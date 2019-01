Hora 14 (11/01/2019)

No hay resultados

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 4 00:14 se custodia Antonio Marcos

Voz 5 00:22 muy buenas tardes son unos presupuestos para rescatar derechos maltratados por el anterior Gobierno pero además van a blindar derechos y libertades por qué no decirlo para buscar el futuro huir de ese pasado en blanco y negro eh del que algunos en estos días están teniendo bastante nostalgia son unos todos sociales grados para responder

Voz 1018 00:47 las políticas extremistas que se abren paso en nuestro país son las ideas con las que el Gobierno está explicando las grandes líneas de las cuentas públicas de este año aprobados hoy por el Consejo de Ministros y de las que dependen en buena medida la continuidad de propio Gobierno de Pedro Sánchez de Moncloa porque siguen sin tener garantías para salir adelante en el Congreso ya que los independentistas catalanes todavía no dicen la última palabra esta misma mañana tras reunirse en batirlo con Torra Carles Puigdemont que sigue llevando la voz cantante deriva ahora las decisiones políticas en los grupos del PDK de Esquerra en el Congreso

Voz 0315 01:16 estamos tratando de una resolución política a un conflicto político esto no va de partidas presupuestarias concretas de derechos fundamentales que se están violando pero insisto de los presupuestos de España en lo que hace referencia Cataluña o menos dos son las promesas hay una colección de promesas lluvias de millones planes de Cercanías tener problemas de ejecución

Voz 1018 01:39 para ciudadanos los independentistas ponen al Gobierno contra las cuerdas hasta el límite de lo admisible José Villa

Voz 1089 01:44 has España que los españoles tenemos que vivir la humillación de que lo que deberían ser las políticas económicas que ayudaran al interés de España lo estén decidiendo en Waterloo aún señor huido de la justicia unos señores que resalta la ley que quieren romper España y que hoy a estas horas están decidiendo el futuro de estos presupuestos

Voz 1018 02:11 tenemos dos noticia a última hora más que preocupantes la primera nos llega desde Galicia donde hoy se ha conocido que hace unos días murieron dos personas en el servicio de Urgencias del Hospital de Santiago que estaban saturados Ricardo Rodríguez las dos

Voz 1817 02:23 muertes se produjeron el pasado día dos de enero esa jornada se contabilizaron veintinueve pacientes graves en los pasillos esperando a ser atendidos dos de ellos fallecieron por un infarto y una isquemia intestinal sin recibir un trato adecuado según asegura Fátima estrellas médico del servicio que ha presentado la denuncia hoy en la fiscal

Voz 7 02:39 ya tenían tres alertas mías diciendo además al conselleiro diciendo que la situación era de extrema gravedad que había veintinueve pacientes graves en el pasillo y que podría haber algo

Voz 1673 02:49 Fuentes de la Fiscalía confirman a la SER que se han abierto

Voz 1817 02:52 diligencias informativas penales para determinar si hay delito hice traslada la denuncia al juzgado en Barcelona en el Hospital de la Vall d'Hebron un bebé de dos meses se debate entre la vida y la muerte

Voz 1018 03:00 la supuesta paliza de su padre que está detenido

Voz 1817 03:03 si la madre lo llevó al hospital ayer por la tarde

Voz 0196 03:05 porque no lo veía bien el pequeño no reaccionaba los médicos le examinaron y ante las evidencias activaron el protocolo de maltrato los Mossos d'Esquadra que habían sido alertados de la situación detuvieron poco después al padre de esta criatura Se trata de un chico de veintiún años que está detenido dolencia física habitual en el hogar también delito de lesiones el pequeño está en estado crítico ingresado en el Hospital de la Vall d'Aran

Voz 1018 03:29 con eso veremos a partir de las doce y media del último sobre producciones Villarejo que pone en el punto de mira al ex presidente del BBVA Francisco González según revela hoy el Confidencial González pagó a Villarejo con dinero de la entidad hasta el pasado año por conseguir información sobre miembros del Gobierno otros banqueros empresarios o periodistas para hacer fracasar la operación de la constructora Sacyr para hacerse con el control de Banco recoge una supuesta conversación en la que interviene la entonces vicepresidenta Fernández de la Vega el entonces director de la Oficina Económica Miguel Sebastián y el Tribunal Supremo va a estudiar si existió algún tipo de delito en el permiso de excarcelación temporal del exconsejero Josep Rull por parte de la directora de la presión de Yo Dona ers para visitar a su hijo en un centro hospitalario sin contar con autorización previa de la justicia Alberto

Voz 1018 04:55 mi tía candidato del PP al Gobierno de Cantabria sobre políticas contra la violencia de género equipara en unas declaraciones a Onda Cero a mujeres hombres animales todos como seres humanos

Voz 9 05:05 creo que se debe de de tratar por un igual no a un animal cierta maltratar pero que tratar a una mujer a un nombre porque todos al final todos los seres humanos bueno que hay que valorar cada caso

Voz 0202 05:20 individual además el gobierno está dispuesto a estudiar fórmulas para retrasar la edad real de jubilación tal y como aconsejó la autoridad fiscal y situarla en los sesenta y cinco años y medio para dos mil cuarenta y ocho estamos hablando de edad efectiva de jubilación no se tocará la edad legal

Voz 1018 05:47 dos y casi seis minutos

Voz 1434 05:53 hora catorce Madrid Cristina Machado buenas tardes la justicia archiva la causa penal sobre la venta de tres mil viviendas públicas de la Comunidad de Madrid considera que no hay delitos ni de malversación de fondos públicos ni de prevaricación los afectados insisten en que si anuncian recurso si hace falta irán a Europa

