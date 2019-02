Hora 14 (01/02/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes muy frías y lo que nos queda durante el fin de semana porque nos va a acompañar la borrasca Elena que causará problemas sobre todo en el tercio norte de la península con fuertes rachas de viento y nieve la DGT recomienda no viajar por carretera en esa zona en el tercio norte salvo que sea imprescindible hasta ahora no ha hallado ningún corte en la red principal se ha reabierto la seis que hace una hora estaba cortada en los dos sentidos en el puerto del Manzanal en León Flo último pasa ahora mismo por el deporte quién nos lo iba a decir la próxima semana tendremos un Barça Real Madrid semifinales de la Copa del Rey son cosas del sorteo que se acaba de celebrar en Sevilla en el Benito Villamarín donde está Florencio Ordóñez

Voz 4 01:00 hola qué tal buenas tardes acaba de finalizar el acto ahora mismo en el Benito Villamarín efectivamente Barça Madrid semifinal de la Copa del Rey Petty Valencia salía la primera bola a la del Real Betis Balompié Julio Cardeñosa histórico del Betis acaba la segunda del Valencia con lo cual quedaba claro que se enfrentaría los dos grandes primero él no UCA la vuelta en el Bernabéu la eliminatoria

Voz 0026 01:21 hace seis siete de febrero es decir la próxima semana para la ida

Voz 4 01:25 la vuelta de semifinales para el veintisiete veintiocho

Voz 0026 01:27 pero gracias habrá que mantener la neutralidad

Voz 1018 01:30 hasta donde sea posible aquí en Hora catorce bueno ahora sí ya es definitivo supremo ha decidido ya la fecha de inicio del juicio contra los dirigentes independentistas procesados quería ser Alberto Pozas

Voz 0055 01:42 pues martes doce de febrero a las diez de la mañana Santa Eulalia José Antonio una fecha algo retrasada con respecto a las previsiones iniciales que manejaban en este Tribunal Supremo que en un principio quería empezar una semana antes la incógnita de la fecha está despejada y ahora sólo queda saber qué testigos van a comparecer en el juicio en total se han perdido más de seiscientos y uno que según fuentes jurídicas tienen muchas papeletas es el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy el juicio empezará en dos semanas por cierto las defensas de varios de los doce acusados habían pedido como mínimo tres semanas para preparar el juicio

Voz 1018 02:07 pues a las dos y media volveremos con más datos sobre el comienzo de ese juicio sin duda el más importante que va a tener mayor proyección social política dentro y fuera de nuestro país en los últimos años seguramente no había habría que remontarse quizá hasta el Cio del golpe del 23F para encontrar alguno con tanta repercusión la Guardia Civil traslada ahora mismo en autobús a los nueve dirigentes independentistas encausados el president Torra acaba de leer una declaración en el Palau tras reunir de forma extraordinaria su Gobierno Pablo Tallón

Voz 0978 02:33 el Ejecutivo en bloque arropado al president en una de

Voz 1673 02:36 aclaración casi toda en inglés en la que ha enumerado varios episodios que según él demuestra la vulneración sistemática de derechos fundamentales que ha habido desde octubre del diecisiete Torra habla de un juicio contra la autodeterminación y contra la democracia de un juicio que cambiará para siempre la relación entre Cataluña y el resto de España y apela a la comunidad internacional y al Gobierno de Sánchez el Gobierno español valentía Torra pide a Moncloa valentía coraje y voluntad de poner en marcha los cambios que España necesita para homologarse dice él a las democracias plenas y avanzadas Hora catorce

Voz 1018 03:08 sobre la crisis de Venezuela nuestro país mantiene su decisión de reconocer al opositor Partido como presidente provisional cuando a partir del lunes venza el ultimátum

Voz 5 03:17 la posición del presidente sobre Venezuela es cierne reconocimiento de fango ayudó para que se celebren unas elecciones con plenas garantías democráticas el Gobierno español ha liderado esta vía que es una postura común europea Cycle sea manifestados dos días con el posicionamiento de numerosos países y ayer mismo con la votación del Parlamento Europeo apoyada por el Grupo Socialista Español

Voz 1018 03:44 palabras de Isabel Celaá la ministra portavoz la responsable de Política Exterior de la Unión Europea Federic Federica Mogherini recuerda que la política debe tener una oportunas

Voz 1460 03:52 de Maite durante la noche y madrugada han continuado los contactos a alto nivel con algunos de nuestros amigos en Latinoamérica así que la preparación para la reunión ministerial del Grupo de Contacto sigue avanzando y espero tener un comunicado formal sobre son las próximas horas siendo

Voz 0978 04:07 pues sí desde hoy no súbete Ceyhan opera en Qatar

Voz 1018 04:10 Doña responsable de la patronal Josep Maria Goñi asegura que el conseller de Interior les ofreció hacer la vista gorda ante posibles sanciones algo que el titular de ese departamento de Gálvez niega en declaraciones a Sergio

Voz 6 04:21 ella nos comprometemos a que podáis continuar trabajando irregular mente que todas las sanciones los ponga la Guardia Urbana de Barcelona irán a cajón

Voz 1915 04:34 esa es una interpretación interesada de que esto es una interpretación interesada de esta patronal que nos tiene acostumbrados en cada comparecencia enredan más intentan confundir a la gente nos hacen chantaje sí al Pallín sentar además se lo cuenta a las el el presidente de los obispos hace caso omiso a la petición del Tata himno se ha reunido con ninguna víctima de abusos sexuales ni piensa hacerlo a falta sólo de veinte días de la gran cumbre sobre la pederastia en el Vaticano se confiesan sorprendidos el arzobispo de Madrid prohibe la proyección de un documental sobre Gaza nominado a los Goya en la parroquia de San Carlos Borromeo desde este centro pastoral denuncian que han sido amenaza dos debido a las presiones de la comunidad judía visto pero para sentencia el juicio contra la familia Franco por la titularidad de las estatuas de Abraham e Isaac del Pórtico de la Gloria el único testigo en declarar un perito ha ratificado que las obras son bienes públicos la familia Franco reconoce que no tiene documentos que acrediten su propiedad las matriculaciones de turismos y todoterrenos caen un ocho por ciento en enero y acumulan ya cinco meses a la baja dicen los fabricantes que la culpa desde el incierto futuro de los automóviles con motores de combustión

