Hora 14 (13/02/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias por si todavía no lo saben ya es definitivo el Gobierno se queda sin presupuestos

Voz 5 00:27 sí ciento noventa y uno ciento cincuenta y seis más dos votos emitidos telemáticamente abstenciones una en consecuencia

Voz 6 00:36 quedan aprobadas las enmiendas de devolución y por tanto rechazado el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año dos mil diecinueve

Voz 1018 00:44 muy buenas tardes no hubo sorpresa ni acuerdo in extremis entre el Gobierno y los independentistas catalanes Esquerra y el PP cata mantenido sus enmiendas a la totalidad votadas junto a las de PP y Ciudadanos con lo cual Pedro Sánchez sufre una derrota política que deja en el aire su continuidad al frente del Gobierno antes de marcharse del Congreso en los pasillos evitó responder qué hará a partir de ahora

Voz 7 01:05 el presidente va a convocar elecciones fue tratar tarde Japón el presidente elecciones todas juntas presidente que va a hacer esta tarde para convocar elecciones floja para el viernes presidente llegó el momento todo

Voz 1018 01:19 lo indica que hasta próximo viernes no conoceremos y confirma al posible adelanto electoral y sobretodo la fecha iremos a las urnas algún domingo de abril como se viene apuntando con insistencia desde medios del propio Gobierno podemos su socio de Preferencia cree que la situación no puede aguantar mucho tiempo más

Voz 0276 01:35 creemos que no le va a quedar más remedio al Gobierno que convocar elecciones es siempre eso lo hemos transmitido y también se lo hemos dicho a ustedes y está siempre ha sido nuestra posición no es si no hay presupuestos es muy difícil que la legislatura pueda continuar y pensamos que el Gobierno no va a tener otro remedio que convocar elecciones

Voz 1018 01:49 lo de Irene Montero que con diferentes argumentos coincide con la petición de Pablo Casado y Albert Rivera los líderes de PP y de Ciudadanos

Voz 8 01:55 hoy se ha producido una moción de censura de facto contra Pedrosa les hemos conseguido revertir a última hora porque si no hubiera seguido su hoja de ruta que era aprobar los presupuestos para llegar hasta mayo tal y como dicen los independentistas para que Sánchez

Voz 9 02:08 pero es el acabado la escapada Sánchez señor Sánchez se acabó basta ya no hay tiempo para más especulación no hay tiempo para agonizar la legislatura es el momento de permitir que los españoles volcó

Voz 1018 02:19 lo que dicen los independentistas catalanes los que apoyaron la investidura de Sánchez y contribuyen a esta derrota política Esquerra y el PDK Tardà y Campuzano reprochan al presidente que no haya querido negociar la autodeterminación de Cataluña aunque legalmente no había ninguna posibilidad hacerlo conviene recordarlo

Voz 0947 02:34 que sea en la asustado y creo que no se equivocan no hay no tiene ningún sentido que no asuma que hay que habla

Voz 8 02:44 de todo

Voz 0947 02:45 bien negar el principio de realidad el principio democrático creo que es

Voz 1414 02:50 yo creo que han tenido muy poco interés ya han preferido instalarse en la idea de que la responsabilidad de la caída de los presupuestos es compartida por la derecha y los soberanistas no no es básicamente es responsabilidad del Gobierno Hora catorce

Voz 1018 03:07 y todo esto con el juicio del proceso como fondo en el que hoy se ha escuchado a los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena desmontar los argumentos de las defensas con los que ayer intentaron desacreditar la actuación de la Justicia

Voz 10 03:18 más que alegatos defensivos parecen auténticos viveros acusatorio basados en un relato alternativo lo pretende crear una visión distorsionada de la realidad con el exclusivo fin de desprestigiar quiere desacreditar a la justicia española y a sus instituciones

Voz 11 03:34 les no pueden unos focos decidir sobre lo que es de todos desde el punto de vista de la unidad territorial segovianos de los segovianos ni Zaragoza de los zaragozanos ni Catalunya solo de los catalanes separatistas sino de todos

Voz 1018 03:46 la Abogacía del Estado se suban los argumentos de la Fiscalía y la acusación que ejerce la ultraderecha de Vox se ha quejado de que el presidente del tribunal Manuel Marchena vaya a permitir a los acusados llevar el lazo amarillo como símbolo ideológico vamos a escucharlo

Voz 12 03:58 este tipo de símbolos deben sustraerse de lo que es la actuación en una sala mire vamos a fijar criterio la sala adquiere interpretar que

Voz 13 04:08 como símbolo ideológico en consecuencia no va a poner ningún obstáculo a que los acusados usen el símbolo del que ha hablado usted que hay uno de los procesados que lo está exigiendo

Voz 5 04:23 además la Guardia Civil citó al ex ministro Eduardo Zaplana al frente de una red corrupta que pudo haberse apropiado de más de diez millones de euros a través del amaño de adjudicaciones por las que recibió supuestas mordidas millonarias todo ello aparece en el sumario del caso erial al que ha tenido acceso a las

Voz 0824 04:38 el BBVA admite por escrito el riesgo de que el escándalo que vincula la entidad en tiempos de Francisco González con el comisario Villarejo podría tener un impacto reputacional negativo para el banco o Villarejo niega en un comunicado tener relación con el incendio del edificio Windsor giro en el juicio del caso espías

Voz 5 04:53 denuncia de un agente un ex comisario que acusa

Voz 0824 04:56 el ex jefe de la UDEF José Luis Olivera y al ex fiscal jefe de Madrid

Voz 1468 05:00 pero el modisto obstaculizar la investigación la sociedad

Voz 0824 05:02 Española de Hematología alerta de graves problemas de suministro del fármaco esencial para tratar la leucemia que además no tiene alternativa estos medicamentos han dejado de ser rentables para los laboratorios porque han perdido

