Hora 14 (29/01/2019)

son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 3 00:11 inglés que a mí me Esther José Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes lo último pasa por Barcelona por el conflicto de los taxistas y el acuerdo del Gobierno catalán para regular y restringir la operatividad de los súbete hace está en marcha ahora mismo la rueda de prensa de conseller de Territori Damià Calvet sin especiales sorpresas que confirma los límites sala pre contratación de estos coches vamos en directo al Palau Monica Peinado

Voz 1600 00:41 en Cataluña a partir del viernes todos los servicios de los vehículos de alquiler con conductor de los súbete CES se tendrán que contratar con quince minutos de antelación como mínimo además la normativa que ha aprobado hoy la Generalitat prohibe a los vehículos con licencia V TC circular por las calles buscando clientes en no pueden tener activado tampoco el GEO localizador para evitar que los usuarios puedan ver a través de las aplicaciones si tienen cerca un vehículo el conseller Damià Calvet asegura que el decreto es proporcional que garantiza la competitividad tanto de los taxis como de los súbete CES y a las puertas del Palau de la

Voz 0202 01:15 Generalitat empresas y trabajadores

Voz 1600 01:17 el sector de las V CES se manifiestan contra este decreto

Voz 1018 01:21 bueno pues a partir de viene daremos conocer qué dicen los trabajadores de los súbete EC sobre las limitaciones en Cataluña en el caso de Madrid los taxistas continúan movilizados dicen que el jueves presentarán su contra propuesta al Gobierno autonómico el portavoz de una de sus plataformas Élite Taxi Tito Álvarez que ayer no estuvo muy fino precisamente con el ministro del Interior por su condición de homosexual hoy en La Ser en Hoy por hoy ha pedido disculpas

Voz 0309 01:42 que aquí lo que la gente está comentando es que cómo puede ser que un ministro de izquierdas según ha declarado él que es gay que venga osea que que mandé aquí a la policía reprimirse

Voz 4 01:54 puede sonar a declaraciones muy desafortunadas y pido disculpas a todas aquellas personas que se hayan podido sentir ofendidas somos humanos siguió gamos estuvo muy desacertado y pido perdón Hora catorce

Voz 1018 02:09 este material deja una buena noticia sobre el principal problema social de nuestro país el paro del pasado año terminó con la mayor creación de empleo de los últimos doce en el último trimestre el paro bajó casi medio millón de personas para situar la tasa de desempleados por debajo del quince por ciento algo que no ocurría desde el comienzo de la crisis en el año dos mil ocho son datos de la Encuesta de Población Activa de Estado de Empleo Ana de la cueva se felicita por estos datos pero Carmen Barrera de UGT pone bastante reparos

Voz 0716 02:36 que muestran cómo el crecimiento del empleo sigue sigue siendo una tasa muy relevante el empleo ha crecido en dos mil dieciocho a una tasa en torno al tres por ciento una tasa por tanto mayor que el crecimiento de la economía lo cual creo que es una excelente noticia

Voz 0419 02:51 para UGT Se trata de un empleo con altas dosis de precariedad ya que la tasa de temporalidad alcanza el veintiséis coma nueve por ciento se consolida además el trabajo a tiempo parcial involuntario hasta cincuenta y dos de cada cien contratados en esa modalidad son contratos involuntario

Voz 1018 03:07 eh sobre los presupuestos y la previsión de déficit al máximo responsable de la ITF la autoridad independiente responsable fiscal José Luis Escrivá eso del uno coma tres por ciento que prevé el Gobierno no le cuadra

Voz 5 03:18 consideramos que el que el objetivo que incorpora los presupuestos para el conjunto administraciones públicas del uno coma tres por ciento es un objetivo improbable de hecho nosotros hemos revisado respecto a lo que teníamos el plan presupuestario en nuestro salario central unas tres décimas arriba el la proyección de déficit público

Voz 1018 03:34 en Venezuela empieza un día en el que se van a ir perfilando el alcance de la manifestación de apoyo a aguardó prevista para mañana enviada especial Ana Terradillos hola qué tal

Voz 0125 03:43 buenas tardes José Antonio buenos días aquí Caracas amanecía ya pensando en mañana Maduro ha dado órdenes a la Policía Municipal para que detecte en Aute todo tipo de neumáticos barricadas y objetos que la oposición pudo utilizar para cortar el tráfico que es lo que se pretende hacer mañana en las últimas horas se respira o al menos así lo sentimos más tensión entre los bastiones de Maduro los colectivos populares está montando reservas de alimentos se preparan estrategias defensivas a nivel nacional y local ante un posible despliegue de tropas colombianas en las fronteras terrestres por parte de la oposición los intentos pasan por sacar cuanta más gente a la calle mejor

Voz 1018 04:19 por el autoproclamado presidente Juan Garrido piden declaraciones a la CNN que Europa actúe contra Maduro al estilo de Donald Trump que ha decidido con el parta los fondos de la compañía petrolera venezolana Estados Unidos unos siete mil millones de dólares

Voz 6 04:34 también es si la protección de aquellos e deben suena hizo países ella hay que sábado domingo se cumple el lapso que lidera el ultimátum que le vieran a Maduro der la petición de protección de activos e deben suela de Venezuela a todos los países

Voz 1018 04:52 ni una última hora del ámbito judicial el Supremo rechaza que puedan comparecer en el Parlament cinco de los encausados en el proceso Alberto Pozas participar

Voz 0055 05:00 la campaña José Antonio tampoco en debates de investidura y ahora tampoco saldrán para acudir a una comisión de investigación de ciento cincuenta y cinco el comienzo del juicio está cerca para el Supremo permitir ahora una salida controlada de prisión de los exconsellers podría desembocar en interferencias indeseadas eso sí recomienda al Parlament pedirlo en otro momento además

