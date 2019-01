Hora 14 (22/01/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias vuelve a complicarse el rescate del pequeño Julen

Voz 2 00:10 no

Voz 3 00:17 José Antonio Marcos

Voz 4 00:26 exactamente esta que ahora que hay que hacer es que esas de normalmente Messi en días sin conocimiento hace lo lógico previo y es imposible predecir tiempos que se esa carrera control en sustancias totalmente adversos cansa lo que pasa que nos mueve la ilusión de o la esperanza de encontrar a alguien vivo y devolverlo al ese triciclo que tienen en las calles de El Palo no

Voz 1018 00:50 es el testimonio muy buenas tardes de Juan López Escobar delegado del Colegio de minas del sur el responsable más directo de trabajo de centenares de personas que desde hace ya nueve días trabajan mañana tarde y noche para recuperar al niño atrapado en ese pozo de Totalán en Málaga a las dos y media les ofreceremos íntegra la conversación que hemos grabado con hace unos minutos los tubos que tienen que revestir la perforación para la la por la que bajarán los mineros asturianos se quedan atascados en Totalán una tarde más en directo también gracias a Martín

Voz 5 01:17 si no hay plazos han fallado las previsiones los tubos metálicos como dices para asegurar la galería de los rescatistas no encajan ávido que sacarnos rellenar con tierra firme ese agujero de un metro y medio de diámetro y convencer a excavar de nuevo dar eso sí con una perforadora de mayor diámetro de la Brigada de rescate minero tenía previsto haber comenzado a estas horas ya la fase final para rescatar a Julen pero aún tardarán en empezar a trabajar

Voz 1018 01:41 asunto abierto por tanto prioritaria un día más como también lo es el conflicto de los taxistas cinco días en Barcelona ahora mismo bloquean la plaza de España compromete por tanto la circulación de vehículos en las cercanías del puerto y el centro de la ciudad Aitor Álvarez

Voz 6 01:54 si los taxistas iban ocupando la plaza de España desde la una del mediodía hay de momento no tienen intención de irse de aquí se irán hacia la Conselleria de Territori donde a las cuatro Se reúnen con representantes de la Generalitat para intentar conseguir una solución al conflicto advierten de que si no quedan satisfechos de la propuesta de la Generalitat protestarán con más contundencia dicen que usarán los taxis Ibreza dejarán de ir a pie que es el medio de transporte que están usando hasta ahora en sus reivindicaciones

Voz 1018 02:21 en Madrid dos días de huelga han intentado cortar algunos accesos de el aeropuerto de Barajas como están ahora mismo las cosas Enrique García

Voz 0475 02:28 pues si reanuda ahora mismo el tráfico en la II que ha estado cortada por un millar de taxistas que han ocupado esta carretera están saliendo ahora mismo por una vía de servicio rumbo a la avenida de Logroño ha sido la propia policía la que les ha permitido ir para esta carretera rumba Ifema porque vuelven allí para continuar con una asamblea cara más tarde hay un amplio dispositivo policial aquí

Voz 0325 02:46 eh eh no habido cargas pero sí mucha tensión hace un

Voz 0475 02:48 los minutos se ha producido un atropello un vehículo ha arrollado a uno de los manifestantes que está siendo ahora mismo atendido en una ambulancia del Samur los taxistas aseguran que se trataba de un WC en cualquier caso el vehículos ha dado a la fuga como digo están abandonando poco a poco Estados que está colapsada con mucho tráfico están yendo ahora mismo rumbo a la avenida de Lobete

Voz 0228 03:06 en el conflicto de Madrid coincide con la inauguración de Fitur

Voz 1018 03:09 por la Feria Internacional de Turismo que es una de las más importantes del mundo a la que asisten cada año miles de personas de sector como por ejemplo Joan Gaspart ex presidente del Barça que lo hace en calidad de presidente del Consorcio de Turismo de Barcelona que cosas no hay taxis ha tenido que vivir una experiencia única en su vida ir en metro según ha contado a Josep Cuní

Voz 0325 03:27 sí pero yo no voy por ejemplo estoy en Madrid

Voz 7 03:29 he cogido el metro por primera vez en la vida desde el aeropuerto a IFEMA FITUR porque no había taxis bueno pues tampoco es tan trágico

Voz 1018 03:41 ese largo pleno del Congreso de los Diputados que a última hora de la tarde votará la convalidación de ocho decretos ley de carácter social todo indica que el Gobierno va a sufrir una derrota política importante con el rechazo a su reforma de la Ley de alquileres su socio preferente podemos otra no según anticipado ya formalmente Irene Montero pero en dos semanas habrán proyecto alternativo tal y como ha anunciado la portavoz socialista Adriana Lastra

Voz 8 04:04 si íbamos a votar en contra porque no recogen los acuerdos que hemos pactado con el presidente del Gobierno hay por tanto vamos a votar en contra

Voz 9 04:10 es una mala noticia si este Real Decreto no sale adelante pero en todo caso seguimos trabajando seguimos negociando seguimos hablando sacando medidas adelante y desde luego si no es hoy será dentro de quince días pero sacaremos medidas que beneficien a esa seis millones de personas entre todos

Voz 0202 04:24 además suspendido el juicio contra Savia Alonso por presunto fraude fiscal ante las dudas sobre la competencia del tribunal el jugador insiste en que no ha hecho nada irregular

Voz 0563 04:34 Cristiano Ronaldo ha resumido con un todo perfecto supo

Voz 0202 04:37 eso por el tribunal en el que ha sido condenado a veintitrés meses de prisión y casi diecinueve millones de multa por defraudar a Hacienda

Voz 0325 04:43 el frío el viento y la nieve mantienen a una veintena de provincias en alerta que es máxima en el caso de Navarra ante fuertes nevadas y amarilla en la Cordillera Cantábrica en las costas de A Coruña

Voz 0202 04:51 en Lugo el temporal no remitirá hasta el jueves el Rey pide el control ordenado de la inmigración con políticas dignas y de respeto durante la recepción anual al cuerpo diplomático Félix

Voz 0563 05:00 sexto ha subrayado que el Brexit no

Voz 0202 05:02 de modificar la agenda europea los líderes de fondo

Voz 0325 05:05 si Alemania sellan el Tratado de Aquisgrán que impulsa las relaciones entre los dos países ya Honda en la unidad de Europa ante amenazas como los populismos o la marcha del Reino Unido de la Unión