Voz 5 05:13 la Fiscalía pide que se cite en calidad de imputado investigado por un delito de homicidio imprudente al dueño de la fiscal de Totalán donde murió el pequeño Julen solicita también una docena de declaraciones más pero como testigos entre ellos los padres del niño o quién hizo el Pozoblanco

Voz 0824 05:25 calles aterrizan en tres horas en Marruecos para iniciar su primera visita de Estado ese país donde van a estar poco más de veinticuatro horas acompañados de cinco ministros se firmarán convenios para luchar contra la delincuencia organizada y la inmigración ilegal

Voz 0867 05:36 esta noche el Real Madrid juega frente al Ajax en Amsterdam con la principal duda de Varane

Voz 1018 05:41 sufre un proceso febril dos y casi seis minutos

Voz 2 05:48 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 0824 05:51 buenas tardes el entonces fiscal superior de Madrid Manuel Moix obstruye o la investigación del caso de los espías la denuncia la hace uno de los policías encargados de investigar esos supuestos seguimientos ha sido la sorpresa de esta mañana en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial

Voz 9 06:07 que yo me niego a rectificar uno de los impone ordenado por el señor vivienda quería que pusiera falsear todo esto con punto de cosas yo no me fío midle señor Oliveras del señor Boix le contestado a la pregunta

Voz 0824 06:21 ante esta afirmación la presidenta del tribunal ha decidido suspender su declaración como testigo para no perjudica Arlene las defensas de varios de los acusados han anunciado ya acciones penales contra este agente contra su superior libera al que el mencionaba contra Manuel Moix la dimisión en bloque de la cúpula de los bomberos de Madrid aseguran que la forma en la que Javier Barbero quiere aplicar la jornada de treinta y cinco horas pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos hace falta más plantilla Rubén Gallego es su portavoz y uno de los que admite hemos

Voz 1414 06:55 perdido efectivos en estos cuatro años no ha habido incorporaciones de efectivos en el servicio en ninguna plaza desde que han entrado hasta que salga si es que sale el bagaje de Javier Barbero en bomberos en la ciudad de Madrid es

Voz 9 07:11 como Javier Barbero cero aquí en la SER

Voz 0824 07:13 por la delegada de Medio Ambiente Inés Sabanés ha dado por hecho que habrá que ampliar las medidas del protocolo anti contamina

Voz 14 07:19 con todas las medidas que se han tomado seguramente son insuficientes

Voz 0867 07:24 haya que tomar más no quitar ninguna no ampliarla

Voz 0824 07:27 ha respondido también a la Plataforma de Afectados por Madrid central que hoy ha vuelto a denunciar problemas para los repartidores que no pueden entrar dice que una cosa solucionar problemas con el diálogo y otra presionar para salirse con la suya más noticias que vamos a apuntar ahora en titulares con Sonia Palomino Virgina Virginia Sarmiento ciudadanos apoyará la tramitación de los proyectos de ley para crear tres nuevas universidades privadas en Madrid el Consejo de Gobierno aprobó ayer el Plan en contra de su propio consejo universitario que emitió un informe desfavorable y la reducción de horarios de los centros de salud ante el Defensor del Pueblo asociaciones de defensa de la sanidad pública consumidores y sindicatos han entregado un documento ante este organismo en el que aseguran que ese cambio supondrá retrasos en las citaciones recortes en las plantillas y más desigualdad los niveles de sangre de los grupos pero positivo cero negativo y A negativo están en alerta amarilla en la Comunidad son necesarias donaciones en los próximos tres días como muy tarde se puede acudir a donar a los hospitales públicos y a las unidades móviles de la comunidad y Cruz Roja

Voz 15 08:22 mañana llega a los Teatros del Canal de Scarlett Letter la director Angélica Liddell estrena en nuestro país su nuevo trabajo inspirado en la célebre novela del XIX para convertirlo en un alegato contra el puritanismo actual las entradas están agotadas

Voz 0824 08:34 en deportes noche de Champions para el Real Madrid que juega la ida de octavos de final contra el Ajax en Amsterdam son baja Isco Llorente que se quedaron ayer en Madrid el partió a las nueve a partir de las ocho y media en Carrusel Deportivo vamos ahora con la información del Tráfico DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 16 08:49 buenas tardes afortunadamente en este momento no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la Comunidad tan sólo tengan precaución de entrada a Madrid ya que hay circulación en aumento en la A uno hasta Nudo de Manoteras en el resto de carreteras como les comentaba se circula sin problemas tampoco hay dificultades en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta Aún así desde la Dirección General de Tráfico les insistimos no bajen la guardia por supuesto Mother en la apelación

Voz 0824 09:15 vamos ahora hasta el centro de pantallas de el Ayuntamiento para saber cómo se circula por las calles de la capital Margarita Pérez hola

Voz 14 09:21 hola buenas tardes una situación muy tranquila en las vías del interior de la ciudad en general

Voz 0824 09:27 también a la fluidez tan sólo tenemos que

Voz 14 09:29 sacar los problemas que pueden hallar en la calle de O'Donnell aumenta el tráfico en sentido M30 hasta el cruce de Doctor Esquerdo pero las dificultades mayores

Voz 0824 09:37 las pueden hallar en el sentido inverso en sentido Alcalá

Voz 14 09:40 ya que se mantienen las obras de mantenimiento o los trabajos de mantenimiento a la altura de la calle Narváez tan solo queda libre un carril en sentido Calle de Alcalá es una zona evitar en la medida de lo posible recuerden que el transporte público siempre la mejor opción para el centro a esta hora iban con el coche la M30 todavía puede ser una buena alternativa