Voz 0202 05:15 ya está aquí la primera ciclogénesis explosiva del invierno bautizada con el nombre de Gabrielli que acarrea rachas de ciento veinte kilómetros por hora registradas ya en Cataluña olas de ocho metros de altura y nevadas de hasta diez centímetros de espesor además de riesgo de aludes la alerta afecta a quince comunidades autónomas

Voz 0824 05:31 Álvaro Pérez El Bigotes acusa por escrito el actual portavoz del PP en el Parlamento Europeo Esteban González Pons de tener mando en plaza en las adjudicaciones irregulares y la financiación ilegal Pons asegura que esas afirmaciones son falsas

Voz 0202 05:42 en libertad sin fianza y sin medida cautelar alguna el preparador físico del Atlético de Madrid detenido por un presunto caso de violencia machista Óscar Ortega ha pasado la noche en los calabozos de la Guardia Civil en dos y casi seis minutos

Voz 7 05:57 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 06:00 buenas tardes del Gobierno regional ni los taxistas ceden para llegar al acuerdo decía esta mañana el vicepresidente Pedro Rollán que mantienen su voluntad de acuerdo pero siempre que se haga como ellos quieran

Voz 0978 06:11 seguimos manteniendo intactas algunas líneas rojas que ya hemos adelantado que no vamos a

Voz 8 06:17 bordar nosotros no vamos a Alexis

Voz 0978 06:19 la para garantizar el exterminio de la súbete heces que practicamente es lo que algunas voces están elevan

Voz 1434 06:26 los taxistas están preparando ahora una nueva propuesta que van a presentar a la comunidad en las próximas horas en los próximos días pero advierten van a llegar hasta donde haga falta

Voz 9 06:35 cuando se empieza una cosa hay que llegar hasta el final porque es la la vida del sector del taxi si nosotros ahora nos retiramos ya el taxi desaparece casado dice que va a liberalizar el sector como quiere liberalizar a quince meses de cierta veintitrés licencia será más fácil regular a seis mil quinientos hubo trece

Voz 1434 06:56 de momento mañana una representación de taxistas va a viajar a Bruselas el jueves van a presentar ante la justicia española una demanda civil por competencia desleal enseguida volvemos a la calle Génova donde hasta hace unos minutos seguía la protesta de los taxistas frente a la sede del Partido Popular antes les vamos a dar otras informaciones primero los datos del paro que son buenos para Madrid en dos mil dieciocho el desempleo se redujo un quince por ciento respecto al año anterior y la creación de empleo aumentó un tres con siete junto a esta hora continúa la reunión entre el equipo de Íñigo Errejón y el de Izquierda Unida Madrid para acercar posiciones que les permitan presentarse juntos a las elecciones regionales de mayo una unidad está bastante rota dentro de Podemos aunque los Errejón listas están lanzando puentes esta mañana a la dirección nacional en contra de lo que dijo ayer Irene Montero la portavoz en la Asamblea Clara Serra ha dicho esta mañana que cree que sí que Errejón debería participar mañana en el Consejo Ciudadano está

Voz 0716 07:52 pero creo que en cualquier caso es responsabilidad de todos y de todas en el Consejo Ciudadano tener voluntad de diálogo

Voz 1704 08:01 me parece que cuantos más estemos mejor más

Voz 1434 08:04 días ahora en titulares con Sonia Palomino y Enrique García

Voz 1704 08:06 la Fiscalía pide un año de cárcel para cada uno de los tres hinchas del PSV que humillaron a tres mujeres que pedían limosna en la Plaza Mayor ocurrió en marzo de dos mil dieciséis horas antes de un partido de Champions entre el equipo holandés y el Atlético de Madrid el Ayuntamiento de Madrid sólo autorizará la instalación de diez mil patinetes en la capital diez veces menos de lo que pretendía alcanzar las empresas de alquiler de estos vehículos el consistorio analizará las solicitudes de las veinticinco empresas que han presentado solicitudes para operar en la ciudad el Ayuntamiento de la capital ha sacado adelante con el voto en contra del partido Solari y la abstención de Ciudadanos una resolución del pleno para blindar la ley de violencia de género en la capital una propuesta del PSOE para proteger esa normativa en caso de que lleguen al consistorio madrileño partidos como vos quién deportes hoy sabremos si el Getafe se convierte en el primer equipo madrileño clasificado para cuartos de la Copa del Rey los azulones enfrentará al Valencia con ventaja de uno cero de la ida ahí esta mañana el Atlético de Madrid

Voz 1434 08:55 sentado Álvaro Morata como nuevo jugador del equipo conectamos ahora con la DGT para saber cómo se circula por las carreteras de Madrid Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 10 09:03 buenas tardes afortunadamente en este instante nueve encontramos dificultades en la red de carreteras de la Comunidad el tráfico es fluido incómodo tanto en los accesos a Madrid de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta eso sí recuerden que hoy ha entrado en vigor el límite de velocidad de noventa kilómetros hora en carreteras convencionales por este motivo desde la Dirección General de Tráfico les insistimos respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad

Voz 1434 09:32 el tráfico en las calles de Madrid centro de pantallas del Ayuntamiento Margarita Pérez hola hola buenas tardes quedó abierta a esta hora a la calle Génova se circula con normalidad

Voz 11 09:41 todos los carriles Si el tráfico es fluido Por otra parte queda un pequeño estrechamiento de calzada en la calle Ferraz debido a otra concentración que hay circulación algo más lenta por lo tanto es un punto que si pueden evitarlo mejor en el resto de las zonas del interior y en la M30 De momento predomina la fluidez vamos

Voz 1434 09:59 los también con la previsión del tiempo diez grados ahora mismo en el centro de la capital como van a ser las próximas horas Jordi Carbó

