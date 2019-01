Hora 14 (18/01/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:21 hola muy buenas tardes a pocas horas para el comienzo de la convención del Partido Popular la vicesecretaria de Estudios y Programas de esa formación política Andrea Levy eh pide sugiere para ser exactos la salida de Ignacio Cosidó como portavoz en el Senado ante las investigaciones judiciales sobre el supuesto espionaje a Luis Bárcenas pagado con fondos reservados en el año dos mil tres cuando Cosidó era director general de la Policía Andre a Lady estuvo a primera hora aquí en La Ser en Hoy por hoy le preguntó le representó Aimar

Voz 3 00:48 pues cada uno tiene que asumir la responsabilidad de sus hechos y desde luego pensar que las siglas siempre están por encima de las personas

Voz 1552 00:58 ha sido debe asumir responsabilidades

Voz 3 01:01 a Gallo y los casos que estamos cometiendo oí ante todo la presunción de inocencia que va por delante pero desde luego a mí las cosas que escucho las cosas que leo no me gustan mucho y no creo que tengan cabida dentro del Partido Popular

Voz 1018 01:15 pues a las dos y media en espantar a María Jesús Güemes como ha caído esas palabras entre los dirigentes del PP que se van a dar cita en la convenció de Madrid procedentes de Sevilla han asistido a la toma de posesión de Moreno Bonilla como nuevo presidente autonómico

Voz 4 01:26 no quiero encarnar una nueva presidencia que echar

Voz 1223 01:28 Keith es en el amor a nuestra tierra en la conciencia de su riqueza muchas sonrisas

Voz 4 01:33 a apretones de manos reaparición pública de Rajoy Isaac

Voz 1018 01:36 ay de Santamaría quien para dar consejos a nadie

Voz 5 01:38 yo lo que les deseo mucha suerte capacidad y dedicación y experiencia la tiene y a partir de ahí pues la la suerte también cuenta

Voz 1921 01:47 yo ya no estoy en política no voy a hablar lo sabía

Voz 6 01:50 no pero quiero saber su opinión mundial yo ya le digo que no voy a hablar de política garantiza claro

Voz 1018 01:55 la presidenta saliente Susana Díaz asistió a ese relevo y aprovechó de paso para responder al ministro responsable de Organización de su partido del PSOE José Luis Ábalos que ayer también volvió a marcarle la puerta de salida

Voz 1921 02:06 lo que yo sé que debía tener el cariño y el apoyo y la colaboración en todo momento de verdad se queda que a mí la puerta de entrada en el partido me lo abrieron los militantes me eligieron en un congreso regional en la primaria los andaluces son lo que nos han ratificado como el partido de Andalucía lagunas a pesar de que esa mayoría no haya sido suficiente para gobernar

Voz 2 02:27 catorce

Voz 1018 02:30 claro que para reflexiones derive las de Pedro Acedo fue alcalde de Mérida es diputado del PP sobre el perfil de la actual candidata de su formación política pirata Nogales las razones de su escasa actividad pública como política

Voz 7 02:42 que incluso cuando ha sido la subdelegada del Gobierno en Extremadura ha vivido en Mérida

Voz 0018 02:47 lo que pasa es que quizás alguno centro

Voz 7 02:49 pues no el ámbito porque no es otro que va malabares veremos si ya tenía que tendrá sucesivos claro de que atender ha sufrido como como es benéfico es lo correcto y lo que hay que hacer

Voz 1018 03:01 en la crisis de Podemos Pablo Echenique responsable de organización considera que Errejón está ya fuera del partido que debería dejar sus funciones incluido el escaño en el Congreso

Voz 8 03:08 por mucho que uno y a la tierra es plana te habrán no va a ser plana porque uno lo diga yo si fuera el INE quería presentas por otro partido político ir posee un escaño como te guió presentando te cómo podemos yo creo que todo quedó coherentes es dejar el escaño también me fuera de algo tiene que vivir Íñigo Errejón hasta mayo de este año oí ileso supongo que también pesa en su decisión personal

Voz 1018 03:36 este viernes no deja perder doce también un nuevo crimen machista en este durísimo mes de enero en Zaragoza una mujer asesinada por el hombre con el que mantenía una relación sentimental y al que hace dieciséis años defendió como abogada por el asesinato de su esposa además la madre de sus tres hijos Carmen Sánchez es la delegada del Gobierno

Voz 9 03:52 yo no digo que pide este aquí es unidad unidas a todos los partidos políticos y unidad a la sociedad no voy a hacer un llamamiento a las mujeres a las concentraciones que lo doy por hecho que van a estar hago llamamiento a los hombres a los hombres demócratas que se unan a estas concentraciones porque sólo juntos vamos a ser capaces de mandar un mensaje de acabar con esto

Voz 1018 04:13 ahora vamos a conocer por cierto que la justicia archiva la causa abierta contra el juez Javier Martínez que que llamó hija de puta la modelo María San Juan supuesta víctima de un caso de violencia machista María herido

Voz 0259 04:24 el Consejo General del Poder Judicial blinda al juez de Erkki a pesar de calificar de objetiva e incuestionable

Voz 0018 04:29 erección sus insultos de bicho hijo puta

Voz 0259 04:32 toman ninguna medida disciplinaria contra él dice que la grabación del vídeo no es válida como prueba la considera ilícita al vulnerar los derechos fundamentales porque sostiene que era una conversación privada recordamos que el vídeo oficial pero el órgano de los jueces señala que se grabó por error y que por error se entregó a las partes y demás

Voz 0202 04:49 la tuneladora que trabaja en la M cuarenta de Madrid se desplaza a Málaga para actuar si Julen se encuentra por debajo de los ochenta metros el objetivo es llegar hasta el pequeño durante el fin de semana a esta hora se cumplen cinco días de la caída del niño al pozo

