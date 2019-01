Hora 14 (08/01/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:06 eh

Voz 3 00:17 José Antonio Marcos

Voz 1018 00:25 muy buenas tardes el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo marca distancias con la estrategia de la dirección nacional del PP en un momento clave de la negociación con la ultraderecha de Vox para conseguir su apoyo ante la investidura de Moreno Bonilla en Andalucía yo creo que la violencia machista

Voz 4 00:41 por lo tanto las cosas que existen lo que no podemos obviar las hay que luchar contra ellas

Voz 5 00:48 con seguro con políticas que pueden ser mejores

Voz 4 00:52 eh pero con contundencia tanto a las políticas contra la violencia machista las tenemos que mejorar las tenemos que perfeccionar pero no las tenemos que derogar au dejar de aplicar al con

Voz 1018 01:04 Draghi no es fácil escuchar a Feijóo pronunciarse con tanta claridad sobre un asunto como es la violencia de género ante las exigencias de Vox y la asunción del discurso de la ultraderecha por parte de los interlocutores de la calle Génova hoy mismo está previsto que se reúna los secretario generales de ambos partidos García Gea y Ortega Schmitt el primero está compareciendo lo mismo en rueda de prensa por si había alguna duda

Voz 6 01:24 desde el Partido Popular vamos a hacer todo absolutamente todo lo que esté en nuestra mano para que el cambio que necesita España comience esta semana en Andalucía si Box y ciudadanos quieren seguir en un toma y daca en un peloteo absurdo como si la política fuera un partido de tenis creo que no conduce a ningún sitio debemos ponernos de acuerdo con el Partido Popular en el centro de las negociaciones

Voz 1018 01:45 Albert Rivera no quiere contaminarse su partido se beneficiará de ese posible acuerdo PP Vox pero no quiere hablar de las

Voz 0040 01:51 bueno yo creo que cada uno negocia como puede como quiere y con las condiciones que que pretende no nosotros hemos negociado un acuerdo de gobierno con noventa medidas creo que no puede haber ni una sola medida de esas creo que no se puedan tildar razonables de de liberales de moderadas de constitucionales todos los demás grupos nos tendrán que decir en todo caso porque bloquean no nosotros porque nos ponemos en marcha

Voz 1018 02:13 y es que entre otras cosas lo de estar cerca de la ultraderecha tienen muy mala venta política en Europa la ministra francesa para Asuntos Europeos Nathalie lo asó a preguntas de nuestra corresponsal en Bruselas Griselda Pastor e exacta

Voz 1315 02:25 cada país tiene sus particularidades y cada pan

Voz 1510 02:27 pido elige lo que cree que más le conviene pero entienda que como miembro de un partido que derrotó a la extrema derecha en las últimas presidenciales le diga que no puede haber ningún pacto compromiso con un partido de extrema derecha que defiende valores contrarios a los nuestros escuchado las declaraciones de los dirigentes de Vox queriendo dar marcha atrás en los derechos de las mujeres es muy preocupa

Voz 1315 02:47 ante

Voz 1018 02:47 su síndic tenis desde el PSOE José Luis Ábalos cree que finalmente de Ciudadanos y Vox sellarán algún tipo de compromiso político pero claro con la suficiente oscuridad creo que no va a haber

Voz 0527 02:57 Elecciones lo que no sabremos exactamente son los acuerdos secretos en los que iban a llegar el Partido Popular y Ciudadanos con la ultraderecha eso es lo que no vamos a saber pero es evidente que todo va en la dirección eh y las presiones que está habiendo para que el acuerdo entre las derechas se produzca ya saben que en este caso la derecha nunca tiene líneas rojas a catorce

Voz 1018 03:21 en declaraciones a la agencia Efe el presidente del Gobierno Pedro Sánchez confirma que esta misma semana al Consejo de Ministros aprobará el proyecto de presupuestos

Voz 1722 03:28 el tratamiento el Gobierno de España es presentar los presupuestos y los vamos a presentar el próximo Consejo de Ministros el día once de enero el próximo viernes presentaremos unos presupuestos para que España avance continúe Ava

Voz 1018 03:41 tan bueno fuéramos en directo al Palau de la Generalitat están marcha largo de prensa semanal de la portavoz de Google en unos hemos hay algún cambio alguna modificación estratégica de los independentistas Pablo Tallón

Voz 1673 03:52 pues la consellera el sarta de insiste en que para que los independentistas aprueben los Presupuestos Sánchez debe hacer una propuesta sobre Cataluña que para algo tiene que pasar por el derecho a la autodeterminación eso sí esto sí que es importante hartado admite que el Ejecutivo todavía tiene que sentarse con los grupos parlamentarios en Madrid con Esquerra y el PP cat para decidir si permite no no que estas cuentas se tramiten para andar así algo más de tiempo para negociar de hecho el presidente del PDK David Bombay ha apuntado hoy en los micrófonos de Ser Catalunya que si Sánchez fija un calendario de negociación interlocutores y reconoce una cierta bilateralidad el independentismo sí podría facilitar la tramitación abuelo

Voz 1018 04:24 pues a pocas semanas para que comience el juicio contra los dirigentes independentistas encausados el Rey en la entrega de despachos a una promoción de la carrera judicial que se ha celebrado en Madrid y no en Barcelona donde tiene su sede este centro de formación ha destacado en la independencia de la justicia

Voz 0623 04:38 una sociedad moderna y avanzada como la nuestra plenamente democrática como la española sólo puede desarrollarse en paz concordia si cuenta con un poder del Estado independiente y neutral para imparte

Voz 0202 04:55 injusticia además desde el banquillo Rodrigo Rato vuelve a responsabilizar al Banco de España de la quiebra de Van que dice no recordar si informó al consejo de administración de el único estudio que advertía del deterioro de los activos en más de once mil millones de

Voz 1315 05:09 el Gobierno británico confirma que el Parlamento votará el acuerdo sobre el Brexit el próximo martes además desmienten las informaciones que apuntan a la negociación de una prórroga de la fecha de salida de la Unión prevista para el veintinueve de marzo Villar de trabajadores de Alcoa piden ante el Ministerio de Industria la intervención directa del Gobierno para evitar el cierre de las fábricas en A Coruña ya Aviles han llegado a cortar la Castellana durante quince minutos la policía de Murcia encuentra encerrada en un armario bajo varias bandas a una víctima de la violencia machista detiene al agresor los hechos han sido confirmados por el hijo de ambos de seis años de edad la víctima contó a los agentes que las heridas en las había provocado ella misma casi una treintena de provincias están en alerta por frío a la espera de la masa de aire que llegará a los próximos días que algunos han calificado de bestia del Este pero que según los meteorólogos es una simple normalización de la estepa

