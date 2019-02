Hora 14 (08/02/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:04 sí

Hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenos Torres Pablo Casado y Albert Rivera consiga sumar a todos o casi todos los dudosos a la manifestación del domingo en Madrid de las posibles ausencias de los presidentes de Andalucía Galicia Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo han quedado en eso en posibles y en todo caso nunca mal intencionadas a modo de distanciamiento político con el líder fíjese la explicación del dirigente del PP Ana

Voz 3 00:44 y al final he dicho que incluso había mala interpretación neo eh estabas estaba mal interpretando la posibilidad de que yo no pudiera ir como primero creo que esas manifestaciones concentraciones absolutamente prioritaria innecesaria para el conjunto de los españoles pues ahí estaré y no solamente ellos sino que estará un nutrido número de andaluces y andaluzas que me van a acompañar en esa concentrar

Voz 1018 01:06 Feijóo adelanta su regreso a España desde Nueva York estará en la plaza de Colón pero además convencido sin que nadie haya tenido que llamarle para presionar y así lo ha dicho su número dos en el PP de Galicia que se llama Miquel te ya

Voz 4 01:17 tengo yo creo que hay whatsapp nada a toda España yo presidente da Xunta tiene un primer momento se plantea la posibilidad de ir Riveiro había que revisará senda sacando o domingos teníamos una plaza de Colón no sólo estaremos defendiendo a unidades de España estaremos defendiendo Kamen Galicia

Voz 1018 01:35 el que no viajará a Madrid es el líder del PP vasco Alfonso Alonso para poder participar en un acto en recuerdo a Joseba Pagaza víctima del terrorismo de ETA previsto para el domingo Ciudadanos logra sumar a Manuel Valls candidato a la alcaldía de Barcelona todavía no se ha cerrado el formato de ese acto ni qué papel va a jugar la ultraderecha de Vox para el PSOE viene a ser un cóctel peligroso en palabras de Rafael Simancas

Voz 1777 01:56 quienes van a ir a esta manifestación serán eh los militantes del Partido Popular de Ciudadanos de Vox esta tríada de la derecha radical que quiere sacar partido político y electoral al problema en lugar de solucionarlo una irresponsabilidad absoluta Hora catorce

Voz 1018 02:18 pues veremos qué dice la portavoz del Gobierno a rueda de prensa el Consejo de Ministros sobre esta movilización y sobre la enmienda a los Presupuestos presentada ya por el PDK Podemos cree que todavía es posible que estas cuentas salgan adelante la votación prevista para el próximo miércoles y así lo apunten de Montero en SER Cataluña

Voz 5 02:33 Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hablan con frecuencia nosotros hemos dicho con rotundidad que acordamos con el Gobierno que los precios de los alquileres y la factura de la luz tenían que bajar eso a día de hoy todavía no ocurre el Gobierno ha incumplido esa parte del acuerdo hay otras varias lo que nosotros hablamos con el presidente tiene que ver con cómo hacemos efectivo el cumplimiento de ese acuerdo nosotros siempre hemos dicho que hay una crisis de régimen que tiene expresiones que son profundas si usted me pregunta cree que por ejemplo el Partido Popular Ciudadanos Vox estas obras sí

Voz 1018 03:03 este viernes también nos deja hasta dos mil cien despidos en la cadena de alimentación día que registró el pasado año trescientos cincuenta y dos millones de pérdidas se encuentra en el límite de la quiebra técnica Carmen Estévez auroras Richard de de UGT y Comisiones denuncian la mala gestión de la compañía

Voz 0139 03:17 pensamos que se han adoptado decisiones difíciles de justificar en un momento dado en cuanto al proyecto de de negocio de de ellas creímos que a cometer algunos errores pero no sé si estaría justificada la quiebra técnica que en estos momentos presenta La Palmilla alguna manera podía

Voz 6 03:34 vamos que esperar algo así pero no

Voz 0824 03:36 tan grande dos cien puestos de trabajo

Voz 6 03:39 he hecho muchos puestos de trabajo

Voz 1018 03:41 los líderes de Comisiones y UGT Unai Sordo y Pepe Álvarez han sido muy críticos con Pablo Casado y las razones por las cuales propone volver a la ley del aborto del año mil novecientos ochenta y cinco

Voz 0351 03:50 no es un escándalo las barbaridades que se están oyendo en España en materia de igualdad de género vinculando el aborto a las pensiones haciendo auténticos dislates mentales por parte de algunos partidos políticos a acabar con esta desfachatez con esta desde a la mujer no es una máquina de reproducción la mujer debe y puede tener hijos y hay que generan las condiciones para que lo pueda tener siempre que quiera no hay falta de niños

Voz 1018 04:16 yo Reporteros Sin Fronteras denuncia la persecución de la libertad de medios en Venezuela

Voz 0978 04:20 a la venta suelo actual de Maduro en la de antes en la de Xavi

Voz 1018 04:23 cesa Pina un guión que hace años

Voz 0978 04:25 acotando

Voz 7 04:27 eh desde hace veinte años que primero con sabes y ahora como Maduro eh es un cerco sistemático para el control de la información

