Hora 14 (15/01/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:11 que a mí me ser justo Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes dispuesto a gobernar sin complejos sin prejuicios Juan Manuel Moreno Bonilla ha echado mano de las expresiones más repetidas más queridas por los dirigentes de su partido el Partido Popular en los primeros pasajes de su discurso de investidura en la Cámara autonómica a los que ha subrayado la importancia del cambio político que llega a esa comunidad gracias al acuerdo entre su partido entre Ciudadanos y la ultraderecha de Vox Salah que evidentemente no se ha referido con ese término

Voz 1223 00:47 el gobierno de cambio nos obliga a entender hablan entre todos a hacer del diálogo la savia nueva de la política en Andalucía pero tenemos que hacerlo sin complejos tenemos que hacerlo sin prejuicio tenemos que hacerlo sin cordones sanitarios

Voz 1018 01:04 largo discurso del candidato ha terminado hace unos instantes en el que también se ha referido a lo más controvertido desacuerdo con voz la violencia de género a la Ernesto

Voz 1694 01:12 no hemos venido a demoler lo que ha hecho bien sino a levantar un nuevo futuro a los andaluces así ha concluido Juan Manuel Moreno su discurso de investidura en el que durante hora y quince minutos ha pedido el apoyo de la Cámara desgranando como promesas de gobierno las medidas pactadas conciudadanos y Bosch cuyos votos Lara mañana presidente y en guiños a esta formación de extrema derecha promete que la Familia será el eje vertebral dos de las políticas de su Gobierno y que éste dará refugio dice a todas las víctimas que su obra que sufran violencia física psicológica o social de cualquier tipo en cualquier ámbito el maltrato es una lacra social que tenemos que debemos erradicar y hay que hacerlo ha dicho construyendo sobre lo que ya tenemos como futuro presidente de la Junta Juan Manuel Moreno pide sacar de la contienda política asuntos tan sensibles como la violencia de género

Voz 1018 01:55 antes de empezar la sesión el portavoz de Vox Francisco Serrano calificó de kale borroka las protestas feministas convocadas ante la cámara con respuesta de la presidenta saliente Susana Díaz

Voz 3 02:07 de borroka la puerta de un pagaré legítimo es que se manifiesten en cualquier sitio pero no precisamente para impedir los derechos y las libertades y la democracia

Voz 4 02:14 es kale borroka que querer justificar la violencia hacia las mujeres y que en estos momentos la extrema derecha venga esa violencia que encima quieran blanquear lo ellos han engañado habían mentido y ahora que se pongan frente a los ciudadanos y se pongan frente a la mujer y a los hombre de Andalucía y que les digan que no quieren proteger la vida de nuestras mujeres

Voz 1018 02:32 una protesta feminista que sigue todavía hasta ahora Mari club Barroso

Voz 5 02:36 si se cuentan por miles las personas aquí concentradas a las puertas del Parlamento andaluz el grito es unánime ni un paso atrás en igualdad con la entrada de la derecha en el Parlamento desde antes del mediodía permanecen concentradas aquí miles de ciudadanos entre colectivos feministas sindicatos ONGs y asociaciones el eje TBI una protesta sonora in multitudinaria

Voz 1018 02:57 volveremos a las dos y media Sevilla donde está evidentemente el foco político de nuestro país sin perder de vista la que se avecina en Londres porque a última hora de la tarde y la Cámara de los Comunes votará previsiblemente rechazará de forma definitiva el acuerdo sobre el presi Begoña Arce

Voz 0273 03:11 Theresa May puede perder la votación esta noche por un margen aplastante de entre cien en más de doscientos votos según las predicciones de distintos medios británicos a pesar de tan desastroso panorama desde el Gobierno el mensaje este mediodía es que May no presentará la dimisión la primera ministra está resuelta afirman en Downing Street a seguir intentando sacar adelante nuevas concesiones de Bruselas para su acuerdo sobre el Brexit los laboristas entre tanto amenazan con una moción de censura contra el Gobierno sí Make pierde la votación

Voz 1018 03:37 sobre el caso Villarejo y el supuesto pago del ex presidente del BBVA Francisco González para espiar a quiénes podían comprometer su futuro al frente de la entidad por orden de la Audiencia Nacional agentes de la Policía se han desplazado a la sede del digital Moncloa punto com en busca de documentos sobre lo que se está publicando Miguel Ángel Campos

Voz 1552 03:54 el juez requiere al portar la entrega de toda la documentación que tengan sobre el espionaje del BBVA políticos empresarios y periodistas sirviéndose de la estructura de Villarejo en el caso de que no sea entregada esta información los agentes tienen la orden de registrar Moncloa punto com Los investigadores están convencidos de que el portal ejerce como correa de transmisión del ex comisario que lo utiliza para filtrar parte del sumario el juez ya ha abierto una pieza separada dentro del caso también la novena para investigar esta operación de espionaje supuestamente ordenada por el ex presidente del BBVA Francisco González

Voz 1018 04:25 a en Totalán en Málaga la difícil búsqueda del pequeño Julen atrapado hace ya cuarenta y ocho horas a unos ochenta metros de profundidad Seat trabaja para intentar llegar hasta él a través de de otra excavación horizontal según ha anunciado la subdelegada del Gobierno María Gámez

Voz 6 04:37 ya se está trabajando para acceder desde otro orificio en este caso lateral en horizontal de tal manera que aprovechando una pendiente sea cede de manera lateral para llegar a esa profundidad de al menos los ochenta metros donde suponemos que está al pequeño Julian

Voz 1915 04:54 además los Mossos desarticular una célula terrorista en Barcelona Igualada con voluntad atentar aunque de momento sin infraestructura necesaria para hacerlo hay catorce detenidos media docena de registros practicados la policía de tiene once personas relacionadas con la gestión de las clínicas y dental por un nuevo fraude simulaban interesarse por reflotar empresas con problemas de excapitán realizaban engañando a inversores trabajadores y proveedores la suma de lo defraudado asciende a sesenta millones de la Guardia Civil maneja como principal hipótesis la violencia machista en la investigación donde la muerte de un matrimonio alemán en Mallorca una amiga de la mujer alertó a los servicios de

