Hora 14 (17/01/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1 00:04 sí

Voz 3 00:11 que a mí me SER Hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes Íñigo Errejón no concurrirá a las autonómicas de Madrid con la marca Podemos en teoría candidato oficial de la formación que dirige Pablo Iglesias se desmarca del partido que contribuyó a fundar se suma a la puesta de Manuela Carmena bajo la denominación más Madrid lo hace en una carta que firman ambos en la que insisten en que su proyecto es integrador pero en todo caso ponen el acento en el mal resultado de las autonómicas Ana

Voz 4 00:46 Andalucía es un toque de atención atención lo tenemos que tomar en serio por eso lanzamos esta carta para construir una mayoría que sin sectarismos y sin gritos sea capaz de reunir a la mayoría de madrileños que quieren que las instituciones no estén al servicio de la mafia o del despilfarro

Voz 5 01:03 que la ciudadanía progresista sepa claro que hay una alternativa una alternativa fuerte para como hemos dicho en la carta a cuidar la democracia no

Voz 1018 01:11 a partir de los ya les contaremos con Javier Casal y Mariela Rubio todo lo que se está cociendo hoy en esta nueva crisis que puede dejar a la marca Podemos fuera de las citas electorales del veintiséis de mayo en Madrid sobre Andalucía precisamente el nuevo mensaje desde la dirección federal del PSOE y el Gobierno para Susana Díaz de nuevo a través de José Luis Ábalos ministro responsable de Organización eso de quedarse como sea tiene poco de grandeza política

Voz 6 01:34 porque siempre tenemos que estar profundamente agradecidos porque no hayan dado la oportunidad de tener las responsabilidades que tenemos y ese agradecimiento no se exige también tener la grandeza de ponernos como siempre a consideración de esa militancia que nos pone también nos debe quitar Hora catorce

Voz 1718 01:54 de la reunión discreta se cree

Voz 1018 01:56 está entre los vicepresidentes de los gobiernos central CNT de Cataluña Carmen Calvo hiper aragonés sabemos que ha terminado y que finalmente hay un comunicado conjunto Inma Carretero

Voz 0806 02:05 sí ha sido una reunión fructífera según el Gobierno han estado casi dos horas en La Moncloa la vicepresidenta Carmen Calvo hiper aragonesa ha emitido un comunicado conjunto según el cual van a mantener el diálogo se valora la posibilidad de establecer dos espacios de diálogo diferenciados uno entre gobiernos a partir de la comisión bilateral y otro entre partidos todavía por concretar no concreta nada lo dejan todo abierto habrá una segunda reunión en Barcelona

Voz 1315 02:31 exima semana en Totalán en Málaga

Voz 1018 02:33 sobre de los trabajos para rescatar al pequeño Julen acaban de explicar a los periodistas las complicaciones las dificultades para poder acceder al lugar en el que se encuentra el niño Ignacio San Martín

Voz 1718 02:42 todos ha complicado si el terrenos ha revuelto contra los rescatistas piedra

Voz 1018 02:46 sobre tierra sueltas una mala combinación para hacer

Voz 1718 02:48 túneles y llegar al pozo en en el niño de dos años lleva cuatro días enterrado a más de ochenta metros de profundidad nuevos plazos hasta mañana no sepa

Voz 1315 02:56 Fraga PC para practicar el túnel vertical dos eh

Voz 1718 02:59 concreto paralelos al pozo donde está el niño en condiciones óptimas de doce a catorce hora de perforación lloren pasará más de cinco días en este pozo hoy según

Voz 1018 03:08 el cuarto día de luto en Asturias problemas el fallecimiento del ex presidente autonómico Vicente Álvarez Areces cuya capilla ardiente se va a instalar en Oviedo en la sede de la Junta del Principado María José Loché

Voz 1464 03:18 a caballo introducir el féretro con los restos del ex presidente en el salón Europa de la Junta General del Principado tras el féretro los presidentes del Parlamento Pedro Sanjurjo el Gobierno asturiano Javier Fernández un escenario muy austero cuatro melones y una fotografía en blanco y negro de Alvarez Areces para que quienes le quieran acompañar permanezcan aquí en esta sala del parlamento asturiano hasta mañana a las once de la mañana

Voz 1018 03:41 no olvidamos el Brexit a la espera de que Theresa May mueva ficha el líder de la oposición laborista Jeremy Corbijn apuesta por un nuevo referéndum

Voz 1775 03:47 parece que de momento el Gobierno se mantienen su intransigencia el apoyo a la alternativa laborista sigue bloqueado por intereses partidistas y el país se enfrenta a un potencial desastre como el de no llegar a un acuerdo nuestra obligación será la de buscar otras opciones tal y como acordamos en nuestra convención incluyendo la de otra votación pública

Voz 7 04:10 la gripe que nunca dejará

Voz 1018 04:11 váyase epidemia a nivel nacional aunque la cepa de estaño parece que no es más violenta que otras ya conocidas Josema Molero es el portavoz de la Sociedad de Medicina de Familia en el consejo

Voz 1718 04:19 que no acudan directamente a los hospitales pero también un consejo que es fundamental y que sin una persona detecta que está empezando la gripe tampoco es necesario poco acudan directamente en ese momento los centros de salud porque los consejos que hemos indicado de reposo hidratación y analgésicos son los que habitualmente va a recomendarles su médicos médico pediatra o el médico de la urgencia hospitalaria

Voz 5 04:43 además el ex comisario Villarejo declara en la Audiencia Nacional en torno al uso de fondos reservados por parte del Gobierno del PP para eliminar pruebas que incriminan al partido por segundo día consecutivo la ministra de Economía recuerda que la actuación del ex presidente del BBVA Francisco

Voz 1718 04:57 González de Villarejo entorno al espionaje

Voz 5 04:59 puede tener consecuencias penales Szeemann Rights

Voz 1315 05:02 de hecho advierte sobre el peligro que corren los derechos humanos en países como Estados Unidos Rusia China Arabia Saudí o Venezuela la ONG es especiales

Voz 5 05:09 de crítica con las políticas de donar a la policía busca a los dos menores de quince años que violaron una niña de doce en un parque de Madrid habían quedado a través de las redes sociales un taxista avisó a la Policía mientras los menores subía dos y casi seis minutos