Voz 1018 04:40 esta es la voz de Salvador Távora el acre Cruyff un momentico donde hace a Kevin comienzo de hace falta alguien tan grande de la escena referente de la lucha por la libertad en las tablas desde tiempos negros del franquismo que ha muerto en Sevilla a los ochenta y ocho años en el tanatorio de San Jerónimo despiden amigos familiares este Rodríguez eh

Voz 8 05:02 hola buenas tardes pues una cultura andaluza uno de los grandes el dramaturgo Salvador Távora Medalla de Andalucía su cuerpo a esta hora está velado por su hija Concha ahí en breve no se sumará a su otra hija Pilar Muro estos la define que estaba en Berlín haciendo un documental cuando se ha conocido la muerte de su padre la cultura ni llora las instituciones ponen en valor su figura mañana homenaje en el Tanatorio y entierro en el mausoleo familiar por cierto que algunos familiares han expresado su malestar de que en el teatro que llevaba su nombre no se haya puesto esa capilla ardiente

Voz 0202 05:39 además detenido un hombre de cuarenta y dos años tras hallar el cadáver descuartizado de su pareja en un arcón congelador la víctima tenía veintidós años y llevaba desaparecida más de año y medio todo hace pensar que estamos ante un nuevo caso de violencia machista mortal

Voz 0824 05:52 seis de los fallecidos en el incendio en el centro de entrenamiento del club de fútbol Flamengo en Río de Janeiro eran niños de entre catorce dieciséis años que formaban parte de la cantera del club las otras cuatro víctimas mortales eran empleados el fuego deja también tres heridos dos de ellos de gravedad

Voz 1018 06:05 dos y seis minutos

hora catorce Madrid

Voz 1434 06:11 Cristina Machado buenas tardes tenía veintidós años y la policía sospecha que es la última víctima mortal de la violencia machista en Madrid han encontrado su cuerpo en un congelador dentro de la habitación en la que vivía alquilada con su pareja Él de cuarenta y dos años está detenido hace meses que su familia no sabía de ella tampoco el propietario del piso que también vivía aquí

Voz 9 06:32 que no no sólo tenía en su habitación yo es que no puedo hablar de esto porque lo está investigando la Policía esto es un tema que tenemos que hablarlo con quien corresponda yo no me acabo de enterar esta mañana en mi casa Si ese señor tenía una nevera la tendrían su habitación a lo que sea yo tengo mi nevera con Mi chóped Mi mortadela como todo el mundo y hasta que os decía

Voz 1434 06:50 qué ha ocurrido en Alcalá de Henares así que hasta allí vamos salir en primer lugar luego lo contaremos lo que ha dado de sí esta mañana la declaración de los primeros testigos en el juicio por el caso de los espías Francisco Granados que niega que supiera algo y Alfredo Prada uno de los supuestamente espiados

Voz 0686 07:06 tanto desde el punto de vista del Gobierno como el punto de vista judicial en con absoluta profundidad el asunto oí ya que no reclamamos ningún dato que no llevara a pensar que nada que fuera verdad

Voz 10 07:19 el problema es que aquí había algunos acontecimientos que eran estrictamente privado quieran familiares si había personas son mis hijos menores de edad

Voz 1434 07:28 hoy hablamos de la de horca sur en la capital otra residencia pública gestionada por la empresa privada Clece en la que los trabajadores y los familiares de los residentes casi todos enfermos de Alzheimer denuncian que falta de

Voz 11 07:40 el modo en sus comienzos tomen de hecho nosotros hemos comprado uno modo los porteros están hechos polvo

Voz 12 07:47 la falta obituarios es pura de lo normal vamos

Voz 1434 07:52 hace una semana les contamos un caso muy similar en la residencia que Clece gestiona en Vallecas los trabajadores contaron que guardaban material porque sino no tenían ni siquiera pañales suficientes pues Clece no ha solucionado la situación pero sí ha amonestado a los empleados

Voz 0978 08:09 más noticias

Voz 1915 08:10 por en titulares con Sonia Palomino y Aurora y el concejal de Seguridad al Javier Barbero niega razones ideológicas Detrás de la destitución de parte de la cúpula de emergencias de la capital las atribuye a una reestructuración los sindicatos en cambio creen que es porque estos dos cargos se habían opuesto a la jornada de treinta y cinco horas sin refuerzos de la plantilla

Voz 0159 08:25 Podemos Madrid ha presentado a las bases su programa electoral a pesar de que aún no tiene candidato en las principales propuestas pasan por garantizar la gratuidad de las matrículas universitarias imponer una tasa turística ahí armar un plan de choque contra la pobreza

Voz 1915 08:38 los grupos de la Asamblea votarán hoy el dictamen final de la Comisión sobre amianto en el metro que concluye que la empresa no hizo nada para proteger a los trabajadores la oposición quiere elevar el informe a la Fiscalía y pedir la destitución del consejero delegado de Metro Borja Carabante deporte

Voz 0159 08:50 tres Real Madrid y Atleti preparan el derbi de mañana en Liga que se jugará a las cuatro y cuarto en el Wanda en Baloncesto Euroliga a las seis de la tarde CSKA de Moscú Real Madrid