Voz 0018 05:01 Cristiano Ronaldo y Xabi Alonso se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo martes Ronaldo ha reconocido los delitos y será condenado a dos años de cárcel tras alcanzar un pacto con la Fiscalía Xabi Alonso no admite el fraude hacienda la Fiscalía pide para él cinco años de prisión fuentes jurídicas reconocen que SGAE ha denunciado por presunto fraude fiscal empresas relacionadas con Joaquín Sabina la entidad de derechos de autor niega al que la denuncia implique a otros artistas como Alejandro Sanz o Pau Donés como aparece en algunas información del ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía confirma al juez que existía un operativo de seguimiento Luis Bárcenas pero matiza que era un dispositivo legal no destinado la destrucción de pruebas que incriminan al PP tal y como investiga el juez

Voz 1018 05:38 dos y casi seis minutos

Voz 1434 05:43 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 11 05:46 buenas tardes acabamos de saber que Íñigo Errejón

Voz 1434 05:49 no acudirá al Comité Electoral de Podemos que mañana se va a celebrar en Madrid y que iba a reunir a todos los secretarios generales con todos los candidatos Errejón no va el enfrentamiento continúa aunque la dirección de Podemos empieza a matizar su contundencia inicial Pablo Iglesias decía ayer que presentarán a su propio candidato a la comunidad tras la fuga de Rejón pero esta mañana aquí en la SER el Secretario General del partido ha dejado abierta la puerta al acuerdo

Voz 8 06:14 no ya cabalgar con todas las fuerzas políticas hablaremos también con el partido de de Manuela Carmena Íñigo Errejón

Voz 1434 06:22 Pablo Echenique también ha dicho con claridad que Errejón no va a ser sancionado la capital del Partido Popular a la que estamos escuchando es Andrea Levy en el Partido Popular Andrea Levy no descarta también lo ha hecho esta mañana en la SER que vaya a ser la número dos de Almeida para la capital

Voz 3 06:41 la capital de España y además es esa ciudad abierta que nos acoge a todos yo que vengo en sitio en el que me señalan por pensar diferente déjeme decirle que Madrid me siento muy cómodo y muy

Voz 1434 06:53 escuchen ahora Juani de Mayra felices después de que su desahucio de un piso en algunos a once Se haya suspendido esta mañana sin fecha

Voz 1921 07:01 fue muy contenta la verdad una alegría muy fuerte muy grande y bueno muy emocionada y la verdad es que estamos muy agradecidos a todo el movimiento que ha habido aquí en la puerta de mi casa no tengo palabras con que prepararlo

Voz 12 07:18 yo quiero

Voz 1921 07:19 no nada que muy contenta la verdad

Voz 1552 07:22 que si cada mismos chao todo lo que el eh

Voz 1434 07:25 vi la Consejería de políticas sociales enfrenta por segundo año consecutivo una lluvia de recursos de las ONGs que reciben subvenciones para sus programas gracias al dinero recaudado a través de la casilla del cero siete de la declaración de la renta aseguran estas organizaciones que han bajado mucho esas subvenciones respecto a lo previsto Rafa Escudero del tercer Sector una vez más estamos ante un

Voz 1084 07:47 descontrol ante una falta de transparencia una falta de diálogo con el Gobierno autonómico que juega y hace trampas al solitario no es sólo es aberrante sin una falta de respeto y una burla a la inteligencia de los madrileños

Voz 1434 08:03 más noticias ahora en titulares con Sonia Palomino y Enrique García

Voz 1258 08:06 Cristina Cifuentes y otras tres personas serán juzgadas por falsedad documental por el caso Máster en la Universidad Rey Juan Carlos la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la causa por prevaricación y cohecho contra otros diecinueve investigar

Voz 1915 08:17 el juez cuestiona la condición de expertos de los miembros del comisionado de la memoria histórica de Madrid el magistrado ha rechazado que declaren como testigos peritos en la causa contra la retirada del Paseo del General Muñoz Grandes desde el Ayuntamiento defienden que el Comisionado ya ha ejercido su función como perito en otros procedimientos

Voz 1258 08:32 sino a la investigación para esclarecer la muerte de una chica de veinticinco años que fue encontrada el martes en un descampado de Alcalá Meco con una decena de heridas de arma blanca en las últimas horas se le ha practicado la autopsia al cadáver la víctima no había presentado denuncias por violencia machista

Voz 1915 08:46 los trabajadores de Argés se han concentrado esta mañana en la Plaza de la Villa para protestar por los treinta y cinco despidos de la actividad Madrid Un libro abierto piden responsabilidades al Ayuntamiento de Madrid la empresa ha ido renunciando a contratos con una decena de ayuntamientos de la región y ahora mismo no cuenta con ningún

Voz 0018 09:01 y en deportes el Getafe abre esta noche

Voz 1258 09:03 en la segunda vuelta del campeonato en Primera División con su partido frente al Alavés y esta tarde tanto Getafe como Real Madrid conocerán sus rivales de cuartos en la Copa del Rey

Voz 1434 09:12 gracias Enrique es viernes vamos a saber cómo están las carreteras a esta hora a las dos de la tarde nueve minutos DGT Jorge López buenas tardes

Voz 1373 09:20 buenas tardes a esta hora tráfico intenso convocada viernes de entrada a la capital por la A una Alcobendas hasta nudo Manoteras por la M seiscientos siete en en la zona de la Universidad Autónoma ahí además también circulación lenta de salida por la diosa en Getafe y la M40 cada vez más densa en los puntos habituales hacia la tres Hortaleza hacia lados igual de Marín hacia él

