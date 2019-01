Hora 14 (21/01/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1 00:02 sí

Voz 3 00:14 José Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 buenas tardes tres agentes de los Mossos d'Esquadra Guardia Civil han resultado heridos de distinta consideración en enfrentamientos con un grupo de taxistas en Barcelona en el puerto de la ciudad IU frente a la sede de la Cámara autonómica la protesta sea trasladado a la Ronda Litoral la vía a una vía de comunicación fundamental para la capital catalana ahí se encuentra Álvarez

Voz 4 00:42 si los taxistas han dejado sus coches en la Gran Vía que sigue cortada a esta hora también es una vía fundamental la Gran Vía de ahí seguido al Parlament ahí es donde han tenido un enfrentamiento con los Mossos que ha acabado con tres agentes heridos después se han ido a la Ronda Litoral que han cortado los dos mil taxistas a pie por la Ronda Litoral de ahí se han ido al puerto Barcelona donde querían cortar los accesos han tenido un enfrentamiento con la Guardia Civil ha acabado un agente de la Guardia Civil también herido y ahora están cortando la avenida del Parallel de Barcelona por lo tanto muchas vías importantes cortadas por la tarde su a su objetivo es cortar la avenida Diagonal donde ahora mismo hay concentrados conductores de Uber y por lo tanto se encontrarían los unos con los otros ahí

Voz 1018 01:25 gracias Aitor es lo último los taxistas de Barcelona los de Madrid la de ciudades más pobladas de nuestro país que suman casi cinco millones de habitantes y en huelga para protestar por lo que consideran competencia desleal de los WC de Eric Abizaid huelga en principio indefinida los de Madrid que se concentraron en la Puerta del Sol se trasladan ahora la gran vía Elena Jiménez

Voz 1315 01:43 los taxistas hasta ahora están en la Gran Vía cortando dos de los carriles están llegando ya a la plaza de Cibeles con sentadas intermitentes y recordándole al Gobierno de aquí de la Comunidad de Madrid que aún no ha hecho sus deberes de regular a las plataformas de la súbete César ratos gritan el taxi unido jamás será vencido la siguiente parada dicen es la sede de la Comisión Nacional de la Competencia ir luego ya verán porque dicen que igual que el echan muchas horas de trabajo altas si hoy se lo van a dedicar a

Voz 0978 02:10 sólo OCHA bueno pues el ministro de Fomento José Luis

Voz 1018 02:12 los asegura que la reivindicación de los taxistas sobre el súbete ces son cosa de las comunidades autónomas pero el presidente de Madrid con que se han reunido Ángel Garrido deriva esta crisis al Ayuntamiento de Manuela Carmena

ni las bases están puestas no transferencia es mira me tomaré empezaba

Voz 0177 02:28 como presidente la comunidad Wi elegir lo que estrictamente me compete el resto competencias son municipales si pusiéramos horas de contratación idénticas para todos los ayuntamientos habríamos condenado a sus ciudadanos no tener ni un solo transporte público y eso no puede ser

Voz 1018 02:41 seguimos pendientes como no de las complicadísimas tareas para rescatar al pequeño Julen Se cumplen a esta hora ocho días de su desaparición en ese siniestro pozo de Totalán en Málaga donde avanzan muy despacio los trabajos

Voz 6 02:52 en fin si de hecho hace prácticamente cuarenta y ocho horas desde que comenzaron las excavaciones en las últimas nueve horas apenas ha avanzado un metro y aún faltan siete para llegar al acuerdo a partir de la cual se comenzará a excavar a mano por parte de la unidad de Salvamento Minero de Asturias en el mejor de los casos aún faltan treinta horas hasta llegar a Julen pero sigue trabajando con una premisa el niño de dos años está aún vivo aunque han pasado ocho días desde que cayó a este pozo Hora catorce

Voz 1018 03:20 el final del diputado de Podemos Íñigo Errejón anunciada comparecencia ante los periodistas en el Congreso para dentro de quince minutos no es descartable que anuncia alguna decisión sobre su continuidad o no como diputado tras decidir que va a concurrir a las autonómicas de Madrid bajo la marca de Manuela Carmena en Podemos Rafa Mayoral que es miembro de la dirección tres esta mañana en la SER que no es cosa de andar con expedientes porque no estamos ante un asunto infantil

Voz 7 03:43 pero esto esto no es una cuestión administrativa esto es una cuestión política es una cuestión de responsabilidad y cuando alguien toma una decisión política tiene que asumir la responsabilidad sus consecuencias porque ya todos somos muy mayorcitos alguien se iba a presentar con un partido ya se va a presentar por otro pues es quien tiene que explicar por qué quiere permanecer en el en el anterior la pregunta no es qué va a hacer podemos la pregunta es qué va a hacer una persona que ha fundado un nuevo partido político sin contar con nadie

Voz 1018 04:07 hoy en la Audiencia Nacional estamos pendientes de la declaración del comisario Villarejo

Voz 8 04:11 jo que según su abogado a tratar

Voz 1018 04:14 dado de situar en un mismo ámbito el espionaje pagado supuestamente por la antiguo presidencia BVA con el 11M Miguel Ángel Campos eran los

