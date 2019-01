Hora 14 (28/01/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 3 00:22 muy buenas tardes los venezolanos se preparan para vivir la Semana que puede marcar el cambio de rumbo de su país son las nueve de la mañana en encarar

Voz 1018 00:28 es una ciudad que vive con aparente

Voz 3 00:31 mala combustión política contra el régimen de Maduro que teóricamente

Voz 1018 00:34 se mantiene firme en su negativa a convocar elecciones libres la opinión pública aparece dividida en el Ejército se perciben ya las primeras señales de fragmentación entre los altos mandos nombrados por el chavismo y una parte de los oficiales y la tropa queden en Why do una salida factible saludamos ya nuestra enviada especial Ana Terradillos

Voz 0125 00:52 qué tal buenas tardes si hay debate entre los rangos bajos e intermedios del ejército y en general en todo el círculo de funcionarios del régimen de Maduro de cara a las cámaras lo vimos ayer jurar lealtad a Maduro pero hoy debate Yeste es uno de los puntos fundamentales de la hoja de ruta de un ojo a la manifestación del miércoles está convocada por el equipo de Aído para las doce de la mañana se prevé multitudinaria quieren paralizar la ciudad Caracas Maduro también ha invitado a los funcionarios de la embajada española abandonar Venezuela no hay plazo pero sí aviso de momento la orden es firme no moverse de hecho efectivos de seguridad de la Guardia Civil se han reforzado con agentes de la Benemérita que han venido desde allí desde España

Voz 1018 01:31 pues lo veremos a Caracas a partir de las dos y media la crisis venezolana respuesta del Gobierno español ha servido para nuevo enfrentamiento dialéctico entre PP y PSOE

Voz 5 01:38 toda España sabe que el señor Sánchez fue un cobarde cuando hay un problema coge el avión que sale de España y cuando hay un problema competencial lo deriva al resto de comunidades autónomas y cuando hay que reconocer un presidente legítimo Leda ocho días de plazo para que convoque elecciones así actúan los cobardes

Voz 6 01:53 es la misma posición consensuada y dialogada con el resto de socios de la Unión Europea como sabe de toda España por lo tanto yo lo que le pediría al secretario general del Partido Popular es que empieza a comportarse como lo que es el secretario general del primer partido de la oposición como jugando

Voz 7 02:08 en el centro de Madrid

Voz 8 02:14 todos vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque tener en cuenta una cosa no hay nada más peligroso que alguien que lo ha perdido todo

Voz 1018 02:21 las protestas de los taxistas apoyados por compañeros de otras ciudades a esta hora mantienen cortada una de las arterias transversales de la ciudad la calle Génova donde además tiene su sede el Partido Popular Elena Jiménez

Voz 1315 02:32 hola muy buenas pues la protesta se acaba de trasladar esa protesta de más de dos horas en Génova trece se ha trasladado al Paseo de la Castellana han cortado el tráfico aquí por momentos hasta que la policía antidisturbios les ha echado alguno de los lados ahora mismo aplauden cuando pasan compañeros con sus taxis que van pitando mientras en una esquina un taxista al explica un ciclista que no se mueven el TAS desaparece dice como ha pasado en San Francisco el plan parece ser esta para este resto de este lunes estar protestando por el centro de Madrid a pie o en taxi hasta las cinco de la tarde cuando tienen concentración en la Puerta del Sol sede del Gobierno regional

Voz 1018 03:10 en Podemos mensajes aparentemente conciliadores de Irene Montero hacia Íñigo Errejón para llegar a un acuerdo si es posible de unidad de cara a las autonómicas de mayo

Voz 3 03:18 aunque hoy hemos opuesto la posibilidad

Voz 9 03:21 eh de llegar a un acuerdo con el partido de Iñigo Errejón

Voz 10 03:23 también decimos Íñigo Errejón ha roto muchos puentes y ha roto muchas confianzas ahora nosotros somos gente responsable e igual que en los echamos

Voz 11 03:30 a un lado en el Ayuntamiento de Madrid somos conscientes de que hay que buscar el mayor proceso de unidad con todas aquellas formaciones políticas también el partido de Iñigo Errejón si es que están en disposición de que los trillizos reaccionarios no gobiernen en Madrid

Voz 1018 03:44 tenemos dos noticias última hora del ámbito judicial la primera desde Cataluña donde el Tribunal Superior de Justicia archiva la causa contra la Asociación de Municipios por la independencia Albert Prat

Voz 13 03:53 el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera que ni Bush ni Llovera cometieron ningún delito de desobediencia grave los dos alcaldes como presidentes de las asociaciones municipales enviaron días antes de la votación tres correos electrónicos a los ayuntamientos el primero insiste el juez se envió antes de que el Constitucional impugnará los decretos de convocatoria del uno de octubre y los otros dos no iba más allá dice la sentencia de pedir la firma de un manifiesto o difundir unos carteles

Voz 1018 04:22 en Madrid de la Audiencia Nacional el que fuera número dos del PP valenciano Ricardo Costa ha puesto ha vuelto a cargar contra el ex presidente autonómico Francisco Camps de situarse en el entramado de la Gürtel ha declarado como testigo decir en teoría obligado decir la verdad Miguel Ángel Campos

Voz 14 04:36 Ricardo Costa firmado que Víctor Campos le dijo que el partido tenía que trabajar con la empresa de Álvaro Pérez El Bigotes Iker a una orden directa del presidente Francisco Camps Costa ha reiterado que el Bigotes llegó a Valencia porque lo pidió el expresidente valenciano Isère ratificaron sus declaraciones anteriores cuando señaló a Camps como la X de la trama de financiación ilegal del PP en Valencia

