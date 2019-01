Hora 14 (10/01/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes el pacto o los pactos pt Ciudadanos Vox para formar el próximo Gobierno andaluz tienen ya todos los elementos políticos para cristalizar en la investidura de Moreno Bonilla a falta únicamente de que la presidenta de la Cámara anuncié la fecha del debate tras las reuniones con los portavoces de los grupos parlamentarios que van a toda velocidad porque las cosas están bastante clara la socialista Susana Díaz renuncia a presentar su candidatura aunque sólo sea de forma testimonial porque la alianza de las derechas no permite mucho margen de maniobra vamos por tanto en directo al Parlamento de Sevilla sala Ernesto

Voz 0133 00:55 buenas tardes Juan Manuel Moreno Bonilla es el nombre que la presidenta del Parlamento Andalucía tiene sobre la mesa para convocar al pleno de investidura que se celebrará previsiblemente la próxima semana la ronda de consultas que la presidenta realizado esta mañana ya con los portavoces de PSOE PP y Ciudadanos ha constatado que reúne ya el apoyo de cuarenta y siete diputados falta los doce de Vox no habrá otra candidatura porque el PSOE ha renunciado a presentar la de Susana Díaz ante el pacto de las derechas Díaz dice los socialistas andaluces se quedará liderando la oposición dará ya la réplica Moreno en el debate de investidura la ronda seguirá esta tarde a las

Voz 1874 01:27 cuatro Juan Adelante Andalucía a las cinco con Vox

Voz 1018 01:30 danos sigue intentando marcar distancias políticas con la ultraderecha de Vox Juan Marín presidente futuro vicepresidente nuevo Gobierno asegura que no apoyarán la creación de una consejería exclusiva para familia ni tampoco la derogación de la Ley de Memoria Histórica

Voz 4 01:41 si el Partido Popular y Bosch han firmado ese acuerdo supongo que era una proposición de ley del Parlamento visité una proposición de ley tendrán que buscar cincuenta y cinco votos para sacar adelante esa claro que nosotros no estamos en esa posición porque nosotros no hemos firmado acuerdos que a mí no me vinculan los acuerdos que el Partido Popular Vox hayan firmado fuera del acuerdo que yo tengo con el Partido Popular nada más

en declaraciones a la SER el ministro el número tres del PSOE José Luis Ábalos insiste en que la alianza política y estratégica con Vox es un hecho por mucho que la formación de Albert Rivera intente disimular lo que realmente se cerró este acuerdo entre Bush y que que un acuerdo que debe convivir con otro acuerdo PP Ciudadanos una cosa rara esto de la los acuerdos cruzados que creo que Ciudadanos ha retratado mar varias veces y en esta ocasión ha ido más allá Murguía no le importado por la ultraderecha forme parte de un gobierno autonómico que curiosamente quiere cargárselo

Voz 1018 02:38 vamos a Girona con una noticia de última hora los Mossos d'Esquadra han localizado sana y salva la joven de diecisiete años sospechosa del apuñalamiento mortal de su madre en Bañolas clara Pamies

Voz 1509 02:48 los Mossos d'Esquadra han encontrado a la chica de diecisiete años con vida en Platja d'Aro donde la familia tiene una segunda residencia es la principal sospechosa del crimen de su madre de cincuenta y tres años que murió ayer apuñalada en Bañolas dejó una nota manuscrita que es lo que la punta como autora de los eh

Voz 1018 03:06 el Supremo se prepara ya para comenzar el juicio contra los dirigentes independentistas catalanes piden interior su traslado a Madrid antes de final de mes Alberto Pozas

Voz 0055 03:14 las carnes Urcade y los otros siete presos tendrán que estar en una cárcel de Madrid para la última semana de enero el presidente del tribunal que les juzgarán Manuel Marchena se lo ha pedido al Ministerio del Interior y esto significa que aunque todavía no hay fecha oficial el Tribunal Supremo tiene intención de poner el juicio en marcha a finales de este mes o a principios de febrero todos están en cárceles catalanas desde el pasado verano José Antonio todavía no se sabe a qué cartel madrileñas serán trasladados tampoco está claro si tendrán que quedarse los dos tres meses que dure el juicio aussies eran trasladados semanalmente desde Catalunya Joan tarde

Voz 1018 03:41 el portavoz de Esquerra en el Congreso recuerda al president Torra que los republicanos toparán su propia decisión sobre el respaldo o no a los Presupuestos que mañana presentará el Gobierno

Voz 0947 03:49 pues sí el Torra habló en nombre del Gobierno

Voz 6 03:52 muy bien

Voz 0947 03:55 yo no creo que en existieran ninguna mala intención política pero tan cierto es esto cómo cierto es que el Gobierno Cataluña es un gobierno eh lo monocolor de manera que tal como dijo Pere Aragonés la decisión la tomará Esquerra Republicana ya les digo que todavía estamos debatiendo

Voz 0177 06:37 con lo que estamos en este caso aunque hay que dejar que investiga la Policía ante un caso de acoso que no tiene tanto que ver con el acoso escolar que podría haber habido parte sino con una acosó generalizado de estos de estos chicos que estaban siendo pues eh acosados e fuera de ahí me en su domicilio de su detención se produce porque el padre llama a la policía ir

