Hora 14 (07/02/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 3 00:10 en la Cadena SER Hora catorce custodia Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes tenemos noticia de última hora el ex presidente valenciano Eduardo Zaplana quedará en libertad provisional por decisión de la jueza que instruye el caso sería la misma magistrada que hasta hoy se había opuesto a esta medida a pesar del agravamiento de su salud por la leucemia que padece Ike obligó a ingresarle en el hospital de la Fe de Valencia a mediados de diciembre ahí está nuestro compañero Nacho Monreal

Voz 4 00:42 qué tal buenas tardes estamos ahora mismo aquí en el hospital da pie a la espera de que está al expresident de la Generalitat ayer Mixto Eduardo Zaplana es ahora me manto fuentes del hospital plenas típica ingresado recordamos que reciben lleva desde el pasado dieciocho de diciembre ingresado y que fue detenido en el marco de la operación Hera I aunque las poeta Pumas comentado retrató pone por su estado de salud Arrieta ahora su libertad provisional bajo riesgo de fuga

Voz 1018 01:05 pues la magistrada cambiar de criterio gracias Nacho accede a esa petición de libertad de Zaplana por un avance importante en las investigaciones sobre los supuestos delitos cometidos Miguel Ángel Campos

Voz 1552 01:15 por qué los investigadores han encontrado y bloqueado su fortuna en el extranjero que asciende a algo más de seis coma siete millones de euros en metálico según fuentes de la investigación con lo que queda conjurado el riesgo de fuga del ex ministro y expresidente valenciano que se encontraba en prisión provisional desde el pasado veinticuatro de mayo por su implicación en el caso erial supuestamente recibió comisiones millonarias de adjudicaciones ilícitas en su etapa como presidente valenciano que ha intentado aflorar y blanquear en los últimos

Voz 1018 01:42 para ellos es lo último para este jueves que nos deja además una novedad que parece importante para evitar un Brexit a las bravas Theresa May y el presente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker han avanzado en una negociación para incorporar un documento complementario al acuerdo que por ahora sigue rechazando el Parlamento británico Griselda Pastor

Voz 1915 01:58 una declaración política así oficialmente nada ha modificado las posiciones ni de unos ni de otros pero los equipos técnicos volverán al trabajo para intento

Voz 0419 02:06 el consigue con Dudek no les puedo dar detalles del sentido de esta discusión ha sido intensa insiste el portavoz de Juncker recordando que la oferta que está sobre la a la de la Unión sigue siendo esta declaración política cuyo importancia dependerá hay mucho de la capacidad de Theresa May para conseguir en Londres un acuerdo con los laboristas sobre el futuro de su relación con Europa Hora catorce

Voz 1018 02:32 el gas y todo no en así que pasando por Cataluña las negociaciones políticas sobre los presupuestos el comienzo del juicio a los dirigentes independentistas Illa polémica figura del relato ante el Consejo de Europa el presidente Pedro Sánchez ha defendido la legitimidad del sistema judicial español claramente garantista frente a los relatos falsos

Voz 1722 02:51 una democracia que asume como propios los principios de separación de poderes que defiende la independencia judicial tiene uno de los sistemas más garantistas del mundo a pesar del poder de los datos siempre habrá quien sostenga sus proyectos políticos en base a relatos falsos para movilizar hacia el odio hacia la división

Voz 1018 03:07 en declaraciones a Catalunya la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha denunciado la estrategia de PP y Ciudadanos para movilizar la calle descalificar la acción del Gobierno creo que sí

Voz 5 03:15 término que a mí particularmente me parecen guerracivilista me parecen término que se emplean por parte de la extrema derecha cuando cuando se quiere desacreditar a un dirigente democrático a un dirigente político si me apura incluso me me enerva más que se utilice la palabra ilegítimo para designar a un presidente del Gobierno

Voz 1018 03:37 en Andalucía PP y Ciudadanos van a permitir que una diputada de Vox presida la comisión parlamentaria de memoria histórica Radio Sevilla Mercedes Díaz

Voz 0134 03:45 el reparto de comisiones se hizo a principios de semana en una reunión en la que participaron los portavoces de los cinco grupos parlamentarios y según fuentes del Parlamento no fue una petición expresa de Vox quedarse con la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico que tiene incluidas las competencias en memoria histórica sino que se les asignó en función de su representación por ser una de las últimas en el organigrama a Vox le corresponde presidir una comisión pero el hecho de que sea para el grupo que pretende derogar la ley de Memoria es para los socialistas como poner un zorro a cuidar el gallinero como acaba de escribir en Twitter el senador Miguel Ángel Vázquez

Voz 1018 04:21 dos camiones con unas cien toneladas alimentos llegarán a media tarde a Cúcuta en la frontera colombiana con Venezuela en declaraciones a la SER un teniente coronel del Ejército de Maduro cuya voz hemos distorsionado por razones de seguridad pide al régimen chavista que no obstaculice la llegada de esa Yola

Voz 6 04:37 sin embargo bueno símbolo autoriza las Fuerzas Armadas lo permite les traigo humanitaria Sde ver de las Naciones Unidas obligar al Gobierno de Maduro así sea la fuerza si así sea a través de la intervención militar recibir esa ayuda

