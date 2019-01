Hora 14 (07/01/2019)

No hay resultados

son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 3 00:14 José Antonio Marcos muy buenas noches el presidente catalán con Torra gastado más veces

Voz 4 00:27 ciento veinte mil euros de dinero público

Voz 1018 00:30 en sus nueve meses de viajes al extranjero durante los apenas ocho meses de su mandato según los datos recabados por la SER en Cataluña Torra lleva gastado catorce veces más que su antecesor Carlas Filemón que ha sido precisamente el principal destinatario de esos viaja enseguida iremos a Radio Barcelona porque además Torra no es el único miembro del Gobierno independentista en pagar con dinero público sus viajes al extranjero el ex conseller Ernest Maragall gastó durante su mandato unos cuarenta y dos mil euros tres veces más que su predecesor Raül Romeva esas cifras de gasto de ese dinero público han encendido las alarmas en los partidos de la oposición en el Parlament desde el mayoritario a los Comunes escuchamos a Lorena Roldán Joan Mena

hoy mismo sin ir más lejos hemos conocido el despilfarro de señor Torra en estos viajes al extranjero para ahí hablando mal de España hay para ir haciendo propaganda del despilfarro que supera ya al perito señala

Voz 0717 01:28 hemos que el presidente Torra tiene que dar muchas explicaciones sobre esta situación no puede ser que un presidente que no está gobernando Cataluña se esté gastando estas cantidades en viajes internacionales que no sabemos si son institucionales y cuál es el objetivo político que hay detrás de estos viajes del presidente

Voz 1018 01:51 en Andalucía la espera de la que puede ser rebelde decidí definitiva decisiva entre TPI Bosch para permitir la investidura de Juanma Moreno el PSOE pide a los dirigentes de Ciudadanos en concreto a su líder Albert Rivera que haga todo lo posible para frenar el avance de la ultraderecha Mario Jiménez portavoz parlamentario esta mañana en Hoy por hoy

Voz 1673 02:07 a la ciudadano no caiga en la tentación

Voz 1018 02:21 le empiezo también la que puede ser semana decisiva para evitar un Brexit a las bravas según la BBC el debate en la Cámara de los Comunes será el día quince la primera ministra Theresa May ha insistido esta misma mañana en que la prioridad política sigue siendo Irlanda

Voz 1434 02:35 este cubista asignados estamos precisando medidas específicas para Irlanda del Norte ir preparando también propuestas para otorgar mayor papel al Parlamento pero mientras avanzamos al siguiente nivel de la negó iremos trabajando para tener mayores garantías por parte de la Unión Europea ni unión

Voz 8 02:56 en Bilbao Pino no Keira todo viene por Juan iba por luego

Voz 9 03:08 tenemos que significar lo que hemos conseguido a través de las movilizaciones

Voz 1018 03:13 pensionistas han vuelto a salir a la calle la primera movilización de este año para mantener vivas sus exigencias en concreto una muy concreta unos ingresos mínimos de mil ochenta euros mensuales tenemos también conexión en directo con Badalona donde todo apunta a un enganche ilegal de la luz en un piso ocupado como causa del incendio en el que el pasado sábado murieron tres personas y otras treinta resultaron heridas al Prats

Voz 10 03:35 ya científica bien los bomberos siguen dentro del piso donde comenzó el incendio están intentando esclarecer si realmente fue una sobrecarga eléctrica la causa del fuego a partir del testigo de los vecinos que dicen los Inc y León los inquilinos vivían de okupas y con la luz pinchada aún siguen ingresados cuatro heridos

Voz 1915 03:53 además rectores y estudiantes piden al Gobierno que clarifique la obligación de cotizar por los becarios cuando éstos no cobran los rectores avisan de que no tienen dinero y temen que la nueva normativa reduzca las ofertas de practicas para los estudiantes vecinos del municipio alicantina de Callosa d'en Sarrià toman la calle para expresar su repulsa la agresión de cuatro individuos a una joven que fue previamente drogada el abogado de la

Voz 1018 04:14 pues nació en particular advierte de que el vídeo que grabaron

Voz 1915 04:17 es tan explícito que no es necesaria la reconstrucción de los hechos el Papa califica los abusos sexuales a menores como uno de los peores y más viles crímenes posibles el mismo día en que el cardenal primado de Francia se enfrenta cinco años de cárcel por ocultar la pederastia salón cuenta marítimo rescata sesenta y siete personas en el mar de Alborán entre los que se encontraban dieciocho mujeres y dos niños todos se encuentran en aparente buen estado de salud bohemia en rapsoda y Roma son las dos grandes triunfadoras de la edición número setenta y seis de los Globos de Oro la gran perdedora porque partía entre las favoritas ha sido ha nacido una estrella que sólo se ha llevado el Globo a la mejor canción interpretada por Lady Gaga casi treinta provincias de diez comunidades están en alerta este lunes por frío viento y fenómenos costeros que afectan sobretodo a Girona la mínima del día la marcado Cuéllar en Segovia donde el termómetro ha caído por debajo de los diez grados bajo cero

Voz 1018 05:01 en dos mil cinco

Voz 1434 05:13 buenas tardes destitución en bloque el director del Ramón y Cajal ha cesado a todos los miembros de la Comisión de Docencia del Hospital en una decisión sin precedentes en toda España Agustín Utrilla Se asaltado los tramites para imponer su criterio los miembros de la Comisión dicen que es una venganza por oponerse al nombramiento de una amiga del directo

Voz 12 05:32 ciento cincuenta y cinco no les gustan las decisiones que tomamos entonces normal intervenido no contentos con eso tiro decir a todos que la Junta Técnico así estancia es quién va a votar

Voz 1434 05:44 no sólo ha destituido a todos los miembros Utrilla como nos decían también ha cambiado de forma unilateral la forma de elegir a los sucesores la dirección del centro dice que todo es legal la oposición política pide su dimisión

Voz 1434 05:59 ahora ocurrió el sábado por la tarde en Móstoles después de que una mujer subiera un autobús junto a su hijo de cuatro años

