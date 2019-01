Hora 14 (23/01/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 0778 00:11 innoble que a mí me ser José Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes esta es la consigna que reciben los taxistas barceloneses por si tienen la tentación de montar algún lío

Voz 4 00:29 tuvo la excusa es esto esto y esto

Voz 1018 00:41 para que os tapa la cara con lo que tengáis a mano para evitar la identificación a través de las cámaras de videovigilancia de las calles seis días consecutivos ya de conflicto en la capital catalana división entre los huelguistas sobre la forma de votar el compromiso alcanzado con la Generalitat contra los WC hasta el punto de que el comité de huelga tira la toalla

Voz 5 00:59 todavía es mucho lo que nosotros proponemos sólo las urnas que se levanta la sí o no

Voz 6 01:12 bueno vale ya lo sabemos

Voz 5 01:14 no vamos a hacer una cosa el admite que decís que montar nuestro comentamos esto

Voz 1018 01:24 finalmente la asamblea sigue en marcha se va a votar en urna ese compromiso que puede suponer el final de la presencia de avifauna en las calles de la ciudad condal Plaza de Cataluña Álvarez

Voz 7 01:33 los taxistas han estado debatiendo sobre la propuesta de la Generalitat y ha habido algunos momentos de tensión el comité de huelga proponía a votar con urnas y papeletas y un grupo de taxistas se negaban a ello en medio de esto como escuchábamos el portavoz del comité ha dicho que dimite finalmente la votación en urna sí que se hará será entre las cuatro y las ocho de la tarde y sólo habrá una pregunta hay dos opciones si están a favor de mantener la huelga las opciones eran sí o no mientras tanto como decías Ubrique y amenazan con irse de Barcelona y la Generalitat tira adelante la nueva regulación que prohibiría estas plataformas prestar servicios que no se reserven con una hora de antes

Voz 1018 02:07 en Madrid aprovechando la inauguración de Fitur por parte de los Reyes por vistas llegaron a bloquear la M40 a la altura de Ifema ahora mismo terminada ya la inauguración parece que vuelve la calma Enrique García

Voz 1622 02:23 sí tranquilidad ahora en el acceso sur a Ifema el epicentro de esta protesta que continúa con un millar de taxistas y que en este momento comienzan a salir de la Glorieta lo hace en dirección al acceso norte dicen que quieren hacer acto de presencia en todos los alrededores del recinto ferial y comienzan a salir entre gritos y pitidos el dispositivo policial se mantienen todos los accesos y se ha podido entrar ante toda la jornada a Fitur con normalidad ha habido cargas cuando centenares de taxistas han cortado la M40 al mediodía que se ha saldado con un detenido

Voz 1018 02:53 les contaremos a partir de las doce y media cómo están los ánimos ante las empresas súbete el ministro de Fomento José Luis Ábalos está molesto por las acusaciones de que ha pasado la patata caliente a las comunidades

Voz 0795 03:02 es que no nos hagamos trampas yo me encontré un problema por lo tanto yo no que me quité ninguna patata caliente ya sé que les encanta algunos ese argumento sobre todo para aquellos que no quieren asumir la patata caliente El curioso no come la pase que yo no la quiero es que es tanto como asumir una incapacidad propia

Voz 1018 03:19 la Comunidad de Madrid su presidente Ángel Garrido anticipar reuniones con el Ayuntamiento para establecer una posible estrategia conjunta ante este conflicto pero claro como una distancia de seguridad suficiente

Voz 0778 03:28 por lo tanto yo me siento con Ayuntamiento encantado nuestra consejera para definir lo qué es pero contratación Comunidad de Madrid pero el imponer horas de votación no minutos eso lo corresponde a los ayuntamientos yo en todo caso no lo voy a hacer la colaboración tramitación creo que es esencial pero siempre y cuando todos nos pongamos las pilas el Ayuntamiento en cuatro años no había hecho nada

Voz 1018 03:49 en también el conflicto del taxi además el frío tenemos aquel primer temporal del invierno que afecta treinta y ocho provincias provoca problemas en más de un centenar de carreteras de la mitad norte de la península sobre todo en la cornisa cantábrica hay en Castilla y León además

Voz 0202 04:01 en Totalán se siguen haciendo pruebas para comprobar que los tubos por los que va a descender el equipo de rescate encajan con la galería ahora ya ampliada Julen lleva ya en el interior de ese pozo diez días completos doscientas cuarenta ahora el ex

Voz 1915 04:14 presidente balear y senador del PP José Ramón Bauza se da de baja en el partido y renuncia al escaño acusa al PP de sembrar el nacionalismo en las Islas Génova

Voz 1434 04:22 niega que su partido promueva el adoctrinamiento

Voz 0202 04:24 puede el caso Villarejo prohibe al exnúmero dos de la Policía Eugenio Pino salir de España y le ha retirado el pasaporte tras declarar en torno al supuesto robo de documentos a Bárcenas que incriminar al al PP el exconseller

Voz 1915 04:35 el preso Joaquim Forn anuncia desde la cárcel su intención de encabezar una candidatura transversal para la alcaldía de Barcelona sin especificar bajo qué siglas asegura que Neus Munté elegido en primarias está dispuesto a cederle la primera plaza hoy se cumplen seis

Voz 0202 04:48 años del anuncio de un referéndum sobre la continuidad del Reino Unido en la Unión Europea del ex primer ministro David Cameron en la SER el embajador británico dicen no creer que haya posibilidades de celebración de un segundo referéndum dos cinco

Voz 1434 05:04 hora catorce Madrid Cristina Machado buenas tardes contenedores quemados carreteras cortadas Ifema rodeado un detenido cuatro heridos leves y otro que sigue muy grave en el Hospital de La Paz así transcurre la huelga del taxi en Madrid sin que el Gobierno regional el sector hayan conseguido acercar ni un milímetro sus posiciones lo último que la comunidad rectifica y hoy si acepta la oferta de Carmena para reunirse y buscar una solución al conflicto la consejera de Transportes ha llamado ya a la delegada Inés Sabanés aunque todavía no hay fecha para ese primer encuentro