Voz 1915 04:56 además seguimiento masivo según los sindicatos de la primera gran protesta del año de los médicos de Atención Primaria que han parado quince minutos para denunciar a las puertas de hospitales y centros de salud que la saturación con la que trabajan límite la Comisión Europea vuelve a rebajar su previsión de crecimiento para España de cara a este año en curso y al que viene resta una décima más debido a riesgos ligados a una mayor incertidumbre interna ya externa la autoridad antimonopolio alemana limita de manera notable a Facebook el procesamiento de datos de sus usuarios al considerarlo abusivo obliga a la red al preguntar a sus usuarios sobre esta recopilación te de las cinco víctimas mortales del accidente de tráfico en Utrera eran empleados de una compañía ferroviaria que volvían a casa las primeras investigaciones apuntan a que fue el caso me con el que invadió el carril contrario las movilizaciones para el próximo ocho de marzo llevarán el lema por mil motivos las organizaciones feministas entienden que aunque la sensibilización social ha aumentado el día a día de las mujeres

Voz 1018 05:46 sigue siendo el mismo dos y casi seis minutos

Voz 1441 05:52 hora catorce Madrid Cristina Machado buenas tardes esta vez han hecho falta treinta y seis días en treinta y seis días la ciudad de Madrid ha vuelto a superar el límite de contaminación fijado por la Unión Europea para todo este año ni Madrid central el plan A del ayuntamiento han dado de momento el resultados buscado dice la portavoz Rita Maestre que se necesita mucho

Voz 1915 06:14 más tiempo sería ingenuo

Voz 1 06:16 el conocimiento pretender

Voz 1821 06:19 pone en marcha una medida un conjunto de medidas y en seis meses o en un año se resuelve un problema que lleva décadas acumulándose en Madrid por eso nuestro hemos puesto en marcha un conjunto de medidas treinta medidas que son el plana de calidad del aire que tienen un objetivo de reducción de la contaminación que es que es un objetivo a dos mil veinte

Voz 1441 06:36 la Audiencia Provincial cuarta jornada del juicio por el caso espías Sergio Gamón el hombre de Ignacio González niega que ordenara espiar a rivales políticos de Esperanza Aguirre

Voz 7 06:45 el calor danés ningún seguimiento a nadie no tenga sentido de los seguimientos Cabanes del señor Prada al cual yo conocía perfectamente de señor Cobo nunca tuve ningún contacto con él de la OTA señora no sé ni quiénes ir de

Voz 8 07:01 la señora Casio presenta

Voz 7 07:04 Cristina Cifuentes

Voz 1243 07:05 lo fue la que dijo que no había seguimiento idas protesta

Voz 1441 07:08 tras este jueves la de los trabajadores interinos de la Comunidad de Madrid que se han concentrado hoy en la Asamblea

Voz 1 07:18 no

Voz 1441 07:25 protesta estéril porque el PSOE ha anunciado que no va a apoyar esta tarde la ley

Voz 9 07:30 de Podemos para que en las oposiciones se tenga en cuenta la experiencia de estos trabajadores protesta también frente a la Consejería de Sanidad ven los trabajadores de las empresas privadas con las que el

Voz 1441 07:44 suma hace parte de los traslados en ambulancia urgentes aseguran que ni hay personal suficiente en esos vehículos ni todos están preparados

Voz 1 07:55 más noticias que apuntamos ahora en titulares con Sonia Palomino por horas

Voz 1915 07:59 el Movimiento ocho m ha vuelto a convocar una huelga feminista en Madrid el próximo ocho de marzo bajo el lema por mil motivos una huelga laboral educativa de cuidados y consumo para volver a reivindicar la igualdad y los derechos de las mujeres suspendido el desahucio de una mujer y su hija de seis años en Puente de Vallecas se aplaza sin nueva fecha porque ha cambiado la propiedad del edificio la Plataforma de Afectados por la Hipoteca acusa la propietaria de especulación la renta mínimas sólo llega al once por ciento de los madrileños que viven bajo el umbral de la pobreza son datos de un informe del Ministerio de Sanidad la región se sitúa muy lejos de otras como País Vasco Navarra donde el porcentaje supera el sesenta por ciento el coreógrafo Manuel Liñán estrena esta noche en los Teatros del Canal viva un espectáculo flamenco con siete bailaores que subieran al escenario con bata de cola Liñán reivindica su derecho a usar complementos del flamenco sin ataduras de género y en deportes el Madrid se jugará el pase a la final de la Copa del Rey en el Bernabéu los blancos empataron a uno en su encuentro contra el Barça en el Camp Nou la vuelta se juega el próximo veinte

Voz 1441 08:53 siete de febrero vamos con la información del Tráfico DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 11 08:58 buenas tardes a esta hora la red vial madrileña está totalmente despejada no encontramos dificultades en los accesos a Madrid de entrada y salida ni tampoco en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta aun así desde la Dirección General de Tráfico una vez más les insistimos moderen la velocidad y por supuesto recuerden al volante cero alcohol cero

Voz 1441 09:20 qué tal está el tráfico en las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Margarita Pérez hola

Voz 1915 09:24 hola buenas tardes una situación bastante relajada de momento en lo que respecta las vías de distribución del interior de la ciudad se aprecia algo más de lentitud que se reparte por la avenida de los Reyes Católicos en la entrada en superficie a la plaza de Cristo Rey un ligero incremento de número de vehículos en las vías que llevan los coches hacia la zona de salida a la avenida de América poco más en el resto una situación de momento como decimos de tráfico fluido incluida la M30 desde

Voz 1441 09:51 esta mañana la Policía Local de Las Rozas está buscando al conductor de un Ford Focus de color gris metal que se ha dado a la fuga tras atropellar a una mujer de sesenta y tres años que estaba cruzando por un paso de peatones cerca del centro comercial de Heron City el coche tiene probablemente daños en el lado delantero izquierdo con pérdida de parte del espejo retrovisor según una nota que ha emitido la policía la mujer ha resultado herida muy grave David García es portavoz del uno