Voz 2 05:28 Agencia porque no respondía a sus llamadas desde hace días dos y casi seis minutos

Voz 1915 05:37 hora catorce Madrid Cristina Machado buenas tardes mañana escenario dos el Ayuntamiento de Madrid ha decretado el segundo nivel de su protocolo anticontaminación así que mañana además de la obligación de no superar los setenta kilómetros por hora en la M30 y en los accesos con hoy además de esto mañana los vehículos que no tengan distintivo no podrán circular sólo podrán aparcar en la zona ser los cero y los seis por primera vez en sanitarios vecinos sindicatos y representantes de consumidores se unen para reclamar a la Consejería de Sanidad que retire la reducción de los horarios de los centros de salud aseguran que la atención primaria ya está saturada que esta disminución de horarios sólo empeoraría la atención a los pacientes Marciano Sánchez Bayle de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública

Voz 6 06:26 estamos ahora mismo hablando con una situación en la que se está citando a las personas entre siete y diez días de demora en un momento en que todavía todavía no murió pico la gripe no como la disminución de los centros de salud soy millones de decía que no sepan atender en los centros de salud y eso eso

Voz 0861 06:43 varios de esas personas que han pedido cita o bien

Voz 6 06:46 miran a la urgencia bien acudirán a la medicina privada

Voz 1915 06:49 el Garrido se resigna a la decisión de Pablo Casado ya ha hecho suyos a los candidatos elegidos aunque no pienso opinar de lo que habla

Voz 0177 06:56 yo no voy a hacer comentarios sobre nada lo que digan los candidatos porque son mis candidatos y por tanto son ellos los que tienen que hacer las propuestas las represiones a las valoraciones que crean oportunos y desde luego cuentan con mi total respaldo en en en todo lo que lo que hagan

Voz 1915 07:10 Garrido se ha vuelto a poner hoy el traje de presidente para cargar contra los Presupuestos Generales de Pedro Sánchez unas cuentas sectarias ha dicho que perjudican a Madrid para beneficiar a los independentistas catalanes

Voz 2 07:21 creo que es el peor uso que está hecho jamás venía lo público pero ellos tienen que saber que lo que pagan con sus impuestos hoy todas las personas han levantado a trabajar temprano y que están hoy dedicando su tiempo a su trabajo al servicio público tiene que saber que con sus dispuestos van a financiar el independentismo que es lo que está haciendo y Pedro Sánchez con sus presupuestos

Voz 1915 07:42 en la Audiencia Provincial ya está en marcha el juicio a tres chicos

Voz 1018 07:46 Posadas de agredir sexualmente en dos mil quince a una chica

Voz 1915 07:48 que entonces tenía dieciocho años la Fiscalía pide para cada uno de ellos quince años de prisión uno de los acusados ex guardia civil y el otro es militar y más noticias ahora en titulares con Sonia Palomino Paulo Assens condenado los años de cárcel el ex responsable de la Empresa Municipal de Suelo de Arganda por irregularidades contables en el pago a proveedores se lo estamos contando en la Ser Juan Fernández Caballero autorizó pagar dos veces unas obras y el dinero apareció después la cuenta de una empresa ajena Fernández Caballero dice que actuó por orden del entonces alcalde hoy director general de Transportes de la Comunidad Pablo Rodríguez Sardinero Deco

Voz 8 08:19 contento en el de Madrid por los plazos que plantea el Gobierno de la Comunidad para regular la súbete esta mañana las asociaciones de taxistas han reunido con el director general de Transportes entre hoy y mañana votan referéndum si van a la huelga indefinida el próximo veinte

Voz 1915 08:31 de enero la Plataforma en contra de Madrid central asegura que la medida a los ha llevado de vuelta a los peores años de la crisis hoy este grupo de comerciantes ha presentado un informe basado en trescientas cincuenta encuestas que asegura que las ventas cayeron un quince por ciento entre el diez de diciembre y el ocho de enero

Voz 8 08:45 el próximo jueves llega al Conde Duque el ciclo duelo con un espectáculo que une música y humor en un mejoren melodía junto con actuaciones de los humoristas de la vida moderna La Ser David Broncano Ignatius que entre otros estará sobre los escenarios hasta de abril

Voz 1915 08:57 bien deportes hoy se juega la vuelta de los octavos de la Copa del Rey el Getafe visita al Valladolid a las siete y media de la tarde con ventaja de uno cero de la ida mañana Atlético de Madrid Girona Leganés Real Madrid información ahora del trágico vamos primero a la DGT María Herrero buenas tardes buenas tardes

Voz 0268 09:11 a esta hora tan sólo encontramos algunos problemas en la entrada a la capital por las seis a su paso por el Plantío a causa de un vehículo averiado pero por lo demás en el resto de las principales arterias en la M cuarenta y M cincuenta se circula con total normalidad

Voz 1915 09:23 información ahora desde el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Margarita Pérez hola hola buenas tardes a esta hora se incrementa algo más el tráfico en las vías que reparten los vehículos hacia la avenida de América también hay algo más de actividad en la zona de O'Donnell Doctor Esquerdo y al igual que ayer se realizan trabajos de mantenimiento en el subterráneo de la Plaza de Castilla sólo un carril libre en el subterráneo de la Plaza de Castilla en sentido Nudo Norte en lo que respecta la M30 Se circula con fluidez pero recordamos el límite de velocidad como motivo de las medidas anticontaminación de setenta kilómetros por hora y la recomendación del uso del transporte público doce grados ahora mismo en el centro de Madrid hasta final de esta semana no se esperan lluvias por ahora seguimos con mucho sol Icon máximas bastante suaves vamos con la previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 10:08 pocas novedades en la situación meteorológica tarde soleada con un poco de frío hizo lo nubes que darán un tono blanquecino al cielo las temperaturas como los últimos días pasarán de los diez grados pero por poco durante poco rato avanzada la tarde volverá a hacer frío a partir de mañana veremos más nubes temperaturas sin grandes cambios y todo apunta que a finales de semana especialmente el sábado la lluvia podría afectar la mayor parte de la comunidad nieve en la sierra