Voz 0125 04:57 además el Supremo deniega la libertad a los encarcelan

Voz 0202 05:00 dados por el proceso independentista a las puertas del juicio el alto tribunal rechaza equiparar su caso con el de un opositor turco como argumentaban los presos al asegurar que en el caso del proceso no existe persecución de ideas los casos de que

Voz 14 05:11 Cerler aumentado un doce por ciento en los últimos cuatro años la incidencia es aún más notable en mujeres son datos oficiales por primera vez el cáncer de pulmón se situó como el tercero en incidencia mujeres y el más mortal el Gobierno

Voz 0202 05:22 titánico insiste en que su intención sigue siendo abandonar la Unión Europea el próximo veintinueve de marzo Theresa May intenta por segunda vez el apoyo de los diputados a su plan que mañana se votará de nuevo

Voz 3 05:32 el viento la nieve las olas y los aludes mantiene

Voz 14 05:34 alerta a una treintena de provincias esperan rachas de hasta ciento diez kilómetros por hora dos y casi seis minutos

Voz 0125 05:49 a Machado buenas tardes el presidente Ángel Garrido eleva el tono y amenaza los taxistas si siguen así se van a quedar sin nada

Voz 0177 05:56 yo sé que hay muchos taxistas que no están ya no tienen intención de seguir la huelga que no votaron están huelga Iker yo creo que ahora se encuentran tan secuestrado como los demás está introduzcamos nuevas es que lo repito cuando se va todo nada se puede uno quedar con nada

Voz 0125 06:10 octava jornada de huelga de taxis en Madrid con los taxistas volviendo a esta hora la Castellana hoy sin detenidos aunque si hay heridos ocho personas en total siete manifestantes y un policía todos de carácter leve y acaba de terminar la primera Reunión de la gestora que ahora dirige Podemos en la Comunidad de Madrid con Izquierda Unida esta última formación sigue apostando por acudir a las elecciones junto a Íñigo Errejón siempre eso sí que sepas de primarias Alvaro Aguilera

Voz 1425 06:39 trabajar por una candidatura única con todos los actores entorno eso sí a una a un cambio de las condiciones sustanciales de del proceso en todo el mundo en igualdad de condiciones debe integrarse en un proceso participativo amplió con con esas parámetros de primaria

Voz 0125 06:55 Madrid sigue siendo líder en trasplantes tenemos la mayor tasa de donaciones por millón de habitantes y estamos a la cabeza en trasplantes de corazón ya han pasado por ello en el Hospital Gregorio Marañón Paulette Jose

Voz 16 07:06 la mañana de vinieron los Reyes al hospital ya hable con Baltasar defendió hasta

Voz 17 07:12 ante él por ejemplo podían y correr mi ni salir a la calle y ahora vuelve a casi del todo

Voz 16 07:18 sí enseguida me han puesto a estudiar antes me cansaba leer una página ya ahora por leerme el libro entero no me canso

Voz 0125 07:25 más noticias ahora en titulares con Alfonso Ojea y Enrique García

Voz 18 07:28 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avala que las cocheras de Cuatro Caminos no sean declaradas Bien de Interés Cultural da la razón así a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad que consideraba que los elementos patrimoniales del recinto no tienen suficiente valor para obtener esa distinción

Voz 0089 07:42 comienza el juicio al alcalde de Aldea de Fresno y a su antecesor en el cargo por un presunto delito de prevaricación urbanística los dos han declarado hoy han defendido su inocencia la Fiscalía pide para ellos seis y tres años de cárcel respectivamente Madrid vuelve a

Voz 18 07:55 esperar la donación de trasplantes con ochocientos veinte el año pasado los de corazón pulmón riñón e hígado Soros más frecuentes en la Comunidad ya han aumentado también las donaciones de pacientes vivos un once por ciento frente a la bajada

Voz 0089 08:05 en el resto de España empieza Madrid Fusión la feria gastronómica internacional que en esta séptima edición va a presentar la reapertura de El Bulli de Ferran Adrià tras ocho años cerrado se podrá visitar hasta el miércoles

Voz 18 08:16 en deportes el Rayo cierra esta noche en Vitoria la jornada veintiuno en primera a las nueve de la noche se enfrenta al Alavés y el Getafe prepara ya la vuelta de cuartos de la Copa del Rey juega contra el Valencia con con venta del uno cero de la ida

Voz 0125 08:28 información hora del tráfico vamos primero a saber cómo se circula por las carreteras DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 0047 08:34 buenas tardes hasta ahora tengan precaución si iban a transitar por La dos ya que hay circulación lenta con paradas prolongadas a la altura de Torrejón de Ardoz is San Fernando de Henares en dirección Madrid en el resto de la red de carreteras de la Comunidad de momento se circula sin problemas no hay dificultades tampoco en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta Aún así una vez más desde la Dirección General de Tráfico

Voz 14 08:56 les insistimos planifiquen con tiempo sus viajes y por supuesto modere la

Voz 0125 09:00 vamos a saber también si la huelga de taxis está afectando al tráfico en las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Margarita Pérez hola

Voz 19 09:08 hola buenas tardes acaba de abrirse a la circulación la calle Génova en sentido Plaza de Colón que permanecía cortada en ese sentido Plaza de Colón hasta hace pocos minutos por lo tanto se recuperan todos los carriles en ese punto céntrico de la ciudad no obstante pueden hallar mayor lentitud en el entorno de la plaza de Colón enlaces con el paseo de la Castellana y la calle de Goya por lo tanto insistimos en la conveniencia de evitar circular por el interior de la ciudad se iban con el coche mejor que lo hagan por la M30 desde luego siempre la mejor alternativa y en este caso dentro del transporte público Metro Cercanías de Renfe autobuses de la EMT que pueden circular bien sin problemas por los carriles bus en concreto del Paseo de la Castellana sepan también

