Hora 14 (14/02/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 3 00:11 hay que nace usted Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes Oriol Junqueras ha presentado ante el Supremo con un discurso victimista dice que se concedieron preso político y por ese motivo ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía la Abogacía del Estado y la acusación que ejerce el partido ultraderechista Vox sólo ha contestado a las preguntas pactadas previamente con su abogado para negar sobretodo cualquier vinculación con episodios violentos Luca Luca no

Voz 1641 00:46 a insisto si se le se escucha suizos observa cada una de nuestras acciones nadie puede tener duda alguna sobre el hecho de que nosotros siempre siempre hemos rechazado la violencia cualquier forma de violencia lo hemos hecho siempre

Voz 1018 01:04 afronta la petición de condena más alta de este juicio veinticinco años de cárcel por los posibles delitos de rebelión que implica violencia sedición malversación de dinero público con traje gris camisa blanca y corbata oscura el ex vicepresidente catalán y líder de Esquerra ha puesto mucho énfasis en algunas de sus afirmaciones porque según ha comentado como el Tribunal lleva muchos meses en Siria

Voz 1641 01:24 si en algún momento pongo un poco demasiado de pasión en mis intervenciones es porque llegó un año y medio que no me dejara orar y por lo tanto claro tengo tengo ganas de de de expresarme toda la vida me ha gustado hablar ahora que pueda hablar no

Voz 1018 01:38 en su comparecencia será más rápida de lo previsto inicialmente porque sólo contestó como decíamos es un letrado así que es turno ya para el segundo encausado el ex conseller de interior Joaquim Forn que se enfrenta a dieciséis años de prisión por los mismos tres delitos niega haber dado instrucciones políticas a los Mossos d'Esquadra Alberto Pozas

Voz 0055 01:54 todo Arda de dar órdenes a los Mossos para que fuesen permisivos con la celebración del referéndum Joaquim Forn asegura que nunca dio una orden política a la policía autonómica catalana

Voz 4 02:04 insisto no permito me expreso políticamente en favor del referéndum no permito no ejerce ninguna actividad ninguna acción desde mi departamento en favor del referéndum no

Voz 0055 02:13 órdenes dice pero sí ha reconocido que había sido personalmente requerido por el Tribunal Constitucional para no impulsar ni celebrar el referendo Joaquim Forn en directo

Voz 4 02:22 ya en el contingente Cataluña en ningún momento en ningún momento Mossos d'Esquadra recibió ningún requerimiento para actuar contra estas personas y no soluciona

Voz 1018 02:30 los en directo al Supremo a partir de las doce y media la ministra de Justicia Dolores Delgado que estuvo haberme dado Raquel hacer en Hoy por hoy subraya el funcionamiento absolutamente garantista del sistema penal de nuestro país sin interferencia política del Gobierno

Voz 5 02:42 no nos pueden pedir que vemos instrucciones a los jueces porque los jueces no les podemos dar instrucciones no nos pueden pedir que interfiera Amos en la autonomía del Ministerio Fiscal porque este es un Estado de derecho y esas son las reglas con las que jugamos y esto es lo que hemos hemos intentado buscar espacios de diálogo e desde muchas ópticas

Voz 1 03:02 hora catorce

Voz 1018 03:05 Dolores Delgado no quiere entrar en cábalas sobre la posible fecha de las elecciones que mañana Pedro Sánchez el líder del PP Pablo Casado tiene la mosca detrás de la oreja por si al final llegado el caso ciudadano llegas a pensar en algún tipo de acuerdo poselectoral con el PSOE como que el pacto del abrazo tras las elecciones en las que Rajoy no quiso presentarse a la investidura en la formación naranja José Manuel Villegas le tranquiliza

Voz 1673 03:25 hay algún otro partido que esté dispuesto a revalidar el pacto del abrazo es decir un acuerdo con el Partido Socialista porque aquí no hay un PSOE distinto a Sánchez

Voz 6 03:36 los españoles tienen que vamos a estas elecciones para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa para cerrar una etapa de San Ximo y por lo tanto cerramos la puerta a cualquier pacto con Pedro Sánchez a cualquier pacto

Voz 3 03:47 con el visto lo ocurrido

Voz 1018 03:50 el lehendakari Urkullu no entiende la estrategia de los independentistas catalanes a los que de forma indirecta responsabiliza del posible adelanto electoral totalmente entiendo

Voz 0804 03:58 pero la manera de hacer política basada en un principio que es el del realismo intentando ofrecer soluciones no siempre se puede no ha estado tampoco en manos más que de quienes ayer no han propiciado los presupuestos generales del Estado

Voz 1018 04:16 pero más allá del debate político o entre políticos la realidad social Nos dibuja problemas como los que denuncia la Sociedad Española de Pediatría sesenta y seis mil niños no tienen pediatra asignado con todo lo que eso supone para su atención Concha Sánchez la presidenta

Voz 7 04:29 se pierde seguimiento del niño perder el conocimiento de la familia se pierde la longitudinal irá del sistema los nieblas tiene la asistencia pero no tienen una persona sin nada en su tarjeta sanitaria nadie es su pediatra

Voz 0202 04:42 además la economía alemana se salva por la mínima de entrar en recesión se están con el último trimestre del dos mil dieciocho con un avance nulo del cero por ciento este dato y la recesión en Italia provocan que la eurozona crecerá durante el dos mil dieciocho al ritmo más lento de los últimos cuatro años un uno coma ocho por ciento Airbus Descartes

Voz 0390 05:00 a despidos después de anunciar que dejará de fabricar en dos

Voz 0202 05:02 el veintiuno el avión comercial más grande del mundo el A380 algo que no ha sorprendido a los trabajadores que sabían de la escasa demanda de este modelo tres de las plantas en España Getafe Illescas y Puerto

Voz 0861 05:12 es real elaboran componentes pero ese avión juez de Madrid

Voz 0202 05:15 a retira una madre la custodia de sus dos hijas sin escuchar a las pequeñas como obliga la ley yo apoyándose en un informe encargado y pagado por el padre de la que se la responsabiliza del rechazo que las niñas sienten hacia su progenitor

Voz 1018 05:27 dos y casi seis minutos

Voz 3 05:33 hora catorce Madrid Cristina Machado buen azar

Voz 0020 05:36 les vamos a ir a Getafe donde conforme pasa el día aumenta la preocupación de los trabajadores de Airbus entre tres mil y tres mil quinientos empleados de las tres plantas que fabrican el A380 pueden verse afectados después de que la compañía haya anunciado que deja de construir ese avión están en Toulouse en Illescas y en Getafe en la planta madrileña temen que al final los trabajadores afectados sean muchos más