Voz 1434 09:38 la A6 en la capital estamos hoy viernes en el escenario uno así que no se puede circular a más de setenta kilómetros por hora ni en la M30 ni en los accesos a la capital en el interior del anillo de la M cuarenta pero mañana ya no habrá restricciones el Ayuntamiento ha quitado esas restricciones para mañana gracias a que han disminuido los niveles de contaminación

Voz 1458 09:59 vamos a saber cómo está el tráfico en las calles de la capital centro de pantallas Margarita Pérez hola hola buenas tardes aún así aunque la contaminación afortunadamente ha bajado pero siempre es muy muy recomendable en la medida de lo posible dejar el coche en casa y utilizar el transporte público a esta hora no obstante estamos en el inicio del fin de semana hora punta ya se deja notar en algunos recorridos por la M30 por la parte norte en las proximidades al nudo norte nudo de Manoteras también se nota ya mayor lentitud en las proximidades al Puente de los Franceses y el paseo del Marqués de Monistrol que también tráfico más lento dentro de la Autovía en la zona cercana al puente de la avenida del Mediterráneo donde además de salida en este caso por la avenida del Mediterráneo en la conexión con el barril de Vallecas hay un vehículo detenido que estrecha la calzada por lo tanto atención a este punto

Voz 1434 10:45 tenemos seis grados ahora mismo en el centro de Madrid vamos también con la previsión del tiempo con Jordi Carbó

Voz 0978 10:50 las nubes serán abundantes hasta la próxima noche pero dejarán muy poca agua y mantendrán el ambiente frío con máximas que apenas alcanzarán los nueve grados donde suban más mañana las nubes se irán con pactando con el paso de las horas podemos tener algunos claros durante la mañana pero durante la tarde seta para con lluvia hasta primeras horas de la madrugada del domingo irá bajando la temperatura mañana hará más frío que hoy la cota de nieve en algunos momentos se puede situar cerca de los ochocientos metros de altura de banda que puede ser intensa en cualquier punto de la Sierra el domingo seguirán abriendo claros con ambiente todavía frío

Voz 1434 11:21 así comienza Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Carlos Ródenas y de David Nieto y la producción de Sonia Palomino Podemos tiene que decidir ahora si presenta un candidato propio a la Comunidad de Madrid o ve el

Voz 0018 11:35 órdago de Íñigo Errejón y acepta integrarse en la lista

Voz 1434 11:38 se va a presentar bajo la marca de más Madrid las posiciones parecen muy alejadas aunque ya esta mañana aquí en la Ser hemos escuchado los primeros matices si Pablo Iglesias decía ayer que presentarán a su propio candidato

Voz 13 11:50 deseo suerte a Íñigo la construcción de su nuevo partido con Manuela pero podemos tiene la hoja de ruta que marcaron los inscritos decidió en nuestras asambleas ciudadanas

Voz 1434 12:00 hoy en La Ser en Hoy por hoy el secretario general de Podemos Pablo Echenique dejaba la puerta abierta a un posible a una posible integración al estilo de lo que va a pasar en la capital con la candidatura de Manuela Carmena preguntaba Aimar Bretos

Voz 14 12:13 es posible entre de señor Echenique que haya una papeleta de Unidos Podemos y otra de más Madrid con Errejón encabezando es además Madrid

Voz 8 12:18 bueno ya cabalgar con todas las las fuerzas políticas hablaremos también con el partido de de de Manuela Carmena de Íñigo Errejón eso todavía está por ver como digo que decidir tanto de Madrid como como los escritos de la Comunidad de Madrid

Voz 1434 12:36 segundo punto clave Echenique ha sido rotundo cuando se le ha preguntado si iban a expedientar a Errejón como hicieron con los concejales que podemos tienen en el Ayuntamiento de Madrid cuando anunciaron que se presentarán con la plataforma de Carmena

Voz 8 12:48 no nosotros no queremos no queremos ya digo darles razones a a los aniversarios para estar permanentemente hablando de de Podemos creo que no creo que nadie tenemos que colaborar a que se hable permanentemente de de lo hacen en Podemos

Voz 1434 13:05 no habrá expediente por tanto para Errejón a pesar de que la decisión de irse con Carmena ha abierto una de las peores crisis en esta formación la dirección de Podemos no descarta presentar finalmente una candidatura conjunta como hemos escuchado a Echenique aún que traten de salir airosos de esta situación retratando al candidato

Voz 8 13:23 yo si fuera él dimitiría si te presentas por otro partido político año seguido presentando te cómo podemos yo creo que todo quedó cuarenta es es dejar el escaño también de a que que bueno pues de algo tiene que vivir Íñigo Errejón hasta mayo de este año oí ileso supongo que también pesa en su decisión personal

Voz 1434 13:48 anoche también aquí en La Ser en Hora Veinticinco Íñigo Errejón mantenía que sigue siendo el candidato de Podemos intentando a la vez no darle importancia al hecho de que ha tomado la decisión sin el acuerdo de la dirección de su partido y habiéndose lo ocultado todo este tiempo

Voz 15 14:02 el se ha enterado esta mañana de que yo y Manuela como concurrir juntos a las selecciones yo soy el candidato de Podemos a las a las elecciones a la Comunidad de Madrid y a ganar la Comunidad de Madrid y a la vez voy a concurrir de la mano de Manuela porque nosotros hemos sido una buena parte del soporte del gobierno municipal es que no hay la menor contradicción bueno

Voz 1434 14:22 a pesar de los matices de la dirección nacional del empeño de Errejón la dirección en Madrid va por su lado y mantiene que sí que van a presentar un candidato propio Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0018 14:34 sí que te echen y que no ha sido tan categórico pero el mensaje que nos transmite la dirección de Podemos en Madrid es que si van a presentar otra candidatura a la Comunidad y lo hacen porque Íñigo Errejón ya no es el candidato de Podemos se ha situado en los dicen al margen de su partido Hinault cuentan con él hemos preguntado cómo se gestó esa candidatura pero no hay respuesta no tienen claro si pasaría por unas nuevas primarias algo bastante difícil a sólo cuatro meses de las elecciones estas fuentes también mantienen que esa pelea no quieren trasladarla al Ayuntamiento de la capital donde siguen dispuestos a ese a su lado para que Manuela Carmena vaya

