Hora 14 (24/01/2019)

son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1 00:03 el

José Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tarde los algo más de treinta millones de venezolanos que viven en su país y los casi cien mil que vienen a España están con la incertidumbre de saber cuál será el futuro inmediato de su país ya estaba deberá capacidad de aguantar en el poder Nicolás Maduro o con qué posibilidades efectivas cuenta el opositor Juan Guarido para ejercer como presidente interino tal y como se auto proclamó en la tarde de ayer el acto del Ejército será determinante para dentro de una hora está prevista la intervención pública del ministro de Defensa Vladimir Padrino que ya anoche anticipó que no aceptarán un presidente Imaz puesto por intereses oscuros no hay estancia de episodios violentos durante la noche informaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que tiene su sede en Washington hablan de dieciséis muertos en los últimos tres días el Gobierno español se mantiene en línea con la respuesta de la Unión Europea defiende una convocatoria electoral sin reconocer a aguardó como nuevo presidente pero según ha querido subrayar el ministro Borrell eso no quiere decir que es acepte la legitimidad de Maduro

Voz 3 01:22 tenemos que evitar que la cosa vaya a peor y eso exige sin duda o proceso de intervención para garantizar la única salida posible que son unas elecciones

Voz 0978 01:33 lo hemos dicho todos ya está dicho lo dijimos ayer no consideramos al régimen legítimo porque eso legitimidad procede de unas elecciones que no reconocemos Pepa

Voz 1018 01:42 los ciudadanos siguen presionando al Gobierno español para que rompa con Maduro y reconozca a Pablo Casado Albert Rivera

Voz 4 01:48 tiene que abrazar la democracia la libertad también en Venezuela sino acabará siendo responsable de lo que está pasando porque toda la comunidad internacional es muy consciente de que si dejamos a su suerte al pueblo venezolano los van a aniquilar como están haciendo

Voz 5 02:04 le pido que hoy cuanto antes el presidente

Voz 6 02:06 Sánchez del Gobierno España pongan a España donde se merece en la dignidad pongan a España en la democracia pongan a España en el liderazgo europeo del reconocimiento del presidente Guido de esa transición democrática

Voz 1018 02:18 a primera hora aquí en la SER Felipe González subrayó que Why do cuenta con legitimidad legal para ejercer de forma interina la presidencia el que no puede continuar es malo

Voz 7 02:26 estoy peor que hace mucho tiempo un tira no arbitrario lo que si el peligro es que la Unión Europea de declarar ilegítimos a Maduro sea capaz de reconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional que también la reconoce pero la operatividad de esa asamblea para hacerse cargo de la gobernanza del país Hora catorce

Voz 1018 02:50 este jueves frío y lluvioso nos deja una alegría que no llega como casi siempre de la mano del gran Rafa Nadal que se ha clasificado para la final del Open de Australia va a ser su quinta final después de ganar en un partidazo al Griego disipa feliz en declaraciones a los kurdos

Voz 1774 03:05 antes de empezar así de simplemente habla no creo que haya ocurrido lo que ha ocurrido está un poquito más de semana y media pues para que todo ha salido hasta el momento casi a la perfección disfrutar también del hecho de estar en una final Lampre hasta dos meses practicamente estaba en el quirófano

Voz 1018 03:21 en en Málaga parece que hoy sí en cualquier momento los mineros asturianos empezarán a descender para intentar el rescate de Julen gracias San Martín

Voz 8 03:29 sí en términos con los trabajos de acondicionamiento que es la plataforma para acceder a ese pozo vertical llega ya el dispositivo de rescate formado por ocho efectivos de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias diez guardias civiles entre ellos especialistas de montaña y en actividades subacuáticas y ocho bomberos del Consorcio Provincial Civera en cuatro metros a mano para llegar al pozo donde Julen cayó hace once días

Voz 1018 03:53 pues estaremos muy pendientes del momento en el que empiece ese descenso de los mineros tres muertos en Asturias por el temporal de lluvias que se nota en todo el norte de la península en Cantabria

Voz 0684 04:05 yo no ahora con los cortes

Voz 1018 04:08 esperábamos escuchar en torno a los ciudadanos de Cantabria que están sufriendo las consecuencias del temporal de lluvia de los últimos días escuchábamos a portavoz de uno de los de uno de los Portavoz de los taxistas madrileños después de los incidentes de esta mañana que han causado la detención de dos de ellos por parte de la Policía Éste era el anuncio de las nuevas protestas que están preparando otra

Voz 0684 04:35 el Madrid ahora hay alguna o compañeros limpian una huelga de hambre van y por una huelga de hambre vamos a iniciar un encadenamiento nos a decir dónde para que no estén prevenidos pero hay compañeros que llevan casi tan Tetro dentro del corazón que son capaces de ponerse en huelga de hambre haciendo peligrar su salud para salvar este es el todo

Voz 1018 05:03 más del fundador

Voz 0202 05:06 el diseñador Elio Berhanyer se va con el uno de los grandes nombres de la historia de la moda en ese país que dio sus primeros pasos en el teatro para afirmar después veintitrés mil creaciones de alta costura tenía ochenta y nueve a los casos registrados de gripe que se multiplican por dos el una semana y la epidemia afecta ya a toda España sólo se libran Extremadura y Canarias Defensor del Pueblo actúa de oficio tras localizar a una mujer de noventa y un años que estuvo diecinueve días en Casasola cinco o seis sin comer ni beber el defensor ya ha pedido información al Ayuntamiento mientras exige más medios para conseguir una atención humanizado a estas personas llega a Ceuta una embarcación semirrígida con veintidós migrantes veinte de ellos se han declarado menores de edad es la mayor desproporción registrada en la ciudad autónoma