Voz 9 05:59 esta característica no solamente trabajamos muy los los que estamos en Airbus lo que solamente emite también trabajan pues en una cadena de suministro muchas empresas auxiliares que se dedica a fabricar piezas y elementos que desde luego tenía anotándose tanto del impacto a nivel europeo no va a hacer solamente de mil quinientos y en España hoy por hoy hacemos

Voz 0020 06:20 en la capital Javier Barbero se defiende de las acusaciones de los bomberos el delegado asegura que la dimisión en bloque de la dirección de los bomberos municipales se debe a intereses personales y nada tiene que ver con los problemas que está teniendo el delegado para aplicar la jornada de treinta y cinco horas

Voz 4 06:34 intoxicación intoxicación entonces y probablemente con algunos intereses espúreos de algunos intereses personales que tienen algunos no se puede desplazar a Siria el cuerpo de Bomberos es un cuerpo humano

Voz 0055 06:45 ni rico lo que están manchando

Voz 4 06:48 la credibilidad la consejera de justicia

Voz 0020 06:50 se resiste a hablar de expolio cuando se trata del Campus de la Justicia a pesar de que tanto los abogados de la comunidad como la Fiscalía lo dan por hecho dice Yolanda Ibarrola que esperarán a que termine la instrucción del caso en la Audiencia Nacional para decidir si hacen lo que les han pedido sus propios abogados que reclamen una indemnización

Voz 10 07:07 la investigación se podrá concretar la Abogacía General lo que dice es que parece que ha habido menoscabo y que por tanto conviene llevarlos el trío el informe al Tribunal de Cuentas a Fiscalía y la Comunidad de Madrid hace lo que dice la Abogacía General

Voz 0020 07:20 el Hospital de la Princesa rebasado ya el umbral de los dos mil trasplantes de médula el centro fue pionero en Madrid en esa técnica esta tarde van a reconocer a todos los que desde mil novecientos ochenta y dos han hecho posible este hito y han salvado la vida de personas como Nieves Cuenca

Voz 11 07:36 mientras plantado en el año mil novecientos noventa y siete con una leucemia gracias a este trasplante de visto ver crecer a mis hijos de poder seguir disfrutando de la vida agradezco infinitamente al Servicio de Hematología de los quizás la en Madrid a mi hermana por supuesto para darle de una su médula es verdad gracias gracias gracias

Voz 1915 07:54 hay más noticias que apuntamos en titulares con Sonia Palomino y Aurora Sanz hoy concejal Chema Dávila y el exconsejero Manuel de la Rocha han presentado ya sus candidaturas a las primarias del PSOE

Voz 0020 08:03 pese a la alcaldía de Madrid ninguno de los dos cuenta con el apoyo de la dirección federal aunque confían en recibir el apoyo de la militancia

Voz 1915 08:09 defensa de los seis acusados en el caso espías que investiga seguimientos a miembros del PP ha pedido anular lo después de que un ex comisario declarará que el fiscal superior de Madrid obstruye la investigación los abogados dicen además que las pruebas están contaminadas la guardia civil ha detenido a dos personas por conducir de forma temeraria por la M cuarenta la investigación comenzó en enero después de que se difundiera un vídeo en el que se ve a los dos conductores haciendo maniobras peligrosas los arrestados están acusados de un delito contra la seguridad vial así la tasa de supervivencia de los pacientes de cáncer infantil a los cinco años del diagnóstico es ya del ochenta y cinco por ciento en la Comunidad de Madrid en dos mil diecisiete hubo doscientos cincuenta y siete casos aunque los datos son mejores los especialistas pide más inversión en investigación en deportes baloncesto Real Madrid Estudiantes preparan el derbi de mañana en cuartos de la Copa del Rey en fútbol los blancos están pendientes de la decisión de la UEFA que estudia añadir un segundo partido sin jugar a Sergio Ramos por haber forzado una tarjeta amarilla en el partido de Champions contra el Ajax y todo eso lo van a poder

Voz 5 09:04 vivir en directo aquí en la Cadena Ser en

Voz 0020 09:08 ser más Madrid a partir de mañana Radio Madrid amplía su programación deportiva a través de ser más Madrid en él ciento

Voz 1915 09:14 cuatro punto tres de la FMI en la aplicación de la cara

Voz 0020 09:17 en SER a las nueve de la noche del viernes se pondrá en marcha Carrusel Madrid para retransmitir todos los partidos de los cinco equipos madrileños de fútbol y también de baloncesto mañana de hecho Empieza Carrusel Madrid con el derbi entre Estudiantes y el Real Madrid en la final de la Copa del Rey y también por el partido de fútbol entre el Eibar y el Getafe y todo bajo la dirección de Borja Cuadrado

Voz 12 09:41 vamos con la información del tráfico primero la DGT Alfonso Martínez buenas

Voz 13 09:45 tardes buenas tardes de momento normalidad y tranquilidad hasta ahora en la red de carreteras de la Comunidad no hay complicaciones en los accesos a Madrid dentro de salida ni en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta Eso sí desde la Dirección General de Tráfico les insistimos una vez más no baja en la guardia y por supuesto recuerden al volante cero alcohol cero

Voz 0861 10:05 hablábamos con información del tráfico en las calles de la capital

Voz 0020 10:08 el centro de pantallas del Ayuntamiento Margarita Pérez

Voz 0202 10:11 hola buenas tardes en el interior destacamos dos zonas en la parte norte problemas hay retenciones en la entrada por el paseo de la Castellana la entrada nos referimos al tráfico que procede del Nudo Norte en el sentido Plaza de Castilla en esa entrada al túnel de la Plaza de Castilla tan sólo quedó un carril libre el motivo trabajos de mantenimiento por lo tanto atención a esta a esta zona de la Castellana iraquí nos vamos a la zona sur en este caso de la M30 con un percance a la altura del Puente de Vallecas que estrechará calzada en sentido Nudo Sur la alternativa a esa franja de la M30 puede ser

Voz 0020 10:46 doctor Esquerdo hoy Pedro Bosch once grados ahora mismo en el centro de la capital vamos también con la previsión del tiempo con Jordi Carbó

Voz 0978 10:53 como mínimo hasta el domingo el tiempo se mantendrá sin cambios importantes es probable que a partir del lunes aumente las nubes caigan algunas lluvias pero todavía no podemos confirmarlo sí que esta tarde va a ser soleada con temperaturas parecidas en los últimos días del frío de la mañana al ambiente suave las