Voz 1552 04:21 luctuosos hechos con gran trascendencia para la vida española que dejó caer el letrado de Villarejo la semana pasada la salida de su declaración el abogado Antonio José Cámara acaba de afirmar a los medios de comunicación que el caso del espionaje del BBVA en realidad tuvo que ver con el atentado del 11M que según dice se cerró en falso en los tribunales no explicado que tenía que ver con aquellos atentados la investigación de la vida privada sentimental del ministro Miguel Sebastián o porqué ha tardado quince años son revelaron unos hechos tan trascendentes para la vida española para un patriota como el comisario fundamentalmente ha sido interrogado por Kitchen los fiscales los fiscales han interrumpido Villarejo cuando ha querido hablar de este asunto

Voz 0202 04:59 además el algo más de dos horas en la primera ministra británica debe presentar a la Cámara de los Comunes su nueva hoja de ruta sobre el Brexit tras el estrepitoso fracaso de la primera todo apunta que Theresa May centrará sus esfuerzos en renegociar con Bruselas un nuevo acuerdo entorno a Irlanda del Norte

Voz 0824 05:13 cinco mujeres y seis hombres integran el nuevo Gobierno de Andalucía además del jefe del Ejecutivo

Voz 6 05:18 Juan Manuel Moreno Bonilla confiesa que le ha sorprendido

Voz 0824 05:20 no haber recibido ninguna llamada de sus superiores en el partido para presionar médicos de España Portugal piden la prohibición de las pseudo terapias que califican como

Voz 0202 05:28 fraude masivo casi mil quinientas personas mueren cada año por abandonar la medicina tradicional para someterse a tratamientos alternativos no ciento

Voz 0824 05:35 la Agencia Estatal de Meteorología emitió un aviso especial para toda la Península ante el temporal de nieve lluvia y viento que nos acompañará desde el martes hasta el jueves la nieve empieza a complicar la circulación en puntos como Huesca o Teruel

Voz 1018 05:45 dos y casi seis minutos

la catorce Madrid Cristina Machado buena fe

Voz 0824 05:55 es la huelga continúa la reunión entre el sector del taxi el presidente Ángel Garrido ha terminado esta mañana Senna

Voz 0824 06:49 esta tarde nueva oportunidad para el acuerdo a las seis reunión con la consejera de Transportes con el texto de la reforma propuesta por el Gobierno sobre la mesa

Voz 0824 06:59 los es el que menos invierte en servicios sociales de toda España doce euros por habitante al año Madrid es la comunidad con más municipios con un gasto social muy bajo José Manuel Ramírez el presidente de la Asociación de Profesionales de los servicios sociales explica

Voz 12 07:14 sólo una parte a la insensibilidad de los gobernantes municipales que no invierten dinero en servicios sociales y por eso están situados pobres icono precarios en servicios sociales otra de las razones es producto de que la Comunidad de Madrid no transfiere una cantidad importante de dinero como lo hacen otras comunidades autónomas a los ayuntamientos

Voz 0824 07:38 estamos también pendientes de la rueda de prensa que hace tan sólo unos minutos ha convocado en el congreso Íñigo Errejón se anuncia para las dos y cuarto de la tarde aquí en La Ser en Hoy por Hoy Madrid hace unos minutos su número dos Clara Serra pedía unidad creo que es el momento que

Voz 13 07:50 tiene que haber mucho diálogo mucha voluntad de entendimiento acercar posturas tender puentes porque me parece que tenemos que ir a una candidatura por supuesto Unica creo que hay que reflexiona sobre cuál es la manera de que vayamos más unidos que seamos más en esa candidatura no en titulares

Voz 0824 08:08 Noticias con Sonia Palomino y Miriam Soto las investigaciones apuntan a un crimen sentimental detrás del asesinato a puñaladas de una mujer en Alcalá Meco la semana pasada fuentes de la investigación señalan a su entorno en concreto a una mujer ambas habría mantenido una relación con el mismo hombre

Voz 14 08:22 se necesitan donaciones urgentes del grupo de sangre cero negativo en alerta roja en los próximos dos o tres días serán necesarias reservas de los grupos cero positivo Abe positivo IB positivo en alerta amarilla

Voz 0824 08:36 viento de Madrid ejecutó un cincuenta y siete por ciento más de sus inversiones en dos mil dieciocho en ciento cuarenta y uno por ciento más que en dos mil catorce el último de gestión del Partido Popular más de la mitad fueron inversiones reales para crear y reformar infraestructuras el resto transferencias de capital que el Ayuntamiento aporta entidades e instituciones para que hagan sus inversiones

Voz 14 08:54 inaugurada la décima edición del gasto el festival hasta el diez de febrero la cocina de Madrid se fusiona con la moda la música y el cine este año además con un compromiso no tirar comida ni despilfarrar agua o electricidad y cuidar el medio ambiente reduciendo el uso de plástico

Voz 0824 09:09 deportes el Leganés protestar ante la Federación por la jugada previa al gol del Barça anoche en el Camp Nou en baloncesto ahora derbi en la primera ronda de la Copa del Rey con el partido Real Madrid Estudiantes el próximo quince de febrero vamos con la información del tráfico Nos acercamos primero al centro de pantallas de el Ayuntamiento de la capital Margarita Pérez buenas tardes hola

Voz 15 09:26 buenas tardes el más significativo en el centro con una manifestación que comenzaba en la zona de la Gran Vía con la plaza del Callao y en estos momentos el localiza se concentra en la calle de Alcalá el tráfico sobre todo en sentido Plaza de Cibeles por lo tanto mucha atención al centro de la ciudad en general la actividad ese mínima porque no tenemos que destacar complicaciones importantes en el resto de las vías del interior en la M30 se circula de momento con fluidez y tan sólo recordar los personas que vayan con el coche temblaban por la parte norte del paseo de la Castellana que continúan los trabajos de mantenimiento que estrechan la calzada en el túnel de la Plaza de Castilla en sentido Nudo Norte