Voz 1434 15:10 mañana sábado se va a celebrar aquí en Madrid una reunión del comité electoral a nivel nacional de Podemos que ya estaba prevista desde hace tiempo y que va a reunir a los secretarios generales ya los candidatos aunque no va a estar Íñigo Errejón

Voz 0018 15:23 no acudir Jasen si finalmente Errejón no acude su equipo nos dice que le han retirado la imitación pero la dirección de Podemos en Madrid lo niega los dicen que limitaron hace sólo unos días antes de conocer el bombazo de su anuncio levemente Nos dicen estas fuentes no han vuelto imitarle porque ya no tiene sentido que acuda al comité electoral de un partido al que ha dado la espalda un partido completamente dividido hoy mismo en Telemadrid su portavoz en la Asamblea Clara Serra no ha querido decir qué piensa de las palabras que acabamos de escuchar de su compañero Pablo Echenique bueno

Voz 16 15:54 pues me parece que lo tenemos que entrar en esos barros y me da un poco de pudor contestar a eso

Voz 0018 15:59 creo que tenemos que al eso sí también ha dicho que le parece una buena noticia el anuncio de Rejón defiende la necesidad de exportar el modelo de Madrid a la comunidad

Voz 16 16:08 creo que con Manuela Carmena estamos más cerca del objetivo que tenemos un objetivo que es muy importante porque no queremos que la derecha gana en Madrid no queremos que se reedite el pacto de la vergüenza en la Comunidad de Madrid creo que tenemos que ponernos todos de acuerdo en esa dirección

Voz 0018 16:21 por eso creará Serra apela al diálogo ya las negociaciones internas

Voz 16 16:25 es que es responsabilidad de todo el resto de actores pensar cómo podemos estar ahí todos como podemos estar de la mandaba más cómoda que toca hablar mucho de cómo poder configurar ese espacio que sería más ganador en el sentido de que es más amplio no

Voz 0018 16:38 pues de momento las negociaciones al menos con Izquierda Unida IU con Equo están completamente estancada

Voz 1434 16:43 en el Partido Socialista mientras tanto analizan cómo puede afectar a sus intereses el aval que supone para Errejón presentarse bajo el paraguas de Manuela Carmena públicamente eso sí prefieren cargar contra la candidatura personalista como ha dicho el portavoz adjunto en la Asamblea José Manuel Franco

Voz 17 17:00 nosotros creemos siempre eh que un partido político tiene que presentarse con buenos equipos que la política no se base en proyectos personalistas sino en proyectos de equipo con buenos programas electorales ir con personas que estén dispuestas a dar lo mejor de sí misma en función o para mejorar la vida de los madrileños con esto no quiero devaluar ni muchísimo menos la importancia que tiene Podemos en Madrid pero nuestro objetivo es el que es no y nadie ni nada nos va a desviar

Voz 1434 17:28 dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 10 17:32 hora catorce Madrid

Voz 1434 17:34 en el Partido Popular Andrea Levy no descarta ser la número dos de la lista al Ayuntamiento de la capital la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP se resiste a confirmarlo pero no lo ha negado en una entrevista esta mañana también en Hoy por hoy

Voz 3 17:48 lo estamos en este momento hablando de de listas

Voz 14 17:51 pero sí lo hará por el Ayuntamiento de Logroño seguro que me decía que lo descartaba

Voz 3 17:55 es que Peres que Madrid es la capital de España y además es esa ciudad abierta que nos acoge a todos yo que vengo de un sitio en el que me señalan por pensar diferente déjeme decirle que Madrid me siento muy cómodo

Voz 1434 18:10 le encanta el candidato le encanta José Luis Martínez Almeida lo ha puesto por las nubes

Voz 3 18:15 bueno yo le llamo directamente alcalde Almeida porque desde luego ha hecho una verdadera labor de oposición sortea Carmena y estoy convencida que va exalcalde me entiendo perfectamente tengo la mejor consideración hacia su calidad de política hacia el deseo desde luego la realidad de verle como alcalde muy

Voz 1434 18:35 antes los piropos mutuos José Luis Martínez Almeida decía de ella esta mañana que conoce a la perfección que ha estado en los veintiún distritos aunque ahora no

Voz 1915 18:44 hablar de listas sino de la convención del PP que va

Voz 1434 18:46 comenzar esta tarde en Ifema Sara selva buenas tardes

Voz 1915 18:49 qué tal buenas tardes dice que no es el momento de hablar de eso que hay tiempo para formar las listas hasta abril y que ahora toca preocuparse por los madrileños

Voz 18 18:57 creo que los madrileños en este momento lo que nos están pidiendo no es que hablemos de nombres como está haciendo la izquierda en estos momentos en la ciudad y en la Comunidad de Madrid sino que hablemos de soluciones para ellos y nosotros en eso es en lo que estamos centrados

Voz 1915 19:10 no quiere hablar de listas pero sí la devuelto los cumplidos Andrea Levy dice que su apoyo fue especial cuando a él le nombraron portaba

Voz 18 19:16 desde el primer momento decidió mostrar su apoyo y desde ese momento Andrea Levy podría decir que practicamente hasta los veintiún distritos de Madrid haciendo una labor muy importante para la ciudad de Madrid en beneficio de la ciudad de Madrid pero vuelvo a lo mismo la listas creo que a mediados