Voz 1018 05:33 sí casi seis minutos

Voz 0824 05:39 hora catorce Madrid Cristina Machado buenas tardes los taxistas renuncian a todas sus líneas rojas pero a la comunidad no le vale el Gobierno regional endurece su posición Imet en un cajón el decreto exprés que estaba preparando para regular los WC sin ni siquiera ver la última propuesta de los taxistas Ángel Garrido ya ha dicho no

Voz 0177 05:59 ese establece una especie de vía Colau o vía Carmena para que se consiga lo mismo por otra puerta y eso lamentablemente tengo que decir que si es así lo que figura en su propuesta pues tampoco lo vamos a poder aceptar

Voz 0824 06:10 después de doce días de huelga los taxistas tienen el ánimo tocado eso se nota pero si hace falta seguirán adelante insisten en que su propuesta no tiene nada que ver con la catalana impiden a Garrido que lo reciba Daniel Carrasco de la plataforma caracola

Voz 8 06:23 todavía tenemos la esperanza de sino reciba al taxi vernos cara a cara para resolver esta situación que ya muy critica para para muchos compañeros ir decirle que a partir de ahí tenemos que tenemos que intentar mediar porque pero lo que no podemos es enrocarse ni siquiera vernos vernos cara a cara en en en una mesa en una reunión

Voz 0824 06:41 la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a Mujeres del Ayuntamiento de Madrid se revuelve contra el gobierno municipal no había motivos aseguran para tumbar la ordenanza del PSOE que busca castigar el negocio de la prostitución en la capital a a Vicente su portavoz no sorprende la actitud del

Voz 0539 06:58 el Gobierno de la ansiedad eh en manos de Ahora Madrid sobre todo por la manipulación informativa que se ha hecho de la misma de la ordenanza y la utilización de dos informes que además no son ciertos

Voz 0824 07:12 y no habrá documental sobre Gaza

Voz 9 07:17 vuelan la melé ritmo centro pastoral de San Carlos Borromeo lo iba

Voz 0824 07:24 a proyectar esta tarde pero el arzobispo de Madrid

Voz 9 07:26 lo ha prohibido lo confirma el arzobispo

Voz 0824 07:29 bado aunque no quieren dar más explicaciones Javier Baeza asegura que le dijeron que estaban recibiendo amenazas de la comunidad judía Gaza el documental podría ganar mañana un Hungría y más noticias que apuntamos ahora en titulares con Sonia

Voz 1915 07:45 dominó que Aurora Sanz el Ayuntamiento de Madrid dejará de estar intervenido por Hacienda el Gobierno madrileño cerró dos mil dieciocho cumpliendo con la regla de gasto lo que supondrá que por primera vez en siete años dejará de estar subordinado a las limitaciones impuestas desde el Ministerio Comisiones Obreras va a denunciar en los tribunales irregularidades en las oposiciones al Cuerpo de Inspectores de Educación en la Comunidad el sindicato asegura que la aconseja María ha designado a dedo como miembro del tribunal han funcionario que hasta noviembre no tenía nada que ver con la educación una condición que marca la normativa Vigen la comunidad convocará este año tres mil quinientas plazas de maestro para los colegios públicos madrileños es la mayor oferta de plazas desde desde el año dos mil nueve Estos docentes se incorporaron a los centros públicos el próximo mes de septiembre con el inicio del no el curso escolar y también el próximo curso el programa accede de préstamo de libros se extenderá a todos los niveles de la educación pública y concertada ahora sólo se oferta en primaria secundaria y formación profesional la Comunidad destinará doscientos millones de euros durante los próximos cuatro cursos para atender a seiscientas mil familias quién deportes habrá derbi en semifinales de la Copa del Rey el Real Madrid se enfrentará al Barça la ida el seis de pero en el Camp Nou la vuelta el veintisiete en el Bernabéu y en Baloncesto Euroliga hoy los blancos enfrentan Alda

Voz 0824 08:52 Lusa Facua a partir de las seis y cuarto de la tarde vamos ahora con la información del Tráfico DGT Nerea Fernández buenas tardes buenas tardes

Voz 10 09:00 ahora en Madrid complicaciones dentro de la capital por la A uno en Alcobendas y Las Tablas por la M seiscientos siete en la Universal Universidad Autónoma de salida de la ciudad por la A cuatro en Getafe y Pinto dificultades también en la M cuarenta en varios tramos en Coslada hacia la A tres y en las tablas hacia las seis de la A42 en Fuenlabrada en ambos sentidos

Voz 0824 09:19 vamos ahora está el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital para saber cómo se circula por las calles de la ciudad Margarita Pérez buenas tardes hola buenas tardes

Voz 1915 09:26 se complica el tráfico a esta hora viernes inicio de del fin de semana se deja notar sobre todo en la M30 si hablamos por el norte de la zona norte de la autovía las inmediaciones precisamente al nudo norte nudo de Manoteras ya con una circulación muy lenta retenciones también se retienen los vehículos de forma intermitente al paso por los puentes de la Avenida de América y de ventas en sentido sur y en la franja oeste es la zona del puente de los Franceses y el paseo del Marqués de Monistrol el la zona que registra que con más lento en sentido San Pol de Mar hablamos de movimientos de salida del centro ya observamos una mayor lentitud en la parte norte del paseo de la Castellana y en los accesos a la avenida de América junto con O'Donnell con Doctor Esquerdo tenemos ocho grados ahora mismo en el

Voz 0824 10:10 tres de la capital vamos también con la previsión del tiempo Jordi