Voz 10 06:14 vamos a ir hasta el Tribunal de que vamos a hacer eso pues porque no podemos signos otro sitio si pudiéramos irnos a otro sitio no sabíamos sigo para evitar todos los problemas que tenemos que tenemos grandísimos problemas pero la gente que que que continuamos aquí continuamos por necesidad

Voz 1434 06:30 la policía confirma que algunas de las agresiones sufridas por los dos hermanos de Villaverde Se produjeron dentro del Instituto de Usera al que acuden se ven los vídeos incautados a los presuntos agresores una teoría que coincide con la versión de la madre de los niños agredidos

Voz 11 06:45 el metieron dentro del centro gente que no estudia en ese centro y no está escolarizado ahí y fueron en busca de mi hijo se lo contado en los pasillos y de accedieron en un valle

Voz 1434 06:54 la Consejería de Educación mantiene que no es un caso de acoso escolar la AMPA del centro asegura que se trata de una pelea entre chavales del barrio han bajado mucho las temperaturas esta madrugada ha sido la más fría con los albergues de la capital

Voz 1018 07:07 esta obra ahora poner ustedes pregunta todos los días

Voz 12 07:10 pero la cosa hay hemos estado con algunos de

Voz 1434 07:12 los usuarios de los albergues no era este el sonido que queríamos escuchar perfiles de todo tipo que acuden a esos recursos que pone el Ayuntamiento de Madrid como decimos que están ahora mismo a rebosar están al completo las rodillas en titulares con Sonia Palomino y Aurore a Sant para

Voz 1915 07:30 el otro desahucio en Collado Villalba una mujer y su hija embarazada de cinco meses que ocupan una vivienda de la Sareb ahora pagarán un alquiler social la jueza decana de Madrid ha defendido la presencia de la Policía Nacional los desahucios en contra del criterio del delegado del Gobierno la planta de Valdemingómez no supone un riesgo para la salud de la población que vive en las inmediaciones según un informe presentado hoy por el Ayuntamiento de Madrid del Consistorio pide colaboración

Voz 1434 07:52 la Comunidad de Madrid para incrementar el estudio de los

Voz 1915 07:55 contaminantes en los alrededores de la planta detenido el presunto autor de la quema de treinta contenedores en Humanes la policiales localizó gracias a la grabación de un vecino el arrestado tiene antecedentes por episodios parecidos is el imputa un delito de daños el grupo Amaral será el pregonero de las fiestas de San Antón hoy el Ayuntamiento ha presentado la programación que este año sale de la parroquia del barrio de Chueca y tendrá también actividades en el Patio de Cristal del Palacio de Cibeles y en deportes nueva jornada de liga para los equipos madrileños esta noche a las nueve Rayo Celta mañana Leganés Huesca Villarreal jeta

Voz 1434 08:24 y sigue la espera se supone que el Partido Popular va a anunciar los nombres de sus candidatos en Madrid antes del acto de presentación del domingo pero de momento nada el presidente y aspirante a candidato Ángel Garrido mantiene la calma dice que de momento no están heridos

Voz 12 08:39 es lo van a poner usted con la pregunta todos los días al final va a conseguir pero la verdad que no no esperando es una decisión importante que deberá ya no sólo por que es una decisión sketchs es trascendente para el Partido Popular general para el de tú a España por supuesto para el de Madrid sólo escisión de de candidatos a la Comunidad y al Ayuntamiento por lo tanto yo creo que es una decisión que esperamos todos jugador pues y con un con una cierta impaciencia porque es importante pero nada más

Voz 1434 09:01 en las últimas horas suena con fuerza otro nombre el de Isabel García Ayuso portavoz del Partido Popular de Madrid secretario de Comunicación del PP nacional y ella se deja querer declaraciones a Telemadrid

Voz 0272 09:13 en el caso de José Luis Martínez Almeida creo que podría ser perfectamente candidato no sólo por lo que se lo merece sino porque el nivel político que que él representa en el mío hombre ya después de tantos nombres ya me lo tomo abruma porque digo hombre después de tantos nombres ya siendo portavoz del partido me tocaban el me hace gracia sobre todo es un orgullo porque soy la portavoz del partido y pensar que cuentan o que pueden que cuenten contigo y solamente el hecho sonar pues lo es no eso te refuerza

Voz 1434 09:38 bueno pues Isabel Díaz Ayuso otro de los nombres que suena como candidato del Partido Popular al Ayuntamiento o a la comunidad la solución en las próximas horas información hora del tráfico Alfonso Martínez DGT buenas tardes

Voz 0055 09:52 buenas tardes estamos pendientes de hombre

Voz 13 09:54 ha averiado en la A4 que genera siete kilómetros de retenciones en Pinto hacia Córdoba más dificultades de salida por la cuarenta y dos a su paso por Getafe por obras de mejora de mantenimiento de la calzada y tráfico intenso de entrada a la capital por la A uno en Alcobendas ya está Nudo de Manoteras lados en el acceso a la M treinta la A6 en el Plantío la M6 cien dos siete en la zona de la Universidad Autónoma densidad circulatoria además en la M40 en Coslada en ambos sentidos Villaverde dirección a cuatro y las tablas hacia la A seis complicaciones también en el acceso a la M50 desde las seis a su paso por las Rozas dificultades en esta misma ronda de circunvalación en la M cincuenta a la altura de Getafe sentido a cuatro

Voz 1434 10:36 vamos ahora al centro de pantallas del Ayuntamiento Margarita Pérez hola

Voz 14 10:39 hola buenas tardes pues desde el interior se anima algo la circulación en algunas vías que reparten los vehículos hacia la periferia es el caso de los movimientos hacia la avenida de América algunos tramos de la Castellana sobre todo en sentido norte en sentido sur un tráfico algo más intenso de momento sin problemas en salidas como el paseo de Santa María de la Cabeza y en la M30 es donde se nota gráfico algo más lento ya con algunas demoras intermitentes que aparecen en la zona próxima al puente de Ventas en el sentido sur y también en las inmediaciones al nudo norte nudo de Manoteras

