Hora 14 (06/02/2019)

Voz 0867 00:22 muy buenas tardes el Gobierno defiende la plena legitimidad política y jurídica de incorporar la figura de un relator a la mesa de diálogo

Voz 1018 00:28 de partidos para afrontar la crisis de Cataluña al asunto que en las últimas horas ha encendido la vida política de nuestro país que ha movilizado de inmediato la respuesta de PP y Ciudadanos y que para el Gobierno catalán sigue siendo insuficiente por lo que he quieren que ese relator actúe en las reuniones de igual a igual entre gobiernos para la vicepresidenta Carmen Calvo no hay trampas subterfugios y de esta forma lo decía a primera hora aquí en La Ser en Hoy por hoy

Voz 1539 00:52 es una persona seguramente una persona un hombre una mujer en Cataluña que haga el trabajo de convocar poner un poco orden en el deba T recordar de qué se está hablando si se avanza o no se avanza algo tan sencillo como esto nos conduce a un debate donde estamos hablando del dedos grados vez de las

Voz 1018 01:13 Llum en vista del calentón creciente la vicepresidenta convocó para media mañana a los medios de comunicación en el Palacio de la Moncloa para insistir en ese mismo mensaje calentón también en las filas del PSOE dirigentes territoriales de Andalucía de Aragón y sobretodo de Castilla La Mancha ha mostrado su alarma con el presidente Emiliano García Page hemos grabado una entrevista hace unos minutos en la que se muestra muy crítico con la iniciativa del Gobierno que además dice que nadie le ha explicado

Voz 4 01:37 todos los detalles Ny el grueso vamos no no no lo conozco en ese sentido tiene razón la vicepresidenta que es quien me faltan explicaciones porque tenga ningún tipo de obligación si el único problema es que cuando hablamos de estos problemas se están a todos los españoles ya no digamos de hacer que los políticos mexicano digamos a serenitos electorales a los alcaldes y presidentes que nos presentamos a las trece horas dentro de unos meses vosotros todos queremos estar al tanto lógicamente opina

Voz 1018 02:02 a partir de las dos y media les ofreceremos esa entrevista con Page PP y Ciudadanos rivalizan ya en la convocatoria de movilizaciones el próximo domingo en Madrid a mediodía en la plaza de Colón aparentemente de forma no coordinada

Voz 5 02:13 convocar una concentración a todos los españoles este domingo en Madrid a la espera de lo que diga la Delegación del Gobierno el Partido Popular quiere liderar a la España sensata que ya sólo le queda el recurso salía a la calle para pedir que se cumpla la ley y que no se siga humillando a nuestro país

Voz 0040 02:30 en un frente cívico con otros setenta Sánchez hay que sumar ciudadanos más allá de siglas políticas más allá de ideologías para decirle a Sánchez que no estamos dispuestos a vender nuestro país

Voz 1018 02:41 casado amaga incluso con una moción de censura contra Sánchez que no llega a concretar y desde el guber la eh portavoces Arcadi ha reprochado al Gobierno central que sitúa el relator únicamente en el ámbito de la de los partidos catalanes en el ámbito estatal

Voz 6 02:53 la mesa de diálogo de partidos catalanes es un mandato el Parlament de Cataluña y el Gobierno de España no tiene por qué poner imponer condiciones sonó cuando además es una mesa que de momento hasta ahora está funcionando bien

Voz 1018 03:05 es difícil saber qué puede ejercer esa función de relator relatora después de que ayer lanzase la primera idea líder del PSC Miquel Iceta que habló de fedatarios puede ser quizá alguien del PNV como se ha apuntado ya incluso el propio lehendakari Urkullu

Voz 0444 03:17 él se limita a decir esto lo veo con

Voz 7 03:20 ilusión yo creo que es importante que haya ámbitos de diálogo en los que bueno hay a quien facilite también esa interpretación por parte de la otra parte así es que me parece que es bueno para Cataluña es bueno para el conjunto del Estado español

Voz 1018 03:42 en todo caso para relator con una papeleta complicada en las próximas horas Antonio Mateu Lahoz que esta noche tendrá que arbitrar el Barça Real Madrid de semifinales de la Copa del Rey todavía con la duda sobre si Messi saltará o no al campo de juego el Cam Nou Lluís Flaquer

Voz 1296 03:57 qué tal muy buenas Barça y Madrid Juan a las nueve en la ida de las semifinales de Copa el primero de los tres clásicos que disputarán las próximas semanas como dices Messi entró en la lista de convocados de Valverde apunta a titular en un once en el que el técnico no reservará nada ese me doy Sergi Roberto se disputan la plaza del lateral derecho Arturo Arturo Vidal completar el centro del campo el Madrid mientras ya está en Barcelona Solaria convocado a veintiún jugadores deberá descartar a tres más antes del partido Isco entró en la lista las dudas de Solari refilón y Marcelo en el lateral izquierdo Vinicius y Lucas Vázquez para acompañar al intocable Benzema en el Camp Nou como decías un clásico que arbitrará Mateu Lahoz