Voz 0824 09:58 trece grados ahora mismo en el centro de la capital vamos también

Voz 0978 10:01 con la previsión del tiempo Jordi Carbó se repite la misma secuencia de las últimas jornadas después de una noche y unas primeras horas de la mañana de hoy frías con heladas incluso en muchos pueblos de la Comunidad también marcada inversión térmica eso que ha hecho las últimas horas y seguirá siendo hasta el final de la tarde atenuó este frío de primeras horas de la mañana con máximas que se aproximarán a los catorce quince grados en un la mayor parte de poblaciones al sol sensación incluso de confort pero breve porque cuando llegue la noche de nuevo el frío ganará protagonismo Ígor esta inversión térmica Se mantiene la situación que hará aumentar la concentración de contaminantes

Voz 0821 10:35 con todo esto comienza Hora catorce Madrid en la dirección

Voz 0824 10:37 técnica Alicia Molina Noema Valido y en la producción Sonia Palomino

Voz 1434 11:39 acudía como testigo es uno de los agentes que investigó los supuestos seguimientos a rivales políticos de Esperanza Aguirre dentro del Partido Popular después de que los hechos fueran denunciados ya ha asegurado que tanto su superior en aquel momento dentro de la UDEF como el entonces fiscal superior de Madrid Manuel Moix obstruyeron la investigación para evitar que se conociera la verdad Alfonso Ojea buenas

Voz 0089 12:01 a ver qué tal buenas tardes sin duda vuelco en el caso eso de los espías de la gesta pillo justo en el momento en el que el ex comisario encargado de esta investigación judicial Jaime Barrado manifestaba ante la Sala de la Audiencia Provincial que dos cargos institucionales le presionaron para que los informes que él realizaba quedaran manipulados y además daba los nombres de esos cargos

Voz 1434 12:22 que yo me niego parricidio

Voz 9 12:24 cada uno de los imponen Sky ordenado por el señor Rivera quería que pusiera falsedades todo esto con punto de cosas yo no me fío ni del señor Oliver han ido el señor Boix le contestado a la pregunta

Voz 0089 12:37 la sala enmudeció a un agente de la Policía Nacional estaba denunciando una presunta obstaculización de la justicia por parte de su jefe Superior José Luis Olivera del entonces fiscal superior de Madrid Manuel un mes por eso el abogado defensor Javier Vasallo tomaba la delantera en el interrogatorio que iba subiendo de temperatura y que obligaba la presidenta pedir tranquilidad son declaraciones para una historia Cristina que no parece terminada

Voz 9 13:00 esté advirtió irregularidades en subcomisario jefe Olivera e irregularidades en el fiscal jefe el señor Moix en relación a la investigación de usted expolicía comisario porque no la deuda Abbás han sido enunciados de la me la única manera que puede puede guardan sale un importe

Voz 18 13:17 no me veo llover obligada a echar sal

Voz 9 13:21 bueno por qué no lo denunció usted inmediatamente la única manera que puedo un comisario denunció que tienen anticipo y como la denunciarlo al superior que era el comisario general de Policía Judicial y cómo lo denunció usted mediante notas informativas que se quedarían en un cajón

Voz 0089 13:36 y ahora las consecuencias trascendentales sin duda de esta sesión el letrado defensor Javier Vasallo que acabamos de escuchar ha decidido presentar denuncia contra Moix contra Olivera contra Barrado mientras que el Tribunal la Audiencia Provincial cuando dicte sentencia en unas dos tres semanas recogerá estas acusaciones en lo que se conoce jurídicamente como deducción de testimonio por tanto en los tres denunciados van a ser citados en un nuevo procedimiento penal que se va a investigar en Plaza de Castilla en cuanto a la declaración de Salvador Victoria que sustituyó como consejero de Justicia Francisco Granados ha negado que se reuniera en alguna ocasión con los acusados principalmente porque él firmó la orden para que la Comunidad de Madrid se personará como acusación en este proceso

Voz 1434 14:16 bueno Manuel Moix se fue fiscal superior de Madrid durante doce años entre dos mil tres dos mil quince siempre mantuvo una buena relación con Ignacio González igual recuerdan aquella conversación telefónica entre Zaplana y el ex presidente de la Comunidad de Madrid González que fue grabada en el marco de la operación Lezo en la que González decía al ex ministro que sería una buenísima noticia que no

Voz 1018 14:37 a Ana Moix fiscal anticorrupción

Voz 1434 14:40 y así fue lo nombraron aunque Moix sólo duró tres meses en el cargo porque se descubrió después que tenía una sociedad en Panamá ahora mismo Manuel Moix es fiscal de Sala del Tribunal Supremo antes de todo esto siendo todavía fiscal superior de Madrid el mismo día en el que el País desveló los seguimientos aquí en la Ser hablamos con él hablamos con Moix no veía en ese momento que hubiese motivos para investigar nada

Voz 0662 15:03 en estoy caso nosotros desde luego no ni ni vemos en principio que se produzca un hecho delictivo en todo caso si no hay denuncia nosotros no podríamos actuar

Voz 1434 15:12 no consideraban Boix que hubiese pruebas suficientes para actuar de oficio pero hubo denuncia después se abrió una investigación que ha terminado en el juicio de Ahora tras archivarse el caso tres veces ir reabrirse otras tantas tampoco ahora la Fiscalía en este juicio que se está celebrando audiencia atracción provincia provincial acusados

Voz 2 15:35 la cúpula de los bomberos

Voz 0824 15:36 Madrid ha dimitido en bloque ante él

Voz 1434 15:39 las decisiones irresponsables dicen que está tomando el delegado de Seguridad Javier Barbero para aplicar las treinta y cinco horas laborales quince oficiales han presentado su renuncia después de que la semana pasada el propio Barbero destituyera a dos mandos aseguran que la jornada treinta y cinco horas no se puede aplicar signos aumenta la plantilla algo a lo que barberos se niega le acusan de estar poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos de los propios bomberos Carolina Gómez