Voz 1434 11:10 siete grados ahora mismo en el centro de Madrid vamos también con la previsión del tiempo como siempre con Jordi Carbó

Voz 0978 11:16 tarde soleada pero con ambiente frío las máximas apenas pasaran de los diez grados durante poco rato todavía tendremos algunos momentos de viento que acentúan la sensación de frío por cierto esta mañana las heladas han afectado prácticamente toda la comunidad incluso halló parte del área metropolitana de Madrid y el fin de semana va a hacer mucho sol igualmente con noches frías heladas prácticamente generalizadas durante las tardes empezar a subir un poco la temperatura pero igualmente apenas pasaremos de los diez grados

Voz 1434 11:43 comienza ahora catorce Madrid con la dirección técnica de Carlos Ródenas y de Julio Hernández y la producción de Sonia Palomino

Voz 0055 13:25 el juez se limita a repetir y suscribir los argumentos con los que la Fiscalía pidió el archivo hace unas semanas no hubo delito la venta de estas casi tres mil viviendas públicas fondo buitre en dos mil trece ni malversación y prevaricación ni fraudes y que tanto Juan Van Halen como Ana Gomendio los dos exaltos cargos del Ivima que había imputados quedan exonerados nuevo delito pero recuerda el juez sí hubo irregular ya en el proceso el Gobierno regional que dirigía entonces Ignacio González no justificó de ninguna manera la enajenación de estas XXXII promociones urbanísticas como dijo la fiscalía se hizo todo obviando muchos pasos necesarios para obtener liquidez lo más rápido posible vendiendo todo el parque público de vivienda de la Comunidad de Madrid esto ha sucedido por la vía penal pero recordamos por la vía de lo contencioso administrativo los jueces están anulando esta venta masiva

Voz 1434 14:07 la sentencia todavía no es firme contra ella cabe recurso y eso es lo que van a hacer los afectados recurrirla si es necesario llegar a Europa Alfonso Ojea

Voz 0089 14:15 al tratarse de un juzgado de primera instancia cabe recurso frente a esta resolución los letrados de los afectados centrarán ese recurso en dos pilares

Voz 1434 14:22 jurídicos el delito de prevaricación

Voz 0089 14:25 según ellos persiste porque en su momento la Comunidad de Madrid razonó que no eran pisos necesarios sin embargo existía una larguísima lista de espera también el delito de malversación porque los inmuebles se vendieron por doscientos millones menos de los que señalaban los informes oficiales estos letrados denuncian que existe una mano negra un cambio en la posición de la Fiscalía que resulta sospechoso José Luis Muga es letrado de los inquilinos

Voz 19 14:51 este luego desde luego cambió la fiscalía y sin que haya ninguna actuación en el proceso que justifique el cambio de criterio desde responde algo lo que no puedo yo a firmar es actas responde no quién lo hago lo haya podido orquestar pero sin duda hay hay mano negra para que este proceso no Si

Voz 0089 15:13 primera parada por tanto en la Audiencia Provincial pero en todo caso este asunto va a terminar en el Tribunal de Estrasburgo Montse González es una de las inquilinas que sigue viviendo en la casa que le quieren quitar

Voz 10 15:23 vamos a ir hasta el Tribunal de Europa y por qué vamos a hacer eso pues porque no podemos no es otro sitio si pudiéramos irnos a otro sitio no sabíamos ido invitarnos todos estos problemas que tenemos

Voz 1817 15:33 que tenemos grandísimo problemas

Voz 10 15:36 pero la gente que que continuamos aquí continuamos por necesidad

Voz 0089 15:40 un largo camino judicial por delante en una semana que duda cabe que ha sido aciaga para los afectados por esta venda de vivienda pública

Voz 1434 15:50 la Policía Nacional confirma que entre los vídeos incautados a los chicos detenidos por agredir durante meses a dos hermanos de entre trece y quince años hay algunos en los que se ve que esas agresiones se producían dentro del instituto en el que estudian las presuntas víctimas y algunos de los presuntos agresores esa teoría coincide con la versión de la madre de los niños que asegura que el centro sabía qué estaba pasando aunque no tomó medidas más allá de permitirles que sacarán a los niños antes de tiempo para evitar que se cruzarán con su

Voz 1018 16:18 agresores así es la investigación policial

Voz 0089 16:20 manos de la Fiscalía tal y como marca la Ley del Menor revela que existen numerosos precedentes de acoso escolar sobre estos dos hermanos hilos revela porque hay numerosos vídeos que estaban dentro de los móviles incautados donde se comprueba perfectamente cómo las víctimas son vejada humilladas e incluso agredidas algunos de esos vídeos están grabados dentro del centro educativo lo que tira por tierra la tesis de la Consejería de Educación del propio presidente Garrido de que no es acoso escolar porque los abusos se perpetraban en la calle pero hay imágenes que no se olvidan como ha relatado la madre de los chicos a Radio Madrid

Voz 11 16:54 porque es que se metieron dentro del centro gente que no estudia en ese centro y no está escolarizado ahí y fueron en busca de mi hijo se lo lo en los pasillos y de las cedieron en un valle

Voz 0089 17:03 otra de las tesis oficiales de ayer que era de que que no había acoso escolar porque la Consejería no sabía nada de este asunto no había recibido en definitiva información del centro se tambalea tanto que se va a hacer