Voz 1018 05:45 dos y casi seis minutos

Voz 9 05:51 hora catorce Madrid

Voz 1434 05:52 hay Cristina Machado buenas tardes un paso más en la protesta de los taxistas algunos van a comenzar mañana una huelga de hambre otros Se van a encadenar en un lugar que como acaban de escuchar no han querido anunciar cuarto día de conflicto que ha comenzado con los manifestantes recibiendo así a los que esta mañana llegaban

Voz 1018 06:11 el metro

Voz 1434 06:21 hoy sumamos un nuevo detenido un taxista que ha golpeado un coche V TC en la estación de Atocha hizo otro intento de agresión en Ifema por parte de un grupo de taxistas a los que han frenado sus propias compañías

Voz 10 06:35 no

Voz 11 06:37 ha habido momentos

Voz 1434 06:38 de muchísima tensión esta mañana en la que han intentado cortar otra vez la M40 aunque hoy si los antidisturbios lo han impedido en el hospital de La Paz continúa en estado muy grave el taxista que el martes se golpeó la cabeza tras lanzarse sobre un Huguet

Voz 12 06:54 en paralelo Gobiero

Voz 1434 06:55 no regional y Ayuntamiento de Madrid se han reunido esta mañana por primera vez para buscar una solución al conflicto una reunión técnica que terminó hace mucho pero de la que no se ha informado nada en absoluto sólo Rita Maestre la portavoz municipal en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno ella no ha participado en esa reunión ha asegurado que las diferencias entre las dos administraciones no son tantas como ellos mismos las dos partes han escenificado este último

Voz 13 07:20 hemos tenía voluntad nuestra parte estoy segura pero creo que también por parte de la comunidad de solucionar un problema que afecta mucho a la ciudad de Madrid a la Comunidad de Madrid no

Voz 1434 07:30 las noticias que vamos apuntar en titulares con Sonia Palomino Sara selva Esperanza Aguirre benefició al presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo a través de los contratos del fútbol en Telemadrid lo constata un informe de la Cámara de Cuentas que confirma el ruinoso negocio de la radiotelevisión pública madrileña en la compra de los derechos del fútbol permitiendo a la financiación del club rojiblanco y también del feto

Voz 1510 07:49 la dirección de Podemos en Madrid guardia silencio tras la crisis abierta por la marcha de Rejón a la candidatura de Carmena hoy se reúne el Consejo Ciudadano de la capital para analizar los siguientes pasos a dar de cara a las elecciones de mayo

Voz 1434 07:59 yo en la Asamblea ha terminado ya el pleno monográfico sobre mujer PP y C's han acusado a PSOE y Podemos de ensuciar el feminismo Podemos ha planteado crear una Consejería de Igualdad extender los autobuses Inter parada para que las mujeres puedan bajarse cerca de sus casas por la noche

Voz 1510 08:12 el Ayuntamiento de Madrid ha prorrogado un año más la concesión de licencias alojamientos turísticos porque no ha terminado de tramitar el plan especial con el que regulará esta actividad en el marco de este programa con el que quieren reducir el impacto negativo de la turística acción el consistorio ha decretado ya el cierre de más de quinientas viviendas

Voz 1434 08:29 este quien deportes el Real Madrid cierra esta noche los partidos de ida de cuartos en la Copa del Rey los blancos se enfrentan al Girona a partir de las nueve y media de la noche Solari recupera pero sí a Marcos Llorente vamos con la información México como está en las carreteras DGT Jorge López buenas tardes

Voz 14 08:43 tardes a esta hora no tenemos complicaciones en Madrid en ninguna carretera en los accesos y en las rondas tan sólo algo de tráfico lento en la seis de entrada en el capital a la altura de Majadahonda pero como decimos en el resto normalidad

Voz 1434 08:54 en las calles de la capital los taxistas que sean dirigido esta mañana Tozzi que luego trataban de llegar hasta la Consejería Transportes volvían porque la policía no se lo permitido volvían a Ifema vamos a saber si se nota algo de esta huelga en las calles Charo Alcázar buenas tardes

Voz 1322 09:08 hola qué tal Cristina muy buenas tardes si permanecen cortados esos accesos en torno a Ifema concretamente en las avenidas del Consejo de Europa del Partenón y capital de España el Met

Voz 1434 09:19 no es el transporte público más recomendado

Voz 1322 09:21 para trasladarse hasta allí hay obras en Calzada en la calle de Alcalá esquina a Goya en sentido Plaza de la Independencia están ocupando un par de carriles cerca de allí en Conde de Peñalver en Diego de León un carril genera retenciones en la zona tengan en cuenta en el resto de la ciudad se circula bien a excepción de la Avenida de América con circulación intensa para conectar con Francisco Silvela

Voz 1434 09:43 tenemos quince grados ahora mismo en el centro de Madrid temperaturas muy altas hoy desde primera hora de la mañana vamos con la previsión para las próximas horas Jordi Carbó

Voz 0978 09:51 el viento durante la tarde seguirá soplando a ratos con intensidad más de cincuenta kilómetros por hora en cualquier punto de la Comunidad en puertos de montaña en las rachas máximas superarán los ochenta a primeras horas eran de más de cien no serán tan fuertes a lo largo de la tarde pero igualmente se hará sentir muchas horas de sol algunas nubes provocadas por el mismo viento y temperaturas máximas cercanas a los quince grados pero no si hay porque en los momentos de viento sensación incluso marcada de frío o los próximos días el quinto no desaparecerá pero soplará menos y las temperaturas bajarán un poco con ambiente igualmente soleado irradian