Voz 12 10:17 otros como consecuencia del fuerte impacto con el vehículo la mujer de de tres años presenta un traumatismo craneoencefálico severo y un traumatismo abdominal el equipo médico del Summa la estabilizado en el lugar y la traslado intubada en estado muy grave al Hospital Puerta de ellas

Voz 1441 10:34 tenemos catorce grados ahora mismo en el centro de la capital vamos también con la previsión del tiempo Jordi

Voz 0978 10:40 tarde soleada con temperaturas sin grandes cambios respecto ayer después del frío que ha hecho durante la mañana mínimas que apenas bajaban de los cinco grados en breve las máximas ya superan los quince en la mayor parte de la Comunidad de Madrid para el centro de Madrid esperamos una máxima alrededor de los dieciséis grados pero como ha pasado los últimos días cuando llegue la noche la temperatura bajará rápidamente hiló más significativo los próximos días será un ligero descenso de temperaturas que durante el fin de semana aumentarán las nubes pero serán poco activas

Voz 1441 11:08 comienza ahora catorce Madrid con la dirección técnica de Carlos Ródenas y de Julio Hernández y la producción de Sonia Palomino

Voz 1 12:04 Canal de Isabel Segunda buscamos el acuerdo ahora en Madrid y clínica

Voz 1243 12:11 a ver si da de Navarra talento y tecnología en un seguro de salud y medicina pionera en Europa y seguros de salud con coberturas únicas descubra otra forma de asegurar su salud ahora con ventajas especiales e hijos gratis informes de las condiciones en acusa a punto es o llame al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 1441 12:32 siete de febrero y la ciudad de Madrid incumple ya el límite legal fijado por la Unión Europea para proteger a la población de altos niveles de contaminación un límite anual llevamos ya diez años consecutivos superando estos niveles esta vez ha hecho falta poco más de un mes ha habido años peores en los que los niveles se superaron en la primera semana del año pero también lo sabido mejores las medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento de Carmena no dado

Voz 1179 12:57 no todavía el fruto esperado dicen en el Gobierno municipal que es pronto que el plaga necesita tiempo Sarah selva buenas tardes

Voz 1510 13:06 más tarde si dicen que el plana va dirigido precisamente a evitar que esto suceda de hecho la Unión Europea paralizó una sanción millonaria a España entre otras cosas porque Madrid ha puesto en marcha medidas como Madrid central pero son medidas a largo plazo el objetivo es cumplir en dos mil veinte Rita Maestre portavoz municipal

Voz 1821 13:21 la contaminación no se soluciona chascando los dedos que tampoco poniendo en marcha un decreto ley sino un conjunto de medidas estructurales que tienen que modificar una parte importante de la movilidad de los hábitos de la ciudad de Madrid

Voz 1510 13:33 en cualquier caso dos mil diecinueve ha empezado con mal pie no ha llovido hasta mediados de enero ha habido varios picos de contaminación y eso hace que ese límite horario que fija la Unión Europea no se cumpla Europa fija un límite que no debe superarse más de dieciocho horas al año en poco más de un mes la estación de Plaza Elíptica que es uno de los puntos negros de la ciudad ya lo superado en veintiuna ocasiones pasa todos los años ya van diez consecutivos pero puede pasar antes o después este suma

Voz 1441 13:56 el dato ha habido años en los que ha tardado más en superar

Voz 1510 13:58 se ya ha habido también años peores como dos mil doce que se superó el diez de enero o en dos mil quince que se batieron récords europeos y se superó el cuatro de enero en dos mil dieciocho aunque también se incumplió el límite legal los datos en cambio fueron más positivo sólo se superó en dos estaciones durante los años anteriores se superó en siete en ocho o en Kiel

Voz 1441 14:16 no ecologistas en Acción subraya también que este año la contaminación que generamos nosotros hay que sumarle una climatología que no ha ayudado para rebajar los niveles pero cree que la solución pasa no tanto por esperar a que el plana de sus frutos sino ampliar las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Carmena contando siempre con la colaboración de la Comunidad de Madrid del Gobierno regional algo que no ha ocurrido hasta ahora vamos a escuchar a Juan García portavoz de Ecologistas

Voz 18 14:43 eso sí no ha querido que la idea esta mala pues lógicamente hay que profundizar en medidas como Madrid entrar en otros distritos más antiguo pero pero sobre todo buscar la complicidad y no justamente lo contrario que hay ahora en la ya te digo que hay en la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento en el cual pues sólo con lemas no se distingue por colaborar sin justamente al contrario

Voz 1441 15:10 hablamos ya del juicio por el caso de los espías hoy han declarado los tres policías nacionales acusados en el caso entre ellos Sergio Gamón el que era director general de Seguridad en el Gobierno de Esperanza Aguirre cuando supuestamente se produjeron esos seguimientos la Mon lo ha negado todo los guardias civiles también acusados en este caso que declararon ayer lo señalan a él como la persona que obedeciendo a Ignacio González les ordenó espiar a rivales políticos de Esperanza Aguirre pero Gamón ha dicho esta mañana ante el jurado popular que no que él nunca ordenó espionajes Alfonso Ojea cuenta más

Voz 0089 15:43 qué tal buenas tardes Sergio Gamón el que fuera número uno de la Dirección General de Seguridad el Gobierno regional se ha mostrado muy tranquilo durante el interrogatorio tanto que hasta

Voz 1510 15:51 me han llamado la atención por ofrecer datos sobre eso

Voz 0089 15:53 divorcios Wessex posa declara en unos días como testigo pero este agente de la Policía Nacional que ha acompañado a Aguirre desde que ella fuera nombrada ministra de Educación por el Gobierno de Aznar ha señalado que nunca ordenó realizar seguimientos sobre Alfredo Prada au sobre Manuel Cobo no sabe nada de los móviles de sus hombres localizado siempre al lado de ambos políticos

