Hora 14 (05/02/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 3 00:14 José Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas no es noticia que les avanza la Cadena Ser el Ministerio del Interior retira la consideración de Entidad de Utilidad Pública al colectivo ultraconservadora Hazte Oír por su campaña homófoba del bus que hace un par de años recorrió el centro de Madrid y otras grandes ciudades con el lema Que no te engañen los niños tienen pene las niñas tienen Bulgaria Grillo

Voz 0259 00:41 la revoca esa condición porque considera que su polémica campaña atenta y falta al respeto y a la dignidad de las personas y colectivos que tienen una idea diferente sobre la orientación sexual porque sus mensajes tuvieron el efecto de denigrar o minusvalorar otras concepciones de la familia la identidad de género o la educación de la infancia dice la resolución de interior a la que ha tenido acceso la Cadena Ser que todo esto es incompatible con el interés general Icon light utilidad pública de la que goza esta asociación ultraconservadora desde el año dos mil trece se la concedió el Gobierno del PP el entonces ministro Jorge

Voz 1509 01:17 Fernández pues a partir de las de las aplicaremos las consecuencias

Voz 1018 01:20 prácticas que tiene esta decisión de interior y que son sobretodo de carácter económico para este colectivo que tanto ruido hizo nuestro país hace un par de ellos estamos además muy pendientes de los movimientos políticos del independentismo para presionar al Gobierno justo una semana para que comience en el Supremo el conocido ya como juicio del proceso presión con los presupuestos Esquerra ha presentado ya su ha anunciado enmiendas a la totalidad del PD Cat sigue trabajando en ello Carles Campuzano escuchemos a Joan Tardà ya Carles Campuzano

Voz 4 01:46 sin mirar hacia otra parte como si los derechos democráticos no fueran fundamentales la democracia española está deteriorándose

Voz 5 01:53 el está dando tanto que

Voz 4 01:56 puso personas demócratas están más preocupadas o los presupuestos que no pueblos

Voz 6 02:00 derecho civil lo que está decidido es que si ese diálogo político en esa dirección de creación de espacios político

Voz 3 02:06 los buenos resultados pues presentaremos esa enmienda a la totalidad pero de aquí al viernes tenemos tiempo para que el Gobierno ficha que esas comisiones de concreto

Voz 1018 02:15 bueno pues en este momento precisamente el líder del Partido Socialista de Cataluña Miquel Iceta admite declaraciones a TV tres que no está mal pensado que esa acepte algo parecido a un observador o mediador lo que él ha llamado fedatarios entre en las negociaciones entre los respectivos gobiernos el del Estado y de Catalunya

Voz 7 02:31 IOBA Uría no me gusta la palabra mediador yo vería más claro que se diga queremos que haya alguien que dé fe de lo que se habla porque como los partidos tenemos mucha desconfianza unos de otros queremos que alguien diga se ha hablado de estos temas aquí ha habido acuerdo y esto ha quedado encima de la mesa esto es posible

Voz 8 02:45 yo expuso

Voz 1018 02:46 claro que para ayudar a las aguas a una semana de este juicio el fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira se cuestiona la imparcialidad de los tribunales catalanes para juzgar los delitos de rebelión y sedición derivados del llamado esa es la calidad de sonido vamos a ofrecer no es la mejor de las posibles es sonido de sala

Voz 9 03:02 puedo de imparcialidad serenidad sin manda

Voz 1018 03:19 en París en el centro de la ciudad esta madrugada diez muertos una treintena de heridos en el incendio de un edificio de siete plantas incendio intencionado provocado por una mujer con problemas

Voz 10 03:28 les ha empezado a la una de la madrugada ya estaba todo negro se visto dicho yo vivo la octava planta en el acto

Voz 1509 03:36 sí claro

Voz 11 03:37 hemos intentado protegernos en el balcón

Voz 1509 03:39 después hemos retrocedido hasta un rincón

Voz 11 03:42 dir hay gente que se ha subido al tejado para escapar de la

Voz 1509 03:44 los llama sobre Venezuela

Voz 1018 03:47 esa mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy el que fuera alcalde de Caracas Antonio Ledezma ha definido la situación de su país como de campo de concentración subraya que él no aspira a ser el embajador de nuestro país

Voz 1 05:08 pero

Voz 1509 05:12 ese Madrid Cristina Machado buenas tardes a las nueve de la noche a esa hora sabremos si los taxistas mantienen la huelga que ya va por su decimosexto de

Voz 1915 05:21 yo voy a votarlo continuar no está sirviendo de nada porque ellos están al final de su legislatura les da

Voz 12 05:27 da igual ya todo lo llevó todo hoy con la huelga

Voz 1414 05:30 a trabajar sin nada

Voz 12 05:31 es que el sector se Mora poquito a poco como una cerilla vaya

Voz 13 05:34 vagando que nos sentimos engañados humillados aquí hemos iniciado una batalla pues la batalla que terminarla

Voz 1509 05:41 se cumplen cuatro horas del referéndum convocado tras el último portazo del Gobierno regional que mantiene que en ningún caso regulará los sube TC si se compromete ahora flexibilizar las condiciones de los taxistas a los que piden que pongan fin a la protesta

Voz 5 05:55 que esa mayoría silenciosa de taxistas tengan la oportunidad de restablecer la prestación de ese servicio público y desde luego la voluntad y el ánimo de trabajar en pro del colectivo del taxi pero también la firmeza de no permitir ninguna otra administración legisle contra las su veces contra los derechos de los usuarios

