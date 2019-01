Hora 14 (30/01/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:20 hola muy buenas tardes Nicolás Maduro parece dispuesto a aguantar la presión internacional para seguir en el poder no aceptamos el ultimátum de nadie ni el chantaje ha dicho en una entrevista a la agencia rusa de noticias Ci que intenta blanquear su imagen dentro y fuera de su país con mensajes de diálogo de paz de futuro pero rechaza convocar elecciones presidenciales quiere aguantar hasta el final de su cuestionado mandato en dos mil veinticinco eso sí considera que una salida a esta crisis puede pasar por unas elecciones legislativas lo cual conllevaría la disolución de la Asamblea que preside el autoproclamado presidente Juan Cueto ya pocas horas para las movilizaciones convocadas en las principales ciudades este es el mensaje belicista que Maduro ha difundido metamos bien

Voz 1623 01:05 me en América Latina sino Estados Unidos pretende intervenir no tendrán un Vietnam peor que el que se han podido imaginar no permitamos violencia estamos pueblo de paz orgulloso de nuestra historia de Simón Bolívar y de Hugo Chávez Ramón pues lo que tenemos una democracia sólida

Voz 1018 01:24 Donald Trump recomendarlo norteamericanos que no viajen a Venezuela en las actuales circunstancias la vicepresidenta del Gobierno español Carmen Calvo reitera que la legitimidad de Maduro es ya más que dudosa

Voz 0376 01:33 hemos compartido con Europa que se trataba de dar un plazo de tiempo muy corto para ver también en último extremo cuáles son las responsabilidades que el presidente Maduro tiene en relación a la propia Venezuela a partir de ahí se ha dicho absolutamente claro que se reconocerá la legitimidad que desde la Asamblea tiene Waldo pero con un fin es el único que importa la posición europea y española elecciones

Voz 1018 02:02 comunicaremos en directo a partir de las doce y media con Ana Terradillos nuestra enviada especial y Mariela Rubio nos contará cómo está el patio en Podemos ante el Consejo Ciudadano Estatal convocado para las cuatro de la tarde será posible un acuerdo que evite una ruptura definitiva con Íñigo Errejón dirigentes como el aragonés Nacho Escartín cree que todavía es posible son declaraciones a la SER

Voz 4 02:21 siguiendo con la metáfora de el baloncesto que ánimos en un equipo con muchos jugadores que sepamos actuar juntos tanto gente de la cantera como fichajes con un buen quinteto titular pero también con buen banquillo para animar para salir cuando nos toque para dar lo mejor de cada de cada jugador y además contamos con una afición potente pues quizás hoy no sé qué Torner en realidad entendamos partida

Voz 1018 02:44 hora del baloncesto no es casual la candidatura socialista de Pepu Hernández al Ayuntamiento de Madrid ha movido mucho el paisaje en las últimas horas

Voz 1018 03:06 este es el mensaje que ha difundido a través de las redes sociales sobre Sanidad del Gobierno de Castilla y León rectifica el consejero Antonio Sáez Aguado da marcha atrás a su decisión del pasado viernes de contratar médicos sin especialidad para los hospitales públicos ante la falta de profesionales con los cinco

Voz 1450 03:21 años de formación que conlleva el MIR vamos a ofrecer

Voz 7 03:25 los residentes de medicina familiar y comunitaria que terminen su especialidad contrato de tres años de duración para integrarse en los distintos equipos de Atención Primaria de nuestra comunidad

Voz 1018 03:38 Hacienda abisal a quienes tienen cuentas corrientes fuera de España de cara a la próxima campaña de la renta comunicará que conoce su existencia no vaya a ser que alguien se le olvide eh declararlo algo pasó ya hace años con los pisos de alquiler con los propietarios y eso es lo que recuerda hoy Juan Gascón que es el director de la agencia

Voz 0978 03:54 pues eso ha supuesto un incremento de de

Voz 1752 03:57 claro antes de rendimientos de capital inmobiliario de ciento veinte mil personas

Voz 1434 04:00 buenas

Voz 1018 04:22 cita secreta del Rey a los quinientos militares españoles desplazados a Irak en este día en el que además cumple cincuenta y un años además

Voz 0202 04:29 los taxistas madrileños exigen que los servicios súbete cese contraten con antelación de un ahora hay que sus carreras nunca sean inferiores a cinco kilómetros dicen que han cedido porque querían que la contratación fuera de veinticuatro horas los paros entran en su día número diez Alemania reduce su previsión de crecimiento casi a la mitad y la dejen un uno por ciento culpa de ello al Brexit al ascensión los comerciales entre China y Estados Unidos la Agencia Europea de productos químicos pide a los gobiernos de la Unión la prohibición de micro plásticos en productos como la cosmética detergentes fármacos pinturas incluso la pasta dental por su impacto

Voz 1434 05:00 activo la salud importante macrooperación contra el tráfico

Voz 0202 05:02 de drogas y el blanqueo de dinero en el Campo de Gibraltar hay desplegados doscientos agentes de la Policía de la Agencia Tributaria se esperan desmantelar una banda que opera en toda Andalucía seis personas perdieron la vida en el Mediterráneo cada día del dos mil dieciocho cuando intentaban alcanzar las costas de Europa son datos de ACNUR que señala a España como la principal vía de entrada de estas personas a Europa alerta en la costa cantábrica por fuerte oleaje y vientos que arrastran rachas de hasta ciento veinte kilómetros por hora viento que sopla también con fuerza en Baleares la alerta afecta a casi una decena de comunidades

