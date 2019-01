Hora 14 (14/01/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

José Antonio Marcos es la noticia que nos tiene sobrecogidos desde hace ya veinticuatro horas la desaparición del pequeño Julen de dos años en un pozo de más de cien metros de profundidad apenas unos centímetros de diámetro porque es una prospección para buscar agua en un cerro del municipio malagueño de Totalán las tareas para localizar y rescatar al niño son tremendamente complicadas los expertos de la Guardia Civil Eros empresas privadas se preparan ya para una triple línea de intervención en la zona está nuestro compañero Ignacio a Martín

Voz 1553 00:51 pues a más de veinte plantas de profundidad se intenta localizar a Julen a partir de ahora como dice Se van a intentar hacer una triple vía poblado extraer la tierra que de momento obstruye cepo ese pozo con un camión bomba por otro lado se va a hacer un agujero paralelo al poso actual y una excavación a cielo abierto desde el lateral de la montaña pero todo como afirmamos con la máxima precaución porque el estrecho y profundo pozo donde cayó Julen no está entubado ese teme el desprendimiento o que la

Voz 1018 01:19 Jero colapse pues hablaremos a partir de las doce y media con la subdelegada del Gobierno que está siguiendo minuto a minuto estos trabajos en Lanzarote en varios puntos de Costa Teguise la Guardia Civil intenta encontrar a la joven celeste Núñez desaparecida la noche de fin de año por cuya suerte se teme seriamente sobretodo tras la detención anoche de su marido como sospechoso Carlos García

Voz 1643 01:37 el civil sigue buscando a la joven paraguaya Romina celeste Núñez Rodríguez desaparecida en Lanzarote la jornada el treinta y uno de diciembre tras mantener una discusión con su marido se desconoce su paradero el marido fue detenido en la jornada de este domingo por agentes de la Guardia Civil ya que en el transcurso de la investigación encontraron indicios que les reaccionarían con su investigación desde anoche a agentes de la Guardia Civil custodian en la vivienda familiar en la urbanización El Palmeral de la localidad de Costa Teguise Se espera que en breve realicen incluso un registro o Hurd

Voz 0424 02:14 supuesto construyen ese país Majuto también son el mejor dique que se puede levantar contra los extremismo estamos convencido de ello y por eso le puedo asegurar que este equipo de mujeres Se va a dejar la piel para que sean aprobado por esta cámara

Voz 1018 02:29 María Jesús Montero la ministra de Hacienda la larga rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso para presentar oficialmente el proyecto de Presupuestos son las cuentas que reflejan el mayor crecimiento de gasto desde el año dos mil diez Eladio Meizoso

Voz 0527 02:41 así es las principales novedades de hoy han estado fresquita quince mil cien millones de euros a la Seguridad Social que tomará tres mil setecientos millones más de su fondo de reserva para cubrir su déficit este año y ese confirma el aumento de la fiscalidad sobre el gasóleo se iguala con la gasolina en el impuesto de hidrocarburos la inversión en Cataluña

Voz 1018 02:58 ya una de las claves para buscar el apoyo de los nacionalistas

Voz 0527 03:01 estas supera el dieciocho por ciento de la destinada a las autonomías si se incluyen partidas no incluidas la inversión territorializada con esto ha dicho la ministra el Gobierno cumple con esa comunidad si la comparecencia de la ministra y su equipo aquí en el Congreso

Voz 1434 03:15 el dos preguntas clave pero desde

Voz 1018 03:18 de vista político al menos públicamente las cosas siguen como estaban la semana pasada al nada garantiza al Gobierno que vayan a salir adelante Podemos y PNV aparente socios del Ejecutivo en esta tarea se ponen en valor los independentistas catalanes más de lo mismo

Voz 4 03:30 si no bajamos el precio de la factura de la luz sino su baja inmediatamente el precio abusivo de los alquileres no haber Presupuestos Generales del Estado no lo tenemos decidido lo cual quiere decir que los podemos apoyo perfectamente nuevo apoyarlo

Voz 5 03:42 estamos en la misma línea si mañana Esquerra Republicana tuviera que votar estos presupuestos votaría que no

Voz 1018 03:49 el actual presidente del BBVA ha remitido una carta a los empleados del banco en la que sin citar de forma expresa su antecesor Francisco González dice que todos en la entidad están escandalizados por las informaciones que le relacionan con el espionaje ordenado pagado supuestamente al comisario Villarejo Miguel Crespo

Voz 0702 04:04 si en esa carta Torres admite que grupo Zenit la agencia privada del ex comisario Villarejo efectivamente prestó servicios diversos al banco pero que no se ha encontrado ninguna prueba que corrobore las informaciones publicadas desde el día nueve de enero es decir no hay documentación que demuestre que se encargara ese supuesto espionaje con la misiva al presidente del BBVA trata de mandar un mensaje de tranquilidad a la plantilla de la entidad y asegura que su prioridad es esclarecer los hechos y actuar con contundencia

Voz 6 04:28 cómo puede explicarse que AENA no es

Voz 1018 04:31 es el testimonio de la declaración judicial de Francisco Álvarez Cascos esta mañana en su reaparición pública después de mucho tiempo de silencio para declarar en torno a los contratos de AENA

Voz 1915 04:43 cuando él era ministro de Fomento con las empresas

Voz 1018 04:46 las de Francisco Correa lo que hemos escuchado

Voz 7 04:49 puede explicarse que AENA no hubiera contratado nunca con las empresas del señor Correa hasta que usted llegó al Ministerio

Voz 8 04:57 eso pero tampoco hubiera tocado el gordo no

Voz 9 05:00 división dos veces además la primera ministra británica reconoce que en los últimos días ha aumentado de manera notable el riesgo a perder la decisiva votación de mañana sobre el acuerdo del Brexit en el Parlamento su ministro de Comercio la da directamente por perdido

