Hora 14 (25/01/2019)

Voz 1018 00:29 dato elecciones libres con garantías democráticas es la propuesta que ha llevado a la reunión de embajadores comunitarios en Bruselas y que acaba de apuntar en la rueda de prensa del Consejo de Ministros el responsable de Exteriores Josep Borrell ahora ya se trata de

Voz 3 00:49 para que si la situación sigue como está pasemos adoptar otra clase de medidas y como le llegó entre ellas España considera la el reconocimiento como presidente interino para que sea la Asamblea Nacional que convoque las elecciones

Voz 1018 01:06 son unas palabras que va muy en línea con lo que previamente había señalado el portavoz del Gobierno alemán el gobierno de Angela Merkel tras la reunión semanal de Berlín se llama Stefani Haidar

Voz 4 01:15 en esta situación de crisis son necesarias unas elecciones libres y justas en Venezuela el Gobierno alemán se sitúa de cara a próximas conversaciones en el seno de la Unión Europea en la posición de que Juan Why do sea reconocido como presidente interino salvo que se celebren esas elecciones libres y justas

Voz 1018 01:34 Alemania es el país de mayor peso político económico de la Unión junto con Francia parece evidente que este movimiento este gesto estas palabras del portavoz de Angela Merkel no pasan desapercibidas para esa reunión que creo que todavía no ha terminado de los embajadores comunitarios Griselda Pastor

Voz 0419 01:49 si la reunión ha terminado justamente con consenso entre grandes países sobre esta línea que parece juntar las posiciones iniciales de España y de Francia es decir reabrir el tema del reconocimiento aunque condicionado a unas elecciones inmediatas y eso quiere decir cuestión de días no de semanas es la posición que parecen haber consensuado aquí los embajadores pendientes de lo que digan los capitales que ahora espera determinar la redacción de un documento que como muy tarde dicen

todo lo que tiene relevancia no es que opinamos cada uno ve lo que ha hecho el otro lo que es importante ahora es que seamos capaces de levantar los de este golpe he dicho esta voz de Ramón Espinar horas después de que Iñigo Errejón Podemos el hasta hoy secretario general de la formación morada en Madrid deja todos sus cargos incluido sus escaños en la Asamblea

Voz 0861 02:45 lo molesto entre otras cosas por la estrategia que impone Pablo Iglesias Argoños si la dirección nacional de Podemos asegura que Ramón Espinar ese comunicado su dimisión dos horas antes de hacerlo público una decisión personal que atribuyen a que no ha aguantado la presión Ramón Espinar en cambio no ha reconocido que se va lo deja todo porque no comparte la decisión de Pablo Iglesias de reconducir la situación con Errejón Ramón Espinar quería presentar un candidato alternativo plantar cara no lo han dejado por eso dimite Podemos ha convocado a su consejo ciudadano estatal para el próximo dos de febrero

Voz 1018 03:15 a las dos y media pelearemos datos sobre este nuevo elemento en la crisis de Podemos y nos vamos a interesar también por la propuesta del presidente de la alcaldesa de Madrid para de encontrar una salida al conflicto de los taxistas y pasa por restringir la capacidad de contratación de los WC Ángel Garrido Manuela Carmena

Voz 0177 03:31 que haya una distancia desde el taxi desde la WC que se pide hasta el cliente lo importante es que hay un texto de consenso en lo conceptual con un segundo acuerdo el concepto luego ya perfilar y detallar es mucho más sencillo

Voz 1410 03:43 tendrá bastante que ver después cómo el Ayuntamiento podrá graduar es decir a alargar a lo mejor según las circunstancias esas en principio pautas de metros o hasta o kilómetros que se pueden establecer no yo creo que es un elemento determinante

Voz 1018 03:59 bueno pues al menos pobladas los taxistas siguen movilizados

Voz 5 04:04 del martes pasado

Voz 6 04:07 que no se podía hacer nada ya hay un principio de acuerdo entre Comunidad y Ayuntamiento hemos conseguido algo no hemos conseguido nada por vamos a seguir con pasaje lo que tienen que que lo solucione

Voz 1168 04:22 vale no voy a ser la solución definitiva Totalán es dificilísimo trabajo de los mineros asturianos por las dificultades del terreno para llegar a estar

Voz 7 04:33 estoy hablando contra los rescatistas siguen encontrado que ha extremadamente duro y en veinte obras apenas han podido gozar me tienen ese túnel horizontal para conectar son el pozo donde el pequeño impiden viene a decir hace doce días en Totalán le faltan dos metros sometido para llegar hasta el niño de dos años pero los responsables del operativo siguen sin dar plazos para terminar esos trabajos

Voz 1915 04:55 además caen a menos de la mitad el número de carnés de conducir que se expiden en España tal y como les estamos contando la SER la razón está en que los jóvenes ya no perciben el coche como un artículo de primera necesidad prefieren otros medio de transporte más sostenibles el Gobierno de Quim Torra planea como decir su ley antitabaco más dura de España el prohibir también fumar en espacios públicos al aire libre como las paradas de autobús además quiere que abogados públicos defiendan a funcionarios y miembros del Gobierno acusados de desobediencia o prevaricación la ciudadanía no prueba el Gobierno catalán según la última encuesta oficial en esa comunidad el CEO le ponen un cuatro con seis además el número de personas que se siente tan catalana como española duplica a la que se siente únicamente catalana lo Djokovic será el rival de Rafa Nadal en la final del Open de Australia después de tumbar en tres sets al francés