Voz 1509 06:18 sí Manuela Carmena se planta en una entrevista a la agencia Efe la alcaldesa de la capital advierte Izquierda Unida de que nunca aceptará la condición de Parallel dar la Operación Chamartín para conseguir una candidatura conjunta de la izquierda madrileña los que quieran Un mundo sin empresas no pueden gobernar así declara ha sido en una apuesta que ha secundado aquí en la SER su portavoz Rita

Voz 1821 06:39 eso es importante que las ciudades y los territorios tengan una cierta autonomía para decidir en función de las necesidades de prácticas no quiero decir que a lo mejor desde el Congreso se ven las cosas en Madrid de una forma distinta que con cuando uno tiene que trabajar en hacia Madrid y eso le pasa a mucha gente en en no en todos los partidos no quedes la óptica nacional no sirve bien la óptica local

Voz 1509 07:01 los tribunales segunda jornada del juicio de los espías hoy todavía con cuestiones previas a la defensa de los seis acusados trata de convencer al jurado popular de que eran simples trabajadores cumpliendo órdenes de sus jefes en aquella época Esperanza Aguirre Ignacio González y Francisco Granados y esta mañana se ha registrado un accidente espectáculo

Voz 1915 07:19 en un ultraligero ha tenido que realizar un aterrizaje de

Voz 1509 07:22 Agencia en un campo cercano a la A1 en la altura de San Agustín de Guadalix sus dos ocupantes dos hombres de sesenta y seis sesenta y siete años han resultado heridos graves vamos a a un portavoz del uno uno dos

Voz 1965 07:34 el llegan hasta el lugar los sanitarios del Summa y los Bomberos comprueban que se encuentran conscientes pero presentan ambos traumatismo craneoencefálico leve traumatismo torácico y fracturas costales además de traumatismo abdominal

Voz 1509 07:49 más noticias que apuntamos en titulares con Sonia Palomino y Paul Asensio

Voz 1915 07:53 Carmena propone un comisionado para Malasaña si acepta la propuesta vecinal de diseñar un plan de choque para el barrio la alcaldesa se ha reunido con los vecinos dentro de un mes habrá otro encuentro para concretar las soluciones que ofrece el Ayuntamiento decenas de autobuses de transporte discrecional los que llevan a o turistas han cortado esta mañana el tráfico del carril buzo el denuncian que medida como Madrid central hacen competir en el Ayuntamiento mandará treinta mil hogares de la capital una invitación para participar en el observatorio de la ciudad de ahí saldrán los cuarenta y nueve finalistas que formarán una muestra representativa de la ciudad para plantear mejoras soluciones o hacer informes sobre problemas de la ciudad la apertura de fruterías crece en Madrid a pesar de menor consumo de fruta que cayó cerca de un nueve por ciento en España el año pasado el Ayuntamiento de la capital ha anunciado la puesta en marcha de ayuda para el comercio de proximidad como estos y también para mercados municipales y galerías de alimentación en deportes el Real Madrid prepara ya el derbi de mañana contra el Barça en la Copa del Rey en Liga en Leganés se aleja del descenso otra gama tras ganar uno dos al Rayo Vallecano siguen en la cola del campeonato en el puesto

Voz 1509 08:47 dieciocho información del tráfico vamos hasta la DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 0433 08:52 muy buenas tardes pues a esta hora en Madrid pendientes de un accidente en la A cuatro a la altura de Pinto que dificulta la entrada a la capital a lo largo de dos kilómetros en esta misma vía en esta a también en Pinto retenciones por avería pero en sentido Córdoba intensidad circulatoria en la circunvalación M cuarenta en la zona de Vicálvaro sentido A dos frito ahora en el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Margarita Pena

Voz 8 09:14 muy buenas tardes hola buenas tardes finalizó un accidente que se registraba en la calle de Alcalá entre el puente de Ventas y la plaza de Manuel Becerra estrechaba la calzada provocaba retenciones ya han remitido estos problemas como decimos se recuperan todos los carriles y la normalidad en ese punto en el resto de las zonas del interior sin ninguna novedad importante hay que destacar de momento una situación tranquila en las vías más céntricas accesos céntricos de la ciudad y también de momento fluidez en la M30

Voz 1509 09:40 trece grados ahora mismo en el centro de Madrid vamos también con la previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 09:45 los pronósticos que yernos anunciaban una semana muy tranquila en lo que respecta a lo meteorológico hoy se confirman prácticamente todos los días vamos a tener el mismo tiempo sol poco frío esta mañana ya hemos pedido mínimas más altas todavía con heladas pero menos extensas ahora la temperatura está subiendo más que ayer próximas de medidas eran un par de grados más altas entre los doce y los quince grados en la mayor parte de la comunidad en el centro de Madrid nos aproximaremos a los quince eso sí cuando llega la noche la temperatura bajará rápidamente y mañana volverá hacer un poco de frío esta noche también se formarán algunas nieblas pero que serán poco persistentes

Voz 1509 10:20 así comienza Hora catorce Madrid en la dirección técnica Noema Valido Julio Hernández en la producción Sonia Palomino

Voz 18 11:19 desde Canal de Isabel Segunda ayudamos a quienes más lo necesitan ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua informante en el novecientos tres seis cinco tres seis cinco

Voz 3 11:34 Canal de Isabel Segunda cruzamos el Aqua dirijamos

Voz 1 11:39 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1509 11:42 se superan ya las cuatro horas de votación en el referéndum de los taxistas las urnas se van a cerrar a las seis de la tarde y a partir de entonces recuento para saber a eso de las nueve de la noche si mantienen la huelga que vaya por su décimo sexto día dieciséis días están peor ahora que al principio porque el Gobierno regional ya no está dispuesto a regular los WC una actitud que provoca en unos las ganas de acabar con la huelga pero para otros es un incentivo para seguir hasta el final no se pueden quedar sin nada tras más de dos semanas sin trabajar sin cobrar la votación se está celebrando en la T4 de Barajas y ahí está Elena Jiménez Elena buenas tardes buenas tardes a las diez de la mañana se instalaba las ocho urnas para que conductores con licencia y asalariados metieron su papeleta con el aspa marcando el sí o no a continuar con la huelga indefinida