Voz 0824 10:03 tenemos nueve grados ahora mismo en el centro de Madrid vamos con la previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 10:07 gran parte de la semana el tiempo va a ser frío pero sin temperaturas muy bajas será más por la presencia del viento que a ratos soplará fuerte que no por temperaturas como decíamos extremadamente bajas ni mucho menos de momento lo que queda de tarde seguirá luciendo el sol algunas nubes en puntos de montaña que miran hacia el norte con débiles nevadas a partir de mañana está nevada se va a intensificar y mucho pero en la mayor parte de la comunidad sol máximas de cinco a diez grados cerca de los diez en toda el área metropolitana la próxima Nacho a ser más fría mañana heladas prácticamente generalizadas de hecho mañana también veremos más nubes durante la tarde

Voz 0824 10:40 así comienza Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina hay de Noema Valido y la producción de Sonia Palomino

Voz 16 10:50 sí me gustaría anunciar mi negoció la radio y claro me gustaría que lo escuchas y así como millones de personas pero sin que me cueste mucho

Voz 17 10:57 Miro y que sea fácil rápido yo estoy aquí hacerlo menos

Voz 3 11:01 esto es lo que quieres

Voz 18 11:03 los fieles presentamos Sir publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas es sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 19 11:19 el Canal de Isabel Segunda ayudamos a quienes más lo necesitan ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua informa te en el novecientos tres seis cinco tres seis cinco

Voz 3 11:36 Canal de Isabel Segunda cuidamos el Aqua cuidamos

Hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 20 11:44 vale vamos a liberalizar todo porque no puedo tener yo una farmacia porque no puedo tener una notaría porque no puedo tener unas quinielas un estanco frente al cese es una anarquía

Voz 21 11:54 simplemente que inventan a una serie de de frase que de eh calan en la sociedad os acordáis cuando externa decir lo políticos que todos habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades ahora están inventando otra frase que muy sencilla que es que no se le puede poner puertas al campo

Voz 0824 12:09 el continuo a la protesta de los taxistas lo primero que vamos a hacer es ir a la Gran Vía la concentración prevista en la Puerta del Sol ha derivado en una marcha improvisada por esa vía por la Gran Vía que continúa hasta ahora hace unos minutos Elena Jiménez Nos decía que estaban a punto de llegar a Cibeles Elena por dónde estáis buenas tardes

Voz 1315 12:26 hola muy buenas tardes pues ya a punto de llegar a esa plaza de Cibeles han hecho una parada de unos minutos en la sede de la Comisión Nacional de la Competencia decían que querían llevar también su protesta esta mañana a la sede del Ayuntamiento de Madrid después podrían volver a la Puerta del Sol a la sede del Gobierno regional que es donde tenían inicialmente prevista la protesta hasta los dos delata de pero no es claro decía uno de los representantes megáfono en mano que si se le dedica tiempo habitualmente a trabajar en el taxi más hoy le van a dedicar tiempo a luchar por el Thaci gritos de Esto es un atraco o el taxi unido jamás será vencido resistir hemos hace unos minutos que ha provocado el aplauso de todos los que estaban aquí desde Banco de España edificio de metrópoli practicamente toda esa esa parte de la calle Alcalá está ocupada por esta protesta de los taxistas una protesta tranquila así lo han pedido continuamente quiénes iban y bueno pues liderando en esta ocasión la protesta iban pidiendo que fuesen todos tranquilos que no dijese nada cada vez que pasaba un coche de un Oue TC de hecho en una de las ocasiones ha pasado un vehículo de estas

Voz 0824 13:29 vete CES le han hecho un aplauso irónico

Voz 1315 13:31 sí han pedido de hecho esa imagen pues saliera en los medios de comunicación y no sólo la imagen de la violencia ahora mismo siguen caminando y en unos minutos van a llegar a la plaza de

Voz 0824 13:40 niveles gracias Elena protesta que si aquí en Madrid está transcurriendo por el momento de forma tranquila no hay ningún incidente relevante el principal escollo en las negociaciones a esta hora siguiese no la contratación del servicio de los VTV es decir el tiempo mínimo de antelación con el que se tiene que solicitar el servicio de un vehículo ve TC los taxistas quieren que ese tiempo mínimo sea de seis horas como norma

Voz 0228 14:02 general en toda la región pero él

Voz 0824 14:04 turno madrileño cree que deben ser los ayuntamientos los que decidan no ha habido acuerdo en este punto por tanto en la reunión que esta mañana han mantenido en la Puerta del Sol Ángel Garrido y los representantes del sector en unos minutos les vamos a contar cómo ha transcurrido esa reunión pero antes nos vamos a acercar al Congreso de los Diputados donde Mariela Rubio está a punto de comenzar la rueda de prensa de Íñigo Errejón sí fuentes de su equipo

