Hora 14 (04/02/2019)

Voz 1722 00:22 grados de excedía hoy sin que se haya dado paso alguno en esta dirección por parte del régimen de Maduro el Gobierno de España anuncia G reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela al señor Why do Márquez como presidente encargado de Venezuela

Voz 1018 00:43 muy buenas tardes al presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunció a las diez de la mañana con esta declaración desde el Palacio de la Moncloa que España rompe con el régimen de Maduro y reconoce oficialmente al opositor cuidó como presidente interino de Venezuela encargado es el término exacto que ha empleado para que convoque elecciones libres democráticas con garantías en el menor tiempo posible no incluye un plazo preciso concreto pero la respuesta del propio Maduro hace sólo unos instantes a las nueve de la mañana hora local de Caracas en un acto público con militares ha sido la previsible

Voz 1623 01:12 el Gobierno cobarde de España ha tomado una decisión nefasta en la historia de las relaciones entre España y Venezuela yo les digo al señor Pedro Sanz Dios no lo quiera pero si algún día se concretaron el golpe de Estado sus manos señor Pedro Sánchez que darán llenas de sangre como quedaron la mano de José María Aznar en la guerra de Irak

Voz 1018 01:42 lo que puede ser importante para el cambio de ciclo político en ese país en el que continúa nuestra enviada especial Ana Terradillos

Voz 0125 01:48 qué tal buenas tardes si a pesar de las palabras de Maduro de momentos en relación a la espera de comprobar si la hay o no la hay porque ayer estuve la Embajada española aquí en Caracas y no tienen claro que la estrategia de Maduro eh cuál va a ser no saben si va a haber otro aviso un aviso acuérdate que ya llegó un aviso hace una semana cuando el Parlamento Europeo reconoció aguardó pero desde Madrid la orden fue quedarse aquí de hecho la embajada ha reforzado sale reforzado con efectivos policiales veremos ahora si llega ese nuevo aviso ya con fecha o si por el contrario Maduro decide no actuar

Voz 1018 02:17 junto a España otros siete países de la Unión Europea reconocen ya formalmente aguardó no hay por tanto unanimidad de los Veintiocho según admite el propio Borrell que se encuentra en Bruselas donde no ha concretado en qué hechos prácticos se va a traducir ese reconocimiento aguardó corresponsal comunitario Griselda Pastor

Voz 1915 02:32 exactamente de momento España sigue en lo político quieren una declaración conjunta aunque no sea acumula veintiocho y en eso están aunque por el momento Borrell se marcha de Bruselas sin poder confirmar al escuchamos

Voz 3 02:42 hoy han escuchado ustedes la declaración del presidente del Gobierno estamos trabajando para construir una declaración conjunta de más países vayan relación común está claro que de momento no la va a haber son

Voz 1915 02:53 en declaraciones de nuestro español que se alejado de los micrófonos con un vamos a ver qué pasa las implicaciones las veremos añadido en los próximos días

Voz 1018 03:04 el paro principal problema social de nuestro país nos deja Omar comienzo de año ochenta y tres mil desempleados más en las oficinas públicas doscientos ochenta y cinco mil afiliados menos a la Seguridad Social cuyo responsable Octavio Granado desvincula estas cifras del incremento del Salario Mínimo aprobado por el Gobierno

Voz 4 03:20 en el año dos mil dieciséis que bajo la afiliaciones dudo coma dieciocho por ciento o la cantidad en términos absolutos bastante similar a la de este año con una subida del salario el uno por ciento a alguien de ustedes el hubiera ocurrido es decir que era el salario mínimo a responsables

Voz 1018 03:39 tenemos además un nuevo caso mortal de violencia de género nuestro país la víctima la séptima de este año una mujer de cincuenta y siete años que a la vez y pareja del asesino que ya está detenido vamos a Radio Club Tenerife Pedro Murillo

Voz 1718 03:50 un hombre de cincuenta y siete años ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de la muerte de su tía en Tenerife la Delegación del Gobierno ha confirmado que tal y como sospechaban los investigadores Se trata de un nuevo caso de violencia de género ya que la víctima y el presunto agresor vivían en el mismo domicilio y mantenían una relación sentimental el crimen se produjo el domingo por la mañana cuando se encontró el cuerpo sin vida de una mujer con claros signos de muerte violenta en el barrio de Ofra Santa Cruz de Tenerife en otra habitación de la viviendas hay un sobrino de la víctima que se encontraba inconsciente tras haber ingerido pastillas con intención de suicidarse una vez recuperado el sobrino de la fallecida fue detenido acusado del delito de asesinato