Voz 0821 16:04 Barbero justificó la destitución de la cúpula de emergencias en cuestiones técnicas pero los bomberos lo niegan con rotundidad

Voz 7 16:11 el concejal delegado de área

Voz 1414 16:14 además de una manera absolutamente deliberada no es una falta de información ni un desconocimiento en la materia es simple ya

Voz 0821 16:22 gente mentir es ser Rubén Gallego uno de los quince miembros de la cúpula directiva del cuerpo de Bomberos que ha presentado esta mañana su dimisión en esa rueda de prensa han estado también el ex director general de Emergencias y el ex jefe del Cuerpo de Bomberos Juan José García quien explicaba que su destitución la de ambos se debe a la falta de entendimiento con Barbero por la aplicación de las treinta y cinco horas semanales yo menos

Voz 8 16:44 todo aplicar esta medida porque mi responsabilidad en la seguridad de la ciudadanía de Madrid ir yo no tengo ningún criterio electoralista yo soy un funcionario de carrera llevo treinta años aquí he conocido a muchos gobiernos municipales que no soy político soy bombero me olvide obligación es velar por la seguridad de los ciudadanos ida mi compañero con

Voz 0821 17:06 los bomberos aseguran que si no se aumentan los efectivos y todos trabajan XXXV horas sería como trabajar con un diez por ciento menos de plantilla cada día dos

Voz 1434 17:15 de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 2 17:19 hora catorce Madrid

Voz 2 20:01 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 0824 20:04 la comunidad china que vive en Madrid está indignada lo cuenta hoy El País

Voz 1434 20:08 es desde hace meses están bloqueando de forma masiva sus cuentas bancarias los bancos niegan que haya discriminación dicen que están actuando en función de la ley contra el blanqueo de dinero y que poco a poco se está solucionando esta situación Elena gemelo el banco que se está encontrando con las quejas de ciudadanos chinos por el bloqueo de sus cuentas es el BBVA fundamentalmente Nos dicen en sus oficinas de Usera de Vallecas donde más población de este origen se concentraba explican que cumplen esa ley que se hace con todos los clientes no con un colectivo que está en vías de solucionarse esta mañana Lorena intentaba resolver su situación en la oficina de la calle Marcelo

Voz 0411 20:42 en Nahr muy pena es congelada Tommy cuantas nóminas los Casto de la plataforma de la Internet en la casa también se queja

Voz 1434 20:55 no poder acceder a su dinero lo mismo que les sucedía

Voz 0411 20:57 a iba a hola no puede Pascal

Voz 0824 21:00 todos los eh

Voz 26 21:02 lesivos de piso el colegio

Voz 0824 21:05 pero te teléfono

Voz 1509 21:08 tras contaba todo aquello que no puede pagar miraba el post it que llevaba en su mano con las peticiones de papeles que le ha hecho el Banco visita

Voz 7 21:15 la última de de la de la

Voz 1509 21:22 da vida a la hora Liu última declaración de la renta esa dificultad con el lenguaje ha hecho que estudiantes como Alfredo vayan como voluntarios a traducir a sus compatriotas en el banco

Voz 0089 21:31 no habrá B Espanyol

Voz 0662 21:33 el tango prevé Bubba no le avisan de así que no no le da tiempo para para actualizar los papeles ni les seta informaciones

Voz 1434 21:45 ayer esa sucursal de Usera tuvo que cerrarse durante un tiempo por la aglomeración de ciudadanos chinos con las cuentas bloqueadas esta mañana era menos los que se acercaban hasta la oficina gracias Elena la Comunidad de Madrid contará con tres universidades privadas más a pesar de la oposición de los rectores de las seis universidades públicas y del Consejo Universitario de la Comunidad como les hemos adelantado esta mañana aquí en la SER ciudadanos tiene previsto apoyar en la tramitación de la Asamblea los tres proyectos de ley para crear estos nuevos centros que ayer aprobó el Consejo de Gobierno así que esas universidades privadas van a salir adelante Javier Bañuelos

Voz 0089 22:18 el proyecto que el Gobierno de Garrido aprobó ayer por la puerta de atrás sin informar a la prensa tras su Consejo de Gobierno la Comunidad es ignorada por completo el criterio de su propio consejo universitario que emitió un informe desfavorable básicamente porque no pueden crearse nuevas universidades mientras no se apruebe la nueva ley de Universidades

Voz 1468 22:36 ley que sigue guardando polvo en un cajón

Voz 0089 22:38 los tres nuevos centros privados también cuentan con la oposición de los rectores madrileños para Carlos Andradas rector de la Complutense es lamentable que la Comunidad de Madrid ignore a sus propios expertos Andradas también denuncia que uno de esos tres centros privados UNED se pretende levantar en un terreno público

Voz 27 22:55 me parece que hay un cierto engaño y un cierto fraude quién del cual nosotros hemos puesto sobre aviso a la propia comunidad es decir que la comunión no puede alegar que desconocían hasta no

Voz 0089 23:07 la Comunidad también ha obviado la opinión negativa de la Conferencia General de Política Universitaria ajeno las criticas el consejero de Educación resuelvan lleguen niega que haya puesto una alfombra roja a estos centros privado

Voz 1645 23:19 sí estudia hacerlo de espaldas

Voz 3 23:21 de tapadillo la yo sinceramente que no lo entiendo nosotros estaríamos prevé prevaricado si cumpliendo esos requisitos legales para convertirse en ese proyecto de ley no lo mandamos en este caso a la Asamblea

Voz 0089 23:35 Eric los rectores madrileños si creen que la Comunidad ha actuado con nocturnidad y alevosía una prueba dicen es que el plazo de alegaciones contra ese proyecto se supo en pleno en en el último fin de semana del mes de dije