Voz 0228 14:27 SER que anunciara que deja su acta de diputado

Voz 0824 14:29 en este momento el que fuera portavoz parlamentario de la forma

Voz 0228 14:32 no morada en este mismo congreso de los diputados

Voz 0824 14:35 esta frente al atril escuchamos sonido directo hay

Voz 0799 14:40 algunas veces en la vida en las que lo correcto y lo cómodo no coinciden en esos momentos hay que tomar una decisión yo hoy pagó muy tranquilo el precio por haber tomado la decisión correcta así que les comunico que entrego mi acta de diputado de Podemos por Madrid para centrarme en levantar una nueva mayoría de madrileños y madrileñas que consigan llevar el cambio al Gobierno regional al Gobierno de la Comunidad de Madrid tengo que decir que para mí este tiempo ha sido un inmenso no ha sido sin duda una de las etapas en las que más se ha aprendido de mi vida ha sido un motivo permanente de orgullo la fuerza popular de tanta gente que nos trajo hasta esta institución y por tanto tengo que mostrar agradecimientos en primer lugar para los cinco millones de personas que el veinte de diciembre nos abrieron las puertas del Congreso de los Diputados en particular para los setecientos cincuenta mil madrileños que nos permitieron entrar con aquella fuerza y con aquella ilusión que ya ha cambiado para siempre la política española en segundo lugar para todos y cada uno de mis compañeros del grupo parlamentario de mis compañeros de mis compañeras y también para todos y cada uno de los trescientos cincuenta diputados pertenezcan al grupo parlamentario que pertenezcan de muchos de ellos se ha aprendido muchas cosas que no voy a olvidar con muchos de ellos me llevo una buena relación y una amistad tengo que agradecer también a todos los trabajadores ya todas las trabajadoras de la cámara han hecho el tiempo y la estancia en el hemiciclo en la sede de la soberanía popular en un tiempo para mi inolvidable que siempre voy a recordar con cariño la ilusión de como entramos la ilusión de las primeras ruedas de prensa a las comparecencias los nervios antes de intervenir en un pleno o en una sesión de control para mi ha sido un inmenso orgullo dudo que vaya a vivir etapas tan tan enriquecedoras como han sido como han sido estas en en último lugar pero no menos importante a todos ustedes a todos los periodistas que con paciencia que con cariño y que con mucho amor por su oficio han estado desde el primer día algunos de ustedes incluso entraron al mismo tiempo que entramos nosotros in nunca me imaginé que durante algunos manotazos nunca me imaginé que pudiera decir esto pero créanme si les digo que se les va a echar de menos yo no vine a estar en política vine a hacer política y eso significa tomar decisiones en este momento creo que tenemos ante nosotros una inmensa tarea hermosa volver a hablar con los que faltan volver a hablar con gente que está ilusionada con gente que durante este tiempo ha perdido el contacto o la confianza con los partidos políticos incluso a toda aquella gente que no pudimos convencer estoy absolutamente convencido de que estamos tocando una tecla que hacía mucho tiempo que no sonaba y esa es una tarea que me entusiasma ya a la que me entrego con muchísimas ganas este camino no me cabe la menor duda acaba donde comienza siempre todo en la Puerta del Sol muchas gracias

Voz 22 17:58 pues acaba de terminar la comparecencia Íñigo Errejón comienza el turno de preguntas

Voz 23 18:02 quería preguntarle eh ha habido otros diputados del grupo parlamentario el saludado su su iniciativa la la han apoyado no se ha tenido conversaciones con ellos si quieren si lo van a acompañar en este en este nuevo proyecto is iban a tomar una decisión similar a que está usted anunciando ahora mismo

Voz 0799 18:21 apoyo ser recibido muchos algunos que ustedes en los imagina perfectamente y otros que no se los imaginaria pero esto es una decisión estrictamente personal llevó días de peticiones y exigencias de que entregué mi acta y creo que no hay que alargarlo más hay que dejar atrás la fase ya de las disputas y de las discusiones de los partidos y centrarse en lo importante levantar una mayoría nueva de madrileñas y de madrileños que pongan un gobierno en la Puerta del Sol del que nos podamos fiar del que podamos estar orgullosos

Voz 0853 18:54 buenas tardes en directo para Al rojo vivo de la Z deja su escaño eh deja el Congreso deja también el partido au seguirá formando parte de Podemos yo

Voz 0799 19:05 podemos Podemos aunque quisiera porque no el fundado y porque lo llevó tatuado en la piel yo sigo siendo militante de Podemos lo que pasa es que tras varias peticiones de que entregue mi acta de diputado creo que lo mejor es dejar atrás sino contribuir a la discusión de partidos y centrarse en lo verdaderamente importante lo verdaderamente importante es que como les decía estamos tocando una tecla que hacía mucho tiempo que no sonaba hace que mucha gente alguno con adscripción de partido y otras sin adscripción de partido esté volviendo a incorporarse a la participación política así que me dedico plenamente

Voz 1179 19:39 a una sola tarea ganar la Comunidad de Madrid

Voz 0799 19:42 ah y contribuir a que Manuela Carmena revalide la alcaldía de Madrid tal que mantiene su intención

Voz 24 19:50 de de

Voz 25 19:52 qué podemos ir más Madrid la plataforma que lanza con Manuela Carmena confluyan a la a en una candidatura conjunta de la Comunidad de Madrid

