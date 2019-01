Hora 14 (09/01/2019)

Voz 0712 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1 00:04 no

Voz 2 00:10 hay que ser reconoce José Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes el Partido Popular confía en alcanzar un acuerdo con Vox para conseguir el gobierno de Andalucía después de dos horas de reunión nueva reunión el Madrid entre Teodoro García Egea y Javier Ortega Schmitt populares hablan de optimismo tras presentar su propio documento negociador para contraponer a las diecinueve exigencias del partido de la ultraderecha calificadas ayer despropósito desde la calle Génova pero en todo caso siempre desde el más absoluto hermetismo sobre hasta dónde están dispuestos a llegar a María Jesús Güemes

Voz 1461 00:52 eso es buenas tardes los populares han presentado un documento alternativo a Vox cuyo contenido es aún secreto lo único que nos dicen es que las negociaciones van bien confían en desbloquear la situación esta tarde que haya acuerdo aunque para ello ya han trasladado las conversaciones a Sevilla donde se reunirán primero con Ciudadanos para finiquitar la futura estructura de gobierno y contar con su visto bueno a las medidas que cierran con la formación de Abascal luego rematará con ellos sentándose de nuevo con Vox para contar con su

Voz 1018 01:17 Emma la que les garantiza su apoyo a la investidura a Juan Manuel Moreno pues la formación naranja en que lo único que están dispuestos a asumir es lo negociado con el Partido Popular según ha subrayado su portavoz Tony Romo

Voz 3 01:29 no va a apoyar ciudadanos ninguna medida que esté fuera del compromiso de gobierno alcanzado con el Partido Popular para noventa medidas de regeneración de futuro de reformas de empleo unas reformas serias Un planteamiento centrado y un planteamiento como digo de futuro para Andalucía

Voz 1018 01:50 tierno a través de la ministra de Sanidad Luisa Carcedo subraya que es absolutamente inasumible la idea de centralizar las competencias autonómicas por ejemplo en materia de salud

Voz 4 01:58 eh es poner en cuestión de entredicho o combatir nuestro propio entramado constitucional por tanto son planteamientos no

Voz 0202 02:07 no solamente en esto sino en general

Voz 4 02:10 eh que contravienen nuestras bases

Voz 5 02:12 más básicas

Voz 1018 02:15 algo muy parecido han dicho también los consejeros del PP en materia educativa ir por ejemplo el ex ministro de Sanidad de igualdad que es el actual presidente del PP en Euskadi Alfonso Alonso

Voz 6 02:23 son políticas de Estado entonces en no están negociando están haciendo propaganda favorece de banda permitir que no gaste saliva analizando las propuestas de Vox esquí les cuesta mucho pasar de la demagogia la política y ahí es donde se acreditase un partido serio todavía le falta un recorrido y me parece que esto les falta vamos a ver

Voz 1018 02:45 sobró un asunto social de primer nivel el futuro de las pensiones la idea es que la Asociación Independiente de responsabilidad fiscal autoridad independiente perdón de responsabilidad fiscal considera que ese futuro es perfectamente viable sostenible ligado incluso ala eh al índice de precios al consumo

Voz 1762 03:01 borroso Bernardo si el Estado si los presupuestos se hacen cargo de los gastos que ahora cubre el sistema de pensiones se que no tendría qué a cubrir como los gastos de funcionamiento del sistema o las ayudas a la contratación se puede corregir rápidamente el déficit estructural actual del sistema de un punto y medio del PIB en cuanto el reto importante el de largo plazo el del envejecimiento la Aires propone que se cumpla la edad legal de jubilación actualmente sesenta y cinco años y ocho meses y que en dos mil veintisiete llegará a sesenta y siete años actualmente sólo un veinticinco por ciento de los trabajadores se jubila la edad ordinaria el resto logra retirarse antes con medidas como es a Irak considera que el aumento del gasto del sistema de pensiones en las próximas décadas es asumible manteniendo el poder adquisitivo de las pensiones

Voz 1018 03:38 es Gabriel Rufián insiste en sus declaraciones al diario apuntó

Voz 1762 03:41 es asegura que desde Podemos les ofrecieron la cabeza de Borrell como

Voz 1018 03:44 ministro de Exteriores a cambio de apoyar los Presupuestos algo que niega oficialmente la formación morada

Voz 1762 03:49 en palabras de su portavoz Larra fue una ruina

Voz 0712 03:52 de de pasillo en la que dos eh responsables importantes de Podemos que nos acercan y nos dicen qué pasaría si presionamos para que Borrell caiga el vuestro voto cambiaría no ofrecimiento como cualquier otro sobre todo por parte de Podemos que a veces lo digo con cariño pues se piensa que estos House of cards

Voz 7 04:12 la verdad es que no sé con quién habla el señor Rufián en los pasillos del Congreso pero yo le garantizo que Podemos no le ha ofrecido eso en ningún caso a Esquerra Republicana de Cataluña

Voz 1018 04:22 ir Rodrigo Rato en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia directo contra Mariano Rajoy dice que fue el entonces presidente del Gobierno quien forzó su destitución por razones

Voz 8 04:30 políticas el presidente del Gobierno a mí personalmente a los dos de ellos no lo sé porque ya me había ido pero a mí me hecho el presidente del Gobierno se ha fue una situación absolutamente política

Voz 0202 04:41 además la Guardia Civil confirma que hay tres denuncias más por abusos sexuales contra uno de los acusados de violar al grupo A en grupo a una joven en Callosa un individuo de veintidós años una de las víctimas nuevas es menor de edad todas las denuncias se han presentado en los últimos

Voz 1915 04:56 días la Ertzaintza pide justicia que investigue el incendio de la panadería te de un concejal de Ciudadanos en la tras concluir que fue el propio concejal el que provocó el siniestro la Audiencia de Barcelona manda a prisión a Oriol Pujol