Voz 0795 05:37 la otra bajaremos lo antes posible pero tenemos que saber con claridad la Comunidad de Madrid en qué bases va a regular con respecto a dos servicios que son absolutamente diferencie y que hoy por hoy no se diferencian porque eso les permite a las heces operan en la práctica como al sector del taxi

Voz 1434 05:56 hay un punto clave y un punto que está claro el Gobierno regional mantiene que en ningún caso decidirá sobre la contratación de los WC Ángel Garrido no está dispuesto a hacer lo que sí se ha hecho en Catalunya

Voz 0778 06:08 Cataluña se dirige desde hace muchos años que a la Edad Media ahí donde está yendo Barcelona es una ciudad que dije también a la II Media eliminando eh hoteles e con turismo fobia y ahora también con esto bueno yo lo que haga también que para mí es justamente lo contrario de lo que hay que hacer por lo tanto Madrid va a meter sus señas de identidad Liber está como ha sido siempre de respeto a la competencia porque a malo ciudadanos tienen que es así

Voz 1 06:33 siguen a esta hora las protestas

Voz 1434 06:34 Tema donde hoy con este panorama ha comenzado la nueva edición de Fitur enseguida vamos a ir hasta ese recinto ferial antes en titulares otras noticias de este miércoles con Miriam Soto Javier Jiménez Bas

Voz 0887 06:45 Francia no vincula de momento al detenido Lyon con los atentados del 11M el ADN del hombre de cuarenta y tres años detenido

Voz 0055 06:51 ayer por los servicios antiterroristas franceses estaba en el piso de Leganés en el que se inmolaron los terroristas que perpetraron los atentados

Voz 1434 06:58 los sólo cinco de las trece nuevas escuelas Infanta

Voz 1915 07:00 miles municipales van a empezar a funcionar Esteves el Ayuntamiento de Madrid prometió que estarían listas en enero de dos mil diecinueve pero según dicen condiciones meteorológicas adversas han complicado las obras y retrasados

Voz 0887 07:12 apertura repunta la gripe la incidencia alcanza ya los ciento veinticinco casos por cada cien mil habitantes la intensidad globales baja y la evolución creciente según la Red de Médicos Centinela de la Comunidad de Madrid

Voz 1915 07:22 un hombre de cuarenta y cinco años ha resultado intoxicado por inhalación de humo esta noche en un incendio de una parcela junto a unas casas bajas en la calle Monte Igueldo de Puente Vallecas la parcela acumulaba gran cantidad de enseres maderas neumático

Voz 0055 07:35 quién deportes en baloncesto hoy a las ocho y media el fuel

Voz 0887 07:38 labrada recibe al AEK de Atenas en la Liga de Campeones mientras que en fútbol anoche en la Copa del Rey el Getafe

Voz 1434 07:44 no uno cero contra el Valencia vamos con la previsión del tiempo en primer lugar trece grados hasta ahora en el centro de la capital han subido mucho las temperaturas que no se espera para las próximas horas Jordi Carbó

Voz 0978 07:54 las temperaturas están subiendo con más facilidad que ayer ahora por encima de los doce grados en la mayor parte de la comunidad incluso en gran parte de la sierra por encima de los cinco eso sí con viento que se va a reforzar y hasta la próxima noche soplará con intensidad acentuando la sensación de frío un viento que acumulará algunas nubes en la vertiente norte de Guadarrama Somosierra dejando nevadas en cotas muy altas por encima de los mil seiscientos metros de altura mañana seguirá soplando el viento con sensación de frío temperaturas no muy bajas la línea C nueve de Cercanías entre en Cercedilla

Voz 1434 08:28 los cotos lleva cortada toda la mañana por nevadas ofrece un transporte alternativo a los usuarios la huelga de taxistas está condicionado condicionando desde primera hora el tráfico en Madrid vamos primero a saber cómo están ahora las carreteras DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 9 08:43 muy buenas tardes pues a esta hora afortunadamente esa manifestación no está originando ningún tipo de retención ni corte se circula con total normalidad en la circunvalación M cuarenta M once IM catorce eso sí a esta hora van a encontrar algo de tráfico lento de entrada a la capital por la A cinco a la altura de campamento por un accidente ya resuelto pero en el que aún colea las retenciones también les pedimos especial precaución si iban a transitar por la Nacional VI a la altura de Guadarrama porque hay nivel verde por nieve decir transitable pero con mucha precaución

Voz 1434 09:17 en las calles de la capital como está la situación centro de pantallas del Ayuntamiento Margarita Pérez hola hola buenas tardes una situación de momento

Voz 0818 09:24 tranquila en las vías más céntricas de la ciudad tan sólo en el Paseo de la Castellana en el subterráneo de la Plaza de Castilla continúan los trabajos de mantenimiento dejan tan sólo libre un carril en sentido Nudo Norte la M30 como vía importante de distribución a esta hora se circula con fluidez

Voz 1434 09:38 comienza con todo esto Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina de Noema Valido y la producción de Teresa Rubio

Voz 12 10:19 Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua informa en el novecientos tres seis cinco tres seis cinco

Voz 1 10:34 alcalde Isabel II escuchamos

Voz 13 10:39 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 10:42 los taxistas que han cortado la M40 esta mañana han vuelto ya IFEMA donde se mantiene el cuartel general de la protesta frente a la puerta sur ir rodeados por un cordón policial sigue esa concentración sin visos de que se vaya a encontrar una solución que pueda ponerle en ese punto de Ifema está Enrique García Enrique buenas tardes