Voz 13 06:06 cree que bajarle

Voz 1434 06:17 la mujer tenía un billete de vuelta abierto que según la compañía de autobuses no garantiza poder viajar Si el autobús está lleno Sos Racismo denuncia que tanto el conductor del vehículo como la Policía Municipal de Móstoles actuaron de forma racista porque la viajeras negra la compañía a los agentes dicen tras más de una hora explicando a la mujer está prohibido viajar de pie y que ya no había sitio tuvieron que desalojar a la fuerza y han presentado una denuncia contra ellas vamos apuntar más noticias ahora en titulares con Sonia Palomino

Voz 1915 06:48 Paula la empresa Uralita de Getafe tendrá que indemnizar con doscientos sesenta mil euros a los familiares de cuatro mujeres muertas por amianto que eran pareja de trabajadores de la fábrica lo ha confirmado el Supremo que considera que estas mujeres instalaron el polvo de amianto al lavar y planchar ropa de traba

Voz 0808 07:02 Hole sus maridos la Comunidad firmado ya el convenio por el que financiará al transporta a los parados que hagan cursos de formación los requisitos para acceder a estas ayudas son muy estrictos sólo podrán beneficiarse los parados que iban en un municipio distinto a aquel en el que reciben los cursos y además tendrán que haber superado al menos el veinticinco por ciento de otro curso de formación presencia

Voz 1915 07:18 la ausencia de nieve ha dejado la peor temporada de esquí de los últimos tres años en la Comunidad de Madrid ninguna estación ha podido abrir durante la Navidad el sol y las temperaturas suaves sí han dejado en cambio un aumento del turismo en los municipios de la Sierra los Teatros Luchana han prorrogado todos los domingos de enero la obra Princesas dos punto cero una obra infantil que pretende educar en la igualdad de género a través de la figura de una princesa poco convencional y en deportes el Real Madrid ha presentado obra India como nuevo jugador del equipo el centrocampista llega la plantilla después de la última derrota ayer por cero dos ante la Real Sociedad además el Atlético empató a uno contra el Sevilla y sigue segundo a cinco puntos de la como

Voz 1434 07:50 cada año después de las Navidades el Ayuntamiento de Madrid pone en marcha a partir de hoy una campaña de recogida de árboles para ser representados cuidados por los operarios municipales en los viveros de los viveros del Consistorio Javier España es el director del vivero de estufas del Retiro

Voz 7 08:06 hay que intentar plantas que estén en buen estado tampoco se recogen ramas cortadas o abetos que estén clavados en una tabla el Ayuntamiento de Madrid recoge los abetos y que los ciudadanos quedan entregar en dos puntos que son la entrada del Retiro frente a la Cuesta de Moyano en la calle Alfonso XII y el vivero de la Casa de Campo que está dentro de la Casa de Campo

Voz 1434 08:32 entre hoy y el treinta y uno de enero vamos con el tráfico es festivo todavía hay gente que vuelve esta tarde vacaciones vamos a ver cómo están las carreteras DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 14 08:42 muy buenas tardes pues a esta hora en Madrid pendientes de dos accidentes el primero la seis a la altura de Majadahonda en sentido entrada a la capital con cuatro kilómetros de retenciones también otra colisión dificulta la circunvalación M cuarenta en la zona de Vicálvaro en sentido A dos también encontrarán ya complicado el acceso a Madrid por la A uno a la altura de Alcobendas y en la A cuatro en el cruce con la M tren

Voz 1434 09:05 trece grados ahora mismo en el centro de la capital de momento seguimos con temperaturas muy frías de madrugada pero altas a primera hora de la tarde Jordi Carbó

Voz 0978 09:13 tiempo soleado durante toda la semana no esperamos precipitaciones pero sí que las temperaturas poco a poco vayan bajando de momento la mañana de hoy ha empezado con heladas en gran parte de la comunidad incluso en algunos barrios de la ciudad de Madrid pero son que ha hecho durante toda la mañana y que seguir haciendo el resto de la tarde dará lugar al temperaturas máximas cercanas a los quince grados sólo bajarán un poco respecto a Jarre como decíamos poco a poco a medida que avance la semana el frío irá a más las heladas el ganarán protagonismo también intensidad cada vez más extensas y el máximo de frío lo esperamos entre el jueves y el viaje

con todo esto comienza Hora catorce Madrid y con la dirección técnica de Alicia gay Toni de Yeray Martínez y la producción de Sonia Palomino

Voz 15 09:58 día dos mil diez

Voz 1434 10:00 nueve Ulled las rebajas de Noruega

Voz 1933 11:08 propia si el pulso entre la Comisión el director médico arrancó en junio cuando Agustín Utrilla decidió colocar a una amiga y compañera suya en este organismo es verdad que la dirección tiene un puesto directo que no tiene que ser votado por el resto pero la persona designada tiene que formar parte de la dirección o al menos tener experiencia en formación MIR

Voz 12 11:26 no tenía nada que ver con la docencia Mamón médico hilo que dejó la condición es que si se podía dar la persona a veces daba porque no cumple realmente perfil la dirección del ha tomó bastante mal

Voz 1933 11:41 la Comisión de Docencia es la que se encarga de organizar supervisar y evaluar el trabajo de los residentes durante sus años de formación también se encarga de velar por sus intereses que no hagan más guardias de las que debemos que puedan librar como el resto de facultativos después de las mismas

Voz 12 11:54 es la presión dado al Dios me molesta porque los servicios diciendo que los residentes tienen derechos que los así que la eléctrica negro olvidar las guardias cosa que es muy desagradable que los recientes están para formarse y que situaban a formar en algo que no en este hospital se tienen que ir

Voz 1933 12:12 el caso es que el director médico del Ramón y Cajal Agustín Utrilla decidió el pasado diciembre César a toda la comisión y cuando le pidieron explicaciones según el acta de la última reunión les dijo hasta en dos ocasiones no me tocáis los huevos

Voz 1434 12:24 la dirección del hospital asegura que todo lo que se ha hecho es legal la Sociedad Española de formación sanitaria especializada ha remitido una carta al Ministerio de Sanidad solicitando que interceda porque consideran que la decisión de Utrilla es totalmente arbitraria además de inaudita y temen eh que pueda sentar un mal precedente Jesús Morán barrios es el presidente de esta sociedad