Voz 1915 10:33 comenzaba Hora catorce Madrid con la dirección técnica de ICO que Peinado de Julio Hernández y la producción de Sonia Palop

Voz 1018 11:04 la Plataforma en Defensa de

Voz 1933 11:06 la sanidad pública asociaciones de vecinos de Madrid de consumidores sindicatos se han unido por primera vez para denunciar el deterioro de la atención primaria en la Comunidad consecuencia directa dicen de la gestión política que se está haciendo de ella hablan de saturación con demoras en las citas de más de una semana y hablan también de falta de profesionales problemas que dicen que van a empeorar con la reducción del horario de los centros de atención que se va a poner en marcha de momento de manera piloto en catorce centros pero que puede acabar extendiéndose a toda la red Teresa la idea es que los centros de salud dejen de citar pacientes a las seis y media de la tarde y a partir de ese momento no cierran pero sólo quedan en consulta un retén de un médico y una enfermera a todos los convocantes les parece que esto va dinamitar la atención primaria que es el esqueleto del sistema porque la gente acabará yendo a las urgencias de los hospitales que ya están saturadas los que puedan será un seguro privado y otros se automedicarse según sus datos en estos momentos sin que la gripe haya llegado todavía ya hay demoras de más de siete días para que te ve al médico en algunos centros de salud este nuevo horario afectaría a seis millones de citas anuales respecto a los trabajadores que no se crean que esta medidas para ayudarle a conciliar con los turnos acaba holgados habrá momentos en los que no haya sitio para ti

Voz 1018 12:18 dos Julián Ordóñez UGT

Voz 10 12:20 esos turnos deslizantes hacen que haya momentos en los que no haya hueco ni sitio para los profesionales que van a estar trabajando ahí eso a que no lleva Si tú no tienes sitio no tienes un ordenador como administrativo que eres para estar ejerciendo tu puesto de trabajo en ese turno que te han colocado pues si tú no tienen ni siquiera un ordenador y una silla donde sentarte en ese sitio en ese puesto

Voz 2 12:42 pues es que sobras creen que lo que tiene que hacer aconsejó

Voz 1933 12:45 Arias aumentar el dinero destinado a Primaria recuerdan que para este año se ha presupuestado lo mismo que en dos mil nueve cuando estos diez años la población se ha incrementado en trescientas mil personas Jaime Cedrún CCOO

Voz 0015 12:57 hoy tenemos un mensaje al señor consejero que retire esta propuesta y que se siente a negociar las verdaderas condiciones que en estos momentos padece la atención primaria que vayamos a abordar el problema y además quedaba espacio entonces se pueda participar

Voz 1933 13:11 por ahora sólo avisan pero no descartan movilizaciones e incluso una huelga sin abril que es cuando termina el Programa piloto en catorce centros la Consejería decide extender la medida al resto sobre la reducción de esos horarios el vice el presidente Pedro Rollán ha insistido esta mañana en que es una prueba que ese hará balance antes de decidir si se extienda o no cuando finalice ese periodo

Voz 11 13:31 durante los próximos tres meses se va a hacer un análisis una valoración un seguimiento porque sí que es cierto que en estos centros que además han sido centros no elegidos por la Consejería sino que han sido los propios responsables del centro de salud los que han decidido sumarse a esta iniciativa los que ponderarán cuál es el grado de satisfacción que sin ningún lugar a dudas es lo que toca a prevalecer con respecto a cualquier otro criterio

Voz 7 13:57 no

Voz 1915 13:59 el presidente Ángel Garrido ha comparecido

Voz 1933 14:02 la mente hoy en la primera rueda de prensa queda tras la gran decepción del viernes del enfado inicial por no ser el elegido la tristeza que no disimuló el domingo en el acto oficial de presentación de candidaturas Garrido ha pasado una especie de resignación asume su papel fiel a su estilo hace suyos a los candidatos son los mejores ha dicho pero no piensa hablar de nada de lo que Díaz Ayuso Martínez Almeida hagan de aquí a las elecciones

Voz 2 14:26 yo no voy a hacer comentarios sobre nada lo que digan los canes

Voz 0177 14:28 datos porque son mis candidatos y por tanto son ellos los que tienen que hacer las propuestas las represiones a la valoraciones que crean oportuno y desde luego cuentan con mi total respaldo en en todo lo que lo que hagan y yo creo que ha sido lo dije también el otro día no vuelva repetir creo que ha sido la mejor elección y una vez que nuestra dirección nacional el presidente piensa que son las mejores personas para para conseguir la Vittorio que tenemos que hacer todo lo demás es ponernos detrás de ellos a a trabajar y desde luego yo no voy a hacer ni una sola valoración de las cosas que digan mis candidatos que sólo candidato del Partido Popular

Voz 12 14:58 Garrido también ha dicho que ya ha hablado con Díaz Ayuso y que está dispuesto a ayudarle en todo lo que haga falta sobre su futuro IES ofrecimiento de Casado de darle lo que quiera dice que todavía no ha decidido nada soy más visión personal Lorre como siempre he hecho con mi familia con mis hijos

Voz 0177 15:14 el presidente nacional y a todo ello deberá creo que los los cielos de Madrid no entenderían que estuviéramos ahora hablando discutiendo de lo que yo voy a hacer el futuro yo ahora tengo que seguir trabajando como presidente eso va a ser hasta las elecciones de mayo y hasta que se conforme un nuevo Gobierno a eso es a lo que medie con lo demás son de verdad créame que reflexiones personales que yo creo que tampoco interesar a la ciudad

Voz 1933 15:32 pero más allá de candidaturas Garrido no se ha quitado el traje de presidente y hoy ha salido a la rueda de prensa con una intención clara cargar contra el PSOE por los Presupuestos Generales unas cuentas que siendo por cierto el argumentario del Partido Popular dice que discriminan a Madrid dice Garrido que son lesivas sectarias que con los impuestos de los madrileños se está financiando el independentismo catalán Javier Bañuelos