Voz 1915 12:31 me dan mucho se continúa buscando las diferentes vías que permitan establecer una regulación de la súbete CES no obstante planteamos al colectivo una consulta sobre la continuidad del paro indefinido como medida de presión la Acciona continuar o la opción B

Voz 1509 12:47 continuar esa era la pregunta que se les planteábamos poco después la fila de coches de taxis accediendo desde la M doce se perdía en el horizonte de este aparcamiento pegado a la T4 lo que se llama la bolsa de taxis de la T4 esa fila de vehículos continúa alguno está asistan ayudan a que todo circule y después la fila vez taxistas ya a pie que sea en este parking Éstas son algunas de las voces de esa cola de taxistas para votar

Voz 1855 13:12 yo he votado que sí continuar con la huelga me parece justo que después de diez y seis días nos volvamos en

Voz 1915 13:18 nada porque llevamos quince días en la lucha que no podemos tirarlo por la borda porque nos tienen que hacer caso y nos tienen que ayudar

Voz 1136 13:26 hay una ley que tiene que cumplir y el señor Garrido no la cumple por qué por qué lo hace todas las comunidades autónomas están regulando y él tiene que regular ya ya ya agotado los plazos

Voz 19 13:37 con esta decisión de echar un órdago entre comillas a la Administración tenemos

Voz 1552 13:41 para continuar ahora yo la verdad que estoy

Voz 19 13:44 por lo que me toca bastante preocupado oí e indignado no lo entiendo

Voz 1509 13:47 en esa fila hay quiénes se quejan lamenta que hoy aquí votando este más de los que han salido a las calles estos dieciséis días a protestar en una esquina de la cafetería del parking una mujer taxista Le cuenta otras lo mal que ha pasado la noche

Voz 1855 13:59 muy mal me imagino que como todos con muchísimas ganas de llorar mucha impotencia porque no puedes hacer nada ir la verdad que me dormí súper tarde ahí ha dormido poquísimo pensando que iba a ser de nosotros de nuestra vida Iker estos señores quizás alguna Swiss

Voz 1509 14:16 hasta ahora es la de mayor afluencia a los cafés se mezclan ya con los bocadillos han sacado algunas unas fuera de la cafetería para evitar el embudo que se estaba organizando dentro ha empezado a sonar el himno ya del taxi la versión del Bella Ciao de los partisanos italianos Se están recogiendo firmas para pedir regulación dvd en una caja de cartón se ha puesto también con un bolígrafo Caja de Resistencia por cierto que esta mañana aquí la policía también ha detenido a un conductor de CTC por agredir a un agente gracias Elena la Comunidad mantiene su negativa a negociar con los taxistas la regulación de los súbete CEP pero el presidente Pedro Rollán ha asegurado esta mañana que Ángel Garrido ha ordenado a su Gobierno que comienza a trabajar en un documento muy ambicioso ha dicho Rollán para mejorar las condiciones de los taxistas

Voz 5 15:01 es tan importantes como que en lugar de las limitaciones de dieciséis horas máximas de trabajo al día de un taxi Se pudiera ampliar a veinticuatro que en lugar de la limitación de un vehículo de siete plazas se pudiera ampliar a un vehículo de nueve que tiene mucho que ver también con la posibilidad de que existan eso sí trayectos con partidos de ahí la importancia también de disponer de un vehículo de mayor capacidad en lugar de siete a nueve plazas el de conocer el precio cierto máximo que lógicamente eso genera también una confianza en el usuario

Voz 1509 15:39 la alcaldesa Manuela Carmena no está dispuesta acceder al ultimátum de Izquierda Unida que ayer condicionó la confluencia de la izquierda en Madrid de cara a las próximas elecciones a que todas las fuerzas rechacen la Operación Chamartín en una entrevista en Efe que ese acaba de hacer pública Carmena ha dicho que aquellos que quieran un mundo en el que no haya empresas no pueden gobernar añadido es tremendo que de nuevo la izquierda no quiera más que la paralización también ha dicho que no hay que empeñarse en pactar antes de las elecciones que puede haber acuerdos poselectorales así de contundentes han mostrado la alcaldesa ante unas exigencias que Izquierda Unida dice que son irrenunciables Enrique García

Voz 1258 16:18 sí por eso también el grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea pide que expliquen esa línea roja en un momento en el que la izquierda debería estar unida ante el avance de la derecha Mónica García presidenta del

Voz 1018 16:28 grupo

Voz 1821 16:29 es importante que las ciudades y los territorios tengan una cierta autonomía para decidir en función de la ciudad Rita Maestre a la que escuchamos Enrique

Voz 1258 16:37 sí portavoz de de del equipo de Carmena del gobierno municipal aunque critica que en ocasiones las direcciones de los partidos no entienden las complejidades de los asuntos locales pero está convencida de que habrá acuerdo esto decía hoy en Hoy por hoy mal

Voz 20 16:51 David nosotros seguimos trabajando porque sin líneas rojas insisto no volvamos a tener ni en la Comunidad en el Ayuntamiento el partido que ha vendido la las viviendas a fondos buitre que ha vendió los hospitales a fondos buitre lo lo las condiciones que ponga luego cada actor político progresista tendrá que explicar las porque las pone ya ya está dónde van a llegar no creo que es un momento en el que