Voz 1018 04:26 en el juicio de Bankia su ex presidente Rodrigo Rato ha responsabilizó al que fuera presidente del BBVA Francisco González de ser uno de los artífices además otros banqueros ir el ministro Guindos de su salida de la entidad

Voz 5 04:36 qué motivos Oker razones que dio el ministro para su dimisión para

Voz 6 04:41 el animaba me dijo que era mejor que dimitiera el presidente Lula había dicho que habiendo sido ministro del PP no era bueno que estuviera del presidente de un banco

Voz 7 04:50 sí predio al presidente

Voz 6 04:53 el Gobierno porque me parecía que todo esto era un poco excesivo yo me ratificó que sube es que él estaba de acuerdo con lo que me había pedido el ministro

Voz 0202 05:02 además Esquerra Republicana anuncia que registrarán mañana en el Congreso una enmienda a la totalidad de los presupuestos generales porque los gestos que esperaban no llegan yo espero Cataluña da por hecho que el PDK Tara lo mismo aunque ese partido aún no lo ha anunciado

Voz 1915 05:15 sólo cuenta la SER por primera vez una sentencia reconoció la incapacidad total a una víctima de violación veinte años después de la agresión la mujer siente terror cada vez que se cruza con alguien en la escalera o escucha el timbre el trastorno le impide incluso salir a la calle la huelga de Teresa ese Madrid entra en su tercera semana y esta tarde se reúne por primera vez con la Comunidad de Madrid la

Voz 0202 05:32 la patronal de la súbete cesa querellado contra el líder de los taxistas en Barcelona al que acusa de intento de asesinato y organización criminal

Voz 1657 05:39 Día Mundial contra el Cáncer centrado este año en el dolor emo

Voz 1915 05:41 están al tanto de los enfermos como de su entorno sin embargo la atención psicológica a los hospitales públicos es nula hoy su oficio

Voz 9 05:54 hora catorce Madrid

Voz 6 06:01 esto que está pillo yo creo que en este procedimiento ojalá sabiendo las dificultades que tiene sepamos quién lo hizo

Voz 1434 06:09 la Audiencia Provincial juzga desde hoy el caso de los espías el supuesto espionaje a rivales políticos dentro del Partido Popular la gesta pillo como dijo una de las presuntas víctimas Manuel Cobo han pasado diez años sin ningún político se sienta en el banquillo de los acusados ni la fiscalía acusa de nada a pie de hecho la absolución sí que vamos a verdes Pilar en los próximos días como testigos a los máximos responsables públicos de aquella época Esperanza Aguirre Ignacio González Francisco Granados y también a los supuestos espiados Alfredo Prada y al propio así que lo primero que vamos a hacer hoy es ir a la Audiencia Provincial luego les contaremos la última hora de las negociaciones de las fuerzas de izquierda para ir juntas a las elecciones de mayo Izquierda Unida la que parecía que temblaba Animos ha sorprendido hoy con una exigencia difícil de aceptar para Errejón tiene que pedir la paralización de Madrid nuevo norte la última versión de la Operación Chamartín que fue impulsada por Manuela Carmena al balón era de Izquierda Unida

Voz 1722 07:08 Kenia lleva veinte años trabajando

Voz 3 07:11 eh para para echar abajo una operación

Voz 1722 07:13 entendemos que pues la clase trabajadora madrileño sólo beneficia al que haya grupos financieros en cuanto sigue inamovible

Voz 1434 07:20 estamos pendientes también del enésimo intento de llegar a un acuerdo sobre el conflicto del taxi reunión entre las partes en la Consejería de Transportes a las cinco y media de esta tarde las posiciones por ahora siguen muy alejadas Julio Sanz de la Federación Profesional del Taxi Angel Garrido preso

Voz 1722 07:35 si no le gustaba el tema de el tiempo ni a distancia quitamos el tiempo quitamos la distancia éramos alternativas y realidad que nos va a decir ahora lo que había

Voz 0177 07:44 aquí es un error de inicio planteando esto como como una huelga de absolutamente desproporcionada y por eso yo lo que pido es que en primer lugar vuelvan a trabajar

Voz 1434 07:53 más noticias ahora en titulares con Sonia Palomino y Paula

Voz 1915 07:56 el paro subió un tres coma tres por ciento en Madrid durante el mes de enero también bajo la afiliación a la Seguridad Social los sindicatos alertan del aumento de la precariedad y la baja calidad del empleo el presidente madrileño acusa de la situación al Gobierno central el Consejo Escolar rechaza el nuevo decreto de convivencia de los centros que la Comunidad quiere aprobar antes de que termine la legislatura sindicatos asociaciones de padres han votado en contra del texto que entre otras cosas contempla castigar a los alumnos que callen en acosos Company