Voz 1915 05:15 el comisario europeo Pierre Moscovici afirma que España saldrá muy probablemente del déficit excesivo el próximo mes de marzo lo que pondrá fin a la dolorosa crisis de dos mil ocho según el comisario debe

Voz 1018 05:25 forzar la credibilidad del país el periodo

Voz 9 05:28 el escritor Juan Cueto a los setenta y seis años de edad fue uno de los grandes innovadores de la comunicación escribió para el país fue director de Canal Plus España hay autor de libros como pasión catódica dos y casi seis minutos

hora catorce Madrid Cristina

Voz 1434 05:46 buenas tardes los compañeros de gobierno de Ángel Garrido van cambiando subir

Voz 1018 05:49 discurso al enfado que mostraron tras la L

Voz 1434 05:52 cien de Díaz Ayuso como candidata ha seguido en apenas unas horas el entusiasmo porque el presidente del PP haya elegido a los mejores así de claro esta mañana al consejero Carlos Izquierdo

Voz 11 06:03 los dos mejores son José Luis Martínez Almeida es Isabel Díaz Ayuso y el respaldo del Gobierno del Partido Popular en Madrid es total y absoluto a los candidatos

Voz 1434 06:13 Ángel Garrido se ha quedado por el camino José Luis Martínez Almeida sí que ha conseguido lo que quería entre las posibilidades que tenía Pablo Casado fue la mejor opción que encontró una apuesta arriesgada para muchos populares aunque no tanto para el elegido

Voz 0509 06:26 creo que mis conocimientos acreditan que no es una una apuesta tan arriesgada que trate de ser alcalde de Madrid por el Partido Popular quién ha sido el portavoz que lleva cuatro años en el Ayuntamiento y que ha ejercido una labor de oposición a mano la carne

Voz 1510 06:38 Manuela Carmena que sigue trabajando en la lista con la que ha

Voz 1434 06:41 acudirá a las elecciones que todavía no conocemos aquí en la capital ya por tanto sólo queda por conocer el candidato del PSOE a nivel regional Podemos e Izquierda Unida está negociando ahora mismo la presencia de la formación de Alberto Garzón en la lista de Íñigo Errejón parece que están a punto de llegar a un acuerdo la FAPA Giner de los Ríos pide la dimisión de la responsable de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid según la Federación Regional de padres de alumnos tras las vacaciones de Navidad hay centros que siguen a medio construir sin ni siquiera calefacción en algunos casos Camilo genes el portavoz de la fama

Voz 1018 07:17 ah

Voz 12 07:19 prácticamente todas las obras que se realizan acaban fuera de plazo pues son interminables afectando a miles de nuestros hijos e hijas ya la propia labor de los docentes equipos directivos

Voz 1434 07:30 la Guardia Civil ha detenido a un conductor de autobús interurbano de la línea Madrid Pozuelo que el día dos condujo once kilómetros en sentido contrario por el Bus Vao de las seis se cruzó con más de veinticinco vehículos que tuvieron que esquivarlo Ana Martín es portavoz de la Guardia Civil

Voz 13 07:45 el conductor del autobús es un español de cuarenta y dos años de edad fue sometido a pruebas de alcohol y droga pues los compañeros de tráfico dando resultado negativo

Voz 1434 07:54 hay más noticias ahora en titulares con Sonia Palomar Paul Asensio

Voz 1915 07:58 el magistrado de la Audiencia Nacional Juan Pablo González recusado para el primer juicio de la Gürtel por su afinidad con el Partido Popular ha tomado hoy posesión como presidente de la Audiencia Provincial de Madrid en su primer discurso González ha criticado a los medios de comunicación como herramientas de ataque a la independencia de los jueces ya han pasado a disposición judicial las tres personas detenidas tras retener en la madrugada del sábado a dos menores en su casa de Galatto y amenazara la madre para robarle dinero se investiga si este grupo puede estar detrás de otros tres robos que se han registrado la localidad durante el fin de semana las asociaciones de taxi de Madrid concretarán hoy sus peticiones a la Comunidad para regular el sector de la súbete TCM mañana votarán en asambleas iban a una huelga indefinida a partir del veintiuno de enero para exigir al Gobierno regional que regule la actividad de estos vehículos aplazado de nuevo a juicio a una banda dedicada a la venta de droga en ocho en pisos de vallecanos ha presentado uno de los abogados defensores la Fiscalía pide siete años de cárcel para los dos presuntos cabecillas Hi5 para el resto de integrantes de la banda continúan en alerta roja las reservas de sangre de los grupos cero negativo a negativo Abe negativo IB negativos necesitan donaciones urgentes del Grupo Cero Positivo en alerta amarilla Sedena necesitan donaciones en los próximos dos o tres días quién deportes termina la primera mitad de la Liga con la victoria del Atlético de Madrid uno cero sobre el Levante los rojiblancos son segundos a cinco puntos del Barça Victoria también del Real Madrid uno dos sobre el Betis lo de Solari son cuartos a diez puntos del líder

Voz 1434 09:12 vamos con la información del tráfico primero a la DGT Patricia Arriaga buenas tardes muy buenas tardes a esta hora a encontrar tráfico lento para acceder a Madrid por la A cuatro a la altura de San Cristóbal de los Ángeles debido a una avería también a esta hora comienza a complicarse la circunvalación M cuarenta en la zona de Coslada en sentido A tres en el resto de vías normalidad vamos hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital acumulada de las buenas tardes hola muy buenas tardes

Voz 9 09:39 pues en la capital también predomina la Trans incluso en las áreas céntricas las vías de salida se van animando un poquito pero en pequeña medida es el caso de Alberto Aguilera en sentido calle Princesa pero muy especialmente Nos quedamos en la Plaza de Castilla porque allí hay trabajos en el interior del túnel Plaza de Castilla sentido salida sólo dispone de un carril por lo tanto es mejor que también otras rutas alternativas a esta ahora como puede ser la M30 que está muy bien o la ruta Príncipe de Vergara Pío XII