Voz 0133 06:53 así también se queda fuera abonada el día quince

Voz 8 06:56 de febrero vamos a ver a ver lo que pasa porque quince soy yo estoy en la misma situación que no que no que no que no que no dar más tiempo y que no y que no y que no podía que te tratan como si fuera un perro no era una persona bueno poco más aliviados pero por poco tiempo ya ve lo que tarda como

Voz 0133 07:10 se pasa volando dice que era de momento un mes más en su casa de alguna cosa once en Lavapiés en la capital la Policía Nacional ni siquiera ha acudido esta mañana el desahucio previsto que finalmente se ha aplazado porque no se podía garantizar la seguridad hasta diez horas esperando una ambulancia le pasó ayer a Tomás de ochenta y un año los ingresan las urgencias del Infanta Leonor el martes y esa misma noche le dieron el alta pero la ambulancia que debía llevarla su residencia tardó más de diez horas en llegar Ana es su hermano

Voz 9 07:40 estuvo sentado en su misma silla de de cuando había hecho el ingreso una especie de sillón que hay para paciente no todos son iguales de ergonómicos unos tenían ambos en una silla de paciente es donde estuvo todas esas obras

Voz 1915 07:56 más noticias titulares con Sonia Palomino y horas a la Plataforma de Centros de Salud de Madrid amenaza con una huelga indefinida para denunciarlos grado de deterioro del servicio eso lo estamos contando en la SER estos trabajadores denuncian los numerosos recortes en Atención Primaria de la Comunidad y acusan a los políticos madrileños de haber actuado con saña contra a ellos la delegada de Medio Ambiente Inés Sabanés niega un descenso del quince por ciento de las ventas durante la Navidad en los comercios situados en Madrid central como apunta la patronal madrileña Sabanés asegura que los datos están sesgados si la patronal reconoce que las cifras no son exactas un incendio ha obligado a desalojar dos edificios en Móstoles el fuego ha comenzado en el falso techo de un bar en obras diez personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo aunque ninguna con dolencias graves el rebautizado como Teatro EDP Gran Vía donará energía generada por los aplausos del público a causas sociales unos micrófonos recogerán el sonido del patio de butacas y convertirán los decibelios sin kilowatios hora y en deportes el Real Madrid pone un pie en los cuartos de final de la Copa del Rey tras ganar tres cero al Leganés en la ida de octavos el Atlético de Madrid empató a uno con el Girona y el Getafe ganó uno cero al Valladolid

Voz 0133 08:56 del tráfico vamos primero a la DGT María Herrero buenas tardes hola buenas tardes pues momento muy tranquila estará no tenemos registrada ninguna incidencia circulatoria en en los principales accesos a la capital tampoco la M cuarenta la M cincuenta vamos ahora hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Margarita Pérez hola hola buenas tardes sin ninguna novedad importante hay que desatar a esta hora en general se circula con fluidez por el interior tráfico y tan sólo intenso pero sin retenciones por la M30 también circulación fluida se puede utilizar bien esta hora iban con el coche se mueven por el centro mejor el transporte público penemos ocho grados ahora mismo en el centro de Madrid vamos también con la previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 09:34 hoy el descenso de temperaturas se notará sobre todo en los valores máximos de media unos cinco grados respecto las últimas jornadas es decir de un ambiente suave como las últimas tardes con máximas al sol de unos quince grados hoy apenas pasaremos de los diez y durante poco rato va a hacer sol hasta el final de la tarde pero rápidamente la temperatura irá bajando a medida que se acerque la noche la próxima madrugada va a ser la más fría de este episodio mañana heladas en prácticamente toda la comunidad también en gran parte del área metropolitana mañana igualmente con muchas horas de sol por cierto esta tarde a ratos un poco de viento que acentuará la sensación de frío comienza

Voz 0133 10:09 hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina y Carlos Ródenas y la producción de Sonia Palomino

Voz 7 10:49 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 10:52 la Fiscalía de Menores está investigando las agresiones y vejaciones que durante mucho tiempo han venido sufriendo dos hermanos de trece y quince años la investigación comenzó el pasado quince de diciembre cuando el padre de los niños llamó a la policía porque un grupo de chavales había acercado a su casa en Usera los estaban amenazando e insultando los agentes consiguieron detener a quince de ellos y les han incautado sus teléfonos móviles con los que grabaron al

Voz 1915 11:15 algunas de las agresiones sólo dos de los

Voz 1434 11:18 tenido son compañeros de instituto pero los investigadores estudian si se trata de un caso de acoso escolar Alfonso Ojea buena

Voz 1018 11:25 ahora en qué tal buenas tardes Cristina en efecto sólo dos de los quince jóvenes detenidos son compañeros de clase de las víctimas la algarada frente al domicilio de los dos hermanos que eran vejados desde hacía meses tuvo lugar el pasado quince de diciembre a media tarde frente al inmueble donde residen con sus padres los dos hermanos se encontraban en el portal cuando un grupo de veinte adolescentes fue directo la mente a por ellos los insultos los gritos e incluso lanzamiento de algún que otro objeto hizo que la familia llamara rápidamente a la sala del cero noventa y uno pidiendo ayuda los agentes que llegan al lugar comprueban que en efecto un numeroso grupo de jóvenes emprende la huida en ese momento nada más divisar a los vehículos policiales el arrestar a quince de ellos que son transferidos al Grupo de Menores de la Jefatura Superior de Policía de Madrid ante los funcionarios estos chicos se derrumban sobre todo cuando comprueban cómo la policía les ha retirado sus teléfonos móviles está visionando las grabaciones de esos acosos anteriores unas imágenes dicen fuentes de la investigación

