Hora 14 (16/01/2019)

Voz 1018 00:21 estoy muy buenas tardes con todo el sentimiento y la preocupación volcados también hoy en la búsqueda del pequeño Julen y ese mensaje de esperanza de su padre José tres días después de ese tremendo accidente

Voz 4 00:32 rotos digo lo que he dicho desde el primer momento estamos muertos pero con la esperanza de que tenemos un ángel que va a ayudar vivo mi hijo ahí controlado en sí

Voz 1018 00:47 más de un centenar de personas ayudados por los soportes técnicos más avanzados sigue trabajando mañana tarde y noche para llegar hasta el niño el delegado del Gobierno en Andalucía ha confirmado aquí en la SER que ha encontrado en ese pozo un pelo que es compatible con su

Voz 5 00:59 L

Voz 6 00:59 me he un poco de pelo la fortuna él Yi

Voz 0824 01:05 si las pruebas que se realizaron importantes no

Voz 6 01:08 la Guardia Civil ya que certifican que nos da una cierta certeza de que el mio está ahí

Voz 1018 01:19 esto el prioridad que no sigue teniendo todos en vilo tenemos estará una doble mirada simultánea hacia Londres y Sevilla al debate de investidura el popular Moreno Bonilla como nuevo presidente andaluz ir las consecuencias de la clamorosa derrota política de Theresa May que como si anoche no hubiera pasado nada está respondiendo con absoluta tranquilidad a las preguntas de la sesión de control que estaba prevista para hoy antes de que en unos minutos comience la moción de confianza que va a defender el laborista Jeremy Corrie

Voz 1434 01:45 que en principio Begoña Arce pues parece que tiene muy

Voz 1018 01:47 pocas posibilidades de prosperar no

Voz 1410 01:49 así es el pronóstico es que Theresa May superará esa prueba a los conservadores en bloque incluido los rebeldes los diez diputados socialistas respaldarán a la primera ministra todos juntos son mayoría el gran debate sin solución sigue siendo el futuro del Brexit de momento May no da señales de cambiar un ápice el acuerdo que ayer fue rechazado de manera aplastante en la Cámara de los Comunes el lunes la primera ministra debería presentar una alternativa a ese plan

Voz 1018 02:14 pues a las dos y media volveremos a Londres buscaremos los ecos de la dirección política de la Comunidad Europea la tranquilidad mandan los mercados la única Bolsa cae hasta ahora es la de Londres pero apenas medio punto en los directo también nuestro analista económico Juan Ignacio Crespo en el Parlamento de Estrasburgo Pedro Sánchez acaba de aludir al peso de la ultraderecha de Vox en la futura política andaluza

Voz 1722 02:34 esto es lo que más me preocupa lo que la ultraderecha tenga más o menos diputados en una Cámara territorial determinada sino que condicione la agenda política y el discurso y las posiciones políticas de centro derecha a mi me gustaría que esa ese centro derecha volviera a la moderación a la sensatez y que no se dejara embaucar y condicionar

Voz 3 02:53 por esos discursos ultraderechistas esta tarde

Voz 1018 02:55 el popular Moreno Bonilla se convertirá nuevo presidente autonómico gracias al respaldo de Ciudadanos y de Vox cuyo portavoz Francisco Serrano ha estrenado esta mañana como diputado con los mensajes que más o menos Se podían esperar de la Guardia

Voz 7 03:08 en su estreno parlamentario sea reivindicado como la formación que ha permitido el cambio ha criticado colectivos feministas no renunciará dice a la derogación de la Ley contra la Violencia de Género Teresa Rodríguez Adelante Andalucía ha dado hasta cuatro razones para no apoyar esta tarde a Moreno entre ellas que son un gobierno de ricos y que sólo favorecen al cero coma siete por ciento de la población con sus rebajas fiscales Ciudadanos ha destacado que a ellos sólo les vincula el acuerdo con el Partido Popular se desmarcan de cualquier pacto con Vox y Moreno ha pedido tanto a Serrano como a Marín trabajar por el objetivo común el cambio y aparcar las diferencias de la sesión se reanuda las dos y media

Voz 1018 03:40 la tarde pues eso ahora empezaremos a escuchar al portavoz del PP ya la socialista Susana Díaz todavía presidenta en funciones pero ya en su papel de cabeza de la oposición

Voz 1921 03:49 lo que no es de recibo que a las mujeres que están defendiendo el derecho a la vida y en la lucha contra la violencia machista se les llame kale borroka yo fui a votar a un colegio electoral en la misma mesa devoto

Voz 0824 04:01 dación sufrió un escrache por parte de Bonn

Voz 1921 04:04 lo que no se puede jamás es impedir que los hombres y mujeres que tienen temores a que sería una involución real en España y en Andalucía que recorte su derecho su igualdad su oportunidades no puedan salir libremente expresarse en la calle

Voz 1018 04:24 ministra de Economía Nadia Calviño hablado por vez primera en público sobre supuesto espionaje de Villarejo pagado con dinero del BBVA por su presidente Francisco González uno de los espiados el entonces director de la Oficina Económica de Moncloa Miguel Sebastián denuncia la gravedad de los hechos si finalmente se demuestra no

Voz 8 04:38 cualquier acto cualquier situación que pueda dañar la reputación de una institución financiera pues eso es un tema serio pero vamos Se trata de un asunto que está encauzado desde el punto de vista penal y que es ahí donde se dirimirá las posible responsabilidad

Voz 1582 04:52 de todo este asunto es de una de una extrema gravedad demuestra la catadura moral la falta de escrúpulos de quién ha organizado y financiado todo esto en cuanto a lo que se ha publicado hoy es sencillamente patético y grotesco