Voz 10 08:19 el ex director del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde y el director de del diario punto

Voz 1915 08:24 es Ignacio Escolar entre los primeros comparecientes en la comisión de Universidades de la Asamblea el quince de febrero también está citada la profesora Cecilia Rosado que supuestamente falsificó el acta de notas de Cifuentes el amor no duele es el nombre de la campaña que lanzará el Ayuntamiento de Madrid el próximo catorce de febrero para prevenir detectar la violencia machista el teatro Español ofrecerá monólogo dice realizarán talleres en Ciutat para concienciar a los más jóvenes y en deportes el Real Madrid se acerca al Barça tras su victoria por tres cero sobre el Alavés los blancos están a ocho puntos mientras el Atlético de Madrid se aleja después de perder uno cero ante el Betis y se queda a seis puntos de los azulgranas

Voz 1434 08:55 vamos con la información del tráfico nos acercamos a la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 11 09:00 las redes a esta hora no encontramos grandes complicaciones en la red de carreteras de la Comunidad tras una mañana con varios accidentes generando retenciones importantes en este instante tan sólo hay dificultades de entrada a Madrid por la A uno hasta Nudo de Manoteras en el resto de la red de carreteras madrileñas se circula sin problemas tampoco hay complicaciones en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta y el tráfico

Voz 1434 09:23 las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Margarita Pérez hola buenas tardes finalizaron por hoy he obras que se realizan en la calle Génova junto a la plaza de Alonso Martínez que hasta hace pocos minutos cortaban un carril por lo tanto se recuperan todos los carriles en ese punto Illa anormalidad hablamos de obras pero en este caso que afectan al giro desde Francisco Silvela la calle de Príncipe de Vergara a la altura de la Glorieta de López de Hoyos en ese punto se pueden evitar el tránsito mucho mejor y luego ya tenemos que hablar un panorama en general tranquilo

Voz 1915 09:53 con una circulación fluida en lo que respecta

Voz 1434 09:55 m treinta y ocho grados ahora mismo en el centro de Madrid vamos también con la previsión del tiempo Jordi

Voz 0978 10:00 Carbó el sur seguirá luciendo durante toda la tarde en toda la Comunidad ayudando que las temperaturas suban un poco más que en las últimas jornadas de noche ha hecho frío de hecho ha sido una de las mañanas más frías de lo que llevamos de invierno con heladas prácticamente generalizadas incluso ha helado en toda la ciudad de Madrid pero en breve las máximas se acercarán al los diez grados poco más altas que ayer pero todavía con sensación de frío cuidado porque cuando se esconde el sol las temperaturas volverán a bajar rápidamente y mañana tendremos temperaturas mínimas un poco más altas pero aún con heladas en la mayor parte de la comunidad y los próximos días de hecho durante toda la semana seguirá haciendo mucho sol con temperaturas cada día que pase un poco más altas especialmente durante las tardes

Voz 1434 10:41 comienza ahora a catorce Madrid con la dirección técnica de Noema Valido Julio Hernández y la producción de Sonia Palomino

Voz 9 21:29 sobre el conflicto el taxi dice el presidente

Voz 1434 21:31 el Garrido que respeta el sector pero se niega a flexibilizar un poquito su postura su última postura porque al principio si estaban dispuestos a ofrecer al taxi lo que pide ahora el taxi tras haber rebajado drásticamente sus exigencias las dos partes vuelvan a ponerse esta tarde en la Consejería de Transportes décimo quinto día de huelga veremos si por fin algo cambia Elena Jiménez buenas tardes

Voz 0806 21:53 las tardes el sector del taxi presentó el viernes pasado esa nueva propuesta con menor en líneas rojas quitó lo de la contratación y pidió una reunión de urgencia con la consejera de Transportes la reunión ha llegado con fecha llora tres días después por eso entre los taxistas leen que la actitud de la Comunidad de Madrid es de pasividad dejación que esperan de esta cita Julio Sanz presidente de la Federación Profesional del Taxi

Voz 26 22:13 la solución pasa que de una regulación de los médico de arrendamiento con conductor para que dejen de hacer de taxi sólamente te dimos una regulación ordenada que garantice el servicio diferenciar dos actividades