Voz 1434 05:37 Lucas púgil cita para la final domingo nueve y media

Voz 1915 05:40 de la mañana hora peninsular español dos

buenas tardes principio de acuerdo para regular las sube TC hizo otro mazazo para Podemos así transcurre la mañana entre la dimisión del secretario general de Podemos en Madrid Ramón Espinar que deja también sus escaños en la Asamblea y el Senado el primer acuerdo alcanzado entre Comunidad y Ayuntamiento para solucionar el conflicto del taxi a través de un nuevo concepto la PRI contratación espacial una distancia mínima a la que un WC debe estar del cliente para poder recogerlo a esta hora en la Consejería de Transportes la comunidad entrega este primer borrador a los taxistas que si lo aceptan desconvocar la huelga aunque de momento no se fían

Voz 9 06:30 no es todo pasión estamos leyéndola dio chimenea un equipo de la espacial tenemos una niña rojas estamos dispuestos pero no más

Voz 1434 06:46 la Comunidad tiene previsto reunirse también cuando acabe ese encuentro con los taxistas con los súbete EC a esta hora la protesta continúa con varios taxistas en huelga de hambre en Ifema y una caravana que ha cruzado el centro de Madrid Ike ha vuelto hoy al recinto ferial Ángel Garrido el presidente de la comunidad anunciado el preacuerdo con el Ayuntamiento en Fitur junto a la alcaldesa

Voz 1434 07:10 preguntaban a Carmena por Podemos aprovechaba el momento Garrido para lanzar un recadito a su propio cuarto

Voz 1410 07:16 ya sabéis que yo no formo parte de ninguna organización política hay por tanto poco puedo decir relativo a los que más celo va a dejar decir esa organización además muchas gracias qué suerte tiene alcaldesa

Voz 1434 07:30 qué suerte tiene alcaldesa que no pertenece a ninguna formación eso después de decir delante de Isabel Díaz Ayuso y otros candidatos que algunos van a necesitar la ayuda de un mago para ganar las elecciones más noticias

Voz 0089 07:42 ahora en titulares con Sonia Palomino y Alfonso Ojea Ignacio González podrá mantener su actual sueldo de más de cincuenta mil euros al año como funcionario del Ayuntamiento de Madrid el puesto al que se incorporó en octubre el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha rechazado embargar Le parte de ese salario como pedía la Fiscalía porque considera que es una decisión exceso

Voz 1915 08:01 la concejal de Ahora Madrid rumiar cesará investigada por un delito de injurias y calumnias por sus críticas a la actuación de la Policía tras la muerte del mantero Mamen mamá y la Audiencia Provincial ha confirmado la decisión que ya tomó un juzgado de instrucción

Voz 0089 08:12 nuevo accidente laboral en la región ha ocurrido en Alcobendas donde cuatro obreros han resultado heridos uno de ellos con pronóstico reservado y los otros tres leves cuando ha cedido el forjado de un chalet en el que estaban trabajando la unidad de gestión de la diversidad de la Policía Municipal Cruz Roja han firmado un acuerdo de cooperación

Voz 1915 08:27 la ofrecer mejor servicio a las personas más vulnerables

Voz 0089 08:30 incluye sesiones de formación para sensibilizar a los agentes para la detección de posibles delitos por parte del personal de Cruz Roja y en los deportes los equipos madrileños preparan una nueva jornada de Liga mañana derbi Atlético Getafe y Leganés Éibar anoche el Real Madrid ganó en la ida de cuartos de la Copa del Rey cuatro dos al Girona

Voz 1434 08:48 vamos con la información del tráfico nos acercamos a la DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 10 08:52 muy buenas tardes a esta hora en Madrid pendientes de un accidente que ralentiza la entrada a la capital por la A dos a la altura de San Fernando de Henares también van a encontrar densa ya a la salida de la capital por la A cuatro a la altura de Pinto la carretera de Toledo en la cuarenta y dos en Fuenlabrada y la A5 en Navalcarnero más dificultades en la circunvalación M cuarenta en la zona de Coslada sentido tres túneles del Pardo iba el de Marín en sentido A seis

Voz 1434 09:17 hoy los taxistas no han cortado carreteras pero sí han colapsado durante parte de la mañana el tráfico en el centro de la capital vamos a saber cómo se circo

Voz 0978 09:24 hola a esta hora por las calles de Madrid centro

Voz 1434 09:27 lo de pantallas del Ayuntamiento no tenemos esa conexión no podemos ofrecerle esa información del tráfico en las calles de la capital a vamos con la previsión del tiempo temperaturas suaves y mucho sol para hoy para los próximos días

Voz 0978 09:41 es Jordi Carbó el tiempo que está haciendo hoy con muchas horas de sol visibilidad se repetirá gran parte del fin de semana ante momento esta tarde temperaturas son un poco más bajas que ayer en la mayor parte de la comunidad máximas alrededor de los quince grados superando los pies incluso en pueblos de la sierra cuando llega la noche eso sí temperaturas que bajarán rápidamente las noches del fin de semana van a ser un poco más frías heladas que volverán a gran parte de la comunidad pero débiles y las tardes menos suaves máximas que todavía pasarán de los diez pero difícilmente de los quince tanto el sábado como el domingo muchas horas de sol mañana el día con menos viento el domingo se volver a reforzar