Voz 0799 20:01 por supuesto y además si me permite incluso creo o espero que esta decisión personal mía no sencilla pero que si tomo muy tranquilo contribuya a que ese acuerdo sea posible a que bajemos el ruido a qué reventamos los niveles de drama ya que seamos capaces de entendernos lo que ha sido posible para la alcaldía de Barcelona lo que ha sido posible para la alcaldía de Madrid o lo que ha sido posible para tantos territorios quiero que sea posible también para la Comunidad de Madrid creo que estamos más cerca porque estamos incorporando a mucha más gente que miraba la política o los partidos con desgana o con desconfianza y que hoy está multiplicando las filas de quiénes se apuntan como simpatizantes o como voluntarios de una plataforma cívica abierta lo más importante que es más Madrid lo más importante hoy en la política es abrir e incluir este movimiento es para abrir si tiene costes los asumo hay momentos en los que hay que tomar decisiones y elegir entre la comodidad y lo correcto yo estoy recibiendo

Voz 26 21:06 buenos días quería preguntarle qué es lo que les ha hecho cambiar porque hace unos días usted dijo que no iba a dejar el acta de diputado no ser que alguien se lo pidiera nosotros los periodistas no hemos escuchado a nadie públicamente pedirle que deje el acta sino invitarle a hacerlo pero no exigírselo quién se lo ha pedido directamente se ha sido Pablo Iglesias o quién de la organización le ha pedido directamente por favor deje el acta de diputado en segundo lugar que les diría a toda esa militancia de Podemos que bueno que seguía confiando en usted y que pueda sentirse ahora decepcionada porque usted abandona el partido gracias gracias

Voz 0799 21:41 con respecto a lo primero eh o no nadie se ha puesto en contacto conmigo para pedirme los explícitamente me habría gustado pero yo no creo que tenga mucho sentido que ahora entremos en una especie de discusión semántica sobre los verbos pedir exigir recomendar o sugerir creo que hay que ponerle fin a las discusiones de partido y que hay que rebajar el nivel de drama he oído a dirigentes de mucho peso de mi partido hacer afirmaciones en ocasiones gruesas en medios de comunicación o en declaraciones a los medios de comunicación e sobre qué tengo que entregar mi acta así lo hago no quiero contribuir al ruido quiero contribuir por el contrario a lo importante a que estamos volviendo a incorporar a mucha gente a incluir a mucha gente en una plataforma abierta que nos ayuda a ganar la Comunidad de Madrid ya revalidar la ciudad de Madrid el mismo espíritu con el que nacimos en las elecciones europeas el mismo espíritu con el que ganamos algunas de las principales alcaldías de nuestro país es el que nos va a llevar a revalidar la ciudad de Madrid iba a ganar la Comunidad de Madrid con respecto a lo segundo yo no abandono el partido que funde yo soy militante de Podemos voy a seguir siendo militante de Podemos y estoy haciendo lo que podemos me enseñó en situaciones difíciles abrir innovar incorporar a más gente

Voz 0853 23:04 hola sí decía que estaba incorporando a mucha gente para para su equipo me gustaría saber si uno de esos nombres es Carolina Bescansa gracias

Voz 0799 23:14 muchas gracias la la la propia Carolina Bescansa creo que comunicó el otro día que ya sé que ya se descartaba y que no quería formar parte aunque saludaba la iniciativa

Voz 27 23:28 sí yo creo saber si otros diputados eh que le acompañan en tu en su proyecto Madrid como por ejemplo tener Sanchis con a dejar también el escaño eso por un lado y por otro lado saber si tienen previsto en la Comunidad de Madrid extender el proyecto más Madrid a otros municipios además de Madrid

Voz 0799 23:45 muchas gracias con respecto a la primera eh eh el único que ha recibido peticiones sugerencias e o incitaciones a dejar el escaño he sido yo así que estoy actuando en consecuencia que además soy el firmante de aquella iniciativa de aquella carta firmada con Manuela Carmena destinada a abril incluir a más gente entiende que era una petición personalizada yo estoy tomando una decisión exclusivamente personal eh con respecto a lo siguiente eh creo que en cada municipio cada uno tendrá que decidir cuál es la mejor fórmula para sumar más y para incorporará más gente la iniciativa más Madrid es una iniciativa que está hermanan la candidatura de Manuela Carmena con lo que queremos que sea una candidatura muy amplia que incluya por supuesto a las fuerzas políticas progresistas Podemos Izquierda Unida seco pero también a los miles de ciudadanos que están escribiendo estos días a decir muchísimas gracias había perdido la esperanza

Voz 0824 24:48 sigue la comparecencia de Íñigo Errejón en el Congreso de los Diputados lo han escuchado aquí en directo en la cadena SER Errejón deja el acta de diputado por Madrid después de que la acción de su partido se lo sugiriera en varias ocasiones dice que paga el precio por haber tomado la decisión correcta y que entrega el acta para levantar una nueva mayoría que consiga llevar el cambio al Gobierno de la Comunidad deja el acta pero Errejón no Se marcha de Podemos son las dos de la tarde y veinticinco minutos seguimos

hora catorce Madrid

lleva media ocasión Plus perfecto de localizaciones encontrada

hora catorce Madrid Cristina Machado y antes de marcharnos le contamos lo último

Voz 0824 28:54 las negociaciones entre el Gobierno regional y el el sector del taxi aquí en Madrid Javier

Voz 0861 28:59 pues no hay acuerdo la huelga continua buenas tardes la comprendo a bordo ahora mismo el punto vital para los taxistas es decir la contratación del servicio Garrido dice que no puede regularlo Garrido pasa la pelota a los ayuntamientos