Voz 0202 05:10 además el preacuerdo alcanzado entre Alcoa y los sindicatos contempla la recolocación para trescientos cincuenta y cinco de los trabajadores de A Coruña ya Avilés pero deja en el aire el futuro de otros doscientos sesenta y ocho el Gobierno se compromete a hacer todo lo posible pero sin garantía

Voz 0824 05:24 el Gobierno gallego reconoce que hay que revisar el modelo de urgencias sanitarias sin hacer referencia a la muerte de dos pacientes en los pasillos de un hospital Núñez Feijóo anunció una reforma para mejorar la gestión de las urgencias en Atención Primaria

Voz 1434 05:35 Industria confirma un nuevo récord en la llegada de turistas

Voz 0202 05:38 durante el dos mil dieciocho cuando el número de extranjeros que visitó nuestro país alcanzó los ochenta y dos millones seiscientos mil al Supremo Recha

Voz 0824 05:44 está por el momento tomar medida alguna en relación con el permiso extraordinario de urgencia concedido al ex conseller Rull para ver a su hijo hospitalizado sin avisar al alto tribunal el hecho se ha incorporado al sumario

Voz 0824 06:30 en el informe denunciamos otro fraude más a los madrileños madrileñas con todos los ingredientes de sobrecostes malversación prevaricación negligencia contable este caso creo que es más grave porque se hizo y se sigue haciendo por cierto con la connivencia de el partido Ciudadanos con el dinero que debía destinado a nuestra salud

Voz 1434 06:47 la Fiscalía ya ha solicitado documentación a la Consejería de Sanidad del presidente Garrido asegura que cuentan con la total colaboración del Gobierno regional

Voz 9 06:55 pues creo que han pedido documentación pero insisto siempre que lo han hecho y ha ocurrido en otras consejerías con con otros asuntos nosotros remitimos con carácter inmediato esa información para que lo puedan estudiar analizar y resolver lo más pronto posible es es que hay algo claro

Voz 1434 07:07 si a esta hora se han convocado concentraciones en todos los centros de salud en contra del recorte del horario de atención a los pacientes que se va a llevar a cabo en la comunidad de manera piloto Blanca Sellés enfermera por la dignidad de nuestra atención primaria

Voz 10 07:21 porque no queremos seguir sin persona con este maltrato con recortes con recortes de horario que impiden atender a Ciudadanía

Voz 1434 07:30 en la Audiencia Provincial segunda y última jornada del juicio a tres chicos acusados de violar en grupo a una chica en Villalba en el año dos mil quince ella ha declarado hoy a puerta cerrada niega la versión de la defensa asegura que las relaciones sexuales no fueron consentidas en unos minutos va a quedar visto para sentencia y tenemos una última hora otra muerte en accidente laboral un trabajador que sea electrocutado en una explotación ganadera de la Serna

Voz 1018 07:55 madre

Voz 1434 07:58 más noticias ahora en titulares con Sonia Palomino y Enrique García

Voz 0047 08:01 el voto telemático llega a la Asamblea de Madrid con el nuevo reglamento registrado hoy por todos los grupos la normativa incluye novedades como que los ciudadanos puedan trasladar preguntas al Gobierno en las comisiones también se acortará los tiempos de intervención en los plenos de la Cámara archivada de nuevo la causa contra tres policías municipales de la capital que vertieron insultos contra Manuela Carmena hicieron comentarios racistas en un chat de guasa delatado el país el magistrado reconoce recoge el planteamiento de la fiscalía que no ve indicios de delito en la conversación Carmena dice que le parece bien cualquier decisión que tome el juez los espacios culturales de la capital pueden solicitar desde hoy el llamado IBI cultural una nueva ayuda para librerías centros culturales teatros galerías con las que el Ayuntamiento de Madrid quiere garantizar la continuidad de estos establecimientos puede solicitar de forma electrónica o presencial hasta mediados de febrero más de dos mil trescientas personas han sido atendidas en el nuevo centro de adicciones tecnológicas de la Comunidad de Madrid operativo desde el pasado mes de abril el perfil más común entre las personas atendidas es el de un menor de entre doce y diecisiete años adicto al teléfono móvil deportes siguen los partidos de vuelta de los octavos de la Copa del Rey para los equipos madrileños hoy a las siete y media Atlético de Madrid Girona con empate a uno en la ida y a las nueve y media derbi Leganés Real Madrid con ventaja para los blancos del tres cero de la ida anoche el Getafe se clasificó para cuartos tras empatar a uno con el IVA ya Dolly

Voz 1434 09:12 si el Ayuntamiento de la capital ha decretado también para mañana el escenario dos del protocolo anticontaminación así que mañana igual que hoy los vehículos a los que no corresponde ningún distintivo medioambiental no podrán circular en la M30 ni en el interior de la M treinta para los que sí pueden el límite de velocidad es de setenta kilómetros por hora en esa vía de circunvalación también en los accesos en el interior de la M40 además en escenario dos sólo pueden aparcar en la zona ser los seco hilos cero los que no cumplan se arriesgan a ser multados aunque por lo que hemos visto esta mañana a ratos se multa a ratos se hace la vista gorda en Avenida de América Elena Jiménez buenas tardes buenas tardes en este punto de Avenida América con Cartagena entrada de la A2 hay vigilancia de la Policía Municipal constantemente en algún momento anotando a mano las matrículas para después comprobar si son vehículos demasiado antiguos para entrar hoy en Madrid y por tanto podrían recibir después la multa aunque hemos visto en todos los casos que se les dejaba pasar fueran antiguos o no ya en otras ocasiones el procedimiento de la Policía Municipal pues ha sido más expeditivo como a esta mujer a quien acaban de multar su coches diésel del año dos mil cuatro

Voz 0545 10:24 seis de la mañana me levanto incluir telediario ni veo nada lo más normal es que lo diga con mucho más antelación