Voz 1434 08:59 vamos con la información del Tráfico DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 13 09:02 buenas tardes hasta ahora estamos pendientes de un accidente la A42 a la altura de Geta hace que genera seis kilómetros de retenciones hacia Toledo además el efecto mirón complica la conducción en esta misma vía de tramo en este caso sentido Madrid tráfico intenso en otras entradas a la capital por la A uno en Alcobendas ya hasta el nudo de Manoteras la A5 a la altura de Alcorcón en la M seiscientos siete en la zona de la Universidad Autónoma densidad circulatoria también en la M cuarenta en recintos feriales sentido A dos Coslada hacia la A3 y las tablas iba al de Madrid dirección A seis les recordamos también que es viernes jornada en la que se espera que haya un mayor número de desplazamientos por este motivo desde la Dirección General de Tráfico les insistimos moderen la velocidad

Voz 0978 09:43 supuestos recuerden al volante cero alcohol

Voz 1434 09:45 vamos a saber cómo están también las cosas en las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Margarita Pérez hola

Voz 14 09:52 hola buenas tardes a esta hora hay hoy viernes con esta segunda hora punta aumenta el tráfico se nota ya mucha actividad en ya algunas

Voz 0861 09:59 zonas comenzamos destacando los accesos a las

Voz 14 10:02 en de aumenta también en la salida por Moncloa aunque de momento sin retenciones sí que hay retenciones en la salida por el Paseo de la Castellana en el enlace con el Nudo Norte y tráfico muy lento Se aprecia también tanto en el paseo del Prado en la conexión con la glorieta del Emperador Carlos V como en la calle de O'Donnell hasta rebasar el cruce Doctor Esquerdo en la M30 también movimientos muy lentos ya por la zona del puente de los Franceses con el paseo del Marqués de Monistrol y en los recorridos próximos a los puentes de la Avenida de América y ventas en sentido sur trece

Voz 1434 10:32 dados ahora mismo en el centro de Madrid vamos también con la previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 10:35 la tarde del viernes como gran parte del fin de semana seguirá haciendo sol durante muchas horas con temperaturas sin cambios importantes las máximas si acabaran situando esta tarde alrededor de los quince grados en prácticamente toda la comunidad y esta próxima noche va a hacer un poco de frío tampoco demasiado las nieblas ganarán protagonismo al sur de la comunidad sobretodo cerca de los ríos Tajo y Tajuña nieblas que desaparecerá mañana a la que despunte el sol como decíamos mañana sábado de nuevo podremos disfrutar de tiempo soleado y con temperaturas sin grandes cambios durante toda la jornada el domingo sí que las nubes bajas y las nieblas pueden ser algo más persistentes pero al medio día con sol y temperaturas que bajaran un poco pero apenas se notará durante la tarde al sol el ambiente Se mantendrá agradable con

Voz 1434 11:18 a todo esto comienza ahora catorce en Madrid en la dirección técnica a Carlos Ródenas y Julio Hernández en la producción Sonia Palomino

Voz 26 20:58 colchones y almohadas rota sillas de ruedas sucias goteras puertas bloqueadas lo denuncian los familiares de los sesenta y cuatro residentes la mayoría con Alzheimer de este centro Public

Voz 10 21:07 con nosotros somos compró un formó

Voz 11 21:10 pero no sillas de ruedas que están vamos muy mal vista

Voz 0978 21:15 la falta de apoyos

Voz 11 21:20 lo que ya son cuatro las personas que tienen tiene más o menos porque eso me da mucha pena mucho mucho a pleno

Voz 26 21:34 los familiares registraron una queja en agosto la Consejería de políticas sociales exigiendo una inspección en este centro y aunque no han obtenido respuesta la Consejería nos confirma que han detectado deficiencias leves y que han pedido a Clece que la subsanen O'Shea no les abrirá un expediente sancionador desde Clece nos dicen que van a convocar a las familias en los próximos días para escuchar sus quejas y los familiares aseguran que durante toda la mañana Clece ha estado cambiando colchones y almohadas en esta residencia

Voz 1434 22:01 otra residencia pública gestionada por la empresa Clece hoy hablamos de esta Dorca sur hace una semana les contábamos la situación del Centro Fundación Reina Sofía de Alzheimer que está en Vallecas los trabajadores denunciaban problemas muy parecidos falta de seguridad de higiene de material

Voz 27 22:15 te encuentras que tienes para dieciocho abuelos tres pañales Se Kagan cinco aquí en cambia por sorteo