Voz 0202 05:13 dentro de unos minutos la Academia va a dar a conocer las películas nominadas a la próxima edición de los Oscar en la lista de precandidatos hay dos títulos españoles el cortometraje La madre de Sorolla en el documental El silencio de hoy

Voz 0325 05:25 los noventa por ciento de los adolescentes está en las redes sociales que alimentan a través de entre dos y cinco dispositivos diferentes son conscientes de que se miente en Internet y usan sobre todo Instagram Youtube

Voz 1018 05:34 dos y casi seis minutos

Voz 0325 05:41 dice Madrid Cristina Machado buenas tardes el Gobierno regional rechaza la oferta del Ayuntamiento de Madrid de crear un grupo de trabajo conjunto mientras los taxistas intensifican sus

Voz 12 05:51 estas vamos

Voz 0325 06:01 pido a cortes en lado si en varias carreteras de acceso al aeropuerto de Barajas han acudido los antidisturbios y ahora mismo el Samur atiende a un taxista que ha sido atropellado cuando trataba de impedir el paso de otros vehículos en la carretera en la autovía A dos según la policía a pesar de que los taxistas dicen que su conductor de V TC según la policía ya el autor del atropello llevaba un coche particular los taxistas vuelven ahora Ifema donde pretenden pasar la noche para que Fitur comience mañana rodeado de taxis con este panorama la Comunidad de Madrid se niega a sentarse a la misma mesa del Ayuntamiento de la capital dice que no es oportuno a pesar de que quiere que sean los municipios quiénes vuelvan el que sigue siendo el mayor escollo en las negociaciones la contratación de los su veterano lo queremos

Voz 13 06:46 los que sea conveniente ni oportuno sentarnos en la misma mesa con el Ayuntamiento de Madrid porque esto no se trata de una subasta esto no se trata de una competición de quién da más aquí de lo que se trata es de que cada administración dentro de sus competencias en buena medida por el desgobierno

Voz 0861 07:02 del eh ministro Ábalos se llegue a un punto de equilibrio ya un punto de encuentro

Voz 0325 07:08 en la Puerta del Sol acaba de terminar la reunión entre el presidente Garrido y los WC En seguida vamos a ir hasta allí en unos minutos comienza en Cibeles la reunión entre la delegada Inés Sabanés y el sector del taxi vamos a volver enseguida también alados donde cómo están escuchando continúa

Voz 0563 07:24 la protesta que no es la única del día

Voz 0325 07:27 Marc pero la plataforma Remi tu derecho ha vuelto a Sol para protestar por la suspensión indiscriminada de estas rentas sociales que se entregan a familias vulnerables

Voz 1860 07:42 de la política vuelven las viejas glorias del Partido Popular Miguel Ángel Rodríguez

Voz 0325 07:46 C ex portavoz del Gobierno con José María Aznar colaborará en la campaña de la candidata a la Comunidad de Isabel Díaz Ayuso va a ser uno de sus asesores en Podemos siguen buscando como recomponerse tras el portazo de Rejón un movimiento necesario según ha dicho que en La Ser en Hoy por Hoy Madrid Rita Maestre

Voz 15 08:03 hay que patear los tableros que cuando las cosas están demasiado tiempo quietas a menudo se estropean que las malas noticias que vinieron de Andalucía con el auge de la extrema derecha la aceptación normalización por parte de los partidos de centro conservadores pues son noticias muy malas y que por lo tanto lo que hay que hacer es ser audaces ampliar poner nuevas ideas encima de la mesa

Voz 0325 08:27 más noticias que apuntamos ahora en titulares con Sonia Palomino Javier Jiménez Bas

Voz 0887 08:31 las compras aumentaron un nueve por ciento en Madrid central durante la Navidad es la principal conclusión de un estudio encargado por el Ayuntamiento al BBVA que analizó hasta veinte millones de transacciones realizadas con sus tarjetas entre el uno de diciembre y el siete de enero las cifras desmienten las denuncias de la plataforma contra Madrid central que habló de pérdidas de hasta un quince por ciento

Voz 1915 08:50 la escultora Doris Salcedo será investida doctora honoris causa por la Complutense Premio Velázquez de Artes Plásticas y Premio de Arte Hiroshima su trabajo para exponer la realidad de las víctimas de conflictos políticos es reconocido a nivel internacional también será investido Honoris Causa la catedrática Luce López Barán por sus estudios comparados de las literaturas española hallaran

Voz 0887 09:07 llega al Teatro de la Zarzuela el sueño de una noche de verano entre el veinticinco de enero y el diez de febrero se sufrieran trece funciones dedicadas a la memoria de Gustavo Tambascio que adaptó libreto a la escena una labor que quedó incompleta cuando murió de forma repentina bien

Voz 1915 09:20 deportes Copa del Rey el Getafe juega esta noche la ida de cuartos de final contra el Valencia y el Atlético de Madrid

Voz 0325 09:25 data de cerrar la cesión de Álvaro Morata hasta el final de temporada conectamos ahora con la DGT información del tráfico en las carreteras con esos puntos complicados por la huelga de taxistas Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 16 09:36 buenas tardes pues como bien dices hay complicaciones como consecuencia de los taxistas en este instante hay está cortada la A dos a la altura de Canillejas y la M cuarenta a su paso por recintos feriales en este instante la ronda de circunvalación M cuarenta ya sea abierto al tráfico poco a poco se irá restableciendo la normalidad tengan mucha precaución de todas formas y mucha paciencia se iban a transitar por esta vía al igual que por la A42 ya que un accidente hasta ahora a su paso por Fuenlabrada genera a tres kilómetros de retenciones en dirección Toledo

Voz 0325 10:07 vamos a saber también cómo está el tráfico en las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Margarita Pérez hola hola buenas tardes manifestación de taxistas que sumó

Voz 0818 10:15 en con sus vehículos a lo largo del Paseo de la Castellana con una circulación muy lenta que se registra ya al paso por las plazas de San Juan de la Cruz Gregorio Marañón la zona de Nuevos Ministerios todos estos puntos en sentido centro sentido Cibeles por lo tanto atención a este recorrido por otra parte debido a la

Voz 0325 10:33 era una conducción de agua se encuentra cortado el

Voz 0818 10:36 pero desde la calle de Cartagena a la calzada central de la avenida de América en sentido salida atención a este punto