Voz 0861 15:55 sí Garrido apostó todo tipo de calificativos a los presupuestos de Pedro Sánchez son los peores de la historia dice y los que más castigan a los madrileños Garrido lo avala con datos mientras el gasto por habitante en el resto de regiones ha crecido un diecinueve por ciento en Madrid se recorta un uno por ciento se reduce también el gasto en inversiones por ejemplo Fomento según el presidente madrileño la inversión nueva apenas supera los tres millones de euros

Voz 0177 16:20 y no hemos sido capaces de encontrar todavía insisto falta el mejor análisis los más de mil millones de presupuestos que al ministro Ábalos prometió el pasado mes de septiembre para las Cercanías de más

Voz 0861 16:31 David Garrido directamente acusa a Pedro Sánchez de discriminar a los madrileños por no haber sido cómplices de los

Voz 1018 16:36 independentistas pero la Comunidad de Madrid por ejemplo

Voz 0177 16:39 no suele destina dinero para planes de empleo específico como si se hace con otras regiones con otras comunidades autónomas a la Comunidad de Madrid el Gobierno de Pedro Sánchez no le condona la deuda no le perdona la deuda como sí hace por ejemplo en Valencia

Voz 0861 16:52 el presidente madrileña también ha anunciado que van a presentar una proposición no de ley para que el Gobierno central elimina el tope de que impide que Madrid reciba más dinero del Fondo de Competitividad suele en dos mil dieciocho Madrid dejó de ingresar por culpa de ese tope más de seiscientos millones de euros

Voz 1933 17:06 en la discriminación que las cuentas de Sánchez suponen para Madrid Ignacio Aguado coincide plenamente con Garrido el portavoz de Ciudadanos acusa a Sánchez de abandonar a la comunidad

Voz 0771 17:15 es una falta de respeto y un desprecio a los madrileños a los madrileños no dejan de lado se renuncia a apostar con más infraestructuras más inversiones en la Comunidad de Madrid atacando precisamente al corazón al pulmón de la economía española que es que es la que al igual que en comunidades autónomas necesita inversiones y que no podemos permitirnos estará en manos de presidentes de Gobierno que está más preocupado en su sillón que el interés general de madrileños en este caso

Voz 1933 17:40 dos de la tarde y diecisiete minutos seguimos

Voz 13 17:46 hora catorce y Madrid Cristina Machado

Voz 1933 17:49 más allá de cómo está el Partido Popular tras la elección de los candidatos y ciudadanos que todavía por cierto no ha pasado por primarias está Podemos un partido completo mente dividido en Madrid como están dejando en evidencia las negociaciones para decidir la composición de las listas con las que van a concurrir a las elecciones lo último es el desencuentro entre el secretario general del partido en Madrid Ramón Espinar y el candidato a la comunidad Íñigo Errejón uno uno Espinar anunció ayer un pacto con Izquierda Unida que el otro Errejón niega hoy sabemos Javier cuál es el principal problema porque por el que Errejón no quiere de número dos a Sol santo

Voz 0861 18:26 Izquierda Unida pues si no la quiere porque prefiere apostar por Clara Serra o esto es nuevo por un perfil externo una persona independiente de la sociedad civil así no lo ha confirmado Varias fuentes presentes ayer en la negociación que se mantuvo una reunión en la que por cierto no estuvo Íñigo Errejón el candidato de Podemos fue invitado pero no se presentó como sí hicieron lo los dos representantes de Izquierda Unida su candidata Sánchez y Mauricio Valiente candidato al Ayuntamiento de Madrid mares fuentes de ese comité negociador lamentan que Errejón se ha desentendido de esas negociaciones desde el entorno más próximo año Morejón los dicen que ha delegado la negociación en personas de su máxima confianza zanjan que su afinidad con Sánchez es absoluta el fichaje de una persona independiente no está Nos dicen sobre la mesa pero no lo

Voz 1933 19:12 Marta Clara Serra va a estar esta tarde aquí en La Ser en La Ventana de Madrid en el debate político de todos los martes hoy frente a José Manuel Franco del PSOE mañana por cierto los socialistas tienen previsto aprobar su propio calendario de primarias

Voz 7 19:25 sí

Voz 1933 20:57 hoy ha comenzado en la Audiencia Provincial el juicio a tres chicos acusados de agredir sexualmente en dos mil quince a una chica que entonces tenía dieciocho años la Fiscalía pide para cada uno de los acusados quince años de prisión y una indemnización para la víctima que sufre estrés postraumático hoy en su defensa los acusados han dicho que no la obligaron que ella quería dos de ellos por cierto son Guardia Civil en un casi militar en el otro la víctima va a declarar mañana Alfonso Ojea

Voz 1915 21:22 buenas tardes qué tal buenas

Voz 0089 21:25 pues Cristina tres horas de interrogatorio aproximadamente una hora por cada acusados los tres presuntos responsables de un delito continuado de agresión sexual sobre una joven de dieciocho años perfectamente vestidos muy educados ante el tribunal Icon una clarísima idea de lo que tenían que responder han señalado a la víctima como la responsable de pedirle sexo en grupo según ellos fue la mujer la que les propuso mantener en grupo las relaciones íntimas te incluyeron penetración por eso se les imputa el delito de agresión sexual porque hubo penetración

Voz 1018 21:56 por eso la Fiscalía pide quince años

Voz 0089 21:59 de cárcel la misma pena impuesta a los integrantes de la manada de Pamplona si hay algún paralelismo más con ese caso es como tú decías la confirmación de que uno de estos tres acusados Martín Álvarez ex guardia civil y otro de ellos Miguel Ángel Carrión militar profesional que estaba opositado también a la

Voz 1933 22:17 según la investigación la víctima

Voz 0089 22:20 producida bajo intimidación en el baño de la casa de Collado Villalba para allí ser violada por los tres mañana es el turno de esta víctima que sufre desde el trece de marzo de dos mil quince día de los hechos estrés postraumático