Voz 0464 12:24 repugnantes en las que se confirma

Voz 1018 12:26 la humillación y la agresión incluso física de que son objeto estos dos hermanos de trece de quince años tras iniciarse estos atestados los quince jóvenes son enviados como marca la ley a la Fiscalía de Menores el órgano competente para investigar las infracciones penales de los niños y de los adolescentes en su relato ante la policía a los dos hermanos las víctimas han señalado que llevaban varios meses sufriendo esas vejaciones situación que también han confirmado sus propios padres de hecho hacía caso a un mes y medio que no acudían a clase de confirmarse legalmente este tipo de ataques sus responsables como menores de edad pueden ser enviados a centros educativos especiales en régimen de semilibertad

Voz 1434 13:07 la Consejería de Educación asegura que se ha enterado de este caso casi un mes después hoy mismo y que se ha enterado por los medios de comunicación abierto ya una investigación que en apenas unas horas les ha dado un resultado un primer resultado concluyen que creen que no se trata de un caso de acoso escolar los hechos ocurrió fuera del centro y que los niños agredidos si faltaban a clase pero uno porque había sido expulsado en el momento de la agresión de el sábado donde se detuvo a los presuntos agresores y el otro faltaba mucho y siempre con justificación de su familia Saras

Voz 1510 13:38 por eso dicen que los hechos no tuvieron lugar dentro del centro sino fuera con los datos que manejan afirman que todo parece indicar que no ha habido agresiones ni físicas ni verbales dentro del recinto del Instituto así que por ahora no consideran que se trate de un caso de acoso escolar sólo dos de los quince chavales detenido son alumnos del mismo centro que las víctimas aunque fuentes de la Consejería no nos pueden precisar si también están en la en una clase que los niños agredidos además dicen que en el momento de los hechos los dos hermanos no iban a clase como decías a uno lo habían expulsado como medida disciplinaria el otro tenía una larga trayectoria de faltas de asistencia todas justificadas

Voz 1434 14:11 con la familia el protocolo habitual en estos casos

Voz 1510 14:13 no se puso en marcha aclaran desde la Consejería de Educación porque no había noticias del supuesto acoso a fecha de hoy ni la policía ni la Fiscalía han puesto en contacto con la Comunidad de Madrid o con el Instituto para hablar de lo ocurrido

Voz 1434 14:25 en Hoy por Hoy Madrid aquí en la Ser hemos hablado con Javier Urra fue Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid una figura que ya no existe y ahora trabaja como psicólogo para la Fiscalía de Menores

Voz 1018 14:34 el por Diego Magadán

Voz 13 14:37 por agredir a una mujer naves para agredir a un muchacho las características que sea por las situaciones que se en estos muchachos como fuere las cosas se resuelven con la ley la justicia

Voz 1434 14:50 otro desahucio aplazado Rossi su marido y una hija del matrimonio que es mayor de edad van a poder quedarse un mes más en su casa del número once de la calle de Lavapiés

Voz 1018 15:00 en la capital un edificio de esa convertida en un

Voz 1434 15:02 símbolo de la lucha de los activistas antidesahucios Rossi es hermana vecina de Pepi que ya ha conseguido evitar también en varias ocasiones el desalojo hoy le ha tocado a Rossi es ella la que se ha librado después de que la comisión judicial se haya marchado porque no se daban las garantías suficientes para la seguridad o hoy ni siquiera ha acudido la Policía Nacional Elena Jiménez Rossi está contenta pero sólo un poco

Voz 14 15:26 porque en mi casa que no debieron de Ibai

Voz 1915 15:28 todo un poco tiempo porque es un medio seguía el quince de febrero es la nueva fecha hoy ella daba las gracias con un megáfono a sus vecinos y vecinas por el apoyo que han atrevido con tanta gente

Voz 14 15:39 pero no hay gracias a todos por haber de mi hermano me ayuda

Voz 1434 15:43 a ver si es que la protesta popular es la que ha frenado la entrada de la comisión judicial es lo que las trabajadoras del Juzgado número once le han dicho a Ana Sánchez portavoz de bloques en lucha

Voz 1874 15:52 porque hay mucha gente con tanta gente obviamente no puede

Voz 1915 15:55 en ejecutara el desahucio no habido presencia de la policía

Voz 1434 15:57 la nacional ni antes de la llegada de la comisión y durante las negociaciones sólo dos policías municipales de moto han escoltado a la autoridad judicial como lo que pedía el delegado del Gobierno para sacar el problema de los desahucios de un asunto de seguridad llevarlo más a un problema social para la activista Ana Sánchez desde los juzgados pueden hacer algo más para evitar la angustia de las familias

Voz 15 16:16 a los juzgados tienen opciones para para mínimo no poner una fecha el desahucio hasta garantizará alternativa habitacional eso los juzgados lo pueden hacer y no lo están haciendo

Voz 1434 16:25 sí pero indie visos le pedía un alquiler de mil setecientos euros frente a los cuatrocientos que venía pagando ella con su marido y su hija no puede afrontar esa cantidad igual que Pepi que espera nueva fecha de desahucio o Juani que la tiene para el dieciocho por eso los activistas