Voz 0861 11:09 próximas horas con máximas por encima de los quince grados

Voz 0978 11:11 en la mayor parte de poblaciones pero cuidado porque cuando llegue la noche de nuevo va a hacer frío mañana mínimas por debajo de los cinco grados con algunas heladas con estas condiciones ese mantendrán en muchos momentos concentraciones de contaminantes elevadas en áreas

Voz 0861 11:24 urbanas e industriales comienza Hora catorce mal

Voz 0020 11:27 hoy con la dirección técnica de Alicia Molina de Julio Hernández y la producción de Sonia Palomino

Voz 1243 11:34 ahora en Madrid acusa de Clínica Universidad de Navarra talento y tecnología en once

Voz 0202 11:39 de salud acusa pone a su alcance el mejor hospital privado de España según estudio MRS con tratamientos que ningún otro seguro ofrece

Voz 1243 11:47 descubra otra forma de asegurar su salud a punto es o llame al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 14 11:54 desde Canal de Isabel Segunda ayudamos a quienes más lo necesitan ampliamos nuestra tarifas opción para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua informa Efe en el novecientos tres seis cinco tres seis cinco

Voz 3 12:10 alcalde Isabel Segunda gozamos el Aqua cuidamos

Voz 15 12:13 la Hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 0020 12:17 es el avión comercial más grande del mundo el A380 de Airbus su construcción se anunció en el año dos mil siete

Voz 16 12:25 es una vez la avión empiece a operar a final de año con el boca boca sobre todo de los pasa cero entrarán al constar los unos a los tan todas las maravillas del vuelo en este avión ir a la cárcel ha despedido evidentemente va a subir esta opción yo creo que se va a vender solo

Voz 0020 12:40 se va a vender solo decía el que entonces era director del programa A380 y que luego fue presidente de Airbus Manuelita han pasado doce años y ahora el principal cliente de Airbus Emirates ha decidido cambiar de producto así que la empresa anuncia que en dos mil veintiuno dejará de fabricar ese avión según la compañía entre tres mil y tres mil quinientos trabajadores se van a ver afectados en las tres plantas en las que se fabrica que están en Toulouse en Illescas Ia que en la Comunidad de Madrid en Getafe en esa planta en la de Getafe recuerdan advierten de que son muchos más todo son los trabajos indirectos que implica la construcción de este avión también se van a ver afectados SER Madrid Sur David Callejo

Voz 17 13:22 era hasta el momento el proyecto estrella de Airbus lo cual le va a hacer perder volumen de negocio especialmente en España en las plantas de Getafe Cádiz Illescas donde el A380 era una de las garantías de futuro la propia compañía estima que afectará directamente a tres mil quinientos puestos de trabajo el problema es que hay otros miles de puestos afectados de manera indirecta de empresas subcontratadas Antonio Martín Jurado ex presidente del comité inter empresas

Voz 9 13:48 en un programa de estas características no solamente trabajamos los los que estamos en ahí sino que fundamentalmente también trabajan pues una cadena de suministro muchas empresas auxiliares que se dedica a fabricar piezas y elementos que luego terminan matando a los aviones por tanto el impacto a nivel europeo hace solamente de mil quinientos

Voz 17 14:08 ya en España hoy por el ejemplo de momento los sindicatos están a la espera de reuniones con la dirección en nuestro país de Airbus para que les expliquen más detalles de cómo afectará esta medida Si se va a traducir en despidos

Voz 0020 14:21 todavía no se ha concretado cómo va a afectar este ajuste a cada planta en rueda de prensa el presidente de la división comercial de Airbus ha asegurado que antes de tomar cualquier decisión van a hablar con los representantes de los trabajadores

Voz 0861 14:32 es de impacto vive el impacto en cada planta será muy diferente dependiendo de lo grande que sea el porcentaje de carga del A380 por eso tenemos que analizarlo muy cuidadosamente y compartirlo primero con los representantes de los trabajadores y eso es lo que vamos a hacer

Voz 0020 14:50 Javier Barbero lo niega todo el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid ha comparecido esta mañana después de que ayer dimitiera en bloque la dirección de los bomberos municipales según el delegado esta renuncia se debe a las reticencias que han provocado los ceses que él mismo ordenó la semana anterior y nada tiene que ver ser la dimisión con los problemas que está teniendo para aplicar la jornada de treinta y cinco horas Carolina

Voz 0861 15:14 Javier Barbero insiste en que la destitución

Voz 0393 15:16 el director general de Emergencias y del jefe del Cuerpo de Bomberos la semana pasada entra dentro de la normalidad que ha sido una reestructuración habitual dentro de una institución que necesita un nuevo impulso que la dimisión de la cúpula del Cuerpo de Bomberos ayer

Voz 0020 15:30 nada tiene que ver con la falta de entendimiento por esa

Voz 0393 15:33 polémica aplicación de la jornada laboral de treinta y cinco horas lo que también ha negado con vehemencia es que él en la negociación con los bomberos haya propuesto el cierre del parque de Bomberos de Tetuán

Voz 1673 15:42 es absolutamente falso que digan

Voz 4 15:45 de dónde está el escrito donde yo he dicho esta intoxicación intoxicación intoxicado probablemente con algunos intereses espúreos de algunos intereses personales que tienen algunos no se puede estar tratar así al cuerpo de Bomberos

Voz 0393 15:58 en la puerta del Ayuntamiento estaba el portavoz de los bomberos y el jefe del cuerpo que fue destituido la semana pasada han intentado verse con el delegado de Seguridad pero dicen que no les ha recibido ellos aseguran que cuentan con el apoyo de gran parte de los compañeros el próximo día veintiséis van a celebrar unas una asamblea para decidir qué hacer Barbero por su parte les emplaza a la mesa sectorial que se va a celebrar el lunes donde dice va a presentar una solución sobre la aplicación de esa jornada de treinta y cinco horas

Voz 0020 16:24 se purga estalinista lo ha calificado el portavoz y candidato del Partido Popular José Luis Martínez Almeida que pide la destitución de barbero desde el PSOE Purificación Causapié pide además de explicaciones medidas que garanticen el servicio de los bom

Voz 0821 16:37 la situación de Javier Barbero es absolutamente insostenible tiene que ser cesado por Manuela Carmena pero ya no porque haya hecho una purga estalinista sino porque en estos momentos está en peligro la seguridad de los madrileños