Voz 0202 05:07 para cumplir la pena de dos años y medio de cárcel por soborno y falsedad documental en el marco del caso de las ITV contra esta decisión cabe recurso

Voz 1915 05:15 el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo amenacen una carta abierta dirigida al presidente del Gobierno con revelar lo que califica de maniobras de los servicios de inteligencia contra jueces e intereses

Voz 0202 05:25 de esta tarde llega por el noreste la primera masa de aire polar del invierno que dejará temperaturas que bajaran de los diez grados bajo cero en algunos puntos y que se quedará con nosotros hasta el sábado

Voz 1018 05:35 dos y casi seis minutos

Voz 1434 05:42 Cristina Machado buenas tardes Nancy y su hija de seis años han ganado un mes más un mes que podrán permanecer en su casa y en el que quizás encuentren un sitio donde ir después

Voz 1 05:54 se queda porque yo lleva qué

Voz 10 05:57 mucho tiempo estado sola con mi niña yo todo lo hago con mi niña sorprendida me siento muy arropada de ciento parte de la familia y estoy emocionado

Voz 1434 06:06 el de Nancy es uno de los veinte lanzamientos diarios que hay en Madrid según la plataforma antidesahucios un problema fundamentalmente social como recuerda el delegado del Gobierno en Madrid que ha solicitado una reunión urgente con todas las administraciones afectadas para impulsar un protocolo que evite que personas en situación vulnerable se queden en la calle se lo hemos adelantado hoy aquí en la SER

Voz 11 06:26 Rodríguez Uribes pide coordinación

Voz 1434 06:29 en Navidad ya ha solicitado a la Policía Nacional que mantenga un perfil bajo en los desahucios a los que tengan que

Voz 12 06:35 acude la Policía Nacional se siente en su lugar cuando defiende la seguridad ciudadana e cuando tienen que realizar funciones de esta naturaleza de sacar de su casa a una persona mayor pues son seres humanos además no es una función que desempeñen con placer

Voz 1434 06:53 los trabajadores del Summa denuncian que vuelven a faltar Ubis móviles y unidades de atención domiciliaria en casos no urgentes aseguran que ayer los retrasos eran de varias horas himno sólo faltan medios materiales según Rosa López del sindicato su mate

Voz 13 07:07 no es posible que P A como he visto yo personalmente médicos que tras una guardia salen llorando y no podemos seguir permitiendo que la población de Madrid se casa estando desatendida y tenga que esperar cuatro y cinco horas para que alguien en su domicilio pueda revisar su patología

Voz 1434 07:27 en Madrid capital ha vuelto a superar el límite legal de contaminación por noveno año consecutivo la capital ha incumplido las exigencias de la Unión Europea los datos los ha dado esta mañana Ecologistas en Acción que matiza que aunque mala la situación ha mejorado respecto a años anteriores más noticias ahora en titulares con Sonia Palomino y Alfonso Ojea

Voz 1915 07:49 estas de Madrid amenazan con endurecer sus protestas para lograr la limitación de una por cada treinta taxis esta mañana se han manifestado en la capital critican la inacción del Gobierno de la Comunidad de Madrid desde que tiene competencias en el sector y exigen una regulación urgente visto para sentencia el juicio contra el hombre acusado de quebrantar la orden de alejamiento contra una pareja gay a la que agredió y acoso en Fuenlabrada ha declarado ante el juez que ha coincidido con ellos porque trabaja en la zona en la que viven las supuestas víctimas

Voz 1762 08:16 dos mil dieciocho hubo treinta y cuatro homicidios eh

Voz 1915 08:18 la Comunidad de Madrid cuatro menos que el año anterior según datos ofrecidos por la Delegación del Gobierno en esta cifra se incluyen también los homicidios por violencia machista continúan en alerta roja las reservas de sangre de los grupos pero negativo y AVE negativos necesitan donaciones urgentes y en los próximos dos o tres días como muchos son necesarias las donaciones de los grupos a negativo IB negativo y en los deportes vuelve la Copa del Rey octavos de final para los equipos madrileños hoy a las siete y media de la tarde el Atlético de Madrid se enfrenta al Girona ya las nueve y media el Real Madrid Leganés con el último fichaje de Solari Brain Díaz en la convocatoria

Voz 1434 08:51 vamos con la información del tráfico primero a la DGT María Herrero

Voz 1600 08:55 buenas tardes buenas tardes pues hasta ahora pocas incidencia sobre todo tráfico intenso a la M40 en la zona del barrio la fortuna en sentido hacia la A42 además les vamos a pedir precaución en La uno en Somosierra ya que la realización de trabajos de mejora de la vía dificultan por momentos la circulación sentido Segovia informa

Voz 1434 09:12 una ahora desde el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Jesús Matsuki hola hola qué tal muy

Voz 1018 09:17 acaba de finalizar las Cortes en la calle de Raimundo Fernández Villaverde debido a una manifestación a pesar de esto tengan en cuenta que el tráfico en la zona puede ser algo más complicado de lo habitual en el resto de la ciudad a esta hora los niveles de circulación son muy bajos y por tanto se circula de

Voz 1434 09:32 de manera que seguimos con temperaturas bastante suaves altas en algunos puntos de la región doce grados ahora mismo aquí en el centro de la capital vamos con la previsión del tiempo Jordi Carbó esta tarde