Voz 0177 29:09 presión de la comunidad voy a legislar en lo que estrictamente me compete el resto competencias son municipales y yo creo que cada uno tendrá sus planteamientos y su forma de ver los seguro que el Ayuntamiento de Madrid donde hay una gran descompensación de taxis seguramente tendrá una regulación más restrictiva yo ahí no entro repito hay muchos municipios de Madrid si pusiéramos dos horas de contratación idénticas para todos ayuntamientos habríamos condenado a su océanos son no tener ni un solo

Voz 0861 29:33 tres fe entre madrileño confía en que en dos meses tendrá listo el nuevo decreto de momento los taxistas van a ver esta tarde un borrador en la reunión que van a mantener

Voz 0824 29:39 a las seis coma consejera Rosalía confía así en la protesta hasta ahora por el centro de Madrid una manifestación improvisada por la Gran Vía y la concentración en el Ifema lo que han venido calificar como su cuartel general en esta huelga indefinida que ha comenzado esta mañana a las seis que tengan una buena tarde Arias

Voz 2 30:02 ningún

Voz 37 30:03 dos y media de la tarde una y media en Canarias

Voz 3 30:09 hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:18 esto es lo último Errejón deja su escaño en el Congreso pero no se va de Podemos

Voz 0799 30:22 yo hoy pagó muy tranquilo el precio por haber tomado la decisión correcta así que les comunico que entregó mi acta de diputado de Podemos por Madrid para centrarme en levantar una nueva mayoría de madrileños y madrileñas que consigan llevar el cambio al Gobierno regional al Gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 1018 30:43 si llegó Errejón que el pasado jueves anunció que concurrirá como candidato a la presidencia de Madrid bajo la marca más Madrid de Manuela Carmena acaba de comunicar a los periodistas en el Congreso que tras días de peticiones y exigencias deja su escaño en el palacio de la Carrera de San Jerónimo es lo que le pidió de hecho desde el minuto uno la dirección de su partido lo hizo aquí en la SER Pablo Echenique

Voz 1662 31:02 yo si fuera el INE quería que presenta por otro partido político Iggy Pop su escaño como te presentando te cómo podemos yo creo que lo que es es dejar el escaño también fuera de algo tiene que vivir Íñigo Errejón hasta mayo de este año oí ileso eso supongo que también pesa en su decisión personal

Voz 6 31:25 dos

Voz 1018 31:28 volveremos a algunos algunos al Congreso con Mariela Rubio para ampliarles esta noticia de alcance la última por ahora en torno a esa crisis de Podemos que estalló la semana pasada y cuyo final todavía ya no sabemos por dónde puede transcurrir estamos además pendientes del conflicto de los taxistas de Madrid y el Barcelona en huelga indefinida contra los súbete CDU Vericat Fay cuidado porque en la capital catalana San bebida mediodía momentos de tensión frente al Parlament el y también en el puerto con enfrentamientos en los que tres agentes de los Mossos d'Esquadra Guardia Civil han resultado heridos de diferente consideración como están ahora mismo las cosas Aitor Alvarez

Voz 4 31:59 ahora mismo los taxistas están cortando la Avenida del Paralelo de Barcelona también una vía muy importante de comunicación aquí en la ciudad antes han intentado acceder al Parlament de Cataluña se han enfrentado con los Mossos d'Esquadra de ahí salen los tres agentes de la policía catalana heridos leves ya dadas de alta por cierto después han cortado la la Ronda Litoral después han intentado acceder al puerto de Barcelona han rebasado el control de la Guardia Civil también ha resultado herido un agente de los antidisturbios de la Guardia Civil

Voz 1018 32:32 volveremos en directo Barcelona también al centro de las calles de Madrid es el lunes veintiuno de enero Antonio Martín Isabel Quintana buenas tardes las grandes pendientes también hoy Antonio de Julen

Voz 0228 32:40 si los trabajos para llegar hasta el pequeño que cayó al pozo en Totalán avanzan con lentitud por las dificultades que presenta el terreno los especialistas esperan alcanzar hoy el nivel de profundidad suficiente en el túnel paralelo para acceder al niño y mantiene la esperanza de que esté vivo vínculos

Voz 0824 32:54 se espera hoy les estamos contando que la operación de espionaje policial para seguir a Luis Bárcenas incluyó el despliegue de una cámara hay micrófonos en su despacho el seguimiento su empleada del hogar hoy el ex comisario Villarejo ha declarado en la Audiencia Nacional su abogado ha dicho que el caso del espionaje desde el BBVA guardaba relación con los atentados del once de

Voz 0228 33:10 el Gobierno en marcha del de Andalucía Juan Manuel Moreno ha detallado hoy su composición seis consejeros del PP cinco de ciudadanos entre ellos el vicepresidente de la Junta que es Juan Marín Moreno anuncia esos primeras medidas

Voz 1223 33:20 es que en un plazo inferior a mes y medio dos meses tuviéramos una auditoría de aquellos un aspecto que nosotros especialmente Nos interesa que son órganos instrumentales que tiene la Junta de Andalucía fundaciones pública empresas públicas

Voz 0824 33:36 no se presentaron Gaspar Llamazares dimite como diputado de Izquierda Unida en Asturias y confirma que no se presentará a las elecciones autonómicas del veintiséis de mayo argumenta Llamazares en una carta que si no diera este paso a un lado podría poner a los pies de los caballos al partido en al principio

Voz 0228 33:49 el el crecimiento pierde ritmo el FMI señala un freno al crecimiento de la economía mundial Christine Lagarde