Voz 1434 10:10 tenemos doce grados ahora mismo en el centro de la capital vamos también con la previsión del tiempo con Jordi Carbó

Voz 0978 10:15 el sol va a lucir durante toda la tarde con temperaturas muy bajas máximas en general de doce a catorce grados eso sí con un poco de viento que puede acentuar la sensación de frío viento que cuando llegue la noche desaparecerá de la noche sin apenas nubes y viento va a ser más fría que la anterior mañana algunas heladas que pueden afectar prácticamente cualquier punto de la comunidad pero serán de carácter débil además con inversión térmica que en general mañana de nuevo mucho sol temperaturas sin cambios a la espera de que la segunda mitad de las semanas y que tengamos un poco más de movimiento meteorológico con más nubes y algunas situaciones favorables para la lluvia pero no esperamos acumulaciones importantes de agua

Comienza ahora catorce Madrid con la dirección técnica de David Nieto Julio Hernández y la producción de Sonia Palomino

Voz 1915 11:00 con Díaz Ayuso hoy con

Voz 1434 11:02 Túnez Almeida como candidatos del Partido Popular a la Comunidad y al Ayuntamiento de la capital Se va colocando todo el tablero político de Madrid de cara a las elecciones de mayo de los partidos que actualmente tienen representación sólo falta que el PSOE encuentre a alguien para la capital y que pasen por primarias los candidatos de Ciudadanos pero sin rivales de peso en realidad es un trámite sólo falta hacer oficial los nombramientos de Ignacio Aguado de Begoña Villacís la mayoría de los partidos tiene ya por tanto al cabeza de lista pero ahora hay que conformar el resto de esas listas y en ese sentido a Íñigo Errejón Si le ha complicado un poquito el trabajo Izquierda Unida amenaza ahora con presentarse en solitario ante el bloqueo dicen de las negociaciones para ir juntos a las elecciones de la Comunidad las dos partes están reunidas esta mañana según nos dicen aunque ha habido alguna tensión el acuerdo está bastante cerca Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 11:55 qué tal buenas tardes y todo apunta a que esta tarde cerrarán ese acuerdo pero todo está en el aire de hecho Izquierda Unida hasta ahora mantiene su amenaza Si hoy no pactan con Podemos el número exacto de miembros de IU que se van a integrar la lista de Rejón Izquierda Unida en los dicen irá por libre es decir se presentará por su cuenta en las próximas elecciones un paso que de hecho someterán a votación esta misma tarde si fracasa ese acuerdo varias fuentes en Podemos creen en cambio que estamos ante un farol porque lo dicho confían en que esta misma tarde haya acuerdo un pacto que hoy mismo podría ratificar la dirección de Izquierda Unida

Voz 1434 12:29 la candidata del Partido Popular a la Presidencia regional Se estrenó ayer en el acto del teatro Goya después de meses con Pablo Casado jugando a mantener la incertidumbre sobre todo dejando expuesto al presidente Ángel Garrido la candidata que es secretaria de Comunicación del PP portavoz del PP de Madrid Isabel Díaz Ayuso dedicó su discurso a cargar especialmente contra Podemos contra ahora a Madrid también hubo en cualquier caso referencias al PSOE mi compromiso como presidenta de la común

Voz 14 12:56 mira de Madrid va a ser sobre todo combatir el odio el odio que han intentado instalar en las instituciones aquí no van a venir Otegi is aquí no va a haber actos promoviendo antisemitismo aquí no va a haber actos promoviendo el odio contra otro

Voz 1434 13:11 Pablo Casado que nunca como ayer había sido tan efusivo con Garrido le ha ofrecido seguir con ellos donde quiera aunque el presidente dice que se lo tiene que pensar durante el acto Garrido se llevó una ovación como reconocimiento de su gestión de la época que le ha tocado dirigir pero sus compañeros de Gobierno ya lo han escuchado al principio van superando esa decepción que supuestamente tuvieron cuando se supo que no era el elegido el consejero Carlos Izquierdo tiene muy claro hoy que Díaz Ayuso es la mejor

Voz 11 13:38 qué Ángel Garrido es un buen candidato no lo discute nadie yo creo que precisamente ahí está la dificultad en buscar al mejor para ganar las elecciones y el presidente Pablo Casado el Comité de Dirección Nacional han hecho un esfuerzo intenso por buscar a los mejores candidatos los dos mejores son José Luis Martínez Almeida es Isabel Díaz Ayuso y el respaldo del Gobierno del Partido Popular en Madrid es total y absoluto a los candidatos

Voz 1434 14:06 Isabel Díaz Ayuso no descarta pactar con Vox si es necesario para alcanzar el poder cosa que dicen desde Ciudadanos no van a hacer el todavía candidato no oficial a la Comunidad Ignacio Aguado ha dicho esta mañana que los grandes consensos se alcanzan desde el centro que hablar hablará con todos pero que no pactará con los extremistas

Voz 1018 14:25 yo estoy dispuesto a hablar con todas las formaciones políticas que obtengan representación porque lo contrario sería una falta de respeto a sus votantes y yo tengo mucho respeto a todos los votantes yo no no considera enemigos a los votantes del PP del PSOE de Bob o de Podemos no son son vecinos en algunos casos son compatriotas y en otros no IAG lo que quiero intento ponerme de acuerdo evidentemente con los partidos más extremistas es el más complicado llegar a acuerdos por tanto si me corresponde la tarea de formar un gobierno hoy hablaré con todas la formaciones políticas pero no no pactaría con los extremos Aguado marca

Voz 1434 14:57 unas diferencias que no marca su compañera de tándem la candidata a la capital de ciudadanos Begoña Villacís que se ha mostrado se ha mostrado a favor de gobernar con el apoyo de Vox en este tablero Nos falta todavía el PSOE Ángel Gabilondo es desde hace tiempo el candidato oficial a la comunidad pero los socialistas están teniendo muchos problemas para encontrar aquí es la juegue en la capital Javier