Voz 1018 04:29 ella también aquí en la Cadena Ser donde por supuesto podrán seguir el partido en directo en Carrusel deportivo además

las afectadas por el fraude de las clínicas y dental no van a tener que seguir pagando los créditos contratados la Audiencia Nacional acaba de acordar esta suspensión para evitar un daño mayor a los damnificados camiones cruzados colocados en la frontera entre Colombia y Venezuela intentan impedir el paso de las decenas de toneladas de ayuda humanitaria preparada para entrar en este último país a partir de hoy la subida del salario mínimo puede afectar a sesenta mil empleos este año ya está ciento sesenta mil a medio y largo plazo según el servicio de estudios del BBVA en Bruselas vetar la fusión de dos gigantes del mercado europeo de infraestructuras ferroviarias Alston eximen al entender que encarecería el mercado de trenes de alta velocidad y los sistemas de señalización pide a más de seiscientos cincuenta ayuntamientos que retiren los vestigios franquistas que todavía ocupan lugares públicos Ica bien el nombre de más de un millar de calles y plazas dedicadas a personajes relacionados con la dictadura

Voz 8 05:27 hora Kato

Voz 0122 05:28 dice en Madrid Cristina Machado buenas tardes los taxis han vuelto a las calles de Madrid después de no haber conseguido prácticamente nada tras dieciséis días de huelga primer día de trabajo hoy según nos contaban bastante tranquilo

Voz 9 05:42 los primeros días bajo luego ya Sandringham tampoco Bosco medía poco como castigo que ya lo sabíamos contábamos con ello lo único que hay que que

Voz 0122 05:52 con lo poco que han vuelto al trabajo pero advierten la lucha continua

Voz 10 05:58 no vamos a para conseguir hacerles doblegar hiciera con estos con los que vengan con los que se postule con los que hay

Voz 0122 06:06 de momento para el sábado han convocado una nueva manifestación por las calles de la capital en la Audiencia Provincial los tres guardias civiles acusados en el caso de los espías señalan a Sergio Gamón al hombre de Ignacio González como responsable de los seguimientos ya lo dijo uno de ellos aquí en la SER José Oreja lo ha repetido hoy ante el jurado popular

Voz 11 06:24 esas órdenes no las dictó el señor Gamón a principios de febrero de dos mil ocho Florin por especial interés del señor e Ignacio González Don Ignacio González vicepresidente primero de la Comunidad Autónoma de Madrid segunda

Voz 0122 06:40 siente aéreo en Madrid en dos días hoy más grave un hombre y una mujer ella de treinta años instructora de vuelo él de veintiséis el alumno han muerto tras caer con la avioneta en la que estaban viajando David García portavoz del uno uno dos

Voz 4 06:53 la Guardia Civil investiga si ha podido consignar previamente con el ultraligero que está que han aterrizado en la zona a unos doscientos metros pero igual que se está investigando lo único cierto que de accidentes en esta avioneta

Voz 0122 07:05 cuando ha ocurrido esta mañana sobre las diez en Quijorna Illa asociación circo Reunidos se han manifestado por el centro de Madrid para intentar evitar que el pleno del Ayuntamiento de la capital apruebe definitivamente la prohibición de circos con animales salvajes en la ciudad no eran muchos manifestantes y además han encontrado con activistas del PACMA que han intentado reventar

Voz 12 07:25 esta Eliza no

Voz 0277 07:28 Elisa aquí hay maltratar a un animal se espera a esos trapecistas los magos equilibristas por Dios qué necesidad pero yo encarcelaron animal de por vida es más sagrado ya ningún animal mínimas

Voz 12 07:43 sí titulares con

Voz 0444 07:44 Sonia Palomino y Sara los interinos de la Comunidad se concentrarán mañana frente a la Asamblea coincidiendo con el Pleno estos empleados llevan años encadenando contratos públicos imposibilidad de opositar ahora con más de cincuenta años y cargas familiares piden un concurso de méritos que les de más puntos porque compiten en desventaja

Voz 1510 07:59 el PP también usó dinero público para pagar ilegalmente un acto de las Nuevas Generaciones del PP que presidió Pablo Casado fue en el año dos mil once en el distrito de Hortaleza a los populares le restan importancia asegurando que todo ocurrió hace ocho

Voz 0444 08:10 a la Policía Nacional ha detenido en Parla un atracador de bancos que además se había fugado de la cárcel de Valdemoro durante un permiso penitenciario fue detenido hace una semana tras haber atracado otros dos bancos y una joya

Voz 1510 08:20 los mapuches coloniza en la Comunidad de Madrid de los últimos diez años han capturado más de ochocientos ejemplares de esta especie invasora lo denuncia a la sociedad española para la conservación de los mamíferos que advierte que estos animales son portadores de peligrosas enfermedad

Voz 0444 08:32 quien deportes comienzan las semifinales de la Copa del Rey con el clásico entre el Barça y el Real Madrid desde las nueve en el Camp Nou Solari podrá contar con todos sus jugadores sí

por nación del tráfico vamos a la DGT Patricia Arriaga buenas tardes muy buenas tardes pues a esta hora van a encontrar dificultad en la salida de la capital porla cinco a la altura de Móstoles debido a un alcance que está originando tres kilómetros de retenciones en sentido Badajoz en el resto de vías a esta hora tráfico aumentó pero afortunadamente sin incidencias

Voz 0122 09:01 tráfico también en las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Margarita