Voz 1018 05:52 dos y casi seis minutos

Voz 7 05:58 ahora que tú

Voz 8 05:59 dice en Madrid Cristina Machado buenas tardes el Gobierno

Voz 1434 06:03 a regional quiere que los centros educativos puedan sancionar a los profesores y a los alumnos que no denuncien casos de acoso escolar la dirección de los centros tendrá la obligación de informar a la Fiscalía de que profesor sabía lo que pasaba pero no dijo nada podrá expulsar un máximo de cinco días a los chavales que guarden silencio Así consta en el borrador del nuevo decreto de convivencia en los centros escolares Isabel Serrano es su responsable

Voz 9 06:27 queremos evitar con esto que los espectadores pasivos que por no actuar piensan que no tiene más son responsables no tienen nada que ver porque ellos no lo han hecho no lo han hecho pero lo has visto y no les comunicara

Voz 1434 06:42 las familias consideran que el objetivo es reforzar la convivencia Hinault así lo dice la FAPA Giner de los Ríos fomentar la figura del chivato y decenas de afectados por la venta de vivienda pública del Ivima se han concentrado esta mañana en Plaza de Castilla

Voz 10 07:04 protesta contra el cambio de criterio de la Fiscalía y ahora ID

Voz 1434 07:08 archivo de la causa penal además esta noche han muerto el hombre de ochenta y uno años que el sábado fue atacado en Vallecas por tres perros el dueño de los animales se enfrenta ahora a una acusación de homicidio imprudente los perros no tenían ni el chip obligatorio de Identificación Animal ni la documentación necesaria por ser de las consideradas han razas peligrosas

Voz 1315 07:30 más noticias que vamos a apuntar ahora en titulares con Sonia Palomino y Paul Asensio junio de Madrid incumple desde hace diez años el real decreto que obliga a las comunidades a modernizar la formación de los médicos residentes la Sociedad Española de formación sanitaria especializada pide su cumplimiento teniendo en cuenta además que Madrid es una de las comunidades que más médicos residentes acoge hecha de Manuela Carmena para concurrir a las elecciones de mayo se conocerá pronto ha asegurado en Hoy por Hoy Madrid la portavoz municipal entre también en la SER el portavoz del PP José Luis Martínez Almeida ha dicho no darse por descartado para ser el candidato del Partido al Ayuntamiento de la capital a la espera de la decisión de Pablo Casado un niño de ocho años de Parla busca un donante de médula urgente su madre ha explicado en la SER que el menor tiene una enfermedad rara que sufre en sólo cuarenta y seis niños en toda España y ha iniciado una campaña para buscar un donante compatible continúan en alerta roja la reserva de sangre del grupo cero negativo llave negativo se necesitan donaciones urgentes en los próximos dos o tres días como muchos son necesarias las donaciones de los grupos a negativo IVE negativo en deportes los equipos madrileños preparan ya los partidos de mañana de octavos de la Copa del Rey el Real Madrid recibe al Leganés también Juan casa el Getafe que recibe al Valladolid al Atlético de Madrid visita el Girona

Voz 0268 08:34 formación del Tráfico DGT María Herrero buenas tardes buenas tardes pues ahora mismo estamos muy pendientes de dos accidentes uno en la A dos en Torrejón sentido entrada a la capital y otro en la IV a su paso por Valdemoro en sentido salida además tráfico intenso en la ronda de circunvalación M cuarenta en la zona de Coslada hacia lados también en aumento en la A6 en Las Rozas en ambos sentidos

Voz 1434 08:54 se vamos a saber también cómo se circula por las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Inmaculada delanteras hola

Voz 1315 09:01 afortunadamente el tráfico dentro de la ciudad no es un problema la mañana ha con calma con Evelia circulatorios moderados y así estamos viendo como aumentan en las vías de salida a la zona de Avenida de América algo más deprisa especialmente desde la plaza de la República Argentina la M30 predomina la fluidez el tráfico y se intensifica con más rapidez en helado de Chamartín sentido sur y la previsión del tiempo como siempre con Jordi Carbó

Voz 0978 09:25 sí mantiene la monotonía en la situación del tiempo hoy repetición de lo que ya hizo ayer después de una mañana con frío heladas en las zonas bajas de la comunidad menos frío en pueblos de montaña con inversión térmica ahora mismo en ambientes está suavizando en breve las máximas se acercarán a los quince grados en la mayor parte de poblaciones va a hacer mucho sol con algunas nubes provocadas por el viento que soplará sobretodo en puntos de montaña mañana sin grandes cambios de momento a partir del jueves es cuando empezarán a bajar las temperaturas y el ambiente se notará claramente más frío las una mitad de la semanal aquí en el centro de la capital ahora mismo

Voz 1434 09:58 tenemos trece grados comienza Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina de Julio Hernández y la producción de Sonia Palomino

Voz 11 10:09 el día diecinueve llegan las rebajas

Voz 12 10:12 las de Norwegian vuelos baratos a Islas Canarias Estados Unidos Argentina y Sudeste asiático un date prisa sólo tienes hasta el veintiuno de enero reserva Orain Norwegian punto com

Voz 7 10:30 hora catorce y Madrid Cristina Machado

Voz 1434 10:33 el Gobierno regional quiere aprobar en el primer trimestre de este año el nuevo decreto para regular la convivencia los centros educativos públicos y concertados hablamos de una norma para evitar agresiones y casos de acoso escolar por primera vez plantea la posibilidad de sancionar a los alumnos a los profesores y otros trabajadores del centro que aún sabiéndolo no denuncien a la dirección lo que está pasando el borrador de este nuevo decreto que ha adelantado hoy el mundo y que se puede consultar ya en el portal de transparencia de la comunidad incluye también que los responsables de los centros puedan requisar cualquier dispositivo de grabación como son los teléfonos móviles para trasladarlos a la policía Laura Gutierrez buenas tardes

