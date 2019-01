Hora 14 (31/01/2019)

Voz 0978 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 3 00:23 placer anunciar que el Parlamento Europeo reconoce ido como legítimo presidente interino de Venezuela el Parlamento Europeo es la primera institución europea en hacerlo que pedimos al Estado miembro si al Alto Representante que hagan lo mismo cuanto antes a fin de tener una posición única y fuertes

Voz 1018 00:46 pude ser un paso definitivo muy buenas tardes el Parlamento Europeo por abrumadora mayoría propone a los Estados miembros el reconocimiento de Why do como legítimo presidente interino de Venezuela serán a partir de ahora de forma bilateral los distintos Estados los encargados de dar pasos en esa línea para forzar el aislamiento del régimen de Maduro que como suelen hacer los sistemas autoritarios ha decidido ordenar la detención de periodistas al menos siete confirmados tres de ellos trabajan para dice cuyo presidente Fernando Gurrea ha informado de que por lo menos se sabe donde están

Voz 4 01:14 pues hasta ahora no sabemos más que hace ya unas cuantas horas los llevaron al edificio de la inteligencia militar a los tres periodistas de Efe ya el conductor que que habíamos contratado en Caracas nuestros abogados intentaron entrar en la sede para hablar con ellos pero no se les ha permitido y por tanto no sabemos más que Sony tenemos ningún tipo de explicación oficial

Voz 1018 01:36 la situación en Venezuela el PS tiene las mayores reservas de petróleo del mundo se parece cada vez más a la de un Estado fallido los testimonios que ha recogido nuestra enviada especial Ana Terradillos en un hospital infantil de Caracas dan cuenta de las carencias sanitarias que sufre la población

Voz 5 01:48 pero no tenga no hay compresas no hay no hay guantes en estos momentos no tenemos guante no hay casa con que atender un parto

Voz 6 01:57 este México tienen en este momento en Venezuela con salario promedio de unos veinticinco mil soberano que si lo llevamos iba a desvelar estamos hablando de entre nueve y diez dólares mensuales que se aproximadamente

Voz 0978 02:11 lo que lo que gana un médico Hora catorce

Voz 1018 02:17 según el CIS que dirige José Félix Tezanos Si se celebrasen ahora las elecciones el PSOE sería la primera fuerza política con una perspectiva de votos próxima al treinta por ciento quince por encima del PP que cae hasta el cuarto puesto con Ciudadanos en segunda posición y tendencia a la baja y Podemos en Tercera con el quince con cuatro y al alza la ultraderecha de Vox según este sondeo puede superar el seis por ciento de los sufragios prácticamente dobla las expectativas de diciembre datos controvertidos también para el análisis según opinen dirigentes del PSOE o del PP como Adriana Lastra o Guillermo Mariscal

Voz 7 02:49 que los datos que reflejan el CIS son datos reales que no hay trampa ni cartón porque ahora ni siquiera se elabora cocina no hay trampa ni cartón en en los datos del CIS solamente falta preguntarle al señor Díaz que piensa ella sobre el cálculo que el señor Tezanos siempre manifiesta acerca de los resultados electorales a corto y medio plazo

Voz 1018 03:11 hablaremos aparte de las dos y media con el sociólogo Narciso Michavila la encuesta se hizo antes de que Íñigo Errejón diera el portazo en Podemos ya antes del conflicto de los taxistas en Madrid y del Barcelona en la capital catalana lo súbete CW bifaz dejarán de operar a partir de mañana jefe Juan Galiardo es responsable de Uber en España

Voz 8 03:27 ante las restricciones a los juguetes aprobadas por el Gobierno catalán nos vemos obligados a suspender el servicio de Greccio en Barcelona a partir de mañana seguimos a disposición de la Generalitat de Cataluña el Ayuntamiento de Barcelona para trabajar en una regulación justa para todo

Voz 1018 03:43 el mazazo del día no llega desde Reus un nuevo crimen machista especialmente siniestro porque la víctima es una joven de diecisiete años el supuesto asesino que ha puesto fin a su vida tenía diecinueve ha ocurrido como decimos en esta ciudad de Tarragona en Reus Carles Pellicer es su alcalde

Voz 9 03:57 estos casos no son resultado de problemas domésticos sino que tienen una dimensión social que nos afecta a todos y a todas y entre todos hemos de combatirlos al Ayuntamiento de Reus por acuerdo que todas las fuerzas municipales de los grupos municipales decreta un día de duelo

Voz 0202 04:15 además el Gobierno quiere que los empresarios cotizan más a la Seguridad Social ya advierte de que hará todo lo posible para lograrlo anuncia además que se va a endurecer el control de las bajas laborales

Voz 1915 04:25 fraude masivo de ataúdes en Valladolid detenidas al menos veinte personas acusadas de cambiar los féretros pagados por las familias por otros más baratos en el momento de la incineración y así poder utilizarlo

Voz 0202 04:35 el vórtice polar en EEUU deja de momento ocho muertos cien millones de personas pasan el día cuarenta grados bajo cero en Minnesota a alcanzar los sesenta grados negativos

Voz 1915 04:43 el país la lluvia la nieve pero sobre todo el viento mantienen en alerta a una docena de comunidades también hay riesgo de aludes en buena parte de los Pirineos la economía española pierde fuelle por tercer año consecutivo hoy cierra el dos mil dieciocho con un crecimiento del dos coma cinco por ciento una décima menor del previsto por el Gobierno mientras Italia la tercera economía europea

Voz 1434 05:00 está ya oficialmente en recesión el Gobierno

Voz 1915 05:02 la Roma culpa de ello a aspectos coyunturales y nuestros compañeros consigue Cejudo Javier del Pino Gervasio Sánchez han sido galardonados con el Premio Rey de España de periodismo por la serie de reportajes vidas enterradas Nicolás Castellano recibido hoy también de manos de Felipe VI el premio solidario de la Fundación un reportaje sobre la esclavitud de los niños