Voz 1434 10:18 vamos ahora así a la al centro de pantallas del Ayuntamiento para saber cómo está el tráfico en las calles de la capital Margarita Pérez buena hasta

Voz 1915 10:24 la escuela buenas tardes la segunda hora punta del día ya se deja notar de nuevo en la M treinta que es la vía que registra el mayor tránsito de vehículos a esta hora sobretodo en el recorrido que va desde la parte norte la zona cercana al nudo de Pío XII hasta alcanzar el puente de Ventas también aumenta en la zona cercana al Puente de Vallecas toda en sentido sur y por la parte oeste en las dificultades comienzan ya con tráfico muy lento retenciones intermitentes en la zona del puente de los Franceses y el paseo del Marqués de Monistrol en sentido San Pol de Mar esto en la M treinta en las vías del interior de momento aunque el tráfico se incrementa poco a poco en algunos recorridos pero hasta ahora sin retenciones

con todo esto comienza ahora catorce Madrid en la dirección técnica Carlos Ródenas y Julio Hernández y en la producción Sonia Palomino

Voz 11 11:30 vamos CTI sí me gustaría anunciar mi negocio en la radio y claro me gustaría que lo escuchaste así como millones de personas pero sin que me cueste mucho

Voz 12 11:39 menú en y que sea fácil rápido que yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 13 11:44 esto es lo que es aquí los fieles presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las radios más escuchadas les diga sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entre ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 1434 12:07 el quinto día de la huelga de taxistas llegó el primer acuerdo entre Comunidad y Ayuntamiento de Madrid para regular la súbete C una solución que pasaría por un cambio de concepto en vez de regular el tiempo mínimo

Voz 1315 12:18 por el que se puede pedir un obedece como piden

Voz 1434 12:21 los taxistas se marcará una distancia mínima a la que un V TC debe estar del cliente para poder recogerlo cambia el concepto aunque en la práctica el resultado puede ser muy parecido Sara selva buenas tardes

Voz 1315 12:32 tal buenas tardes esa es la idea superar la línea roja que fijaban tanto Comunidad como taxistas y optar por esta alternativa aunque no han dado muchos detalles dicen que aún queda mucho por perfilar pero la intención es fijar la distancia a la que deberá estar una ovetense de su cliente para poder recogerlo a pesar de que se negaban a hacerlo cuando hablaban depre contratación temporal recordemos que la comunidad quería delegar completamente la competencia sobre eso a los ayuntamientos ahora si va a ser el Gobierno regional el que fije la distancia mínima y máxima y después el Ayuntamiento podrá si quiere entrar a regular la alcaldesa Manuela Carmena

Voz 1410 13:02 tendrá bastante que ver después cómo el Ayuntamiento podrá graduar es decir a alargar a lo mejor según las circunstancias esas en principio pautas de metros o hasta o kilómetros que se pueden establecer no yo creo que es un elemento determinante

Voz 1434 13:18 al margen de las competencias de la Comunidad la alcaldesa

Voz 1315 13:20 ha anunciado que el la ordenanza en la que ellos están trabajando plantean también regular los descansos equiparar ambos servicios y que la sube trece trabajen sólo un fin de semana de cada dos bueno con este nuevo borrador buscan desbloquear la situación Garrido dice que los sectores tienen ahora que rebajar sus expectativas para poder llegar a una cosa

Voz 1018 13:37 no

Voz 0177 13:37 es el momento de rebajar toda la tensión y espero confío porque además puede que esta sea la última oportunidad confió en que acepten todos rebajar al gusano expectativas para un bien común del dedo

Voz 1315 13:48 el Madrid se diferencia con esto de la opción por la que han optado en Cataluña que sea aceptado la contratación temporal decía Garrido que eso podría provocar reclamaciones millonarias bueno de momento es sólo un preacuerdo borrador

Voz 1434 13:59 que la comunidad acaba de entregar a los taxistas en una reunión en la Consejería de Transportes a la que han acudido cautos porque en principio la propuesta les parece insuficiente de hecho en Ifema donde siguen concentrados en lo que llaman su cuartel general han recibido la noticia de este preacuerdo con mucha desconfianza Elena Jiménez buenas tardes buenas tardes cautela desconfianza cierto enfado también porque se enteren de ese borrador por los medios de comunicación nadie se fía de las administraciones aunque valoran eso sí positivamente el que se hayan puesto a hablar Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid primeras valoraciones en esta base de Ifema de Miguel Ángel Leal de la Gremial de José Miguel Fúnez de la Federación Profesional del Taxi de Saúl Crespo de plataforma cara

Voz 0318 14:40 con si todos estamos de acuerdo podríamos estar a unas horas de que acabe la huelga vamos a ver importante que haya un acuerdo porque es también asegura que jurídicamente está bien sujeto que no vamos a judicializar esto eternamente voy ya estamos

Voz 1434 14:52 muchas veces mucho

Voz 9 14:54 estos ítems las experiencias o dicho con el Partido Popular los once distinta hemos echado las campanas al vuelo demasiado rápido está mucho una cosa al a los sesenta hablar porque es su obligación y su responsabilidad Palais Pyro que esto de sentarse hablar llegar a un acuerdo entre ellos quién decírselo sector del taxi esos los que estamos en la querella luchando soltarla lo menos como ejemplo qué buenos somos