Voz 0978 10:13 esta tarde mejor tener un paraguas cerca o ropa que nos proteja de la lluvia el frío las nubes se volverán activas con chubascos e incluso alguna tormenta que pueden descarga con intensidad con granizo además con un descenso de la cota de nieve se acabará situando alrededor de los setecientos metros llegará en llevar incluso un poco más abajo pero nevadas que en principio no serán problemáticas porque serán poco persistentes en las sierras y que esperamos nieve durante más horas y además hay que añadir el viento con temperaturas más bajas esta tarde que durante la mañana por eso la sensación de frío irá Anas el fin de semana mucho sol especialmente el domingo con viento fuerte temperaturas más bajas que hoy

bueno pues antes la previsión de rachas fuertes de viento el Ayuntamiento de la capital ha cerrado lo acaba de hacer hace apenas diez minutos ha cerrado el parque del Retiro e iba a estar cerrados hasta las dos de la tarde de mañana también cierran los parques de Eva Duarte de Perón Quinta de los Molinos Torre Arias Sabatini Fuente del Berro La Rosaleda del Parque del Oeste hasta las siete de la tarde de hoy con todo esto comienza Hora catorce Madrid

Voz 0824 11:45 el Gobierno regional recrudece el conflicto con los taxistas ahora doce días después de que comenzará la huelga no le vale lo que sí le valía al principio en su última propuesta los taxistas han renunciado prácticamente a todo lo que suponían problema las negociaciones ya no piden que la Comunidad regule la contratación temporal de los súbete TC admiten que sean los ayuntamientos es decir lo que quería la comunidad ni exige en una distancia mínima de cinco kilómetros que al Gobierno regional le parecía excesiva pero da igual antes incluso de estudiar la nueva propuesta Ángel Garrido en público ha dicho que no le vale y fuentes del Gobierno regional confirman a la SER que de hecho renuncian ya al borrador del decreto exprés que estaban preparando para regular al sector Huguet

Voz 0818 12:26 el problema insisten tiene que ser del Ministerio Virginia Sarmiento

Voz 1915 12:31 aunque la propuesta de la está en los viendo con detalle en la costa

Voz 0821 12:33 ejercía de transportes el presidente de la Comunidad insiste en que no aceptarán nada que suponga la desaparición de los súbete en Madrid y que cualquier acuerdo que se alcance debe tener en cuenta a los dos sectores

Voz 1933 12:43 por tanto rechaza el último texto presentado por lo

Voz 0821 12:46 si estás Ángel Garrido

Voz 0177 12:48 esto con meridiana claridad que no vamos a legislar en esa línea es establece una especie de vía Colau o vía Carmena para que se consiga lo mismo por otra puerta eso lamentablemente tengo que decir que si es así lo que figura en el en su propuesta pues tampoco vamos a poder aceptar

Voz 0821 13:02 así calificaba lo ocurrido en Barcelona con la salida de la ciudad de desastre de tragedia

Voz 0177 13:08 en una ciudad europea como una una gran ciudad pierda los ovetenses creo de verdad que es una auténtica tragedia desde cualquier punto de vista mucho más cuando se tragedia en tres mil tragedias personales de personas que habían encontrado un empleo algunos de ellos en un momento complicado de de paro de larga duración que se van a quedar en la calle con toda su familia

Voz 0821 13:26 una vez más señalaba que debe ser el Gobierno nacional el que legisle sobre el asunto y fuentes del Gobierno regional Nos confirman que la Comunidad renuncia definitivamente a regular a través de un decreto exprés y aseguran que sólo se reunirán con el taxi para hablar de su sector y de sectores ajeno

Voz 0824 13:40 portazo de la comunidad tras doce días de huelga que ya en el ánimo de los taxistas tanto ayer como hoy han renunciado a parte de sus protestas las concentraciones en concreto frente a la sede del Partido Popular como gesto de buena voluntad nos decían ayer renunciaron también a esos exigencias más polémicas como estamos contando así ni siquiera han conseguido que el Gobierno regional diga que es lo va a pensar son ya doce días sin cobrar pero dicen que van a seguir que llegados hasta aquí no se pueden ir con las manos vacías vuelven a pedir a la comunión haz que los reciba Elena Jiménez han solicitado una reunión urgente con la consejera de Transportes dejan claro que llegan con un nuevo documento el tercero que suprime los puntos de roce con la Comunidad de Madrid Julio Sanz portavoz de la Federación Profesional del Taxi

Voz 0177 14:21 el problema fundamental que se les suscitaba la Comunidad de Madrid hemos suprimido lo que es el tiempo hemos suprimido de lo que es distante lo dejamos a su criterio sea borrada

Voz 0824 14:32 lo de este nuevo texto aquello de los sesenta minutos de contratación o lo de que la súbete Cees tengan que hacer una distancia mínima de cinco kilómetros de trayecto las palabras de Garrido llegaban en plena rueda de prensa de las cinco asociaciones del taxi de Madrid que trataban de dejar claro que nada tiene que ver con Barcelona lo que están proponiendo de nuevo Julio Sanz

Voz 0177 14:50 la propuesta que se presenta no Slavia Colau a ver si debe esos quince minutos uno que no está o sea que no hay tiempo de no es la mía Colau vamos a ser serios no y ahora resulta que si antes decía que la solución en la estaban los ayuntamientos ahora resulta que el Gobierno central cuidado que a lo mejor no estamos enfrascado en quitarnos la patata caliente encima porque lo que no quiere sancionar absolutamente nada y eso tendrá que ser el que lo diga

Voz 0824 15:20 el sector del taxi insiste en que quiere una negociación a hablar con la Comunidad de Madrid dicen que sólo se han visto tres veces en los doce días de huelga quieren que os les reciba o que ceda al Ayuntamiento con quién no desvelan si han hablado ya de cómo sería ese tiempo de contratación o como tercera opción barajan también buscar un árbitro Daniel Carrasco de plataforma Caracol

Voz 8 15:39 ya está planteándose la posibilidad encima de la mesa de De Gea en esta situación intermedia mediador sería muy grave porque alargaría en el tiempo la huelga no iríamos a tiempos muy complicados de aguantar de aguantar un sector pero es la única solución que nos queda es que reconoce

Voz 0824 15:57 en que para algunos compañeros los doce días de huelga sin ganar dinero están siendo difíciles por lo que las asociaciones están negociando micro créditos con los bancos de momento la huelga indefinida continuo la propuesta de los taxistas esta última oferta parece que se ha gustado en el Ayuntamiento de la capital la alcaldesa Carmena se ha mostrado encantada subir las competencias para regular los súbete TC Si es que la Comunidad slats traspasa algo que hoy parece más difícil que ayer