Voz 1511 09:04 Pérez hola hola buenas tardes predomina la fluidez en cederá en las diez el interior de la ciudad con una circulación intensa en algunos puntos sin problemas importantes con mayor actividad en la avenida de los Reyes Católicos de entrada en superficie para conectar con la plaza de Cristo Rey pero como decimos un panorama tranquilo y también fluidez generalizada en la M treinta

Voz 0122 09:22 a trece grados ahora mismo en el centro de Madrid seguimos con mucho sol Icon temperaturas máximas bastante suaves Jordi Carbó tal

Voz 0978 09:30 de soleada con temperaturas altas ambiente suave al sol las máximas superan los quince grados en la mayor parte de la comunidad pero esta sensación de confort durará mientras a Gasol cuando se esconda la

Voz 0444 09:41 próxima noche rápido descenso de temperaturas

Voz 0978 09:43 mañana las mínimas se situarán por debajo de los cinco grados en la mayor parte de la comunidad con marcada inversión térmica eso se traduce en que cada día que pasa aumenta la concentración de contaminantes en zonas urbanas e industriales y esta situación como mínimo hasta el fin de semana no variedad de manera significativa

comienza ahora catorce Madrid con la dirección técnica de Carlos Ródenas y de Noema Valido y la producción de Sonia Palomino

Voz 0089 12:03 en la Glorieta de Embajadores dos taxistas comentan cómo ha sido la vuelta al trabajo la cosa está mal

Voz 9 12:13 a mí me eche ninguna carrera pero hay de unas señoras me han parado por la calle me ha dicho que que bueno

Voz 19 12:19 hace unos días luego es verdad que el anterior de el té

Voz 9 12:24 verano también nos pasa igual los primeros días bajo luego ya Olmedo día pues es un poco como castigo que ya lo sabíamos contábamos con él

Voz 0089 12:33 en Atocha la fila de coches ha vuelto a teñir de blanco los accesos aunque de momento reconocen no se ha vuelto al ritmo habitual de trabajo

Voz 18 12:45 por el otro lado está mala pero el servicio de Suárez Suárez eso es expresará pero bueno aquí volver a huelga hasta nuevas historias la pelota que pedían para hacer notar esa lógico a de cobrar infabilidad trasfondo

Voz 0089 13:05 te voy a aguardado puestas aunque el fin de los paros los devuelve también a encontrarse en la calle con su reivindicación la competencia de los sube TC que hoy dicen han trabajado con cierta cautela

Voz 1963 13:16 sí sí en cuanto hay taxi ya se acortan muchísimo es lógico han estado quince días a sus anchas Si casi no hay control en en hora normales pues ahora que no ha habido taxis esa se ha duplicado no pero bueno hoy no yo ya he notado que no separa porque tienen precaución los taxistas estamos dentro de ello y no es tan descarado

Voz 0089 13:34 ahora toca trabajar y esperan dicen sobretodo la comprensión de los usuarios también

Voz 0122 13:39 en ha terminado la huelga de hambre que mantenía en siete taxistas ninguno ha salido hoy a trabajar porque están muy débiles una de ellas Concha Guardado García nos contaba esta mañana aquí en La Ser en Hoy por Hoy Madrid que a pesar de que el Gobierno regional les ha despreciado no cree que todo haya sido para nada

Voz 20 13:54 al declaró no haber coincidido esa regulación para los vehículos sí que hemos hecho visible este problema muy hacia lo que se está atacando piensa hacia el servicio público de del taxi inseguro que en el futuro otros servicios públicos como la sanidad y la educación

Voz 0122 14:13 Nos decía también el portavoz de la plataforma Caracol que sabían desde el principio que era muy complicado porque el presidente Garrido estalla de salida Nacho Castillo esta mañana en Hoy por hoy

Voz 21 14:22 el presidente ha ardido políticamente está muerto de estaba de vuelta entonces tampoco digamos que no perdía no tenía presionarles Él era muy complicado pero que había que intentarlo Damas estamos haciendo en toda España ahi tenemos que intentarlo

Voz 0122 14:38 sí lo van a seguir intentando advierten han vuelto a trabajar hoy pero la lucha sigue mientras deciden una nueva estrategia este sábado se van a manifestar por la tarde desde Atocha hasta Colón tercera jornada del juicio de los espías las hoy sí hoy si hemos escuchado las primeras declaraciones de los acusados de las seis personas que se sientan en el banquillo

Voz 0867 15:00 hoy han declarado los tres guardias civiles y los

Voz 0122 15:02 tres han coincidido en que quién les ordenó realizar seguimientos ilegales dit en a cargos del Partido Popular a personas cercanas Alberto Ruiz-Gallardón que en aquel momento era alcalde de Madrid fue el entonces director general de Seguridad Sergio Gamón lo hizo por órdenes directas de Ignacio González Alfonso Ojea bueno hasta

Voz 0867 15:21 hola qué tal buenas tardes Cristina al guardia civil José

Voz 0089 15:24 oreja es uno de los tres ya descrito un calvario laboral desde que le dieron las órdenes de realizar seguimientos a varios políticos incumplió esas orden

Voz 1018 15:32 es pero había mucho interés en la

Voz 0089 15:35 vicepresidencia del Gobierno regional de saberlo todo sobre Alfredo Prada y Manuel Cobo y Cristina Cifuentes oreja ha señalado al policía a su jefe a Sergio Gamón por encima de él al protagonista principal de la operación Lezo a Ignacio González