Voz 1275 11:13 qué tal Cristina buenas tardes el Gobierno madrileño no quiere espectadores pasivos ni entre los alumnos ni entre cualquier persona que trabaje en el centro todos tendrán que comunicar las situaciones de acoso o violencia de las que sean testigos en el caso de los menores aunque la Consejería de Educación es consciente de que muchas veces no lo cuentan por miedo Se les va a obligar a dar ese paso

Voz 1434 11:32 eso no eres un chivato no

Voz 9 11:34 tengas miedo lo que hay que hacer es comunica hablado un adulto el tinte vienen no se pide al al niño que se Care con el acosador sino simplemente que comunique al personal del centro o los padres lo que Aris Isabel Serrano

Voz 1275 11:51 la responsable de esta nueva normativa a los alumnos que se callen por el motivo que sea podrán ser sancionados con una falta grave lo que implica castigos como la expulsión del centro durante un máximo de cinco días en el caso de los trabajadores del centro los docentes y también el personal de comedor y limpieza que no comuniquen posibles casos de acoso a la dirección no habrá una sanción directa sino que su actuación se pondrá en conocimiento de la Fiscalía o la Consejería

Voz 9 12:14 les damos por hecho que no lo admiten pero el decreto lo que hace es asegurar que nadie diga yo no sabía que tenía que comunicar sino será un hecho aislado o me lo había dicho un alumno índole dado la importancia adecuada a lo mejor sabes ahora ya no hay ninguna duda de que tienes la obligación de comunicar

Voz 1434 12:33 además el nuevo decreto otorga potestad al director

Voz 1275 12:35 dentro para requisar un móvil o cualquier otro aparato electrónico que sea prueba del acoso para entregarlo a la policía y establece como delegación de las familias que velen por el uso que hacen sus hijos de las redes sociales y que informen de posibles situaciones de acoso

Voz 1434 12:48 eso el borrador está ahora mismo en fase de consulta pública el periodo de alegaciones termina el veinticuatro de enero desde la FAPA Giner de los Ríos denuncian que cuando se analizó este asunto este borrador en el consejo escolar no se informó de estos puntos de los más polémicos la posibilidad de sancionar a los alumnos una idea que en cualquier caso no les gusta porque creen que carga toda la responsabilidad en los chavales y que se trata de un refuerzo negativo frente al refuerzo positivo que ellos defienden Enrique García

Voz 1561 13:14 critica la forma y el fondo del texto aseguran que la Consejería no ha tratado con ellos este punto a pesar de que sí lo han hecho con otros del borrador del decreto desde la FAPA Giner de los Ríos dicen que no es un texto meditado y que en lugar de trabajar en la educación será baja en la sanción Camilo Gene presidente

Voz 14 13:29 se convierte en un verdadero disparate nosotros tenemos que formar al alumnado de una forma positiva en sus emociones volvemos a una postura en la que el alumnado de ser chivato que parece que les gusta mucho esta postura a la Consejería lo que tenemos que trabajar es la convivencia en los centros ir lo que están haciendo con estas medidas es trabajar la denuncia y la sanción

Voz 1561 13:52 desde Comisiones Obreras piensan que la Consejería de niega responsabilidades en los trabajadores y alumnos Isabel Galván responsable de Educación

Voz 15 13:59 idealmente esa delegación de responsabilidades hacia digamos sólo parece que el sector se pretende también incidir en la idea de que lo criminalizar al alumnado que no denuncie o no tenga unas determinadas actuaciones en una dirección pues también significan una una línea de actuación que puede tensionar en vez de resolver los problemas de convivencia

Voz 1561 14:25 ambas organizaciones votarán en contra del texto en el Consejo Escolar el órgano consultivo y no vinculante en el que Serrat en el que se tratará el borrador antes de que llegue al Consejo de Gobierno

Voz 1434 14:35 este asunto vamos a hablar esta tarde en La Ventana de Madrid hoy retomamos el debate político con el portavoz parlamentario del Partido Popular Enrique Ossorio y el de Ciudadanos Ignacio Aguado a partir de las siete y veinte como siempre hoy con Javier Bañuelos

Voz 0587 14:47 sí

Voz 1434 14:50 en Plaza de Castilla decenas de afectados por la venta de tres mil viviendas públicas del Ivima un fondo de inversión en el año dos mil trece se han concentrado para protestar contra la decisión de la Fiscalía que ahora tras cambiar de criterio porque cambió el fiscal responsable del caso pide el archivo de la causa de la causa penal el anterior fiscal consideraba que el proceso de venta estuvo plagado de irregularidades Virginia Sarmiento buenas tardes buenas tardes

Voz 1 15:14 es decenas de globos negros han volado desde los juzgados de Plaza Castilla con mensajes pidiendo justicia para las tres mil familias afectadas por la venta de sus pisos hace cinco años desde entonces sufren un acoso diario María José jubilada vive en el Ensanche de Vallecas y llegó allí sola con un menor

Voz 8 15:29 de sesenta euros que pagábamos a algunas personas han subido a trescientos imposibles era imposible y ahora pues claro yo tengo el alzamiento el día veintiocho de febrero

Voz 1 15:42 denuncian también llamadas y correos continuos ya está ocupación violenta Montse viven Valdecarros

Voz 16 15:47 eh yo estoy segura que los llevaron ellos eh para precio

Voz 17 15:54 a vernos a nosotros para que nos fuéramos porque eran okupas llegamos tipo violento eh

Voz 1315 15:58 muchos no han soportado esa presión y se han marchado desde el caso

Voz 1 16:00 de José Luis

Voz 18 16:03 da porque tuvo una enfermedad grave M

Voz 19 16:06 tenemos que ir a

Voz 18 16:07 a casa de un familiar y aparte las presiones que está sufriendo pues no no me iban bien

Voz 1 16:13 vive en el Ensanche de Vallecas como Mohamed lo peor dice es la incertidumbre con cuando alguien el gemelo vamos mejor los bienes

Voz 20 16:21 todos los deseó hoy EPO para cuando vamos a ir de aquí

Voz 1 16:24 eso sí que estamos aguantando a ver cuándo

Voz 20 16:27 más

Voz 1 16:27 todos coinciden en que el PP ha jugado ha jugado con sus vidas con un derecho fundamental como es la vivía

Voz 1434 16:32 de momento la causa penal sigue adelante a pesar de la oposición de la Fiscalía con dos personas imputadas dos de los que entonces eran responsables del Ivima a los que Virginia se les acusa de malversación de fondos públicos y de prevaricación