Voz 1434 19:29 ahora dice que quiere centrarse en el Pro

Voz 1915 19:32 el texto está ilusionado con la convención nacional que empieza esta tarde dice que es el punto de partida de la gran conformación de la fuerza de centro derecha liberal que siempre ha sido y será el Partido Popular asegura que no va a ser una Convención al uso y que la sociedad va a tener más protagonismo

Voz 1434 21:49 en Lavapiés esta mañana estábamos pendientes de otro desahucio el de dos familias que comparten un mismo piso en algo mosso en algo a once son siete personas en total dos de ellas menores de edad y una mujer embarazada de ocho meses a punto de dar a luz para el martes tiene programada una cesárea Finalmente el desahucio sea sus vendido ir a diferencia de otros casos se ha suspendido sin que se haya puesto una nueva fecha para el desalojo de estas personas Elena Jiménez

Voz 0136 22:15 queremos bendito para echarlos escucharos este es el portal de argumentos a once donde la prensa los activistas contra los desahucios espera la noticia de Juanmi ella sale a dar las gracias porque su desahucios separa sin GECA

Voz 6 22:34 vale muy bien

Voz 0136 22:36 es lleva seis años en esa casa en el barrio de Lavapiés ochocientos euros de alquiler pero la propiedad pero indie visos no quiere seguir teniéndola de inquilina ella vive con su marido y su hija con más de un setenta por ciento de discapacidad a la que se han tenido que llevar hoy con otros familiares para que no pase por todo esto ahí vive también su nuera Mayra embarazada con una cesárea programada para el próximo martes

Voz 1921 22:58 nada que me mentido está aquí

Voz 12 23:01 no había alivio de poder tener a su hijo amantes

Voz 0136 23:04 viendo su vivienda mientras hay habrá y es que las dos enfrentaban hoy a su tercer intento de desahucio Naciones Unidas a través del Comité de Derechos Económicos Sociales había pedido que se paralizara mientras las administraciones no tengan una casa para estas familias la abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Alejandra Jacinto le pide a la propiedad que negó chiíes sino que las administraciones se mueva

Voz 1921 23:29 desde nuestro punto de vista debería ser la Comunidad de Madrid es competente en materia de vivienda que adjudicara viviendas hoy

Voz 0136 23:35 poco ha habido presencia de la Policía Nacional ni de la Policía Municipal y la comisión judicial ha decidido que sin esos medios y ante la presencia de la protesta de activistas en el portal El desahucio separaba

Voz 1434 23:52 la Consejería de políticas sociales se enfrenta por segundo año consecutivo una lluvia de recursos de las ONGs que reciben subvenciones para sus programas gracias al dinero que se recauda a través de la casilla del cero siete de la declaración de la renta las ONGs a las que se conoce como tercer sector aseguran que el Govern Nos regional ha llevado a cabo modificaciones unilaterales por lo que iban a recibir mucho menos dinero del previsto inicialmente algunas incluso se quedan a cero Teresa Rubio

Voz 0018 24:18 desde la Coordinadora del tercer sector nos han explicado que después de presentar una memoria adaptada para cada proyecto que es un informe que se negocia común funcionario y que sirve para perfilar la financiación de cada programa hay dejar de limitada la cuantía que finalmente se va a percibir esta no debe ser diferente a la de la resolución definitiva Ellos saben perfectamente que una vez que

Voz 1084 24:39 la entidad recibe una resolución provisional deposita bajo supervisión estricta de un funcionario una memoria adaptada es es el contrato vinculante que luego se utiliza para poder hacer válida o no la justificación de los fondos

Voz 0018 24:53 Rafael Escudero secretario de la Coordinadora que también nos ha contado que ya han presentado recursos en la Consejería hay que no descarta acudir a los tribunales porque no van a permitir que

Voz 0408 25:01 las asociaciones de familiares de personas afectadas con Alzheimer van a tener que despedir a cuidadores organizaciones que trabajan en dependencia o discapacidad mano a ver cómo las personas que trabajaban en la autonomía personal van a tener que dejar su puesto de trabajo

Voz 0018 25:15 de la Consejería aseguran que en todo momento se ha seguido el procedimiento administrativo de las bases y que digan lo que digan las organizaciones unos resolución provisional como su propio nombre indica es provisional

Voz 1434 25:25 los trabajadores de Argés se han concentrado esta mañana en la Plaza de la Villa para protestar por los despidos la empresa que ha ido renunciando a contratos con una decena de ayuntamientos de la región ahora mismo no cuenta con ningún empleado tras los últimos despidos los XXXV que trabajaban para Madrid un libro abierto una actividad del Ayuntamiento los afectados se van a rendir la semana que viene con Marta Higueras Enrique García

Voz 1258 25:49 Argelia admitió en junio un problema de liquidez transitoria y a partir de ese momento comenzó a renunciar a los contratos que tenía con ayuntamientos de toda la comunidad Ike alcanzaban los dos millones y medio de euros en todos los casos se han cedido los contratos a otras empresas para ganar para garantizar los servicios salvo en Las Rozas allí el Ayuntamiento ha asumido las nóminas de los trabajadores hoy en la capital los veinticinco despedidos de Madrid un libro abierto contrato al que renunció Jorge el martes se han concentrado en la Plaza de la Villa ya han exigido responsabilidades al Consistorio María Rodríguez ex miembro del comité de empresa considera que

Voz 21 26:21 ahora el Ayuntamiento de Madrid tendrá que decidir si llama a la siguiente empresa que quedó en la en el concurso

Voz 22 26:29 o si ADR

Voz 21 26:31 de un nuevo concurso público y en ese caso no existen garantías de que el servicio se pueda reanudar ya en lo que queda de curso escolar