Voz 0861 15:18 el no de Rubalcaba y en lo de Grande Marlaska dejó a los socialistas sumidos en una crisis de candidatos a esta altura de la carrera electoral siguen sin tener claro cuál será su perfil a la capital sí es cierto que la elección de Almeida a no ser un peso pesado les quita algo de presión según reconocen algunos dirigentes socialistas pero el problema sigue ahí hay carros dentro del Partido Socialista que siguen ahí

Voz 1018 15:39 estando aquí su candidato acabará saliendo

Voz 0861 15:41 lo del actual Gobierno de Pedro Sánchez el calendario de primarias sigue en el aire según Ferraz será en febrero

Voz 1434 15:48 en la capital seguimos también a la espera de conocer la lista que la nueva Agrupación de Carmena tiene que someter a un proceso de elección popular ni siquiera saben todavía si lo harán como unas primarias al uso también en este caso las negociaciones están siendo tensas con Podemos aunque esta mañana decía Marta Higueras la número dos de Carmena que en ningún caso Pablo Iglesias ha impuesto que el ex Jemad sea el número dos de la candidatura Saras

Voz 1915 16:11 según y Higueras eso no es verdad

Voz 1510 16:13 que exista esa exigencia que es el punto de partida que marcó podemos de hecho dice que las negociaciones van bien como con cualquier otro partido

Voz 1516 16:23 la verdad que a mí me sorprende muchas veces declaraciones en los medios en las que además leo mi nombre bueno en fin no sé la gente sabe mucho más que yo de las cosas que que hago porque la mitad de las cosas que salen no son verdad lo digo así claramente no son verdad eh estamos en una negociación tranquila y fácil no tenemos ninguna dificultad y lo voy a decir claramente porque es así no es verdad que el señor Julio Rodríguez está exigiendo ser número dos o tres o cinco ocho uno pues

Voz 1915 16:49 pues no sé hombres son esas filtraciones pero os aseguro que no son verdad sobre si será ella entonces el número dos

Voz 1516 16:55 eh no lo sé estamos cerrando la cuando la cerremos sus lo os lo pasaremos enseguida

Voz 1510 16:59 queda poco para que presenten esa lista y esperan también que el candidato o candidata del PSOE sea fuerte dice Figueras para que arrastre votos puedan formar un bloque sólido de Izquierda Carmena es el principal objetivo del partido pop

Voz 1434 17:11 volar esta mañana en Hoy por Hoy Madrid el candidato del P

Voz 1510 17:13 a la capital José Luis Martínez Almeida ha sido claro cuando se le ha preguntado si revertirá Madrid central

Voz 1434 17:19 en otras ocasiones había dicho que no que lo adaptaría hoy respondía así cuando le preguntaba Marta González Novo

Voz 1915 17:25 revertirá Madrid central

Voz 0509 17:28 de qué forma paso todo lo que entendemos es que Madrid central es un experimento que ha fracasado porque ni acabó con la contaminación ni acabó con el vehículo privado y además ha perjudica a los comerciantes hay que buscar fórmulas alternativas a Madrid central que nos unan enloquece la principal premisa que es la lucha por mejorar la calidad de la idea

Voz 1434 17:44 dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

hora catorce Madrid

Voz 1434 20:59 la FAPA Giner de los Ríos pide la dimisión de la responsable de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid según la Federación Regional de padres de alumnos tras las vacaciones de Navidad hay centros que siguen a medio construir sin calefacción con las salidas de emergencia bloqueadas incluso sin que los ayuntamientos la hayan concedido todavía la licencia necesaria para funcionar Laura Gutiérrez

Voz 0861 21:20 con cerca de doscientos sesenta expedientes de obras abiertas en los centros educativos de la Comunidad a la lista de negligencias es interminable no existe un control correcto sobre los trabajos para corregir las desviaciones lo denuncia la FAPA que considera que quién está al frente la directora general el el navarro hoy ya no es una interlocutora válida por lo que piden su cese Jamil lo genial

Voz 12 21:39 pedimos la dimisión de Doña Elena mal hoy entre otras cosas porque no ha sido capaz de mantener una opinión sería para dar explicaciones y soluciones de lo que está ocurriendo actualmente en los centros escolares en materia de infraestructuras prácticamente todas las obras que se realizan acaban fuera de plazo son interminables afectando a miles de nuestros hijos e hijas ya la propia labor de los docentes y equipos directivos

Voz 0861 22:03 la responsable de Infraestructuras se comprometió en el seno del Consejo Escolar de la Comunidad a aportarles datos de los expedientes de obras abiertos ya a reunirse con la FAPA lo prometen octubre todavía no sabe nada

Voz 1434 22:14 el magistrado de la Audiencia Nacional Juan Pablo González que fue recusado para el primer juicio de la Gürtel por su afinidad con el Partido Popular ha tomado hoy posesión como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su primer discurso González ha criticado a los medios de comunicación porque los considera herramientas de ataque a la independencia de los jueces Alfonso

Voz 0089 22:34 hola buenas tardes qué tal buenas tardes en efecto Cristina y también el proceso catalán que ha sido el eje principal del discurso de Juan Pablo González como presidente de los jueces madrileños este magistrado que procede como tú decías de la Audiencia Nacional ha señalado en su discurso también a los medios de comunicación

Voz 0328 22:50 en los últimos tiempos las críticas procedentes de quiénes quieren destruir el orden constitucional han contado con la cobertura de miembros de colectivos minoritarios pero que cuentan con una fuerte presencia en algunos medios de comunicación quiénes han cuestionado públicamente el contenido de decisiones judiciales dictadas en procedimientos pendientes de enjuiciamiento

Voz 0089 23:16 el proceso catalán que sin citarlo se ha colado en este primer discurso institucional de Juan Pablo González no ha existido ninguna referencia a los graves problemas de la Justicia madrileña principalmente su enorme carga de trabajo Illa tremenda dispersión de sedes judiciales