Voz 1933 22:33 una cosa más de la Audiencia Provincial Alfonso que porque también ha condenado a dos años de cárcel al que fue responsable de la Empresa Municipal de Vivienda desfiló de Arganda por un delito de estafa por pagar dos veces por unas obras un polideportivo tendrá también que pagar la indemnización de casi dos millones de euros a ese Ayuntamiento

Voz 0089 22:51 en efecto en dos mil doce Juan Fernández Caballero adjudicó una obra de casi dos millones y medio a una empresa

Voz 1018 22:57 para evitar reformas en un poli polideportivo

Voz 0089 23:00 municipal de Arganda los magistrados de esta casa de la Audiencia Provincial consideran probado que mediante unos pagarés cruzados esa factura se abonó dos veces el dinero aparecería después en la cuenta corriente de una empresa que no tenía nada que ver con este proyecto el ex responsable municipal ha declarado en el juicio y así lo asume la sentencia que él sólo hacía lo que les decía el alcalde Se trata de Pablo Rodríguez Sardinero actual director general de Transportes de la Comunidad de Madrid pero Rodríguez Sardinero

Voz 1694 23:28 pues antes concejal de Deportes de Arganda

Voz 0089 23:31 con Ginés López al frente de la corporación el alcalde de la red Gürtel el hombre que tuvo que dimitir cuando este escándalo de corrupción estalló en ese municipio por cierto se cuentan los días en la Audiencia Nacional no aquí que es la provincial para juzgar estos hechos de Arganda por los que la red de Francisco Correa la red Gürtel comenzó a ser millonaria con el dinero de todos los diseños

Voz 1933 23:53 el vicepresidente Pedro Rollán ha defendido a su alto cargo al director general de transportes asegura que fue precisamente él Rodríguez Sardinero quién denunció esos hechos

Voz 11 24:04 fue el propio señor Sardinero el que puso en conocimiento de la Justicia el que se podía haber producido

Voz 0177 24:09 es una duplicidad en el pago en una de las

Voz 11 24:12 esas públicas del Ayuntamiento de Arganda por lo tanto total y absoluta tranquilidad hablaremos a lo largo del día con él pero repito la información que se ha conocido no ha sido exactamente así sino que repito fue el propio eh el propio hoy director genera anteriormente alcalde el que puso

Voz 1018 24:30 conocimiento de la Justicia el que se podía haber

Voz 11 24:33 ha sido un pago evidentemente Assis ha reconocido este

Voz 1933 24:37 Artes precisamente las asociaciones de taxistas de Madrid se han reunido con el con Rodríguez Sardinero para hablar de la falta de regulación de los CTC los trabajadores del sector deciden además entre hoy y mañana en referéndum si van a la huelga indefinida a partir del veintiuno de enero Paul Asensio

Voz 8 24:52 a las diez de la mañana se han reunido con el director general de Transporte de la Comunidad de Madrid con Pablo Rodríguez Sardinero pero los asociaciones nos han quedado satisfechas dicen que la regulación del TC que tienen más de seis mil trescientas licencia en Madrid es urgente y que la Comunidad establece fechas muy a largo plazo Julio Sanz presidente de la Federación Profesional del Taxi en Madrid

Voz 0930 25:11 sí lo que nos ofrecen seis trabajando en ningún cambio legislativo que pudiera ordenar la su veces pero no velocidad muy a largo plazo con la excusa de que no tienen plazos para poder sacar una normativa antes de las elecciones pues está remitiendo pues a muchos meses

Voz 8 25:30 en cuanto al referéndum que decidirá si los taxistas van a la huelga indefinida el veintiuno de enero que se celebra hoy y mañana hasta las seis de la tarde dice el presidente de la Federación que está siendo todo un éxito

Voz 0930 25:39 hay una participación importantísima yo acabo de llegar a la verdad reunión aquí a la Federación Profesional del Taxi están todos los coches en doble fila en toda la calle talleres juego es una afluencia importantísima y creo que la participación van a dar una muestra muy significativa de lo que desean transitar

Voz 8 25:57 desde la Consejería de Transportes dicen que echa reunión tenía el único objetivo de establecer una mesa de trabajo de elegir al representante de la asociaciones que formaran parte de ella y que la modificación legislativa para regular la AVT TCE tiene unos plazo

Voz 1933 26:08 determinados que no pueden obviar la plataforma la plataforma anti Madrid central asegura que la campaña navideña se salda con un quince por ciento de pérdidas han dicho también que este año han visto algo inaudito calles vacías desiertas sin personas paseando ni comprando aunque no han podido detallar cuáles eran esas calles Virginia Sarmiento

Voz 1694 26:28 el estudio se basa en trescientas cincuenta encuestas a empresas de comercio transporte y ocio turismo y hostelería realizadas entre el diez de diciembre y el ocho de enero el ochenta y tres por ciento considera que afecta a sus negocios negativamente cifran las pérdidas en un catorce coma ocho por ciento Vicente Pizcueta portavoz

Voz 0978 26:43 son evidentemente retrocesos que nos devuelven a los peores años de la crisis Illa en muchos casos suponen todo el margen de beneficio de las empresas

Voz 1694 26:53 y aunque sobre esto no hay datos en el estudio han vuelto a alertar sobre una percepción

Voz 0978 26:57 visto calles vacías durante estas Navidades eso es absolutamente inaudito pero

Voz 1694 27:02 cuáles son esas calles

Voz 0978 27:05 los mismos

Voz 18 27:05 sí pero como sabes lo que lo que hemos detectado a través de asociados

Voz 0978 27:09 en en el perímetro el barrio las letras en determinar

Voz 18 27:11 la zona de Lavapiés la norte los bulevares

Voz 1694 27:15 aclaraba el asunto José Antonio Aparicio presidente de los hosteleros de Madrid entre las preocupaciones de los encuestados la fuga de clientes la pérdida de empleo o las dificultades de abastecimiento y entre las medidas más solicitadas los permisos de acceso la flexibilidad para cambiar de vehículos o la creación de dársenas de carga y descarga cuestiones que plantearán en la próxima reunión de la Comisión de Seguimiento de Madrid central el veintiuno de enero