Voz 7 12:45 hay que respetar la ley

Voz 18 12:46 la democracia es el respeto de la ley nos generó una enorme inquietud sorpresa estupor es un hecho muy grave que se cese de la Comisión de Docencia que tiene una regulación legal que es electa simplemente por una decisión autoritaria de una dirección centro sin argumentos de que esa comisión de docencia no funcione pues hemos este hecho en conocimiento del Ministerio para decirle que intercediera porque eh Si esta decisión unilateral

Voz 19 13:17 muy ligada a una altitud de Potito

Voz 18 13:20 mismo se generalizan en España pues evidentemente caemos en una desregulación total en la situación de absoluta descontrol de la formación

Voz 1434 13:31 con Jesús Mora en barrios vamos a hablar con más calma esta tarde en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte con Javier Bañuelos Utrilla han director del Ramón y Cajal no sólo ha destituido a los miembros de la Comisión sino que también ha cambiado y otra vez de forma unilateral el modo en el que se van a elegirlo sucesores los nuevos miembros de una comisión que es clave es la más importante de los hospitales y en este caso Teresa como recordaba Morán barrios la ya destituida la Comisión ya destituida ha sido premiada los dos últimos años como la mejor a nivel nacional

Voz 1933 14:00 sí dos años seguidos ha recibido la Comisión de Docencia del Ramón y Cajal los dos premios nacionales que se dan en España los hospitales en formación MIR hasta ahora para formar parte de este organismo había un proceso de selección democrático los ciento sesenta tutores del hospital nombraban a sus representantes y los quinientos ochenta residentes a los suyos la dirección

Voz 1434 14:19 en el centro y la Consejería tenían un puesto fijo

Voz 12 14:21 Coelho lo que dices que los tutores tienen que ser escogidos por los tutores y los residentes por los incidentes con lo cual este cambio es una ilegalidad manifiesta

Voz 1933 14:31 a partir de ahora será la Junta Técnico Asistencial un organismo en el que la dirección tiene mayoría de votos la que se encargue de nombrar a los miembros de la Comisión de Docencia

Voz 12 14:39 sí quién es Tutor lo va a escoger única exclusivamente gente puesta por la Dirección Médica yo no sé si estamos sientes nos va a beneficiar porque igual no ponen alguien que tenga interés en mantener un nivel apropiado en nuestra formación sin alguien que quiera ir acorde con la línea de la dirección médica a ver

Voz 1933 15:00 estamos a la espera Cristina de saber qué piensa la Consejería de Sanidad sobre lo ocurrido

Voz 1434 15:04 bueno pues el PSOE ha pedido ya la dimisión del equipo directivo podemos asegura que estamos ante otro ejemplo de la red clientelar dicen que reina en la sanidad pública madrileña ciudadanos exige explicaciones vamos a escuchar a José Manuel Freire a Mónica García ya Enrique velos

Voz 1018 15:20 una terrible cultura

Voz 20 15:22 mismo de amiguismo de autoritarismo que es incompatible con la ley que hemos aprobado hace un año la Asamblea de Madrid de buen gobierno de los centros si organizaciones del Servicio Madrileño de Salud

Voz 21 15:35 nosotros consideramos que es urgente cambiar este sistema feudal

Voz 1434 15:39 raíz por un sistema que en el que aflore el talento

Voz 21 15:41 yo no esté aflorando constantemente la mediocridad y las redes clientelares

Voz 22 15:45 vamos a pedir explicaciones a la Consejería de Sanidad y en su caso responsabilidades por los hechos sucedidos en torno a la Comisión de Docencia en el Hospital Ramón y Cajal

Voz 1434 16:00 no han escuchado al comienzo de este Hora catorce Madrid Sos Racismo denuncia que la policía municipal de Móstoles expulsó este sábado de un autobús con violencia a una mujer por ser negra la pasajera tenía un billete abierto para volver a su pueblo en Toledo pero según la compañía ese billete no le garantizaba la plaza en el caso de que el aforo estuviera completo qué fue lo que pasó los agentes aseguran que la mujer se negó a bajarse del vehículo durante más de una hora y que al final tuvieron que hacerlo a la fuerza Enrique García

Voz 1933 16:29 ocurrió el sábado con el último autobús destino Toledo cuando llegó a Móstoles sólo había un asiento libre y una decena de personas esperando la primera era esta mujer que pidió al conductor sentarse en este asiento con su pequeño el conductor se negó alegando que no pueden viajar de esta forma en un autobús interurbano ella le dijo que no se bajaría del autobús por lo que el conductor llamó a la policía

Voz 13 16:53 yo creo

Voz 1933 16:54 hundido Sos Racismo se ve cómo los agentes la sacan a empujones y la zarandean en el suelo en los sindicatos policiales dicen que la actuación se ajusta a derecho César J Francisco presidente del colectivo Emergencias de Madrid

Voz 24 17:05 lo quitemos los agentes pues lógicamente obliga que se baja de la todos los la tus iba a interrumpir la circulación sanguínea perjudicando al resto de viajeros para evitar enfrentamientos estaba produciendo entre los viajeros sentados en cajeros que deberían abandonar obviamente tuvieron que forzar que se bajase de la tus

Voz 1933 17:24 pero luego máquinas absolutamente como somos

Voz 24 17:27 debido los agentes

Voz 1933 17:28 pero desde Sos Racismo dicen que no hubieran actuado de la misma forma si la mujer no fueran negra Paula Guerra presidenta de la asociación en Madrid

Voz 25 17:35 ninguna explicación que pueda que pueda dar el Ayuntamiento la empresa de transporte o la policía justifica la violencia que cd en ese vídeo creemos firmemente y así lo denunciamos que esto se trata de una agresión con un componente racial de fondo porque estamos convencidísimo de que esta situación no hubiese ocurrido así se hubiese tratado de una mujer española con un hijo pequeño a esas horas de la noche

Voz 1933 18:01 los agentes le han denunciado por resistencia desobediencia ella estudia presentar acciones legales por esta actor

Voz 1434 18:07 gracias Enrique son las dos de la tarde dieciocho minutos

Voz 1434 19:03 la Comunidad de Madrid ya ha firmado el convenio con el Consorcio Regional de Transportes para financiar los desplazamientos en transporte público interurbano de los trabajadores que estén en paro pero cursando actividades de formación se lo contamos en noviembre aquí en la SER el Gobierno regional ha destinado un millón y medio de euros para esta iniciativa la de la que hoy se ha dado un paso más y que según nos dicen se pondrá en marcha en las próximas semanas Javi