Voz 1018 05:31 sí casi seis minutos

Voz 1434 05:39 buenas tardes la elección de Pepu Hernández ha sorprendido a propios y extraños si a muchos dentro del partido socialista no ha gustado absolutamente nada ha sido una decisión personal del presidente Pedro Sánchez aunque el ex seleccionador de baloncesto tendrá que presentarse a las primarias de momento sólo va a tener un rival el ex consejero y ex alcalde de Fuenlabrada Manuel de la Rocha que pide neutralidad

Voz 12 06:03 los direcciones del partido tienen que ser neutrales hemos de tener dos non ellos los mismas condiciones para este proceso que que secretario general prefiera a uno o a otro no va a condicionar y estoy convencido que quien eh este proceso democrático libre de los socialistas madrileños

Voz 1434 06:22 el Gobierno regional ya tiene sobre la mesa la última propuesta de los taxistas para regular los sube TC tampoco ceden quieren que se imponga una pre contratación de una hora y una distancia mínima de cinco kilómetros Julio Sanz de la Federación Profesional del Taxi Angel Garrido presidente de la comunidad

Voz 13 06:39 te sientes que merece la pena comprar está valora me hiciera caso acercar posturas el colectivo está así se muestra partidario de buscar soluciones alternativas pero ya en esta ocasión con más contundencia que la Comunidad de Madrid sea beca a lo que no se ha hecho hasta ahora que es negociar

Voz 0177 07:00 pretender insisto que simplemente porque me viene bien que no haya competencia en un sector eso creo que no es razonable que se pida desde luego sino razonable que se pida es inaceptable que un gobierno cediera semejante pretensión

Voz 1434 07:12 se lo hemos adelantado hoy en la ser los trabajadores de la residencia pública de Enfermos de Alzheimer de Vallecas han denunciado en los tribunales el abandono que sufren por parte de la Administración aseguran que falta material básico para atender a los residentes y que entre otras cosas por ejemplo las puertas de emergencia suelen estar blog creadas la Consejería niega todas estas quejas de los trabajadores encuentra

Voz 1482 07:33 que tienes para dieciocho abuelos tres pañales Se Kagan cinco hacía en cambia por sorteo Nos han llegado a decir que limpiamos con unas bragas de incontinencia voy a duchar un abuelo estamos locos Saric que faltan Wang leer y me han dicho bueno pues utilizarlo perdona me estás diciendo que me lave los guantes para duchar al siguiente abuelo

Voz 1434 07:54 más noticias que apuntamos ahora en titulares con Sonia Palomino y Enrique García

Voz 14 07:58 Izquierda Unida ha convocado a una reunión el próximo lunes a los partidos de izquierda de Madrid para buscar una alianza para las elecciones de mayo mientras Íñigo Errejón sigue sin confirmar si participará esta tarde en la reunión del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos en contra de lo que quiere la dirección

Voz 1915 08:12 Ahora Madrid PP y Ciudadanos han tumbado la propuesta del PSOE para perseguir la prostitución en la capital los tres partidos han reprochado a los socialistas la falta de diálogo para sacar adelante la ordenanza el PSOE en cambio acusa al gobierno municipal de alinearse con la derecha ciudadano

Voz 14 08:25 Nos pide más ayudas para la educación concertada la formación naranja exige al Gobierno regional que amplíe los conciertos y convenios con escuelas infantiles privadas para aumentar las plazas en la educación de cero a tres años la asociación ecologista

Voz 1915 08:36 había Natura ha llevado a la Fiscalía de Medio Ambiente la tala de cincuenta y cinco árboles en una finca en la que la Fundación Moncloa dos mil quiere levantar su sede el Ayuntamiento de la localidad defiende que la obra se ajusta a la ley

Voz 14 08:46 en deportes el Getafe se queda fuera de la Copa del Rey tras su derrota anoche frente al Valencia mientras el Real Madrid prepara su partido de mañana la vuelta de cuartos frente al Girona con ventaja de cuatro dos de la ida

Voz 1434 08:57 sepamos cómo está el tráfico hasta ahora en las carreteras de la Comunidad DGT Jorge López buenas tardes

Voz 1450 09:02 es buenas tardes a esta hora sin problemas en ninguno

Voz 14 09:05 carretera madrileña de ninguna accesos circula con total normalidad tripulación Blaco en toda la Comunidad

Voz 1434 09:11 qué tal se circula por las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Margarita Pérez

Voz 15 09:15 hola hola buenas tardes sin problemas queda abierta la calle Génova se circula ya por todos los carriles no hay ningún problema en ese punto y en general por el interior de la ciudad predomina la fluidez también se circula de momento sin problemas por la M30 por lo tanto si van con el coche es una buena

Voz 0978 09:30 dar nativa piel tiempo nueve grados ahora mismo

Voz 1434 09:33 el centro de Madrid vamos con la previsión como siempre con Jordi

Voz 0978 09:36 algo tarde con ratos de sol pero también cada vez más nubes que acabarán cubriendo el cielo y sobre todo ya con dos crezca lluvia que afectará a cualquier punto de la Comunidad cota de nieve en la sierra que puede bajar en algunos momentos de los mil metros nevada a ratos intensa siguen en general tampoco esperamos grandes acumulaciones de agua en el conjunto de la Comunitat icono en más nubes menos sube la temperatura ambiente más

Voz 1434 10:00 ello esta tarde en máximas las más altas que apenas pasaran

Voz 0978 10:02 los diez grados y todavía con rachas de viento que acentúan la sensación de frío mañana hay pasado todavía momentos de chubascos con temperaturas un poco más altas Con todo

Voz 1434 10:10 esto comienza ahora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia molinete de Noema Valido y la producción de Sonia Palomino