Voz 1434 17:14 añicos las víctimas llevan sufriendo

Voz 0089 17:16 las vejaciones desde hace algo más de un año

Voz 11 17:19 antes lo lleva sabiendo desde el día de Halloween del dos mil diecisiete que esto se inició les el sacado en varias ocasiones debido a las agresiones y como el centro nace a nada pues yo he tenido pues para que si las cosas se calma va era una cosa que bueno pues podía pasar a un segundo plano tantas a lo mejor el estado en casa una semana quince días pero volvían otra vez el Instituto ir otra vez lo mismo

Voz 0089 17:41 y por si faltaba algún dato más en esta situación humillante el tutor de uno de los dos hermanos ha sido el único docente del centro que se ha interesado por esta situación reuniéndose en varias

Voz 1817 17:50 ocasiones con la madre de los chicos de hecho

Voz 0089 17:53 una de las soluciones parciales a las que llegaron ambos fue que los hermanos abandonaran el centro una hora antes del fin de las clases para

Voz 1434 18:01 evitar así que los estuvieran esperan los responsables de este centro no quieren hablar la Consejería insiste en que se enteraron de lo ocurrido ayer a pesar de que los niños presuntamente agredidos llevan según su madre más de dos meses sin asistir al instituto la Consejería mantiene su versión de que no estamos ante un caso de acoso escolar aunque nos dicen que están recogiendo los datos los nuevos datos que van saliendo para completar su investigación una teoría que también decía esta mañana el presidente Ángel Garrido

Voz 0177 18:26 es verdad que lo que hasta ayer sabíamos es que era la mayor parte de estos chavales equilibran a ese colegio acosó fue sobre todo fuera del colegio pero como hay abierto un información una información reservada dentro el Instituto por parte de la Consejería de Educación pues aclaremos también todos estos extremos y por supuesto se ha habido alguno fallo alguna negligencia Se tomara las medidas oportunas como siempre hacemos

Voz 1434 18:44 la asociación de padres de alumnos del centro también niega el acoso escolar no quieren hablar tampoco peruanos dicen que son problema de peleas entre chicos del barrio sino un problema de instituto son las dos de la tarde diecinueve minutos seguimos

Voz 2 18:57 hora catorce Madrid Cristina

Voz 23 20:38 la Novena Sinfonía de Mahler dirigida por Adam Fischer y la Orquesta Sinfónica de Düsseldorf miércoles dieciséis de enero a las siete y media en el Auditorio Nacional entradas en taquilla y la Filarmónica punto es

Voz 1434 20:59 esta madrugada ha sido la más fría hasta el momento de lo que llevamos de invierno y eso se ha notado en los albergues de la capital que están a rebosar de hecho en las colas para subirse al autobús que lleva a los usuarios hasta los centros hay en Madrid se ha notado mucho algunas personas han quedado fuera aunque el Ayuntamiento insiste en que nadie en situación vulnerable se va a quedar en la calle Sara selva estuvo ayer en Príncipe Pío con muchos de estos solicitantes de albergue antes de que subieran a ese auto

Voz 1510 21:25 dos son las seis y media de la tarde en Príncipe Pío un padre enseña a su hijo montar en bici un hombre saca a pasear a su perro de la estación de Metro sale gente con Mali enfrente en la glorieta de San Vicente decenas de personas hacen cola algunos también lleva maletas otros bolsas de plástico una manta o nada Sen está sentado ya sabe que tiene plaza esta noche así que no tiene que hacer la cola es de Guinea Bissau órbita cinco encanto a Hora Veinticinco y fiel oyente de la SER desde que llegó a España hace ya más de treinta años genes sufrió un derrame cerebral y ahora tiene una discapacidad del XXXV

Voz 24 21:59 todo ello los mira siempre ha sido sin prisa él espera el bus de las siete y media bromeando ancho esta ama que le toca hoy renovar la tarjeta que dura siete días durante esa semana tienes plaza asegurada cuando sacaba no así que tiene que esperar más de tres pases Michael desde Manchester es profesor de inglés pues vine a España buscando dejar atrás malos recuerdos empezó dando clases pero el trabajo era tan precario que no podía pagarse un apartamento y ahora ven de los pocos Carlos es de Venezuela y tampoco sabe si tendrá aplazado no aquí quitó incierto bueno pues tendrá bien porque tengo sesenta y cinco años

Voz 1510 22:41 Sergio Francisco Musa decenas de nombres más a las sí Time

Voz 1915 22:44 día el Bush Se va repleto al albergue esta maña

Voz 1510 22:47 Ana después de desayunar dos autobuses vuelvan a dejarlos en el mismo punto en Príncipe Pío la semana que viene el Ayuntamiento va a poner

Voz 1434 22:56 echaba un nuevo recurso un centro en Vallecas con ciento veinte plazas dirigido sobre todo a acogerá solicitantes de asilo con eso dicen que nadie se va a quedar en la calle Marta Figueras

Voz 1516 23:07 es la delegada de equidad y derechos sociales vamos a abrir vamos a intentar que sea el día entre el dieciséis y el día veinte vamos a abrir ciento veinte plazas entendemos que con esas ciento veinte plazas e estos problemas que estamos teniendo hoy mismo que tenemos algún problema para que todas las personas puedan dormir en recursos semana se van a terminar

Voz 1434 23:26 la juez decana de Madrid defiende la presencia de la Policía Nacional en los desahucios en contra del criterio del delegado del Gobierno María Jesús del barco cree que la presencia de los agentes nacionales es necesaria para garantizar la seguridad en los desalojos Elena Jiménez

Voz 1439 23:40 el delegado del Gobierno y la jueza decana de Madrid se vieron el pasado veintiuno de diciembre para hablar de Desahucios de la presencia en ellos de la Policía Nacional ya sabemos que el delegado no es partidario de esa presencia de los agentes en los desalojos algo con lo que no coincide la jueza María Jesús del barco en declaraciones a Radio Madrid