Voz 1933 27:36 dos de la tarde casi veintiocho minutos el próximo jueves llega al Conde Duque el ciclo Duo logos un espectáculo que une música y humor en sus mejores melodías junto con actuaciones de los humoristas de la vida moderna de la Cadena SER David Broncano Ignatius Ike que entre otros va estar sobre los escenarios hasta el siete de abril Raquel García

Voz 1694 27:57 comedia humor y arte arte conceptual y teatro clásico pero también danza contemporánea poesía y literatura

Voz 19 28:04 a casi el agua y el aceite es de mezclar el arte de de unos artistas geniales con el humor de de de algunos de los mejores cómicos

Voz 1694 28:16 el país lo cuenta entre risas al comisario del ciclo Daniel Broncano el clarinetista es uno de los protagonistas de estos cinco montajes que van a intentar acercar al espectador

Voz 1933 28:24 de esta mezcla como ellos definen inverosímil

Voz 1694 28:27 que permite apreciar la belleza del arte de una manera desenfadada habla Íñigo Rodríguez claro de la compañía Grume Lott

Voz 20 28:33 efectivamente vamos a tratar de desmitificar un poco la urna de de Calderón el verso de es una oportunidad maravillosa para poder acercar una cosa que nosotros amamos a través de otros medios no cuando estaba en la escuela jamás hubiera pensado que los versos de Calderón iban a llegar de esta manera a un público que sería imposible que que llega

Voz 1694 28:53 estrenan este jueves y viernes con clase magistral del pianista Mario Mora acompañado de David Broncano

Voz 0861 29:04 danza no Conejo buenas tardes buenas tardes Cristina en el deporte madrileño lo más destacado es la Copa del Rey mañana derbi de la ciudad entre Leganés y Real Madrid con la eliminatoria casi sentenciada tres cero vencieron los blancos en el Bernabéu todo parece indicar que Solari dará minutos a los menos habituales veremos Xisco es uno de ellos aunque cuando se le pregunta rueda de prensa ha dicho esto o no

Voz 21 29:23 el caso izquierda Javier Herráez la Cadena SER

Voz 2 29:25 yo tengo Arles si usted quiere recuperar a Isco

Voz 6 29:28 tenemos un plantel en maravilloso si tengo que elegir en cada partido

Voz 0861 29:33 quiénes quiénes participaron también el Atlético de Madrid jugará mañana ante el Girona que empataron a uno en Montilivi hoy jugar jeta a las siete y media en Zorrilla ante el Valladolid

Voz 1933 29:42 Nos marchamos gracias Gonzalo con doce grados ahora mismo en el centro de la capital como siempre les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid hoy debate político entre Clara Serra de Podemos José Manuel Franco del Partido Socialista hasta luego

Voz 1 30:03 no

Voz 2 30:09 oye que nos da cadenas de Ciudad Encantada de catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:24 Moreno Bonilla dispuesto a gobernar sin complejos sin prejuicios así Declan los has pasado al comenzar su discurso de investidura en la Cámara autonómica que salvo sorpresa al elegirá mañana como nuevo presidente gracias al respaldo de Ciudadanos y Vox las primeras lecturas de la que has ta hoy desde hoy mejor dicho ya en la oposición en la Cámara PSOE y Podemos van en la línea de lo previsible escuchamos a candidato a Mario Jiménez a Teresa Rodríguez

Voz 22 30:49 es que no ni de Manent lo dijese que no le pedimos ni conclusiones destacó

Voz 1018 30:52 munición y obviamente no es evidentemente ni Moreno Bonilla ni Mario Jiménez ni Teresa Rodríguez que son las tres personas que han protagonizado las últimas horas de la vida política en nuestro país enseguida iremos en directo a la Cámara andaluza porque el candidato se ha referido a la violencia de género como una lacra social que hay que erradicar dejar fuera del debate político con un añadido sobre la necesidad de garantizar la protección a todas las víctimas y la protección a la familia desde antes de comenzar la sesión miles de personas la mayoría mujeres se concentran frente al Parlamento andaluz en lo que el portavoz de Vox Francisco Serrano ha calificado de kale borroka respondido por la todavía presidenta en funciones Susana Díaz

Voz 3 31:36 de borroka la puerta de lo pagarán legítimo es que se Marifé en cualquier sitio pero no precisamente para impedir los derechos y las libertades de la de Moscú

Voz 1915 31:43 kale borroka que querer

Voz 4 31:46 dar la violencia hacia las mujeres y que en estos momentos la extrema derecha vengan justificar esa violencia que encima quieran blanquear lo han engañado habían mentido y ahora que se pongan frente a los ciudadano se pongan frente a la mujer y a los hombre de Andalucía y que les digan que no quieren proteger la vida de otra mujer

Voz 2 32:01 hora catorce

Voz 1018 32:05 pero además Andalucía sigue pendiente por segundo día consecutivo de las suerte de Julen el niño de dos años atrapado a unos ochenta metros de profundidad las tareas para localizarles son muy complicadas se trabaja ya para construir otro túnel transversal en paralelo ser mala Málaga nace San Martín

Voz 0228 32:21 te pone en marcha un plan de para rescatar a Julen del pozo de Totalán atracados esta noche la operación para quitar la tierra que taparon el agujero y acceder al menor ahora se está perforando un orificio lateral de ochenta metros de longitud para localizar con cámara la ubicación y el estado del niño de dos años se descartan de momento el pozo paralelo en la galería lateral a cielo abierto María Gámez en la subdelegada del Gobierno

Voz 6 32:43 otros en la Cámara observar encontrar ese ese orificio eh es viable para hacerlo mayor proceder al rescate de su caso las otras alternativas de la que hablamos ayer tanto apertura a cielo abierto como Túnez lateral ahora mismo en este mismo en este momento han preferido ese sistema por ser más seguro para que no colarse eh la perforación por donde cayó el pequeño