Voz 1434 15:28 a partir de ahora los pasos siguientes serían que esas asociaciones negociadoras del taxi consulte ese borrador con sus servicios jurídicos y luego en asamblea con todos los taxistas sede decidiría ya que dicen que todo pasa por la votación popular y que si no están satisfechos pues no habrá ningún paso atrás así que todavía nadie quiere hablar de ese posible final de la huelga gracias Elena de momento esa reunión entre los representantes del sector del taxi y los representantes de la Comunidad de Madrid de ese encuentro que se está celebrando a puerta cerrada en la Consejería de Transportes continúa luego la Comunidad tiene también previsto reunirse con la súbete EC para presentarles ese mismo borrador del acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento en Ifema varios taxistas han comenzado hoy una huelga de hambre porque la protesta por ahora continúa otros han participado esta mañana en una caravana que ya ha partido del cementerio de La Almudena y ha recorrido el centro de Madrid pasando por las sedes del Partido Popular y Ciudadanos colapsando a ratos el tráfico ya están todos de nuevo en Ifema Enrique García cuenta no nos sigue están volviendo a su campamento base finaliza así de momento la caravana de cientos de taxis que han recorrido desde primera hora vías principales de la ciudad con gritos y pitidos amparado durante algunos minutos incluso frente a la sede del PP y de Ciudadanos han pasado por Goya la Castellana la M40 la T4 y finalmente han vuelto allí en Ifema donde ocho taxistas han iniciado esta mañana una huelga de hambre indefinida una de ellas es Concha delegado de Élite Taxi a

Voz 15 16:52 vamos un poquito a la desesperada

Voz 16 16:55 que hemos decidido pasar hambre ahora

Voz 1434 16:58 para tener pan mañana eh somos

Voz 15 17:00 servicio regulado declarado por el Tribunal Supremo como servicio esencial interés general el Partido Popular nos obliga a pasar hambre a estar alejados de nuestras familias y lo hacemos convencidos de que ya no hay marcha atrás no vamos a a ceder ni un solo milímetro

Voz 1434 17:19 irse sienten con ánimos para continuar porque entienden que el preacuerdo es resultado de la presión de esta protesta a esta hora Cristina cientos de taxis continúan estacionados en la avenida capital de España en el acceso sur a Ifema y frente a los taxistas continúa el cordón policial que permite el acceso con normalidad a este recinto casi al mismo tiempo que ese conocía el preacuerdo que podría poner fin a la huelga de taxistas se anunciaba un paso más en la ruptura de Podemos Ramón Espinar dimite como secretario general de esa formación en la Comunidad de Madrid ir renuncia a sus escaños como diputado en la Asamblea como senador Se marcha según nos ha contado el mismo porque no le han dejado margen de actuación tras el portazo de Errejón y no le gusta cómo se está gestionando la crisis desde la dirección nacional Javier Bañuelos hola

Voz 0861 18:05 buenas tardes no quiere salir públicamente porque personalmente no reconoce está muy tocado con la decisión que ha tomado una decisión a la que le han abocado a su propio partido porque no reconocía que la línea actuación que ha optado Pablo Iglesias para intentar conducir esa candidatura única no la comparte Ramón Espinar quería plantar cara a hicieron plantar cara quería presentar un candidato alternativo pero no lo han dejado ir por eso dimite Ramón Espinar también os reconoce lo que aquí la Cadena SER venimos comentando desde hace días su incapacidad de asumir el timón de mando de una gestión que no estaba en sus manos desde hace mucho tiempo era la propia Dirección Nacional la que estaba negociando el rumbo de las negociaciones Espinar se ha sentido ninguneado dado de pies y manos por eso mismo Ramón Espinar ha optado por renunciar a todo deja su escaño la Asamblea de Madrid también en el Senado dimite como secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid en Fitur antes de que se hiciese público este anuncio le preguntábamos también a la alcaldesa de Madrid si teme que la decisión de Podemos renunciar integrarse su plataforma en la capital podría complicar sus opciones de revalidar su Gobierno Carmena se vea ajena a ese escenario

Voz 1410 19:06 bueno mira con todo ya sabéis que yo no formo parte de ninguna organización política y por tanto poco puedo decir relativo a lo que va cero va dejar decir esa organización

Voz 0861 19:17 la dirección nacional de Podemos asegura que Ramón Espinar les ha comunicado su dimisión dos horas antes de hacer lo público una decisión personal que atribuyen a que no ha aguantado la presión el resto el equipo Espinar ahora mismo evalúa a esta hora si iban a seguir sus pasos de momento Podemos ha convocado a su consejo ciudadano estatal el próximo sábado dos de febrero para analizar el terremoto político que tiene ahora mismo en Madrid

Voz 1434 19:38 gracias Javier son las dos de la tarde veinte minutos ajenos

Voz 1552 23:22 la fiscal reclamaba el decomiso de las percepciones integrase excepto el Salario Mínimo que iba a seguir cobrando González para cubrir las responsabilidades civiles por los delitos de cohecho fraude malversación blanqueo o integración en organización criminal entre otros de los que viene siendo acusado pero el juez ha decidido rechazar la medida por excesiva el pasado mes de octubre el es historia notificó a Ignacio González su reingreso eso en el cuerpo de funcionarios como consejero técnico en la Subdirección General de apoyo jurídico un puesto por el que el ex mandatario madrileño percibe cincuenta y cuatro mil euros anuales el Ayuntamiento estaba obligado por ley a reincorporar a González al no existir ninguna medida cautelar que le inhabilita para ejercer la función pública