Voz 1434 22:21 llego de coalición expone que nos contaron incluso que cogían material Se lo guardaban para poder dar un trato digno a los residentes cada vez que faltaban pañales toallas han bueno pues lejos de arreglar la situación Clece ha empezado a amonestar a los eh empleados Teresa Rubio si contamos la noticia el día treinta al día siguiente curiosamente apareció una taquilla personal de una de las trabajadoras abierta he tiene a pañales dentro la directora reunió entonces al comité de empresa empezaron llamar una por una todas las empleadas para que abrieran las suyas les hacían firmar un papel conforme lo hacían voluntariamente pero en ese mismo documento se contemplaba la posibilidad de romper el candado de la taquilla sino lo hacían en algunas encontraron un par de pañales en otras guantes para la limpieza o alguna esponja da lo mismo la cantidad de material que encontraran hola justificación que dirán las trabajadoras todas por ahora han recibido una amonestación grave por apropiación de material de la empresa amonestaciones que tienen cinco días para recurrir que contemplan sanciones como suspensión de empleo y sueldo de treinta noventa días o incluso el despido en fin que según la empresa Clece la falta de material que previamente las trabajadoras habían denunciado en dirección después aquí en la SER se debe a que las empleadas lo roban para uso personal última sesión de la Comisión de Metro de investigación del amianto en el metro se está celebrando a puerta cerrada en la asamblea tras diez meses de trabajo los grupos tienen que aprobar hoy el dictamen final si se mantiene el espíritu del provisional van a concluir que Metro sabía desde hace mucho tiempo que los trabajadores estaban expuestos a este material que Scania dirige no pero que no tomó las medidas necesarias para protegerlos a tiempo Sarah selva si por

Voz 1510 23:52 eso quieren elevar las conclusiones del informe a la Fiscalía para que valore si existen delitos y también pedir el cese del consejero delegado de Borja Carabante que por ahora rechaza dimitir el informe concluye que a pesar de saberlo metro ni valoró el riesgo ni protegió a los trabajadores de hecho los puso en peligro quedando expuestos a este material tóxico sin protección el presidente Ángel Garrido dice sin embargo que el dictamen ya estaba escrito antes de que empezara la comisión

Voz 0861 24:16 también es de las comisiones muchas veces

Voz 28 24:18 están escritos antes de que se trabaje la Comisión así es a veces la política y yo creo que lo que es útil es mucho más útil son los Dexter han tomado el ser de la Consejería de la mano de los trabajadores de los sindicatos

Voz 1510 24:29 el informe también concluyó como los contamos aquí en la SER que Metro vendió trenes Argentina con amianto y también aseguran que la compañía sólo ha empezado a actuar sobre esto cuando se han sentido presionados por la opinión pública además hoy les venimos contando una nueva denuncia de Podemos sobre otra irregularidad en el metro denuncian que la Comunidad de Madrid aprobó el plan de trabajo de una empresa para unas obras de de Sami sentado un mes antes de haber adjudicado el contrato de la obra principal metros sin embargo dice que eso es perfectamente legal y hábito

Voz 1434 24:56 con Podemos que sin candidato y en pleno cisma presentado hoy las bases de su programa electoral en Madrid la formación establece varios ejes prioritarios como por ejemplo multiplicar por seis el presupuesto reservado a la lucha contra la violencia machista que las matrículas de las universidades públicas sean gratuitas y fijar una tasa para los turistas Javier Bañuelos

Voz 0861 25:15 si quieren que Madrid siga los ejemplos de otras ciudades como Lisboa Amsterdam o Berlín le podemos es cobrar una tasa de cinco euros por persona y noche con la que confían en recaudar ciento treinta y cinco millones al año con esa partida podrían asumir el coste de otra de sus propuestas Podemos quiere que las matrículas de todas las universidades públicas sea gratuita para ello calculan una inversión anual de trescientos nueve millones de euros en pleno cisma interno podemos esboza su programa electoral donde también proponen un plan de choque contra la Pobreza además quieren elevar el presupuesto anual para luchar contra la violencia machista ascendiendo ese presupuesto a ciento cuarenta y cuatro millones de euros muy superior a los veinticuatro millones presupuestados actualmente

Voz 1434 26:03 en la capital Izquierda Unida todavía no ha cerrado del todo la puerta una confluencia con la plataforma de Carmen a pesar de las diferencias sobre la Operación Chamartín pero su candidato el candidato de Izquierda Unida en la capital Mauricio Valiente ex concejal con Carmena no descarta incluso ir con la plataforma el alcaldesa aunque finalmente no hay acuerdo con su formación

Voz 29 26:21 bueno yo lo que lo que veo que es lo que deseo porque yo soy muy voluntarista es un espacio unido donde con un criterio es democráticos con programas claros con apuestas debate sabiendo que es lo que nos permitió llegar a la alcaldía de la ciudad de Madrid a gobernar me veo en ese en ese plazo

Voz 1434 26:42 el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid Javier Barbero dice que los cambios en la cúpula de emergencia responden a cuestiones técnicas en ningún caso ideológicas que nada tienen que ver con los problemas que está teniendo con los sindicatos por la negociación sobre la jornada de treinta y cinco horas Carolina

Voz 1510 26:58 a Gómez Barbero asegura que los cambios que se han producido en la cúpula de emergencias tienen que ver con las reestructuraciones habituales todos los equipos tienen sus etapas dice el director de Emergencias llevaba apenas dos años en el cargo y el jefe de bomberos fue nombrado a principios del año pasado tras la destitución fulminante de Eugenio Amores el histórico jefe del Cuerpo de Bomberos de Madrid el delegado de Seguridad niega que esa decisión tenga que ver con diferencias ideológicas o con la aplicación de la jornada laboral de treinta y cinco horas