Voz 0861 19:26 sí ha pasado el filtro del Consejo de Gobierno la Comunidad ha firmado ya el acuerdo con el Consorcio Regional de Transportes en cuestión de semanas estas ayudas estarán disponibles aunque de momento en la Consejería de Economía no se aventuran a dar una fecha exacta la intención del Gobierno Garrido es como decías pagará el transporte interurbano a los parados que estén apuntados a cursos de formación pero sólo podrán beneficiarse si viven en un municipio distinto al que reciban esos talleres en Fidalgo es la consejera de Economía

Voz 0566 19:55 no haremos otra vez de recarga gratuita en las tarjetas de transporte esta medida va a beneficiar a nueve mil quinientos madrileño al año es una herramienta pionera hizo una mental para evitar que la falta de recursos para desplazarse sean problema para que los madrileños que están buscando un empleo se forme o que limiten su libertad de elección de un curso que quieran hacer pues no encontrarse en el ámbito de sus municipios

Voz 0861 20:21 en la oposición recelan de este sistema de ayudas aún recuerdan el fracaso del abono de transporte para parados de larga duración que puso en marcha Cristina Cifuentes y que sólo llegó a un

Voz 1018 20:31 uno por ciento de los parados en 3D

Voz 1434 20:34 dieciséis mil y veinte mil empleos calculan los sindicatos y las agencias de colocación que se van a generar durante las rebajas que oficialmente comienzan hoy aquí en la Gran Vía de la capital ya había colas en las puertas de algunas tiendas antes de que abrieran esta mañana rebajas para las que también las organizaciones de consumidores dan algunos consejos Sonia Palomar

Voz 27 20:53 la primera recomendación parece obvia pero muchas veces se nos olvida sea evolución rebajas recordemos que sí

Voz 19 20:58 siempre hay que comprar eh si se necesita comprar sino se necesita comprar sean o no rebajas no hay que comprar estos ahora si es necesario sin necesita las rebajas un momento especialmente adecuado

Voz 1915 21:13 es Antonio López de la Confederación de Consumidores y Usuarios que explica también que al final caemos porque queremos porque lo necesitamos hay que fijarse bien en los descuento

Voz 19 21:21 que las rebajas son rebajas de precios pero no de calidad lo cual quiero decir que podemos seguir teniendo el derecho a reclamar e igual que en cualquier otro momento del del año y que no se hacen productos destinados exclusivamente a las rebajas son productos de temporada

Voz 1915 21:37 en todo caso si detectamos algún fraude algún engaño Se puede denunciar en estas asociaciones de consumidores So directamente en la Dirección General de Comercio Consumo de la Comunidad de Madrid la otra cara de la red bajas es la del aumento del empleo las previsiones hablan de entre dieciséis mil veinte mil nuevos contratos un ocho por ciento más que el año pasado sin embargo esos resultados no se trasladan a las condiciones laborales como denuncian desde los sindicatos que advierten de la precariedad de los nuevos contratos Eva Pérez Comisiones Obreras

Voz 28 22:02 de los trabajadores del sector más del veintiséis por ciento tienen jornada hasta cien poco parcial se está priorizando modelo de negocio de gran superficie se destruye el comercio tradicional que han cerrado muchos establecimientos

Voz 1915 22:20 detrás de la mayor parte de estos problemas está la liberación de horarios dicen desde el sindicato que reclama una regulación que garantice un empleo de calidad en la región

Voz 1434 22:28 para quién no está yendo nada bien la temporada es para las pistas de esquí se inauguró el seis de diciembre y desde entonces no han abierto ni un solo día aquí en la Comunidad ni uno solo en Valdesquí ni en Navacerrada con este sol esta falta de precipitaciones no hay apenas nieve Alfonso Ojea

Voz 0089 22:45 las peores Navidades en cuanto a nieve se refieren los últimos tres años en la región madrileña desde hace casi cuatro semanas no ha caído un copo en las Cumbres de Guadarrama el manto blanco que existía a principios de diciembre se ha ido reduciendo por la acción de las altas temperaturas que desde hace dos semanas se registran la sierra la inversión térmica mucho más frío en los valles que en las cimas ha sido la Muntilla para que ninguna de las estaciones madrileñas haya abierto siquiera una mísera jornada sin embargo la meteorología ha provocado un cambio en el ocio de los aficionados a la montaña un cambio que ha revertido directamente en la actividad económica de los pueblos serranos la llegada de visitantes está siendo masiva en localidades como Navacerrada Anne Espinosa

Voz 1933 23:26 es la alcaldesa de este municipio de cambio de tiempo

Voz 25 23:29 por tener están a Tura quieran aquí en la plaza del pueblo estamos aquí grados las terrazas están llenas ácido por otro lado ha sido muy bueno porque la gente ha podido disfrutar de los comercios de todo lo que él vería bien pegado a tiene ya ha podido salir por estas temperaturas que hemos tenido con calidad

Voz 0089 23:50 por cierto que no están previstas precipitaciones de ningún tipo en la comunidad madrileña en los próximos diez días hará muchísimo frío más incluso que en estas jornadas pero sin una gota de

Voz 1434 24:00 ah es que aquí en Madrid por tanto durante estas vacaciones de Navidad que ya estamos desmontando si ustedes son de los que usan árboles de verdad para adornar sus casas sepan que desde hoy pueden entregárselos aludiendo al Ayuntamiento de Madrid para que sean plantados y cuidados por los operarios municipales en los viveros del Consistorio Paul Asensio abetos

Voz 29 24:20 de comer el Ayuntamiento para replantar lo serán aquellos que estén vivos Concepción cohesionado y húmedo también aceptarán los que hayan perdido algo de hoja pero no echen completamente seco los árboles que tengan ramas cortadas no tengan raíces o echen clavados a una tabla no se podrán recoger los expertos recomiendan seguir varias pautas antes de a entregar los hábito Javier España dirige el vivero estufa del Retiro

Voz 7 24:40 dentro de las casas se tienen que mantener lejos de puntos de calor ir deben regularse adecuadamente durante esos días para que no sufran excesivas se también deben destacarse