Voz 16 16:43 eso dicen

Voz 1434 16:44 eh regresarán gracias Elena

Voz 0133 16:47 son las dos de la tarde diecisiete minutos aquí hemos

Voz 7 16:52 hora catorce Madrid

Voz 17 16:55 poca recuerdo

Voz 0133 20:08 Cristina Machado diez horas esperando

Voz 1434 20:10 con Lancia no urgente en el Hospital Infanta Leonor la ocurrió toma su nombre de ochenta y uno años que ingresó de urgencia el pasado martes le dieron el alta esa misma noche pero la ambulancia que debía llevarlo de vuelta a su residencia tardó en llegar diez horas Javier Bañuelos

Voz 0861 20:24 Tomás con sus ochenta y uno años aguantó esa larga espera sentado en un tacón con él su hermana Ana

Voz 9 20:31 estuvo sentado en su misma silla de desde cuándo sabía hecho el ingreso una especie de sillón que hay para paciente no todos son iguales de ergonómicos

Voz 0861 20:41 la calidad asistencial y el trato que recibió en las urgencias de la Infanta Leonor fue excelente

Voz 9 20:47 es una una atención profesional buena la que tuvimos

Voz 0861 20:51 pero la desesperación y la eterna espera llevó Ana a presentar de madrugada una reclamación

Voz 9 20:56 yo puse es que no me parecía de recibo que si se haría en Sol que tan hacia la primera cuarto a las tres y quince de la madrugada estábamos esperando Isi y sin visos de de de solución

Voz 0861 21:09 en vamos al final son balance llegó a las ocho de la mañana por fin llevó a Tomás de vuelta hasta su residencia en El Escorial

Voz 1434 21:17 la Consejería admite que la demora fue excesiva pero dice que se trata de un problema puntual también niega al consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero que haya problemas generalizados en la subir móviles del Summa los trabajadores han vuelto a denunciar que el martes se produjeron retrasos de horas porque no hay médicos suficientes también en este caso el consejero habla de caso puntual

Voz 26 21:39 eh determinados días que se produce un aumento de la demanda tanto de suma como de de los madrileños que acuden a las urgencias Si bueno pretendemos siempre establecer pues un nivel asistencial óptimo en cada momento pero hay veces que pues se producen algunos algunos retrasos que no son deseados y que desde luego tratamos siempre siempre de evitar

Voz 1434 22:02 tampoco encuentra justificado el consejero de Sanidad la huelga indefinida que pretenden llevar a cabo los trabajadores de los centros de salud por el deterioro de la atención primaria provocado dicen por los políticos Laura Gutiérrez la lista de motivos

Voz 27 22:15 es interminable han disminuido las plantillas en atención primaria no se cubren las soluciones han establecido la libre elección de forma espuria para poder manejar

Voz 28 22:24 los flujos de demanda hacia las entidades privó

Voz 27 22:27 y los culpables están claros a nadie

Voz 0887 22:29 el está Paqui la situación de detener

Voz 28 22:32 pero de la sanidad pública en en Malí viene ocasionada por un determinado partido político que es el que ha estado al frente de las entidades de Gobierno de la Comunidad de Madrid y en la última legislatura apoyado por Ciudadanos

Voz 0887 22:46 es Joaquín Villena miembro de la Plataforma de Centros de Salud de Madrid que agrupa a médicos pedí

Voz 1434 22:51 de atrás enfermeros y personal no sanitario está

Voz 0887 22:54 tan decididos a ir a la huelga no

Voz 28 22:56 llega otro remedio que que que que irá a una huelga pensamos que así no lo han demostrado el Gobierno de la Comunidad que no entiende nuestro lenguaje

Voz 1018 23:07 aunque necesitan el respaldo de los sindicatos

Voz 28 23:09 ninguno tenemos capacidad de convocatoria por ejemplo para para realizar una vuelvan es imprescindible contar con los sindicatos quieren tomar las riendas del en ponerse al frente

Voz 0887 23:21 las movilizaciones podrían concretarse en las próximas asambleas que se van a celebrar el veintiséis de enero bueno pues Ruiz Escudero como decíamos niega la mayor

Voz 26 23:30 no son causas más concretas es el deterioro el privatización bien no sé de qué privatización saque adicciones de recibe de porque no se ha hecho ningún proceso de privatización Ny nada extraordinario ni nada nuevo y luego en cuanto al tema de los horarios lo único que se ha hecho es adaptar las agendas a donde nosotros determinamos que había mayor demanda por parte de los madrileños a la hora de pedir consulta

Voz 1434 23:57 la patronal madrileña asegura en un comunicado que Madrid central ha provocado pérdidas a los comerciantes durante la campaña navideña al titulares muy contundente pero datos concretos ni uno en la propia CEIM reconocen que lo dicen sólo de forma orientativa Enrique García

Voz 0464 24:13 la campaña de Navidad terminó hace tres días pero la patronal ha querido hacer ya una primera lectura dicen que ha sido positiva que se ha venido entorno a un dos con siete por ciento más en toda la región aunque es un dato aproximado Juan Pablo Lázaro presidente de la patronal madrileña

Voz 29 24:26 lo que hacemos siempre como tenemos pasarle información pronto no no tenemos a de de facturación exacta de todos los sectores porque obviamente que a estas alturas todavía en el mes no no no lo tenemos pero son datos ya muy ajustados no

Voz 0464 24:39 hilos utilizan esos datos no definitivos para cargar contra Madrid central donde dicen que se ha vendido un quince por ciento menos con respecto al año pasado aunque no ofrecen datos absolutos ni desglosados por sectores sólo avanzan que más el más afectado ha sido el textil con pérdidas de un veinte por ciento y aunque consideran determinante otro factor que está cambiando la forma de compra