Voz 1 16:44 así es son Ana Gomendio directora del Ivima en el momento de la venta Juan Van Halen ex director general de Vivienda que dimitió de su cargo en el Ministerio de Fomento cuando comenzó a ser investigado ya en dos mil dieciséis era director de Arquitectura Vivienda a nivel nacional la venta se produjo en dos mil trece durante el Gobierno de Ignacio González la causa penal la abrió el PSOE un año después y los vecinos afectados se adhirieron a la querella Quique Villalobos es presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid

Voz 21 17:09 ese termine de instruir la causa hay pase ya juicio oral qué es lo que estamos reclaman

Voz 0055 17:14 no son cinco años aguantando esto

Voz 21 17:16 lo que queremos es ya justito

Voz 10 17:21 dos de la tarde diecisiete minutos

Voz 1434 17:23 ese Dios

Voz 22 17:31 la desigualdad

Voz 1315 17:33 todo el mundo se titula dos tipos de personas las que dicen

Voz 23 17:40 les que si eres de las que hacen hazte socio de Cruz Roja

Voz 1434 17:45 entre tanto RG o llame

Voz 23 17:47 el novecientos cien cero catorce

Voz 1315 17:53 lo digo con tarifas especiales

Voz 24 17:57 el dos mil diecinueve si aún mejor disfruta de menús gourmet más de tres mil quinientos canales de entretenimiento de un excepcional servicio todo con nuestras tarifas especiales desde cuatrocientos cuarenta euros es Cervantes veinte

Voz 3 18:09 primero se apliquen condiciones Fly Emirates

Voz 25 18:11 Fly Be echara una tarde Weiss en el coche al supermercado de repente pasa

Voz 1315 18:16 ya no te acuerdas de este segundo coche que tanto en heces

Voz 17 18:18 estabamos el que no nos podemos permitir si es a mitad de tres

Voz 26 18:23 a mí a salir y ahora que ahora con costes auto ahorrar hasta cien euros por cada vehículo extra que asegure es informa colitas auto punto com colitas auto del mediador hay ese método casi ocasión plus para vender tocó

Voz 27 18:35 a uno lo traes a la piedra Times una tasación que no esperas recuerda nadie para Europa cambios en el acto si quieres un plus por tu coche acude a líder Fibes de tu coche en treinta minutos o casi un plus Payne Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba Alcalá de Henares quien ocasión plus punto com

Voz 1315 19:00 el mundo se Titín dos tipos de personas las que dice

Voz 23 19:06 las que hacen si eres de las que hacen arte socio de Cruz Roja en tren dice Suances punto rige o llama el novecientos cien cero catorce

Voz 7 19:16 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 19:19 el Ministerio de Sanidad investiga la destitución de todos los miembros de la Comisión de Docencia del Ramón y Cajal que como les adelantamos ayer aquí en la SER fue ordenada de forma unilateral en una decisión sin precedentes en España por el director del hospital Agustín Utrilla hasta hoy la Consejería de Sanidad no sabía pronunciado y lo que dice es que todo ha sido es legal por cierto que la Comunidad se resiste a desarrollar su propia normativa para modernizar la formación médica especializada a lo que se dedica en esas comisiones de docencia de los hospitales no la desarrolla haciendo caso omiso al Real Decreto un real decreto nacional que se aprobó hace ya más de diez años en dos mil ocho y que exige a las comunidades autónomas que lo hagan Javier Baños

Voz 0861 20:01 si la disposición primera de esa ley estatal es muy clara las comunidades deben regular su propia norma para actualizar el sistema de formación de los médicos residentes de toda España pero diez años después el Gobierno madrileño no ha hecho nada ni ha desarrollado este real decreto ni ha modernizado el sistema actual la Sociedad Española de formación sanitaria cree que es por pura desidia política un desinterés impropio dicen de una región

Voz 1561 20:24 como Madrid que debe ser puntera en la forma

Voz 0861 20:27 sanitaria lejos de adaptarse a la norma nacional la Comunidad Madrid en cambio está dando pasos atrás lo dicho aquí en la SER el presidente de esta asociación Jesús Morán todavía escandalizado con el cese en bloque de la Comisión Docente del Ramón y Cajal

Voz 29 20:40 esto es como si en una compañía aérea lo digo con claridad a alguien está pilotando el avión los pilotos son cesados sobre la marcha que es que es descabellado porque la docencia exige un trabajo sistemático a largo plazo me parece incomprensible lleno absoluto disparate

Voz 0861 20:59 en la Consejería sería reconocen que desde hace diez años no han adaptado la normativa estatal aunque alegan que Pe que a pesar de ese vacío normativo el sistema de formación de los MIR está funcionando correctamente

Voz 1434 21:10 la lista con la que Manuela Carmena concurrirá a las elecciones se va a conocer pronto lo ha dicho aquí en la SER la portavoz del Gobierno municipal Rita Maestre en la tertulia de portavoces que hemos retomado esta mañana tras las vacaciones de Navidad la única candidata confirmada es Manuela Carmena por ciudadanos falta hacerlo oficial pero también sabemos que será Begoña Villacís que también ha estado esta mañana aquí en Hoy por Hoy Madrid en el PSOE lo están teniendo muy difícil para ponerse de acuerdo viene el pan el popular las dudas están a punto de despejarse sino se filtrara antes Pablo Casado lo va a anunciar este próximo domingo Sara selva pronto

Voz 1510 21:44 según la portavoz municipal se despejarán las incógnitas y sabremos por quién estará formada la plataforma de Carmena más Madrid Rita Maestre está convencida de que revalidará en el Ayuntamiento lo que me preocupa a mí

Voz 1179 21:55 qué es lo que creo que va a suceder

Voz 1315 21:58 que en dos mil diecinueve mayo va a haber una candidatura con muchas fuerzas políticas dentro espera conmigo dentro también encabezada por Manuela Carmena revalida el Ayuntamiento

Voz 1510 22:06 en Ciudadanos no hay rivales a la vista aunque Begoña Villacís anima

Voz 30 22:09 a mí sí que muestra que se presentase alguien la verdad

Voz 1018 22:13 eh pero aun así yo creo que tengo mucha

Voz 30 22:16 tengo mucho feeling con con la afiliación se muy de bases

Voz 1510 22:19 a la espera de que las primarias de las primarias en el PSOE Purificación Causapié mantiene la