Voz 5 10:30 pues me he venido a A

Voz 0545 10:33 por el mecánico a porel la furgoneta y me han multado eso hay derecho no que lo avisen si pero que lo avisen con más tiempo no esta mañana que dicen que la anarquía de falta

Voz 1434 10:44 de información y hace unos minutos otro de los agentes también desviaba el coche de otro conductor le ponía una multa y le obligaba a darse la vuelta bueno pues ya saben que mañana también mañana escenario dos en la capital vamos a ver cómo está el tráfico en general en la ciudad centro de pantallas del Ayuntamiento Margarita Pérez hola

Voz 0134 11:00 hola buenas tardes y novedades con respecto a otros días a esta hora un tráfico más lento que se aprecia en la calle prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo incrementa ligeramente en algunos tramos del paseo de la Castellana aprovechamos para indicar que continúan los trabajos de mantenimiento en el túnel de la Plaza de Castilla cortan un carril en sentido Nudo Norte también aprovechamos para recordar que es muy aconsejable en estos días de contaminación alta dejar el coche en casa y utilizar el transporte público bien las carreteras DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 11 11:30 muy buenas tardes a esta hora pendientes en Madrid de un accidente que genera retenciones importantes en Alcorcón de entrada a la capital extra alcance provoca circulación lenta en el enlace de la A5 a la cuarenta También en controlarán densidad circulatoria en la circunvalación M cuarenta en Coslada sentido tres

Voz 1434 11:51 tenemos nueve grados ahora mismo en el centro de Madrid la previsión anuncia cambios a partir de mañana aunque las lluvias que vienen no

Voz 0978 11:57 dejar mucha agua Jordi Carbó a esta hora la temperatura ya superan los diez grados en la mayor parte de la comunidad después de una mañana un poco fría con heladas incluso en el área metropolitana pero en breve las máximas como ayer se situarán alrededor de los trece catorce grados mucho más no subirán a medida que avanzó la tarde el frío del nuevo irá a más con nubes una vez que llegue la noche nubes bajas y bancos de niebla fuera de puntos de montaña mañana hasta primeras horas de la tarde cubrirán incluso el cielo dejando como mucho algunas lloviznas haciendo subir un poco las mínimas pero en general mañana el frío va a persistir durante muchas más horas también se espera que los próximos días la temperatura poco a poco vaya baja

Voz 1434 12:35 comienza ahora catorce Madrid con la dirección técnica de Ángel Cabrera de Yeray Martínez y la producción de Sonia Palop

Voz 12 12:45 Carrefour celebramos el día del socio del Club Carrefour vende el dieciséis de enero porque descontamos Elipa en todos los productos de la productos frescos Velits astro quería perfumería talentos nuevas cotas y también a Carrefour Pontones además aprovecha para repostar en nuestras gasolineras y ahorra un diez por ciento Ford todos merecemos lo mejor

Voz 13 13:09 se lo hemos adelantado esta mañana aquí en la SER

Voz 1434 13:11 la Fiscalía Anticorrupción está investigando si el Gobierno regional de Esperanza Aguirre y los que han venido después detrás están pagando de más por la construcción de los siete hospitales que se levantaron durante la etapa de la presidenta Aguirre la construcción se adjudicó a empresas privadas que van a estar cobrando un canon por esos trabajos hasta el año dos mil treinta y cinco podemos llevó el caso a la Fiscalía porque considera que finalmente se va a pagar entre mil doscientos y mil seiscientos millones de euros de más Javier Bañuelos buenas tardes qué tal buenas tardes alguno

Voz 0861 13:40 de aquellos contratos se lo llevaron empresas vinculadas a la Gürtel como la de Ulibarri constructoras que recibieron el encargo de levantar y gestionar parte de estos siete hospitales desde dos mil siete el dinero que la Comunidad paga a estas constructoras ha crecido casi un cincuenta por ciento gracias seguro denuncia de Podemos a que la Comunidad ha ido modificando los contratos de forma ilegal porque nunca se contó con el visto bueno de la fiscalización de la Intervención General pero la gran trampa según la denuncia ha admitido ahora por la Fiscalía sería la fórmula matemática que se utilizará hasta dos mil treinta y cinco para calcular cuánto dinero hay que pagar a estas empresas esa fórmula opaca arbitraria según los denunciantes ha provocado que los madrileño los vayan a pagar casi mil seiscientos millones de euros de sobrecoste porque por ejemplo se infló el gasto energético de estos hospitales para después justificar una bonificación a las empresas por eficiencia energética desde el verano este asunto está en manos de la Fiscalía Anticorrupción lleva meses investigando en julio abrieron diligencias por el momento han requerido ya a la consejera de Sanidad todo tipo de información de documentación referente a la puesta en marcha de estos hospitales todos ellos con el sello de Esperanza Aguirre

Voz 1434 14:51 la denuncia por la que la Fiscalía abierto esta investigación la puso podemos Mónica García ex diputada de esta formación en la Asamblea

Voz 0824 14:58 este caso creo que es más grave porque se hizo y se sigue haciendo por cierto con la connivencia de el partido Ciudadanos con el dinero que debía ir destinado a nuestra salud no y esto es muy importante porque estamos ahora habiendo en este momento nuevos colapsos de las urgencias proyectos de cierre parcial de la atención primaria que hoy serían innecesarios y nuestro Gobierno de la Comunidad hubiese sido leal con sus ciudadanos no hubiera enfangado dado de corrupción todo nuestro sistema sanitario parece ser que la Fiscalía ha admitido estudiar nuestro informe y la verdad es una magnífica noticia para todos los madrileños y madrileñas obviamente excepto a para aquellos que estos días andan reivindicando ese pasado de la señora Esperanza Aguirre del Partido Popular