Voz 0978 09:42 daremos un incremento de la fuerza del viento sobre todo en puntos de montaña también en la cuenca del Henares donde algunas rachas pueden superar los cincuenta kilómetros por hora viento que acumulará algunas nubes en puntos de montaña y débiles nevadas en Guadarrama aumentos ir haciendo sólo en la mayor parte de la comunidad durante toda la tarde temperaturas sólo un poco más bajas que ayer todavía nos aproximaremos a los quince grados será a partir de esta noche cuando irá llegando Leire frío que hará que los próximos días el ambiente sea más invernal pero si no esperamos temperaturas excepcionalmente bajas

Voz 9 11:14 hora catorce y Madrid Cristina Machado

Voz 1434 11:17 el delegado del Gobierno en Madrid va a solicitar de forma inminente una reunión con jueces y fiscales Ayuntamientos y Comunidad para impulsar un protocolo que permita atender mejor a las familias con problemas económicos a las familias que están en situación vulnerable que son desahuciadas de sus casas se lo hemos adelantado sí aquí en la SER el delegado José Manuel Rodríguez Uribes recuerda que este problema requiere coordinación para que todas las administraciones implicadas sepan en qué situación están las personas que van a ser desahuciadas Si hay alguna resolución de la ONU como lo ocurrido otras veces que solicite la paralización del lanzamiento subraya Uribes que estamos ante un problema fundamentalmente social y en ese sentido ha ordenado a la Policía nacional que mantenga un perfil bajo cuando tengan que acudir a un desalojo Elena Jiménez el diecinueve de diciembre el delegado del Gobierno se reúne no con activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para hablar de la presencia policial en desahucios de personas en situación económica complicada el objetivo de José Manuel Rodríguez Uribes

Voz 12 12:16 poner algo de racionalidad y proporcionalidad en la respuesta además de justicia en estos

Voz 1434 12:22 lo explicaba así en Hoy por Hoy Madrid por eso ya se ha reunido con la jueza decana hay con el fiscal jefe de Madrid para decirles que es mejor que sea la Policía Municipal la que acompaña la comisión judicial en un desahucio Hinault la Policía Nacional

Voz 12 12:34 Ellos harán todo lo que esté en su mano para que las decisiones no sólo sean legales sino que también sean justas

Voz 1434 12:41 el Ibex considera que Desahucios un tema social y no de seguridad y que los agentes de la Policía Nacional estampada delitos como desmantelar por ejemplo narco pisos por eso ha impulsado una reunión dice que inminente con todos los que tienen algo que aportar sobre los Desahucios jueces fiscales Ayuntamientos y Comunidad de Madrid para crear un protocolo de colaboración

Voz 12 12:59 que las administraciones públicas las competentes singularmente ayuntamientos Comunidad autónoma que tienen competencia en materia de vivienda tengan las los mecanismos de comunicación suficientemente está bien establecidos para que la respuesta sea una respuesta justa

Voz 1434 13:17 como una respuesta que pasaría por dar viviendas a quienes sean desalojados de sus casas por eso también quiere crear la figura del agente del Reino de España que estaría coordinado con el Ministerio de Justicia para que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas de personas vulnerables y la Administración no es capaz de Galán darles una vivienda que no se lleve a cabo ese desahucio según la PAH según la plataforma antidesahucios en Madrid cada día están previstos veinte desalojos ciento sesenta y seis al día en toda España hoy estábamos pendientes del de Nancy una mujer de treinta y nueve años y su hija de seis su ex pareja y padre de la niña no le pasa la mensualidad correspondiente Nancy dejó de cobrar la Renta Mínima de Inserción Se lo suspendieron porque encontró un trabajo temporal después se quedó en paro y no pudo hacer frente al pago del alquiler la Policía Nacional ha decidido esta mañana que no estaba garantizada la seguridad para el desalojo

Voz 1762 14:05 no se aplazado un mes

Voz 1434 14:08 el tiempo en el que Nancy podría encontrar una solución en ese punto donde viven Anzhi con su hija de seis años está Enrique García Enrique buenas

Voz 1915 14:17 tardes en Puente de Vallecas

Voz 11 14:19 buenas tardes Cristina a esta hora esta calle de puentes

Voz 1915 14:22 Vallecas ha recuperado la tranquilidad de un miércoles

Voz 11 14:25 un barrio normal con gente que regresa a su casa o comercios pequeños que cierran pero continúa aunque en silencio ya el drama de los desahucios en el edificio frente donde estoy Nancy de treinta y nueve años y su pequeña acaban de subir a casa porque hace sólo unos minutos sea aplazado su desahucio la nueva fecha será el siete de febrero aplazado que no suspendido el motivo es que la policía no podía garantizar el orden público cuando la comisión judicial ha llegado a este edificio más de cuarenta personas activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han impedido el acceso mediante resistencia pacífica Nancy de momento se queda esto nos contaba hace unos minutos

Voz 10 15:00 bueno en seis meses no me dio ninguna solución no sea ahora en un mes si me ha dar una solución eso ya pues los chicos de la plataforma con los compañeros y que lo hacemos

Voz 11 15:13 pide una situación una solución habitacional Nancy tiene treinta y nueve años como decíamos es madre soltera tiene un contrato temporal termina en febrero lleva aquí en este edificio con un contrato de alquiler desde dos mil dieciséis pagando trescientos euros al mes debe tres meses del año pasado que no pudo pagar ahora sí puede pero la propiedad se niega a negociar Nancy explica lo decía que su situación es conocida por los Servicios Sociales del Ayuntamiento en la comunidad nos lo contaba la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en este distrito flota unen

Voz 20 15:43 vamos a interpelar tanto al Ayuntamiento de Madrid como a la Comunidad de Madrid porque ella tiene derecho a una vivienda a público e con un alquiler acorde a sus ingresos

Voz 11 15:56 y espera una respuesta de las administraciones la paz critica también la postura de una parroquia cercana la San Ramón neonato fue esta parroquia a la que negoció el alquiler con la propiedad y no es la primera vez que lo hacen los cuentan con