Voz 7 16:14 nunca los danés ningún seguimiento a nadie no tenía sentido de los seguimientos que hablan es que el señor Prada al cual yo conocía perfectamente de señor Cobo nunca tuve ningún contacto con él de la OTA señora no sé ni quiénes de

Voz 8 16:30 la hagas señora Casio presenta

Voz 7 16:33 Cristina Cifuentes pues fue la que dijo que no había seguimiento

Voz 0089 16:37 salía a escena el otro decorado de este procedimiento las acusaciones de que Gamón hablaba de forma habitual por teléfono con Ignacio González sobre esos seguimientos pero el acusado ha negado que eso se produjera alguna vez

Voz 1018 16:49 de que yo hablaba con el vicepresidente

Voz 7 16:51 pero señor e Ignacio González de temas de seguimiento yo nunca he hablado con el señor Ignacio Gonzales por teléfono nunca eso sí que que invito a que a que lo dije creo que que la instrucción en que nunca he hablado por teléfono con el señor Ignacio comprar

Voz 0089 17:10 tras su declaración lo que ha quedado claro es que no había razones para contratar por cinco mil seiscientos euros mensuales a un director general de Seguridad porque no ha sido capaz de controlar que hacían sus hombres en las jornadas de trabajo sus funciones dice sólo se centraban en impedir que ciudadanos enfadados pudieran protestar en actos públicos de los consejeros o de la propia presidenta pero de eso ya se encargan las fuerzas de seguridad en Madrid bajo las órdenes de la Delegación del

Voz 1441 17:36 a dos de la tarde dieciocho minutos aquí más

Voz 1441 20:46 decíamos al principio dos protestas esta mañana en Madrid una en la Asamblea donde trabajadores interinos de la comunidad se han concentrado para pedir a la Cámara que dé luz verde a la ley de concurso de méritos que ha presentado Podemos aún que sin no hay grandes sorpresas esa ley no va a salir adelante porque el Partido Socialista ya anunciado esta mañana que se va a abstener Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 21:07 sí que da buenas tardes si esta proposición de ley de Podemos nace muerta porque ni siquiera se va a tramitar en el Parlamento madrileño pepineros van a rechaza esta tarde en principio esa proposición de ley porque entienden que para cubrir una plaza pública no sólo debe contar el mérito sino también la capacidad y los conocimientos tampoco apoyará esta ley de Podemos el partido socialista en su caso se abstendrán el motivo lo daba esta mañana Ángel Gabilondo

Voz 0175 21:29 sí que nosotros los vamos a abstener no pero no porque nos parezca mal que se busquen mecanismos además hay cauces hay espacios sindicales hay mesas de negociación ahí es donde tenemos que trabajar pero con todo respeto porque nos parece que es un problema grave y serio tampoco queremos mandar a la ciudadanía el mensaje de que esto no debe ser considerado

Voz 0861 21:49 pues la abstención no ha sentado nada bien entre los cerca de doscientos trabajadores que se han concentrado durante toda la mañana aquí frente a las puertas de la Asamblea Carmen opinar llevan casi treinta años trabajando como logopedas en un hospital madrileño Carlos en el Ayuntamiento de la capital

Voz 1 22:03 venga voy a los trabajadores en este caso los están dejando con el culo al aire

Voz 26 22:09 este camino les sorprende nada nada de los políticos pero cuando están con con la verdad que cuando están con con nosotros me están con los votos ya está de los sindicatos lo mismo

Voz 0256 22:19 otro fraude más hacia la clase obrera cobró un partido que se autodenomina socialista ahí sobre pero claro

Voz 0861 22:25 en esa confederación la media de edad superaba los cincuenta años la mayoría era mujeres y muchas de ellas llevan décadas trabajando en servicios públicos no sólo de la sanidad también de la justicia o del transporte todas de víctimas dicen de un ERE encubierto con la complicidad de los sindical

Voz 1441 22:40 la otra protesta ha sido de la de los trabajadores de la empresa de ambulancias Safe que se han concentrado esta mañana frente a la Consejería de Sanidad junto con las ambulancias propias del SUMMA son los que se encargan de los traslados urgentes de los pacientes que atienden las emergencias de la Comunidad pero denuncian que lo hacen sin tener los medios adecuados ni los vehículos ni las ambulancias están paradas ni hay personal suficiente Teresa Rubio estos trabajadores no critican a su empresa sino los pliegos de condiciones por los que se rigen que son los que marca el suma y que apenas han variado en los últimos ocho años de las noventa y seis ambulancias que tienen contratadas sólo Veintisiete son asistenciales

Voz 1510 23:15 sí permiten poder atender al paciente cuando están en ruta el resto son de traslado individual vehículos que no están equipados para poder atender a los pacientes durante el traslado y que sólo llevan a un técnico que es el que conduce la ambulancia José María Portillo es el presidente del comité de empresa

Voz 27 23:30 para mayor se caen su domicilio Se fractura la cadera que es algo muy habitual pues a lo mejor sino hay una ambulancia de dos que puede acudir pues básicamente manda una muela cede uno ese compañero uno así está el paciente por supuesto pero no puede movilizar y entonces automáticamente tiene que volver a llamar para que envíen otro curso más esperado a lo mejor hablamos una hora hora y media hasta que venga otro compañero para movilizar ese paciente

Voz 1510 23:51 desde el Summa reconocen la situación pero no entienden la protesta porque aseguran que ya están negociando la contratación de más personal con dotación presupuestar