Voz 1410 16:20 si tenemos el reto de que no darnos nuevas competencias pues tener la seguridad que lo haremos pues con la voluntad y el equilibrio que estamos acostumbrados en Madrid cabe todo el mundo intentaremos pues escuchar a unos y a otros dar una propuesta que resulte razonable eso es lo que tenemos previsto pero hoy por hoy no tenemos todavía esas competencias cuando las tengamos lo haremos lo mejor posible para que Madrid siga siendo una ciudad muy acogedora que tenga un transporte público extraordinario que permita a las personas que trabajan en esto

Voz 0818 16:51 área tener una vida digna hija que haya una justicia hay una equidad que es evidente no dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 7 17:00 hora catorce y Madrid

Voz 0824 17:03 contra la alcaldesa contra sus gobiernos han pronunciado hoy las dieciséis asociaciones que forman la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a Mujeres un órgano consultivo de la Consejería de Igualdad aseguran que los informes en los que se han basado para rechazar la ordenanza del PSOE para castigar la prostitución en la capital están equivocados cargan especialmente contra ahora Madrid aunque también contra el Partido Popular y Ciudadanos porque los tres partidos votaron ayer en comisión en contra lo hicieron el miércoles en contra de esta iniciativa socialista Teresa Roc creen que

Voz 1933 17:33 el PP se ha retratado después de años de política

Voz 0824 17:35 la errática también ahora Madrid partido al que aquí

Voz 1933 17:38 ha de haber manipulado uno de los informes que Celia Mayer utilizó en el pleno para defender su abstención Sara Vicente que es la responsable de los programas de prostitución de la Comisión para la investigación de Malos Tratos a Mujeres asegura que el informe que usó la concejala de Igualdad no estaba avalado por la mesa técnica como ya dijo

Voz 0539 17:55 es falso y absolutamente mentira que la mesa técnica de las entidades que atendemos a las mujeres en situación de prostitución en la ciudad de Madrid haya elaborado ningún informe y que les acredite el proyecto de ordenanza pues eh absolutamente falso

Voz 1933 18:12 lo peor aseguran es que si había un estudio que enviaron a todos los partidos que avalaba la ordenanza que curiosamente Ahora Madrid no utilizó también entienden que se ha malinterpretado un informe presentado por la policía según el cual no puede multar a los porteros

Voz 0539 18:29 que se permite el lujo de decir al Gobierno desde el Ayuntamiento de Madrid lo que tiene y no tiene que hacer eh en lugar de que sea el Gobierno el que defina cuáles van a ser las competencias y que defina claramente eh pues qué es lo que tiene que sancionar y no tiene que sancionar como lo está haciendo pues otros municipios por ejemplo el de Sevilla que también cuenta pues con la misma del mordaza no

Voz 1933 18:54 la Comisión para la investigación de Malos Tratos a Mujeres está formada por las dieciséis asociaciones que trabajan

Voz 1915 19:00 Eric contra la prostitución gracias Teresa tenemos uno

Voz 0824 19:03 esta hora de los tribunales finalmente la alcaldesa de Villa del Prado diputada regional del Partido Popular Belén Rodríguez va a ser procesada por prevaricación por malversación Alfonso Ojea

Voz 0089 19:13 así es la alcaldesa de Villa del Prado y diputada regional por el Partido Popular Belén Rodríguez será investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por un delito continuado de prevaricación administrativa la Asamblea regional madrileña ha confirmado a los jueces la condición de aforada de esta parlamentaria regional por lo que el círculo judicial se ha cerrado sobre ya el magistrado José goyesca será el encargado de instruir esta causa este juez debe analizar las decisiones de contratación de varias empresas por parte de Belén Rodríguez como alcaldesa de Villa del Prado contratos que se hicieron presuntamente sin convocar concursos públicos y abonando la factura de esos trabajos por orden directa de Belén Rodríguez no se atuvo ni a las advertencias de la interventora municipal ni a la Ley de Contratos de la Administración General del Estado un cargo más del Partido Popular ante la justicia

Voz 0824 21:07 el Arzobispado de Madrid ha prohibido la proyección del documental Gaza que está nominado a un Goya que estaba prevista para esta tarde en el Centro Pastoral de San Carlos Borromeo Vallecas según el responsable del centro Javier Baeza el arzobispo Carlos Osoro ha censurado esta proyección porque ha recibido presiones de la comunidad judía que así ahora que el documental es imparcial esta tarde no se va a proyectar Laura Gutiérrez

Voz 1275 21:30 mañana puede que gane un Goya pero la Iglesia no va a dejar que se proyecte en una de sus casas pastorales más activas el arzobispo de Madrid y número dos de la Conferencia Episcopal Carlos Osoro ha dado la orden directa para que el acto se suspenda ha cancelado lo explica el párroco Javier Baeza

Voz 1091 21:45 Carreño la sube lo que lo dice es que ha recibido muchísimas presiones de la comunidad judía ID el el Gobierno israelí que claro que supone que que el documental es parece

Voz 1275 21:58 son los argumentos que ha recibido de un vicario por orden del cardenal acompañados de esta amenaza velada

Voz 1091 22:04 esta sí que es verdad que que nos amenazan con que sería la segunda amonestación gorda respecto a un acto organizado la parroquia después del de Willy Toledo y que bueno pues que se adoptarían las medidas pertinentes no

Voz 1275 22:18 el párroco de la San Carlos Borromeo se ha echado atrás porque temía que esta vez decidieran cerrar la casa pastoral el Arzobispado de Madrid confirma a la SER que dio orden para que se retirara esta proyección pero no quieren explicar los motivos me hacer más declaraciones

Voz 0824 22:31 se lo venimos contando desde primera hora de esta mañana el Ayuntamiento de Madrid dejará de estar intervenido por Hacienda por primera vez en siete años la situación económica del Consistorio ha ido mejorando en los últimos años hay superávit la deuda sea reducido y lo último es que el gobierno municipal ha cerrado dos mil dieciocho cumpliendo con la regla de gasto Saras sí sí así que deja de estar subordinado aún planes

Voz 0125 22:52 único financiero esa hoja de ruta que el Ministerio de Hacienda obliga a hacer a las entidades locales incumplidoras para que se ajustan a los objetivos recuperen la estabilidad presupuestaria era un obstáculo para el Ayuntamiento de Madrid desde dos mil once y ahora desaparece la alcaldesa Manuela Carmena El