Voz 1434 23:57 cuando va a los desahucios

Voz 10 23:59 mandamos a la policía es porque es un desahucio digamos que no es sencillo sino que sabemos que se nos a complicar la seguridad garantizar esa seguridad ciudadana es competencia del Estado por tanto de la Policía Nacional

Voz 1439 24:11 dice que así se lo trasladó a José Manuel Rodríguez Uribes sí que tampoco entiende que el Ayuntamiento de Madrid no quiera la presencia de la Policía Municipal

Voz 10 24:19 de todos modos también he leído que Manuela Carmena que sería la Policía Local dice que es precisa la policía entonces que ejecutados ninguna sentencia como Chaves es el de instituciones atribuye dos funciones juzgar y hacer ejecutar los juzgados

Voz 1439 24:31 pero María Jesús del barco asegura que el asunto fundamental de esa reunión giró en torno a que son las administraciones las que tienen que dar solución con vivienda pública a las personas desahuciadas y que sería muy positivo que incluso antes del lanzamiento de esa persona o de esa familia se supiese ya cuál va a ser su nuevo hogar

Voz 1817 24:47 sobre las resoluciones de Naciones Unidas en algunos casos

Voz 1439 24:50 de desahucios de personas vulnerables pidiendo que no se lleven a cabo sino hay una alternativa de vivienda la jueza decana asegura que son sólo recomendaciones no vinculantes y que no pueden dejar sin efecto una sentencia

Voz 1434 25:01 hoy estaba previsto otro de esa opción Villalba al que por cierto no ha acudido la Policía Nacional otro desalojo que además ha sido paralizado porque la Sareb la dueña del piso así lo ha solicitado Raquel Fernández Isabel su hija podrán quedarse en el piso del barrio de la Estación de Villalba pagando un alquiler social muy contentas están las dos al no haberse producido el lanzamiento previsto para hoy una vez que la entidad gestora del Sareb ha presentado al Juzgado un escrito solicitando que se paralizara el desahucio para suscribir un contrato de alquiler social así lo detalla su abogado Alejandro mata

Voz 1018 25:35 pero a razones el saber si

Voz 25 25:37 sí parece ser que vamos a

Voz 1434 25:40 firmar un alquiler social la concentración de apoyo a estas dos mujeres ha tenido lugar a las puertas del piso donde los asistentes pedían más implicación de las administraciones públicas

Voz 26 25:50 es fundamental porque así conseguimos el objetivo que no hace la administra

Voz 1817 25:55 es que lo tenemos que hacer los ciudadanos llegaron

Voz 8 25:58 de acuerdo con las empresas que gestionan lo vivienda dado los bancos

Voz 26 26:01 pues aquí estamos para apoyar porque estas situaciones no se tenían que llegar a a producir

Voz 1434 26:07 es el único ingreso mensual de estas dos mujeres es de cuatrocientos euros procedentes de una ayuda social

Voz 27 26:15 El Aaiún también

Voz 1434 26:16 de la capital ha presentado hoy el estudio sobre el impacto en la salud de que puede tener en los vecinos de la planta de Valdemingómez la emisión de los gases un estudio que anunció en marzo que ha presentado hoy la verdad con muy pocos datos aunque la conclusión principal es que la planta de Valdemingómez no supone un riesgo para la salud en la población que vive en las inmediaciones Saras

Voz 0125 26:38 el estudio no sacar grandes conclusiones han analizado si existe un mayor riesgo de morir por vivir en los alrededores de la planta de Valdemingómez ya han encontrado un pico de mortalidad por enfermedades respiratorias o cáncer entre la población que vive cerca entre cinco y ocho kilómetros de distancia pero no pueden achacar la planta José Jover subdirector de Salud Pública

Voz 28 26:55 la hipótesis medio ambiental pierde fuerza y nos hace pensar más en hábitos de vida como tabaquismo por ejemplo que puede ser una de las cosas que multe el problema es que como la metodología del estudio no puede alcanzar el conocer cómo están esos pacientes no podemos llegar a ninguna conclusión e en ese sentido

Voz 0125 27:12 también han encontrado concentraciones superiores de dioxinas y los dos contaminantes pero en valores que dicen no suponen un gran impacto y en cuanto al riesgo de sufrir enfermedades no pueden concluir nada porque no han podido acceder a unos datos completos esa información es de la Comunidad de Madrid así que piden colaboración Inés Sabanés

Voz 26 27:29 en la última oleada recomendaciones es la clara coordinación con la Comunidad de Madrid para ampliar ámbito geográfico para tener los datos necesarios

Voz 1817 27:40 reconocen que el estudio tiene muchas limitaciones pues

Voz 0125 27:42 eso dicen que esto es sólo el principio y que a partir de aquí hay que continuar haciendo una evaluación continua hiel

Voz 1434 27:47 lupa Amaral va a ser el pregonero de las fiestas de San Antón hoy el Ayuntamiento ha presentado la programación que este año sale de la parroquia del barrio de choque tendrá también actividades en el Patio de Cristal del Palacio de Cibeles Aurora Santos

Voz 1817 27:58 esa es precisamente una de las principales novedades la llegada de actividades al Ayuntamiento Jorge García Castaño concejal del Distrito Centro el sábado diecinueve y domingo veinte habrá

Voz 29 28:08 tipo de actividad de charla

Voz 30 28:10 los talleres que está

Voz 29 28:13 sus de organizaciones sociales de ONG's de colectivos animalistas de todo tipo de de organizaciones que trabajan con él para el bienestar de los de los

Voz 1817 28:23 animales aunque las fiestas comienzan mañana el jueves será el pregón y la alcaldesa presentará el decálogo de medidas del Ayuntamiento para los animales además será la bendición de las mascotas que lo deseen en la iglesia de San Antón El padre Ángeles su responsable

