Partido Popular en la lucha contra la violencia machista es claro

Voz 0177 19:02 lo que algunos partidos les falta experiencia y seguramente queriendo hacer planteamientos pueden tener algún fondo razonable un aspecto muy parcial pues lo expresan francamente mal pero la puesta al Partido Popular es inequívoca llegó no vamos a cambiar nuestra posición porque otros partidos tengan una distinta en esta materia

Voz 0325 19:16 no opina Garrido por esa condición que ha puesto Vox para

Voz 1915 19:18 collar la investidura de Juan Manuel Moreno en Andalucía tampoco porque como dice Vox la violencia de mujeres contra hombres es equiparable a la violencia machista que aquí en la Comunidad de Madrid dejó solo el año pasado cinco mujeres asesinadas Garrido deja en manos del PP andaluz la decisión de aceptar o no la propuesta del partido de extrema derecha

Voz 0177 19:35 yo lo que tenga que negociar en Andalucía lo dejó lógicamente a las personas que están llevando a cabo esa negociación que haga lo que creen que es lo mejor posible para llegar a un acuerdo que sí que creo que es imprescindible el acuerdo entre usted hubo críticos capaces de conformar algo distinto a lo que ha gobernado Lucía durante tantos años ITA mal gobernado creo que es lo fundamental y por tanto el equipo de negociadores quién tiene que tomar decisiones

Voz 1915 19:55 lo necesario decía el presidente madrileño para echar al PSOE de la presidencia de la Junta de Andalucía

Voz 0867 19:59 dos y veinte seguimos

Voz 10 21:27 catorce catorce Madrid Javier Casal doce

Voz 0867 21:29 Tardi veintiún minutos les hablamos ahora de un caso muy particular que nos deja ver cómo son veces las dos caras de la pobreza o de la exclusión social eh nos llegaban a la redacción hace unas horas unas fotos con las maletas de una familia unos padres con tres hijos en la puerta de un albergue del Samur Social dicen que les han expulsado y que van a tener que dormir en la calle más tarde nos hemos enterado de que cobran el paro la renta mínima de inserción el Ayuntamiento antes de Charles les ha ofrecido todos los recursos disponibles que no han aceptado ninguno tampoco aceptan la intervención social Ésta es su situación esta familia cualquier caso no se va a quedar en la calle estará selva qué tal muy buenas tardes

Voz 1510 22:07 qué tal Javier buenas tardes no se van a quedar en la calle porque el Ayuntamiento les va a ofrecer hoy un nuevo recurso que se ha quedado libre es un módulo independiente con cocina hay servicios como talleres extraescolares para los niños que van al colegio a cambio les piden desde el Ayuntamiento que se comprometan a colaborar con ellos algo que según dicen no han hecho hasta ahora Marta Higueras delegada de

Voz 0867 22:25 tira de derechos sociales nosotros estamos buscando un trabajo

Voz 1516 22:28 para una persona concreta que esa persona concreta participe de esa búsqueda de trabajo participe activamente quiera hacer ese trabajo lo que no podemos hacer es nosotros buscando trabajo y que la persona no colaboren es no y cuando digo eso digo lo demás además actividades extraescolares con los menores pero necesitamos que los padres le digan a los menores que vayan a la actividad extraescolar para mejorar su rendimiento escolar

Voz 1510 22:48 ayer pensaban que se quedaban en la calle al final durmieron en la central del Samur Social en un lugar una sala de descanso que han habilitado con camastro por el colapso que hay en los centros si aceptan el nuevo recurso podrán trasladarse el lunes sino seguirán durmiendo allí

Voz 1516 23:01 lo vamos a dejar a nadie en la calle durmiendo aquí iban a seguir durmiendo aquí en caso de que no acepten ese modelo seguir durmiendo aquí pues sí seguiremos intentando desde luego desde el Ayuntamiento hacer esa intervención social que hasta ahora no ha sido posible