Voz 1434 23:46 así que esas tres nuevas universidades privadas van a desembarcar en Madrid sí porque Ciudadanos va a dar su apoyo al Partido Popular en el trámite parlamentario a pesar de que ni los rectores en el Consejo de Universidades ni la oposición política lo aprueba vamos a escuchar a Juan José Moreno del PSOE Eduardo Robinho de Podemos

Voz 1645 24:02 entendemos que no hay espacio para más universidades privadas Madrid los últimos casos aprobados no han mejorado en absoluto el sistema universitario madrileño

Voz 0867 24:09 parece un absoluto despropósito que con nocturnidad nos encontramos con la aprobación de estos tres proyectos

Voz 1434 24:15 el Ayuntamiento de Madrid da por seguro que habrá que ampliar las medidas anticontaminación que se han puesto en marcha en los últimos meses lo ha dicho aquí en La Ser en Hoy por Hoy Madrid la delegada de Medio Ambiente Inés Sabanés que también ha respondido a la plataforma contraria Madrid central que hoy ha vuelto a denunciar a varios problemas por ejemplo la presencia dicen de un mercado clandestino de permisos para poder acceder a la zona o los que siguen teniendo los repartidores problemas por los que no pueden pasar ir dicen según dice esta plataforma ha provocado incluso que la comida y la ropa donada no pueda llegar a la sociedad San Vicente de Paúl Virginia Sarmiento

Voz 0821 24:52 la sociedad San Vicente de Paúl se dedica entre otras cosas a recoger donaciones de ropa y alimentos aseguran que con la nueva situación se dificulta el acceso a aquellos que necesiten acceder con sus vehículos Jesús Sánchez secretario técnico de la entidad

Voz 28 25:04 a partir de ahora no teníamos derecho a tener ninguna invitación al no ser personas físicas residentes dentro de Madrid centro gracias a la Asociación de de comerciantes nos

Voz 7 25:14 ha aceptado como un socio honorario

Voz 28 25:17 me parece que es parece ser que vamos a tener en vez de veinte invitaciones que teníamos antes diez invitaciones

Voz 0821 25:22 después de setenta y cinco días de aplicación de Madrid central denuncian que no dejan de producirse fallos informáticos que dificultan las acreditaciones y los permisos especiales y alertan incluso del mercadeo con ellos Pascual Medel portavoz de la Plataforma de Afectados

Voz 29 25:35 hay gente que claro ofrece repente a cambio de un boli veinte euros o té a empadronarse en mi casa hay de de veinte base de presidentes

Voz 0821 25:46 además señalan que la Mesa de Seguimiento no ha debatido ninguna de sus propuestas de mejora y piden al Ayuntamiento que no multe hasta que se resuelvan todas estas cuestiones

Voz 0824 25:54 pues aquí en La Ser en Hoy por Hoy Madrid en esa Vanessa calificadas

Voz 1434 25:56 la plataforma de grupo de presión es legítimo que defiendan sus intereses dice pero una cosa es imponer la otra dialogar para resolverlos

Voz 1933 26:05 lemas Teresa Rubio Sabanés insiste en que va a seguir habiendo ajustes en Madrid central que iba a ser una evaluación continua y que seguirá cambiando lo que sea realmente necesario para los ciudadanos Hinault para los intereses de unos pocos no hay que confundir

Voz 0795 26:19 resolver algunas cuestiones con los grupos de presión interés que es lo que representa la plataforma con toda la legitimidad

Voz 1933 26:28 es fundamental es bajar los niveles de contaminación de la capital para mejorar la salud de los ciudadanos y por eso Sabanés no descarta poner en marcha nuevas medidas en zonas como Plaza Elíptica cuyo medidor ha superado ya el máximo previsto para todo dos mil diez

Voz 0795 26:41 con todas las medidas que han tomado seguramente son insuficientes haya que tomar más no quitar ninguna no ampliarlas

Voz 1933 26:49 no es tarea además ha dicho la concejala poder contar para ello con la Comunidad de Madrid

Voz 1434 26:55 el último montaje de Angélica Liddell está a punto de estrenarse en los Teatros del Canal estrenó en toda España de esta obra de que pretende denunciar el puritanismo de nuestra época todas las entradas están ya vendidas Marta García

Voz 1513 27:10 hemos ganado en paquetería en estupidez en embuste la cobardía el batería son más agresivas que nunca antes era la religión ahora la ideología

Voz 5 27:21 son palabras de Angela

Voz 1513 27:22 Khalid del que llega a los Teatros del Canal Condi Scarlett Letter un nuevo trabajo inspirado en la novela de Nathaniel Hawthorne de mil ochocientos cincuenta esa historia de una mujer convertida en paria tras quedarse embarazada de un pastor de la Iglesia y obligada a llevar una a bordada en su ropa Liddell plantea un alegato contra el puritanismo actual contra el feminismo me y critica las mujeres que han pasado de los cuarenta años ella tiene cincuenta y dos

Voz 1434 27:47 me gusta este mundo donde las mujeres han dejado de amar

Voz 1513 27:50 a los hombres dice Angélica que se rodea de hombres desnudos a quiénes declara su amor y lo hace con una estética en púrpura negro que recuerda a Caravaggio Angélica nos dice la que te habla mata roba y pervierte un juez el arte no existiría sin hipocresía el arte no existiría así que gracias por despreciar no

Voz 3 28:15 hora catorce Madrid Cristina

Voz 0824 29:04 Gonzalo Conejo buenas tardes buenas tardes Cristina

Voz 0089 29:07 por fin ha vuelto a la Champions y hoy el Real Madrid se enfrenta al Ajax en el Amsterdam Arena los únicos que se han quedado en Madrid son Marcos Llorente e Isco y las dudas en el once están en la defensa Varane apura sus opciones de poder jugar ayer no se entrenó por un proceso gripal y la gran duda el lateral izquierdo aún sin confirmar si jugarán reggae Longo Marcelo por cierto cuatro detenidos esta madrugada en Amsterdam por Lazard por lanzar fuegos artificiales cerca del hotel de concentración del Madrid además tenemos la jornada veintiuno de la Liga Iberdrola Madrid Club de Fútbol y Atlético de Madrid se enfrentan en el derbi madrileño en el Mata opinión era el Rayo jugará a domicilio ante el Fundación Albacete