Voz 8 27:22 vamos a ver dos profesionales del área de Salud y Seguridad y Emergencias van a obtener el derecho de las treinta y cinco horas que el resto de los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid de acuerdo exactamente lo mismo las informaciones de ayer al respecto diciendo lo contrario son falsas son radicalmente falsas

Voz 1510 27:42 Barbero también niega que vaya a haber recortes eso vayan a cerrar parques de bomberos lo que de momento no aclara es cómo piensa garantizar el derecho a trabajar treinta y cinco horas sin aumentar el personal y pidiéndoles que hagan horas extra voluntarias el director general de Emergencias Ignacio Becerril será sustituido por Enrique López Ventura en lugar de Juan José García al frente del cuerpo de Bomberos lo va a ocupar Rafael Ferrándiz el Ayuntamiento asegura que ambos tienen una amplia trayectoria profesional

Voz 30 28:10 yo soy de de Viyuela quería contaros que del treinta y uno de enero el diez de marzo estaremos el teatro Infanta Isabel con el silencio de Elvis de Sandra cerros un viaje emocionante valiente al interior de la familia en la que uno de sus miembros padece una enfermedad mental sea más el teatro sea más la vida lo te la puedes perder

Voz 16 28:30 sí me gustaría negocio la radio y claro me gustaría que lo escuchasen así como millones de personas pero sin que me cueste mucho

Voz 17 28:38 pero en y que sea fácil rápido y que yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 18 28:42 si esto es lo que quieres aquí los fieles presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que anunciante las labios más escuchadas sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

hora catorce los deportes

Voz 1434 29:04 Amanda gala buenas tardes queda el Cristina tenemos

Voz 0419 29:07 cita importante en esta jornada veintitrés de la Liga mañana se disputa el derbi madrileño Atlético de Madrid Real Madrid un encuentro que dará comienzo a las cuatro y cuarto en el Wanda Metropolitano hay novedades importantes en ambos equipos en el Real Madrid Isco es posible baja el jugador ha retirado esta mañana del entrenamiento por problemas en la espalda is Solari tampoco podrá contar con Marcos Llorente que finalmente estará un mes de baja en el Atlético de Madrid el Cholo tiene ausencias también no estarán Diego Costa y tampoco Koke pero el hombre que sí estará mañana será Álvaro Morata que se entrena en el Metropolitano recordamos en baloncesto tenemos hoy cita con la Euroliga

Voz 7 29:42 te seca de Moscú a las seis horas

Voz 1434 29:45 gracias a mándanos marchamos con trece grados ahora mismo en el centro de la capital mucho sol para mañana tiempo muy parecido el domingo ya se anuncian más nubes y un poquito más Detrick hasta luego

catorce José Antonio Marcos

Voz 1 30:10 catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:19 el Gobierno gallego de Núñez Feijóo se desmarca de la propuesta de Pablo Casado de derogar la actual Ley de plazos del aborto y volver a la de los tres supuestos de mil novecientos ochenta y cinco lo afirma sin ambigüedades posibles la secretaria general en Igualdad de la Xunta que se llama Susana López Abella

Voz 31 30:34 situación actual en la que tenemos legalmente ha leído aborto citada cada persona ten que tomara su decisión he donado por

Voz 1434 30:45 eh también hay que respetar las personas

Voz 31 30:47 las eh que tome la decisión que tomen no creo que tenemos a nivel estatal unas una legislación aceptable no incluso reconocida a nivel internacional

Voz 1018 30:57 pues enseguida preguntaremos a nuestro compañero de Radio Galicia Ricardo Rodríguez en qué contexto ha hecho estas declaraciones justo en el día en el que el PP quiere cerrar filas de cara a la manifestación del domingo en Madrid a la que finalmente sí asistirá Núñez Feijóo Juanma Moreno los presidentes de Galicia y Andalucía respectivamente que parecían dudosos por aparentes razones de agenda que nadie piense mal dice Moreno Bonilla además Feijóo volverá de Nueva York antes de lo previsto pero no porque le hayan presionado desde la calle Génova dice el número dos del PP gallego socialista Rafael Simancas rematados

Voz 3 31:29 estaba mal interpretando la posibilidad de que yo no pudiera ir como creo que esas manifestaciones concentraciones absolutamente prioritaria innecesaria para el conjunto de los españoles pues allí estaré

Voz 4 31:39 yo creo que hay agua excavada a toda España yo presidente da Xunta yendo un primer momento se plantea la posibilidad de ir no sólo estaremos defendiendo a unidades de España estaremos defendiendo bengalí

Voz 1777 31:51 quienes van a ir a esta manifestación serán eh los militantes del Partido Popular de Ciudadanos de Vox esta tríada de la derecha radical que quiere sacar partido político y electoral al problema en lugar de solucionarlo una irresponsabilidad absoluta Hora catorce

Voz 1018 32:13 ha empezado hace unos minutos la rueda de prensa del Consejo de Ministros Ana que comparece de nuevo la vicepresidenta a Carmen Calvo que está denunciando la falta de lealtad de la oposición en estos momentos difíciles por la crisis catalana