Voz 1762 16:07 gente con dificultades en este di en este distrito

Voz 11 16:10 pero la plataforma considera que la parroquia no ha hecho nada para evitar el desahucio

Voz 1491 16:17 Madrid capital ha vuelto a superar el límite legal de

Voz 1434 16:20 contaminación por noveno año consecutivo la capital AIM Klum ha incumplido las exigencias de la Unión Europea los datos los ha dado esta mañana Ecologistas en Acción que matiza que aunque mala la situación ha mejorado respecto a años anteriores dicen que fundamentalmente por la climatología pero creen que algo han tenido que ver también las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Manuela Carmena en concreto dicen que la única estación medidor a que está dentro de Madrid central la contaminación se ha reducido un veinte por ciento en el pasado mes de diciembre Sara selvas

Voz 1510 16:52 de hecho es el valor más bajo que han registrado desde el año dos mil así que aunque en general el balance del dos mil dieciocho vuelve a ser negativo que los niveles disminuyan en diciembre a pesar de que las condiciones meteorológicas han empeorado es una buena señal Juan Bárcena de Ecologistas en Acción

Voz 0517 17:06 no estamos diciendo que haya sido bueno e Usera lo que estamos diciendo es que estamos acostumbrados a que en Madrid los niveles de dióxido de nitrógeno son terribles en diciembre ya han sido un poco menos mal no son

Voz 1510 17:17 han disminuido los niveles en la estación de Madrid central ecologistas también niega que exista efecto frontera los niveles son más bajos en diecinueve de las veinticuatro estaciones de medición que hay en Madrid

Voz 0517 17:27 en Plaza Elíptica sea reducción diecinueve con uno en Méndez Álvaro dieciséis con siete en farolillo difusión en la gran parte de las estaciones que circunda no se pueden considerar como perimetrales a Madrid central pues resulta que también ha bajado contrajo no

Voz 1510 17:41 también ha analizado los picos de contaminación dicen que son habituales en diciembre que siempre ocurre pero que aunque malos durante los dos últimos años los dos en los que ha habido restricciones de tráfico los datos han sido mucho mejores durante el pasado diciembre superaron los límites durante ocho días frente a los catorce de dos mil quince o los trece de dos mil dieciséis

Voz 0517 18:00 podrá discutirse si Madrid central ha tenido algo que ver con esto o no pero lo que no se puede decir es que Madrid central ha empeorado las fosas por eso no se corresponde con los datos

Voz 1510 18:10 aún así insisten en que es pronto para analizar los efectos de Madrid central y en que es necesario que el Ayuntamiento continúa poniendo en marcha las medidas del Plan de Calidad del Aire

Voz 1434 18:19 son las son las dos de la tarde dieciocho minutos seguidos

Voz 21 18:28 una mañana llevas a tu hija la universidad ídem

Voz 22 18:31 lo que pasa Pacha te acuerdas de una motor roja soy

Voz 2 18:35 la de Marta

Voz 22 18:37 bueno es que ella no está mal

Voz 1434 21:31 el sindicato su denuncia que otra vez y ahora ya sin la excusa de las vacaciones que otra vez faltan UVI móviles y coches médicos las unidades que atienden a domicilio en casos no urgentes ponen de ejemplo ayer mismo con varios casos en los que los pacientes tuvieron que esperar durante horas a que llegara el médico no solo denuncian la falta de medios materiales Paloma los trabajadores hablan de esperas de hasta aquí

Voz 1915 21:53 cuatro horas esta noche ha habido diez coches médicos menos los que atienden casos no urgentes

Voz 1434 21:57 y cuatro menos en el caso de las Ubis esto a

Voz 1915 21:59 en situaciones muy difíciles como la que describe la portavoz del sindicato Súmate Rosa López

Voz 13 22:04 pero un niño que tenía una patología que tras había llamado a la una y media dos de la mañana presentan en el domicilio a las cuatro de la mañana pues los padres de de este paciente bueno pues están muy enfadados porque parece ser que se les había dicho en las dos llamadas que habían hecho que que ya iban para hallar el dispositivo fiel prole

Voz 1915 22:28 más suele darse en días festivos como ha ocurrido esta Navidad pero ahora se extiende también a días laborables desde el sindicato lo atribuyen a la falta de médicos dicen que están al límite

Voz 13 22:37 estas situaciones son totalmente habituales eh Se está trabajando con mucho estrés con mucha presión no es posible y no es de recibo que un médico hecho y derecho tras una guardia salga con lágrimas en los ojos porque no puede del estrés de

Voz 1915 22:54 desde el Summa reconocen la falta de médicos pero no por una razón presupuestaria dicen sino porque no hay candidatos para estos perfiles profesionales aunque niegan que la población esté desatendida

Voz 1434 23:02 cientos de taxistas se han manifestado esta mañana por las calles de Madrid contra la proliferación de WC exigen que se cumpla el decreto que limita a un coche de vehículo con conductor por cada treinta taxis aseguran que ahora mismo la proporción es completamente diferente una obedece por cada dos taxis y amenazan con ir a la huelga indefinida sino se pone una solución Virginia Sarmiento

Voz 5 23:27 bon tambores Petar

Voz 1915 23:28 dos botes de humo de colores y música reivindicativa el sector del taxi ha vuelto a exigir que la Comunidad de Madrid legisle sobre las sube TC las licencias para vehículos de transporte con conductor aseguran que llevan dos años esperando la normativa que ya es competencia de las autonomías Miguel Ángel Leal presidente de fe de taxi dejen genes sintió entran en Estatut