Voz 1258 17:14 es Mónica García presidenta del grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea decía que deben explicar esa línea roja en un momento en el que la izquierda debería estar unida ante el avance de la derecha el equipo de Errejón Cristina ha presentado una contraoferta e Izquierda Unida después el ultimátum que le dieron ayer fuentes de Izquierda Unida explican a la SER que ya han recibido el texto y que no lo califican como contra oferta lo definen como una contestación técnica a su negativa a apoyar Madrid nuevo

Voz 1509 17:37 por tener gracias Enrique la gestora de Podemos Madrid no dice mucho por el momento sólo que estaría a favor de realizar una auditoría de Madrid Novo norte son las dos de la tarde dieciocho minutos seguimos

Voz 1 17:52 hora catorce y Madrid

Voz 1509 17:54 sí vamos ahora la Audiencia Provincial segunda jornada del juicio de los espías hoy todavía con cuestiones previas a la defensa de los seis acusados trata de convencer al jurado popular de que eran simples trabajadores cumpliendo órdenes de quienes entonces eran sus jefes políticos Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 18:12 qué tal buenas tardes Cristina una operación de silencia miento de la verdad en la que estarían involucrados políticos del Partido Popular entonces en activo y medios de comunicación entre ellos nosotros mismos la Cadena SER nuestros con bañeros del periódico El País con el objetivo de ocultar otras operaciones de corrupción como la Gürtel la víctima de esta trama serían los seis trabajadores de la Consejería de Justicia los seis acusados en este procedimiento una tesis de la defensa que no hay por donde cogerla porque en primer lugar el grupo de funcionarios será dirigido por un policía en en contratado por Esperanza Aguirre Sergio Gamón que por cierto también se sienta en el banquillo segundo los espiados Alfredo Prada y Manuel Cobo fueron los que interpusieron las denuncias e hicieron públicas esas acusaciones a través de los medios de comunicación y tercero no parece que la Gürtel se ocultara porque esta trama de corrupción tiene desde hace un año más de una docena de condenados y aún les quedan cinco sumarios más de cualquier modo el abogado defensor Ramón González concluye que sus clientes son sólo simples trabajadores en eso desde luego tiene toda la razón le escuchamos

Voz 21 19:19 nosotros haremos que se han vulnerado nuestros derechos porque procesalmente ha sido un absoluto desastre todo el tema de la instrucción porque son los han obviado pruebas fundamentalistas para aprobar realmente los responsables políticos de todo este entra Maher en todo caso reiterar que mis defendidos son unos humildes trabajadores que ha visto inmersos en una guerra entre políticos del PP entre Sóller

Voz 0089 19:45 en definitiva que es cierto que los acusados tenían jefes que eran cargos políticos por encima de ellos pero no se ha podido demostrar que esos altos cargos dieran las órdenes de los seguimientos y del espionaje y eso que esta investigación ha durado nada más y nada menos que nueve años la sesión acaba de finalizar mañana inician por fin los interrogatorios

Voz 1509 20:06 sí en la Asamblea todos los grupos han reaccionado a lo que les contamos ayer aquí en la SER que la Guardia Civil da por confirmada la supuesta financiación irregular del PP de Madrid en la campaña electoral de Esperanza Aguirre del año dos mil once lo hace en un informe en un informe que está ya en manos de la Audiencia Nacional que han dicho los grupo los en la Asamblea Virginia Sarmiento cuéntanos ciudadano recuerda que el PP

Voz 1515 20:27 ha ido cuarenta escaños por los continuos casos de corrupción calificaba el último informe de la UCO como grave en democracia y añadía Ignacio Aguado

Voz 22 20:34 es que el Partido Popular no va a cambiar son el Partido Popular de Aguirre el de Cifuentes donde siempre porque el PP no va a dejar de defraudar a los madrileños ni de defraudar a sus votantes ahí están los datos

Voz 1515 20:44 pero desde Podemos critican la doble moral de ciudadanos que está dispuesto dicen a renovar lo que definen como el pacto de la vergüenza Mónica García

Voz 20 20:51 básicamente es el legado de Aguirre legado de Aguirre que reivindican ahora mismo el nuevo el Nuevo Partido Popular Aguirre legado de de que por cierto ahora mismo Siria alcaldesa Si fuera por ciudadanos

Voz 1515 21:02 desde el PSOE Ángel Gabilondo insistió en la idea de frenar al PP en las

Voz 1018 21:06 además no puede proceder así no puede gobernar no puede seguir gobernando haciendo las cosas así

Voz 23 21:13 desde el PP Enrique Ossorio les restaba importancia al caso de esta forma que si sucedieron porque sólo la Justicia tendrá que decir si sucedieron uno sucedieron en el año dos mil once es decir HC ocho años de lo que aparece hoy empresa no hay ninguna novedad

Voz 1515 21:27 lo mismo opina del caso del espionaje ahora con el juicio en marcha

Voz 1 23:27 hora catorce Madrid

Voz 1509 23:29 treinta mil vecinos de Madrid capital van a recibir en los próximos días en sus casas una carta del Ayuntamiento invitándoles a formar parte del observatorio de la ciudad Un primer paso para elegir a los cuarenta y nueve vecinos que finalmente formarán parte de ese organismo que pretende acercar la gestión municipal los vecinos esos cuarenta y nueve representantes podrán supervisar las políticas municipales plantear mejoras Sara selva hoy se han elegido al azar