Voz 1622 11:07 buenas tardes Cristina un grupo de taxistas un centenar vuelve a este lugar al acceso sur han intentado ir a la puerta norte pero de nuevo el cordón policial cercano a ese acceso lo ha impedido así que momento de pausa en las protestas a esta hora de tranquilidad en el acceso sur donde si continúa humillar de taxistas concentrados pero en este momento muchas están descansando en el coche ocurriendo incluso algunos están echando una cabezada en medio de la calle la tranquilidad ha ido aumentando durante una jornada muy tensa especialmente a primera hora y en dos momentos a las ocho hicieron una barricada quemaron contenedores y minutos más tarde ya intentaron bloquear el acceso norte sin éxito hoy al mediodía cuando cortaron la M40 que se saldó con cargas Icon un detenido por lo que el músculo de la protesta estadios

Voz 1434 11:48 estará aquí en el acceso sur de Ifema

Voz 1622 11:50 cuento también de reflexión los taxistas dicen que tienen ánimos para continuar con la huelga y que queda mucho por hacer

Voz 14 11:56 después del día de ayer estamos con el ánimo arriba no vamos a rendirnos Si el lema del taxi ahora mismo es ni un paso atrás en calma

Voz 15 12:05 tensa esperando a que se les ocurra decir que van a cumplir la ley ya está así es que no se pide otra cosa entonces en los salimos bien porque tenemos la razón tenemos la ley de nuestra parte una de dos o les regulan o nos des regulan a todos y entonces no es única

Voz 1157 12:21 nosotros Cristina hay convocada una próxima asamblea donde decidan las nuevas acciones para para la tarde esta jornada

Voz 1434 12:29 gracias Enrique a estamos pendientes por tanto de lo que se decida en esa asamblea que se va a celebrar en unos minutos entre los taxistas que están concentrados en Ifema de momento las negociaciones están completamente estancadas de madrugada terminaba una reunión improvisada entre el sector del taxi la Consejería de Transportes que ha terminado casi peor de lo que empezaba ni taxistas ni Gobierno regional están dispuestos a ceder en el asunto clave el asunto de la pre contratación lo ha vuelto a decir esta mañana Ángel Garrido que al menos sí que ha reconsiderado la opción de trabajar de la mano con el Ayuntamiento de Madrid Si ayer el vicepresidente Rollán dijo que nos iban a sentar a la misma mesa ningún caso

Voz 0861 13:07 no no creemos que sea conveniente ni oportuna

Voz 16 13:10 no sentarnos en la misma mesa con el Ayuntamiento de Madrid porque esto no se trata de una subasta esto no se trata de una competición de quién da más

Voz 1434 13:17 hoy ha dicho Garrido que sí que lo van a hacer que aceptan por tanto la oferta que partió de la alcaldesa Manuela Carmena Javier Bañuelos con

Voz 0861 13:25 sí buenas tardes la Comunidad de Madrid ha reculado visto el nivel de enconamiento en esta crisis el Gobierno Garrido finalmente aceptado la mano tendida de Carmena y participarán en esa mesa técnica para desbloquear la situación Garrido dice que está encantado que estará encantado de sentarse a dialogar con el Ayuntamiento pero su línea roja es inamovible

Voz 0778 13:44 nuestro borrador está hecho abierto a matices por supuesto abierto a otras incorporaciones salvo en un asunto la pre contratación no lo vamos a poner sea ayuntamiento quiere asumir me parece fantástico y ayer creo que dijo ya la la concejala Sabanés que los Humgría o el hablamos con ellos encantados

Voz 0861 13:59 bueno la consejera de Transporte Gonzalo ha llamado ya a su homóloga en el Ayuntamiento Inés Sabanés la delegada de Movilidad en el Ayuntamiento confía en reunirse lo antes posible

Voz 0795 14:07 la convocaremos o se convocará otra bajaremos lo antes posible pero tenemos que saber con claridad la Comunidad de Madrid en qué bases va a regular qué es exactamente un el movimiento que va hacer para garantizar la legalidad de y el cumplimiento de la ley con respecto a dos servicio que son absolutamente diferencias lentamente

Voz 0861 14:30 Madrid sigue viendo indispensable que la Comunidad de Madrid les de un marco legal para que asuman esas competencias ese marco legal es el decreto exprés en el que trabaja el Gobierno de Garrido sólo quedan seis plenos para que se apruebe el trámite de urgencia en la Puerta del Sol creen que hay tiempo suficiente si todas las partes Sepang

Voz 1434 14:47 la espiral de momento la protesta sigue muy como vienen escuchando esta mañana a través de la SER cada vez está siendo más complicada al Ministerio del Interior ha reforzado la seguridad en las carreteras que dan acceso a Ifema para evitar nuevos cortes como los que se han producido por la mañana en la M40 o ayer en la M once y en la M catorce pero es que además de esos cortes están quemando contenedores habido heridos aunque los hoy afortunadamente leves también alguna persona detenida vamos a volver a Ifema ahí está también Alfonso Ojea Alfonso buenas tardes qué tal buenas tardes la cifra de lesionados llega once personas cinco agentes de la Policía Nacional uno de ellos con un puñetazo en la cara y seis taxistas entre ellos un herido pro brecha en la cabeza tras recibir un porrazo de estos once sólo cuatro han sido trasladados a centros médicos para un diagnóstico más profundo en todo caso se trata de heridos leves una mañana difícil hasta el momento la más tensa de las tres que llevamos en la que el corte de tráfico en la M cuarenta a la altura del Campo de las Naciones ha sido un hecho en ambos sentidos justo en esta concentración sobre el asfalto es donde se ha producido la detención de un joven taxista por resistencia y atentado a la autoridad al haber empujado a un entre antidisturbios aquí lo que ha habido Cristina han sido porrazos en esa vía de circunvalación también la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha regulado el tráfico por las calles adyacentes ha interpuesto varias denuncias por circulación de peatones por la carretera Bayern se interpusieron veinte más pero por obstrucción al tráfico esos son unos ochocientos euros cuatro puntos menos en el permiso de circulación la operación policial continúa dirigida por el jefe superior de Policía desde el Centro de Coordinación de la Jefatura hilo que también continúan son las movilizaciones como ha señalado Nacho Castillo portavoz de la asociación de taxistas Caracol Susana o indefinida estas