Voz 30 23:44 no son capaces de reunirse con el Ayuntamiento de Madrid

Voz 1915 23:47 para el honor donando que no somos lo hago

Voz 30 23:49 tumbar porque como como nos han coordinado para para sacar adelante

Voz 1915 23:53 aseguran que la situación es insostenible no sólo no se cumple la proporción de uno cada taxi sino que hay uno por cada dos se palpa la atención Julio Sanz de la Federación Regional del taxi provocó

Voz 0177 24:03 tienes son constantes irrumpen en las para

Voz 31 24:06 dadas en aeropuertos las estaciones en los semáforos se producen enfrentamientos con los taxistas esto está a punto de España

Voz 1762 24:13 sobre la reunión de ayer con la comunidad en la que se decida

Voz 1915 24:15 sí a crear un grupo de trabajo con representantes de ambas partes hablaba Jesús Fernández de la Federación Profesional del Taxi

Voz 32 24:20 el grupo de trabajo Si en política si tú quieres dilatar en el tiempo lo que hace es crear una mesa de trabajo

Voz 1915 24:27 la manifestación ha terminado en la Consejería de Transportes donde han entregado un escrito para la consejera Rosalía Gonzalo con su petición para que se cumpla la ley sino respuesta amenazan con una huelga indefinida que votarán la semana que viene

Voz 1434 24:46 será en el Teatro Goya de la capital se lo hemos adelantado hoy en la SER es el espacio que ha elegido el presidente del Partido Popular Pablo Casado para anunciar este próximo domingo los nombres de los candidatos a la Comunidad y al Ayuntamiento de la capital aleje

Voz 1510 25:00 el mismo lugar en el que podemos instaló su

Voz 1434 25:02 del general en las elecciones del pasado del año dos mil quince del veinte de diciembre así que de momento y a la espera de lo que diga el domingo sigue el compás de espera para los posibles candidatos entre otros el presidente Ángel

Voz 1762 25:15 ay don Javier Bañuelos Brasil buenas tardes en otras comunidades Génova ha filtrado los nombres con un par de días de antelación ocurrió por ejemplo en Cantabria en Asturias su La Rioja en el PP de Madrid intuyen que antes de conocer los elegidos en Madrid falta por conocer primero a los candidatos en Valencia básicamente porque su acto de presentación es antes el sábado el PP de Madrid elegido el domingo hiciera como dices en el Teatro Goya no sólo un escenario talismán para Podemos es también una de las plazas favoritas de Ciudadanos de momento el teléfono de Ángel Garrido no eso no

Voz 0177 25:46 no no no no no me ha llamado el presidente ningún miembro de la dirección nacional por lo tanto entiendo que el presidente de Tomás su tiempo lógicamente que dará la designación de la persona que vaya a ser el candidato a la comunidad el Ayuntamiento pues el punto que estime oportunos

Voz 1762 26:01 compás de espera por tanto aunque en su gobierno se empieza a asumir con cierta resignación que él no será el elegido en público Garrido un así no contempla ese escenario de hecho no tira la toalla pero yo que voy a decir de mí mismo

Voz 0177 26:14 me quiero mucho como todos los hijos pero hombre tampoco me atrevería decir que soy el mejor candidato yo creo que si una persona que está trabajando la Comunidad de Madrid que es el presidente que creo que ha hecho un buen trabajo pero también hay muchos compañeros que son capaces de hacer este trabajo exactamente igual que yo no pero vamos eso opinar de uno mismo está está feo

Voz 1762 26:30 en el entorno más próximo al presidente madrileño defienden que el cuenta con el plus de ser presidente del Gobierno de la Comunidad de más de Madrid y eso da una ventaja de cara a las elecciones autonómicas un plus según

Voz 1915 26:41 estas fuentes populares que ahora mismo no

Voz 1762 26:43 mejora ninguno de los otros nombres que salen en todas las quinielas

Voz 1491 26:49 el Ayuntamiento de las Rozas ha sacado nuevo pliego de condiciones para adjudicar el servicio de control de la fauna salvaje especialmente de los jabalíes

Voz 1434 26:57 aumenta mucho la detención la dotación económica e incluye novedades como por ejemplo la este de esterilización de los jabalíes para que luego puedan ser introducidos en el territorio Raquel Fernández

Voz 1915 27:09 total de ciento cincuenta y cinco mil euros anuales prevé destinar el Ayuntamiento de Las Rozas para controlar la población de jabalíes conejos cotorras y patos proceder a la reintroducción de las abejas en fincas municipales Éstas son algunas de las medidas que se contemplan en el nuevo expediente aprobado por la Junta de Gobierno para adjudicar estos servicios a una empresa externa que entre otros requisitos tendrá que contar con un centro propio de cuarentena disponer de un técnico especializado propio que deberá permanecer adscrito al servicio en la localidad o una vez externalizado los jabalíes rey introducirlos en su espacio natural David Santos ex concejal de Sanidad

Voz 1762 27:47 estableceremos protocolos de actuación ante casos

Voz 0712 27:50 es urgentes la posibilidad de representar animales estabilizados y con dispositivos GPS para estudiar sus rutas y comportamiento dentro de Las Rozas

Voz 1915 27:59 el contrato se adjudicará por dos años prorrogan

Voz 1434 28:01 les hoy se proyecta en Madrid en el artístico Metropol el documental hotel explotación Las Kelly a la historia de las mujeres que trabajen en España como camareras de piso que en el último año han salido a la calle para visibilizar sus malas condiciones laborales Enrique García

Voz 3 28:18 en sabía que éramos nos tomamos Pisón nadie éramos es a lo mejor es invisible

Voz 1 28:22 quedan por los pasillos con el carro

Voz 33 28:26 muy bien por qué contar la historia de las que Lis las que limpian los hoteles yo decidí hacer esta película porque creo que representan la precariedad laboral femenina son decenas de miles de mujeres invisibles que pueden llegar a limpiar Benito cinco treinta habitaciones al día la historia de las que es la historia de lucha por la dignidad para conseguir cosas tan básicas como tener menor carga de trabajo un sueldo digno es Georgina fiscales