Voz 1434 10:25 así comienza Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia molinete Carlos Ródenas y la producción de Sonia Palomino

Voz 9 11:25 hora catorce y Madrid Cristina Machado

Voz 1434 11:28 un día más nuestra primera conexión nos lleva a Ifema cuartel general de las protestas de los taxistas que vaya por su cuarto día y cada vez con más tensión hace alrededor de una hora los manifestantes han intentado en intentado cortar de nuevo la M40 pero esta vez los antidisturbios de la Policía Nacional han respondido y lo han hecho con cargas cuál es la situación

Voz 0159 11:48 León a esta hora Aurora Santos buenas tardes buenas tardes Cristina pues a esta hora el ambiente es más tranquilo aunque sigue habiendo un cordón policial en los accesos a la M40 para evitar que se produzcan más cortes el último como decías hace alrededor de una hora reducido por la policía con porrazos Se ha producido en la salida hacia la M cuarenta por la calle Silva bueno además a las ocho de esta mañana se producía otro corte más en la M40 que ha durado apenas unos minutos y que ha sido disuelto sin problema por la policía también a primera hora se producían quemas de contenedores por otro lado también esta mañana los taxistas han tomado la estación de metro de Feria de Madrid donde han realizado una sentada que se ha desarrollado sin incidentes a esta hora como decíamos el ambiente es más tranquilo los taxistas vuelven a llenar este acceso principal a Ifema donde han celebrado esta mañana una asamblea en la que hacían un anuncio importante escuchamos a José Miguel Fúnez miembro de la junta directiva de la Federación Profesional del Taxi de Madrid

Voz 0684 12:50 de qué manera hay algunos compañeros iniciaron una huelga de hambre Vadillo una huelga de hambre IED vamos a iniciar un encadenamiento no se va a decir dónde para que no estén prevenidos pero hay compañeros que lleva casi incluso dentro del corazón que son capaces de ponerse en huelga de hambre haciendo peligrar su salud para salvar el Tour

Voz 0159 13:19 además han aprovechado para llamar a unirse a la huelga compañeros de otras partes de España y han reiterado que no van a mí

Voz 1509 13:25 verles de Ifema Cristina gracias Aurora

Voz 1434 13:27 los taxistas han llevado también su protesta hoy hasta la Asamblea en Vallecas coincidiendo con el pleno que comenzaba a las diez de la mañana y han recibido así a los diputados

Voz 10 13:43 alcohol acaba entre ellas Buffalo Euro Cup claro vamos a verlo

Voz 1434 13:58 en las asambleas han llegado a concentrar unos quinientos los taxis que al poco tiempo se han marchado dirección Atocha allí en la Estación es donde se ha registrado uno de los incidentes más graves del día con la detención de un taxista que ha golpeado un coche UB TC Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0159 14:15 es que da buenas tardes Cristina en efecto en la estación de Atocha se ha producido el incidente seguramente más grave de toda esta mañana un taxista ha pateado a correr la carrocería de un V tercer que estaba dejando a unos viajeros ala vez atención que clavaba un destornillador en la chapa los agentes de la Unidad de Intervención Policial los antidisturbios han dado el alto de las salido corriendo los policías detrás hasta que era literalmente aplacado por un agente sobre el asfalto de la avenida Ciudad de Barcelona le han colocado los grilletes irá al vehículo policial fuentes de la investigación han señalado Radio Madrid que posee un largo historial de antecedentes policiales por delitos contra las personas y las cosas por lo demás la mañana Nos ha dejado otro detenido en el Parque de las acciones pero en este caso por resistencia a la autoridad era uno de los que estaba integrado en ese piquete que ha intentado cortar la M cuarenta Primera mañana día Aurora Santos ahora no relataba en cuanto a la actividad en las emergencias del Samur se ha atendido a catorce personas son datos que son oficiales desde ahora mismo desde las dos de la tarde catorce personas atendidas tres de ellas policías un periodista de taxistas todos son con lesiones leves excepto uno de ellos que hace esa decidido su traslado al hospital porque su lesión en la rodilla era bastante más importante ahora aquí en el Paseo de la Castellana a la altura de Nuevos Ministerios tranquilidad absoluta

Voz 1434 15:32 en el hospital de La Paz continua además sin cambios el taxista herido el martes tras abalanzarse sobre un coche V TC cuando estaban cortando la M cuarenta está muy grave ingresado en la UCI de ese centro hospitalario de Atocha los taxistas han intentado llegar a la sede de la Consejería de Transportes en la calle Mau des de la ciudad de Madrid pero tampoco hay podido la policía no se lo ha permitido así que vuelven a todos a Ifema intentaban ir a la Consejería de Transportes porque allí esta mañana se ha celebrado una primera reunión entre técnicos del Gobierno regional y técnicos del Ayuntamiento de Madrid en busca de una solución al conflicto la reunión terminó hace mucho rato pero ninguna de las administraciones ninguna de las partes quiere informar de cómo se ha desarrollado Virginia Sarmiento