Voz 1434 10:42 dos de la tarde y once minutos hablamos ya de Pepu Hernández a punto de cumplir sesenta y un años ex seleccionador de baloncesto desde ahora además candidato oficialista del PSOE al Ayuntamiento de la capital

Voz 6 10:56 en el deporte como en la política no hay nada más importante que la solidaridad el trabajo en equipo que el respeto que el compromiso los mismos principios que quiere llevar al Ayuntamiento de Madrid estoy buscando jugadores te apuntas a

Voz 1434 11:08 así se presenta el mismo en su nueva cuenta de Twitter Pepa el alcalde con un vídeo en primer plano en el que anima quien quiera sumarse al proyecto en el que se ha embarcado porque Pedro Sánchez lo ha pedido personalmente tendrá que pasar igualmente por primarias aunque lo va a hacer con el aval de ser el candidato del partido ya recibido de hecho el apoyo público de varios miembros del Gobierno central algo que no ha ocurrido con el otro precandidato confirmada hasta el momento el nombramiento de Pepu Hernández ha sorprendido a todos dentro y fuera del PSOE y sobre todo dentro no siempre para bien Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 14 11:42 qué tal muy hacer de si los militantes los diputados y los dirigen

Voz 0861 11:44 es con los que hemos hablado se mueven entre la euforia y la ilusión de un precandidato que podría ser el revulsivo que necesitaban tras el batacazo de las encuestas pero también hay quienes temen que Pepu Hernández sólo sea un golpe de efecto sin más sin nada detrás los e incluso que son más críticos porque entienden que de nuevo el aparato del partido ha traído a un paracaidista y además sin el carné socialista de momento Pepu Hernández tendrá que competir con Manuel acá con Manuel de la Rocha el exalcalde Fuenlabrada no le inquieta la falta de neutralidad de la dirección de su partido

Voz 17 12:16 soy una inercia de que aquella persona que puedo tener un mar ciertas bendiciones el secretario general es ya el cambio no no esto ya no es así ni Pedro Sánchez es la mejor expresión de esa cultura deportiva él se presentó contra quién parecía que era la candidata oficial del Partido Socialista irano ganó porque quién cuentan son unos golpes secos militantes

Voz 0861 12:40 pues la neutralidad de la dirección están entredicho no sólo el Secretario General del Partido Socialista de Madrid José Manuel Franco a ya a Pepu Hernández también han hecho las ministras María Jesús Montero y Carmen Calvo

Voz 0376 12:51 yo creo que es un magnífico candidato para para disputar la Alcaldía de Madrid sabe competir Isabel de ganarle de momento el plazo para

Voz 0861 12:59 que se presenten más candidatos sigue abierto las primarias recordemos serán el próximo nueve de marzo

Voz 1434 13:04 la actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid no ha conseguido finalmente el respaldo de su partido para ser la candidata oficial aunque Purificación Causapié todavía no se apea de la carrera en unos días anunciará si presenta su propia candidato

Voz 1752 13:17 bueno yo en unos días e informarles sobre tal cuestión no lo tiene decidido es que la verdad es que tanto tiempo digo mira yo creo que que hay muchos muchos temas que que tenemos que analizar en este momento hoy prefiero que que eso eh que declaró en otro momento

Voz 1434 13:36 alcaldesa Manuela Carmena ha dicho en muchas ocasiones que también ellos buscan nuevas incorporaciones a su lista de cualquier otro partido que se quiera sumar a su proyecto o de gente también como Pepu Hernández le ha gustado mucho el fichaje del PSOE

Voz 1410 13:48 me parece que es un perfil estupendo que nosotros también nos gusta que por nosotros vengan perfiles que vengan de la sociedad no nosotros también estamos trabajando para que no lectura haya personas muy interesantes hervir el vienen de la vida civil de la vida social de la vida de todos los días no y eso es lo que nos importa

Voz 1434 14:08 muchos concejales de Ahora Madrid han celebrado la elección de Pepu Hernández porque consideran que tendrá tirón electoral un nombramiento que también han valorado los que podrán ser sus oponentes sus rivales políticos José Luis Martínez Almeida candidato del Partido Popular ir Begoña Villacís de Ciudadanos

Voz 18 14:25 entiendo que ha dado un salto atrás ha pasado de ser seleccionador español de entrenar a estudiantes a entrenar al filial de Podemos en la ciudad de Madrid Él sabrá la elección que ha hecho y además tendrá que valorar si con las expectativas electorales va a tener un quinteto titular de concejales no va a poder llegar ni siquiera a tener un quinteto de concejales que va a tener mucho trabajo porque va a tener que asumir el legado

Voz 19 14:47 Partido Socialista que se ha comportado más como una facción de Ahora Madrid no tengo una valoración específica porque no sé cuál es el posicionamiento que tiene preparado en los temas del Ayuntamiento de Madrid

Voz 1434 14:57 una valoración más la del presidente Ángel Garrido admite el valor que le ha echado el ex seleccionador aunque no le augura ningún éxito

Voz 0177 15:05 me parece bien que una persona que está bien posicionado mundo profesional corra el riesgo que es cierto de Benito la política para trabajar con los demás yo lo admiro le felicito normalmente le deseo todo lo mejor lo personal no en lo político porque en mi partido

Voz 1434 15:19 de Pepu Hernández y de también los otros consultados que dijeron que no se la jugaban aquí en Madrid de todo eso vamos a hablar esta tarde en La Ventana de Madrid con el secretario general de los socialistas madrileños con con José Manuel Franco décimo día de huelga de los taxistas el acuerdo sigue pareciendo imposible el sector ha presentado esta mañana una nueva propuesta para regular los TC sigue pasando por definirla Pray contratación temporal una de las líneas rojas que el Gobierno regional no está dispuesto sobrepasar la propuesta en cualquier caso ya está en manos de la comunidad también de todos los grupos de la Asamblea Elena Jiménez buenas tardes