Voz 1410 23:07 viento de la regla de gasto facilita muchísimo la gestión del presupuesto del XIX no éramos conscientes de las dificultades a las que nos situaba el esto la necesidad elabora el PP con las limitaciones que por sí significa precisamente el encubrir esto

Voz 0125 23:26 en dos mil dieciocho cumpliendo la regla de gasto pero también reduciendo deuda un cincuenta y cuatro por ciento con respecto a lo que se encontraron en dos mil quince y también con más de mil millones de euros de superávit en el Ayuntamiento están además especialmente orgullosos porque han conseguido cumplir estos objetivos aumentando la inversión batiendo récords en inversiones financieramente sostenibles incrementando el gasto social Jorge García Castaño

Voz 16 23:46 hace cuatro años cuando llegamos pues algunos grupos de la derecha de algunos sectores sociales planteaban que no hagamos saber gestionar presupuesto que el déficit

Voz 17 23:55 quería que la duda se dispararía que caería

Voz 16 23:57 el empleo que caería la inversión en la ciudad bueno lo que ha pasado en cuatro años es exactamente lo contrario de lo que se decía cuando llegamos al Gobierno

Voz 0125 24:05 ahora el Ayuntamiento deja de estar bajo la lupa del Ministerio de Hacienda recuperan dicen las plenas capacidades que tiene un ayuntamiento para ejercer sus políticas público

Voz 0824 24:13 la oposición no parece satisfecha ante esta situación aseguran que el dinero que tiene el Ayuntamiento ahora no se está gastando en las cosas prometidas vamos a escuchar a José Luis Martínez Almeida del Partido Popular ya Begoña Villacís de Ciudadanos

Voz 18 24:25 Tanto Manuela Carmena viene hoy muy orgullosa a decir que han amortizado de reducido al cincuenta por ciento la deuda ni pregunta a Manuela Carmena es donde están los centros de mayores que prometió donde están los polideportivos que prometió donde están las infraestructuras culturales que ha prometido la respuesta es en los bancos nadie ha lucrado a los bancos en el Ayuntamiento de Madrid como la gestión de Manuela Carmena

Voz 0275 24:47 ante lo que pueda opinar Manuela Carmena o lo que pueda opinar yo los hechos yo les recomiendo a la gente que se pasee por Plaza de España que se ve pase por el nudo norte nudo de Manoteras verán cómo ninguna de las inversiones que habían comprometido se han llevado a cabo por eso tienen que escondernos detrás de una reducción de deuda

Voz 0824 25:08 todavía sobre cuestiones municipales han que hablamos ahora en clave electoral hoy tenemos el segundo capítulo de la primera polémica en la que se ha visto envuelto el precandidato Pepu Hernández El Confidencial cuenta que fue investigado y obligado a pagar tras detectarse irregularidades relacionadas con la empresa que creó para pagar menos impuestos por sus conferencias trabajos de poda ciudad su equipo de campaña lo niega Sara Cinema han que la Agencia Tributaria la abrió

Voz 0125 25:33 era una investigación como cuenta el confidencial pero no nos responden sobre ese Hacienda le obligó o no a realizar una declaración paralela por detectar irregularidades relacionadas con la sociedad el entrenador su equipo decía ayer que Pepu no había cometido ninguna irregularidad pero según El Confidencial la Agencia Tributaria si las detectó de hecho lo hizo pagar para subsanarlo además este diario también insiste en que el entrenador adquirió una casa con la sociedad que montó la portavoz de la precandidatura Mar Espinar ayer dijo que eso era absolutamente falso

Voz 19 25:59 es absolutamente falso lo compró Pepu con su mujer dos personas físicas asumiendo toda la toda la las

Voz 1915 26:05 legaciones que por ley tenemos todos hoy sin embargo no

Voz 0125 26:07 Irán que comprara la casa dicen que la compra de inmuebles también estaba prevista en los objetivos de la sociedad así que no es algo irregular insisten desde su equipo aunque puesta al corriente de sus obligaciones fiscales tanto a nivel personal como societario dicen que es un hombre íntegro que lo único que ha hecho ha sido comprometerse con su ciudad

Voz 0824 26:23 ayer en La Ventana de Madrid aquí en la SER el concejal del PSOE Chema Dávila anunció que también se presentará a las primarias socialistas tercer precandidato después de Manuel de la Rocha de Pepu Hernández sobre esta polémica que afecta Pepu Hernández dijo que si fuera él saldrían persona dar explicaciones sobre lo que pretende hacer si consigue ser alcalde de Madrid dijo esto

Voz 0978 26:43 no me presento me presento porque quiero cambiar Madrid

Voz 20 26:45 ICREA mejorarlo y entiendo que las el resto de personajes representan tienen también esas ganas ese impulso con lo cual a veces te hace correr mucho irá p'alante Manuel de la Rocha por ejemplo se presentó hace ya un tiempo dio su opinión de que hacía entonces seguro que Pepe me parece un excelente candidato va también a poner todas esas ganas y ese énfasis en ese sentido vamos a trabajar todos para hacer lo mejor posible

Voz 0824 27:07 nuevas denuncias sobre irregularidades en las oposiciones al Cuerpo de Inspectores de Educación Comisiones Obreras va a llevar el caso a los tribunales porque la Consejería ha designado a dedo como miembro del tribunal a un funcionario que hasta noviembre no tenía nada que ver con educación a pesar de que es una condición que marca la normativa vigente el funcionario en cuestión

Voz 21 27:24 bajaba en defensa Aurora Santos pues sí según la normativa un tribunal que evalúa unas oposiciones en los cuerpos docentes debe estar integrado por especialistas en la materia no ha ocurrido así en este caso en el que se ha designado a un funcionario de Defensa sin sorteo público y además en las oposiciones no había temas relacionados con la defensa ni existen funciones

Voz 1915 27:43 propias de este cuerpo en Madrid Comisiones Obreras

Voz 21 27:45 denuncia lo que ha hecho la Comunidad para poder justificar la designación Isabel Albín secretaria general de Enseñanza de Comisiones en Madrid