Voz 0821 16:14 alrededor de dos horas ha durado este primer encuentro estrictamente técnico entre Ayuntamiento y Comunidad encabezando la delegación municipal estaba Paz Valiente coordinadora de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y con el equipo técnico de la comunidad estaba Pablo Rodríguez Sardinero el director general de Transportes que ha estado al frente de la negociación con los taxistas hasta ahora los asistentes a esta comisión no han querido hacer declaraciones ni a la entrada ni a la salida de este primer encuentro eso si en algo coinciden ambas partes consideran que es mejor no hacer valoraciones de momento dejar trabajar a los técnicos para encontrar la mejor solución irregular la actividad del V TC para que el sector del taxi desista de su huelga

Voz 1434 16:52 en el Ayuntamiento insisten en que están dispuestos a asumir competencias tal y como quiere la comunidad pero siempre que se haga sobre un marco legal ir niegan diferencias importantes entre las dos administraciones han Rita Maestre es la portavoz municipal

Voz 1821 17:04 mira que nuestros casos si es así no pero no sé si diría que hay posiciones enfrentadas entre el Ayuntamiento y la Comunidad no de hecho nosotros ofrecimos esa mesa de mediación la comunidad lo ha aceptado creo que hay voluntad por nuestra parte estoy segura pero creo que también por parte de la comunidad de solucionar un problema que afecta mucho a la ciudad de Madrid a la Comunidad de Madrid no no significa que no haya probablemente alguna diferencia pero diría que hay eh una voluntad de acuerdo para porque el problema es de envergadura no hay por lo tanto no se puede perder el tiempo digamos en el en el politiqueo

Voz 1434 17:34 bueno lo decíamos al principio algunos taxistas van a comenzar mañana una huelga de hambre otros semana encadenar en un sitio en un lugar que no han querido anunciar estamos en el cuarto día de huelga indefinida del sector del taxi o lo que es lo mismo cuarto día sin trabajo para miles de familias de la Comunidad de Madrid se están jugando mucho pero aún así de momento dicen que prefieren seguir con esta protesta Elena Jiménez

Voz 19 17:58 cerca del Ifema huele apoyo que somos Orellana Chicote pero bueno creo que no se ha quedado bien Andrés remueve algo dentro de un caldero pues hemos hacer un caldito que estamos muy mal muy cansados afónico mientras un compañero busca a una periodista hasta la pelvis pueda como primicia

Voz 1434 18:14 quiere contar que él tiene un Carnet que ya no quiere

Voz 19 18:17 no del vertido popular y lo vamos a romper como les sucede a Miguel que es alcalde por el Partido Popular en un pueblo de Guadalajara en Gascó dueña de vor Nova lleva treinta y tres años con el taxi pero piensa sobre todo en los que acaban de empezar

Voz 20 18:29 las personas que llevan equis tiempo y tienen a lo mejor un colchón un colchón económico que que puedes aguantar pero la persona que acaba de comprar el taxi relativamente poco tiempo pues no puede Sergio es una

Voz 19 18:39 de ellos estoy protagonizado el banco para que me apruebe un préstamo porque yo no puedo estar de huelga yo tengo el préstamo de Argentina intenta tomarlo con humor cuando empecé a trabajar meter a todos los recibos a cada día que cobre uno que se ponga tontos fuera de la bolsa castigado una semana no puedo hacer pero cuánto les cuesta un día de huelga cuanto dejan de ingresar habla Christine eso es una barbaridad hecha un cálculo no sabría decirte en cifras pero al menos cien euros estamos poniendo cada uno no se quede entre cien y ciento cincuenta dicen todos que dejan de ingresar por la huelga siempre euros en bruto sin descontar gasolina seguros y claro la feria de Fitur suponía mayores ingresos a Cristina se les suma doblar la facturación y ahí se quedan con el maletero abierto preparando el habitual

Voz 21 19:22 tanto pata

Voz 19 19:25 Burgess del día pollas

Voz 21 19:28 a esta hora el olor

Voz 19 19:30 caldo de pollo es más intenso en Ifema

Voz 1434 19:34 dos de la tarde diecinueve minutos seguimos

Voz 22 19:38 hora catorce Madrid

Voz 35 23:11 cuando una puerta se cierra plano

Voz 36 23:14 o se abre vende el veinticuatro

Voz 35 23:16 seis de enero a las jornadas abiertas de Ford lleva tengo un vehículo de gama SUP totalmente equipado con descuentos increíbles como jugáis siete Line con un descuento de hasta ocho mil cien euros rápido porque sólo hay trescientas unidades y solo tienes tres días financiando con FT hasta fin de mes condiciones puntuales

Voz 9 23:33 hora catorce Madrid Christie

Voz 1434 23:36 vamos con otros asuntos la cámara de estas constatan un informe que la compra de derechos de el fútbol por parte de Telemadrid y Cajamadrid en tiempos de Esperanza Aguirre fue un negocio completamente ruinoso según ese informe la radio televisión pública madrileña y la Caja de Ahorros sufrieron pérdidas de casi sesenta millones de euros mientras que los clubes de fútbol resultaron beneficiados con ingresos por partido es que ni siquiera llegaron a retransmitir se Sonia Palomino si la Cámara de Cuentas no tiene dudas la sociedad Madrid Deporte Audiovisual participada por Telemadrid y Caja Madrid pagó una cuantía millonaria en esos años por partidos que en algunos casos no se llegaron a emitir en concreto perdió cincuenta y siete millones de euros por la compra de los derechos audiovisuales de partidos oficiales también amistosos del Atlético de Madrid y del Getafe entre los años dos mil nueve y dos mil doce es lo que consta ese informe al que hemos tenido acceso y que fiscaliza la actividad de la radiotelevisión pública madrileña entre dos mil ocho y dos mil quince bajo el mandato siempre de Esperanza Aguirre así que esas operaciones nunca se hicieron en beneficio de los madrileños como dictaba un mandato de la Asamblea de Madrid del que la sociedad se sirvió para hacer esos negocios el único beneficio dice el informe fue para los equipos de fútbol que obtuvieron financiación a través de la explotación de sus derechos audiovisuales