Voz 1482 15:57 las tardes una hora de Pere contratación y un recorrido

Voz 0441 15:59 lo mínimo de cinco kilómetros es lo nuevo que pide el sector del taxi para los juguetes además de lo ya dicho de que no pueden recoger clientes en las calles que tengan que volver a su base después de un servicio o que los coches no estén geolocalizado hasta que el usuario haya cerrado el trayecto con este documento lo estás estas están convencidos de que tienden la mano por tercera vez al gobierno regional Julio Sanz es su portavoz

Voz 13 16:20 estamos intentando promover un texto donde una vez más el colectivo está así se muestra partidario de buscar soluciones alternativas espero que la Comunidad de Madrid sea Vega algo que no se ha hecho hasta ahora que se negocia

Voz 0441 16:35 dicen que el presidente Ángel Garrido tiene la pelota en su tejado algún portavoz pensaba en alto incluso si deberían pedir amparo al Defensor del Pueblo explican que el taxi no está politizado sólo defendiendo sus puestos de trabajo por eso tras diez días de huelga nadie habla de Un final

Voz 0202 16:49 el arquitecto aún mal

Voz 13 16:51 en una regulación de viabilidad para puestos de trabajo y que los de la tranquilidad de que vamos a seguir siendo tan seis

Voz 0441 17:00 preparan también una manifestación con sin fecha todavía con pensionistas y defensores de la sanidad y la educación públicas y es que terminaban haciéndose la siguiente reflexión si compras por Amazon Tetra en la comida con globo te mueves en Ubrique Cádiz alquilas piso por Airbnb olvídate de pensiones sanidad y educación pública

Voz 1434 17:16 a esta hora y a la espera de que la comunidad analice esa propuesta el acuerdo sigue pareciendo bastante difícil ya lo decía Garrido otra vez esta mañana no regularán en ningún caso la contratación temporal el presidente además ha referido a lo que ocurrió ayer en la calle Génova cuando un grupo de manifestantes quemó una camiseta con su cara

Voz 0177 17:32 yo eso no lo han hecho los y yo hemos estado centenares de pase como todo lo que estamos aquí tengo familiares el mismo que sueltas estas es un han hecho su es un hecho un grupo que lamentablemente se ha apropiado de la representación del sector un grupo radical de Misano polemizado que están una imagen del sector que les va a costar años si es que alguna vez se recupera

Voz 1434 17:56 hoy los taxistas han vuelto a concentrarse frente a la sede nacional del Partido Popular aunque la jornada ya van diez está siendo mucho más tranquila que otros días recién llegada desde Génova Alfonso Ojea buena hasta

Voz 0202 18:07 qué tal buenas tardes concentración con un nuevo

Voz 0861 18:10 el lema dirigido a la enorme enseña nacional que cuelga de la fachada de la sede de los conservadores españoles

Voz 14 18:21 esa bandera no os la merecéis tercera concentración en

Voz 0861 18:24 la calle Génova pero habrá cuarta y quinta porque para toda esta semana sea solicitan solicitado permiso a la Delegación del Gobierno sí hay una novedad dentro del sector de la estrategia de protesta que ha diseñado es que la figura del ministro de Fomento de José Luis Ábalos comienza a tener peso José Miguel Fúnez de la Federación Profesional del Taxi puede que nos encontremos detrás

Voz 20 18:45 declaraciones del señor Ábalos eh pues se una solución a al enquistamiento político que estamos viendo en las últimas filas últimas semanas y sobre todo pues eh que aquí no hay un tema político

Voz 0861 18:57 esta tarde la protesta Cristina regresa al kilómetro cero a la Puerta del Sol

Voz 1434 19:01 los taxistas han llevado hoy también su protesta hasta Bruselas han expuesto la situación a las autoridades comunitarias en el Parlamento Europeo así que hasta Bruselas nos vamos Griselda Pastor corresponsal comunitaria cuéntanos

Voz 0738 19:12 bueno quieren que la Unión Europea intervenga para abrir expediente si fuera necesario argumentando que el sector del taxi está por reglamento europeo exento de liberalización en España reclaman una ley igual al acuerdo cerrado en Cataluña mientras y han explicado que preparan para dentro de un mes una querella criminal una o miles de ellas ante la Audiencia Nacional aunque rechazan de Sir contra quién se van a quedar

Voz 21 19:35 siempre salvando la presunción de inocencia si yo le digo al criminal que voy a ponerse prepara se organiza y me puede dificultar la investigación por tanto no les voy a decir Conthe a quiénes vamos concretamente

Voz 0738 19:48 declaraciones del pidió que acompañado por el eurodiputado de Podemos Miguel

Voz 0202 19:52 Urban se ha reunido en Bruselas con varios seguro

Voz 0738 19:54 diputados gracias Griselda son las dos de la tarde y veinte mil

Voz 1434 19:57 pero seguimos

Voz 1434 24:04 los trabajadores de la residencia pública de Enfermos de Alzheimer de Vallecas han denunciado en los tribunales el abandono que sufren por parte de la Administración aseguran que falta material básico para atender a los residentes como pañales y esponjas que sufre una plaga de hormigas desde hace un año y que las puertas de emergencia suelen estar bloqueadas la Consejería dice que todo funciona bien Teresa Rubio

Voz 1933 24:25 nos reunimos con trabajadoras y familiares de los residentes y nos contaron que esto ocurre todos los