Voz 0125 09:51 que la línea dos de Metro sigue cortada entre las estaciones de Sol y retiro debido a la incidencia que se registró el viernes en las obras del complejo de Canalejas Metro se va a reunir esta tarde con OHL responsable de esas obras aunque temen que la suspensión del servicio dure semanas San Borja Carabantes el consejero delegado de Metro

Voz 20 10:07 tiene una afección en la pared del túnel porque están ejecutando el aparcamiento la Rapa de las rampa del mismo después de haber instalado y sensores hemos visto que fue una afección en una reunión con OHL y los técnicos de metro los técnicos de HD para buscar nuestro conductor iba

Voz 0125 10:29 la EMT la Empresa Municipal de Transportes del Ayuntamiento de la capital ha reforzado el servicio de autobuses que pasan por esa zona tenemos trece grados ahora mismo en el centro de la capital vamos también con la previsión del tiempo con Jordi Carbó

Voz 0978 10:41 durante toda la tarde va a ser Sol con viento rachas de más de cincuenta kilómetros por hora cerca de los cien en la sierra donde alemanas especialmente en Guadarrama Somosierra irá nevando en los valles que miran hacia el norte a ratos con intensidad pero también algunas pausas en el resto ratos de sol momentos de nubes provocadas por el mismo viento temperaturas

Voz 0125 10:59 de más de dos grados pero con este viento sensación

Voz 0978 11:02 marcada de frío en muchos momentos durante la semana entre la noche del miércoles y el viernes esperamos que la lluvia gane protagonismo las temperaturas esta semana en general serán más bajas que la pasada a

Voz 3 11:13 el de Madrid comienza ahora catorce Madrid decía

Voz 0125 11:15 la dirección técnica de Noema Valido de Julio Hernández y la producción de Teresa Rubio

Voz 15 11:45 aquí

Voz 0125 11:49 dos de la tarde doce minutos a primera hora de esta mañana comenzaba el desalojo de la Castellana tomada por los taxistas que están en huelga desde este sábado habían tomado la Castellana no ha habido detenidos pero sí forcejeos entre los antidisturbios algunos manifestantes que se resistían

Voz 3 12:05 cuál es el motivo por lo que no podemos

Voz 21 12:06 acceder a nuestros vehículos que Ivy

Voz 0125 12:16 y las grúas han tenido que emplear a fondo para llevarse todos los vehículos en final Castellana ha quedado despejada ya abierta de nuevo al tráfico hoy se han sumado a la protesta taxistas que han venido desde otros puntos de España también han venido de Portugal juntos tras levantar el campamento de la Castellana se han dirigido a pie hasta la calle Génova cientos de taxistas se han concentrado a las puertas de la sede nacional del Partido Popular donde han coreado gritos de Garrido dimisión ahora mismo están ya de vuelta en La Castellana Ana Jiménez buenas tardes hola qué tal buenas

Voz 1315 12:48 dar de sí desde hace ya unos minutos los taxistas el traslado de Génova a este Paseo de la Castellana aquí se encuentran situados en las aceras puesto que ante

Voz 0978 12:56 estaban interrumpiendo el paso de la policía antidisturbios les a llevar

Voz 1315 12:59 las aceras bueno pues lo que están haciendo sobre todo básicamente es aplaudir cada vez que pasan un montón de compañeros en vehículos van aplaudiendo les cuando pasan por esta de paseo de la Castellana a la altura de la plaza de Colón más de dos horas han estado de protesta ante Génova trece ante esa sede del Partido Popular donde han pedido como decías la dimisión del presidente Ángel Garrido se han quejado de la gestión de los populares en este conflicto con gritos como es abanderan os la merecéis es espacio frente a Génova trece que por cierto tenía el cierre echado desde que llegaron los taxistas con algún huevo lanzado de hecho contra la persiana de hierro los estas estas eh concentrado ahí durante más de dos horas y aplaudían también cuando llegaban compañeros de otras comunidades autónomas recibían a compañeros de Toledo de Sevilla de Marbella pero la imagen Sela llevaba un taxista que hasta hoy decía que era afiliado al Partido Popular y que ha quemado su carnet en directo

Voz 24 14:15 a esta hora los planes Se van generando poco a poco parece ser que el plan pasa por dar vueltas con sus coches o a pie por la ciudad de Madrid hasta las cinco de la tarde cuando van a ir a la Puerta del Sol a concentrarse a la sede del Gobierno regional bueno pues

Voz 0125 14:28 más de esa advertencia de Ángel Garrido que hemos escuchado al principio eso de que al final si siguen por este camino los taxistas se van a quedar sin nada El presidente también ha respondido al delegado del Gobierno en Madrid a José Manuel Rodríguez Uribes que esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy le acusaba de no haber hecho nada

Voz 25 14:43 lo que tiene que hacer el presidente de la Comunidad de Madrid me permites Pepa es ponerse a trabajar porque esto es nuestra estamos cumpliendo con nuestra obligación Ayuntamiento y Delegación del Gobierno para garantizar el orden público los derechos de los ciudadanos pero el tema de fondo lo tiene que resolver el presidente

Voz 0125 14:57 comunidad Rido le ha devuelto la acusación y recuerda Uribes que durante dos días los taxistas han cortado la Castellana en una concentración no autorizada sin que la policía haya actuado hasta hoy