Voz 1510 23:14 llevan desde septiembre de albergue en albergue aunque el Ayuntamiento asegura que han trabajado con ellos durante años la familia está además en la lista del Ivima y de la Empresa Municipal de la Vivienda y el suelo para que les adjudiquen un piso pero como están cobrando paro y renta mínima de inserción tienen pocas posibilidades

Voz 0867 23:32 dos y veintitrés esta mañana han sido los taxistas los que han llevado juguetes al Hospital Gregorio Marañón en sus taxis cabalgata solidaria que ha arrancado en el Palacio de Cibeles Melchor comprometido con el medio ambiente

Voz 26 23:44 ahora tenemos que convencer al resto de los ciudadanos para que dejen su coche casa y utilicen el transporte público para hacer una ciudad pues más eh para sus ciudadanos más habitable y más limpia en los coches tenemos muchos regalos sin el último tenemos carbón a sólo habrá merecido se lo tendremos que da porque tenemos que repartirlo todo el resto de los regalos ahora al Hospital Gregorio Marañón para los niños que están ingresados es nuestra siguiente parada

Voz 0867 24:13 a los Reyes Magos a favor de del medio ambiente antesala todo esto de la Gran Cabalgata de Madrid en el centro de Madrid capital aunque en muchas localidades preparan también las suyas de hecho las primeras se van a celebrar esta misma tarde en algunos distritos del centro información de Paul Asensio

Voz 27 24:30 un total de quince cabalgatas recorrerán los veintiún distritos de Madrid esta tarde sus Majestades viajarán a Carabanchel Usera Villa de Vallecas Montecarmelo Barrio del Pilar San Blas Canillejas Tetuán Ciudad Lineal toda comenzarán entre las cinco y las seis y media de la tarde mañana cinco de enero será el turno de los distritos de Villaverde Alto y Bajo Vicálvaro Barajas Latina Puente de Vallecas en en el mismo tramo horario además algunos distritos han preparado actividades alternativas como Usera en el que habrá un coro gospel y una chocolatada como la del centro toda esta cabalgata serán exclusivas toda incluirán espacio para personas con movilidad reducida además las dos comitivas de Fuencarral El Pardo tendrán un intérprete en lengua de signos quince desfile que no servirán de aperitivo para la cara

Voz 0564 25:11 la Gata del centro que recorrerá mañana el Paseo de la Castellana

Voz 27 25:13 desde las seis y media a nueve de la noche en efecto

Voz 0867 25:16 de mañana en la capital va a ser la cabalgata más inclusivo de la historia estará adaptada a personas con discapacidad de sean presentado hice van a poner audio descripciones y mochilas que vibran para que todos los niños puedan sentir la música a través del tacto Vanessa San José es la responsable de Accesibilidad

Voz 0564 25:33 una vez que empieza la música podéis tocar

Voz 28 25:36 y es darse Nando la vibración la música a través del acuerdo pero que habitación que es la persona con discapacidad se pone la mochila el propio cuerpo y está notando todo lo que está ocurriendo musicalmente en la en la escena en el sur de la

Voz 0867 25:50 legión en Getafe operación de la Policía Municipal que sigue retirando juguetes y otros productos navideños ilegales productos que no cumplen con las normas mínimas de de seguridad precaución por tanto estos días al hacer las compras el el el encargo a los reyes especialmente cuando el regalo es para niños pequeños SER Madrid Sur Víctor Rodríguez desde hace tres semanas

Voz 2 26:09 las la Policía local de Getafe aborda su campaña especial de vigilancia de productos pirotécnicos y de juguetes en comercios este miércoles retiraban trescientos veinte juguetes de un establecimiento en el barrio de El Bercial por no cumplir la normativa en materia de etiquetado y también retiraban productos de alimentación por encontré

Voz 0325 26:25 Marcel caducados el jefe de la Policía Local

Voz 2 26:27 los Hervelle ha revelado que la campaña especial de inspección aún no ha finalizado y en ella también se vigilan los productos incluidos eh