Voz 8 05:26 hora Kato

Voz 9 05:27 dice Madrid Cristina Machado buena

Voz 1315 05:30 de silencio absoluto de la dirección de Podemos en Madrid tras el anuncio de Errejón piden tiempo para valorar el portazo de su candidato que prescinde de la marca Podemos en las próximas elecciones regionales para presentarse por más Madrid Errejón se va con la plataforma de Carmena tras meses de desencuentros con la dirección regional y nacional del partido la decisión no ha sido improvisada hacía tiempo que es estaba rumorea

Voz 9 05:53 que ha presentado hoy pues me parece una noticia fantástica para la ciudad de Madrid para la Comunidad de Madrid creo que es un horizonte de ilusión de esperanza que probablemente mucha gente estaba esperando Rita Maestre celebraba el acuerdo que mucha gente estaba esperando ha dicho

Voz 1315 06:09 no son más los que se han pronunciado a favor aunque hay voces críticas dentro de sus propias filas como la de Raúl Camargo diputada en la Asamblea representante de los anticapitalistas cree esta alianza los va a igualar al Partido Socialista

Voz 10 06:23 Errejón y Manuela Carmena han decidido construir un proyecto político propio mediante un golpe cúpula al margen de cualquier debate abierto los marcos a los que pertenecían ese proyecto se sitúa en unas coordenadas políticas indistinguibles de las del PSOE

Voz 1315 06:37 enseguida van a escuchar de nuevo Manuela Carmena Íñigo Errejón y les vamos a dar todos los detalles de lo que ha pasado hoy

Voz 11 06:45 además estamos pendientes de dos investigaciones la de la mujer a la que encontraron muerta anoche en un descampado de Meco tenía heridas de arma blanca y la de los dos chicos a los que se busca por violar presuntamente a una niña de doce años en Entrevías en la capital que habrá huelga los taxistas van a parar de manera indefinida a partir del próximo lunes protestan por la falta de regulación los sube TC hoy el presidente Ángel Garrido se ha comprometido a legislar a favor de sus derechos

Voz 12 07:12 centros de los taxistas un poco tarde para Julio Sanz la Federación Profesional del Taxi

Voz 13 07:18 es triste es penoso habrá decidió tomar la última medida la más contundente la que más daño nos ha dado ya los vestuarios esté nosotros no dejamos de lado los usuarios es cuando el señor Garrido estamos encantados de que no reciba nos propone una reforma exprés

Voz 1315 07:34 Garrido se ha comprometido a reunirse con ellos la próxima semana y más noticias que apuntamos ahora en titulares con Sonia Palomino y Enrique García sí

Voz 1712 07:41 el lo avanza la SER los rectores de las seis universidades públicas madrileñas se oponen a que la Comunidad tramite la puesta en marcha de tres nuevas universidades privadas en la región la UMA ha presentado un escrito de alegaciones contra los tres anteproyectos de ley porque considera que las propuestas muestran serias de eficiencia

Voz 1315 07:57 archivado provisionalmente el caso de las ambulancias

Voz 1712 07:59 Hertha tres altos cargos de la Consejería de Sanidad fueron imputados por un delito de prevaricación administrativa tras intentar convencer a la empresa de que abandonará el concurso público que había ganado tras rebajar en diez millones de euros la oferta inicial contra esta resolución cabe recurso el bueno al Superior de Justicia de Madrid da el primer paso para imputar a la alcaldesa de Villa del Prado la diputada del PP Belén Rodríguez el tribunal quiere investigar la presunta prevaricación al autorizar el abono de trescientos cincuenta y cuatro mil euros los en dos años a dos empresas de servicios sin concurso público los trabajadores del Samur Social el servicio de del Ayuntamiento de Madrid que atiende las emergencias sociales y a las personas sin hogar se concentrarán hoy por primera vez en Cibeles denuncian la falta de recursos y en deportes el Atlético de Madrid eh juega fuera de la casa fuera de la Copa del Rey tras volver a empatar anoche frente al Girona si se clasificó anoche el Real Madrid aunque con derrota por cero uno ante el Leganés es la décima derrota de los blancos en la temporada mañana estarán en el sorteo de cuartos junto al Getafe

Voz 1315 08:55 información hora del tráfico vamos hasta la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 14 08:59 buenas tardes en este instante encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la A uno hasta Nudo de Manoteras y circulación lenta en la ronda de circunvalación M cuarenta en la zona de Coslada hacia la A tres en el resto de carreteras madrileñas de momento a esta hora se circula con normalidad eso si persisten los bancos de niebla en gran parte de la comunidad que están complicando la conducción y reducen la visibilidad en gran parte de sus vías así que por este motivo desde la Dirección General de Tráfico les insistimos respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad

Voz 1315 09:32 hablamos ahora la información en el centro de pantallas de el Ayuntamiento de la capital Jesús Matsuki buenas tardes

Voz 0752 09:37 hola qué tal buenas tardes en general bastante bien unos niveles de circulación muy bajos a esta hora en las principales calles vías así como también en la M30 eso sí les recordamos que estamos en el escenario dos del protocolo contra la alta contaminación de vida ella le promovemos a utilizar el transporte

Voz 1315 09:53 hoy escenario dos mañana bajamos al escenario uno así que la única prohibición será la de no circular a más de setenta kilómetros por hora en la M30 en las carreteras de acceso a la capital en el interior de la M40 tenemos seis grados ahora mismo en el centro de Madrid vamos con los detalles de la previsión del tiempo como siempre con Jordi Carbó

Voz 0978 10:12 las nubes bajas y las nieblas que durante la mañana han sido abundantes Eitan rompiendo poco a poco a medida que avance la tarde y sobretodo la próxima noche a la par que irán llegando nubes a la sierra con algunos chubascos especialmente en Guadarrama nieve a partir de unos mil cuatrocientos metros de altura y esta tarde temperaturas más bajas que ayer apenas alcanzaremos los diez grados en la mayor parte de poblaciones un descenso que tendrá continuidad en los próximos días más el fin de semana es muy probable sobretodo el sábado que la lluvia gane protagonismo

Voz 1315 10:40 comienza habrá catorce Madrid con la dirección técnica de Carlos Ródenas y de Julio Hernández y la producción de Sonia Palomino dos dos de la tarde y once minutos director de contenidos de la Cadena Ser en Madrid Javier Casal buena hasta

Voz 0867 10:55 qué tal buenas tardes Cristina Íñigo Errejón Press

Voz 1315 10:57 Thin de de la marca Podemos para presentarse a las elecciones regionales bajo el paraguas de más Madrid de la plataforma de Manuela Carmena la noticia la han comunicado hoy los dos Carmena y Errejón a través de una carta que está colgada en la página web de más Madrid y que se podría resumir en estos veintidós segundos de la propia alcaldesa