Voz 0177 15:07 esa ocupación de hoy de hace dos noches delegado lo había hecho nada yo hago lo que me toca a mí que es negociar por supuesto por el sector del taxi el sector en BTT Pita tengan un acuerdo razonable para ambos que es lo que siempre hemos hecho lo que hace el delegado sin pedir que lo que hay en la calle son coacciones y presiones ilegítimas para intentar obligar a un Gobierno hacer las cosas que no tiene que hacer en hacer cosas que perjudican en conflicto

Voz 3 15:29 así que el conflicto continúa el Ayuntamiento de Madrid

Voz 0125 15:32 insiste en que es la comunidad quién tiene que elaborar un marco legal para regular el sector de los CTC que también anuncian protestas mañana a las doce concentración frente a la sede de Podemos en Madrid concentración de trabajadores como Guillermo Cobos conduce un obedece desde el año dos mil dieciséis

Voz 26 15:49 sí se ha visto además que ven que cansamos volviera a tributar por fuera entonces pues bueno vamos a vamos a ir todos los conductores han que somos trabajadores que somos familias que tenemos derecho como los demás a llevar el para nuestra casa y que pagamos nuestros impuestos en España nuestra empresa plagados impuesta sea España

Voz 0125 16:12 la huelga de taxis comenzó a aprovechando la celebración de Fitur que ha terminado este fin de semana experimentando un incremento de participantes a pesar de los problemas que ha habido para desplazarse hasta allí en cuanto a los transportes el número de viajeros que utilizó el metro para acudir al fin a Ifema aumentó un sesenta por ciento respecto al año pasado la Comunidad ya anunció que se iba a reforzar la línea ocho pero no contó como confirman las tablas a las que hemos tenido acceso aquí en la SER que iba a ser en detrimento del resto de líneas Teresa Rubio a los sindicatos no les extraña

Voz 3 16:44 es imposible noticia en reforzar una línea sin que se resienta otra entre otras cosas porque no hay ni trenes ni maquinista suficientes Juan Carlos de la Cruz ex secretario general de Comisiones en metro

Voz 27 16:54 es imposible cumplir la tabla de trenes de Metro de Madrid y mucho menos reforzar porque no se cumplen diariamente en una jornada normal sin ningún problema el Madrid sin importar nada todo ese ante una situación así es imposible aumentar esa tabla de trenes a no ser que sea de crimen tanto de quitar trenes de otra línea para llevarlos a las líneas donde puede haber un problema hay quieren aumentar esa tabla detrás

Voz 0125 17:18 desde Metro Madrid aseguran que sí hubo refuerzo tanto

Voz 3 17:21 trenes como maquinistas y personal de estación sin que esto tuviera una repercusión en el resto de líneas

Voz 0125 17:26 la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 15 17:30 hora catorce y Madrid

Voz 0125 20:28 Machado de la crisis de Podemos por primera vez la dirección del partido se ha referido en público a la dimisión de Ramón Espinar palabras no demasiado entusiastas de la portavoz Irene Montero

Voz 11 20:38 bueno es un compañero muy querido ustedes lo saben y lo han podido haber aquí ver aquí en multitud de ocasiones y les deseo lo mejor en la nueva etapa que que emprenda y que sepa que es un compañero muy querido

Voz 0125 20:48 de momento una gestora se ha hecho cargo de la dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid sin Espinar Zin el que era su número dos que también Seba pero con la mayoría de los que ya formaban parte de la dirección y que esta misma mañana se han reunido por primera vez con Izquierda Unida Javier Bañuelos

Voz 0861 21:02 nunca terminado hace unos minutos su portavoz Alvaro Aguilera no ha confirmado que de todos los escenarios abiertos ahora mismo Izquierda Unida sigue apostando por una lista unitaria con Errejón eso sí siempre que pase por primarias

Voz 1425 21:14 nuestra hoja de ruta es clara es trabajar entendemos que esto no es un tema de de despachos mire puesto sino trabajar por una candidatura única con todos los actores entorno eso sí a una a un cambio de las condiciones sustanciales de del proceso que es que sea mucho más democrático mucho más participativo que entendemos que todo el mundo en igualdad de condiciones debe integrarse en un proceso amplio y con esas parámetros de primarias

Voz 0861 21:38 Izquierda Unida tienen previsto reunirse mañana con el equipo de Rejón un han hecho con la nueva gestora que dirige Podemos en Madrid tras la dimisión de Ramón Espinar según las fuentes consultadas Espinar se sintió solo incluso traicionado por su propia dirección regional que no quiso remar con él para tender puentes con Errejón la prueba esa división interna es que prácticamente el cien por cien de nueva gestora está formada por el mismo equipo que ya tenía Espinar y que sigue decidido a acatar las ordenes que imponga Pablo Iglesia

Voz 0125 22:03 Podemos ha insistido en varias ocasiones en que presentaron candidato propio en la Comunidad de Madrid al que a pesar del portazo de Rejón siempre han dejado abierta la puerta a llegar a un acuerdo con más Madrid con la plataforma de Carmena para ir juntos a las elecciones de mayo una idea que ha repetido esta mañana Irene Montero al mismo tiempo que descartaba presentar candidatura propia en la capital

Voz 10 22:23 a Íñigo Errejón ha roto muchos puentes y ha roto muchas confianzas ahora nosotros somos gente responsable e igual que en los echamos

Voz 11 22:29 a un lado en el Ayuntamiento de Madrid somos conscientes de que hay que buscar el mayor proceso de unidad con todas aquellas formaciones políticas también el partido de Iñigo Errejón si es que están en disposición de que los trillizos reaccionarios no gobiernen en Madrid