Voz 12 24:46 la dirección de

Voz 1434 24:47 Podemos en Madrid sigue guardando silencio ni una palabra de su secretario general y diputado en la Asamblea Ramón Espinar desde que Íñigo Errejón anunció que se va con Carmena ni sobre la amenaza de Podemos en la ciudad de Madrid taller anunció que en estos momentos no piensan presentarse a las elecciones municipales ni como Podemos no integrados en la lista de la alcaldesa una situación muy delicada que esta tarde desde banalizar

Voz 19 25:08 en el Consejo Ciudadano de la capital

Voz 1434 25:10 haber Bañuelos desde la Asamblea buenas tardes qué tal

Voz 0861 25:13 eso sí Julio Rodríguez reúne a su gente para evaluar la situación actual pero lo cierto es que el nivel de desconcierto en su propia ejecutiva es total hay varias fuentes en Podemos que nos aseguran que la dirección de Podemos en la ciudad de Madrid ayer se enteró prácticamente por la prensa de que Podemos renuncia integrarse en la plataforma de Manuela Carmena ese detalle evidencia lo ya dijimos aquí en la SER hace días ni la dirección regional de Podemos es decir ni Ramón Espinar Nira dirección municipal tienen ahora mismo el control de esta situación un cisma que está gestionando Pablo Iglesias en primera persona llamativo el silencio de Ramón Espinar el secretario general de Podemos en Madrid hoy tampoco ha querido atender a la prensa Espinar que acumula ya varios días de silencio en el aire sigue la posible candidatura de Podemos para competir contra Íñigo Errejón

Voz 1434 25:59 allí en la Cámara de Vallecas Javier a las diez de la mañana comenzaba un pleno monográfico sobre la situación de la mujer en la Comunidad se hace iniciativa de Podemos que entre otras cosas ha propuesto la creación de una Consejería de Igualdad y también que se generalicen los autobuses Inter parada para que por las noches las mujeres las puedan elegir bajarse lo más cerca posible de sus casas

Voz 0861 26:19 sí también proponen que los centros de atención a la violencia sexual están abiertos las veinticuatro horas del día que se financien todos los métodos anticonceptivos o que se garantice la fecundación in vitro para las mujeres sin pareja o con pareja femenina el Partido Popular ha ridiculizado el feminismo de Podemos lo ha hecho con varios ejemplos la diputada popular Nadia Álvarez en el de visita de Moratalaz

Voz 37 26:40 podemos ser uno de los versos que ponen por Mi vulva por Mi vulva hormigón gran vuelta

Voz 38 26:48 ustedes se creen que es zonas beneficia a las mujeres que yo creo que no porque ustedes piensan que va a pasar un empresario por la calle iba a decir Boya

Voz 37 27:00 contrataron a vuelva en ese malicia repetido desde

Voz 0861 27:03 las cuatro bancadas en el caso que la violencia machista es una realidad contra la que hay que luchar aunque la portavoz de Podemos Clara Serra denunciado que cada vez hay menos medios en dos mil ocho invertían casi cincuenta millones y ahora se destinan poco más de veinticuatro

Voz 39 27:16 si en el año dos mil ocho teníamos cuarenta y cuatro coma ocho millones para enfrentarnos a la violencia machista porque tenemos en el año actualmente en el año en el que estamos veinticuatro coma ocho millones es decir un cuarenta y cinco por ciento es que les importa la mitad el problema es que les parece que el problema se ha reducido a la mitad con

Voz 0861 27:36 la amenaza de Vox presente el Partido Socialista ha propuesto también blindar la ley de la violencia de género para que jamás se negocie dicen con los derechos de las mujeres

Voz 1434 27:45 es Javier en la capital hace un año en enero el Ayuntamiento de Madrid lanzó una moratoria por la que se suspendía de forma cautelar la concesión de licencias para todas las formas de alojamiento turístico una moratoria de un año hasta que terminaran de elaborar un plan especial con el que quieren regular esta actividad ese plazo acababa ahora y aún no han terminado de tramitar el plan así que pro corro la moratoria durante un año más Sara serlo

Voz 1510 28:06 tienen previsto elevar ese plan especial al pleno en febrero o marzo pero como la moratoria termina ya han decidido ampliarla un año más para garantizar la seguridad jurídica con esa moratoria deben pusieron en marcha un plan de inspección que refuerzan ahora con más técnicos desde julio han inspeccionado unas doce mil viviendas y han decretado el cierre de más de quinientas José Manuel Calvo delegado de Desarrollo Urbano sostén

Voz 40 28:24 habla aquellas viviendas que estaban operando de manera irregular con viviendas de uso turístico muchas de ellas están volviendo al alquiler estable esto que hace el efecto contrario al que produce el alquiler turístico tira a la baja de los precios con ello contribuimos como digo a bajar los precios no sólo en el centro sin sino en el conjunto de la ciudad porque tiene efecto contagio tanto cuando suben como cuando bajan

Voz 1510 28:47 con ese plan especial recordemos el Ayuntamiento va a poder regular y limitar la implantación de aparcamientos y viviendas turísticas quién reducir el impacto negativo de la turística acción entre otras cosas exigiendo que los apartamentos tengan un acceso independiente