Voz 1441 23:57 incluida el Movimiento ocho OM ha vuelto a convocar una huelga feminista en Madrid el próximo ocho de marzo esta vez bajo el lema por mil motivos huelga laboral educativa de consumo y sobre todo de cuidados para volver a reivindicar la igualdad y los derechos de las mujeres Elena Jiménez falta un mes y un día para el ocho de marzo y la Comisión ocho DM organizadora de Madrid piensan alto lo sucedido desde entonces cómo se ha conseguido que el feminismo esté en el centro del debate Sara Jiménez

Voz 28 24:23 de repente bueno pasa que estás en un bar Isi en las noticias de media hora siete veces la palabra feminismo la tele no entonces esto no ocurría hace un año y esto está muy bien

Voz 1441 24:35 hoy esta comisión convoca la huelga feminista de veinticuatro horas para el ocho de marzo huelga que ya cuenta con el respaldo de sindicatos como la CGT o la CNT mañana se presenta la campaña mil motivos para parar pero hoy ya apuntaban algunos Rafaela Pimentel

Voz 29 24:48 todavía seguimos con los motivo suficiente para volver a hacer una huelga lo siguen asesinando nosotras tenemos los trabajos más precario porque hay mujeres que no tenemos una pensión porque no seáis no hay una cotización exacta para las mujeres porque los trabajos que tenemos son trabajos temporales trabajo precario y eso es muy importante

Voz 1480 25:09 qué papel deberían hacer los hombres este ocho m un apoyo a las mujeres que cedía vayan a hacer huelga que esos esos cuidados que las mujeres no vamos a hacer ese día las hagan los hombres es de llevará niña al cole o de llevará al al abuelo al hospital la la hagan ellos

Voz 1441 25:25 este año también habrá manifestación y más actividades es como un evento de música el veintitrés de febrero o una carrera el tres de marzo para reivindicar que podemos correr sin miedo las familias del colegio Miguel de Cervantes de Getafe han presentado un recurso de alzada contra la Consejería de Educación por incumplir la ley en su centro que lleva en obras cuatro años le siguen faltando aulas no tienen todavía ni gimnasio ni biblioteca y ahí alumnos desplazados a otros centros las familias piden una indemnización por permitir que sus hijos vayan al colegio sin las mínimas condiciones de seguridad ID calidad Laura Gutiérrez la

Voz 1275 25:57 lista de incumplimientos es interminable hay cuatro grupos de tres años que van a otro centro cada día porque sus aulas no están terminadas música religión se han dado en el pasillo donde ahora se atiende a los alumnos con necesidades especiales hospedan las clases de apoyo no hay gimnasio ni pista polideportiva ni biblioteca y las obras han convertido el centro en un campo de minas en las

Voz 30 26:17 den con ruidos polvo maquinaria trabajando a poco metros de ellos la zona útil de del colegio está rodeada de obras por todas partes incluso se han colocado vinilos opacos en algunas ventanas para que el alumnado no vea desde desde sus clase lo que es una zona de obras las vallas de obra hayan generado graves accidentes por arañazos y heridas a los niños

Voz 1275 26:34 es Javier Torres portavoz de lampa las obras de este curso terminarán en verano aunque ese prometieron para el pasado mes de septiembre y todavía queda una fase más las familias exigen en su recurso al Gobierno regional que cumpla con los requisitos mínimos que marca la ley y que indemnice por todos estos años tanto alumnos como profesores

Voz 1441 26:51 Vallecas la justicia paralizado esta mañana el desahucio de Nancy de su hija de seis años ayer mismo sus abogados presentaron un recurso demostrando que el edificio cambiado de dueño por lo que dicen Se trata de un caso de especulación inmobiliaria además de Nancy hay otros vecinos a los que ya se les habían notificado el desahucio y otros a los que ya se ha ejecutado yo ese desahucio Virginia Sarmiento Nancy se queda por un cambio en la propiedad del edificio la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Vallecas interpuso ayer un recurso al descubrir que ha pasado a otras manos José Luis Millán portavoz

Voz 31 27:22 descubrimos que la anterior propietaria que había demandado a Nancy que estaba pidiéndole su desahucio ha vendido el edificio entero a una sociedad limitada llamada absoluta el treinta y uno de enero de este año

Voz 1510 27:36 la comisión judicial les notificaba esta mañana que el desahucio se suspende sin fecha para empezar un nuevo proceso desde la Plataforma han detectado nuevos casos y hablan ya de especulación hemos que

Voz 31 27:45 aquí se está gestando un claro ejemplo de especulación inmobiliaria en Vallecas que ya lo mejor tenemos que empezar ahora caso Juan Navarro Veintisiete que esto del bloque el que están llegando a sus vecinas órdenes de desahucio

Voz 1441 27:59 además

Voz 1510 28:00 piden a la parroquia San Ramón un dato que ha ejercido de intermediario con varios inquilinos que se implique en la lucha contra la especulación inmobiliaria

Voz 32 28:09 el ochenta por ciento de la información nos llega a través de los ojos por eso es tan importante que acuda esa revisión al óptico Optometría hasta al menos una vez al año te ayudará a prevenir y resolver posibles problemas visuales no te la juegues con tu visión acude a tu óptica de confianza o visita revisa tu visión punto Es Colegio Nacional de ópticos Optometría

Voz 13 28:31 me gustaría anunciar mi negocio en la radio y claro me gustaría que lo escuchasen así como millones de personas pero sin que me cueste mucho