Voz 30 24:54 a la terraza de la casa

Voz 7 24:57 antes posible después de las fiestas

Voz 29 24:59 el Ayuntamiento de Madrid esta vez ha establecido dos punto de recogida el vivero estufas del Retiro frente a la Cuesta de Moyano y el vivero de Casa de Campo hoy al ser festivo sólo se podrán entregar árboles en el vivero del Retiro en horario de mañana y tarde la campaña de recogida finaliza el treinta y uno de enero

Voz 9 25:17 la Policía Municipal de Madrid

Voz 1434 25:19 pido al dueño de los tres perros que el sábado tocaron un hombre de ochenta y uno años que se encuentra muy grave en el hospital los perros de las consideradas razas peligrosas no tenían puesto el chip obligatorio Elena Jiménez llegue ni tenía

Voz 0131 25:31 han puesto ese chip obligatorio ni la documentación en regla al tratarse de los llamados perros potencialmente peligrosos la detención como ha adelantado el mundo se produjo el mismo día del ataque al hombre de ochenta y un años en la tarde noche del cinco de enero el hombre desorientados se encontraba caminando por la carretera que va de Villaverde a Vallecas una zona de polígonos industriales los perros consiguieron salir de la nave de cerámica y cementos que está situada en el cuatrocientos setenta de la calle Embajadores Ilie atacaron provocándole heridas graves como las que nos han explicado desde el Servicio de Emergencias del uno

Voz 31 26:00 todos los dos brazos los tiene estado catastro

Voz 0882 26:03 Koi también presenta desgarros serán

Voz 1933 26:05 las piernas en un primer momento recibe la atención médica

Voz 0131 26:08 esos efectivos del Summa uno uno dos pero debido a la gravedad de las heridas fue trasladado al hospital de La Paz los tres perros fueron trasladados a las dependencias de servicio veterinario de urgencia de Madrid en Aluche uno de ellos fue sedado con un dardo por los agentes de la Sección Canina de la Policía Municipal de Madrid pertenecen a esa raza de perros considerados potencialmente peligrosos a los rottweiler según el Real Decreto sobre la tenencia de animales este decreto dice que deberían estar identificados con ese microchip y además llevar obligatoriamente Bozal en lugares y espacios públicos y ser llevados también con una correa no extensible de menos de dos metros

Voz 1434 26:42 gracias Elena son las dos de la tarde y veintisiete minutos y romper con los estereotipos de género educar a los más pequeños y hacerlo además con teatro eso es lo que pretende la obra Princesa dos punto cero que es está representando en los Teatros Luchana una obra destinada a personas mayores de cuatro años dicen porque según su creadora todos grandes y pequeños aprenden de ella Javier Jiménez Bas

Voz 0978 27:07 la obra nació de la forma más inesperada Sucre

Voz 1933 27:09 Dora Irene Soler daba clases a unos niños de cuatro años

Voz 9 27:12 los cuando día haciendo una de mis clases alternativas teníamos que elegir los personajes y nadie cogía el personaje de la Princesa una niña que actuaba muy bien Le dije porque no lo quieres hacer tú me vino y al oído me dijo Irene yo no lo pudo hacer porque yo llevo gafas

Voz 0887 27:28 con sus gafas interpretó a la princesa y así surgió esta obra en la que veras una princesa dos punto cero no vive en un castillo sino en un quinto sin ascensor en vez de perdices les gustan los macarrones con tomate

Voz 9 27:39 no le dejaron ir a la escuela de piratas obligaron a ir a la escuela de princesas porque siempre quieren

Voz 1018 27:44 vamos lo normal a los niños les divierte los padres los padres cómo reaccionan

Voz 9 27:48 así quedan pensativo yo creo que es como como si les diéramos

Voz 1434 27:52 toque de atención de él desde casa

Voz 9 27:54 también tenéis que trabajar esto no ponerles los límites desde los padres

Voz 0887 27:58 obra acaba de ser prorrogada y se podrá ver todos los domingos de enero a las doce menos cuarto en los Lutxana

Voz 3 28:26 los pero vivan Álvarez buenas tardes qué tal Cristina buenas

Voz 1933 28:30 tardes Brahim Díaz está siendo presentado en este momento en el Santiago Bernabéu como nuevo jugador del Real Madrid es mediapunta llega procedente del Manchester City

Voz 1018 28:38 firma hasta el año dos mil veinticinco un Real Madrid

Voz 1933 28:41 que es quinto en la Liga diez puntos por debajo del Barça tras la derrota cero dos ante la Real Sociedad aunque más allá del pinchazo el protagonismo es para el no penalti de Rulli sobre Vinicius hablan Sergio Ramos y Luka Modric

Voz 32 28:51 pues lo de Vinicio es escandaloso no siempre ha apoyado al bar y no soy de los que piensa que los árbitros vienen a tomar decisiones premeditada pero sí que es cierto que lo de hoy es despachar de las manos a la cabeza

Voz 0978 29:02 Areba dijeron que no era penalti tenia

Voz 1933 29:06 va a traer cola lo del bar también hubo polémica en Getafe que perdió uno dos contra el Barça y con cero cero anularon un gol a Jaime Mata que era legal según Iturralde González mejor está al Atlético de Madrid segundo a cinco puntos del líder después de empatar a uno en el campo del Sevilla esta noche a las nueve Rayo Majadahonda Las Palmas para cerrar la jornada en Segunda División

Voz 3 29:26 pues nos marchamos trece grados ahora mismo en el centro de la capital como escuchábamos antes en la previsión del tiempo sin noticias todavía de lluvias vamos a seguir teniendo mucho sol mucho frío en los próximos días sobre todo de madrugada con temperaturas negativas en muchos puntos de la región luego durante el día suben mucho esas mismas temperaturas ahora mismo como digo trece grados les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid

Voz 1434 29:49 el a partir de las siete y veinte hoy con Javier

Voz 3 29:52 el baño de los hasta luego

Voz 2 30:02 no

Voz 1018 30:05 tarde una y media en Canarias

Voz 3 30:11 justo con Toni o Marco

Voz 1018 30:20 gracias como siempre por seguir acompañándonos en este lunes en que se va recuperando la normalidad después de la pausa navideña con turrón cabalgatas uvas y esas cosa nunca todavía hoy es día festivo en buena parte del país en nueve comunidades además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla lo que al margen del frío y las rebajas ralentiza mucho la actualidad política social o judicial tenemos así todo algunos asuntos tan clarificadores como la alegría con la que los independentistas catalanes gastan dinero público para lo consideran viajes de trabajo al extranjero ciento veinte mil euros en concreto el presidente Torre en la mayor parte de esos viajes a hacerlo para visitar a Puigdemont pero no han sido los únicos el ya ex conseller es les Maragall gastó durante su mandado de pocos meses unos cuarenta y dos mil euros y el triple que su antecesor la oposición en el Parlament ciudadanos comunes el PSC no entienden tanta alegría en el gasto

Voz 9 31:10 el despilfarro de señor Torra para ir hablando mal de España hay para ir haciendo propaganda

Voz 0717 31:17 no puede ser que un presidente que no está gobernando Cataluña se esté gastando estas cantidades en viajes internacionales que no sabemos sin solo institucionales

Voz 1591 31:26 nosotros creemos que son los gastos absolutamente desorbitados e impropios

Voz 1018 31:30 para Esquerra sin embargo todo que esto entra dentro de la lógica más absoluta Marta Vilalta

Voz 6 31:34 no es normal el hecho de que haya a parte del gobierno en el exilio y parte del Gobierno en las cárceles en prisión por eso muchas veces se tienen que hacer acciones que vayan a dar respuesta a esta no normalidad en aquí vivimos Hora catorce

Voz 1018 31:54 en Andalucía aparentemente todo sigue encaminado hacia un gobierno PP Ciudadanos apoyado por la ultraderecha de Vox con la que sobre el papel el partido de Albert Rivera no quiere saber absolutamente nada entiende el PSOE que se trata de una estrategia de blanquear miento del extremismo político que todavía se puede evitar Mario Jiménez esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy

Voz 7 32:10 de ahí que ahí clara a la ultraderecha pero haciendo la lectura democrática quién ha ganado las lesiones el quién tiene que gobernar y el resto de los partidos políticos tienen que hacer una lectura de eso esos resultado aislando a la extrema derecha no solo pedimos que se haga lo mismo la que pudiera sumar el Partido Socialista con Adelante Andalucía que claramente echa muy por delante de la que pueda representar en ese momento el Partido Popular y Ciudadanos

Voz 1018 32:33 lunes siete de enero Antonia Martín Carlos Cala buenas tardes Carles los pensionistas vascos Antonio vuelven a la calle si han reanudado esta mañana sus movilizaciones para exigir que

Voz 1673 32:41 la pensión mínima se situó en los mil ochenta euros

Voz 1018 32:43 próximo día diecinueve han convocado una manifestación para conmemorar el primer año de las protestas órganos enseguida en directo con una portavoz de estos colectivos principal hipótesis

Voz 1933 32:51 los investigadores manejan como probable causa del incendio que este fin de semana ha provocado la muerte de tres personas una sobrecarga eléctrica en un piso ocupado de forma irregular desde que el que ése habría pinchado ilegalmente la tú

Voz 1673 33:01 Emma de la luz cuenta atrás el Gobierno británico ha realizado un simulacro de control fronterizo con decenas de camiones en el sur de Inglaterra en previsión de un Brexit sin acuerdo Theresa May acaba de decir que sigue hablando con líderes europeos

Voz 1434 33:12 a estas dos precisando medidas específicas para Irlanda del Norte ir preparando también propuestas para otorgar mayor papel al Parlamento iremos trabajando para obtener mayores garantías por parte de la Unión Europea ni una

Voz 1018 33:26 juicio aún cardenal primado de Francia Felip daba

Voz 1933 33:28 al que se acusa de silenciar casos de pederastia de ha comenzado el juicio en Lyon por el que se enfrenta a cinco años de cárcel y el Papa

Voz 1018 33:35 en el concepto y Minority

Voz 9 33:38 estoy de este tipo de abusos como

Voz 1933 33:40 los peores crímenes posibles golpe fallido

Voz 1673 33:43 sino de Gabón confirma que ha detenido al grupo de militares que a primera hora

Voz 1018 33:47 pueden había tomado la radio nacional del país para hacerse con el poder por la larga convalecencia del presidente tengo una mesa de diálogo rectores y estudian

Voz 1933 33:55 les quieren hablar con el Gobierno por la obligación de que las empresas y las universidades coticen por todas las prácticas incluidas las no remuneradas Miguel Ángel Collado

Voz 1434 34:03 de la Conferencia de Rectores alerta de que puede tener

Voz 1933 34:05 consecuencias negativas

Voz 33 34:08 practica eso sí antes las empresas instituciones no pueden asumir el coste de la seguridad

Voz 1673 34:14 John rescatados en el mar Salvamento Marítimo ha rescatado a sesenta y siete personas que viajaban en una patera por el mar de Alborán dos de ellos son menores y otros dieciocho inmigrantes han sido trasladados a Motril después al ser encontrados cerca del litoral de Gran Premio

Voz 1018 34:27 los con sorpresa ridículas que no partían como Fava

Voz 1933 34:29 ahorita se han llevado los principales premios los Globos de Oro tres premios ha obtenido Green Book y dos bohemia en Rapsodia Roma dirigida por Alfonso Cuarón que ha agradecido el galardón en castellano

Voz 9 34:38 mira sus familia gracias a México

Voz 34 34:42 sí

Voz 1673 34:43 de nuevo fichaje Antonio después de su derrota ante la Real Sociedad el Real Madrid ha presentado al malagueño Brahim Díaz que llega procedente del Manchester City ha firmado por seis temporadas y media

Voz 35 34:51 cuando decidí que era el momento tan abandonar el City sólo contemplaba tres opciones una primera jugar el Real Madrid en la segunda jugará en la tercera y última a juzgar algo esperado

el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 35:08 José Antonio el telegrama es para Felipe VI señor muy acertado su recuerdo durante la Pascua Militar en palacio ante la cúpula del mando militar de una representación de suboficiales oficiales jefes y oficiales generales del Ejército de Tierra la Armada y el Ejército de la ida subrayando que la bandera es de todos por eso a su dista todos deben sentirse bajo la protección y el amparo de la Constitución y las leyes cuyos primeros garantes son las instituciones del Estado de Derecho que cuentan con el respaldo último de las Fuerzas Armadas según la misión que les asigna el artículo octavo de la norma fundamental quede bien entendido nada