Voz 11 15:50 recibí son unas órdenes ilegales basadas en hacer unos seguimientos a unos determinados políticos de la Comunidad de Madrid seguimientos unas órdenes ilegales esas órdenes no las dictó el señor Gamón a principios de febrero de dos mil ocho por In por especial interés del señor e Ignacio González Don Ignacio González vicepresidente primero de la Comunidad Autónoma de Madrid

Voz 0089 16:16 no parece que entonces el dos mil ocho González le hubiera salido rana una Esperanza Aguirre pero el escándalo del espionaje saltó e hizo pedazos la Dirección General de Seguridad del Gobierno regional todos fueron al juzgado por los seguimientos pero uno de ellos lo hizo cesado eso sí con noventa y cinco mil euros al año era Sergio Gamón

Voz 22 16:36 en estos días de de cesarle se crea una dirección de Área de Seguridad le nombran a El director desearía de seguridad la prensa se hace eco de esta Dirección de Área de Seguridad que dices una dirección de Área de seguridad virtual

Voz 18 16:49 que nadie sabe dónde está pero cobra noventa y cinco mil euros al año

Voz 0089 16:53 muy paradójico que el jefe de la Dirección General de Seguridad Gamón siempre tuviera un puesto de trabajo muy bien remunerado en los alrededores de Ignacio González los demás o fueron despedidos o fueron acosados laboralmente mañana es el turno de los dos agentes de policía y del propio Sergio Gamón ya no cobra noventa y cinco mil euros al año ya no está Ignacio González para apoyarle pero será difícil que tire de la mal

Voz 0531 21:18 me llamo Enedina mate tengo cincuenta y nueve años mi categoría laboral es de logopeda llevo trabajando treinta y dos años en el Hospital La Paz soy interino ahora nuestro puesto de trabajo está en peligro

Voz 33 21:32 Megan Susana tengo cincuenta y cinco años es sólo educadora infantil en una escuela de la Comunidad de Madrid va camino de cumplir catorce años trabajando como temporal sin posibilidad de conseguir monoplaza por convocase ninguna oposición más desde hace tantísimos años

Voz 0122 21:49 las oposiciones algunas de ellas convocadas para este mes arrancan con una prueba teórica que es eliminatoria ahí en la que no cuenta la experiencia con más de cincuenta años muchos de ellos cargas familiares y teniendo que trabajar todos los días es imposible dicen competir con jóvenes de veinte años que se han dedicado los dos últimos a estudiar la oposición los casos de acoso escolar han disminuido un cincuenta y cuatro por ciento en la Comunidad de Madrid desde el curso dos mil quince dos mil dieciséis

Voz 0444 22:15 lo que hizo un estudio realizado por la Consejería de Educación con

Voz 0122 22:18 ciento sesenta y un mil alumnos de Primaria de ESO y de Bachillerato en setecientos treinta centros educativos de toda la comunidad según este estudio cuarto y quinto de Primaria son los cursos con mayores porcentajes de potencial acoso informa Laura Gutiérrez

Voz 1275 22:33 hay menos acosó a y menos denuncias y los chavales lo cuentan más en casa el curso pasado las denuncias de familias y centros por episodios de bullying bajaron un treinta por ciento con respecto a dos mil quince se presentaron algo más de cuatrocientas de las que la Inspección Educativa sólo consideró como acoso escolar noventa y ocho casi la mitad de los alumnos un cuarenta y cinco por ciento habla mucho o bastante pasa del tema sólo uno de cada cinco no dice nada su familia aunque las cifras de los que callan ha pasado del cuarenta y tres al veintiuno por ciento en el cincuenta por ciento de los casos que investigado a la inspección los potenciales acosadores van a la misma clase que la víctima el consejero de Educación defiende que los testigos sean castigados sino denuncian el acoso hacia sus compañeros Rafael Vázquez

Voz 34 23:14 bueno yo no puedo observar un caso de acoso escolar y quedarme de brazos cruzados en ese decreto se se contempla confiamos plenamente en los equipos directivos como ellos son perfectamente conscientes de cómo tienen que graduar desde luego en función de las características de la edad de los alumnos del momento emocional del contexto él

Voz 1275 23:34 acoso verbales social siguen siendo predominantes en Primaria Secundaria aunque el ciberacoso despunta Machi era

Voz 0122 23:40 dos de la tarde y veinticuatro minutos vamos a la Delegación del Gobierno porque hace unos minutos ha terminado la reunión que ha mantenido esta mañana se ha celebrado hoy en la sede de la Delegación para tratar de coordinar una respuesta adecuada ante los desahucios de familias vulnerables ha estado presente el propio delegado el vicepresidente de la Comunidad Pedro Rollán la alcaldesa Manuela Carmena ha habido también representantes de la justicia de los vecinos del Gobierno central Elena Jiménez buenas tardes hola