Voz 0824 29:41 gracias Gonzalo nos marchamos con trece grados ahora mismo en el centro de la capital les esperamos como siempre esta tarde en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte hasta las

Voz 2 30:03 eh

Voz 1018 30:05 de una y media en Canarias

Voz 4 30:10 porque esto no hace justicia Antonio Marcos

Voz 5 30:19 el Gobierno supuestos porque define

Voz 1018 30:21 igualmente los independentistas catalanes han votado junto a PP y Ciudadanos la devolución de las cuentas públicas ante la negativa de Pedro Sánchez a negociar la autodeterminación de Cataluña el resultado de la votación que aboca al final de esta legislatura resulta concluyente sí

Voz 5 30:37 punto noventa y uno ciento cincuenta y seis más dos votos emitidos telemáticamente abstenciones una

Voz 6 30:45 por secuencia quedan aprobadas las enmiendas de devolución y por tanto rechazado el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año dos mil diecinueve

Voz 1018 30:53 Indica que viernes lo conoceremos la decisión del presidente del Gobierno sobre el posible adelanto electoral algo en lo que sí coinciden en esto Podemos PP y Ciudadanos

Voz 32 31:01 creo que esta votación ha reflejado con clara evidencia los límites del Partido Socialista Pedro Sánchez para gobernar en solitario por tanto asumo que va a haber una convocatoria de elecciones

Voz 8 31:12 qué queda claro que ha sido el fin de trayecto

Voz 33 31:14 esa agonía ya no se puede alargar más que España merece un mejor gobierno lo merece

Voz 9 31:22 cuanto antes señor Sánchez y nos está viendo escuchando convoque elecciones ya no puede agonizar más lo que está agotado de muerto esta legislatura sólo trae malas noticias para España

Voz 1018 31:31 los independentistas catalanes Esquerra hipotecada reconocen abiertamente que su decisión de situar al Gobierno contra las cuerdas obedece a la negativa de Sánchez a negociar la autodeterminación

Voz 0947 31:42 en una asustado y creo que se equivocan no hay no tiene ningún sentido que no asuman que hay que hablar de todo bien negar el principio de realidad principio democrático creo que sí

Voz 1414 31:57 bueno yo creo que han tenido muy poco interés ya han preferido instalarse en la idea de que la responsabilidad de la caída de los presupuestos es compartida por la derecha y los soberanistas no es básicamente responsabilidad del Gobierno Hora catorce

Voz 1018 32:15 iremos enseguida al Congreso para contarles cómo está el patio nunca mejor dicho ya al Supremo donde hoy la Fiscalía y la Abogacía del Estado han desmontado la estrategia de las defensas de los independentistas procesados

Voz 10 32:25 más que alegatos defensivos parecen auténticos viveros acusatorio basados en un relato alternativo pretende crear una visión distorsionada de la realidad con el exclusivo fin de desprestigiar de desacreditar a la justicia española y a sus instituciones con el último propósito de cuestionar la calidad democrática de nuestro Estado de Derecho

Voz 1018 32:46 se ha estrenado uno de los abogados de Vox Pedro Fernández partido que ejerce la acusación para criticar la decisión del presidente del tribunal Manuel Marchena de permitir a los acusado llevar el lazo amarillo como símbolo ideológico

Voz 12 32:56 este tipo de símbolos deben sustraerse de lo que es la actuación en una sala mire vamos a fijar criterio la Sala quiere interpretar

Voz 10 33:06 que es un símbolo ideológico

Voz 13 33:09 no va a poner ningún obstáculo a que los acusados usen el símbolo del que habla de usted que hay uno de los procesados que lo está exigiendo

Voz 1018 33:20 es miércoles trece de febrero Día Mundial de la Radio algo más que un medio de comunicación en el que ustedes y nosotros compartimos cada día la vida Antonia Martín Isabel Quintana qué tal buenas tardes eh y además hoy sabemos algo que no conocíamos algo más

Voz 14 33:33 sobre los dineros de Eduardo Zaplana en rueda si las hemos tenido acceso al sumario del caso la Fiscalía y la Guardia Civil sitúan al ex ministro como administrador de una red corrupta que obtuvo más de diez millones de euros en comisiones y que después supuestamente desvió a paraísos fiscales tiene efectivo tiene que el tono perdón

Voz 0824 33:50 el BBVA reconoce en un informe que las informaciones que relacionan al banco con el ex comisario Villarejo pueden dañar el prestigio de la entidad mientras tanto Villarejo ha emitido un comunicado para decir que no tuvo no tuvo nada que ver con el incendio

Voz 14 34:02 aunque el Congreso los pensionistas han vuelto exigir allí una mejora de sus condiciones

Voz 7 34:07 esta gente que está con la banderita no necesita nada

Voz 34 34:11 no necesita para vivir jóvenes cojan un poco de ejemplo salgan a la calle a luchar nosotros tenemos poca pensión pero yo no va a tener ninguna

Voz 0824 34:19 apunta Manuel Moix un policía encargado de investigar el presunto espionaje a políticos en Madrid ha vuelto a acusar al ex fiscal superior de Madrid de obstruir la investigación sobre el caso

Voz 9 34:27 que yo me niego a rectificar uno de los imponen Sky ordenado por el señor Rivera quería que pusiera falsedades yo no me fío ni del señor Oliver han ido en señor Boix