Voz 1018 35:51 Angel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia gay Tommy ya hay Martínez la técnica saber que da a la producción hilos Simpson la mítica serie televisiva que nació hace ya treinta años y que sirve de Wass

Voz 34 36:00 Se para una tesis doctoral tal y como nos va explicar Javier Torres

Voz 36 36:07 no tengo yo saltaría Elisa tú debes quedarte con las mujeres vale veto a salvar al Isa prometen agregó la mujer que quiere mujeres marcha es una

Voz 0978 36:19 mujer que está sometida a su marido que es esclava de sus hijos también pero con su juventud una tía independiente y Alejandro todo

Voz 37 36:27 Mar autor de la tesis doctoral sobre Los Simpson familia estadounidense que entra desde hace veinte años en nuestras salas primera tesis española sobre la familia de dibujos animados que ofrece en su opinión distopía esperpénticas que hablan de un futuro que suele cumplirse espejo satírico irónico y certero de la sociedad occidental

Voz 1018 36:50 pues comenzamos Porzuna con el tiempo la previsión frío mucho frío sobre todo a primera hora de la mañana Jordi Carbó

Voz 0978 36:56 esta semana dos cosas para destacar por una parte no esperamos el paso de ninguna borrasca de manera que seguir haciendo mucho sol la mayor parte del tiempo le el otro aspecto a destacar será el de las temperaturas cada día que pase será más bajas entre el jueves y el sábado el ambiente va a ser de pleno invierno en la mayor parte del país pero un frío poco pero

Voz 1933 37:15 asistente de hoy destacamos que después de un

Voz 0978 37:18 mañana fría el sol que seguir haciendo durante toda la tarde dará lugar a máximas de diez a quince grados en la mayor parte del país cerca de los veinte en Canarias

Voz 1018 37:27 dos y treinta y siete meses desde este día el pasado diecisiete de mayo

Voz 38 37:33 prometo concluye y de ahí alguien las obligaciones Carraca reside en Dallas Generalitat han sido auditar a la voluntad la va a Cataluña

Voz 1018 37:44 hasta hoy han pasado algo menos de ocho meses El presidente catalán Quim Torra realizado nueve viajes al extranjero

Voz 1179 37:50 por parte a Bélgica para visitar a Carles Puigdemont para otro

Voz 1018 37:53 yo con dinero público unos ciento veinte mil euros según la información que ha recabado la SER en Cataluña ese dinero supera con creces el gasto mensual momentos antecesor no es el único que han destinado miembros del Ejecutivo independentista en ese tiempo por ejemplo el hasta hace poco conseller Maragall se gastó tres veces más que su antecesor Raül Romeva unos cuarenta y dos mil euros que hay que sumar evidentemente a los de Torre parece que no son los únicos vamos a Barcelona Pablo Tallón atención Barcelona buena parte tenemos algún problema para comunicar nuestro compañero Pablo Tallón para que nos dé más datos en torno a esta información que esta mañana ha apuntaba a la Cadena Ser en torno a ese dinero unos ciento veinte mil euros gastado por el president Torra en sus desplazamientos al extranjero dinero pagado con fondos públicos algo que como escuchábamos también en portada ha caldeado bastante los ánimos entre los grupos de la oposición en la Cámara autonómica seguida esperamos poder comunicar con Barcelona con otro compañero Pablo Tallón también con Pau rumbo que les va a acercar las reacciones críticas desde los grupos de la oposición en la Cámara de Cataluña pero antes creo que podemos ir ya a Sevilla porque en el arranque de esta semana posterior al comienzo del curso político de principios de año parece que estamos en las horas quizás decisivas para que PP y Ciudadanos logren ese acuerdo de gobierno en el Parlamento andaluz con la polémica con el recurso del apoyo de los doce parlamentarios de la ultraderecha de BOC esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy escuchamos al portavoz socialista en la Cámara autonómica decir que ese proyecto político puede suponer en la práctica un blanqueo de la formación de carácter ultraderechista lo dicho Radio Sevilla Mercedes Díaz

Voz 1541 39:29 a veinticuatro horas de la Reunión entre el PP y Vox el secretario general del Partido Popular ha señalado en dos televisiones en Telecinco y Antena tres que sólo Vox puede hacerle un regalo de Reyes a Susana Díaz porque puede ser presidenta si Vox no apoye el acuerdo entre el PP y Ciudadanos llamamiento a la ultraderecha del número dos del PP Teodoro García Egea

Voz 0978 39:48 creo que estamos muy cerca pero creo también que Susana Díaz tiene todavía una esperanza ella cree que si consigue hacer que Vox baje de este barco será un triunfo el socialismo fracaso para todos los andaluces y todos los españoles también que está muy ilusionado con el cambio en Andalucía

Voz 1541 40:07 Ciudadanos ha repetido que no asistirá a ningún encuentro con Vox y en el PSOE el portavoz del grupo parlamentario Mario Jiménez insiste en que Díaz está legitimada para presentarse a la investidura porque ha ganado las elecciones señala que los partidos deberían trabajar para aislar a la ultraderecha y hasta dice que Adelante Andalucía y el PSOE podrían sumar

Voz 7 40:26 de ahí que ahí claro a la ultraderecha pero haciendo la lectura democrática quién ha ganado las agresiones Guaje ocurrido en otras ocasiones en Francia o en Alemania es quien tiene que gobernar y el resto de los partidos políticos tienen que hacer una lectura de eso de esos resultado aislando a la extrema derecha en la que pudiera sumar el Partido Socialista con Adelante Andalucía que claramente hecha muy por delante de la que puede representar en esos momentos el Partido Popular y Ciudadanos

Voz 1541 40:50 así está el panorama cuando esta semana la presidenta del Parlamento andaluz presentará el nombre del candidato a la investidura los tres partidos de la derecha suman cincuenta y nueve escaños cuatro más de los necesarios para que Moreno Bonilla sea investido en primera vuelta presidente de la Junta de Andalucía