Voz 7 32:24 estas no ayudan al diálogo sacan partido político electoral de la agitación constante de una circunstancia problemática que nos debería de concurrir a la responsabilidad ya a la altura de miras para resolverlo el campo independentista tampoco acepta que la canalización del diálogo sea en los términos estricto de las posibilidades legales

Voz 1018 32:53 te es viernes ocho de febrero Antonio Martín Quintana buenas tardes buenas tardes empezar Antonio con lo que parece una crisis laboral imparable eh la cadena de alimentación día si la empresa anuncia que inicia el proceso para despedir a más de dos mil trabajadores ha confirmado además que el pasado año registró pérdidas superiores a los trescientos millones de euros escuchamos a las representantes de UGT y de Comisiones en día

Voz 0139 33:13 pensamos que se han adecuado decisiones difíciles de justificar en un momento dado alguna manera podían

Voz 0824 33:20 esperar algo aquí pero no tan grande

Voz 1018 33:23 violencia machista es la principal hipótesis con la que

Voz 0824 33:26 trabaja la Policía después de haber encontrado el cuerpo descuartizado de una mujer de veintidós años en un arcón congelador en Alcalá de Henares hay un hombre detenido que era pareja de la mujer

Voz 1018 33:34 pobreza a largo plazo Save the Children alerta de que si no se toman medidas de inmediato para mejorar las aportaciones hoy para facilitar el desarrollo de los niños uno de cada cuatro menores seguirá siendo pobre en España en diez años dejan un mensaje para Casado

Voz 32 33:47 tener hijos es un factor de riesgo económico en nuestro país es un factor de riesgo de pobreza así declara las familias no tienen más hijos porque no pueden permitírselo económicamente y no existen políticas para corregir este problema menos que nunca a los bancos

Voz 0824 34:01 españoles pagan de media un cero coma cero cinco por ciento de media por los depósitos sin embargo el crédito al consumo Se cobra por encima del ocho por ciento José Luis Martínez Campuzano de la Asociación Española de Banca

Voz 33 34:11 lo que hay en España es un nivel de demanda casi dos veces superior remedio europeo es un fuerte crecimiento la demanda que al final no deja de ser el precio del Encinedo varios

Voz 1018 34:22 apoyo popular a una familia de Portugalete ha recabado ya ciento setenta mil firmas que van a llevar al Congreso para cumplir con el deseo de Maribel una mujer enferma que pidió una muerte digna Dani su hijo ha estado en Hoy por hoy

Voz 10 34:33 la madre no está teniendo un dolor físico y mental y un final de vida cruel y doloroso por la enfermedad Mi madre está teniendo esto por ley por una imposición piden

Voz 0824 34:43 la fiscalía solicita cuatro años de cárcel para el ex comisario Villarejo por grabar y difundir una reunión en la que miembros del CNI y de la Policía hablaban sobre el pequeño Nicolás también pide prisión para su mujer y contra el periodista que fue el supuesto autor de la

Voz 1018 34:55 la grabación periodistas en peligro el informe anual de Reporteros Sin Fronteras alerta de que las políticas de Trump Podem Maduro ponen en peligro la labor de los reporteros

Voz 7 35:02 primero con Chávez y ahora con Maduro eh es un cerco sistemático para el control de la información además denunció

Voz 1018 35:10 la hostilidad contra los periodistas en Cataluña el año pasa incendio mortal

Voz 0824 35:14 diez adolescentes han muerto hoy hay varios heridos por el fuego desatado esta mañana las instalaciones del club brasileño de fútbol Flamengo el incendio ha afectado a la zona de entrenamiento de los canteranos

Voz 0978 35:23 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 0861 35:27 José Antonio el telegrama es para Felipe González señor presidente tantas veces interrogado y emplazado a responder ayer sin que nadie les preguntaran y rodeada de alcachofas se ha sentido obligado a contestar lanzando un llamamiento a la moderación y criticando la confusión política en la que estamos sumidos entre relatores mesas de partidos y degradación es institucionales varias en tanto que la Generalitat de Cataluña impide funcionar al Parlament que plantea exigencias innegociables que atentan a la independencia de la justicia os suponen trocear el país momento para decir frente a los embajadores del odio Viva la Constitución

Voz 1018 36:07 Miguel Ángel Aguilar que volverá lunes con nosotros Carlos Ródenas y Julio Hernández en la técnica Isabel Quintana y Carlos Cala la producción y vamos a volver en directo al tanatorio sevillano de San Jerónimo en la despedida a Salvador Távora referente del teatro como dramaturgo como director de los grandes durante muchas décadas fallecido ayer a los ochenta y ocho años de Rodríguez

Voz 24 36:25 hola buenas tardes pues si aquí estamos la cultura andaluza ha perdido un referente han dado la Gran Cruz en Burgos Salvador vaya de Andalucía su cuerpo a esta hora desvela por su hija Concha allí se va a sumar su otra hija la vicerrectora de tiene Pilar estaba en Berlín haciendo comentan la cultura ahora Dennis comenta la figura aquí te habrá mañana la injuria aquí han salido familiar que tienen