Voz 0325 10:43 tenemos ocho grados ahora mismo en el centro de Madrid vamos también con la previsión del tiempo Jordi Carbó durante toda la tarde el cielo estará cubierto el federal nubes poco activas con algunos chubascos ya al finalizar la tarde sobre todo al oeste de la comunidad sur cerca de los ríos Tajo y Tajuña pero sobre todo será destacable la nevada qué se puede alargar hasta mañana por la tarde con algunas pausas pero también muchos momentos de nevada intensa en Somosierra y la Sierra de Guadarrama nieve que caerá a partir de unos ochocientos metros de altura aproximadamente además con viento fuerte que también alcanzará el resto de la comunidad acentuando la sensación de frío con temperaturas bastante más bajas que haya comienza habrá catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina de Noema Valido y la producción de Sonia Palomino

Voz 17 11:29 sí me gustaría anunciar mi negocio en la radio y claro me gustaría que lo escucharemos así como millones de personas pero sin que me cueste mucho

Voz 18 11:36 pero en y que sea fácil rápido yo estoy aquí hacer lo menos posible

Voz 19 11:40 si esto es lo que quieres aquí lo que les presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso en Trail ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 20 11:59 desde Canal de Isabel Segunda ayudamos a quienes más lo necesitan ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua informante en el novecientos tres seis cinco tres seis cinco Canal de Isabel Segunda cruzamos el Aqua utilizamos

Voz 10 12:19 hora catorce y Madrid Cristina Machado

Voz 0563 12:23 a las siete y media de esta tarde el presidente del Gobierno Pedro Sánchez va a inaugurar Fitur dos mil diecinueve en un acto en el Museo del Prado en la práctica la feria de turismo más importante de España comienza mañana en Ifema un recinto que si no hay novedad va a amanecer rodeado de taxis los portavoces del sector han hecho un llamamiento para que los taxis estas vuelvan a pasar la noche allí tras una nueva jornada de protestas que hoy han llevado hasta el aeropuerto de Barajas hasta los alrededores de las terminales de Barajas decenas de taxistas han bloqueado con sus vehículos parte de la M once de la M catorce también de helados en ese punto siguen concentrados varios vehículos está investigando ahora el atropello de uno de los manifestantes según dicen los taxistas por un WC aunque la Policía Nacional asegura que ha sido un coche particular Enrique García

Voz 0475 13:14 buenas tardes buenas tardes Cristina sí ha sido uno de los mayores momentos de tensión de la mañana ocurrido entorno a la una y media un vehículo atropellado a uno de los manifestantes a un taxista que lo arrollado y luego se ha dado a la fuga está siendo ahora mismo atendido en una emulan

Voz 0563 13:29 ya del Samur no nos han confía

Voz 0475 13:31 armado nada más pero la policía pero los taxistas testigos que estaban presentes y nos aseguran que ha sido una V trece bueno ahora mismo el millar de taxistas está abandonando la dos y está llegando ya a la M40 que ya el tramo más cercano recintos feriales está cortado vuelven finalmente a Ifema Leo van a hacer por la avenida de Logroño como hicieron esta mañana por lo que van a ocupar parte de esta avenida en cuestión de minutos es una marea verde que salió a las once de Ifema querían llegar a Barajas será su primera intención pero finalmente vuelven a su campamento a su base que es Ifema después de haber cortado varios tramos de diferentes carreteras en esta zona a lo largo de la mañana el último momento de tensión como decía y dos atropello minutos antes una treintena de Dios

Voz 0325 14:16 positivos antidisturbios llegaban ese tramo de lado

Voz 0475 14:19 los les han impedido continuar por eso han decidido volver a Ifema si la policía les ha permitido salir por unidades por una vía de servicio

Voz 0563 14:27 la carretera hacia la avenida de Logroño y en esa dirección

Voz 0475 14:30 están siendo ahora Cristina vuelven a Ifema donde van a campar de nuevo esta noche y mañana quieren que Fitur comience rodeado de taxi

Voz 0563 14:36 gracias Enrique los taxistas están intensificando sus protestas mientras el Gobierno regional insiste en que no piensa ceder a su principal pretensión el sector quiere que sea la comunidad quién regule de Coma general en toda la región la contratación de los VTV es decir el tiempo mínimo de antelación con el que se puede pedir el servicio pero el Gobierno regional quiere que sea cada ayuntamiento quién imponga ese límite lo ha vuelto a decir esta mañana el vicepresidente Pedro Rollán que ha tenido que reconocer que lo hacen de forma unilateral por porque no han hablado con ningún gobierno municipal

Voz 1018 15:07 no nos hemos puesto en contacto de momento con

Voz 13 15:10 los ayuntamientos lo haremos a través del presidente de la Federación Madrileña de Municipios en el día de hoy para darle traslado de los asuntos que hemos acordado nosotros una tenemos contemplado el que sea la Comunidad de Madrid la que regule la pre contratación el tiempo mínimo imprescindible y necesario para formalizar el contrato consideramos que lo más oportuno es que sean los ayuntamientos los que estén mejor capacitados para poder abordar esa determinación del tiempo de Pere contratación

Voz 0563 15:43 el Ayuntamiento de Madrid no rechaza en principio esa posibilidad pero deja muy claro que no tienen competencia así que no las tendrán hasta que se apruebe una reforma legal de hecho el decreto que el ministro Ábalos aprobó en septiembre traspasaba las competencias a las comunidades dejando la puerta abierta que delegase en algunos aspectos a los municipios pero para eso hay que hacer una red Emma que aquí en Madrid no se ha hecho en cualquier caso la alcaldesa Carmena ha invitado hoy al Gobierno regional a crear un grupo de trabajo conjunto para

Voz 1018 16:09 buscar una solución

Voz 0563 16:11 nadie nos lo ha pedido todavía pero nosotros sí nos queremos ofrecer hoy por eso a razón pues la señora Sabanés ha convocado hoy a los dos y media a los colectivos de los taxistas no aunque hasta ahora es la comunidad a la que tienen sin lugar a ninguna duda la competencia legislativa el Ayuntamiento no puede entrar salvo que nos dé la oportunidad legal porque nos de esa competencia de la Comunidad no podemos ceder dar pero eso no quita de que nos ofrezca vamos para todo lo que esté en nuestra mano una propuesta que ha rechazado el Gobierno regional a pesar de que Madrid es quién da las licencias de todos los taxis de la comunidad menos algunos municipios como Alcalá de Henares