Voz 0325 26:34 la red de alertas de la Comunidad de Madrid

Voz 2 26:36 el total de juguetes retirados supera los mil seiscientos

Voz 29 26:39 sí es verdad que llama la atención la cifra de trescientos y pico juguetes haciendo un recuento hace un poco de lo que llevamos al que en la campaña no ha terminado está a punto evidentemente por las fechas en las que estamos determinar pero es determinar aún a día de hoy te llevaba más de mil seiscientos juguetes incautados a lo largo de toda esta campaña

Voz 2 26:56 entre los juguetes retirados en la última actuación se encontraban tubos con luces LED con riesgo de descargas eléctricas partes móviles accesibles para los niños así como pelotas de plástico con silbato interior que presentaba riesgo de asfixia

Voz 25 27:10 este de un tema de las van a ser más personales personal para que las en la tranquilidad de tu obra esto le hemos pedido a los reyes magos mucho

Voz 31 27:23 eh

Voz 1510 28:13 Caballero qué tal muy buenas tardes qué tal muy buenas tardes el Real Madrid empató a dos ayer ante el Villarreal con goles de Benzema Iván y una mala noticia la lesión en el sóleo de Gareth Bale que se retiró al descanso ya en la jornada dieciocho los blancos se enfrentan a la Real Sociedad el domingo a las seis y media y el Getafe continúa preparando el choque ante el Fútbol Club Barcelona hoy ha hablado el técnico José Bordalás en la previa del encuentro

Voz 33 28:36 partido muy atractivo oí igual lo contra un gran equipo como es el Fútbol Club Barcelona el peor rival no para empezar el año creo al muy muy complicado que llega en el mejor momento del Camper

Voz 1510 28:52 el Leganés se enfrenta esta noche a las nueve ante el español destacan la vuelta de Recio tras un mes lesionado por una rotura en el gemelo y la presidencia de Martin Dwight el último fichaje del conjunto pepineros el Rayo jugará mañana ante el Valladolid a la una en el Estadio de Zorrilla y en baloncesto el Real Madrid ganó a Maccabi Tel Aviv noventa y uno setenta y nueve en Movistar Estudiantes ganó al UCAM Murcia setenta y tres ochenta y ocho

Voz 12 29:16 ya

Voz 34 29:19 el fiesta

Voz 12 29:26 el Teatro Real acoge el tradicional concierto benéfico de Reyes este año la centenaria Banda Sinfónica Municipal

Voz 0867 29:32 acompañar a De Pedro

Voz 12 29:36 ha despejados sin lluvia tampoco durante las cabalgatas afortunadamente aunque esto es malo para la contaminación recuerden que seguimos en escenario un hoy por tanto sigue limitados los accesos las velocidades a setenta kilómetros por hora en los accesos a Madrid y en la M30

Voz 1 30:03 de las dos y media la hora y media en Canarias

Voz 1657 30:17 qué tal buenas tardes el Partido Popular asume parte del lenguaje de la extrema derecha pero eso no le da de momento mucho rédito electoral es la conclusión que se puede sacar esta mañana sumando los últimos mensajes que llegan desde el PP en relación a las negociaciones en Andalucía ya ya las estimaciones de voto que ofrece hoy el CIS los populares abren la puerta por ejemplo aquella ayudas a hombres por violencia machista que al igual que

Voz 0325 30:37 de Vox engloban en algunas de sus intervenciones

Voz 1657 30:40 otros tipos de violencia nos han quedado ahí Pablo Casado en Canarias hace unos minutos

Voz 35 30:45 cualquier partido que lo que proponga es que las víctimas de otro sexo de otro género también tengan esa protección que se intente limitar las denuncias falsas dentro de la constitución de la legislación podrán sentarse a negociar ya mejorar esas política

Voz 1657 31:03 cada vez más cerca los mensajes de unos y otros pero según el CIS que vuelve de nuevo a cambiar de método de cálculo este mes los populares son estarían lejos del PSOE hubiera elecciones hoy Vox sube algo pero no se acerca a los principales partidos