Voz 1018 36:55 con promesas cero completamos portada con el tiempo pensando ya en el fin de semana Jordi Carbó

Voz 0978 37:00 tiempo soleado esta tarde también gran parte del fin de semana sólo esperemos algunos chubascos en Galicia que mañana pueden ser más intensos aguantaría hasta el mediodía del domingo el domingo por la tarde también algunos chubascos en el Cantábrico pero con muchos ratos de sol ICO decíamos con temperaturas sin grandes cambios frío durante las noches tampoco demasiado ambiente suave al sol durante las tardes y cuidado con las nieblas que durante las madrugadas van a ganar más protagonismo será más extensas y densas en todos los llanos del interior pueden persistir hasta el mediodía pero durante las tardes acabaran desapareciendo hay quienes piensan que no hay quienes piensan que si hay quienes piensan que todo tiempo pasado fue mejor y quienes creen que lo mejor está por Daniels

Voz 34 37:44 tú qué piensas

Voz 22 37:47 el país hay algo mejor que las

Voz 35 37:50 por eso ofertas las ofertas Tévez y hablar con todo lo mejor de lo mejor para San Valentín las ofertas tienen empaque estuvo encuentras metió punto es

Voz 22 38:03 a tu vecino es que parece que siempre te está esperando en el portal y que cuando bajas la basura

Voz 0979 38:08 así se recoge en el descansillo tu dejará fuera que mañana se la llevan al día siguiente te para el presidente para decirte que has sino el pelota de tu vecino que está con él dice Si hiciéramos todo lo mismo aquí no se podría vivir lo dice con toda sujeta porque no tiene filtro a la hora de jugársela tú lo tienes tanta cara así que mejor juega otra cosa como a la quiniela que esta semana trae un bote de dos millones ochocientos mil euros si te la juegas que sea la quiniela la apuesta deportiva que

Voz 1018 38:37 uno murió a lo más inmediato que la rueda de prensa del Consejo de estos en la que está compareciendo la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo y no la portavoz Isabel Celaá como si los habitual los viernes para informar sobre el asunto más controvertido de los últimos días las conversaciones políticas entorno a la crisis catalana relator si relator no cuál sería o cuál será su papel cuál es el protagonismo la estrategia de la oposición de cara a esa manifestación de Madrid del próximo domingo en fin muchos asuntos en yenes el coche a qué tal buenas tardes

Voz 1468 39:03 buenas tardes pues la verdad es que en esta semana de Lillo comunicativo en el concepto relator coordinador todas las parte ahora que hemos escuchado esta semana de las conversaciones entre gobierno y gobierno catalán Carmen Calvo ha querido salir ella en rueda de prensa y fijar de nuevo la posición del Gobierno en relación a presuntas cesiones a los independentistas como es concederles o no el hipotético derecho de autodeterminación u otras posibles dádivas que estarían en esas conversaciones Carmen Calvo acaba de repartir al Gobierno un documento base con su posición sobre el diálogo que incluye la declaración de Pedralbes del día veinte cómo sería también la nueva Mesa de partidos José Antonio y cómo se realiza el diálogo entre gobiernos el hemos textualmente sobre esa nueva mesa de partidos la mesa de partidos tendría a cada uno de los participantes planteará sus propuestas de resolución el proyecto político con total libertad a fin de consensuar una propuesta política y democrática la mesa tendrá dos representantes con capacidad de decisión en los dos ámbitos territoriales estatal y catalán de cada uno de los grupos políticos con representación en Cataluña y en su caso de las formaciones vinculadas

Voz 1018 40:08 a las mismas tan bien al frente de la mesa de partido

Voz 1468 40:10 se propondrá de común acuerdo una persona que será quien facilite la coordinación de los trabajos de las convocatorias y fije el orden del día asimismo ayudará a crear las condiciones idóneas para el diálogo dará fe de los acuerdos alcanzados determinará el seguimiento de su aplicación calendario antes de finalizar el presente mes de febrero se definirá la fecha de constitución de la mesa de partidos el programa el calendario de trabajo mismo en ese mismo plazo se elegirá como decimos febrero a la persona encargada de facilitar José Antonio los trabajos de la mesa leemos textualmente de este documento que nos sacaban de facilitar en esta rueda de prensa que ha iniciado Carmen Calvo ha dicho que desde luego no hay nada debajo de la mesa y que el Gobierno negocia dialoga dentro de la ley

Voz 1018 40:56 bueno pues esto es lo que está contando en este momento la vicepresidenta del Gobierno en esa rueda de prensa de Moncloa que está en marcha entiendo entonces Nieves que el término relator se convierte desde hoy en facilitador

Voz 1468 41:07 en los demás no se habla de la palabra relator estuve yendo textualmente de de esta de este documento de tres páginas es la segunda página en concreto las bases para el dial tuvo el formato establece un doble foro de diálogo por un lado el espacio institucional que ya conocemos entre el Gobierno central y el Gobierno catalán en la comisión bilateral que ya conocemos el propósito como te digo con esa otra mesa de partidos que acaba de revelar el Gobierno en este documento en el que no habla de relator sino de una persona que será la que facilite José Antonio la coordinación de los trabajos bueno pues llevamos dentro