Voz 31 22:23 duda espero que esté todo el mundo que siquiera presentar lo que yo haré eh en algún momento lo decidiré en algún momento y lo contaré cuando lo decida en todo caso quiero decir una cosa y es que en mi partido hay primarias para toda la lista a algún proceso de primaria me presentaré

Voz 1510 22:39 la decisión del Partido Popular es la más inminente José Luis Martínez Almeida está aún a la espera de recibir la llamada de casado pero dice que eso no significa no

Voz 17 22:47 para que no haya recibido llamadas eh no quiere decir que esté descartado ni que no esté descartado yo creo que desde la dirección nacional se valora el trabajo el grupo municipal y eso es lo más importante pensar en el trabajo que hemos hecho y pensar en el día a día en estos momentos

Voz 1510 22:59 Almeida no descarta nada aunque no ha querido contestar si estaría o no dispuesto a su a ir de número dos sino fuera

Voz 1434 23:05 ha sido Pablo Casado va a anunciar el domingo el nombre de sus candidatos para Madrid veremos si Almeida se queda como candidato o tiene que dejar lugar a otra persona y veremos también qué pasa con Ángel Garrido para la Comunidad él lo ha dicho muchas veces quiere ser candidato esta mañana el vicepresidente Pedro Rollán volvía a poner en valor la gestión de Garrido

Voz 1833 23:25 si el criterio que se maneja es el buen hacer yo creo que el presidente Garrido tiene serias posibilidades de que pueda estar al frente de esa nueva candidatura pero en cualquier caso corresponde a la decir a la dirección nacional del partido y bueno pues yo estoy convencido que la dirección nacional acertara

Voz 1434 23:44 dos de la tarde y veinti cuatro minutos una familia de Parla ha puesto en marcha una campaña para conseguir una médula compatible con la de su hijo de ocho años con una leucemia muy rara que apenas sufren medio centenar de niños en todo el país no encuentran donante innecesaria tan con urgencia nuestros compañeros de SER Madrid Sur han hablado hoy con la madre de este niño informa David Calleja

Voz 1018 24:06 bien Guille de mayor

Voz 17 24:07 a mí me iba

Voz 1561 24:11 con sólo ocho años Dani lo tiene claro

Voz 28 24:13 debe ser científico de mayor a inventar una pócima para vivir para siempre lo dice en el vídeo de la Fundación Josep Carreras Ken han grabado mostrando su caso y con el apoyo de muchas caras conocidas de la interpretación Daniel tiene leucemia miel hoy de crónica una enfermedad de las que sólo cuarenta y seis niños están diagnosticados en toda España necesita un trasplante de médula urgente en cinco meses todavía no han encontrado a nadie compatible lo dice su madre Vanesa Ortiz

Voz 32 24:42 el día acudía si quiere ir a por todas él dice que vivirá así no quiere estás siempre tomando una una quimioterapia oral pero Carlsen al tiene sus secuelas expliquen al está apurando efectivamente

Voz 28 24:54 desde que es encontró la enfermedad Dani ha tenido el apoyo de su colegio de los bomberos también su madre ha puesto en marcha la venta de jabón cientos de colores para recaudar fondos y concienciar de la importancia de la donación

Voz 1434 25:08 el hombre de ochenta y uno años que el sábado fue atacado por tres perros en Vallecas ha muerto esta noche en el hospital de La Paz el dueño de los animales fue detenido poco después del ataque los perros no estaban debidamente identificados se enfrenta ahora a una acusación de homicidio imprudente Enríquez

Voz 1561 25:25 hacía el fallecido de ochenta y un años y enfermo de Alzheimer fue atacado por tres Rosberg rottweiler se encontraba muy grave en la paz con desgarros en los brazos en las piernas ahora la situación procesal del presunto dueño de los perros ha cambiado en principio y la acusaba de lesiones imprudentes y ahora con la muerte del hombre es el acusará de un delito de homicidio por imprudencia pero hoy ha quedado en libertad y niega que sea el dueño de los perros por lo que la investigación se centrará en los próximos días en determinar quién es el titular de la guardia y custodia de los animales elemento clave para atribuir la comisión del delito

Voz 1434 25:55 la Justicia obliga al Ayuntamiento de Collado Villalba readmitir a una trabajadora que fue despedida en dos mil doce con un ERE que afectó en total a treinta y cuatro trabajadores el gobierno municipal ya ha recurrido la sentencia Raquel Fernández

Voz 1257 26:08 motivos económicos alegó el Ayuntamiento para realizar el ERE en febrero de dos mil doce en la individual de

Voz 1434 26:14 la denuncia ante el juzgado de lo social de Madrid

Voz 1257 26:16 declara nulo su despido y obliga al Consistorio a la readmisión inmediata y al pago de los salarios desde la fecha en cuestión sumando el importe más de ciento ochenta mil euros la sentencia recoge la inconcreción del decreto de su cese y que su despido le generó indefensión hasta tal punto afirma la afectada que el Ayuntamiento llegó a contratar a los abogados que ella misma tenía por lo que tuvo que pagar dos veces por el mismo servicio

Voz 1179 26:40 el Ayuntamiento contrató a nuestros abogados y encontramos otra compañera yo a punto de celebrarse el juicio si nuestros abogados y nuestra documentación que la tenía la otra parte ir teniendo que pagar dos veces por nuestra defensa después de haber sido despedidas

Voz 1257 26:55 ayuntamiento ha presentado un recurso basándose en que se trata de una extinción de contrato dentro de un ERE que no cabe motivación indicó

Voz 1434 27:03 dual en Galapagar y Raquel por fin han terminado las obras en el Colegio San Gregorio que comenzaron hace ya varios años después de que se detectara material con amianto en algunas partes de las instalaciones

Voz 1257 27:14 después de tres cursos ejecutándose las obras de rehabilitación han concluido los trabajos en el Colegio San Gregorio de Galapagar que han dejado en el recuerdo denuncias de los padres que tenían que ver con la suciedad abandono y sanciones de la constructora y un sinfín de contratiempos que han dado paso a un complejo educativo que ha quedado como nuevo así lo explica la presidenta de la Ampa Blanca Cabrera que detalla que se ha invertido casi un millón de euros en

Voz 1315 27:38 sustituir ventanas puertas pintar Ice

Voz 1257 27:41 vientos arreglos en el patio sobretodo el cambio de la cubierta de amianto que había en el gimnasio entre otras mejoras