Voz 0806 22:25 desde la Consejería dicen que les buscarán soluciones reales pero por ahí no pasa nada que tenga que ver con regular los CTC Rosalía Gonzalo es la consejera

Voz 27 22:34 creo que es una propuesta que no soluciona sino que

Voz 1434 22:37 genera problemas al otra parte excepto

Voz 27 22:39 porque es de las veces y eso no lo va a hacer esto

Voz 0806 22:42 no mientras el presidente Ángel Garrido pide ahora desde el cariño que el sector del taxi abandone la huelga

Voz 0177 22:48 nuestro respeto y nuestro afecto al colectivo de taxistas que llevan muchísimos años trabajando Madrid trabajando bien lo que habido aquí es un error de inicio planteando esto como como una huelga por eso yo lo que pido es que en primer lugar vuelvan a trabajar

Voz 0806 23:01 los taxistas insisten en que la protesta no tiene marcha atrás sino consiguen garantizar sus puestos de trabajo quince días llevan banda de huelga indefinida hizo once para siete de ellos en huelga de hambre

Voz 1434 23:11 tenemos datos del paro que el pasado mes de enero aumentó en la región tres con tres por ciento respecto al mes anterior también ha bajado la afiliación a la Seguridad Social casi un uno por ciento aunque en términos interanuales la evolución ha sido buena Sonia Palomino

Voz 1915 23:25 sí son once mil trescientos parados más que en diciembre aunque si vemos el interanual el paro bajó un ocho por ciento lo mismo pasa con la afiliación a la Seguridad Social perdió más de treinta y un mil cotizantes pero en el interanual crece casi el cuatro por ciento Por sectores el paro solo baja en construcción se dispara en servicios los sindicatos apuntan al fracaso del modelo productivo Eva Pérez Comisiones Obreras

Voz 28 23:45 hay que apostar por modelos productivos y por sectores que generen valor añadido hay que recuperar el papel de la industria en los sectores Bazán el conocimiento hay que ligar a un empleo de calidad

Voz 1915 23:59 a pesar de la bajada en la afiliación suben los contratos hay un nueve por ciento más que en diciembre es decir hay mucha rotación y eso sólo significa una cosa que sube la temporalidad Isabel Vila Vella UGT

Voz 29 24:09 está en situación de temporalidad desigualdad se ha disparado a partes a partir de la reforma laboral de dos mil doce que ha expulsado del mercado laboral a muchas personas sobre todo mujeres y que sólo ha conseguido que la contratación sea temporal

Voz 1915 24:26 para la patronal madrileña los datos confirman la desaceleración en la economía Francisco Aranda presidente de CEIM

Voz 30 24:31 hemos asistido a anuncios de incrementos fiscales por parte de Gobierno central a las empresas y no podemos olvidar que la la gran mayoría de nuestro tejido productivo son pymes

Voz 1915 24:46 las dicen desde CEIM que impiden la creación de nuevos

Voz 1434 24:48 puestos de trabajo el nuevo decreto de convivencia en los centros educativos que la Comunidad de Madrid quiere aprobar antes de que acabe esta legislatura no ha conseguido el apoyo unánime del Consejo Escolar de la región tres sindicatos de profesores CCOO CSIF Jan P más la FAPA Giner de los Ríos han votado en contra del texto que está siendo tramitado por la vía de urgencia un texto que entre otras cosas contempla crear equipos de mediación en los centros y castigar a los alumnos que no denuncian acoso hacia sus compañeros los motivos de unos y otros han muy distintos pero hay puntos en los que sí coinciden por ejemplo en que es imposible que se pretenda mejorar el ambiente escolar con más formación de profesores de familias de alumnos sin que la comunidad ponga un euros sobre la mesa Laura Agut

Voz 1275 25:30 Torres para CSIF y ANPE es primordial no se puede formar a los docentes sin que haya una financiación añadida no se puede dar más funciones al profesorado en un clima todavía de recortes Javier Pérez Castilla CSIF

Voz 1018 25:42 esa tendencia tarde

Voz 26 25:44 y las informes administrativos etcétera algo a luto antes

Voz 1275 25:48 Comisiones Obreras y la FAPA proponen la figura de un docente con liberación de horas lectivas para hacerse trabajo las familias creen que el decreto cara a las tintas contra los alumnos pero no aborda las situaciones en las que es un profesor quién ejerce la violencia

Voz 31 26:00 para el dictar un decreto de convivencia basado en que la culpa la tiene el alumnado es un defecto de raíz existe alumnado de instructivo como también existe profesorado de instrucción