Voz 0125 22:41 hay más problemas para Podemos los concejales de ganar Móstoles han retirado su candidatura a las primarias de Podemos en esa localidad apoyando al sector Errejón insta a como lo hace Gabriel Ortega que también ha presentado su dimisión al Consejo Ciudadano de Podemos Móstoles en la Audiencia inicial esta mañana ha comenzado el juicio al alcalde de Aldea del Fresno y a su antecesor en el cargo por un presunto delito de prevaricación urbanística la Fiscalía pide para ellos seis tres años de cárcel respectivamente Alfonso Ojea buenas

Voz 3 23:10 qué tal buenas tardes Cristina unas mil doscientas

Voz 0089 23:13 personas residen desde hace casi cuarenta años en el denominado Caravan Garden que a la vista de las investigaciones del Seprona y de la Fiscalía tiene de camping solo el nombre porque hay dos urbanizaciones en su interior con inmuebles con plazas de aparcamiento e incluso con piscina más de treinta y cuatro expedientes urbanísticos son ilegales y los distintos gobiernos municipales de Aldea del Fresno no han hecho nada para remediarlo por eso el actual alcalde Juan Celeiro su antecesor José Luis Tello se sientan en el banquillo Tello ha señalado que ambos son inocentes

Voz 3 23:44 los responsables de esta situación Correa

Voz 35 23:46 no estaría aquí son los antecesores son los que dieron licencia los que permitieron que se desarrollaran las dos urbanizaciones que están desarrolladas y nosotros cuando entramos podía nos limitamos a intentar arreglarlo

Voz 0089 23:56 en el banquillo los ediles junto a dos exconcejales y también el arquitecto municipal que se enfrentan a penas que superan los nueve años de prisión

Voz 0125 24:05 nuevo llamamiento para la protección de la sanidad pública

Voz 3 24:07 Ari leña esta vez son la Federación de Asociación

Voz 0125 24:10 Anes para la Defensa de la Sanidad pública y el sindicato Comisiones Obreras quiénes alertan del empeoramiento del Sistema Madrileño de Salud

Voz 0011 24:17 por culpan dicen ellos de la crisis

Voz 0125 24:19 es de la privatización advierten de que la derivación a la privada empeora la atención al paciente y encarece los costes impiden que el dinero se destine a reforzar la pública Virginia Sarmiento

Voz 3 24:30 la crisis y la privatización han deteriorado notablemente la sanidad madrileña según este informe entre las cosas que han empeorado las demoras Rosa cuadrados secretaria general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras se refería a las quirúrgicas

Voz 36 24:41 treinta y seis días IRI la mayor demora será en aquellas personas que rechazan el centro privado que se les oferta ciento veinte días

Voz 3 24:51 en atención primaria la media es de más de dos días y en consultas externas setenta y un días en Fisioterapia os setenta y tres en odontología la atención en urgencias también ha aumentado consecuencia de estas demoras y hay menos camas entre sus propuestas más transparencia más presupuesto un plan sanitario regional y una nueva ley Jaime Cedrún secretario general de Comisiones Obreras

Voz 37 25:08 queremos que a estas alturas la los Khan está agotada y por lo tanto necesitamos una nueva ley de Ordenación Sanitaria y terminar con todo lo que hay ahora como consecuencia de las distintas formulas de privatización de gestión

Voz 3 25:19 exigen también recuperar la formación continuada hay más personal ante las

Voz 0125 25:23 próximas jubilaciones hoy precisamente el consejero de Sanidad ha presentado un balance de los trasplantes realizados en la Comunidad de Madrid en dos mil dieciocho la región sigue siendo líder con ochocientos veinte trasplantes el año pasado más de un cinco por ciento más que en dos mil diecisiete Enrique Ruiz escuderos el consejero de Sanidad

Voz 0284 25:39 en la Comunidad de Madrid tenemos la tasa más elevada de trasplantes realizados por millón de habitantes alcanzando los ciento veinticuatro para que se hagan una idea de la actividad realizada en este ámbito en la Comunidad de Madrid les diré que nuestra región sigue siendo referente nacional en trasplante múltiple multi visceral ocupa la primera posición en lo que a trasplantes de corazón se refiere y la segunda en cuanto al número de trasplantes realizados de pulmón de riñón hígado

Voz 0125 26:09 el consejero ha presentado estos datos en el Gregorio Marañón referente en trasplantes cardiacos donde algunos están esperando su corazón y otros como ponle José están ya disfrutando del suyo Paul Asensio

Voz 3 26:20 a Paula de diez años le trasplantaron a principios de enero recibió la noticia de una forma muy especial

Voz 16 26:26 por la mañana vinieron los Reyes al hospital y hable con Baltasar le que era pues estamos muy contentos pero nerviosos

Voz 17 26:34 por qué no sabíamos qué iba

Voz 16 26:37 pues arnedana la pequeña espera recuperarse pronto

Voz 3 26:40 no del todo para hacer su sueño realidad

Voz 16 26:42 eh sí enseguida me han puesto a estudiar ahora por ejemplo si me leo un libro si le una página antes me cansaba leer una página y ahora por leerme el libro entero no me canso patinaje artístico eso me quería yo doy tres plantear ya para hacer patinaje

Voz 3 26:56 la Comunidad de Madrid en la autonomía en la que se han realizado más trasplante de corazón en dos mil dieciocho con ochenta y nueve intervenciones de ellas treinta y nueve fueron en este centro en el que también opera hace ya unos años Jose que tiene ahora once él también está deseando practicar su deporte favorito

Voz 17 27:14 me trasplantaron el once de julio de dos mil dieciséis y yo más puedo hacer muchas cosas que antes no podía ante el por ejemplo podían y correr mi ni salir a la calle y ahora vuelve puedo hacerla casi carretón

