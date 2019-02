Hora 14 (12/02/2019)

pues acaba de renovarse el presidente del tribunal Manuel Marchena acaba de pedir a los abogados que no repitan argumentos para ganar algo de tiempo los acusados parecen tranquilos algunos sonreían de vez en cuando al público los letrados siguen reiterando sus denuncias que han tenido poco tiempo para preparar el juicio que no han tenido acceso a toda la documentación y que sus derechos fundamentales se han visto vulnerados en la próxima hora el Tribunal halal eso esta vez para comer y la jornada se reanudará pasadas las cuatro de la tarde en la calle

críticas hacia los independentistas este Gobierno no va a ceder a ningún chantaje por parte de nadie este Gobierno no va a admitir en ninguna circunstancia que en ningún orden del día esté el derecho de la autodeterminación para Cataluña Tino lo vamos hacer como ya lo hemos expresado una y otra vez señorías Esquerra PDK

sí creo que siempre ha actuado con una un fondo ético muy importante por supuesto siempre dentro de la calidad entonces eso me da una tranquilidad no

buenas tardes tráfico fluido y sin complicaciones a esta hora en la red de carreteras de la Comunidad no hay complicaciones ni en los accesos a Madrid de entrada y salida ni tampoco en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta aun así desde la Dirección General de Tráfico les seguimos insistiendo no baje la guardia y por supuesto modere la veloz

hoy no ha habido errores el ex presidente Ignacio González ha acudido puntual a la cita como testigo del juicio por el caso de los es

lo primero que hacía la presidenta del tribunal era pedirle disculpas esta juez ayer llegó a decir que iba mandará a la Policía buscarlo porque no había acudido a la Audiencia Provincial cuando la realidad es que la citación era para hoy el ex presidente de la Comunidad ha llegado relajado y ha declarado de unos veinte minutos es a él a quién señalan los tres guardias civiles acusados en el caso como la persona que ordenaba los seguimientos a rivales políticos de Esperanza Aguirre dentro del Partido Popular Ignacio González ha dicho que todo es mentira Alfonso Ojea buenas tardes buenas

decirle que yo jamás he tenido ninguna competencia en materia de Interior ni en materia de justicia ni en materia de seguridad ni lo he hecho ni lo haría ni podía es absolutamente falso todo eso

Voz 3

14:23

el poema que ocurre con personas como la guardia civiles policías y funcionarios en Madrid implicados en esto es que estaban bajo la ley del silencio de su Gobierno que no no habléis ya hablamos nosotros lo que decía el Gobierno de Aguirre era no no si lo que hacen es perfectamente legal contravigilancias llenó contra Francia pose porque es ilegal bueno pues andan ahí es decir si hubiera explicado realmente su momento Gobieno de Aguirre lo que hacían los bebido juicio