Voz 22 27:52 es que en Madrid no hay competencias en defensa como en el resto de comunidades autónomas It's esta irregularidad que existía previamente se ha intentado solventar nombrando a este funcionario de Defensa en comisión de servicios inmediatamente antes de ser designado para formar parte del tribunal esté hecho a nuestro juicio es susceptible de ser fraude de ley

Voz 1915 28:15 y una cosa más la Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por robar coches de alta gama

Voz 0824 28:18 Madrid para venderlos después en Polonia Alfonso Ojea

Voz 1915 28:21 así es realizó un seguimiento que confirmaba que se estaba ante una red internacional de polacos de hecho sus miembros acudían a varios desguaces madrileños para adquirir vehículos inservibles pero esa adquisición les proporcionaba documentación que era endosado al coche robado durante estas operaciones de falsificación los coches robados estaban ocultos en una nave

Voz 0089 28:39 de la provincia de Guadalajara María Fernández

Voz 1915 28:42 es la portavoz de la Dirección General de la Policía

Voz 23 28:44 los autores de los robos actuaban principalmente en el distrito madrileño de Hortaleza una vez sustraídos trasladaban los vehículos hasta una urbanización de una pequeña localidad de Guadalajara para dejarlos enfriar y finalmente ser trasladados a una nave de Cabanillas del Campo donde procedían a su completa falsificación

Voz 1915 29:02 hay cuatro personas detenidas todas de nacionalidad polaca que se habían repartido las funciones y tareas en este tipo de robos Sofía Álvarez buenas tardes qué tal buenas tardes ya conocemos cuáles son los emparejamientos de las semifinales de la Copa del Rey el primero en salir fue el Betis Valencia y el segundo el Barcelona Real Madrid con la vuelta del clásico en el Santiago Bernabéu además de esto hoy tenemos partido de Euroliga de baloncesto el Darussafaka recibe al Real Madrid a partir de las seis y cuarto de la tarde

Voz 0824 29:31 gracias Sofía tenemos siete grados ahora mismo en el centro de la capital así terminamos este Hora catorce Madrid les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid vamos a hablar con Javier Baeza sobre la prohibición de la proyección del documental Gaza que estaba prevista esta tarde en San Carlos Borromeo como les hemos contado el Arzobispado de Madrid ha pedido expresamente

Voz 15 29:50 que no se proyecte todo es a partir de las siete y veinte de la tarde

Voz 2 30:03 ningún dos

José Antonio Marcos gracias por salir acompañándonos lo primero una recomendación útil eviten circular por las carreteras del tercio norte de la península son consejo de la DGT ante los problemas previsibles de fuertes vientos lluvia is sobretodo nieve que nos va a dejar hasta el domingo la borrasca Elena comunista ante vamos a conectar con la sala de pantallas para hacerles la información de tráfico en tiempo real tenemos como noticias de última hora de las últimas horas la fecha del comienzo del juicio contra los independentistas catalanes el día doce la decisión firme del Gobierno reiterada por la portavoz de reconocer al opositor guardó como presidente interino de Venezuela pero como sus traernos a la sorpresa que nos ha dejado el sorteo de semifinales de la Copa del Rey ni más ni menos que un Barça Real Madrid el miércoles de la próxima semana así lo ha decidido el azar en el Benito Villamarín de Sevilla

Voz 4 31:07 sí aquí estamos todavía en el Villamarín con esa sorpresa el enfrentamiento entre el Barcelona y el Real Madrid dentro de cinco días ya efectivamente con hora nueve de la noche el próximo miércoles seis de febrero sacara

Voz 24 31:20 a la bola eh de

Voz 4 31:22 el Valencia que era la segunda que se va a enfrentar al Real Betis Balompié Julio Cardeñosa con lo cual quedaban Barcelona

Voz 24 31:27 pero no Can irreal Madrid eh

Voz 4 31:30 en la vuelta en el Bernabéu en la segunda semifinal de esta Copa del Rey que se va a disputar ya digo el seis el Barça Madrid el día siete nueve de la noche también Betis Valencia y la vuelta para los días veintisiete veintiocho de febrero Hora catorce

Voz 1018 31:47 doce de febrero martes Santa Eulalia según unos aclaraba Alberto Pozas las dos en la fecha de comienzo del juicio contra los dirigentes independentistas catalanes doce personas sentaran en el banquillo nueve de ellas son los que estaban en prisión catalán que están viajando ahora mismo en autobús custodiados por la Guardia Civil hacia cárceles madrileñas para estar presentes físicamente en la sala Torra defiende su inocencia asegura además que es un juicio antidemocrático la portavoz del Gobierno le pide que no se pase de frenada

Voz 25 32:14 serán personas honorables juzgará a personas honorables por haber querido dar la voz al pueblo de Catalunya de forma escrupulosamente democrática y pacífica estamos por lo tanto ante un juicio contra el derecho de autodeterminación de Cataluña y contra la democracia contra lucrar

Voz 5 32:26 no es libre de expresar pero la moderación en la retórica suele ser eh bastante bien recibida a la hora de apagar pasiones que no son útiles para la resolución de los problemas o de las crisis

Voz 1018 32:44 la ministra Cela también ha recordado que el Gobierno está dispuesto a reconocer aguardó como presidente interino de Venezuela para garantizar unas elecciones libres en ese país y la responsable de Política Exterior de la Unión Europea Federica Mogherini cree que todavía es tiempo para la política

Voz 1460 32:58 Llorens Evening grandes Nike durante la noche y madrugada han continuado los contactos a alto nivel con algunos de nuestros amigos en Latinoamérica así que la preparación para la reunión ministerial del Grupo de Contacto sigue avanzando y espero tener un comunicado formal sobre zonas próximas horas siendo Hamen

Voz 0978 33:14 pues es viernes uno de febrero Antona Martinsa de Quintana buenas tardes último Antonio sobre la guerra taxis WC si Guber y cabe Fay presentan un ERE después del cese hoy

Voz 1018 33:24 su actividad en Barcelona aseguran además que la Generalitat

Voz 0978 33:27 les ofreció trabajar saltándose el decreto algo que el Gobierno catalán niega Josep Maria Goñi de un auto Damià Calvet conseller de Territori