Voz 33 27:48 bueno menos mal después de tres tres cursos completos de obras e ahora ya parece que empezamos el año muy bien eh con las obras terminadas es solamente queda pues un poco de limpieza de obra rematar algunas cosas pero la la obra está hecha antes de tiempo incluso el Cobeja quedado fenomenal estamos muy contentos los padre

Voz 1257 28:04 es prever a organizar jornadas de puertas abiertas para animar a las matriculaciones de cara al próximo curso al haber caído aseguran el número de solicitudes respecto a otros años

Voz 1315 28:18 Iván Álvarez buenas tardes qué tal Cristina buenas tardes

Voz 34 28:21 mañana regresa la Copa del Rey para los equipos de la Comunidad así que hoy es día de ruedas de prensa en el fútbol madrileño acaban de comparecer en la previa del Real Madrid Leganés Santiago Solari Mauricio Pellegrino los argentinos

Voz 1 28:32 hablan sobre el VAR

Voz 35 28:33 bueno a veces nos toca como él como lo del otro día no son quejas se es defenderse no defenderse es es un legítimo derechos

Voz 36 28:40 ha entrenado ahora fuera una noticia una discusión no una situación de interpretación en un partido del Real Madrid a mí como entrenador yo creo que tenemos que dar a toda la jugada en la misma la misma importancia

Voz 34 28:53 el bar muy presente porque también se utiliza en la Copa del Rey además del Madrid Leganés mañana también juega el Atlético de Madrid que visita al Girona a las siete y media de la tarde y el Getafe que recibe al Valladolid a las ocho y media de la noche ya en baloncesto para esta noche a las nueve y media Herbalife Gran Canaria Real Madrid en la jornada diecisiete de la Euroliga

Voz 37 29:10 Madrid

Voz 3 29:14 descubre

Voz 1434 29:18 Nos vamos con la música de Love of Lesbian uno de los grupos que va a tocar este año en Madrid entre el catorce y el diecinueve de mayo en el teatro Español hasta mañana

Voz 2 30:01 el Eslalom dos bocas de la tarde una y media en Canarias

Voz 3 30:10 leer reconoce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:21 cada vez más frío treinta provincias en alerta aunque parece que lo peor llegará el jueves con un descenso especialmente cruel de los termómetros prácticamente en toda la península lo mejor es que estamos en el mes de enero la DGT por cierto acaba de ofrecer el balance de accidentes de Navidad lamentablemente más muertos que el pasado año María dolorido

Voz 1315 30:38 cincuenta personas con nombres y apellidos con familias perdieron la vida durante estas fiestas en las carreteras son seis más que las anteriores Navidades su algún los datos que acaba de facilitar la DGT la salida de vía fue el accidente más frecuente seguido de la colisión frontal y trasera seis de los fallecidos eran motoristas y siete no llevaban el cinturón de seguridad puesto por Comunidades Autónomas Andalucía encabeza este siniestro ránking con trece víctimas mortal

Voz 1018 31:05 es grancanaria casi todo lo demás es política busca un acuerdo más o menos presentable entre los partidos de derechas para el Gobierno de Andalucía lo de Vox contamina mucho sobre todo por sus planteamientos sobre la violencia de género

Voz 1315 31:16 hasta el punto de que en el propio Partido Popular alguien

Voz 1018 31:19 con tanto peso como Alberto Núñez Feijóo avisa de que todo vale eh eh

Voz 4 31:24 que no existe existen y por lo tanto las cosas que existen lo que no podemos obviar hay que luchar contra ellas

Voz 5 31:34 seguro con políticas que pueden ser mejores

Voz 4 31:37 eh pero con contundencia tanto a las políticas contra la violencia machista los tenemos que mejorar las tenemos que perfeccionar pero no las tenemos que derogar au dejar de aplicar al control

Voz 1018 31:48 Mario Teodoro García Javier Ortega secretarios generales de PP y Vox intentarán sellar hoy mismo un acuerdo que permita la investidura de Juanma Moreno para dar mañana los últimos toques en Sevilla a la formación de gobierno PP Ciudadanos lo prioritario es eso conseguir el Gobierno dice Teodoro García Albert Rivera no quiere contaminarse de forma directa o indirecta llegue el PSOE José Luis Ábalos entiende que la cosa está más o menos hecha pero desde el secretismo

Voz 6 32:13 sí Vox ciudadanos quieren seguir en un toma y daca en un peloteo absurdo como si la política fuera un partido de tenis creo que no conduce a ningún sitio debemos ponernos de acuerdo con el Partido Popular en el centro de las negociaciones

Voz 0040 32:25 noventa medidas no sé tocar nosotros no vamos a firmar acuerdos más allá del acuerdo en este caso de gobierno no de investidura de gobierno de ciudadanos con el particular

Voz 0527 32:35 de algunos demandan muchísima transparencia luego pues no la practican lo cual nos da también la idea de que aquello que debe

Voz 1018 32:48 el martes ocho de enero a tener Martinsa Isabel Quintana buenas tardes y tardes Pedro Sánchez pone fecha a los presupuestos Antonio

Voz 1561 32:55 si el viernes ese día al Consejo de Ministros el Gobierno

Voz 1018 32:58 va a aprobar los presupuestos que de momento siguen contando con el no de los partidos independentistas Sánchez en declaraciones a EFE El portavoz del Gobierno catalán

Voz 1722 33:06 no solamente vamos a mirar a las fuerzas en este caso independentistas sino que también vamos a tender la mano también a Ciudadanos íbamos a tender la mano también el Partido Popular

Voz 1315 33:13 siempre hay una solución siempre hemos vinculado seguir adelante con la negociación que no la aprobación de los presupuestos a una solución política y ahora mismo estamos igual muy lejos estén muy legítima e independiente el Rey subraya el papel de la justicia para garantizar la convivencia poco antes de que arranque el juicio por el proceso independentista

Voz 0623 33:32 la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado así como el respeto a las resoluciones dictadas por los órganos judiciales son condiciones indispensables en cualquier democracia que se precie de serlo

Voz 1561 33:45 no asume responsabilidad Rodrigo Rato ha vuelto a argumentar en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia que tomó decisiones siguiendo las directrices del Banco de España Rato ha dicho que no recuerda si compartió con el consejo de administración del banco un informe que prevé ya un deterioro de los activos de la entidad de más de once mil millones de euros