Voz 1460 33:56 bueno me temo que vamos a anunciar una nueva sesión a la baja de los pronósticos económicos el esfuerzo que es tendrán que es países será más laborioso hice necesitarán quien en más esfuerzo

Voz 0228 34:08 países que necesitan más esfuerzo como Alemania o Turquía en cuanto a España mantiene sus previsiones de crecimiento dos coma dos por ciento este año uno con nueve el que viene en pocas manos

Voz 0824 34:16 las veintiséis personas más ricas del mundo tiene más dinero que los tres mil ochocientos millones de habitantes más pobres del planeta son datos de un informe presentado por Oxfam que manifesta que la fecha que la brecha crece a diario

Voz 1855 34:28 los grandes ricos del mundo han ganado el año pasado su riqueza ha aumentado cada día en dos mil quinientos millones de dólares

Voz 0228 34:36 plan de Theresa May presenta esta tarde su alternativa al pacto para el Brexit rechazado por el Parlamento británico Josep Borrell ministro de Exteriores cree que debe evitarse que se repita en el Reino Unido lo que ha sucedido en Cataluña

Voz 38 34:46 no puede ser es que Envases Moreno como una declaración independencia en Cataluña no se proclama el lobo esas suspende los efectos se proclama derechito luego se suspende no es hacer esto no es serio modo de trabajar para resolver esto lo más rápido posible

Voz 3 35:02 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 35:06 José Antonio estoy dama es para Michel Barnier señor jefe de las negociaciones de la comisión con el Reino Unido sobre su salida de la Unión Europea amparada por la invocación del artículo cincuenta del Tratado vaya por delante nuestra más efusiva felicitación por el modo en que ha cumplido la encomienda recibida que presentaba todas las dificultades y se adentraba en lo inexplorado su mayor éxito ha sido lograr que la Unión haya negociado con una sola voz de ser intento desnudado de los británicos por romper el bloque buscando las ventajas de la dispersión que hubiera sido letal importa seguir en bloque frente a la pérfida Theresa May vale

Voz 1018 35:53 Miguel Ángel Aguilar que vayan volverá con nosotros Alicia Molina que no ha valido la técnica Quintana hay cargos clara la producir el tiempo la previsión cuidado porque hay alerta de frío de muchísimo frío prácticamente en toda la península Jordi Carbó

Voz 0978 36:04 lo más significativo a lo largo de esta semana van a ser las copiosas nevadas en las montañas del centro y norte de la península no esperamos nevadas en cotas bajas mañana por ejemplo la nevadas e intensificará en el Sistema Central y sobre todo en la Cordillera Cantábrica hasta el miércoles durante el miércoles y el jueves nevada copiosa y persistente con viento muy fuerte en el Pirineo en algunos casos se pueden acumular más de dos metros de nieve nueva y en el conjunto del país esta tarde sol chubascos en Canarias sobretodo en Baleares más dispersos en el Cantábrico y en los Pirineos y ambiente frío toda la tarde máximas de cinco a diez grados cerca de los quince en el sur de la península de los veinte en Canarias

Voz 1018 38:14 volvemos en directo a las calles de Madrid y Barcelona pendientes de lo último sobre el conflicto de los taxistas pero antes vamos a acercarnos al Congreso de los Diputados donde hace poco más de cuarto de hora ha saltado la noticia política de la jornada Íñigo Errejón anuncia que deja su escaño en el Congreso Mariela Rubio qué tal buenas tardes

Voz 0228 38:29 buenas tardes pues si no puedo dejar podemos seguiré siendo militante pero

Voz 0824 38:32 no dejaré el escaño así lo anunciaba Íñigo Errejón así que les

Voz 0799 38:36 comunico que entrego mi acta de diputado de Podemos por Madrid para centrarme en levantar una nueva mayoría de madrileños y madrileñas que consigan llevar el cambio al Gobierno regional al Gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 0824 38:53 nadie me lo ha pedido nadie me ha pedido explícitamente que

Voz 0228 38:55 entregue el acta de Errejón aunque reconocía que le habían invitado a dimitir pero creo añadía que es la decisión correcta espero que contribuya a que se pueda llegar a un acuerdo en Madrid sugiriendo así Íñigo Errejón una lista única una posibilidad de llegar a un acuerdo bajo las siglas temas mal

Voz 0799 39:11 o espero que esta decisión personal mía no sencilla pero que si todo muy tranquilo contribuya a que ese acuerdo sea posible a que bajemos el ruido a que reventamos los niveles de drama ya que seamos capaces de entendernos

Voz 0228 39:28 entrego mi acta de diputado para levantar una nueva mayoría yo no vine a estar en política vine hacer

Voz 1018 39:33 política yo no voy a estar

Voz 0799 39:35 Indica mire a hacer política y eso significa tomar decisiones en este momento creo que tenemos ante nosotros una inmensa tarea hermosa volver a hablar con los que faltan volver a hablar con gente que está ilusionada con gente que durante este tiempo ha perdido el contacto o la confianza con los partidos políticos incluso a toda aquella gente que no pudimos convencer

Voz 0228 40:04 yo al espíritu del 15M las últimas palabras de Íñigo Errejón como diputado morado este camino acaba donde siempre empieza todo en la Puerta del Sol