Voz 0978 10:06 esta tarde veremos más nubes que ayer más compactas con el paso de las horas incluso con algunas nevadas en la sierra a partir de los mil cuatrocientos mil seiscientos metros de altura a ratos intensa en los valles que miran hacia el norte fuera de las montañas de la comunidad algunas lluvias pero dejando poca cantidad de agua y más sensación de frío que ayer las máximas apenas superan los diez grados con las rachas de viento que en la sierra pueden situarse alrededor de los ochenta kilómetros por hora en el resto de los cincuenta dando lugar a mayor sensación de frío cuando sopla viento

Voz 1434 10:37 comienza Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Moliner Noema Valido y la producción de Sonia Palomino

Voz 12 10:46 desde Canal de Isabel Segunda ayudamos a quienes más lo necesitan ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua informante en el novecientos tres seis cinco tres seis cinco Canal de Isabel Segunda cuidamos el Aqua utilizamos

Voz 7 11:05 aquí Hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 11:09 vamos a la calle Génova frente a la sede del Partido Popular donde hasta hace unos minutos continuaba la protesta de los taxistas que hoy han vuelto a concentrarse frente a esta sede del P

Voz 1704 11:20 P ha sido la última parada de las protestas de hoy

Voz 1434 11:23 en la que han vuelto a pasar también por la Castellana donde siete taxistas continúan en huelga de hambre Elena Jiménez buenas tardes hola qué tal muy buenas tardes la protesta aquí en Génova trece ya ha terminado en la sede del Partido Popular la persiana de hecho ya se ha levantado los taxistas se han repartido por la ciudad para comer verse a las cinco de la tarde de nuevo en la Puerta del Sol en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid hace unos minutos hace una media hora era Julio Sanz el presidente de la Federación Profesional del Taxi que les animaba de esta manera

Voz 13 11:54 puerta más ganas que nunca estamos INTA

Voz 14 11:58 todo

Voz 13 12:03 esperemos algo que agradece ha sido capaz de unir al Tanzi de Madrid y de España en una todo

Voz 1434 12:14 la protesta hoy comenzaba temprano a las nueve de la mañana en la sede de EU GT para pedirle decían a ese sindicato que defienda sus puestos de trabajo después una marcha de unos tres coma cuatro kilómetros que es lo que distancias la distancia entre UGT y la sede del Partido Popular caminando iba Arturo con cincuenta y tres años hace seis Se metió en el taxi tras quedarse sin trabajo de comercial

Voz 15 12:35 estoy marginados que es una especie de partido de fútbol los taxistas estamos jugando con los pies a su entonces estar jugando ya con los pies con las manos con la cabeza han comprado el árbitro encima de acogida nuestro portero Irán atado a la portería

Voz 1434 12:50 Eva de cuarenta y cuatro años también ha participado en esa marcha ella lleva un mes como taxista y nueve días de huelga

Voz 0419 12:56 dime costó la verdad estudiado porque claro tengo tres niños muy complicado con dos sobre todo los dos pequeña Jos estudiar me puse a ello me pague mi curso marido mi padre y me saqué la cartilla para trabajar legalmente no como otros lo siento

Voz 1434 13:11 antes de llegar hasta aquí hasta Génova Animos les daban a esos siete huelguistas de hambre que están en el Paseo de la Castellana

Voz 14 13:19 aquí estoy de Palha Face nosotros tampoco goza de fallecer Francino

Voz 1434 13:30 era uno de esos hombres que están en huelga de hambre que les devolvía esos ánimos a los taxistas ahora mismo aquí en Génova el tráfico está restablecido movimiento de coches de todos menos de tres taxis que han venido desde Elche a uno decían se le ha acabado la batería por falta de trabajo gracias Elena los taxistas están exigiendo responsabilidades al Gobierno regional que como esa

Voz 1704 13:50 quien está en manos del Partido Popular y por eso han vuelto hoy a contar

Voz 1434 13:53 entrarse frente a la sede nacional del partido había un cordón policial antidisturbios que protegían la entrada a la sede y permitían la salida de los miembros del PP aunque los responsables populares han decidido como ya hicieron ayer echar el cierre metálico ya lo han abierto como nos contaba ahora Elena Jiménez en conversación la SER hace unos minutos cuando todavía esta protesta estaba frente a la sede del Partido Popular la candidata del PP a la comunidad Isabel Díaz Ayuso se quejaba nos contaba que no puede salir

Voz 1600 14:20 pues la verdad es que si yo ya llevo en tres ocasiones en menos de veinticuatro horas en las que quiero hacer cosas y no puedo me pasó ayer por la mañana m pasó después en un acto en homenaje a las víctimas de Auschwitz que había organizado se hacía semanas y me está ocurriendo también ahora que no puedo salir no me puedo mover tanto bueno yo cómodo otra muchísima gente que está que está en la casa luego he tenido que cancelar cosas Reuniones si eso lo que me lleva a pensar es que lo mismo que me está pasando a mí lo que estar pasando a todos los ciudadanos de Madrid

Voz 1434 14:52 el Gobierno regional de más de momento se mantiene inflexible no está dispuesto a ceder en las que desde el principio han sido sus líneas rojas en particular la contratación temporal lo ha vuelto a decir esta mañana el vicepresidente Pedro Rollán que a cambio sí ha dejado apuntados algunos aspectos en los que estarían dispuestos a beneficiar a los taxistas Javier Bañuelos

Voz 0861 15:11 quiénes se manifiestan cada día representan a menos taxistas ese es el mensaje que les ha enviado hoy el vicepresidente Pedro Rollán que sin haber recibido aún el nuevo documento con las propuestas del sector ha sido categórico no van a aceptar que se regule la dotación temporal como en Cataluña ni tampoco van a ser cómplices del exterminio de las uvas de Cesc porqué extreme económicamente dice sería inasumible

Voz 0978 15:32 si la Comunidad de Madrid adoptara iniciativas legislativas inmediatamente tendríamos demandas encima de la mesa que podrían ascender a cuatro mil millones de euros que entonces sí que serían los madrileños los que tendrían que hacer frente a ello