Voz 6 33:35 que todas las sanciones los ponga la Guardia Urbana de Barcelona irán a cajón

Voz 1915 33:40 son sólo intérpretes yo esto es una interpretación interesada de esta patronal que nos tienen acostumbrados en cada comparecencia enredan más intentan confundir a la gente nos hacen chantaje enfrenta no cede en la Comunidad de Madrid por su parte no va a tres herir las competencias del sector del taxi el Ayuntamiento Ángel Garrido presidente regional Daniel Carrasco de la plataforma de taxis Caracol

Voz 0177 34:00 es establece una especie de vía Colau o vía Carmina para que se consiga lo mismo por otra puerta pues tampoco vamos a poder hacer

Voz 0978 34:07 pero lo que no podemos es enrocarse ni siquiera vernos

Voz 8 34:10 vernos cara a cara en en en una mesa en una reunión

Voz 0978 34:12 a la espera el presidente del BBVA ha asegurado que la entidad va a actuar con diligencia en cuanto termine la investigación encargada por los vínculos del banco con el ex comisario Villarejo Carlos Torres en

Voz 26 34:22 es lo que salga lo que sí que puedo trasladar es tolerancia cero con los resultados sin contemplaciones de ningún tipo y mientras tanto no precipitarse porque no se puede prejuzgar hechos que no están constatados al banquillo

Voz 1915 34:35 lo ha adelantado la SER doce personas entre ellos varios exaltos cargos de la Junta de Castilla y León serán juzgados por los sobrecostes de unos cincuenta millones de euros en la compra venta de edificios

Voz 0978 34:44 R Los en Valladolid visto para sentencia ambición en el que el Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha pedido en el juzgado que vuelvan dos esculturas que formaban parte del Pórtico de la Gloria a la familia Franco escuchamos al abogado de esta familia y el alcalde de la ciudad gallega

Voz 27 34:56 pretende que después de setenta años siempre que se enseñe una factura un recibo de la compra de unos bienes muebles

Voz 0026 35:02 con propiedad del Ayuntamiento de Santiago y que tienen que estar en Ayuntamiento de Santiago para disfrute de sus vecinos y vecinas

Voz 1915 35:08 ignoro a las víctimas el presidente de la Conferencia Episcopal Ricardo Blázquez no va a reunirse con las víctimas de abusos en la Iglesia a pesar de la petición del Papa Miguel Ángel Hurtado es una de las víctimas de los abusos en la abadía de monjas

Voz 28 35:19 macho el menor esfuerzo para intentar hablar con las víctimas de pederastia españolas no se ha reunido con los

Voz 0978 35:24 otros no nos ha escuchado

Voz 28 35:26 aquí no está haciendo esfuerzos para esclarecer la magnitud teles

Voz 0978 35:30 andaluz Hurtado asegura que el número de víctimas en Montserrat que

Voz 1915 35:33 tiene contabilizadas es ya de diez acuso en Europa

Voz 0978 35:35 Medio centenar de ONG's han remitido una carta conjunta a los gobiernos de los países de la Unión Europea así como a Jean Claude Juncker y a Donald Tusk a los que responsabilizan de miles de muertes en el Mediterráneo Lara Contreras de Oxfam Intermón

Voz 29 35:46 empezaron el mandato con un mensaje de respeto a los derechos humanos insolidaridad al recibir al acuarios y sin embargo ahora están siguiendo las políticas que marca la Unión Europea muy restrictivos a la hora de recibir a las personas que están jugándose la vida en el mar

el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 30 36:08 José Antonio el telegrama es para Valentín García vamos señor director del Instituto de Ciencias IG promovido por la Universidad Complutense de Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas mientras seguimos con la bronca encendida sobre la exhumación de los restos del general superlativo trasciende que en el Valle de los Caídos su instituto tiene un Observatorio de grabar y metía mareas terrestres dedicado a la investigación en el campo de la gravedad que consta de dos salas ubicadas en el subsuelo de la Basílica compartido con los enterramientos de Franco y José Antonio nos admira esos investigadores prosigan inalterables sus tal

Voz 1018 36:56 Miguel Ángel Aguilar que con nosotros el lunes Miguel Ángel es físico es dada interesado por esto de la vi metería las mareas terrestres nosotros a novedad que por lo menos sentido desconocía que había unas instalaciones de esas características en el Valle de los Caídos ni más ni menos bueno Carlos Ródenas la técnica Isabel Quintana y Carlos clara la producción y el vamos a conocer también cómo es ahora mismo la situación en las carreteras de DGT Jorge López buenas tardes

Voz 0821 37:18 buenas tardes la nieve protagonista frustrar el día en León

Voz 31 37:20 eso sí reabierta ya la A seis en todos sus tramos hace más hace poco más de media hora eso sí siguen siendo necesarias las cadenas entre los kilómetros doscientos cuarenta y trescientos treinta y dos de la autovía de La Coruña a su paso por Torre del Bierzo hoy en Manzanal del Puerto sin restricciones al tráfico pero con nieve las autovías

Voz 0978 37:36 Naudín Guitiriz en la provincia luego

Voz 31 37:38 la A52 Monvui en la provincia de Zamora además hay cuatro carreteras secundarias cerradas una Huesca otro en Granada otra en Salamanca y en otra en Navarra y obligatoria en las cadenas en Asturias en trece carreteras secundarias dos en Cantabria dos en Huesca y dos helio en en cuanto incidencias circulación se congestiones ya los accesos a las grandes ciudades por la hora punta habitual de los viernes ya hay complicaciones en prácticamente todos los accesos de Madrid Barcelona Valencia y Sevilla

Voz 0978 38:00 gracias tráfico importantes en duda el tiempo la previsión Jordi Carbó las próximas veinticuatro horas tendremos que estar atentos a la cota de nieve también al viento cada vez más fuerte en Galicia durante la mañana ya nevada en cotas inferiores a los quinientos metros de altitud durante la tarde tendremos chubascos incluso algunas tormentas con granizo en prácticamente toda la Península serán breves pero intensos y en algunos casos con nieve que caería en prácticamente todas las cuotas del centro y norte de la península nevada intensa y persistente en la Cordillera Cantábrica menos en los Pirineos pero igualmente a ratos intensa el viento fuerte en todo el país el fin de semana mañana todavía algunas nevadas con viento fuerte el domingo más sol con mucho más frío todo el fin de semana