Voz 31 28:36 es emocionante ver cómo viene los niños o los abuelos son las familias enteras a bendecir su animal de compañía con el cual puedes entrar siempre en esta iglesia San Antón IOR además que lo único que puedo decir es que que estoy feliz de que en estas fiestas San Antón sea uno de los patronos de de de Madrid este domingo

Voz 1817 28:58 aún habrá un desfile de mascotas en Chueca y el resto de actividades puede consultarse en la web del Ayuntamiento

Voz 1434 29:06 Oso de Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes hoy

Voz 1817 29:09 en a la jornada dieciséis con el Rayo Vallecano que se enfrenta al Celta a las nueve en el estadio de Vallecas regresa a Fran Beltrán a la que fue su casa y sobre él hablaba en la previa su técnico de la pasada temporada Míchel

Voz 32 29:20 para mí es un chico excepcional hay que nos ha dado muchísimo a nosotros me gustaría que se recordará como un canterano que lo ha dejado todo aquí todos estamos disgustados he de que saliera aquí pero más allá de eso yo tengo que recordar que entro con trece catorce años y que es un jugador que ha dejado todo pues a mañana

Voz 33 29:35 para Leganés sala un ante el Huesca las nueve menos cuarto lo hará al Getafe ante el Villarreal el turno del Atlético de Madrid será el domingo a las docente Levante y el Real Madrid se enfrenta al Betis en el Villamarín a las nueve menos cuarto gracias al PSOE nos marchábamos con

Voz 1434 29:46 siete grados ahora mismo en el centro de la capital la previsión anuncia una subida de nuevo de las temperaturas un poquito más altas que hoy mucho sol también para los próximos días que disfruten del fin de semana

Voz 2 30:02 ningún dos y medio

Voz 1018 30:05 la tarde una y media en Canarias

Voz 4 30:10 en Hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:20 lo conocíamos al filo de las dos los médicos del servicio de Urgencias del Hospital de Santiago de Compostela han denunciado ante la Justicia el fallecimiento de dos personas en los pasillos de ese centro por falta de atención suficiente ante el colapso la saturación de este centro de referencia de la capital gallega Fátima energías es la delegada de prevención del hospital

Voz 7 30:37 llegamos a tener en el pasillo pacientes sin ver hasta veintinueve pacientes graves tres alertas a la Gerencia ir al conselleiro a través del correo yo como delegado de prevención de que podía pasar algo grave hubo cuatro paradas ese día dos de ellas salieron adelante y dos fallecieron horas después que es lo que acabo de venir ahora de Fiscalía de poner en conocimiento la fiscal abre diligencias informativas penales por este tema

Voz 1018 31:05 seguida preguntaremos a nuestro compañero Ricardo Rodríguez hay alguna respuesta desde la Consejería de Sanidad del Gobierno gallego ante esta denuncia de los médicos del Hospital de Santiago de Compostela como o acabamos de escuchar vincula estas dos muertes con la saturación hospitalaria estamos además muy pendientes de la evolución de ese bebé de dos meses que sufre heridas de máxima gravedad que están originados supuestamente por una paliza de su padre que se encuentra detenido en Barcelona cuál es la última hora sí

Voz 0196 31:30 es que el bebé está en estado crítico en el Hospital de la Vall d'Hebron con graves lesiones cerebrales su madre lo llevó ayer por la tarde al hospital porque el pequeño que nació en el mes de noviembre no reaccionaba a los médicos lo examinaron y ante las evidencias de maltrato activaron el protocolo y alertaron a los Mossos d'Esquadra los agentes detuvieron al padre poco después en la comarca del Maresme es un hombre de veintiún años acusado de un delito de violencia física habitual en el hogar también un delito de lesiones

Voz 26 32:00 casi todo lo demás suena a presupuestos son

Voz 5 32:04 unos presupuestos para rescatar derechos maltratados por el anterior Gobierno pero además van a blindar derechos y libertades por qué no decirlo para buscar el futuro huir de ese pasado en blanco y negro del que algunos en estos días están teniendo bastante nostalgia

Voz 1018 32:21 es la apuesta estratégica de Pedro Sánchez en la que se juega el todo por el todo para seguir o no en Moncloa los independentistas catalanes no garantiza nada podemos tampoco acaba de decir que si no el adelante

Voz 1268 32:31 no parece suficiente el acuerdo firmado ya necesitamos que se cumpla íntegramente si no lo haces no quedará otra que irnos elecciones ir explicarle a los españoles y a las españolas que desde luego si quieren un cambio político real una agenda social justicia social encima de la mesa desde luego a lo mejor hay que plantearse otro tipo de de gobierno más progresista e más real no

Voz 1018 32:54 viernes once de enero Antonio Martín Isabel Quintana buenas tardes

Voz 1817 32:57 tardes y novios que quiere seguir Antonio sí que quieras

Voz 1673 32:59 creo que va a trabajar como líder de la oposición en Andalucía hay que está preparada para volver a competir por la presidencia de la Junta

Voz 8 33:05 yo voy a estar al frente de la oposición para que cuanto antes el partido socialista vuelva al Gobierno en esta tierra vamos a estar preparado para volvernos a presentar en el momento que decidan aquí no van a coger preparados Milito

Voz 1817 33:19 a recoger el Gobierno comparte la recomendación de la autoridad fiscal independiente para que se suba la edad real de jubilación que está por debajo de los sesenta y tres años sin tocar la edad legal que se situará en los sesenta y siete en dos mil veintisiete va a estudiar para ello medidas para prolongar la vida laboral

Voz 1018 33:34 espionaje desde el banquero BBVA pago bajo la

Voz 1673 33:37 lección de Francisco González para obtener conversaciones grabadas por el ex comisario Villarejo según el Confidencial en ellas figuran llamadas a miembros del Gobierno como la ex presidenta María Teresa Fernández de la Vega a empresarios sua banquero