Voz 1018 23:55 cero definitivo como se puede ver en la parte de

Voz 13 23:58 la pantalla bajo la etiqueta

Voz 1510 24:00 con un sistema informático en el salón de plenos de Cibeles así que los próximos días una carta llegará a treinta mil casas madrileñas Pablo Soto delegado de Participación Ciudadana

Voz 1915 24:08 lo reconocerán porque el sobres amarillos

Voz 1460 24:11 pero es sobre del Ayuntamiento pero que no sabe usted no es una multa todo lo contrario es una invitación a tomar las riendas de la ciudad a participar con otros vecinos y vecinas y a proponer soluciones aquellos problemas más relevantes de la ciudad

Voz 1510 24:25 este es sólo el primer paso ahora a los vecinos que hayan recibido esa carta pueden presentarse voluntarios para formar parte de este órgano después habrá un segundo sorteo el doce de marzo que elegirá a los cuarenta y nueve vocales del Observatorio la idea es formar una muestra representativa de la ciudad con personas de todo tipo que plantee mejoras propuestas soluciones hagan informes tendrán que reunirse ocho sábados al año como mínimo y podrán tener acceso a expertos para hacerlo el Ayuntamiento ha expirado en proyectos similares que hay en Canadá Australia o Irlanda

Voz 1509 24:52 a través de este observatorio se podrán plantear problemas como el de los vecinos de mala saña que hoy se han reunido con la alcaldesa Manuela Carmena están contentos porque dicen que por fin han podido trasladarse trasladarle personalmente que su barrio se ha convertido en un circo temático de turismo y ocio aseguran que hay un bar por cada cincuenta habitantes se han marchado además con el compromiso de Carmena de nombrar a una persona de su confianza para trabajar para mejorar esta situación Carolina

Voz 0028 25:18 Manuela Carmena han propuesto la creación de un comisionado para Malasaña una persona del Ayuntamiento que funcione de enlace y que se encarga de gestionar personalmente los problemas de los vecinos incluso vía Whatsapp es una de las soluciones que plantea la alcaldesa a las dificultades que padecen los vecinos como consecuencia del ruido la suciedad y la turística de uno de los barrios más atractivos de la capital Jordi Gordon es portavoz de esos Malasaña vecinos en peligro de extinción

Voz 1414 25:40 en Malasaña está muriendo de éxito se ha convertido de un parque temático del turismo donde no podemos vivir ese nos expulsa con una una especie de tsunami provocado por el botellón bares ilegal en la venta de alcohol en la calle los locales que suministran al botellón dos pisos turísticos ilegales la especulación inmobiliaria es decir un montón de cosas que hace que nuestro barrio nuestra forma de vivir y todo este amenazado

Voz 0028 26:06 Carmena también ha aceptado su propuesta de elaborar un plan integral lo especial para Malasaña que aporte una solución más a largo plazo para este barrio que para ellos no es un lugar de ocio sino el lugar en el que viven a principios de marzo Se van a volver a reunir con el equipo municipal para trabajar de manera conjunta en ese

Voz 1509 26:21 de hecho decenas de autobuses de transporte discrecional los que llevan a escolares a turistas por la ciudad han cortado esta mañana el tráfico del carril bus de O'Donnell a la altura de Doctor Esquerdo para denunciar las restricciones que tienen en el uso de la vía pública dicen que las condiciones del Ayuntamiento les hacen competir en desventaja no sólo están hablando de Madrid central Paul Asensio veintidós autobuses han estacionado en el carril buzo Donell hecha mañana han ocupado unos trescientos metros del carril durante una hora para protestar por las desventajas que dicen que tiene enfrente a otros servicios de transporte Begoña Landa su portavoz nos contaba cómo las restricciones de Madrid central dificulta su labor

Voz 1915 26:56 por ejemplo un autobús carga en el aeropuerto de cincuenta pasajeros tiene el hotel en mitad de la Gran Vía bueno pues es la única opción que tiene para dejar a los cincuenta pasajeros es o en en Plaza España con Neptuno la distancia son aproximadamente kilómetro y medio dos kilómetros buscarte la vida

Voz 1509 27:13 nadie y central ha sido la gota que ha colmado el vaso pero vamos nosotros vamos más allá no todo en Madrid central también piden usar las paradas de la EMT para poder bajar y subir viajeros permiso para pasar por la Gran Vía y la supresión de las practica de restricción del mercado dicen que servicios como la luz el autobús turístico que recorren la ciudad Navidad Le hace competencia desleal el colectivo de transporte discrecional está barajando con el Ayuntamiento la posibilidad de entrar en la comisión de seguimiento de Madrid central para plantear para plantear su reivindicación gracias Pauli vamos a volver a la Audiencia Provincial porque esta mañana el ex entrenador del Real Madrid José Mourinho ha ratificado enjuició el acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Madrid por el que ha sido condenado a un año de cárcel y a una multa de más de dos millones de euros por eludir el pago de más de tres millones de euros Alfonso Ojea o la de no

Voz 0089 28:01 hola de nuevo o Cristina en efecto José Mourinho ya ha abonado la multa de más de tres millones de euros por un delito contra la Hacienda Pública juntas esta multa ha aceptado también un año de prisión seis meses por cada delito fiscal como ha perpetrado dos un año de prisión que no va a cumplir en efecto porque carece de antecedentes penales en España con gesto es muy serio el ex entrenador del Manchester United desde hace dos meses ya en el paro no ha abierto la boca ante los medios de comunicación y ha salido de esta Audiencia Provincial madrileña muy rápidamente en lo que va de año dos figuras míticas de la reciente historia del Real Madrid Cristiano Ronaldo y ahora José Mourinho han aceptado los dos sentencias condenatorias impuestas por la Justicia española por delitos contra la Hacienda Pública sólo en estos dos casos sólo en estos dos el fisco español ha recuperado ya más de veintiun millones de euros en impuestos impagados