Voz 29 24:56 el que campañas como el Black Friday Silverman de afecta mucho no hay elecciones anticipadas sobre la venta de la llamada campaña en ya personal

Voz 30 25:04 compran los regalos de de

Voz 29 25:07 la vida de comprar de forma anticipada no porque era el año anterior hace tres años tal y tuvo menos efectos digamos que estos últimos hayan sido cuando más esta vez en la vida no

Voz 0464 25:18 a pesar de esto relacionan las pérdidas con Madrid central piden un modelo de movilidad que no perjudica a los con

Voz 1434 25:24 desde el Ayuntamiento rechazan estos datos orientativos quedado esta mañana la CEIM la delegada Inés Sabanés pide rigor a la patronal madrileña

Voz 0795 25:33 hasta donde yo sé no nadie es una una evaluación integral en este momento hacer una evaluación de estas características es es no hacerla digamos que tiene un sesgo de la no comprensión de que hay movimientos que hay que ver integralmente entonces yo le voy a pedir hace y que en el marco de esa comisión se haga una evaluación integral

Voz 1434 26:05 Emma el proyecto solidario al que se han sumado XXXV reconocidos artistas fotógrafos como Isabel Muñoz Ramón Masats Castro Prieto han donado sus obras para que sean vendidas y los beneficios irán en apoyo de la casa saharaui en concreto en apoyo a la formación de los que viven en los campos de refugiados de Tinduf nos lo cuenta Javier Jiménez Bas

Voz 0887 26:26 beneficios que tratarán de paliar las numerosas carencias que tiene la escuela de formación audiovisual Abidine Kate sale que nació con la finalidad de ofrecer una solución parcial a las necesidades de formación profesional y cultural de la población de refugiados saharauis de los campamentos de Tinduf unos campamentos que conoce bien Blanca Berlín

Voz 31 26:44 yo he estado en cuatro ocasiones en los campamentos de día y realmente creo que fue una vez que las allí pues no puedes dejar de trabajar pero esta gente creo que teniendo son uno de ver compromiso con con la población de refugiados saharauis que sean muy necesitada de ayuda

Voz 0887 27:03 en su galería en la calle Limón veintiocho se exponen las obras de treinta y cinco artistas varios Premios Nacionales de Fotografía las obras se pueden adquirir hasta este próximo sábado día doce

Voz 1434 27:13 el teatro rebautizado hoy como EDP Gran Vía va a registrar los aplausos las risas los gritos y todo el sonido que se genere en el patio de butacas para convertirlo en kilovatios solidarios los van a donar para causas sociales lo han presentado es un sistema que recoge las vibraciones en decibelios cada grupo de teatro escogerá a qué ONG dona los kilovatios hora la primera en hacerlo es la que se está representando ahora el jovencito Frankenstein Enrique Salaberría es el presidente de es media

Voz 32 27:42 hemos decido crear un nuevo modelo de energía hemos decidido crear la energía de las artes escénicas la energía de la plástica la energía la energía de las personas y la energía de la solidaridad

Voz 1434 27:56 dos de la tarde veintiocho minutos

Voz 1434 28:47 Amanda gala buenas tardes muy buenas tardes los opta

Voz 0545 28:50 pues de la Copa del Rey dejaron ayer todo tipo de sensaciones para los madrileños el Atlético de Madrid empataba uno ante el Girona los hombres del Cholo no consiguieron la victoria en Montilivi si lo hacía al Getafe que lograba ganar en casa uno cero ante el Valladolid y el Real Madrid que ganaba también tres a cero ante un Leganés que no consiguió arrancar mañana comienza la jornada diecinueve de la Liga con el encuentro del Rayo Valle bueno ante el Celta de Vigo a las nueve en el estadio de Vallecas en Dakar el piloto madrileño Carlos I sufrió ayer una avería en la tercera etapa en la Carlos problemas en la suspensión de su mini dejaban el español sin posibilidades de conseguir su segundo Dakar consecutivo por su parte Sergio Ramos Atlético de Madrid femenino galardonados en los Premios Siete Estrellas del Deporte de Madrid como reconocimiento a asustar

Voz 1434 29:31 escritos por la contribución al fomento del

Voz 0545 29:33 deporte gracias a manda pues así Ter

Voz 0133 29:36 peinamos tenemos ocho grados ahora mismo en el centro de la capital la próxima madrugada va a ser la más fría y luego las temperaturas van a empezar a subir de nuevo lo que no se anuncia por el momento son lluvias algunas nubes tan sólo para la próxima semana que tengan una buena tarde hasta mañana adiós

Voz 1 29:59 en el dos mil

Voz 1018 30:03 la tarde una y media en Canarias

Voz 3 30:09 hora catorce custodia Antonio Marcos

Voz 1018 30:18 uno los espero también hoy Andalucía la comunidad más poblada de España casi ocho millones y medio de habitantes tendrá en cuestión de días la próxima semana nuevo presidente de derechas Juan Manuel Moreno Bonilla será el único candidato a la investidura cuando esta tarde la presidenta del Parlamento autonómico termine la ronda de reuniones con los portavoces de los grupos políticos la socialista Susana Díaz renuncia a presentar su candidatura testimonial dará la réplica ya de la oposición al aspirante pactado por PP Ciudadanos y la ultraderecha de Vox y es precisamente por eso por lo que Pablo Casado el líder del PP saca pecho y cree que su partido es ahora cuando está en el centro