Voz 1157 16:32 hemos hasta que consigamos una negociación por nuestra parte la novación uno lo están rotas nosotros queremos seguir somos los primeros perjudicado de todo lo que está sucediendo queremos que esto es eso

Voz 17 16:40 soluciones a ir desde aquí quiero me gustaría pedir perdón a los ciudadanos yo entiendo que que que ellos no tienen culpa de nada pero es un fruto de la desesperación

Voz 1622 16:51 ahora mismo tranquilidad en este campo

Voz 1434 16:54 las naciones gracias Alfonso en la paz en la Unidad de Cuidados Intensivos continúa ingresado en estado muy grave el taxista de treinta años que ayer se golpeó la cabeza tras abalanzarse sobre un coche V TC el conductor de este último vehículo del V TC quedó en libertad sin cargos el delegado del Gobierno admite que la situación es complicada pero defiende que el trabajo policial está siendo el adecuado no faltan efectivos según José Manuel Rodríguez Uribes

Voz 1857 17:20 no nos está permitiendo Se está produciendo en cuanto se produce Policía Nacional actúa para corregir esta situación se está corrigiendo sin mayores incidentes en espacios abiertos pues es verdad que puede haber grupos de taxistas que de pronto pues se sitúa en una en una carretera pero interviene Policía Nacional con ponderación con tranquilidad se resuelve la cuestión y esto lo vamos a seguir haciendo eh para tratar dar de que una huelga de esta naturaleza pues produzca los menores incidentes posibles no

Voz 1434 17:49 dos de la tarde y dieciocho minutos

Voz 1 17:53 hora catorce Madrid

Voz 1434 17:55 más allá de estos actos violentos que se han producido en los que se puedan producir está el daño que una huelga como esta hace a las personas que necesitan trasladarse por ejemplo quienes llegan al aeropuerto de Barajas o quiénes tienen que viajar desde el aeropuerto de Barajas allí ha pasado la mañana Elena Jiménez

Voz 18 18:13 quienes salen del aeropuerto se encuentran con un cartel estamos en huelga con Taxi on Strike y un taxista que les dice plano de metro en mano

Voz 19 18:22 tu yugo para ayudar a ver dónde van y tal para ayudarles nada

Voz 20 18:27 otro taxista matiza lo que que preguntárselo al al presidente de Madrid que es soluciones a los ciudadanos una tenista de Estados Unidos que está junto a ellos define lo que es una web

Voz 1 18:39 una forma

Voz 18 18:40 dice de pedir más dinero más beneficios mientras un viajero alemán aprueba la protesta Delta comenta que es bueno cuando se pelea por los derechos mientras decidió optar por el Cercanías para ir a su hotel en Atocha pero la mayor parte opta por el metro una trabajadora informa está pues aquí estamos gestionando las colas para las toldas de las tarjetas de metro yo otros están en fila para conseguir un billete porque contaba con coger un taxi ya estar allí no contaba con estas colas pero en cada una de las máquinas hay más o menos quince personas aunque para quién espera no sea mi parecen cientos pues el tiempo que voy a hacer una vez en el metro en los vagones lo único que cabe son las conversaciones porque espacio hay poco fondo aunque no es perceptible para este micrófono una chica joven que habla por teléfono lo define con su lenguaje va PETA

Voz 1434 19:38 pues con este panorama ha comenzado esta mañana la feria de turismo más importante de España la Puerta Norte de Ifema sea blindado para que los reyes pudieran entrar sin problemas ellos han sido los encargados de inaugurar esta nueva edición de a Tour con el bicentenario del Prado como gran protagonista ya sabemos lo que pasa fuera vamos a saber también lo que pasa dentro María Manjavacas buenas tardes

Voz 0778 19:59 sí

Voz 18 20:00 hola buenas tardes pues aquí sin problemas han llegado los Reyes a Fitur por la puerta norte por donde lo hacen siempre en el otro extremo donde estaban siendo los incidentes más violentos la zona previamente ha sido despejada por la policía como siempre el recorrido ha comenzado en el pabellón de Madrid que este año vende naturaleza gastronomía deporte con la Copa Davis y sobre todo arte como nos contaba el consejero Jaime de los la escuchamos

Voz 21 20:24 plato fuerte el Museo del Prado cuando se cumplen doscientos años de su inauguración la Comunidad de Madrid es muy potente en la oferta cultural esta reivindicación de la principal pinacoteca del mundo nos ha servido además para poner de manifiesto la gran oferta cultural que la Comunidad de Madrid parece tanto de patrimonio que además gastronomía espacios naturales somos la comunidad autónoma con mayor con mayor porcentaje de espacios naturales protegidos de la España peninsular y los deportes

Voz 18 20:54 también nos decía que este año en Madrid la gente se deja mucho dinero el turista se deja doscientos cuarenta y cuatro euros frente a la media que es de ciento cincuenta esta edición bate récord de todo de participación más empresas que nunca más presencia internacional también se van a dejar aquí más dinero Se calcula que trescientos veinticinco millones de euros estos días son para los contactos entre profesionales del sector el fin de semana para los viajeros la entrada diez euros