Voz 0861 15:47 la como por tanto no está dispuesta a regular las UGT FES pero sí aconsejan al Ayuntamiento de Madrid cómo debe liberalizar el sector del taxi para que sea más competitivo proponen por ejemplo que

Voz 0978 15:58 deje de existir esa diferencia de que la súbete heces pueden trabajar siete días a la semana veinticuatro horas al día y sin embargo el taxi no pueden

Voz 0995 16:06 se puede flexibilizar también el qué

Voz 0978 16:09 los taxistas puedan eh facilitar adquirir poner en funcionamiento cualquier vehículo cosa que en estos momentos no lo permiten o incluso el de llevar y aplicar bonificaciones descuentos

Voz 0861 16:21 Rollán cree que los taxistas están siendo víctimas de la dejación del Ministerio de Fomento El vicepresidente de la Comunidad de Madrid exige a ministro Avalos que asuma ya el control de la situación y le pide que cree ya de forma urgente un fondo de compensación

Voz 1704 16:34 los taxistas están analizando ahora con

Voz 1434 16:36 en sus abogados esta nueva protesta propuesta que pretenden presentar a la comunidad lo antes posible nos decían por un lado las próximas horas por otro lado que será el jueves cuando tengan lista esa nueva propuesta también hay quejas y hay concentraciones hoy de los trabajadores de la súbete EC querían dejar claro que son simples empleados Hinault multinacionales primeros han ido a la sede de Podemos después han marchado hasta la del Partido Socialista y con ellos está Paul Asensio Paula buenas tardes

Voz 16 17:05 bueno echar de Cristina pues el ambiente Chayanne muy tranquilo tenían permiso para echar aquí hacha la dos y la mayoría ya ha salido de la zona han sido decenas de trabajadores de WC lo que se han concentrado aquí enfrente de la sede del PSOE en la calle Ferraz como decías son lo mismo que hace apenas una hora se encontraban concentrados enfrente de la sede de Podemos en la calle Princesa han venido andando hasta aquí con pancartas en las que se puede leer lema como el futuro cabemos todos dejarme trabajar o competencia

Voz 1600 17:30 el Leal han desaparecido si lo cartel estaciones

Voz 16 17:33 deferencia a UGT porque dicen que el sindicato y el PSOE son lo mismo los trabajadores insisten en que tienen derecho a trabajar en libertad con seguridad ha habido bastante presencia policial varios furgones de la Policía Nacional y mucha gente han custodiado el carril más pegado a la acera que está enfrente de la sede para asegurarse de que los manifestantes no cortas en el tráfico antes ocupaban un carril pero ya tanto fuera de la calzada esta visita a Ferraz no es casual los trabajadores han pedido al Gobierno que se comprometa con el conflicto no delegue sus competencias a las comunidades han leído un manifiesto con sus reivindicaciones que además han entregado en la sede del PSOE

Voz 1434 18:24 gracias Paula la patronal del sector de los ovetense ha denunciado además que al menos ciento cincuenta vehículos han sido atacados en lo que llevamos de huelga en nueve días entre los conductores agredidos está Laura trabaja con Uber ha presentado una denuncia ante la Policía por esta agresión que nos ha contado ya mismo

Voz 17 18:41 pensase estaba sufriendo con siendo pues otra acertado unas diez personas de es cuestión de ir dando un puñetazo al retrovisor izquierdo me lo ha metido dentro entonces me ha cogido del brazo de otro una úlcera está coche entonces me he dado la cara

Voz 1434 19:01 son las dos de la tarde diecinueve minutos seguimos

Voz 7 19:05 hora catorce Madrid

Voz 1434 21:29 vamos ya con los datos del paro según la última EPA conocida hoy dos mil dieciocho fue un buen año para la creación de empleo y para la reducción del desempleo aquí en Madrid en términos globales el paro se redujo un quince por ciento respecto al año anterior y ahora se sitúa un poquito por debajo de la barrera de los cuatrocientos mil parados además la creación de empleo aumentó un tres con siete por ciento Sonia

Voz 1704 21:49 Palomino dos mil dieciocho terminó en la Comunidad de Madrid con setenta mil cuatrocientos parados menos que dos mil diecisiete una vez más siguen siendo más las mujeres sin empleo que los hombres algo más de la mitad y los jóvenes los menores de veinticinco años representan a más del treinta por ciento de los parados a finales de dos mil dieciocho había además ciento doce mil hogares en Madrid con todos sus miembros en paro respecto a la creación de empleo se crearon casi ciento nueve mil puestos de trabajo un tres coma siete por ciento más que en dos mil diecisiete Aunque la mayor parte más de un ochenta por ciento fueron temporales algo que se ve sobre todo reflejado en el sector servicios Isabel Vila Vella UGT Eva Pérez Comisiones Obreras

Voz 0662 22:23 durante todo dos mil dieciocho el número de temporales ha subido ochenta y un mil cien Esto significa que no sólo no se reduce la la temporalidad

Voz 26 22:33 no que suben entorno a la mitad de las personas en desempleo llevan más de un año de las que llevan más de un año el setenta por ciento llevan más de dos años tenemos una gran cantidad de gente que sea cronista picado en el desempleo

Voz 1704 22:48 el Gobierno regional se fija en ese titular esa bajada del paro en el interanual el vicepresidente Pedro Rollán

Voz 0978 22:53 que es la más baja desde finales del pasado dos mil ocho en el último año el paro en la región descendió en setenta mil cuatrocientas personas en donde también las mujeres fueron las que tuvieron oportunidad de incorporarse mayor numero al mercado laboral

Voz 1704 23:11 con todo Cristina el número total de parados al término de dos mil dieciocho fue de trescientos noventa y seis mil doscientas personas una tasa del once coma cincuenta y cuatro por ciento

Voz 1434 23:19 gracias Sonia en la Asamblea todos los grupos han valorado estos datos vamos a escuchar a Pilar Sánchez Acera del PSOE a Clara Serra de Podemos Ignacio Aguado de Ciudadanos