Voz 34 30:53 ayer el Partido Popular demostró que es el único partido que está en el centro y que puede pactar a la derecha la izquierda cuando han emergido nuevos partidos no se ponen de acuerdo y nosotros tenemos que actuar de árbitros para ponerles de acuerdo Eva negociación siempre que ceder en algo pero somos capaces de negociar sin ceder en lo esencial

Voz 1018 31:15 Ciudadanos existen enmarcar todas las distancias posibles con la autora derecha en una estrategia que para el Gobierno central acabará teniendo costes políticos para la formación naranja Juan Marín José Luis

Voz 4 31:24 eso sí el Partido Popular y Bosch han firmado ese acuerdo supongo que era una proposición de ley al Parlamento visité una proposición de ley tendrán que buscar cincuenta y cinco votos para sacar adelante esa claro que nosotros no estamos en esa posición porque nosotros no hemos firmado acuerdos

Voz 1018 31:37 lo que Ciudadanos se ha retratado mar varias veces y en esta ocasión ha ido más allá Murguía no lo importado crear ultraderecha come parte de un gobierno autonómico que curiosamente quiere cargárselo para salir de dudas el número dos de Vox Javier Ortega Smith ellos no han renunciado absolutamente a nada

Voz 0985 31:54 todos hemos renunciado absolutamente a ningún punto y nosotros vamos a defender con el Partido Popular esas XXXV medidas que ese firmaron ayer eso no significa que el resto de las medidas no vayamos a luchar por ellas que me podrá decir pues no va a tener usted votos suficientes eh pero no quiere decir que vaya a renunciar a ninguna esas medidas

Voz 1018 32:10 hora catorce tenemos también ninguna novedad judicial desde el Supremo que puede tener muchas consecuencias prácticas para muchas personas

Voz 0055 32:19 porque unifica criterios sobre la forma de calcular las

Voz 1018 32:23 distancias ante las órdenes de alejamiento de los delincuentes condenados Alberto Pozas

Voz 0055 32:27 la orden de alejamiento puede ser de cien doscientos ochocientos metros hasta ahora su distribución cambiaba en función de la provincia ahora el Tribunal Supremo ordena que se haga como diga cada juez pero que si no hay un orden especifica Se deben

Voz 0887 32:37 hablar en líneas rectas lo más seguro para la víctima

Voz 0055 32:40 sólo en dos mil diecisiete José Antonio la Justicia concedió estas órdenes de protección a más de treinta mil mujeres

Voz 1018 32:45 jueves diez de enero Antonio Martín sabe qué tal buenas tardes

Voz 0055 32:48 buenas tardes estamos hablando precisamente como el Supremo Cataluña si se va ajustando el calendario para el juicio del proceso independentista el juez Marchena pide al Ministerio del Interior que acerque a los ex dirigentes catalanes presos a cárceles de Madrid antes del mes de febrero

Voz 1018 33:00 aviso a todos los portavoces de Esquerra Republicana

Voz 1915 33:03 subrayan que lo que diga el presidente catalán sobre el apoyo o no a los Presupuestos Generales es independiente de lo que ellos decidan Joan Tardà Torra

Voz 0947 33:10 hablo en nombre del Gobierno pero la decisión la tomará Esquerra Republicana ya les digo que todavía estamos debatiendo los

Voz 0055 33:17 uniones premiarán demuestra de Hacienda se reúne con Podemos un día antes de que el Gobierno apruebe los Presupuestos Generales en el Consejo de Ministros la formación morada exige que nadie condición lo que ya tienen acordado Pablo Echenique

Voz 1662 33:27 que un acuerdo no acaba cuando uno se hace la foto después de sufrir más hay que trabajar mucho para asegurarse que esas medidas figuran en el proyecto de Presupuestos Tim que después se ponen en marcha

Voz 1018 33:41 el rebaja la previsión del Gobierno va a reducir unas

Voz 1915 33:44 décimas su previsión de crecimiento para este año y se quedará en el dos con dos por ciento Además el Banco Central Europeo alerta de que hay riesgos que pueden llevar a la baja el crecimiento de la zona euro uno

Voz 0055 33:53 que cada cual Vodafone planea despedir a mil doscientos empleados el veinticuatro por ciento de su plantilla en España la compañía va a empezar a hablar con los representantes de los trabajadores a finales de mes justifica la decisión por razones económicas productivas y organizativas vestidos también

Voz 1915 34:06 la compañía ha anunciado un plan de recortes de personal en Europa aún sin cifras concretas y si mencionara la planta valenciana de Almusafes Carlos Faubel representante de UGT en esa factoría

Voz 35 34:15 así que a partir de mañana mismo se empieza a negociar en Alemania y en Reino Unido donde lógicamente es donde más volumen de negocio de plantilla con diferencias pero eso no quiere decir que no estemos exentos aquí de vez determinadas situaciones que puedan acontecer estoy convencido de que de que va a ser así lo que vamos a afrontar unos seis meses muy intensos no

Voz 1018 34:33 otro fabricante de automóviles del grupo Jaguar Land Rover anuncia el despido de cuatro mil quinientas personas en sus plantas del Reino Unido más cuestiones localizar