Voz 1434 24:04 la concejal de Ahora Madrid Romy Arce será investigada por un delito de injurias y calumnias por sus críticas a la actuación de la Policía tras la muerte del mantero Mamén más by la Audiencia Provincial ha confirmado la decisión que había tomado juzgado Instrucción que Arce había recurrido Alfonso Ojea buena qué tal buenas tardes la Audiencia Provincial ha confirmado

Voz 0089 24:22 el Juzgado de Instrucción número doce de Plaza de Castilla debe admitir a trámite la querella contra rumiar C porque los hechos recogidos en el escrito de la Unión de Policía Municipal que es la entidad querellante pueden constituir un delito de injurias graves contra los agentes de este cuerpo Arce

Voz 0861 24:36 jo escrito en un tuit tras la muerte del mantero

Voz 0089 24:39 que ese fallecimiento se había producido por la xenofobia institucional después colocó otros mensajes en la misma red en los que vinculaba la muerte de este ciudadano senegalés por ser negro con la actuación de los efectivos de la Policía Municipal los magistrados de la Audiencia Provincial madrileña dicen que las expresiones de Romy Arce plasmadas en esos mental mensajes tienen

Voz 0861 24:59 en sentido gravemente peyorativo

Voz 0089 25:02 menos cava en el servicio que presta el órgano de la seguridad municipal en todo caso dice este auto una de las actuaciones de los agentes fue prestar auxilio a la persona que estaba en una situación de emergencia vital

Voz 1434 25:14 seguimos en los tribunales un juzgado de lo Penal ha condenado al agresor de una pareja gay en Fuenlabrada pero no por la agresión en sí ese caso todavía no está resuelto sino por haber quebrantado la orden de alejamiento SER Madrid Sur Pilar García

Voz 1315 25:28 el Juzgado de lo Penal número ocho de Madrid ha condenado al presunto autor de la agresión de una pareja gay el pasado verano en Fuenlabrada a pagarles una cuota de seis euros diarios durante doce meses como autor de un delito de quebrantamiento de medida cautelar es decir por haber quebrantado la orden de alejamiento hacia ellos uno de los afectados denunció en diciembre que el presunto agresor le seguía por la calle muy cerca de su casa el acusado en el juicio rápido negó haber incumplido la orden de alejamiento y alegó que estaba en la zona porque trabajaba allí el abogado de los jóvenes Jesús Garzón asegura que las sentencias la esperada pero que el miedo lo han vivido ellos y eso no se lo quita nadie lo cierto por de

Voz 28 26:03 a juicio del el miedo lo ha vivido y se lo quita entonces pues voy porque queda a pesar de que se haya podido ganar el juicio

Voz 1315 26:11 en el juicio sobre el caso todavía está pendiente

Voz 1434 26:14 ya ha sido detenido de nuevo el golito un aluniceros de veintiséis años al que se le atribuyen ahora veinte nuevos robos en toda la región es la segunda vez que se detiene en tres meses casi cuarenta veces ha sido detenido ya en toda su vida delictiva a SER Madrid Norte David Guerrero

Voz 1552 26:31 de nuevo el gallito se encuentra al frente de una de las bandas de aluniceros más activas de España hay de nuevo las eh

Voz 1434 26:36 cuando ABC en tres meses ha sido detenido por

Voz 1552 26:39 la Guardia Civil salió de prisión el pasado mes de noviembre suma junto con su lugarteniente en Madrid capital más de cuarenta detenciones por hechos relacionados contra el patrimonio Mercedes Martínez portavoz de la Guardia Civil

Voz 29 26:50 son grupos jóvenes pero que una vez que quedan en libertad vuelven otra vez a hacer lo mismo y de hecho esto lo demuestra porque el pasado trece de noviembre quedaba en libertad en cabecilla de este grupo se puso otra vez a hacer lo mismo que es lo que me costaba hacer que robó hacer además de que son bastante jóvenes han sido detenidos en numerosas ocasiones incluso también aire es que no que ya no constan pero que también fueron detenidos cuando las mesas del porque muchos han empezado facilidad adictiva con doce años

Voz 1552 27:16 en esta ocasión han sido detenidos cuatro ciudadanos españoles que forman parte de esta organización criminal utilizaban vehículos previamente robados se les imputa la sustracción de más de una decena de coches de lujo sólo en el último mes se les atribuye la autoría de más de veinte robos en establecimientos de Algete

Voz 0089 27:32 a la onda Pinto Valdemoro Coslada San Sebastián de

Voz 1552 27:34 los Reyes o Madrid capital

Voz 32 28:39 buenas tardes Cristina pues si al salir de la reunión no ofrecía declaraciones a los medios Felipe Rodríguez Baeza el presidente de la Asociación Madrileña del Taxi lo único que no ha dicho es que todavía hay mucho que negociar y que solamente les han entregado el texto que salga entrenado la consejera que no lo han abierto porque no quieren hacerlo sin sus abogados van ahora a reunirse con sus abogados y alrededor de las seis de la tarde calcula que volverán aquí de nuevo para ella tener la reunión definitiva

Voz 1434 29:02 con con los consejeros gracias Aurora uso de Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes el Real Madrid