Voz 1018 05:20 Nos alegramos si no dicen que lo van a celebrar y además de forma muy generosa dosis casi seis minutos

Voz 1 05:29 hora acató

Voz 0978 05:29 ese Madrid Cristina Machado buena Fares

Voz 1434 05:32 el equipo de Pepu Hernández defiende la honradez del precandidato El Confidencial cuenta esta mañana que el ex seleccionador de baloncesto creó una sociedad para pagar menos impuestos por sus conferencias sus trabajos de publicidad todo legal según la portavoz de Hernández Espinar

Voz 10 05:48 esto está al día de sus pagos ya corriente de sus obligaciones fiscales entendemos que estamos en el ojo del huracán eh sabemos que vamos a soportar muchas presiones durante estos meses y lo haremos desde la tranquilidad y la paz interior que da el tener todo en orden

Voz 1434 06:02 a Pepu Hernández lo ha designado precandidato el propio Pedro Sánchez la dirección del PSOE acaba de salir también a dar la cara por él enseguida lo escuchan por lo demás de los gritos de protesta de los taxistas hemos pasado hoy a los de los trabajadores de las urgencias sanitarias de toda la Comunidad de Madrid todos unidos en una plataforma han entregado en la Consejería de Sanidad cincuenta y tres mil firmas para pedir más medios personales y materiales que les permitan dicen dar un trato digno a los pacientes y los taxistas hoy concentrados en una de sus sedes en Vallecas donde siguen en huelga de hambre siete de ellos de momento sin avances en las negociaciones la protesta continúa Julio Sanz presidente de la Federación Profesional del Taxi aquí en La Ser en Hoy por hoy

Voz 0861 06:57 en el veinticinco por ciento de los taxistas en Madrid dijeron que había que plantearse una huelga indefinida para resolver esto porque lo que pide el Tasi está así de Madrid y por extensión en España es que se cumpla la ley en este país parece que los cumplidores de las leyes somos los que estamos siendo perjudicados los que vulneran están siendo los beneficiados bueno eso es si hasta el fina más

Voz 1915 07:19 noticias ahora en titulares con Sonia Palomino George Brassens las ayudas para el comedor escolar no han llegado a la mayoría de los colegios de Madrid lo denuncia la FAPA Giner de los Ríos los centros han estado adelantando el dinero para sufragar a setenta y nueve mil alumnos pero aseguran que ya no puede mantener esta situación y una semana más el Gobierno

Voz 11 07:33 Genal va a privatizar la gestión de un albergue juvenil para trasladar a los menores extranjeros no acompañados que se hacinan en el centro de Hortaleza se lo venimos contando esta mañana en la SER los cuarenta trabajadores que van a ser trasladados a otros centros denuncian que el servicio no sigan manos Publio las elecciones para elegir al nuevo rector de la Complutense serán el próximo tres de abril la presentación de candidaturas

Voz 1915 07:53 pieza mañana y durará hasta el doce de febrero el desarrollo de la campaña electoral se extenderá durante un mes desde el uno de marzo hasta el uno de abril

Voz 11 08:00 te vas de sangre del grupo cero negativo están en alerta roja hacen falta donaciones urgentes y de los grupos cero positivo a negativo ve positivo y de negativo en alerta amarilla se necesitarán donaciones como muy tarde en los próximos dos o tres

Voz 1915 08:13 bien deportes el Real Madrid se juega esta noche estar en las semifinales de la Copa del Rey desde las nueve y media se enfrenta al Girona con resultado a favor por el cuatro dos de

Voz 1434 08:21 mira vamos ahora con la información del tráfico primero en las carreteras DGT Patricia Arriaga buenas

Voz 0545 08:26 tres muy buenas tardes a esta hora van a encontrar dificultad en el acceso a Madrid por la A uno hasta Nudo de Manoteras en el resto de vías tráfico en aumento pero afortunadamente sin retenciones

Voz 1434 08:37 vamos ahora hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Margarita Pérez hola

Voz 12 08:42 hola buenas tardes sin ningún problema a esta hora en las vías de entrada y salida céntricas a la ciudad en todas ellas dos movimientos se circula con fluidez incluida la zona de la avenida de Burgos con el nudo de Manoteras donde el tráfico es muy escaso tan sólo en vías del interior tenemos que destacar mayor actividad alguna demora intermitente que se registra en estos momentos en la conexión de Joaquín Costa Francisco Silvela de salida a la avenida de América en general por la M30 Se circula sin prole

Voz 0978 09:05 tenemos once grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 1434 09:08 hemos también con la previsión del tiempo como siempre con Jordi

Voz 0978 09:11 nubes y claros durante la tarde más ratos de nubes poco activas nieve en la sierra alrededor de los dos mil metros de altura con temperaturas máximas de diez a doce grados en la mayor parte de la comunidad pero temperaturas engañosas porque durante la tarde se va a reforzar el viento rachas que superarán los cincuenta kilómetros por hora en toda la comunidad este viento acentuará la sensación de frío y mañana tiempo más cambiante ya esta madrugada chubascos mañana por la tarde algunas tormentas también pausas descenso de temperaturas que hará que avanzada la tarde en la cota de nieve se sitúe alrededor de los ochocientos metros de alto

Voz 1434 09:44 comienza Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Carlos Ródenas y de Julio Hernández y la producción de Sonia Palomino