Voz 0055 34:42 los Mossos d'Esquadra han encontrado sano y salvo en Platja d'Aro a la chica menor de edad cuya madre fue encontrada ayer muerta con varias puñaladas en la habitación se encontró una nota de despedida escrita por la joven a quien buscaban por su supuesta relación con el crimen reabre en abril

Voz 1915 34:55 el museo al aire libre Chillida Leku de Hernani volverá a recibir visitas en este este mes después de pasar más de ocho años cerrado Luis Chillida portavoz de los herederos de lo escultor confirma que habrá nuevas actividades

Voz 36 35:06 otra otra algún olés posiciones con algunos otros artistas pero un movimiento que yo creo que para enriquecer mucho la experiencia de Chile idéntico

Voz 0055 35:17 aislado Nicolás Maduro jura hoy de nuevo como presidente de Venezuela después de unas elecciones que buena parte de la comunidad internacional no considera legítimas de hecho sólo acudirá al acto cuatro presidentes los de Bolivia Nicaragua Cuba El Salvador

Voz 1018 35:29 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 35:32 José Antonio el telegrama es para Nicolás Maduro señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela la jura de su segundo mandato ante el Tribunal Supremo bien el precepto constitucional de hacerlo ante la Asamblea Nacional un escenario ingrato que controla la oposición el acto deslucido por las ausencias evidenciará su soledad hacer de un país rico la suma de todas las cadencias conseguir que tres millones de venezolanos vayan al exilio proclamar al mismo tiempo que nada detendrá la marcha hacia la prosperidad Indica hasta dónde llega el desvarío dirán algo Monedero Iglesias Zapatero atentos

Voz 1018 36:15 Miguel Ángel Aguilar que mañana podrá con nosotros Alicia Molina y Carlos Ródenas la técnica Isabel Quintana ahí Carlos Cala en la producción y cuidado con lo que anticipa un estudio de la Sociedad Española de Cardiología porque dentro de diez años el ochenta por ciento de los hombres tendrá problemas de obesidad o sobrepeso logra Marcos

Voz 0202 36:31 sólo con que se mantenga la tendencia alcista

Voz 0605 36:34 la epidemia de obesidad en nuestro país imparable desde los años ochenta los hasta ciento setenta euros anuales que cuesta al sistema cada paciente con sobrepeso que desarrolla diabetes cáncer o enfermedades cardiovasculares pondrán en jaque la sanidad pública dentro de una década veintisiete millones de españoles casi el sesenta por ciento lo sufrirán sobretodo hombres ocho de cada diez pero también más de la mitad de las mujeres el cincuenta y cinco por ciento el endocrino Albert Goday uno de los investigadores del Hospital del Mar que ha elaborado este informe cree que hay que castigar la comida menos

Voz 37 37:05 es evidente que tenemos que aprender a comer mejor la política de precios algunos alimentos incentivando o haciendo más accesibles alimentos saludables con tasas de alimentos que son menos saludables

Voz 0605 37:17 para dos mil treinta la obesidad y el sobrepeso supondrán

Voz 1018 37:20 un sobrecoste de tres mil millones y completamos portada con el tiempo la previsión mucho frío hay alerta en treinta provincias Jordi Carbó

Voz 0978 37:27 las próximas veinticuatro horas van a ser las más frías de este episodio no tendremos valores excepcionales pero sí ambiente de pleno invierno hoy en general máximas unos cinco grados más bajas que ayer en la mayor parte de la Península y Baleares máximas de cinco diez grados solo en el sur máximas de hasta quince cerca de los veinte en Canarias y mucho sol donde las nubes han sido abundantes a lo largo de la mañana irán desapareciendo como decíamos sol viento todavía fuerte pero a medida que se acerque la noche irá perdiendo intensidad la próxima madrugada es cuándo alcanzaremos las temperaturas más bajas de todo el episodio

Antonio Marcos bueno pues parece que sólo falta Ayala

Voz 1018 39:12 la formalidad de que la presidenta del Parlamento andaluz Marta Bosquet anuncia la fecha para el debate de investidura de Juan Manuel Moreno como nuevo presidente de la Junta el acuerdo a tres entre PP Ciudadanos y Vox no permite margen de maniobra al PSOE que renuncia por tanto cualquier intento de presentar aunque sólo sea de forma testimonial la candidatura de Susana Díaz en la Cámara autonómica de Sevilla está nuestra compañera Sara restó y las sedes qué tal buenas tardes

Voz 1874 39:34 hola buenas tardes bueno la cosa

Voz 1018 39:36 el despacho de la presidenta han pasado ya representantes del PSOE PP de ciudadanos quedan para la tarde Unidos Podemos para lo cual conoceremos ya formalmente la propuesta sobre todo la fecha no

Voz 1874 39:47 sí la de la investidura de Juan Manuel Moreno ya está garantizada al noventa y nueve coma nueve por ciento está descripción numérica nadaba el propio portavoz del PSOE tras abrir la ronda de consultas con la presidenta del Parlamento irreal

Voz 0887 39:59 esquiar a presentar la candidatura de Susana Díaz antes

Voz 1874 40:01 acuerdo de las derechas los socialistas se asumen que se van a la oposición Isère a Díaz dicen quien la lidere ida la réplica ya Moreno en el debate de investidura de la próxima semana hoy el portavoz socialista Mario Jiménez ha cargado sobre todo contra ciudadanos por este pacto a tres bandas para investir a Moreno