Voz 1482 24:30 te encuentras que tiene dieciocho abuelos tres pañales Si Kagan cinco aquí en cambia por sorteo dos toallas de cambios para dieciocho abuelos para robarle la base el culo y tal que les pueda CECA claro si tienes dos toallas que cambia a sólo se casados porque allá vuelos que si realmente hacen Pizzi se limpian normal pero hay otros muchos en unidades de severos que los tienes que cambiar y necesitas lavar les viene el culo dárselo desesperación nos ha llevado incluso a esconder material pero sí me han sobrado dos pañales porque llevado más veces al baño a los abuelos escondido dos pañales para poderlos usar en otro turno que me falten o dárselos a mi compañera para que no les falte con decir que escondemos pañales que escondemos material cosa que es que esto ya es tremenda

Voz 1933 25:16 más de un año con una plaga de hormigas y pese a que está prohibido por ley tienen las puertas de emergencia clausuradas las mantillas están fuertemente atadas en algunos casos con sábanas y en otros con bolsas de plástico la Consejería de políticas sociales incluso después de ver los vídeos y las fotos que hemos colgado en Radio Madrid punto Es sigue asegurando que todo está bien

Voz 1434 25:34 Consejería dice que todo está en orden pero no ha convencido a la oposición que pide explicaciones vamos a escuchar a José Ángel Chamorro del PSOE a Raúl Camargo de Podemos Alberto Reyero de Ciudadanos

Voz 38 25:43 las consecuencias de la falta de control de las residencias externalizados donde la Dirección General de mayor dependencia no hace

Voz 39 25:52 las inspecciones oportunas el gran problema que tiene es que está dirigida por una empresa privada siendo un centro público que además cuenta con casi todos los avances lo que solicitamos de inmediato es que esta residencia se haga totalmente público

Voz 40 26:05 Ciudadanos estamos alarmados por la noticia que hemos conocido sobre la residencia del Centro Alzheimer en la falta de personal y medios el incumplimiento de los pliegos y la clausura de puertas de emergencia te exigiremos comparecer a la Consejería para que nos dé explicaciones de las inspecciones que se han realizado

Voz 1434 26:21 Ahora Madrid Partido Popular y Ciudadanos han tumbado la propuesta del PSOE en la capital para perseguir la prostitución los tres partidos han reprochado a los socialistas la falta de diálogo para sacar adelante la ordenanza el PSOE en cambio acusa al gobierno municipal de alinearse esta vez con la derecha Sara selva sí de Alina

Voz 1482 26:38 se en contra de las mujeres Purificación copia

Voz 1752 26:41 hoy se ha hecho en esta comisión lo que a veces vemos hacer en la calle que es pasar con indiferencia entre la violencia ante el sufrimiento ante la esclavitud de muchas mujeres

Voz 1482 26:51 ninguno de los grupos estaba de acuerdo con la ordenanza en su forma porque según decían invadía competencias y no respetaba la legislación nacional Beatriz Elorriaga pero

Voz 0978 27:00 merecen un texto serio que sea factible que esa tenga legalidad

Voz 1482 27:04 ni tampoco les parecía bien el enfoque en ciudadanos Begoña Villacís decía que con la propuestas invisibilizan la prostitución y además Segovia aseguraba ella ya que existe una prostitución violenta

Voz 41 27:14 área existe minoritaria mente la prostitución voluntaria de momento que sólo exista una mujer que voluntariamente la ejerza merece el derecho a ser protegida por toda la sociedad

Voz 1482 27:24 en el equipo de gobierno Celia Mayer dice que el enfoque tiene que ser social

Voz 42 27:28 no puede abordarse desde un enfoque punitivo desde un enfoque

Voz 0202 27:31 Dario sino que se tiene que abordar desde un enfoque social

Voz 42 27:33 de los derechos humanos de las mujeres que están ejerciendo la prostitución

Voz 1482 27:36 además aseguraban que el Ayuntamiento ya está ejerciendo todas sus competencias con un plan contra la trata y también con una ordenanza en la que están trabajando

Voz 1434 27:44 y la Asociación vía Natura llevada a la Fiscalía la tala de cincuenta y cinco árboles

Voz 1018 27:47 en una finca de Las Rozas para construir una sede de la funda

Voz 1434 27:50 La Moncloa dos mil informa Raquel Fernández

Voz 1600 27:53 relata había Natura que de la parcela se han talado cincuenta y cinco árboles de más de veinte años de edad y que algunos de ellos tenían cincuenta centímetros de diámetro entre las especies afectadas señalan que había cedros Sequoia Si pinos que no han sido trasplantados por lo que dicen se podría haber incumplido la del arbolado de la Comunidad de Madrid Mariano Gómez es portavoz de la asociación también ha presentado un escrito de denuncia en el Ayuntamiento de Las Rozas

Voz 43 28:20 de estos árboles han tardado cuarenta cincuenta años pues estamos espera de la vigencia que sí

Voz 1600 28:27 en el Ayuntamiento de las Rozas aseguran que la obra se ajusta a la ley y a las ordenanzas municipales y que los técnicos han comprobado que sí ha cumplido con lo autorizado por Medio Ambiente

Voz 1434 28:37 y una cosa más esta tarde a partir de las cuatro y media se reúne el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos para analizar la situación tras la marcha de Errejón a la plataforma de Manuela Carmena el candidato acaba de confirmar que no va a ir a ese encuentro no va a participar tal y como quería la dirección nacional de Podemos dicen desde el entorno de Íñigo Errejón que es un gesto de Errejón con el que esperan rebajar las tensiones para poder llegar a un acuerdo ir juntos a las elecciones del próximo mes de mayo