Voz 13 16:51 no queremos que sea conveniente ni oportuno sentarnos en la misma mesa con el Ayuntamiento de Madrid porque esto no se trata de una subasta esto no se trata de una competición de quién da más

Voz 0563 17:01 en la reunión entre el sector del taxi y la delegada Inés Sabanés va a comenzar dentro de unos minutos en Cibeles a las doce y media de la mañana en la Puerta del Sol comenzaba otro encuentro esta vez entre el presidente Garrido el sector de los sube TC una reunión que acaba de terminar hace apenas unos minutos vamos a la Puerta del Sol Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 17:19 sí que te buenas tardes ha sido una pequeña interrupción en esta reunión ha sido algo más larga que la que mantuvo ayer el presidente de la comunidad los taxistas Ángel Garrido acaba de abandonar esa reunión para atender a los medios la relaciones con el sector del taxi están completamente rotas y acaba de quedar patente según el presidente de la y los artistas perdieron anoche su oportunidad para cerrar un acuerdo sensato para todas las partes muy duro el mensaje que acaba de lanzar el presidente Ángel Garrido a los taxis

Voz 0325 17:46 yo estoy dispuesto legislar en aquello que

Voz 0177 17:49 con Pepa Gea que yo me compete que es la captación pero si alguien pretende que legisle para eliminar un sector ya les digo que se han equivocado se han equivocado ya pueden plantear las acciones de fuerza que quieren hacer no voy a legislar para acabar con un sector que lo digo con toda claridad

Voz 0861 18:04 continuarán mismo esta reunión en este caso con la consejera Rosell Gonzalo con la patronal de las súbete CES un auto mesa de negociación en la que también están presentes los representantes de las dos principales compañías hubo Erika y Fay que por cierto han sido increpados a su llegada por un grupo de taxistas

Voz 21 18:19 a ver ella

Voz 0325 18:25 el presidente de la que une Madrid acaba de denunciar estos incidentes

Voz 0861 18:28 si pide al delegado del Gobierno que actúe de forma contundente para frenar las protestas de los taxistas la plataforma súbete cese están pidiendo al presidente Ángel Garrido que no ceda al chantaje de los taxistas se oponen de lleno a aceptar cualquier límite para precontrato un servicio el ejemplo lo acaba de poner el presidente de un auto el año ingresaría esa contratación lo explicaba así Eduardo Martín

Voz 22 18:48 facto si se produjese la preparación rotación estaríamos hablando del fin de las operaciones de EU verídica avifauna en la ciudad de Madrid tan simple como eso se acabó eh Vijay de expresarían en la en la prestación del servicio sería tan estúpido como alguien que quiere ver una película pues a través de una plataforma como Netflix o que se descarga una película hay que cuando leve al play tiene que esperar e media hora una hora seis horas como el taxi para poder verla

Voz 0861 19:13 el presidente de un auto agradece el talante negociador de el presidente de la Comunidad Madrid hija que quiera legislar dice con coherencia

Voz 0563 19:21 muy duro el mensaje de Ángel Garrido tras esa reunión que ha mantenido esta mañana con las eh V TC con unos conductores que también se están viendo afectados por esta huelga de taxistas ayer durante toda la tarde era imposible por ejemplo pedir un servicio con antelación esta mañana se podían leer mensajes en sus plataformas pidiendo disculpas a los

Voz 1018 19:39 usuarios Elena Jiménez ha viajado esta

Voz 0563 19:42 mañana con uno de ellos Ales Montilla es Qonduz

Voz 1915 19:44 conductor de CTC desde hace dos años cuando llegó de Venezuela

Voz 23 19:47 un sector que estaba arrancando y me pareció que que era una buena oportunidad para para salir adelante y bueno ya tengo

Voz 0325 19:54 dos años en el sector además se ha convertido en portavoz

Voz 1915 19:57 de un grupo de apoyo a estos conductores que están creando y que quieren convertir en asociación explica que a él le pagó una empresa que pone el coche la gasolina y el seguro mientras los servicios que realiza son a través de la plataforma Over Ales cuenta que el sueldo medio suele ser de mil noventa euros y luego ya parte la productividad década conductor por eso reconoce que el salario es algo que se tendrá que mejorar

Voz 23 20:17 se va a trabajar en firmar un convenio exclusivo para para el sector cuando ya esté solventado el sector porque Si si finalmente el taxi injustamente logra su objetivo pues nos vamos a quedar un montón de familias sin trabajo

Voz 1915 20:31 si se le pregunta por la regulación que piden desde el sector del taxi piensa que quiénes están perdiendo solo súbete CES

Voz 23 20:37 Ellos tienen la posibilidad de de recoger en la calle de utilizar el carril bus trabajan por módulos de facturación que no los controla nadie no estamos en igualdad de condiciones con el taxi

Voz 1915 20:45 en cuanto a su jornada laboral este conductor dice que él es dueño de eso

Voz 1018 20:49 el horario

Voz 23 20:50 yo salgo a trabajar las horas que quiera

Voz 24 20:52 tengo un objetivo que cumplir obviamente hay

Voz 23 20:56 el libro también me los pongo yo esto en el caso mío persona no hablo por el resto de compañeros porque cada flota trabajado

Voz 0861 21:02 diferente y que en todo esto al final es el cliente

Voz 1915 21:04 consumidor el que elige gracias Elena llegamos así a las dos de la tarde y veintiún minutos seguirnos

Voz 10 21:12 hora catorce Madrid

Voz 25 21:15 una mañana llevas a tu hija la Universidad de repente pasa papá te acuerdas de la moto roja se la de Marta pues que él nuestra meta

Voz 26 21:27 y ahora que ahora con costes auto ahorrar hasta cien euros por cada vehículo extra que asegure informa te en colitas auto punto com colitas auto del mediador ahí S

Voz 27 21:36 a compra el banco el veterinario el peluquero puesto por internet a Judith tras el tres Drovetti pues lo puedes pedir por internet ya eso sí que te cambia la vida aparca tus excusa

Voz 7 21:45 este mis venas equipado con cuatro mil euros el renovar tu coche oferta ERC iba invalida hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 28 21:56 David Bisbal te llena de energía pues estás de enhorabuena porque Endesa y tempo Happy te invitan a un evento único el próximo veinticinco de marzo en Madrid contra Hatay consigue tu entrada doble antes del treinta y uno de enero en tu punto de servicio Endesa o In Tempo con Bisbal punto com sea cual sea su energía hay una solución Endesa para ti