Voz 1434 10:15 poco le ha durado a Pepu Hernández la tranquilidad veremos cuánto le dura esta primera polémica con la que se ha encontrado el elegido por Pedro Sánchez para la alcaldía de la capital lo cuenta esta mañana el Confidencial el ex seleccionador de baloncesto montó una empresa para pagar menos impuestos por sus conferencias y sus trabajos de publicidad después de ganar el Mundial algo parecido a lo que hizo Max

Voz 1018 10:37 muerta que tuvo que dimitir aunque con un aire

Voz 1434 10:39 es importante Huerta fue sancionado por la Agencia Tributaria Pepu Hernández no lo ha sido Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 10:46 qué tal buenas tardes bueno técnicamente este se parece más al caso de el ministro Pedro Duque en su caso Pepu Hernández nada más retirarse de las canchas de baloncesto en dos mil seis creó la empresa Saitama una mercantil para cobrar por la cesión de sus derechos de imagen por sus charlas de motivación empresarial según adelantó el Confidencial esa sociedad le habría permitido tribus TARP por sus ingresos al tipo del veinticinco por ciento del impuesto de sociedades casi la mitad del tipo máximo del IRPF Pepu Hernández ha te de esta sociedad llegó a facturar casi medio millón de euros pero desde dos mil doce los ingresos han ido decayendo hasta dos mil trece a partir de ese año la mercantil no ha vuelto a presenta sus cuentas este modelo de tributación era legal pero desde dos mil nueve el Departamento de Inspección Tributaria advirtió sobre el uso irregular de estas sociedades porque detectó la trampa desde entonces Hacienda ha iniciado de hecho una búsqueda sistemática de aquellos contribuyentes que hayan podido cometer fraude en estos años ha remitido ya algunos expedientes a la Fiscalía por una Press por un presunto delito contra la Hacienda Pública y en otros casos ha acordado arreglarlo todo a través de

Voz 1434 11:53 tras la reacción del equipo de Pepu Hernández ha sido rápida declaraciones de su portavoz en un comunicado en el que defienden la legalidad de la empresa que efectivamente Simon todo el precandidato pero todo está en orden aseguran por eso ellos están tranquilos aunque dicen que conscientes de que esto solo acaba de empezar Sara selva buenas tardes qué tal

Voz 1600 12:11 más tarde si dicen que saben que están en el ojo del huracán y que soportarán las presiones que haga falta

Voz 1018 12:16 estamos muy tranquilos de verdad tenemos la

Voz 10 12:18 la tranquilidad de saber que está todo en orden y que está todo bien con muchas ganas de empezar ya la la campaña con muchas ganas de de de comentario y empezar a hablar con militantes empezar con las primarias acabar las ir y luego irá por la alcaldía de Madrid

Voz 1600 12:33 Mar Espinar ha estrenado así como portavoz de la precandidatura decía que no hay ninguna irregularidad que se ha tributado conforme a la ley que la Agencia Tributaria nunca ha requerido nada pero sobre si el Departamento de Inspección Financiera Tributaria de investigado

Voz 10 12:44 pues eso habrá que preguntárselo al departamento Inspección Financiera y Tributaria que no soy yo

Voz 1600 12:48 no temen que esto acabe como el caso de Maxine Huerta dicen de hecho que no hay tanto que explica

Voz 14 12:52 es una decisión personal LIC es que no hay nada ilegal con lo cual entendemos que tampoco hay que exige tantas explicaciones

Voz 1434 12:59 así que tranquilidad absoluta aseguran y con ganas de empezar a trabajar Pepu Hernández es el candidato de Pedro Sánchez fue el propio presidente quien le pidió que diera el paso para optar a la candidatura a la Alcaldía será el presidente en persona quien lo presente en un acto este próximo domingo a pesar de que todavía se tienen que celebrar primarias y hay otros precandidatos en concreto no más Manuel de la Rocha pero no están teniendo mucho cuidado en ocultar sus preferencias y la dirección del PSOE también ha salido hoy a defender a Pepu Hernández en la línea de lo que minutos antes había dicho su equipo de campaña le defendía después Adriana Lastra la vicesecretaria general del PSOE que ahora

Voz 7 13:34 te iba a enfrentarse a muchas cosas entre otros a a la picadura de carne que es la política que se cuestione desde el minuto cero la honradez la honestidad de una persona como acercarse a un partido político hoy por ser valiente y comprometerse con los ciudadanos en este caso el Partido Socialista y con los ciudadanos madrileño lo que nadie niega ni en el

Voz 1434 13:55 el PSOE ni en el equipo de campaña de Pepu Hernández es que el ex seleccionador creó una sociedad para pagar menos impuestos veremos si eso es incompatible con esto que dijo el propio Pedro Sánchez en una entrevista en Telecinco en el año dos mil quince

Voz 1722 14:08 yo tengo en la ejecutiva federal de mi partido de mi dirección a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva

Voz 1434 14:24 en Hoy por Hoy Madrid hemos hablado esta mañana con la portavoz municipal del PSOE con Purificación Causapié que justo en ese momento se enteraba de estas nuevas noticias sobre Pepu Hernández

Voz 15 14:32 supongo que él dará una explicación sobre

Voz 1752 14:35 esto me imagino yo la verdad es que desconozco exactamente de lo que estamos hablando me acabo de enterar porque ha saltado ahora la noticia en principio yo creo que que que no debería ser motivo pero desconozco insisto la situación y supongo que que les explicara bien cuáles cuáles son sus cuentas nueve

Voz 1434 14:55 sí sobre ella misma como hemos adelantado a primera hora de esta mañana aquí en la SER Causapié ha confirmado también que no se presentará a las primarias de la capital pero ha abierto una nueva vía una posibilidad que ella misma dice que tiene mucha fuerza formar parte de la lista de Ángel Gabilondo a la comunidad Nos ha dicho que la admiración es moco