Voz 5 11:15 eso es lo que verdaderamente importa no que que la ciudadanía progresista sepa claro que hay una alternativa una alternativa fuerte para como hemos dicho en la carta a cuidar la democracia no yo creo que hemos tenido una llamada de atención no el sentido de que hay que hay que trabajar hay que cuidar nuestra democracia ahí en Madrid es una ciudad siempre variada siempre diversa siempre abierta y queremos que siga siendo así

Voz 1315 11:38 una alianza que además se subraya subrayan esa carta está abierta a sumar más fuerzas políticas Javier en la carta Carmena Errejón invitan a todas las fuerzas progresistas y a toda la ciudadanía en general a que se unan a ese

Voz 0867 11:50 en la carta la firman los dos los dos parten en la misiva de una idea la necesidad que tiene Madrid de un proyecto que renueve la ilusión y la confianza de esta región proyecto que extienda la Puerta del Sol la labor de gobierno iniciado en Cibeles tras el toque de atención de Andalucía Leo necesitamos un revulsivo necesitamos gobiernos e instituciones que cooperen que no se blog que en hace falta sintonía ideas claras voluntad de servir a la gente Ayuntamiento y Comunidad deben tener la misma partitura no deben desafinada Errejón y Carmena insisten en que la política es de la gente y lo hacen las personas la carta Se ha publicado las diez en punto de la mañana en la web de más Madrid una hora antes de conocerse el acuerdo Errejón informó la dirección de su partido a su secretario general Pablo Iglesias

Voz 1315 12:32 lo que hace errejones muy similar a lo que ya hicieron los exconcejales que Podemos tiene en el Ayuntamiento de Madrid aunque hay una diferencia importante los concejales anunciaron que se iban con Carmena antes de pasar por sus propias primarias fueron expedientados de forma cautelar Errejón sí que paso por las primarias internas las ganó aunque las diferencias con la dirección han sido constantes hasta hoy que ha anunciado que se va por estas razones

Voz 4 12:56 Manuela Carmena ello aunque veíamos de diferentes generaciones aunque venimos de diferentes trayectorias compartimos una forma de hacer política y esa formación política ponen por delante escuchar antes que imponer impone por delante la capacidad de cooperar de ir juntos antes que el enfrentamiento o la división

Voz 1315 13:15 Javier su marcha la marcha Errejón a la plataforma de Carmena no es una decisión precipitada aunque hasta hoy no se lo haya comunicado a la dirección del partido como comentabas hacía tiempo mucho tiempo que había rumores de que iba a pasar lo que finalmente ha pasado no ha sido desde luego Cristina un calentón

Voz 0867 13:31 o sea que Errejón haya haya dejado ahí

Voz 10 13:33 en el aire es más cuando se pensó en el no

Voz 0867 13:36 desde la plataforma se descartó la posibilidad inicial de incluir el nombre de Manuela o el apellido Carmina en esas siglas hizo precisamente por eso aquí en la SER el propio Errejón decía esto el pasado mes de octubre a preguntas de Javier Bañuelos en La Ventana de Madrid

Voz 0799 13:49 yo quiero hacer algo similar en la Comunidad pero no son experiencias me parece que se puedan que se puedan copiar porque nacen ni siquiera las siglas no ni siquiera las tengo que confesar que no pensaba en eso porque ya veremos yo soy el cantante podemos a la Comunidad de Madrid pero falta mucha más gente por por sumar

Voz 0867 14:04 se lo pensó el movimiento de Errejón desactiva según fuentes consultadas en Izquierda Unida el preacuerdo alcanzado con la dirección de Podemos para llevar de número dos a Sol Sánchez dicen volvemos a la casilla de salida y es que aunque Errejón sostiene que sólo ejecutado el mandato de su dirección la de su partido lo cierto es que su anuncio de hija de momento a Podemos sin marca electoral en Madrid ya Errejón pendiente de las decisiones disciplinarias que pueda adoptar ahora el partido contra él por haber roto los cauces oficial

Voz 1315 14:30 esta noche vamos a hablar otra vez aquí en la SER con Íñigo Errejón lo vamos a hacer en Hora Veinticinco de momento tanto la dirección de Podemos en Madrid la de Ramón Espinar como la nacional la de Iglesias guardan silencio decía Errejón que no contempla ser expedientado pero el partido está estudiando cómo salir airoso de esa situación una situación muy complicada María

Voz 1450 14:51 pero así es el anuncio pillaba en la dirección nacional por sorpresa y se produce sólo dos días antes de que podemos celebra este sábado la primera reunión del comité de campaña es el órgano que libera Irene Montero que va a preparar la estrategia para las tres selecciones que se iban a celebrar el próximo mes de mayo esta mañana en Hoy por hoy antes de conocerse esa carta firmada por Errejón y Carmena Irene Montero confirmaba que podemos formará parte de la candidatura de Carmena al Ayuntamiento

Voz 0814 15:17 entendiendo también que Manuela Carmena tiene generosidad no solamente para montar su propio partido y tener a su gente en el Ayuntamiento sino para responder a la pluralidad de

Voz 0273 15:29 fuerzas que estamos apoyando

Voz 1315 15:31 peso político su propio partido decía

Voz 1450 15:34 Montero en referencia a Carmena Imax Madrid preguntada por la Comunidad de Madrid Montero afirmaba que Errejón es su candidato regional daba por hecha la alianza con Izquierda

Voz 1315 15:42 la unidad Errejón es el candidato después está Izquierda Unida que es una fuerza con la que vamos a concurrir

Voz 1450 15:47 en cualquier caso ahora la incógnita es si la dirección va a abrir expediente a Errejón como hiciera con Maestre y el resto de concejales con el argumento de que los cargos de Podemos no pueden participar en las primarias que no sean del partido morado o termina aceptando la situación de manera similar a lo que ocurrió con la andaluza Teresa Rodríguez y su plataforma Adelante Andalucía

Voz 1315 16:05 hoy en Podemos salvo el propio Íñigo Errejón casi nadie ha querido hacer declaraciones excepto en las redes sociales donde está viendo muchísimo movimiento Saras desde que han publicado esa carta han empezado a llover las reacciones en Twitter del entorno de Errejón los diputados próximos a él en la Asamblea celebra la decisión se han pronunciado muchos Clara Serra dice que tienen la obligación de recuperar la Comunidad de Madrid para Pablo Padilla es el ticket ganador yugo Martínez Abarca dice que es una gran noticia para seguir avanzando en derechos y democracia no están tan contentos en el lado anticapitalista el diputado Raúl Camargo en declaraciones a la SER habla de golpe