Voz 1752 16:48 en este momento el concejal de Seguridad debería aclarar cuál es la situación ir plantear cuáles son las medidas que va a tomar el equipo de Gobierno para garantizar que el servicio de bomberos sea un servicio adecuado a las necesidades que tiene Madrid

Voz 0020 17:04 dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 18 17:08 hora catorce Madrid

Voz 1 17:11 un domingo Weiss en el coche camino a casa de su madre y de repente pasa cariño te acuerdas de ese monovolumen que tanto nos gustaba que tanto te gusta

Voz 19 17:19 fíjate si ese pues me lo dan mañana

Voz 20 17:23 y ahora ahora con costes auto ahorrar hasta cien euros por cada vehículo extra que asegure informa te en colitas auto punto com colitas auto del mediador ahí

Voz 1 17:31 S

Voz 21 17:32 sabes que el ochenta por ciento de la información nos llega a través de los ojos por eso es tan importante que acuda ese revisión al óptico Optometría hasta al menos una vez al año te ayudará a prevenir y resolver posibles problemas visuales no te la juegues con tu visión acude a tu óptica de confianza o visita revisa tu visión punto Es Colegio Nacional de ópticos Optometría

Voz 4 17:54 la gaditana te trae las cornadas del estudio disfruta de este manjar milenario con un fabuloso menú de cinco platos para compartir que incluye timbal de esturión confitado y un segundo a elegir entre esturión de pato por sólo treinta y dos euros estamos en Paseo de la Castellana cincuenta y seis y Fuente del Berro veintitrés Taberna la gaditana punto com

Voz 1322 18:15 un grupo Los Nogales once residencias y tres centros de día en Madrid llame al noventa y uno tres XXXI XXXI cero uno ayudaremos a encontrar su residencia más próxima servicios especializados en rehabilitaciones estancias temporales cuidados paliativos noventa y uno tres XXXI XXXI cero uno Los Nogales cuidamos del mayor cuidamos de la familia

Voz 0821 18:38 si te gusta el deporte este fin de semana no podrán despegar

Voz 22 18:42 el es ser más Madrid el viernes desde las nueve cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto Estudiantes Real Madrid y además Éibar Getafe el sábado ver bien Vallecas con el Rayo Vallecano Atlético de Madrid Real Sociedad Leganés el domingo a las doce Real Madrid Girona ser más Barry en el ciento cuatro punto tres F el deporte de Madrid como debe ser

Voz 23 19:14 San Valentín

Voz 3 19:16 a enamorar déjate conquistar por el musical de Broadway que triunfa en el teatro Coliseum de compra ya tus entradas en Anastasia musical punto

Voz 15 19:33 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 0020 19:36 la Abogacía General de la Comunidad de Madrid recomienda al Gobierno regional que reclame en los tribunales el agujero de ochenta millones de euros que dejó el Campus de la Justicia el proyecto fracasado de Esperanza Aguirre los abogados de la comunidad pidieron también al Ejecutivo que se persone en la causa abierta en la Audiencia Nacional el Gobierno regional ya está personado pero de momento no ha reclamado o el dinero porque dicen el caso está en fase de instrucción hay que esperar asegura la consejera que en cualquier caso a pesar de lo que dicen sus propios abogados si también la Fiscalía se resiste a dar por hecho que aquel proyecto

Voz 1018 20:10 supuso un expolio de dinero público

Voz 0020 20:12 Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 20:15 el sol prefieren ser cautos sino dar ese paso aún quede informe como decías de la Abogacía General es contundente sus propios letrados no tiene ninguna duda de que la gestión del Campus de la Justicia estuvo salpicada de actividades ilegales amparadas en una falta absoluta de control económico un descontrol que generó dicen un menoscabo hoy un perjuicio patrimonial que debe ser indemnizado con sables de ser ruinoso proyectó es decir el equipo de gobierno que lideraba entonces Esperanza Aguirre la Abogacía pone varios ejemplos de ese despilfarro uno de ellos la nueva sede por ejemplo la Audiencia Provincial que se pretendía levantar en Valdebebas sin tener una sola piedra colocada generó unos costes de casi diecinueve millones de euros un proyecto megalómano trufado de otros casos inexplicables otro por ejemplo otro caso el fotógrafo que cobraba un sueldo de tres mil quinientos euros mensuales sin que existiese ningún tipo de contrato ni justificación alguna de que realizó aquel trabajo por todo ello los letrados de la comunidad le piden a Garrido que exija de inmediato la reparación del daño económico causado pero la comunidad de momento no dará ese paso a la consejera de justicia Yolanda Ibarrola se desvincula de la contundencia del informe de sus propios les

Voz 10 21:21 vamos con la investigación se podrá concretar la Abogacía General lo que dice es que parece que ha habido menoscabo y que por tanto conviene llevarlos el trío el informe al Tribunal de Cuentas a Fiscalía y la Comunidad de Madrid hace lo que dice la Abogacía General eleva el informe del Tribunal de Cuentas la Fiscalía se abren unas unas diligencias previas personados en defensa de los derechos de los ciudadanos

Voz 0861 21:45 la consejera de justicia defiende que hasta que no concluya la fase de instrucción que está abierta la Audiencia Nacional ahora mismo no decidirán si presentan el correspondiente escrito de calificación sólo si procede no es aclaran desde la que une Madrid sólo si procede solicitarán la responsable civil que corresponda a los autores de este expolio

Voz 0020 22:01 la oposición política los grupos de la Asamblea coinciden en que los madrileños deben ser indemnizados aunque difieren en los tiempos en los que la comunidad de de reclamar esa indemnización vamos a escuchar a Eduardo Gutiérrez de Podemos a Ignacio Aguado de Ciudadanos y Ángel Gabilondo del Partido Socialista

Voz 1 22:17 es imprescindible que se devuelva a todos los madrileños el dinero estafado en Campus de la Justicia para eso el Gobierno de la Comunidad de Madrid está obligado ha dado órdenes para que inicien las acciones para recuperarlos

Voz 24 22:29 cuando de cien millones de euros y lapidados en un campo donde hoy sólo corren conejos y que ha sido un ejemplo

Voz 0861 22:35 cómo ha gestionado el PP mayorías con mayoría absoluta

Voz 24 22:37 las yo creo que que es necesario que ese de Mula ese dinero a los madrileños parece que lo razonable es que se restituya que se devuelva aquello se ha perjudicado a los ciudadanos la responsabilidad es así