Voz 1434 23:31 la Guardia Civil ha detenido a un conductor de autobús interurbano de los que cubren la línea Madrid Pozuelo porque el día dos condujo once kilómetros en sentido contrario por el Bus VAO de la A seis de la carretera de La Coruña traspasó la valla metálica que impedía la entrada en su camino se cruzó con más de una veintena de vehículos que tuvieron que esquivarlo Paul Asensio

Voz 0808 23:51 el autobús recorrió once kilómetros en sentido contrario se cruzó con al menos veinticinco vehículos al parecer accedió a primera hora de la tarde al carril Bus Vao de la A6 en el intercambiador de Moncloa levantó la barrera de seguridad que cerraba la circulación en el sentido que pretendía tomar Ana Martín es portavoz de la Guardia Civil círculo

Voz 13 24:08 yo en sentido contrario durante once kilómetros encontrándose a su recorrido con más de veinticinco que vehículos que además es decir circulaban correctamente y evitaron colisionar contra él no produciendo sin ningún ningún accidente el conductor del autobús es un español de cuarenta y dos años de edad fue sometido a pruebas de alcohol y ruega por los compañeros de tráfico dando resultado negativo

Voz 1434 24:31 el conductor asegura a gente que no se percató

Voz 0808 24:33 de que circulaba sentido contrario la Guardia Civil está investigando por un delito contra la seguridad del tras

Voz 1434 24:38 con ella han pasado a disposición judicial las tres personas detenidas tras retener en la madrugada del sábado a dos menores en su casa de Galapagar y amenazará a la madre para robarle dinero esta mañana iban a ser sometidos a una rueda de reconocimiento Raquel Fernández en

Voz 1694 24:53 la rueda de reconocimiento han participado los dos detenidos mayores de edad por haber supuestamente amenazado a punta de navaja a una mujer en su casa para que fuera a sacar dinero de un cajero mientras un miembro de la banda se quedaba en la vivienda con los dos hijos de ésta mujer al parecer coaccionando los como medida de presión según fuentes de la investigación en el cuartel de la Guardia Civil de Villalba se ha desarrollado esta diligencia con la asistencia de la víctima de la magistrada del juzgado número tres de Villalba además de la de la letrada de la Administración de Justicia el siguiente paso según explican fuentes jurídicas

Voz 1915 25:27 se prevé que sea de nuevo en el juzgado allí se les tomará declaración y una vez concluya se conocerá su situación procesal

Voz 22 25:40 Isabel Coixet alguien le habló de una historia de la historia de dos mujeres que está casado

Voz 23 25:45 en mil novecientos días en La Coruña mi tierra

Voz 22 25:48 depende sentí que tenía que contar esta historia Elisa hacerlo que ella se hicieron en ese momento en un ambiente hostil para el amor de dos mujeres fue realmente heroico no

Voz 24 26:02 este lunes el todo por la radio de la Ventana Isabel Coixet nos hablará de hay Marcela su nueva película que competirá por el Oso de Oro en la Berlinale

Voz 1018 26:12 con Carles Francino

Voz 1 26:17 unas antiguas supera tú cuentas clases bien este trimestre convertimos el faro en una clase

Voz 25 26:25 qué lugar ocupa gasto en tu clase que es tener conciencia de clase que consideras que es

Voz 26 26:30 en clase ya puedes dejarnos estos mensajes de voz en el cuarzo del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres Iron

Voz 25 26:38 nuestra cuenta de Twitter arroba el faro se nos encontramos esta noche a partir de la una

Voz 3 26:44 día en la SER

Voz 1 26:47 la Mara Torres que apenas ser

Voz 2 26:55 el paso de vehículos

Voz 1434 26:57 por el centro de Madrid se ha multiplicado por diez en poco más de un año y también ha aumentado la circulación de coches clasificados como cero Son datos del Ayuntamiento de Madrid que dice que también ha disminuido el paso de coches contaminantes de los coches más antiguos que en parte ha sido gracias a Madrid central Sara selva

Voz 1510 27:14 entre el nueve y el doce de diciembre de dos mil dieciocho casi un veinte por ciento de los vehículos que circularon por Madrid central era Nico en cambio en dos mil diecisiete sólo representaban un dos por ciento aumentan los checos suben también aunque muy poco los cero emisiones también los vehículos con etiqueta hace algo más de un siete por ciento según los datos del Ayuntamiento Madrid central ha contribuido mejorar el parque circulante la ciudad cada circulan menos vehículos antiguos en dos mil diecisiete más del trece por ciento de los coches que circulaban por la almendra central no tenían etiqueta ambiental en dos mil dieciocho representan sólo poco más del cinco por ciento el área de Medio Ambiente inmovilidad ha comparado los datos de las cámaras de Madrid central de un periodo aleatorio de diciembre del nueve al doce con los datos del parque circulante de dos mil diecisiete un estudio que analiza un periodo más amplio del año no sólo Madrid central sino todo el interior de la M

Voz 1434 28:01 treinta y las asociaciones del taxi de Madrid van a definir hoy sus peticiones a la Comunidad para regular el sector de los WC mañana tienen previsto votar en asamblea si van a la huelga indefinida a partir del veintiuno de enero propuesta que parte de Élite Taxi de la plataforma Caracol de esta última es portavoz Saúl Crespo

Voz 28 28:21 el sentir mayoritario de la calle estamos todos los días trabajando con nuestros compañeros cosa que las mayoritarias no están ya nosotros nuestro compañero nos piden huelga indefinida pero piden huelga indefinida porque la Administración de la Comunidad de Madrid no está haciendo absolutamente nada