Voz 38 34:02 no recuerdo que compartí la necesidad de hacer provisiones según un informe de AFI de un informe Price Waterhouse quiso alguno que que habremos visto el informe Pricewaterhouse no le puedo decir esto estábamos y una informes todo entiendo

Voz 1018 34:15 movilizaciones sindicales las sindicatos anuncian una

Voz 1315 34:17 no conjunto en febrero para exigir al Gobierno que se derogue la reforma laboral también convocan paros para el ocho de marzo que en algunos sectores serán de veinticuatro horas Pepe Álvarez UGT Unai Sordo comisiones

Voz 1 34:27 desde el ocho de marzo en este país ha hablado mucho no ocasionaba por no decir nada que por otro lado una huelga laboral como digo con voluntad de confluencia con el conjunto de móvil

Voz 1561 34:38 Naciones del ocho de marzo ante el Ministerio de

Voz 1018 34:41 dos ahí han ido hoy los afectados por el anuncio del cierre de

Voz 1561 34:43 las plantas de Alcoa en A Coruña y en Avilés exigen que el Gobierno les garantiza una solución

Voz 18 34:48 queremos que nos den una solución porque a muchos buenas palabras pero en el fondo no hay ninguna buena pido cambien Marco energético no no vemos una salida

Voz 1315 34:56 tengo el armario la policía de Murcia encontrado una mujer víctima de violencia machista escondida en un armario de su casa su pareja ha sido detenido en el momento en el que iba a tirarse por la ventana

Voz 1561 35:05 siguen el plan previsto el Gobierno británico asegura que no va a variar la fecha del Brexit aunque hoy medios de ese país cuentan que Londres y Bruselas negocian un posible aplazamiento Stipe Barclay ministro para el Brexit en escaños we all

Voz 1 35:17 abandonaremos la Unión Europea el próximo veintinueve de marzo no buscamos una prorroga además que ésta no es una decisión

Voz 1315 35:24 tal del Gobierno del Reino Unido requiere del con

Voz 1 35:26 el censo de los veintisiete Estados miembros el Gobierno británico ha confirmado que la votación en el Parlamento será el próximo día quince

Voz 3 35:33 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 0587 35:37 José Antonio el telegrama es para Carlos Lesmes señor presidente del Consejo General del Poder Judicial la decisión de trasladar a Madrid la ceremonia de entrega por el Rey de sus despachos oficiales a los nuevos jueces salidos de la Escuela Judicial que tiene su sede en Barcelona carece de justificación pública suficiente ya causado profunda decepción según acuerdo manifiesto de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque cuando el secesionismo de a pie IV a caballo agudizará presión contra la carrera judicial debería evitarse cualquier signo de desistimiento entendido

Voz 1018 36:17 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina Julio Hernández en la técnica Isabel Quintana de Carlos Cala en la producción y desde Berlín Carmen Viñas nuestra corresponsal resulta que fue un joven de veinte años que vive con sus padres el autor del mayor hackeo de la historia en Alemania

Voz 0391 36:31 el hacker más buscado de Alemania tiene veinte años vive con sus padres en Hessel ya ha sido detenido por la policía por su supuesta implicación en la filtración masiva de datos privados de políticos periodistas y figuras públicas entre ellas la propia canciller Angela Merkel según la Policía Federal el joven ha confesado que actúa enfadado por ciertas declaraciones públicas de las que fueron sus temas la información filtrada incluía direcciones números de teléfono facturas y copias de documentos de identidad fue destruida en Twitter inicialmente en diciembre pero se dio a conocer a gran escala en enero entre los cerca de mil afectados hay miembros del Bundestag Parlamento europeo de todos los partidos políticos alemanes excepto el ultraderechista Alternativa para Alemania medio centenar de casos son los más graves porque se han publicado informaciones altamente sensibles desde el punto de vista de la privacidad como datos privados fotos y correspondencia personal

Voz 1018 37:20 el completamos portada con el tiempo la previsión mucho frío hilo que nos queda Jordi Carbó

Voz 0978 37:24 en las próximas horas poco va a cambiar el tiempo como las últimas tardes después de una mañana fría el sol está calentando suavizando el ambiente máximas en breve de diez a quince grados en la mayor parte de la Península y Baleares

Voz 1434 37:35 cerca de los veinte en Canarias con nubes

Voz 0978 37:37 andantes en Cantabria el País Vasco Burgos el norte de La Rioja y Navarra incluso alguna llovizna la próxima noche también en la vertiente norte de los Pirineos aquí con más frío y el viento seguirá reforzando del norte en los puntos habituales a la espera de que a partir de mañana a última hora empiecen a bajar las temperaturas en la mayor parte del país

Voz 39 37:59 descuidar cuidarte tener algún seguro por el que pagó de más mutuas de traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua P

Voz 40 38:18 insulta condiciones en Mutua puntuales cuando basa rebajes buscando una chaquetilla de lo pillas un chaquetón de esos que antes costaba nunca Lana te sientes virus Si quieres sentirte vivos piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros

Voz 3 38:32 cientos euros sin intereses ni comisiones mientras libros punto es o llama novecientos ochenta y uno veintidós setenta y dos siente de divulgó

Voz 41 38:39 sus padres quisieron que estudiar arquitectura que fueras contra City señoras edificios en imaginables que te convirtiese en esa chica bohemio y modélica que siempre han querido que fuera así pero te compras el nuevo crossover fiesta actriz

Voz 3 38:51 hizo el lector de modo de conducción un fiesta pero más rebelde ahora desde mil novecientos noventa euros financiando con Frank este fin de mes condiciones en punto es

Voz 7 39:01 nunca tuvo fe José Antonio Marcos ha vuelto a

Voz 1018 39:05 bueno político para la gobernabilidad Andalucía el protagonismo de Vox sus políticas sobre violencia de género violencia machista violencia doméstica que ese término que prefieren utilizar y prefieren imponer en las negociaciones con el Partido Popular un tema que nos lleva hasta el Tribunal Supremo Alberto Pozas buenas tardes pero buenas porque acabamos de conocer una sentencia que clarifica de forma meridianamente íbamos sin duda alguna que hay diferencias entre lo que es violencia de género y violencia doméstica a propósito de unas agresiones entre un hombre una mujer integrantes una pareja