Voz 1509 29:09 uso Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes el Getafe perdió en Mestalla por uno a tres en un final loco y bronco ir dice adiós a la Copa y mañana juega su partido de Copa el Real Madrid será a las nueve y media ante el Girona en Montilivi y habló Solari en la propia que tiene muy claro cuál es el mejor club de la historia

Voz 0861 29:24 pero tampoco vamos a pelear por una década

Voz 44 29:26 nada de cada más Monagas menos cuando el Real Madrid es el mejor club del siglo no por tanto el mejor club de la historia dicho esto también es el mejor club de la última

Voz 1509 29:36 en el Atlético de Madrid Morata está en pleno rendimiento y Simeone aprobado con el el posible once Godín es baja Jiménez sea retirado antes del entrenamiento

Voz 1434 29:43 gracias al PSOE en lo dicho les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte vamos a hablar con José Manuel Franco el secretario general de los socialistas madrileños sobre ese fichaje de Pepu Hernández como candidato hasta luego

Voz 2 30:01 ningún ningún

Voz 1018 30:18 más frío más lluvia más nieve se aproximó una nueva borrasca atlántica que nos va a acompañar hasta el domingo y que va a recorrer prácticamente todo el continente europeo no llegará al temporal que está afectando a buena parte de Estados Unidos con temperaturas por ejemplo en Chicago de veintisiete grados bajo cero Donald Trump ha tenido mejor ocurrencia qué escribir en su cuenta de Twitter qué diablos pasa con el calentamiento global vuelve que te necesitamos bueno ya enserio Nos esperan un instante una comunicación con nuestra enviada especial a Venezuela Ana Terradillos a pocas horas para las movilizaciones convocadas por la oposición en las principales ciudades para respaldar a Juan Guarido frente aún maduro que quiere seguir se niega a convocar elecciones presidenciales dice el ministro español de Exteriores Borrell que nuestro país no se plantea influir para un cambio de régimen España no está planteado el cambio

Voz 35 31:05 el régimen enviaré

Voz 45 31:07 estamos ante una presión para que venezolanos pueden expresar libremente su opinión sobre quién T de gobernar

Voz 1018 31:16 Maduro en declaraciones a la agencia rusa Novartis ofrece diálogo desde el poder desde su poder Rusia es su gran apoyo internacional el gran apoyo que recibe su régimen ya hace unos instantes ante un grupo de militares ha lanzado el siguiente mensaje

Voz 1 31:32 por Honda aparezca optó por justicia inmediata útil Gupta

Voz 35 31:40 eh

Voz 1018 31:52 podemos afrontar la tarde quizá decisiva con la reunión del máximo órgano colegiado ante Congreso ya es seguro que Íñigo Errejón no piensa acudir desde su entorno consideran que es lo más adecuado para calmar las aguas ha seguido hablaremos con el líder del partido en Castilla La Mancha José García Molina que tiene un protagonismo especial estos días el pasado viernes consiguió convocar a diez dirigentes regionales de la formación morada uno de ellos el de Aragón

Voz 1450 32:15 fin de que esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy que todavía es posible que no se rompa el partido siguiendo con la metáfora de

Voz 4 32:21 baloncesto que qué ánimos en un equipo con muchos jugadores que sepamos actuar juntos tanto gente de la cantera como fichajes con buen quinteto titular pero también un buen banquillo para animar para salir cuando nos toque para dar lo mejor de cada de cada jugador y además contamos con la afición potente pues quizás no se se tornó en realidad se trata de que no Center una cosa así de simple

Voz 1018 32:43 es miércoles treinta de enero Antonio Martín Isabel Quintana

Voz 1657 32:46 las tardes buenas tardes seguimos desde el baloncesto y en Madrid Antonio si el ex seleccionador nacional Pepu Hernández ha hecho oficial hoy su disposición a ser el candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid y el Gobierno le avala escuchamos a la vicepresidenta Carmen Calvo al presidente madrileño Ángel Garrido y al actual alcaldesa Manuela Carmena

Voz 0376 33:01 sabe competir y de ganar que se somete como no puede ser otra a pasar por unas primarias

Voz 0177 33:08 la admiro la deseo todo lo mejor lo personal no en lo político

Voz 1410 33:11 me parece que es un perfil estupendo nosotros también nos gusta que otros vengan perfiles que vengan de la sociedad no

Voz 0202 33:18 nuevas condición los taxistas de Madrid presentan un nuevo documento a la Comunidad en el que piden entre otras cosas que los V te cese contraten con una hora de antelación Julio Sanz de la Federación Profesional del Taxi

Voz 13 33:29 sin no sé a ustedes a una solución se está yendo arriba y dado un servicio como el servicio público de taxi luego vemos los problemas que generan esas privatizaciones

Voz 1657 33:40 avisos contribuye en la Agencia Tributaria va a enviar en la próxima campaña de la renta avisos a quienes tengan cuentas en el extranjero para que sepan que es están monitorizado Jesús Gascón director general de la Agencia podemos estar

Voz 46 33:51 hablando de un millón y medio de registro

Voz 1018 33:54 toros entendiendo por registros cuentas

Voz 46 33:56 millón y medio

Voz 0202 33:58 no yo avances el presidente del Parlament Rus tu renta asegura en la SER que Esquerra Se mantienen el no a los Presupuestos Generales a pesar del avance de la extrema derecha

Voz 47 34:06 lo que a mí me preocuparía si la única alternativa que está encima de la mesa es el miedo a un tripartito de derechas de extrema derecha presentes Sánchez debe decidir si quiere dejarse secuestrar por este a Marco o hacer de estadista y afrontar el fondo de la cuestión