Voz 1752 15:12 es una opción que estoy contemplando de manera seria en este momento yo quiero seguir trabajando en las instituciones llevo mucho tiempo oí y me parece muy importante poder hacer cosas que de verdad también la vida de la gente yo no soy tanto de partido como de del trabajo institucional del trabajo con la ciudadanía yo con Ángel Gabilondo tengo una excelente relación no porque me lo haya dicho ahora me lo ha dicho siempre que que Ángel Gabilondo valora mucho mi trabajo igual que yo valoro enormemente el suyo oí lo que significa Ángel Gabilondo a quien admiro además profundamente

Voz 1434 15:50 los trabajadores de todos los servicios de urgencias sanitarias de la Comunidad de todos hospitales suma del cero sesenta y uno ambulancias privadas todos se han unido en una plataforma que hoy ha entregado en la Consejería cincuenta y tres mil firmas para pedir más personal que les permita tratar y cuidar de los pacientes con dignidad y también más medios cosas como por ejemplo que se abran las camas que están cerradas pero que están Teresa Rubio esta mañana no había va

Voz 1752 16:14 detrás de ningún sindicato sólo trabajadores de los diferentes tipos de Urgencias Emergencias de la Comunidad rosas enfermera del Summa

Voz 16 16:20 quiero decir a todos los ciudadanos de Madrid que si en un momento dado tienen esperas para una ambulancia para una urgencia que reclamen esa espera espera una urgencia vital que denuncien hay que denunciar al ser más por lo que está pasando

Voz 1752 16:34 es uno de los portavoces de la plataforma lo fundamental la reapertura de las camas de hospitalización

Voz 17 16:39 yo he visto personalmente a compañera es cambiar el pañal un paciente en el pasillo eso es indigno e inhumano no estamos aquí para hacer eso por eso la la el lema de nuestra campaña es no seremos com

Voz 0978 16:52 también exige un refuerzo de personal tanto

Voz 1752 16:54 en urgencias hospitalarias como atención primaria hay que desaparezca la propuesta de que los centros de salud dejen de dar citas a partir de las seis y media de la tarde

Voz 1434 17:02 dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 1 17:05 hora catorce Madrid

Voz 1434 19:27 un décimo día de huelga de los taxistas en Madrid de momento la más tranquila esta mañana han desconvocado la protesta prevista de nuevo frente a la sede nacional del PP dicen que como gesto de buena voluntad se han concentrado en Vallecas en la sede de la Federación Profesional del Taxi donde siete de ellos siete taxistas siguen en huelga de hambre vamos hasta allí Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 19:47 qué tal buenas tardes a primera hora de esta mañana comenzaba el recibimiento a los taxistas de otras comunidades que llegaban en sus vehículos repletos de banderas de Asturias de Euskadi de Galicia de Andalucía llegaban y se bajaban aquí en la calle Payaso Fofó número veinticuatro en la Federación Profesional del Taxi para apoyar a los siete compañeros que permanecen en huelga de hambre desde hace ya ocho días de hecho los servicios de emergencia como todas las mañanas desde el pasado día veinticuatro han reconocido médicamente a los huelguistas para determinar su estado de salud el nivel de glucosa parece que sigue estando aceptable aunque bajo de cualquier manera el tiempo pasa no hay alimentación y el cansancio es ya un hecho Francisco Díaz es uno de esos siete taxistas que se niegan a comer

Voz 26 20:29 pues digamos que ya se empieza a notar un poco eh que la fuerzas empiezan a resentirse en algún momento pero por lo demás los ánimos en lo que cuentan yo el cuerpo hasta donde aguante que eso no lo sabemos

Voz 0089 20:43 desde hace bastantes minutos Cristina los taxistas aquí concentrados siguen por megafonía la intervención del ministro de Fomento de José Luis Ábalos en el Congreso de los Diputados Un día de relativa tregua tú decías sin concentración en la sede del Partido Popular para ofrecer una tregua la Comunidad de Madrid un gesto de buena voluntad dicen los taxistas

Voz 1434 21:04 de momento no hay avances en las negociaciones los taxistas aseguran también ahora que están dispuestos a rebajar las condiciones que piden pero siempre que antes haya un gesto por parte del Gobierno regional en resumen más de lo mismo Enrique Garza

Voz 27 21:16 si ambas partes exigen condiciones enfrentadas para sentarse a dialogar los taxistas ultiman un nuevo texto que

Voz 1915 21:22 sólo entregar a la comunidad Si esto accede a reunirse

Voz 27 21:24 con ellos y desde Sol dicen que no van a hablar de un nuevo encuentro hasta que no reciban el texto alternativo los taxistas tienen voluntad de rebajar sus exigencias ayer dijeron que están abiertos a valorar los quince minutos el hombre contratación de los sube TC como en Cataluña pero esperan antes un gesto de la comunidad y también del ministro Ábalos fuentes del sector aseguran que no van a hacer público el nuevo texto hasta valorar la comparecencia del ministro que hace unos minutos en el Congreso ha recordado la postura del Gobierno central sobre este conflicto

Voz 28 21:52 quiero volver a resaltar que impulsemos esta modificación legal fue porque tenemos el pleno convencimiento de que suele a administraciones locales también las autonómicas quiénes conocen las necesidades concretas de cada territorio de modo que puedan tomar las decisiones más adecuadas su población teniendo en cuenta toda una serie de elementos que van desde la estrategia de movilidad gestión del tráfico urbano protección del medio ambiente y prevención de la contaminación atmosférica

Voz 27 22:26 bueno en la Comunidad insisten en que no van a legislar en contra de los WC Pedro Rollán vicepresidente