Voz 1915 29:12 anoche alguien hora por cuatro a dos con goles de Lucas Benzema hay dos de Sergio Ramos

Voz 1434 29:15 uno de penalti de nuevo a lo Panenka el Atlético

Voz 1915 29:18 Madrid sigue a la espera de Álvaro Morata los colchoneros se han entrenado esta mañana Saúl Lucas y Godín siguen a buen ritmo con el grupo y estarán disponibles los de Simeone se enfrentan mañana a las cuatro y cuarto en el Wanda Metropolitano ante el Getafe en conjunto azulón que también se ha entrenado esta mañana el Leganés se enfrentará esta jornada al Eibar mañana a las seis y media el turno del Rayo Vallecano será el lunes a las nueve ante el Alavés grados

Voz 1434 29:38 a Sue nosotros nos marchamos con quince grados ahora mismo en el centro de la capital mucho sol y temperaturas suaves para hoy también para todo el fin de semana el domingo se reforzará de nuevo el viento que lo disfruten no

Nos demostraron esa están

dos y media de la tarde

Voz 1018 30:20 aumenta la presión europea sobre el régimen de Maduro o convoca elecciones democráticas con garantías inmediatas sin dilaciones o reconocimiento de Juan guardó como presidenta interinos el planteamiento que el Gobierno español ha llevado hoy a Bruselas y que está explicando en rueda de prensa en Moncloa el ministro de Exteriores Josep

Voz 3 30:36 si se constatara que no existe la menor voluntad por parte del régimen venezolano de proceder a una convocatoria de elecciones nos plantearía la adopción de otras medidas centradas que se incluye el reconoce viento como presidente interino para que estas elecciones pueden ser convocadas desde la Asamblea Nacional

Voz 1018 31:00 es la propuesta de España que va en línea también con la de Alemania y que en principio se va abriendo camino parece con fuerza entre los Veintiocho un reconocimiento del autoproclamado presidente Aído si Maduro no se compromete con garantías a convocar unas elecciones libres a corto plazo iremos a Bruselas a Berlín por supuesto a Moncloa porque esta crisis sigue marcando ahora mismo toda la agenda internacional mucho más cerca en lo puramente doméstico podemos nueva crisis en Madrid en la formación que dirige Pablo Iglesias también Se marcha Ramón Espinar secretario general del partido considerado además un dirigente muy próximo de la plena confianza de Iglesias al menos hasta hoy renuncia a todos sus puestos orgánicos en el Senado en la Asamblea dice que se siente desplazado es además un portazo que esa conocido en plena reunión de dirigentes autonómicos del partido en Toledo convocada

Voz 33 31:45 el dirigente regional José García Molina la noticia ha sido una noticia dura triste y creo que lo único que nos toca porque no hemos tenido ocasión de hablar con nuestro compañero después de esta dimisiones es solidarizarse con él creo que somos compañeros y compañeras y eso es lo que toca

Voz 1018 32:06 en Totalán más difícil todavía el terreno dificulta el avance de los mineros asturianos para el rescate de Younes según ha explicado el portavoz de la Guardia Civil la

Voz 34 32:13 montaña manda en nuestros trabajos la montaña marca el ritmo de trabajo de estas personas ir al igual que hemos encontrado material extremadamente duro en el túnel vertical el pozo vertical se está encontrando el mismo material en el túnel horizontal donde se está trabajando para llegar hasta dinero

Voz 1018 32:34 es viernes veinticinco de enero Antonio Martín Isabel Quintana buenas tardes astrales más Antonio sobre los taxistas de Madrid

Voz 0861 32:40 si la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento llega en un principio de acuerdo para limitar la distancia a la que se pueda pedir un V tenía en la capital los taxistas no se fían Ángel Garrido presidente de la Comunidad de Madrid Miguel Ángel Leal de la Gremial del taxi

Voz 0177 32:51 que haya una distancia desde el taxi desde la WC que se pide hasta el cliente esto es lo que estamos definiendo

Voz 0318 32:58 desde luego los queremos fuera de fuera de lo que sí

Voz 1018 33:00 el casco urbano of Death podrá detectado no deberíamos

Voz 0318 33:03 el aceptarlo cambios legales que les estamos canta

Voz 1915 33:05 lo en la SER que el Gobierno catalán quiere introducir en la Ley de Acompañamiento de sus presupuestos dos novedades por un lado quiere la habilitar que la Generalitat pueda pagar la defensa de los funcionarios acusados de desobediencia o prevaricación por otro quiere prohibir fumar en coches paradas de autobús o campus universitarios

Voz 0861 33:21 el Gobierno de Quim Torra no alcanza el aprobado en la última entrega del CEO el equivalente al CIS en Catalunya además el número de ciudadanos que se siente tan catalán como español duplica a quienes se sienten únicamente catalanes Quim Torra mientras tanto sigue a lo suyo

Voz 1168 33:35 objetivo es hacer la República pido a todos los partidos independentistas catalanes que no se olviden que abaraten nuestros sueños chalé devuelto al juzgado de Valencia ha ordenado devolver Eduardo

Voz 1915 33:45 Zaplana un chalet de su propiedad en Benidorm que había sido embargado por el cobro de comisiones ilegales cuando era presidente autonómico el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco

Voz 0089 33:53 que tuvo un cargo autonómico con el Gobierno de Zaplana

Voz 1915 33:56 dice que debería quedar en libertad hubiera

Voz 35 33:58 picado la prisión atenuada para evitar el riesgo de fuga siglo I pero tener consideración cuestiones humanitarias porque los cánceres especialmente grave no se pueden curar un sitio tampoco aséptico concentró

Voz 0861 34:10 culpables el jurado popular ha declarado así al cazador acusado de matar a dos agentes rurales en un coto de caza en Lleida en enero de dos mil diecisiete considera además que se realizó con alevosía al juez debe ahora dictar la pena sesgos en la educación según las

Voz 1915 34:22 propios datos del Ministerio de Educación sigue habiendo grados muy alejados de la igualdad de género en informática penas hay un doce por ciento de mujeres en educación los hombres son apenas dos de cada diez María José Martín profesora en la Universidad Pontificia de Comillas

Voz 36 34:36 que las mujeres se les exige determinadas determinados roles frente a los hombres y esto se traslada en la elección de los de los estudios universitarios

Voz 0861 34:46 FBI arrestado a Roger Stone uno de los principales aliados de Donald Trump por obstrucción de procedimiento oficial cinco falsos testimonios y manipulación de testigos todo ello dentro de la investigación sobre la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos

Voz 1018 34:59 domingo gran final del Open de Australia Djokovic será el rival de Rafa Nadal Miguel Ángel Zubiarrain

Voz 37 35:05 hola buenas tardes ya sabemos quién será igual para el domingo a las siete y media de la tarea de Melbourne como no esperaba otra cosa para ser Novak Djokovic que ganó al francés puya seis cero seis dos y dos dándole por lo tanto una buena paliza va a ser una final muy interesante para las fuerzas están igualadas yo hago vez Si escapar a de sorprender a Djokovic y alzarse con un triunfo que tanto desea Elmer

Voz 1224 35:38 José Antonio no es las dedica Mogherini señora alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad la erupción de Caracas le incumbe a Madrid pero también a Bruselas convendría que se coordinará con el ministro Borrell y que el Consejo en vez de declaraciones viscerales desplegara dosis masivas de inteligencia sintiéndote atendiendo a las necesidades de los venezolanos ni Estados Unidos ni los países limítrofes pueden cumplir la función de desactivar a Maduro idea hacer posibles unas elecciones sólo la Unión Europea tiene la distancia la cercanía y el prestigio para hacerlo

Voz 1018 36:24 a Miguel Ángel Aguilar que lunes volverá con nosotros Julio Hernández y Carlos Ródenas en la técnica Isabel Quintana de Carlos Cala en la producción y por si no se sabiendo dado cuenta eso de aspirar a conseguir el carné de conducir nada más cumplir los dieciocho años parece cosa de otros tiempos no entra ahora mismo en las prioridades de los más jóvenes y los nuevos carnés está reduciendo a la mitad María del olvido

Voz 1915 36:42 dos mil diecisiete por ejemplo se tramitaron trescientos ochenta y cinco mil carnés de conducir

Voz 1434 36:47 la cifra más baja en treinta años supone

Voz 1915 36:49 menos de la mitad que hace una década cuando se alcanzó el récord con más de ochocientos mil permisos anuales los expertos señalan que estamos ante un cambio sociológico muy importante entre los jóvenes como a estas dos chicas ya no les interesa tener coche

Voz 38 37:03 ahora no siento que lo necesite para moverme por Madrid el transporte público me va genial no forma parte de mis prioridades la mayoría de mis amigos y amigas tampoco tienen el carné de conducir prefieren tener

Voz 1915 37:17 mejor móvil o la última novedad digital que un coche además del transporte público apuestan por medios ecológicos como la bicicleta alternativas accesibles tecnológicamente billetes low cost

Voz 1018 37:27 a Manuela completamos portada con el tiempo la previsión pensando en el fin de semana parece que se marcha el temporal Jordi Carbó

Voz 0978 37:33 hasta la próxima noche seguirá lloviendo entre Guipúzcoa y Navarra en el Pirineo nevadas sobre todo en los valles que miran hacia el norte a partir de unos mil quinientos metros de altura viento muy fuerte viento que soplará en gran parte el Mediterráneo mañana perderá un poco de intensidad para volver reforzarse el domingo en el conjunto del país esta tarde como decíamos sol temperaturas parecidas a las de ayer todavía algunos chubascos en Canarias que irán desapareciendo el fin de semana sobretodo mañana muchas horas de sol el domingo poco a poco irán aumentando las nubes

Voz 1915 38:02 temperaturas parecidas a las de hoy

Voz 3 40:26 Nos plantearía la adopción de otras medidas centradas que se incluye el recorrido eh como presidente interino para que estas elecciones pueden ser convocadas desde la Asamblea Nacional

Voz 1018 40:45 el ministro Borrell evita eso sí dar un ultimátum necesariamente corto

Voz 3 40:52 no puede decirse son cinco días siete días

Voz 1018 40:56 Anas pero necesariamente el titular de Exteriores no ha descartado que finalmente la Unión no pueda actuar de forma coordinada ya ha pasado otras veces ha dicho pero ha insistido en que España junto con Portugal está liderando el intento para que se mantenga una posición común basada en estos principios bueno pues esto lo que ha planteado el Gobierno español de embajadores comunitarios en Bruselas una vino que terminaba poco antes de las dos Griselda Pastor buenas tardes de nuevo Borrell decía que tiene que ser pronto cuestión de días como mucho semanas pero allí en Bruselas nuestro contabas tu antes hace media hora Se habla de eso de días