Voz 1434 28:42 Iban Álvarez buenas tardes qué tal Cristina buenas tardes

Voz 1643 28:44 esa ha sido un gran fin de semana para el fútbol madrileño por primera vez en la historia han ganado los cinco equipos de la Comunidad en primera división el último en hacerlo fue el Real Madrid victoria uno dos contra el Betis con goles de Modric en la primera parte de Ceballos que marcó de falta directa dos minutos del final Solari cambió el sistema jugó con cinco defensas la noticia negativa fue la lesión de Benzema que se red yo con una fractura en el meñique de la mano derecha iPS a la cantidad de bajas Marcelo se quedaron todo el partido en el banquillo el Madrid es cuarto a diez puntos del líder segundos el Atlético que se impuso uno cero al Levante con gol de Griezmann los rojiblancos están a cinco puntos del Barça dos noticias del mercado de fichajes el Leganés ficha graves lateral izquierdo ucraniano procedente del Lugo firma para las próximas cuatro temporadas uno llega otro tiene que salir Raúl García va a rescindir contrato con el Lega para marcharse al Girona a las cinco victorias en Primera hay que sumar dos empates en segunda Alcorcón cero Almería cero Córdoba uno Rayo Majadahonda uno ya además en fútbol femenino el Atleti continúa líder de la Liga Iberdrola ganaron las colchonetas empató el Madrid Club de Fútbol

Voz 0978 29:42 ahí perdió el Rayo Vallecano gracias y antes de marcha

Voz 1434 29:45 darnos les recordamos que continúan en alerta roja las reservas de sangre de los grupos cero

Voz 14 29:49 motivo a negativo Abe negativo IB negativo

Voz 1434 29:52 José necesitan donaciones urgentes y también está en alerta amarilla el cero positivo pues talón dos y medio de Lothar de uno y medio en con

Voz 1018 30:13 Toño Marcos en unos minutos conoceremos a través de la subdelegada del Gobierno en Málaga los últimos datos sobre la búsqueda del pequeño Julen el niño de dos años atrapado a más de setenta metros de profundidad en una excavación sondeo de pocos centímetros de diámetro para buscar agua en un municipio en el municipio malagueño de Totalán en un cerro de ese municipio se prepara una triple línea de intervenir es muy complicada para llegar lo antes posible hasta el lugar en el que debe encontrarse el niño ojalá que todavía con vida pero la semana arranca también marcada por los presupuesto

Voz 0424 30:48 esto presupuestó construyen ese país Majuto también son el mejor dicte que se puede levantar contra los extremismos estamos convencidos de ello y por eso le puedo asegurar que este equipo de mujeres se va a dejar la piel para que sean aprobado por esta cámara

Voz 1018 31:04 con estas palabras ha presentado la ministra de Hacienda María Jesús Montero el proyecto de cuentas públicas de este año vitales para la continuidad de la actual Gobierno podemos el PNV y los independentistas catalanes siguen sin aclarar si respaldarán o no este proyecto de Montero Aitor Esteban Gabriel Rufián

Voz 4 31:20 si no bajamos el precio de la factura de la luz sino baja inmediatamente el precio abusivo de los alquileres no haber Presupuestos Generales del Estado no lo tenemos

Voz 1018 31:28 ha habido

Voz 4 31:29 lo cual quiere decir que los podemos apoyo perfectamente nueva apoyarlo

Voz 5 31:32 estamos en la misma línea si mañana Esquerra Republicana tuviera que votar

Voz 1018 31:37 estos presupuestos votaría que no Hora catorce lunes catorce de enero Antonia Martín Isabel Quintana buenas tardes buenas tardes

Voz 1553 31:45 vamos Antoni de Villarejo Francisca González y una carta

Voz 1018 31:48 esta del actual presidente del BBVA Decca

Voz 1553 31:51 Carlos Torres que ha enviado una carta a los empleados en la que reconoce que la entidad contrató al ex comisario Villarejo en tiempos de Francisco González no reconoce que se realizaron espionajes a políticos empresarios aunque califica de deplorable que se hubieran podido llevar a cabo saldrá del procedimiento

Voz 1915 32:04 España abandonará en mayo el procedimiento de déficit excesivo según ha confirmado el comisario europeo de Asuntos Económicos Pierre Moscovici cree que esta salida reforzarán la credibilidad del país

Voz 1553 32:15 sigue la búsqueda la Guardia Civil intentan encontrar Romina celeste Núñez la mujer desaparecida en Lanzarote el día de Año Nuevo su marido está detenido y los agentes le consideran el principal sospechoso de su desaparición poco probable

Voz 1915 32:26 el Gobierno británico reconoce que el acuerdo para el Brexit que mañana se vota en el Parlamento de ese país puede no salir adelante Theresa May

Voz 1460 32:32 sí sí creo que es importante que saquemos adelante un resultado intercede la situación donde haya un riesgo de que el Parlamento trate de frustrar el Brexit en los últimos días hemos visto incrementarse notablemente

Voz 1553 32:44 con preparados el ministro de Exteriores asegura que en España medidas legislativas logísticas e informativas previstas en caso de un Brexit sin acuerdo el ha dicho Josep Borrell que además no descarta ser el candidato del PSOE para las elecciones europeas Europa

Voz 29 32:58 la gran tarea que cualquier responsable político de podría

Voz 6 33:07 en todo caso ya sabemos que no va a ser usted el candidato nuestros nos redime

Voz 1915 33:11 con guión frente a la extrema derecha Manuel Valls de desvincula en las era Ciudadanos de acuerdos con Vox en Andalucía insiste en que hay que hacer frente a los postulados de ese partido

Voz 30 33:21 el Partido Popular Ciudadanos han pactado son los que impedirán que se contamine la política en Andalucía con las propuestas más reaccionarias de de Vox pactar con los extremos es siempre muy peligroso

Voz 1553 33:35 niega cualquier responsabilidad el ex vicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez Cascos niega que ordenara AENA contratar con empresas de Francisco Correa cuando era ministro atribuye la existencia de esos contratos a la casualidad

Voz 7 33:46 cómo puede explicarse que AENA no hubiera contratado nunca con las empresas del señor Correa hasta que usted llegó al Ministerio