Voz 1450 16:40 hablar de poner ya en marcha ya otro Poyet otro

Voz 1315 16:43 el candidato

Voz 10 16:45 estando en el Ayuntamiento como la Comunidad radicalmente transformadoras de izquierdas participativas construidas desde abajo al contrario de lo que está queriendo hacer en este momento por parte de Rejón y Manuela Carmena

Voz 1315 16:57 también se han pronunciado desde el Ayuntamiento el concejal Pablo Carmona también anticapitalista escribe que este es un nuevo golpe en la mesa de la regeneración progresista el Carmena alzó dice resuena en toda la Comunidad de Madrid y la concejal Romy Arce anima a construir alternativas se han pronunciado también algunos concejales más próximos a Carmena García Castaño por ejemplo dice que es una apuesta valiente y generosa llene el capítulo de reacciones de los adversarios políticos una de las primeras esta mañana ha sido la del presidente de la comunidad Ángel Garrido

Voz 0946 17:26 estos conglomerados que monta Podemos para el final seguir siendo

Voz 0177 17:29 podemos yo eh que elijan a quien crea mejor para para sus intereses yo creo que Rejón sería un mal candidato en la Comunidad y el Ayuntamiento porque creo que las ideas no porel evidentemente sino que las ideas que representa son malas contrastada ya hemos visto el Gobierno de Podemos la ciudad de Madrid el desastre que ha supuesto para todos los ciudadanos

Voz 1315 17:45 han hablado también desde el partido socialista Pilar Sánchez Acera que evita pronunciarse sobre el daño que el aval de Carmena Errejón pueda hacer al candidato socialista el portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado que prefiere cargar contra los líos internos de Podemos

Voz 15 17:58 buena a nuestro grupo parlamentario el grupo parlamentario socialista o no la a nosotros tuvimos nuestro candidato Ángel Gabilondo creemos que estamos en el mejor de los momentos para poder decir a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid que hay otra manera de gobernar esta comunidad por otros partidos tienen que solucionar sus asuntos y espero que lo hagan

Voz 16 18:16 Podemos y sus confluencias es la casa de los líos llevan tres años y medio pegándose entre ellos sin ponerse de acuerdo discutiendo únicamente de sillones sino de propuestas todas una más

Voz 1315 18:27 dos de la tarde dieciocho minutos seguimos

Voz 17 18:30 hora catorce Madrid

Voz 18 18:33 Madre Navidad este dos mil dieciocho CIR clásica dirigida por Emilio Aragón celebra el doscientos cincuenta aniversario del circo rompiendo todos los récords con más de ciento setenta mil entradas vendidas a unos este viaje al corazón del circo aprovechan las nuevas funciones hasta el tres de marzo en Ifema nuevas entradas ya a la venta en productor

Voz 1315 18:54 desde sonrisas punto com cien clásica

Voz 18 18:57 punto es Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo bienvenidos clásica patrocina Open Bank

Voz 1280 19:05 David Bisbal te llena de energía pues estás de enhorabuena porque Endesa y tempo Happy te invitan a un evento único el próximo veinticinco de marzo en Madrid contrata hay consigue tu entrada doble antes del treinta y uno de enero en tu punto de servicio Endesa o In Tempo con Bisbal punto com sea cual sea su energía hay una solución Endesa

Voz 1315 19:24 Pradillo

Voz 1280 19:25 el grupo Los Nogales once residencias y tres centros de día en Madrid llame al noventa y uno tres XXXI XXXI cero uno y ayudaremos a encontrar su residencia más próxima servicios especializados en rehabilitaciones estancias temporales cuidados paliativos noventa y uno tres XXXI XXXI cero uno Los Nogales cuidamos del mayor cuidamos de la familia

Voz 19 19:47 la tecnología nos hace dar saltos y vivir mejor

Voz 1280 19:51 estos oportunidades da un salto tecnológico y disfruta de hasta un veinticinco por ciento de descuento en smartphones y tablets Huawei común o el p ocho por ciento cuarenta y nueve euros sólo hasta el diecisiete de enero en los oportunidades de Gürtel Gürtel por poco precio mucha

Voz 20 20:05 eh

Voz 0867 20:07 la imagen de tu oficina que dice de tu negocio

Voz 21 20:09 te ayuda con tus objetivos Office Deco te garantiza el éxito más de veinticinco años en el sector del mueble de oficina proyectos integrales personalizados Icon el mejor precio del mercado visita nuestra exposición os solicita gratis tu catálogo Office Deco La imagen de tu oficina noventa y uno seis noventa y tres noventa y tres noventa y uno y Office Deco punto es

Voz 22 20:28 si amas lo que ves a Maras venida reales y ponemos al servicio de Sophos Amar es lo último en tecnología base máxima precisión en el mínimo tiempo para miopías híper metro Pías astigmatismo y propiciado con total seguridad y fiabilidad informa el

Voz 1450 20:43 novecientos novecientos cinco dos cuatro irreal

Voz 22 20:46 misión punto es real visión Clínica Integral de Oftalmología

Voz 0867 20:50 una mañana llevas a tu hija la universidad ídem

Voz 23 20:53 en qué pasa papá te acuerdas de una moto roja

Voz 1018 20:56 hoy la de Marta

Voz 23 20:59 pues que él está muerta

Voz 24 21:01 y ahora que ahora con

Voz 25 21:03 tú ahorrar hasta cien euros por cada vehículo extra que asegure es

Voz 24 21:06 informa colitas auto punto com colitas auto del mediador hay ese sabes cuánto vale tu piso más de lo que piensas Seguro en piso valoremos

Voz 1718 21:15 es gratis tu casa Illa vendimos al mejor precio contacte con nosotros en el novecientos ciento diez ciento seis o piso punto es

Voz 1315 21:26 los rectores de las seis universidades públicas madrileñas se oponen a que la Comunidad de Madrid tramite la puesta en marcha de tres nuevos centros privados en la región la bruma ha presentado un escrito con alegaciones contra los tres han tres anteproyectos de ley que está tramitando el Gobierno de Ángel Garrido que en última instancia deben pasar por la Asamblea consideran lo recto es que las propuestas de las tres universidades privadas muestran serias deficiencias es una información que les adelantamos a esta hora la Cadena Ser que firma Laura Gutiérrez