Voz 1777 31:15 hora catorce

Voz 0564 32:19 Europa Press y el Diario de Mallorca mantendrán la querella contra el juez del caso cursa que ordenó el embargo de los móviles y ordenadores de dos de sus periodistas con el fin de averiguar sus fuentes y que hoy ya están en manos de sus legítimos dueños después de casi un mes

Voz 5 32:32 nosotros hemos asistido en que se dieran con con los presuntos final hemos exigido que no se entregaran les Materials precintado tal como fue entregado aquí al secretario judicial

Voz 0564 32:42 Vida o muerte el nuevo juicio contra el español Pablo Ibar destapa numerosas irregularidades su mujer que lleva más de veinte años con él a pesar de que sólo llevaban tres meses cuando fue detenido ha estado en Hoy por hoy no demandarán al Estado se le declaran inocentes se llama Tanya Ibar

Voz 0127 32:56 vale no yo no es para nada porque sabes no quiero darles nada más de nuestras vidas no quiero otros diez años en los juzgados por aquí dinero vivirían una caja con Pablo sería la persona más feliz del mundo

Voz 0564 33:11 a la caza de los hackers que han destapado datos personales de políticos alemanes incluida Angela Merkel la canciller ha visto destapado parte de su correo su Gobierno

Voz 36 33:19 está escribiendo entendible

Voz 0564 33:22 carta que los hackers hayan publicado datos confidenciales de la Cancillería la ultraderechista Alternativa por Alemania es la única formación que no se ha visto afectada por esta difusión masiva

Voz 0325 33:31 el rebote en los mercados las bolsas europeas registran gana

Voz 0564 33:34 encías que se acercan al dos por ciento en el caso de Alemania o España tras el batacazo en Wall Street por culpa de Apple y las dudas sobre el crecimiento económico de China el selectivo español se acerca a los ocho mil setecientos puntos huelga en Ryanair hoy Fomento va a fijar los servicios mínimos de cara a los paros que iban a comenzar el martes ante la falta de acuerdo según los sindicatos Ryanair amenaza ahora con cierres en nuestro país

Voz 37 33:54 que no es consecuencia de la huelga pero que si no se un acuerdo cerró la fase de Tenerife y Las Palmas como consecuencia de que no hay un acuerdo el término que ellos quieren cerrado

Voz 0564 34:04 más de Altamira suspenden de manera excepcional las visitas por el aumento de anhídrido carbónico en el interior de la cavidad debido a la situación climática el cierre se mantendrá hasta que se recuperen los valores habituales Pilar Fatás es la directora del museo

Voz 4 34:17 su actuación etapa actual que puede ser que la semana que viene las visitas se puedan retomar

Voz 12 34:24 telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 38 34:27 Antonio telegrama es para Nancy Pelosi su elección ayer en el Capitolio como presidenta de la Cámara de Representantes consecuencia de la mayoría demócrata abre un horizonte de esperanza en las instituciones para poner coto a ese presidente Donald Trump que se ha puesto el mundo por montera hice comportan de modo infantil hoy de caprichoso irresponsable que desprecia las leyes siembran la incertidumbre incumple la rendición de cuentas con

Voz 0867 34:55 punto de negocios particulares con la Casa Blanca

Voz 38 34:58 ya avergüenza a los americanos que tanto han mirábamos señora suerte vista y al toro

Voz 1657 35:04 más de una vez les hemos contado los problemas de despoblación en los que se enfrenta en algunas provincias en España hoy tenemos un ejemplo con nombre propio en los vale para hacernos unidad de lo que pasa por ejemplo en Soria se llama abril ya ha sido la primera bebé que ha nacido en esa provincia este año iba hecho hoy el día cuatro Soria José Carlos San José