Voz 3 28:54 hora catorce los temor

Voz 1038 28:57 Iban Álvarez buenas tardes qué tal Cristina buenas tardes mañana es día de clásico Barcelona Real Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey Solari no da pistas sobre el once para el Camp Nou y sobre Vinicius y además se refiera al calendario

Voz 29 29:10 pues no te lo voy a contar Vinicius ganó el derecho a ser indiscutible no hay indiscutibles en el fútbol creemos que no hacen cuanto menos curioso pero nosotros no confeccionados el calendario

Voz 1038 29:20 es curioso dice Solari en referencia que el Madrid tenga menos días de descanso que el Barça antes del clásico toda la plantilla blanca está disponible en Barcelona siguen pendientes de un Messi que parece que sigues ahora en la convocatoria anoche se cerró la jornada veintidós en primera división con el Rayo Vallecano uno Leganés dos los pepineros salen del descenso tienen veintiséis puntos tres menos veintitrés tiene el Rayo y además esta tarde a las siete partidazo amistoso de fútbol sala en el incendios entre las selecciones de España y de Brasil

Voz 1509 29:45 hacia Iván pues así terminamos trece grados ahora mismo el centro de la capital les esperamos como siempre esta tarde en La Ventana de Madrid a partir de las siete y hasta luego

Voz 3 30:05 no sin Irán

Voz 1018 30:06 la tarde una y media en Canarias

Voz 3 30:13 José Antonio Marcos pero deben autismo catalán refuerza su presión política

Voz 1018 30:23 el Gobierno en unas fechas decisivas para saber si fracasa o no la tramitación de los presupuestó la enmienda a la totalidad de Esquerra ya está registrada la del PD cat se puede hacer efectiva en cuestión de días

Voz 4 30:33 de mirar hacia otra parte como si los derechos democráticos no fueran fundamentales la democracia española está de que llorando se está deteriorando tanto que incluso personas demócratas están más preocupadas por los presupuestos que no podemos derecho civil

Voz 6 30:48 lo que está decidido es que si ese diálogo político en esa dirección de creación de espacios política

Voz 3 30:53 los resultados pues presentaremos esa enmienda a la totalidad pero de aquí al viernes tenemos tiempo para que el Gobierno de ficha y que esas comisiones se concreten sí

Voz 1018 31:03 con disimulo los argumentos de Joan Tardà y Carles Campuzano sobre las razones de su amenaza de bloqueo a esas cuentas públicas al contempla nuevas inversiones para Cataluña en unos cuatro mil millones de euros Se trata de presionar al Gobierno para que el Gobierno a su vez presione a la justicia a pocos días para que comience el juicio hotel supremo como si en nuestro país no existiera separación de poderes un momento especialmente complejo en el que además el líder del PSC Miquel Iceta acepta una de las exigencias de los independentistas es que se incorpore a la figura de un mediador como sedado en fedatarios lo que ha dicho a esas negociaciones conversaciones del

Voz 1509 31:36 la mesa de diálogo entre partidos algo

Voz 1018 31:39 qué ha dicho además esta mañana en declaraciones a TV3 Ike para la portavoz de Torra para el sarta es imprescindible

Voz 7 31:44 yo Uría no me gusta la palabra mediador yo vería más claro que se diga queremos que haya alguien que dé fe de lo que se habla porque como los partidos tenemos mucha desconfianza unos de otros queremos que alguien diga se ha hablado de estos temas aquí ha habido acuerdo hoy esto ha quedado encima de la mesa esto es posible

Voz 8 31:58 a sus si hay buena voluntad la FIGC una figura de testimoniar una figura notarial una persona que que que sea un facilitador de que estas reuniones sean útiles a tiene que existir aquí entendemos también que si a él la confianza y la buena voluntad no tiene que haber ningún impedimento

Voz 1915 32:17 todo para que no falte de nada lo más preocupante el fisco

Voz 1018 32:19 Cal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira pone en duda en duda la imparcialidad de los tribunales de Cataluña para juzgar delitos derivados del independentismo ha sido yo esta mañana durante una lista de carácter técnico en la propia Audiencia

Voz 9 32:32 la de imparcialidad serenidad manda a este

Voz 1915 32:48 Martes cinco de febrero Antonio Martín Quintana buenas tardes vamos a comenzar

Voz 1018 32:52 la Antonio con lo último sobre la crisis

Voz 1915 32:54 azul el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma ha dicho en la SER que la situación en Venezuela es comparable a la de la Alemania no ha descartado que vaya a ser el embajador designado en nuestro país aunque reconoce que esa oferta existido

Voz 1802 33:06 sugerido yo he dicho que no que yo puedo ayudar trabajando en todo Europa trabajando miedo me por el mundo como lo vengo haciendo junto con otros compañeros Venezuela está convertía ahora en un gran gueto Venezuela dantesco campo de concentración comparados con los que maneja bajita que en su época

Voz 1915 33:22 no es de utilidad pública el Ministerio del Interior ha retirado esa declaración para de la organización ultraconservadora Hazte Oír por la campaña que hizo con un autobús con mensajes contra la transexualidad considera que Denny graban o minusvalorar las distintas concepciones de la familia o la identidad de género aquí ya sociedad limito será el nombre de una de las sociedades utilizadas por el Partido Popular para enmascarar su financiación en Madrid por ejemplo la de la campaña de Esperanza Aguirre en dos mil once en la que se llegó a gastar el doble del máximo legal permite cambios en el grupo de expertos al que el Gobierno encargó la mejora de la ley contra la violencia machista propone dos cambios que las mujeres maltratadas tengan que declarar contra sus agresores y que los jueces consideran la dependencia económica que muchas mujeres sufren respecto a sus maltrata pobres sin detalle del Gobierno asegura que va a evitar que la obligación de que los becarios coticen suponga una reducción en las ofertas de practicas pero no aclaró cómo Isabel Celaá ministra de Educación