Voz 1275 26:11 es Camilo Gené de la FAPA CSIF sin embargo dice que el decreto resta autoridad al profesor

Voz 26 26:16 pero que no me ponen una multa pero el momento que va a llegar un tercero Innova de Ciencias multa a unos multa

Voz 1275 26:23 CSIF y ANPE rechazan la mediación la FAPA llama la atención sobre otro asunto los castigos a la luna

Voz 31 26:29 a un menor de ocho años de edad se le puede prohibir el participar en actividades extraescolares o incluso expulsarlo de su centro educativo cuando si matase a alguien no tendría ninguna consecuencia

Voz 1915 26:41 el Papa comisiones quieren que todos los castigos

Voz 1275 26:44 se cumplan en el centro la expulsión dicen a veces es un premio para los chavales de

Voz 1434 26:49 a los tribunales y relacionado con la educación un apunte que acabamos de conocer de un asunto que les hemos contado estas últimas semanas la justicia ha desestimado la demanda de los padres del instituto de San Fernando en la capital que se oponían al traslado de amenas de menores extranjeros no acompañados a su complejo educativo la Justicia desestima su demanda el amor no duele es el nombre de la campaña que va a lanzar el Ayuntamiento de Madrid el próximo catorce de febrero para prevenir detectar la violencia machista el teatro español va a ofrecer monólogos se van a realizar talleres en institutos para concienciar a los más jóvenes Paul Asensio

Voz 32 27:25 la campaña se realizarán talleres para más de dos mil adolescentes entre institutos de Madrid los jóvenes atenderán a un monólogo que pretende destapar los micro machismo que nos rodean en forma de música cine o publicidad para aprender a distinguir el amor del dolor detectar conductas positivas de maltrato Marina Marroquí estará a cargo de estos talleres se ha estado esta mañana en Hoy por el Madrid

Voz 33 27:43 lo dice la campaña el amor no duele quien bien te quiere no te hace llorar ni las parejas que se desean se pelean y es y es algo que no nos enseñan unos enseñan a querer bien no nos enseñan a detectar una relación de maltrato en las primeras etapas entonces va a ser mucho en clave de humor pero sobre todo a tener herramientas muy prácticas para detectar en ese mismo momento en qué tipo de relación estás

Voz 32 28:02 el día catorce el día de San Valentín se celebrará en el Teatro Español el acceso gratuito hasta completar aforo además de la charla informativa el público creara una canción con lo aprendido que se grabará para difundir el mensaje el amor no duele

Voz 10 28:18 soluciones con hipoteca punto com préstamos desde diez mil hasta tres millones de euros necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas un embargo soluciones con hipoteca punto com préstamos desde diez mil hasta tres millones de euros soluciones con hipoteca punto com heno

Voz 1434 29:02 Sofía Álvarez buenas tardes qué tal buenas tardes hoy a las nueve de la noche se cierra la jornada

Voz 10 29:06 la número veintidós de la Liga con el derbi madrileño entre el Rayo Vallecano y el Leganés

Voz 34 29:11 ambos equipos llegan empatados a veintitrés puntos con el Rayo en los puestos de descenso para cualquiera de los clubes madrileños una victoria les situaría en la mitad de la tabla en el equipo de Míchel se perderán el partido Santi Comesaña hay bebé por acumulación de tarjetas además esta mañana se han conocido los emparejamientos de las semifinales de la Copa de la Reina el Atlético Madrid se enfrentará al Barcelona por lo tanto la final del año pasado se repetirá en semifinales el próximo diecisiete de febrero

gracias océanos marchamos tenemos ocho grados ahora mismo en el centro de la capital igual que en los próximos días vamos a seguir con igual que hoy vamos a seguir con mucho frío de madrugada estos próximos días pero las máximas van a subir mucho hasta los quince o dieciséis grados a lo largo de la semana

Voz 1 30:04 sí

Voz 1018 30:08 tarde una y media

Voz 1018 30:22 España y otros siete países europeos los más importantes como son Francia Alemania Gran Bretaña pero no la Italia de sal

Voz 1243 30:28 venir rompen formalmente con el régimen de Maduro anuncia su reconocimiento oficial

Voz 1018 30:33 Juan Why do como presidente interino para que convoque en el menor plazo posible elecciones libres democráticas con garantías en un país de casi treinta y dos millones de habitantes de los cuales al menos dos millones están en el exilio que por no haber no hay ahora mismo ni siquiera un censo fiable Pedro Sánchez anunció desde Moncloa la decisión que estaba cantada vencido el ultimátum ante lo cual Maduro no ha escatimado críticas hacia herencias amenazas