Voz 1258 26:39 desde el Ayuntamiento reconocen que el despido está afectando a este servicio porque el veinte por ciento de las actividades estaban gestionadas por Argel dicen que están estudiando qué posibilidades tienen para garantizar su continuidad el martes Marta Higueras se reunirá con los trabajadores despedidos

Voz 1434 26:53 de los tribunales Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0018 26:55 buenas tardes cristiana del caso más audiencia provincia

Voz 1434 26:58 al ha confirmado el archivo parcial de este caso por lo que la cosa sólo continúa abierta para Cristina Cifuentes y otras tres persa

Voz 0018 27:05 así es la Universidad Rey Juan Carlos presentó en su momento un recurso contra el archivo parcial de este procedimiento denominado caso Máster que había decretado la jueza de instrucción Carmen Rodríguez Medel pero ese recurso lo presentó fuera de plazo no parece que los letrados del campus madrileño controlaran esos días a la perfección el calendario y por tanto presentar un recurso fuera de plazo significa que no prospera de eso la Audiencia Nacional confirma de forma definitiva este archivo parcial ya fijado por Plaza de Castilla es decir sólo tres investigados Cristina Cifuentes Enrique Álvarez Conde email de Feito se sentarán en el banquillo únicamente por el delito de falsedad documental

Voz 1434 27:41 un juez ha cuestionado la condición de expertos de los miembros del comisionado de la memoria histórica del Ayuntamiento de Madrid el magistrado ha rechazado que declaren como testigos en la causa contra la retirada del paseo del nombre del Paseo del General Muñoz Grandes

Voz 0018 27:56 en su resolución el juez titular del juzgado contencioso administrativo número veinte señala que no pueden tener la condición de testigos peritos cuando así se les proponen un juicio dice este magistrado que no pueden ser testigos porque la ley marca que esa figura legal se ciña a personas que hayan tenido un conocimiento directo de los hechos que sean es están enjuiciado y en este caso dice el juez el Ayuntamiento no lo ha acreditado tampoco dice este auto se les puede otorgar la condición de peritos porque tampoco está acreditado que se trate de expertos con conocimientos científicos por lo que sus declaraciones en ningún caso pueden tener carácter de prueba pericial el Ayuntamiento de la capital ha dicho que este comisionado ha estado en todos los procedimientos judiciales que nunca sus trabajos y testimonios han sido puestos en duda Se trata de un organismo dice el Ayuntamiento independiente que por cierto quedó disuelto Cristina el pasado

Voz 1434 28:43 novedad Unger gracias Alfonso dos de la tarde y veintinueve minutos

Voz 11 28:49 hora catorce

Voz 1434 28:51 Iván Álvarez buenas tardes hola qué tal Cristina dos equipos

Voz 0451 28:54 madrileño Real Madrid y Getafe estarán esta tarde en el bombo de los cuartos de final de la Copa del Rey el sorteo Se celebra las cinco en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en el Madrid un nombre propio el de Karim Benzema que jugará mañana contra el Sevilla en liga pese a tener una fractura en el dedo meñique de la mano izquierda lo ha confirmado Santiago Solari creemos

Voz 23 29:11 eso no es un problema para que el desarrollo de su carrera de futbolista no niega este fin de semana ni el miércoles ni el que viene y él lo vi muy bien hice lo veo muy bien

Voz 0451 29:19 Aldo además Marcos Llorente Cross y Mariano ya trabajan sobre el césped en el Atlético de Madrid visitará mañana el Huesca con sólo once jugadores de campo disponibles Savic Filipe Luis Saúl Vitolo Health son Clinic Diego Costa son baja esta noche comienza la segunda vuelta en primera división con el Getafe Alavés a las nueve de la noche y en baloncesto Euroliga siete de la tarde

Voz 0978 29:37 el Buducnost Real Madrid de Montenegro

Voz 1434 29:39 seis grados ahora mismo en el centro de la capital recuerden que hoy seguimos en escenario uno del protocolo anticontaminación no se puede circular a más de setenta kilómetros por hora ni en la M30 ni en los accesos a la capital dentro de la M40 para mañana se han levantado ya

Voz 1458 29:53 todas las restricciones hasta

Voz 1 30:02 y

Voz 1018 30:05 tarde una y media en Canarias

Voz 2 30:11 hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:20 gracias como siempre pues aquí con nosotros a punto de volver a tramitar por entra un nuevo frente frío que va a provocar un descenso importante de los termómetros durante este fin de sí Ana muy político sobre todo político por esa convención del PP en la que Pablo Casado quiere poner a punto la maquinaria de su partido se han dado en llamar rearme ideológico pensando en recuperar las esencias de aquellos tiempos del pasado pero también en marcar distancias ideológicas y de discurso convocó en ese contexto precisamente en este día la vicesecretaria de Estudios programas posible número dos al demás en la lista al Ayuntamiento de Madrid Andrea Levy ha marcado sus propias distancias con el portavoz del partido en el Senado Ignacio Cosidó cree que no puede seguir en su puesto ante el avance de las investigaciones judiciales por el supuesto espionaje con fondos reservados a Luis Bárcenas cuando él era en el año dos mil tres el director general de la Policía y así de claro lo ha dicho esta mañana que en la SER

Voz 3 31:10 los casos que estamos cometiendo y ante todo la presunción de inocencia que va por delante pero desde luego a mí las cosas que escucho las cosas que leo no me gusta mucho y no creo que tengan cabida dentro del Partido Popular

Voz 2 31:24 hora catorce

Voz 1018 31:27 la crisis de Podemos deja por ahora una noche Tura formal del partido con Errejón aunque el mensaje del responsable de Organización también en esta antena Pablo Echenique tampoco deja lugar a muchas dudas