Voz 1817 33:47 bajo investigación el Tribunal Supremo va a estudiar si hubo irregularidades en la decisión de la directora de la cárcel de ello Dones que permitió que el ex conseller Josep Rull abandonara la prisión durante unas horas para acompañar a su hijo ingresado en un hospital lo hizo sin autorización judicial

Voz 1018 34:00 suspendido el guardia civil que forma parte del grupo de hombres

Voz 1673 34:03 nada por abusos sexuales en los Sanfermines de dos mil dieciséis deja de cobrar mensualmente porque el Ministerio de Defensa le ha suspendido de sus funciones

Voz 1018 34:10 sin explicación en la Asociación de Víctimas del Terrorismo

Voz 1817 34:12 exige al Gobierno que explique qué ha acercado a presos de ETA sin hablar con las víctimas Maite ahora luce presidenta

Voz 34 34:18 nos lo iban a comunicar iban a se casó callado que no iban a tener delitos de sangre que les quedaba poco de compre nada y que mostraban cierto arrepentimiento cosa ya no se da en Sergio Polo por ejemplo no se da ninguno de estas cosas

Voz 1817 34:30 Interior dice que fueron trasladados por motivos de salud que no se podían comunicar para no violar la Ley de Protección de Datos

Voz 1673 34:36 se puede clarifique la Comisión Europea confirma que se pueda aclarar el acuerdo para el Brexit que vota la próxima semana el Parlamento británico después de decir que era intocable el Gobierno del Reino Unido no descarta que no haya Brexit al final Jeremy Hunt ministro de Exteriores en la BBC frenado desde nada José Vélez

Voz 1817 34:50 estos momentos hay otra posibilidad a la vista que no haya Brexit y esto sería muy dañino abriría una brecha de confianza y sería muy negativo para la reputación del Reino Unido en el extranjero pues la retirada EEUU ha empezado a enviar a casa a los dos mil soldados que mantenía en tareas de apoyo en Siria la administración Tram da por cumplida la misión en ese país contra el Estado

Voz 1673 35:10 el juegos bajo sospecha El presidente del Comité Olímpico de Japón está imputado en Francia donde se investiga si ha sobornado a dimitir

Voz 1018 35:15 los países africanos para que apoyaran a Tokio como

Voz 1673 35:18 sede de los Juegos Olímpicos de dos mil veinte

Voz 4 35:21 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 35:25 José Antonio el telegrama es para Nicolás Maduro señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela la jura de su segundo mandato ante el Tribunal Supremo contraviene el precepto constitucional de hacerlo ante la Asamblea Nacional un escenario ingrato que controla la oposición el acto deslucido por las ausencias evidenciará su soledad hacer de un país rico la suma de todas las carencias conseguir que tres millones de venezolanos se vayan a Exilio yp proclamar al mismo tiempo que nada detendrá la marcha hacia la prosperidad indica hasta dónde llega desvarío dirán algo Monedero Iglesias Zapatero atentos Miguel Ángel Aguilar que vayan con los

Voz 1018 36:09 los Carlos gobernase Julio Gálvez la técnica Isabel Quintana hay Carlos Cala en la producción y el tiempo mucho frío todavía durante este fin de semana Jordi Carbó

Voz 0978 36:15 tarde soleada pero con ambiente frío máximas de cinco diez grados por encima de los diez sólo en el Mediterráneo también en el sur de la península cerca de los veinte en Canarias algunos chubascos en el País Vasco también en Mallorca y Menorca viento perdiendo intensidad sin desaparecer en fin de semana seguir haciendo mucho sol con temperaturas que subirán las máximas también las mínimas pero seguirá siendo frío durante las noches lluvia que irá a más en el País Vasco Cantabria norte de Burgos La Rioja y Navarra también irá subiendo en estos sectores la cota de nieve a lo largo del fin de semana en las cuencas del Duero y del Ebro poco a poco las nieblas irán ganando protagonismo

Voz 1018 38:06 con los presupuestos vamos a establecer comunicación con Galicia para ampliarles la noticia de conocíamos al filo de las dos y que en los aparecido especialmente preocupante la denuncia sobre el fallecimiento de dos personas en el servicio de Urgencias del Hospital de Santiago por saturación por falta de atención suficientes Ricardo Rodríguez buenas tardes

Voz 1817 38:22 buenas tardes José al que ha realizado la portavoz

Voz 1018 38:24 los médicos escuchábamos en portada Fátima Herce ellas dice que veintinueve pacientes graves no pudieron tampoco recibir asistencia adecuada sí

Voz 1817 38:31 el colapso en las urgencias compostelana llega de nuevo la Fiscalía hoy se han abierto diligencias informativas penales para determinar si hay delito en la muerte de dos pacientes ese día el pasado dos de enero esa jornada se contabilizaron como dices hasta veinte

Voz 1434 38:44 nueve pacientes graves en los pasillos a la espera

Voz 1817 38:46 de ser atendidos se avisó la Gerencia del Hospital e incluso al consejero de Sanidad de la situación de extrema gravedad con decenas de pacientes hacinados sin recibir ninguna respuesta finalmente esos los pacientes dos ancianos que sufrieron un infarto y una isquemia intestinal acabaron falleciendo la fiscalía investiga ahora si hay delito mientras los profesionales denuncian la precariedad con la que trabajan el Lido Seal ese Enfermería las urgencias de Santiago

Voz 37 39:09 llegamos a casa agotados yo día a día no traballo Fahim mella también no sólo Gareth en esas familias on Temes mofaba con compañeros de Ourense de Pontevedra dos servicios de urgencias todas tengamos una frase en común que no nos conocíamos tenemos la sensación de que íbamos a Guerra diariamente