Voz 0861 22:52 también hoy hemos conocido las concluye

Voz 0020 22:54 no de la comisión de investigación que se ha celebrado en los últimos meses en la Asamblea los grupos la han registrado hoy en el documento señala a Esperanza Aguirre a Ignacio González Francisco Granados como los instigadores de una red clientelar Javier que dicen les permitía controlar las instituciones madrileñas

Voz 0861 23:13 sí son casi ciento setenta páginas que resumen varios años de trabajo aquí la Asamblea de Madrid esa comisión no hay que olvidarlo han pasado ocasión fracasos entre ellos Lezo y Nasa el caso en la cafetería de Cifuentes el campo de golf de Again de Aguirre bueno en el dictamen de la comisión sobre la corrupción política de de Madrid como decías se acorrala a tres personas a quienes algunos han bautizado incluso como el triunvirato de corrupción Granados González Esperanza Aguirre en este informe señala directamente a ellos de haber organizado una red clientelar que les permitía controlar las instituciones incluida la Fiscalía para beneficiarse del desvío de fondos desde fundaciones o desde empresas públicas para financiar las campañas electorales del PP este informe en cuanto sea aprobado por el pleno de la Asamblea SAP en el en manos de la Fiscalía General del Estado y también se remitirá a la Fiscalía contra la corrupción

Voz 0020 24:00 gracias Javier y del caso espías la defensa de los seis acusados en el juicio que se está celebrando la audiencia provincial que investiga seguimientos a miembros del Partido Popular rivales políticos de Esperanza Aguirre cuando

Voz 0861 24:12 la presidenta de la Comunidad la defensa a los acusados

Voz 0020 24:14 ha pedido que se anule el juicio después de que un ex comisario declarara ayer que el fiscal superior de Madrid Manuel Moix en aquella época obstruyeron la investigación dicen estos abogados además que las pruebas están contaminadas Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0861 24:27 buenas tardes las graves revelaciones que ayer realizó el

Voz 0089 24:30 emisario Jaime Barrado ha afectado directamente al desarrollo de la pista a las defensas de los acusados mantienen efecto que hay pruebas contaminadas pruebas que se habrían obtenido de forma irregular y que deben así anular todo el proceso así lo manifestaba ante la Sala el letrado defensor Ramón González

Voz 1018 24:47 la ilegalidad

Voz 25 24:49 de las pruebas por irregularidad en Sun eh adquisición supondría en todo caso señoría una acción de sobreseimiento

Voz 4 25:00 ha jurado su sentencia posterior seguir

Voz 0089 25:03 las numerosas llamadas al orden por parte de la presidencia de la sala sobre todo cuando se interrogaba a los expertos en caligrafía todos funcionarios de la policía o de la web

Voz 0861 25:11 la civil que analizaron los partes de seguimiento

Voz 0089 25:13 lo que presuntamente se confeccionaban tras finalizar las labores de espionaje las defensas advertían a estos agentes que posiblemente sus informes no fueran ciertos pero estos funcionarios despejaba dudas somos especialistas en lo nuestro

Voz 1502 25:28 me mandan una muestra que esto ubicada consideró que que ubicada porque el juzgado me lo dice la indubitada las considero indubitada porque el juzgado me lo dice y me limito a comparar unas con otra no sé de dónde proviene ni de dónde son si son legales o ilegales no lo sé

Voz 0089 25:42 se va a retrasar en una jornada la finalización de la vista por lo que mañana habrá más interrogatorios y la semana que viene el jurado inicia sus deliberaciones

Voz 0020 25:53 ya son oficiales El concejal Chema Dávila ya y el exconsejero Manuel de la Rocha han registrado esta mañana sus candidaturas a las primarias de las que va a salir el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid y que se van a celebrar el próximo nueve de marzo Dávila sabe que no cuenta con el apoyo de la dirección federal pero recuerda que no siempre gana el candidato del aparato de la Rocha que sabe también igualmente que no cuenta con el apoyo de la dirección federal recuerda que lo los tiempos en los que se designaba a los candidatos a dedo acabaron hace mucho Virginia Sarmiento

Voz 0821 26:23 en dos o tres días se proclamarán los precandidatos si ambos podrán comenzar con la recogida de avales el primer en registrar esta mañana la documentación era Chema Dávila aseguraba que está recibiendo muy buena reacciones en la militancia sobre el apoyo del presidente a Pepu Sánchez decía este hombre

Voz 26 26:37 siempre dos aparatos Antonio un candidato a dimitir militante pero es hacer lo que considere no es una novedad en este partido hipoteca tampoco es una novedad que el candidato del aparato pierden las primeras crece partido como ha pasado hasta hace muy poco

Voz 0821 26:48 un par de horas más tarde registraba su precandidatura José Manuel de la Rocha también confiado en ganar y agradecido con la militancia su presentación será el próximo martes en el Círculo de Bellas Artes e insistía en invitar a Pedro Sánchez y José Manuel Franco además añadía

Voz 27 27:01 ya no son los dirigentes los que eligen a los candidatos a las grandes instituciones sino que somos los militantes los que los elegimos y los votamos pues obliga no es del secretario general por eso yo pido que se mantenga esa igualdad de armas

Voz 0821 27:16 la cuarta precandidata Marlins González será la última en registrarse oficialmente

Voz 0020 27:20 la tasa de supervivencia de los pacientes de cáncer infantil a los cinco años del diagnóstico es del ochenta y cinco por ciento aquí en la Comunidad de Madrid son datos esperanzadores según los especialistas pero insisten en que se necesita más inversión en investigación Enrique García

Voz 28 27:35 se encuentra en el XXIV diciembre un día muy especial la verdad hay nada estuve un mes en esa tengo un linfoma Coslada para ante súper anima a la verdad pues sólo misma místico en Kenia

Voz 29 27:46 las pastillas y este verano está convencido de ciclos de quimio

Voz 0202 27:51 pero Compostilla

Voz 29 27:54 está deprimido Elena de quince años lleva

Voz 0464 27:56 mes y medio en el hospital Silvia de catorce sólo visita ya semanalmente ambas se conocieron en el Niño Jesús uno de los cuatro hospitales madrileños donde aun donde hay unidades de Oncología para adolescentes

Voz 0861 28:07 frente a sus historias los datos en la región

Voz 0464 28:09 el veinticinco por ciento de los pacientes tiene menos de trece años y hay dieciocho casos por cada cien mil menores pero lo importante para los especialistas es la alta tasa de supervivencia con la que no se conforman Luis Madero jefe de cinco Hematología del Niño Jesús