Voz 1 21:26 y películas que

Voz 1434 25:27 sólo cinco de las trece nuevas escuelas infantiles anunciadas por el Ayuntamiento de la capital para este mes van a poder empezar a funcionar las demás que son mayoría no están listas desde el gobierno municipal que por lemas climatológicos no especifican cuáles porque llover no llovió mucho en Madrid últimamente Sara selva buenas tardes qué tal buenas tardes en septiembre el área de equidad

Voz 1510 25:48 este sociales prometió que esas colas estarían listas para el lunes que viene pero según dicen esos problemas han complicado las obras lo han impedido Paloma Catalina directora general de Educación y Juventud

Voz 1434 25:58 dificultades técnicas sobrevenidas

Voz 0809 26:00 visibles en el proceso de construcción y ejecución de las obras principalmente derivadas de condiciones meteorológicas adversas han determinado cambios en las fechas de finalización de las obras de varias de estas escuelas que han alterado las fechas estimadas de Apple

Voz 1510 26:14 Tura algunas llegarán con un mes de retraso otras con tres y hasta con ocho el concejal socialista Ignacio de Benito dice que la lluvia es un elemento previsible ya acusa al equipo de gobierno de no cumplir sus compromisos porque este no es el primer retraso

Voz 0055 26:27 no puede ser que se presupuestan escuelas en dos mil dieciséis que nos empiecen a construir hasta dos mil dieciocho y que cuando por fin lo hacen las obras también se retrase tres años para hacer una escuela infantil pues que les viene bien inaugurarlo a meses de las elecciones municipales

Voz 1510 26:39 en cuanto a la admisión el proceso de matriculación sí ha mantenido los tiempos previstos se realizó en diciembre de dos mil dieciocho sabiendo las familias que las escuelas no estarían abiertas en el plazo prometido algunos cursos escolares van a durar por lo tanto solo

Voz 1434 26:51 arde mesas las fuerzas de seguridad francesas no vinculan por el momento con los atentados de Atocha al hombre que ayer fue detenido en Lyon cuyo ADN fue encontrado en el piso de Leganés donde se suicidaron los terroristas que cometieron los atentados de dos mil cuatro la policía francesa está trabajando en coordinación con la española la información es de Ana Terradillos sí buenas tardes en principio el hombre detenido en las últimas horas en Francia no tiene relación con los atentados del once de marzo es la hipótesis inicial que maneja hasta ahora la Comisaría General de Información que fue quien colaboró ayer con la policía francesa en esta detención las huellas del detenido estaban en un libro que se encontró en el piso de Leganés donde ocho suicidas inmolaron en abril del año dos mil cuatro Se barajan varias opciones y entre ellas la posibilidad de que el libro hubiese sido compartido desde un centro religioso yo hubiese acabado en ese inmueble de Madrid las diligencias sin embargo continúan abiertas a la espera de que la investigación arroje más datos y se pueda o no llegar a establecer algún tipo de vinculación entre este arrestado y los atentados de los trenes de Madrid llega al Teatro de la Zarzuela el sueño de una noche de verano entre este viernes veinticinco de enero y el diez de febrero semana ofrecer trece funciones dedicadas a Gustavo Tambascio que adaptó el libreto la escena pero que quedó incompleto cuando murió de forma repentina Marta García

Voz 1513 28:08 ópera cómica en tres actos el sueño de una noche de verano de Joaquín hasta mide fue estrenada en mil ochocientos cincuenta y dos en el te

Voz 20 28:15 otros circo de Madrid hoy Ministerio de Cultura interpreto

Voz 1513 28:19 como una parodia de la reina Isabel II casi ciento setenta años después la obra sube a escena con dirección de escena de Marco Carnoustie musical de Miguel Ángel Gómez Martínez y un libreto que dejó esbozado Gustavo Tambascio antes de morir y que sitúa la acción en la Roma de los años cincuenta de La dolce vita y que cuenta la historia de la princesa Isabella Rossellini que busca guionista y productor para llevar al cine una zarzuela Raúl Asenjo firma la adaptación

Voz 32 28:45 con la acción a los años cincuenta dejó clarisimamente que quería que estuviese Orson Wells William Shakespeare pasase a ser Guillermo un guionista español en el exilio dejó clarísimamente la ambientación dos años a esta época entre los años cincuenta sesenta justo después de la llegada de son Hauer cuando España sea average y usa el cine como escaparate de esta nueva España

Voz 1157 29:13 tengo Gonzalo Conejo buenas tardes muy buenas tardes hace apenas una hora hablabas

Voz 33 29:18 Ari en la previa del encuentro de mañana ante el Girona en Copa aún no hay convocatoria ni se sabe si refilón seguirá siendo titular por delante de Marcelo ya que según Solari

Voz 34 29:27 y cada partido su partido nuevo impartido diferente

Voz 33 29:30 también en Copa del Rey victoria del Getafe uno cero ante el Valencia los azulones adelantaban en la eliminatoria con un gol de Jorge Molina a quince minutos para el final en cuanto al mercado de fichaje Álvaro Morata cada vez más cerca de un Atlético de Madrid plagado de lesiones este fin de semana el Cholo no podrá contar con hasta siete jugadores el Lega renovada Agustín ahí en baloncesto hoy Fuenlabrada Haika y mañana Real Madrid Anadolu

Voz 1434 29:50 muchas veces nos vamos les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid vamos a hablar con el presidente Ángel Garrido sobre el conflicto con el todo

Voz 1 29:56 sí

Voz 2 30:03 en la tarde y medio

Voz 0778 30:11 hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:20 no obstante de Barcelona votarán entre las cuatro y las ocho de la tarde el acuerdo alcanzado con la Generalitat de Cataluña para restringir la actividad de Fay obligando a reservar al menos una hora de antelación a lo que las empresas consideran inasumible por lo que amenaza con marcharse una vez que el gobierno catalán oficialice ese acuerdo yp plantean además exigir una compensación económica de unos mil cien metros