Voz 1817 39:30 es la denuncia que hacían esta mañana en el Parlamento estos dos casos que hoy conocemos se suman a un tercer paciente fallecido las urgencias de Santiago en dos mil dieciocho Un caso denunciado también en la fiscalía y que ahora está ya en fase de instrucción en un juzgado compota

Voz 1018 39:43 claro eh Ricardo dicen los médicos que avisaron a la Consejería de Sanidad dice algo a la Consejería

Voz 1817 39:49 pues de momento silencio por parte del Gobierno de Núñez Feijóo fuentes de la Conselleria de Sanidad aseguran a la Cadena Ser que se está recabando información sobre estos dos casos que hoy han llegado a la Fiscalía asegura que estamos ante una situación delicada y que no quieren avanzar más detalles a la espera de un comunicado que se emitirá en las pues

Voz 26 40:06 más horas pues gracias Ricardo ustedes lo ven

Voz 1018 40:08 once de los médicos el silencio de la Consejería de Sanidad de Galicia sobre la saturación en los servicios de urgencias del Hospital de Santiago en unas fechas en las que habitualmente los departamento de urgencias empiezan a estar saturados las colas por los picos de gripe tan frecuentes en esta época del año una saturación Laura Marcos que empieza a ser ya bastante generalizada en la mayoría de comunidad de nuestro país

Voz 1439 40:28 sí con la llegada del del frío el colapso en las urgencias toca también a Valencia allí en el Clínico no han llegado médicos de refuerzo a pesar de que hay gente en los pasillos y en el Hospital La Fe hoy mismo se han quedado por ingresar dieciséis pacientes y ayer XXXII según Comisiones Obreras que también habla de colapso en Cataluña sobretodo en el Vall d'Hebron de Barcelona el Arnau de Vilanova en Lleida el Trueta de Girona en Madrid lo peor según los sindicatos está en el Ramón y Cajal ahora mismo hay sesenta y un pacientes pendientes de cama en urgencias algunos llevan esperando hasta treinta horas y una decena de ellos está en los pasillos y eso que en las últimas horas la denuncia pública del hacinamiento ha hecho que se abran camas en esa comunidad y que sí que se contrate personal todo esto José Antonio con una epidemia de la gripe que como decías este año llega con algo de retraso Ildefonso Hernández ex vocal de la Sociedad de salud pública

Voz 38 41:19 en unas cuatro seis semanas podemos alcanzar la intensidad más alta esto Nos parece inusual pero no es raro lo que ocurre es que el año pasado fue uno de los que más adelantó la gripe de este año es más o menos fue un mes más tarde

Voz 1439 41:35 ahora mismo la gripe ya es epidemia en Euskadi en Murcia en Cantabria y en Baleares se ha cobrado al menos catorce

Voz 1018 41:41 irás gracias a la hora vamos ya Moncloa con lo de los presupuestos esa larga rueda de prensa de la ministra portavoz de la ministra de Hacienda laborista de Economía que siga esta ahora en Moncloa estaban en el que sea Inma Carretero qué tal buenas tardes

Voz 1434 41:51 hola buenas tardes qué tal hola bueno la rueda de prensa

Voz 1018 41:54 es digamos esta rueda de prensa la más densa del año así que los todo hacer todo lo posible para hacer la digestiva novedades alguna sorpresa en las cifras por lo menos

Voz 1468 42:01 sorpresa sorpresa la verdad es que yo creo que no son presupuestos decía la ministra de Economía y la ministra de Hacienda que fortalecen la economía que revierte en los recortes de Rajoy con aumento de pensiones de Salario Mínimo más inversión para educación sanidad dependencia lucha contra la violencia machista no aumentan impuestos a la clase media si a las grandes empresas que ganan más de ciento treinta mil euros al año casi un sesenta por ciento José Antonio de gasto social sube un cuatro por ciento el techo de gasto pero estaban restringidos por una senda de déficit público que deja al Gobierno este año un desfase de sólo mil millones de euros y no de seis mil

Voz 1439 42:37 Bosé pretendía eh en todo caso el Ejecutivo no los

Voz 1468 42:39 ya a tener esa senda más flexible es un anteproyecto será proyecto cuando llegue al Parlamento que aún no tiene los apoyos políticos necesarios pero María Jesús Montero confía en que el Ejecutivo los tengo

Voz 1946 42:50 a la luz del mayor ajuste fiscal correspondiente a la eh el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que presentamos la previsión de crecimiento para el año dos mil diecinueve en este momento es del dos coma dos por ciento

Voz 1468 43:05 esta era la ministra de Economía Nadia Calviño que decía efectivamente que en dos mil diecinueve frente al aumento del crecimiento del dos con tres que había previsto el Gobierno sería

Voz 1434 43:14 un aumento es un aumento del dos con dos IS

Voz 1468 43:16 sí porque tienen una senda fiscal más pequeña ahora así podemos escuchar a la ministra de Hacienda que nos contaba porque ellos confían en que al final haya esos apoyos políticos

Voz 0424 43:25 creemos que con estas cuentas publica hay motivo para la esperanza para la confianza porque se impone el sentido común Hinault el ruido o el tacticismo cortoplacista al que alguna fuerza política parece que se han abonado Emma

Voz 1468 43:41 las eh detalles de el presupuesto se sube el impuesto al diésel así que costará tres euros más al mes a los que llenen el depósito si hacen quince mil kilómetros al año es el cálculo medio del Gobierno se rebaja el IVA de productos de higiene femenina del libro electrónico se crean nuevos impuestos a las grandes tecnológicas sobre transacciones financieras como decíamos también el permiso de paternidad sube de cinco a ocho Seaman