Voz 12 29:00 hora catorce los temor

Voz 1509 29:03 Uxue Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes esta noche juega el Real Madrid en el Bernabéu a las nueve y media en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Girona Solari quiere pelear la Copa con las bajas de Keylor Asensio Billy Vallejo los que sí han vuelto la convocatoria son Cross y Llorente el que descansa es Carvajal y el fichaje de Morata por el Atlético de Madrid será oficial en breve son ya no ha entrenado con permiso del club buenas noticias para Simeone porque Godín Lucas y Saúl se integran al grupo Costa Filipe sabe y chico que le sonados se han entrenado en el gimnasio los otros tres equipos madrileños Rayo Vallecano Leganés y Getafe han entrenado esta mañana preparando sus compromisos del fin de semana en baloncesto el Real Madrid se enfrenta esta noche desde las nueve al Efes en la jornada veinte de la Euroliga gracias Dios

Voz 1434 29:42 joe terminamos con quince grados ahora mismo en el centro de la capital a nosotros como siempre les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte hasta luego

Voz 1 30:04 dos y media de la tarde una y media en Canarias

Voz 2 30:07 en la Cadena SER Hora catorce custodia Antonio Marcos

Voz 1018 30:19 llega el momento salvo contratiempos de ultimísima hora los mineros asturianos apoyados por agentes de la Guardia Civil y Bomberos se preparan para entrar en el túnel desde el que intentarán rescatar a Julen gracias a Martín

Voz 8 30:33 pues sí he terminado la fase en el obra civil comienza el rescate propiamente dicho se ha desplegado un dispositivo formado por veintiséis personas entre ellos ocho mineros de la de de salvamento de Asturias diez guardias civiles entre ellos especialistas de Montagny actividades subacuáticas y ocho bomberos serán ocho miradores lo tienes entrarán por parejas en turnos de treinta minutos con soporte vital apoyados por bomberos para proporcionarles aire Amano la Brigada de rescate también con medios mecánicos manuales será la encargada de excavar los cuatro metros que separan esta galería del túnel en el que Julen lleva ya once días lo harán a setenta metros de profundidad aunque con una ligera pendiente para que los escombros caigan al fondo de la galería todos los rescatistas porque se ha excavado para permitir el depósito de los residuos salir más van a contar con apoyos del equipo de explosivos los Tedax por si fuera necesario hacer micro duras en ese túnel horizontal de un metro cuadrado para conectar con el pozo de Julien harán falta al menos veinticuatro horas para completar los trabajos

Voz 1018 31:38 linea abierta por tanto con Totalán gracias Ignacio empiezan esas horas decisivas para el desenlace de este suceso que les mantiene a todos en vilo era hace ya once días once interminables días para los equipos de rescate sobretodo para los padres de ese pequeño desaparecido en el pozo estamos además muy pendientes de los acontecimientos en Venezuela sobre todo la respuesta del Ejército ante el autoproclamado presidente interino el opositor Juan caido que acaba de escribir en Twitter sobre su conversación telefónica con Pedro Sánchez de forma casi literal señala acabo de recibir una llamada de Pedro Sánchez pude expresarle la lucha que entendimos junto a todo a Venezuela para tener un Gobierno de transición y unas

Voz 19 32:14 Elecciones Libres ante eso el presidente de

Voz 1018 32:17 en firmó su total respaldo el ministro de Exteriores Borrell reitera que nuestro país responderá de forma común con la Unión Europea exigencia de elecciones pero sin un reconocimiento previo a guardado sin avalar la legitimidad de Maduro

Voz 3 32:31 tenemos que evitar que la cosa vaya a peor y eso exige sin duda un proceso de intervención para garantizar la única salida posible que son unas elecciones

Voz 0978 32:42 no hemos dicho todos ya está dicho lo dijimos ayer no consideramos al régimen legítimo porque eso legitimidad procede de unas elecciones que no reconocemos Hora catorce

Voz 12 32:56 sacó de casa en una si hay Ymbro abarca y después en brazos fuera que no no me mojados en muchos cubanos acogidos y de sorpresa porque no estaba anunciado para nada no pensábamos que que el río se iba a volver

Voz 1018 33:13 algunas de Cantabria que sufren las consecuencias del temporal que está recorriendo la mitad norte de la península deja ya tres muertos en Asturias Silvia Ruiz

Voz 1904 33:21 el temporal se ha cobrado tres víctimas mortales en Tineo los equipos de rastreo localizaban el cadáver del hombre de cuarenta y un años desaparecido desde ayer en pena donde se cree que pudo ser arrastrado por el río perfiles en la Viana otro varón de sesenta y dos años perdía la vida y otros dos de sesenta y cinco y sesenta y seis resultaban heridos leves tras hundirse la vía que llevó

Voz 19 33:41 su vehículo a caer por un desnivel de cuatro metros

Voz 1904 33:44 la carretera de sartén era el último fallecimiento conocido es el de un hombre de setenta años que cayó con su coche a cincuenta metros a causa del hundimiento del firme en la Colla ella en Mieres por lo demás otro hombre de cuarenta y dos años ha fallecido en este caso no se sabe si a causa del temporal en salas tras salirse de la vía con el vehículo y caer por un desnivel de quinientos metros

Voz 1018 34:03 tras importante sin duda el tiempo la previsión Jordi Carbó poco a poco