Voz 39 35:20 se ha hecho esperar bastante pero por fin tenemos al primer Soriano de dos mil diecinueve En este caso la primera soriana a las cinco y cuarenta y un minutos de esta madrugada en el hospital de Santa Bárbara de la capital ha nacido la niña abril hija de los sorianos Laura y Jairo ha pesado dos kilos novecientos cuarenta gramos y ha medido cuarenta y nueve centímetros el año pasado dos mil dieciocho el primer Soriano llegó también tarde el día tres de enero a las seis de la tarde y esta circunstancia es una consecuencia inequívoca de la despoblación que sufre la provincia de Soria con un balance negativo desde hace bastantes años en el saldo vegetativo con más fallecimientos que nacimientos bueno

Voz 1657 35:53 los demógrafos subrayan que hay esperanza que el hecho de que haya un nacimiento en Soria ya de por sí es una buena noticia para el futuro uno de estos expertos es Pau Miret

Voz 40 35:59 Soria en el año pasado logró los mayores de cinco años se aunque hayan nacido el cuatro de enero porque es posible que que también estén remontando la natalidad yo siempre he sido muy bajas claro

Voz 0325 36:13 Nos queda decía la previsión del tiempo Luismi Pérez buenas tardes

Voz 14 36:16 buenas tardes las inmediatas horas seguiremos con tiempo bastante tranquilo aunque fresco en gran parte del país además en zonas del este de Zaragoza en Huesca en Lleida o en algún punto del Duero las nieblas no se iban a disipar por lo que la tarde en esas zonas va a ser bien fría en el resto del país ambiente fresco pero más soleado con algunas nubes cerca del estrecho o en la Costa del Sol así como en Baleares el fin de semana será tranquilo con ascenso de las temperaturas sobre todo el domingo y unas noches que sí que serán frías con heladas cabalgatas en general tranquilas despejadas

Voz 0325 36:52 con la dirección técnica de Noema Valido de Julio Hernández y

Voz 1657 36:54 Isabel Quintana en la producción una pausa y seguimos

Voz 10 38:07 hora catorce Antonio Martín

Voz 0325 38:09 escuchábamos en portada al Partido Popular asume parte de los argumentos de Vox en relación con la violencia machista invita a hablar con ellos a quién lleve por bandera el argumento de esclarecer las denuncias falsas el cero coma cero uno por ciento del total recordemos algo que no se reflejan grandes cambios en las intenciones de voto de los ciudadanos como vamos a analizar parece que escuchamos a vos a Vox pero lo dice el Partido Popular Partido Popular que precisamente hoy está en conversaciones con la formación ultraderechista y entre los temas a tratar sitúa que puede haber ayudas a hombres que sean víctimas de violencia por parte de las mujeres más allá de esta idea en concreto el PP está asumiendo el lenguaje de la extrema derecha la equiparación de la violencia machista con otros tipos de violencia en el ámbito familiar Adrián Prado buenas tardes Antonio buenas tardes y el PP dice que su compromiso es con todas las víctimas de la violencia independientemente de su sexo o edad por eso los populares que

Voz 1657 38:56 en ampliar las garantías y la protección a los hombres que han sido

Voz 0325 38:59 pido violencia familiar los niños los abuelos o las parejas del mismo sexo el PP un abiertamente el discurso de Vox que considera injusta la Ley contra la Violencia de género porque sólo defiende a las mujeres Pablo Casado invita a sentarse a negociar a los partidos que proponen alimentarla limitar las denuncias falsas o que quieran evitar las que las ayudas sirvan para crear chiringuitos ligados a fuerzas políticas da por bueno el discurso de los Abascal sobre las cifras de la violencia de género

Voz 35 39:23 que no nos vengan con unas cifras ya sabemos que el setenta y cinco por ciento de las víctimas de violencia en el entorno del hogar son mujeres pero también sabemos que hay un veinticinco por ciento de víctimas de este tipo de violencia que no son mujeres en especial niños ancianos pero también parejas homosexuales que tienen problemas con su otra o compañero o compañera