Voz 34 28:53 ya directora de este documental que visibilizar lo que llevan denunciando visibilizando durante meses estas trabajadoras a las ocho en el artista metro

Voz 1 29:01 es hora

Voz 1434 29:08 uso de Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes hoy juega

Voz 1510 29:11 todos los equipos madrileños que se clasificaron para los octavos de final de la Copa del Rey y hay derbi Real Madrid Leganés a las nueve y media en el Bernabéu repetición de la eliminatoria de la pasada temporada en la que cayeron los blancos entrenados por Zidane esta noche Solari dará minutos a jugadores menos habituales como Isco Ceballos refilón o Keylor Navas en la portería también podría debutar al reciente fichaje Brain Díaz bien el Leganés no estará al un INI Oscar por contratos rol por enfermedad era el García por problemas familiares a las siete y media juega el Atlético de Madrid a las siete y media jugará el Getafe en el Coliseum ante el Real Valladolid

Voz 1434 29:44 gracias al PSOE pues así terminamos con doce grados ahora mismo en el centro de la capital tiempo muy soleado todavía hoy los próximos días aunque las temperaturas van a ir bajando un poquito que tengan una buena tarde hasta mañana

son las dos y media una y media en Canarias

Voz 1018 30:20 personalidades importantes en la vida andaluza en el ámbito literario académico en la historia de la Comunidad para ser precisos en la configuración de nuestra democracia hablamos de profesor Manuel Clavero Arévalo que fue ministro con Suárez artífice de esa expresión del café para todos para referirse al Estado autonómico de la rectora de la Universidad de Granada de Pilar Aranda o de Ángeles Mora que es Premio Nacional de Poesía han obrado para la SER en Andalucía los peligros de la

Voz 3 30:46 ultraderecha intenta algún cambio

Voz 35 30:49 ahora que practicamente implica un cambio en la cocina

Voz 36 30:52 lució

Voz 37 30:53 pues me parece improcedente medida que no llevan a lo que sería una Andalucía en absoluto inclusiva en absoluto igualitaria sin comentar con otras que me pueden parecer más folclóricas o de otro ámbito que creo que distraen de la realidad que exista tierra

Voz 36 31:12 yo no yo pienso que su partido tóxicos totalmente al que habría que aislar porque ese discurso de peligrosos dañino para la democracia de curso que está haciendo mella en una parte de la sociedad que está desorientada y que está descontenta porque la vida se ha puesto muy difícil

Voz 1018 31:31 si el PP están hoy algo más cerca que ayer de cerrar las negociaciones para formar el nuevo Gobierno andaluz en la calle Génova que ayer consideró un despropósito ese documento de los diecinueve exigencias de la ultraderecha creen hoy que el acuerdo será posible tras presentar su propia propuesta negociadora que por cierto se mantiene en el más absoluto secreto y sobre la que volverán a hablar esta tarde en Sevilla a partir de las cuatro y media quizá los negociadores deberían tener en cuenta la reflexión de una persona tampoco sospechosa como Ana Pastor es la presión

Voz 0140 31:58 en el Congreso primero de todo que todos los demócratas estamos con las mujeres que sufren violencia con las mujeres que son víctima de la violencia estamos para protegerlas y sobre todo para que no se haga un uso político

Voz 1762 32:18 miércoles nueve de enero Antonio Martín Isabel Quintana buenas tardes buenas tardes qué pasa con Rufián Antoni Antonio que acaba de insistir en lo que ya había apuntado antes en una entrevista que podemos la habló del cese de Borrell como ministro para que apoyaran los Presupuestos la formación morada lo niega escuchemos a Rufián y M

Voz 0712 32:32 se nos acercan y nos dicen qué pasaría si presionamos para que Borrell caiga el vuestro voto cambiaría

Voz 7 32:39 yo le garantizo que Podemos no le ha ofrecido eso en ningún caso a Esquerra Republicana de Cataluña

Voz 1018 32:44 propuestas para un sistema sostenible la autoridad y Nepal

Voz 1915 32:47 miente de responsabilidad fiscal propone que el déficit de la Seguridad Social lo asume el Estado y que se cumpla la edad legal de jubilación que la próxima década llegará a los sesenta y siete años

Voz 1762 32:55 desde Moncloa Rodrigo Rato asegura que fue el ex presidente Rajoy quien decidió echarle de Bankia

Voz 8 33:00 al presidente del Gobierno a mí personalmente a los dos señores no lo sé porque ya me había ido pero a mí me hecho el presidente de gobierno y absolutamente político

Voz 1762 33:11 Rato ha insistido en el juicio que el Banco de España no puso reparos para que saliera a Bolsa el ingreso en prisión

Voz 1915 33:16 quince Barcelona ordena que Oriol Pujol entre en la cárcel a cumplir la condena de dos años y medio por delitos como el soborno o la falsedad documental sobre esta decisión cabe recurso lo que puede aplazar su ingreso

Voz 1762 33:26 Segura en toda la Guardia Civil ha confirmado que además de la agresión a una chica en Nochevieja constan tres denuncias más por abusos sexuales en la localidad alicantina de Callosa d'en Sarriá

Voz 1018 33:35 todas ellas esté involucrado uno de los chicos

Voz 1762 33:37 este detenido por la agresión del día treinta años dulces

Voz 1018 33:40 de hoy mentira la Ertzaintza ha remitido a un juzgado de Vitoria

Voz 1915 33:42 la investigación por el incendio de una panadería propiedad de un concejal de Ciudadanos en la en Álava considera que lo provocó él mismo y luego simuló que era un acto de kale borroka