Voz 0978 34:07 con las precipitaciones van desapareciendo de la mayor parte del país ya no esperamos nevadas en el Pirineo si algunos chubascos en el Cantábrico hasta el norte de Navarra cota de nieve ya por encima de los dos mil metros del altura cuidado con el deshielo hoy el aumento del caudal de los ríos que hoy de nuevo ganará protagonismo en muchos puntos especialmente en Cantabria y Asturias chubascos en Baleares pero igualmente con muchas pausas y ratos de sol en el conjunto del país tarde soleada incluso rabioso con muy buena visibilidad y viento fuerte sobretodo cerca del Mediterráneo entre Aragón Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana rachas de más de cien kilómetros por hora

Voz 1018 34:45 jueves veinticuatro de enero Antón hematíes alguien tan buenas tardes las tardes qué pasa con los taxistas atonía la policía ha detenido a dos de ellos en las protestas de hoy en Madrid uno en Atocha y otro en el recinto ferial algunos taxistas anuncian que van a ir más allá a partir de mañana

Voz 0684 34:59 hay huelga de hambre vamos a iniciar un encadenamiento nos vais donde ir prefiero morir bien

Voz 34 35:09 embebidas rodilla en Barcelona responde lo súbete

Voz 1434 35:12 te piden que dimita el conseller de Territori Josep Maria Goñi los reproches

Voz 41 35:16 sesenta pedir la dimisión del señor Calpe al cual hacemos directamente responsable de intentar destruir el sector del alquiler de vehículos con conductor en Cataluña

Voz 1018 35:31 quería a Cerdán el secretario general del PP en Baleares cree que José Ramón Bauzá deja el partido con la única intención de dañar a la formación Toni Fuster en Hoy por hoy

Voz 42 35:39 el que habla coherencia sin meses y lo realmente Clemente hacen Cosa nuestra dignidad y yo creo que ha esperado hasta el final para hacer daño al Partido Popular y para seguir cobrando su sueldo Senna

Voz 1434 35:49 respaldo a Errejón habla de las fundadoras de Podemos Carolina Bescansa defendido en la SER que la formación morada se sumará Íñigo Errejón y a Manuela Carmena acusa Iglesias de dejarse llevar por las emociones yo creo que las que las razones por las que hemos escuchado hasta el momento son incluso diría sentimentales

Voz 12 36:05 y eso eso no me parece ni positivo ni responsable más duras

Voz 0867 36:10 miembro del jurado que declaró culpable a Pablo Ibar ha dicho que se retracta y otro ha reconocido que escucho sin poder hacerlo información sobre un juicio anterior a Ibar Benjamin Waxman abogado del España

Voz 42 36:20 es una cantina por Jan ellos instruidos

Voz 1018 36:23 estas circunstancias son muy extrañas e indican la posibilidad de que haya podido haber alguna influencia interna o externa o alguna otra irregularidad grité por todas partes

Voz 1434 36:34 menos el Extremadura y en Canarias el resto de España está en cifras de epidemia doscientos cinco casos por cada cien mil habitantes casi uno de cada diez hospitalizados graves es menor de quince

Voz 0867 36:43 muere Elio Berhanyer Kenia ochenta y nueve años empezó trabajando como botones y terminó siendo uno de los grandes referentes de la moda en España de hecho recibió el Premio Nacional de Diseño de Moda en el año dos mil once José Guirao ministro de Cultura es máxima

Voz 43 36:55 vida era un modisto absolutamente contemporáneo en el sentido de hacer un trabajo acorde con la época que le tocó vivir

Voz 1018 37:06 tenemos además una noticia de última hora sobre hipotecas sobre cómo quién cómo se distribuyen los gastos el banco el cliente el Supremo creo ha dicho hace unos minutos la última palabra Alberto Pozas

Voz 0055 37:18 sí obliga la clienta pagar todos los gastos hipotecarios es legal José Antonio eso ya lo dijo hace varios años y ahora el Tribunal Supremo emite cinco sentencias a modo de guía hipotecaria algunos gastos corren a medias entre el banco el cliente por ejemplo los gastos del notario y también los gastos de la gestoría todo lo relacionado con el registro de la hipoteca corre a cargo del banco en cuanto al Impuesto Hipotecario Tribunal Supremo todavía no se da por aludido con la última reforma legislativa la del pasado mes de noviembre hice que por ahora solamente ha estudiado casos anteriores y que por tanto seguir corriendo Jaca haga a cargo del cliente

Voz 12 37:48 Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 37:51 José Antonio el telegrama es para migrantes Remigio Ceballos señor comandante en jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que integra alarmada la Guardia Nacional la aviación el Ejército y la Milicia Nacional Calderón de la Barca define la milicia como religión de hombres honrados y señala que la más principal hazaña desobedecer pero en situaciones límite se plantea a quién iba hasta dónde porque si las órdenes entraña actos delictivos deberá usarse su cumplimiento sin que quepa excusarse alegando Obediencia Debida Almirante le ha llegado la hora de la verdad sea

Voz 1018 38:33 Miguel Ángel Aguilar que mañana lloverá con nosotros Alicia Molina y Carlos Ródenas en la técnica Isabel Quintana hay Carlos la producción a qué les suena

Voz 1774 38:40 antes de empezar montones así es implante hable no creo que haya ocurrido lo que ha ocurrido está un poquito más de semana y media pues que todo ha salido hasta el momento casi a la perfección disfrutar también del hecho de estar en una final Lahm que hace dos meses practicamente estaban Marielo