Voz 1434 15:34 el actual consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero dice que no ha habido irregularidades y que ya han aportado toda la información toda la documentación sobre esos contratos solicitada por la Fiscalía

Voz 14 15:44 nosotros vamos a colaborar con la Fiscalía por supuesto también tengo que decir que nosotros siempre desde la Consejería de Sanidad hacemos vigilado siempre esos pliegos de condiciones esa esa relación contractual que tiene la Administración con estos concesionarios pues para que se cumpla tal y como viene en los pliegos y en este sentido pues nosotros hemos aportado la documentación y ahora pues eh esperar que ese algún tipo de noticia nueva

Voz 1434 16:07 la Asamblea hoy tanto PSOE como Ciudadanos han mostrado a favor de que se investigue incluso el Partido Popular aunque creen los populares que el caso acabará archivado como le ha pasado al asunto del Ivima vamos a escuchar Ángel Gabilondo del PSOE a Ignacio Aguado de Ciudadanos ya Enrique Ossorio del PP

Voz 0175 16:22 cada uno desde luego recibe los premios de ese legado y pagan los precios de Senegal el Partido Popular supongo que sabe lo que significa vivir en el legado de Esperanza Aguirre

Voz 0978 16:35 tiene que ser conjunto él mismo tanto por la vía judicial como por la vía política pues dirimir las responsabilidades se hayan podido producir en los últimos años exigir responsabilidades penales unos irresponsabilidades políticas otros nosotros igual que pasó lo del Ivima que fue una operación que se hizo para que Estados un momento catastrófico donde teníamos que tener menos déficit pues lo mismo a los hospitales un tema ideológico de Podemos

Voz 1434 16:59 dos de la tarde y diecisiete minutos seguimos

Voz 2 17:02 hora catorce Madrid Cristo

Voz 1434 17:05 varias asociaciones han convocado a las dos de esta tarde hace hace unos minutos concentraciones en todos los centros de salud en protesta por el proyecto del Gobierno regional de reducir el horario de atención a los pacientes de momento es un plan en pruebas que se va a poner en marcha en catorce de esos centros sanitarios vecinos consumidores y sindicatos advierten de que la atención va empeorar temen además despidos el consejero Ruiz Escudero ha dicho que no que no los va a haber que se analizará el resultado de esta prueba piloto antes de extender la reducción de los horarios a toda la red Teresa Rubio el consejero insiste en que

Voz 1933 17:41 es una medida buena para los ciudadanos porque la mayor parte de la demanda asistencial el ochenta y cinco por ciento se produce entre las ocho de la mañana y las seis y media de la tarde y en ese tramo horario va a haber más profesionales el resto hablamos de seis millones de citas anuales que se producen desde esa hora y hasta las nueve de la noche pues serán tratadas como urgencias Enrique Ruiz Escudero

Voz 14 18:02 bueno como también se produce un paciente que acude al centro de salud que no están programado cuando acude a que se les vean una urgencia pues puede seguir exactamente sería un caso parecido ya que decir que cualquier paciente que vaya acudir al Centro de Atención Primaria el horario de apertura sigue siendo el mismo lo único el de la agenda en estos casos se adaptara en algunos casos hasta las seis y media y luego si algún paciente acude fuera de las seis y media seguro que es elevada atender pero a lo mejor no programado dentro de la agenda

Voz 1933 18:27 el consejero ha asegurado también que no habrá recortes de personal y que la decisión sobre la puesta en marcha de estos nuevos horarios en los centros

Voz 0861 18:33 de salud no se tomará hasta finales de abril

Voz 1933 18:36 cuando se haya evaluado el funcionamiento en los catorce centros piloto

Voz 0861 21:56 Mina un reglamento decimonónico el nuevo entrará en vigor el uno de abril aunque ya en marzo Se va a estrenar el voto telemático pero hay más novedades a partir de ahora el control al Gobierno será más dinámico y actual la oposición podrá registrar preguntas a sólo veinticuatro horas de la celebración de un pleno Ángel Gabilondo

Voz 0175 22:15 y a veces nos pasa que estamos hablando de asuntos de mucha importancia a la ciudadanía está inquieta por otros que han ocurrido inició en estos señores que hablan aquí del y los peces cuando en realidad la situación económica política o la coyuntural está pidiendo otro discurso ya el cese simplemente un problema de porcelana

Voz 0861 22:35 mientras el Parlamento madrileño también será pionero en participación ciudadana Clara Serra

Voz 1933 22:40 los ciudadanos y las ciudadanas podrán hacer preguntas ciudadanas propuestas ciudadanas que serán tramitadas en esa comisión

Voz 0861 22:46 más participación y como que Ignacio Aguado también habrá más transparencia

Voz 0978 22:51 porque a partir de ahora todas las actas de los organismos que componen la Asamblea de Madrid iban a ser públicas

Voz 0861 22:56 es el lamento también combatirá el absentismo de los diputados hay nuevo reglamento sancionador si señalarías faltan tres plenos consecutivos o cinco alternos les descontarán a parte proporcional de sus nóminas el Partido Popular también ha conseguido que las proposiciones de ley de la oposición tengan un filtro legal Enrique Ossorio

Voz 0978 23:13 no tenía sentido los proyectos del Gobierno llegaran con informe jurídico con informe de la Intervención con informe presupuestario Iker nuestras proposiciones las de los grupos fuera sin nada

Voz 0861 23:23 la anécdota de la mañana el letrado olvido imprimir el nuevo reglamento de ahí que se haya registrado con unos minutos de reto

Voz 1434 23:30 las gracias Javier en la Audiencia Provincial segunda y última jornada del juicio a tres chicos acusados de violar en grupo a una chica en Villalba ocurrió en el año dos mil quince ellos declararon ayer aseguraron que ella consintió esas relaciones sexuales hoy ha declarado ella la víctima y asegura que no que fue forzada en unos minutos el juicio va a quedar visto para sentencia Alfonso Ojea buenas