Voz 29 22:31 di con un claro objetivo que eran neutralizar impedir cercenar la utilización de los vehículos DV trece cuando se legisla en contra de ahora estoy convencido que es Estruch incluirá el trabajo de esos mide o varios miles de conductores por la contratación de varios bufetes de abogados para presentar demandas multimillonarias

Voz 0019 22:54 quién ha llevado ya a los tribunales ese conflicto

Voz 27 22:57 todo Cristina han sido los taxistas la plataforma integral del taxi ha presentado hoy una demanda civil contra Vericat Fay

Voz 1434 23:02 por competencia desleal la mayoría de los colegios públicos de la Comunidad no ha recibido todavía la subvención para pagar las becas de comedor de los niños de familias en situación vulnerable lo denuncia la FAPA Giner de los Ríos la Consejería dice que el pago lo acaban de realizar informa Laura Guti

Voz 1275 23:17 los colegios han estado adelantando el dinero para sufragar el comedor escolar a los setenta y nueve mil alumnos que comen desde septiembre en su cole pero no puede mantener esta situación ni una semana más porque se quedan sin fondos las familias están preocupadas Irene tiene a sus tres hijas en el comedor del centro

Voz 30 23:32 llega un momento que es lo que nosotros nos tenemos que van a decir nosotros no podemos adelantar el jazz más dinero la Administración nos debe vosotros tenéis que pagar el cien por cien de la de la cuota para poder asistir al comer porque ha empezado a comer también tiene que cobrar o les tendré que sacar de manera momentánea o temporal hasta que la Administración abonen

Voz 15 23:54 en su caso el colegio ya les ha puesto sobre aviso hoy son muchos niños afectados

Voz 30 23:59 son ahora una población eh que sociedad económicamente pues no ante tenemos muchos niños en el centro en esta situación entonces es que no haya no esté haya un niño o dos o tres con precio reducido

Voz 1434 24:15 temo mucho la Consejería de Educación asegura que los paga

Voz 1275 24:17 los ordenaron hace unos días que las transferencias ya están llegando a los centros

Voz 1434 24:21 o lo harán en breve y el Gobierno regional va a privatizar la gestión de un albergue juvenil para trasladar a los menores extranjeros no acompañados que se hacinan en el centro de Hortaleza se lo venimos contando esta mañana aquí en la SER los trabajadores del albergue cuarenta personas van a ser trasladadas a otros centros de la comunidad pero no entienden por qué no han mantenido el servicio en manos públicas Teresa Rubio

Voz 1752 24:41 a los cerca de cuarenta funcionarios que trabaja allí les han dado un plazo de cinco días para elegir un nuevo destino dentro de la Agencia Madrileña de atención social es decir una residencia o un centro de día el sindicato CSIF asegura que la Comunidad ha tenido tiempo de sobra si hubiera querido para quedarse con la gestión del centro porque el acuerdo para reconvertirlos se firmó el pasado treinta y uno de octubre Elena

Voz 31 25:02 moral sé si no entiende como un recurso público que es un albergue y los trabajadores que están dentro del albergue se podrían mantener en del servicio es inconcebible que la Comunidad de Madrid y no tenga sensibilidad hasta la la tutela de estos menores no acompañados hice lo de

Voz 1752 25:20 eh a las manos priva la actividad como centro de menores de políticas sociales comenzará según CSIF el once de febrero desde la Consejería ni confirman ni desmienten

Voz 1434 25:29 la Comunidad ya movió algunos de estos menores a la residencia el complejo educativo del instituto de San Fernando en el barrio de Las Tablas también en la capital y también sacó a concurso la gestión por la vía de urgencia en este caso las familias interpusieron una demanda contra el presidente Ángel Garrido por prevaricación administrativa una denuncia que la Fiscalía está investigando esta mañana aquí en la SER en el programa Hoy por Hoy Madrid hemos hablado con el consejero delegado de Metro con Borja Carabante sobre el cierre de algunas de las estaciones de la línea dos por un problema en las obras del complejo de Canalejas Carabante nos decía que la avería es muy compleja y que todavía se va a tardar semanas en arreglarla y que todavía hay que esperar también al servicio alternativo de autobús que cubra la distancia entre esas estaciones Virginia Sarmiento vez pues de varios días de trabajo técnico en los túneles por parte de Metro y de la empresa OHL responsable de las obras la solución a este incidente se va a hacer esperar Borja Carabante consejero delegado de Metro

Voz 32 26:24 es una afección cuya solución es compleja y por tanto desgraciadamente no estamos hablando de solución de días sino de semanas no

Voz 1434 26:32 el autobús gratuito que supla este tramo también tendrá que esperar un par de días porque de momento siguen negociando los detalles con la EMT en cuanto al coste de la reparación correrá a cargo de OHL que Irak ocasionado esa circunstancia de

Voz 32 26:44 de repararlo no y eso es exactamente lo que va a hacer OHL que debo decir que tiene como no puede ser otra manera por cierto una buenísima disposición

Voz 1040 26:51 todo el coste de la ejecución de la de la obra

Voz 32 26:54 lo va a hacer porque no es una obra de metro

Voz 1434 26:57 sobre la finalización de las obras de otra estación clave la de Gran Vía siguen sin concretar una fecha no pueden asegurar que se produzca durante esta legislatura y una cosa más la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por estafar a compradores de vehículos de alta gama procedentes de Alemania la organización ingresaba entre cinco mil y quince mil euros a los clientes lo pedían en condición de señal pero luego no volvían a saber nada de la compra de ese vehículo Raquel Fernández