Voz 1722 30:57 el Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela al señor Why do Márquez como presidente encargado de Venezuela

Voz 1623 31:10 el Gobierno cobarde de España ha tomado una decisión nefasta Dios no lo quiera pero si algún día se concretaron al golpe de Estado su mano señor Pedro Sánchez quedarán llenas de sangre como quedaron la mano de José María Aznar en la que

Voz 1018 31:30 a raíz de irá intentaremos explicarles cómo se puede articular a efectos prácticos esta ruptura con el autodenominado régimen bolivariano el reconocimiento de lo que no está claro porque existen muy pocos precedentes de algo parecido el propio ministro Borrell prefiere esperar

Voz 3 31:43 volvían escucha el el presidente del Gobierno no estamos trabajando para construir una declaración conjunta de más países en relación con lo que de momento no la va a haber o

Voz 1018 31:55 hora catorce lunes cuatro de febrero Antonia Martín Isabel Quintana buenas tardes saca del año ha empezado mal rematadamente mal en la lucha contra el paro Antonio sí

Voz 1657 32:04 el paro subió en ochenta y tres mil personas en enero y la afiliación a la Seguridad Social perdió a doscientos mil el Gobierno lo desvincula de la subida del salario mínimo Octavio Granado secretario de Estado de Seguridad Social

Voz 4 32:14 en el año dos mil dieciséis que bajó la afiliación el uno coma dieciocho por ciento con una subida del salario mínimo en uno por ciento alguien de ustedes el hubiera ocurrido decir que era el salario mínimo el responsable

Voz 1915 32:28 violencia machista las autoridades confirman que el asesinato de una mujer en Tenerife ayer por la mañana es un nuevo caso de violencia de género el supuesto autor que su sobrino mantenía además una relación sentimental con ella

Voz 1018 32:38 siguen en el calabozo los detenidos por la violación en grupo

Voz 1657 32:40 una joven en Sabadell no pasarán a disposición judicial hasta mañana tres de ellos participaron en la agresión del grupo y los otros tres no hicieron nada por evitar hay

Voz 1915 32:49 tú la Fiscalía ha presentado una querella contra un cura al que acusa de haber abusado sexualmente de cuatro personas una de ellas una menor de edad en unos campamentos de los scouts en Euskal

Voz 1657 32:57 las enmiendas a la totalidad de Esquerra Republicana tiene la intención de presentar mañana la suya los presupuestos generales siguió Cataluña da como plazo hasta el viernes para que el Gobierno acepte el diálogo sobre la autodeterminación escuchamos a Marta Vilalta y a la ministra Meritxell Batet

Voz 1915 33:10 hemos decidido formalizar una enmienda a la totalidad a estos Presupuestos Generales del Estado que mañana presentaremos de manera formal

Voz 35 33:17 a un gobierno se le pueden pedir muchas cosas a otras cuestiones que no dependen del poder ejecutivo sino que dependen de otros poderes creo que está fuera de todo sentido común da nombre

Voz 1915 33:28 Rodrigo Rato ha explicado en el juicio del caso Bankia que Luis de Guindos le pidió que dimitiera y que esa decisión contaba con el apoyo del ex presidente del BBVA Francisco González también con la de Mariano Rajoy

Voz 6 33:38 será mejor que dimitiera el presidente Lula había dicho que habiendo sido ministro del PP no era bueno que estuviera de presidente de un banco perdió al presidente del Gobierno me ratificó que de su vis que él estaba de acuerdo con lo que me había pedido el ministro

Voz 1657 33:53 el único que falta Pablo Casado es el único líder de uno de los principales partidos que no se ha reunido aún con ACNUR la agencia de la ONU para los Refugiados y hablado ya con PSOE Podemos y Ciudadanos para explicarles los datos sobre migraciones y solicitudes de asilo Francisca Fritz ACNUR que nos preocupa mucho es que

Voz 0978 34:09 hay que sembrar de de de

Voz 6 34:12 alarmismo de de una terminología

Voz 3 34:15 la tóxica para

Voz 1434 34:18 voy apuntando a la última

Voz 2 34:20 esta división social el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 0861 34:26 José Antonio estrenaba es para Pedro Sánchez señor presidente del Gobierno esta mañana en Moncloa al cumplirse los siete días de plazo dados a Nicolás Maduro para que fijara la convocatoria de elecciones ha reconocido a Juan como presidente encargado de Venezuela ahora lo urgente es facilitar la llegada de la ayuda humanitaria y la búsqueda de una salida ordenada sin violencia que respete las realidades en pugna en el país los presidentes de México y Uruguay más la ministra europea de Exteriores Federica Mogherini deber eran intentó darla ya advertir a Trump para que saque de ahí sus sucias manos