Voz 1434 30:42 Joan es de euros son vivido momentos de todos

Voz 1018 30:44 esta mañana en la Asamblea de la plaza de Cataluña con amenaza de dimisión por parte del comité de huelga

Voz 5 30:50 ponerles escucha a ver lo que nosotros proponemos sólo las urnas que se levanta la veda Si o no

Voz 6 31:03 vale ya lo sabemos

Voz 5 31:05 no vamos a hacer una cosa vale el capitel que nuestro comentó

Voz 25 31:12 lo aquí eh

Voz 1018 31:15 Madrid desde primera hora los taxistas intentaron bloquear el acceso al recinto de Ifema para impedir la inauguración de Fitur por parte de los Reyes algo que finalmente no pudieron hacer por el gran despliegue policial ante y un taxista han resultado contusionados además sigue situación grave El taxista atropellado ayer cuando se abalanzó sobre el capó de un WC en la autovía A dos el ministro de Fomento José Luis Ábalos se siente molesto por parte de quienes le acusan de querer pasar la patata caliente a las como

Voz 0795 31:44 aquí no nos hagamos trampas yo me encontré un problema por lo tanto yo no es que me quiten ninguna patata caliente ya sé que les encanta algunos es argumento sobre todo para aquellos que no quieren asumir la patata caliente es curioso no come la pase que yo no lo tanto como asumir una incapacidad propia Hora catorce

Voz 1018 32:05 tenemos además una última hora del ámbito judicial el Supremo va a final

Voz 0055 32:09 la fecha en torno a la cual comenzará el juicio contra los doce dirigentes independentistas procesados cuál es esa posibles fechas Alberto Pozas hablamos de estafas el Tribunal Supremo ha contactado con el ministro del Interior las fechas se van perfilando todo apunta a ese martes cinco de febrero con Fernando Grande Marlaska ha contratado al Tribunal Supremo explicando que el juicio el pues es arrancará entorno dice a esa fecha no concreta más todo para que los nueve acusados encarcelados estén en prisiones madrileñas para el comienzo del juicio

Voz 1018 32:37 es el miércoles veintitrés de enero mucho frío primer temporal del invierno con bastantes problemas en las carreteras sobre todo en la mitad norte de la península DGT buenas tardes

Voz 0055 32:48 buenas tardes ya son noventa y seis carreteras afectadas

Voz 0711 32:50 la nieve doce están cortadas al tráfico y en treinta es necesario el uso de cadenas todas de la red secundaria los territorios más afectados son Asturias Navarra y las provincias de León Huesca Teruel y también en Lleida la lluvia también está afectando mucho a la lluvia a la red de carreteras hay seis vías secundarias que permanecen cerradas en Cantabria Álava Asturias Burgos por lo demás retenciones habituales en Valencia en Sevilla y en Madrid Barcelona carreteras

Voz 1018 33:13 has gracias eh Jorge López en Asturias la previsión de posibles inundaciones ha obligado a evacuar a parte de los ingresados en el Hospital de Arriondas Pablo Canga

Voz 1622 33:21 del medio centenar de pacientes ingresados hoy en este pequeño hospital comarcal se ha optado por el traslado de una treintena de ellos ninguno de pronóstico grave que iban a ser temporalmente alojados en centros sanitarios de otras áreas el Gobierno regional insiste mucho en que se trata de una medida preventiva en Arriondas donde confluyen los ríos Sella hay pilotos el agua roza los cinco metros y medio de altura pero todavía Nos ha desbordado aunque la Vega en la que se construyó hace treinta años este hospital sería la primera inundarse la clave será la pleamar a eso de las seis de la tarde en el mismo punto ha sido preciso desalojar también un geriátrico con una treintena de residentes en la Viana se ha optado por seguridad por evacuar a los alumnos del colegio público ante la crecida del río Nalón hay otros cinco cauces de menor caudal en situación de alerta decretada por la Confederación Hidrográfica siguen los cortes y retrasos en los servicios ferroviarios de Cercanías

Voz 0055 34:08 motivo Córdoba con Antonio Martín Isabel Quintana buenas tardes

Voz 1434 34:11 tardes no podemos olvidar Antonio Julen no siguen las pruebas

Voz 0055 34:13 en total han para comprobar que los tubos por los que va a descender el equipo de rescate para localizar al pequeño encajan con la galería María Gámez subdelegada del Gobierno en Málaga

Voz 35 34:21 si encaja puedo obviamente llamó gana tiempo y son decisiones sobre la marcha deseando que si algo se puede hacer en menos tiempo a lo mejor no significa errores ni nada sólo el trabajos ha hecho perfecto olvidos con Eugenio Pino

Voz 1915 34:35 el juez Manuel García Castellón prohibe salir de España al que fuera número dos de la Policía hay acuerda la retirada de su pasado

Voz 1622 34:40 porte Pino ha tenido que dar explicaciones ante el Magis

Voz 1915 34:43 todo por la operación con la que supuestamente el PP intentó sustraer documentos a Luis Barcia

Voz 1434 34:47 de bajo bueno Antonio Bauzá expresidente de

Voz 0055 34:49 LEAR es el Partido Popular abandona el PP porque considera que la formación en esa comunidad se está acercando al nacionalismo Biel con Palin actual presidente del PP en las Islas

Voz 36 34:57 no no soy preguntan pues si antes no me sorprende tanto viendo la para usaban los últimos meses debe tener responsabilidad a la hora de tomar este tipo de decisiones se tienen que meditar mucho a su lado

Voz 0055 35:08 Acción Nacional recomienda Bauzá que escuche los discursos de Pablo Casado aviso al Gobierno

Voz 1915 35:13 Podemos defienden la SER su rechazo al decreto ley de alquileres y advierte al Ejecutivo de que debe escuchar más Rafa Mayoral en Hoy por hoy