Voz 3 27:32 el Gregorio Marañón es además pionero en la realización de trasplantes cardiacos infantiles AVE cero incompatibles que permite implantar a bebés un corazón de un grupo sanguíneo distinto al suyo en dos mil dieciocho realizaron con éxito dos trasplantes de este tipo gracias Paula son las dos de la tarde y veintiocho minutos lleva media ocasión Plus encontrada

Voz 1509 28:57 Sofía Álvarez buenas tardes qué tal buenas tardes la Federación Española de Fútbol ha anunciado esta mañana en Las Rozas que la final de la Copa del Rey se jugará en el estadio Benito Villamarín el próximo veinticinco de mayo por su parte Bordalás el técnico del Getafe acaba de hablar con motivo del partido de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey que tendrá lugar mañana en Mestalla ante el Valencia el conjunto azulón parte con la ventaja de un gol a cero Bordalás ha destacado que va a ser un encuentro complicado y que este partido no tiene nada que ver con la Liga hoy a las nueve de la noche el choque entre el Rayo Vallecano y el Alavés cerrará la jornada el número veintiuno de la Liga el conjunto de Míchel espera mantener la racha de partidos sumando para conseguir salir de los puestos de descenso

Voz 0125 29:33 gracias Socías y terminamos tenemos trece grados ahora mismo en el centro de la capital como cada día les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid con Javier Casal a partir de las siete inédita hasta luego

Voz 1 30:05 dos y media de la tarde de media en Canal

Voz 2 30:11 no se custodia Antonio Marcos

Voz 1018 30:20 la opinión pública venezolana se muestra dividida ante el colapso del régimen de Maduro y la alternativa que encabeza Juan Why do el opositor autoproclamado presidente interino que cuenta cada vez con mayor respaldo internacional

Voz 3 30:32 es un liderazgo circunstancial que nosotros respaldamos sin como muy bien Vigil

Voz 39 30:38 acompañando en nuestro presidente constitucional ni

Voz 1315 30:41 con las madure dado

Voz 39 30:43 más tranquilidad son algunos

Voz 1018 30:46 los demonios recogidos en las calles de Caracas para nuestra enviada especial Ana Terradillos con quién conectaremos de nuevo como unos instantes para conocer sobre el terreno la realidad de ese país en esta semana que puede ser decisiva sobre el papel Maduro aguanta Senegal convocar elecciones libres se siente respaldado el Ejército pero más allá de las palabras grandilocuentes se perciben ya señales de fragmentación entre los altos mandos de ortodoxia chavista y una parte de oficiales y de la tropa que apuesta por una solución democrática que en nuestro país también hoy el protagonismo pasa por los taxistas de Madrid una semana ya de protestas apoyados además por compañeros de otras ciudades de Andalucía de Cataluña con los han intentado cortar el paseo de la Castellana detuvo intervenir a primera hora la Policía Nacional como diría Miguel Ángel Aguilar atento los a los argumentos de este señor que se llama Tito Álvarez de que es el portavoz de un colectivo autodenominado Élite Taxi

Voz 0309 31:36 aquí todo el mundo está alucinando porque la policía no ha dicho que estas órdenes vienen directas del Ministerio del Interior iraquí lo que la gente está comentando es que cómo puede ser que un ministro de izquierdas según ha declarado él eh bueno que hay que venga osea que que mandé aquí a la policía reprimir al pueblo Hora catorce

Voz 1018 32:02 es lunes veintiocho de enero Antonio Martín Isabel gitana qué tal buenas tardes buenas tardes estamos

Voz 1762 32:07 com Podemos Antonio cambio de planes si la formación morada descarta presentar una lista distinta a la de Manuela Carmena para el Ayuntamiento de Madrid y para la comunidad donde podemos queda en manos de una gestora ofrecen integración a Íñigo Errejón la dicho Irene Montero

Voz 9 32:19 incluye por supuesto explorar la posibilidad de de llegar a un acuerdo con el partido de Iñigo Errejón

Voz 11 32:24 somos conscientes de que hay que buscar el mayor proceso de unidad con todas aquellas formaciones políticas si es que están en disposición de que los trillizos reaccionarios no gobiernen en Madrid

Voz 14 32:33 apunta de nuevo a Camps el ex número dos del PP valenciano Ricardo Costa asegura ante el juez que Víctor Campos les dijo que el partido debía trabajar directamente con la empresa de Álvaro Pérez El Bigotes es decir con la trama Gürtel y que esa decisión era una orden directa de Francisco

Voz 1762 32:46 la libertad de negar el Supremo mantiene en la cárcel a los ex dirigentes catalanes a pocos días del inicio del juicio por el proceso independentista considera que su caso no es comparable al de un líder opositor turco amparado por los Tribunales europeo sobre el juicio María José Segarra fiscal general del Estado

Voz 3 33:01 es evidente que no juicio con tanta interés mediático va a haber mucha información desinformación también Fiscalía desde luego va a querer informar y explicar a los ciudadanos si ese es el interés

Voz 1018 33:13 causa archivada el Tribunal Superior de Justicia

Voz 14 33:15 Cataluña considera que el actual conseller Miquel book no cometió ningún delito de desobediencia grave al enviar poco antes del uno de octubre correos electrónicos a los ayuntamientos para

Voz 40 33:24 promover la votación de Alfonso R el ex vicepresidente del Gobierno cree que la división entre territorios en España recuerda la de los Balcanes guerra en la SER todo no se puede votar en la vida eh porque la balcanización parece que está muy lejos pero hecho cuando coge carrerilla llegan seguidas y en España hay un proceso claro de balcanización mira a Esquerra