Voz 0325 39:49 el líder del PP asegura que el cambio en Andalucía Se va a producir a pesar de que el PSOE lo quiera truncar tirando el Salas ha dicho las cifras de la violencia de género como Sfera ante al discurso eso las cifras los datos porque esos argumentos sobre denuncias falsas equiparación equipaciones de datos sobre tipos de violencia son difícilmente sostenibles nueve de cada diez víctimas de violencia machista la última década en España ha sido mujeres motivo ya por el que distintas organizaciones están alertando del peligro de intentar con esa comparación convertir en verdad lo que en su origen no es cierto Adela

Voz 1915 40:18 si estas organizaciones recuerdan que Naciones Unidas del Consejo de Europa reconocen la violencia contra las mujeres como especifica y que exige un reconocimiento y un tratamiento distinto al de la violencia doméstica con la que Vox y ahora también la dirección del PP la quiere equiparar para Encarna Bodegón profesora de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona negar la violencia machista equivale a negar que la tierra es redonda rotunda cuando se le pregunta si la ley de violencia de género discrimina a los hombres

Voz 4 40:42 absolutamente no es decir cuando un colectivo sufre una discriminación yo tengo que adoptar medidas específicas como si dijéramos por ejemplo pues eso que adoptar medidas específicas contra el colectivo de personas discapacitadas discapacitadas o un estándar discriminar el resto la población entonces esto es una mala comprensión de lo que es la igualdad y la no discriminación

Voz 1915 41:03 la presidenta de la Fundación Mujeres Marisa soltó subraya que este discurso que pretende mezclarlo todo sólo genera confusión perjudica a las víctimas

Voz 3 41:11 es un juego muy peligroso porque además confunde a la opinión pública hice lo pone muchísimo más difícil a las mujeres víctimas de violencia de gélido que además recordemos que tampoco tienen tantas ayudas

Voz 1915 41:24 sobre ayudas desde dos mil seis cuando se aprobó la Ley Integral y hasta dos mil dieciséis cuatro mil seiscientas mujeres han recibido la ayuda económica prevista en la norma el ochenta y seis por ciento de ellas Antonia son mujeres españolas

Voz 0325 41:34 esa al mismo tiempo el grupo socialista en el Congreso está recogiendo firmas para que se reúna este mismo mes y lo haga de modo extraordinario urgente la comisión de seguimiento del pacto de Estado contra la violencia de género quieren preguntar al Partido Popular y a Ciudadanos si finalmente van a seguir cediendo no a las presiones de Vox amplía Inma Carretero

Voz 0806 41:50 el PSOE quiere reunir cuanto antes la semana que viene esa comisión de seguimiento del pacto de Estado contra la violencia de género para que el Partido Popular y Ciudadanos expliquen si están dispuestos a sacrificar en función de sus acuerdos con Vox las medidas pactadas en las Cortes por lo pronto los socialistas entienden que Pablo Casado está asumiendo el discurso de la ultraderecha al hablar de violencia doméstica Hinault de violencia machista Rafael Simancas es portavoz adjunto del grupo socialista

Voz 42 42:17 tienen que decirnos dónde están o están con el las mujeres ir ocho de marzo o están con Vox neo franquismo no se puede estar en los dos sitios a la vez no se puede soplar y sorber a la vez

Voz 0806 42:29 para que se celebre esa reunión extraordinaria de la comisión de seguimiento en el mes de enero es inhábil el PSOE está recogiendo firmas de los diputados necesita ciento setenta y seis que es la mayoría absoluta de la Cámara

Voz 0325 42:40 bueno este rumbo del Partido Popular no tiene de momento un reflejo inmediato en la intención de votos de los ciudadanos la última entrega del CIS contiene esa intención de voto si bien es cierto que sube el apoyo a la extrema derecha no se produce un vuelco en las proyecciones el PSOE volvería a ganar con cierto desgaste el PP apenas se movería en cuanto a intención de voto seguiría en la segunda posición lleva aquí leyendo datos que sacando conclusiones media mañana Óscar García buenas tardes

Voz 0867 43:03 hola Antonio qué tal buenas tardes sí según el