Voz 14 34:37 el tribunal ha suspendido su declaración para que no les perjudica

Voz 0824 34:40 cara pero ha seguido adelante con el juicio empleo de mala

Voz 14 34:42 la calidad la Organización Internacional del Trabajo alerta en su último informe de que ese es el principal peligro en el momento actual en el que la tasa de paro mundial ha vuelto a niveles previos a la crisis dos mil millones de personas tienen un empleo precario en el mundo por homicidio imprudente

Voz 0824 34:55 la Fiscalía ha pedido que se cite en calidad de investigado por ese delito al dueño de la finca de Totalán en la que estaba el pozo al que cayó el pequeño Julen el Ministerio Público sostiene que hay varias hipótesis sobre los momentos previos a la caída que deben ser investigar

Voz 14 35:07 problemas de suministro del Gobierno asegura que en un mes y medio se resolverá el problema de suministro de fruta Rabin a un fármaco con el que se trata la leucemia lo ha denunciado la sociedad de Hematología que añade que hay problemas con otros medicamentos Ramón García presidente electo de esa sociedad

Voz 10 35:20 casi todos los fármacos quimioterapia

Voz 35 35:23 los condicionantes llevan mucho tiempo en enmarcado han perdido la patente ICOM una ley española impide elevar su precio con el tiempo de las empresas se los quieren quitar venció

Voz 1018 35:33 llegan las eliminatorias el Real Madrid juega hoy Ana

Voz 0824 35:36 estará amante el Ajax el partido de ida de octavos de la Champions con la duda de Varane que está con gripe hoy también se enfrentan el Tottenham y el Borussia Dortmund

Voz 3 35:43 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 10 35:47 José Antonio el telegrama es para Pedro Sánchez señor presidente del Gobierno proclama hemos su legitimidad pero la conjunción astral ha unido en la votación a todos los grupos favorables a las enmiendas de totalidad que sumaban ciento noventa y uno sin dejar otro apoyo confesado al proyecto de presupuestos que el de socialistas y puede mixtas cifrados en ciento cincuenta y seis ha sido una caída suave de la que nadie parecía advertir las consecuencias todo queda pendiente de la fecha de convocatoria de las elecciones generales mejor así porque si los Indep le hubieran dado su voto de habrían convertido en irremediables sospechoso de las más graves cesiones atentos

Voz 1018 36:29 Miguel Ángel Aguilar que mañana hará con nosotros Alicia Molina en la técnica Isabel Quintana hay Carlos Cala en la producción y el tiempo como siempre pronóstico para las próximas horas con Jordi Carbó

Voz 0978 36:38 después del frío de la mañana con heladas en gran parte del interior el sol que ha hecho las últimas horas y seguirá haciendo hasta

Voz 0824 36:44 final de la tarde ayuda que el ambiente se vuelva

Voz 0978 36:47 la agradable sobre todo al sol máximas en breve en toda la Península y Baleares de doce a dieciséis grados cerca de los veinte en Extremadura Castilla La Mancha y Andalucía entre los veinticinco treinta grados en Canarias a ratos con calima una situación en Canarias que se alargará hasta mañana ya destacar también el viento fuerte de levante en el Estrecho la próxima noche las temperaturas de nuevo bajarán rápidamente

Voz 2 38:34 catorce José Antonio Marco años vamos

Voz 1018 38:37 el gobiernos en presupuesto y un presidente Pedro Sánchez que ha salido del hemiciclo del Congreso camino de Moncloa con una medio sonrisa sin abrir la boca ante las insistentes preguntas de los periodistas

Voz 7 38:46 el presidente va a convocar elecciones El presidente elecciones todas juntas presidente que va a hacer esta tarde floja para el viernes presidente llegó el momento las

Voz 1018 39:02 y ahora que esa es la pregunta vamos al Congreso la jefa de política de qué tal buenas tardes

Voz 0824 39:06 buenas tardes José Antonio Brown antes sólo Pedro Sánchez

Voz 1018 39:09 sabe con absoluta certeza cuáles son sus planes inmediatos lo único cierto es que el resultado de esta votación de los Presupuestos no deja lugar a dudas sobre su debilidad parlamentaria

Voz 1468 39:17 si esta derrota parlamentaria boca al Gobierno a un adelanto electoral ha votado no al presupuesto el bloque PP Ciudadanos catalanes nacionalistas catalanes el Grupo Mixto dos de Unidos Podemos a favor de las cuentas sólo PSOE resto de Unidos Podemos y abstención de Nueva Canarias ha sido un debate de tono más suave José Antonio en el que uno de los portavoces de Unidos Podemos Alberto Garzón abogaba por aguantar

Voz 40 39:39 nosotros les pedimos que no dejen caer todas las leyes que están ahora mismo negociadas que están ahora mismo en trámites que son positivas y que en unas hipotéticas elecciones anticipadas de caería

Voz 1468 39:51 desautorizado después por Irene Montero que defiende el adelanto electoral la ministra Montero sin embargo se proponía después traer leyes hasta el último día

Voz 41 39:59 en términos de leyes que ya están en este Parlamento o en formato

Voz 1179 40:03 el leyes que podrán ver en venir en breve

Voz 1468 40:06 por tanto vamos a seguir trabajando hasta el último día de látigo de la derecha ha ejercido hoy también Aitor Esteban PNV también

Voz 42 40:12 pueden ustedes proponer al señor Abascal aún no siendo diputado sería constitucional por si no lo saben ya que lo promocionan tanto y se sienten cercanos a él en su patriotismo al fin y al cabo ya han posado juntos en la foto en Colón

Voz 1468 40:25 sea cuando sean las elecciones diputados de base sean despedido hoy en la tribuna del cangrejo San José Antonio