Voz 1018 35:06 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Noema Valido y Julio Hernández en la técnica Isabel Quintana hay Carlos Cala en la producción y un reconocimiento pionero de la justicia a una mujer que fue violada hace ya más de veinte años el Supremo admite y es la primera vez que lo hace su incapacidad laboral total Alberto Pozas

Voz 0055 35:22 dos años después de la violación el estrés postraumático sigue hay miedo a quedarse sola miedo al sonido del timbre miedo incluso a cruzarse por la escalera con un desconocido ahora ha sido el Tribunal Superior de Castilla y León en una sentencia firme a la que ha tenido acceso la Cadena Ser el que ha reconocido su incapacidad total para volver a trabajar y su derecho a cobrar una pensión la víctima dice la sentencia sufrido un calvario psíquico en las últimas dos décadas en la sala de lo social del Tribunal Supremo reconocen que nunca han estudiado Un caso similar

Voz 1018 35:48 el completamos portada con el tiempo la previsión algo más de calma Jordi Carbó

Voz 0978 35:52 a lo largo de esta semana no esperamos demasiadas complicaciones derivadas de la meteorología básicamente va a hacer mucho sol con temperaturas un poco más altas cada día que pase especialmente durante las tardes después de una mañana que ha sido de las más frías de lo que llevamos de invierno ahora el ambiente ya se nota un poco más agradable durante la tarde en la mayor parte del país máximas de diez a quince grados con nubes cada vez más activas en el Cantábrico chubascos hasta la próxima madrugada también la próxima noche algunas nevadas en la vertiente norte de los Pirineos

Voz 1915 38:29 hola buenas tardes en Madrid Inma Carretero que

Voz 1018 38:31 pero la Inma qué tal hola qué tal buenas tardes a empezar por aquí porque aquí bueno no aquí sino el Palacio de la Moncloa para ser exactos fueron de Pedro Sánchez anunció en una declaración oficial sin preguntas al albor de la mañana que desde hoy España reconoce ya oficialmente a Juanma Aído

Voz 0806 38:43 sí había debate en el Gobierno sobre qué formato utilizar para este reconocimiento a Juan Why do finalmente han decidido hacerlo al máximo nivel con una comparecencia del jefe del Ejecutivo que lo reconoce como presidente encargado ha dicho para propiciar la convocatoria de unas elecciones libres democráticas y con garantías para alcanzar este fin tiene intención el presidente de ser bastante activo

Voz 1722 39:03 las próximas horas contactaría con las principales instituciones europeas con los distintos gobiernos europeos también Iberoamericanos que quieran sumar esfuerzos a la causa de la democracia en Venezuela para desarrollar nuestra posición no vamos a dar un paso atrás en este empeño España va a estar a la altura de lo que se espera de ella en este conflicto

Voz 0125 39:26 ahora el Gobierno se va a emplear en trabajar en el grupo

Voz 0806 39:28 no de contacto en el que están países europeos e iberoamericanos para facilitar esa convocatoria electoral también pretende impulsar en la Unión Europea y en Naciones Unidas un plan de ayuda humanitaria

Voz 1018 39:38 has entendido mal Mali la declaración de Sánchez no se concreta ningún plazo para que convoque elecciones el presentarla sólo de

Voz 0806 39:44 el menor tiempo posible Asia es el presidente ha hablado de que en el y el horizonte es convocar elecciones en el menor plazo de tiempo posible el Grupo de Contacto internacional que va a coordinar Bruselas sí que tiene un límite temporal tienen un mandato en noventa días tres meses de trabajo para contribuir a esa excepcional convocatoria de elecciones

Voz 1018 40:01 qué necesita otros siete países de la Unión además de España han anunciado inicialmente el reconocimiento debido lo cual Griselda quiero decir dos cosas bueno que en ese grupo están los de mayor peso político económico salvo Italia pero también que no hay unanimidad entre los veintiocho y el ministro Borrell ha concretado que efectivamente existe pero no ha sido capaz al menos por ahora decir cómo se va a articular ese nuevo escenario en las relaciones con Caracas