Voz 0055 39:34 si los jueces han llegado esta conclusión examinando el caso de una pareja que hace un año se agredió mutuamente en la puerta de una discoteca el Zaragoza ella quería quedarse y él quería irse a casa él es condenado a seis meses de prisión por lesiones en el ámbito de la violencia de género ya a tres meses de cárcel la mitad por el mismo delito pero de violencia doméstica el Pleno de la Sala de lo Penal del Supremo José Antonio unifica de esta manera la línea de actuación de los jueces españoles en estas agresiones mutuas en el seno de la pareja este tipo de delito no exige que el hombre golpea a su pareja para dominar a la mujer sino que exista esa agresión dicen los jueces la sentencia recuerda además que cualquier agresión que un hombre a su pareja a su expareja es violencia de género la decisión no ha estado exenta de polémica incluso en este Tribunal Supremo José Antonio diez jueces han votado a favor de Estado trina y cuatro en contra

Voz 1018 40:17 eh podas esto es lo último desde el Tribunal Supremo en pleno debate en plena negociación política entre Partido Popular y devoción que en las próximas horas puede cristalizar au romperse en el encuentro previsto en Madrid entre los secretario generales de ambos partidos y que tiene también alguna derivada en el ámbito europeo estamos en línea con nuestra corresponsal comunitaria con Griselda Pastor qué tal Griselda buenas es hora menos buenas tardes vamos a Bruselas digo porque ha sido ahí donde una veterana de la política francesa que además está muy comprometido queda con los derechos de las mujeres batallador durante muchos años en las políticas contra la violencia de género Nathalie lo asó que es la ministra de Asuntos Europeos ha dicho que no puede entender ni justificar en modo alguno que se llegue a acuerdos políticos con la ultraderecha en España y lo ha dicho creo que cuando se lo has preguntado tú

Voz 0419 41:02 sí exactamente ya ha sido muy dura y además ha sido muy clara porque ha marcado tres elementos primero ha dicho cada partido elige lo que quiera aceptó que hay especificaciones ha dicho a nacionales y así ha empezado cada uno elige primera cosa primer mensaje para Ciudadanos para precisar Tanguy no sólo que uno elige sino que en Francia las elecciones se ganan derrotando a la ultraderecha y son palabras textuales para acabar diciendo que no hay que pactar con Vox porque está o ratificada delante de lo que están diciendo yeso directamente lo ha dicho refiriéndose a la propuesta de Vox para reducir los derechos de las mujeres contra la ley de violencia de género

Voz 1018 41:47 bueno pues esto es lo que ha dicho la ministra francesa haga esas declaraciones a Griselda Pastor en Bruselas gracias a un saludo buenas tardes hasta ahora buenas tardes no parece que el acercamiento o al menos dialéctico entre la actual dirección del PP esos política sobre violencia contra las mujeres está abriendo ya algunas diferencias dentro del propio Partido Popular decíamos aportada vamos a recuperar algo digamos la almendra del discurso de las distancias de Núñez Feijoo con determinados términos

Voz 4 42:13 las cosas que existen lo que no podemos obviar hay que luchar contra ellas

Voz 5 42:20 con seguro con políticas que pueden ser mejores

Voz 4 42:24 eh pero con contundencia solamente dejaremos de aplicar medidas contra la violencia machista cuando no exista la bienestar

Voz 1018 42:31 bueno pues os hace que fijó fijos moje de forma tan clara ante un asunto delicado y que además el momento estratégico importante para su partido no se sabe un comentario en la calle Génova donde se ha reunido la ejecutiva donde ha comparecido Teodoro García Egea que es el secretario general y que será el interlocutor directo de su homólogo de Vox Javier eh Ortega Adrián Prado buenas tardes

Voz 0019 42:49 hola buenas tardes José Antonio no ninguna referencia a las palabras del presidente gallego en todo caso en la calle Génova repiten que ninguna ley sepuede puede derogar vía Twitter instan a que quien quiera cambiar o mejor horas cualquier norma que lo haga en el debate parlamentario las negociaciones entre dos partidos no son el foro adecuado ha dicho el secretario general del PP quiere poner de acuerdo a Ciudadanos y Vox los populares pide un esfuerzo a las dos formaciones para evitar que Susana Díaz se perpetúe en la Junta Teodoro García

Voz 11 43:14 si vos Ciudadanos

Voz 6 43:16 quieren seguir en un toma y daca en un peloteo absurdo como si la política fuera un partido de tenis creo que no conduce a ningún sitio debemos ponernos de acuerdo con el Partido Popular en el centro de las negociaciones

Voz 0702 43:29 en la reunión de esta tarde debe quiero escuchar las propuestas de

Voz 0019 43:32 vox Le pide lealtad mutua claridad y concreción en sus planteamientos a cambio ofrece cambiar las políticas en Andalucía para superar dice el retroceso caso puesto el Gobierno socialista cada uno

Voz 1018 43:42 hacia como puede ha despachado de Ridder a la pregunta de un periodista en la rueda de prensa que ha celebrado también en la sede de su formación que sigue insistiendo en que lo de Vox y el PP no va con ellos José García

Voz 1561 43:53 sí José Antonio qué tal buenas tardes la verdad es que no se ha mostrado excesivamente preocupado al ver Rivera por la reunión entre PP Vox el presidente de Ciudadanos entiende como decías que cada uno negocia como puede pero ellos ya lo han hecho y lo han hecho con el PP y el PP les dice que no cambiarán ni una coma del pacto

Voz 0040 44:08 las noventa medidas no se toca para que quede claro las noventa medidas no se tocan por tanto todo lo que toque esas medidas si las alteran

Voz 1561 44:15 no será aceptado por ciudadanos así que Rivera da por hecho que en las próximas horas se materializará el acuerdo de gobierno con el PP habrá cambio en Andalucía con un Gobierno

Voz 0040 44:23 qué tiene que ser un gobierno liberal que tiene que ser un gobierno constitucionalista que tienen que ser moderado que tiene que llegar a acuerdos

Voz 1561 44:28 además en Rivera pide a los partidos del Parlamento que prioricen el desbloqueo a las siglas la pataleta el líder de Ciudadanos no ha querido confirmar que consejerías tendrá su partido pero sí avanza que sus prioridades serán la economía la

Voz 1018 44:42 educación la regeneración y la bajada de impuestos y según ha dicho esta mañana Televisión Española Javier Ortega Smith de secretario de Vox su intención no es modificar el contenido de ese acuerdo político PP Ciudadanos