Voz 1018 41:38 te posibles novedades porque la rueda de prensa continúa todavía en este momento en todo caso los independentistas catalanes mantienen su presión política el Gobierno de cara al momento de la verdad el sí o el no a los Presupuestos la próxima semana el P década ha registrado hoy su propia enmienda que pide la devolución de las cuentas públicas al Gobierno en sus términos políticos es similar a la de Esquerra y hasta el momento mismo de la votación prevista para el miércoles que pueden retirarse con lo que esa presión parece que va a mantener hasta el último minuto José María Patiño

Voz 1108 42:04 si el PDK dedica buena parte de esa enmienda a los aspectos económicos y financieros de los presupuestos como si en realidad José Antonio estuvieran dispuestos a modificarlos pero en su inicio prima los aspectos políticos además del juicio a los políticos presos Se considera que desde la moción de censura no ha habido un auténtico diálogo por parte del Gobierno cuya capacidad para solucionar el principal problema de España Cataluña pone en duda los avances en los espacios de diálogo que se demandan no han sido suficientes Se puede leer textualmente hasta el día de la votación el miércoles día trece como decías hay posibilidad de retirar las enmiendas pero el ambiente en el Congreso como reconocía esta mañana la portavoz de Podemos Irene Montero no Expósito

Voz 1434 42:43 no somos realistas de somos conscientes de que

Voz 36 42:46 de que hay muchas circunstancias que que pueden estar influyendo en esto y que no las tenemos todas con con nosotros y por tanto que es posible que esos presupuestos los apruebe

Voz 1108 42:54 Ciudadanos también ha presentado esta mañana su enmienda de devolución a unos presupuestos que consideran el pago económico a los indios

Voz 1018 43:01 dentistas gracias a la presión de los independentistas catalanes de un lado de los partidos de derecha por otro habrá que ver qué ocurre el próximo domingo finalmente en la manifestación de Madrid en la que la idea es seguir cerrando filas aunque falta por concretar cuál será el horno y el contenido de las intervenciones públicas escuchábamos hace unos minutos en portada las aclaraciones de Juanma Moreno y el número dos del PP de Galicia sobre los las razones por las cuales tanto el dirigente andaluz como el gallego sí estarán presentes en esa manifestación no ha habido según ha subrayado ningún tipo de presión desde la calle Génova el último nombre relevante en sumarse dentro de la órbita de Ciudadanos es el de Manuel Valls el candidato a la alcaldía de Barcelona Adrián Prado

Voz 0019 43:39 el ciudadano sigue negociando quién va a intervenir el domingo para leer el manifiesto un texto que todavía no está terminado se barajan varias posibilidades que sean varios políticos los que lo lean que lo haga uno solo o que sea un representante de la sociedad civil fuentes de ambos partidos Nos dicen que todavía no hay nada decidido sobre el contenido el Secretario General de Ciudadanos José Manuel Villegas cree que no habrá ningún problema

Voz 1089 44:00 pues estaremos negociando cuál es la escaleta hay cuál es el contenido del acto yo creo que no hay ningún problema en esa negociación lo importante lo tenemos claro que es un coincidimos en el diagnóstico de de que hay un problema que está poniendo en riesgo eh la unión y la igualdad de los españoles coincidimos en la solución que es que convocar elecciones ya

Voz 0019 44:23 además no se descarta que al final del acto haya una foto conjunta sobre el escenario incluido Vox algo que en este caso no incómoda incómoda haría ciudadano según reconocen fuentes del partido

Voz 1018 44:32 bueno pues Feijóo instará el domingo Madrid volverá antes desde ese viaje a EEUU desde Nueva York no hay ningún problema político oficialmente pero lo cierto es que el Gobierno gallego se desmarca sin ningún tipo de ambigüedad de esa iniciativa que ayer apuntó el líder del PP sobres reformar la actual lo derogar la actual legislación del aborto escuchábamos en portada las palabras de Susana López Abella que la secretaria general Igualdad de la Xunta en el sentido de que no tienen ningún no tiene razón de ser establecer esa iniciativa me gusté sabes Ricardo Rodríguez Radio Galicia en qué contexto en qué términos se ha producido esta declaración buenas tardes

Voz 1817 45:05 buenas tardes José Antonio la Xunta de Galicia siempre ha sido muy crítica con cambios en la ley del aborto cuestionaron el intento de Alberto Ruiz Gallardón de derogar esa ley volver a la del año ochenta y cinco ahora también contradicen a Pablo Casado hemos escuchado como dices esas palabras de Susana López Abella la secretaria general de Igualdad de la Xunta participaba esta mañana en una reunión informativa en Ourense para explicar ayudas a entidades locales para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en ese acto un compañero de la SER le preguntaba por esa última propuesta de Pablo Casado en relación con el aborto y ha sido muy contundente en su defensa de la actual legislación también esta mañana el número dos de Feijóo en el Partido Popular gallego Miguel Tellado ha dicho que no es momento para abrir ese debate