Voz 1915 40:23 exactamente sí a medida que avanzan las horas hay algún otro país que se ha ido sumando a la declaración inicial del primer grupo de siete pero no llegan todavía la mitad de los países de la Unión Europea allí es muy difícil que puedan superar ese ese listón aunque ella sigue insistiendo y pide una declaración ha explicado Borrell asegurando que aunque no sea unánime y los la quieren vamos a escucharlo porque el ministro si os fijáis elude precisar cuáles son no ya solo las consecuencias políticas sino también las prácticas

Voz 2 40:52 los ponentes paso hemos vamos a ver

Voz 3 40:54 los partidos los siguientes días vamos a ver qué es lo que ocurre hoy en escucha de ustedes la declaración del presidente del Gobierno de estamos trabajando para construir una declaración conjunta de más países la declaración común este que de momento no la va a ver que hay algunos que siguen todavía o poniendo pero ella se ha cerrado el plazo para que todos digan lo que es decir en el caso de que no puede haber una declaración común que seguramente no habrá más allá de la que ya se hizo el viernes pues hay muchos países que pueden secundar una declaración que traslade colectivamente

Voz 1915 41:31 bueno pues en esa declaración parece que está España digo parece porque las explicaciones que nos han dado aquí son francamente muy pocas y el ministro tenía mucha prisa ha dicho por volver a Madrid

Voz 1018 41:41 bueno en principio que sepamos Ana más allá de las bravatas escuchábamos en portada todavía no hay respuesta del régimen de Maduro a estación de España y los otros países europeos

Voz 0125 41:50 sí y eso a pesar de las palabras de Maduro de momento no hay reacción oficial por parte de este Gobierno en la embajada española aquí en Caracas ayer estuve allí no tienen claro de hecho que vaya a haber un nuevo aviso acuérdate que el primero fue hace una semana cuando el Parlamento Europeo declaró agredido presidente legítimo el gobierno de Maduro también invitó al embajador a irse aunque sin fecha Madrid decidido quedarse de hecho se ha reforzado la bajada con muchos efectivos policiales vamos saber ahora si llega ese nuevo aviso Si llega con fecha o si por el contrario eh no llega nada va a ser José Antonio Busto de horas lo que sí parece

Voz 1018 42:21 claro es que Maduro no va a escatimar esfuerzos para mantenerse en el poder incluso por la vía del miedo a la población y así lo has podido incluso comprobar sobre el terreno

Voz 0125 42:30 sí Se están asaltando casas de gente pobre vulnerable que come de lacra de las cajas que reparte maduros entre cursos pero que comienzan a rebelarse porque tienen hambre

Voz 0277 42:40 el seis de PSF estas admitió para acá no sé con qué intención porque lo aquí vivo sola sola convivencia pide verdad eso me tiene consternada porque primera vez gemidos yo tengo diez años de vivir aquí por primera vez que yo veo esta situación tenía tranquilo deparan tenía dos temas de calado vinieron esta mañana para acá a mí no me tumbaron

Voz 0125 43:08 me falta la harina decía la niña de siete años que vive con su madre esta mujer fue asaltada el viernes en Petare la favela más grande de toda Latinoamérica viven dos millones y medio de personas es una situación complicada ya a los malandros los delincuentes que fueron entrenados por Chávez para mantener a raya a estos barrios se rebelan contra el régimen

Voz 38 43:27 en el ayer fueron jóvenes que apoyaban al Gobierno grupos que el Gobierno creó para la represión de la Comunidad para que controlarán todos hoy son la misma gente que ya no está con el Gobierno porque también están pasando hambre el Gobierno les prometió a ellos que se cuidaban los barrios que si controlaban los barrios eran las pero iban a llevar con le iban a dar comida le iban a dar

Voz 39 43:49 automóviles

Voz 0125 43:52 los pobres de maduros revelan contra él ibamos a ver cómo se vive la entrega de ayuda humanitaria cuando comience puro

Voz 1018 44:00 gracias Ana Griselda ya anoche a las seis coma treinta de Jordi Évole Maduro admitía la posibilidad de una guerra civil en su país incluso reconocía la existencia de hasta dos millones de civiles con posibilidad de ser armados en cualquier momento

Voz 40 44:12 Venezuela tiene una Fuerza Armada Nacional Bolivariana profesional con uno doscientos mil hombre y mujer cuatro componentes el Ejército la aviación la Armada y la Guardia Nacional Bolivariana la revolución creo la Milicia Nacional bolivariano es el pueblo organizado como miliciano en su barrio en su fábrica en la universidad tienen además estos cuerpos tienen acceso al sistema de arma de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana pero tiene entrenamiento militar vamos a llegar a dos millones de milicianos English sean tan en todo el territorio nacional