Voz 1018 23:52 qué tal buenas tardes declaración a puerta cerrada

Voz 0089 23:54 cada sin público así se ha desarrollado el testimonio de la víctima que se ha venido abajo que han necesitado incluso la

Voz 1018 24:00 ayuda de un psicólogo ante las palabras que estaba

Voz 0089 24:03 pronunciando al relatar y recordar lo que pasó aquel trece de marzo de dos mil quince habrá que esperar por tanto a la sentencia para conocer en detalle este doloroso relato pero en todo caso ha negado que ella les propusiera a los tres acusados practicar sí

Voz 0978 24:17 son grupo esa tesis es la que mantiene la de

Voz 0089 24:19 esa de ellos pero esa tesis ha sufrido esta mañana un golpe tremendo un golpe demoledor tras la declaración de la víctima ya eh el asesino ha sido abierta al público ha sido el turno de la psicóloga que diagnosticó trata el estrés postraumático que sufre ha dicho está procesional que este cuadro médico encaja perfectamente con una agresión sexual porque sólo lo está sufriendo desde que sucedieron los hechos más tarde ha sido el turno de los testigos uno de ellos familiar directo de un acusado este testigo ha declarado que la vivienda donde ocurrieron estos hechos es propiedad de su familia y al ser primo de un acusado ha quedado claro para todos que eh era conocido que ese domicilio era conocido

Voz 1018 25:00 por todos los acusados no se trata

Voz 0089 25:02 tanto de un encuentro casual la sesión prosigue en estos momentos todos como tú decías todo indica que en menos de quince minutos se va a escuchar el visto para sentencia

Voz 1434 25:12 dos de la tarde y veinticinco minutos en la capital hoy comienza el plazo para solicitar la financiación de Libby cultural de la que pueden beneficiarse galerías teatros cines y librerías con un tope de quince mil euros por local de sesenta y seis mil euros por propietario Sara selva elogió

Voz 0605 25:27 digo es incentivar la creación de espacios culturales protegerlos impedir que terminan cerrando la alcaldesa Manu

Voz 1434 25:33 Carmena

Voz 1410 25:36 Se está trabajando en la plataforma en la plataforma más Madrid se trabajando la posibilidad de

Voz 1933 25:42 qué este no es el sonido que queríamos escuchar

Voz 0605 25:44 Carmena hablaba sobre el cierre de las librerías querían impedirlo

Voz 1933 25:47 en unas ahora sí parece que lo podemos escuchar

Voz 1410 25:50 hace un poquito me decía un amigo qué pena en Zaragoza que se lanzará una librería parece ser que era una librería enormemente conocida querida que no pase eso en Madrid que nosotros

Voz 1434 26:01 los estemos dispuesto a hacer todo lo

Voz 1410 26:03 Cibeles para que las dadas de música las salas danza los sitios dos posiciones las librerías no se cierra

Voz 0605 26:11 unas doscientas librerías podrán beneficiarse pero también pueden pedir la subvención teatros cines salas de danza circos salas de exposición galerías de arte y salas de música en vivo ya sean empresas privadas o asociaciones sin ánimo de lucro están excluidas las discotecas Jorge García Castaño concejal de Economía y Hacienda

Voz 1758 26:27 tiene que ver con proteger espacios culturales precisamente contra una presión muy fuerte de la hostelería en el centro por ejemplo no hay actividad más rentable en el centro que la hostelería cualquier sino hubiera ninguna restricción sino hubiera zona de producción acústicas sino hubiera otro no habría nada más que que eso porque en términos de mercado no hay color no

Voz 0605 26:42 te pueden pedir de forma electrónica o presencial el plazo comienza hoy mismo y termina a mediados de febrero en total van a destinar cuatro millones de euros

Voz 1434 26:49 la alcaldesa Manuela Carmena que ha reaparecido hoy después de la víspera de Reyes cuando participó en la cabalgata todavía va en silla de ruedas todavía sin novedades sobre la que va a ser su plataforma

Voz 1410 27:00 se está trabajando en la plataforma en la plataforma más Madrid se está trabajando la posibilidad

Voz 1933 27:06 de seguir la digamos reforma

Voz 1410 27:09 cuando ya viéndola para que sea realmente una una plataforma electoral es una experiencia novedosa interesante como todo lo nuevo pues llevan mucha dedicación y esfuerzo enfrente

Voz 1434 27:21 podrá José Luis Martínez Almeida que hoy se ha vuelto a reunir con los comerciantes contrarios a Madrid central que ayer denunciaron que durante las Navidades hubo calles del centro desiertas y que hoy han dicho que las terrazas

Voz 1933 27:32 la Gran Vía están vacías y como hemos podido ver a

Voz 22 27:34 cargo de todo este paseo alguien ha visto a alguien sentado en una terraza en la Gran Vía a nadie precisamente por esas restricciones a la actividad económica se tiene que

Voz 1434 27:42 para luego decir el propio Almeida que lo que falta es sitio

Voz 22 27:46 Manuela Carmena hay sus hijos sí veneran a la Gran Vía a sentarse en una terraza no podrían sentarse juntos por culpa de la normativa que ella misma impuesto tiene alguna lógica con una familia con un matrimonio y dos hijos no pueda estar en una terraza en la Gran Vía en la misma mesa

Voz 1434 27:59 más de dos mil personas han participado en algunos de los servicios del Centro de adicciones tecnológicas un centro pionero en España que aquí en Madrid ofrece desde abril del año pasado atención psicológica menores adictos a las nuevas tecnologías también a sus familias el perfil más atendido es el de un joven de entre doce diecisiete años con dependencia del teléfono móvil Enrique García