Voz 1018 41:05 el partido de Rivera insiste en que lo de Vox no va con ellos que la negociación es cosa exclusivo del PP y que por supuesto la formación naranja no se va a plegar a ninguna exigencia que intente modificar por ejemplo la legislación contra

Voz 1645 41:15 la violencia de género Óscar García si Ciudadanos reafirma su discurso tras asumir el PP completamente los postulados de Vox trata de marcar la diferencia con estos dos partidos para mostrar como la opción moderada así nos lo dicen varios de sus dirigentes Ciudadanos rechaza por ejemplo hablar como hacen PP Vox de violencia doméstica o intrafamiliar sino que por ejemplo Rivera escribe estos días en Twitter claramente violencia machista defendiendo por cierto las medidas del Pacto contra la violencia de género también el dique de contención está puesto en las formas evitando a toda costa la foto que si busca Vox la del pacto a tres en Andalucía esta estrategia supone una clara evolución hacia el centro del discurso de ciudadanos que hace tan sólo dos años sí habló de violencia doméstica llegó a pedir incluso la supresión de la asimetría penal en violencia de género algo que luego rectificó el partido

Voz 1018 42:05 gracias Óscar en el Gobierno central una de las ministras estrella de Pedro Sánchez Teresa Ribera

Voz 39 42:10 la generación de ese proceso de cambio no

Voz 9 42:13 implica la aparición de

Voz 39 42:15 más o menos cuatro empleos nuevos

Voz 1018 42:18 ministra para la transición ecológica que no han logrado apoyos suficientes al menos por el momento en el Consejo de Ministros para modificar las políticas sobre cambio climático intentó llevar un decreto para descarga agonizar la economía pero al final al menos por ahora parece que se queda en eso en un intento de Inma Carretero

Voz 0131 42:33 sí ha habido resistencias en el seno del Gobierno para impulsar las prioridades del departamento en materia de cambio climático por ahora no hay consenso de todos los ministerios sobre qué asuntos son de aprobarse de forma urgente para poder cumplir con la hoja de ruta en la reducción de emisiones hasta en dos ocasiones ha intentado Teresa Ribera llevar

Voz 1434 42:52 al Consejo de Ministros un real decreto que

Voz 0131 42:54 por ahora no ha salido adelante el último borrador incluso dejaba fuera la reforma del diésel que es un tema que preocupa a algunos sectores del PSOE por el coste

Voz 1434 43:03 actoral que pueda ocasionar les de cara a las

Voz 0131 43:05 elecciones el veintiséis de mayo pero esa propuesta tampoco sea tramitado según confirman a la Cadena Ser distintas fuentes del Gobierno las principales pegas las han puesto Economía Industria o agricultura que quieren que las reformas se planteen a través de la ley de cambio climático con tiempo para debatir con una tramitación ordinaria

Voz 1018 43:28 hemos ya comunica con Barcelona Pablo Pablo Tallón qué tal buenas tardes bona tarda

Voz 1673 43:30 para atarla qué tal bueno veremos qué nos cuentas en primer lugar los dos

Voz 1018 43:33 los que esta mañana aquí en la SER sobre el dinero público con el que ha pagado los viajes de Torra al extranjero hablamos de los ciento veinte mil euros que según la información que habéis conseguido en Radio Barcelona no son los únicos

Voz 1673 43:46 si los ciento veinte mil euros que Quim Torra gastado en viajes oficiales supone multiplicar por catorce los nueve mil que costar los desplazamientos al exterior de Ramón durante sus primeros seis meses como president de hecho sólo las visitas de Torras su predecesor ya sea Waterloo o Alemania han supuesto un desembolso de treinta mil euros es decir tres veces más que lo que costaron todos los viajes de pulmón en su primer medio año aquí sorprende porque vuelve a haber diferencia de criterios entre sus para Cataluña ya Esquerra porqué décimo sexto pues porque el presidente aragonés que también es el hombre fuerte de los republicanos viajó a Bélgica noviembre para verse con el ex presiden pero en cambio pagó todos los gastos de su bolsillo porque dice fue un viaje de carácter privado sea como sea en el mismo

Voz 1933 44:24 pero el ex conseller de Exteriores Arnes Maragay

Voz 1673 44:26 cierra también ha gastado más del triple que su predecesor en el cargo Raül Romeva a pesar de haber hecho un desplazamiento menos

Voz 1018 44:33 bueno pues desde el Palau no hay ningún comentario sobre estas cifras al vamos a entera dinero que sale de las arcas públicas con lo cual desde el Parlament partidos tan distintos como ciudadanos los Comunes el PSC pide la máxima transparencia y explicaciones al Govern el rumbo

Voz 1071 44:46 Ciutadans considera que Torra emprende estos viajes para hablar mal de España el partido naranja habla de despilfarro y piden ciento cincuenta y cinco precisamente para combatirlo más comedidos pero igualmente críticos el PSC y los Comunes no comparten el objetivo de las visitas Miquel Iceta hizo bueno en este caso

Voz 1591 45:01 se está produciendo una especie de trajín para visitar en Bruselas a un autoproclamado Concejo de la República que es una entidad privada y por lo tanto nosotros creemos que son los gastos absolutamente desorbitados e impropios

Voz 0717 45:18 ah no puede ser que un presidente que no está gobernando Cataluña se esté gastando estas cantidades en viajes internacionales que no sabemos si son institucionales y cuál es el objetivo político

Voz 1071 45:30 en cambio el independentismo lógicamente defiende este gasto Esquerra argumenta que si el Supremo no hubiera acusado los líderes independentistas con penas de cárcel estos no tendrían que ver marchador extranjero y el PDK defiende que es lícito explican en Europa el proceso catalán Marta Vilalta David bombas

Voz 6 45:43 muchas veces tienen que hacer acciones que vayan a dar respuesta a esta no normalidad aquí vivimos por lo tanto que puedan haber esos viajes está política también Exterior asociada

Voz 40 45:55 Miren creemos que estamos ante una legislatura

Voz 0273 45:58 hola qué o proceso independentista

Voz 40 46:00 pues tiene necesidad de internacionalizarse más

Voz 1071 46:03 los socios de Govern también coinciden en que el gasto en sí no es abultado