Voz 30 34:12 no puede ser una traba que consiga menos oportunidades en la formación en centros de trabajo si así fuera Gobierno estará en contra de esta medida

Voz 1018 34:23 vientos empresarial eres la vieja Wilfried

Voz 1915 34:26 han considerado el segundo hombre más rico de Rusia va a lanzar una opa sobre día lo que ha situado las acciones un sesenta por ciento por encima de su valor de ayer además Sabadell quiere vender su división inmobiliaria absorbía el banco se anota una décima en el Ibex pero accionan película que lleva a cabo la Unión Europea para salvar personas en el Mediterráneo puede terminar en un mes por la intransigencia de Italia lo ha dicho la ministra de Defensa Margarita Robles

Voz 1509 34:46 sí aunque la posición italiana en esta materia es de mucha dureza han mezclado la cuestión con el tema de la inmigración queremos ser optimistas pero no lo somos nuevo

Voz 1915 34:58 el fundador de Pro Activa Open Arms te anuncia que van a volver al Mediterráneo con otro barco y otra bandera por el bloqueo de su buque principal en el puerto de Barcelona Oscar Camps en las

Voz 1509 35:07 Cuba otro Cheryl

Voz 13 35:09 me pasa por la cabeza otro barco evidentemente nos han retenido uno pero no nos han retenido la organización ahí

Voz 1915 35:14 muchos barcos Jean bolso así el acoso en clase al menos dos estudiantes por clase sufren acoso o violencia según datos de Unicef el actor Miguel Bernardeau pone voz a la denuncia de la gente

Voz 31 35:23 podrá o no hay al menos dos personas en tu clase que soportan con dolor de ciberacoso y eso te destroza la vida sin ir al colegio tienes a tus compañeros tienes miedo a ser tú mismo hacer tú misma

Voz 1018 35:35 en París una inversión anti-incendio arrasado edificio de ocho plantas en el centro de la ciudad diez muertos una treintena de heridos parece que la causa hay que buscarla como una mujer perturbada que provocó de forma intencionada este siniestro itera García

Voz 1460 35:47 así es José las autoridades francesas consideran intencionado el siniestro ya que a las víctimas mortales hay que sumar una treintena de heridos de diversa consideración hay detenida una mujer de cuarenta años vecino del inmueble siniestrado que tenía problemas psiquiátricos Claire vivía en la octava planta de esa casa

Voz 9 36:06 Onega

Voz 1509 36:08 el alrededor de la medianoche y de repente todo se llenó de humo negro vivo en el octavo piso el último atravesó varios balcones sobre el vacío y luego no se tuvimos en un rincón a donde la gente trataba de acercarse también para huir de las llamas

Voz 1460 36:23 la mujer debería había amenazado minutos antes con provocar un incendio después de que fuera increpada por un vecino bombero por tener la televisión demasiado alta minutos después comenzó a tirar objetos por la ventana antes de que se declarara al fuego

Voz 3 36:37 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 32 36:40 José Antonio el telegrama es para Joan Tardà señor portavoz del grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña anunciar una enmienda de totalidad a los Presupuestos del Estado que sólo retiraría si el Gobierno se plegara a sus exigencias respecto al juicio de los secesionistas ya la autodeterminación inmoviliza a La Moncloa porque cualquier gesto que ustedes estimaban satisfactorio sería señal de la ruptura de España ya acarrearía la derrota de los socialistas en los comicios europeos autonómicos y municipales de mayo Sánchez se verá obligado a resistir para que el PSOE tenga posibilidades ALE a Jack es

Voz 1018 37:21 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros completamos portada con el tiempo la previsión Jordi

Voz 0978 37:25 Carbó o las temperaturas están subiendo con más facilidad que ayer ya partimos de mínimas más altas ha hecho frío pero con heladas menos contundentes que las últimas mañanas y menos extensas en breve durante una tarde las máximas en la mayor parte de la península y Baleares y Canarias se van a situar entre los quince y los veinte grados superando incluso los veinte en muchos puntos de la Comunidad Valenciana así como de Murcia dios Sol va lucir durante toda la tarde algunas nubes en Galicia y en el Cantábrico pero penas dejarán alguna lluvia débil y muy aislada

Voz 1 39:28 hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 39:31 los partidos independentistas de Cataluña incrementar su presión política el Gobierno coincidiendo con los días previos al comienzo del juicio del proceso en el Supremo Esquerra ha cumplido su amenaza de presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos les dirá anunciar que sus ocho diputados

Voz 1509 39:44 a su devolución el PDK de momento no

Voz 1018 39:47 llega tanto por aquello de que todavía hay tiempo para para el diálogo José María Patiño Congreso qué tal buenas tardes

Voz 1136 39:52 hola buenas tardes José Antonio Bueno parece que la mía

Voz 1018 39:54 nada Esquerra está ya registrada en el de casa habla de diálogo con lo cual digamos que todavía hay algo algún margen de maniobra no

Voz 1136 40:00 bueno por cuestiones tácticas sopor discrepancias estratégicas entre Esquerra y PDK se reparten los papeles podríamos decir de poli bueno poli malo con el Gobierno para Esquerra ya podría haber actuado a través de la fiscalía para rebajar el juicio de pluses y en cualquier caso reclama Esquerra la apertura de una mesa de diálogo