Voz 6 38:43 para de crecer cuando se deja de aprender en unir la universidad en Internet trabajamos junto ti para que logre este objetivo unir cuando tu meta seguir creciendo

Voz 0026 39:57 con de Terradillos como invierte de especial el equipo deprisa radioterapia pase lo que parece algo a la Cadena Ser

Voz 7 40:09 hola

Voz 0978 40:12 hoy sí ya es oficial definitivo el próximo día doce escucharemos la voz de Manuel Marchena vamos

Voz 34 40:17 el iniciar como ya anticipado la señora letrada lo que es el acto

Voz 0978 40:21 la vista

Voz 34 40:22 para el desarrollo de

Voz 0978 40:25 la declaratoria de jurisdicción presidente de la Sala que va a juzgar a los dirigentes independentistas encausados para dar comienzo al juicio más importante más complicado de mayores consecuencias jurídicas y políticas de los últimos años de la vida de nuestro país Alberto Pozas qué tal buenas tardes José Antonio buenas tasas el día doce Santa Eulalia nos decías en portada no día doce martes un poco más tarde en una semana más tarde de lo que el Tribunal Supremo tenía previsto en un primer momento ese día van a arrancar los pues sobre todo con los interrogatorios a los doce acusados eso se va a prolongar durante aproximadamente dos semanas en ese auto hacía público Supremo poco antes de las dos está contemplado ya cuál es la relación exacta de personas que finalmente van a tener que comparecer como testigos ya tenemos la lista de testigos José Antonio son creemos aproximadamente más de doscientos están pues los nombres que estaban en las ternas desde el principio va a testificar por segunda vez en su vida Mariano Rajoy el ex presidente del Gobierno lo va a hacer para explicar cómo se fraguó la gestión del artículo ciento cincuenta y cinco va a venir también a este Tribunal Supremo Cristóbal Montoro el ex ministro de Hacienda para explicar sobretodo esa negativa que hizo pública que eso pudiese haber cometido un delito de malversación de caudales públicos Soraya Sáenz de Santamaría la ex vicepresidenta del Gobierno también mental al Tribunal Supremo como testigo desde luego Iñigo Urkullu el lehendakari que también explicará cómo metió en esas negociaciones esos días sobre todo en la aplicación de ese de ese artículo Artur Mas el ex president la Generalitat de Cataluña muchos políticos en activo por ejemplo Marta Pascal también pena aragonés el president del Parlament de Cataluña Rousset ocurren dos diputados de Esquerra en el Congreso Gabriel Rufián Joan Tardà y desde luego el grueso de la lista de testigos José Antonio son altos mandos también posee policías guardias civiles Mossos d'Esquadra también miembros de la Guardia Urbana para explicar sobretodo y quizá una de las cosas más importantes de este juicio que pasó en las calles de Cataluña esos días si hubo o no hubo violencia del Parlament sobre todas y el Gubern que dirigía entonces Carles Puigdemont fue o no fue permisivo con esa violencia que dice la Fiscalía se cometió a las calles de Cataluña bueno conviene recordar pozos que la comparecencia como testigo es obligada y que además juran decir verdad

Voz 0055 42:24 eso es tienen que venir bueno tienen que físicamente a menos que se que se autorice que se haga por por videoconferencia lo cual todavía no se ha planteado ir desde luego tienen toda la obligación de decir verdad si no lo hacen esto es uno de las fórmulas más repetidas de la justicia española pueden incurrir en un delito de falso testimonio es la segunda vez en la que Rajoy va a declarar en un juicio lo hizo ya en el primer gran juicio de la trama Gürtel Porcel José Antonio por supuesto el Tribunal Supremo rechaza llamar a declarar como pedían tres de los acusados al Rey Felipe VI gracias puso bueno hasta ahora

Voz 1018 42:52 los nueve dirigentes políticos encausados viajen a Madrid en un autobús la Guardia Civil para ingresar en las cárceles de Soto del Real los siete hombres de Alcalá Meco las dos mujeres para estar presentes físicamente en las sesiones de la vista el desarrollo del traslado está haciendo esos incidentes aunque el independentismo se ha movilizado en varias vías quizá la más significativa la políticamente más importante es el anuncio de toda la decisión de convocar una reunión extraordinaria de su Gobierno para hacer pública una declaración en la que básicamente por lo de hoy ha venido a decir que no se fía mucho de la justicia no

Voz 1673 43:20 si en esta declaración mayoritariamente en inglés y en la que ésta

Voz 16 43:23 arropado por toda el Ejecutivo Torra firmado que el juicio

Voz 1673 43:26 vea ya para siempre las relaciones entre Cataluña y el resto de España el preside lo define como un juicio contra la democracia hace un listado de las supuestas vulneraciones de derechos que ha habido desde octubre del diecisiete y pide ayuda a la comunidad internacional

Voz 6 43:40 hablo catalán demócrata

Voz 0978 43:43 Pozo aprobado for The International

Voz 1673 43:45 si el problema de los demócratas catalanes es también un problema de la comunidad internacional especialmente de la Unión Europea porque somos ciudadanos europeos tenemos derechos que las instituciones deben proteger afirma Torra que también ha interpelado al Gobierno central el president sostiene que España no es una democracia plena y pide a Sánchez valentía y coraje para hacer

Voz 0978 44:05 reformas para abrir una negociación

Voz 1673 44:07 para permitir dice él el ejercicio de la autodeterminación en Cataluña

Voz 0978 44:11 bueno pues esto lo que ha dicho el presidente catalán en esa comparecencia sin preguntas en el Palau de la Generalitat en la rueda de prensa de Moncloa del Consejo de Ministros ha habido más de uno hay más dos preguntas para la portavoz sobre el comienzo de este juicio y las palabras de Torres José María Patiño buenas tardes

Voz 16 44:24 hola muy buenas tardes José Antonio el Gobierno pide moderación y racionalidad para apaciguar las emociones en torno al juicio del proceso una una recomendación tanto para el presidente

Voz 1915 44:35 la Generalitat Quim Torra como para todas las

Voz 16 44:38 formaciones políticas