Voz 29 22:16 para comerlo auténtica carne de buey el mejor chuletón a la parrilla de carbón ven al maricón al rincón asturiano de la calle Delicias veintiséis a treinta y dos Easy de pescados de roca tienes ganas en el rincón asturiano lo traemos fresco todas las mañanas tenemos parque un concertado informe se reserve en el Rincón asturiano punto com y que no te den vaca Bay

Voz 1018 22:39 oye Cherie lleva media ocasión Plus también es encontrada

Voz 1704 22:43 jo dice mira ocasión Plus cada vez es más fácil que inauguramos tiendas en Móstoles Villaviciosa de Domi Zaragoza ya son once para celebrarlo más de mil coches con descuentos de hasta el veinte por ciento a sólo hasta el treinta y uno de enero ocasión Plus en Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba Móstoles Villaviciosa allí lo que

Voz 27 23:00 Bush punto com pues que es hasta dejar de circular por Madrid

Voz 30 23:03 con la movilidad estrenó tú eliges la manera de moverte vehículos con etiqueta hace eco y cero emisiones ven cuéntanos cómo quieres moverte producirá prueba los sin compromiso porque en Renault tú siempre estás en el centro

Voz 1860 23:18 te esperamos en la red frenó Renault de la Comunidad de Madrid Si amas lo que ves a marasmo

Voz 31 23:23 ni darle al diseño ponemos al servicio de tus ojos Amar es lo último en tecnología base máxima precisión en el mínimo tiempo para miopías y perímetro Pías astigmatismo y con total seguridad y fiabilidad informa T en el novecientos novecientos cinco dos cuatro irreal visión punto es real visión Clínica Integral de Oftalmología

Voz 17 23:45 me gustaría anunciar mi negocio en la radio y claro me gustaría que lo escuchasen así como millones de personas pero sin que me cueste mucho

Voz 7 23:52 lo primero es que sea fácil rápido

Voz 18 23:54 que yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 19 23:57 esto es lo que quieres aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra inserta publicidad punto es Icon pruebas de tu mismo

Voz 10 24:14 hora catorce y Madrid Cristina Machado

Voz 0325 24:17 la Plataforma en Defensa de la renta mínima de inserción ha vuelto

Voz 0563 24:20 concentrarse en Sol porque la Comunidad de Madrid no sólo reducción ocho millones el presupuesto para este año sino que siga aumentando el número de suspensiones cautelares que dejan a las familias en una situación de total vulnerabilidad tampoco ha cambiado la ley como había prometido la Consejería de políticas sociales y los ayuntamientos siguen sin tener personal suficiente para ayudar a los solicitantes con los trámites que son muchos y muy complicados

Voz 1933 24:43 Sarro los últimos datos que tiene la plataforma son de junio en ese momento estaban recibiendo la renta mínima de inserción veintisiete mil familias y más de cinco mil estaban pendientes de los trámites pero lo que más les preocupa son las suspensiones cautelares os situaciones como ésta una familia Montauban mono mar en tal según la ley para poder recibirlas la madre tiene que haber solicitado judicialmente que el padre de los menores pague su parte de manutención

Voz 0475 25:07 momento Dau el juez consigue embargar a esa persona trescientos noventa euros después de muchísimos meses sin pagar la ingresan trescientos noventa euros pues a partir de ese momento la descuentan todos los meses trescientos noventa euros como si fuera un ingreso fijo

Voz 1933 25:25 otra vez la que tiene que empezar a pelear y a tramitar papeles para demostrar que es un pago puntual y eso tampoco está resultando fácil

Voz 0475 25:32 las decisiones son de la Comunidad de Madrid pero el contacto humano se hace en los centros de servicios sociales municipales que es donde se inicia el expediente a los centros de servicios sociales municipales están desbordados y además la Comunidad de Madrid ha cortado el contacto con ellos antes podían llamar por teléfono preguntar alguna situación que no se supiera muy bien con la ahora tiene que ser por correo electrónico o no contestan

Voz 1933 25:56 Luis Miguel Sanz es uno de los portavoces de remitir derecho también ha denunciado la falta de transparencia de la Consejería que no sólo complica los trámites sino que limita la información

Voz 0563 26:04 el Ayuntamiento de la capital ha presentado esta mañana el albergue que va a comenzar a funcionar el jueves y con el que pretenden poner fin a la falta de plazas tanto para la campaña de frío como por la llegada de refugiados son ciento veintiuno plazas de un edificio prefabricado que está en Valle casara sepas

Voz 1915 26:19 con este nuevo recurso en un vivero en medio de un polígono de Vallecas quieren dar solución al colapso que durante los últimos días han experimentado los recursos del Samur Social sobretodo por la llegada de solicitantes de asilo Carmena dice que Madrid tiene que afrontar esto que no pueden permitir

Voz 0563 26:32 que nadie se quede en la calle pero pide colaboración al

Voz 1915 26:35 gobierno central que es quien tiene la competencia

Voz 0563 26:37 junto con el tomar estas medidas pues sí creemos que es importantísimo que la Administración central ni la Administración comunitaria tomen también ya asuman sus responsabilidades porque hay que buscar alternativas para no tener que actuar como emergencia es decir que es la solución por definición acogedora pero queremos que no es suficiente

Voz 1915 26:59 en estas ciento veinte plazas Madrid tiene ya cerca de cuatrocientas para solicitantes de asilo aunque prevén que este nuevo centro esté al cien por cien en unas semanas porque hay que mover a muchas personas que ahora están ocupando otras plazas Luis Nogués director de emergencia social

Voz 1179 27:10 la ciudad está reorganizando subraya

Voz 0089 27:13 Benjamín tú alternativo y eso significa que tenemos que ir situando en cada recurso al tipo de personas y a las necesidades que tienen

Voz 1915 27:20 aún así los trabajadores del Samur Social insisten en que no sólo es necesario crear más plazas quieren también que mejoren las condiciones de la plantilla para poder hacer una intervención en condiciones y otro asunto Sarah las compra

Voz 0563 27:31 ese Madrid central aumentaron estas navidades casi un nueve por ciento según un estudio encargado por el Ayuntamiento de Madrid al BBVA que analiza hasta veinte millones de transacciones realizadas con sus tarjetas entre el uno de diciembre y el siete de enero el gasto medio durante este periodo fue de seis mil millones de euros el dieciséis por ciento se produjo en Madrid centrales