Voz 1762 33:51 para mí la primera ministra británica Theresa May intenta sumar apoyos para la votación parlamentaria del acuerdos para el Brexit y acaba de anunciar que la Cámara podrá alargar el periodo de tres

Voz 0202 34:00 en nuestra futura relación no está acordada a finales de dos mil veinte el Parlamento

Voz 1915 34:05 votará para decidir si prorroga el periodo

Voz 0202 34:08 de transición

Voz 1018 34:11 distribución por varios países después de casi

Voz 1915 34:13 tres semanas esperando en el Mediterráneo los migrantes que están en dos barcos de dos ONGs alemana se van a repartir por distintos países europeos

Voz 38 34:22 ha crecido han celebrado a bordo entre los Hayes acogida no

Voz 1762 34:26 para España mensaje xenófobo Donald Trump ha dirigido a la nación para volver a cargar contra los inmigrantes

Voz 39 34:31 sí

Voz 1762 34:32 cada día los agentes fronterizos y de Aduanas se encuentran con miles de inmigrantes ilegales que intentan entrar en nuestro país no tenemos espacio para acogerlos ni manera de devolverlos a su casa de modo inmediato pero a todos los americanos nos daña la inmigración ilegal e incontrolada Michael pues los demócratas le piden que no se invente crisis y que solucione el cierre parcial de la Administración

Voz 1 34:51 pero el Telegraph Miquel Angel Aguilar

Voz 39 34:55 José Antonio el telegrama es para Ana Pastor señora presidenta del Congreso de los Diputados interrogada antes de la reunión de la Mesa de la Cámara sobre las pretensiones de Vox en Andalucía de que se derogue la Ley contra la Violencia de Género si tienen sus votos para la investidura del candidato popular Juanma Moreno su respuesta contundente exige que no se haga uso político de las mujeres y recuerda el deber de proteger a las víctimas

Voz 2 35:23 también la ministra francesa de

Voz 39 35:25 exteriores ha advertido al aliado de Macron Albert Rivera contra Argelia son Danger es Pedro San Telmo bien vale un acuerdo Hatem

Voz 1018 35:35 los Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina gobernadas en la técnica Isabel Quintana y Carlos Cala la producción íbamos a Barcelona porque el Ayuntamiento ha sancionado nada menos que con ciento ochenta mil euros al dueño de una vivienda de protección oficial porque no vivía en ella y además la vía destinado al alquiler sin una autorización previa con un precio muy superior al establecido Monica Peinado

Voz 1434 35:57 el Ayuntamiento inspeccionado de momento mil seiscientos pisos de protección oficial para evitar la picaresca de algunos propietarios ha detectado catorce casos de irregularidades básicamente pisos que están vacíos o que han sido alquilados a un precio muy superior al que habría autorizado la administración uno de los expedientes se ha cerrado con una multa de ciento ochenta mil euros para el propietario que además deberá devolver también los dieciséis mil euros de más que ha ingresado al alquilar un piso de protección oficial a precio de Merck

Voz 1018 36:25 todo IATA llegan los termómetros porque esta tarde llegará esa masa de aire polar a buena parte de nuestro país Jordi Carbó

Voz 0978 36:33 a lo largo de la tarde el viento va a ganar protagonismo especialmente en Aragón Cataluña Baleares con rachas que en muchos puntos pueden superar con facilidad los cien kilómetros por hora viento del norte que acumularán nubes en los Pirineos con nevadas en su vertiente Norte intensas a partir de esta noche también nubes en el Cantábrico con lluvia y algunos chubascos más intensos con el paso de las horas cota de nieve que a última hora se situará alrededor de los quinientos metros de altura en el resto de la península también en Canarias más sol que nubes y temperaturas sólo un poco más bajas que ayer en Baleares a partir de esta noche tormentas que pueden descargar con intensidad

Voz 1018 38:33 han negociado en secreto y en ese secreto Se mantiene ahora mismo el contenido de los posibles avances entre PP y Vox para conseguir el respaldo del partido de la ultraderecha a un gobierno PP Ciudadanos en Andalucía María Jesús Güemes buenas tardes hola buenas tardes Teodoro García Egea y Javier Ortega Smith los respectivos secretario generales han vuelto a reunirse Madrid lo harán de nuevo esa tarde en Sevilla y lo único que ha trascendido es que en el PP que ayer hablaba de despropósito ponerse a diecinueve propuestas exigencias negociadoras de Vox dicen hoy que el acuerdo es factible que ellos han puesto sobre la mesa su propio documento negociador pero claro nadie más que ellos conoce su contenido

Voz 1461 39:06 eso es PP y Vox han estado reunidos esta mañana dos horas los populares han presentado un documento alternativo con otras medidas que aún no conocemos aunque desde Génova nos han contado algunas cosas como por ejemplo que las posturas de ambas formaciones están cerca en materia económica también nos dicen que no habrá medidas polémicas pero eso ya lo veremos cuando tengamos el texto de todos modos el Génova aseguran que Vox está retrocediendo sus planteamientos

Voz 1915 39:29 la confían en que haya acuerdo aunque se muestran

Voz 1461 39:32 otros os no vaya a ser que todo estalle por los aires en el último minuto así explican que las negociaciones van bien pero que estas van a continuar esta tarde en Sevilla donde el PP se reunirá primero conciudadanos para finiquitar la futura estructura de la Junta contar claro con su visto bueno a las propuestas que han hablado con Vox será entonces tras su beneplácito cuando se irán hacer la foto con el partido de Abascal