Voz 1315 24:07 tal buenas tardes y esa reúnen ha terminado hace unos minutos y de hecho todavía están dando explicaciones está el delegado del Gobierno ahora explicando bueno pues esa charla que ha dicho el delegado que bueno que ha habido mucha sintonía entre todas las administraciones administraciones entre todas las partes que ahí estaban presentes en ver que los desahucios de familias vulnerables bueno pues es una necesidad que fluya la información para conocer la situación de estas familias de esas personas para que servicios sociales de cada ayuntamiento conozca la situación también la Comunidad de Madrid para que pueda poner viviendas de emergencia social para estas situaciones dicen que hay voluntad de colaborar dicen que se va a firmar ese convenio en los próximos días quizá la próxima semana para que todas las administraciones puedan saber con tiempo la situación en el que se encuentra una persona una familia que pueda ser objeto de un desahucio y que las administraciones puedan actuar servicios sociales pueda actuar y se les pueda dar

Voz 0122 24:59 una vivienda eso es lo que están diciendo la delegada de

Voz 1315 25:02 el Ayuntamiento de Madrid Marta Higueras porque la alcaldesa Manuela Carmena ha tenido que marcharse en plena reunión ha anunciado que también va a poner en marcha los próximos días una oficina una oficina que servirá de atención a personas a familias que estén en un proceso de desahucio también para los jueces para el Poder Judicial para que conozca que existe esa oficina hay pueda enviar a esa gente y de esa manera se conozca antes esa situación no pueda ir ninguna persona ninguna familia vulnerable quedarse sin una vivienda de emergencia social

Voz 0122 25:30 la Asociación circos Reunidos ha convocado esta mañana una mano gestación para pedir al Ayuntamiento de Madrid que no prohíba su actividad con animales salvajes una prohibición que ya ha sido aprobada por la junta de gobierno pero que todavía tiene que ser ratificada por el Pleno la marcha recorrido parte del centro de la ciudad is ha encontrado en el camino con activistas del PACMA que han tratado de reventar la Virginia Sarmiento

Voz 1435 25:52 desde Plaza de Castilla está Colón en sus camiones desde Cibeles también a pie para pedir lo siguiente Nacho Pedrera portavoz de la Asociación de circo reunidos

Voz 0867 26:00 para pedirle a Manuela Carmena que simplemente cumpla la promesa

Voz 35 26:02 que no se hizo hace dos años que era participar en la redacción de la ordenanza que era también que va a haber un tiempo adaptación es mentira no lo ha cumplido desde luego creemos que Manuela Carmena tiene que recapacitar molestarse en venir a ver cómo están los animales cosa que también prometió incumplido

Voz 1435 26:15 aseguran que esos animales pasan hasta cuatro controles diferentes y que son tratados como uno más de la familia

Voz 36 26:20 eh son perfectamente en sus instalaciones sus cuadros calefacciones ellos son como nuestros hijos como nuestro me de nuestro esprín mitos a sus familias

Voz 0867 26:29 Nos han como están diciendo animal tratados nada al contrato

Voz 1435 26:33 al llegar a Cibeles varios activistas de Palma les esperaba ni han protagonizado momentos de tensión

Voz 0277 26:38 dar otra profesión animara tan

Voz 1435 26:47 los trabajadores aseguran que seguirán movilizándose también en los tribunales

Voz 0122 26:54 los mapa H es colonizaban la Comunidad de Madrid es lo que dice la sociedad española para la conservación de los mamíferos según sus datos en los últimos diez años han capturado más de ochocientos ejemplares de esta especie SER Madrid Norte Paco coronel

Voz 0325 27:07 parecen amigables y adorables pero no lo son son una especie invasora introdujeron en la Comunidad de Madrid en el año dos mil cuatro hablamos de los apaches unos roedores americanos que son portadores de enfermedades graves como la rabia la Toxo plasmó seis o incluso la tuberculosis y no sólo eso sino que están amenazando gravemente a la fauna autóctona acabando con su alimento es la conclusión a la que ha llegado la sociedad española para la conservación de los mamíferos tras un estudio de su población en toda la región y es que el Gobierno ha capturado entre dos mil siete y dos mil dieciocho un total de ochocientos catorce ejemplar

Voz 1709 27:40 es Francisco José García ex miembro de CC

Voz 0122 27:43 experto umma patios no se puede conversión

Voz 37 27:45 con estas especies porque hay un riesgo para la salud aquí no lo hemos hecho ir cuando nos hemos querido dar cuenta pues cuando hace unos años hicimos al estudio de de genética podemos ir dando como pasos hacia atrás para saber de cuántos pase componía la población original

Voz 0325 28:01 a día de hoy

Voz 0867 28:02 si es difícil estimar el número de apaches que hay actualmente en todo

Voz 0325 28:05 a la Comunidad de Madrid lo que está claro es que han

Voz 0867 28:07 llegado para quedarse ahora en Madrid acusa Vic Clínica Universidad de Navarra talento y tecnología en un seguro de salud

Voz 0542 28:19 acusa pone a su alcance el mejor hospital privado de España según estudio MRS con tratamientos que ningún otro aseguró

Voz 0867 28:25 descubra otra forma de asegurar su salud punto es o llame al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 14 28:35 Lumière mi negocio en la radio y claro me gustaría que lo escuchasen así como millones de personas pero sin que me cueste mucho vino

Voz 15 28:41 héroes y que sea fácil rápido y que yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 0122 29:07 Gonzalo Conejo buenas tardes buenas tardes hoy todos