Voz 8 33:54 pues eso no pero tampoco hubiera tocado el gordo el sol

Voz 7 33:58 división unos dispuso por ahí

Voz 1915 34:00 de hecho Francisco Camps deberá comparecer el próximo día treinta de enero como investigado en la pieza sobre contrataciones del Gobierno valenciano con sociedades de Francisco Correa dos días antes comparecerá ante el juez Ricardo Costa que fue quién apuntó a Camps como responsable de la financiación irregular del PP en esa comunidad

Voz 1553 34:15 Muere Juan Cueto el periodista y escritor ha fallecido a los setenta y seis años de edad fue colaborador de La Ser escribió para el diario El País dirigió también Canal Plus España y fue autor de libros como pasión catódica en el que recogió su visión sobre la televisión

Voz 31 34:29 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 34:34 José Antonio que de gama es para Carlos Torres Vila señor presidente del BBVA su carta al equipo que encabeza tiene el valor de dar la cara reconociendo que el banco contrató en su día los servicios del Grupo Cenit vinculado con el ex comisario Villarejo de quince tienen noticias que hizo seguimientos e intervino como un y canciones de autoridades ejecutivos periodistas al declarar como prioridad el esclarecimiento de los hechos ya al comprometerse a actuar con la contundencia necesaria emprenden una senda irrenunciable para dejaba a salvo la credibilidad sobre la que se basa una institución bancaria atentos

Voz 1018 35:12 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con los otros David Nieto y Julio Hernández en la técnica Isabel Quintana hay Carlos Cala en la producción y una noticia que habla bien muy bien de nuestro país que conviene subrayarlo porque seguimos siendo referentes en todo el mundo con un liderazgo incuestionable en materia de trasplantes Laura

Voz 1600 35:27 Marcos los españoles es afianzarnos como los ciudadanos con más posibilidades de recibir un trasplante en el mundo entero en dos mil dieciocho Se batió un nuevo récord cinco mil trescientos dieciocho trasplantes máximos históricos en riñón y pulmón desde hace veintisiete años somos líderes mundiales también en donación con cuarenta y ocho donantes por millón de habitantes diez comunidades superan ya el objetivo de donación que se marcaban para dentro de cuatro años la ministra Carcedo admitía que esto estrecha ya mucho el margen de mejora

Voz 32 35:54 es una actividad muy eficiente porque sacamos a pacientes de tratamientos costosos tratamientos crónicos que la capacidad de mejor hasta ya muy limitada

Voz 1600 36:05 hay cuatro mil ochocientos adultos esperando un órgano y ochenta y ocho niños desde la ONT recuerdan que el coste

Voz 1434 36:11 de un trasplante aquí es diez veces más barato que en Estados Unidos

Voz 1600 36:13 los sobretodo por el sueldo de los médicos

Voz 1018 36:16 completamos portada con el tiempo la previsión un poquito menos de frío Jordi Carbó

Voz 1434 36:20 tarde soleado en la mayor parte del país solo no

Voz 0978 36:22 pues en el Cantábrico compactas y algunas lloviznas en el País Vasco norte de Navarra poca agua dejaran en general y en el resto como decíamos más sol que nubes y ambiente incluso suave con ánimo menos frío que ayer máximas en general de diez a quince grados en el sudeste de la Península alrededor de los veinte cerca de los Veinticinco en muchos puntos de Canarias y el viento seguirá soplando fuerte del norte en Aragón Cataluña norte de la Comunidad Valenciana Baleares la segunda mitad de la semana será un poco más fría con situaciones más favorables para la lluvia

Voz 1018 38:21 se han superado ya las veinticuatro horas de la desaparición de Julen el pequeño de dos años que ayer cayó al interior de un pozo que tiene pocos centímetros de diámetro porque en realidad es una perforación para buscar agua a unos cien metros de profundidad desde primera hora nuestro compañero Ignacio San Martín está siguiendo minuto a minuto el trabajo de la Guardia Civil bomberos especialistas de distintas empresas privadas que ciertamente es muy complicado Ignacio buenas tardes buenas tardes oye parece que ha conseguido ser decidido ya trabajar en una triple línea de actuación para poder llegar hasta el punto en el que deben encontrarse el niño

Voz 1553 38:51 sí tres líneas ella además simultáneas de actuación por un lado van a intentar extraer la tierra que obstruye el agujero donde está el niño una obstrucción que se encuentra a setenta y dos metros lo van a intentar extraer esa tierra con un camión bomba además se va a habilitar un pozo paralelo a la actual pero con mucha precaución dice porque el agujero que ha tragado a Julen no está entubado puede colapsar lo primero será asegurarlo y la tercera vía acceder al pozo a través de una excavación lateral a cielo abierto trabajos que se llevan a contra reloj pero de manera muy cuidadosa para proteger la integridad del pozo actual donde está el niño

Voz 1018 39:26 joyera un dato para esclarecer qué pasó ayer cómo es posible que este niño cayera fatalmente por ese agujero que tiene creo menos de cuarenta centímetros de diámetro que se supone que debería estar tapado para evitar accidentes como éste

Voz 1553 39:38 sí eso es su se supone pero pero no lo estaba de en realidad el agujero es un pozo como decías de prospección de agua terminó de perforar sea a finales de diciembre no estaba cubierto un agujero a ras de suelo y además sin protección perimetral es sólo convirtió en una trampa para un niño de dos años que estaba jugando en esa parcela dicen las autoridades que ya llegará el momento de investigar pero ahora aseguran todos los esfuerzos están centrados en el rescate del pequeño

Voz 1018 40:06 pues gracias a Ignacio mantenemos abiertas las líneas de comunicación contigo era un dato relevante sobre este asunto que no tiene a todos en vilo desde ayer hace unos minutos grabamos una conversación con la subdelegada del Gobierno en Málaga María Gámez que no podía estar en este momento físicamente en directo con nosotros pero como digo la conversación Lamas grabado hace solamente unos minutos poco en el estudio hemos encontrado lógicamente hice algún dato alguna circunstancia concreta sobre el lugar exacto como puede estar aquí