Voz 14 33:44 portavoz del gobierno catalán y piden la SER a Esquerra que fije posición entre el independentismo

Voz 41 33:49 o Ada Colau solamente a través de la unidad cita avanzando así

Voz 1762 33:53 es Méndez

Voz 41 33:56 tiene que decidir si esta temporada pues pues por la entidad

Voz 1762 33:59 mantiene el rumbo del Gobierno británico insiste en que su objetivo salir de la Unión Europea el próximo veintinueve de marzo mañana el Parlamento de ese país se pronuncia de nuevo mientras que en el nuestro el ministro de Exteriores va a comparecer en febrero en el Congreso para hablar del plan de contingencia prevista ante el aviso al

Voz 1018 34:13 el PSOE y la Federación de Gays Lesbianas seco

Voz 14 34:16 cuál es ir bisexuales acusa a algunos miembros socialistas de la comisión que trabaja la nueva ley de igualdad LGTB AI de mantener posturas contrarias a los derechos de los transexuales urge San Gil presidente

Voz 36 34:26 de la Federación dentro de él de esa comisión hay personas como ideología transgénica no vamos a hablar de persona pero en el grupo socialista se están dando eh de dónde está partiendo mayormente este encontró

Voz 1762 34:40 pero bueno al menos en principio Antón extraño no habrá lío no la sede de la final de la Copa del Rey va a ser el Benito Villamarín en Sevilla también de fútbol la Liga expulsado al Reus tres años y le multa con doscientos cincuenta mil euros por los impagos a sus jugadores

Voz 2 34:53 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 12 34:56 José Antonio el telegrama es para Manuel Rodríguez Uribes señor delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid la bronca del taxi alcanzado temperaturas de incandescencia ya a su señoría no se le ha visto el pelo aquí no tenemos Mossos d'Esquadra ni falta que nos hacen pero basta la Policía Nacional que está a sus órdenes para levantar el chantaje al que está siendo sometida la población inerme el derecho de huelga está fuera de discusión pero entre los dos polos taxistas reguladores dejar indefenso al vecino es inaceptable su señoría tendría que estar dando ejemplo porque luego vendrán los CDR veremos Miguel Ángel Aguilar que mañana no

Voz 1018 35:40 la con nosotros Noema Valido y Julio Hernández en la técnica Isabel Quintana de Carlos Cala en la producción ya hablemos todavía del cáncer con datos de la Sociedad Española de Oncología que certifica que los últimos cuatro años ha aumentado un doce por ciento el avance de esta enfermedad pero no en igual proporción entre hombres que entre mujeres Adela Molina

Voz 0011 35:56 las mujeres fumadoras están detrás de este repunte de casos de cáncer femenino hasta en un dieciocho por ciento en cuatro años por primera vez el cáncer de pulmón el más letal escala hasta la tercera posición en ella sólo por detrás del de mama el colorrectal y a esto hay que sumar otros malos hábitos evitables como beber o llevar una vida sedentaria que están detrás de

Voz 0125 36:15 uno de cada tres tumores Jauma Galcerán Press

Voz 0011 36:18 el puente de la red de registros de cáncer la incidencia

Voz 42 36:20 de cáncer de pulmón todavía subir a mucho hace años la prevalencia global del tabaquismo en España no llegaba al cinco por ciento mujeres ahora estamos los hombres han bajado treinta por ciento y las mujeres prácticamente también excelentemente

Voz 0011 36:36 hay más cáncer asociado al envejecimiento pero menos muertes la tasa de supervivencia a cinco años está ya en el cincuenta y tres por ciento gracias al diagnóstico precoz a la mejora de los tratamientos que han permitido saber que en contra de la creencia popular ni siquiera uno de cada diez tumores es hereditario

Voz 1018 36:51 estamos Portela con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 36:53 esta tarde seguirá lloviendo en el Cantábrico en forma de chubascos también muchas pausas sin lluvia cota de nieve estabilizado entre los ochocientos y mil metros de altura también algunos chubascos débiles en Canarias más intensos en Baleares persistirá hasta el final de la jornada la nevada en el Pirineo desde el norte de Navarra hasta el Pirineo más oriental ya en Cataluña En la cara norte será muy intensa más intermitente en la cara sur ir fuera de estos sectores más sol que nubes con viento fuerte sobre todo en el norte y el Mediterráneo con temperaturas muy bajas máximo es el general de diez a quince grados pero el viento acentuará la sensación de frío

Voz 15 38:46 hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 38:48 empezamos en Caracas donde son ahora mismo a las nueve de la mañana hay XXXVII minutos pendientes de la cuenta atrás de la presión internacional hacia el régimen de Nicolás Maduro Caracas está la enviada especial de la Cadena Ser Ana Terradillos qué tal buenos días

Voz 0125 39:00 buenos días buenas tardes que decide saber

Voz 1018 39:02 van a evolucionar los acontecimientos de aquí al domingo qué piezas puede mover el régimen de Maduro que nuevos apoyos puede encontrar jugón guardó para afianzar el reconocimiento internacional pero ahora mismo buena parte de las miradas dentro y fuera del país se dirigen hacia el ejército los altos mandos nombrados por Maduro mantiene la leal está comprometida con el régimen lo cual no quiere decir que exista unanimidad en los cuarteles