Voz 8 31:37 yo creo que todo quedó es es dejar el escaño también medio a que bueno pues ve algo tiene que vivir Íñigo Errejón hasta mayo de este año oí ileso eso supongo que también estaba en su decisión personal

Voz 1018 31:53 en el Consejo de Ministros el responsable de Interior Fernando Grande Marlaska acaba de anunciar un proyecto concreto con fechas incluidas para empezar a desmontar una parte de las concertistas de las polémicas concertadas en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla

Voz 24 32:05 ya determinadas las zonas más vulnerables en ese sentido de susceptibles de ser atacadas esa serán las que se retiren las vallas se retiren las concertadas ese reto se coloquen nuevas vallas nuevos medios siempre más seguros a atender a indicar siempre más seguros pero a la vez sin medios eh cruentos

Voz 1018 32:27 tenemos además en la última hora desde Barcelona porque los taxistas inician a esta hora una huelga indefinida para protestar por la presencia en las calles de la ciudad de lo que consideran competencia desleal de los vehículos de transporte colectivo Sergi López Conselleria del territorio

Voz 1895 32:43 los taxistas se han levantado de una mesa en la que estaban reunidos con la Generalitat para hablar sobre la situación de taxistas Ibai culo sube TC porque no les han convencido las medidas que les ha explicado la Conselleria de Territorio sobre todo porque los taxistas querían regular que los coches UGT sólo se pudiera en contratar con doce horas de antelación como mínimo la Generalitat va establecer en un decreto ley que se puedan contratar a estos coches con sólo quince minutos de antelación dicen desde el Gobierno catalán que hay motivos jurídicos robustos para que sea así los taxistas de elite que son mayoritarios han convocado ya una huelga indefinida y se dirigen en estos momentos a la Gran Vía de Barcelona para bloquear esta arteria principal del centro de la ciudad

Voz 1018 33:29 gracias y bueno pues como saben los taxistas de Madrid también se proponen iniciar el próximo lunes una huelga también de carácter indefinido que además va a coincidir en buena parte de esos días como una de las grandes citas económicas de esta ciudad que es la Feria Internacional de Turismo Fitur es viernes dieciocho de enero

Voz 1762 33:44 soy el que tengo tengo buenas tardes buenas tardes empezaron

Voz 1018 33:46 con como tema muy tremendo en Zaragoza y la violencia

Voz 1762 33:49 esta es la principal hipótesis que se maneja por la muerte de una mujer en esa ciudad a manos de un hombre que estaba en libertad condicional después de ser condenado por haber matado a su pareja en dos mil tres Carmen Sánchez delegada del Gobierno en Aragón

Voz 9 34:00 no voy a hacer un llamamiento a las mujeres a las concentraciones que lo doy por hecho que van a estar algún llamamiento a los hombres a los hombres demócratas que se unan a estas concentraciones porque sólo juntos vamos a ser capaces de mandar un mensaje de acabar con esto

Voz 1018 34:14 se archiva la denuncia de la modelo María San Juan con

Voz 0018 34:17 el juez de Kike la insultó en una conversación que mantuvo con la fiscal el Poder Judicial reconoce que utilizó expresiones incorrectas pero argumenta que la grabación de esas palabras fue irregular no es una prueba

Voz 1762 34:27 cálida presentación machista el diputado del PP y ex alcalde de Mérida Pedro Acedo presentó anoche a la candidata del partido en esa ciudad Pilar Nogales diciendo que no la conocían porque sabía dedicado lo que tenía que hacer cuidar a sus hijos

Voz 7 34:38 ha vivido en Mérida lo que pasa que quizás pues no el ámbito porque no es como otros que va mal vino ya tenía que atender a sus sufrido claro que tenía que atender a sus hijos como él me Méjico es lo correcto y lo que hay que hacer

Voz 1018 34:51 nuevo tiempo Juan Manuel Moreno ya es presidente

Voz 0018 34:54 Andalucía quiero encarnar una nueva presidencia

Voz 1223 34:56 echa raíces en el amor a nuestra tierra

Voz 25 34:59 no me veo a ningún otro interés económico

Voz 1223 35:01 político o personal que no sea el bien general de Love andaluz

Voz 0018 35:06 ha citado como referente político a Mariano Rajoy para añadir también que comparte ideas y proyectos con Pablo Casado

Voz 1762 35:12 no se siente apoyado a Susana Díaz defiende que le apoyan los militantes y los votantes y también cree que tiene respaldo de Ferraz

Voz 1921 35:17 sí que yo sé que debía tener el cariño y el apoyo y la colaboración en todo momento de verdad que sí que a mí la puerta de entrada en el partido de la abrieron los militantes andaluces son lo que nos han ratificado como el partido de Andalucía Laguna

Voz 0018 35:32 piden cárcel la Fiscalía pide veintitrés meses de prisión para Cristiano Ronaldo que ha llegado un pacto para evitar la cárcel cinco años para Xabi Alonso que no ha llegado a ningún acuerdo por defraudar supuestamente a Hacienda ambos deben declarar el martes ante el juez

Voz 1762 35:45 el posible fraude fiscal fuentes jurídicas confirman a la SER que la Sociedad General de Autores ha denunciado a empresas relacionadas con Joaquín Sabina por ese supuesto delito la SGAE niega que la investigación implique otros artistas como Alejandro Sanz o Pau Donés como sea pública afortunadamente sin consecuencias terremoto en Canarias

Voz 0018 36:00 cuatro con dos grados en la escala de Richter se ha registrado a primera hora justo entre las islas de Gran Canaria y Tenerife y se ha sentido en diez municipios