Voz 1018 39:52 osea que habrá que saber por tanto eh qué propuestas son intercambiables au asumibles entre ambos partidos en materia recordemos como la derogación la ley de violencia de género la expulsión de los cincuenta y dos mil inmigrantes la recentralización de competencias en educación sanidad que figuran entre esas diecinueve que ayer Bosch puso sobre la mesa y que no son precisamente muy cómodas para el Partido Popular donde yo no sé Güemes si los barones están preocupados por estos movimientos que están ocurriendo durante estos hasta qué punto les puede alcanzar salpicar de cara al proceso electoral previsto para la próxima primavera nuestro país para el mes de mayo

Voz 1461 40:24 pues están encendidos los barones del PP se rebelan ante el pacto con Vox desde Galicia por ejemplo ha desmarcado de Génova en Euskadi dice Alonso que la formación de Abascal le falta un hervor desde Valencia Bonig ha dicho que hay determinadas líneas rojas que su partido no va está dispuesta traspasar en definitiva división interna aunque le hemos preguntado a Dolors Montserrat en el Congreso y ella lo ha negado

Voz 1915 40:45 si no al contrario todos más juntos que nunca

Voz 7 40:48 injustamente tenemos muy claro todos los miembros y simpatizantes afiliados votantes cargos electos del Partido Popular cuál ha sido siempre el posicionamiento del Partido Popular ante cualquier tipo de violencia que es tolerancia cero

Voz 1461 41:01 dice que no hay diferencias entre ellos pero como escucháis la portavoz no habla más que de violencia de género no aborda el resto de los puntos que son muchos y levantan ampollas a su formación

Voz 1018 41:10 bueno pues esto es lo que hay gracia Webber escuchábamos aquí el claro desmarque de Núñez Feijoo el presidente gallego a ese posible acercamiento con Podemos el discurso sobre violencia de género y quizá como sugería algún es eso todavía mucho más directo más claro Alfonso Alonso que ser presidente de PP en el País Vasco y que fue más recordemos ministro de Sanidad Igualdad

Voz 6 41:27 son políticas de Estado es decir Dios son políticas con las que jugara al politiqueo porque este es un asunto que había unido al conjunto de la sociedad española en la lucha contra la violencia machista y en la protección de las mujeres que son víctimas de agresiones entonces están negociando están haciendo propaganda que no le favorece porque claro las propuestas yo me van a permitir que no gaste saliva analizando las propuestas de Vox entonces la la impresión que me va esquí les cuesta mucho pasar de la demagogia la política y ahí es donde se acreditase un partido serio o todavía le falta eh un recorrido y me parece que esto les falta vamos a ver de facto ver

Voz 1018 42:03 bueno pues devociones Pepe Vox se reanudará esta tarde en Sevilla salgan esto qué tal buenas tardes

Voz 1915 42:07 hola buenas tardes eso supone que para cerrar es claro

Voz 1018 42:10 pollo de bous a la investidura o romper definitivamente algo de lo que depende ese posible futuro Gobierno PP Ciudadanos que también hoy en principio en teoría se terminará de definir de perfilar

Voz 1915 42:20 si la firma del acuerdo de gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos ya está convocada a las cinco de esta tarde en el salón de usos múltiples el Parlamento andaluz allí Juan Manuel Moreno Juan Marín van a escenificar la ruta

Voz 1434 42:31 Tica de este pacto que contempla la presidencia para el candidato

Voz 1915 42:33 popular la vicepresidencia para el líder de Ciudadanos la estructura del Gobierno y el reparto de carteras dicen será posterior a la investidura el pacto de esta tarde lo cierran a horas de que mañana les convoque la presidenta de la Cámara andaluza para conocer los apoyos de cada candidato después esta afirma el secretario general del PP Teodoro García Egea se reunirá con los dirigente de Vox para garantizarse sus votos a la investidura de Moreno en ciudadanos dicen que esta negociación paralela no les compete sólo advierten de que el documento que hoy les han presentado a los de Santiago Abascal cuyo contenido a esta hora desconocen no debe contravenir los noventa medidas pactadas

Voz 1018 43:06 con ellos gracias Sevilla pues en definitiva todo eso para hacernos tampoco es evidentemente lo más cómodo en la formación del bereber ha intentado desde el minuto uno quedar al margen de cualquier negociación directa o indirecta con Vox a pesar de que habido mensajes por ejemplo el de Francisco Serrano que es el portavoz de esta formación al Parlamento andaluz que hoy en el diario El Mundo recuerda que no pueden dar su confianza a un candidato sin sentarse con los dos socios de gobierno pero ciudadanos Adrián Prado Se mantiene que no hay nada que hablar lisa ha hablado con Vox

Voz 0019 43:32 eso es Ciudadanos no se mueve ni un milímetro su acuerdo es con el PP cualquier propuesta a medida que se salga de ese pacto no contará con su apoyo Toni Roldán

Voz 3 43:40 no va a apoyar ciudadanos ninguna medida que esté fuera del compromiso de gobierno alcanzado con el Partido Popular para noventa medidas de regeneración de futuro de reformas de empleo insisto con políticas serias en ocurrencias sino políticas serias

Voz 0019 43:59 para reformar Andalucía los de Rivera además descartan por completo pactar con el PSOE en el caso de que Vox un apoyase la investidura de Juanma Moreno y los socialistas presentasen a otro candidato que no fuera Susana Díaz las dos únicas alternativas

Voz 1915 44:11 dicen son o el pacto de los derechos o la convoca

Voz 0019 44:13 pero de elecciones bueno pues en el PSOE andaluz no tira

Voz 1018 44:16 vaya dice esta mañana Mario Jiménez aquí en La Ser en Hoy por hoy que se mantienen en la idea de que Susana Díaz presente su candidatura a la investidura en la ronda de consultas que mañana está previsto que convoque la presidenta de la Cámara autonómica