Voz 1600 23:27 la Comunidad de Madrid se ha disminuido

Voz 27 23:29 eh desempleo creemos que esto también es importante siempre hemos dicho es importante que baja el desempleo no sigue importando el paro de larga duración un once coma cincuenta y cuatro por ciento de la población activa

Voz 0716 23:42 eh desempleadas en el incremento es enorme esto quiere decir que hay ciento ochenta mil personas desempleadas más que antes de la crisis

Voz 0771 23:50 seguimos teniendo unos porcentajes de paro juvenil elevadísimos en la Comunidad de Madrid seguimos teniendo unos datos de precariedad laboral que son alarmantes ocho de cada diez contratos que es de firmar en la Comunidad de Madrid más de ocho de cada diez contratos sigue siendo precario

Voz 1434 24:02 hoy se ha celebrado junta de portavoces en la Asamblea en la rueda de prensa posterior la portavoz de Podemos Clara Serra ha vuelto pedirse también a la crisis en Podemos y ha pedido de nuevo unidad si Irene Montero pedía ayer a Errejón que no acuda mañana al Consejo Ciudadano Estatal hoy Serra ha pedido lo contra ha pedido la dirección regional de su partido responsabilidad cuanto más sean ha dicho mejor Virginia Sarmiento

Voz 0821 24:24 la portavoz de Podemos en la Asamblea confirmaba que Ramón Espinar ha dejado ya su acta y que están buscando un sustituto para él en el Senado eso sí lamentaba su salida Clara Serra La

Voz 0716 24:33 comentamos la baja de un compañero como es eh Ramón Espinar Le deseamos lo mejor lo lamentamos eh nuestro trabajo como grupo parlamentario seguirá es un grupo parlamentario que siempre ha funcionado muy bien que es muy plural que creo que en términos de trabajo siempre nos hemos entendido

Voz 0821 24:48 sobre el Consejo Ciudadano que el partido celebra mañana y las palabras de la portavoz en el Congreso Irene Montero diciendo que Errejón no debe acudir a esta cita decía esto creo que en cualquier

Voz 0716 24:56 el caso es responsabilidad de todos y de todas en el Consejo Ciudadano tener voluntad de diálogo a mi me parece que cuantos más estemos mejor me parece que tendríamos que estar todos todos con mucha voluntad de entendernos y espero que así sea añadían que confía como ha hecho siempre en llegar esa lista unitaria

Voz 1434 25:15 acaba de terminar además la reunión que han mantenido esta mañana el equipo de Íñigo Errejón con Izquierda Unida en Madrid el encuentro parece que ha terminado con sintonizan por ambas partes para reconducir la situación e ir juntos a las elecciones de mayo por cierto que el ex presidente Felipe González ha valorado

Voz 1704 25:31 la crisis de Podemos a partir del movimiento de Errejón no le gustan las formas del candidato creo que bien

Voz 0620 25:36 a nadie no la democracia es un problema de forma y fondo hay gente que a veces tiene razón estratégica y no respeta la forma eso líquida la democracia

Voz 1434 25:48 en libertad sin fianza el preparador físico del Atlético de Madrid Óscar Ortega que fue detenido ayer acusado de un delito de violencia de género del caso se ha hecho cargo ahora un juzgado de Majadahonda especializado en esta lacra en violencia machista Alfonso Ojea

Voz 0089 26:01 no se han adoptado medidas cautelares contra Óscar Ortega que ha salido en libertad sin fianza la titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer de Majadahonda ha interrogado al detenido también a su víctima a su pareja tras esta toma de declaraciones la jueza llega ha decidido inhibirse en el juzgado homónimo de Móstoles porque la mujer reside en ese área geográfica Óscar Ortega era detenido en Majadahonda por agentes de la Guardia Civil ayer a última hora de la noche trasladado al calabozo de la Benemérita donde ha pasado la noche al inhibirse en un juzgado de Violencia contra la Mujer el delito de violencia de género se va configurando la investigación va a fijar en qué grado

Voz 1434 26:36 esta mañana el pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una propuesta del PSOE para blindar la ley de la violencia machista ante la posible entrada de Vox en el gobierno municipal la proposición ha salido adelante aunque el Partido Popular ha votado en contra y ciudadanos se ha abstenido Sara selva Cibeles buenas tardes

Voz 29 26:52 qué tal buenas tardes si con la proposición quieren rechazar cualquier acuerdo con cualquier partido que haga según el PSOE apología en contra de la violencia de género evitar en el Ayuntamiento de Madrid un pacto como el de Andalucía vamos a escuchar a la portavoz socialista Purificación Causapié ya la delegada de Igualdad Celia Mayer

Voz 30 27:08 para que las mujeres tengan claro que este Ayuntamiento gobierne quien gobierne las va a proteger no va a llegar a acuerdos de gobierno a cambio de los derechos de las mujeres

Voz 31 27:19 la mano del PP de Ciudadanos que vivamos en una sociedad democrática e igualitaria donde los derechos de las mujeres sigan avanzando deseamos siendo cada vez más igualitarios o alimentan un fantasma que sólo aumenta el odio en nuestra sociedad

Voz 29 27:32 bueno pues el PP ha votado en contra de ciudadanos abstenido los dos partidos acusan al PSOE de instrumentalizar el feminismo con objetivos electorales José Luis Martínez Almeida portavoz del Partido Popular y Sofía Miranda concejal de Ciudadanos

Voz 32 27:43 porque lo único que le interesa de esta proposición es sacar un rédito político particular y propio como es denunciar los posibles pactos que se puedan producir a partir del

Voz 30 27:51 seis de mayo deje de usar la violencia machista como algo partidista porque haciéndolo ponen en evidencia que para ustedes es un tema electoralista

Voz 29 28:02 es el mismo resultado la misma votación que la que tuvo lugar la semana pasada en la Asamblea de Madrid en el pleno monográfico sobre Mujer con una propuesta similar del peso