Voz 1915 27:51 unos datos muy diferentes a los que ofreció la Plataforma de afectados a los que publicó la CEIM hace una semana ellos hablaban de pérdidas de hasta el quince por ciento pero según el informe que el ayuntamiento encargó al BBVA el gasto ha aumentado casi un nueve por ciento en Madrid central un nueve con cinco en Gran Vía y algo más de un tres por ciento en toda la ciudad Inés Sabanés delegada de Medio Ambiente movilidad

Voz 0795 28:10 en los datos que hoy ofrecemos lo que es evidente es que el que haya más gente en el centro como hemos venido sosteniendo manteniendo que vaya más transporte público que vaya más gente tiene como correspondencia que hay se mantiene incluso se la

Voz 1915 28:28 y hay más datos que según la alcaldesa Manuela Carmena irán ofreciendo por ejemplo como aumentado la recogida de vidrio en el centro

Voz 0563 28:34 Station recogido mucho más vidrio en el centro de Madrid eso que quiero decir pues que la hostelería por ejemplo ha tenido un incremento importante no

Voz 1915 28:42 esta tarde se reúne por primera vez la comisión de seguimiento con representantes de la Administración y de distintos sectores con el objetivo de evaluar estos primeros meses de la medida

Voz 0563 28:55 Gonzalo Conejo buenas tardes qué tal Cristina muy buena

Voz 1264 28:57 es hoy comienzan los cuartos de final de la Copa del Rey en el Coliseum Alfonso Pérez a las nueve y media de la noche el Getafe recibe al Valencia abriendo la antepenúltima ronda el torneo del KO los azulones llegan con la moral por las nubes tras su victoria este fin de semana por cuatro goles a cero ante el Alavés y son sextos en puestos de Europa League a pesar de la buena dinámica Bordalás ha explicado que no quiere relajación en cuanto al mercado de fichajes Álvaro Morata podría ser anunciado hoy por el Atlético de Madrid cesión por lo que resta de temporada hay uno más con opción de compra en obligatoria esta operación está a la espera de que salgan Jenson ical vendría muy bien por por la plaga de lesiones de los colchoneros a los que hay que sumar la de Koke lesión muscular de grado uno en el muslo derecho

Voz 0325 29:37 gracias Gonzalo nos marchamos antes una última hora acabamos de saber que el taxista que ha sido atropellado durante la protesta que se está llevando a cabo en la ha ingresado grave en el Hospital de La Paz con traumatismo craneoencefálico nosotros nos marchamos en unos segundos más Hora catorce aquí en la SER hasta los

Voz 32 29:54 ah

Voz 1 30:03 la Basílica de la tarde una y media en Canarias

Voz 3 30:07 en la Cadena SER Hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:19 gracias vamos a seguir acompañándonos en este frío martes de final de enero con mucho muchísimo frío y ha alertado de fuertes nevadas sobre todo en la Cordillera Cantábrica en el Pirineo navarro y muy pendientes preocupados por el rescate de Julen que vuelve a complicarse en unos minutos les ofreceremos la entrevista que hemos grabado poco antes de las dos con el ingeniero Juan López Escobar es el principal responsable del dispositivo técnico de ese operativo para que retrasar el descenso de los mineros asturianos encargados de llegar hasta el niño porque los tubos que revisten el hueco por el que deben descender sean atascado

Voz 4 30:50 ha habido una desviación en la construcción la dureza ha bailado en la perforadora no está perfectamente vertical impediría su puesto que han tenido que sacar otra vez en tuvo volver sabe perforar con dianas un poquito mayor el el pozo

Voz 1018 31:11 iremos a directos seguida Totalán con Ignacio San Martín como hacemos cada tarde desde hace ya nueve días del conflicto de los taxistas de Madrid de Barcelona suma y sigue

Voz 33 31:19 taxistas viendo reos

Voz 34 31:29 en Barcelona dos en Madrid donde en cuestión de horas abrirá sus puertas Fitur la Feria Internacional de Turismo que es una de las más importantes del

Voz 1018 31:36 mundo la cosa puede ir para largo parece que no hay avance en las negociaciones Reyes Maroto la ministra de Industria pide respeto

Voz 35 31:43 lo más importante es que si hay huelga se haga respetando también la convivencia e que los turistas y los visitantes que quieran acceder a Fitur lo puedan hacer sin ningún problema

Voz 1018 31:59 Meseguer hemos al Congreso les contaremos cómo están los ánimos en el Gobierno ante la previsible derrota en cuestión de horas del decreto que regula los contratos de alquiler de viviendas el no de Podemos parece definitivo Moncloa trabaja ya en una alternativa quizá en cuestión de un par de semanas Irene Montero Adriana Lastra

Voz 8 32:15 sí vamos a votar en contra porque no recoge los acuerdos que hemos pactado con el presidente del Gobierno y por tanto vamos a votar en contra

Voz 9 32:21 es una mala noticia si este Real Decreto no sale adelante pero en todo caso seguimos trabajando seguimos negociando seguimos hablando sacando medidas adelante y desde luego si no es hoy será dentro de quince días pero sacaremos medidas que beneficien a seis millones de personas entre todos

Voz 0228 32:35 el martes veintidós de enero Antonia Martín Carlos Cala buenas tardes sabes Antonio hoy una empiezas con el Brexit no hoy empezamos mucho más cerca la Audiencia Provincial de Madrid Cristiano Ronaldo ha aceptado una pena de veintitrés meses de cárcel que no va a cumplir y el pago de casi diecinueve millones de euros Hacienda por presunto fraude fiscal el juicio a Xabi Alonso se ha suspendido porque debe asumirlo un juzgado de primera

Voz 1974 32:54 sí tengo la convicción y la confianza en que hecho todas las cosas bien que nunca ha soltado nada pues tengo que defenderme y confiar en la justicia hay pues hasta aquí he llegado y voy a seguir hasta el final

Voz 1018 33:06 acercan posiciones del Gobierno hace llegar al Ejecutivo del

Voz 0325 33:08 País Vasco el calendario para completar el desarrollo del Estatuto de Gernika ofrece XXXIII competencias a Euskadi entre ellas prisiones pero no la de Seguridad Social Josu Erkoreka portavoz del Gobierno vasco