Voz 1657 34:21 marcha atrás Castilla y León da marcha atrás a su iniciativa de contratar para la sanidad pública médicos que no hayan hecho el MIR mientras los facultativos denuncian que hay muchos más graduados que plazas en nuestro país y que miles se van a quedar sin poder hacer la residencia este mismo año

Voz 1450 34:34 pues es probable que sea aproximadamente cinco mil los médicos formados en universidades españolas que no puedan acceder a la formación especializada esta tendencias creciente seis muertos cada día según los datos de

Voz 0202 34:47 Nuria Ése fue el balance diario de personas que fallecieron al intentar alcanzar Europa cruzando el Mediterráneo

Voz 48 34:52 llevamos más de diecisiete mil muertos en el Mediterráneo en cinco años hablamos de refugiados mi de personas como nosotros que son padres madres y estás en una situación que no puede acabar normalizando

Voz 0202 35:06 en su último informe destaca que el acceso por España es la principal vía de entrada

Voz 1450 35:10 la pedófilo detenida en Valladolid es un hombre que tenía más de cuarenta mil archivos de este tipo en su poder y que fue detectado en la red por la policía suiza Cristina San Vicente portavoz de la Policía recurría al uso de

Voz 49 35:21 aplicaciones específicas para descifrar las contraseñas de seguridad de las redes de su entorno cercano dificultando pues la labor policial al no poder centrar con exactitud su ubicación

Voz 1 35:32 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 5 35:36 José Antonio el telegrama es para Pepu Hernández señor aspirante primarias mediante a encabezar la candidatura del partido socialista a la Alcaldía de Madrid su salida al escenario de las municipales confirma que el Instituto Ramiro de Maeztu ha tomado el relevo del colegio del Pilar los del Ramiro

Voz 14 35:54 culpan ahora la posición de los pilares vistas

Voz 5 35:57 que lo fueron todo durante décadas en los primeros gobiernos de UCD PSOE y PP el deporte vuelve a lindar con la política como ha sucedido también con Imbroda y Pep Guardiola que ven mejor sabrán a qué atenerse Ibar honrar la figura de la aspirante son los lectores de Lass Eden marca Can

Voz 1018 36:16 basta Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina ha valido no técnica Isabel Quintana hay Carlos Cala en la producción imaginen ustedes que les convocan para viajar con el Rey pero sin saber cuál va a ser el destino es lo que les ha pasado a los periodistas que cubren habitualmente las informaciones de Zarzuela les invitaron a acudir la pasada noche a la base de Torrejón no les quisiera decir por razones de seguridad cuál iba a ser el lugar en el que al final llegaría es sabio IS lugar era Irak y además en el día en el que el Rey cumple cincuenta Josep tres los periodistas nuestra compañera María Manjavacas

Voz 1434 36:47 buenas tardes visitas sorpresa que será gestionado con absoluta discreción por razones de seguro

Voz 1752 36:52 mirad el Rey quería celebrar hoy su cumpleaños con el contingente español en Irak

Voz 1434 37:00 los militares la agradecían la visita del Rey a ellos su importante labor ayudando y formando a los iraquíes para luchar contra el Dyess

Voz 50 37:08 pues seguro que todos los españoles a vende como soldada de la democracia de la paz

Voz 1434 37:18 es duro decía el Rey es muy difícil pero no tiene precio ayudar a un país que está sufriendo tanto y que necesita la estabilidad ahora mismo el Rey come con los militares en la base de desmaya tras lo cual pondrá el punto y final a la segunda visita que gira como Rey a las tropas españolas desplegadas en el extranjero en misiones de paz

Voz 0978 37:37 gracias María comprobamos forzada con el tiempo frío Il

Voz 1018 37:40 lo que nos queda Jordi Jordi Carbó

Voz 0978 37:42 Galicia lo hará con intensidad durante la tarde en muchos momentos lluvia que también se extenderá a todas las provincias que limitan con Portugal y a medida que es hacer que la noche se irá extendiendo ya al resto de la Península menos al Mediterráneo donde todavía tendremos muchos momentos de sol con viento cada vez menos fuerte perjurar Reche todavía puede ser intensa y temperaturas en general esta tarde un poco más bajas que ayer como todavía tendremos dos de viento también sensación de frío y la cota de nieve en el centro y norte de la península a ratos se situará por debajo de los mil metros

Voz 1018 39:24 Podemos se prepara para una tarde que puede ser decisiva para su futuro inmediato la tercera formación política con representación parlamentaria nuestro país se juega a partir de las cuatro buena parte de su credibilidad ante la opinión publica se reúne prácticamente con carácter de urgencia su Consejo Ciudadano Estatal que es el máximo órgano colegiado para decidir qué salida se puede encontrar a la crisis derivada de la decisión de Íñigo Errejón uno de los fundadores de presentarse en Madrid pero con la marca de Manuela Carmena

Voz 1450 39:50 sí sin dejar la militancia del

Voz 1018 39:52 ardido así lo anunció hace unos días con una respuesta contundente de Pablo Casado y una rectificación posterior de Irene Montero para ver si todavía es posible buscar fórmulas de entendimiento

Voz 1434 40:03 entregó de diputado

Voz 52 40:05 de Podemos por Madrid yo no podía dejar Podemos aunque quisiera porque lo he fundado y por qué lo llevó tatuado en la piel yo sigo siendo militante de Podemos

Voz 1018 40:14 aunque crédito a que Manuela Íñigo no hayan oculto

Voz 53 40:17 dado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio a la Comunidad de Madrid creo que nuestros inscritos e inscritas se merecen algo más de respeto Íñigo Errejón ha roto