Voz 1709 29:10 los juegos puestas en esa semis de Copa del Rey entre el Barça y el Real Madrid esta noche a las nueve en el Camp Nou los catalanes que cuentan con la baja ya confirmada de den velé aún están a la espera de si Messi podrá ser parte del once inicial o Valverde decidirán no forzar argentino Iber si es necesario para el tramo final del encuentro por parte de los blancos ya están en la Ciudad Condal veintiún convocados fuera Odriozola Brahim Valverde y aún tiene que haber dos descartes más veremos Xisco es uno de ello aparte del Fútbol Champions League de baloncesto a las nueve a las ocho y media Fuenlabrada ir situando

Voz 0122 29:40 gracias Gonzalo y antes de todo el deporte nosotros como siempre les esperamos aquí en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte nos marchamos con trece grados ahora mismo en el centro de la capital y tiempo muy soleado para los próximos días esta noche

Voz 1539 30:40 ni alguien ajeno a las instituciones ni neutral ni nada que lo pueda G tirar de esa manera va a haber una persona de confianza en los partidos políticos que se siente para que ninguno de ellos sea el que diga Nos reunimos vamos abordar primo este tema sería necesario hacer un diagnóstico después podemos salvo dar el otro hacer una especie de recapitulación de qué es lo que hemos hablado algo tan sencillo como eso

Voz 1018 31:05 en todo caso la iniciativa ha elevado y mucho la temperatura política no sólo con los partidos de la oposición PP y Ciudadanos que anuncia movilizaciones en Madrid para este domingo a las que Vox también quiere sumar sino también dentro del PSOE con críticas al menos por ahora desde Andalucía Aragón y sobre todo Castilla La Mancha con cuyo presidente Emiliano García Page hemos hablado hoy no se fía

Voz 4 31:23 escucha la puerta por la Generalitat es decir que está bien que haya testigos para que lo que coticen en privado se puedo decir en público evidentemente desde esa perspectiva tiene mucha razón la vicepresidenta no cuando me dice que que no nos enteramos estoy de acuerdo porque lo que dice Sartori de Catalunya eh que quiere que sigan Kubrick con lo que se dice en privado cosa esos efectivamente lo queremos todos

Voz 1018 31:45 enseguida les ofrecemos el contenido de esta entrevista en todo caso desde el independentismo lo de limitar la actuación de ese mediador al ámbito de partidos catalanes y no estatales es insuficiente según ha dicho el Sardá

Voz 6 31:56 si la respuesta por parte del Gobierno español es que no hay novedades y que todo esto pasa por una comisión bilateral que ya existe ocurre en la mesa de partidos catalanes que ya existe y que de hecho se reunió ayer que son mandato del Parlament de Cataluña pues bueno todo esto se queda bastante corto y no parece que no parece que vayamos a

Voz 0867 32:13 adelantar de hecho Pablo

Voz 1018 32:15 casado el líder del PP amaga con una moción de censura que no concretó hay la vicepresidenta entiende que sea pasar de vuelta

Voz 5 32:20 todas las medidas que sean necesarias para acabar con esta alta traición porque lo que está pasando ahora mismo en España es que el presidente del Gobierno es el mayor traidor que tiene ahora mismo nuestra propia legal

Voz 0376 32:31 mira no puede estar en una situación de radicalidad Barre como la que ha caído hoy el señor casar la responsabilidad verdadera por su país por España por el país de todos es en este asunto caminar con lealtad y con altura de miras Hora catorce

Voz 0867 32:50 bueno que en las próximas horas van a estar marcadas por otro asunto de son

Voz 1018 32:53 es que también hacen subir y mucho la temperatura social ni más ni menos que un Barça Real Madrid semifinales de la Copa del Rey esta noche en el Camp Nou arbitrado por Mateu Lahoz Adrià Albert

Voz 0017 33:03 hola buenas tardes el Barça recibe al Madrid pendiente sobretodo de Leo Messi que está en la convocatoria pero su presencia en el clásico dependerá de las sensaciones que tenga el futbolista junto justo antes del partido el argentino está mucho mejor de las molestias en el muslo pero la decisión sobre si juega o no se tomará poco antes del encuentro Valverde duda entre ese miedo y Sergi Roberto para el lateral derecho Arthur o Arturo Vidal en el centro del campo y no tiene todavía desvele el Madrid ya está en Barcelona han viajado veintiún futbolistas con Isco en la expedición Solari duda entre Marcelo y Quilón para el lateral izquierdo quién acompañará a Benzema arriba el Camp Nou estará prácticamente lleno esta noche se repartirán ochenta mil banderas con los colores del Barça

Voz 0978 33:43 miércoles seis de febrero Antonia Martín Isabel Quintana buenas tardes buenas tardes empezamos Antonio hablando del último sobre Venezuela si Donald Trump ha reconocido a Juan Why do como presidente interino en el debate sobre el estado de la Unión Ia cargado después contra mí

Voz 0376 33:54 huy qué di

Voz 0867 33:57 condenamos la brutalidad del régimen de Maduro cuyas políticas socialistas han llevado a su país de ser el más rico de Sudamérica a ser un estado de pobreza miserable desesperación

Voz 0444 34:09 impacto en el empleo el BBVA calcula que la subida del salario mínimo hará que se creen sesenta mil empleos menos este año cifra que eleva a ciento sesenta mil a largo plazo no obstante también reconoce que puede tener efectos positivos sobre el consumo y la desigualdad otro más