Voz 1275 21:56 si la bruma la Conferencia de Rectores de las seis universidades públicas madrileñas considera que no es el momento de dar luz verde a nuevos centros mientras que no exista

Voz 1450 22:05 la ley que establezca los servicios mínimos que sí

Voz 1275 22:07 deben exigir en la enseñanza superior madrileña la Lemmens sigue esperando en un cajón por lo que los rectores creen que hay que esperar sobre las tres propuestas concretas Kuneva Universidad ESIC y la Universidad Villanueva los rectores madrileños creen que hay deficiencias importantes en los proyectos carencias en la oferta de títulos de grado y master también en los programas de doctorado que quedan simples promesas además la Complutense por su parte ha presentado a título individual sus propias alegaciones contra las propuestas de Villanueva que son centros privados adscritos ahora mismo a esta universidad perdería entre ambas en torno a dos mil cuatrocientos alumnos en el caso de además precisan que los acuerdos firmados ahora mismo no permitirían que esa futura universidad privada se asiente en los terrenos que uso ahora mismo y que son propiedad de la como

Voz 1315 22:52 de seis sobre la huelga indefinida convocada por los taxistas de Madrid a partir del lunes que viene ha dicho esta mañana el presidente Garrido que confía en que finalmente no se lleva a cabo que se compromete a legislar para defender sus derechos

Voz 0177 23:04 mi compromiso va a ser empezar a legislar y legislar desde luego en defensa de los derechos de de los taxistas porque creo que es así porque hay creo que está sufriendo una situación de que francamente injusta también me comprometo a que esa legislación se haga por supuesto con el máximo consenso de todos los grupos parlamentarios creo que debería ser a través de una proposición de ley consensuada al máximo posible por los grupos

Voz 1315 23:26 lo dice ahora el presidente cuando la huelga ya está convocada Se aprobó anoche mismo en referéndum después de que esta semana los taxistas se reunieran con un representante de la Consejería de Transportes para presentarle sus quejas por esa falta de regulación de los UB TC Virginia Sarmiento

Voz 1435 23:42 han sido varias reuniones con la Dirección General de Transporte y la huelga ha sido la última respuesta ante la falta de soluciones que consideran urgentes Julio Sanz presidente de la Federación Profesional del Taxi

Voz 26 23:51 es triste que cuando el sector ha decidido tomar la última medida la más contundente la que más daño nos va a hacer cuidado a los usuarios eh que nosotros no dejamos de lado los usuarios es cuando el señor Garrido que estamos encantados de que no reciba nos propone una reforma

Voz 27 24:07 pues asegura que desde dos mil dieciséis la Comunidad tiene

Voz 1435 24:10 sobre la mesa las propuestas de las asociaciones del sector entre las claves se encuentra la de regular la contratación de servicios

Voz 26 24:16 la pre contratación algo que define a los vehículos de arrendamiento con conductor frente a los taxis estos vehículos tienen que ser contratados con tiempo suficiente que les haga no hacer como si esta ICIO tratarán captando clientes demanda

Voz 1435 24:30 la huelga ha sido secundada por el setenta y cinco por ciento de los casi ocho mil quinientos profesionales que han participado en el referéndum comenzará el lunes a las seis de la mañana si no hay avances los paros podrían coincidir con la celebración de Fitur Illa Mercedes Fashion Week la próxima semana

Voz 1315 24:46 Alfonso Ojea buenas tardes qué tal buenas tardes piensa que llevamos también pendientes de dos asuntos por un lado la Guardia Civil está investigando la muerte de una chica de unos veinticinco años que anoche fue encontrada muerta en un descampado de Meco cerca del límite con Guadalajara que es donde vivía en su cuerpo había heridas de arma blanca

Voz 0089 25:02 así es un matrimonio que paseaba por un camino agrícola ahí en Meco descubría el cadáver que presenta varias heridas de amar de arma blanca harán las nueve de la noche de ayer cuando los servicios de emergencia atención de la comunidad de Castilla La Mancha están tan cercanos un municipio a otro que actuaron estos servicios de emergencias bueno pues recibía la llamada que ponía en marcha un dispositivo que ha dirigido la Guardia Civil la víctima no había presentado denuncias por violencia de género pero todas las posibilidades siguen sobre la mesa del Grupo de Homicidios de la guardia civil madrileña el cuerpo se encuentra ahora mismo en el Instituto Anatómico Forense para practicarle el estudio no átomo patológico el juzgado número cinco de Alcalá de Henares asumido ya la investigación

Voz 1315 25:39 por otro lado la Policía Nacional sigue buscando a los dos chicos adolescentes acusados de violar a una niña de doce años en Entrevías la capital

Voz 0089 25:47 sobre las siete y media de la tarde del lunes la Sala del cero noventa y uno recibió una llamada de un taxista en el que relataba cómo acababa de ver que dos menores estaban forzando a una niña a una niña en un parque del distrito de Entrevías los efectivos desplazados al lugar comprueban cómo salen dos chavales corriendo también determinan que en efecto una niña de doce años había sufrido un agresión sexual consumada la investigación continúa con la sospecha aclara de que los agresores tienen eh quedaron con ella en el lugar del barrio porque la conocen por eso se analizan los perfiles de la víctima en redes sociales el Grupo de Menores de la Policía Nacional tiene ya todos los datos y contenidos digitales de esos perfiles de la víctima y en breve también comentarán en breve se va a producir evidentemente la detención de estos menores son menores de edad hablamos de quince años por lo tanto Se debe aplicar la ley penal del mes

Voz 1315 26:35 gracias Alfonso son las dos de la tarde y casi veintisiete minutos convive acoge protege ese es el lema de las fiestas de San Antón que esta tarde con un pregón a cargo del grupo Amaral y con la presencia de la alcaldesa van a vivir su día grande como manda la tradición son muchos los que a lo largo de esta mañana se han acercado ya hasta la parroquia de la calle Hortaleza para que los animales con los que viven sean bendecidos Javier Jiménez Bas

Voz 0887 26:59 tras año una larga cola de gente acompañada en su mayor parte de perros unos minutos de espera hasta que ocurre esto

Voz 28 27:06 no rindo

Voz 29 27:09 yo te bendiga padres

Voz 10 27:11 cuando tras Ringo yo esperando su turno se encuentra

Voz 0887 27:14 tilde una caniche negra que una mujer que se autodefine como su madre sujeta entre los brazos nos explica por qué