Voz 1434 28:10 hace Hazard gracias Sara hoy precisamente hemos sabido que el Leganés la Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de agredir sexualmente a dos chicas menores de edad de dieciséis y diecisiete años a las que había contratado supuestamente para cuidar de su hijo o para limpiar ellas ofrecían su trabajo para cuidar de niños el las engañó haciéndoles creer que tenía un hijo quiere que iban a cuidar los agentes no descartan además que haya más casos entre otras chicas que no hayan denunciado y un apunte de los tribunales la Fiscalía pide un año de cárcel para cada uno de los tres hinchas del PSV que humillaron a tres mujeres que pedían limosna en la plaza Mayor

Voz 1704 28:46 qué ocurrió en marzo del dos mil dieciséis horas antes

Voz 1434 28:48 de un partido de Champions entre el equipo holandés y el Atlético de Madrid

Voz 33 28:57 Iván Álvarez buenas tardes qué tal Cristina buenas tardes Álvaro Morata ha sido presentado hace unos minutos en el Metropolitano como nuevo jugador del Atlético de Madrid el delantero se ha enfundado la elástica rojiblanca ya ha expresado su felicidad por volver al club en el que jugó cuando era un niño

Voz 34 29:11 bueno tengo que explicar aquí mi sentimiento lo que yo siento

Voz 1704 29:15 hoy todos aquellos porque que los estar aquí toca

Voz 33 29:18 en el campo que es lo que importa Morata llega cedido del Chelsea firma hasta junio de dos mil veinte su dorsal será el número veintidós mientras tanto sus excompañeros del Real Madrid celebraron anoche su buen momento de forma con una cena para los futbolistas las únicas ausencias fueron las de Keylor Navas Cross Ebay hoy es día de Copa del Rey el Getafe buscará meterse esta noche en las semifinales por cuarta vez en su historia los

Voz 0978 29:38 de Bordalás defienden el uno cero de la ida a las nueve de la noche Valencia Getafe lo contaremos en Carrusel y además buenas noticias porque el Rayo ha salido del descenso tras ganar anoche cero uno la nave

Voz 1434 29:47 gracias Ivan nos marchamos once grados ahora mismo en el centro de la capital esta tarde debate político en La Ventana de Madrid entre

Voz 1704 29:53 el socialista José Manuel Franco e Ignacio Aguado de Ciudadanos hasta luego

Voz 1 30:03 el

dos y media de la tarde una y media en Canarias

Voz 3 30:11 catorce custodia Antonio Marcos

Voz 1018 30:20 gracias por seguir a nuestro lado seguramente la noticia de hoy es sobre todo el frío ese nuevo temporal que son apoderando del país que va a ser muy rápido pero va a causar bastantes problemas una borrasca que selló Emma Gabriel que entra por el noroeste con mucha fuerza lo que técnicamente se conoce como ciclogénesis explosiva que en mayor o menor medida va a afectar a diecisiete a veintisiete provincias en quince comunidades sobretodo en la mitad norte los vientos Se prevé que puedan llegar a superar los ciento diez kilómetros por hora en algunos lugares ya en la cornisa cantábrica se prevén olas de ocho o nueve metros enseguida Jordi Carbó nos va a concretar los detalles casi todo lo demás sigue pasando todo por la situación en Venezuela donde a la incertidumbre política se suma una posible crisis humanitaria la ONU a través de Unicef alerta del riesgo de pobreza para unos dos millones de niños allanamiento de Manuel Fontaine que responsable de programas de emergencia es muy claro

Voz 35 31:11 te su de mundos desvencijados no años en movimiento por la crisis de Venezuela sigue en aumento tenemos casi setenta millones de dólares que solicitamos en este llamamiento para nuestra oficina regional continuaremos atentos a cómo evoluciona la situación esto es lo que necesitamos ahora pero dependerá de cómo evoluciona la crisis en el terreno son casi tres

Voz 1704 31:31 dos millones de personas las que han salido o saldrán

Voz 35 31:34 Venezuela y por eso los setenta millones asimilen valores Hora catorce

Voz 1018 31:42 lograremos en los próximos minutos también hablarles del paro la encuesta de población activa del último trimestre del pasado año nos deja un balance positivo para dos mil dieciocho con la tasa de desempleados por debajo del quince por ciento lo que no ocurría desde comienzos de la crisis el Gobierno optimista pero los sindicatos preocupados

Voz 0716 31:58 que muestran cómo el crecimiento del empleo sigue sigue siendo a una tasa muy relevante el empleo ha crecido en dos mil dieciocho a una tasa en torno al tres por ciento una tasa por tanto mayor que el crecimiento de la economía lo cual creo que es una excelente noticia

Voz 0419 32:13 para que te Se trata de un empleo con altas dosis de precariedad ya que la tasa de temporalidad alcanza el veintiséis coma nueve por ciento se consolida además el trabajo a tiempo parcial involuntario hasta cincuenta y dos de cada cien contratados en esa modalidad son contratos involuntario

Voz 0995 32:30 Martes veintinueve de enero Antonio Martín sabe qué tal buenas tardes escolares

Voz 1018 32:33 estas Juve para empezar Antonin si la Generalitat pro

Voz 0995 32:35 todo el decreto que prohibe la geolocalización y establece un mínimo de quince minutos para contratar un V TC estos por cierto han empezado a retirar de la Diagonal Damià Calvet conseller de Territori

Voz 1551 32:45 es una segura es una medida que creen

Voz 0995 32:47 pues que es una oportunidad para la convivencia para la competitividad tanto del taxi como de la sube trece así que también debe serlo para los usuarios usuarios en Madrid los taxistas van a entregar una nueva propuesta de negociación a la Comunidad el jueves y preparan una demanda civil contra Uber y cabizbajo en dos mil diecinueve