Voz 4 40:19 nosotros solamente reclamamos un marco para empezar a trabajar una solución sería absurdo que lo despidiera muestra pidiera most eh con un tercer un cuarto y un quinto nivel de concreción de la seducción más solución hay que construir iba

Voz 1136 40:36 PDK por contra cree que todavía hay tiempo hasta el viernes para que el Gobierno avance en esa Mesa Nacional de partidos antes de presentar una enmienda a la totalidad

Voz 1915 40:44 en cualquier caso uno y otro sugieren la presencia

Voz 1136 40:47 esta de Podemos que según su portavoz Irene Montero está dispuesta a mediar con discreción para que se retire la enmienda o las enmiendas porque los presupuestos son bueno socialmente ha dicho la portavoz socialista Adriana Lastra por su parte se ha referido José Antonio a la figura de un coordinador en esa mesa aunque ha aclarado que las conversaciones de la vicepresidenta Calvo con la Generalitat al respecto están en estado aún primigenio

Voz 1018 41:10 pero bueno pues coordinador era nuevo palabra que se suma a las que hemos ido subiendo esta mañana en torno a la figura de un mediador con fedatarios en palabras de la líder del PSC a las que también se ha referido a la portavoz de lo que uno catalán quede preguntas de una cosa Patiño a efectos prácticos estas enmiendas se van a votar la próxima semana el día trece cuál es el sistema de votación para que prosperen uno prosperen se vota de una en una se pueden acumular quiere decir que salvo que haya un acuerdo político de todos los que se presentan en principio no tienen posibilidad aritmética la sede delante

Voz 1136 41:39 en las enmiendas a la totalidad se votan de manera conjunta porque no se respalda no rechaza los motivos de los grupos que las han firmado sino la devolución de esos Presupuestos Generales del Estado así que el PSOE y su socio Podemos necesitarían tener un voto más de los ciento sesenta y nueve escaños que ya suman PP y Ciudadanos para ello ni Esquerra ni PDK deberían votar a favor de la devoción

Voz 1018 42:02 bueno pues esto es lo que hay gracias Patiño en el Gobierno en el PSOE admiten que esta estrategia de los independentistas no ayuda precisamente a la estabilidad de Pedro Sánchez hace más factible la necesidad de una convocatoria de elecciones generales quizá en otoño de este mismo año pero en principio Inma Carretero en principio parece que nadie tira la toalla

Voz 0806 42:17 no tiran la toalla porque entienden que hay un debate en el seno del independentismo porque a lo que sea volcanes a impedir la tramitación de las cuentas de la mano del Partido Popular y de Ciudadanos de todos modos fuentes socialistas admiten que declaraciones como las del portavoz de Esquerra Joan Tardà esta mañana en Hoy por hoy sitúan la presión en un punto de difícil retorno apelando a la Fiscalía y al derecho de autodeterminación así que la número dos del PSOE Adriana Lastra ha pedido a Esquerra Republicana que no exija lo que no se le puede dar

Voz 36 42:46 no hay esto no es un mercado donde se mercadear con los derechos de los

Voz 1509 42:54 Fuentes del Gobierno y del PSOE en prácticas

Voz 0806 42:56 ante imposible que se pueda llegar a dos mil veinte Sin presupuestos hay ministros que reconocen a la SER que no hay que descartar ningún escenario electoral

Voz 1018 43:06 los partidos independentistas de propio Gobierno catalán han insistido en subrayar en Caixa exigencia de una figura de un mediador y a la mesa de diálogo político mediador como tal decía Iceta sabían ante b3 en unas declaraciones ha causado mucho revuelo no tiene sentido no es viable pero vamos a recordar exactamente los términos cotizado en esas declaraciones que a nadie debería ofender la presencia de un fedatarios

Voz 7 43:28 yo día no me gusta la palabra mediador yo vería más claro que se diga queremos que haya alguien que dé fe de lo que se habla porque como los partidos tenemos mucha desconfianza unos de otros queremos que alguien diga se ha hablado de estos temas aquí ha habido

Voz 1552 43:39 cuerdo y esto ha quedado encima de la mesa esto es posible

Voz 1018 43:43 esto es posible dice Z y la portavoz del Gobierno catalán habla de figura notarial que testimonio lo que se hable ir o que se acuerden una nueva mesa de diálogo entre partidos vamos al Palau Pablo Tallón catalana Tardán

Voz 1673 43:56 qué tal bueno tarda la portavoz del sarta de asegura que las palabras de Iceta van en la buena dirección y ahora lo que pides que esta propuesta se concrete por escrito y que se establezca un calendario y una metodología de trabajo según ha desvelado ella misma ya intercambiado documentos con la vicepresidenta Calvo sobre posibles figuras que podrían desempeñar esta función de árbitro en una mesa de partidos en la que el guber insiste en que quiere que también este Podemos

Voz 8 44:18 sí a River avance da la tramitación Dallas Mena la totalidad de la tramitación

Voz 1915 44:26 si llegamos algún avance antes de la tramitación

Voz 1673 44:28 donde de los presupuestos necesitamos que todo esté acordado por escrito que ya no queden flecos y que por lo menos está en vías de constitución apunta la también consellera de Presidencia en cualquier caso y la la voz de Esquerra Marta Vilalta pasado por el aquí Cuní de ser Cataluña ya ha advertido que los independentistas en ningún caso serán responsables de la caída de Pedro Sánchez o de la posible irrupción de Vox en el Congreso porque dice en el peor de los escenarios el PSOE podría seguir en el poder con una prórroga presupuestaria