Voz 54 40:26 estos puentes y ha roto muchas confianzas ahora nosotros somos gente responsable somos conscientes de que hay que buscar el mayor proceso de unidad con todas aquellas formaciones políticas también el partido de Iñigo Errejón si es que están en disposición de que los trillizos reaccionarios no gobiernen en Madrid

Voz 1018 40:42 Mariana Rubio buenas tardes que están a nuestra compañera de la sección de política que sigue el día a día de Podemos yo diría que incluso el minuto a minuto de esta formación por cantidades que de la contaron eso bueno lo de esta tarde se presenta complicado y además con esa novedad que conocíamos poquito antes de las dos y media que definitivamente Errejón no va a asistir al lenguaje

Voz 1450 40:58 eso es la reunión será esta tarde a las cuatro y media en la sede morada de la calle Princesa de Madrid desde la dirección sigue sin aclararse si Iglesias va a asistir aunque lo más

Voz 1018 41:07 probable según las fuentes consultadas es que libre de poder

Voz 1450 41:09 hemos de baja paternal intervenga telemáticamente el que no irá es Íñigo Errejón fuentes de su entorno dicen que después de escuchar a Montero pidiéndole que no vaya considera que no es conveniente elevar la tensión hay que desdramatizar y calmar las aguas dicen para facilitar un acuerdo a la reunión sí asistirán los barones autonómicos que pedían el viernes una única lista para Madrid y ante ellos Icon ellos este órgano colegiado en este órgano colegiado la dirección va a tratar de zanjar las crisis de Madrid escenificar el cierre de filas en torno al mensaje que lanzaba este lunes Irene Montero la hoja de ruta de Podemos pasa por el diálogo con Errejón pero bajo el paraguas bajo el nombre de Unidos Podemos desde más Madrid Carmena ayer Rejón apuestan porque podemos supere sus siglas ISI integre en su plataforma pero la dirección insiste en que el proceso ha de ser el inverso el problema que tiene la ejecutiva morada es que Izquierda Unida en Madrid no secunda la puesta de Iglesias considera que el nombre de Unidos Podemos se ha quedado pequeño así que ha invitado hoy

Voz 0202 42:03 además Madrid ya podemos a que se sumen a una mesa

Voz 1450 42:06 de diálogo el próximo lunes Álvaro él era de Izquierda Unida Madrid

Voz 55 42:09 pues lo que pretendemos básicamente es que se acabe digamos a esta situación de incertidumbre que todo el mundo diga hasta dónde está dispuesto a llegar que todo el mundo diga cuáles son sus opiniones políticas que hablemos de política sobre todo en un momento en el que tenemos ya que tomar una decisión no podemos esperar más tiempo porque la ciudadanía madrileña nos demanda un absoluto

Voz 1018 42:31 desde el lado de Errejón se ha saludado esta iniciado

Voz 1450 42:33 va desde la dirección de Podemos de momento guardan

Voz 1018 42:36 venga gracias Mariela estamos Sanidad con José García Molina secretario de Podemos a Castilla La Mancha además es vicepresidente del Gobierno autonómico buenas tardes hola qué tal buenas tardes es bueno que finalmente Errejón no vaya esta tarde la reunión

Voz 56 42:50 eso es una decisión de Íñigo Errejón y yo quedé realmente no no comento las decisiones de los compañeros pero yo creo siempre que hay que tener un debate y es lo que hacemos en los consejos ciudadanos estatales que también en los consejos ciudadanos autonómicos cada uno en nuestro lugar que cuanta más más goce esa ya más rico es el debate

Voz 1018 43:09 por lo tanto de Íñigo

Voz 56 43:11 esto la respeto tremendo gusta siempre porque me gusta el también beba Ciri porque creo que para encontrar soluciones de equidad para encontrar soluciones colectivas pues cuantas más voces allá mejor

Voz 1018 43:24 porque Errejón sigue formando parte de Podemos

Voz 56 43:27 bueno yo entiendo que hasta el momento si nadie nadie ha dicho lo lo contrario yo he sido muy claro al respecto creo que lo que hizo Íñigo no no está bien a mí personalmente no me gusta ni en la forma ni en el fondo pero creo que hay que saber negociar también con la realidad de cómo están las cosas y lanzar un mensaje como hemos intentado los secretarios generales autonómicos de unidad de responsabilidad de cooperar y no competir creo que los verdaderos debates políticos no otros los verdaderos debates políticos hay que tenerlos en los órganos como es que vamos a tener hoy ya a partir de ahí sacar

Voz 1018 44:03 como conclusiones de hacia dónde quieren ir

Voz 56 44:06 la las cosas contando sobre todo que esto se circunscribía además a la Comunidad de Madrid y que por lo tanto las decisiones las tienen que tomar los compañeros y las compañeras de Madrid

Voz 1018 44:16 porque qué es lo que se juega el partido esta tarde

Voz 56 44:19 bueno yo creo que primera Nos jugamos bajar lo que yo llamado en esta especie de de de fiebre entonces nos ha subido demasiado la temperatura donde creo que se han empezado a tener debates que no sé hasta qué punto respondían a una estrategia política los medios de comunicación entre las redes creo que deberíamos superar esa pantalla creo que yo lo dijo lo he dicho en otras ocasiones creo que tenemos que que madurar sin envejecer pero su tenerlas pantalla que tenerlos debates donde hay que tenerlos y una inmensa trata de esconderlos todo lo contrario se trata de decir tenemos este debate llegamos a tales acuerdos Gonzales soluciones es donde los de Politico ICANN

Voz 1018 44:58 pero no puede ser que sigamos cayendo en este