Voz 1915 27:24 bike New meses el nombre de la operación que se ha desarrollado para desarticular a este grupo que manejaba importantes cantidades de dinero las primeras tres denuncias se presentaban en septiembre en el cuartel de la Guardia Civil de Collado Villalba cuando las víctimas aseguraban haber adelantado entre cinco mil y quince mil euros para reservar un vehículo de alta gama que nunca se les llegó a entregar descubrí a los agentes que la Guardia Civil de Cullera en Valencia estaba investigando hechos similares por lo que aunaron esfuerzos y lograron identificar a casi cuarenta víctimas de todo el territorio español a las que se habría estafado más de doscientos cincuenta mil euros

Voz 0978 29:10 Amanda gala

Voz 0419 29:11 las tardes buenas tardes Cristina qué tal esta noche cita importante el Real Madrid puede convertirse en el cuarto semifinalista de la Copa del Rey el encuentro entre el Girona y el Real Madrid será a las nueve y media en el estadio de Montilivi y un apunte importante en la Copa del Rey ya se conocen las sanciones para el Getafe Valencia por los incidentes en Mestalla por parte del Getafe Bruno González Damián Suárez son sancionados con cuatro partidos y Jaime Mata con dos imitar tanto en el Valencia ha sancionado con dos

Voz 1434 29:38 adiós gracias a Amanda si terminamos doce grados ahora mismo en el centro de la capital como cada día les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte hasta luego

Voz 0978 29:59 en

Voz 1 30:03 un dos

Voz 1018 30:05 tarde una y media en Canarias

Voz 2 30:10 reconoce custodia Antonio Marcos

Voz 1018 30:19 se imaginan ustedes despertarse en una ciudad con una temperatura de treinta grados centígrados bajo cero bueno pues esta es la sensación que habiendo ahora mismo los aproximadamente seiscientos mil habitantes de la ciudad norteamericana de Milwaukee en Wisconsin en el medio oeste de Estados Unidos donde creo que podemos saludar a un joven estudiante español gallego por más señas que se llama Aleixandre hola qué tal buenos días hoy son allí las siete y media de la mañana supongo que no ha salido a la calle que hacerlo no

Voz 15 30:49 qué es lo que estás viendo ahora mismos de La Ventana de tu casa

Voz 37 30:52 pues pues aproximadamente setenta centímetros geniales en todos los que no se ve nada bien sinceramente porque son así tiene de la mañana

Voz 30 31:04 pero

Voz 37 31:06 muchísima nieve colonos levantado a privadamente

Voz 15 31:13 oye te cuenta tus amigos si alguna vez habían vivido una situación similar a ésta

Voz 37 31:18 y dicen que es la primera vez que presentó ayer tuvimos menos cuarenta y ocho de los cincuenta grados centígrados son mínimas históricas

Voz 1018 31:29 es una temporal que está afectando unos cien millones de personas que deja al menos ocho muertos imagino que por lo menos

Voz 37 31:34 no no no cancelaron las clases tanto ayer

Voz 1018 31:38 por qué se puede hacer en días en los que no se puede salir de casa porque incluso es peligroso para para la vida

Voz 37 31:43 pues mucho beber es muchos películas

Voz 1018 31:47 bueno Alexandre pues muchas gracias por madrugar y contarnos en directo aquí en la SER cómo amanece el día a esa temperatura vamos a recordarlo treinta grados centígrados bajo cero un fuerte abrazo buenas tardes bueno tenemos aquí un nuevo temporal que no tiene nada que ver con el de Estados Unidos pero va a llegar hasta el próximo fin de semana Jordi Carbó

Voz 0978 32:06 hasta la próxima noche la lluvia afectará incluso en algunos momentos con intensidad gran parte de Galicia especialmente la Rías Baixas el Cantábrico Castilla y León Extremadura en que punto de montaña de la península que mira hacia el oeste con cotas de nieve más altas que en los últimos días nevará en cotas medias y altas en el resto del país viento cada vez más fuerte de poniente en tema era que llegará reseco y recalentado el Mediterráneo máximas por ejemplo en la Comunidad Valenciana o en Murcia de más de veinte grados procurado porque mañana bueno bajan las temperaturas también lo hará la cota de nieve hora catorce

Voz 1018 32:43 nos espera lo último sobre la crisis de Venezuela con el llamamiento del Parlamento Europeo el reconocimiento de Juan Why do como presidente ilegítimo interino del país

Voz 3 32:51 es un placer anunciar que el Parlamento Europeo reconoce como legítimo presidente interino de Venezuela

Voz 1018 33:00 siete periodista detenidos por el Servicio de Información de régimen de Maduro tres de ellos trabajan para la Agencia Efe nuestra embajada ya está trabajando para conseguir su libertad lo antes posible según ha dicho el ministro Borrell

Voz 38 33:10 la embajada Encarna Otero de esta veinte trabajando en ello cree

Voz 0978 33:14 los que lo podemos conseguir pero este momento

Voz 38 33:16 yo no tengo todavía la confirmación

Voz 1018 33:18 jueves treinta y uno de enero Antonia Martín Isabel Quintana buenas tardes esta vez tenemos Antonio nuevo sondeo del CIS o lo que es lo mismo nueva polémica

Voz 0978 33:25 si el PSOE ganaría las elecciones y se celebrarán hoy el Partido Popular baja hasta la cuarta posición por detrás de Ciudadanos y Podemos mientras que Vox

Voz 1018 33:31 sube casi tres puntos hasta el seis y medio por ciento

Voz 0978 33:34 Adriana Lastra PSOE Guillermo Mariscal Partido Popular Carlos Carrizo saciado

Voz 7 33:37 danos son datos reales que no hay trampa ni cartón porque ahora ni siquiera Cela

Voz 0978 33:42 ahora cocina solamente hace falta preguntarle a la señora

Voz 7 33:45 Ana Díaz que piensa ella sobre el caso

Voz 0978 33:47 lo que es no Tezanos de resultados electorales a corto y menos las que el Partido Socialista está hinchado en las encuestas manejadas por Tezanos