Voz 1018 35:19 que no entiende que tiene que

Voz 37 35:21 a entenderla yo esto forma parte de veinticinco diputados pues esto es lo que ha sido que tienes que hablar con el Rey

Voz 0055 35:28 candidato desde prisión el ex consejero catalán Joaquim Forn plantea que quiere formar parte de la candidatura para la alcaldía de Barcelona aunque sigue en la cárcel a la espera de juicio algo que ve con buenos ojos Esquerra Marta Vilalta hoy en La Ser en Catalunya

Voz 20 35:40 lo que queremos es precisamente que todos los proyectos que representamos al independentismo nos fortalezca vamos seamos competitivos para ir a las elecciones y así maximizar votos acuerdo

Voz 1018 35:53 en el Parlamento Europeo da luz verde al acuerdo pesca

Voz 1915 35:55 pero con Marruecos que permitirá faenar en sus aguas incluidas zonas adyacentes al Sahara Occidental a decenas de barcos españoles el proceso no obstante puede seguir derivando en denuncias desde el Sáhara Clara Aguilera eurodiputado socialista

Voz 38 36:07 que pueda haber una denuncia convivencias de polizario de cualquier entidad no lo sé no lo sé probablemente porque sitúa expectativas no están

Voz 1018 36:17 pues no hay alternativa del embajador del Reino Unido

Voz 0055 36:20 España descarta en la SER que haya posibilidad de un nuevo referéndum para el Brexit es Simon

Voz 39 36:24 League yo no lo veo yo en estos momentos porque ni el patio el conservador ni el Partido Laborista está en estos momentos en favor de consulta hemos puesto Adriá porque tenemos un nueva consulta

Voz 1 36:40 Miquel Angel Aguilar

Voz 40 36:42 José Antonio el telegrama es para Emmanuel Macron Monsieur después de la primera la firman el salón de la Coronación del Ayuntamiento de Aquisgrán símbolo del espíritu europeo desde Carlomagno del tratado franco alemán de Cooperación e integración suscrito con la canciller Angela Merkel confirma la voluntad común de impulsar la Unión Europea enfrentada a graves desafíos como el Brexit y la crecida de los populismos el tratado es una señal de fortaleza y determinación en vísperas de unas elecciones al Parlamento el veintiséis de mayo donde nos la jugamos todos para cuando un tratado así Luso Español atento

Voz 1018 37:22 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina ha ido técnica Isabel Quintana hay Carlos para la producción y pendientes del tiempo la previsión ante este primer temporal del invierno Jordi Carbó durante la tarde

Voz 0978 37:32 el viento se va a reforzar en todo el país en breve entrará ya en el Mediterráneo viento del norte que puede superar con facilidad los cien kilómetros por hora en muchas poblaciones de Aragón Cataluña el norte de la Comunidad Valenciana y en prácticamente todas las montañas de la Península especialmente en la mitad norte con marcado oleaje en el Cantábrico donde seguirá subiendo la cota de nieve por encima de los mil trescientos metros de altura con lluvia persistente precaución cerca de los ríos el Caudal puede aumentar de manera repentina y Nevada también intensa en el Pirineo hasta la próxima madrugada en el resto del país ratos de sol momentos de nubes algún chubasco aislado y poco persistente marcada sensación de frío a pesar de que las temperaturas serán más altas

Voz 0861 38:13 equivocarse creer que el mejor seguro es el más caro Duarte tráete a la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 41 38:21 de la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco

Voz 0861 38:30 vamos mutua consulta condiciones en mutuo apuntó

Voz 25 38:33 pues no te ha tocado la lotería pero sí sí

Voz 42 38:35 abrir la cuesta tener oye encima la amparo del aceite del coche sea capaz de encender pero tranquilo aunque éste no lleva un genio dentro

Voz 43 38:42 en este concedemos tres deseos aceite más filtro y revisión de treinta puntos desde sólo cuarenta y nueve con noventa y nueve euros pide citan Midas punto es iPS concedidos

Voz 0861 38:54 la cuesta de enero este año con Coca Cola te costará la mitad porque te devolvemos el cincuenta por ciento del importe de tus compras en cualquiera de nuestros productos proporción válida para mayores de dieciocho límite de cien mil participaciones y reembolso máximo de siete con cinco euros limitaba sólo reembolso y tiquete compra más información en la cuesta abajo de enero punto com

Voz 44 39:14 se nota en el texto ha sido al dentista Sanitat me lo sabes y tengo seguro pues por eso

Voz 1434 39:19 que puedes ir a las clínicas dentales descritas aunque no tenga sí

Voz 45 39:22 puro llegue más te financian sin intereses mira eso sí claro se nota cuando llevas una sonrisa Sanitas como yo

Voz 46 39:28 Tito citan las técnicas dentales de Sanitas para primera consulta es gratis empieza el año cuidando sonrisa

Voz 1 39:34 hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 39:37 Madrid Barcelona empezamos también para buscar los últimos datos sobre el conflicto de los taxistas que sea recrudecido durante la mañana aprovechando de un lado la proyección que supone la inauguración de Fitur en Madrid y en Barcelona con la votación del compromiso con el Gobierno catalán que en la práctica puede suponer el final de Uber Fay en la ciudad en la plaza de Cataluña está nuestro compañero Víctor Álvarez Olías por o la gran frente a Ifema junto a la M cuarenta de Madrid Enrique García Enrique buenas tardes hola buenas tardes a ver si nos atenemos a lo que hemos escuchado a mediodía el comité de huelga de los taxistas ha dimitido por la división entre los profesionales movilizado sobre cómo se debía votar ese principio de acuerdo con el Gobierno catalán

Voz 7 40:15 si los taxistas han estado debatiendo sobre la propuesta de la Generalitat ha habido algunos momentos de tensión los taxistas que quisieran podían coger el micrófono dar su opinión de uno de ellos ha dado esta consigna