Voz 0824 33:02 la ministra de Hacienda cree que Pedro Sánchez se plantea la posibilidad de convocar elecciones generales este mismo año si no se aprueban los Presupuestos Generales además la autoridad fiscal independiente calcula que este año habrá más déficit que el calculado por el Gobierno lo lleva al dos dos por ciento

Voz 0995 33:16 nuevo examen la Cámara de los Comunes votará esta tarde las enmiendas a la emoción del Gobierno para conseguir un acuerdo que posibilite el Brexit el Gobierno británico quiere que se reabra el acuerdo ya cerrado y pactado con Bruselas para lograr el apoyo de su Parlamento ahora González Pons

Voz 0824 33:29 Álvaro Pérez El Bigotes ha enviado una carta a la jueza que investiga en las contrataciones de la Fórmula uno en Valencia en la que asegura que el actual portavoz del PP en el Parlamento Europeo estaba enterado de

Voz 0125 33:37 el día a día de la gestión de las adjudicaciones

Voz 0824 33:39 el partido González Pons lo ha negado en un comunicado

Voz 0995 33:42 se cerrarán el Gobierno argumenta que la plataforma Castor situada delante de la costa de Castellón debe cerrarse por el coste que conlleva la reposición de los tapones que sellan sus pozos Teresa Ribera ministra para la transición ecológica

Voz 36 33:53 la acción presente es decir con los actuales tapones no puede prolongarse por mucho tiempo debemos adoptar una decisión respecto del futuro de la instalación de estar orientada como digo su clausura

Voz 0824 34:07 cortado el profe Ortega el preparador físico del Atlético de Madrid ha quedado en libertad sin fianza después de haber sido detenido por un presunto delito de violencia de género fue arrestado anoche por la Guardia

Voz 0995 34:16 instituir Luis García Plaza deja de ser entrenador del Villarreal llevaba apenas un mes y medio en el cargo es el segundo entrenador que sale del banquillo de este equipo esta temporada después de Javi Calleja

Voz 3 34:26 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 34:30 José Antonio el telegrama es para Nicolás Maduro señor chavista descubierto usurpador el juramento del presidente de la Asamblea Nacional Juan Why do proclamándose presidente interino de Venezuela invocando la Constitución ha suscitado masivos reconocimiento internacional que obliga a su retirada cualquier intento de resistirse día inútil cuando le ha fallado Pekín e incluso Pablo Iglesias congelan los fondos en el extranjero los militares que estos días están de maniobras se negaría agradecerle si quisiera convertirle en la agentes de la represión contra sus compatriotas en seguida la acompañarán hasta la puerta

Voz 1018 35:15 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina en la técnica Isabel Quintana hay Carlos Cala en la producción sin duda para reflexionar las conclusiones de un estudio de la empresa Cup tres que dirige Narciso Michavila sobre los jóvenes y sus hábitos excesivos casi de conexión permanente en pan tallados María Manjavacas

Voz 0125 35:33 hola buenas tardes hasta ahora era una percepción pero ahora es un dato el cuarenta por ciento de los padres consideran que la tecnología es una fuente habitual de conflicto con sus hijos y el setenta y cuatro por ciento opina que el móvil olas Tablet les une poco o nada

Voz 1704 35:47 a sus familiares salvo para controlar

Voz 0125 35:49 son las grandes preocupaciones quedar con desconocidos muy habitual El ciberacoso y ante tantos problemas se pregunta a los padres y son un ejemplo ellos y ojo a la respuesta a García Simón portavoz de la plataforma digital en pantalla dos

Voz 1704 36:02 qué medidas somos buenos ejemplos para nuestros hijos uno de cada tres padres reconoce hacer un uso excesivo de la tecnología no se siente un buen modelo para sus hijos no

Voz 0125 36:12 estamos tan enganchados reconocen que no somos ejemplo para nuestros menores dato para terminar los chavales tienen la primera tableta los diez a los trece el primer móvil

Voz 1018 36:21 gracias María al tiempo la previsión complicada la cosa porque Carbó

Voz 0978 36:24 viento muy fuerte entre esta tarde la próxima noche viento del norte que soplará en el Cantábrico y los Pirineos y en el Mediterráneo en muchos puntos superando los cien kilómetros por hora provocando marcando oleaje en todo el Cantábrico o las que se pueden acercar a los ocho metros de altura lluvia en todas las provincias de la mitad norte de la península de manera débil en Madrid todo ya cerca del Mediterráneo chubascos alcanzando Baleares más sol en el sur icono temperaturas un poco más bajas que ayer en los sitios donde sople el viento mucha más sensación de frío

Voz 1018 38:21 pues a lo mejor tampoco pasa nada por empezaron día como una buena noticia que afecta además al principal problema social de nuestro país el paro porque la Encuesta de Población Activa el último trimestre del pasado año la eh palos de Hong titular de esos que merece la pena subrayarlo a dos mil dieciocho terminó con la mayor creación de empleo de los últimos doce años en España Rafa Bernardo buenas tardes buenas sabes relay pasé producimos la encuesta porción activas el método más fiable de medición de paro el que está además homologado por los organismos europeos también anota como gran novedad que la tasa de desempleo se coloca por debajo del quince por ciento algo no pasaba

Voz 34 38:52 desde el comienzo de la crisis allá por el lejano dos mil ocho se eh

Voz 0995 38:56 esto ha ocurrido sobretodo porque gracias a un final de año desacostumbrado mente bueno en el que el empleo ha subido el paro ha bajado cerramos dos mil dieciocho con quinientos sesenta y seis mil empleos más que dos mil siete con cuatrocientos sesenta y dos mil parados menos la tasa de paro Callas y dos puntos hasta el catorce con cuarenta y cinco por ciento y las cifras globales de ocupaciones empleo se empiezan a aparecer ya mucho a ese periodo que indicabas no en el que la crisis estaba ya pero justo antes de que golpease con toda su crudeza el invierno de dos mil ocho dos mil nueve hay ahora como entonces unos diecinueve millones y medio de ocupados tres millones trescientos mil desempleados en todo