Voz 30 28:22 los pacientes van a fallecer por muchos motivos uno ir muy importante como consecuencia de falta de recursos para la investigación cuánto dinero se gastarán los españoles el día catorce de febrero día de San Valentín muchísimo cuánto dinero se gastarán en el cáncer infantil el día quince de febrero muy poco la sociedad civil tiene que ser participar de este problema de conseguir recursos

Voz 3 28:51 elegido mejoren musical en los premios pro recortes semanas en el número uno de la crítica y con más de quinientos mil espectadores es el musical que conquistara a tu corazón otro Alcalá

Voz 31 29:09 puedes comprar cualquier coche o elegir entre más de dos mil quinientos coches ocasión plomo son dos de procedencia particular completamente garantizada pagar más acudir al número uno en relación calidad precio y las casualidades no existe ocasión Plus número uno en compraventa de coches o casi un plus de centros a tu servicio seis en Madrid y también en Valencia Zaragoza Castellón Pamplona quien ocasión plus punto com

Voz 0861 29:31 íbamos a terminar con los deportes Gonzalo con

Voz 0020 29:33 buenas tardes buenas de del Real Madrid se impuso anoche un vuelo

Voz 0861 29:36 partido al Ajax de Amsterdam en el Johan Cruyff Arena por uno dos con goles de Benzema Asensio además hoy comienza la Copa del Rey de baloncesto que este años aquí en Madrid a las siete Iberostar Tenerife Unicaja y las nueve Barcelona Valencia Basket tendremos que esperar hasta mañana para ver a los equipos de Madrid

Voz 12 29:49 gracias Gonzalo Nos marchamos once grados ahora mismo en el centro de la capital hasta mañana

Voz 2 29:59 en el dos

Voz 3 30:05 tarde una y media en Canarias hora catorce José Antonio Marcos no parezca tan iraquí

Voz 1641 30:24 matizar eso es exclusivamente lo que quiero recomendar da la impresión pagará impresionó afirmaba con claridad que ese documento de alguna manera le avisaba de la existencia

Voz 1 30:35 nido que nos llega en directo desde el Tribunal Supremo durante la declaración del ex conseller de Interior Joaquim

Voz 1018 30:43 porque al igual que hizo previamente Oriol Junqueras es vicepresidente está negando cualquier actuación delictiva relacionada con el proceso independentista la estrategia defensiva es muy clara sólo actuaron en el ámbito de la política y por tanto no se les puede exigir alguna responsabilidad penal derivada de hechos violentos

Voz 1641 31:01 nunca nunca nunca a insisto si se les no escucha si se observa cada una de nuestras acciones nadie puede tener duda alguna sobre el hecho de que nosotros siempre siempre hemos rechazado la violencia cualquier forma de violencia lo hemos hecho siempre

Voz 1018 31:22 durante unas dos horas Juncker ha servido muy mucho de responder únicamente a las preguntas pactadas con su abogado se negó a responder a la Fiscalía a la Abogacía del Estado y también a la acusación que ejerce el partido ultraderechista Vox sin ningún tipo de papeles documento ni siquiera una simple nota escrita más de un año en la cárcel le ha permitido llevar discuto son muy elaborado defendido incluso con vehemencia

Voz 1641 31:43 si en algún momento pongo un poco demasiado de pasión en mis intervenciones es porque llevo un año y medio que no me dejara orar y por lo tanto claro tengo tengo ganas de de expresarme toda la vida me ha gustado hablar ahora que puedo hablar no

Voz 4 32:00 es decir Miguel Ángel Aguilar que está siguiendo el juicio en vivo en eso

Voz 1018 32:03 pero enviará seguida su telegrama a Junquera no hay ni una sola pista fiable ni contrastada sobre los planes electorales de Pedro Sánchez que conoceremos mañana aproximadamente a esta misma hora tras el Consejo de Ministros el lehendakari Urkullu ha venido a decir esta mañana que no entiende porqué los independentistas catalanes han rechazado los presupuestos para abrir un horizonte electoral ante entiendo

Voz 0804 32:24 la manera de hacer política basada en un principio que es el del realismo intentando ofrecer soluciones no siempre se puede no ha estado tampoco en manos más que de quienes ayer no han propiciado los presupuestos generales del Estado

Voz 0861 32:38 es miércoles catorce de febrero autónomas

Voz 1018 32:40 Isabel Quintana buenas tardes azares empezamos Antonio con la preocupación lógica de los trabajadores de Airbus

Voz 0861 32:45 sí porque la empresa anuncia que deja de producir su avión más grande el A380 para el que se fabricaban piezas en las plantas de Getafe de Illescas de Puerto Real la compañía confirma que la decisión puede afectar a más de tres mil empleados en Luque son veremos las plantas que se ven afectadas para ver la forma en que podemos gestión a esta situación para cada una de las personas del proyecto Expreso en indisposición al borde de la recesión

Voz 0824 33:06 la economía alemana se estancó en el cuarto trimestre del pasado año después de caer en la anterior aunque creció un uno con cuatro por ciento a lo largo de dos mil dieciocho ralentí la ralentización se debe entre otras cosas al impacto que las prácticas comerciales de Estados Unidos han tenido los

Voz 0861 33:20 puerta hacia más protección víctimas de pederastia han protestado frente al Congreso para exigir que los abusos no prescriban hasta que la víctima cumpla cincuenta años Miguel Hurtado es una de las víctimas de los abusos en Monza

Voz 0202 33:30 los políticos españoles les falta valentía están mandando el mensaje de que la Iglesia está por encima de la ley y obviamente con los obispos sino los pones una línea roja bien claro pues hacer lo que quiera

Voz 1018 33:44 investigación interna el Atlético de Madrid para comprobó

Voz 0861 33:46 sí hubo algún tipo de abuso sexual por parte del fundador de su cantera a Manuel Brito

Voz 0202 33:50 a a quien acusan varios de los chicos que pasaron por ella

Voz 0861 33:53 en un comunicado ha confirmado además que Briñas rescindió ayer su vinculación con el club custodia retirada un juez de Madrid le ha retirado una madre la custodia de sus dos hijas sin escuchar el testimonio de las pequeñas como establece la ley basándose en un informe encargado por el padre ella ha denunciado el caso ante el Consejo del Poder Judicial Carmen Del Moral de Save the

Voz 32 34:10 no parece que haya una justificación suficiente para activarlas del cuidado ir acompañado de su madre cualquier medida que se tome debe basarse en su interés superior