Voz 14 28:38 héroes ni que sea fácil rápido y que yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 15 28:42 esto es lo que quieres aquí lo fieles presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchada sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entre y ser publicidad punto es comprueba que tú mismo

Voz 1 29:01 hora catorce

Voz 1509 29:04 Amanda gala buenas tardes que da el Cristina el Real Madrid consiguieron empata anoche en el Camp Nou Barça uno Real Madrid uno resultado abierto que hará que sea en el Bernabeu el próximo veintisiete de febrero donde se decide el pase a la final de la Copa del Rey además hay parte médico sobre el estado de Marcos Llorente el jugador sufre una lesión muscular de grado II en el adductor mediano de la pierna izquierda una lesión que le podría mantener alejado de los terrenos de juego al menos durante tres semanas

Voz 1441 29:29 las gracias a mándanos marchábamos tenemos catorce grados ahora mismo en el centro de la capital seguimos con sol y con temperaturas suaves hoy las máximas pueden llegar a alcanzar los dieciocho grados en algún punto de la región los cambios más notables llegarán el fin de semana con más nubes y alguna lluvia que puede caer en cualquier punto de la región nosotros como siempre les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid

Voz 1 30:05 dos de la tarde una y media

Voz 3 30:12 reconoce custodia Antonio Marcos

Voz 33 30:21 tenemos más tiempo pues he vuelto desempeño aquí

Voz 34 30:27 poco diversidad sí que hay el día contestar ahora mismo yo me siento con todos los errores que que que puedo reconocer y que habré cometido satisfecho con paso por la vida pública por la vida política y por los resultados obtenidos en aquellos puestos de responsabilidad que he desempeñado

Voz 1018 30:43 así hablaba Eduardo Zaplana aquí en septiembre del año dos mil dieciséis cuando acaba de presentar su libro Zaplana el brazo incorrupto del PP en el que según se puede ver en la reseña editorial sedes entrañaban las turbias tramas de servidumbre e intercambio de favores políticos con dinero público Zaplana fue detenido en mayo del pasado año en el marco de la operación erial una supuesta trama de corrupción política de la que formó parte y que les reportó beneficios económicos millonarios su preocupante estado de salud obligó hospitalizada en diciembre y hoy hace poco más de una hora la misma jueza que ha venido oponiéndose a su puesta en libertad por razones de salud ha cambiado de criterio le deja libre otra cosa es que es su enfermedad le permita salir de momento del Hospital de la Fe en el que continúa ingresado Nacho Monreal

Voz 4 31:25 qué tal buenas tardes José Antonio pues si seguimos muy pendientes de si finalmente el exministro Eduardo Zaplana tales finalmente del hospital Hoyo no donde lleva ingresado desde mediados de diciembre según confirman a las desde el centro hace apenas unos minutos tan plana continua ingresado ya que su médico todavía no habría firmado el alta hospitalaria como has comentado recordamos que el ministro lleva en prisión desde mayo y que la juez habría rechazado su puesta en libertad por motivos de salud pero que lo acepta ahora su bajo riesgo de fuga

Voz 1018 31:50 pues enseguida nos contará gracias Nacho Miguel Ángel Campos la razón de este cambio de criterio de la jueza que están relacionadas precisamente con la investigación del caso el hallado en una suma millonaria de dinero oculto sabíamos además y lo que nos queda con polémica del relator en el Gobierno la misma ministra la ministro de Hacienda María Jesús Montero denuncia la estrategia de PP y Ciudadanos para movilizar la calle para descalificar al Gobierno sólo declaraciones a SER Cataluña

Voz 5 32:13 lo que son término que a mí particularmente me parecen en guerracivilista me parecen término que se emplean por parte de la extrema derecha cuando cuando se quiere desacreditar a un dirigente democrático a un dirigente político si me apura incluso me me enerva más que se utilice la palabra ilegítimo para designar a un presidente del Gobierno

Voz 0419 32:35 hora catorce

Voz 1018 32:38 jueves siete de febrero Antonia Martín Isabel Quintana buenas tardes pero parece que hay un avance importante para evitar un Brexit sin acuerdo Antonio

Voz 1552 32:45 sí los equipos técnicos de la Unión Europea del Reino Unido van a volver a trabajar para revisar y modificar la declaración política sobre la futura relación bilateral Bruselas en todo caso insiste en que el acuerdo de salida no se va a volver a negociar rebaja supervisión

Voz 1915 32:58 la Comisión Europea reduce en una décima su proyección para la economía española que se sitúa en el dos con uno

Voz 6 33:03 entonces en España el crecimiento va a continuar va a ser menos fuerte que en años preferentes y la expansión económica va a ser también más moderada comparada con el año pasado cuando llegó al dos con cinco mil rebaja además siete décimas la de Alemania y un punto la de Italia

Voz 1552 33:19 recomendación Amadou un teniente coronel de la Fuerza Aérea de Venezuela piden la SER quemadura permita el acceso de ayuda humanitaria desde Colombia la cual por cierto llega a la frontera esta misma tarde por su seguridad su voz está distorsionada

Voz 6 33:30 Simao Maduro se le ocurre mudéjar ingresar la ayuda humanitaria estaría condenando a la muerte a muchos ingresó Solano que la necesitan y eso puede traer graves heridas sociales que genere un enfrentamiento

Voz 1018 33:42 presidencia polémico una diputada de Vox va a estar

Voz 1915 33:44 al frente de la Comisión con competencias en materia de memoria histórica en el Parlamento de Andalucía Fernando Martínez director general de Memoria Histórica

Voz 35 33:52 me parece que es una mala noticia de estos pueblos si no lo hace es la Comunidad Autónoma el cubiertas que no te te España va a incrementar las políticas volvía en Andalucía iba a cumplir la ley de histórica