Voz 1018 38:55 Rafa Nadal de nuevo en una final del Open de Australia van cinco después de un partidazo pregunta obligada para Miguel Ángel Zubiarrain que visten los cotos partido de tenis es el mejor Rafa de los últimos tiempos

Voz 44 39:07 es difícil saber si está volviendo la mejor versión de Rafa Nadal pero lo que sí es cierto es que está jugando a un nivel increíble extravertido la final sin perder un solo set ir dando palizas todo el mundo demostrando estar en la forma espléndida por lo tanto bueno quizá si no es el mejor de Nadal es casi casi el mejor

Voz 9 41:05 catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 41:07 para dentro de veinte minutos estaba prevista la comparecencia pública del ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino cuando sean allí las diez de la mañana ocho ya anticipó que los militares no aceptarán a Juan guardó un presidente impuesto a la sombra de Oscar euros intereses fue lo que apuntó ayer empieza por tanto un día decisivo para Venezuela donde se encuentra Amanda Sánchez que la corresponsal de Caracol de Prisa Radio ya que hemos pedido que nos enviase una información no puede ser en directo por cuestiones operativas pero le hemos pedido que nos cuente cómo están las cosas ahora mismo en las calles de la ciudad de Caracas y se ve presencia militar Se sabe dónde está o en qué situación se encuentra Juan huído Amanda buenos días

Voz 47 41:48 xima buenos días en medio de la expectativa otras la figura de Juan huído como presidente interino este jueves ahora Venezuela diferentes pronunciamientos espera por ejemplo que hable Nicolás Maduro en horas del mediodía y también el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López quienes a pronunció el día de ayer pero lo hizo a través de su cuenta en la red social Twitter también hay preguntas en cuanto a Córdoba a accionar el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General de la República luego de que ayer solicitaran que hace avanzar en una investigación en contra de los diputados por presuntamente estar usurpando las funciones del Ejecutivo cuando nombraron a un representante de Venezuela ante la OEA

Voz 1018 42:25 gracias a manda nadie se le escapa que Venezuela es un país muy importante para las relaciones exteriores de España de hecho según los datos que ha dado el ministro Borrell unos doscientos mil españoles buena parte de ellos canarios viven en ese país según los datos estadísticos oficiales de unos cien mil venezolanos vive en en España en cuanto los intereses económicos mutuos pues son muy relevantes es nuestro principal proveedor de petróleo España de servicio los por importe de unos doscientos sesenta y cinco millones de euros con una presencia de empresas tan importantes como Telefónica o Repsol el Gobiero español sigue minuto a minuto la evolución de los acontecimientos pero la respuesta política quiere situarse siempre en el ámbito de la Comunidad Europea Moncloa ya informado de una conversación telefónica esta misma mañana entre Pedro Sánchez eh Waldo y que se ha mantenido desde Suiza donde sigue el presidente de gobierno español en Davos pero con un subrayado ya es que el Gobierno no tiene intención de ejercer ningún tipo de mediación a Carretero

Voz 1434 43:19 sí hablan más bien de equidistancia porque es cierto que Pedro Sánchez se mantiene en la posición europea quiere preservar la unidad de acción y así será trasladada Juan Why do en esa conversación telefónica de unos diez minutos recordamos que la Unión Europea apoya la legitimidad de la Asamblea Legislativa pide unas elecciones democráticas pero no reconoce Aguado como presidente pero como decimos en paz en el el jefe del Ejecutivo ha hecho guiños al líder opositor dicen en la Moncloa que el hecho de que se haya reunido antes de hablar con él con tres presidentes que lo apoya los de Colombia Ecuador y Costa Rica ya es un gesto importante eso dicen y luego han contado que esa charla telefónica ha ido muy bien que ha habido sintonía que Sánchez ha aplaudido el coraje de Guardo en La Moncloa tienen un claro interés José Antonio en hacer ver que el presidente se está implicando incluso han facilitado imágenes del momento de la llamada telefónica de Sánchez caminando por un sendero nevado en Davos

Voz 1018 44:09 gracias y mal el ministro de Exteriores Borrell ha recalcado que nuestro país no admite la legitimidad democrática del régimen de Maduro lo cual no quiere decir que esté reconociendo Aguado como nuevo presidente Elia con lo que ya apuntó anoche ha subrayado que la respuesta de España siempre va a estar enmarcada en la de la Unión Europea sin ser menos que nadie casi llegó a molestarse cuando un periodista le invocó el nombre del presidente francés Romain buenas tardes la sesión de España no cambia Se apoyan las sanciones no se reconoce en las elecciones que ganó Maduro admite la legitimidad de la Asamblea a partir de ahí Borrell dice que los europeos

Voz 3 44:40 planteamos claramente la convocatoria de elecciones libres y democráticas garantizadas evita

Voz 1018 44:48 esas elecciones se organizaría han con la asamblea de Godó o con el Gobierno aunque admite que es inevitable que haya contactos con Maduro porque la realidad es la que es sobre la iniciativa española para que la Unión mantenga el diálogo con el régimen

Voz 3 45:00 lamento que las extraordinaria lentitud con que la Unión Europea trabaja ahí adopta sus decisiones ya ya hecho que tema que hubiera podido ser de utilidad hace cuatro meses sólo Departamente él no sabemos si lo puede hacer con eh

Voz 1018 45:15 ministro también ha querido responder al mensaje en el que hoy el presidente francés apoya la vuelta a la democracia

Voz 0978 45:21 tenemos todos de guapos saliendo ha de repetir lo mismo ya está dicho lo dijimos ayer señor Macron lo ha repetido pues muy bien