Voz 0047 28:20 una adicción que nace casi siempre como refugio para huir de otros problemas José Moreno es el director de

Voz 0594 28:25 dentro y temas más complejos no como puede ser por ejemplo casos de bullying y adolescentes que se refugia en las nuevas tecnologías de alguna forma para afrontar una situación problemática que tienen en su realidad entonces van a las reading a la realidad virtual donde esos problemas no los tienen y donde ellos se pueden sentir mejor

Voz 0047 28:43 esta realidad virtual hace que menores dejen de socializar e incluso de comer este centro trabaja en la prevención con charlas y talleres en colegios y terapias para menores adictos y para sus familias que muchas veces no saben el peligro que implica estar pegado a la pantalla José María está recibiendo atención también su hijo de quince años

Voz 23 29:00 se metía en redes narre de pornográfica se metía en en redes que no es adecuado para nada de de quince años que tenía en ese momento ha mejorado claro ha mejorado escorado él hemos creado nosotros porque también hay una dificultad añadida y es que muchas veces no conocemos la forma de trato como tenemos que tratar en momentos puntuales

Voz 1434 29:22 yo no segundos para los deportes Amanda gala buenas tardes

Voz 0605 29:25 buenas tardes hoy se disputa la vuelta de los octavos de la Copa del Rey al Leganés se enfrenta en casa ante el Real Madrid a las nueve y media y el Atlético Mike también disputa esta tarde el partido de vuelta ante el Girona el empate en Montilivi

Voz 1933 29:35 obliga al equipo del Cholo a conseguir la victoria o amante

Voz 0605 29:37 tener el una uno que es raro

Voz 1434 29:40 gracias a mándanos marchamos con nueve grados ahora mismo en el centro de la capital es esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid vamos a hablar con Mónica García con la diputada de Podemos por esa investigación que abierto en la Fiscalía Anticorrupción por un presunto sobrecoste en los hospitales que se construyeron en la etapa de Esperanza Aguirre hasta luego

Voz 24 30:36 el Gobierno hoy nos permitirá encontrar un camino para el Brexit y para asegurar que este país tiene el gobierno que necesita para sacar esto adelante y desarrollar lo establecido en el referéndum también para proteger los empleos en todo el país

Voz 1018 30:52 la oposición laborista Theresa May todavía quién sabe por cuánto tiempo primera ministra británica hace unos minutos en la Cámara de los Comunes en la calle sufrió un revolcón político de esos que se recuerdan con el paso de los años perdió por doscientos treinta votos de los cuales ciento dieciocho eran de su propio partido la votación sobre el Brexit a esta hora se enfrenta a una moción de no confianza anunció ayer mismo por el líder laborista que en principio parece que no tiene posibilidades aritméticas de prosperar aunque a estas alturas tampoco conviene pilló darse demasiado los dedos Begoña Arce Griselda Pastor van a intentar en unos minutos una tarde más ponernos encanto todo esto desde Sevilla el equipo de informadores de la SER en la Cámara autonómica Nos van a trasladar lo que ha escuchado en el debate de investidura del que saldrá elegido esta tarde Moreno Bonilla como nuevo presidente estrenado el portavoz de Vox cónsul mensajes previsibles sobre violencia de género el de Ciudadanos ha intentado ponerse de perfil ante esas propuestas Isla de Podemos ha entrado al fondo del asunto

Voz 25 31:46 en voz señorías creemos

Voz 26 31:48 la igualdad y estamos en contra de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar pues las víctimas puede serlo mujeres hombres ancianos niños homosexuales y lesbianas

Voz 0926 32:00 en julio del dos mil dieciocho aprobamos también una ley de violencia de género para Andalucía y me grupo parlamentario va a respetar por supuesto todo los compromisos y Modi votamos en este Parlamento

Voz 27 32:14 hablaremos con el machismo el lugar de depende el paternalismo que usted presentó allí

Voz 28 32:20 hacia las víctimas de la violencia machista estructural parte de una sociedad que tiene que cambiar

Voz 1018 32:27 en profundidad el presidente de Gobierno Pedro Sánchez considera que lo peor de todo esto es que la ultraderecha esté condicionando ya la estrategia de PP

Voz 1722 32:33 ciudadanos esto es lo que más me preocupa no que la ultraderecha tenga más o menos diputados en una Cámara territorial determinada sino que condicione la agenda política y el discurso y las posiciones políticas de centro derecha a mi me gustaría que esa ese centro derecha volviera a la moderación la sensatez y que no se dejara embaucar y condicionar

Voz 3 32:52 por esos discursos ultraderechistas Hora catorce digo lo que he dicho de momento estamos

Voz 4 33:02 Puerto pero con la esperanza de que conoceremos un ángel que va a ayudar vivo mi hijo de ahí controlado eso

Voz 0055 33:15 José Roselló el padre de Julen todavía esperanzado confiado en que las complicadísimas tareas para localizar y rescatar a su hijo en ese fatídico Pozo acaben pronto acaben bien allí en Totalán no se pierde ni un minuto a Martín buenas tardes buenas tardes se ha ido de viento de la Sierra de Totalán como dices se cumplen setenta y dos horas desde que Julen cayese a este pozo de cien metros de profundidad de veinticinco centímetros de diámetro más de cien efectivos de treinta organismos y empresas siguen trabajando dos túneles uno paralelo el lateral para acceder al menor maquinaria y material pesado sigue llegando este punto para acometer las galerías aun no hay constancia de que las tuneladoras hayan arrancado y el tiempo apremia Se sigue preparando el terreno no se pierde como dices la esperanza de encontrar a Julen con vida pero voluntarios expertos en la zona reconocen que la situación es difícil entre tanto no hay descanso los trabajos