Voz 0228 33:07 hasta Málaga está previsto que se desplaza en las próximas horas en un avión fletado por el Ministerio de Defensa un grupo de ocho especialistas en rescate de minas llegados desde Asturias que Ignacio es el martes quince de enero Antonio Martín Isabel Quintana buenas tardes árabes cuántos días Antonio para decir de nuevo que son horas decisivas para el Brexit si las de esta tarde que es cuando el Parlamento británico somete a votación el acuerdo pactado entre el Gobierno de Londres y Bruselas y los medios de ese país anticipan ya una derrota aplastante para Theresa May aún así la oficina de la primera ministra descarta que vaya a dimitir dentro de la Constitución

Voz 1915 33:37 el PDK pide que ese monte la mesa de diálogo propuesta por Puigdemont para apoyar los presupuestos el Gobierno rechaza sentarse si se tratan temas que estén fuera de la ley escuchamos a Ferran Bel y a María Jesús Montero ambos hoy en las

Voz 22 33:47 ayer lo dijese que no le pedimos ni conclusiones de esta comisión obviamente ningún inicio de trabajo en firme

Voz 2 33:55 tiene que estar fundamentado ya arquitectura

Voz 23 33:58 de la que el conjunto de España no hemos dotado y no podemos llamarnos a ningún tipo de situación extraña no en este sentido requerimiento Hoon

Voz 0228 34:05 decía la policía reclama información de las grabaciones del ex comisario Villarejo en la sede de Moncloa punto com al mismo tiempo Podemos va a pedir que Francisco González y José Ignacio Goirigolzarri comparezcan en la comisión de Seguridad

Voz 1662 34:15 todo apunta que ante vendió mi papel en la contratación como digo de un mafioso para espiar

Voz 6 34:21 aceptando dictamen toda seguridad

Voz 24 34:23 aquí bajo investigación la Guardia Civil analiza

Voz 1915 34:26 de las causas de la muerte de una pareja Lluc mayo en Mallorca no se descarta que sea un caso de violencia machista el cuerpo de ella fue encontrado en la cama de él

Voz 1933 34:33 ahorcado en el interior del domicilio operación

Voz 0228 34:36 de un anti yihadista diecisiete detenidos ya en Barcelona e igualada tenía la voluntad de atentar pero carecían de la infraestructura para hacerlo además otro hombre ha sido detenido en Manilva Málaga después demostró su intención de unirse al Daesh en Siria once detenidos

Voz 1915 34:48 desde la policía que investigan el caso han descubierto que varios de sus gestores defraudaron hasta sesenta millones de euros mediante la captación de fondos con la falsa intención de reflotar empresas

Voz 1018 34:57 un sabotaje va a presentar una denuncia por el

Voz 0228 34:59 descarrilamiento de un tren que cubría ayer la línea Madrid

Voz 1018 35:02 para que da por hecho que fue un sabotaje alguien colocó un troceada

Voz 0228 35:05 el sobre la vía Plan de Retorno averno ofrece Capi

Voz 1915 35:07 se aligera el paro a todos aquellos malienses que quieran regresar a su país además de pagarles el billete de vuelta Consuelo Rumí secretaria de Estado de migraciones es posible a su país para crear riqueza para colaborar en el desarrollo de Bali sin darlos resultado Caprabo podría dato a otro país

Voz 2 35:24 no estuvo a la altura del presidente de la Comisión ha reconocido que Europa faltó al respeto a Grecia durante la crisis Jean Claude Juncker no fuimos suficientemente solidarios con Grecia hemos insultado y cubierto de invectivas a Grecia

Voz 25 35:38 tenemos un nuevo aeropuerto en el de la Región de Murcia que ha recibido hoy su primer vuelo al aeropuerto opera este es el sonido el aviso del piloto de ese vuelo que proceda

Voz 1915 35:48 día de Reino Unido

Voz 26 35:49 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 35:53 José Antonio el telegrama es para Juan Manuel Moreno Bonilla señor candidato por el Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Andalucía el programa político que presenta pactado a dos bandas con Ciudadanos y Vox es el primer acto en el debate de investidura que cuenta con los votos necesarios para ganar el Palacio de San Telmo ir desalojar a los socialistas después de treinta y seis años ininterrumpidos en el poder quedamos invitados al festín anunciado con los abusos que encuentre una levantar las alfombras pero ya tienen la protesta contra el ideario anti feminista de sus compañeros de viaje qué será rigurosamente vigilado

Voz 1018 36:35 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Koke Peinado y Julio no la técnica Isabel Quintana y Carlos Cala en la producción y han tenido que pasar décadas hasta ochenta y dos años para que nuestro Parlamento ese lado en este caso haya encontrado un hueco para recordar para rendir un homenaje a los exiliados deportados de la dictadura franquista ha sido Adela Molina esta mañana

Voz 0011 36:53 dieciocho exiliados y deportados han presentado en este homenaje a las decenas de miles españoles que tuvieron que dejar su país durante la guerra y la dictadura algunos no han podido evitar las lágrimas después de años esperando un reconocimiento desde las instituciones ya era hora ha subrayado el portavoz socialista en el Senado Ander Gil la ministra de Justicia Dolores Delgado les ha pedido

Voz 2 37:12 verdad

Voz 1365 37:13 perdón por tantos años de silencio perdón por tantos años mirando a otro lado perdón por tantos años criminalizando a las víctimas a las víctimas del franquismo que era una red victimización

Voz 0011 37:31 delgado les ha dado también las gracias porque el exilio ha dicho no es la memoria es la dignidad el futuro y la pervivencia de unos valores que siguen vivos gracias a vosotros al acto organizado por el PSOE han asistido representantes del Partido Popular Ciudadanos Esquerra según los socialistas

Voz 1018 37:47 completamos portada con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 1933 37:49 tardes soleado en gran parte de la Península