Voz 30 27:19 Aído porque su madre es católica practicante ahí la bendición normal

Voz 1315 27:25 Medina todos cuerpo y al alma

Voz 0887 27:28 entre los asistentes una mezcla de costumbre devoción y curiosidad

Voz 5 27:31 he venido todos los años tiene once años

Voz 9 27:34 es costumbre siempre venimos y devoción a San Antón para que me cuide un año más Chari Magee

Voz 0887 27:40 los animales son los reyes de estas fiestas que se prolongarán hasta el próximo veinte de enero

Voz 1718 27:48 es como tu canción favorita sonando en un bonito paseo Emirates con tarifas especiales paz

Voz 12 27:54 el dos mil diecinueve si aún mejor disfruto de menús gourmet más de tres mil quinientos canales de entretenimiento que de un excepcional servicio todo con nuestras tarifas especiales desde cuatrocientos cuarenta y nueve euros Cervantes el veinte

Voz 7 28:06 vinieron se apliquen condiciones Fly Emirates Fly vetara

Voz 31 28:10 la Gran Vía y el centro de Madrid están de moda celebra tu boda por todo lo alto en la mejor ubicación de la ciudad Hotel Santo Domingo las vistas panorámicas desde su terraza conquistará en a tus invitados casa ten el centro casa T en el hotel Santo Domingo descubre no en bodas punto Hotel Santo Domingo punto es

Voz 1315 28:31 yo decidí lleva mira ocasión plus de localizaciones encontradas

Voz 32 28:35 Jonze bebida ocasión Plus cada vez es más fácil que inauguramos tiendas en Móstoles Villaviciosa de Domi Zaragoza ya son once y para celebrarlo más de mil coches con descuentos de hasta el veinte por ciento a sólo hasta el treinta y uno de enero ocasión Plus en Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba Móstoles Villaviciosa allí lo casi un plus punto com

Voz 33 28:54 hora catorce los deportes

Voz 1315 28:57 con los deportes Amanda gala buenas tardes muy buenas

Voz 0419 29:00 tardes Real Madrid Getafe representantes madrileños en la Copa del Rey el Real Madrid se mete en los cuartos tras perder ayer en Butarque Los hombres de Solari no lograron la victoria en Leganés pero el tres a cero de la ida les metía en la competición los de peregrino por lo tanto eliminados en los octavos pese a la victoria conseguida en casa y el Atlético de Madrid eliminado también los del Cholo no lograron ganar en el Metropolitano anoche el empate con el Girona le deja fuera de la Copa del Rey también es noticia Kiko Casilla que deja el Real Madrid tras tres temporadas y media después de su regreso se despide pone rumbo a Inglaterra el portero español se enroló en las filas del Leeds

Voz 33 29:38 más

Voz 1315 29:40 así terminamos seis grados ahora mismo en el centro de la capital le han llegado las primeras lluvias llegan las primeras lluvias este jueves a la comunidad primeras después de semanas sin ver una gota el fin de semana parece que serán además más fuertes que tengan una buena tarde hasta luego

Voz 2 30:05 dos y media de la tarde una y media en Canal

Voz 1718 30:07 eh

Voz 3 30:12 reconoce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:20 la marca Podemos puede quedar fuera de las elecciones autonómicas y municipales de Madrid de su candidato oficial Íñigo Errejón se presentará con más Madrid que es la plataforma creada por la alcaldesa y candidata al Ayuntamiento Manuela Carmena Errejón no rompe formalmente con el partido que contribuyó a fundar pero se distancia quién sabe si de forma definitiva de su malestar por el intento de imponer algunas personas en la lista ha ido en aumento hasta el punto de suscribir una carta conjunta con Carmena en la que hacen el anuncio yo en la que se critican de forma directa los malos resultados en Andalucía Andalucía sur toquen

Voz 4 30:52 detención ese toque de atención lo tenemos que tomar en serio por eso lanzamos esta carta para construir una mayoría que sin sectarismos y sin gritos sea capaz de reunir a la mayoría de madrileños que quieren que las instituciones

Voz 1315 31:05 no estén al servicio de la mafia o el despilfarro

Voz 5 31:08 Daniel progresista sepa claro que hay una alternativa una alternativa fuerte para como hemos dicho en la carta a cuidar la democracia no he salido

Voz 1018 31:16 con Mariela Rubio Javier Casal contaremos que está pasando en esta nueva crisis de Podemos a sólo cuatro meses para las municipales y autonómicas de mayo pero lo de Andalucía sigue dando para mucho también en el PSOE cuyo cuya dirección ha enviado hoy mismo otro mensaje para Susana Díaz la dirección del partido también del Gobierno porque las palabras corresponden de nuevo a José Luis Ábalos eso de quedarse como sea dice con los que tiene poco de grandeza política

Voz 6 31:39 porque siempre tenemos que estar profundamente agradecidos porque no se hayan dado la oportunidad de tener las responsabilidades que tenemos y ese agradecimiento no se exige también tener la grandeza de ponernos como siempre a consideración de esa militancia que nos pone también los de de quita Hora catorce

Voz 1718 31:58 oyentes como cada día y van ya cuatro de la búsqueda del pequeño Julen los equipos de rescate al vida en dificultades del terreno para poder llegar hasta él Ignacio San Martín si piedra dura tierra suelta están complicando las obras de los túneles para acceder al pozo donde Yuri lleva cuatro días enterrado a más de setenta metros de profundidad los planes Se modifican según exigen las circunstancias que ahora se centran en excavar dos túneles junto al pozo donde está el menor los plazos se alarga ya se habla más de veinticuatro horas para conectar con el niño de dos años dotará donde se trabaja sin descanso siguen llegando máquinas inmaterial pesado los responsables del operativo en System en que contando la

Voz 1712 32:37 Prisa y la seguridad Se trabajo

Voz 1718 32:40 rápido posible y Asturias el hutu

Voz 1018 32:42 el viento repentino de Vicente Álvarez Areces presidente del Principado durante doce años de otros tantos alcalde de Gijón su capilla ardiente abre sus puertas en la junta del Principado en Oviedo donde estaba María José Loché

Voz 1464 32:52 acabo de concluir el velatorio con participación reservada al Gobierno y otras autoridades del Principado desde que los asturianos puedan acceder a despedir al ex presidente socialista un profundo sin mucha emoción contenida hemos visto Henri quiénes han acompañado hasta ahora los restos de Vicente Álvarez Areces su féretro cubierto con la bandera de Asturias