Voz 1018 34:06 gracias a Ignacio evidentemente de cualquier novedad volveremos a comunicar contigo es el miércoles dieciséis de enero Antonia Martín Isabel Quintana buenas tardes y tardes estamos Antonio hablando de la situación de la polémica en torno a Francisco

Voz 1762 34:17 vale si la ministra de Economía reconoce la gravedad de las informaciones que apuntan a un posible espionaje político siempre varios promovido por el BBVA cuando lo dirigía Francisco González Nadia Calviño

Voz 8 34:26 cualquier situación que pueda dañar la reputación de una institución financiera pues es es un tema serio pero vamos Se trata de un asunto que está encauzado desde el punto de vista penal Ike es ahí donde se dirimirá las posibles responsabilidades

Voz 0824 34:39 Lahm vinculante Pedro Sánchez propondrá en el Parlamento Europeo la creación de una estrategia para garantizar la igualdad de género una estrategia para combatir la brecha de género la mayor tasa de desempleo que sufren las mujeres y la precariedad que sufren con particular intensidad la mujer

Voz 1762 34:56 preacuerdo Alcoa en los sindicatos han llegado a un principio de acuerdo que garantiza el empleo o buscar alternativas para trescientos cincuenta y cinco trabajadores otros doscientos sesenta y ocho tienen aún su futuro en el aire Raúl Blanco secretario general de hindúes

Voz 25 35:08 hacia si trabajamos todos juntos hay las máximas garantías de que el impacto se minimice al máximo se van a poner todos los recursos posibles

Voz 0824 35:18 por parte de todas las administraciones

Voz 1018 35:20 si tales investigado la Fiscalía Anticorrupción

Voz 0824 35:23 un supuesto sobrecoste los siete hospitales públicos construidos en Madrid durante el Gobierno de Esperanza Aguirre lo denunció podemos Mónica García diputada regional de esa formación que estamos ahora habiendo en este momento nuevos colapsos de las urgente proyectos de cierre parcial de la atención primaria que hoy serían innecesario si nuestro Gobierno de la Comunidad hubiese sido leal no hubiera enfangado de corrupción todo nuestro sistema sanitario

Voz 1018 35:44 reforma en urgencia el presidente de Galicia reconoce

Voz 1762 35:47 necesidad de mejorar ese servicio después de las denuncias de médicos y personal auxiliar y después también de la muerte de dos pacientes en el Hospital de Santiago Alberto Núñez Feijóo

Voz 3 35:55 Fazio la reflexión funcionamientos dentro de Saúde para llorar a su Urgencias Atención Primaria disminuir ausencias dos hospitales detenidos

Voz 0824 36:05 los alcaldes de dos municipios de Girona ver ya a otras nueve personas más por presuntos desórdenes públicos ambos son de la CUP este partido si como Junts per Catalunya y Esquerra han abandonado hoy las comisiones del Parlament como medida de

Voz 1762 36:17 esta una puesta en escena así califica la Fiscalía de Madrid que el humorista Dani Mateo es sonara la nariz con la bandera de España en televisión pide por ello el archivo de la causa cree que entra dentro de lo admitido por la libertad de expresión prueba poco fiable

Voz 0824 36:28 es una experto en vídeos del FBI ha confirmado que es imposible saber si el español Pablo Ibar es el hombre al que se ve en una cámara de vigilancia en el lugar del crimen por el que se le acusa en Estados Unidos era la principal prueba de la acusación Andrés crack en Berger de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar

Voz 3 36:44 tensa claramente señalara que durante el juicio pues varios de los testigos se ha podido demostrar que mentían Iggy que declararon en su día por haber cobrado para ello el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 37:02 José Antonio el telegrama es para el Theresa May señora primera ministra de lo que va quedando del Reino Unido de Gran Bretaña Irlanda del Norte el rechazo en votación aplastante del acuerdo pactado en Bruselas para la retirada de la Unión Europea debería haberle llevado

Voz 0861 37:18 inmediatamente a convocar elección

Voz 1551 37:20 pones o a presentar su dimisión a la reina ha preferido que el laborista Jeremy Corbijn se vea también incapaz de ganar su moción de conté no confianza le parece bonito dividir un país tan admirado dejarlo en la incertidumbre la amargura y el rencor será el fin del ángulo Zac Sonia Ana a ir en que se afana Trump

Voz 1018 37:44 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Ángel Cabrera ayer en la técnica Isabel Quintana hay Carlos Cala en la producción y el testimonio que en el BOE crecer desde Valencia Juanma Graner pertenece casi a la ficción es el de la persona que ha rescatado unas películas porno que se realizaron entre mil novecientos quince y mil novecientos y cinco Bono guionista muy especial

Voz 29 38:03 que se llamaba Alfonso XIII Alfonso XIII fue Ray Rey del porno no por el trece malpensados ni por el doce el número de hijos que tuvo dentro y fuera de su matrimonio sino por el tres

Voz 7 38:17 tres fueron las películas porno que el Borbón produjo las tres primeras películas porno rodadas en nuestro país también dirigidas por él de la mano de los Javi son los hermanos Almodóvar de la época los hermanos baños a principios del siglo XX José Luis Rado coleccionista que encontró las tintas

Voz 30 38:32 el hablaba de donde se hacían de cómo se hacían de quien las hacía incluso la participación del caso al no

Voz 7 38:40 el confesor consultorio de señoras y el ministro tres cintas que Rado define como valientes y transgresoras que se conservaron por los censores franquistas por su valor como tantos y tantos recortes censuradas