Voz 36 33:18 contempla número amplísimo de materias pendientes de transferencia para completar el Estatuto de Gernika no creemos que es una ocasión que es preciso aprovechar no aún a pesar de las discrepancias

Voz 0228 33:30 puertas abiertas medio de los problemas de Podemos el PSOE subraya que es un partido que ha acogido a representantes que venían de otras formaciones de izquierda Adriana Lastra

Voz 9 33:38 esta es la gran casa de la izquierda que aquí

Voz 37 33:41 ha mucha donde a lo largo de los años que militaba en otras fuerzas políticas pero vamos Íñigo Errejón lo que tengo claro es que forma que está formando ahora mismo otro partido y que además es nuestro adversario electoral en las elecciones de mayo el nuevo pacto

Voz 0325 33:53 Alemania y Francia han firmado el Tratado de Aquisgrán para dar un nuevo impulso a sus relaciones bilaterales el documento actualiza la cooperación en materia de seguridad economía o cambio climático Angela Merkel Emmanuel

Voz 1018 34:02 con el populismo

Voz 38 34:05 nacionalismo están aumentando en nuestros países se requiere

Voz 0861 34:08 en una redefinición de la dirección de nuestra

Voz 0325 34:11 cooperación plena su su Tree

Voz 7 34:13 amenazado hoy en día viene del exterior de Europa del interior

Voz 0325 34:16 Nuestras sociedades si no somos capaces de arresto

Voz 7 34:19 Ander a la cólera que ruge

Voz 0228 34:22 inmigración regula el Rey Felipe VI pide que se actúe contra las mafias que trafican con inmigrantes

Voz 39 34:27 el desarrollo económico de las zonas más desfavorecidas la gestión ordenada de la migración regular pira persecución de las mafias de traficantes de personas

Voz 1018 34:39 exigencias al Gobierno distintas organizaciones humanitarias

Voz 0325 34:41 piden que se facilite que los buques de rescate Open ansía Aita Mari puedan salir del puerto para seguir salvando vidas en el Mediterráneo Vicente Raimundo Save the Children existen

Voz 40 34:51 la responsabilidad que hay que cumplir tanto en el derecho nacional como en el derecho internacional y entre otras muchas responsabilidades evidentemente es la de los puertos cerrados no es una de ellas

Voz 0228 35:02 tendencia al alza la de la gente que le en nuestro país según el último barómetro de hábito de la lectura aun así cuatro de cada diez personas en España no lee nunca Miguel Barredo presidente de los editores en España la ley

Voz 3 35:13 no está consolidada yo creo que el país tiene un hábito lector que está por debajo

Voz 0861 35:18 de su nivel de progreso ideas su posibilidad de acceso a la culo

Voz 0325 35:22 Tura ha semifinales Rafa Nadal ha ganado en tres sets al estadounidense Frances Ci U en el Abierto de Australia ese jugará el pase a la final contra el Griego Stefano sí sí Pass

Voz 3 35:32 el telegrama Miguel Ángel Aguilar cosas

Voz 41 35:36 Antonio el telegrama es para Íñigo Errejón señor preconizado candidato de la futura lista de más Madrid coordinada con Manuela Carmena para la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones del domingo veintiséis de mayo su renuncia al escaño de diputado en el Congreso se presentía obligada pero aún así permanece la impresión de que el gesto de mano tendida en busca de acordar una lista conjunta con el partido Podemos que ustedes fundaron rojo ayer será inútil todo indica que lo que queda de la Brigada de la asalto a los cielos comparecerá por

Voz 0861 36:16 cuenta compitiendo con candidaturas

Voz 41 36:18 propia atentos

Voz 1018 36:21 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina en una valido en la técnica Carlos Cala la producción que sorpresa ha cambiado Javier toros ejerce de cultura de la Ser hola buenas tardes la buenas tardes en riguroso directo porque está pendiente de Hollywood porque estará la cadena ya va a anunciar la lista de nominados a la edición número noventa y uno de los Oscars que se va a hacer el veinticuatro de febrero pueda haber acento o acentos en español creo que haya buenas noticias sí sí desde luego

Voz 0907 36:47 la cinta de Rodrigo ser madre es candidata al Mejor cortometraje de ficción también Roma

Voz 1018 36:55 de el mexicano Alfonso Cuarón que es la película subtitulada en principio en español en Netflix que está hablado y en español ha comenzado a cosa

Voz 0907 37:03 echar candidaturas mira dos en dos Cándida en dos categorías de sonido María de ETA había como actriz secundaria por el camino me he perdido una ahora mismo guión original Roma hasta saliendo ahora mismo junto a la favorita también sabemos que dos actrices que son el bastón y Raquel webs son actrices de reparto que han logrado candidaturas por la favorita veremos si Roma llega mucho más lejos puede ser director mejor cinta también veremos si tienen candidatura el documental El silencio de los otros de Almudena Carracedo y Robert bajar que produce Pedro Almodóvar ahora mismo están diciendo los mejores los principales actores que son Christian Bale vais Bradley Cooper él una estrella es nacida

Voz 1018 37:47 Julian da fue por la puerta una

Voz 0907 37:49 la puerta a la eternidad así Rami Malek por Boehner lapso di Viggo Mortensen por el broker de bueno pues de las tres otra vez aquí para esa estabais por hablar gracias hasta luego

Voz 1018 38:00 Javier hasta luego Marta del tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 38:04 hasta mañana por la mañana seguirá nevando en la Cordillera Cantábrica retos con intensidad a partir de ochocientos metros de altura mañana subiendo mucho la cota de nieve también el cauce de los ríos mucha precaución y nevadas entre esta tarde y la próxima noche en en provincias

Voz 0325 38:17 como Burgos Soria Ávila así como en Segovia norte de la Comunidad de Madrid La Rioja y Navarra Guadalajara o Teruel

Voz 0978 38:25 cota también ochocientos metros aproximadamente durante la noche nevadas en provincias como Albacete Cuenca Granada hija en algunos chubascos en el Mediterráneo en Canarias y más frío durante todo el día en todo el país

Voz 7 38:39 descuidar T tener algún seguro por el que pago además mutuas de traer tela mutua cualquiera de tus seguro y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 42 38:48 de la mutua con cualquiera de tu seguros de bajando su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T

Voz 20 38:57 consulta condiciones de mutuo apuntó es pilla o la tu préstamo en vivo y te lo transformó sin quince minutos entra ya en punto es o llamen novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos disiente dibujos cuántos pares de zapatos tienes