Voz 1018 33:11 gracias María José jueves diecisiete de enero ante Martín Isabel Quintana buenas tardes estar canadiense Antonio el Brexit

Voz 1645 33:17 sí empieza a ser costumbre ya los titulares el Gobierno británico

Voz 1718 33:19 estado de modo unilateral una votación en el Parlamento el veintinueve

Voz 1645 33:22 este mes sin que se conozcan de momento los detalles de que se va a votar exactamente el líder de la oposición no descarta nuevo referéndum mes Jeremy Corbijn

Voz 1775 33:30 si el Gobierno se mantienen su intransigencia nuestra obligación será la de buscar otras opciones incluyendo la de otra votación pública Dax reunión Bill

Voz 1315 33:40 pero la vicepresidenta a Carmen Calvo se ha reunido hoy con el número dos de la Generalitat de Cataluña según el Gobierno ha sido una reunión fructífera de la que sale la posibilidad de establecer dos espacios de diálogo uno entre gobiernos y otro partido

Voz 1645 33:52 ante el juez el ex comisario Villarejo declara a la Audiencia Nacional en el mismo día en que el confidencial publica que también espió al Rey Juan Carlos antes el ex número dos de la Policía Eugenio Pino ha negado el uso de fondos reservados por parte del PP para eliminar pruebas que incriminar al partido le preguntan por la operación Kitchen

Voz 34 34:09 existe vendrá dirigido y tenía constaba

Voz 1315 34:13 con signos de violencia la Guardia Civil investiga también la muerte de una chica cuyo cuerpo con heridas de arma blanca se ha encontrado en un descampado en Meco en Madrid en Madrid también se busca a dos menores de edad por ser los presuntos violadores de otra chica menor con la que habían quedado vía internet

Voz 1018 34:27 ven la Séneca el ministro de Ciencia y Universidad esa confirma

Voz 1645 34:29 dado que se reinicia los Presupuestos Generales ese plan que permite a estudiantes de una universidad trasladarse a otra dentro de España Pedro Duque

Voz 27 34:39 no es un problema de competencia es un problema de competencias lo que ocurre lo publicado hasta de esta ley a los nuevos tiempos que quiero pedir perdón a la ciudadanía porque bueno vamos

Voz 1315 34:48 pues evidentemente de Pedro Duque

Voz 1018 34:51 alguna cosa más por ejemplo el efecto Trump

Voz 1315 34:54 Human Rights Watch ha presentado su informe anual en el que denuncia que en grandes países como Estados Unidos China o Rusia

Voz 1275 35:00 se vulneran los derechos humanos critica especialmente

Voz 1315 35:02 si la política contra los inmigrantes de Donald Trump

Voz 12 35:06 en el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 35:11 José Antonio el telegrama es para Donald Trump señor presidente de los Estados Unidos de América le vemos tan contento con sus tuits excéntricos añadiendo leña al fuego declarando enemigos del pueblo a cuantos elige como adversarios conforme a sus necesidades en cada momento ya sean de la prensa o del Partido Demócrata que parece un niño con los juguetes cree trajeron por Reyes anticipa el New York Times su propósito de abandonar la Alianza Atlántica Azaña a la que debería responder la Unión Europea tomando en sus manos las riendas de su propio destino nosotros re considerando la base de Rota va

Voz 1018 35:52 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Carlos Ródenas y Julio Orange la técnica Isabel Quintana y Carlos Cala la producción y la gripe también entre nosotros hasta el punto de que ya técnicamente se puede considerar epidemia en todo el país Laura Marcos

Voz 0605 36:04 dicen los expertos que esta epidemia no es peor que la de otros años de hecho ha llegado un mes más tarde que la temporada pasada y a diferencia de entonces esta vez la vacuna si es eficaz para las cepas de tipo A que más están dando nueve comunidades han superado los ciento nueve casos por cien mil habitantes y la incidencia de la gripe se ha duplicado en apenas una semana Josema Molero del grupo de enfermedades infecciosas de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria

Voz 1718 36:27 no utilizar los sois sanitarios en al menos dos las urgencias de forma innecesaria solamente en aquellos casos de los que la situación vaya a empeorar para evitar fundamentalmente el colapso de los servicios sanitarios tanto espectrales como otras piezas

Voz 0605 36:38 entre los casos más graves que sí han necesitado hospitalización la mitad es de mayores de sesenta y cinco años y tres de cada cuatro de pacientes con enfermedades crónicas cardiovasculares pulmonares o

Voz 1315 36:48 diabetes completamos portada con el tiempo hola

Voz 1018 36:51 visión Jordi Carbó

Voz 0978 36:53 las próximas horas mejor tener un paraguas cerca en el Cantábrico tendremos chubascos pero también pausas ya algunos momentos de sol entre el final de la tarde y la próxima noche en la mitad este de Cataluña chubascos que cerca de la costa pueden ser intensos también en Baleares y en Canarias y en los Pirineos hasta media tarde algunas nevadas en la vertiente norte a partir de mil cuatrocientos metros de altura en el resto del país menos nubes durante la tarde que durante la mañana

Voz 1315 37:16 a temperaturas más bajas que ayer más eh

Voz 0978 37:18 acción de frío temperaturas que seguirán bajando los próximos días en el conjunto del país

Voz 8 37:25 vale

Voz 1280 37:27 preocuparte pensar que no me merezco pagar tanto por misa coros

Voz 35 37:31 Duarte traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero B

Voz 36 37:35 día la mutua con cualquiera de tu seguros te bajando su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua

Voz 37 37:45 insulta condiciones en mutuo apuntó es tu amiga la influencia es esa que te observa mientras te arreglas la barba y te dice

Voz 38 37:52 tendría que hacerle fotos a tu Verba eh que le iba a apretar de Follow espíritu haces las fotos y no te sigue nadie tu amiga la que mueve masas te comenta de las sílabas vayan está de moda Pío dice como si le hicieran hubiera sido suya porque es una auténtica maestra a la hora de jugársela no así que mejor juega a otra cosa como a la quiniela que esta semana trae un bote de dos millones ochocientos mil euros si te la juegas que sea la quiniela la puesta

Voz 7 38:16 qué hace millonarios ya están aquí los cien días de Mora de General Óptica con más de cincuenta mil gafas de marca con un cincuenta por ciento de descuento ven ahora General Óptica lleva gafas de marca a mitad de precio general Óptica tu mirada eres tú