Voz 0861 33:56 se van Hubert

Voz 1915 33:58 de operar mañana en Barcelona fecha en la que entra en vigor el decreto de la Generalitat que obliga a contratar V T CES con antelación el Gobierno pide a la oposición que aporten soluciones creíbles a este conflicto José Luis Ábalos ministro de Fomento

Voz 28 34:09 no todas las ideas ocurrencias para que no formen parte de la propaganda sino la labor de la acción legislativa seria y rigurosa tienen una vía es que hay un proyecto de ley el plazo de enmiendas está abierta

Voz 0978 34:21 más aportación el secretario de Estado de Seguridad Social Octavio Granado ha dicho en comisión que espera que los empresarios aporten más al sistema aunque ha matizado después que eso no implica subir las cotizaciones sociales

Voz 39 34:31 nosotros estamos pensando en subir los tipos de concivencia nosotros lo que queremos es que suban los salarios este país no puede permitirse el lujo de seguir pagando las pensiones de jubilación si los salarios son inferiores a las pensiones menos

Voz 1018 34:46 previsto la economía creció el año pasado un dos y medio

Voz 1915 34:48 por ciento una décima menos de lo que había calculado el Gobierno hoy además se ha conocido el dato adelantado de la inflación en enero baja dos décimas hasta el uno por cien

Voz 1018 34:56 aquí sin embargo sube la luz casi un siete por ciento relata

Voz 0978 34:59 en con el mes de enero del pasado año el recibo alcanzado de media los setenta y dos euros José Domínguez Abascal secretario de Estado de Energía

Voz 40 35:05 el precio de la electricidad el más caro de Europa el más caro casi de el universo no tengo que irme a Bulgaria para encontrar un país que tenga electricidad hoy ahora que España

Voz 1915 35:19 defiende el equipo de Pepu Hernández asegura que no ha cometido ninguna irregularidad fiscal después de que el confidencial haya publicado que cree una sociedad para pagar menos impuestos Mar Espinar su portavoz

Voz 14 35:28 es una decisión personal y que entes que no hay nada ilegal con lo cual entendemos que tampoco hay que exige tantas explicaciones

Voz 0978 35:35 violencia machista Los Mossos d'Esquadra investigan el asesinato de una joven de diecisiete años en Reus supuestamente a manos de su pareja de diecinueve que después ha suicidado tirándose por un barco

Voz 1018 35:43 cambio de ataúdes la policía ha detenido a una veintena

Voz 1915 35:46 de de personas relacionados con el supuesto cambio de ataúdes en Valladolid los acusados cambiaban el féretro de una persona que fuera a ser incinerada la introducían en otro más bares

Voz 0978 35:54 Don premiados varios compañeros destaca San Javier del Pino consigue Jude Gervasio Sánchez por sus reportajes vidas enterradas han ganado el premio Rey de España y Nicolás Castellano ha obtenido el premio por su reportaje Benín un mercado de niños

Voz 33 36:06 el de derecha Juan Cruz

Voz 0978 36:11 hora telegrama Miquel Angel Aguilar José Antonio estoy de gama es para Juan why do

Voz 0861 36:19 señor reconocido como presidente de Venezuela por más de sesenta y cinco países cuando vence el plazo dice pronuncia el Parlamento Europeo sus declaraciones al diario El País demuestran decidido a presionar para que cese la usurpación se forme un gobierno que atienda la emergencia humanitaria hice proceda a elecciones presidenciales libres en unos meses los venezolanos están rompiendo su encierro entre el terror y el subsidio y el Ejército procede a un cambio de lealtades que pondrá a la ciudadanía por encima del chavismo

Voz 41 36:53 ánimo

Voz 0978 37:49 quién responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia socialista supera a Pedro Sanz

Voz 44 37:58 tienen el España quedar ningún consejo para Venezuela Bolivariana se quiere decir que se vayan hoy mismo rapidito país soy bastante vuelo hasta Madrid

Voz 45 38:06 conversé con el presente de una manera cálida según del ultimátum que le dieran a los viajeros

Voz 0978 38:14 la canción lo que ocurre en Venezuela

Voz 15 38:20 sí

Voz 2 38:22 de Terradillos como enviada especial y el equipo de Price Radio no van

Voz 0978 38:28 sí lo que salgo a la Cadena Ser

Voz 1018 38:32 empezamos con lo último sobre esa crisis de Venezuela que pasa lógicamente por Caracas donde continúa nuestra enviada especial Ana Terradillos buenas tardes a lo mejor buenos días Ana

Voz 0978 38:39 qué tal buenas tardes os no tenía cómo estás en Bruselas

Voz 1018 38:42 qué tal comunitaria donde el Parlamento Europeo tiene una de sus dos sedes y dónde está nuestra corresponsal permanente muy permanente Griselda Pastor Griselda buenas tardes

Voz 1040 38:49 hola muy buenas tardes con el último pasa precisamente por

Voz 1018 38:51 hay porque el Parlamento Europeo que de una forma clara se ha pronunciado ya a favor del reconocimiento de guardó como legítimo presidente interino de Venezuela ya si además lo ha querido subrayar su presidente

Voz 30 39:02 exactamente Yecla primera institución por cuatrocientos treinta y nueve votos a favor contra ciento cuatro ochenta y ocho abstenciones escuchamos al presidente hayan

Voz 3 39:11 es un placer anunciar que el Parlamento Europeo reconoce como legítimo presidente interino de Venezuela

Voz 30 39:20 esta resolución también incluye una demanda clara para que se cree el Grupo de Contacto sabéis que es una reivindicación española una reivindicación cuyo objetivo es intentar que en Venezuela se pueda impulsar una solución negociada