Voz 0530 39:12 uno es de este momento a las rebajas de multitud ópticas lleva unas gafas para cada ocasión para trabajar cita para una fiesta gafas de calidad con diseños exclusivos y al mejor precio sólo las encontrarás en la rebaja este multi ópticas

Voz 43 39:30 sobre gustos no hay nada escrito para gustos blanco olores por eso en El Corte Inglés tenemos toda la variedad en colores estilos y tamaños de textil de cama baño decoración textil inmuebles de dormitorio con hasta un cincuenta por ciento de descuento sólo hasta el veintiocho de febrero en plan calor

Voz 44 39:52 así va al dentista Sanitas como es ir tengo seguro pues por eso

Voz 45 39:56 que puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tenga seguro y además te financien sin intereses mira eso sí que sí

Voz 0325 40:02 a ti no te cuando llevas una sonrisa sanidad

Voz 45 40:04 esa como haya Tito las únicas dentales de Sanitas que la primera consultas gratis y empieza leña cuidando sonrisa

Voz 10 40:11 orden catorce José Antonio Marcos por Londres llegó al Congreso a los

Voz 1018 40:16 calles de Madrid de Barcelona pendientes del conflicto de los taxistas queremos acercarnos más en directo a Totalán en Málaga ya van nueve días Ignacio San Martín qué tal cómo estás buenas tardes

Voz 46 40:24 buenas tardes bueno parece que ahora mismo la sí

Voz 1018 40:27 acción empieza a ser bastante pesimista porque al menos técnicamente se ha complicado mucho en las últimas horas porque los tubos metálicos por los que deberían bajar los veranos asturianos para conseguir llegar hasta el pequeño Julen no pueden bajar de un determinado nivel se queda atascado y ahora mismo hay casi que volver a empezar Ignacio

Voz 46 40:46 prácticamente esos tuve son demasiado estrechos además el túnel la galería que saltar dado cincuenta y cinco horas en excavar hasta los sesenta metros sea desviado algo por lo que los tubos metálicos que se están utilizando para encontrarla no entran prácticamente se como dice José Antonio se empieza a aclarar casi desde el principio esa galería se ha vuelto rellenar de tierra sea empleado ahora una broca de mayor diámetro para volver a excavar los sesenta metros y además tienen que ser exactos por qué los tubos van soldados los tubos que enfunda que esta galería va soldados unos a otros ya la distancia exacta está la ventana abierta por donde tiene que entrar la Brigada de rescate minero excavar a mano los metros que separan esta galería de los rescatistas del pozo donde lleva nueve días Julen enterrado practicamente ha sido un jarro de agua fría para la familia nadie a estas horas se atreve a dar plazos eso sí el operativo asegura mantiene el ánimo lo contrario esta mañana un bombero

Voz 0861 41:46 sí desde luego la el equipo Sara compenetrado hay ganas de trabajar bien me han animado deseando trabajar todos queremos que acabe hecho de la mejor manera

Voz 46 42:00 y así se espera que acabe de la mejor manera

Voz 1018 42:03 bueno decíamos que nadie se atreve a marcar un plazo ni tampoco el máximo responsable técnico de este equipo que es un ingeniero Juan López Escobar es el delegado del Colegio de ingeniero de minas del sur con el hemos hablado una conversación grabada una conversación minutos antes de las dos no podía estar en directo con nosotros y le hemos preguntado por estos detalles precisamente sobre estas complicaciones de las últimas horas en esta ya de por sí complicada tarea

Voz 4 42:23 la Brigada minera que está tres Avenida para poder actual no ha podido entrar todavía hacer la galería optar por que en el proceso de las obras que culminaba con lo cual al colocación del tubo Simon donde se va a enterar por el por el pozo ha habido una desviación en la construcción la dureza ha bailado la perforadora no está perfectamente vertical Iyad supuesto que han tenido que sacar otra vez el tubo volver a perforar un poquito mayor el el Potts quiere decirse por tanto

Voz 1018 43:05 que es imposible a estas alturas saber cuál puede ser el momento exacto en el que esos mineros pueden empezar a intentar bajar para construir la galería horizontal llegar hasta el lugar en el que se supone que está Julen

Voz 4 43:17 pues sí yo yo en todas las intervenciones mías siempre he dicho lo mismo hablar de hablar de tiempos es imprudente no sale una se dificultades está haciendo una obra que hay que hacer es que esas de normalmente en días sin conocimientos es lógico previo y es imposible es decir tiempos y hablar de tiempos yo creo que que lo que genera frustración porque no se cumplen esos teóricos platos que llevan más con la voluntad de llegar que con la realidad de lo que es una obra

Voz 1018 43:48 claro porque además la tarea de los mineros también es arriesgada porque tienen que bajar en esa jaula que esa construir construir de forma específica para este asunto tienen que bajar por el interior de ese tubo y luego construir de forma manual artesanal ese ese digamos ese túnel realmente para llegar al lugar en el que está supuestamente el niño digamos que se ha ensayado hasta lo posible esa complicada maniobra

Voz 4 44:09 yo os puedo asegurar lo hace mucho gol codirector técnico de la Brigada que es un compañero nigerianas minas ya han entrado cincuenta veces osea mentalmente ya tienen el trabajo visualizado valorar los riesgos plantea soluciones hecho esquemas por si tuvieran que tener cualquier tipo de actuación de de la dura sólo que sea lo quieren todo todo perfectamente no

Voz 1018 44:41 señor López Escobar agradezco muchísimo su presencia que en los micrófonos de la Cadena SER muchísimas gracias imagino que el esfuerzo que están haciendo a nivel humano ya es digamos prácticamente sin límites no

Voz 4 44:50 sí efectivamente es que sobre todo la tensión no el ese esa carrera contrarreloj en circunstancias totalmente adversas cansa lo que pasa que nos mueve la ilusión de la esperanza de encontrar a a Julen vivo y devolverlo al a ese triciclo que tienen las calles del palo no

Voz 1018 45:10 pues ojalá sea posible y todo termine bien y además pronto un fuerte abrazo

Voz 10 45:13 buenas tardes muchas gracias noveno día de esfuerzos en catalán quinto día cosas

Voz 1018 45:20 el cultivo de movilización de taxistas en las calles de Barcelona Aitor Álvarez bona tarda

Voz 47 45:26 Aitor buenas tardes bona tarda