Voz 0978 34:23 el segundo sacerdote de la provincia de Tarragona ha dejado su cargo por los presuntos abusos sexuales a menores en ese territorio el arzobispo vincula los abusos aún mal momento en la vida es Jaume Pujol si es una persona realmente sí

Voz 0867 34:34 es una persona que está realmente obsesionada con el sexo y lo va buscando eso es una cosa pero ellos sinceramente pienso que hay personas que tienen un mal momento que les lleva a hacer una cosa de la que después se pueden arrepentir toda la vida todavía

Voz 1018 34:47 de oraciones en Barcelona Mossos d'Esquadra el detenido

Voz 0444 34:49 Nos de edad que está tutelado por la Generalitat acusado de seis agresiones sexuales en distintos puntos de la ciudad

Voz 0978 34:54 da el aviso a los ayuntamientos el Ministerio de Justicia ha solicitado a más de seiscientos consistorios que retiren los vestigios franquistas que todavía permanecen en sus espacios públicos más de mil calles en nuestro país recuerdan todavía a figuras vinculadas al Fran camino del infierno

Voz 0444 35:07 ahí es donde cree el presidente del Consejo Europeo que van a terminar quiénes han llevado al Reino Unido al Brexit así ha cerrado su comparecencia hoy Donald Tusk creo firmemente que es posible

Voz 38 35:18 ahora una solución acordada pero me he estado preguntando cómo es ese lugar especial en el infierno que hay para aquellos que promovieron el Brexit sin ni siquiera un esbozo de un plan de cómo llevarlo a cabo de una forma segura

Voz 0978 35:29 la vuelta a la normalidad taxistas operan ya en Madrid reconocen que no han podido conseguir nada después de dos semanas de huelga Nacho Castillo de la plataforma Caracol esta mañana en Hoy por hoy

Voz 4 35:38 yo era consciente desde el principio de que aquí en Madrid

Voz 21 35:41 muy difícil porque además entre otras cosas el presidente de Garrido es políticamente está muerto de estaba de vuelta entonces tampoco presionarle Él era muy complicado

Voz 1018 35:50 impacto exagerado el gobierno niega en la presentación

Voz 0444 35:53 el Anuario de inmigración que Salvamento Marítimo vaya a cambiar sus labores de rescate en el Estrecho los autores del informe denuncian el uso político que se hace de la inmigración no

Voz 39 36:04 negativa y en gran medida espuria está dando lugar a una ofensiva sin precedentes contra la inmigración

Voz 0978 36:14 fusión vetado en la Comisión Europea ha prohibido que la alemana así se haga con la francesa Alstom considera que dañará la competencia en los mercados de trenes de alta velocidad de sistemas de señalización

Voz 18 36:24 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 23 36:26 los que

Voz 0448 36:27 José Antonio estoy drama es para Carmen Calvo señora vicepresidenta el Gobierno ha preferido frenar la figura de un relator Arrows secesionistas en vez de clarificar la mesa de partidos ya tenemos instalado el desconcierto que reflejan socialistas como Soraya Rodríguez o los presidentes autonómicos Emiliano García Page Javier Lambán pero la nueva concesión será insuficiente para Esquerra Republicana de Cataluña de forma que el miércoles día trece los presupuestos serán rechazados en el debate de totalidad sólo la convocatoria de elecciones permitiría a Sánchez probar su limpieza de sangre veremos Miguel Ángel Aguilar que mañana obra buenos

Voz 1018 37:07 pero no ha valido y Carlos Ródenas en la técnica Isabel Quintana de Carlos Cala en la producción y el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 37:13 más allá de algunas nubes que se verán en Galicia con algunos chubascos aislados débiles en el conjunto del país la tarde será soleada y con ambiente suave máximas de catorce a dieciocho grados en la mayor parte de poblaciones de la Península y Baleares en el Mediterráneo especialmente en la Comunidad Valenciana Murcia Andalucía también en Canarias máximas que superarán los veinte grados

Voz 0019 37:33 pero cuidado porque cuando llegue la noche rápidamente

Voz 0978 37:35 bajará la temperatura volverá a hacer frío mañana a primeras horas de la mañana con nieblas que se extenderán por más valles sobre todo de la cuenca de los ríos Duero Ebro

Voz 1539 39:49 es una persona seguramente una persona un hombre y una mujer en Cataluña que haga el trabajo de convocar poner un poco orden en el debate real

Voz 42 40:00 estos la vicepresidenta tampoco quiso dar demasiada importancia a ese término asimismo esa figura con El hombre de relator o algo así es una persona para facilitar el trabajo en un plano de partío a las nueve de la mañana la polémica siguió

Voz 1018 40:17 arreciando incluso con algunas críticas dentro del PSOE hasta el punto de que la propia vicepresidenta convocó para poco antes de mediodía a los periodistas en el Palacio de la Moncloa para más o menos seguir abundando Nieves en los mismos argumentos no buenas

Voz 43 40:27 buenas tardes sí ha tenido que convoca hay Moncloa ante el aluvión de dudas de todos los periodistas y también de más partidos políticos al relator no es mediador internacional ha dicho es una persona que ayudara a la mesa de partidos catalanes no es un mediador internacional porque siendo una situación compleja

Voz 0444 40:43 niña lo deben resolver los partidos políticos

Voz 43 40:46 esta persona puede ser una personalidad pero la vicepresidenta no ha avanzado nada más tampoco hay Moncloa tendrá eso sí mucho trabajo por delante