Voz 40 40:17 si no hay un candidato que tiene el respaldo de la mayoría absoluta y no tiene sentido plantearlo en cualquier caso nosotros si queríamos que hubiera un retrato y ese retrato se produjo en el día de ayer alguno querían ir a la investidura a precio de saldo intentar ocultar el pacto con la con la extrema derecha

Voz 1874 40:37 evidentemente no lo han conseguido la ronda continuado después compartido Popolare ciudadanos que han confirmado su alianza y proseguirá esta tarde a las cuatro con Adelante Andalucía ya la cinco convoque después la presidenta del Parlamento propondrá oficialmente a un candidato para la investidura mañana la Mesa de la Cámara fijará la fecha para el pleno

Voz 1018 40:54 bueno pues esa doble foto de la tarea de allí no la firma de los acuerdos PP Ciudadanos y PP Vox tiene ya las primeras consecuencias la formación naranja insiste en que lo de la ultraderecha no les vincula políticamente por eso Juan Mari futuro vicepresidente asegura que no aceptará la exigencia de Vox de crear una consejería exclusiva específica para política de familia ni tampoco la derogación de la Ley de Memoria Histórica

Voz 1874 41:16 la ultraderecha esta mañana sigue haciéndose notar sigue buscando protagonismo desde los pasillos del Parlamento el número dos de Vox le ha recordado al PP que quiere que el pacto que han cerrado para la investidura de Moreno Bonilla se cumpla así que han exigido en la creación de esa consejería específica de Familia pero el que será vicepresidente de la Junta el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento andaluz le ha contestado minutos después que no habrá una Consejería de políticas sociales igualdad conciliación y familias ha señalado Juan Marín Ciudadanos no está vinculado a ningún acuerdo con la extrema derecha ha recordado tampoco apoyará por tanto la derogación de la Ley de Memoria Histórica Juan Marín

Voz 4 41:51 si el Partido Popular y Bosch han firmado ese acuerdo supongo que era una proposición de ley al Parlamento una proposición de ley tendrán que buscar cincuenta y cinco votos para sacar adelante está claro que nosotros no estamos en esa posición porque nosotros no hemos firmado acuerdos a mí no me vinculan los acuerdos que el Partido Popular Vox hayan firmado fuera del acuerdo que yo tengo con el Partido Popular nada más

Voz 1874 42:16 Ciudadanos ha manifestado que en Andalucía habrá a partir de la semana que viene un gobierno de coalición equilibrado con once consejerías

Voz 1018 42:23 bueno pues en el plano social ese acuerdo PP bous tiene también consecuencias puede restringir el derecho al aborto de las mujeres andaluza de hecho las clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo denuncia que la atención especializada que el acuerdo entre esos partidos pretende ofrecer a las mujeres que quieran abortar busca en realidad estigmatizar las definitiva definitiva

Voz 0887 42:41 Gil ese derecho varía dolorido sí figuran en el pacto PP Vox que empieza a encender las alarmas la puesta en marcha de ese sistema de atención a mujeres con embarazos no deseados es una medida claramente ideológica según Francisca García presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo ACAI

Voz 41 43:00 e intentar estigmatizar a la mujer así es y de tratar de combinar la que continúen con el embarazo y que si deciden lo contrario pues se sientan mal con esa decisión

Voz 0887 43:11 la alerta de las repercusiones que tendrá en la practica este plan pactado por PP Vox Un partido recordemos anti abortista

Voz 41 43:19 así la la aplicación lo que sí tiene un aborto sido repite que no si lo financie que a partir la XIV Semana restrinjan la causa médica para que la mujer pueda interrumpir el embarazo decir aplicación restrictiva de de la ley del dos mil diez

Voz 0887 43:35 Francisca García en teme además que esta medida sirva para financiar a aquellos colectivos que se dedican a ayudar a las embarazadas con el objetivo de que no aborten como la Fundación Madrina una fundación subvencionada ya públicamente por cierto por gobiernos como el madrileño de la que es estrecha colaboradora Rocío Monasterio que es una de las máximas dirigentes

Voz 1018 43:55 dos bueno pues esta es la situación ahora mismo Andalucía que por cierto ha conseguido situar en un segundo plano a la crisis política de Cataluña donde los independentistas parecen bastante dividido sobre su apoyo o no a los Presupuestos del Estado que mañana aprobará el Consejo de Ministros recordarán que ayer el president Torra era categórico en su no a todo

Voz 42 44:11 nada se ha movido seguimos teniendo presos políticos seguimos teniendo exiliados sobre el derecho a la otra

Voz 1018 44:16 decían de Catalunya no ha habido ningún avance por tanto otros eh seguimos en el no a los Presupuestos llenan los hasta mañana Joan Tardá el portavoz de Esquerra en el Congreso ha aclarado ha matizado a Torra que no puede hablar en nombre de ellos y que por tanto serán los republicanos los que decidan por su cuenta el sentido de su voto

Voz 0947 44:35 el presidente Torra habló en nombre del Gobierno

Voz 6 44:38 muy bien

Voz 0947 44:41 no creo que en existiera ninguna mala intención política pero tan cierto es esto cómo cierto es que el Gobierno patrullas de un gobierno eh no monocolor de manera que tal como dijo Pere Aragonés la decisión la tomará Esquerra Republicana ya les digo que todavía estamos debatiendo

Voz 0055 45:00 no se Pablo Tallón bueno tarda qué tal hola qué tal