Voz 1018 39:26 las Rafa no conviene perder de vista que los problemas estructurales de la economía española siguen castigando a los más jóvenes a los parados de larga duración y nos dejan además un nivel de precariedad que sigue siendo preocupantes

Voz 0995 39:37 si las cifras referidas a las personas en peor situación mejoran pero siguen siendo muy altas por ejemplo hay menos parados de larga duración pero siguen siendo millón y medio casi la mitad del total de desempleados hay menos hogares con todos sus miembros activos en paro pero siguen siendo millón hay menos paro juvenil persigue afectando a más del treinta y tres por ciento de los jóvenes que quieren trabajar y suben todas las fórmulas de contratación pero lo hacen más rápido las más precarias temporales tiempo parcial que las estables indefinido a tiempo completo así que la tasa de temporalidad ha aumentado llega al veintiséis coma nueve por ciento Illa tasa de parcialidad también hasta el catorce

Voz 1018 40:08 coma ocho por ciento estamos haya con Andreu Cruanyes que es presidente de la patronal las empleo la Asociación de Empresas de Trabajo Temporal y agencias de empleo que forma parte de la CEOE buenas tardes buenas tardes bueno algo tenemos una tasa de paro del cual que del catorce coma veinticinco por ciento según esta epa parece que nos vamos acercando a ese nivel del trece por ciento a partir del cual los expertos consideran que el paro se resiste a desaparecer que es estructural que no baja simplemente por el crecimiento de la economía como pasó como ocurrió el pasado año que fue de en torno al dos con seis del PIB entramos ya

Voz 1704 40:38 en un escenario diferente

Voz 0662 40:41 parece que sí que entramos en esa farsi la que el crecimiento sea la dinámica de la economía difícilmente puede absorber más agua más de desempleados aunque es cierto que el esfuerzo que se ha estado haciendo en estos últimos doce meses a ha absorbido a una parte de de estas personas con mayor dificultad de del viabilidad

Voz 1018 41:08 qué medidas pueden estimular de forma eficaz la creación de de empleo en España

Voz 0662 41:14 a ver en este momento en el que hay ciertas incertidumbres tanto nacionales te pueden ser de tipo político creo que también hay las internacionales como pueden ser cree éxito o la evolución de la guerra comercial Estados Unidos o la evolución por ejemplo de destinos turísticos que usted no sabíamos ha beneficiado en claro el lo que se conoce como desempleo estructural eh en realidad es un desajuste entre la oferta y la demanda en nuestro caso responde a una inadecuación de carácter técnico de los trabajadores que están disponibles con respecto a aquellas ocupaciones que empieza a ofrecer la economía es decir será la paradoja de que veremos una cifra como se comentaba ahora muy elevado de desempleados de más de tres millones trescientos mil pero que sigue habiendo empresas que nos

Voz 0995 42:08 en determinados ya pero si no sé

Voz 1018 42:10 crea más empleo sino hay más cotizantes que además no tengan salarios precarios puedan digamos cotizar de forma razonada la Seguridad Social lo de las pensiones y a medio plazo pues también se puede ver comprometido

Voz 0662 42:22 claro tanto en el número de cotizantes como en el odio e igualmente en la cantidad de Dexter de recursos lo que ocurre es que esto implica una estrategia digamos nacional un poco elaborada el sentido de que de que hay que trabajar en el en el que la inversión en I más D para que esto produzca empleos de mayor calidad y con una retribución más elevada es es una estrategia que además hay que que hay que conducir mirando el corto el medio y el largo plazo el corto porque tenemos jóvenes que es incorporar al mercado de trabajo ya yo el riesgo de que actúe en un empleo de forma sobre cualificada es decir por debajo de la cualificación que tienen ustedes los jóvenes que son egresados tanto de la ESO como de la población como de la universidad los absorben enseguida al mercado de trabajo y tienen tasas de paro mucho más bajas pero en cambio actuando sobre cualificada mente pero luego tenemos los parados de larga duración y especialmente pues el de las personas mayores de cuarenta y cinco de cincuenta años a los que hay que reactivar desde el punto de vista de de la capacitación de la formación y también de la de facilitar la movilidad

Voz 1018 43:44 pues le agradezco mucho su compañía aquí en directo en Hora catorce señor gracias un saludo muy buenas tardes

Voz 0662 43:49 gracias a ustedes pregunto

Voz 1018 43:51 de las cotizaciones porque otro informe muy solvente El de Funcas que la Fundación de Cajas de Ahorro alerta sobre el progresivo descenso en los ingresos de las pensiones hasta el año dos mil cincuenta define como preocupante ese escenario sino hay un incremento de ingresos suficiente mañana

Voz 1704 44:05 estamos ante un cambio de la estructura poblacional sin precedentes que puede incrementar en el PIB hasta seis puntos el gasto en pensiones en dos mil cincuenta según este estudio de Funcas que alerta de que hay que hacer reformas para que el sistema aguante y quede garantizada su financiación por ejemplo elevar la presión fiscal ampliar el tamaño y la productividad de los empleados ajustar los periodos de cotización Illa jubilación en función de la esperanza de vida en la actualidad el número de mayores de sesenta y cuatro años supone el diecinueve por ciento de la población casi nueve millones de personas mientras que los menores de catorce han caído al quince por ciento aumentan los octogenarios los que nacen ahora vivirán hasta los cien años en estos momentos hay quince mil centenarios en España veinte veces más que en la década

Voz 1018 44:51 setenta pues todo está condicionado evidentemente por el contexto político de nuestro país a la espera de saber qué pasará finalmente con los presupuesta seguir fue el gobernador del Banco de España en el Congreso hoy ha sido el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal quién también en la Cámara Baja ha dicho que tampoco se cree demasiado la previsión del Gobierno sobre el control del déficit público para quedar situado en el uno con tres por ciento se llama José Luis Escrivá