Voz 0376 40:53 planteamos que será necesaria una persona que ayudara los partidos se sientan todo en plano de igualdad para que alguien con convoque tome nota ayer lo decía yo en el Senado la figura de un relator de una relatora en los congresos es bastante útil porque ayuda al trabajo les ayudará a un trabajo que no se presenta fácil

Voz 43 41:18 este relato no intervendrá en las reuniones entre los dos gobiernos Calvo argumenta que tras ocho meses en el Ejecutivo había un vacío de diálogo y El Gobierno entiende que hay que hablar de salidas políticas dentro siempre de la ley frente a lo que hizo Rajoy el Gobierno de Sánchez quiere resolver los conflictos la situación que es muy compleja

Voz 0376 41:35 no seríamos un gobierno digno y a la altura de este país al que servimos si estuviéramos en una situación irresponsable escapista porque eso ya lo hizo el gobierno anterior y las consecuencias las tenemos todavía en lo alto de la mesa

Voz 43 41:52 frente a las críticas de su partido Calvo ha llegado a decir que antes de hablar hay que estar informado y que Page parece que no manifiesta o no tenía toda la información

Voz 0376 42:01 desinformación conocimientos simplemente no hay más que mirar sus sus declaraciones se ve en fin que no hemos llegado a tiempo que tuviera la información correcta además

Voz 1018 42:12 y eso es lo que ha dicho el sueco que partía ponemos debían muy lejos porque García Page hablábamos poquito después de escuchar estas palabras de la vicepresidenta no puede estar en directo con nosotros por un compromiso de agenda y le preguntábamos en esa conversación lógicamente si conocía ya los detalles a los que aludía la vicepresidenta de la decisión del Gobierno de incorporar un relator neutral

Voz 0549 42:31 no yo los detalles muy dio el grueso vamos no no no lo conozco en ese sentido tiene razón la vicepresidenta que me faltan explicaciones

Voz 1018 42:40 porque nadie del Gobierno central ha dicho nada

Voz 0549 42:43 no no no no porque tenga ningún tipo de obligación si el único problema es que que cuando hablamos de estos problemas que afectan a todos los españoles sean no digamos en términos políticos ganó digamos en hitos electorales a los alcaldes presidentes que nos presentamos a las elecciones dentro de unos meses todos queremos estar al tanto lógicamente opina

Voz 1018 43:03 pero que al menos por una cuestión formal desde el Gobierno o desde su partido el PSOE alguien debería de haberle dicho Emiliano esto es lo que hay esto es lo que se va a hacer de esto se trata

Voz 0549 43:12 bueno no tanto así yo no lo planteo en términos ni mucho menos personalistas yo confío en las palabras que me ha dicho el presidente del Gobierno de que se van a mantener no sólo ajustadas a la Constitución sea una defensa a ultranza ahí otra cosa son el ruido y el debate que se produce a veces entre los partidos pero ciertamente es me me parece razonable saludable que tengamos diálogo entre nosotros mismos ya que hablamos de dialogar qué dialogamos también entre todas las federaciones del PSOE entre todos los gobiernos autonómicos entre todos los que tenemos voluntad de opinar constructiva mente en este proceso no

Voz 1018 43:46 pero usted le preocupa que el Gobierno central acepte la incorporación de esta figura

Voz 0549 43:51 bueno es que no lo entiendo sinceramente no lo entiendo no me gustaría poder entenderlo me gustaría pueden entenderlo el problema es que el Gobierno está haciendo un esfuerzo brutal tremendo por templar los ánimos por mantener coordenadas eh de de de de diálogo de normalidad institucional sin embargo en el otro lado el independentismo incluso ha analizado en la Generalitat hace una sobreactuación permanente no a mí me parece que además trabajando desde un terreno de de de hostilidad serios desde el filtrar los veintiún puntos que son absolutamente inasumibles hasta no estar reinterpretar las cosas esto de decir como la escucha la portavoz del la Generalitat es decir que está muy bien que haya testigos para que lo que cotizan en privado secuelas decir en público los ríos yo no yo sinceramente no como tal nombre no me gusta que me importa usted que tiene claro que sí

Voz 1018 44:49 se dice en privado

Voz 0549 44:50 pues es lo que no sé es lo que no se te evidentemente desde esa perspectiva tienen mucha razón la vicepresidenta no cuando me dice que que no nos enteramos estoy de acuerdo porque lo que dice de Catalunya es que quiere que se Kuti con lo que se dice en privado pues esos efectivamente lo queremos todo a ustedes que cuando le aseguro Illa aseguró que tengo una opinión de la vicepresidenta como alguien que entiende muy bien de la Constitución y que tiene muy cara la defensa de la ley de la Constitución al presidente del Gobierno otra cosa distinta es que les toca lidiar con con un digamos con un arrebato independentista que que cree todavía que va a ser posible algún día un referéndum unidad bilateral que es inviable que cuando se trate de hablar de la Constitución y de la soberanía nacional tenemos que hablar todos los españoles y esto no es de derechas Izquierdo es simplemente sentido común

Voz 1018 45:40 usted que cuando Quim Torra puso sobre la mesa ese documento con los veintiún polémicos puntos Pedro Sánchez debió levantarse de la mesa