Voz 1018 39:33 oye más allá de las declaraciones que a efectos prácticos tiene esta resolución del Parlamento Europeo porque obligar obligar lo que se dice obligar no obliga a ningún gobierno

Voz 30 39:41 ni obliga ni ni es la institución que tiene competencias pero su valores políticos valor muy fuerte porque esta resolución es el paraguas que podrá digamos contra apresar la la imposibilidad de un acuerdo entre gobiernos para facilitar que los que quieran puedan como es el caso de España de Alemania o de Francia reconocerá este fin de semana sin que nadie los cobaya acusar de romper la unidad de Europa

Voz 1018 40:06 bueno pues el régimen de Maduro parece dispuesta contar todo lo posible esas presiones internacionales de hecho su espionaje lo que se autodenomina el Servicio Bolivariano de Inteligencia ha detenido en las últimas horas a un total de siete informadores de los cuales tres trabaja para la agencia española Efe escuchábamos a portada al ministro Borrell anunciando que nuestra embajadas a trabajando para conseguir su liberación lo antes posible y el presidente de la Agencia Fernando Gadea ha comentado esta mañana los pasillos del Congreso que las gestiones diplomáticas se han puesto en marcha desde el primer minuto y que ahora mismo por lo menos ya se sabe con certeza cuál es el lugar exacto en el Casal

Voz 15 40:37 pues hasta ahora no sabemos más que hace

Voz 4 40:39 ella unas cuantas horas los llevaron al edificio de la inteligencia militar a los tres periodistas de Efe ya el conductor que que habíamos contratado en Caracas nuestros abogados intentaron entrar en la sede para hablar con ellos pero no se les ha permitido y por tanto no sabemos más que Sony tenemos ningún tipo de explicación oficial

Voz 1018 40:59 qué se sabe en Caracas sana sobre la situación de estos periodistas

Voz 0978 41:03 si la embajada española ha empezado con los agregados policiales que están aquí in situ a hacer todas las gestiones todo apunta que los tres periodistas de Efe han sido detenidos por el Sevilla y el servicio de inteligencia maduro pero me cuentan los agregados que es un extremo que todavía están intentando comprobar dos fueron detenidos ayer en su trabajo y otro en la calle Además hay otros cuatro periodistas entre ellos dos franceses que fueron arrestados en las inmediaciones del Palacio de Miraflores y que siguen todavía retenidos el resto hasta un total de once que es el número de colegas periodistas que han detenido en las últimas cuarenta y ocho horas o bien han sido liberados o bien han sido expulsados de este país como dos chilenos que fueron repatriados ayer mismo

Voz 1018 41:42 basta ya de la propaganda del régimen chavista que recuerda mucho a la cubana por cierto no puede ocultar la realidad social de El País que es el que además tiene las mayores reservas de petróleo del mundo pero en el que hay carencias básicas en la alimentación la sanidad en las últimas horas has podido ver la realidad de un hospital infantil de esta ciudad esa carencia de medios materiales la precariedad salarial de los medios

Voz 0978 42:02 los si hay constantes situaciones de corte de agua en algunas plantas no hay electricidad y las plantas eléctricas que enciende por ejemplo los ventiladores mecánicos necesarios en los quirófanos para casos de emergencia no funcionan directamente es un verdadero desastre humanitario faltan medicamentos el suero es un artículo muy difícil de encontrar y también los guantes mira lo que me contaba una enfermera que me coló en el Materno Infantil para que comprobase in situ cómo trabajan los médicos

Voz 5 42:28 tenemos solamente contamos con dos en este lunes y los días viernes el resto en la semana todo tiene que ser referido porque no contamos con estos especialistas vocal y jeringa no hay con presas no hay Sasso no hay guantes en estos momentos no tenemos guante en casa con que atender un par

Voz 0978 42:48 el desastre todavía es mayor porque los laboratorios de diagnóstico están prácticamente paralizados ahora mismo es imposible hacer ningún diagnóstico y además para complicar todavía más la situación está viendo un éxodo de médicos ha ido casi el cuarenta

Voz 1434 43:01 por ciento de los efectivos cobran entre

Voz 0978 43:04 ocho nueve dólares mensuales

Voz 6 43:06 tenemos en este momento en Venezuela un salario promedio de unos veinticinco mil soberano es y lo llevamos va a desvelar estamos hablando de entre nueve y diez dólares mensuales eso es aproximadamente lo que lo que hagan los médicos los trabajadores cuando hablamos de los otros profesionales

Voz 0019 43:23 Dalí

Voz 6 43:25 enfermera este presupuesto por debajo de Podemos habla de ocho dólares

Voz 0978 43:31 Gholam lo cierto es que lo que fue el punto muerte de Hugo Chávez es ahora mismo un verdadero desastre

Voz 1018 43:37 pues muchas gracias Ana Griselda uno de los principales opositores al régimen de Maduro el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma ha participado esta mañana a Madrid en un desayuno informativo presentado por el líder del PP Pablo

Voz 0978 43:47 casado todo indica que Maduro y su camarilla viven tu caso estamos viendo la obra postrera de esta narco tiranía sin Nicolás Maduro no tiene cualidad para convocar elecciones que cuando hay una ausencia absoluta de presidente electo debe asumir

Voz 46 44:03 la primera magistratura Nacional quien a su subese desempeñe como presidente del Parlamento nacional Ése es el caso de jugando hay dos griegos ayer forman a

Voz 49 45:44 el Centro de Investigaciones Sociológicas como bien ha dicho usted es una institución con una plantilla de cerca de cien personas profesionales reputados de hace mucho tiempo algunos con mucha experiencia es imposible cambiar un dato es