Voz 39 38:33 la cuesta de enero este año con Coca Cola te costará la mitad porque te devolvemos el cincuenta por ciento del importe de tus compras en cualquiera de nuestros productos promoción válida para mayores de dieciocho límite de cien mil participaciones y reembolso máximo de siete con cinco euros limitado aún sólo reembolso y ticket de compra más información

Voz 1018 38:50 en en la cuesta abajo de enero punto com Íñigo Errejón ocurrida el veintiséis de mayo en las autonómicas de Madrid en la plataforma de Manuela Carmela candidata al Ayuntamiento pero fuera de la marca podemos oyendo decía esta mañana que el resumen gráfico de esa historia puede ser más Madrid menos podemos porque en la práctica la marca de la formación morada de la que Errejón fue uno de sus fundadores puede quedar fuera de la contienda electoral ni más ni menos que en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid Javier qué tal buenas tardes

Voz 0867 39:21 qué tal buenas tardes de es exagerado decir que eso es una voz

Voz 1018 39:24 en todo caso es una sorpresa para todos o la mayoría porque además que la dirigente podemos enteró poco antes de que se hiciera pública esta historia en síntesis Errejón se distancia del partido de su disciplina formalmente no rompe con él y quiere tener las manos libres para que nadie le imponga a nadie en esa lista así aprovecha el

Voz 0867 39:41 tanto el mal resultado electoral de Andalucía no para proponer junto a Manuela Carmena un cambio un revulsivo también la obtención de sumas más allá de las Islas

Voz 4 39:49 en Andalucía es un toque de atención ese toque de atención os lo tenemos que tomar en serio Manuela Carmena y yo compartimos una forma de hacer política y esa forma hacer política ponen por delante escuchar antes que imponer pone por delante la capacidad de cooperar de ir juntos antes que el enfrentamiento o la división

Voz 0867 40:08 Errejón no rompe con Podemos pero se embarca en este proyecto sin el visto bueno de su dirección regional con la que ya estaba seriamente distanciado a raíz del preacuerdo alcanzado para la integración en su lista de Izquierda Unida con una fórmula que el propio Errejón no compartía esta mañana la alcaldesa de Madrid ya es marca de la casa no ha querido entrar en cuestiones internas de Podemos

Voz 1018 40:27 pues efectivamente es a y cercanías

Voz 5 40:30 versiones las cuestiones digamos

Voz 1315 40:32 puramente internas de alguna formación política

Voz 5 40:35 pues no soy yo la persona indicada para contarnos que no bien

Voz 0867 40:38 mensajes muy duros de sus concejales más críticos que hablan de Carme nace de pacto de despacho concejales y diputados en la Asamblea de Madrid que lejos de esa nueva mayoría que se propone hoy animan a los suyos a impulsar una vía alternativa no comer

Voz 1018 40:53 la dirección de Podemos abrió expediente a seis concejales del Ayuntamiento de Madrid incluida la portavoz Rita Maestre por incorporarse a ese proyecto de Carmena sin pasar previamente por las primarias de Podemos hoy al menos

Voz 1315 41:03 hasta ahora oficialmente lo que manda es el silo

Voz 1018 41:06 ante esta situación de Errejón María buenas tardes qué tal buenas tardes hemos que hubiera con nosotros algún responsable del partido pero ahora pues ha sido claramente negativa y no deja de ser llamativo no que este anuncio de rejones haya conocido solamente unos minutos después de que estuvieran este mismo estudio la portavoz parlamentaria en el Congreso la formación Irene Montero además tenía mucha prisa Ike evidentemente no hizo ninguna alusión directa a la que se está originando Jean

Voz 1450 41:28 así es de momento la dirección nacional guarda silencio aunque los contactos entre los miembros de esta dirección están siendo constantes durante toda la mañana fuentes de la ejecutiva morada han señalado a la SER que el anuncio les ha pillado por sorpresa y que existe malestar por la manera en la que Errejón ha anunciado su alianza con Carmena el día en que pueden los cumple cinco años y sólo dos días antes de que el partido celebre la primera reunión del comité de campaña que lidera Irene Montero y que tiene la tarea de preparar la estrategia para las elecciones de mayo esta mañana tú lo mencionabas en Hoy por hoy antes de conocerse la carta Montero aseguraba que podemos formará parte de la candidatura de Carmena en El Aaiún

Voz 1315 42:02 esto será lo que diga Manuela Carmena entendiendo

Voz 0814 42:05 también que Manuela Carmena tiene generosidad no solamente para montar su propio partido y tener a su gente en el Ayuntamiento que es lo que lo que ha decidido hacer y me parece bien que lo haga sino para responder a la pluralidad de fuerzas Izquierda Unida Equo Podemos que estamos apoyando este proceso político y esa candidatura su

Voz 1450 42:25 su propio partido De Gea Montero en referencia a Carmena más Madrid sobre la comunidad Montero afirmaba que rejones del candidato y la alianza con Izquierda Unida la incógnita ahora es si la dirección abrirá expediente a Errejón como hiciera con Rita Maestre y el resto de concejales morados del Ayuntamiento de la capital con el argumento de que los cargos de Podemos no pueden participar en primarias de otro partido la otra opción es que la dirección termine aceptando la situación de manera similar a lo ocurrido con la andaluza Teresa Rodríguez la Plataforma Adelante Andalucía la dirección terminó aceptando adaptándolo aunque inicialmente se oponía después de todo Errejón sí ha pasado ya por un proceso de primarias internas de Podemos para ser candidato

Voz 1018 43:00 pues muchas gracias eh Mariela Javier ese toque de atención del la esta carta se tradujo dos de diciembre en la pérdida de tres escaños en esa formación que esa quedó como cuarta como cuarta fuerza política en el Parlamento que ayer convalidó en la formación del nuevo Gobierno su futuro presidente tomará posesión mañana y en el PSOE hoy a todos los meses Pages que se han escuchado en los últimos días se suman algunos más desde Andalucía en el sentido de que es ahí donde se debe marcar la estrategia del partido para esa comunidad Ana Fernández

Voz 0134 43:29 desde el Gobierno y el partido le han vuelto a enviar hoy a Susana Díaz señales para que dé un paso atrás pero en su equipo no ceden a las presiones y advierten a la dirección federal que sin el PSOE de Andalucía es difícil ganar elecciones el portavoz parlamentario socialista Mario Jiménez avisado a Ferraz esta mañana de consecuencias nefastas sino reman juntos en absoluto