Voz 26 36:06 las Yolanda más tuvo vio y la puesta en esta edición se muere no

Voz 0136 36:11 tras los notarlo porque claro

Voz 26 36:12 de nunca había pasado como como él

Voz 11 36:16 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 36:20 José Antonio el telegrama es para Pablo Echenique señor secretario de Organización de Podemos encumbrado en la Feria de Vistalegre II Las bicicletas son para el verano y los secretarios de Organización para los conflictos frente a Íñigo Errejón primero invoca la coherencia para que deje el escaño enseguida quiere humillar le como si fuera un gana pan que de algo tiene que vivir hasta mayo y por fin se apropia la gloria de haber negociado la bajada de los alquileres deja como miserables a quienes mientras tanto andaba montando su propio partido como Errejón Dios nos libre de los compañeros de partido continuara

Voz 1762 37:23 hola buenas tardes José Antonio ya ha llegado la primera de las dos perforadoras la segunda vive por carretera desde Madrid para ejecutar en las próximas horas la construcción de las dos galerías de cincuenta metros de profundidad para llegar a la cota donde estaría el pequeño de dos años los trabajos previos para llenar la parcela junto al pozo avanzan a buen ritmo según acaban de confirmar aquí los ingenieros una vez abiertas estas galerías los mineros van a excavar a pico y pala los cuatro metros de longitud para llegar al punto exacto exacto donde estaría Julen algo previsto en principio para mañana sábado a muy tardar el domingo los padres José Vicky no se mueven de la carpa instalada junto a este pozo Noche y día esperan cualquier novedad sobre el rescate que cumplirá a esta hora cinco días

Voz 1018 38:04 pues ojalá haya novedades y positiva y además muy pronto gracias Jesús al tiempo la previsión fin de semana de mucho frío Jordi Carbó hoy viernes también

Voz 1018 40:14 que tenía muy claro el hilo argumental de su respuesta contra la continuidad de Ignacio Cosidó como portavoz en el Senado vamos a reír

Voz 3 40:21 pues cada uno tiene que asumir la responsabilidad de sus hechos y desde luego pensar que las siglas siempre están por encima de las personas

Voz 1018 40:31 Cosidó debe asumir responsabilidades

Voz 3 40:34 Gallo y los casos que estamos convenciendo oí y ante todo la presunción de inocencia que va por delante pero desde luego a mí las cosas que escucho las cosas que leo no me gustan mucho y no creo que tengan cabida dentro del Partido Popular

Voz 1018 40:49 no conviene olvidar que todavía ayer a la Audiencia Nacional tanto el ex comisario Villarejo como su compañero también comisario Enrique García Castaño admitieron que participaron en el dispositivo organizado por sus superiores de interior para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas en lo que se conoce como la operación Kitchen Miguel Ángel Campos ofrece nacional qué tal buenas tardes hola muy buenas tardes pesan Collins Cosidó era aquellas fechas recordamos año dos mil tres el director general de la Policía lo está investigando es todo lo que rodeó esa operación que al menos en apariencia estuvo fuera de cualquier tipo de legal de legalidad pagado además con fondos reservados y sobre la que hoy también ha declarado otro comisario comisario este caso García Castaño

Voz 1552 41:24 García Castaño que ha reconocido ante el juez que existió el operativo de seguimientos al ex tesorero del PP Luis Bárcenas que se ejecutó por orden del entonces director adjunto Operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino que declara finalmente José Antonio este martes próximo García Castaño ha sostenido ante el juez que era un dispositivo legal de apoyo a la Policía Judicial que investigaba el caso de la caja B del PP y que buscaba testaferros y cuentas de Bárcenas no para destruir pruebas del Partido Popular que Kitchen como tal no existía y que Villarejo es un mentiroso y un canalla ha dicho literalmente García Castaño sin embargo en contra de lo que afirma el comisario interceptaron documentos que perjudicaban al Partido Popular que nunca llegaron al juzgado Dielo operativo de seguimiento será ilegal pues no contó jamás con respaldo judicial los investigadores están convencidos de la existencia de esta operación Kitchen para beneficiar al PP mediante el uso de fondos reservados y quien tenía la llave de esa caja era el secretario de Estado Francisco Martínez

Voz 1018 42:22 bueno pues Villarejo gracias Campos tiene cita el próximo lunes a las nueve y media de la mañana de nuevo en la Audiencia Nacional sus tentáculos a la hora de buscar informaciones comprometidas llegaron hasta el mismísimo Consejo del Poder Judicial que menos que hasta el jefe del departamento informático imputado también por lo que el Nacional supuestamente por facilitar datos reservados al entonces comisario sobre los herederos del constructor García Cerecedo el que impulsó la urbanización de lujo de Madrid la finca Alberto Pozas el consejo ha decidido apartarle de forma provisional de sus funciones después de conocer su imputación el juez sospecha que pudo facilitar el acceso el comisario Villarejo a las bases de datos el Consejo por el momento se le aparta de este punto neutro judicial un portal restringido que permita consultar todo tipo de datos por ejemplo el catastro datos fiscales datos de la DGT del Registro Civil de la Seguridad Social o incluso del Ministerio de Justicia además de apartarle del puesto de forma provisional mientras la Audiencia Nacional sigue investigando el consejo ha pedido un informe sobre todos los movimientos que el imputado haya podido hacer en relación con todos estos documentos gracias eh Pozas Pedro volver al principio a lo dicho aquí por Andrea Levy sólo unas horas antes la inauguración de la convención política del PP en principio parece que nadie está por exigir esa renuncia de cosido en estos tiempos de rearme político María Jesús Güemes

Voz 1461 43:37 qué tal buenas tardes en el PP creen que el Gobierno quiere boicotear su convención sacando temas de corrupción y lamentan que el nombre de Cosidó se vea de nuevo envuelto en la operación Kitchen no se descarta nada sobre el futuro de su portavoz en el Senado pero Maroto Se ha querido dejar bien claro cuando se adoptarán medidas