Voz 1018 34:21 Sanidad incluir la escucha de sí

Voz 32 34:24 Piñón son los y telecomunicación

Voz 0824 34:26 Messi banca ahora los tres sectores que recibieron más quejas de consumidores el pasado año según datos que ha ofrecido hoy Facua

Voz 1853 34:32 el macro fraude Eden tal ha sido el gran protagonista de las reclamaciones de hecho ha encumbrado la sanidad al primer lugar la banca por comisiones abusivas las cláusulas suelo en la imposición de los gastos de formalización de hipoteca íntegros al consumidor y otras irregularidad

Voz 0861 34:47 no les creen que la fiscala jefa de Valladolid no da credibilidad a las explicaciones del grupo funerario que daba cambiazo en los ataúdes y que culpa de ellos a uno de sus empleados Soledad Martín Nájera en la SER

Voz 1193 34:57 tres son los principales responsables en la que también son los principales beneficiarios quién al final se beneficia de la reventa por así decirlo sin duda son los empresarios no son los trabajadores

Voz 3 35:11 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 33 35:15 José Antonio el telegrama es para Oriol Junqueras señor el vicepresidente de la Generalitat procesado en la causa especial veinte novecientos siete su negativa a responder a las preguntas del fiscal de la Abogacía del Estado y de la acusación popular ha reducido su interrogatorio en la vista oral a un diálogo infantil con su letrado defensor soportado con paciencia benedictina por una sala imperturbable mientras su señoría Se complacida en sucesivos pasajes del cuento de Caperucita y el Lobo de Granados en modo pedagógico para la audiencia extramuros pareciera una exposición de méritos en solicitud de la Gran Cruz del Mérito Civil atentos

Voz 1018 36:00 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina y Julio Hernández en la técnica Isabel Quintana hay Carlos Cala en la producción y atención a este aviso preocupante que lanza la Sociedad Española de Pediatría sobre la falta de asistencia médica garantizado y que afecta a más de sesenta mil niños en nuestro país Lauro Marcos

Voz 0861 36:16 en los centros de salud de Madrid Cataluña

Voz 1276 36:19 leales es un solo pediatra tiene a más de mil cien niños a su cargo con apenas cinco minutos para calmar los escuchar a sus padres de atender su dolencia la oferta es tan poco atractiva que las vacantes de pediatría no se cubren y unos sesenta y seis mil menores ya están sin médico asignado Concha Sánchez Pina expresidenta de la Asociación de Pediatría en Primaria

Voz 7 36:38 esos niños no tener profesional asignado pueden ir de urgencias a otros médicos a otros hospitales pero no tienen una persona asignada en su tarjeta sanitaria nadie es su pediatra

Voz 0861 36:48 a uno de cada cinco niños que pasa por consulta es víctima de abusos sexuales pero los pediatras confiesan que les falta formación específica y sobre todo tiempo para poder detectarlos porque dicen los críos no lo verbalizar quién hasta ocho de cada diez

Voz 1276 37:02 ocasiones su abusadores un familiar

Voz 1018 37:04 los bordada con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0861 37:07 hasta el domingo en esperamos ningún cambio significativo en la situación meteorológica a partir de entonces la lluvia ganará protagonismo en el extremo oeste de la península hasta entonces tiempo soleado algunas nubes en el Mediterráneo pero igualmente con sol y temperaturas que durante la tarde dará lugar a un ambiente suave en toda la Península y Baleares máximas de quince a veinte grados en Canarias no subirán tanto como los últimos días pero todavía por encima de los Veinticinco un poco de calor cuando llegue la noche ambiente frío y con estas condiciones las próximas jornadas seguirán aumentando las concentraciones de contaminantes en áreas urbanas e industriales

Voz 0202 37:43 agobiante tener todos mis seguros a la misma compañía y aún así pagar de más

Voz 4 37:47 Mutua traerá a la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 34 37:52 en la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco

Voz 4 38:00 hemos mutua de consulta condiciones de mutuo apuntó es llegue a la tarifa más grande y abundante que jamás se ha presentado ya

Voz 35 38:07 en la doblemente irresistible veinticinco pedazo de gigas dos líneas de móvil llamadas ilimitadas para fijo y móvil fibra cien megas a un precio irresistible sólo este mes date prisa llama al tinte de jazz Tel

Voz 31 38:23 navegar con intensidad es hacerlo con tiempo caminar temas en Creta aprender a Osaka o cenar con tu nuevo amigo descubren las griegas por mil euros con más tiempo en destinan más hijas griegas el mejor todo incluido reservados lleguen Pullmantur junto a cuento agencia de viajes Pullmantur cruceros cruceros como aún más

Voz 36 38:43 te despiertas más el trabajo llamas negocias llega a un acuerdo te suena el teléfono vuelves a negociar lo resuelve si por fin tu casa y mañana otra vez en Opel sabemos lo difícil que es un día en punta

Voz 31 38:54 yo por eso creemos la semana por empresas registra del once al dieciséis de febrero disfruta de condiciones excepcionales en toda la gama de vehículos Opel

Voz 19 39:04 no esperes a que se estropee tu vieja caldera para empezar a hablar

Voz 0055 39:08 las calderas tenor consumen hasta un treinta por ciento menos termo por creemos en el confort térmico

Voz 15 39:14 hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 39:17 el juicio del proceso de protagonismo pasó hoy por Oriol Junquera si Joaquim Forn ex vicepresidente y ex consejero de Interior respectivamente que se enfrentan a posibles penas de veinticinco dieciséis años de cárcel el foco situado a primera hora en la declaración de Yunquera que intentó presentarse ante el Supremo como una víctima como un preso político es una expresión literal una comparecencia la suya que era de las más esperadas de este juicio que están siguiendo minuto a minuto ya van unos cuantos minutos todas y Javier Álvarez hola qué tal cómo estáis Tajo-Segura Llongueras el líder de Esquerra que fue decíamos vicepresidente del gobierno catalán e ha negado de forma reiterada que utilizase o Allen contase la violencia en aquellos días de septiembre y octubre de dos mil

Voz 0055 39:56 diecisiete coma ocho siempre que ha comparecido en el Supremo Oriol Junqueras pro quizá de forma más vehemente se ha dibujado como un hombre de paz dispuesto a renunciar a un objetivo político se acarrea el uso de la violencia diciendo mirando al tribunal que él es un preso político y que este es un juicio político y que nada de lo que hizo como miembro del guber fue delito