Voz 1552 34:04 colisión mortal cinco personas han muerto por el choque de una furgoneta contra un camión en la A trescientos noventa y cuatro entre Arahal y Utrera todos los fallecidos volvían de trabajar Francisco trabajas alcalde del municipio en declaraciones a la SER en Sevilla

Voz 36 34:15 yo pago en concreto iban iría a diario cita empresa suele trabajar con las noche porque cuando imagino que no será dicho ferroviarios permiten hacer estos trabajo con una con más seguridad

Voz 1915 34:26 los médicos protestón los de atención primaria que están llamados a paros parciales para denunciar la escasez de medios en los centros de salud escuchamos a los médicos y la respuesta en la SER de la ministra Luisa Carcedo

Voz 37 34:36 os estamos mal hay muy poco tiempo por paciente mucha sobrecarga de trabajo estamos muy desmotivados

Voz 1441 34:42 estamos trabajando aceleradamente el estamos plantando plantando cara todos los problemas

Voz 1018 34:47 más de ciento cincuenta mil firmas olas

Voz 1552 34:50 dado la ONG proactiva hoy en el Congreso para que el Gobierno les permita volver a trabajar en el rescate de personas en el Mediterráneo Oscar Camps Fundador de la organización compara el Gobierno español con el de Italia

Voz 6 34:59 qué más da que empezaron por todo lo que te cercano en barco dentro de un puerto exactamente lo mismo la la consecuencia es la misma centenares de muertos

Voz 1552 35:07 tensión bilateral Francia ha llamado a consultas a su

Voz 1915 35:09 a ver en Italia después de que el vicepresidente de ese país se haya reunido con un grupo de chalecos amarillos en París

Voz 1018 35:14 control a Face la autoridad alemana de la Competencia basta

Voz 1552 35:17 al hacer límites al modo en que recopila datos de esos usuarios éstos deberán dar permiso explícito por ejemplo para que recojan los de otros servicios de Facebook como es el caso de whatsapp

Voz 1 35:26 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 35:30 Antonio te gama es para Alfonso Guerra señor ex vicepresidente del Gobierno su libro La España en la que creo en defensa de la Constitución significa una alerta sonora ante decepciones desencantos una advertencia sobre la fragilidad de las libertades de la democracia que son biodegradables por los agentes de la ilusión y que padecen los embates de la ola de populismos nacionalismos que recorre la Europa contigua frente a los intérpretes con su relator Cannes su el libro cuenta una historia de éxito la de la Constitución que hace la igualdad de los españoles supone izar una bandera atentos

Voz 1018 36:14 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Carlos Ródenas el Hernández a la técnica Isabel Quintana hay Carlos Cala en la producción y una cifra siniestra más de mil personas murieron el pasado año en aguas del Estrecho cuando intentaban llegar a nuestro país es prácticamente la misma cifra que la que suman los últimos cinco años según datos que ha facilitado la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía vamos a Sevilla marcó Barroso mil sesenta y cuatro personas fallecidas So desaparecidas intentando alcanzar la frontera sur son la suma de los cinco años anteriores una cifra sólo superada en dos mil seis con la crisis de los cayucos según proderechos humanos un coste intolerable en cualquier sociedad democrática Rafael Lara de proderechos humanos

Voz 38 36:51 como posible en sólo un año han muerto mil veinticuatro persona que nadie diga nada ni nadie eh actúe ni haya una condolencia investigación de porque a su progreso

Voz 28 37:02 mira estudie cómo se puede evitar exclusivamente a Salvamento Marítimo

Voz 1441 37:06 la ONG desmonta la idea de invasión que traslada la ultraderecha el número de llegadas a la frontera sur se duplicó en dos mil dieciocho hasta superar las sesenta y cuatro mil pero estas personas caben en el Santiago Bernabéu y suponen el cero coma uno por ciento de la población española

Voz 1018 37:21 y como transportada con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 37:24 en Galicia y el Cantábrico durante la tarde veremos algunas nubes pero cada vez más rotas el sol estará presente en la mayor parte de horas pero calentará poco aquí va a ser más frío que ayer máximas que apenas pasarán de los diez grados también en Castilla y León y La Rioja en cambio en el resto de la Península Ibérica así como en Baleares y Canarias sol la mayor parte del tiempo con temperaturas parecidas en los últimos días máximas de quince a veinte grados al sol el ambiente será suave los próximos días especialmente a partir del fin de semana las temperaturas empezarán a bajar

Voz 1441 39:33 con desde el último bolo el sobre el calentón político

Voz 1018 39:36 por el relator para Cataluña tenemos también alguna novedad en torno a ese posible acuerdo que evite un Brexit a las bravas pero sobre todo esa novedad en torno un personaje muy conocido de la vida pública española Eduardo Zaplana el ex presidente valenciano la jueza del caso erial permitirá que salga de la situación de prisión en la que se encuentran que realmente desde diciembre está en el Hospital La Fe de Valencia por razones de salud la jueza ha cambiado de criterio

Voz 1179 39:58 decíamos que no ha sido por una casualidad Miguel Ángel Campos buenas tardes

Voz 1552 40:02 el porque los investigadores han encontrado y bloqueado su fortuna en el extranjero que asciende a algo más de seis coma siete millones de euros en metálico según fuentes de la investigación con lo que queda conjurado el riesgo de fuga y el exministro y expresidente valenciano que se encontraba en prisión provisional desde el pasado veinticuatro de mayo por su implicación en el caso erial esa es la razón ignoto según las mismas fuentes de que no hubiera obtenido la libertad hasta ahora a pesar de su enfermedad ya que los investigadores detectaron que siguió ordenando movimientos de capitales en los primeros traslados hospitalarios si ahora queda libre es porque se ha asegurado el dinero supuestamente recibió comisiones millonarias de adjudicaciones ilícitas en su etapa como presidente valenciano que he intentado aflorar y blanquear en los últimos años pues gracias