Voz 0419 41:30 exactamente una cursado inmediata no manos Cursa de de ocho diez días Ésta es la posición mayoritaria hay que decir que esta es la posición de consenso entre los grandes países europeos que incluye a Francia Alemania al Reino Unido a España también a Portugal pero que de momento no ha obtenido el consenso total porque hay dos países pequeños Grecia y Austria que no están de acuerdo con el reconocimiento bajo ningún concepto ni condición o sea que para que haya posición europea es necesaria la unanimidad si estos dos países insistirán la unanimidad no sería posible veremos qué pasaría a partir del momento dicen que se sabrá como muy tarde el domingo porque esta tarde la alta representante sus servicios va a hacer circular el primer borrador del texto para intentar el consenso que a partir de ahí se sabrá si algún gobierno expresa

Voz 1018 42:20 es muy sabe cuáles son las razones por las cuales Grecia y Austria se oponen a este acuerdo

Voz 0419 42:26 no exactamente no las han explicado pero en la práctica los dos países han hecho saber a través de sus embajadores que no aceptan que se quiera hacer el reconocimiento de dicen bajo ningún concepto porque entienden que de momento sigue siendo sólo una persona que sea autoproclama

Voz 1018 42:44 ah bueno pues esto es lo que está cociéndose ahora mismo en Bruselas gracias eh Griselda No somos en las próximas horas algún cambio de actitud por parte de los gobiernos de de Grecia I de Austria decía que hoy saldrá que es necesaria la unanimidad de los Veintiocho para que ese acuerdo sea un éxito lo cierto es que hay una decisión tan importante y más ni menos que de Alemania cuyo gobierno ha dicho esta mañana con meridiana claridad sí que si no hay un compromiso claro directo asumible por todos de unas elecciones libres democráticas con garantías por parte del régimen de Maduro están dispuestos a reconocer ha ido vamos también a Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 43:15 en la lucha por el poder en Venezuela el Gobierno alemán apoya claramente el presidente de la Asamblea Nacional Juan Goytisolo techo está considerando reconocerlo como jefe interino del Estado si no se celebran elecciones libres y democráticas según ha asegurado el portavoz del Gobierno Stefan Cyber

Voz 4 43:29 en esta situación de crisis son necesarias unas elecciones libres y justas en Venezuela el Gobierno alemán se sitúa de cara a próximas conversaciones en el seno de la Unión Europea en la posición de que Juan Why do sea reconocido como presidente interino salvo que se celebren esas elecciones libres y justas

Voz 0391 43:47 el portavoz del gobierno de Merkel ha añadido que el presidente en ejercicio Nicolás Maduro no es el líder legítimo del país porque las últimas elecciones no cumplieron con los estándares democráticos algo que también había admitido el ministro de Exteriores High Comas durante una visita a Naciones Unidas en las que dejó claro que Alemania no sería neutral respaldaría we do

Voz 1018 44:06 la pasada noche Guarido se mostró dispuesto a Amnistía llegado el caso a Maduro

Voz 39 44:11 esto que sobrevive que quedaron Sarro pero yo creo que permitan enfocar funcionario público las expediciones diciendo envasado similar sucedido chistes son cuantiosos eh no podemos alcanzar ningún elemento cuando de Amnistía es impunidad cuando se emitía no es olvidar no he cotilla en estabilizar el país es un gobierno de parar poco

Voz 1018 44:33 honestidad para estabilizar el país declaraciones de Univision desde algún lugar secreto porque evidentemente su seguridad es un asunto prioritario propio Maduro así entre risas aparentemente como una broma dijo tener esta noche que lo de acabar con la vida de no le suena de todo mal

Voz 40 44:49 voy a mandar de asistente al autoproclamado para que lo destruya he pensado mandar solo asistente para que como su gran capacidad le acabe la vida pues lo nuevo Silvano corre

Voz 1434 45:04 que ya no tiene sentido del humor

Voz 1018 45:07 cinco horas menos en Caracas ahora mismo las diez menos cuarto de la mañana hay donde al igual que en el conjunto del país nadie sabe muy bien por dónde pueden ir los acontecimientos en las próximas horas buscamos hoy también la imagen de la realidad y en las calles de la capital venezolana con Amanda Sánchez de Caracol PRISA Radio

Voz 41 45:21 sí un gusto saludarlos desde Caracas espera que hoy haya una primera aparición pública de Juan Why do del presidente encargado de Venezuela no se había pronunciado nuevamente después de que aumentará como presidente interino y hoy tendrá un acto con Ciudadanos en la calle sin embargo en Caracas las vías han estado desoladas todo pareciera o todo luce como un toque de queda autoimpuesto los ciudadanos están a la espera de que haya un anuncio de nuevas acciones de parte de la oposición venezolana en función de seguir consolidando estos pasos que han dado en las últimas horas de instalar el denominado Gobierno de transición también expectativa con esta aparición pública Juan huído debido a las amenazas de las últimas horas del oficialismo de actuar por la vía judicial en contra de los diputados al Parlamento nacional muchos se preguntan si el Gobierno de Nicolás Maduro será capaz entonces de llevar a prisión a Juan Guardo también estamos a la espera de las decisiones que surjan luego de que Nicolás Maduro ordenara la salida de los diplomáticos estadounidenses