Voz 4 40:27 aquí con sus políticas con sus policías con su padre tengamos la excusa

Voz 7 40:49 con esto y esto se refería a un pasamontañas que llevaba puesto en el cuello el comité de huelga proponía a votar con urnas y papeletas el acuerdo y un grupo de taxistas se negaba a ello en medio de eso el portavoz del comité ha dicho que dimite finalmente la votación en urnas se hará después de que a mano alzada entre todos hayan votado si quieren o no votasen con urnas el fin o no de la huelga finalmente la mayoría levantado la mano por el sí por lo tanto a las cuatro y las ocho de la tarde será esta votación sólo habrá una pregunta hay dos opciones estas a favor de mantener la huelga sí o no

Voz 18 41:21 recordamos

Voz 1018 41:22 por qué ese compromiso de los taxistas con el Gobierno catalán obligaría a reservaron BTT con una hora de antelación además suprimiría la geo localización de esos coches que es parte esencial del servicio con lo que las empresas amenazan con dejar de operar en la ciudad si finalmente la próxima semana al Gobierno catalán toma una decisión en esa línea

Voz 7 41:40 si la patronal un auto donde están representadas las plataformas Uber Fay aseguró ayer que seguirían de Barcelona

Voz 1018 41:48 tras conocer la regulación que tirará adelante

Voz 7 41:50 de la Generalitat o que quiere tirar adelante la Generalitat pero estas plataformas rebajaron después el tono dijeron que no han tomado ninguna decisión al respecto Gallifa hizo un comunicado explicando que todavía no ha tomado una decisión sobre la posibilidad de abandonar Barcelona allí lo mismo explicaban fuentes de Uber a la Cadena Ser la patronal un auto

Voz 0055 42:10 sí que dice que la nueva regulación supondrá

Voz 7 42:13 ya la desaparición del sector de la sube TC en Cataluña y la destrucción siempre según ellos mismos parte interesada de más de tres mil puestos de trabas

Voz 1018 42:22 bueno pues veremos qué pasa en esa votación que empieza dentro de algo más de una hora allí en Barcelona y Madrid desde la tarde de ayer

Voz 0055 42:28 que la cosa estaba bastante caliente pero esta amenaza

Voz 47 42:33 pero no o uno llevaba de la Comunidad de Madrid se va gente antes de las diez de la mañana a Duda

Voz 1018 42:42 no sabemos si Dios llegó a entrar en Fitur pero desde luego sí accedieron los invitados a la inauguración de los Reyes prevista para las diez y media de la mañana y eso hay que desde muy temprano Enrique se encargaron de caldear calentar además con fuego los ánimos haremos con algunos cortes en la M40 precisamente a la altura de Ifema

Voz 1622 42:59 si a primera hora hubo barricadas pero el fuerte dispositivo policial desplegado por todos los accesos a esta feria ha permitido entrar con normalidad durante toda la jornada a Fitur al mediodía como dices un centenar de manifestantes cortaron un tramo de la M40 cercano a este recinto y hubo cargas policiales que se han saldado con once heridos leves seis taxistas Hi5 decías además hay un detenido por agredir a primera hora a un agente que fue trasladado al hospital herido leve pero a esta hora José Antonio en la fotografía este calma de cierta improvisación aquí continúan eso sí más un millar de manifestantes unos comen otros descansan y otros hace unos minutos han intentado ir al acceso norte sin éxito porque los esperaba un dispositivo policial lo que tienen claro es que van a continuar en este acceso sur que se ha convertido en el corazón de estas jornadas de protestas porque dicen que no les faltan ánimos

Voz 14 43:46 después del día de ayer estamos con el ánimo arriba do vamos a rendirnos Si el lema de taxi ahora mismo es ni un paso atrás pues bueno calma

Voz 15 43:55 tensa esperando a que se les ocurra decir que van a cumplir la ley ya está así es que no se pide otra cosa entonces en los salimos bien porque tenemos la razón tenemos la ley de nuestra parte una de dos o les regulan

Voz 1 44:09 buenos días regula influidos te va a continuar

Voz 1622 44:11 aquí de hecho en unos minutos y va a comenzar una asamblea el fortísimo dispositivo policial continúa en todos los accesos a este recinto ferial

Voz 1018 44:20 Fitur esta Madrid algo parecido al móvil de Barcelona que inaugurará el Rey también el veinticinco de febrero es una gran cita económica de proyección internacional con presencia de ciento sesenta y cinco países en un sector como es el turismo clave para la economía española que repercusión que tuvo la protesta de los taxistas elaboración escucharon dentro sus gritos María Manjavacas

Voz 18 44:39 nada buenas tardes ajenos completamente al ruido a los incidentes los Reyes han inaugurado yo me atrevería decir que una las ediciones de Fitur incluso más tranquilas de puertas para dentro lógicamente han llegado como siempre por la puerta norte previamente despejada por la policía allí les recibía la ministra de Industria la presidenta del Congreso y el presidente Ángel Garrido ya dentro todo

Voz 1434 45:00 ha transcurrido aquí según el protocolo y era como

Voz 18 45:02 si esto fuera una burbuja una balsa donde se estaban celebrando las cifras de esta edición que tiene más participación que nunca más empresas han venido más dinero que se van a dejar aquí en Madrid trescientos veinticinco millones de euros y más presencia internacional también un reproche José Antonio de consejeros y representantes de países que hoy han venido a Fitur qué remedio en metro consejero de Sierra Leona por ejemplo decía a la SER que el metro estaba estupendo que estaba muy bien pero que nadie había sido capaz de darle una explicación una información en inglés lo hemos trasladado al presidente de la Comunidad de Madrid y Ángel Garrido ha dicho que de esto tomaba nota