Voz 1018 40:45 pues esto es lo último ojalá a la salud de Zaplana mejor y le permita efectivamente salir en libertad del Hospital La Fe de Valencia en el que hasta ahora continúa ingresado decíamos que había alguna novedad hoy sobre el Brexit que en principio parece que puede ser importante aunque en este asunto tan complicado pues siempre hay que andarse con la máxima cautela que se va a pasar como saben es nuestra corresponsal Comunitaria que atraviesa las buenas tardes hola me buenas tardes bueno el presidente la Comisión Juncker y la primera ministra británica Theresa May si no lo entiendo mal le parece que han encontrado la fórmula en hueco el recoveco para que una negociación técnica sobre la frontera irlandesa permita algún tipo de desbloqueo antes de llegar al veintinueve de marzo siempre que el Parlamento británico diga así eh exactamente es de momento ninguno

Voz 0738 41:24 de las dos partes modifica posiciones P

Voz 1018 41:27 pero lo importante es que los técnicos volverán al trabajo

Voz 0738 41:29 que la Unión ofrece es que las garantías que pide Melli tienen una declaración política y lo que sí se sabe es que con esta oferta sobre la mesa las negociaciones en escuchamos al portavoz de Juncker

Voz 44 41:41 is es al fin

Voz 0738 41:46 qué es lo que pretendemos creo que es obvio intentamos llegar a un Brexit den con qué equipo de técnicos pues con los mismos que han trabajado hasta ahora osea que este lunes Barnier que es el negociador europeo se va a reunir con su contraparte británica yeso tantas veces como sea necesario hasta finales de este mes que es el límite que se marcan para una nueva reunión política que es así podría ser

Voz 1018 42:11 una reunión importante no se negocia el acuerdo tal cual sino que se trata de si se llega a algún acuerdo complementario el documento al estilo el de Gibraltar por ejemplo

Voz 0738 42:19 pues esa es la la puesta que estaba sobre la mesa desde hace días Ésta es la puesta que mantiene la Unión y esta es la apuesta que parece haber aceptado May de entrada porque ya sabéis que aquí cada uno entre en las negociaciones con lo que lleva pero acaba saliendo nunca se sabe exactamente qué

Voz 1018 42:33 por una ruptura de acuerdo a todo el mundo porque puede tener consecuencias imprevisibles para toda la Unión sobretodo en el plano económico de hecho esa incertidumbre es una de las razones por las cuales esta misma mañana la Comisión ha decidido reducir su previsión de crecimiento para la zona euro de este año en seis décimas también para España aunque en nuestro país bastante menos subir Santa

Voz 0738 42:50 si en España la rebaja es de una décima en lo que le ha permitido al comisario Moscovici evitar todas las preguntas por las que intenta vamos a ver la repercusión que podría tener esta rebaja sobre los presupuestos dando por hecho Bell que la rebaja es insignificante lo escuchamos

Voz 44 43:06 ahí Crucis exactitud We Made You Do

Voz 0738 43:11 las a España el crecimiento serán quienes te por encima de la media europea inferior al de los últimos años muy inferior al dos con cinco que tuvo el año pasado será del dos coma uno por debajo del dos con dos y explica ir pues añade que esta rebaja a su entender tiene que ver con las exportaciones un problema que ha sido general a nivel europeo y cuyas repercusiones para saber las tendremos que esperar a que la Comisión presente un

Voz 1018 43:37 para informe presenta gracias buenas tardes un saludo más tarde la tramitación los presupuestos se presenta ciertamente muy complicada dentro de nuestro país de hecho el debate de las enmiendas a la totalidad va a coincidir en el con el comienzo del juicio del proceso en la próxima semana el día doce y los independentistas catalanes señal alertando al Gobierno todo lo que pueden esta mañana Pedro Sánchez ha respondido ya a la propaganda independentista desde la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo donde ha dicho con nuestro país en un Estado de Derecho con todas las garantías y que no ha habido ningún contacto directo entre presidentes los periodistas con lo cual no ha sido posible preguntarle directamente nada sobre ese famoso y polémico relator enviada especial Inma Carretero

Voz 0806 44:12 sí buenas tardes no ha habido oportunidad de preguntar al presidente por la tormenta política de España pero él sí que ha hecho una referencia velada en su discurso ha rechazado la crispación de la que el Gobierno acusa a los partidos de la derecha y también la unilateralidad del Independent

Voz 1722 44:26 mismo cuando se prima la crispación sobre el acuerdo cuando se prima la ruptura unilateral sobre la búsqueda de consensos o cuando se defienden fórmulas simplistas anacrónicas ya fracasadas para resolver problemas complejos la democracia se debiliten y se resiente

Voz 0806 44:40 la democracia se debilita según Sánchez cuando se recurre a la mentira y por eso se ha dedicado el presidente a desmontar aquí las Fake News ha dicho sobre el sistema judicial español ha explicado que el número de reclamaciones es muy inferior a la media no ha hecho referencia expresa a la propaganda del soberanismo pero su objetivo hoy era combatirla con este discurso ICO las reuniones que han mantenido por ejemplo con el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que según La Moncloa ha defendido las garantías de la democracia española el equipo de Sánchez asegura que no han hablado de la causa del pluses que puede acabar aquí en Estrasburgo