Voz 1641 40:13 por lo tanto desde el convencimiento de que no es delito hemos actuado idea IS un convencimiento que mantengo no puede no sé no es es que no puede ser

Voz 0055 40:24 según su versión la única violencia que hubo el uno de octubre en Cataluña fue la violencia de la policía de la Guardia Civil sin tener que contestar a preguntas de las acusaciones José Antonio sea limitado a desarrollar los argumentos de su escrito de defensa silos verdad es que yunquera sólo ha querido recuento

Voz 1018 40:37 era su abogado las preguntas decía Pozo estaban evidentemente pactada así ha subrayado una dos tres todas las veces que ha sido posible que no tuvo nada que ver con los incidentes sobre todo aquellos de la Consejería de Economía de la que también es responsable el veinte de septiembre desean

Voz 0055 40:49 él dice que llegó que fue muy amable con los guardas civiles y los guardias civiles con él saludo al Secretario de Economía hice fue ha dicho los registros nos impidieron de ninguna manera el ambiente escuchamos era festivo

Voz 37 40:59 con la actitud pacífica

Voz 1641 41:02 respetuosa con la

Voz 37 41:05 con cánticos a

Voz 1641 41:07 recuerdo que incluso repartían claveles

Voz 0055 41:11 han negado la violencia José Antonio en la base del acusación por rebelión y ha negado también la malversación de caudales públicos

Voz 4 41:17 no no no no primero a los con

Voz 1641 41:19 vivientes no no les costó nada absolutamente nada no no han tenido que aportar nada al hacer un referendo en ningún tipo de material

Voz 3 41:28 nada de nada ha durado algo más de una hora su declaración

Voz 1018 41:31 esa ya de los argumentos defensivos absolutamente lícitos por parte de cualquier persona que responde ante la justicia merece la pena dedicar unos segundos recordar qué pasó

Voz 0861 41:40 exactamente ese veinte de septiembre

Voz 1018 41:43 qué protagonismo tuvo Oriol Junqueras lo hacemos desde Radio Barcelona con Pablo Tallón

Voz 1673 41:48 a las ocho de la mañana a la Guardia Civil a instancias de un juzgado de Barcelona registraba varios departamentos de la Generalitat con el objetivo de desmontar el referéndum y una hora más tarde se producían varias detenciones entre ellas las de dos personas de la máxima confianza de Junqueras en la haría Lluís Salvadó Josep Maria Juve en paralelo centenares de personas se concentraban ya frente a la sede de de Economía donde los agentes seguían con lo registrado a la una del mediodía Juncker hacia el resto de miembros del guber acompañaban a pulmón en Palau en la lectura de una declaración institucional a sus de facto tras este discurso en el que el guber acusaba al Estado de suspender de facto la autonomía a primera hora de la tarde yunquera llegaba a pie a la Conselleria de Economía donde era aclamado por miles de manifestantes hoy por aquel entonces vista president estuvo una hora en la Conselleria cuando salió dirigió estas palabras Junqueras horas hizo un llamamiento a la serenidad y la calma a la firmeza y la persistencia para hacer triunfar dijo la verdad la libertad y la democracia después el president abandonó una concentración que se alargó hasta la medianoche

Voz 1018 42:51 así for han coincidido en utilizar argumentos defensivos de ámbito político pero tal y como dejó ayer claro el fiscal Javier Zaragoza lo que se está juzgando en el Supremo no son actuaciones políticas sino posibles delitos

Voz 1 43:02 no es cierto no es el independentismo lo que en juicio no es el proyecto político soberanista el objeto de este proceso son los gravísimos hechos que acaecieron particularmente en los meses de septiembre octubre del año dos mil diecisiete El objeto de este enjuiciamiento

Voz 1018 43:20 una curiosidad Javier Álvarez como ha sido la puesta en escena de Yunquera si la posterior de Ford que seguía hace solamente un instante porque digamos que en el fondo y la forma ha sido bastante diferente no

Voz 0689 43:29 así es nadie va a poner en duda a estas alturas que Oriol Junqueras es un orador magnífico su cadena de expresiones estaban medidas por frases cortas bien trenzadas y orientadas a las preguntas de su abogado ha sido en definitiva un interrogatorio bien preparado las manos de Junqueras además han sido expresivas acompañado de gestos varía disimulos cada una de las afirmaciones tanto ideológicas como personales que ha hecho por ejemplo cuando hablaba de amor a los españoles o de su carácter Antiviolencia acercaba su mano derecha al corazón o habría de Empar sus brazos su discurso ha estado dominado por la pasión hasta el punto de expresar al tribunal que tenía muchas ganas de hablar por haber estado mucho tiempo en la cárcel

Voz 0055 44:04 sí

Voz 1641 44:04 si en algún momento pongo un poco demasiado de pasión en mis intervenciones es porque llevo un año y medio que no me dejada orar por lo tanto claro tengo tengo ganas de de de expresarme es toda la vida me ha gustado hablar ahora que pueda hablar no

Voz 0689 44:18 Junkera ha ofrecido el mensaje que quería desvincularse de toda violencia y el tribunal le ha dejado explicase a sus anchas otra cosa es que los jueces vayan a tener en cuenta estas apreciaciones políticas tampoco van a tener en cuenta los silencios al fiscal porque está en su derecho dijo Marchena a no contestar el paso por el juicio del Profés del ex vicepresident de la Generalitat después de año y medio en prisión se ha consumado en una hora y media de declaraciones

Voz 1018 44:42 bueno pues hay Cereceda Junqueras eh foros y respondió a las preguntas de la Fiscalía que la Abogacía del Estado que es lo más relevante de su declaración no

Voz 0055 44:50 pues ya que informen está acusado de la hora de dar órdenes a los Mossos para que fueran permisivos con la celebración del referéndum lo ha negado dice que nunca dio órdenes políticas a la policía autonómica acatarán aunque tampoco lo impidió como pedían la justicia la administración central

Voz 4 45:02 por parte del Estado pidieron que se desconvocar pero usted por parte de la Generalitat aceptó esa desconvocatoria dos referéndum

Voz 1018 45:10 legal que nosotros teníamos

Voz 4 45:13 la teoría de lo mantenía Ford también

Voz 0055 45:15 ha reconocido que recibió más de cinco requerimientos al Tribunal Constitucional exigiendo que el Govern de Carles Puigdemont dejase de preparar el referéndum y que siguieron adelante pues estos pues en esta mañana gracias Álvaro Díez pozas a primera aquí en La Ser en Hoy por hoy la ministra de Justicia Dolores Delgado su mensaje es muy claro