Voz 1018 40:31 bueno pues técnicamente el Gobierno pueda seguir funcionando con los actuales presupuestos que son los de Rajoy prorrogados de forma automática desde el pasado uno de enero y que pueden seguir en vigor hasta fin de año otra cosa claros que políticamente tenga sentido mantener esta situación de precariedad durante muchos meses y seguir tomando decisiones vía decreto ley da la impresión e Inma Carretero de que más pronto que tarde sabremos ya si Pedro Sánchez ha decidido convocar elecciones sobre todo la fecha

Voz 1434 40:55 si el presidente por lo pronto se ha ido en medio de un tú

Voz 0821 40:57 multa de periodistas se dirigía a la Moncloa

Voz 1434 41:00 sabemos es que el secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver inmediatamente después se ha encerrado en la sala de gobierno del Congreso con distintos ministros les ha explicado un argumentario con el balance de la acción de estos ocho meses y hoy lo previsto es que sean ellos quienes se desplieguen por los medios de comunicación así que en principio eso indicaría que el presidente no comparecerá esta tarde hay fuentes del Gobierno que apuntan a que pueda ser mañana cuando Pedro Sánchez dé a conocer su decisión va a depender también de cuando regresen los ministros que están de viaje oficial en Marruecos de todas formas la Moncloa por ahora no confirma nada de manera oficial la cúpula de Ferraz y miembros de peso del gobierno defienden el veintiocho de abril para celebrar las elecciones generales la opinión compartida en el Gobierno y el PSOE es que se precipita el adelanto electoral en ese escenario el primer acto de precampaña de Pedro Sánchez sería el sábado en Andalucía donde PP Ciudadanos y Vox apearon al PSOE del poder será en la presentación del alcalde Juan Espadas al lado de Susana Díaz con quién practicamente no ha tenido relación tras las elecciones andaluzas

Voz 1018 42:04 en fin también lado ya el debate conocida la votación la derrota del Gobierno por la ruptura de negociaciones con los independentistas catalanes merece la pena que nos fijemos precisamente en las lecturas que hacen esos partidos Esquerra y el PDK sobre lo que ha pasado y sobre todo lo que viene a partir de ahora José María Patiño

Voz 43 42:19 partidos independentistas José Antonio evitan que se les en dos en la responsabilidad de la derrota el Gobierno Carles Campuzano del P de Cat Joan Tardà por eso

Voz 1414 42:27 primero muy poco interés ya han preferido instalarse en la idea de que la responsabilidad de la caída de los presupuestos es compartida por la derecha y los soberanistas no no es básicamente responsabilidad del Gobierno

Voz 0947 42:41 duele mucho soy muy mal esta tierra tan timorata ante la derecha IFA el error que hemos cometido así un ácido ser pan pan transparentes

Voz 43 42:52 a ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el adelanto electoral aunque Campuzano cree que una campaña en el juicio del proceso son compatibles otorga a Sánchez el criterio de esperar a que termine para evitar interferencias nada más

Voz 1018 43:05 en el debate de los líderes de PP y Ciudadanos Pablo Casado y Albert Rivera comparecieron también ante los periodistas para insistir en el mensaje de sus respectivos partidos bueno los que vienen repitiendo desde las últimas semanas elecciones ya

Voz 8 43:17 hoy se ha producido una moción de censura de facto contra Pedro Sánchez hemos conseguido revertir lo a última hora porque sino hubiera seguido su hoja de ruta que era aprobar los presupuestos para llegar hasta mayo tal y como dicen los independentistas para que Sánchez

Voz 9 43:30 pero hoy se ha acabado la escapada Sánchez señor Sánchez se acabó basta ya no hay tiempo para más especulación no hay tiempo para agonizar la legislatura es el momento de permitir que los españoles voten

Voz 1018 43:42 elecciones ya fue el lema de la manifestación del pasado domingo en Madrid elecciones ya han pedido varias veces con distintas palabras casado y Rivera

Voz 0867 43:49 convoque elecciones cuanto antes a Sánchez el acaba la escapada señor Sánchez

Voz 44 43:55 pare todo esto y convoque elecciones ya residente del Gobierno tiene que convocar elecciones de inmediato sino lo hace no descarto

Voz 1018 44:00 estamos ningún mecanismo que convoque elecciones cuanto antes

Voz 0867 44:03 es el Partido Popular dice que el tiempo del Gobierno de Sánchez pese a esta

Voz 1018 44:07 acosa Oscar García buenas tardes más tarde pues lo que dicen fuera de micrófono algunos dirigentes de ambos partidos

Voz 1645 44:13 es con los que has podido ver esta mañana que no tienen tan claro

Voz 1018 44:16 eso de ir a elecciones en abril quizá no sea lo mejor para

Voz 1645 44:19 Ellos sí eso que hay un lema político y luego está la lógica interna en la que se da también en los dos partidos que creen que convocar esas elecciones ya ya ya pues traería algunos problemas por ejemplo que unos comicios en abril y otros en mayo pues seguían un despilfarro dos campañas electorales dos días electorales la organización del voto por correo en fin con todo el gasto que ello conlleva Pablo Casado lo decía así hace un momento

Voz 8 44:40 parece lo más lógico desde el punto de vista presupuestarios no gastar casi doscientos millones de euros por unas elecciones que tendrían lugar veinti tantos días después

Voz 1645 44:49 así que en el Partido Popular se inclina más por un súper Domingo el veintiséis de mayo cosa que Juan Carlos Girauta de Ciudadanos no ve tan claro

Voz 9 44:56 de hacerlas juntas tiene complejidad

Voz 45 44:58 es técnicas y hacerlas con unas semanas de diferencia también tiene eh también presenta problemas

Voz 1018 45:05 esas complicaciones técnicas vendrían porten

Voz 1645 45:07 era hasta cinco urnas para ayuntamientos comunidades Parlamento Europeo y luego las dos para Congreso para Senado José Antonio bueno pues luego está también la calle los problemas concretos de miles de personas como los pensionistas que provecho