Voz 0125 39:26 no porque de momento lo calles debate eso lo sabemos en los rasgo los rangos bajos y medios igual que lo hay en todos los círculos de funcionarios que tiene el régimen de Maduro de cara a las cámaras lo vimos ayer el arresto es oficial de rechazar la ley de amnistía general proponer a Juanjo Aído un plan para los militares que conlleva eliminar cualquier responsabilidad civil penal administrativa y también disciplinaria de las investigaciones producidas hace veinte años al que acompaña la oposición a los diferentes cuarteles y también comandancias a entregar ese documento en mano no recibieron militares con escudos antibalas que hacían eso jurar lealtad a Maduro y en algunos casos incluso quemaban ese papel donde se explica esta ley de amnistía pero debate hay así al menos lo tiene claro la oposición mira lo que nos contaba uno de los diputados de Alianza Democrática

Voz 3 40:14 sí

Voz 45 40:17 está con nuestro comandante jefe Nicolás Maduro y con la Constitución le tratamos leal

Voz 0125 40:28 esta mañana los de Why don José Antonio continúan intentando conseguir ese apoyo de los militares claro es ahora mismo uno de los puntos fundamentales de esa hoja de ruta que tiene la oposición y en eso se van a empeñar en conseguir ese espaldarazo de todos los militares

Voz 1018 40:42 resulta significativa la claridad con la que el pasado sábado Se mostró el agregado militar venezolano en Washington que si el coronel José Luis Silva

Voz 3 40:49 en un llamamiento muy claro y muy directo para reconocer como

Voz 1018 40:52 único presidente del país al opositor Partido la

Voz 3 40:55 Nico

Voz 46 40:58 es que hizo la Asamblea Nacional en proclamar presidente temporal ido Merino I got no hay otro porque esta gente no va a negociar y todo lo que diga o haga para no

Voz 1018 41:10 tiene este militar unen no tiene mando de tropa pero su puesto en la legación de Venezuela en Washington se debe a una decisión personal de Maduro quizá las cosas se clarifiquen eh Ana dentro de un par de días porque para el miércoles se ha convocado una manifestación por parte de los seguidores de Guangdong Caracas que intenta marcar no sé si exagerado decirlo un antes un después

Voz 0125 41:30 bueno ese convocó anoche Se prevé de momento una manifestación multitudinaria va a ser el miércoles de doce a dos de la tarde allí vamos a estar y eso se quiere digamos a pedir otra vez al Ejército que ese apoyo a Maduro yo creo que es uno de los puntos claves de el equipo de huído intenta así sacando a la gente a la calle e intentar no presionar a esa parte del ejército pueda haber represión policial así al menos lo contaba ayer why do con el que coincidimos en misa en uno de los municipios aquí cercanos donde estamos alojados decía decía la gente no tengáis miedo va a haber represión policial pero tenemos que paralizar Caracas para que la gente de fuera vea que esta vez es la definitiva el equipo de Aído quiere parar Caracas Illa Se espera Nos lo comentaban esta mañana que venga gente desde diferentes puntos de Venezuela algo que no pasó hace dos semanas

Voz 1018 42:20 hoy no tengan cuestión cómo están las cosas en la embajada de España en Venezuela sigue funcionando con normalidad dentro de lo posible

Voz 0125 42:26 bueno es un punto en el que estamos claro muy muy muy atentos estamos muy muy en comunicación con ellos de momento funciona con normalidad eso nos dicen pero Maduro hoy ha invitado a los funcionarios yo también a los delegados policiales a que se vayan de Baraka de Caracas no hay plazo si hay aviso de momento la orden de Madrid es no moverse de hecho los efectivos puridad sean reforzado con agentes de la Guardia Civil que han venido desde España hasta aquí a Caracas pues muchas gracias buenos días la crisis de Venezuela la respuesta obvia

Voz 1018 42:58 el viernes español explicada del sábado por el propio Pedro Sánchez sea trasladado al debate político en el Congreso el PP acusa a Assange de actuar con cobardía por plantear una semana de plazo a Maduro sabiendo de antemano que no habrá convocatoria de elecciones libres lo que en el PSOE se interpreta como un nuevo elemento de acercamiento dialéctico de los populares a la ultraderecha de boxeo oro García Gea Adriana Lastra

Voz 5 43:18 toda España sabe que el señor Sánchez es un cobarde cuando hay un problema coge el avión que sale de España y cuando hay un problema competencial lo deriva al resto de comunidades autónomas y cuando hay que reconocer un presidente legítimo Leda ocho días de plazo para que convoque elecciones así actúan los cobardes

Voz 6 43:33 es la misma posición consensuada y dialogada con el resto de socios de la Unión Europea como sabe todo lo tanto yo lo que le pediría al secretario general del Partido Popular es que empieza a comportarse como lo que el secretario general del primer partido de la oposición como Juliá de Vox pero ideológico

Voz 1018 43:49 danos Sabe Rivera también ha cargado contra la gestión política del Gobierno español por tanto

Voz 47 43:52 si Europa ha dicho ya que esas elecciones son fraudulentas si la elección de Maduro es fraudulenta como puede ser que ahora legítimos a Maduro para convocar otras selecciones como puede ser que ahora le demos días a Maduro para que se convierta en ocho días de un tirano a un demócrata nadie se convierte en ocho días de un tirano Conde empobrece nadie

Voz 1018 44:12 EFE en esta crisis nos va a seguir ocupando muchos días Si bueno si nos lo permiten hemos querido poner una visión diferente pues puede escuchar a Maduro ayer cantar el Viva España Manolo Escobar no nos hemos resistido a recuperar algo de trabajo Danny De la Fuente esta mañana en su personalísima cabecera que hoy por hoy

Voz 48 44:32 y aquí a España

Voz 49 44:40 ahora aquí tanto patriotas que gracias a España confunde el patriotismo por decir Viva España Viva España nosotros decimos que ser patriota es trabajar todos los días porque en España segunda mejor

Voz 2 44:56 España es la me para

Voz 22 45:01 en España será