Voz 0978 37:52 Baleares más nueve es en Canarias con vientos del este y algo de calima ambiente incluso cálido en la península las temperaturas subirán menos que ayer en general máximas de diez a quince grados también en Baleares sólo en el sudeste esperamos superar los quince y niebla persistente tanto en la cuenca del Ebro como en la del Duero con temperaturas máximas que apenas superarán los cero grados donde no desaparezca y cuidado porque esta noche puede dejar precipitaciones sería lluvia en ante es decir precipitación que se congelará día al tocar cualquier superficie mucha precaución en carreteras sobre todo de la cuenca del Duero

Voz 1018 39:59 en el focos apuestan Andalucía en ese discurso de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla que está siendo seguido por un despido informativo de la redacción de la SER en Andalucía y en la Cámara autonómica empezamos con Salva nuestros a la qué tal buenas tardes

Voz 1694 40:11 hola buenas tardes bueno digamos que el candidato no ha entrado directo

Voz 1018 40:13 en la defensa de su proyecto político sin complejos según la terminología muy al uso en el Partido Popular sin prejuicios sin cordones sanitarios y al menos en la primera parte de sus palabras se dedicado más a descalificar la tarea política de Susana Díaz que ha presentar digamos propuestas concretas de su Gobierno

Voz 1694 40:29 si la primera parte de del discurso de Juan Manuel Moreno el candidato a la investidura para el Partido Popular que durante hora y quince minutos ha dirigido a la desde la tribuna a la Cámara andaluza asegura centrado más una defensa del cambio en la tendencia política los andaluces votaron cambio y el cambio ya llegado ha sentenciado Moreno quien aspira a ser elegido mañana séptimo presidenta autor cómico de Andalucía el primero no socialista hoy durante su discurso ha recordado eso que los andaluces votaron cambio también los pidieron diálogo sin complejos sin prejuicios y sin cordones sanitarios ha dicho Moreno no es una investidura Mas es un cambio de ciclo ha recalcado en varias ocasiones el candidato popular que ha citado en dos ocasiones Adolfo Suárez para hablar de este cambio de Gobierno como la transición andaluza

Voz 1223 41:10 si recibo el respaldo destacar Andalucia hará su propia transición a la alternancia política como han hecho con normalidad todas absolutamente todas las regiones de España después de la transición la alternancia propia consustancial al régimen democrático lo fortalece es positiva es deseable y necesaria

Voz 1694 41:32 tras treinta y siete años de gobiernos socialistas Moreno reconoce el avance que ha vivido Andalucía estas casi cuatro décadas aunque cree que el conformismo de estos gobiernos del PSOE han pedido a la comunidad avanzar al Rin al ritmo del resto de España

Voz 1018 41:45 la hoy en cuanto a su programa político que cuál son sus compromisos las propuestas con las que quiere marcar eso que define como el cambio en Andalucía

Voz 1694 41:54 pues Moreno promete ser un presidente reformista para obtener el apoyo de los partidos que le apoyan Ciudadanos Vox ha desgranado como promesas investidura las medidas que ha pactado el empleo será su prioridad aunque advierte de que no tiene soluciones mágicas la Familia será el eje vertebrador de las políticas de su Gobierno un guiño BOC Si este otro pedido dejar fuera de la contienda política la violencia de género porque promete ayudar a todas las family las las víctimas del maltrato

Voz 0177 42:20 en el maltrato

Voz 29 42:25 el maltrato es una lacra

Voz 1694 42:29 no podemos escuchar esas declaraciones Moreno promete también como medida inmediata una reforma fiscal para eliminar el impuesto de sucesiones

Voz 1018 42:37 el Rey que tenemos problemas con este costes Ofer maltrato lo hemos ido también a la portada de lo vamos a escuchar íntegramente porque parece que es una de las claves de las del dragado de ese discurso mañana a las diez se va a reanudar el debate con las réplicas de los grupos de la oposición antes de la votación que salvo sorpresas marcará el relevo en la presidencia de la comunidad más poblada de nuestro país en todo caso lo que hemos podido escuchar ya en pasillos parece dejar claro que salvo el partido de Bonilla Ciudadanos y pues no ha convencido mucho más no Alfredo Guardian

Voz 30 43:06 sí he buenas tardes en cuanto las reacciones lo que estaba previsto en el guión satisfacción en Ciudadanos y Vox descontento las formaciones de izquierda Adelante Andalucía habla de impostura de Moreno Bonilla y el PSOE critica que no haya explicado claramente el acuerdo que el Partido Popular mantiene con Vox el portavoz del PSOE le ha reprochado desde la tribuna que no haya reiterado su compromiso de crear seiscientos mil empleos como prometió en campaña electoral Mario Jiménez vaticina una involución de la economía

Voz 31 43:34 de involución en términos de retroceso de los derechos sociales de los derechos civiles de nuestro autogobierno no ha habido una referencia al veintiocho de febrero preferencia muy escasa a nuestra autonomía ya es nuestro eh autogobierno

Voz 30 43:50 Bosch considera por el contrario que ha sido un discurso abierto al diálogo y que apuesta por el cambio por lo que le ha gustado la letra y la música ya que coincide con la mayoría de los planteamientos recogidos en el acuerdo con el Partido Popular también se ha mostrado satisfecho el líder de Ciudadanos porque el discurso reflejaba mucha de las medidas contempladas en el acuerdo de gobierno

Voz 1018 44:10 en paralelo desde mediodía miles de personas la mayoría mujeres se han concentrado frente al Parlamento convocadas por colectivos feministas para protestar por el pacto político con la ultraderecha sobre todo por esa exigencia de acabar con la legislación contra la violencia de género pero si todavía sigue la concentración ha marchado ya Mari Cruz Barroso

Voz 5 44:27 qué tal muy buenas tardes pues la entrada al Parlamento ya comienza a despejarse pero todavía hay personas aquí concentradas a esta hora y entre fuertes medidas de seguridad protesta ciudadana pacífica protagonizada fundamentalmente por mujeres que han llegado a contarse por miles Ike han elevado la voz para advertir que no van a consentir ni un paso atrás en la igualdad con la llegada de la derecha al Gobierno andaluz les escuchamos