Voz 1018 38:52 con toda con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 38:55 durante la tarde las nubes serán abundantes en todo el oeste de la península Galicia las provincias que limitan con Portugal hasta el Golfo de Cádiz algunas lluvias débiles en Galicia chubascos un poco más intensos en el Golfo de Cádiz pero sin grandes acumulaciones de agua y cuando llegue la noche la lluvia más persistente intensas se irá desplazando por todo el Cantábrico de oeste a este algunas nevadas débiles en la mitad oeste de Castilla y León nieblas persistentes en el Dory el Ebro con mucho frío más sólo en el resto con temperaturas parecidas a las de ayer en los próximos días

Voz 1933 39:25 poco a poco la temperatura irá bajando cada haberse notará más frío veremos más nubes pero de momento no presidentes mucha actividad

Voz 1018 41:14 con la mirada puesta de forma simultánea Londres y Sevilla ante la votación de investidura el popular Moreno Bonilla como nuevo presidente andaluz y el colapso político en el que puede entrar el Reino Unido tras el abrumador rechazo de Parlamento al acuerdo pactado con Bruselas tenemos para variar la doble conexión diaria con Begoña Arce Griselda Pastor con lesión ya con tarifa plana a estas alturas qué tal cómo estáis que te hagas muy bien bueno vamos a noche no hubiera pasado nada con una impresionante aplomo al menos aparentemente Theresa May está afrontando hasta ahora ya la moción de no confianza que es algo parecido a la moción de censura a nuestro país pero convenientemente complicada no como corresponde a los británicos moción de laborista Corbijn que en principio de Goya sólo en principio para los dedos no saldrá adelante

Voz 1410 41:54 si el hemos comenzado se da por hecho que el Gobierno salvara la prueba Theresa May seguirá donde está los conservadores en bloque incluido los rebeldes unionistas que en diciembre presentaron una moción contra ella en este caso también los diez diputados unionistas norirlandeses respaldarán en esta ocasión a la primera ministra votarán contra la moción de no confianza que está defendiendo el líder laborista Jeremy Corbijn el que May continúe en el cargo

Voz 1434 42:17 en frente aparentemente del Brexit

Voz 1410 42:20 después de la aplastante derrota de ayer es una situación insólita como el propio Corbijn denunciaba hace unos minutos en la Cámara de los Comunes

Voz 0760 42:27 he visto un caso igual cualquier otro primer ministro anterior a usted tras una derrota como la que sufrió anoche ya hubiera dimitido para que el país tuviera la oportunidad de elegir el Gobierno que quiera contratar Mons

Voz 1410 42:43 la votación está prevista para las ocho de esta tarde hora española la intención de Corbijn con esta moción era abrir una vía que condujera a la convocatoria de elecciones generales pero es había parece que permanecerá cerrada de momento

Voz 1018 42:55 esta mañana la canciller alemana Angela Merkel admitió su preocupación ante la incertidumbre en la que se sitúa a partir de hoy la relación entre Gran Bretaña y la Unión Europea

Voz 1444 43:04 sí lamento profundamente que anoche la Cámara de los Comunes rechazará el acuerdo para la salida del Reino Unido creemos que ahora el asunto está en el lado británico la primera ministra quién debe anunciar cómo va a continuar el proceso

Voz 1018 43:22 eh Griselda oficialmente la postura de los negociadores comunitarios es que el acuerdo con Londres está cerrado es definitivo no se va a reformar como muchas acepta hablar de ampliación de plazos pero esta mañana el negociador Barnier ha insinuado algo vamos a decir menos contundente no ha dicho que están pendientes de la evolución de los hechos antes

Voz 0738 43:40 dar una respuesta exactamente si lo cierto es que en ningún momento hemos oído hoy aquí en el plenario eso de que el acuerdo es innegociable una frase substituir por otra afirmación que dejan poco más de margen y es que el acuerdo es el mejor posible es lo que ha dicho aquí en este pleno primero el negociador Michel Barney lo que ha repetido Pedro Sánchez que luego en la rueda de prensa tenido que precisar así su posición

Voz 1722 44:05 no lo he logrado me reafirmo he dicho que este es el mejor acuerdo posible y es el mejor acuerdo posible no podemos reabrir un acuerdo para que sea el peor posible o menor de lo que es actualmente por tanto desde el punto de esta ha del Gobierno de España hay me atrevo a decir del Consejo Europeo el planteamiento que tenemos antes y después de la votación que hubo en el Parlamento británico en el de ayer es de mantener el acuerdo de retirada como el mejor acuerdo posible

Voz 0738 44:29 bueno pues el mejor acuerdo posible es el que está sobre la mesa veremos qué pasará si Melli los laboristas llegan a presentar algún tipo de propuesta de consenso o de exigencia nueva de momento no se sabe muy bien la Unión espera espera y confía en que de alguna forma llegues a propuesta conscientes a pesar de todo o que hay divisiones internas porque hay muchas reticencias

Voz 1018 44:51 a modificar el texto si si esta tarde no prospera esa moción laboristas se Theresa May consigue aguantar como venido ocurriendo hasta hoy en teoría el próximo lunes debería presentar su plan alternativo al terrado anoche plan que a su vez deberá someter a la Cámara de los Comunes Begoña pero también sin garantías de éxito

Voz 1410 45:06 sí ha prometido escuchar a los diputados de distintos partidos saber que se necesita dice ahora

Voz 1434 45:11 para que el acuerdo sea aprobado pero de momento no se ha puesto

Voz 1410 45:14 en contacto ni siquiera con la oposición laborista May insiste además en que las líneas rojas en la salida del mercado común y de la Unión en EEUU Anera entre otras siguen ahí y a eso se añade la división de intereses entre los que votaron contra el acuerdo ayer a quiénes no quieren dejar la Unión Europea están los que quieren permanecer en la Unión Aduanera y los que desean dejar completamente Europa esta mañana un conocido inversor y Broken americano Steve Eichmann que inspiró además un personaje de la película La gran apuesta resumía durante una entrevista en la BBC la actual situación que se vive aquí