Voz 1434 40:29 yo lo que tenemos con exactitud

Voz 38 40:31 es que el el pozo hasta donde hemos podido llegar físicamente para explorar lo hoy para buscarlo es en torno a setenta y tres metros de profundidad un poso que supuestamente llega hasta los ciento diez digo supuestamente porque ha podido arrastrar material puede estas menos profundo que estaba en origen cuando cuando se diseño dice hizo hasta ahí es donde estamos trabajando buscando al menor y obviamente lo que estamos haciendo en esta prioridad es tratar de extraer material para localizarlo cuanto antes

Voz 1018 41:03 porque a las las las cámaras han conseguido captar alguna imagen del niño

Voz 38 41:09 de imagen del niño no lo que sí se ha localizado en una bolsa de USA nicho un vaso de plástico que se ha podido extraer hoy por lo tanto bueno imaginamos que pueden ser parte de lo que niño la mano pero no no tenemos hasta ahora datos sobre poderes

Voz 1018 41:28 claro lo más complicados conseguir localizarla rescatarle a las dos conocíamos que ese trabajo se va a trabajar ya en una triple línea de actuación con la idea de que todo esto concluya lo antes posible Easy el niño todavía estuviera con vida ojalá sea así pues poder rescatarles a salvo

Voz 38 41:44 así Esa es nuestra primera no es nuestra la norma básica lo primero es localizar al menor oí poder rescatarlo y por eso se está trabajando para el y la mente en varias alusiones a parte de haber explorado en el día de ayer y durante la noche en otras varias que no han podido dar con el resultado del encuentro de niño estamos trabajando en retirar el material en paralelo también estamos pensando en realizar otro pozo por el que poder acceder ya más más grueso con mayor diámetro para poder acceder alguien más rescatarlo eh también estamos valorando la excavación a cielo abierto para acceder al punto de todo todo un mecanismo lo estamos viendo marchas pero evidentemente es una situación compleja desde el punto de vista técnico

Voz 1018 42:29 la suerte que si contamos cuánto ayuda

Voz 38 42:32 de muchísimos profesional en empresas que sacaban pringado que no están dando soluciones se han hecho ex profeso de determinado material para ceder a la búsqueda in situ se ha hecho equipo de soldadura allí en sí la verdad es que lo los medios empleados Massimo alcance

Voz 1018 42:49 o sea qué medios técnicos y humanos hay todos los posibles imagino que los padres estarán pasando no son las tremendas no

Voz 38 42:55 sí obviamente está tan consternado anoche estuvimos con ellos esta mañana otra miel para darles de qué para tranquilizarnos obviamente están con ayuda psicológica que que le acompaña desde el primer momento estamos reportando cada cierto tiempo la situación dándole a que obtengan toda la información de cómo estamos procediendo a las labores del rescate

Voz 1018 43:16 hola todo acabe pronto y acabé bien que es lo fundamental María Gámez

Voz 38 43:19 es que era muy Gea muchas dudas piden luego

Voz 1018 43:21 civil en marcha hasta ahora en Lanzarote en varios puntos de Costa Teguise para buscar a la joven Romina celeste Núñez que desapareció en Nochevieja aunque su marido que está detenido desde anoche tardó una semana en denunciar los hechos Carlos García qué tal buenas tardes

Voz 0509 43:33 buenas tardes agentes creen tener indicios

Voz 1018 43:36 suficientemente razonables para responsabilizar a este individuo que se llama Raúl día de la desaparición de Romina

Voz 0509 43:40 de hecho ya está detenido desde ayer domingo incluso se ha decretado que pase a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de Arrecife ya que es el que tiene competencias en casos de violencia sobre la mujer Raúl Díaz además llegó a explicar por qué tardó una semana en denunciar la desaparición de su mujer asegura que no era la primera vez que esto ocurría y además estaba convencido de que Romina celeste mantenía contacto con su familia en Paraguay una semana después comprobó que no era así y por eso puso la denuncia en el día siete cuando la desaparición se produjo el día treinta y uno así lo explicaba el propio marido Raúl Díaz

Voz 39 44:19 el vino es casi como que yo he contado lo que esa persona se fue de mi casa o de su casa y no pongo la denuncia

Voz 27 44:28 mira ahí hasta que

Voz 39 44:30 que su familia me dice a mí que eh lleva siete días sin agua ocho días sin hablar con su hija asegura

Voz 0509 44:40 que después de una semana comprobó que esto no era así y fue entonces cuando interpuso la denuncia aunque su familia aseguraba que poco más o menos lo tuvieron que empujar para

Voz 0861 44:47 que hiciera el trámite

Voz 0509 44:50 este se casó incluso con Raúl Díaz en agosto el propio marido aseguraba que ya había sufrido ya habían tenido yo capítulo se similares con eso

Voz 0861 45:00 prisioneros de ella anteriormente incluso

Voz 0509 45:03 las ocasiones cuando el el de manifesto a ella que quería divorciarse cosa que luego no se produjo

Voz 1018 45:08 ah gracias eh Carlos Haase todo lo demás pasa por la presentación del proyecto de Presupuestos en el Congo

Voz 0527 45:12 eso y las nuevas revelaciones sobre supuesto espionaje ordenado

Voz 1018 45:15 sí por Francisco González y pagado con dinero del banco residía la VA para que el comisario Villarejo de conseguir información sobre o contra sus rivales para el control de la entidad el Confidencial punto com publica hoy una conversación entre Villarejo y el entonces responsable de seguridad del banco Julio Corrochano la que ese escucha como este último le dice que el presidente del Banco quería conocer todos los detalles de las tareas de Villarejo llamaba cada pocos días no quería leer informes sino datos concretos muy clarito pin pin pin

Voz 40 45:44 toca temas de conclusiones aunque haya una parte