Voz 1018 40:11 Sol de Madrid pues esto lo ha dicho Errejón yo no soy Mariela como queda a partir de ese momento su situación dentro de ese partido en el que oficialmente formalmente según ha dicho él sigue siendo militante cabe la posibilidad de que el abran un expediente ese tema se da por zanjado en principio hasta ver qué ocurre en las elecciones como está la cosa

Voz 0824 40:27 buenos pues de momento en la dirección no ha querido

Voz 0228 40:29 en mover ni un solo hilo en materia orgánica añaden que sería un asunto que añadiría crispación en un momento insisten desde la dirección en el que se debe centrar todo el esfuerzo en sacar adelante los Presupuestos Ésta es la expresión que utilizan todas estas semanas más sociales de la historia

Voz 1018 40:47 pues esto es lo último en torno a esa crisis de Podemos la renuncia de su escaño en el Congreso no así a sus funciones dentro de esa formación política a pesar de que será candidato a las autonómicas de Madrid el próximo mes de mayo no con la marca Podemos sino con la marca de Manuela Carmena la marca más Madrid no sabemos si finalmente habrá o no algún tipo de acuerdo político posible para que se produzca una confluencia entre ambos o habrá finalmente dos listas diferentes gracias Mariela Rubio vamos ya con el conflicto de los taxistas de Madrid y Barcelona que son las dos ciudades más poblada de nuestro país más de cinco millones de habitantes están en huelga Olga en principio indefinida que vamos a tratar de explicarles por ese conflicto que tienen con los Cube TC con Eladio Meizoso que está aquí en el estudio de la Eladio o la buenas tardes porque estamos hablando con datos oficiales del Ministerio de Fomento de enero de este año de unos sesenta y cinco mil taxis frente a unos trece mil vehículos que incluyen a los Schubert y Fay los taxistas entienden que es una competencia desleal ahora mismo la protesta en Madrid y creo que está en la Gran Vía

Voz 8 41:44 Jiménez buenas tardes pasada vale vale Elena buenas tardes

Voz 1018 41:50 Elena Jiménez Almo

Voz 42 41:53 tras ahora en Cibeles está esta pro

Voz 1315 41:56 de esta de los taxistas para recordarle al ayuntamiento que también puede tomar medidas para regular a la súbete CES antes amparado en la sede de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que también tiene voz en este complots en este conflicto y quizá vuelvan a la Puerta del Sol a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid pero de momento la protesta no

Voz 0824 42:14 un recorrido cerrado ni una hora porque

Voz 1315 42:16 dad tenían previsto terminar a las dos de la tarde los taxistas dicen que están hartos una pancarta muy casera grita desde su tela blanca regulación ya el ambiente es tranquilo así lo han pedido constantemente los líderes de la protesta para evitar cualquier conato de violencia hace frío pero por aquí alguien dice en alto ni un paso atrás

Voz 1018 42:36 la protesta continúa porque dicen no repasará desde el gremio no han avanzado prácticamente nada en las negociaciones con el presidente de la Comunidad de Madrid con el que se reunieron a primera hora para arrancarle algún compromiso que finalmente pues parece que no ha sido posible no

Voz 0861 42:49 sí lo que han conseguido es muy muy poco dicen como por ejemplo que la comunidad Marie fue GM endurezca las multas a los coches que capten clientes en plena calle pero el Gobierno madrileño se desentiende de un punto clave para los taxistas Miguel Ángel Leal pertenece a Fede taxi

Voz 11 43:04 para nosotros lo más importante es la cuestión de la contratación que es donde se están saltando la norma continuamente Store vehículo como bien saben aquí la Comunidad indirectamente la cuestión que quieren eludir nosotros no vamos a parar mientras esta cuestión no está bien definida

Voz 0861 43:19 pues la como el Madrid no será quien regule esa Pere contratación es decir el tiempo mínimo con el que se debe contratar un coche tipo Uber rockabilly y el presidente del Gobierno madrileño Ángel Garrido pasa la pelota a los ayuntamientos

Voz 0177 43:30 como presión de la comunidad voy a legislar en lo que estrictamente me compete el resto competencias son municipales y no podemos imponerles una regulación que no daría ningún servicio porque no hay taxis e impediría que Luciano se pudiera

Voz 0861 43:41 como en el único compromiso menos de dos meses estará listo un nuevo decreto de momento los taxistas verán esta tarde un primer borrador

Voz 1018 43:48 en el caso de Barcelona será mañana cuando los representantes de los taxistas se reúnan con el Gobierno catalán aunque no con su presidente con Quim Torra como decíamos en portada esta mañana se han vivido momentos de tensión frente al Parlament también en el puerto de la ciudad tuvieron que intervenir los Mossos d'Esquadra también la Guardia Civil el último balance conocido habla de tres mossos heridos también de un agente de la Guardia Civil la protesta se trasladó a la Ronda Litoral donde no sé ahora mismo como cómo están las cosas buenas tardes nuevo

Voz 4 44:13 buenas tardes de nuevo pues el la mañana ha empezado hoy en la Gran Vía os contábamos que los taxistas habían dormido dentro de sus vehículos a las nueve y media tenían prevista una asamblea en la plaza de Cataluña de ahí se han ido a la Conselleria de Economía que está muy cerca de esta plaza central de Barcelona y en ese lugar en la Conselleria de Economía han decidido dejar los coches aparcados en la Gran Vía por lo tanto la Gran Vía sigue cortada hasta ahora

Voz 3 44:39 lo está desde el pasado viernes idea ahí